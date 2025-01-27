2025'in En İyi 10 Ekran Kaydedici Yazılımı (Ücretsiz ve Ücretli)

Basit. Net. Hızlı. İlgi çekici. Bunlar, iyi işyeri iletişiminin ayırt edici özellikleridir. Fikirleri, talimatları ve bilgileri ekran kayıtlarından daha iyi iletmenize yardımcı olan dosya biçimleri çok azdır.

Screencast araçları, ekranları kaydetmenize ve çeşitli amaçlarla düzenlenip paylaşılabilen videolar oluşturmanıza olanak tanır. İster öğretmen, ister iş profesyoneli veya içerik oluşturucu olun, bu platformlar bilgisayar ekran kayıtlarını kaydetmeyi, düzenlemeyi ve paylaşmayı her zamankinden daha kolay hale getirir.

Çeşitli ekran kaydetme araçları mevcut olduğundan, en iyisini seçmek zor olabilir. Anahtar, özel ihtiyaçlarınızı anlamaktır. Bunları belirledikten sonra, sizin için en iyi ekran kaydedicinin hangisi olduğuna dair daha iyi bir fikre sahip olacaksınız.

Bunu söyledikten sonra, her biri ihtiyaçlarınızı karşılamak için benzersiz yetenekler sunan, hem premium hem de ücretsiz sürümleri dahil olmak üzere en iyi 10 ekran kaydetme aracını inceleyeceğiz.

En iyi ücretsiz ekran kaydedici araçlarını veya gelişmiş özelliklere sahip premium çözümleri arıyorsanız, bu platformlardan en az birinin size hitap edeceğinden eminiz.

Ancak önce, iyi bir ekran kaydetme yazılımını neyin oluşturduğunu tanımlayalım!

Bir ekran kaydetme yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Bir ekran kaydetme aracı seçerken, seçiminiz özel gereksinimlerinize bağlı olmalıdır. Yazılımı nasıl kullanmayı planladığınıza bakılmaksızın, bazı ortak faktörleri göz önünde bulundurmak önemlidir:

Filigran yok : Yazılımın kayıtlarınıza filigran eklemediğinden emin olun, özellikle bunları : Yazılımın kayıtlarınıza filigran eklemediğinden emin olun, özellikle bunları eğitim videoları olarak kullanmayı planlıyorsanız. Filigranlar ekranın bazı kısımlarını gizleyebilir ve videolarınızın kalitesini ve profesyonelliğini bozabilir

Özelleştirme seçenekleri : Özel imleçler, açıklamalar ve kaplamalar gibi özelliklerle kayıtlarınızı özelleştirmenize olanak tanıyan bir yazılım arayın. Bu, özel ihtiyaçlarınıza göre profesyonel görünümlü videolar oluşturmanıza yardımcı olabilir

Video kalitesi ve biçimleri : Yüksek kaliteli video kaydını destekleyen ve kayıtlarınızı farklı biçimlerde dışa aktarma esnekliği sunan bir seçenek belirleyin. Bu, çeşitli cihazlar ve platformlarla uyumluluğu sağlayabilir

İşbirliği : Uzaktan çalışma senaryoları için ekran paylaşımı, canlı açıklamalar ve gerçek zamanlı düzenleme gibi işbirliği özellikleri sunan bir yazılım seçin. Bu : Uzaktan çalışma senaryoları için ekran paylaşımı, canlı açıklamalar ve gerçek zamanlı düzenleme gibi işbirliği özellikleri sunan bir yazılım seçin. Bu uzaktan çalışma araçları, uluslararası takımlar arasında iletişimi güçlendirir ve verimliliği artırır

Kullanıcı dostu arayüz : Aracı verimli bir şekilde kullanmak için kullanıcı dostu bir arayüz çok önemlidir. Kolayca gezinebilmenizi ve özelliklere erişebilmenizi sağlayan sezgisel kontroller ve iyi tasarlanmış bir düzen arayın

Transkripsiyon yetenekleri: Yerleşik : Yerleşik AI transkripsiyon özelliğine sahip bir ekran kaydetme yazılımı, kayıtlarınızı otomatik olarak metne dönüştürerek zaman ve çaba tasarrufu sağlar

Şimdi, bu faktörlerden bazılarını gerekli, diğerlerini ise olması iyi olanlar olarak değerlendirebilirsiniz, ancak iyi bir ekran kaydetme platformu tüm bu işlevleri sağlayacak kadar çok yönlü olmalıdır.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Ekran Kaydı Yazılımı

Düzinelerce ekran kaydetme yazılımı vardır ve çoğu harika bir deneyim sunar.

