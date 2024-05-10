Radical Candor Kitap Özeti: Profesyoneller için Anahtar Noktalar

Takım yönetimi ve geri bildirim verme konusunda pek çok tavsiye var, farklı görüşler, tartışmalar ve konuyla ilgili tonlarca çevrimiçi sohbet var.

Tüm bu gürültünün ortasında, Radical Candor konuya benzersiz bakış açısıyla öne çıkan bir kitap. Birçok yönetici, çalışanların geri bildirimlerinin yumuşatılması gerektiğini savunurken, yazar Kim Scott buna katılmıyor.

Kitabında, yöneticilerden takımlarına meydan okumalarını ve onları öğrenmeye ve büyümeye teşvik etmelerini istiyor. Ancak bunu etkili bir şekilde yapmak için onlara değer vermelisiniz. Scott, harika bir patronu, takım üyelerinin işlerini, kişisel yaşamlarını ve onları motive eden şeyleri iyi tanıyan ve onların gelişimine gerçekten ilgi duyan kişi olarak tanımlıyor.

Bu Radical Candor özetinde, kitapta açıklanan kavramları ve kitabın anahtar noktalarını tartışacağız. Ayrıca, kendi liderlik yolculuğunuzda temel öğrendiklerinizi uygulamak için pratik ipuçları sunacağız. Hadi başlayalım!

Radical Candor: Kitap Özeti

via Goodreads

Radical Candor (Radikal Dürüstlük) Kim Scott tarafından yazılan bu kitap, geri bildirim verme ve alma ile kariyer konuşmaları planlama konusunda yenilikçi bir bakış açısı sunduğu için tüm takım liderleri ve yöneticiler tarafından okunması gereken bir kitaptır.

Yazar, yöneticilere dürüst geri bildirim verirken nazik ve açık olmalarını tavsiye ediyor. Ayrıca, olumsuz geri bildirimin önemini ve profesyonellerin kariyerlerinde öğrenmelerine ve büyümelerine nasıl yardımcı olduğunu açıklıyor.

Scott ayrıca, takım üyelerine kişisel olarak ilgi gösterirken aynı zamanda onları doğrudan zorlayarak bu geri bildirimi nasıl verebileceğinizi de anlatıyor.

İnsanları zorlamak birçok kişiye mantıksız gelebilir. Ancak yazar, bu konuda derin kişisel deneyimlerini paylaşıyor ve bunu destekleyen sağlam argümanlar sunuyor. Takım üyelerine değer verirseniz, onların geri bildirimleri kabul edip zayıf yönlerini geliştireceklerini açıklıyor.

Bu hem birey hem de takım için iyidir.

Radical Candor kitabının özetinin sonraki bölümlerinde daha ayrıntılı olarak ele alacağız. Ama önce, kitabın temel ayrıntılarına bir göz atalım: Yazar : Kim Malone Scott

Sayfa Sayısı : 288

Goodreads Puanı : 4,07/5

Yayın Yılı : 2017

Yayınevi : St. Martin's Griffin

Tahmini Okuma Süresi : 4 saat 32 dakika

Dinleme Süresi: 10 saat 2 dakika

Radical Candor kitabından anahtar noktalar, Kim Scott*

Radical Candor kitabının bu bölümünde, kitaptan çıkarılan bazı anahtar dersleri ele alacağız. Kitabı okumasanız bile, bu özet size kitapta tartışılan en önemli kavramların bir özetini verecektir.

1. Kişisel olarak ilgilenin; doğrudan meydan okuyun

Bu kitap özetinde ele almak istediğimiz ilk ve en önemli nokta, kişisel olarak ilgilenmek ve doğrudan meydan okumaktır.

Yazar, Radical Candor adlı kitabında, takım üyelerine gerçekten değer vermenin ve aynı zamanda onları daha iyisini yapmaya teşvik etmenin önemini vurgulamaktadır.

Onlara değer verdiğinizi gösterdiğinizde, geri bildiriminizi doğru şekilde algılayacak ve kendilerini geliştirmek ve sizi gururlandırmak için çok çalışacaklardır.

Gerçekten önemsiyor ama belirli ve yapıcı geri bildirim sağlamıyorsanız, onların büyümesini sınırlıyorsunuz. Benzer şekilde, sert geri bildirimde bulunmak için acele ediyorsanız ama önemsediğinizi göstermiyorsanız, bu geri bildirim muhtemelen kaba ve verimsiz olacaktır.

