2025'te Pazarlama Otomasyonu için 10 Customer.io Alternatifi

Pazarlamacılar, gerçek zamanlı verilere dayalı otomatik mesajlaşma kampanyaları oluşturmak için Customer.io'yu kullanır. Kampanyalar, farklı mesajlaşma kanallarında müşterilerin yanıt verme olasılığının en yüksek olduğu zamanlarda hedefler.
Customer. io, herkese uygun olmayabilecek güçlü ve sezgisel bir platformdur.
Bazıları gösterge panelini zor bulurken, bazıları entegrasyonların eksikliğinden şikayet ederken, diğerleri ise analitiklerin daha iyi olabileceğini düşünüyor.
Bu nedenle, araştırmamızı bir adım öteye taşıdık ve pazarlama otomasyonu için en iyi Customer.io alternatiflerini bulduk.
Bonus olarak, günlük iş akışlarınızdaki aksaklıkları gideren ve sizi daha büyük pazarlama senaryolarına uyumlu hale getiren bir platformu da ele alıyoruz.
Hadi başlayalım!
Customer.io alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
İşte, harika bir müşteri etkileşimi platformunu sıradan bir platformdan ayıran bazı anahtar özellikler:
- Kullanıcı dostu arayüz: Teknik bilgisi az olan veya hiç olmayan kullanıcılar için gezinmesi kolay, sezgisel bir arayüze sahip bir araç seçin
- Entegrasyon yetenekleri: Aracın CRM veya proje yönetimi yazılımı gibi mevcut teknoloji yığınınızla sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlayın
- Otomasyon özellikleri: Pazarlama süreçlerini kolaylaştırmak için potansiyel müşteri geliştirme, damla kampanyaları ve ş Akışı otomasyonu gibi güçlü otomasyon özelliklerini arayın
- Ölçeklenebilirlik: İşinizle birlikte büyüyebilen, gelişen karmaşıklığı ve daha büyük iletişim listelerini barındırabilen bir araç seçin
- Analitik ve raporlama: Kampanya performansını ölçmek, KPI'ları izlemek ve gelecekteki pazarlama kampanyaları için içgörüler sağlamak için kapsamlı analitik özelliklere sahip araçlara öncelik verin
- Omnichannel desteği: Erişiminizi daha da genişletmek için aracın e-posta, sosyal medya ve SMS gibi çeşitli pazarlama kanallarını desteklediğinden emin olun
- A/B testi: Kampanyalarınızda farklı öğeleri denemek ve daha iyi sonuçlar elde etmek için A/B testi özelliklerini arayın
- Müşteri desteği ve eğitim: Ekibinizin platformu etkili bir şekilde kullanabilmesini sağlamak için müşteri desteğinin düzeyini ve mevcut eğitim kaynaklarını değerlendirin
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Customer.io Alternatifi
İşte 2024 listemize giren en iyi Customer.io alternatifleri:
1. Klaviyo
Klaviyo, müşteri davranışlarını analiz eden, müşterilere doğru zamanda otomatik mesajlar gönderen ve dönüşümleri artıran akıllı bir pazarlama otomasyon yazılımıdır.
Platform, tüm müşteri verilerini tek bir çatı altında yönetir. Bu veriler, e-postalar, SMS ve mobil push bildirimleri gibi kanallarda iş akışlarını otomatikleştirmeye yardımcı olur.
Hoş geldiniz mesajları göndermekten, alışveriş sepeti terklerini ele almaktan, çapraz satış yoluyla satışları artırmaya kadar, Klaviyo her ölçekte hiper kişiselleştirilmiş kampanyalar tasarlamayı kolaylaştırır.
