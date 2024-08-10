2025 için En İyi 13 ERP Sistemi Örneği

Kurumsal kaynak planlama (ERP) çözümü, tüm kurumsal veriler için tek doğru kaynak görevi görür. Yetkili kullanıcıların erişebileceği paylaşımlı bir veritabanı sunarak, kararların mevcut tüm bilgilere dayalı olarak alınmasını sağlar.

Bu kuşbakışı görünüm, bir kuruluşun süreç iyileştirmeleri, kaynak yönetimi ve maliyet tasarrufları hakkında veriye dayalı kararlar almasını sağlar. Sonuç olarak, iş sonuçları iyileşir ve çalışanlar zamanlarını daha etkili kullanır.

Ancak, gereksinimlerinize uygun ERP sistemini nasıl seçeceksiniz? Özellikle de bu kadar çok seçenek varken.

Kuruluşunuzun başarılı olmasını istiyoruz, bu nedenle takımım ve ben piyasadaki en iyi ERP sistemi örneklerini araştırdık. Bu yazıda, bunların özelliklerini, sınırlamalarını ve fiyat planlarını ele alacağız, böylece doğru seçimi yapmak için iyi bir pozisyonda olacaksınız.

Bir ERP sisteminde nelere dikkat etmelisiniz?

En iyi ERP yazılım araçları, operasyonlarınızı modernize edebilecek ve verimliliği artırabilecek özelliklerle donatılmıştır

En iyi ERP sistemi örneğini belirlerken dikkate alınması gereken anahtar faktörler şunlardır:

İş ihtiyaçlarıyla uyum: Proje yönetimini kolaylaştırmak mı istiyorsunuz? Daha sıkı bir tedarik zinciri mi istiyorsunuz? Yoksa Proje yönetimini kolaylaştırmak mı istiyorsunuz? Daha sıkı bir tedarik zinciri mi istiyorsunuz? Yoksa kaynak tahsisi konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? Bu alanların her biri benzersizdir ve ERP aracınız bu özel alanı ele alacak şekilde tasarlanmalıdır

Entegrasyon yetenekleri: ERP yazılımınız, envanter veritabanınız, ERP yazılımınız, envanter veritabanınız, lojistik yazılımınız veya İK yönetimi çözümünüz gibi mevcut sistemlerle sorunsuz bir şekilde entegre olabilmelidir; bu, iş fonksiyonlarınızın tek bir birim olarak çalışmasını sağlayacaktır

Müşteri desteği: Özellikle ilk günlerde, siz ve takımınız ERP yazılımını kurarken ve alışırken desteğe kolay erişim önemlidir

Özelleştirilebilirlik: Esnek bir ERP çözümü seçmek, uygun gördüğünüz özellikleri eklemenize veya değiştirmenize ve kuruluşunuz büyüdükçe ölçeklendirmenize olanak tanır

Kullanım kolaylığı: Sizin ve takımınızın hızlı bir şekilde işe koyulmasını sağlayan bir ERP yazılımı seçmelisiniz; öğrenme eğrisinin çok dik olması, amacınıza ulaşmanızı engelleyebilir

Maliyet: Birinci sınıf bir ERP sistemi değerli bir yatırım olsa da, uygulama ve bakım maliyetlerini göz önünde bulundurmalı ve fiyat-performans oranı iyi bir seçenek seçmelisiniz

Kullanabileceğiniz En İyi 13 ERP Sistemi

1. ClickUp (Kurumsal kaynak planlaması ve proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp, kurumsal ihtiyaçlar için tasarlanmış özelliklerle donatılmış, her şeyi kapsayan bir proje yönetimi çözümüdür .

Bulut tabanlı bir platform olan ClickUp, tüm departmanlar arasında organizasyon genelinde görünürlük, süreç otomasyonu ve gerçek zamanlı işbirliği sunar.

