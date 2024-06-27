en İyi 10 Dönüşüm Oranı Optimizasyonu (CRO) Ajansı

Web sitenize çok sayıda ziyaretçi geliyor ancak bunları ödeme yapan müşterilere dönüştüremiyor musunuz?

Web tasarımı ve içeriğe zaman ve para harcadınız, ancak dönüşüm oranınız yerinde sayıyor.

Bu sıradan tarayıcıları sadık müşterilere dönüştürerek gelirinizi ve yatırım getirinizi artırmayı hiç düşündünüz mü?

Dönüşüm Oranı Optimizasyonu (CRO) burada sizin müttefikiniz olur.

CRO, satın alma, haber bültenine kaydolma veya iletişim formunu doldurma gibi istediğiniz eylemi tamamlayan web sitesi ziyaretçilerinin yüzdesini artırma sürecidir.

CRO'dan en iyi şekilde yararlanmanın yolu nedir? En iyi dönüşüm oranı optimizasyonu ajanslarıyla ortaklık kurmak!

Bu blog, sonuç odaklı dönüşüm optimizasyon stratejileriyle tanınan en iyi dönüşüm oranı optimizasyon şirketlerinin bir listesini derlemiştir.

Bir dönüşüm oranı optimizasyonu ajansı ile çalışmaya başlamadan önce, nelere dikkat etmeniz gerektiğini tartışıyor, şirket içi ve dış kaynaklı CRO takımlarının artılarını ve eksilerini karşılaştırıyor ve dönüşüm oranlarınızı optimize etmek için en iyi araçları kullanma konusunda ipuçları veriyoruz.

Hadi başlayalım! 👇

En İyi Dönüşüm Oranı Optimizasyonu Ajansları

1. Invesp

E-ticaret, SaaS ve potansiyel müşteri oluşturma web siteleri için en iyiler

Invesp, çeşitli sektörlerde web sitesi dönüşümlerini artırmada kanıtlanmış bir geçmişe sahip, köklü ve veri odaklı bir dönüşüm optimizasyonu ajansıdır. Tam kapsamlı dönüşüm oranı optimizasyonu hizmetleri sunar ve süreçlerinde şeffaflığı ön planda tutar.

Bu ajans, CRO'ya veri odaklı bir yaklaşımı vurgular ve her optimizasyon kararını destekleyecek sağlam içgörüler sağlar. Güçlü analitik yetenekleri ve güçlü bir kullanıcı deneyimi (UX) odaklılığı ile CRO hizmetleri sunar.

Sunulan hizmetler arasında A/B testi, çok değişkenli test, kişiselleştirme, dönüşüm araştırması, UX ve web tasarımı, açılış sayfası optimizasyonu ve analitik danışmanlığı bulunmaktadır.

Fiyatlandırma: Proje kapsamına göre özel teklifler

Önemli müşteriler: 3M, eBay, O'Reilly Auto Parts

Vaka çalışması: eBay'in mobil uygulaması, kullanıcıları umdukları kadar iyi bir şekilde alıcıya dönüştürmüyordu ve web geliştirme takımı yetersiz kalmıştı.

Invesp, insanların uygulamayı nasıl kullandığını inceleyerek, kullanıcı davranışlarına ilişkin verileri analiz ederek ve ürün sayfalarını tamamen yeniden tasarlayarak yardımcı oldu. Bu yenileme, mobil dönüşümlerde %18'lik bir artışa ve genel olarak daha mutlu bir kullanıcı deneyimine yol açtı.

2. Single Grain

Tam hizmet sunan bir büyüme ortağı arayan işletmeler için en iyisi

Single Grain, dijital pazarlama ve CRO'ya odaklanan tam hizmet ajansıdır. Dönüşüm oranı optimizasyonundaki uzmanlığını, daha geniş bir dijital pazarlama hizmetleri yelpazesiyle birleştirerek bütünsel bir büyüme sağlar.

Hizmetleri, CRO denetimlerinden dönüşüm stratejisi geliştirme, A/B testi, kişiselleştirme, arama motoru optimizasyonu, PPC ve içerik pazarlamasına kadar uzanmaktadır. Deneyimli bir takım, büyüme pazarlamasına önem verme ve birinci sınıf içerik pazarlama yazılımı ile kapsamlı bir yaklaşımla çalışmaktadırlar.