Klaviyo'nun en iyi özellikleri
- Klaviyo AI'yı kullanarak geçmiş veriler ve tahmine dayalı analitiklerle kapsamlı müşteri profilleri oluşturun
- Konum yakınlığı ve ortalama sipariş değeri (AOV) gibi verilere dayalı olarak segmentlere ayrılmış müşteri deneyimi sunun
- İnceleme taleplerini otomatikleştirin ve web sitenizde sergileyin
- Gelişmiş raporlama aracıyla kampanya performansını görselleştirin
Klaviyo sınırlamaları
- Yüksek fiyat
- Öğrenme eğrisi vardır
Klaviyo fiyatlandırması
- Ücretsiz
- E-posta: Başlangıç fiyatı 45 $/ay
- E-posta ve SMS: Aylık 60 $'dan başlayan fiyatlarla
Klaviyo puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (400+ yorum)
2. ActiveCampaign
ActiveCampaign, pazarlama iş akışınızı otomatikleştirmenize yardımcı olmak için sosyal medya, açılış sayfaları, metin mesajları ve diğer olası kaynaklardan müşteri verilerini çıkarır.
Müşterilerinizin beğenilerini, beğenmediklerini ve satın alma davranışlarını bildiğinizde segmentasyon kolaylaşır. ActiveCampaign, segmentlerinizi otomatikleştirmenize ve manuel çaba harcamadan müşteri etkileşimlerini kişiselleştirmenize olanak tanır.
Bu araç, tüm müşteri yaşam döngüsünü ortaya koyarken, kolaylaştırılmış raporlarla kampanya performansınız hakkında sizi güncel tutar. Bu raporlara dayanarak, dönüşümleri en üst düzeye çıkarmak için damla kampanyalarınızı özelleştirin.
ActiveCampaign'in en iyi özellikleri
- E-postaları otomatikleştirin, müşteri etkileşim puanlarını bulun ve müşterilere önemli tarihleri hatırlatmak için otomatik bildirimler tetikleyin
- Gelişmiş bir segmentasyon aracı kullanarak kişiselleştirilmiş e-posta pazarlama içeriği ve A/B test akışları oluşturun
- Otomasyonlarınızı kuşbakışı görün, neyin işe yaradığını görün ve gerçek zamanlı içgörülere dayalı stratejiler geliştirin
- Sorun yaşadığınızda ActiveCampaign'in çevrimiçi kaynaklarından veya canlı bire bir destek hizmetinden yardım alın
ActiveCampaign sınırlamaları
- Öğrenme eğrisi vardır
- Hedef kitleniz büyüdükçe fiyatlar artar
ActiveCampaign fiyatlandırması
- Lite: 39 $/ay
- Artı: 70 $/ay
- Profesyonel: 187 $/ay
- Enterprise: 323 $/ay
ActiveCampaign puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)
ActiveCampaign alternatiflerini inceleyin!
3. CleverTap
En yüksek puanlı pazarlama otomasyonu ve etkileşim platformu olan CleverTap, müşteri verilerini analiz eder, otomatik segmentler oluşturur ve tüm müşteri yaşam döngüsünü ince ayarlarla düzenler.
Farklı demografik gruplar, davranış kalıpları ve gerçek hayattaki eylemleri hakkında içeriden bilgi verir. Bu veriler, kodlama becerisi olmadan müşteri yolculukları oluşturmanıza olanak tanır.
Bu araç, tüm mesajlaşma ihtiyaçlarınızı tek bir platformda karşılar. Uygulama içi sohbetler, SMS, WhatsApp, e-postalar, web push bildirimleri ve hatta samimi bir sesli arama olsun, otomasyon ayarlayabilir ve müşterileriniz en aktif oldukları yerde onlarla bağlantı kurabilirsiniz.
CleverTap'ın en iyi özellikleri
- Doğru verilere dayalı 1:1 müşteri deneyimi sunun
- Omnichannel onboarding ile kayıtları en üst düzeye çıkarın
- Etkileşimi artırmak için özel ürün önerileri sunun
- Özelleştirilebilir şablonlarla e-posta otomasyonu kurun ve müşteri yaşam döngüsü pazarlamasında bir adım önde olun
- Pazarlama hedeflerinizle uyumlu kalmak için kampanya analizlerini ve teslim edilebilirlik raporlarını düzenli olarak izleyin
CleverTap sınırlamaları
- Uygulama kaldırma verilerini izleyememe
- Kullanıcı arayüzü yeni başlayanlar için kafa karıştırıcı olabilir
CleverTap fiyatlandırması
- Temel özellikler: Aylık 5000 aktif kullanıcı (MAU) için 75 $/ay
- Gelişmiş: Özel fiyatlandırma
- Son teknoloji: Özel fiyatlandırma
CleverTap puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (400+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (50+ yorum)
4. Emarsys
Omnichannel kampanyaları otomatikleştirmek için tasarlanan Emarsys, manuel iş gerektirmeden pazarlama çabalarınızı ölçeklendirmenize yardımcı olur.
Bu kurumsal pazarlama yazılımı, geçmiş ve gerçek müşteri verilerini kullanarak yaşam döngüsü aşamalarına göre hedefli kampanyalar oluşturur. Gerçek zamanlı otomatik tetikleyicilerle zamana duyarlı mesajlar gönderebilir ve müşterilerin önemli güncellemeleri asla kaçırmamasını sağlayabilirsiniz.
Emarsys'in Gelir Analitiği, girişimlerinizin gelir yaratmaya nasıl yol açtığını anlamanıza yardımcı olmak için gelir atıf izleme olanağı sunar.
Emarsys'in en iyi özellikleri
- Müşterinin yaşam döngüsündeki konumuna göre segmentler oluşturun
- Hedefli kampanyalar tasarlamak için müşteri verileri AI'sını kullanın
- Müşterilerle gerçek zamanlı iletişim kurun
- AI destekli analitik araçları kullanarak kampanyalarınızın gelir üzerindeki etkisini ölçün
Emarsys sınırlamaları
- Aracı kurmak zaman alır
- Müşteri desteği sınırlı bölgelerde mevcuttur
Emarsys fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Emarsys puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
5. Iterable
Iterable, kanallar arası iletişimi iyileştiren ve büyük ölçekte özenli bir deneyim sunan bir müşteri etkileşimi platformudur.
Bu araç, üst düzey kişiselleştirilmiş iletişim sağlamak için olağan segmentasyon sistemlerinin ötesine geçer. Gerçek zamanlı davranış verilerine dayalı olarak müşteri yolculuğu boyunca etkileşimleri optimize etmenizi, ölçmenizi ve ayarlamanızı sağlar.
Otomasyonun uygulanması sorunsuzdur. Kolay gezinilebilir arayüzü sayesinde, iş akışlarınızı ayarlamak için kodlayıcılara veya mühendislere güvenmenize gerek yoktur.
Iterable'ın en iyi özellikleri
- Iterable'ın AI Suite ile müşterilerle bire bir ilişkiler kurun
- Anlamlı bir deneyim sunmak için gelişmiş segmentasyon özelliklerinden yararlanın
- Web, SMS, e-posta ve uygulama içi bildirimler dahil olmak üzere kanallar arasında iletişimi koordine edin
- Otomatik yolculuklar oluşturun ve müşterilere anında yanıt verin
- Dinamik, her zaman aktif yolculuklarla değişen müşteri tercihlerine uyum sağlayın
Iterable sınırlamaları
- Analitik ve raporlama iyileştirilmeli
- Öğrenme eğrisinin dik olması, eğitim programına katılmayı zorunlu kılar
Iterable fiyatlandırma
- Özel fiyatlandırma
Iterable puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (500+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (40+ yorum)
6. Omnisend
Omnisend, müşterileri toplamak, dönüştürmek ve elde tutmak için otomatik SMS ve e-posta kampanyaları kullanan bir e-ticaret aracıdır.
Platform, müşterileri alışveriş davranışlarına ve tercihlerine göre segmentlere ayırarak, iyi hedeflenmiş, kişiselleştirilmiş e-postalar ve metinler oluşturmanıza olanak tanır. Ayrıca, kaybedilen satışları geri kazanmak için tasarlanmış, alışveriş sepeti terk etme, hoş geldiniz serisi ve işlem e-postaları için önceden oluşturulmuş iş akışları da sunar.
Bu araç, e-postaları SMS ve diğer kanallarla entegre ederek tutarlı bir çok kanallı deneyim, daha az masraf ve daha fazla verimlilik sağlar.
Omnisend'in en iyi özellikleri
- Müşteri yaşam döngüsü pazarlamasını ustalaşarak müşteri sadakatini artırın ve satışları yükseltin
- Kampanyaları markanıza uygun hale getirmek için özelleştirin
- Önceden oluşturulmuş otomasyon ile zaman kazanın ve satışları artırın
- Müşterileri satın alma geçmişlerine, ortalama sipariş değerlerine (AOV) ve satın alma tarihlerine göre segmentlere ayırın
Omnisend sınırlamaları
- Arka uç arayüzü tasarım ekipleri için kullanıcı dostu değildir
- Diğer araçlara kıyasla sınırlı entegrasyonlar
Omnisend fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: 16 $/ay
- Pro: 59 $/ay
Omnisend puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (800'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (700'den fazla yorum)
7. Braze
Bu yapay zeka destekli müşteri etkileşimi platformu, silo haline gelmiş kampanyalar yürütmekten, koordineli yolculuklar oluşturmaya geçmenize yardımcı olur.
Braze, kapsamlı kullanıcı profilleri oluşturmak için farklı temas noktalarından müşteri verilerini toplar ve etkinleştirir. Bu adım, kampanyalarınızı kişiselleştirmenize ve sonuç olarak birinci sınıf müşteri etkileşimi elde etmenize olanak tanır.
Hızlı sürükle ve bırak düzenleyici, kullanıma hazır şablonlar ve yapay zekanın nazik desteği ile kişiselleştirilmiş mesajlar oluşturmak çocuk oyuncağı haline gelir.
Braze'in en iyi özellikleri
- Birinci taraf verilerini kullanarak bütünsel müşteri profilleri oluşturun
- Kodsuz araçlarla yolculuk düzenlemesini kolaylaştırın
- Erişiminizi genişletin ve müşterilerinizin kullandığı her kanalda onlarla iletişim kurun
- Braze™ tarafından sunulan Sage AI ile müşteri davranışlarını tahmin edin, markanıza uygun mesajlar oluşturun, yolculukları kişiselleştirin ve daha iyi sonuçlar elde edin
- Özel raporlar ve gösterge panelleriyle etkileşimi görselleştirin ve iş metriklerini ölçün
Braze sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar sınırlı raporlama fonksiyonundan şikayetçi
- Yükleme biraz zaman alabilir
Braze fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Braze puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (900'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (90+ yorum)
8. Freshsales Suite
Freshsales Suite, satış ve pazarlama takımlarını müşteri etkileşiminde en üst düzeyde tutmak için uyumlu hale getiren kapsamlı bir CRM'dir.
Bu araç, müşterileriniz hakkında eksiksiz bir görünüm sunar. Müşterilerinizin niyetini anlamanıza, müşteri ilişkilerini daha iyi geliştirmenize ve satışları artıran bağlamsal mesajlar göndermenize olanak tanır.
Bu pazarlama CRM yazılımı, satış eylem dizilerini, iş akışlarını ve görev yönetimini otomatikleştirerek takımların sorunsuz çalışmasına ve daha kısa sürede daha fazlasını yapmasına yardımcı olur.
Freshsales Suite'in en iyi özellikleri
- Kişileriniz için özel yaşam döngüsü aşamaları oluşturun
- Satış Dizileri ile kişiselleştirilmiş etkileşim sağlayın
- E-postaları, telefon görüşmelerini, sohbetleri, SMS'leri ve daha fazlasını otomatikleştirerek manuel bağımlılığı azaltın
- Freddy AI'yı kullanarak potansiyel müşteriler oluşturun, kişilere puanlar atayın ve geçmiş verileri analiz edin
Freshsales Suite sınırlamaları
- Karmaşık rapor oluşturma süreci
- Veri aktarımı zahmetli bir iştir
Freshsales Suite fiyatlandırması
- Ücretsiz: 3 kullanıcıya kadar
- Büyüme: Aylık 18 $/kullanıcı
- Pro: Aylık kullanıcı başına 47 $
- Kurumsal: Aylık 83 $/kullanıcı
Freshsales Suite puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1000+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (600'den fazla yorum)
9. Ortto
Popüler bir Customer.io alternatifi olan Ortto ile büyük ölçekli kampanyalar kolayca hayata geçirilebilir.
Bu aracın USP'si, müşteri yaşam döngüsü boyunca unutulmaz bir deneyim yaratmanıza yardımcı olan bir pazarlama otomasyon çözümü olan Journeys'dir.
Ortto, müşteri veri platformundan (CDP) müşteri verilerine erişim sağlayarak, çeşitli kanallarda hedef segmentler için kişiselleştirilmiş, zamanında ve alakalı mesajlar oluşturmanıza olanak tanır.
Pazarlama KPI'larını izlemek, eğilimleri belirlemek ve gerekirse otomasyonda değişiklikler yapmak için güçlü bir raporlama aracı ile birlikte gelir.
Ortto'nun en iyi özellikleri
- Önemli güncellemeler için hem abonelere hem de abonelik sahibi olmayanlara otomatik işlem e-postaları gönderin
- Otomasyonun sürüm geçmişini kontrol edin
- Ortto CDP'nin sezgisel filtreleriyle müşterileri segmentlere ayırın
- Açılma oranlarını tahmin etmek, içerik fikirleri üretmek veya konu satırları için beyin fırtınası yapmak için yapay zeka kullanın
- Geçmiş biletlere, destek belgelerine ve web içeriğine göre otomatik yanıtlar oluşturun
Ortto sınırlamaları
- Platform daha sezgisel olabilirdi
- Sınırlı entegrasyonlar
Ortto fiyatlandırması
- Profesyonel: 599 $/ay
- İş: 999 $/ay
- Kurumsal: 1.999 $/ay
Ortto puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (500+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (100+ yorum)
10. Hubspot Pazarlama Merkezi
HubSpot Marketing Hub, pazarlama araçlarını, müşteri verilerini ve takımları tek bir platformda birleştirir.
Potansiyel müşteri yetiştirme, potansiyel müşteri puanlama ve takiplerini otomatikleştirmekten hedefli iş akışları oluşturmaya kadar, bu ActiveCampaign alternatifi sıradan rutin görevleri sizin yerinize halleder.
Bu araç, müşterileri belirli iş akışlarına kaydetmek için gelişmiş segmentasyon süreçleri kullanır. Bu tamamlandığında, CRM verilerinize göre kişiselleştirilmiş damla kampanyaları oluşturma ve bunları otomatik olarak yürütme zamanı gelir.
Hubspot Marketing Hub'ın en iyi özellikleri
- Ş Akışları ve bot oluşturucularla e-posta ve SMS kampanyalarını otomatikleştirin
- E-posta tetikleyicileri ve sohbet robotlarını kullanarak hedef kitlenize hitap eden kişiselleştirilmiş mesajlar oluşturun
- Mesajlarınızın zamanında ve alakalı olmasını sağlamak için tetikleyiciler, koşullar ve eylemler ayarlayın
- Farklı müşteri segmentleri için iş akışlarını görselleştirin
- Gerçek zamanlı raporlama ile kampanya performansını izleyin
Hubspot Marketing Hub sınırlamaları
- Zor öğrenme süreci
Hubspot Marketing Hub fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Profesyonel: 890 $/ay
- Kurumsal: 3.600 $/ay (yıllık faturalandırılır)
Hubspot Marketing Hub puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (10.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (5.000+ yorum)
Diğer Müşteri Pazarlama Araçları
Customer. io ve rakipleri, pazarlama ve planlamanın önemli bir yönü olan çok kanallı mesajlaşma otomasyonunu sağlar.
Ancak, pazarlamanın daha geniş resmi, proje planlama, kampanya oluşturma, proje yönetimi, görev otomasyonu, iç ve dış paydaşlarla işbirliği ve müşteri içgörülerini analiz etme gibi çok daha karmaşık süreçleri içerir.
Tüm bu süreçleri kafanızı yormadan yönetmek için, ClickUp gibi güçlü bir pazarlama planlama yazılımına ihtiyacınız var.
ClickUp
Dünyanın 1 numaralı CRM'si olarak derecelendirilen ClickUp'ın CRM'si, pazarlamada gerçek MVP'dir. Bu kapsamlı araç, her boyuttaki ve her sektörden takımların günlük işlerini tek bir platformdan yönetmelerini sağlar.
Bir CRM yazılımı olarak, hesapları izlemenize ve yönetmenize, takım üyeleriyle iletişim kurmanıza ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak için müşteri iş akışlarını kolaylaştırmanıza yardımcı olur.
ClickUp, pazarlama stratejinizi planladığınız, kampanyaları yönettiğiniz, favori araçlarınızı entegre ettiğiniz, kaynakları yönettiğiniz ve üst düzey raporlama ile güncel kaldığınız bir pazarlama proje yönetimi platformu olarak da işlev görür.
Bu araç, ClickUp'ın Otomasyon ve iş akışları aracılığıyla iş süreçlerini otomatikleştirerek daha stratejik işler ve daha az tekrarlayan görevler sağlar.
Verimlilik konusunda zorlanıyorsanız, ClickUp işinizi hızlandırmak için geniş bir şablon kütüphanesi sunar. Örneğin, işiniz için bir pazarlama planı oluştururken, ClickUp'ın Pazarlama Planı Şablonu gibi ClickUp'ın pazarlama planı şablonlarından fikir alabilir ve bunları gereksinimlerinize göre özelleştirebilirsiniz.
Bu şablon, pazarlama hedefleri belirlemenize, görevleri düzenlemenize ve ilerlemeyi izlemenize yardımcı olacaktır. Pazarlama görevleri üzerinde tam kontrol sağlar.
ClickUp'ın Pazarlama Proje Yönetimi Yazılımını kullanarak pazarlama planlarınızı tek bir yerden beyin fırtınası yapın, planlayın ve uygulayın. Bu platform, pazarlama kampanyalarınızı ve içerik oluşturma sürecinizi hızlandırmanıza olanak tanır.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp CRM'de Liste, Kanban ve Pano Görünümü dahil 10'dan fazla esnek görünümle müşteri ilişkilerini izleyin ve yönetin
- Çevik gösterge panelleriyle müşteri verilerini analiz edin ve içgörüleri görselleştirin
- 100'den fazla önceden oluşturulmuş ClickUp Otomasyonu kullanarak rutin görevleri ve proje devirlerini otomatikleştirin
- Takımınızın verimliliğini artırmak için özel, kod gerektirmeyen otomasyonlar oluşturun
- Pazarlama proje planları üzerinde fikir üretin, içerik özetleri oluşturun ve AI destekli ClickUp Brain ile bloglar, e-postalar ve vaka çalışmaları yazın
- ClickUp Belgeleri ve ClickUp Beyaz Tahtaları ile işlevler arası takımlar ve paydaşlarla işbirliği yapın
- ClickUp'ı müşteri veritabanı yazılımı olarak kullanın ve kişileri, müşteri bilgilerini ve fırsatları tek bir platformda saklayın
ClickUp sınırlamaları
- Özellikle teknoloji konusunda bilgisi olmayan takımlar için hafif bir öğrenme eğrisi vardır
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Aylık 7 $/kullanıcı
- İş: Aylık kullanıcı başına 12 ABD doları
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain, aylık 5 $/üye ücretli planlarda kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)
Pazarlama Ş Akışınızda Otomasyondan En İyi Şekilde Yararlanın
Customer io alternatifleri mesajlaşmayı otomatikleştirir ve müşterilerin ilgisini canlı tutarken, ClickUp gibi iş yönetimi araçları sıkıcı proje görevlerini otomatikleştirir ve iç iş akışlarını optimize eder.
Takımınızı doğru araçlar ve otomasyon ile güçlendirdiğinizde, iş kalitesi ve verimlilik artar.
En kaliteli sonuçlar sayesinde, müşterileriniz size sadık kalacak ve sizi başkalarına tavsiye edecektir. Sonuç? Müşteri memnuniyetinden ödün vermeden daha hızlı ölçeklenebilirsiniz.
ClickUp'a bugün kaydolun ve müşteri memnuniyetini kolaylıkla artırın!