Zaman kazanmanız için, 2024'ün en iyi 10 ekran kaydetme yazılımını, özellikleri ve avantajlarının bir incelemesiyle birlikte bir liste halinde derledik. Ayrıca, fiyatları ve piyasada öne çıkan özellikleri hakkında da bilgi bulacaksınız!

1. ClickUp: İş akışınıza dahil etmek için AI ile transkripsiyonlu ekran kayıtları için en iyisi

ClickUp, kapsamlı proje yönetimi özellikleriyle yaygın olarak bilinen çok yönlü bir platformdur. Proje yönetiminin ötesinde, ClickUp, ekran kaydetme dahil çeşitli görevler için en iyi seçim olmasını sağlayan bir dizi yenilikçi araç ve yetenek sunar.

Bu yazılımın, en iyi ücretsiz ekran kaydetme araçlarından biri olduğunu söyleyebiliriz: filigran yok, kayıtlarda zaman sınırı yok, yapay zeka destekli transkripsiyon sunuyor, kayıtlardan iş görevleri oluşturup atıyor ve daha fazlasını yapıyor.

ClickUp Clips'i kullanarak ekranınızı kaydedin ve video talimatlar oluşturun

ClickUp'ın Clips özelliği ile görevler içinde ekran görüntülerini, uygulama pencerelerini veya tarayıcı sekmelerini sorunsuz bir şekilde kaydedin ve paylaşın

ClickUp'ın ücretsiz ekran kaydetme özelliği olan ClickUp Clips, masaüstü ekranınızı kaydetmenize, ses eklemenize ve bu video klipleri bir bağlantı aracılığıyla paylaşmanıza olanak tanır. Farklı bir konsol açmanıza gerek kalmadan mesajları ve üretim görüntülerini yakalamak için ClickUp Chrome Uzantısı aracılığıyla ekran kaydedici özelliğine erişebilirsiniz.

Diğer ekran kayıt araçlarını indirmeden ekranınızı kolayca paylaşarak diğer kullanıcılarla daha hızlı iletişim kurun

2022 video pazarlama istatistiklerine göre, bireylerin %96'sı yeni ürünleri keşfetmek ve potansiyellerini değerlendirmek için açıklayıcı videolar izliyor. Bu özellik, ayrıntılı ürün eğitimleri veya yazılım demoları oluşturmak için son derece yararlıdır (Merhaba, satış takımları!).

Ayrıca, Clips'i kullanarak çalışanların adım adım açıklamalarını veya eğitici ekran kayıtlarını kaydedebilirsiniz.

Klipleri transkribe etmek için ClickUp Brain'i kullanın

ClickUp Brain kullanarak Clips'teki sesli notları otomatik olarak metne dönüştürün

Clips'i işbirliği için mükemmel bir araç yapan şey, AI destekli transkripsiyon özelliğidir. Kullanıcılar Clips'lerini otomatik olarak transkripsiyonlayabilir, ardından önemli kısımları tarayabilir, belirli zaman damgalarına atlayabilir ve hatta diğer bağlamlarda kullanmak üzere snippet'leri kopyalayabilir.

Bu özelliği kullanmak için ses klibinizi ClickUp Brain'e yükleyin, ardından ses metne dönüştürülecektir. Bu metni ekran kayıtlarınızda altyazı olarak kullanabilir, izleyicilerin ses olmadan da takip edebilmesini sağlayabilirsiniz.

Bu özellik, net iletişimin önemli olduğu eğitim videoları, öğretici videolar ve diğer eğitim içerikleri oluşturmak için kullanışlıdır.

ClickUp Brain tarafından desteklenen AI tabanlı özetleme özelliği ile zaman kazanın ve net bir şekilde iletişim kurun

Bir başka harika fonksiyon ise, ClickUp Brain'i Clips ile eşleştirerek toplantıların ses kayıtlarını oluşturabilir ve toplantı notlarını yazıya dökebilirsiniz. Ardından, ayrıntılı toplantı notlarını katılımcılara gönderebilir ve katılmayanları bilgilendirebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Clips ile profesyonel düzeyde ürün demoları paylaşarak müşterileri daha hızlı kazanın

İletişimi basitleştirmek için ekran kayıtlarını doğrudan ClickUp üzerinden e-posta ile paylaşın

Ekran kayıtlarınızda zaman sınırı veya filigran olmadan kayıt yapın

Tüm klipleriniz için merkezi hub üzerinden herhangi bir cihazdan videolara erişin

