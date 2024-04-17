İşiniz için çalışan devrinin gerçek maliyeti nedir?

Bir çalışanı altı ay boyunca eğittikten sonra, yedinci ayda iki haftalık ihbar süresini doldurup istifa ettiğini düşünün. Sinir bozucu, değil mi? Daha da kötüsü, bu istifa diğer çalışanların da aynı şeyi yapmasına neden olur. Çalışan devrini izlemez ve yönetmezseniz, bu döngü tekrarlanır.

Çalışan devri, belirli bir zaman dilimi içinde bir kuruluştan ayrılan çalışanların sayısını ifade eder.

Dört tür çalışan devri vardır: gönüllü, gönülsüz, emeklilik ve iç transfer.

Diğer türler hala yönetilebilir olsa da, gönüllü işten ayrılma aniden gerçekleşir. Etkisi çok geniş kapsamlıdır: yüksek çalışan işten ayrılma oranı morali, geliri ve verimliliği düşürür, organizasyonel istikrarı bozar ve genellikle kötü yönetimi gösterir.

Modern zamanların en önemli gönüllü işgücü devri 2021 yılında gerçekleşti: Büyük İstifa.

Düşük ücretler, kariyer gelişimi fırsatlarının olmaması ve pandemi sonrası esnek çalışma yapısının eksikliği, milyonlarca Amerikalıyı işlerinden ayrılmaya itti ve bu eğilim 2022'de de devam etti.

Büyük İstifa, Kasım 2021 ile Nisan 2022 arasında zirveye ulaştı ve her ay 4,5 milyondan fazla kişi işinden ayrıldı. Bu kitlesel istifa, şirketleri kârlılık konusunda endişelendirdi ve yetenekleri çekmek ve elde tutmak için yeni stratejiler geliştirmeye itti.

Çalışan Devir Hızının Gerçek Maliyeti

Her işveren bunu sezgisel olarak anlar ve işgücü istatistikleri de bunu doğrular: Çalışan devri pahalıdır. İşlerin nasıl yürüdüğünü bilen, mevcut ve iyi eğitimli bir çalışanı elde tutmak, yeni çalışanları işe almak ve yeniden eğitmekten çok daha az maliyetlidir.

Peki, çalışan devir oranının maliyetini tam olarak nasıl hesaplayabilirsiniz? Huffington Post'tan Jack Altman şu formülü geliştirdi:

Çalışan Devir Hızı = (İşe Alım Maliyetleri + İşe Alım Süreci Maliyetleri + Geliştirme Maliyetleri + Doldurulamayan Zaman) X (Çalışan Sayısı X Yıllık Devir Oranı)

Örneğin, şirketinizde 50 çalışan ve yıllık işgücü devri oranı %20 olsun. İşe alım süreci, oryantasyon, eğitim ve verimlilik kaybının maliyeti 100.000 $'dır.

Bu durumda, çalışan devir maliyetinin tutarı = 100.000 $ X 50 X %20 veya 1.000.000 $ olacaktır.

Hesaplamayı basitleştirmek için, bu formüle yalnızca yeni işe alım, çalışanların işe alımı, eğitim ve geliştirme giderleri ile bir çalışanın ayrılması ve yeni çalışanın işe başlaması arasındaki boş zaman gibi ölçülebilir maliyetler dahil edilmiştir.

Gallup'un araştırmasına göre, bir çalışanın yerine yenisini almak, o çalışanın yıllık maaşının yarısı ila iki katı kadardır. İşgücü maliyetlerinin hızla artmasıyla bu sayı giderek artmaya devam etmektedir

Ancak, çalışan devir oranının gerçek maliyeti parasal kayıpların ötesine geçer. Sayılarla ölçülemeyen maddi olmayan maliyetleri de içerir.

İşgücü devriyle ilişkili doğrudan ve dolaylı maliyetler

Çalışan devir oranının maliyetini iki ana başlığa ayırabiliriz: doğrudan maliyetler ve dolaylı maliyetler.

