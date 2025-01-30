2025'in En İyi 10 Sürüm Notu Yazılımı

Müşteri ihtiyaçlarının ve ürün vizyonunun anahtar unsurlarını uyumlu hale getirmek çok önemlidir. Ürün sürümleri, ikisi arasında hassas bir denge kurmalıdır. Ancak, en özenle planlanmış sürüm bile, açık ve ayrıntılı sürüm notları olmadan fark edilmeyebilir. Harika ürün sürüm notları yazmak bir sanattır, ancak sürüm notu yazılımı bu süreci basitleştirebilir.

Bu araç, merkezi dokümantasyon ve işbirliği gibi özelliklerden yararlanarak bir ürün sürümüyle ilgili ayrıntıları kaydetmenize ve paylaşmanıza olanak tanır. İletişimi kolaylaştırır, zaman kazandırır ve anahtar paydaşlar dahil herkesin aynı sayfada olmasını sağlar.

Ürün yönetimi takımınıza en uygun, en zengin özelliklere sahip aracı seçmek için çeşitli araçların artılarını ve eksilerini değerlendirmek, özellikle piyasada çok fazla seçenek varken kolay değildir.

İşte size en uygun olanı seçmenize yardımcı olacak en iyi sürüm notu yazılımlarının listesi.

Sürüm Notları Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Sürüm notları yazılımı , ürün yönetimi takımının en son yazılım güncellemelerini, yeni özellikleri, hata düzeltmelerini, özellik geliştirmelerini ve daha fazlasını belgelemelerine yardımcı olan çok değerli bir araçtır. Takımdaki herkesin yeni yazılım ürünü değişikliklerinden haberdar olmasını sağlar.

Bir sürüm notu yazılımı seçerken, yatırım yapmadan önce aşağıdaki özellikleri göz önünde bulundurun:

Kullanıcı dostu arayüz: Sezgisel bir gösterge paneli ve kolay gezinme ve veri belgeleme sağlayan erişilebilirlik özelliğine sahip bir sürüm notları aracı edinin

Otomatik bildirimler: Takım üyelerine ve paydaşlara önemli değişiklikler hakkında otomatik platform ve e-posta bildirimleri gönderen araçları arayın

Optimize edilmiş sürüm notu yönetimi : Sürüm notlarının oluşturulmasını, yönetimini ve dağıtımını otomatikleştiren bir yazılım tercih edin

Geri bildirim toplama: Sürekli ilerlemeyi ve kullanıcıların ürün memnuniyetini kolaylaştırmak için kullanıcı geri bildirimlerini toplamanızı sağlayan bir yazılım seçin

Entegrasyonlar: İletişim ve işbirliğini iyileştirmek için üçüncü taraf platformlarla uyumluluğu sağlayın

Özelleştirme seçenekleri: Sürüm notları sürecini ve şablonlarını takımınızın özel ihtiyaçlarına göre uyarlayabileceğiniz , özelleştirilebilir özelliklere sahip bir sürüm notları aracı arayın

İşbirliği araçları: Ekip çalışmasını iyileştirmenize ve iletişimi kolaylaştırmanıza yardımcı olacak sağlam işbirliği araçları sunan platformlara öncelik verin

Ayrıca okuyun: Ürün yöneticileri için temel şablonlar

2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 Sürüm Notu Yazılımı

İşte her ürün takımının mutlaka incelemesi gereken, en etkili ürün sürüm notu yazılımlarının özenle hazırladığımız listesi:

1. ClickUp

ClickUp, projeleri yönetmek, iş verimliliğini artırmak ve takımların organize olmasını sağlamak için güçlü bir araçtır. Bu sürüm notları yazılımı çözümü, görevlerin yönetilmesinden akıcı iletişim ve işbirliğinin sağlanmasına kadar geliştirme takımının çeşitli faaliyetlerini birleştirir.

ClickUp'ın yazılım takımları için proje yönetimi çözümü, ürünün planlanması, önceliklendirilmesi ve tasarlanmasından, piyasaya sürülmesine ve projeler hakkında raporlama yapılmasına kadar kesintisiz yönetim sağlar.