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak ses kayıtları için seslendirme metninizi yazın

Tek bir tıklama ile klipleri görevlere dönüştürün, ardından takım üyelerine atayın

İlgi çekici ve yaratıcı sunumlar hazırlamak için sunum araçlarını kullanın

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, ClickUp'ın geniş dizi özelliklerini biraz karmaşık bulabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Aylık 7 $/kullanıcı

İş: Aylık 12 $/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda üye başına Çalışma Alanı başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

2. Loom: Hızlı ve kolay videolar için en iyisi

via Loom

Loom, yüksek kaliteli oynatıcısı ve sosyal ağ platformlarıyla sorunsuz entegrasyonu ile tanınan bir video barındırma platformudur. Sorunsuz oynatma ve mükemmel bir kullanıcı arayüzü sunarak, kullanıcıların bilgisayarlarından video içeriğini kolayca yüklemelerine olanak tanır.

Ek olarak, kullanıcılar gösterge panelini kullanarak farklı hesapları yönetebilir. Loom'un ücretsiz planıyla, kişi başına 25 adet beş dakikalık video kaydedebilirsiniz. Ücretsiz plan, ekran kayıtlarınızla birlikte bir kamera balonu, izleyici bilgileri, bir takım çalışma alanı ve anında düzenleme seçenekleri içerir.

Loom'un en iyi özellikleri

Herhangi bir cihazdaki herhangi bir uygulamada içerik kaydedin

Videonuzu tarayıcınızda, Loom uygulamasında veya kullanışlı bir Chrome uzantısıyla düzenleyin

Video'daki belirli anlara yanıt vermek için emoji tepkileri ve zaman damgalı yorumlar kullanın

Mac iOS cihazlarda ekranları kaydedin

Yeni Loom kullanıcısı olarak 5 GB ücretsiz depolama alanı kazanın

Loom sınırlamaları

Sınırlı çevrimiçi video düzenleme yetenekleri

Ücretsiz sürümde video uzunluğu ve kullanıcı başına video sayısı sınırlıdır

Loom fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

İş: Aylık 15 $/oluşturucu

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Loom puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.800+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

3. ScreenPal (eski adıyla Screencast-O-Matic): Ekran kaydetme ve video düzenleme için en iyisi

via ScreenPal

Loom'a alternatif olan Screenplay (eski adıyla Screencast-O-Matic), işlerin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmış bir dizi özelliğe sahip popüler bir ekran kayıt ve video düzenleme yazılımıdır. Screenpal ile kullanıcılar, fikirlerini iletmek, süreçleri göstermek ve eğitim videolarını paylaşmak için profesyonel kalitede ekran kayıtları ve video kayıtları kolayca oluşturabilirler.

Metin, görüntü ve tasarım efektleriyle kayıtları geliştirebilir ve sunumlar için etkileşimli videolar kaydedebilir. Ancak, Screenpal'ın ücretsiz planı video kayıtlarını 15 dakika ile sınırlar, bu da bazı kullanıcılar için kısıtlayıcı olabilir.

ScreenPal'ın en iyi özellikleri

Metin, görüntü ve tasarım efektleriyle kayıtları geliştirin

Şık bir görünüm için yeşil ekran efektlerini kullanın

Müşterileriniz ve takım üyelerinizle benzersiz URL'ler kullanarak video paylaşın

Videoları özelleştirmek için yakınlaştırma ve sesli anlatım gibi erişilebilir düzenleme araçlarına erişin

ScreenPal sınırlamaları

Ücretsiz plan, video kayıtlarını 15 dakika ile sınırlar

Gelişmiş düzenleme özellikleri yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

ScreenPal fiyatlandırması

Solo: Ücretsiz

Solo Deluxe: Aylık 3 $ (yıllık faturalandırılır)

Solo Premium: Aylık 6 $ (yıllık faturalandırılır)

Solo Max: Aylık 10 $ (yıllık faturalandırılır)

Team Business: Aylık 8 $ (yıllık faturalandırılır)

ScreenPal puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (90+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (80+ yorum)

4. Camtasia: Gelişmiş video düzenleme için en iyisi

camtasia aracılığıyla

Camtasia, yüksek kaliteli ekran kayıtları ve videolar oluşturmak için geniş bir özellik aralığı sunar. Kullanıcı dostu olarak tasarlanmıştır, böylece işletmelerin gelişmiş teknik becerilere ihtiyaç duymadan profesyonel görünümlü içerik oluşturmasını kolaylaştırır.

