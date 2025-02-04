2025'te Ekran Kaydı için En İyi 10 Vimeo Alternatifi

Her tıklama ve imleç hareketinin önemli olduğu bir dünyada, mükemmel ekran kayıt yazılımını bulmak video deneyiminizi tamamen değiştirebilir.

Video platformu uzmanı Vimeo, tam da bunu yapmakla tanınır.

Ancak, birçok kullanıcı oynatma sorunları ve yüksek fiyat etiketleriyle uğraşmayı zor buluyor ve daha iyi alternatifler aramaya yöneliyor.

Bir servet harcamadan veya kaliteden ödün vermeden işinizi yapacak bir video çözümü bulma ihtiyacınızı anlıyoruz.

Bu nedenle, ihtiyaçlarınızı karşılayacak en iyi 10 Vimeo alternatifinin bir listesini hazırladık.

Bu ekran kayıt programlarını özellikleri, uyumlulukları ve fiyat planlarına göre inceleyeceğiz, böylece kendiniz veya işiniz için en uygun olanı bulabilirsiniz.

Bir Vimeo alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

Seçim yapmadan önce, Vimeo alternatifinde hangi özelliklere ihtiyacınız olduğunu bilmeniz gerekir.

Aşağıdaki olmazsa olmazları göz önünde bulundurun:

Kayıt seçenekleri: Ekranınızı, web kameranızı ve mikrofondan ve sistemden gelen sesi kaydetmenize izin veren bir Vimeo alternatifi seçin

Düzenleme araçları: Kayıtlarınızı iyileştirmek için kırpma, kesme, ses ayarı ve sessize alma gibi düzenleme özelliklerine sahip bir alternatif seçin

Çeşitli çıktı biçimleri: Vimeo alternatifinin MP4, MOV ve GIF gibi birden fazla dosya biçimini desteklediğinden emin olun

Yüksek çözünürlük: Videolarınızın net ve berrak çıkması için yüksek çözünürlüklü çıktı sağlayan bir yazılım tercih edin

Videoları kolayca paylaşın: Paylaşılabilir bağlantıları anında oluşturma seçeneği de dahil olmak üzere, kayıtlarınızı kolayca yükleyip paylaşmanıza olanak tanıyan bir Vimeo alternatifi arayın

Filigran yok: Metinlerin görünürlüğünü azaltan ve dikkat dağıtan filigran içermeyen bir platform seçin

Seslendirme ve ses: Seslendirme kaydedebildiğinizden ve kayıtlarınıza anlatım ve bağlam ekleyebildiğinizden emin olun

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Vimeo Alternatifi

Ekran kayıt yazılımında neye ihtiyacınız olduğunu ve ne istediğinizi net bir şekilde belirledikten sonra, 2024 için Vimeo'nun en iyi 10 alternatifini içeren seçimimize göz atın:

1. ClickUp

ClickUp Clips ile ekranınızı kaydedin ve takımınızla paylaşın

ClickUp, her türlü projeyi yönetebilen popüler, hepsi bir arada bir işbirliği ve verimlilik yazılımıdır. Ayrıca, iş akışınıza kolayca entegre edilebilen yetenekli bir ekran kayıt aracı da içerir.

ClickUp Brain ile kayıtlarınızı birkaç dakika içinde otomatik olarak transkripsiyonlayın

Herhangi bir ClickUp konuşmasında basit bir tıklama ile bir Klip oluşturabilirsiniz. Ayrıca, ClickUp Brain her klibi otomatik olarak transkribe eder, böylece önemli kısımları kolayca vurgulayabilir ve videoda gezinebilirsiniz.

Birkaç tıklama ile kliplerinizi eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

ClickUp Kliplerini paylaşmak çok kolaydır: platforma bir video ekleyin, herkese açık bir bağlantı paylaşın veya video dosyasını indirin. Klipleri eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilir, fikirlerinizi düzenli ve eyleme geçirilebilir hale getirebilirsiniz. Tüm Klipleriniz Klipler Hub'da depolandığından, düzenli kalmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Tüm kliplerinizi tek bir kapsamlı merkezden izleyin ve yönetin

Bu araç, zaman sınırı olmadan net video mesajları iletmek için mükemmeldir. Ekranınızı, pencerenizi veya tarayıcı sekmenizi gerçek zamanlı olarak yakalayın, ses kaydedin ve kolayca paylaşın. Ayrıca, karmaşık düzenleme yazılımlarının zorlukları olmadan profesyonel videolar oluşturabilmeniz için yeni başlayanlar için de uygundur.