Örneğin, ClickUp Kaynak Yönetimi Yazılımı, işlevler arası ekip çalışmasını geliştirir. Tek bir yerden net hedefler belirlemenize, ilerlemeyi izlemenize ve raporlamayı iyileştirmenize yardımcı olur.

Kaynak kısıtlamalarını ve notları özetlemek için belgeler ve wiki'ler oluşturabilir ve bunları projelerimle birlikte saklayabilirim. Dosyaları ekleyebilir, takımımı etiketleyebilir ve bunları herkesle kolayca paylaşabilirim. Son derece kullanışlı ve sezgiseldir.

ClickUp Kaynak Yönetimi Yazılımı ile hedeflerinize ulaşmak için yolunuzdan sapmayın

ClickUp, ölçeğinize ve organizasyonel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilir. Klasör ve listelerden oluşan bir hiyerarşi sayesinde, hesaplarımı düzenli tutmak ve müşterilerle projeleri paylaşmak çok kolay. Ayrıca, proje veya takım boyutuna bakılmaksızın, ayrıntılı izinlerle görünürlüğü kontrol edebiliyorum.

ClickUp CRM ile, özel durum iş akışlarını kullanarak satış ve hesap boru hattınızı yönetebilir ve potansiyel müşteriler, müşteriler ve proje teslimatları için şablonlar kaydedebilirsiniz. Ayrıca, özel alanlarla siparişleri, potansiyel müşterileri ve puanlamaları izleyebilir ve daha akıllı analizler için kapsamlı raporlar oluşturabilirsiniz.

ClickUp'ın CRM Proje Yönetimi Yazılımı ile CRM süreçlerinizi ve iş akışlarınızı basitleştirin

Ve daha fazlası var!

ClickUp Kaynak Planlama Şablonu, bir takım veya departman içinde kaynakları rahat bir şekilde tahsis etmenizi sağlar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Kaynak Planlama Şablonu ile her proje için kaynakları planlayın, izleyin ve yönetin

Saatleri izlemek, alt yüklenicileri yönetmek veya personel uygunluğunu organize etmek gibi tüm bu işlemleri doğru ve hızlı bir şekilde yapmanıza yardımcı olacak şablonlar

Kaynak tahsisini yönetebilir, belirlenen zaman dilimleri içinde proje tamamlanma oranını en üst düzeye çıkarabilir, potansiyel kaynak çatışmalarını belirleyebilir ve iş hedefleriyle kurumsal uyumu iyileştirebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir görünümler : ClickUp Gantt Grafik Görünümü ile tüm projelerinizdeki iş akışlarını izlemek ve birbirine bağlamak için görevleri gruplandırın, filtreleyin veya gizleyin

Kolay iş akışı : ClickUp Görevleri ile görevler oluşturun ve bunları birden fazla takım üyesine atayarak iş yükünü dağıtın

Sorunsuz entegrasyonlar : ERP platformlarından ve diğer araçlardan mevcut işlerinizi tek bir tıklama ile ClickUp'a kolayca aktarın

AI destekli yardım: ClickUp Brain ile süreç haritalamayı basitleştirin, strateji belgelerini özetleyin ve sözleşmeleri kolaylaştırın

ClickUp sınırlamaları

ClickUp Brain, Sonsuza Kadar Ücretsiz plana dahil değildir

Yeni kullanıcılar, ClickUp'ın özellik paketini öğrenirken bir öğrenme eğrisi yaşayabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.700+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.100+ yorum)

ClickUp'ı kullanmak, daha iyi planlama yapmamıza, daha hızlı teslimat yapmamıza ve takımlarımızı verimli bir şekilde yapılandırmamıza yardımcı oldu. Ben şirkete katıldığımdan beri üretim takımımızın boyutu iki katına çıktı! Kaynak tahsisi ve proje yönetimi için sağlam bir yapıya sahip olmasaydık, bu mümkün olmazdı.