Bunun söylemesi yapmasından kolay olduğunu (haklı olarak) düşünebilirsiniz. Her takım lideri olumsuz geri bildirimi açıkça vermekten rahat değildir; liderlik tarzları kişiliğe göre farklılık gösterir. Çözüm, size çatışmacı gelmeyen bir şekilde başlamak ve geri bildirim becerinizi yavaş yavaş geliştirmektir.

Profesyonel ipucu: Başlangıçta yazılı geri bildirim daha kolay gelebilir. Başlamak için, rahat olana kadar iletişim için şablonları kullanmayı deneyin. Bu, başlamak için mükemmel bir yerdir, ancak takım üyelerinizle radikal bir şekilde samimi ilişkiler kurmak için sözlü geri bildirime geçmeyi unutmayın.

2. İşleri Halletme (GSD) Çarkı ile İşbirliği Yapın

Radical Candor kitabından çıkarılabilecek bir diğer önemli ders ve harika konsept, daha iyi kararlar almak için kullanılan GSD çarkıdır. Bu çark, toplantılarda daha az zaman harcamak ve daha hızlı kararlar almak için bir dizi adımdan oluşur.

Radical Candor ile daha iyi kararlar almak için Get Shit Done Wheel

GSD çarkının yedi adımı şunlardır:

Dinleyin : Takımınızın fikirlerini aktif olarak dinleyin, sorular sorun ve yanıt verin. Takımların size sadece iyi haberleri vermesine izin vermeyin

Netleştirin : Fikirler üretin ve bunları netleşene kadar bire bir görüşmeler yaparak geliştirin

Tartışma : Takım üyelerine en iyi cevapları veya çözümleri bulmak için fikirleri açıkça tartışabilecekleri ve tartışabilecekleri zaman ve güvenli alan sağlayın

Karar verin : Kişisel görüşlerinize değil, gerçeklere dayalı olarak işbirliği içinde kararlar alın

İkna : Bazı kişiler karara katılmıyorsa, herkesin onayını alana kadar onları ikna etmek için gerçekleri ve mantıklı argümanları kullanın

Uygulama : Seçilen fikrin uygulama sürecinin bir parçası olun ve takımınızın zamanını boşa harcamamaya özen gösterin, onların daha verimli olmalarına yardımcı olun

Öğrenin: Yapılan hataları belirleyin, bunlardan ders alın ve sürekli öğrenme kültürünü oluşturun

Profesyonel ipucu: *ClickUp Beyaz Tahtalarını kullanarak sanal beyin fırtınası oturumları düzenleyin ve en iyi çözümleri bulun. Fikirleri sorgulayın ve tüm takımınızın her projeyle birlikte öğrenmesini ve gelişmesini sağlamak için yararlı önerilerde bulunun.

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3. Takımınızdaki rock yıldızlarını ve süper yıldızları belirleyin

Bu Radical Candor özeti, kitapta bahsedilen iki tür çalışan olan rock yıldızları ve süper yıldızlardan bahsetmeden eksik kalır.

Rock yıldızları, şirketin başarısına güvenilir bir şekilde katkıda bulunan, tutarlı bir şekilde yüksek performans gösteren kişilerdir. İşlerini etkili bir şekilde yapacaklarına güvenilebilir ve başarılı takımların bel kemiğidirler.

Süperstarlar da performans sergileyen kişilerdir, ancak sınırları zorlamak ve yenilikçi fikirler üretmek konusunda uzmanlaşmışlardır. Alışılmışın dışında düşünmenin gerekli olduğu ve geleneksel yöntemlerin işe yaramadığı durumlar için mükemmeldirler.

Yazara göre, iyi bir takım lideri olarak, doğrudan size bağlı çalışanlar arasında rock yıldızlarını ve süper yıldızları nasıl belirleyeceğinizi bilmeli ve onların benzersiz yeteneklerini ve iş stillerini kullanmalısınız.

Ayrıca, onların motivasyonlarını ve hedeflerini de anlamalısınız. Örneğin, süperstarlar kariyerlerinde hızlı bir büyüme eğrisi tercih ederler ve düzenli terfiler isterler. Öte yandan, rock yıldızları kademeli bir büyüme eğrisi tercih ederler ve rollerini daha uzun süre sürdürmek isteyebilirler.