Ekran ve web kamerası görüntülerini aynı anda kaydedebilir, kayıt sonrası videoları düzenleyebilir ve kaydedilen videoların genel sunumunu geliştirmek için açıklamalar ve efektler ekleyebilirsiniz. Ayrıca, Camtasia çeşitli dışa aktarma seçenekleri sunarak videoları farklı platformlarda paylaşmayı kolaylaştırır.

Camtasia'nın en iyi özellikleri

Çeşitli düzenleme araçlarıyla videoları kesin, kırpın ve geçişler ekleyin

Videoları açıklamalar, animasyonlar ve efektlerle zenginleştirerek daha ilgi çekici hale getirin

Farklı platformlarda kolay paylaşım için videoları MP4, GIF, M4A (Windows) ve MOV (Mac) gibi çeşitli biçimlerde dışa aktarın

Camtasia sınırlamaları

Camtasia, diğer bazı ekran kaydetme yazılımlarına kıyasla nispeten pahalıdır

Camtasia kullanıcı dostu olsa da, video düzenleme yazılımını ilk kez kullanan kullanıcılar için bir öğrenme süreci olabilir

Camtasia fiyatlandırması

Bireysel Abonelik: 179,88 $ (yıllık faturalandırılır)

Sürekli lisans: 299,99 $

Camtasia puanları ve yorumları

G2: 4. 6/5 (1.200+ yorum)

Capterra: 4. 6/5 (300+ yorum)

5. Adobe Captivate: Etkileşimli ekran kayıtları için en iyisi

adobe Captivate aracılığıyla

Adobe Captivate, etkileşimli ve ilgi çekici ekran kayıtları oluşturmak için çeşitli özellikler sunan güçlü bir ekran kaydetme yazılımıdır. İşletmeler ve eğitimciler tarafından öğreticiler, eğitim videoları ve yazılım simülasyonları oluşturmak için yaygın olarak kullanılır.

Adobe Captivate ile ekran ve web kamerası görüntülerini aynı anda kaydedebilirsiniz. Bu araç ayrıca gelişmiş düzenleme ve yayınlama seçenekleri de sunar.

Ek olarak, platform bir dizi etkileşimli öğe sunar. Öğrenmeyi ve katılımı artırmak için ekran kayıtlarına dahil edilebilecek etkileşimli testler ve değerlendirmeler oluşturabilirsiniz.

Adobe Captivate'in en iyi özellikleri

Kesme, kırpma ve açıklama ekleme gibi çeşitli düzenleme araçlarıyla ekran kayıtlarını düzenleyin

Öğrenmeyi geliştirmek için ekran kayıtlarına testler ve değerlendirmeler gibi etkileşimli öğeler ekleyin

Galeri'den görsel sürükle ve bırak bileşenlerini kullanarak etkileşimli, profesyonel kalitede ekran kayıtları oluşturun

Herhangi bir cihazda görüntülenebilen duyarlı ekran kayıtları oluşturun

Adobe Captivate sınırlamaları

Özellikle ekran kaydetme yazılımını ilk kez kullanan kullanıcılar için öğrenmesi zor

Adobe Captivate fiyatlandırması

33,99 $/ay

Adobe Captivate puanları ve yorumları

G2: 3,9/5 (190+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

6. Vidyard: Video pazarlaması için en iyisi

via Vidyard

Vidyard, işletmelerin potansiyel müşterilerin ilgisini çekmek ve sonuç elde etmek için videolar oluşturmasına, barındırmasına ve paylaşmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Kapsamlı teknik bilgiye sahip olmadan yüksek kaliteli ekran kayıtları ve profesyonel görünümlü videolar oluşturmanıza olanak tanır.

Ek olarak, Vidyard video barındırma, analitik ve diğer pazarlama araçlarıyla entegrasyonlar gibi bir dizi başka özellik sunarak, video odaklı pazarlama çabalarını geliştirmek isteyen satış takımları için değerli bir araç haline gelir.

Vidyard'da, izleyicilerle daha kişisel bir düzeyde bağlantı kuran etkileşimli ve ilgi çekici videolar oluşturmak için kullanılabilecek AI avatarlar da oluşturabilirsiniz.