Fiyatlandırma: Proje gereksinimlerine göre özel teklifler

Önemli müşteriler: Amazon, Uber, Salesforce

Vaka çalışması: Winedeals, şiddetli rekabet ve yüksek müşteri edinme maliyetleri nedeniyle önemli ölçeklendirme zorluklarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Singlegrain, tıklama oranları düşük makalelere odaklanarak blog performansını artırmayı hedefledi. Sonuç olarak, blogun ortalama pozisyonu %11, 7 artarak dört sıra yükseldi.

3. Dönüşüm Bilimleri

Mevcut trafiği optimize etmek ve geliri en üst düzeye çıkarmak isteyen işletmeler için en iyisi

Conversion Sciences, bilimsel deneyler ve dönüşüm optimizasyon oranı yoluyla web sitesi gelirlerini artıran küresel bir CRO ajansıdır. Ek medya satın alma veya arama motoru optimizasyonu çabalarına güvenmeden mevcut web sitesi trafiğinden maksimum değer elde etme konusunda uzmanlaşmıştır.

Bu ajans, CRO denetimleri, A/B testleri, açılış sayfası tasarımı, dönüşüm hunisi analizi ve kişiselleştirme hizmetleri sunmaktadır.

Fiyatlandırma: Proje gereksinimlerine göre özel teklifler

Önemli müşteriler: Galeton, Wasp Barcode

Vaka çalışması: Wasp Barcode, demo taleplerini artırmak istediği için Conversion Sciences ile anlaştı. Ajans işe koyuldu ve altı ay içinde demo taleplerini %250 artırdı .

4. Splitbase

Hızlı büyüyen DTC e-ticaret işleri için en iyisi

Splitbase, hızlı büyüyen e-ticaret markalarında uzmanlaşmış bir CRO ve açılış sayfası optimizasyon ajansıdır. Kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve dönüşümleri artırmak için gelişmiş web sitesi optimizasyon araçları ve açılış sayfası oluşturucular kullanır.

Ajans, denetimler, açılış sayfası tasarımı, A/B testi, deneme programları, e-posta pazarlaması ve CRO stratejisi dahil olmak üzere, hızlı büyüyen e-ticaret işleri için özel olarak tasarlanmış CRO hizmetleri sunmaktadır.

Fiyatlandırma: Proje kapsamına göre özel teklifler

Önemli müşteriler: Hyperice, DIFF Eyewear

Vaka çalışması: Hyperice, SplitBase ile takım oluşturduktan sonra 78 katlık inanılmaz bir yatırım getirisi elde etti.

Ajans, dönüşüm oranı optimizasyonu ve açılış sayfası iyileştirmelerine odaklanarak Hyperice'ın aylık gelirinde 934.000 dolarlık ek artış sağladı.

5. Speero

E-ticaret, SaaS ve potansiyel müşteri oluşturma web siteleri için en iyiler

Speero, kullanıcı deneyimini ön planda tutan ve dönüşüm engellerini belirleyen müşteri odaklı bir dönüşüm oranı optimizasyon ajansıdır. Dönüşüm optimizasyon hizmetleri, işbirliğini ve sürekli iyileştirmeyi vurgular ve optimizasyon fırsatlarını ortaya çıkarmak için denemelerden yararlanır.

Hizmetleri arasında CRO denetimleri, müşteri yolculuğu haritalama, UX araştırması, A/B testi, kişiselleştirme ve deneme programları bulunmaktadır.

Fiyatlandırma: Proje kapsamına göre özel teklifler

Önemli müşteriler: Cisco, Decathlon, Gympass

Vaka çalışması: ClickUp'ta, bir test doğrulama sırasında A/B test aracımızla sorunlar yaşadık.

Speero, tüm deney programımızı araçtan ayırarak, araçtan bağımsız bir kurulum sağladı. Bu, otomatik test prosedürleri, manuel yeniden çalıştırma ve test ihtiyacının azalması gibi önemli iyileştirmelere yol açtı.

