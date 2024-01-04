2025'te Dönüşümleri Artıracak En İyi 10 Açılış Sayfası Oluşturucu

İster deneyimli bir oluşturucu ister küçük bir işletme sahibi olun, bir web sayfası tasarlamak, ziyaretçi katılımını artırmak ve potansiyel müşteriler toplamak stresli bir iştir. Kodlama deneyiminiz yoksa, ilgi çekici web sayfaları ve tek sayfalık siteler tasarlamak daha da zor hale gelir.

İyi bir açılış sayfası, başarılı bir pazarlama kampanyasının can damarıdır. İşte bu noktada açılış sayfası oluşturucu araçları imdadınıza yetişir.

Özel açılış sayfası oluşturucular, ürün veya hizmetinizi tanıtmak için birkaç tıklamayla yeni sayfalar oluştururken başarıya ulaşmanızı sağlar. Sezgisel özellikler ve güzel açılış sayfaları oluşturmak için önceden oluşturulmuş şablonlar sayesinde, her küçük değişiklik için tasarımcınıza bağımlı kalmak zorunda kalmayacaksınız.

Tamamen duyarlı mobil açılış sayfaları oluşturarak zamandan ve kaynaklardan tasarruf edin. Bu yazıda, en iyi 10 açılış sayfası oluşturucu, özellikleri, dezavantajları, fiyatları ve dönüşümleri nasıl artırdıkları ele alınmaktadır.

Bir Açılış Sayfası Oluşturucuda Nelere Dikkat Etmelisiniz?

İşte sağlam bir açılış sayfası oluşturucu seçerken dikkate almanız gereken özelliklerin listesi.

Kullanıcı dostu arayüz : Özel bir alan adıyla zahmetsiz web sayfası oluşturma için sezgisel sürükle ve bırak düzenleyici arayüzüne sahip bir açılış sayfası oluşturucu seçin

Açılış sayfası özelleştirme seçenekleri : Markanıza uygun açılış sayfası deneyimleri oluşturmak için çok yönlü şablonlar, içerik blokları ve bileşenler sunan bir seçenek edinin

Duyarlı tasarım: Çoğu kişi web sitelerine mobil cihazlardan eriştiğinden, açılış sayfası oluşturucunun duyarlı tasarımı desteklediğinden emin olun, böylece farklı cihazlarda en iyi görünüm için mobil açılış sayfaları oluşturabilirsiniz

Entegrasyon yetenekleri: CRM, e-posta pazarlama araçları ve Google Analytics gibi analiz platformları gibi mevcut teknoloji yığınlarınızla entegre olan bir açılış sayfası oluşturucu seçin

A/B testine tabi tutulan açılış sayfaları: Açılış sayfası yazılımı, maksimum dönüşüm için optimizasyonu sağlamak üzere web sayfalarının farklı sürümleri arasında A/B testini kolaylaştırmalıdır

Açılış sayfası performans araçları: SEO puanlarını iyileştirmek ve ziyaretçi davranışlarını izlemek için öneriler sunan bir çevrimiçi açılış sayfası oluşturucu seçin

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Açılış Sayfası Oluşturucu

1. Sayfaları Kaydırın

swipe Pages aracılığıyla

Swipe Pages, bilgisayarlarında gezinmek isteyen kullanıcılar için normal bir açılış sayfası oluşturmanıza ve tüm mobil trafiği bir dizi Mobil Slayta yönlendirmenize olanak tanıyan bir açılış sayfası oluşturucu. Ayrıca, en yüksek dönüşüm oranına sahip açılış sayfası seçeneklerini bulmak için A/B testi için web sitesi optimizasyon araçları da sunar.

Swipe Pages'ı Zapier ile entegre ederek, kendi açılış sayfanız için yeni form gönderilerini bir Google E-Tablolara veya tek sayfalık sitenizin Shopify hesabına yeni siparişler olarak gönderebilirsiniz.