Vidyard'ın en iyi özellikleri

Vidyard Hosting kullanarak tüm videolarınızı tek bir merkezi konumda barındırın

Vidyard'ın kırpma, kesme ve açıklama ekleme gibi sezgisel düzenleme araçlarını kullanarak ekran kayıtlarını kolaylıkla düzenleyin

Sizin gibi görünen ve konuşan hiper gerçekçi AI avatarlar oluşturun

Screencast'lerinize tıklanabilir düğmeler ve bağlantılar gibi etkileşimli öğeler ekleyin

Vidyard sınırlamaları

Vidyard'ın ücretsiz sürümü, sınırlı sayıda video ve markalama seçenekleri gibi sınırlamalara sahiptir ve bu sınırlamalar tüm kullanıcılar için uygun olmayabilir

Vidyard fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 29 $/kullanıcı

Artı: Aylık 89 $/kullanıcı

İş: Özel fiyatlandırma

Vidyard puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (750+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

7. Riverside: Podcasting, video kaydetme ve düzenleme için en iyisi

via Riverside

Riverside, yüksek kaliteli podcast kayıt ve video düzenleme özellikleriyle iş iletişimini geliştiren bir çevrimiçi stüdyodur. Screencast özelliklerinde uzmanlaşmıştır ve kullanıcıların ses ve video akışlarını ayrı ayrı kaydetmesine olanak tanır. Bu özellik, ayrıntılı video sunumları ve eğitimler oluşturmak için özellikle yararlıdır.

Riverside, yüksek kaliteli çıktılar için yerel kayıt ve kolay düzenleme ve transkripsiyon için AI destekli araçlar gibi öne çıkan özelliklerle kullanıcı deneyimini geliştirmek için tasarlanmıştır.

Riverside'ın en iyi özellikleri

Zayıf internet bağlantılarında bile her akışı yerel olarak kaydederek kristal netliğinde ses ve video kalitesiyle kayıt yapın

Her katılımcı için ayrı ses ve video parçaları ile post prodüksiyon üzerinde kapsamlı kontrol elde edin

AI destekli düzenleme araçlarıyla kolayca ilgi çekici, paylaşılabilir kısa içerikler (Magic Clips) oluşturun

Takım üyelerini bir bağlantı aracılığıyla kayıt oturumlarına kolayca davet edin; yazılım indirmeye gerek kalmadan erişim ve katılım kolaylığı sağlayın

Riverside sınırlamaları

Ücretsiz sürüm, video dışa aktarma çözünürlüğünü 720p ile sınırlar, bu da daha yüksek çözünürlüklü çıktılara ihtiyaç duyan kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamayabilir

Riverside fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Aylık 15 $/kullanıcı

Pro: Aylık 24 $/kullanıcı

İş: Özel fiyatlandırma

Riverside puanları ve yorumları

G2: 4. 8/5 (700+ yorum)

Capterra: (Yeterli puan yok)

8. Screencastify: Ekran kaydetme ve video düzenleme için en iyisi

via Screencastify

Vidyard'ın harika bir alternatifi olan Screencastify, web kamerası kaydı sunan ücretsiz, kullanıcı dostu bir ekran kaydetme yazılımıdır. Hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için uygundur.

Ek açıklama araçları, anahtar kayıt bölümlerini vurgulamanıza olanak tanır, videolarınızı daha kolay taranabilir hale getirir ve izleyicilerinizin içerikte kolayca gezinebilmesini sağlar.

Screencastify'ın en iyi özellikleri

Kayıtlarınıza altyazı ve açıklamalar ekleyin

Sürükle ve bırak özelliği ile birden fazla video klibi istediğiniz sırayla yeniden düzenleyin

Google Drive'ınızdan düzenleyiciye video aktarın ve sorunsuz düzenleme yapın

Screencastify sınırlamaları

Screencastify'ın ücretsiz sürümünde video başına beş dakikalık kayıt sınırı vardır, bu da daha uzun kayıtlar için kısıtlayıcı olabilir

Screencastify fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 15 $/kullanıcı

Pro: Aylık 20 $/kullanıcı

Takımlar: Özel fiyatlandırma

Screencastify puanları ve yorumları

G2: 4. 6/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (130+ yorum)

9. OBS Studio: Video kaydetme ve canlı yayın için en iyisi

oBS Studio aracılığıyla

OBS genellikle bir video düzenleyici olarak bilinir. Ancak bu tamamen ücretsiz ve açık kaynaklı video kayıt ve canlı yayın yazılımı, büyük ölçüde videograflar için tasarlanmıştır. Yüksek ücretler ödemeden profesyonel kalitede içerik oluşturmak için video, ses ve görsel özellikler sunar.

Diğer Camastasia alternatifleri kadar zengin özelliklere sahip olmasa da, OBS Studio kullanıcıların ses kaynaklarını sessize alma ve ekranları değiştirme gibi eylemler için özel kısayol tuşları oluşturmasına olanak tanır.

Ek olarak, takımlar arka plan müziğini ve sesleri filtrelemek için gürültü bastırma özelliğini kullanabilir.

OBS Studio'nun en iyi özellikleri

Kolay canlı yayın için YouTube, Facebook ve Twitch gibi platformlarla sorunsuz entegrasyon

Windows, Mac ve Linux gibi platformlarda uyumluluk deneyimi yaşayın

Çok yönlü kullanım için çeşitli dosya türleri için destek alın

Logolar ve metinler gibi özel markalama öğeleri kullanın

OBS Studio sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, canlı akışı beklenmedik bir şekilde durdurup yeniden başlattıklarında donma veya çökme sorunları yaşadıklarını bildiriyor

Kullanıcılar, programa ve özelliklerine alışmak için bir öğrenme süreci olduğunu bahsetmektedir

OBS Studio fiyatlandırması

Ücretsiz

OBS Studio puanları ve yorumları

G2: 4. 6/5 (100+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)

10. ScreenFlow: Mac kullanıcıları için en iyisi

via Screenflow

Listede bir sonraki, OBS Studio'nun alternatifi ScreenFlow. Bu popüler ekran kaydetme yazılımı, ekran kayıtlarını kaydetmek ve düzenlemek için güçlü özellikler sunar.

İşletmeler ve içerik oluşturucular tarafından öğreticiler, eğitim videoları ve ürün tanıtımları oluşturmak için yaygın olarak kullanılır.

Screenflow'un öne çıkan özelliği, profesyonel görünümlü videolar oluşturmayı kolaylaştıran sezgisel arayüzüdür. Ek olarak, Screenflow, kullanıcıların videolarını geliştirmelerine ve izleyicilerinin ilgisini çekmelerine olanak tanıyan animasyonlar, geçişler ve ses efektleri dahil olmak üzere bir dizi düzenleme özelliği ve aracı sunar.

ScreenFlow'un en iyi özellikleri

Screenflow'un gürültü azaltma ve ses efektleri gibi ses düzenleme araçlarıyla ses kalitesini artırın

Videolarınıza animasyonlar ve geçişler ekleyerek daha dinamik ve ilgi çekici hale getirin

ScreenFlow'un 500.000 benzersiz görüntü, ses ve video klip içeren yerleşik medya kitaplığını kullanın

Farklı platformlarda kolay paylaşım için videoları HD ve 4K dahil çeşitli biçimlerde dışa aktarın

ScreenFlow sınırlamaları

Screenflow, diğer bazı ekran kaydetme yazılımlarına kıyasla nispeten pahalıdır

ScreenFlow fiyatlandırması

ScreenFlow: 169 $

ScreenFlow Super Pak: 229 $

ScreenFlow Super Pak+: 259 $

Screenflow puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (20+ yorum)

Modern Çözümlerle Ekran Kaydetme İhtiyaçlarınızı Karşılayın

Ekran kaydediciler, bireysel oluşturucular ve kuruluşlar için en popüler iletişim biçimleri arasındadır. Mesajlarınızla daha fazla etki yaratmak için, ekran kaydı, video üretimi ve düzenlemeyi iş akışınızın bir parçası haline getirmelisiniz.

İster ilgi çekici eğitim videoları oluşturmak isteyen bir işletme, ister yüksek kaliteli eğitim videoları üretmek isteyen bir içerik oluşturucu, ister çevrimiçi öğrenmeyi geliştirmek isteyen bir eğitimci olun, bu araçlar ihtiyacınız olan işlevselliği ve esnekliği sağlar!

Screencastify'ın basitliğinden Adobe Captivate'in gelişmiş özelliklerine kadar, herkes için bir şeyler var. Önemli olan, video oluşturma sürecinizi istediğiniz kadar basit veya gelişmiş hale getirebilmenizdir.

Ancak ClickUp, ekran kaydının ötesine geçer; tek bir platformda kesintisiz AI transkripsiyon, evrensel arama ve diğer birçok işbirliği özelliğini sunar.

ClickUp'ın Clips 3.0'ı duyurmasıyla, kullanıcılar ekran kaydetme deneyimlerini geliştirmek için daha da güçlü ve sezgisel özellikler bekleyebilirler! ClickUp'ı bugün deneyin ve ekran kaydetme ile daha fazlasını yapın!