Bu tercihleri anlamak, her birine uygun büyüme yönetim planları oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

4. Geri bildirim vermeyi öğrenin, sadece geri bildirim vermeyin

Radical Candor kitabında yazar Kim Scott, geri bildirimde bulunmanın değil, geri bildirim almaya çalışmanın önemini açıklıyor.

Açık iletişim kültürü oluşturmak iki yönlü bir süreçtir ve takım liderlerinin geri bildirim almaya da geri bildirim vermeye olduğu kadar açık olmasını gerektirir.

Takım üyelerinin takım liderine karşı kendilerini rahatça ifade edebilecekleri bir iş ortamı oluşturulmasını önerir. Bu, takımın patronu haklı olsa bile onunla aynı fikirde olmak yerine en iyi çözümü bulmasına yardımcı olur.

Bir başka anahtar nokta ise yöneticilerin, daha iyi liderler olmak için takımlarından aktif olarak geri bildirim almaları gerektiğidir. Takım üyeleri yöneticilerine olumsuz geri bildirim vermekte tereddüt edebilirler, bu nedenle bunu açıkça istemek çok önemlidir.

Bunu kolaylaştırmak için doğru iletişim stratejilerini kullanın. Şu tür sorular sorun:

Takım için işleri kolaylaştırmak için yapabileceğim bir şey var mı?

Takımın verimliliğini veya moralini bozan, yapmamam gereken bir şey var mı?

Bu sorular, takımınızın size geri bildirimde bulunurken rahat hissedeceği bir konuşma başlatmanıza yardımcı olacaktır. Bu iki yönlü geri bildirim döngüsü, radikal dürüstlük kültürünü teşvik eder.

Organizasyonunuzda 360 derece geri bildirim uygulayarak bir adım daha ileri gidin. Bu, doğrudan rapor verdiğiniz kişiler, meslektaşlarınız ve yöneticileriniz dahil olmak üzere birlikte çalıştığınız herkesten görüş almanızı sağlar.

360 Geri Bildirim için ClickUp Eylem Planı Şablonu, bunu uygulamanıza ve eyleme geçirmenize yardımcı olabilir. İş arkadaşlarınızın sağladığı geri bildirimlere dayalı olarak kendiniz ve takımınız için bir iyileştirme eylem planı oluşturmak için kullanın. İyileştirme alanlarını görevlere dönüştürmenize yardımcı olacaktır.

Bu Şablonu İndirin Alınan geri bildirimleri eylem öğelerine dönüştürün ve 360 Geri Bildirim için ClickUp Eylem Planı Şablonunu kullanarak iyileştirme planı yapın

İşte bu kitabın bazı özellikleri:

Görevleri yönetmek ve önceliklerine ve mevcut durumlarına göre sıralamak için görsel bir gösterge paneli

Görevleri türüne ve karmaşıklığına göre sınıflandırmak için renk kodları ve etiketler

Her göreve açık uçlu yorumlar ekleme seçeneği

5. Güven ve uzun vadeli iş ilişkileri kurun

Bu Radical Candor kitap özetinin anahtar öncülü, insanların birbirlerine meydan okuyup birbirlerinin büyümesine yardımcı olduğu bir iş ortamı oluşturmaktır.

Kitapta tartışılan her kavram, araç ve fikir, tek bir hayati şeye işaret ediyor: samimi ve verimli iş ilişkileri kurmak.

Takım üyelerinizin refahını, öğrenmelerini ve büyümelerini önemseyin. Bire bir görüşmeler planlayın veya her takım üyesinin profesyonel ve kişisel olarak gelişmesine yardımcı olacak başka yollar bulun.

Ayrıca, örnek olun ve liderliğinize güven oluşturun. Bu şekilde, takımınızı sizi takip etmeye ikna etmek zorunda kalmazsınız; bunu memnuniyetle yaparlar.

Karşılıklı güven ve saygının olduğu bir takım, zehirli ortamlarda ve güvensiz takımlardan daha iyi performans gösterir.

Profesyonel ipucu: Çalışan ilişkilerini ve performansını yönetmek ve hayalinizdeki takımı oluşturmak için İnsan Kaynakları için ClickUp'ı kullanın. Yararlı geri bildirim sağlamak için geri bildirim toplama formları ve şablonlar gibi Radical Candor felsefesini gerçek hayata uygulamak için çeşitli özellikler sunar.

Örneğin, ClickUp Form Görünümü, takım üyelerinizden geri bildirim toplamak için mükemmeldir.