İster proje yönetimi ister eğitim içeriği oluşturma, ClickUp Clip etkili ve verimli iletişim kurmanızı sağlar. ClickUp'ın dizi proje yönetimi araçlarıyla, işinizi desteklemek için ihtiyacınız olan her şeye sahip olursunuz ve bu listedeki araçların çok azı ClickUp kadar uygun maliyetlidir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Ücretsiz sürümle bile zaman sınırı ve filigran olmadan ekranınızı kaydedin

Dışa aktarma veya yükleme zahmeti olmadan videoları anında ve güvenli bir şekilde paylaşın ve kaydedin

ClickUp Brain ile videolarınızı otomatik olarak transkribe edin

Mikrofon kullanarak video kayıtlarınıza ses ekleyin

Video kayıtlarından doğrudan görevler oluşturun ve bunları takım üyelerine atayın

Son teslim tarihlerini planlamak için doğru Başlangıç Tarihleri, Son Teslim Tarihleri ve Kesin Saatler ayarlayın

Zoom, Slack, Google Çalışma Alanı ve Microsoft Office gibi 1.000'den fazla diğer iş aracıyla entegre edin

Hızlı ilerleme güncellemeleri için görev durumlarını özelleştirin

ClickUp Clips ile sorunsuz video kaydetme özelliği sayesinde işbirliğini geliştirin

ClickUp sınırlamaları

Hafif öğrenme eğrisi

Gelişmiş video düzenleme araçları yok

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Aylık 10 $/kullanıcı

İş : Aylık 19 $/kullanıcı

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Loom

via Loom

Loom, profesyonel videoları hızlı bir şekilde oluşturmak için Vimeo'ya popüler bir alternatiftir. Kullanımı kolaydır ve tek bir tıklama ile kayda başlayabilirsiniz.

İster yazılım tanıtımı yapın ister bir şey öğretin, Loom ekranınızı filigran olmadan kaydetmenize olanak tanır ve farklı platformlarda takımınızla paylaşmanızı kolaylaştırır.

Düzenli klasör sistemi, doğru videolara yalnızca doğru kişilerin erişebilmesini sağlayarak hataları önler. Windows veya diğer cihazlarda çalışırken, Loom kayıt sırasında gerçek zamanlı notlar veya çizimler eklemenizi sağlar.

Loom'un geri bildirim sistemi, izleyicilerin yorumlar veya emojiler aracılığıyla anında geri bildirimde bulunmasını sağlar. Ayrıca Slack ve Google Çalışma Alanı gibi entegre iletişim platformları aracılığıyla takımlarınızla dosya paylaşabilirsiniz.

Ancak, temel düzenleme araçları ve sınırlı ücretsiz sürümü, kullanıcıların Loom alternatiflerini aramasına neden olabilir.

Loom'un en iyi özellikleri

Bilgisayar ekranınızı, web tarayıcınızı ve web kamerası görüntüsünü kaydedin veya paylaşın

Gerçek zamanlı açıklama ile izleyiciler için önemli ekran bilgilerini vurgulayın

50'den fazla dilde altyazı ve transkript alın

Gereksiz ses kalitesi gürültü filtrelerini azaltın

Salesforce, Jira, Slack ve Zoom gibi yüzlerce araçla entegre edin

Doğrudan bağlantılar ve gömülü videolar kullanarak dosya paylaşın

Chrome uzantısı, masaüstü uygulaması veya mobil uygulama kullanarak ekranı kaydedin

Loom sınırlamaları

Sınırlı video düzenleme seçenekleri

Çok hatalı çalışıyor

Loom fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

İş: Aylık 12,50 $/oluşturucu (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Loom puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1850+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

3. Vidyard

via Vidyard

Vidyard, tüm ürün demolarınızı, marka videolarınızı ve müşteri hikayelerinizi tek bir yerden yüklemek, düzenlemek ve paylaşmak için iyi bir seçenektir. Bu en iyi video pazarlama yazılımı, harika sonuçlar için AI destekli araçlar ve tüm videolarınızı bir arada tutmak için bir video barındırma özelliği sunar.