Swipe Pages'ın en iyi özellikleri

Birkaç tıklamayla mobil açılış sayfalarınız için bilgileri kategorize etmek, özelleştirmek ve sunmak için tablo modülü

Sürükle ve bırak oluşturucu ile açılış sayfalarındaki öğeler arasında benzer özellik stillerini kopyalayıp uygulayın

Herhangi bir kodlama bilgisi olmadan sınırsız açılış sayfası oluşturmak için önceden oluşturulmuş şablonlar

Masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve mobil cihazlar için farklı ekran boyutlarında kişiselleştirilmiş açılış sayfaları oluşturun

Swipe Pages sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü anlaşılması karmaşıktır

Bazen, bir açılış sayfasında yapılan düzenlemelerin yansıtılması biraz zaman alabilir

Swipe Pages fiyatlandırması

Başlangıç: 29 $/ay

Marketer : 69 $/ay

Ajans: 149 $/ay

Swipe Pages derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,8/5 (152 yorum)

Capterra: 4,8/5 (147 yorum)

2. Unbounce

via Unbounce

Unbounce, iki yöntemle açılış sayfaları oluşturan bir açılış sayfası oluşturucu: Klasik Oluşturucu ve AI destekli Akıllı Oluşturucu.

Klasik web sitesi oluşturucuyu kullanarak bir şablon seçebilir, içeriğinizi yükleyebilir ve sürükle ve bırak düzenleyicisini kullanarak öğeleri özelleştirebilirsiniz. Akıllı Oluşturucu, gereksinimlerinize göre otomatik olarak bir düzen oluşturur ve yapay zeka destekli metin oluşturma özelliğine sahiptir.

İlk açılış sayfanızın birden fazla varyantını oluşturma seçeneklerine sahip olun ve A/B testi ve hedefleme araçlarının yardımıyla hangi açılış sayfasının en fazla dönüşüm sağladığını anlamak için diğerleriyle karşılaştırarak test edin.

Unbounce'un en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak oluşturucu arayüzü, gereksinimlerinize göre açılış sayfası öğelerini eklemenize, düzenlemenize ve düzenlemenize olanak tanır

Açılış sayfanızı optimize etmek için AI'dan gerçek zamanlı öneriler ve tasarım bilgileri alın

Unbounce'u e-ticaret, CRM ve e-posta pazarlama uygulamalarıyla entegre ederek iş akışınızı kolaylaştırın ve pazarlama kampanyalar ınızı iyileştirin

Unbounce'un stil kılavuzu şablonlarını , anında kopya oluşturma özelliğini ve destekli oluşturma deneyimini kullanarak bağlantı açılış sayfalarını hızlıca oluşturun

Unbounce sınırlamaları

Diğer alternatiflere kıyasla daha az açılış sayfası şablonu

Mobil uygulamada düzenleme yapmak biraz zordur

Unbounce fiyatlandırması

Başlangıç : 99 $/ay

Optimize : 145 $/ay

Accelerate : 240 $/ay

Concierge: 625 $/ay

Unbounce puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (358 yorum)

Capterra: 4,5/5 (253 yorum)

3. Moosend

moosend aracılığıyla

Web sitenizde yeni üyelik planları başlatan bir spor salonu sahibi olduğunuzu hayal edin.

Teklif açılış sayfası trafik alıyor, ancak kimse kaydolmuyor. Kayıt düğmesi çalışmıyor olabilir. Ya da CTA sayfanın sonunda yer alıyor ve okuyucu sonuna kadar kaydırmıyor.

Profesyonel görünümlü açılış sayfaları tasarlamak, sanattan çok bilime yakındır. Proje hedeflerinizi destekleyen ve daha fazla kayıt sağlayan, yüksek dönüşüm oranına sahip açılış sayfalarına ihtiyacınız var.

Moosend, trafiği gelire dönüştürmenize yardımcı olan ücretsiz bir açılış sayfası oluşturucuya sahip bir pazarlama otomasyon platformudur. Yeni başlayanlar için uygun açılış sayfası oluşturucu, herhangi bir kodlama deneyimi olmadan açılış sayfaları oluşturmanıza olanak tanır.