Doğrudan maliyetler

Doğrudan maliyetler, sayılarla hesaplayabileceğiniz maliyetlerdir, örneğin:

İşe alım maliyeti: Bu, reklam yayınlama, potansiyel adaylarla görüşme planlama, aday listesi oluşturma ve yönetici işleri için harcanan zaman ve parayı içerir

Eğitim maliyetleri: Yeni işe alınan çalışanların ekosisteminize uyum sağlamaları için eğitim ve gelişimlerine harcanan masraflar

Dolaylı/parasal olmayan maliyetler

Bu maliyetler sayısal olarak ölçülebilir değildir, ancak şirket kültürü üzerinde kalıcı bir etkiye sahiptir, örneğin:

Düşük çalışan morali: Takım yapısında beklenmedik değişiklikler genellikle çalışanların bağlılığını ve moralini düşürür, daha fazla kişinin işten ayrılma riskini artırır

Verimlilik kaybı: Takımınız, yeni çalışan bulma, işe alma ve eğitme süreçlerinde verimlilik kaybı yaşar

Bu nedenle, giderek daha fazla şirket çalışan devrine duyarlı hale geliyor ve işgücü arasında iş memnuniyetini ve bağlılığı artıran çalışan tutma programları uyguluyor.

Yüksek Çalışan Devir Hızının Nedenleri

Yüksek çalışan devir oranının nedenleri, hem bireysel hem de kurumsal düzeyde çeşitli faktörlere bağlıdır:

Yetersiz ücret ve zam: Şirketler, çalışanların beceri setlerine, sorumluluklarına ve yaşam maliyetlerine uygun ücret ve zam sunmadığında, çalışanlar işten ayrılmaya yönelir

Çalışanlara sağlanan sosyal hakların eksikliği: Sağlık sigortası, emeklilik hakları, çocuk bakımı, ikramiye, esnek çalışma ve kişisel gelişim fırsatları gibi temel sosyal hakların sağlanmaması, yüksek çalışan devir oranının ardındaki en önemli nedenlerden biridir

Düşük iş tatmini: Sağlıklı bir ücret paketi ve yan haklar olmadan, çalışanlar motivasyonlarını kaybeder, iş tatmini ve sadakatleri yok olur. "Sessiz istifa edenler" haline gelirler, işlerini korumak için asgari çabayı gösterir ve daha iyi bir fırsat bulur bulmaz şirketlerini değiştirirler

İş-yaşam dengesi yok: Yapılandırılmış bir çalışma programı olmaması, çalışanların iş-yaşam dengesini etkiler. Uzun çalışma saatleri, çalışanlara ailelerine veya diğer ilgi alanlarına zaman ayırmaları için çok az zaman bırakır. Böyle bir kurulum, takım üyelerinin kaçış yolları aramasına neden olur

Zehirli liderlik ve şirket kültürü: Mikro yönetim yapan, empati kurmayan ve takım üyelerinin iyi işlerini takdir etmeyen liderler, zorlu bir iş ortamı yaratarak en yetenekli çalışanları istifaya zorlar

Büyüme eksikliği: Beceri geliştirme ve performansa dayalı terfi fırsatları, çalışanların memnuniyetini artırır ve sadakatlerini güçlendirir. Bunlar olmadığında, çalışanlar kendilerini sıkışmış ve değersiz hissederler ve daha tatmin edici roller arayışıyla işyerinden ayrılırlar

Çalışan Devir Hızını Azaltma Stratejileri

İşinizde çalışanları elde tutmakta zorlanıyorsanız, daha derinlemesine araştırma yapma ve farklı şeyler yapma zamanı gelmiştir.