Vidyard'ın etkileşimli video araçları arasında ücretsiz bir ekran kaydedici de bulunmaktadır. Bu aracı kullanarak tarayıcınızdan veya masaüstünüzden videolar oluşturun, ardından bunları iş arkadaşlarınız ve müşterilerinizle paylaşın.

Vidyard, Chrome uzantısı veya masaüstü uygulaması aracılığıyla erişilebilir ve her ikisi de kullanışlı, yerleşik bir video düzenleyici ve video mesajlaşma özelliklerine sahiptir.

Platform ayrıca yayınladığınız videoları kimlerin görebileceğine karar vermenizi sağlar. Bir videoyu gizli tutmak mı istiyorsunuz? Şifre ile koruyun. Dünyayla paylaşmanız mı gerekiyor? Erişim ayarlarını Herkese Açık veya Bağlantıya Sahip Herkes olarak değiştirin.

Daha uygun bir seçenek bulmak için bu Vidyard alternatiflerini değerlendirin!

Vidyard'ın en iyi özellikleri

İşbirliği için tüm videolarınızı, belgelerinizi ve satış kaynaklarınızı bir araya getirin

Web kameranızla veya web kameranız olmadan ekranınızı veya tarayıcı sekmenizi kaydedin

Vidyard'ın barındırma ve analiz özellikleriyle videolarınızı yönetin ve geliştirin

AI tarafından oluşturulan kişiselleştirilmiş senaryolarla video planlamayı basitleştirin

Birisi video mesajınızı görüntülediğinde bildirim alın

Çeşitli biçimlerde (MP4, MOV vb.) video yükleyin

Küçük görseller, bölümler ve özel kılavuzlarla video oynatıcıyı özelleştirin

Vidyard sınırlamaları

Karmaşık kullanıcı arayüzü yeni kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilir

Bazı kullanıcılar, aracın özelliklerinin aralığı göz önüne alındığında fiyatlandırma planlarını pahalı buluyor

Sınırlı video düzenleme seçenekleri

Vidyard fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Aylık 29 $

Plus : 89 $/ay

İş: Özel fiyatlandırma

Vidyard puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (950+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (100+ yorum)

4. Wistia

via Wistia

Wistia, web sitenize yüksek kaliteli, özelleştirilebilir video oynatıcılar yerleştirmek için harika bir araçtır. Ağır markalama öğeleri içeren videolar kullanan pazarlamacılar için mükemmeldir.

Takımlar ve pazarlamacılar için tasarlanmış bir ekran ve web kamerası kaydedici olan Soapbox olarak da bilinen bir video kayıt seçeneği ile birlikte gelir. Kullanımı kolaydır ve gömme, paylaşım ve analiz gibi özelliklere sahiptir.

Analitik bilgiler son derece ayrıntılıdır, böylece insanların videolarınızla nasıl etkileşimde bulunduğunu anlayabilir ve pazarlama çabalarınızı geliştirebilirsiniz. Ayrıca, video düzenleme özellikleri ve potansiyel müşteri oluşturma araçları da içerir.

Wistia'nın en iyi özellikleri

Ekran ve web kamerası kaydedicilerle ürün demoları, eğitim videoları ve daha fazlasını oluşturun

Reklamlar veya dikkat dağıtıcı unsurlar olmadan videoları hızlı ve güvenli bir şekilde barındırın

Video içi formlar ve CTA'larla izleyici bilgilerini yakalayın ve hızlı eylemler gerçekleştirin

Yerel analizleri kullanarak etkileşimi ve yatırım getirisini optimize edin

Özelleştirilebilir video oynatıcı ve erişilebilirlik özellikleriyle markanızı oluşturun

Kanal İçerik Yönetimi (CCM) ile kanallar ve platformlar arasında videoları tek bir yerden yönetin

Drip, HubSpot, YouTube ve Zoom dahil 30'dan fazla araçla entegre edin

Wistia sınırlamaları

Pahalı fiyatlandırma yapısı

Video analizi yeni kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilir

Otomatik seslendirme çevirisi yok

İşte bu sınırlamalardan kaçınmak için değerlendirebileceğiniz bazı Wistia alternatifleri .