ClickUp'ı kullanmak, daha iyi planlama yapmamıza, daha hızlı teslimat yapmamıza ve takımlarımızı verimli bir şekilde yapılandırmamıza yardımcı oldu. Ben şirkete katıldığımdan beri üretim takımımızın boyutu iki katına çıktı! Kaynak tahsisi ve proje yönetimi için sağlam bir yapıya sahip olmasaydık, bunu başaramazdık.

2. Oracle Fusion Cloud ERP (Karmaşık küresel operasyonları yönetmek için en iyisi)

oracle aracılığıyla

Oracle Fusion Cloud ERP, manuel süreçleri otomatikleştirmek için yapay zeka, daha iyi pazar uyarlanabilirliği ve senaryo planlaması için gerçek zamanlı analitik ve M&A stratejileri oluşturma yetenekleri gibi özellikler sunan bulut tabanlı bir ERP yazılım uygulama paketidir.

Ancak, benim için en dikkat çekici özelliği küresel uyumluluk yönetimi oldu. Farklı ülkelerin düzenlemeleri arasında gezinmek çok kolaydı, sanki sisteme bir uyumluluk uzmanı entegre edilmiş gibiydi.

Oracle ERP Cloud, yerel vergi kanunlarını ve raporlama standartlarını otomatik olarak entegre ederek, manuel ayarlamalar yapmaya gerek kalmadan uyumluluğu kolaylaştırır.

Oracle Fusion Cloud ERP'nin en iyi özellikleri

Hesap mutabakatlarını ve işlem eşlemelerini otomatikleştirin

Canlıya geçmeden önce uyumluluğu sağlamak için önceden oluşturulmuş güvenlik kuralları kitaplığını kullanın

Puan kartları ve teşvikler aracılığıyla stratejik tedarikçilerin performansını ölçün ve optimize edin

Oracle Fusion Cloud ERP sınırlamaları

Özel özelleştirme seçeneklerinin sınırlı olması nedeniyle masaüstü sürümünün ekran tasarımı modası geçmiş gibi görünüyor

Bazı kullanıcılar, işlemler sırasında yavaş veya başarısız yenileme işlemleri gözlemlemiştir

Oracle Fusion Bulut ERP fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Oracle Fusion Bulut ERP derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4. 1/5 (300+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (50+ yorum)

3. Sage Intacct (AI destekli doğruluk ile finansal yönetim için en iyisi)

sage Intacct aracılığıyla

Sage Intacct, nakit yönetimi, AR/AP ve genel muhasebe şablonları dahil olmak üzere kapsamlı muhasebe özelliklerine sahip bulut tabanlı bir finans ve varlık yönetimi platformudur.

Sage Intacct'ın yapay zeka destekli anomali algılama özelliği, binlerce işlemi tarayarak herhangi bir düzensizliği işaretler ve finansal verilerin doğru ve güvenli olmasını sağlar.

Sage Intacct'ın en iyi özellikleri

Yüzlerce gerçek zamanlı, çok boyutlu rapor ve gösterge paneline erişin

Maliyetli aşımları önlemek ve takımınızla etkili bir şekilde işbirliği yapmak için bütçenizi gerçek zamanlı olarak gerçek harcamalarla karşılaştırın

Fatura girişi ve ödeme işlemlerini otomatikleştirin; ayrıca işlemlerinizi ve operasyonel verilerinizi boyutsal değerlerle etiketleyin

Sage Intacct sınırlamaları

Kullanıcılar, aynı gün banka beslemesi işlemlerini indirememeleri nedeniyle ödeme tahsislerinde gecikmeler olduğunu bildiriyor

Bir tedarikçinin ülkesini değiştirmek için önce İletişim Listesi'nin güncellenmesi gerekir ve bu işlem zahmetli olabilir

Sage Intacct fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Sage Intacct puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (3.200+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (460+ yorum)

4. SAP Business One (Entegre CRM ihtiyaçları olan KOBİ'ler için en iyisi)

sAP aracılığıyla

SAP Business One, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bir ERP çözümüdür. Muhasebe ve envanterden faturalandırma ve satışa kadar günlük iş operasyonlarının neredeyse her yönünü kontrol etmenizi sağlar.