6. Dönüşüm

Kapsamlı bir CRO ortağı arayan işletmeler için en iyisi

Conversion, etkili sonuçlar elde etmek için A/B testi, dönüşüm araştırması ve kişiselleştirmeyi benzersiz bir şekilde bir araya getiren eksiksiz bir dönüşüm optimizasyonu ajansıdır.

Hizmetleri arasında dönüşüm oranı optimizasyonu, kişiselleştirilmiş stratejiler, dönüşüm odaklı tasarım, kurumsal program danışmanlığı, kullanıcı deneyimi araştırması (UXR), ürün ve fiyatlandırma denemeleri, lift haritası oluşturma ve UX rakip karşılaştırması yer almaktadır.

Fiyatlandırma: Proje gereksinimlerine göre özel teklifler

Önemli müşteriler: Canon, Samsung, Vodafone

Vaka çalışması: Conversion'ın Direct Energy ile yaptığı işbirliği, şirketin çevrimiçi performansında dikkate değer bir artışla sonuçlandı.

Kapsamlı A/B testleri gerçekleştirerek ve veri odaklı bir yaklaşım benimseyerek, web sitesi optimizasyona tabi tutuldu ve bu da dönüşüm oranlarının artmasına ve kullanıcı deneyiminin zenginleşmesine yol açtı.

7. PurpleFire

Dijital pazarlama ve CRO ortağı arayan işletmeler için en iyisi

PurpleFire, çevrimiçi varlığınızı ve gelirinizi artırmak için başvurabileceğiniz adres. Bu dijital pazarlama ajansı, web sitesi performansını artırmak ve geliri yükseltmek için içgörü odaklı stratejiler konusunda uzmanlaşmıştır. CRO uzmanlığını çeşitli SaaS pazarlama stratejileriyle entegre ederek etkili sonuçlar sunar.

Hizmetleri kapsamlı bir dönüşüm denetimi, dönüşüm pazarlama stratejisi geliştirme, A/B testi, kişiselleştirme, web geliştirme, veri analizi, arama motoru optimizasyonu ve PPC'yi içermektedir.

Fiyatlandırma: Proje gereksinimlerine göre özel teklifler

Önemli müşteriler: Vessi, Optimonk, Neuro

Vaka çalışması: Miamily, taşıyıcı Hipster Plus'ı piyasaya sürdüğünde, maruz kalma ve dönüşüm oranı sorunlarıyla karşılaştı.

PurpleFire, birkaç önemli sorunu tespit etti: belirsiz ürün detay sayfaları (PDP'ler), beklenmedik ücretlerin neden olduğu alışveriş sepeti sorunları, belirsiz ana sayfa başlığı, stokta olmayan öğeler nedeniyle PDP'lerde azalan motivasyon ve alışveriş sepetinin satın alma yerine daha çok istek listesi olarak kullanılması.

Miamily, Kickstarter'da lansmanından itibaren 30 gün içinde hedeflerine ulaştı ve hatta aştı.

8. CRO Metrics

CRO için bilimsel ve veri odaklı bir yaklaşım arayan işletmeler için en iyisi

CRO Metrics, bilimsel deneyler ve optimizasyon yoluyla ölçülebilir sonuçlar sunan bir dönüşüm oranı optimizasyon ajansıdır. Dönüşümleri artırmak için gizli fırsatları ortaya çıkarmak üzere veri analitiği kullanma konusunda uzmanlaşmıştır.

CRO hizmetleri denetim, A/B testi, çok değişkenli test, kişiselleştirme ve web analitiği danışmanlığını kapsamaktadır. Ampirik metodoloji, istatistiksel analiz ve ölçülebilir sonuçlara verdiği önemle CRO Metrics rakiplerinden sıyrılmaktadır.

Fiyatlandırma: Projenin karmaşıklığına göre özel teklifler

Önemli müşteriler: Calendly, Doordash, Ring

Vaka çalışması: Ring, çoklu ürün satın alımlarını artırmayı ve müşteri sadakatini güçlendirmeyi hedefliyordu.