Bu ürünün öne çıkan özelliklerinden biri, işbirliğini kolaylaştırmaya ve takımlar ve kullanıcılar arasında verimliliği artırmaya yardımcı olan kapsamlı entegrasyonlar (1000'den fazla ve artmaya devam ediyor) sunma yeteneğidir.

Sürüm notu sürecini kolaylaştırmak isteyen geliştirme takımları, ürün güncellemeleri hakkında müşteriler, ortaklar ve paydaşlarla etkili bir şekilde iletişim kurmak için özel ClickUp Sürüm Notları Şablonunu kullanabilir. Bu şablon, değişiklikleri, iyileştirmeleri ve daha fazlasını özetlemek için açık ve öz bir yol sağlar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Sürüm Notları Şablonu ile takımınızın aynı sayfada kalmasını sağlayın

Bu tamamen özelleştirilebilir Belgeler şablonu, ClickUp'ın ürün takımlarının sürüm notlarını şirket içinde ve dışında oluşturmak ve paylaşmak için kullandığı aynı yapıyı size sunar.

Her sürüm notu için bir proje oluşturun ve belirli sahiplere zaman sınırlı görevler atayın. Sürüm notu için içerik fikirleri üzerinde beyin fırtınası yapın ve kendiniz hazırlayın veya entegre AI Writer for Work'ten yardım alın. Eklemek istediğiniz konuşma noktalarına ve üsluba göre otomatik olarak mükemmel sürüm notları oluşturabilir. Ardından, Dokümanlar'daki zengin metin düzenleyiciyi kullanarak notu biçimlendirebilir ve açıklamalar olarak yararlı meta veriler ekleyebilirsiniz.

Sürüm izleme, yerleşik yazım ve dilbilgisi denetimi ve cümleleri iyileştirmeye ihtiyacınız olduğunda hazır bekleyen yapay zeka sayesinde, sürüm notları artık zahmetli bir iş olmaktan çıktı.

ClickUp Brain ile daha hızlı yazabilir, sürüm notları oluşturabilir, metinlerinizi düzeltebilir, e-posta yanıtları gönderebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz

ClickUp ile sürüm notları oluşturarak teknik belgeleri otomatikleştirmenin yanı sıra, takımlar diğer temel özellikleri de kullanarak iş gücü verimliliğini artırabilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Toplantı tartışmalarını not alın, geliştirme proje planları üzerinde çalışın ve ClickUp Docs ile gereksinim belgeleri oluşturun. Gelişmiş düzenleme özellikleriyle dosyaları iş arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak düzenleyin ve herkesi bilgilendirmek için görsel güncellemeleri sürdürün

ClickUp Docs, takımınızın ilgi çekici sürüm notlarını daha hızlı oluşturması için işbirliğine dayalı canlı düzenleme olanağı sunar

Çeşitli ClickUp Şablonları 'na erişin ve takımınızın gereksinimlerine uygun olanları seçin. Çeşitli proje türleri, görevler veya sürüm notları gibi belgeler için önceden tanımlanmış yapılar sunarlar. Özelleştirilebilir şablonlarla her şeyi sıfırdan oluşturma ihtiyacını ortadan kaldırın, zamandan ve çabadan tasarruf edin

ClickUp Beyaz Tahtalar ile coğrafi engellerden bağımsız olarak takım işbirliğini geliştirin, birlikte fikirler üretin ve bunları notlarla açıklayın. Tüm takımınızın yaratıcılığını etkileşimli bir tuval üzerinde birleştirin

ClickUp, basitleştirilmiş beyaz tahta işbirliği sunar

ClickUp Zihin Haritaları ile geliştirme projelerini yapılandırın ve kavramları kolayca stratejileştirin. Sürükle ve bırak özelliklerini kullanarak fikirler ve görevler arasında bağlantılar kurun. Yeni iş akışları oluşturun, mevcut olanları ayarlayın ve proje organizasyonunu geliştirin ClickUp Zihin Haritaları ile geliştirme projelerini yapılandırın ve kavramları kolayca stratejileştirin. Sürükle ve bırak özelliklerini kullanarak fikirler ve görevler arasında bağlantılar kurun. Yeni iş akışları oluşturun, mevcut olanları ayarlayın ve proje organizasyonunu geliştirin