SAP Business One, Microsoft Outlook ile entegre olur ve müşteri iletişim bilgilerini doğrudan senkronize eder, böylece CRM süreçlerinin yönetimi çok daha sorunsuz hale gelir. Güncellenen müşteri bilgilerine anında erişim sağlayarak müşteri taleplerinin hızlı bir şekilde çözülmesini ve genel hizmet sunumunun iyileştirilmesini sağlar.

SAP Business One'ın en iyi özellikleri

İlk temastan anlaşmanın kapanmasına kadar tüm satış fırsatlarını ve potansiyel müşteri faaliyetlerini izleyin

Belgeleri eşleştirerek, bilgi izlerini takip ederek ve birden fazla para birimini yöneterek denetimleri iyileştirin

Temel iş süreçlerini geliştirmek için gerçek zamanlı verilerden raporlar oluşturun

SAP Business One sınırlamaları

Tekliflerin biçimi sınırlıdır, bu da ürün açıklamaları için gerekli tüm bilgilerin girilmesini engeller

Ürün, endüstri standartlarını karşılamak için genellikle üçüncü taraf satıcılar tarafından özelleştirilmesi gerekir ve bu da uygulama sürecini etkiler

SAP Business One fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

SAP Business One derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (500'den fazla yorum)

5. Acumatica (Esnek ve ölçeklenebilir ERP çözümleri için en iyisi)

acumatica aracılığıyla

Acumatica, bir dizi profesyonel hizmet otomasyonu ve proje planlama aracı sunan sezgisel bir bulut ERP sistemine sahip bir tedarik yönetimi yazılımıdır. Esnekliği ve dinamik tasarımıyla tanınan bu yazılım, perakende işletmeler için idealdir ve farklı teknik uzmanlık düzeylerine sahip kullanıcılar tarafından kullanılabilir.

Acumatica'nın öne çıkan özelliklerinden biri, talep yönetiminde özelleştirilebilir iş akışı otomasyonudur. Birden fazla kaynaktan gelen talepleri tek bir talepte birleştirebilir ve onay kurallarını kolayca ayarlayarak tedarik süreçlerini optimize edebilir.

Acumatica'nın en iyi özellikleri

Acumatica Retail Edition'da bulunan Amazon, BigCommerce ve Shopify entegrasyonlarından yararlanarak perakende operasyonlarınızı basitleştirin

Günlük işlemleri, nakit bakiyelerini, fon transferlerini ve banka hesap mutabakatlarını tek bir yerden yönetin

Teklifler oluşturun, güncelleyin, CRM'ye bağlayın ve kolay proje yönetimi için sürümleri izleyin

Acumatica sınırlamaları

Her modül ayrı ayrı geliştirilmiştir, bu da modüller arasında veri aktarımı sırasında hatalara neden olmaktadır

Bazı kullanıcılar yazılım terminolojisini kafa karıştırıcı buluyor

Acumatica fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Acumatica puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.200'den fazla yorum)

Capterra: 4. 3/5 (120+ yorum)

6. Odoo (Kapsamlı özelleştirme ve açık kaynak esnekliği için en iyisi)

odoo aracılığıyla

Odoo, yardım masası, proje yönetimi, İK, üretim, pazarlama ve daha fazlası için özelleştirmeleri kapsayan açık kaynaklı, entegre bir iş uygulamaları paketidir. Benzersiz süreçlerine uyum sağlayacak, son derece uyarlanabilir bir araca ihtiyaç duyan işletmeler için idealdir.

Ancak beni asıl ilgilendiren, e-ticaret entegrasyonuydu.

Çevrimiçi mağaza kurmak kolaydı ve envanter, satış ve muhasebe gibi diğer Odoo modülleriyle entegre olduğu için her şey senkronize edildi. Bu, stok seviyelerini manuel olarak güncelleme veya siparişleri izleme zahmetini ortadan kaldırdı; her şey otomatik olarak halledildi.