CRO Metrics, müşteri yolculuğunu optimize etmek ve dönüşüm oranını optimize etmek için kişiselleştirilmiş öneriler sunmak amacıyla devreye girdi. Bu girişim, Ring'in ortalama sipariş değerinde %13'lük dikkat çekici bir artışa yol açarak ROI'sini 60 katına çıkardı.

9. Conversion Advocates

Büyüme ve pazarlama ROI'si için verileri kullanmak isteyen işletmeler için en iyisi

Conversion Advocates, işletmelerin verilerini etkili bir şekilde kullanarak satışları, gelirleri ve müşteri yaşam döngüsü pazarlama değerini artırmalarını sağlayan bir dönüşüm oranı optimizasyonu ajansıdır.

Satış ve pazarlama performansını önemli ölçüde artırmak için verileri derinlemesine incelerler. Hizmet portföyleri, CRO denetimleri, dönüşüm pazarlama stratejisi geliştirme, A/B testi, kişiselleştirme, veri analitiği ve dönüşüm oranı optimizasyonu için pazarlama otomasyonunu içerir.

Fiyatlandırma: Proje kapsamı ve karmaşıklığına göre özel teklifler

Önemli müşteriler: Kettlebell Kings, The Paint People

Vaka çalışmaları: Yüksek kaliteli kettlebell ve fitness ekipmanlarında tanınmış bir lider olan Kettlebell Kings, geleneksel olarak fiziksel ürün satışına odaklanmıştı, ancak dijital pazarlama stratejilerinde düşük dönüşüm oranlarıyla mücadele ediyordu.

Conversion Advocates, tescilli IIEA çerçevesini kullanarak optimizasyon fırsatlarını ortaya çıkardı ve tek bir deneyden dijital ürün dönüşüm oranlarında %151 artış sağlayan dönüşüm optimizasyonu hizmetleri sundu.

10. KlientBoost

CRO yeteneklerine sahip bir performans pazarlama ortağı arayan işletmeler için en iyisi

KlientBoost, PPC, SEO ve CRO alanlarında uzmanlaşmış bir performans pazarlama ajansıdır. Optimizasyona veriye dayalı bir yaklaşım sunar ve ölçülebilir sonuçlar elde etmeye odaklanır. KlientBoost, CRO uzmanlığını diğer performans pazarlama hizmetleriyle birleştirerek bütünsel bir büyüme sağlar.

CRO hizmetleri arasında denetimler, dönüşüm stratejisi geliştirme, A/B testi, açılış sayfası optimizasyonu, PPC yönetimi ve arama motoru optimizasyonu bulunmaktadır.

Fiyatlandırma: Proje kapsamı ve gereksinimlerine göre özel teklifler

Önemli müşteriler: RingCentral, Bitly, Stanford Children's Health

Vaka çalışması: Delta Defense, istediği büyümeyi gerçekleştirmek için dijital pazarlama kampanyaları konusunda uzman rehberlik aradı.

KlientBoost ile takım oluşturduktan sonra, gelirlerinde %863 büyüme ve dönüşümlerde %878 artış yaşadılar.

Bir CRO Ajansını Değerlendirme

Anahtar faktörleri, başarıyı ölçme yöntemlerini ve sorulması gereken temel soruları göz önünde bulundurarak bir CRO ajansını değerlendirme sürecini analiz ettik. İşte ayrıntılı bir döküm.

Bir CRO ajansı seçerken dikkate alınması gereken faktörler

Bir CRO ajansı ile çalışırken, aşağıdaki hususları değerlendirmeniz çok önemlidir:

Uzmanlık ve deneyim: Vaka çalışmaları ve müşteri referansları ile kanıtlanmış, CRO alanında başarısı kanıtlanmış optimizasyon ajanslarını arayın. Sektörünüzdeki veya benzer bir alanda deneyimlerini doğrulayın Sunulan hizmetler: Ajansın, aşağıdakiler gibi ihtiyaçlarınıza uygun kapsamlı bir CRO hizmetleri paketi sunduğundan emin olun: Araştırma ve analiz: Kullanıcı araştırması, veri analizi, rekabet analizi ve sezgisel değerlendirme Strateji geliştirme: Dönüşüm hunisi optimizasyonu, A/B testi yol haritası ve kişiselleştirilmiş CRO stratejisi Uygulama ve test: A/B testi, çok değişkenli test, araçlarla açılış sayfası optimizasyonu ve UX/UI tasarımı Raporlama ve analiz: Ayrıntılı performans raporları, veriye dayalı içgörüler ve sürekli optimizasyon önerileri Araştırma ve analiz: Kullanıcı araştırması, veri analizi, rekabet analizi ve sezgisel değerlendirme Strateji geliştirme: Dönüşüm hunisi optimizasyonu, A/B testi yol haritası ve kişiselleştirilmiş CRO stratejisi Uygulama ve test: A/B testi, çok değişkenli test, araçlarla açılış sayfası optimizasyonu ve UX/UI tasarımı Raporlama ve analiz: Ayrıntılı performans raporları, veriye dayalı içgörüler ve sürekli optimizasyon önerileri Metodoloji: CRO metodolojileri hakkında bilgi alın. Yapılandırılmış bir yaklaşım izliyorlar mı? Kullanıcı araştırmalarına ve sürekli deneylere öncelik veriyorlar mı? Şeffaf ve iyi tanımlanmış bir süreç, başarı için çok önemlidir İletişim ve işbirliği: Etkili iletişim, başarılı bir ortaklığın anahtarıdır. Duyarlı, şeffaf ve işbirliğine değer veren bir pazarlama ajansı seçin. Onlarla yakın bir şekilde çalışırken kendinizi rahat hissetmelisiniz Fiyatlandırma ve sözleşme koşulları: Ajansın fiyatlandırma modelini (saatlik, proje bazlı, sabit ücret) ve sözleşme koşullarını anlayın. Gizli ücretlerin olmadığını ve sözleşmede teslim edilecekler ile zaman çizelgesinin açıkça belirtildiğinden emin olun

Araştırma ve analiz: Kullanıcı araştırması, veri analizi, rekabet analizi ve sezgisel değerlendirme

Strateji geliştirme: Dönüşüm hunisi optimizasyonu, A/B testi yol haritası ve kişiselleştirilmiş CRO stratejisi

Uygulama ve test: A/B testi, çok değişkenli test, araçlarla açılış sayfası optimizasyonu ve UX/UI tasarımı

Raporlama ve analiz: Ayrıntılı performans raporları, veriye dayalı içgörüler ve sürekli optimizasyon önerileri

CRO kampanyalarının başarısını ölçmek için ipuçları

CRO kampanyalarının başarısını ölçmek için:

KPI'ları izleyin: Herhangi bir CRO kampanyası başlatmadan önce net ve ölçülebilir KPI'lar tanımlayın. Yaygın KPI'lar arasında dönüşüm oranı, hemen çıkma oranı, ortalama sipariş değeri, sayfada geçirilen süre ve müşteri ömrü değeri bulunur. İzlemeyi kolaylaştırmak için Herhangi bir CRO kampanyası başlatmadan önce net ve ölçülebilir KPI'lar tanımlayın. Yaygın KPI'lar arasında dönüşüm oranı, hemen çıkma oranı, ortalama sipariş değeri, sayfada geçirilen süre ve müşteri ömrü değeri bulunur. İzlemeyi kolaylaştırmak için Heatmap yazılımını kullanabilirsiniz Temel verileri kullanın: Değişiklikleri uygulamadan önce Değişiklikleri uygulamadan önce pazarlama KPI'larınız için temel metrikler belirleyin. Bu, CRO çabalarınızın etkisini doğru bir şekilde ölçmenizi sağlayacaktır A/B testlerini kullanın: Web sitenizin veya açılış sayfalarınızın farklı sürümlerini karşılaştırarak hangisinin daha iyi performans gösterdiğini belirleyebilirsiniz Web analizlerini inceleyin: Google Analytics gibi araçları kullanarak trafiği, kullanıcı davranışlarını ve dönüşümleri izleyin. Bu verileri düzenli olarak analiz ederek eğilimleri ve iyileştirilmesi gereken alanları belirleyin Müşteri geri bildirimi alın: Anketler, oylamalar veya kullanıcı testleri yoluyla müşteri geri bildirimi toplayın. Bu, müşterilerin deneyimleri hakkında değerli bilgiler sağlayabilir ve optimizasyon için potansiyel alanları belirlemenize yardımcı olabilir. Anketler, oylamalar veya kullanıcı testleri yoluyla müşteri geri bildirimi toplayın. Bu, müşterilerin deneyimleri hakkında değerli bilgiler sağlayabilir ve optimizasyon için potansiyel alanları belirlemenize yardımcı olabilir. ClickUp'ın Form Görünümü , yanıtları yakalamak ve işi doğru zamanda doğru takıma anında yönlendirmek için kolayca özelleştirilebilir formlar oluşturmanıza olanak tanır