ClickUp, zihin haritaları kullanarak iş akışı özelleştirme olanağı sunar

​​​​ Yinelenen ve düzenli görevleri otomatikleştirerek geliştirme ekibinizin verimliliğini artırın ve iş akışlarını kolaylaştırın. Önceden oluşturulmuş Yinelenen ve düzenli görevleri otomatikleştirerek geliştirme ekibinizin verimliliğini artırın ve iş akışlarını kolaylaştırın. Önceden oluşturulmuş ClickUp Otomasyon seçeneklerinden birini seçin veya bunları özelleştirerek rutin görevleri basitleştirin, proje teslimlerini optimize edin ve daha fazlasını yapın

ClickUp'ın uyarlanabilir Kanban Panoları ile geliştirme görevleri ve projeler hakkında kapsamlı bir genel bakış elde edin. Sürükle ve bırak işlevselliği ile görevleri zahmetsizce yönetin, sıralama ve filtrelemeyi özelleştirin ve sorunsuz proje yönetimi için Kanban çerçevenizi optimize edin ClickUp'ın uyarlanabilir Kanban Panoları ile geliştirme görevleri ve projeler hakkında kapsamlı bir genel bakış elde edin. Sürükle ve bırak işlevselliği ile görevleri zahmetsizce yönetin, sıralama ve filtrelemeyi özelleştirin ve sorunsuz proje yönetimi için Kanban çerçevenizi optimize edin

ClickUp Kanban panosu kullanarak panoda görünümde görevleri duruma göre gruplandırın

ClickUp sınırlamaları

Kullanıcılar ilk günlerde arayüzü kafa karıştırıcı bulabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana, Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında ekleyin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (9000+ yorum)

2. GitHub Sürümleri

gitHub aracılığıyla

GitHub Releases, geliştiriciler için yeni yazılım ürünlerinin lansmanını ve dağıtımını basitleştirir. Kodlayıcıların ürün sürüm notlarını yazmalarını ve bunları zahmetsizce paylaşmalarını sağlar. Bu araç ayrıca sürüm izleme, değişiklik yönetimi ve sürüm notları ile varlıkların ek dosya olarak eklenmesini de sağlar.

GitHub Releases'ı kullanarak, takımınız sürüm notlarını manuel olarak yazabilir veya otomasyon yoluyla ön tanımlı bir şablon kullanarak oluşturabilir. Genellikle görüntüler olmadan metin dosyaları olarak saklansa da, bu durum geliştirici olmayan paydaşlar için zor görünebilir.

Bununla birlikte, takım üyeleri arasındaki işbirliğini kolaylaştırmak ve sürüm notları güncellemelerini almak için harika bir araçtır. Ayrıntılı bir proje geçmişi tutar, bu da onu geliştiriciler için sürüm yönetimi için iyi bir seçenek haline getirir.

GitHub Releases'in en iyi özellikleri

Bir proje üzerinde birden fazla kişiyle işbirliği yapın

Raporlama ve izleme araçlarını kullanarak kod güvenlik açıklarını keşfedin ve analiz edin

Kolaylaştırılmış dokümantasyon için sağlam sürüm kontrolünden yararlanın

Ürün geliştirme, test etme ve piyasaya sürme süreçlerini otomatikleştirin

GitHub Sürüm sınırlamaları

Sürüm notlarına açıklayıcı görüntüler içermez, bu da teknik bilgi sahibi olmayan kullanıcıların her şeyi anlamasını zorlaştırır

Uygun bir resmi sürüm notu yazma yapısı yoktur

GitHub Releases fiyatlandırması

Sürümler, ana GitHub planınıza dahildir. GitHub'ın fiyatlandırması aşağıdaki gibidir:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 4 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 21 ABD doları

GitHub Sürümleri derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (5000+ yorum)

3. Jira

atlassian aracılığıyla

Jira, geliştiriciler arasında favori olan, son derece özelleştirilebilir bir araçtır. Sürüm notları oluşturma, görevleri düzenleme ve atama ve destek ekiplerinin senkronizasyonunu sağlama özellikleri ile sektörde dikkat çekmektedir. Jira'da sürüm, sürüm olarak da bilinir.

