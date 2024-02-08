2025'te Katılmanız Gereken En İyi 10 Dijital Pazarlama Konferansı

Dijital pazarlama nadiren statiktir, ancak son birkaç yıldır olağanüstü bir çalkantı içindedir. ?

Google'ın GA4, Search Generative Experience (SGE) ve ChatGPT gibi üretken AI araçlarının yarattığı kesintilere tanık olduk. Ardından üçüncü taraf çerezlerin kaybolması ve elbette sürekli değişen müşteri davranışlarıyla başa çıkmak zorunda kaldık. Dijital pazarlamacılar için sürekli öğrenme ve öğrendiklerini unutma süreci oldu.

Peki, çevrimiçi pazarlamanın nabzını nasıl tutabilirsiniz? Yeni ortaya çıkan dijital pazarlama trendlerini, tam anlamıyla viral bir fenomen haline gelmeden önce nasıl öğrenebilir ve benimseyebilirsiniz?

Sektörünüzdeki uzmanlarla tanışmak, başlamak için iyi bir yerdir. Dijital pazarlama konferansları, tüm sektörlerden küresel pazarlama liderlerini bir araya getirir ve dijital pazarlama sektöründeki meslektaşlarınızla etkileşim kurmak için harika bir yerdir.

Yılın takvimini planlıyorsanız, 2024'te katılabileceğiniz en iyi 10 dijital pazarlama konferansının listesi burada. Biletlerinizi ayırtmaya başlayın! ✈️

Dijital Pazarlama Uzmanları ve Takımları için Konferansların Rolü

Birçok kişi, dijital pazarlama konusunda ihtiyacınız olan tüm bilgilerin çevrimiçi olarak parmaklarınızın ucunda olduğunu düşünüyor. Neden yüz yüze etkinliklere katılmaya zahmet edesiniz ki? Ancak dijital pazarlama konferanslarına katılmayı düşünmeniz için birden fazla neden var.

İşte bunlardan bazıları:

Ağ oluşturma: Dijital pazarlama konferanslarında sektör liderleri ve pazarlama profesyonelleriyle bağlantı kurma fırsatı paha biçilemez. Yanınıza oturan kişinin bir sonraki mentorunuz, işvereniniz veya patronunuz olabileceğini asla bilemezsiniz

Öğrenme fırsatları: Dijital pazarlama konferansları, yeni bilgiler edinebileceğiniz son derece uyarıcı bir öğrenme ortamı sunar. Ayrıca, yaygın zorluklara kanıtlanmış, pratik çözümler bulabileceğiniz bir forum da sağlar

Gelecek için eyleme geçirilebilir içgörüler: Ön tanımlı olarak, dijital pazarlama konferanslarının odak noktası geleceğe yöneliktir. Sonuç olarak, bu konferanslar, genellikle yeni pazarlama teknolojileri aracılığıyla beklentileri nasıl karşılayacağınız ve yaklaşan kesintilere nasıl hazırlanacağınız konusunda hızlı bir kurs görevi görür

Dijital pazarlamaya olan sevginizi yeniden alevlendirin: Çoğu konferansta ana konuşmacılar ve panelistler, engin bilgi birikimi ve deneyimleriyle sizlere ilham verecek ve pazarlamacı olmaya neden başladığınızı hatırlatacak

Ancak en önemli neden, başka türlü ulaşamayacağınız pazarlama liderlerinden edineceğiniz bakış açısı ve içgörülerdir. Bunlar, internette bulabileceğiniz türden bilgiler değildir.

Geçmiş konferans katılımcılarının deneyimleri hakkında neler söylediklerini dinleyelim. Reddit'te bir kişi deneyimini şöyle anlatıyor.

reddit aracılığıyla

Konferanslar önemli ağ oluşturma merkezleridir. Benzer düşünen pazarlamacılarla tanışmak ve etkileşim kurmak için bir platform sağlarlar. Daha sonra iş ortaklıklarına dönüşecek anlamlı ilişkiler kurabilirsiniz.

Katılmanız gereken önemli dijital pazarlama konferanslarının listesi

Bu yıl, kaçırmamanız gereken muhteşem dijital pazarlama konferansları ve zirveleri sizi bekliyor.

İşte 2024'te katılabileceğiniz en iyi 10 dijital pazarlama konferansı.

1. Sosyal Medya Pazarlama Dünyası

Social Media Marketing World, Ann Handley ve Jim Louderback gibi önemli pazarlamacıların konuşmalarının yer aldığı üç günlük bir konferanstır. *Pazarlama öncüleri, en son dijital pazarlama trendleri hakkındaki görüşlerini paylaşacak ve pazarlama stratejileriyle ilgili tahminlerde bulunacak.