Odoo'nun en iyi özellikleri

PostgreSQL ile verilerinizi güvende tutun; özel veri biçimleri veya yazılım kilitlenmesi konusunda endişelenmenize gerek yok

Hızlı performans, kolay veri girişi ve duyarlı kullanıcı arayüzünün keyfini çıkarın

Odoo Studio'yu kullanarak eylemleri otomatikleştirin, özel ekranlar tasarlayın ve raporları kişiselleştirin

Odoo sınırlamaları

Aşırı özelleştirme, özellikle şirket içinde geliştirilen çözümlerde sistemin bakım ve güncellemesini zorlaştırabilir

Karmaşık iş akışları ve büyük veri kümeleri olan büyük şirketlerde performans sorunları ortaya çıkabilir

Odoo fiyatlandırması

Bir Uygulama Ücretsiz: Yalnızca bir uygulama için ücretsiz, sınırsız kullanıcı

Standart: Kullanıcı başına aylık 9,07 ABD doları

Özel: Kullanıcı başına aylık 13,61 ABD doları

Odoo puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (240+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (850+ yorum)

7. Epicor (Kapsamlı arka ofis fonksiyonları için en iyisi)

epicor aracılığıyla

Epicor, üretim, dağıtım ve perakende dahil olmak üzere çeşitli sektörlerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış bir bilişsel ERP sistemidir. Gelişmiş veri görselleştirme araçları, karmaşık veri kümelerini kolayca anlaşılabilir grafiklere ve çizelgelere dönüştürmemi sağladı.

Bu görsel sunum, eğilimleri belirlemeyi, KPI'ları izlemeyi ve hızlı bir şekilde bilinçli kararlar almayı kolaylaştırdı. Bu hazır bilgiler, süreç haritalamayı proaktif olarak başlatmama ve sorunları daha hızlı çözmeme yardımcı oldu.

Epicor'un en iyi özellikleri

Günlük operasyonlarınızda lojistik, satış ve satın alma süreçlerini basitleştirin ve iyileştirin

Ekipman bakımı, yedek parça satışı ve garanti onarımları için kapsamlı arka ofis fonksiyonları sağlayın

Yönetişim, risk ve uyumluluk çözümleri (GRC) ile uluslararası standartları ve sektörün en iyi uygulamalarını karşılayın

Epicor sınırlamaları

Hafif bir öğrenme eğrisi vardır ve veri yapılandırma sisteminin bazı unsurları gereksiz görünebilir

Geniş bir entegrasyon seçenekleri aralığı sunsa da, belirli fonksiyonlar için hayati önem taşıyan her veri kaynağıyla uyumlu bir şekilde entegre olmayabilir

Epicor fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Epicor puanları ve yorumları

G2: 4,0/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

8. Xero (Kullanıcı dostu muhasebe ve proje yönetimi için en iyisi)

xero aracılığıyla

Xero, otomatik fatura oluşturma ve gider talep etme işlemlerinden fatura ödeme ve rapor oluşturmaya kadar her şeyi halledebilen, kullanıcı dostu, muhasebe odaklı bir ERP yazılımıdır.

Otomatik işlem eşleştirme özelliği, içe aktarılan banka işlemlerini sisteme girdiğim işlemlerle akıllıca eşleştirir. Yazılım bir eşleşme bulduğunda, işlemi mutabakatlamak için sadece "Tamam"ı tıklamam yeterlidir.

Xero ayrıca gerçek zamanlı güncellemeler sağlar, böylece nakit akışımın her zaman güncel görünümünü görebilirim.