ClickUp Formları ile iş akışınızı dönüştürün, geri bildirimleri izlemesi kolay görevlere dönüştürün

Bir CRO ajansını değerlendirirken sorulması gereken sorular

Bir CRO ajansını değerlendirirken şu soruları sorabilirsiniz:

Kullanılabilirlik testleri de dahil olmak üzere, sektörümdeki müşterileriniz için gerçekleştirdiğiniz başarılı CRO testleri ve kampanyalarının örneklerini paylaşabilir misiniz? CRO'ya yaklaşımınız nedir? İzlediğiniz süreci bana anlatabilir misiniz? CRO kampanyalarınızın başarısını nasıl ölçüyorsunuz? Proje sırasında ne tür raporlama ve iletişim bekleyebilirim? Fiyatlandırma modeliniz nedir ve neleri içerir? Geçmiş veya mevcut müşterilerinizden referans verebilir misiniz? Takımım ne tür destek ve kaynaklardan yararlanabilecek?

Şirket İçi Dönüşüm Oranı Optimizasyonu ve Ajans İşe Alımı

Web sitenizin dönüşüm oranlarını optimize ederken iki ana seçeneğiniz vardır: bunu şirket içinde halletmek veya uzman bir CRO ajansı ile çalışmak.

Her yaklaşımın artıları ve eksileri vardır ve işiniz için en iyi seçim çeşitli faktörlere bağlıdır.

DIY CRO'nun artıları ve eksileri

Artıları Eks CRO'yu şirket içinde uygulamak, özellikle sınırlı bütçeye sahip küçük işletmeler için kısa vadede daha uygun maliyetli olabilir. Veri analizi, UX tasarımı ve deneyimleme konusunda bilgili CRO uzmanlarından oluşan özel bir takım oluşturmak zor ve zaman alıcı olabilir. Stratejiden uygulamaya kadar süreç üzerinde tam kontrol sahibi olursunuz. CRO, önemli miktarda zaman ve kaynak yatırımı gerektirir ve bu yatırımları şirket içinde ayırmak zor olabilir. Şirket içi CRO uzmanlarından oluşan bir takım, hedef kitlenizi, ürünlerinizi/hizmetlerinizi ve benzersiz zorluklarınızı harici bir ajansdan daha iyi anlayacaktır. Dahili bir takım, objektif karar almayı engelleyen içsel önyargılara sahip olabilir, bu da dış kaynak kullanımını daha iyi bir seçenek haline getirir.

Bir CRO ajansı ile çalışmanın avantajları

CRO ajansı ile ortaklık kurmanın avantajları şunlardır:

Özel uzmanlık: Dönüşüm oranı optimizasyonu ajansları, veri analizi, UX tasarımı, metin yazarlığı ve deneme alanlarında çeşitli becerilere sahip deneyimli profesyonellerden oluşan bir takım barındırır. Bu uzmanlık, dönüşüm optimizasyonuna çok yönlü bir yaklaşım sergilemelerini ve kapsamlı ve etkili bir CRO stratejisi oluşturmalarını sağlar

Kanıtlanmış metodolojiler: En iyi CRO ajansları, yılların deneyimiyle süreçlerini ve metodolojilerini geliştirmiştir. Etkili sonuçlar sağlayan pazarlama stratejilerini belirlemek ve uygulamak için veri odaklı içgörüler ve kanıtlanmış tekniklerden yararlanırlar

Nesnellik ve yeni bakış açısı: Harici bir ajans, objektif değerlendirmeyi engelleyebilecek iç önyargılardan uzak, web sitenize veya uygulamanıza tarafsız bir bakış açısı getirir. İç takımınızın gözden kaçırmış olabileceği gizli iyileştirme fırsatlarını belirleyebilirler