Wistia fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: 24 $/ay

Pro: 99 $/ay

Gelişmiş: 399 $/ay

Premium: Özel fiyatlandırma

Wistia puanları ve yorumları

G2: 4. 6/5 (550+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (150+ yorum)

5. Synthesia

via Synthesia

Synthesia, mikrofon, kamera, oyuncu veya stüdyo kullanmadan profesyonel videolar oluşturmanıza olanak tanıyan yapay zeka destekli bir video oluşturma platformudur. AI kullanarak, videoları daha insan benzeri ve etkileşimli hale getirmek için senaryoları seslendirebilen avatarlar oluşturur.

Basit özelliklere ihtiyacınız varsa, Synthesia bunları sunuyor. Ekstra araç gerektirmeyen bir ekran kaydedici, altyazı ekleyebilmeniz için kapalı altyazılar ve her türlü platform için video oluşturmak için farklı en boy oranları sunuyor.

Synthesia ayrıca, video oluşturmayı herkes için kolay ve ilgi çekici hale getirmek için çeşitli AI avatarları, şablonlar, özel arka planlar ve kapalı altyazılar ve ses klonlama gibi özellikler sunar.

Synthesia'nın en iyi özellikleri

Ekranınızı kaydedin, altyazı ekleyin ve doğru en boy oranını kullanarak yeniden boyutlandırın

160'tan fazla çeşitli özelleştirilebilir AI avatarlarla ilgi çekici videolar oluşturun

Farklı türlerde profesyonel AI seslendirmeler ekleyin

Videolarınızı 120'den fazla dile otomatik olarak çevirin

Sesinizi klonlayın ve özel avatarınıza ekleyin

Farklı kullanım durumları için 300'den fazla şablon arasından seçim yapın

Paylaşımlı çalışma alanları oluşturarak takımınızla işbirliği yapın

Videoları istediğiniz yere yerleştirin

Synthesia sınırlamaları

Zor öğrenme süreci

Tarayıcı sürümü yavaş yanıt veriyor

Avatar kütüphanesi sınırlıdır

Bu tür dezavantajları olmayan Synthesia alternatiflerine göz atın

Synthesia fiyatlandırması

Başlangıç: 29 $/ay

Oluşturucu: 89 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Synthesia puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1300+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (100+ yorum)

6. Brightcove

via Brightcove

Brightcove, işletmelerin videolarını yönetmesine, paylaşmasına ve yayınlamasına yardımcı olan bir video barındırma platformudur. Ölçeklenebilir, güvenilir ve güvenli olduğu için birçok büyük kurumsal şirket bu platforma güvenmektedir.

Medya kuruluşları, videolardan para kazanmak, erişimi artırmak, izleyicilerin ilgisini çekmek ve çok dilli videolar sunmak için Brightcove'u kullanıyor. Kurumsal kuruluşlar ise yeni müşteriler çekmek, daha fazla ürün satmak, çalışanların ilgisini çekmek ve videolarla dijital pazarlama yoluyla markalarını oluşturmak için kullanıyor.

Yerleşik bir ekran kaydediciye sahip olmasa da Brightcove, iş akışı iyileştirmeleri ve içerik yönetimi gibi özelliklere sahip araçlar sunar. Ekranınızı kaydetmek için Adobe Experience Manager gibi üçüncü taraf CMS platformlarıyla da entegre edebilirsiniz.

Brightcove'un en iyi özellikleri

Video Cloud ile videoları barındırın, ekranları paylaşın , yönetin ve yayınlayın

Oynatıcıyı kullanarak tüm cihazlarda hızlı ve yüksek kaliteli video oynatmanın keyfini çıkarın

Markalı portallar, açılış sayfaları ve canlı yayın siteleri oluşturun

Ön tanımlı ayarları ve kodlama ipuçlarını kullanarak video oynatma kalitesini artırın

Potansiyel müşteri oluşturma ve küresel erişim için pazarlama araçlarıyla reklam tabanlı, abonelik tabanlı veya hibrit modeller kullanarak içerikten para kazanın

Brightcove sınırlamaları

Zor öğrenme süreci

Video ve ses analizi verilerinin eksikliği

Canlı yayın metriklerinin olmaması

Brightcove fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Brightcove puanları ve yorumları

G2: 4/5 (40+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (17+ yorum)

7. Office 365 Video

microsoft Stream aracılığıyla

İşiniz büyük ölçüde Microsoft ekosistemine dayanıyorsa, Office 365 Video veya Microsoft Stream tüm video ile ilgili görevleriniz için idealdir.