Xero'nun en iyi özellikleri

Proje muhasebesi, planlama, bütçeleme, teklif verme ve faturalandırma için Xero'nun iş izleme araçlarını kullanın

Dünya çapında 21.000'den fazla finans kurumunun banka verilerine erişin, banka beslemeleri ve otomatik mutabakat ile zaman kazanın

Müşterilerinize ödeme yöntemini seçme özgürlüğü verin; Xero faturalarından doğrudan banka kartı, kredi kartı veya otomatik ödeme ile çevrimiçi ödemeleri kabul edin

Xero sınırlamaları

Xero, öncelikle bir muhasebe yazılımı olarak tasarlanmıştır ve kurumsal işbirliği araçlarının tümünü sunmayabilir

Daha büyük kurumsal şirketler, Xero'nun artan işlem hacimlerini, karmaşık süreçleri veya kapsamlı raporlama ihtiyaçlarını verimli bir şekilde karşılayamadığını düşünebilir

Xero fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 29 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 46 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 62 ABD doları

Xero puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4. 4/5 (2.900+ yorum)

9. Microsoft Dynamics 365 (AI odaklı müşteri ilişkileri yönetimi için en iyisi)

microsoft Dynamics 365 aracılığıyla

Microsoft Dynamics 365, iş operasyonlarını geliştirmek için yapay zeka ve gerçek zamanlı verileri kullanan, yüksek düzeyde entegre bir ERP sistemidir. Güçlü işlevleri ve entegrasyon yetenekleriyle tanınır.

Anahtar özelliklerinden biri, satış bilgileri sunmasıdır. AI, geçmiş verileri ve mevcut eğilimleri analiz ederek gelecekteki satış sonuçlarını tahmin etti. Ayrıca, potansiyel ve mevcut müşterilerle alınacak en iyi önlemleri önerdi.

Bu düzeyde içgörü, takımım ve benim, dönüşüm olasılığı en yüksek fırsatlara odaklanmamızı ve sonuçta genel satışları artırmamızı sağladı.

Microsoft Dynamics 365'in en iyi özellikleri

Copilot ile iş siparişi yönetimini basitleştirin, e-postadan iş siparişi oluşturun, iş siparişini planlayın veya tek bir gösterge panelinden e-posta yanıtı oluşturun

Web sitesi ziyaretleri, e-posta açma veya satın alma gibi müşteri eylemlerine veya etkinliklerine göre otomatik tetikleyiciler ayarlayarak müşterilerle doğru zamanda etkileşim kurun

Harici tedarikçi kataloglarına punch-out özelliği ile tedarik deneyiminizi geliştirin ve sipariş vermeyi hızlandırmak için ek seçenekleri keşfedin

Microsoft Dynamics 365 sınırlamaları

Bazı gelişmiş özellikler sınırlıdır veya ekstra eklentiler gerektirir, bu da toplam maliyeti artırır

Kullanıcı arayüzü sezgisel değildir, bu da menülerde ve alan seçicilerde gezinmeyi zorlaştırır

Microsoft Dynamics 365 fiyatlandırması

Microsoft Dynamics 365 Business Central: Ücretsiz deneme

Microsoft Dynamics 365 Business Central Essentials: Kullanıcı başına aylık 70 ABD doları

Microsoft Dynamics 365 Business Central Premium: Kullanıcı başına aylık 100 ABD doları

Microsoft Dynamics 365 Business Central Takım Üyeleri: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Microsoft Dynamics 365 puanları ve yorumları

G2: 3,9/5 (660+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (5.600'den fazla yorum)

Daha fazla bilgi: 2024 için 10 Microsoft Dynamics 365 Alternatifi ve Rakibi

10. Multiview ERP (Muhasebeciler tarafından muhasebeciler için oluşturulan en iyi bulut ERP platformu)

via Multiview

Multiview ERP, kullanıcıların birden fazla kuruluştan gelen finansal verileri sorunsuz bir şekilde birleştirmelerine olanak tanıyan bir finansal yönetim ERP sistemleri paketidir. Bu, özellikle karmaşık yapıya sahip veya çok sayıda iştiraki olan kuruluşlar için kullanışlıdır.