Gelişmiş araçlara ve teknolojilere erişim: Dönüşüm oranı optimizasyonu ajansları, UX araştırması, analitik, A/B testi ve kişiselleştirme için iyi Dönüşüm oranı optimizasyonu ajansları, UX araştırması, analitik, A/B testi ve kişiselleştirme için iyi CRO araçlarına ve teknolojilerine yatırım yapar. Bu kaynaklar, ajansların derinlemesine bilgi toplamasına, sofistike analizler yapmasına ve karmaşık optimizasyonlar uygulamasını sağlar

Zaman ve kaynak verimliliği: CRO'yu bir dijital pazarlama ajansına dış kaynak olarak vererek, iç takımınızın temel yetkinliklerine odaklanmasını sağlarsınız. Bu sayede, bir CRO takımı kurmak, araçlar edinmek ve dönüşüm optimizasyonunun inceliklerini öğrenmek için harcayacağınız zaman ve kaynaklardan tasarruf edersiniz

Daha hızlı sonuçlar: CRO ajansları hızlı ve verimli bir şekilde hareket etmek için donanımlıdır. Deneyimleri ve akıcı süreçleri, değişiklikleri daha hızlı uygulamalarına ve deneyleri daha hızlı yürütmelerine olanak tanır, bu da daha hızlı sonuçlar ve daha hızlı ROI sağlar

Ölçeklenebilirlik: CRO ihtiyaçlarınız, işiniz büyüdükçe ve geliştikçe değişebilir. Bir dijital pazarlama ajansı, değişen gereksinimlerinize uyum sağlamak için hizmetlerini kolayca ölçeklendirebilir ve dönüşüm optimizasyonu çabalarınızın etkili olmaya devam etmesini ve iş hedeflerinizle uyumlu olmasını sağlar

ROI'ye odaklanma: CRO ajansları, pozitif ROI elde etmeyi öncelik olarak görür. Dönüşümlerde, gelirde ve genel iş performansında ölçülebilir iyileştirmeler sağlayan unsurları belirlemeye ve uygulamaya odaklanırlar

Sürekli optimizasyon: CRO, sürekli devam eden bir süreçtir. CRO ajansları, web sitenizin veya uygulamanızın en iyi performansı göstermeye devam etmesini ve değişen pazar koşullarına uyum sağlamasını sağlamak için sürekli destek, izleme ve optimizasyon sağlayabilir

İşiniz için en uygun yolu belirleme

Şirket içi bir CRO takımı kurmakla bir ajans veya CRO şirketi ile çalışmak arasında karar verirken aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurun:

Bütçe: CRO'ya ne kadar yatırım yapmaya hazırsınız?

Uzmanlık: Gerekli becerilere sahip bir şirket içi takımınız var mı?

Zaman: Sonuçları ne kadar çabuk görmek istiyorsunuz?

Kaynaklar: Tam kapsamlı bir CRO programına ayıracak kaynaklarınız var mı?

Sıkı bir bütçeniz, sınırlı uzmanlığınız varsa veya hızlı sonuç almak istiyorsanız, bir CRO ajansı ile çalışmak en iyi seçenek olabilir.

Ancak, daha büyük bir bütçeniz ve CRO deneyimi olan bir takımınız varsa, şirket içinde bir yaklaşımla başlayıp daha sonra özel görevler için bir CRO şirketi ile çalışmayı düşünebilirsiniz.

İster şirket içi bir takım ister bir ajans tercih edin, ClickUp gibi proje yönetimi ve dijital pazarlama uygulamalarını kullanmak CRO çabalarınızın verimliliğini önemli ölçüde artıracaktır. Nasıl olduğunu görelim.

İşinizi görselleştirin

ClickUp Gösterge Panelleri ile takımınız için yüksek düzeyde görsel iş sunumları oluşturun

ClickUp Gösterge Panelleri ile kampanya performansına ilişkin kapsamlı raporlar oluşturarak ilerlemeyi izleyin ve CRO çabalarınızın etkisini ölçün.