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Radical Candor'un Temel Dörtlüsü

Radical Candor özetinin bu bölümünde, kitaptaki "kişisel olarak ilgilen ve doğrudan meydan oku" matrisinin dört kadranını ele alacağız. Bu, Radical Candor çerçevesinin temelini oluşturur.

Radical Candor dörtlüsü Radical Candor aracılığıyla

1. Rahatsız edici saldırganlık

Bu, Radical Candor kitabındaki dörtlü grafikte sağ alt köşede yer alan bölümdür. Takım liderlerinin veya yöneticilerin takımlarına doğrudan meydan okuduğu, ancak onlara veya onların öğrenme ve gelişimlerine kişisel olarak önem vermediği durumları temsil eder.

Birisi rahatsız edici bir saldırganlık sergilediğinde, kişisel ilgi göstermeden acımasızca dürüst veya açık sözlü bir şekilde geri bildirimde bulunur. Bu, samimiyetsiz övgü veya incitici eleştirilerle sonuçlanır. Rehberlik rahatsız edici bir şekilde saldırgan gelir.

2. Yıkıcı empati

Bu, grafikteki sol üstteki radikal dürüstlük çeyreğidir ve liderlerin kişisel olarak önemsedikleri ancak takım üyelerine doğrudan meydan okumadıkları iğrenç saldırganlığın tam tersidir.

Bu genellikle, yararsız olan, şekerle kaplanmış, genel övgü veya eleştiri şeklinde kendini gösterir. Hiçbiri, bir kişinin öğrenmesine ve kariyerinde gelişmesine yardımcı olma amacını yerine getirmez.

3. Manipülatif samimiyetsizlik

Bu da geri bildirim vermenin yararsız bir başka yoludur. Yöneticiler, takım üyelerine ilgi göstermeden belirsiz geri bildirimler verir. Övgü samimi değildir, eleştiri ise kaba ve yapıcı değildir.

Politik bir avantaj elde etmek veya sevilmek için sahte övgüler verebilirler, ancak bu sonuçta yararsızdır. Olumsuz geri bildirimler de takım üyesinin gelişmesine yardımcı olmak amacıyla verilmez ve sert gelebilir.

Bu tür pasif-agresif davranışlar, zehirli bir iş ortamına yol açar ve verimli veya sağlıklı değildir.

4. Radikal dürüstlük

Yazara göre, bu kadran "kişisel olarak ilgilenme" ile "doğrudan meydan okuma"nın kesiştiği ve dört seçenekten en iyisi olan kadrandır.

Radikal dürüstlük, takımınızın büyümesine yardımcı olacak nazik, spesifik ve yapıcı geri bildirimler vermek anlamına gelir. Aynı zamanda, olumsuz geri bildirim verirken dürüst ve doğrudan olmak, ancak takım üyelerinizi incitmeden desteklemek anlamına da gelir.

Popüler Radical Candor Alıntıları

İşte Radical Candor kitabından en ünlü alıntılardan bazıları.

Radikal dürüstlük, kişisel olarak ilgilenme ve doğrudan meydan okuma yeteneğidir.

Radikal dürüstlük, kişisel olarak ilgilenme ve doğrudan meydan okuma yeteneğidir.

Bu, Radical Candor kitabında açıklanan temel ilkeyi vurgulamaktadır. Önemli olan, çalışanları daha iyisini yapmaya teşvik etmek, ancak bunu şefkatli ve samimi bir şekilde yapmaktır.

Çatışma korkusu, yaratıcılığın en büyük düşmanıdır.

Çatışma korkusu, yaratıcılığın en büyük düşmanıdır.

Yazar, çatışmalardan kaçınmanın yaratıcı süreci de engellediğini açıklıyor. Takım üyeleri fikirlerini özgürce tartışabildiğinde, yaratıcılık akışına girer. Çatışma korkusuyla konuşmaktan çekinmek ise tam tersi bir etki yaratır.

Sevilmek ve etkili olmak arasında seçim yapmanız gerekirse, her zaman etkili olmayı seçin.

Sevilmek ve etkili olmak arasında seçim yapmanız gerekirse, her zaman etkili olmayı seçin.

Bu alıntıyla yazar, yöneticilere sevilmeme korkusuyla takım için iyi bir şey yapmaktan çekinmemelerini tavsiye ediyor. Etkili yöneticiler, tüm çalışanlar için harika olan verimli takımlar oluşturur.

Başkalarının önünde eleştirmeyin; övgüleri herkesin önünde, eleştirileri gizli yapın.

Başkalarının önünde eleştirmeyin; övgüleri herkesin önünde, eleştirileri gizli yapın.

Yazara göre, olumsuz geri bildirim vermenin en iyi yolu gizli olarak yapmaktır. Bu, performansı iyi olmayan çalışanları utandırmaz ve geri bildirim bu durumda iyi karşılanır. Scott ayrıca, morali artırmak için insanları açıkça övmenin önemini vurgular.

Her türlü ilişkide geçerli olan iyi bir kural, her gün üç önemsiz şeyi söylememektir.

Her türlü ilişkide iyi bir kural, her gün üç önemsiz şeyi söylememektir.

Bu alıntı, önemsiz ve takımın verimliliğini etkilemeyen olumsuz şeyleri söylememenin önemini vurgulamaktadır. Önemli değilse ve birini incitecekse, söylememek daha iyidir.

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Okuyucuların Yorumları

"Radical Candor yöneticiler/patronlar için yazılmış, ancak işyerindeki herkese tavsiye ederim. Kim Scott'ın gözlemleri geniş bir uygulama alanına sahip ve herkese öncelikle insan olarak davranma ihtiyacını önceliklendirme konusunda harika bir iş çıkarıyor."

"Her patronun okuması gereken bir kitap. Dürüst geri bildirim verme ve alma kültürünün oluşmasına yardımcı olur ve harika takımlar yaratır. Birçok doğruyu içeriyor, büyük bir şirkette çalışıyorsanız bunların çoğunu fark edeceksiniz. İşe ve insanlara bakış açınıza bağlı olarak kitabın bazı kısımlarına katılmayabilirsiniz, ancak insanların kariyerlerini ve takımınızın performansını gerçekten önemsiyorsanız, bu kitap çok mantıklı."

Radical Candor'dan öğrendiklerinizi ClickUp ile uygulayın

ClickUp, takımların daha iyi işbirliği yapmasına ve daha verimli olmasına yardımcı olan sağlam bir proje yönetimi yazılımıdır.

Radical Candor'un hedefi daha güçlü ve daha verimli takımlar oluşturmak olduğundan, bu hedefe ulaşmaya yardımcı olacak doğru araçlara sahip olmak akıllıca bir seçimdir.

ClickUp Proje Yönetimi çözümü, takım hedeflerini belirlemek ve herkesin bu hedeflere ulaşmak için çalışmasını teşvik etmek için mükemmeldir.

Kitapta öğrendiklerimizi gerçek hayatta nasıl uygulayabileceğimizi ve bu konuda yardımcı olabilecek ClickUp özelliklerini tartışalım.

Net hedefler belirleyin

Performans yönetiminin ilk adımı hedefleri belirlemektir. Büyüme yönetim planları oluşturabilir, her çalışanın performansını izleyebilir ve bunlara dayalı olarak samimi geri bildirim sağlayabilirsiniz.

ClickUp Hedefleri'ni kullanarak takımınız için hedefler belirleyin ve her takım üyesine belirli hedefler ve görevler atayın. Her hedefin ilerlemesini ve durumunu bireysel düzeyde izlemenizi sağlar.

Her takım üyesine hedefler atayın ve ClickUp'ın görsel ilerleme özet puan kartlarını kullanarak ilerlemeyi görün

Ek olarak, ClickUp Takım Yönetimi Planı Şablonunu kullanarak takımınız için hedefler belirleyebilir ve çeşitli toplantılar planlayabilirsiniz. Ayrıca, takım dinamiklerini geliştirmek için takım oluşturma etkinlikleri planlayabilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Takım Yönetimi Planı Şablonunu kullanarak, takımınızdaki her bir kişiyle gerçekleştirmek istediğiniz tüm takım etkinliklerinin, toplantıların ve bire bir oturumların bir listesini yapın

Bu şablon, takım üyelerinizle yapmayı planladığınız farklı toplantıları ve bire bir oturumları listelemek için basit bir kontrol listesi biçimi kullanır. Her görev tamamlandığında, onu işaretleyip tamamlandı olarak işaretleyin.

Basit ama etkili. En iyi yanı, tamamen özelleştirilebilir olmasıdır, böylece yıl için takım yönetimi planınıza herhangi bir aktivite veya görev ekleyebilirsiniz.

Radikal dürüstlükle rehberlik edin

Dürüst ve yapıcı geri bildirimde bulunmak, kitapta tartışılan anahtar kavramlardan biridir ve ClickUp bu konuda yardımcı olabilir.

ClickUp, geri bildirim vermeyi çocuk oyuncağı haline getiren birçok özellik ve şablon sunar.

Örneğin, ClickUp Üç Aylık Performans Değerlendirme Şablonu, takım üyelerine resmi geri bildirim vermek için idealdir.

Bu Şablonu İndirin Bu özelleştirilebilir şablonu kullanarak derecelendirmeler atayın, belirli geri bildirimler verin ve her takım üyesinin başarılarını vurgulayın

Radical Candor felsefesine uygun olarak, belirli ve ayrıntılı olumlu ve olumsuz geri bildirimler vermenizi sağlar. Dahası, yıl sonu değerlendirmeleri için yararlı olan genel bir performans derecesi atayabilir.

Ancak, Radical Candor felsefesini gerçekten benimsemek için, geri bildirim verme ve alma konusunda daha sık ve daha gayri resmi yollara ihtiyacınız vardır. Elbette, yüz yüze kariyer konuşmaları da işe yarar, ancak bazı insanlar, özellikle de içe dönük kişiler için rahatsız edici olabilir.

İşte burada ClickUp Sohbet görünümü devreye girer. Bu, sizin ve takımınızın rahat ama yararlı bir şekilde gayri resmi geri bildirim sağlamak için ihtiyacınız olan şeydir. ClickUp'ta sohbet ederken fikirleri sorgulayın, önerilerde bulunun ve takım olarak en iyi çözümleri bulun.

Takımdaki herkesin fikir ve öneriler sunmasına veya ClickUp'ın Sohbet görünümünü kullanarak görevler hakkında geri bildirim sağlamasına izin verin

Geri bildirim verme konusunda yeniyseniz, çalışanların geri bildirim örneklerini inceleyerek hem nazik hem de yararlı yapıcı geri bildirimler vermeyi öğrenin.

İş arkadaşlarınızdan aktif olarak geri bildirim isteyin

Son olarak, kitap takım liderlerini ve yöneticileri aktif olarak geri bildirim istemeye ve güven ve dürüst iletişim kültürü oluşturmaya teşvik ediyor. ClickUp, takım üyelerinizden geri bildirim toplamak için kolay seçenekler sunarak bu konuda size yardımcı olabilir.

ClickUp Başlat Durdur Devam Et Şablonu, takımınıza geri bildirimde bulunmaları için çatışmacı olmayan bir yol sunmak için tam da ihtiyacınız olan şeydir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Start Stop Continue şablonunu kullanarak takımımızdan çatışmacı olmayan ve yapılandırılmış bir şekilde geri bildirim alın

Bu kitap, takım üyelerinizin size şunları söylediği basit bir biçim kullanır:

Takım verimliliğini ve moralini artırmak için yapmaya başlamanız gerekenler

Takım verimliliğine zarar verebileceğinden yapmamanız gerekenler

İyi yaptığınız ve yapmaya devam etmeniz gereken şeyler

Bu şablon, işleri açık uçlu bırakmayarak ve bir yapı sunarak, çalışanların yöneticilerine tereddüt etmeden geri bildirimde bulunmalarını sağlar.

ClickUp'ı kullanarak radikal dürüstlükle geri bildirim verin ve takımınızı verimli bir şekilde yönetin

Radikal dürüstlük, iki yönü olan basit bir kavramdır. İlk boyut, kişisel olarak ilgilenmektir; ikincisi ise doğrudan meydan okumaktır.

Takım liderlerinin farklı yönetim tarzları vardır, ancak Radical Candor felsefesi hepsine uygulanabilir. Kim Scott, bir yönetici olarak takımınıza işinizden daha fazlasını borçlu olduğunuzu savunur. Öncelikle bir insan olarak karşısına çıkmalı ve güvene dayalı bir ilişki geliştirmek için onlara kişisel olarak ilgi göstermelisiniz.

Bu Radical Candor özetinden öğrendiklerinizi uygulayarak takımınızın verimliliğini artırın, verimli kariyer konuşmaları yapın, radikal bir dürüstlükle ilişkiler kurun ve harika bir patron olun.

ClickUp, proje yönetimi, takım işbirliği ve çalışan yönetimi yazılımlarını tek bir pakette birleştirir. Radical Candor kitabında öğretildiği gibi, dürüst geri bildirim vermekten iş yerinde güçlü ilişkiler kurmaya kadar, radikal dürüstlüğü uygulamaya yardımcı olur.

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