Moosend'in en iyi özellikleri

Tamamen özelleştirilebilir ve kişisel bir dokunuş ekleyebileceğiniz önceden tasarlanmış şablonları kullanarak kaliteli açılış sayfaları geliştirin

Moosend'in CDN özellikleriyle AdWords kalitenizi ve Google sıralamanızı iyileştirin

Açılış sayfalarınıza satış hunisi şablonlarından bir geri sayım sayacı ekleyerek potansiyel müşteriler ve satışlar oluşturmak için aciliyet yaratın

İletişim bilgilerinin saklandığı opt-in açılış sayfaları oluşturun ve GDPR uyumlu pazarlama kampanyaları yürütün

Moosend sınırlamaları

Açılış sayfaları için A/B testi özelliği yoktur

Mevcut şablonlar için özelleştirme seçenekleri yoktur

Moosend fiyatlandırması

Ücretsiz deneme: 30 gün

Pro : Aylık 6 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Moosend puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (626 yorum)

Capterra: 4,7/5 (190 yorum)

4. Landingi

via Landingi

Bir pazarlamacı olarak, yeni bir ürün veya hizmet piyasaya sürdüğünüzde daha fazla ayrıntı görüntülemek için profesyonel görünümlü açılış sayfalarına ihtiyacınız vardır.

Bazen tasarımcılarınız size iki eşit derecede harika açılış sayfası fikri sunabilir, ancak hangisini kullanacağınızı bilemeyebilirsiniz. Endişelenmeyin. Açılış sayfası oluşturucular, kazanan açılış sayfası varyasyonunu seçmenize ve dönüşümleri artırmanıza yardımcı olacak A/B test özellikleriyle birlikte gelir.

Landingi, mikro dönüşüm izleme ve A/B testi ile açılış sayfası varyasyonları oluşturmak ve hareket halindeyken dönüşümleri optimize etmek için kod gerektirmeyen bir açılış sayfası oluşturucusudur.

Landingi'nin en iyi özellikleri

Dinamik metin değiştirme özelliği ile açılış sayfalarını daha hızlı oluşturmak için sürükle ve bırak düzenleyicili AI destekli açılış sayfası oluşturucu

Hangi sürümün daha iyi performans gösterdiğini bulmak için A/B testi

Pazarlama kampanyaları için sınırsız açılış sayfası oluşturma yeteneği

Landingi sınırlamaları

Entegrasyon sorunsuz değildir ve teknik bilgi gerektirir

Özel HTML bazen bozulur

Landingi fiyatlandırması

Lite: 29 $/ay

Profesyonel : 49 $/ay

Ajans : 149 $/ay

Sınırsız: 1000 $/ay

Landingi puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (274 yorum)

Capterra: 4,8/5 (179 yorum)

5. Leadpages

via Leadpages

İster yeni kitleler arıyor ister mevcut müşterilerinizle etkileşim kurmak istiyor olun, açılış sayfaları ile doğru hedefe yönelik mesajı doğru zamanda doğru kitleye ulaştırın.

Leadpages, ücretsiz bir web sitesi oluşturmak için uygun fiyatlı bir açılış sayfası oluşturucusudur. Leadpages, bir açılış sayfası oluştururken resim, geri sayım sayacı, video oynatıcı, Calendly takvimi ve çok daha fazlasını eklemenize olanak tanır.

Leadpages'in en iyi özellikleri

Açılış sayfalarınızı oluşturmak için metin ve görseller oluşturmaya yarayan AI araçları

Arama başlığınızı ve açıklamanızı düzenlemek, önizleme resmi eklemek ve önceden oluşturulmuş, SEO için optimize edilmiş açılış sayfası şablonlarını kullanmak için SEO araçları

Açılış sayfanızı yayınlamadan önce yerleşik dönüşüm rehberliği alın ve açılış sayfanızın performansı hakkında tahminler edinin

Leadpages sınırlamaları

Platformu anlamak için zorlu bir öğrenme süreci

Özel bir alan adıyla satış sayfaları oluşturmak istediğinizde karşılaşabileceğiniz sınırlamalar

Leadpages fiyatlandırması

Standart : 37 $/ay

Pro : Aylık 74 $

Gelişmiş: Özel fiyatlandırma

Leadpages puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (219 yorum)

Capterra: 4,6/5 (292 yorum)

6. Clickfunnels

via Clickfunnels

Yıl sonu indirimleri yaklaşıyor ve takımınız harika bir promosyon planladı. Ancak müşterilerinize bunu duyurmak için bir açılış sayfasına ihtiyacınız var. Tasarımcınız Bali'de tatilde ve geliştiriciniz bir güvenlik sorunu üzerinde çalışıyor.

Son teslim tarihi yaklaşıyor ve siz sıkışıp kaldınız. Bu durumdan kurtulmanın bir yolu, teknik bilgiye sahip olmadan açılış sayfaları oluşturmak için güçlü bir açılış sayfası oluşturucu ile çalışmaktır.

Clickfunnels'ın açılış sayfası oluşturucuları, tasarım veya web geliştirme becerileri olmadan sıfırdan daha iyi açılış sayfaları oluşturmanıza yardımcı olur. Önceden oluşturulmuş şablon galerisinden seçim yapın ve kampanyanızın başarısını ölçmek için her sayfanın performansını izleyin.

Clickfunnels'ın en iyi özellikleri

Geliştirici desteği olmadan açılış sayfası oluşturmak için sürükle ve bırak açılış sayfası düzenleyicisi

Opt-in sayfaları, potansiyel müşteri çekme araçları, etkinlik kayıtları veya web semineri açılış sayfaları oluşturmak için önceden oluşturulmuş açılış sayfası şablonları

Mailchimp, Klaviyo ve daha fazlası gibi araçlarla entegrasyonlar sayesinde bütünsel pazarlama kampanyaları yürütülebilir

Clickfunnels sınırlamaları

Sezgisel olmayan arayüz

Özelleştirme seçenekleri az olan eski moda açılış sayfası şablonları

Clickfunnels fiyatlandırması

Temel: 127 $/ay

Pro: 157 $/ay

FunnelHacker: 208 $/ay

Clickfunnels puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (389 yorum)

Capterra: 4,5/5 (646 yorum)

7. Instapage

via Instapage

Instapage, mobil açılış sayfalarını hızlı bir şekilde oluşturan bir açılış sayfası oluşturucusudur. Açılış sayfalarınızı WordPress'te kurun ve gereksinimlerinize göre bir blok içinde önceden oluşturulmuş şablonları özelleştirin.

Instapage, yerleşik işbirliği ve sürükle ve bırak işlevselliğine sahip, kullanımı kolay bir açılış sayfası oluşturma aracıdır. Instablock özelliği, kullanıcıların tüm açılış sayfalarınıza aktarabileceğiniz açılış sayfası varlıklarını yeniden kullanmasına olanak tanır.

Instapage'in en iyi özellikleri

AI kullanarak her hedef kitle ve reklam grubu için başlıklar, görseller ve CTA'lar oluşturun

Özelleştirebileceğiniz, kaydedebileceğiniz ve yeniden kullanabileceğiniz ayrı sayfa blokları kullanarak sınırsız açılış sayfası oluşturun

Başlıklar, altbilgiler, referanslar gibi önceden tasarlanmış blok şablonları veya anında özel açılış sayfanızı oluşturun

Katman bileşenleri, açılış sayfalarınıza geri sayım zamanlayıcıları ve sohbet eklentileri gibi multimedya öğeleri ekleyebilir

Instapage sınırlamaları

Küçük işletmeler ve bireysel kullanıcılar için pahalıdır

UI/UX'te iyileştirme alanı vardır

Instapage fiyatlandırması

Build : 199 $/ay

Dönüştür: Özel fiyatlandırma

Instapage puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (472 yorum)

Capterra: 4,5/5 (363 yorum)

8. MailerLite

MailerLite aracılığıyla

Yeni bir ürün piyasaya sürüyor ve hedef kitlenizin yeni lansmanıza nasıl tepki vereceğini anlamak mı istiyorsunuz? Doğru asansör konuşması açılış sayfası, müşteri duyarlılığını anlamanıza ve yeni iş fikriniz için heyecan yaratmanıza yardımcı olacaktır.

Ücretsiz bir açılış sayfası oluşturucu olan MailerLite, geri sayım sayacı ve sınırlı kuponlar gibi öğeler ekleyerek ücretsiz açılış sayfalarıyla ziyaretçilerinizin ilgisini çekmenize ve dikkatlerini toplamanıza olanak tanır.

MailerLite'ın en iyi özellikleri

Aboneleri çekmek ve verileri faiz grupları oluşturmak için kullanmak için GDPR uyumlu kayıt formları

Trafiği aralarında bölerek en fazla beş sürümdeki açılış sayfası için A/B testi

MailerLite'ın açılış sayfası oluşturucu aracı, açılış sayfasının görünürlüğünü artırmak için ısı haritaları, tıklama haritaları, A/B test özellikleri ve SEO ayarları ile birlikte gelir

MailerLite sınırlamaları

Sınırlı sayıda önceden tasarlanmış şablon

Arayüzü sezgisel değildir ve yüksek dönüşüm oranına sahip açılış sayfaları için kampanyaları kopyalamayı zorlaştırır

MailerLite fiyatlandırması

Ücretsiz Plan

Growing Business : Aylık 9 $

Gelişmiş : Aylık 18 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

MailerLite puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (840 yorum)

Capterra: 4,7/5 (1912 yorum)

9. ConvertKit

convertKit aracılığıyla

Şunu hayal edin. Siz bir yazarsınız ve yeni kitabınız yakında çıkacak. Kitabınızın çıkışını okuyucularınıza duyurmak ve onların ilgisini çekerek kitap siparişi vermelerini sağlamak istiyorsunuz. Bunun için okuyucularınızdan para kazanabileceğiniz çekici bir açılış sayfasına ihtiyacınız var.

ConvertKit gibi bir açılış sayfası oluşturucu, podcast'ler, kitaplar, videolar ve daha fazlası gibi farklı kullanım durumları için mevcut şablonlarını kullanarak açılış sayfanızı başlatır. Açılış sayfaları mobil uyumludur.

ConvertKit'in en iyi özellikleri

Açılış sayfası kayıt formları, okuyucularınızı abonelere dönüştürür ve hedef kitlenizle etkileşim kurmak ve satışları artırmak için bilgi edinmenizi sağlar

Unsplash ile entegrasyon, ücretsiz ve görüntüye özel içerik bulmayı kolaylaştırır

Dönüşüm oranları ve abone sayıları gibi metriklerle ilgili güncellemeler içeren sağlam bir analiz gösterge paneli ve favori izleme yöntemlerinizi ayarlama

ConvertKit sınırlamaları

Gelişmiş özellikler yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

E-posta kayıt formları, otomasyon gibi gelişmiş özelliklerden yoksundur

ConvertKit fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Oluşturucu: 9 $/ay

Creator Pro: Aylık 25 $

ConvertKit puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (192 yorum)

Capterra: 4,7/5 (196 yorum)

10. Wix

via Wix

Wix, yeni başlayanlar ve küçük işletmelerin açılış sayfaları oluşturmasına olanak tanıyan bir web sitesi oluşturucu. Açılış sayfası tasarımı için önceden hazırlanmış şablonlarla, sadece birkaç dakika içinde açılış ve satış sayfaları oluşturabilirsiniz.

E-ticaret sektöründeyseniz, Wix küçük işletmeler için e-ticaret platformlarına yönelik çevrimiçi mağaza web siteleri geliştirme konusunda liderdir. Ziyaretçileri dönüştürmek için yeni ürünleri sergilemek ve ziyaretçinin konumuna göre özel fırsatları tanıtmak için e-ticaret açılış sayfaları oluşturun.

Güçlü analiz araçlarıyla dönüşümleri artırın ve Google Analytics, Facebook Pixel ve diğer hizmetlerle bağlantı kurarak içgörüler elde edin.

Wix'in en iyi özellikleri

Etki alanı URL'niz, logonuz ve diğer marka araçlarınız için özelleştirme seçenekleri

Çoklu bulut barındırma, web sitesi trafiğinin yoğun olduğu zamanlarda bile %99,9 çalışma süresi sağlar

Görsel sürükle ve bırak açılış sayfası düzenleyicisinden birden fazla öğe kullanarak kullanıcı arayüzü oluşturun

Web sitenizi her yerden yönetmek için mobil cihazınızda gösterge paneli özelliklerini edinin

Wix sınırlamaları

Diğer platformlara kıyasla gelişmiş SEO özelliklerinden yoksundur

Mobil uygulama tüm ülkelerde çalışmamaktadır

Wix fiyatlandırması

Hafif: 16 $/ay

Temel: 27 $/ay

İş: 32 $/ay

Business Elite: 159 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Wix puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (1635 yorum)

Capterra: 4,4/5 (9361 yorum)

ClickUp, pazarlama takımlarının genel verimliliğini artırmak için kullanılan bir proje yönetimi aracıdır. ClickUp bir açılış sayfası oluşturucu olmasa da, araç seti etkili açılış sayfaları oluşturmanıza yardımcı olur.

ClickUp AI'yı kullanarak daha hızlı yazın, metinleri özetleyin ve düzeltin, e-posta yanıtları oluşturun ve daha fazlasını yapın

Örneğin, ClickUp AI, açılış sayfası için lazer odaklı metinler oluşturmanıza yardımcı olan yazma asistanınızdır. Ayrıca, proje yönetimi aracını kullanarak beyin fırtınası fikirleri, diğer departmanlarla işbirliği, hedefler belirleme, büyük görevleri daha küçük alt görevlere bölme ve lansman sonrası başarı metriklerini izleme gibi tüm süreci yönetebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Metni bir açılış sayfasına dönüştürmeden önce ClickUp AI'yı kullanarak fikirlerinizi toplayın

Açılış sayfası şablonları , tüm açılış sayfası fikirlerinizi takip eder, sürecin her adımı için görevleri düzenler ve birden fazla sayfada tutarlılık sağlar

ClickUp'ın Açılış Sayfası Şablonu ile yüksek dönüşüm sağlayan açılış sayfaları oluşturun

Her sayfanın ilerlemesini izlemek ve pazarlama sürecinin standartlaştırılmasını sağlamak için Açık ve Tamamlandı gibi özel durumları kullanarak görevler oluşturun

ClickUp'ta basit önceliklendirme ve öncelik sırasını değiştirme için iç içe alt görevler içeren kontrol listeleri oluşturun

Zaman takibi özellikleri, etiketler, bağımlılık uyarıları, e-postalar ve eylem sonrası rapor şablonları ile açılış sayfası ilerlemesini takip edin

Tüm Açılış Sayfaları, Sektöre Göre ve Başlangıç Kılavuzu gibi üç farklı ClickUp yapılandırmasını aynı anda görünüm

ClickUp sınırlamaları

ClickUp AI'nın özelliklerini anlamak için öğrenme eğrisi dik olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: 7 $/kullanıcı/ay

İş: 12 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ClickUp puanları ve yorumları

Dönüşüm Sağlayan Harika Açılış Sayfaları Oluşturun

Burada listelenen açılış sayfası oluşturucular, herhangi bir kodlama becerisi olmadan hızlı bir şekilde iyi bir açılış sayfası oluşturmanıza olanak tanır. En iyi açılış sayfası oluşturucu esnek, kullanımı kolay ve ölçeklenebilir olup, tek tek sayfaların performansını izlemenizi sağlar.

Bu araçlar, tek sayfalık web siteleri veya bir sonraki kampanyanız için sağlam açılış sayfaları oluşturmanıza yardımcı olmak için harikadır, ancak kaynak kullanımını ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak için ClickUp gibi bir proje yönetimi aracına sahip olmak çok önemlidir.

ClickUp'ın proje yönetimi yetenekleri arasında önceden oluşturulmuş açılış sayfası şablonları, yeni içerik oluşturmak için ClickUp AI ve takım üyelerinin işbirliği yapması için bir gösterge paneli bulunur.

Açılış sayfası performans metriklerini ve pazarlama kampanyalarını yönetmekten yeni fikirler ve SEO hedefleri oluşturmaya kadar, ClickUp sağlam açılış sayfaları oluşturmak için mükemmel bir yardımcıdır.

ClickUp'ın teknoloji yığınınızdaki 100'den fazla araçla yerel entegrasyonu, uygulamalar arasında geçiş yapmadan performans pazarlamanızı ve web sitesi projelerinizi yönetmek için pazarlama yolculuğunuzu güçlendirmenize olanak tanır.

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