Testleri düzenleyin ve izleyin

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın A/B Test Şablonu, test hedeflerinizi organize etmek ve gerçekleştirmek için mükemmel bir kaynaktır.

ClickUp'ın A/B Test Şablonu ile kampanya programlarınızı, test varyasyonlarınızı, dönüşüm oranlarınızı ve çok daha fazlasını izleyin

ClickUp A/B Test Şablonu, test girişimlerinizi verimli bir şekilde organize etmenize ve yürütmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Bu şablon, testlerinizi yönetmek için birden fazla ClickUp Görünümü içerir. Örneğin, özel alanlar ve durumlarla testleri düzenlemek için Liste görünümü, test iş akışlarını ve önceliklerini görselleştirmek için Pano görünümü, test görevlerini planlamak için Takvim görünümü ve test sürelerini yönetmek için Zaman Çizelgesi görünümü.

Ş Akışınızı kolaylaştırın

ClickUp Görevleri ile takım üyelerine kolayca görevler atayın, ilerlemeyi izleyin ve son teslim tarihlerini belirleyerek sorunsuz bir iş akışı sağlayın.

Farklı CRO görevlerine harcanan zamanı izleyerek kaynak tahsisini optimize edin ve darboğazları belirleyin

Görevler özelliği, yorumlar, dosya paylaşımı ve gerçek zamanlı güncellemeler aracılığıyla takım üyeleri arasında sorunsuz bir işbirliği sağlamanıza yardımcı olur.

Sonsuz bir tuval, yapışkan notlar, şekiller ve daha fazlasını sunan ClickUp Beyaz Tahtalar, takımınızla beyin fırtınası yapmayı çocuk oyuncağına çevirir. Geri bildirim belgelerini işbirliği içinde oluşturun ve düzenleyin, bilgileri ve değerli içgörüleri tek bir yerde toplayın.

Takımınızı bir araya getirin, fikirleri toplayın, bağlantılar kurun ve Beyaz Tahtalar ile ilhamı eyleme dönüştürün

ClickUp Zihin Haritaları ile, projeleri planlamak ve organize etmek için ücretsiz bir zihin haritası oluşturabilir veya ClickUp'ta zaten oluşturduklarınızı geliştirebilirsiniz.

Dağınık notlara veda edin ve ClickUp Zihin Haritaları ile netliğe merhaba deyin

İçerik performansını artırın

Bu Şablonu İndirin Bu şablonu kullanarak kampanya programlarını, test varyasyonlarını, dönüşüm oranlarını ve daha fazlasını izleyin ve her kampanyanın ilerlemesini net bir şekilde görün

ClickUp A/B İçerik Yönetimi ve Test Şablonu, A/B test kampanyalarını yönetmek ve izlemek için kapsamlı bir çözüm sunar.

Bu şablon, test kampanyalarınızı planlamak, yürütmek ve analiz etmek için merkezi bir platform sağlar, veriye dayalı kararlar ve iyileştirilmiş dönüşüm oranları sağlar. Test varyasyonları, dönüşüm oranları ve ilerleme gibi anahtar metrikleri izleyin ve ek ayrıntıları yakalamak için ClickUp Özel Alanlarını kullanın.

Doğru Ajans ve Araçlarla CRO'nuzu Geliştirin

Web sitenizin ziyaretçilerini sadık müşterilere dönüştürmek sadece bir hedef değildir; uzun vadeli büyüme ve karlılık için çok önemlidir.

CRO'yu şirket içinde mi yönetiyorsunuz yoksa uzman bir ajansla mı çalışıyorsunuz? Her iki durumda da, genel amaç web sitenizin müşteri kazanım stratejilerini en üst düzeye çıkarmaktır.

Anlamlı sonuçlar elde etmek için uzmanlık, veriye dayalı yaklaşımlar ve tarafsız bir bakış açısına ihtiyacınız var. Bu ajanslardan biriyle çalışmak, sadece bir hizmete değil, stratejik bir ortaklığa yatırım yapmak anlamına gelir.

Hazır olduğunuzda, ClickUp ile CRO iş akışlarınızı kolaylaştırın. Bugün ücretsiz kaydolun!