Ayrıca, Jira geliştiriciler için izleme, raporlama ve analiz gibi diğer güçlü özellikler de sunar. Bu araçlar, yazılım ürün geliştirme süreci hakkında içgörüler edinmenize, ilerlemeyi izlemenize ve gerekirse yeni üründe değişiklikler yapmanıza yardımcı olur

Jira, kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir ve sürüm notlarında görsel yardımcılar (ekran görüntüleri, kod parçacıkları ve açıklamalar) içerir, böylece yolunuzu kaybetmezsiniz. En iyi yanı nedir? Uygulama içinden e-posta bildirimleriyle sizi sürümler hakkında güncel tutar.

Jira en iyi özellikler

Çeşitli biçimlerde sürüm notları oluşturun

Destekleyici belgeleri sürüm notlarına ekleyin

Çeşitli projeler ve sürümler üzerinde iş arkadaşlarınızla paralel olarak çalışın

Oluşturmadan dağıtımına kadar sürüm notlarıyla ilgili her şeyi sorunsuz bir şekilde halledin

Jira sınırlamaları

Geliştirme projeleri arasında yapılandırma paylaşımını desteklemez

Bazen yavaş ve tepkisiz olabilir

Kullanıcı arayüzünün özelleştirilmesi her zaman mümkün değildir

Jira fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 7,16 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 12,48 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jira derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,3/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (14.000'den fazla yorum)

4. Confluence

atlassian aracılığıyla

Confluence, ilgi çekici sürüm notları da dahil olmak üzere çeşitli içerik türleri oluşturmak için kullanılabilir.

İşinizi dikkat çekici ve profesyonel hale getirmek için multimedya ve diğer dinamik içerikler de ekleyebilirsiniz. Gelişmiş işbirliği araçlarıyla Office belgelerini, görüntüleri, PDF'leri ve daha fazlasını paylaşın.

Düzgün dosya yönetimi için Confluence, şablonları özelleştirmenize, anında önizlemelere erişmenize, otomatik sürüm oluşturmayı etkinleştirmenize, tam metin araması yapmanıza ve hatta yorumları sabitlemenize olanak tanır.

Confluence'daki sürüm notları, tipik madde işaretli bir yaklaşım izler, anahtar noktaları vurgular ve mümkün olduğunda ilgili bilgilere bağlantı verir.

Ancak ilginç olan kısım, sürüm notlarının bir "daha fazla ayrıntı" bölümü içermesidir. Bu bölüme tıkladığınızda, düşünce süreci ve arka planda neler olduğunu anlatan en küçük ayrıntılar hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Confluence'ın en iyi özellikleri

Beyaz tahta kullanarak ekip arkadaşlarınızla işbirliği yapın ve fikirlerinizi paylaşın

İçeriği gerektiği gibi yönetmek için sürüm kontrolünden yararlanın

Büyük hacimli belgeleri düzenleyin ve hepsine tek bir yerden erişin

İşinizi hızlandırmak için geniş şablon ve makro aralığını kullanın

Özelleştirilebilir erişim kontrolü ve izinlerle belgeleri koruyun

Confluence sınırlamaları

PDF gibi belgeleri dışa aktarmak sorunlu olabilir

Metin tabanlı arama en iyi şekilde işlemiyor

Confluence fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 4,89 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 8,97 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Confluence puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (3.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3000'den fazla yorum)

5. GitLab Sürümleri

gitLab aracılığıyla

GitLab, kullanıcı arayüzü aracılığıyla veya bir CI ardışık düzeninde sürüm görevleri tanımlayarak sürümlerin oluşturulmasını ve izlenmesini kolaylaştırır. Bu sistem, önceki ve mevcut sürümler arasındaki tüm değişiklikleri özetleyen markdown biçiminde sürüm notlarını zahmetsizce oluşturur.

Kodlayıcıların, ilk ürün planlamasından kaynak kodu yönetimine, devam eden izleme ve güvenlik önlemlerine kadar tüm proje görevlerinde sorunsuz bir şekilde gezinmelerini sağlayan kapsamlı bir DevOps platformudur.

GitLab, tüm geliştirme aşamalarında tüm üyeler arasında işbirliğini sağlayarak takımınızın kaliteli bir yazılım ürünü geliştirmesini sağlar, bu da önemli bir kolaylık sağlar.

GitLab'ın en iyi özellikleri

Verimliliği artırmak için raporlama, izleme, görev yönetimi ve işbirliği özelliklerini kullanın

Birden fazla üçüncü taraf entegrasyonları aracılığıyla kod oluşturma ve test etme işlemlerini otomatikleştirin

Belirli sürümleri yetkili kişilerle sınırlandırmak için sürüm sürüm denetimlerini uygulayın

GitLab Sürüm sınırlamaları

Ücretsiz planda birçok önemli özellik bulunmamaktadır

Bazı kullanıcılar tarafından bahsedildiği gibi destek ekibinin geç yanıt vermesi

Sürüm kontrolüne aşina olmayan kullanıcılar için arayüz kafa karıştırıcı ve yavaştır

GitLab Sürümleri fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Premium: 29 $/ay

Ultimate: Fiyatlandırma için iletişime geçin

GitLab Sürümleri derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1000+ yorum)

6. Bitbucket

bitbucket aracılığıyla

Bitbucket, yazılım ekiplerinin kodu yapılandırılmış bir şekilde etkili bir şekilde yönetmesi için tasarlanmış bir platformdur. Temel işlevleri, takım işbirliğini ve entegrasyonları kolaylaştırmak, güvenliği artırmak, ölçeklenebilirliği sağlamak ve çoklu dili desteklemek için geliştirilmiştir.

Bitbucket aracının önemli bir fonksiyonu Git Changelog'dur. Bitbucket sunucusundan sürüm notlarının oluşturulmasını otomatikleştirir. AI destekli olması, yazılım güncellemelerinin analizini çocuk oyuncağı haline getirir.

Hata düzeltmeleri, performans iyileştirmeleri ve fonksiyonel ayarlamalar gibi ürün geliştirmeyle ilgili kritik verileri çıkarır ve tüm kullanıcılar için bilgilendirici sürüm notları halinde derler.

Ayrıca okuyun: İyi Bir Hata Raporu Nasıl Yazılır

Bitbucket'ın en iyi özellikleri

Gizli depolama kullanarak sınırsız kod güvenliği

Jira entegrasyonunu kullanarak koddaki hataları tespit edin

Bilgilerinizi korumak için güçlü güvenlik özelliklerinden yararlanın

Bir sürüm oluşturulduğunda e-posta bildirimlerini tetikleyin

Bitbucket sınırlamaları

Çok sezgisel bir kullanıcı arayüzü yok

Bildirim fonksiyonu çok verimli değil

Bitbucket fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Standart: Özel fiyatlandırma

Premium: Özel fiyatlandırma

Bitbucket derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 4/5 (900+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1000+ yorum)

7. Trello

trello aracılığıyla

Öncelikle sorunsuz proje yönetimi ile tanınan Trello, kullanıcıların proje panoları, görev listeleri ve kartlar oluşturarak ilerlemeyi (başlangıçtan sona) etkili bir şekilde izlemelerine olanak tanıyan bir Kanban panosu yöntemi kullanır.

Kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir, takım üyeleri arasındaki işbirliğini mükemmel bir şekilde destekler ve görevleri yönetirken, projeleri yürütürken veya iş akışlarını düzenlerken her şeyi düzenli tutar. Ayrıca, görev atamaları, son teslim tarihleri, etiketler ve yorumlar gibi birçok başka kullanışlı özellik de sunar.

Sürüm notu yazmak söz konusu olduğunda, Trello'nun AI destekli Notlar ve Belgeler güçlendirme özelliği vardır. Kullanıcılar bu özelliği kullanarak dosya, resim, tablo ve daha fazlasını ekleyerek ayrıntılı sürüm notları oluşturabilir.