Stream ile ekranınızı veya kendinizi kaydederek açıklayıcı videolar oluşturabilir ve metin, çizim veya efektler ekleyerek bunları özelleştirebilirsiniz. Teams'de yapılan toplantıları doğrudan kaydedebilir, ayrıntılı analizlerle katılımı izleyebilir ve istediğiniz herhangi bir cihazdan tüm bunlara erişebilirsiniz.

Diğer Microsoft dosyaları gibi, videolarınız da SharePoint, Teams ve OneDrive'da saklanır. Bu, takımınızın videoları kolayca paylaşmasını ve üzerinde işbirliği yapmasını sağlar.

Office 365 Video'nun en iyi özellikleri

İhtiyaçlarınıza göre kendinizi veya ekranınızı kaydedin

Metin ve efektler kullanarak videolara açıklama ekleyin ve özelleştirin

Analitik özelliği ile etkileşimi ölçün

Toplantıları doğrudan Teams'den kaydedin

Microsoft 365 sistemi içindeki çeşitli uygulamalarda video paylaşın

Office 365 Video sınırlamaları

Tutarsız video oynatma kalitesi

Kuruluş dışındaki misafirlerle dosya paylaşımı yapılamıyor

Tamponlama sorunlarına yatkın

Bireyler yerine kurumsal kullanıma uygun

Office 365 Video fiyatlandırması

Kişisel: 69,99 $/yıl

Aile: 99,99 $/yıl

İş Temel: Aylık kullanıcı başına 6 $

İş Standardı: Aylık 12,50 $/kullanıcı

İş Premium: Aylık 22 $/kullanıcı

Office 365 Video değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 3/5 (50+ yorum)

Capterra: NA

8. Adobe Experience Manager

adobe Experience Manager aracılığıyla

Bulut tabanlı Adobe Experience Manager (AEM) aracıyla, işletmeler dijital içeriği ve dosyaları yönetebilir, çeşitli çevrimiçi platformlarda içerik oluşturabilir, düzenleyebilir ve paylaşabilir.

Brightcove gibi, AEM'de de yerleşik bir ekran kaydedici yoktur. Ancak, Adobe'nin Adobe Learning Manager (ALM) adlı LMS'si ile birlikte kullanabilirsiniz. ALM ile kullanıcılar ekran görüntülerini, web kamerası videolarını ve ses kliplerini kaydedebilir, düzenleyebilir ve paylaşabilir ve bu dosyaları tek bir gösterge panelinden doğrudan cihazlarından yükleyebilir.

Eğitim videoları ve değerlendirme modülleri oluşturmanıza yardımcı olmak için, tam hareketli ekran kaydını otomatikleştiren duyarlı bir kayıt yazılımı olan Adobe Captivate ekran kayıt yazılımını da kullanabilirsiniz.

Adobe Experience Manager'ın en iyi özellikleri

ALM ve basit tasarımıyla kolayca ilgi çekici içerikler oluşturun

Web sayfaları oluşturun ve CMS'de varlıkları yönetin

Captivate gibi araçları entegre ederek etkileşimli ekran kayıtları oluşturun

Kullanıcı davranışlarına ve tercihlerine göre içeriği kişiselleştirin

AEM Assets'e doğrudan Adobe Creative Cloud'dan erişin

Tek bir gösterge panelinden ilerlemenizi takip edin

Adobe Experience Manager sınırlamaları

Karmaşık arayüzü gezinmeyi zorlaştırıyor

Yeni başlayanlar için çok fazla eğitim gerektirir

Adobe Experience Manager fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Adobe Experience Manager puanları ve yorumları

G2: 4/5 (280+ yorum)

Capterra: 4. 3/5 (100+ yorum)

9. Dacast

via Dacast

Dacast, kullanıcıların tek bir gösterge paneli kullanarak canlı ve isteğe bağlı videolar yayınlamasına olanak tanıyan, işletmeler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve etkinlikler için bir video platformudur. Güvenli barındırma ve 7/24 destek ile 10 yılı aşkın süredir 15.000'den fazla müşteriye hizmet vermektedir.