Bir iş sahibi veya İK yöneticisi olarak, çalışanların iyi ücret aldıkları, kendilerini değerli hissettikleri ve kişisel ve profesyonel gelişim için bolca fırsat buldukları, böylece ayrılma ihtiyacı hissetmedikleri bir çalışma alanı yaratmalısınız.

İstenmeyen işgücü devrini önlemek zor olabilir, ancak başarılı bir iş kültürü oluşturmak ve gönüllü işgücü devrini azaltmak için aşağıdaki stratejileri izleyin:

1. Oryantasyon süreçlerini yenileyin

Aynı eski biçimlendirilmiş e-postalar ve sıkıcı el kitapları, çalışanlarınızı uyutmaya yeter (özellikle de Z kuşağıysa). Başından itibaren ilgi çekici bir çalışan deneyimi sunmak için işleri canlandırmanız gerekir.

Kişiselleştirilmiş e-postalar gönderin, bir yolculuk haritası sunun, bire bir görüşmeler planlayın ve sorunsuz bir işe alım süreci sağlayın. Etkileşimli oturumlar, tanışma etkinlikleri, mentorluk programları ve net hedefler belirleyerek işe alım programınızı yenileyin ve çalışanlarınızın işten ayrılma oranlarını azaltın.

Belgeleme konusunda ise, çalışan el kitabı şablonlarından ilham alarak işe alım süreçlerinizi yeniden şekillendirebilirsiniz.

Bu şablonu indirin ClickUp'ın Çalışan El Kitabı Şablonu ile önemli mesajları sıkıcı olmayan bir biçimde iletin

Örneğin, ClickUp'ın Çalışan El Kitabı Şablonu, şirketinizin geçmişi, davranış kuralları, iletişim politikaları ve daha fazlası hakkında bilgileri, benzersiz işveren markanızı yansıtacak şekilde özelleştirilmiş bir şekilde iletmenizi sağlar.

Hatta grafikler, emojiler ve GIF'ler ekleyerek uzun politika metinlerini bölerek çalışanların bunları okumaktan heyecan duymalarını sağlayabilirsiniz.

2. Çalışanların gelişim ve eğitim programlarını iyileştirin

Tek tip eğitim ve geliştirme programları yerine, çalışanların beceri eksikliklerini belirlemek için kapsamlı bir ihtiyaç değerlendirmesi yapın. Belirli departmanlarda sık karşılaşılan sorunları listeleyin ve eğitim oturumlarınızda bu sorunları ele almaya çalışın.

i̇çerik pazarlama takımınızın %45'i teknik SEO ile mücadele ediyor. Bu sorunu çözmek için sektör uzmanlarıyla işbirliği yapabilir ve teknik SEO konusunda kişiselleştirilmiş eğitim modülleri oluşturabilirsiniz.

Ayrıca, çalışanların ilerlemelerini izleyebilmeleri, istedikleri bir cihazdan programa erişebilmeleri ve eğitim hakkında geri bildirimde bulunabilmeleri için güçlü bir çalışan eğitimi yazılımına da ihtiyacınız vardır. İşte bu kadar — takımınızın becerilerine değer katan bir program oluşturdunuz.

ClickUp Belgeleri, gerçek zamanlı olarak yazma, düzenleme ve işbirliği yapma ve takım üyeleriyle iletişim kurmak için yorum ekleme olanağı sunar

Hızlı ipucu: ClickUp Belgeleri'ni kullanarak, çalışanların eğitim materyallerine, öğreticilere ve en iyi uygulamalara erişebilecekleri merkezi bir kurumsal bilgi tabanı veya öğrenme wiki'si oluşturun ve sürekli öğrenme kültürünü teşvik edin.

Eğitim materyalleriniz için ClickUp Belgelerinde özel bir Alan veya Klasör oluşturun. Bu Alan/Klasör içinde, eğitim programınızın farklı konuları, modülleri veya kategorileri için ayrı ayrı Belgeler oluşturabilirsiniz. Bu hiyerarşik yapı, içeriğinizi mantıklı bir şekilde düzenlemenize yardımcı olacaktır.