Aracın finansal raporlar için sunduğu özelleştirme seçenekleri, raporları belirli ihtiyaçlara göre uyarlayabilmemi sağladı ve sunulan bilgilerin ilgili ve eyleme geçirilebilir olmasını garanti etti.

Detaylı bilançolar, gelir tabloları veya nakit akış raporları oluştururken, işim ve takımım için en önemli anahtar metriklere odaklanabildim.

Multiview ERP'nin en iyi özellikleri

Multiview'un güçlü raporlama ortamı ViewPoint ile gösterge panellerinde ve finansal tablolarda sunulan özetlerden doğrudan ayrıntılı bilgileri keşfedin

Daha sıkı finansal kontroller için verimli varlıkları ölçün ve yönetin, vergi yükümlülüklerini en aza indirin ve varlık edinimini kolaylaştırın

Finansal tahminler yapın, tüm bütçe verilerini merkezi olarak toplayın, onay sürecini yönetin ve planlanan bütçeleri gerçek finansal sonuçlarla karşılaştırın

Multiview ERP sınırlamaları

Sistem, çok sayıda tıklama gerektirir ve sık sık sekme değiştirme gerektirir

Belgeleri eklemek zahmetlidir, çünkü dosyalar önce indirilmeli, ardından yüklemelere sürüklenmeli ve son olarak kesilip üretim sekmesine yapıştırılmalıdır

Multiview ERP fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Multiview ERP derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 2/5 (190+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (80+ yorum)

11. SYSPRO (Üretim ve dağıtım verimliliği için en iyisi)

sYSPRO aracılığıyla

SYSPRO, özellikle üretim ve dağıtım sektörlerinde operasyonel verimliliği artırmak için geliştirilmiş güvenilir bir ERP sistemidir.

Birden fazla konumdaki envanter seviyelerine gerçek zamanlı görünürlük sağlar. Bu merkezi görünüm, kullanıcıların yeniden sipariş ve stok transferleri hakkında bilinçli kararlar almasına yardımcı olur.

Örneğin, SYSPRO, teslimat süreleri ve talep değişkenliğine göre optimum güvenlik stok seviyelerini otomatik olarak hesaplayarak, beklenmedik talep artışlarını karşılamak için her zaman bir tampon stok bulunmasını sağlar.

SYSPRO'nun en iyi özellikleri

Malzeme Listesi (BOM) ile operasyonlarınıza yapı kazandırın; gerçek üretim maliyetlerini izlemek için doğru beklenen maliyetleri kolaylaştırın

Güçlü bir entegre izlenebilirlik sistemi ile tedarik zincirinin her bir parçasını gerçek zamanlı olarak izleyin, tanımlayın ve raporlayın

Ambalaj kısıtlamalarına göre manifestolar oluşturun ve dış etiketleri yazdırın

SYSPRO sınırlamaları

Tak ve çalıştır entegrasyon çözümleri sınırlıdır ve destek için şirket içi geliştirme gerektirir

Tek bir fonksiyonu gerçekleştirmek genellikle birçok adım gerektirir ve sistem her zaman kullanıcı dostu değildir

SYSPRO fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

SYSPRO derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 1/5 (200+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (100'den fazla yorum)

12. QuickBooks Enterprise (Kapsamlı finans ve envanter yönetimi için en iyisi)

quickbooks Enterprise aracılığıyla

QuickBooks muhasebe yazılımıyla bilinirken, QuickBooks Enterprise ayrıntılı envanter izleme ve yönetimi gerektiren işletmeler için faydalı, çok yönlü bir ERP çözümüdür.

Örneğin, merkezi izleme sistemi, doğru kayıtları tutmamı ve tutarsızlıkları azaltmamı sağlayarak her bir öğenin konumunu her zaman tam olarak bilmemi sağladı.

Ayrıca, kurumsal kaynak planlama sisteminde öğeleri daha hızlı satmak için dört seviyeye kadar envanter kategorizasyonu kullanabilir ve son kullanma tarihleri atayabilirim.