Trello'nun sürüm notlarının en iyi yanı, hepsini panolarınızdaki Trello kartları içinde kolayca oluşturabilmenizdir. Bu, araçlar arasında geçiş yapma zahmetiyle uğraşmanıza gerek olmadığı anlamına gelir.

Trello'nun en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak işlevselliği ile birden fazla görev listesini kolayca oluşturun ve yönetin

Paylaşımlı ve genel Panolar kullanarak sürüm notlarını başkalarıyla paylaşın

Trello kartlarındaki son tarih işlevini kullanarak görevleri izleyin ve gecikmeleri önleyin

Trello kartlarına resim, bağlantı ve video ekleyerek görevlerin okunabilirliğini ve anlaşılabilirliğini artırın

Sürüm notlarını PDF ve diğer biçimlerde dışa aktarın

Trello sınırlamaları

Zaman çizelgeleri ve takvimler gibi önemli özellikler ücretsiz sürümde yer almamaktadır

Raporlama ve zaman takibi araçları eksik

Trello fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 12,50 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17,50 $

Trello puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (13.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (23.000+ yorum)

Ayrıca okuyun: Proje Yönetimi için En İyi 20 Trello Alternatifi ve Rakibi 2024

8. Asana

asana aracılığıyla

Asana, geliştiricilerin sürüm notları yazarken dikkate alabilecekleri bir başka harika araçtır. Bu araç, takımların coğrafi sınırların ötesinde bağlantı kurmasına ve işlerini yürütmesine yardımcı olur, günlük görevlerden daha büyük projelere kadar her şeyi tek bir yerden yönetir.

Asana'da yerel bir sürüm oluşturucu yoktur, ancak AI istemlerini kullanarak AI tarafından oluşturulan görev özetleri ve açıklamaları oluşturabilir ve bunları birleştirilmiş bir sürüm notları belgesine ekleyebilirsiniz.

Asana for Slack entegrasyonu ile görev özetleri, takımların Slack'te güncel kalmasına yardımcı olabilir. Bu, Slack çalışma alanından ayrılmadan görev ilerlemesi (özellik güncellemeleri, hata düzeltmeleri vb.) hakkında kısa bir genel bakış elde etmelerini sağlar.

Asana'nın en iyi özellikleri

Birden fazla entegrasyon kullanarak iş süreçlerini kolaylaştırın

Takım arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve iletişim kurun

Pano üzerinde güncellenecek her kullanıcının görevlerini izleyin

Sürüm notları için AI tarafından oluşturulan görev özetleri oluşturun

Asana sınırlamaları

Yerleşik zaman takibi fonksiyonu içermez

Yerel sürüm notu oluşturma aracı yok

Bazı kullanıcılar tarafından belirtildiği gibi özelleştirmesi zor

Sınırlı müşteri desteği

Asana fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 13,49 $

Gelişmiş: 30,49 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Enterprise+: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Asana derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (12.000+ yorum)

9. Google Dokümanlar

google Dokümanlar aracılığıyla

Google Çalışma Alanı'nın bir parçası olan Google Dokümanlar, sürüm notları oluşturmak için araçlar listemize ekleyebileceğiniz bir başka çok yönlü platformdur. Takımınızın gerçek zamanlı olarak sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasını sağlar.

Metin biçimlendirme, gömülü bağlantılar ve resimler gibi özellikler sayesinde, geliştiriciler ürün sürüm notlarında yeni özellikleri, ürün geliştirmelerini veya hata düzeltmelerini etkili bir şekilde iletebilir.

google Dokümanlar sürüm notları şablonu, bilgileri kategoriler altında düzenleyerek yazma sürecini basitleştirir ve netlik sağlar. Geliştiriciler, başlıkları, kategorileri ve açıklamaları ayarlayarak şablonu belirli proje ihtiyaçlarına göre özelleştirebilir.

Google Dokümanlar'ın bir diğer önemli özelliği, sürüm geçmişini kontrol etmektir. Bu akıllı özellik, kullanıcıların önceki ve mevcut değişiklikleri izlemesine ve hatta gerektiğinde eski sürümlere geçmesine olanak tanır.

Google Dokümanlar'ın en iyi özellikleri

Takım arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve zengin özelliklere sahip düzenleme araçlarıyla belgeleri düzenleyin

İçeriğin kaybolmasından endişe etmeden işlerinizi otomatik olarak kaydedin

Belge erişimini özelleştirmek için erişim denetimleri ve izinler ayarlayın

Google Dokümanlar sınırlamaları

Aralarından seçim yapabileceğiniz sınırlı sayıda şablon

Çevrimdışı erişimi özel olarak etkinleştirmediğiniz sürece, belgeler yalnızca çevrimiçi olarak işler

Masaüstü uygulaması yok

Google Dokümanlar fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz (Google Çalışma Alanı planlarına da dahildir)

Google Dokümanlar derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yok

Capterra: 4,7/5 (28.000+ yorum)

Ayrıca okuyun: Ürün Deneyimini Optimize Etmek için 5 Yazılım Sürüm Notu Şablonu

10. Microsoft Word

maxlinear aracılığıyla

Microsoft Word, Microsoft Office paketinin anahtar bir parçasıdır ve birinci sınıf bir kelime işleme yazılımı olarak yaygın olarak kabul edilmektedir. Ayrıca, sürüm notları yazılımı listemize en son eklenen yazılımdır.

Bu yazılımın temel amacı, kullanıcıların metin belgelerini doğru bir şekilde oluşturmasına, düzenlemesine ve biçimlendirmesine yardımcı olmaktır. Bu nedenle, ayrıntılı ürün sürüm notları yazmak söz konusu olduğunda, MS Word'ün iyi bir iş çıkardığı bilinmektedir. Yazılımın biçimlendirme seçenekleri, başlıklar, madde işaretleri ve tablolar gibi öğeleri ekleyerek sürüm notlarını etkili bir şekilde yapılandırabilir.

MS Word'de yerleşik sürüm notu şablonları bulunmamakla birlikte, kullanıcılar çevrimiçi şablonları indirip özel ihtiyaçlarına göre manuel olarak özelleştirebilirler. Bu, sürüm notları oluşturmak için MS Word'ü kullanmanın bir dezavantajı olarak görülebilir, çünkü tüm ağır işi kullanıcılara bırakır.

Ancak, değişiklikleri izleme, yorum ekleme ve sürüm geçmişi gibi diğer önemli özellikleri ile bunu telafi eder. Ayrıca, MS Word'ün Microsoft Office paketindeki diğer araçlarla entegrasyonu, sorunsuz bir işbirliği ve belge paylaşımı sağlar.

Microsoft Word'ün en iyi özellikleri

Gelişmiş düzenleme özellikleriyle metinleri kolayca biçimlendirin ve düzenleyin

Farklı içerik türleri yazmak için çeşitli şablonlar kullanın

Basit kullanıcı arayüzü ile kolayca başlayın

Microsoft Word sınırlamaları

Diğer kelime işleme araçlarındaki belgelere MS Word'den erişildiğinde biçimlendirme sorunları ortaya çıkar

Otomatik kaydetme fonksiyonu yoktur

Birçok kullanıcı, hatalar veya belgelerin aniden kapanması nedeniyle veri kaybı bildirdi

Başlangıçta ücretsiz olsa da, sonunda pahalı bir araç haline gelir

Microsoft Word fiyatlandırması

Tek seferlik satın alma: 159,99 $

Microsoft Word derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2000+ yorum)

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İlgi çekici sürüm notları oluşturmak için en iyi on aracı ele aldık. Araştırmanıza yardımcı olmak için, inceleme platformlarından alınan güvenilir derecelendirmelere göre bazı temel özelliklerini, sınırlamalarını ve alaka düzeylerini vurguladık.

Ancak, her bir aracı kendi değerine göre değerlendirmek ve takımınızın ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığını belirlemek yorucu ve zaman alıcı olabilir.

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