ClickUp Belgeleri, zengin metin biçimlendirmeyi de destekler, böylece eğitim içeriğinizi ilgi çekici ve görsel olarak çekici bir şekilde sunabilirsiniz. İçeriğinizi etkili bir şekilde yapılandırmak için başlıklar, madde işaretleri, kod blokları ve diğer biçimlendirme seçeneklerini kullanın. Ayrıca, öğrenme deneyimini geliştirmek için resimler, videolar ve diğer multimedya öğelerini gömebilirsiniz.

Tam metin arama özelliği sayesinde, çalışanlar eğitim materyallerinizde belirli bilgileri veya konuları kolayca bulabilir. Ayrıca, yalnızca yetkili kişilerin eğitim içeriğini görüntüleyebilmesini veya düzenleyebilmesini sağlamak için erişim izinlerini de kontrol edebilirsiniz.

3. Çalışanları tanıyın

Çalışanların maaşlarının artırılması gibi takdir ve ödüller, çalışanları daha iyi işler yapmaya teşvik eder, kendilerini takdir edildiğini hissettirir ve sadakatlerini artırır.

Çalışanlarınızı aşağıdakiler dahil olmak üzere farklı şekillerde teşvik edebilirsiniz:

Maaş artışları, ikramiyeler, kâr paylaşımı, hisse senetleri, hediye kartları, seyahat kuponları, öğrenim bursları ve öğrenim masraflarının geri ödenmesi formundaki mali teşvikler

Mesleki gelişim için eğitim programları, başarıları kutlamak için çalışan ödül programları ve ek izinler gibi finansal olmayan teşvikler

Çalışan takdir sisteminiz, maddi ve maddi olmayan faydalar arasında mükemmel bir denge sağlamalıdır. Bu unsurlar, iş gücünüzün genel memnuniyetini ve moralini artırmak için gereklidir.

4. Engelleri erken tespit edin

Engeller normaldir. Ancak bunların birikmesine izin verirseniz, iş akışınızı bozabilirler.

Çalışanlarınızın karşılaştığı zorlukları anlamak için bir çalışan izleme sistemi kullanın. Bunlar beceriler, kaynaklar, zaman çizelgeleri veya başka herhangi bir şeyle ilgili olabilir. Bu engelleri erken tespit ettiğinizde, çalışanlarınızı bunları etkili bir şekilde aşmak için gerekli kaynaklarla donatabilirsiniz.

Örneğin, yeni bir çalışan projeleri zamanında teslim etmekte zorlanıyorsa, ona işin inceliklerini öğretmek ve daha verimli olmasına yardımcı olmak için bir proje ortağı atayın.

ClickUp'ın İş Yükü görünümü ile kapasiteleri belirleyin ve kaynakları verimli bir şekilde tahsis ederek kaynakların aşırı veya yetersiz kullanımını önleyin

ClickUp'ın İş Yükü görünümü ve Pulse ClickApp ile kimin hangi görevler üzerinde çalıştığını izleyebilir, belirli bir dönemde her takım üyesine atanan iş miktarını görselleştirebilir ve her bir kişinin iş yükünü kendileri için belirlenen kapasite ile karşılaştırabilirsiniz.

Bu, takımınızdan gerçek zamanlı geri bildirim ve görüşler toplamanıza yardımcı olarak sorunları daha da büyümeden tespit edip çözmenizi sağlar.

5. Esnek iş imkanı sunun

McKinsey'in bir araştırmasına göre, çalışanların %87'si fırsat verildiğinde uzaktan çalışmayı tercih ediyor. Başka bir McKinsey anketinde, çalışanların işyerine dönmelerinin en önemli nedeni işyerinde esneklik olarak gösterildi.

Esnek çalışma düzenlemeleri sunmanın, mevcut çalışanları elde tutmanıza ve yeni çalışanları çekmenize yardımcı olacağını söylemek güvenlidir.