QuickBooks Enterprise'ın en iyi özellikleri

Dinamik raporlama ve analiz için 200'den fazla özelleştirilebilir, yerleşik rapordan yararlanın

Mobil cihazlara talimat gönderme dahil olmak üzere tüm toplama, paketleme ve sevkiyat süreçlerinizi kontrol edin

Stok seviyeleri belirli bir eşiğin altına düştüğünde otomatik yeniden sipariş hatırlatıcılarını tetikleyen özel yeniden sipariş noktaları oluşturun ve stok tükenmelerini önleyin

QuickBooks Enterprise sınırlamaları

Bir işlemi açtıktan sonra orijinal sayfaya dönmenin net bir yolu yoktur

Kullanıcılar, ilk satırda hesap yoksa günlük girdilerin kaybolması ve bilanço filtrelerinin AR ve AP'yi senkronizasyondan çıkardığı gibi sorunlar bildirdi

QuickBooks Enterprise fiyatlandırması

Altın: Yıllık 1.922 $

Platinum: Yıllık 2.363 $

Elmas: Yıllık 4.668 dolar

QuickBooks Enterprise puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (940+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (20.000'den fazla yorum)

13. Görünürlük ERP (Karmaşık üretim ve tedarik zinciri yönetimi için en iyisi)

via Görünürlük

Visibility ERP, sipariş üzerine üretim yapan üreticiler için bir ERP yazılımıdır. SYSPRO ve QuickBooks Enterprise gibi, envanter ve tedarik üzerine odaklanır. En büyük avantajlarından biri, projeyle ilgili faaliyetleri sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayabilmesidir.

Örneğin, bir proje için gerekli malzemeler otomatik olarak satın alma siparişlerine bağlanabilir, böylece kaynak kısıtlamaları önlenir ve zamanında teslimat sağlanır. Güçlü bir platform olan Visibility ERP, kullanıcılarına gerçek zamanlı veri analizi ve özelleştirilebilir raporlama gibi gelişmiş özellikler sunar.

Görünürlük ERP'nin en iyi özellikleri

Karmaşık teklifleri ve satış siparişlerini yapılandırın ve fiyatlandırın

Ürün Yapılandırıcısı ile seçimlerin ve özelliklerin renklerini otomatik olarak değiştirerek kural ihlallerini veya geçerli özellikleri gösterin

Zaman ve gider işlemlerini doğrudan proje görevlerine, satış sipariş satırlarına, iş emri işlemlerine ve departman genel giderlerine kaydedin

Görünürlük ERP sınırlamaları

Yardım dosyalarında yeni işlevler veya formlar ve yeni alanlar nadiren belirtilir, bu da bunların amacı ve diğer alanlar üzerindeki etkisi konusunda kafa karışıklığına yol açar

Envanterdeki bir parçanın birden fazla revizyonunu izleme yeteneği eksik

Görünürlük ERP fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Görünürlük ERP derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

ClickUp ile Kaynak Planlamasında Ustalaşın!

İşinizdeki çeşitli hareketli parçaları birbirine bağlamanın bir yolunu arıyorsanız, bir ERP çözümü ile sürdürülebilir ve güvenli bir şekilde ölçeklenebilirsiniz. İşbirliğini sağlamaktan veri doğruluğunu garanti etmeye ve ölçeklenebilirliği desteklemeye kadar, sektörden bağımsız olarak hayatı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

Yukarıdaki ERP sistemi örneklerinden herhangi biri, kurumsal şirketiniz için değerli bir seçim olacaktır. Ancak, sorunlarınızı hafifletmek ve sorunsuz bir şekilde sonuç almak istiyorsanız, ClickUp'tan başka bir yere bakmayın. Kullanıcı odaklı birçok özelliği ile kaynak planlamayı kolaylaştırır.

İşletmenizin operasyonlarını kolaylıkla yönetmenin benzersiz avantajlarını deneyimlemek için hazırsanız, ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun.