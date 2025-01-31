2025'te Pazarlama Otomasyonu için 10 Customer.io Alternatifi

Pazarlamacılar, gerçek zamanlı verilere dayalı otomatik mesajlaşma kampanyaları oluşturmak için Customer.io'yu kullanır. Kampanyalar, farklı mesajlaşma kanallarında müşterilerin yanıt verme olasılığının en yüksek olduğu zamanlarda hedefler.

Customer. io, herkese uygun olmayabilecek güçlü ve sezgisel bir platformdur.

Bazıları gösterge panelini zor bulurken, bazıları entegrasyonların eksikliğinden şikayet ederken, diğerleri ise analitiklerin daha iyi olabileceğini düşünüyor.

Bu nedenle, araştırmamızı bir adım öteye taşıdık ve pazarlama otomasyonu için en iyi Customer.io alternatiflerini bulduk.

Bonus olarak, günlük iş akışlarınızdaki aksaklıkları gideren ve sizi daha büyük pazarlama senaryolarına uyumlu hale getiren bir platformu da ele alıyoruz.

Hadi başlayalım!

Customer.io alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

İşte, harika bir müşteri etkileşimi platformunu sıradan bir platformdan ayıran bazı anahtar özellikler:

Kullanıcı dostu arayüz: Teknik bilgisi az olan veya hiç olmayan kullanıcılar için gezinmesi kolay, sezgisel bir arayüze sahip bir araç seçin

Entegrasyon yetenekleri: Aracın CRM veya proje yönetimi yazılımı gibi mevcut teknoloji yığınınızla sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sağlayın

Otomasyon özellikleri: Pazarlama süreçlerini kolaylaştırmak için potansiyel müşteri geliştirme, damla kampanyaları ve ş Akışı otomasyonu gibi güçlü otomasyon özelliklerini arayın

Ölçeklenebilirlik: İşinizle birlikte büyüyebilen, gelişen karmaşıklığı ve daha büyük iletişim listelerini barındırabilen bir araç seçin

Analitik ve raporlama: Kampanya performansını ölçmek, KPI'ları izlemek ve gelecekteki pazarlama kampanyaları için içgörüler sağlamak için kapsamlı analitik özelliklere sahip araçlara öncelik verin

Omnichannel desteği: Erişiminizi daha da genişletmek için aracın e-posta, sosyal medya ve SMS gibi çeşitli pazarlama kanallarını desteklediğinden emin olun

A/B testi: Kampanyalarınızda farklı öğeleri denemek ve daha iyi sonuçlar elde etmek için A/B testi özelliklerini arayın

Müşteri desteği ve eğitim: Ekibinizin platformu etkili bir şekilde kullanabilmesini sağlamak için müşteri desteğinin düzeyini ve mevcut eğitim kaynaklarını değerlendirin

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Customer.io Alternatifi

İşte 2024 listemize giren en iyi Customer.io alternatifleri:

1. Klaviyo

klaviyo aracılığıyla

Klaviyo, müşteri davranışlarını analiz eden, müşterilere doğru zamanda otomatik mesajlar gönderen ve dönüşümleri artıran akıllı bir pazarlama otomasyon yazılımıdır.

Platform, tüm müşteri verilerini tek bir çatı altında yönetir. Bu veriler, e-postalar, SMS ve mobil push bildirimleri gibi kanallarda iş akışlarını otomatikleştirmeye yardımcı olur.

Hoş geldiniz mesajları göndermekten, alışveriş sepeti terklerini ele almaktan, çapraz satış yoluyla satışları artırmaya kadar, Klaviyo her ölçekte hiper kişiselleştirilmiş kampanyalar tasarlamayı kolaylaştırır.

Klaviyo'nun en iyi özellikleri

Klaviyo AI'yı kullanarak geçmiş veriler ve tahmine dayalı analitiklerle kapsamlı müşteri profilleri oluşturun

Konum yakınlığı ve ortalama sipariş değeri (AOV) gibi verilere dayalı olarak segmentlere ayrılmış müşteri deneyimi sunun

İnceleme taleplerini otomatikleştirin ve web sitenizde sergileyin

Gelişmiş raporlama aracıyla kampanya performansını görselleştirin

Klaviyo sınırlamaları

Yüksek fiyat

Öğrenme eğrisi vardır

Klaviyo fiyatlandırması

Ücretsiz

E-posta: Başlangıç fiyatı 45 $/ay

E-posta ve SMS: Aylık 60 $'dan başlayan fiyatlarla

Klaviyo puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (400+ yorum)

2. ActiveCampaign

activeCampaign aracılığıyla

ActiveCampaign, pazarlama iş akışınızı otomatikleştirmenize yardımcı olmak için sosyal medya, açılış sayfaları, metin mesajları ve diğer olası kaynaklardan müşteri verilerini çıkarır.

Müşterilerinizin beğenilerini, beğenmediklerini ve satın alma davranışlarını bildiğinizde segmentasyon kolaylaşır. ActiveCampaign, segmentlerinizi otomatikleştirmenize ve manuel çaba harcamadan müşteri etkileşimlerini kişiselleştirmenize olanak tanır.

Bu araç, tüm müşteri yaşam döngüsünü ortaya koyarken, kolaylaştırılmış raporlarla kampanya performansınız hakkında sizi güncel tutar. Bu raporlara dayanarak, dönüşümleri en üst düzeye çıkarmak için damla kampanyalarınızı özelleştirin.

ActiveCampaign'in en iyi özellikleri

E-postaları otomatikleştirin, müşteri etkileşim puanlarını bulun ve müşterilere önemli tarihleri hatırlatmak için otomatik bildirimler tetikleyin

Gelişmiş bir segmentasyon aracı kullanarak kişiselleştirilmiş e-posta pazarlama içeriği ve A/B test akışları oluşturun

Otomasyonlarınızı kuşbakışı görün, neyin işe yaradığını görün ve gerçek zamanlı içgörülere dayalı stratejiler geliştirin

Sorun yaşadığınızda ActiveCampaign'in çevrimiçi kaynaklarından veya canlı bire bir destek hizmetinden yardım alın

ActiveCampaign sınırlamaları

Öğrenme eğrisi vardır

Hedef kitleniz büyüdükçe fiyatlar artar

ActiveCampaign fiyatlandırması

Lite: 39 $/ay

Artı: 70 $/ay

Profesyonel: 187 $/ay

Enterprise: 323 $/ay

ActiveCampaign puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.000'den fazla yorum)

ActiveCampaign alternatiflerini inceleyin!

3. CleverTap

cleverTap aracılığıyla

En yüksek puanlı pazarlama otomasyonu ve etkileşim platformu olan CleverTap, müşteri verilerini analiz eder, otomatik segmentler oluşturur ve tüm müşteri yaşam döngüsünü ince ayarlarla düzenler.

Farklı demografik gruplar, davranış kalıpları ve gerçek hayattaki eylemleri hakkında içeriden bilgi verir. Bu veriler, kodlama becerisi olmadan müşteri yolculukları oluşturmanıza olanak tanır.

Bu araç, tüm mesajlaşma ihtiyaçlarınızı tek bir platformda karşılar. Uygulama içi sohbetler, SMS, WhatsApp, e-postalar, web push bildirimleri ve hatta samimi bir sesli arama olsun, otomasyon ayarlayabilir ve müşterileriniz en aktif oldukları yerde onlarla bağlantı kurabilirsiniz.

CleverTap'ın en iyi özellikleri

Doğru verilere dayalı 1:1 müşteri deneyimi sunun

Omnichannel onboarding ile kayıtları en üst düzeye çıkarın

Etkileşimi artırmak için özel ürün önerileri sunun

Özelleştirilebilir şablonlarla e-posta otomasyonu kurun ve müşteri yaşam döngüsü pazarlamasında bir adım önde olun

Pazarlama hedeflerinizle uyumlu kalmak için kampanya analizlerini ve teslim edilebilirlik raporlarını düzenli olarak izleyin

CleverTap sınırlamaları

Uygulama kaldırma verilerini izleyememe

Kullanıcı arayüzü yeni başlayanlar için kafa karıştırıcı olabilir

CleverTap fiyatlandırması

Temel özellikler: Aylık 5000 aktif kullanıcı (MAU) için 75 $/ay

Gelişmiş: Özel fiyatlandırma

Son teknoloji: Özel fiyatlandırma

CleverTap puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (400+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (50+ yorum)

4. Emarsys

emarsys aracılığıyla

Omnichannel kampanyaları otomatikleştirmek için tasarlanan Emarsys, manuel iş gerektirmeden pazarlama çabalarınızı ölçeklendirmenize yardımcı olur.

Bu kurumsal pazarlama yazılımı, geçmiş ve gerçek müşteri verilerini kullanarak yaşam döngüsü aşamalarına göre hedefli kampanyalar oluşturur. Gerçek zamanlı otomatik tetikleyicilerle zamana duyarlı mesajlar gönderebilir ve müşterilerin önemli güncellemeleri asla kaçırmamasını sağlayabilirsiniz.

Emarsys'in Gelir Analitiği, girişimlerinizin gelir yaratmaya nasıl yol açtığını anlamanıza yardımcı olmak için gelir atıf izleme olanağı sunar.

Emarsys'in en iyi özellikleri

Müşterinin yaşam döngüsündeki konumuna göre segmentler oluşturun

Hedefli kampanyalar tasarlamak için müşteri verileri AI'sını kullanın

Müşterilerle gerçek zamanlı iletişim kurun

AI destekli analitik araçları kullanarak kampanyalarınızın gelir üzerindeki etkisini ölçün

Emarsys sınırlamaları

Aracı kurmak zaman alır

Müşteri desteği sınırlı bölgelerde mevcuttur

Emarsys fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Emarsys puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

5. Iterable

iterable aracılığıyla

Iterable, kanallar arası iletişimi iyileştiren ve büyük ölçekte özenli bir deneyim sunan bir müşteri etkileşimi platformudur.

Bu araç, üst düzey kişiselleştirilmiş iletişim sağlamak için olağan segmentasyon sistemlerinin ötesine geçer. Gerçek zamanlı davranış verilerine dayalı olarak müşteri yolculuğu boyunca etkileşimleri optimize etmenizi, ölçmenizi ve ayarlamanızı sağlar.

Otomasyonun uygulanması sorunsuzdur. Kolay gezinilebilir arayüzü sayesinde, iş akışlarınızı ayarlamak için kodlayıcılara veya mühendislere güvenmenize gerek yoktur.

Iterable'ın en iyi özellikleri

Iterable'ın AI Suite ile müşterilerle bire bir ilişkiler kurun

Anlamlı bir deneyim sunmak için gelişmiş segmentasyon özelliklerinden yararlanın

Web, SMS, e-posta ve uygulama içi bildirimler dahil olmak üzere kanallar arasında iletişimi koordine edin

Otomatik yolculuklar oluşturun ve müşterilere anında yanıt verin

Dinamik, her zaman aktif yolculuklarla değişen müşteri tercihlerine uyum sağlayın

Iterable sınırlamaları

Analitik ve raporlama iyileştirilmeli

Öğrenme eğrisinin dik olması, eğitim programına katılmayı zorunlu kılar

Iterable fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

Iterable puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (500+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (40+ yorum)

6. Omnisend

omnisend aracılığıyla

Omnisend, müşterileri toplamak, dönüştürmek ve elde tutmak için otomatik SMS ve e-posta kampanyaları kullanan bir e-ticaret aracıdır.

Platform, müşterileri alışveriş davranışlarına ve tercihlerine göre segmentlere ayırarak, iyi hedeflenmiş, kişiselleştirilmiş e-postalar ve metinler oluşturmanıza olanak tanır. Ayrıca, kaybedilen satışları geri kazanmak için tasarlanmış, alışveriş sepeti terk etme, hoş geldiniz serisi ve işlem e-postaları için önceden oluşturulmuş iş akışları da sunar.

Bu araç, e-postaları SMS ve diğer kanallarla entegre ederek tutarlı bir çok kanallı deneyim, daha az masraf ve daha fazla verimlilik sağlar.

Omnisend'in en iyi özellikleri

Müşteri yaşam döngüsü pazarlamasını ustalaşarak müşteri sadakatini artırın ve satışları yükseltin

Kampanyaları markanıza uygun hale getirmek için özelleştirin

Önceden oluşturulmuş otomasyon ile zaman kazanın ve satışları artırın

Müşterileri satın alma geçmişlerine, ortalama sipariş değerlerine (AOV) ve satın alma tarihlerine göre segmentlere ayırın

Omnisend sınırlamaları

Arka uç arayüzü tasarım ekipleri için kullanıcı dostu değildir

Diğer araçlara kıyasla sınırlı entegrasyonlar

Omnisend fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: 16 $/ay

Pro: 59 $/ay

Omnisend puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (700'den fazla yorum)

7. Braze

braze aracılığıyla

Bu yapay zeka destekli müşteri etkileşimi platformu, silo haline gelmiş kampanyalar yürütmekten, koordineli yolculuklar oluşturmaya geçmenize yardımcı olur.

Braze, kapsamlı kullanıcı profilleri oluşturmak için farklı temas noktalarından müşteri verilerini toplar ve etkinleştirir. Bu adım, kampanyalarınızı kişiselleştirmenize ve sonuç olarak birinci sınıf müşteri etkileşimi elde etmenize olanak tanır.

Hızlı sürükle ve bırak düzenleyici, kullanıma hazır şablonlar ve yapay zekanın nazik desteği ile kişiselleştirilmiş mesajlar oluşturmak çocuk oyuncağı haline gelir.

Braze'in en iyi özellikleri

Birinci taraf verilerini kullanarak bütünsel müşteri profilleri oluşturun

Kodsuz araçlarla yolculuk düzenlemesini kolaylaştırın

Erişiminizi genişletin ve müşterilerinizin kullandığı her kanalda onlarla iletişim kurun

Braze™ tarafından sunulan Sage AI ile müşteri davranışlarını tahmin edin, markanıza uygun mesajlar oluşturun, yolculukları kişiselleştirin ve daha iyi sonuçlar elde edin

Özel raporlar ve gösterge panelleriyle etkileşimi görselleştirin ve iş metriklerini ölçün

Braze sınırlamaları

Bazı kullanıcılar sınırlı raporlama fonksiyonundan şikayetçi

Yükleme biraz zaman alabilir

Braze fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Braze puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (90+ yorum)

8. Freshsales Suite

freshsales Suite aracılığıyla

Freshsales Suite, satış ve pazarlama takımlarını müşteri etkileşiminde en üst düzeyde tutmak için uyumlu hale getiren kapsamlı bir CRM'dir.

Bu araç, müşterileriniz hakkında eksiksiz bir görünüm sunar. Müşterilerinizin niyetini anlamanıza, müşteri ilişkilerini daha iyi geliştirmenize ve satışları artıran bağlamsal mesajlar göndermenize olanak tanır.

Bu pazarlama CRM yazılımı, satış eylem dizilerini, iş akışlarını ve görev yönetimini otomatikleştirerek takımların sorunsuz çalışmasına ve daha kısa sürede daha fazlasını yapmasına yardımcı olur.

Freshsales Suite'in en iyi özellikleri

Kişileriniz için özel yaşam döngüsü aşamaları oluşturun

Satış Dizileri ile kişiselleştirilmiş etkileşim sağlayın

E-postaları, telefon görüşmelerini, sohbetleri, SMS'leri ve daha fazlasını otomatikleştirerek manuel bağımlılığı azaltın

Freddy AI'yı kullanarak potansiyel müşteriler oluşturun, kişilere puanlar atayın ve geçmiş verileri analiz edin

Freshsales Suite sınırlamaları

Karmaşık rapor oluşturma süreci

Veri aktarımı zahmetli bir iştir

Freshsales Suite fiyatlandırması

Ücretsiz: 3 kullanıcıya kadar

Büyüme: Aylık 18 $/kullanıcı

Pro: Aylık kullanıcı başına 47 $

Kurumsal: Aylık 83 $/kullanıcı

Freshsales Suite puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (600'den fazla yorum)

9. Ortto

ortto aracılığıyla

Popüler bir Customer.io alternatifi olan Ortto ile büyük ölçekli kampanyalar kolayca hayata geçirilebilir.

Bu aracın USP'si, müşteri yaşam döngüsü boyunca unutulmaz bir deneyim yaratmanıza yardımcı olan bir pazarlama otomasyon çözümü olan Journeys'dir.

Ortto, müşteri veri platformundan (CDP) müşteri verilerine erişim sağlayarak, çeşitli kanallarda hedef segmentler için kişiselleştirilmiş, zamanında ve alakalı mesajlar oluşturmanıza olanak tanır.

Pazarlama KPI'larını izlemek, eğilimleri belirlemek ve gerekirse otomasyonda değişiklikler yapmak için güçlü bir raporlama aracı ile birlikte gelir.

Ortto'nun en iyi özellikleri

Önemli güncellemeler için hem abonelere hem de abonelik sahibi olmayanlara otomatik işlem e-postaları gönderin

Otomasyonun sürüm geçmişini kontrol edin

Ortto CDP'nin sezgisel filtreleriyle müşterileri segmentlere ayırın

Açılma oranlarını tahmin etmek, içerik fikirleri üretmek veya konu satırları için beyin fırtınası yapmak için yapay zeka kullanın

Geçmiş biletlere, destek belgelerine ve web içeriğine göre otomatik yanıtlar oluşturun

Ortto sınırlamaları

Platform daha sezgisel olabilirdi

Sınırlı entegrasyonlar

Ortto fiyatlandırması

Profesyonel: 599 $/ay

İş: 999 $/ay

Kurumsal: 1.999 $/ay

Ortto puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (100+ yorum)

10. Hubspot Pazarlama Merkezi

hubSpot Marketing Hub aracılığıyla

HubSpot Marketing Hub, pazarlama araçlarını, müşteri verilerini ve takımları tek bir platformda birleştirir.

Potansiyel müşteri yetiştirme, potansiyel müşteri puanlama ve takiplerini otomatikleştirmekten hedefli iş akışları oluşturmaya kadar, bu ActiveCampaign alternatifi sıradan rutin görevleri sizin yerinize halleder.

Bu araç, müşterileri belirli iş akışlarına kaydetmek için gelişmiş segmentasyon süreçleri kullanır. Bu tamamlandığında, CRM verilerinize göre kişiselleştirilmiş damla kampanyaları oluşturma ve bunları otomatik olarak yürütme zamanı gelir.

Hubspot Marketing Hub'ın en iyi özellikleri

Ş Akışları ve bot oluşturucularla e-posta ve SMS kampanyalarını otomatikleştirin

E-posta tetikleyicileri ve sohbet robotlarını kullanarak hedef kitlenize hitap eden kişiselleştirilmiş mesajlar oluşturun

Mesajlarınızın zamanında ve alakalı olmasını sağlamak için tetikleyiciler, koşullar ve eylemler ayarlayın

Farklı müşteri segmentleri için iş akışlarını görselleştirin

Gerçek zamanlı raporlama ile kampanya performansını izleyin

Hubspot Marketing Hub sınırlamaları

Zor öğrenme süreci

Hubspot Marketing Hub fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel: 890 $/ay

Kurumsal: 3.600 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Hubspot Marketing Hub puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (5.000+ yorum)

Customer. io ve rakipleri, pazarlama ve planlamanın önemli bir yönü olan çok kanallı mesajlaşma otomasyonunu sağlar.

Ancak, pazarlamanın daha geniş resmi, proje planlama, kampanya oluşturma, proje yönetimi, görev otomasyonu, iç ve dış paydaşlarla işbirliği ve müşteri içgörülerini analiz etme gibi çok daha karmaşık süreçleri içerir.

Tüm bu süreçleri kafanızı yormadan yönetmek için, ClickUp gibi güçlü bir pazarlama planlama yazılımına ihtiyacınız var.

ClickUp

ClickUp'ın CRM sistemi ile müşteri memnuniyeti ve müşteri artışı elde edin

Dünyanın 1 numaralı CRM'si olarak derecelendirilen ClickUp'ın CRM'si, pazarlamada gerçek MVP'dir. Bu kapsamlı araç, her boyuttaki ve her sektörden takımların günlük işlerini tek bir platformdan yönetmelerini sağlar.

Bir CRM yazılımı olarak, hesapları izlemenize ve yönetmenize, takım üyeleriyle iletişim kurmanıza ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak için müşteri iş akışlarını kolaylaştırmanıza yardımcı olur.

ClickUp, pazarlama stratejinizi planladığınız, kampanyaları yönettiğiniz, favori araçlarınızı entegre ettiğiniz, kaynakları yönettiğiniz ve üst düzey raporlama ile güncel kaldığınız bir pazarlama proje yönetimi platformu olarak da işlev görür.

Bu araç, ClickUp'ın Otomasyon ve iş akışları aracılığıyla iş süreçlerini otomatikleştirerek daha stratejik işler ve daha az tekrarlayan görevler sağlar.

ClickUp Otomasyon ile devirleri otomatikleştirin, durum güncellemelerini yapın ve öncelikleri yeniden düzenleyin

Verimlilik konusunda zorlanıyorsanız, ClickUp işinizi hızlandırmak için geniş bir şablon kütüphanesi sunar. Örneğin, işiniz için bir pazarlama planı oluştururken, ClickUp'ın Pazarlama Planı Şablonu gibi ClickUp'ın pazarlama planı şablonlarından fikir alabilir ve bunları gereksinimlerinize göre özelleştirebilirsiniz.

Bu şablon, pazarlama hedefleri belirlemenize, görevleri düzenlemenize ve ilerlemeyi izlemenize yardımcı olacaktır. Pazarlama görevleri üzerinde tam kontrol sağlar.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Pazarlama Planı Şablonu ile pazarlama kampanyalarını planlayın ve ilerlemeyi zahmetsizce izleyin

ClickUp'ın Pazarlama Proje Yönetimi Yazılımını kullanarak pazarlama planlarınızı tek bir yerden beyin fırtınası yapın, planlayın ve uygulayın. Bu platform, pazarlama kampanyalarınızı ve içerik oluşturma sürecinizi hızlandırmanıza olanak tanır.

ClickUp'ın Pazarlama Proje Yönetimi Yazılımı ile pazarlama kampanyalarınızı etkili bir şekilde planlayın

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Özellikle teknoloji konusunda bilgisi olmayan takımlar için hafif bir öğrenme eğrisi vardır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Aylık 7 $/kullanıcı

İş : Aylık kullanıcı başına 12 ABD doları

Kurumsal : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain, aylık 5 $/üye ücretli planlarda kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

Pazarlama Ş Akışınızda Otomasyondan En İyi Şekilde Yararlanın

Customer io alternatifleri mesajlaşmayı otomatikleştirir ve müşterilerin ilgisini canlı tutarken, ClickUp gibi iş yönetimi araçları sıkıcı proje görevlerini otomatikleştirir ve iç iş akışlarını optimize eder.

Takımınızı doğru araçlar ve otomasyon ile güçlendirdiğinizde, iş kalitesi ve verimlilik artar.

En kaliteli sonuçlar sayesinde, müşterileriniz size sadık kalacak ve sizi başkalarına tavsiye edecektir. Sonuç? Müşteri memnuniyetinden ödün vermeden daha hızlı ölçeklenebilirsiniz.

ClickUp'a bugün kaydolun ve müşteri memnuniyetini kolaylıkla artırın!