Çalışanların tamamen uzaktan çalışmasına izin verebilir veya her iki dünyanın en iyi yanlarını birleştiren karma kurulumlar sunabilirsiniz. Çalışanların genel refahını ve memnuniyetini önceliklendirin ve verimliliklerini en üst düzeye çıkaran çalışma modunu seçmelerine izin verin.

Verimsiz veya etkisiz uzaktan işbirliği konusunda endişeleriniz varsa, ClickUp'ın Sohbet görünümünü deneyin.

ClickUp Sohbet ile takım iletişiminizi tek bir çatı altında toplayın, güncellemeleri paylaşın, kaynakları bağlayın ve sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın

Sohbet Görünümü, uzak takımların anlık mesajlaşma, yorumlar ve @bahsetmeler yoluyla bağlantı ve anlık olma hissini geliştirerek gerçek zamanlı iletişim kurmasını sağlar.

En iyi yanı nedir? Sohbet Görünümü'ndeki tüm konuşmalar görev odaklıdır. Bu, tüm ilgili tartışmaların, kararların ve bilgilerin görev veya proje kapsamında belgelenmesini ve erişilebilir olmasını sağlar.

Ayrıca, görevlerle ilgili dosyaları sohbet konularında paylaşarak iş paylaşım sürecini kolaylaştırın, geri bildirim sağlayın ve harici araçlara ihtiyaç duymadan revizyonlar yapın.

6. Geri bildirim süreci oluşturun

Performansla ilgili yapıcı geri bildirimler, çalışanların doğru yönde ilerlemelerine yardımcı olur; neyi doğru yaptıklarını ve neleri iyileştirmeleri gerektiğini fark etmelerini sağlar. Workleap'in yaptığı bir ankete göre, çalışanların %83'ü olumlu ya da olumsuz geri bildirim almayı tercih ediyor.

Performans değerlendirme şablonları, iş yerinizde şeffaf bir geri bildirim sistemi kurmanıza ve çalışanlarınızın mesleki gelişimini desteklemenize yardımcı olabilir.

Bu şablonu indirin ClickUp'ın Performans Değerlendirme Şablonu ile belirli bir dönemdeki çalışan performansını değerlendirin

Örneğin, ClickUp'ın Performans Değerlendirme Şablonu, öz değerlendirmeye olanak tanır ve meslektaşlardan ve üstlerden değerlendirmeler toplar. Bu şablonu özelleştirin ve üç aylık, altı aylık veya yıllık değerlendirmeler yapın.

7. Çıkış görüşmeleri yapın

Bir çalışan ayrılmaya karar verdiğinde, onunla bir çıkış görüşmesi planlayın. İstifa mektubunu teslim ettikten sonra, çalışanlar kuruluşunuzda karşılaştıkları sorunları ve işten ayrılmaya neden olan faktörleri dürüstçe açıklamaya daha yatkındır.

Bu bilgileri kullanarak mevcut sistemlerinizi iyileştirin ve kalan çalışanlar için daha iyi bir iş ortamı sağlayarak nihayetinde işgücü devrini azaltın.

ClickUp'ta özelleştirilebilir formları kullanarak anketler ve anketler oluşturun

ClickUp'ın Form görünümünü kullanarak çıkış görüşmesi şablonları oluşturun ve değerli geri bildirimleri tutarlı ve yapılandırılmış bir şekilde toplayın.

Ayrıca başka anketler, talepler ve çalışan geri bildirim anketleri oluşturabilir, çalışanların yanıtlarını izleyebilir ve bu bilgileri daha iyi kararlar almak için kullanabilirsiniz.

8. Birleşik bir İK platformuyla çalışan bağlılığı stratejileri uygulayın

Bu stratejileri doğru bir şekilde yönetmek ve uygulamak, özellikle büyük işgücüne sahip şirketlerde zor olabilir.