Bu platform, izleyicilerinizin içeriğinizle nasıl etkileşim kurduğunu görmenizi, en iyi performans gösteren videoları analiz etmenizi ve gelir ile izleyici konumlarını izlemenizi sağlar. Video aracı, izleyicilerin istediği zaman izleyebilmesi için canlı yayınları yayınlamanıza, kaydetmenize ve paylaşmanıza olanak tanır.

Dacast'ın en iyi özellikleri

En iyi CDN'leri kullanarak canlı etkinlikleri sorunsuz bir şekilde yayınlayın ve kaydedin

API'lerle canlı video ve isteğe bağlı içeriği bağlayın

HTML5 oynatıcı ile herhangi bir cihazda video izleyin

Özelleştirin, para kazanın ve istatistikleri izleyin

Güvenli bir çevrimiçi portal kullanarak bilgi paylaşın ve eğitim verin

Spor etkinlikleri için yüksek kaliteli, düşük gecikmeli akışın keyfini çıkarın

Dacast sınırlamaları

Kötü müşteri hizmetleri

Canlı sohbet ve tepkiler yok

Analitik veriler kafa karıştırıcı olabilir

Dacast fiyatlandırması

Başlangıç: 39 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Etkinlik: Aylık 63 $ (yıllık faturalandırılır)

Ölçek: 250 $/ay

Özel: Özel fiyatlandırma

Dacast puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (20+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (200+ yorum)

10. Flowplayer

via Flowplayer

Yayıncılar ve medya kuruluşları, profesyonel kalitede videoları yönetmek ve yayınlamak için çevrimiçi video platformu Flowplayer'ı kullanıyor.

Kullanıcıların canlı yayınları yönetmesine yardımcı olur ve hem büyük medya kuruluşları hem de küçük işletmeler için video oluşturma sorunlarını çözer. Herkes için canlı videolar yayınlayabilir ve kaydedebilir, para kazanma çözümleriyle para kazanabilirsiniz.

Bu arada, Flowplayer'ın video analitiği, içeriğiniz ve izleyicileriniz hakkında gerçek zamanlı bilgiler sunarak video etkileşimini ve performans eğilimlerini anlamanıza yardımcı olur.

Flowplayer'ın en iyi özellikleri

Canlı etkinlikleri yayınlayın ve kaydedin veya önceden kaydedilmiş videoları yayınlayın

Video sonrasında bağlantılar ve resimler gibi özelleştirilebilir içerik içeren bir açılır kutu görüntüleyin

Sosyal medyada videoları kolayca paylaşın

MP4, FLV ve HLS akışları gibi çeşitli video ve ses biçimlerini destekleyin

Otomatik oynatma ve altyazı gibi oynatma seçeneklerini özelleştirin

Flowplayer sınırlamaları

Platformda genellikle çok fazla hata oluyor

Arayüz, bu makalede listelenen diğer bazı uygulamalar kadar sezgisel değildir

Flowplayer fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Flowplayer puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

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Web semineri düzenlemeyi veya iş sunumu yapmayı planlıyorsanız, güvenilir bir ekran kayıt aracı içeriğinizin öne çıkmasını sağlayabilir.

ClickUp'ın özelliklerle dolu ekran kayıt aracıyla, birkaç hızlı tıklama ile içeriğinizi filigran, bozuk video kalitesi veya gizli ücretler olmadan yakalayabilirsiniz.

Ancak asıl önemli olan, ClickUp'ın görev oluşturmayı ekran kaydına kolayca entegre etmesidir. Bu, videolar ve ekran görüntüleri gerektiren tüm görevler için projelerinizi yönetebilir ve takımınızla daha verimli bir şekilde işbirliği yapabilirsiniz. Bugün ClickUp'a kaydolun ve yüksek kaliteli ekran kayıtları yapın!