2025'te Ekran Kaydı için En İyi 10 Vimeo Alternatifi

Her tıklama ve imleç hareketinin önemli olduğu bir dünyada, mükemmel ekran kayıt yazılımını bulmak video deneyiminizi tamamen değiştirebilir.
Video platformu uzmanı Vimeo, tam da bunu yapmakla tanınır.
Ancak, birçok kullanıcı oynatma sorunları ve yüksek fiyat etiketleriyle uğraşmayı zor buluyor ve daha iyi alternatifler aramaya yöneliyor.
Bir servet harcamadan veya kaliteden ödün vermeden işinizi yapacak bir video çözümü bulma ihtiyacınızı anlıyoruz.
Bu nedenle, ihtiyaçlarınızı karşılayacak en iyi 10 Vimeo alternatifinin bir listesini hazırladık.
Bu ekran kayıt programlarını özellikleri, uyumlulukları ve fiyat planlarına göre inceleyeceğiz, böylece kendiniz veya işiniz için en uygun olanı bulabilirsiniz.
Bir Vimeo alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?
Seçim yapmadan önce, Vimeo alternatifinde hangi özelliklere ihtiyacınız olduğunu bilmeniz gerekir.
Aşağıdaki olmazsa olmazları göz önünde bulundurun:
- Kayıt seçenekleri: Ekranınızı, web kameranızı ve mikrofondan ve sistemden gelen sesi kaydetmenize izin veren bir Vimeo alternatifi seçin
- Düzenleme araçları: Kayıtlarınızı iyileştirmek için kırpma, kesme, ses ayarı ve sessize alma gibi düzenleme özelliklerine sahip bir alternatif seçin
- Çeşitli çıktı biçimleri: Vimeo alternatifinin MP4, MOV ve GIF gibi birden fazla dosya biçimini desteklediğinden emin olun
- Yüksek çözünürlük: Videolarınızın net ve berrak çıkması için yüksek çözünürlüklü çıktı sağlayan bir yazılım tercih edin
- Videoları kolayca paylaşın: Paylaşılabilir bağlantıları anında oluşturma seçeneği de dahil olmak üzere, kayıtlarınızı kolayca yükleyip paylaşmanıza olanak tanıyan bir Vimeo alternatifi arayın
- Filigran yok: Metinlerin görünürlüğünü azaltan ve dikkat dağıtan filigran içermeyen bir platform seçin
- Seslendirme ve ses: Seslendirme kaydedebildiğinizden ve kayıtlarınıza anlatım ve bağlam ekleyebildiğinizden emin olun
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Vimeo Alternatifi
Ekran kayıt yazılımında neye ihtiyacınız olduğunu ve ne istediğinizi net bir şekilde belirledikten sonra, 2024 için Vimeo'nun en iyi 10 alternatifini içeren seçimimize göz atın:
1. ClickUp
ClickUp, her türlü projeyi yönetebilen popüler, hepsi bir arada bir işbirliği ve verimlilik yazılımıdır. Ayrıca, iş akışınıza kolayca entegre edilebilen yetenekli bir ekran kayıt aracı da içerir.
Herhangi bir ClickUp konuşmasında basit bir tıklama ile bir Klip oluşturabilirsiniz. Ayrıca, ClickUp Brain her klibi otomatik olarak transkribe eder, böylece önemli kısımları kolayca vurgulayabilir ve videoda gezinebilirsiniz.
ClickUp Kliplerini paylaşmak çok kolaydır: platforma bir video ekleyin, herkese açık bir bağlantı paylaşın veya video dosyasını indirin. Klipleri eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilir, fikirlerinizi düzenli ve eyleme geçirilebilir hale getirebilirsiniz. Tüm Klipleriniz Klipler Hub'da depolandığından, düzenli kalmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Bu araç, zaman sınırı olmadan net video mesajları iletmek için mükemmeldir. Ekranınızı, pencerenizi veya tarayıcı sekmenizi gerçek zamanlı olarak yakalayın, ses kaydedin ve kolayca paylaşın. Ayrıca, karmaşık düzenleme yazılımlarının zorlukları olmadan profesyonel videolar oluşturabilmeniz için yeni başlayanlar için de uygundur.
İster proje yönetimi ister eğitim içeriği oluşturma, ClickUp Clip etkili ve verimli iletişim kurmanızı sağlar. ClickUp'ın dizi proje yönetimi araçlarıyla, işinizi desteklemek için ihtiyacınız olan her şeye sahip olursunuz ve bu listedeki araçların çok azı ClickUp kadar uygun maliyetlidir.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Ücretsiz sürümle bile zaman sınırı ve filigran olmadan ekranınızı kaydedin
- Dışa aktarma veya yükleme zahmeti olmadan videoları anında ve güvenli bir şekilde paylaşın ve kaydedin
- ClickUp Brain ile videolarınızı otomatik olarak transkribe edin
- Mikrofon kullanarak video kayıtlarınıza ses ekleyin
- Video kayıtlarından doğrudan görevler oluşturun ve bunları takım üyelerine atayın
- Son teslim tarihlerini planlamak için doğru Başlangıç Tarihleri, Son Teslim Tarihleri ve Kesin Saatler ayarlayın
- Zoom, Slack, Google Çalışma Alanı ve Microsoft Office gibi 1.000'den fazla diğer iş aracıyla entegre edin
- Hızlı ilerleme güncellemeleri için görev durumlarını özelleştirin
ClickUp sınırlamaları
- Hafif öğrenme eğrisi
- Gelişmiş video düzenleme araçları yok
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Aylık 10 $/kullanıcı
- İş: Aylık 19 $/kullanıcı
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)
2. Loom
Loom, profesyonel videoları hızlı bir şekilde oluşturmak için Vimeo'ya popüler bir alternatiftir. Kullanımı kolaydır ve tek bir tıklama ile kayda başlayabilirsiniz.
İster yazılım tanıtımı yapın ister bir şey öğretin, Loom ekranınızı filigran olmadan kaydetmenize olanak tanır ve farklı platformlarda takımınızla paylaşmanızı kolaylaştırır.
Düzenli klasör sistemi, doğru videolara yalnızca doğru kişilerin erişebilmesini sağlayarak hataları önler. Windows veya diğer cihazlarda çalışırken, Loom kayıt sırasında gerçek zamanlı notlar veya çizimler eklemenizi sağlar.
Loom'un geri bildirim sistemi, izleyicilerin yorumlar veya emojiler aracılığıyla anında geri bildirimde bulunmasını sağlar. Ayrıca Slack ve Google Çalışma Alanı gibi entegre iletişim platformları aracılığıyla takımlarınızla dosya paylaşabilirsiniz.
Ancak, temel düzenleme araçları ve sınırlı ücretsiz sürümü, kullanıcıların Loom alternatiflerini aramasına neden olabilir.
Loom'un en iyi özellikleri
- Bilgisayar ekranınızı, web tarayıcınızı ve web kamerası görüntüsünü kaydedin veya paylaşın
- Gerçek zamanlı açıklama ile izleyiciler için önemli ekran bilgilerini vurgulayın
- 50'den fazla dilde altyazı ve transkript alın
- Gereksiz ses kalitesi gürültü filtrelerini azaltın
- Salesforce, Jira, Slack ve Zoom gibi yüzlerce araçla entegre edin
- Doğrudan bağlantılar ve gömülü videolar kullanarak dosya paylaşın
- Chrome uzantısı, masaüstü uygulaması veya mobil uygulama kullanarak ekranı kaydedin
Loom sınırlamaları
- Sınırlı video düzenleme seçenekleri
- Çok hatalı çalışıyor
Loom fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- İş: Aylık 12,50 $/oluşturucu (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Loom puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1850+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)
3. Vidyard
Vidyard, tüm ürün demolarınızı, marka videolarınızı ve müşteri hikayelerinizi tek bir yerden yüklemek, düzenlemek ve paylaşmak için iyi bir seçenektir. Bu en iyi video pazarlama yazılımı, harika sonuçlar için AI destekli araçlar ve tüm videolarınızı bir arada tutmak için bir video barındırma özelliği sunar.
Vidyard'ın etkileşimli video araçları arasında ücretsiz bir ekran kaydedici de bulunmaktadır. Bu aracı kullanarak tarayıcınızdan veya masaüstünüzden videolar oluşturun, ardından bunları iş arkadaşlarınız ve müşterilerinizle paylaşın.
Vidyard, Chrome uzantısı veya masaüstü uygulaması aracılığıyla erişilebilir ve her ikisi de kullanışlı, yerleşik bir video düzenleyici ve video mesajlaşma özelliklerine sahiptir.
Platform ayrıca yayınladığınız videoları kimlerin görebileceğine karar vermenizi sağlar. Bir videoyu gizli tutmak mı istiyorsunuz? Şifre ile koruyun. Dünyayla paylaşmanız mı gerekiyor? Erişim ayarlarını Herkese Açık veya Bağlantıya Sahip Herkes olarak değiştirin.
Daha uygun bir seçenek bulmak için bu Vidyard alternatiflerini değerlendirin!
Vidyard'ın en iyi özellikleri
- İşbirliği için tüm videolarınızı, belgelerinizi ve satış kaynaklarınızı bir araya getirin
- Web kameranızla veya web kameranız olmadan ekranınızı veya tarayıcı sekmenizi kaydedin
- Vidyard'ın barındırma ve analiz özellikleriyle videolarınızı yönetin ve geliştirin
- AI tarafından oluşturulan kişiselleştirilmiş senaryolarla video planlamayı basitleştirin
- Birisi video mesajınızı görüntülediğinde bildirim alın
- Çeşitli biçimlerde (MP4, MOV vb.) video yükleyin
- Küçük görseller, bölümler ve özel kılavuzlarla video oynatıcıyı özelleştirin
Vidyard sınırlamaları
- Karmaşık kullanıcı arayüzü yeni kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilir
- Bazı kullanıcılar, aracın özelliklerinin aralığı göz önüne alındığında fiyatlandırma planlarını pahalı buluyor
- Sınırlı video düzenleme seçenekleri
Vidyard fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Aylık 29 $
- Plus: 89 $/ay
- İş: Özel fiyatlandırma
Vidyard puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (950+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (100+ yorum)
4. Wistia
Wistia, web sitenize yüksek kaliteli, özelleştirilebilir video oynatıcılar yerleştirmek için harika bir araçtır. Ağır markalama öğeleri içeren videolar kullanan pazarlamacılar için mükemmeldir.
Takımlar ve pazarlamacılar için tasarlanmış bir ekran ve web kamerası kaydedici olan Soapbox olarak da bilinen bir video kayıt seçeneği ile birlikte gelir. Kullanımı kolaydır ve gömme, paylaşım ve analiz gibi özelliklere sahiptir.
Analitik bilgiler son derece ayrıntılıdır, böylece insanların videolarınızla nasıl etkileşimde bulunduğunu anlayabilir ve pazarlama çabalarınızı geliştirebilirsiniz. Ayrıca, video düzenleme özellikleri ve potansiyel müşteri oluşturma araçları da içerir.
Wistia'nın en iyi özellikleri
- Ekran ve web kamerası kaydedicilerle ürün demoları, eğitim videoları ve daha fazlasını oluşturun
- Reklamlar veya dikkat dağıtıcı unsurlar olmadan videoları hızlı ve güvenli bir şekilde barındırın
- Video içi formlar ve CTA'larla izleyici bilgilerini yakalayın ve hızlı eylemler gerçekleştirin
- Yerel analizleri kullanarak etkileşimi ve yatırım getirisini optimize edin
- Özelleştirilebilir video oynatıcı ve erişilebilirlik özellikleriyle markanızı oluşturun
- Kanal İçerik Yönetimi (CCM) ile kanallar ve platformlar arasında videoları tek bir yerden yönetin
- Drip, HubSpot, YouTube ve Zoom dahil 30'dan fazla araçla entegre edin
Wistia sınırlamaları
- Pahalı fiyatlandırma yapısı
- Video analizi yeni kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilir
- Otomatik seslendirme çevirisi yok
İşte bu sınırlamalardan kaçınmak için değerlendirebileceğiniz bazı Wistia alternatifleri .
Wistia fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Artı: 24 $/ay
- Pro: 99 $/ay
- Gelişmiş: 399 $/ay
- Premium: Özel fiyatlandırma
Wistia puanları ve yorumları
- G2: 4. 6/5 (550+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (150+ yorum)
5. Synthesia
Synthesia, mikrofon, kamera, oyuncu veya stüdyo kullanmadan profesyonel videolar oluşturmanıza olanak tanıyan yapay zeka destekli bir video oluşturma platformudur. AI kullanarak, videoları daha insan benzeri ve etkileşimli hale getirmek için senaryoları seslendirebilen avatarlar oluşturur.
Basit özelliklere ihtiyacınız varsa, Synthesia bunları sunuyor. Ekstra araç gerektirmeyen bir ekran kaydedici, altyazı ekleyebilmeniz için kapalı altyazılar ve her türlü platform için video oluşturmak için farklı en boy oranları sunuyor.
Synthesia ayrıca, video oluşturmayı herkes için kolay ve ilgi çekici hale getirmek için çeşitli AI avatarları, şablonlar, özel arka planlar ve kapalı altyazılar ve ses klonlama gibi özellikler sunar.
Synthesia'nın en iyi özellikleri
- Ekranınızı kaydedin, altyazı ekleyin ve doğru en boy oranını kullanarak yeniden boyutlandırın
- 160'tan fazla çeşitli özelleştirilebilir AI avatarlarla ilgi çekici videolar oluşturun
- Farklı türlerde profesyonel AI seslendirmeler ekleyin
- Videolarınızı 120'den fazla dile otomatik olarak çevirin
- Sesinizi klonlayın ve özel avatarınıza ekleyin
- Farklı kullanım durumları için 300'den fazla şablon arasından seçim yapın
- Paylaşımlı çalışma alanları oluşturarak takımınızla işbirliği yapın
- Videoları istediğiniz yere yerleştirin
Synthesia sınırlamaları
- Zor öğrenme süreci
- Tarayıcı sürümü yavaş yanıt veriyor
- Avatar kütüphanesi sınırlıdır
Bu tür dezavantajları olmayan Synthesia alternatiflerine göz atın
Synthesia fiyatlandırması
- Başlangıç: 29 $/ay
- Oluşturucu: 89 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Synthesia puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1300+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (100+ yorum)
6. Brightcove
Brightcove, işletmelerin videolarını yönetmesine, paylaşmasına ve yayınlamasına yardımcı olan bir video barındırma platformudur. Ölçeklenebilir, güvenilir ve güvenli olduğu için birçok büyük kurumsal şirket bu platforma güvenmektedir.
Medya kuruluşları, videolardan para kazanmak, erişimi artırmak, izleyicilerin ilgisini çekmek ve çok dilli videolar sunmak için Brightcove'u kullanıyor. Kurumsal kuruluşlar ise yeni müşteriler çekmek, daha fazla ürün satmak, çalışanların ilgisini çekmek ve videolarla dijital pazarlama yoluyla markalarını oluşturmak için kullanıyor.
Yerleşik bir ekran kaydediciye sahip olmasa da Brightcove, iş akışı iyileştirmeleri ve içerik yönetimi gibi özelliklere sahip araçlar sunar. Ekranınızı kaydetmek için Adobe Experience Manager gibi üçüncü taraf CMS platformlarıyla da entegre edebilirsiniz.
Brightcove'un en iyi özellikleri
- Video Cloud ile videoları barındırın, ekranları paylaşın, yönetin ve yayınlayın
- Oynatıcıyı kullanarak tüm cihazlarda hızlı ve yüksek kaliteli video oynatmanın keyfini çıkarın
- Markalı portallar, açılış sayfaları ve canlı yayın siteleri oluşturun
- Ön tanımlı ayarları ve kodlama ipuçlarını kullanarak video oynatma kalitesini artırın
- Potansiyel müşteri oluşturma ve küresel erişim için pazarlama araçlarıyla reklam tabanlı, abonelik tabanlı veya hibrit modeller kullanarak içerikten para kazanın
Brightcove sınırlamaları
- Zor öğrenme süreci
- Video ve ses analizi verilerinin eksikliği
- Canlı yayın metriklerinin olmaması
Brightcove fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Brightcove puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (40+ yorum)
- Capterra: 4. 2/5 (17+ yorum)
7. Office 365 Video
İşiniz büyük ölçüde Microsoft ekosistemine dayanıyorsa, Office 365 Video veya Microsoft Stream tüm video ile ilgili görevleriniz için idealdir.
Stream ile ekranınızı veya kendinizi kaydederek açıklayıcı videolar oluşturabilir ve metin, çizim veya efektler ekleyerek bunları özelleştirebilirsiniz. Teams'de yapılan toplantıları doğrudan kaydedebilir, ayrıntılı analizlerle katılımı izleyebilir ve istediğiniz herhangi bir cihazdan tüm bunlara erişebilirsiniz.
Diğer Microsoft dosyaları gibi, videolarınız da SharePoint, Teams ve OneDrive'da saklanır. Bu, takımınızın videoları kolayca paylaşmasını ve üzerinde işbirliği yapmasını sağlar.
Office 365 Video'nun en iyi özellikleri
- İhtiyaçlarınıza göre kendinizi veya ekranınızı kaydedin
- Metin ve efektler kullanarak videolara açıklama ekleyin ve özelleştirin
- Analitik özelliği ile etkileşimi ölçün
- Toplantıları doğrudan Teams'den kaydedin
- Microsoft 365 sistemi içindeki çeşitli uygulamalarda video paylaşın
Office 365 Video sınırlamaları
- Tutarsız video oynatma kalitesi
- Kuruluş dışındaki misafirlerle dosya paylaşımı yapılamıyor
- Tamponlama sorunlarına yatkın
- Bireyler yerine kurumsal kullanıma uygun
Office 365 Video fiyatlandırması
- Kişisel: 69,99 $/yıl
- Aile: 99,99 $/yıl
- İş Temel: Aylık kullanıcı başına 6 $
- İş Standardı: Aylık 12,50 $/kullanıcı
- İş Premium: Aylık 22 $/kullanıcı
Office 365 Video değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 3/5 (50+ yorum)
- Capterra: NA
8. Adobe Experience Manager
Bulut tabanlı Adobe Experience Manager (AEM) aracıyla, işletmeler dijital içeriği ve dosyaları yönetebilir, çeşitli çevrimiçi platformlarda içerik oluşturabilir, düzenleyebilir ve paylaşabilir.
Brightcove gibi, AEM'de de yerleşik bir ekran kaydedici yoktur. Ancak, Adobe'nin Adobe Learning Manager (ALM) adlı LMS'si ile birlikte kullanabilirsiniz. ALM ile kullanıcılar ekran görüntülerini, web kamerası videolarını ve ses kliplerini kaydedebilir, düzenleyebilir ve paylaşabilir ve bu dosyaları tek bir gösterge panelinden doğrudan cihazlarından yükleyebilir.
Eğitim videoları ve değerlendirme modülleri oluşturmanıza yardımcı olmak için, tam hareketli ekran kaydını otomatikleştiren duyarlı bir kayıt yazılımı olan Adobe Captivate ekran kayıt yazılımını da kullanabilirsiniz.
Adobe Experience Manager'ın en iyi özellikleri
- ALM ve basit tasarımıyla kolayca ilgi çekici içerikler oluşturun
- Web sayfaları oluşturun ve CMS'de varlıkları yönetin
- Captivate gibi araçları entegre ederek etkileşimli ekran kayıtları oluşturun
- Kullanıcı davranışlarına ve tercihlerine göre içeriği kişiselleştirin
- AEM Assets'e doğrudan Adobe Creative Cloud'dan erişin
- Tek bir gösterge panelinden ilerlemenizi takip edin
Adobe Experience Manager sınırlamaları
- Karmaşık arayüzü gezinmeyi zorlaştırıyor
- Yeni başlayanlar için çok fazla eğitim gerektirir
Adobe Experience Manager fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Adobe Experience Manager puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (280+ yorum)
- Capterra: 4. 3/5 (100+ yorum)
9. Dacast
Dacast, kullanıcıların tek bir gösterge paneli kullanarak canlı ve isteğe bağlı videolar yayınlamasına olanak tanıyan, işletmeler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve etkinlikler için bir video platformudur. Güvenli barındırma ve 7/24 destek ile 10 yılı aşkın süredir 15.000'den fazla müşteriye hizmet vermektedir.
Bu platform, izleyicilerinizin içeriğinizle nasıl etkileşim kurduğunu görmenizi, en iyi performans gösteren videoları analiz etmenizi ve gelir ile izleyici konumlarını izlemenizi sağlar. Video aracı, izleyicilerin istediği zaman izleyebilmesi için canlı yayınları yayınlamanıza, kaydetmenize ve paylaşmanıza olanak tanır.
Dacast'ın en iyi özellikleri
- En iyi CDN'leri kullanarak canlı etkinlikleri sorunsuz bir şekilde yayınlayın ve kaydedin
- API'lerle canlı video ve isteğe bağlı içeriği bağlayın
- HTML5 oynatıcı ile herhangi bir cihazda video izleyin
- Özelleştirin, para kazanın ve istatistikleri izleyin
- Güvenli bir çevrimiçi portal kullanarak bilgi paylaşın ve eğitim verin
- Spor etkinlikleri için yüksek kaliteli, düşük gecikmeli akışın keyfini çıkarın
Dacast sınırlamaları
- Kötü müşteri hizmetleri
- Canlı sohbet ve tepkiler yok
- Analitik veriler kafa karıştırıcı olabilir
Dacast fiyatlandırması
- Başlangıç: 39 $/ay (yıllık faturalandırılır)
- Etkinlik: Aylık 63 $ (yıllık faturalandırılır)
- Ölçek: 250 $/ay
- Özel: Özel fiyatlandırma
Dacast puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (20+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (200+ yorum)
10. Flowplayer
Yayıncılar ve medya kuruluşları, profesyonel kalitede videoları yönetmek ve yayınlamak için çevrimiçi video platformu Flowplayer'ı kullanıyor.
Kullanıcıların canlı yayınları yönetmesine yardımcı olur ve hem büyük medya kuruluşları hem de küçük işletmeler için video oluşturma sorunlarını çözer. Herkes için canlı videolar yayınlayabilir ve kaydedebilir, para kazanma çözümleriyle para kazanabilirsiniz.
Bu arada, Flowplayer'ın video analitiği, içeriğiniz ve izleyicileriniz hakkında gerçek zamanlı bilgiler sunarak video etkileşimini ve performans eğilimlerini anlamanıza yardımcı olur.
Flowplayer'ın en iyi özellikleri
- Canlı etkinlikleri yayınlayın ve kaydedin veya önceden kaydedilmiş videoları yayınlayın
- Video sonrasında bağlantılar ve resimler gibi özelleştirilebilir içerik içeren bir açılır kutu görüntüleyin
- Sosyal medyada videoları kolayca paylaşın
- MP4, FLV ve HLS akışları gibi çeşitli video ve ses biçimlerini destekleyin
- Otomatik oynatma ve altyazı gibi oynatma seçeneklerini özelleştirin
Flowplayer sınırlamaları
- Platformda genellikle çok fazla hata oluyor
- Arayüz, bu makalede listelenen diğer bazı uygulamalar kadar sezgisel değildir
Flowplayer fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Flowplayer puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
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Web semineri düzenlemeyi veya iş sunumu yapmayı planlıyorsanız, güvenilir bir ekran kayıt aracı içeriğinizin öne çıkmasını sağlayabilir.
ClickUp'ın özelliklerle dolu ekran kayıt aracıyla, birkaç hızlı tıklama ile içeriğinizi filigran, bozuk video kalitesi veya gizli ücretler olmadan yakalayabilirsiniz.
Ancak asıl önemli olan, ClickUp'ın görev oluşturmayı ekran kaydına kolayca entegre etmesidir. Bu, videolar ve ekran görüntüleri gerektiren tüm görevler için projelerinizi yönetebilir ve takımınızla daha verimli bir şekilde işbirliği yapabilirsiniz. Bugün ClickUp'a kaydolun ve yüksek kaliteli ekran kayıtları yapın!