İşleri basitleştirmek için, işinize veya kuruluşunuza özel çalışan bağlılığı stratejileri planlamak, oluşturmak ve uygulamak için gerekli araçları içeren güçlü bir İK yönetim sistemine ihtiyacınız vardır.

Ve ClickUp'tan daha iyi bir seçenek olabilir mi?

ClickUp'ın İnsan Kaynakları Yönetimi Platformu, işe alım, oryantasyon, eğitim, geliştirme ve diğer İK süreçlerini kolaylaştırarak çalışan devrini azaltmanıza yardımcı olur. Bu yazılımdan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinizi görelim:

Bu çalışan veritabanı yazılımıyla iş başvurularını ve aday bilgilerini düzenleyin. Dışarıya ulaşımı otomatikleştirin ve özel durumlar ayarlayarak başvuruları manuel iş yükünü en aza indirerek veya tamamen ortadan kaldırarak işe alım sürecinde ilerletin

ClickUp, çok sayıda iş başvurusu ve ilgili dosyaları yapılandırılmış bir biçimde yönetmenize yardımcı olur

Büyük eğitim modüllerini Görevler ile küçük parçalara bölün ve hızlı erişim için ilgili Belgeleri ve diğer kaynakları görevlerin içine yerleştirin. Çalışanlar ilerlemelerini izleyebilir, takım üyeleriyle işbirliği yapabilir ve yorumlar kullanarak sorgularını netleştirebilir

Çalışanları büyük eğitim materyalleriyle boğmayın, bunları küçük, izlenebilir eylemlere bölün ve ClickUp Görevleri ile uygun özel durumlar ekleyin

Özel alanlar, durumlar, kontrol listeleri ve hatırlatıcılarla İK sistemini ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

Özel alanlar oluşturun ve ClickUp'ın İK platformunu benzersiz iş ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

Bağımlılıklar ile işe alım, oryantasyon ve eğitim için kolay anlaşılır bir işlem sırası belirleyin

Göreviniz diğer görevlere bağlıysa, ClickUp'ta Bağımlılıklar özelliğini kullanarak görevleri Beklemede, Bloklu veya Bağlantılı olarak işaretleyin

Özelleştirilebilir gösterge panelleriyle çalışan bağlılığını, performansını ve iş yükünü takip edin, gerçek zamanlı raporlar oluşturun ve potansiyel darboğazları erken aşamada tespit edin

ClickUp, veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olmak için gerçek zamanlı raporlar oluşturur

Google, Outlook, Zoom veya iCal takvimlerinizi ClickUp ile senkronize edin, Görevlerinize bağlayın ve programınızı etkili bir şekilde yönetin. Bir daha asla mülakat, bire bir görüşme veya takım toplantısını kaçırmayın

ClickUp, tercih ettiğiniz takvim aracıyla entegre olur ve programınızı takip etmenizi sağlar

Ayrıca, ClickUp'ın çalışan yönetimi yazılımı, kullanıma hazır, özelleştirilebilir İK Şablonları sunar. İnsan kaynakları yöneticileri bunları günlük iş akışlarını hızlandırmak için kullanabilir.

Bu şablonu indirin İyileştirme alanlarını belirleyin, engelleri ve bunların kök nedenlerini tanımlayın, çözümleri listeleyin, performans ölçütlerini izleyin ve ClickUp'ın Düzeltici Eylem İK Şablonu ile proje zaman çizelgelerini yönetin

Örneğin, bir proje planlarınıza göre gitmediğinde, Düzeltici Eylem İK Şablonunu kullanarak neyin yanlış gittiğini anlayın ve sorunu gidermek için bir plan oluşturun.

Sağlık Sigortası ve Çalışan Yan Haklarının Rolü

Çalışanlarınızın iş hayatını kolaylaştırmak yeterli değildir. Verimliliklerini sürdürmek için ihtiyaç duydukları her şeye sahip olduklarından da emin olmalısınız.

Çalışanlar, yaşam maliyeti krizi ve tıbbi enflasyonun ortasında kapsamlı bir aile sağlık sigortası paketi'ni takdir ederler. Her zamanki teminatlara ek olarak, zihinsel sağlık sorunları, göz sigortası ve diş sigortasını içeren bir plan sunun.

Yüksek sağlık sigortası oranlarıyla başa çıkmakta zorlanan küçük kuruluşlar için sağlık geri ödeme düzenlemeleri (HRA) uygun bir alternatif olabilir. Bu düzenlemeler, çalışanın uygun sağlık giderlerini vergiden muaf olarak geri ödemenizi sağlar.

Diğer bir seçenek ise, uluslararası çalışanlara ve bağımsız yüklenicilere sağlık sigortası kapsamını genişletmenize olanak tanıyan vergilendirilebilir sağlık ödeneği'dir.

Ayrıca, spor salonu veya spor kulübü üyelikleri gibi şirket abonelikleri veya sağlık programları için geri ödemeler sunabilirsiniz.

Bu avantajları çalışan paketine eklemek, şirketin toplam maliyetine çok az bir miktar ekleyecektir. Yine de, iş kültürünüz, çalışanlarınızın refahı ve çalışanların elde tutulması üzerinde kalıcı bir olumlu etki yaratacaktır.

Çalışan Devir Hızını Azaltmak: İleriye Dönük Adımlar

Gelir en büyük darbeyi alır, ancak yüksek çalışan devrinin sonuçları bunun çok ötesine geçer. Şirketin itibarını etkiler ve yeni yeteneklerin kuruluşunuza katılmakta tereddüt etmesine neden olur. Mevcut iş gücü moralini kaybeder ve ayrılmayı planlar, bu da bir kısır döngüye sonuçlanır.

Liderler, daha fazla işgücü kaybını önlemek ve işyerine gönüllü olarak gelen mutlu ve sağlıklı bir işgücü elde etmek için ekstra çaba sarf etmeli ve çalışan dostu politikalar ve uygulamalar geliştirmelidir. Belirteç niteliğindeki jestler yeterli olmayacaktır; çalışanları elde tutma stratejileriniz, değişen işyeri normlarına uygun olmalıdır.

Bir yetenek yönetimi yazılımı olan ClickUp, kuruluşunuz için özel tutma stratejileri planlamanıza ve bunları doğru bir şekilde uygulamanıza olanak tanır. Tek bir platformda çalışanlarınızı daha verimli bir şekilde yönetebilir, işe alım ve eğitimi kolaylaştırabilir, beklentilerini ve zorluklarını anlayabilir ve ödül programlarıyla onları motive edebilirsiniz.

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Sık sorulan sorular

1. Çalışan devrinin maliyet etkileri nelerdir?

Çalışan devrinin maliyeti, hem maddi hem de maddi olmayan maliyetleri içerir. Maddi maliyetler, gelir kaybı ile işe alım ve eğitim maliyetlerini içerirken, maddi olmayan maliyetler çalışanların moralinin düşmesi, verimlilik kaybı ve şirketin itibarının zedelenmesi gibi unsurları ifade eder.

2. Çalışan devrinin maliyetini nasıl ölçersiniz?

Jack Altman'ın formülünü kullanarak çalışan devir oranının maliyetini hesaplayabilirsiniz:

Çalışan Devir Hızı = (İşe Alım + İşe Alım Süreci + Gelişim + Doldurulmamış Süre) X (Çalışan Sayısı X Yıllık Devir Oranı)

3. İşgücü devrinin maliyeti nedir?

İşgücü devri maliyetleri arasında şirketin kârında ani düşüş, düşük verimlilik, takım moralinin bozulması ve yeni yetenekleri çekmede zorluk sayılabilir.