Tüm katılımcılar, oturum sonrası özel ağ oluşturma etkinliğinde önde gelen uzmanlar ve meslektaşlarıyla kişisel olarak bağlantı kurabilir.

Bu pazarlama etkinliği, daha derin uzmanlık arayan pazarlamacılar için tasarlanmış, uzmanlar tarafından yönetilen profesyonel gelişim atölyeleri de içeriyor.

Tarih: 18-20 Şubat 2024

Konum: San Diego, Kaliforniya

Genellikle ele alınan konular: Pazarlama stratejisi, sosyal medya pazarlaması, içerik pazarlaması, organik sosyal pazarlama, ücretli sosyal pazarlama

Kimler katılmalı: Pazarlama stratejileri öğrenmek isteyen sosyal medya pazarlamacıları, içerik oluşturucular ve iş liderleri

social Media Examiner aracılığıyla

2. Ürün Odaklı Zirve

Product-Led Summit, PLG (ürün odaklı büyüme) meraklıları için yılın kaçırılmaması gereken dijital pazarlama konferansıdır .

Zirve, iki gün boyunca hareketli New York şehrinde, küresel ürün pazarlama liderlerinin arka arkaya düzenlediği oturumlarla dolu. Zirve, Product-Led Alliance tarafından düzenlenen bir "happy hour" networking oturumu ile sona eriyor.

Katılımcıların yaklaşık %80'ini Meta, Amazon ve Shopify gibi şirketlerin üst düzey profesyonelleri ve C-suite yöneticileri oluşturduğu bu konferanslarda, yoğun bir networking ortamı sizi bekliyor.

Tarih: 20-21 Mart 2024

Konum: New York City, New York

Genellikle ele alınan konular: Ürün odaklı büyüme, strateji ve pazarlama

Kimler katılmalı: Ürün pazarlamacıları, SaaS kurucuları ve ürün odaklı strateji ve operasyonları denetleyen büyüme liderleri

3. HubSpot'un INBOUND

HubSpot'un INBOUND konferansı, "kariyerlerin başladığı, işlerin büyüdüğü ve topluluğun bizi daha iyiye doğru değiştirdiği yer"dir

Yerinizi ayırmak, eğitici oturumlar, uzmanlar tarafından yönetilen paneller, çeşitli açılış konuşmaları ve uygulamalı atölye çalışmalarıyla dolu üç gün boyunca "Aha" anları yaşayacağınız anlamına gelir. Ayrıca, gelecek vaat eden dijital pazarlama profesyonelleriyle ağ kurma ve büyümeyi destekleyecek pazarlama stratejileri ve araçları hakkında bilgi edinme fırsatı da sizi bekliyor.

Tarih: 18-20 Eylül 2024

Konum: Boston, Massachusetts

Genellikle ele alınan konular: AI, video içerik oluşturma, e-posta pazarlama, hikaye anlatımı, liderlik, müşteri odaklı strateji

Kimler katılmalı: Satış, pazarlama ve iş liderleri ile iş performansını iyileştirmek için kariyer gelişimi ve bilgi arayan profesyoneller

iNBOUND aracılığıyla

4. Gartner Pazarlama Sempozyumu/Xpo

Bu yıl, Gartner Pazarlama Sempozyumu/Xpo'nun teması "Disruption'ın Yeni Dalgasıyla Pazarlama Liderliği"

Katılımcı olarak, "takımınızın stratejik değeri ortaya koymasına ve büyüme hedeflerinize ulaşmasına yardımcı olmak için pazarlama liderliğinin insani yönünü korumak"nın önemini öğreneceksiniz

Bu konferanslara Gartner uzmanlarıyla bire bir konuşmalar da eşlik edecek.

Ayrıca, Gartner'ın en son pazarlama araştırmaları, yuvarlak masa oturumları, son kullanıcı vaka çalışmaları ve meslektaş konuşmaları gibi 150'den fazla oturuma erişebilirsiniz.

Tarih: 3-5 Haziran 2024

Konum: Denver, Colorado

Genellikle ele alınan konular: Pazarlama stratejisi, çok kanallı pazarlama, marka stratejisi ve yapay zeka

Kimler katılmalı: CMO'lar, pazarlama liderleri, stratejistler ve kuruluşlarını geleceğe hazırlarken yüksek etki yaratmak isteyen profesyoneller

gartner aracılığıyla

5. İçerik Pazarlama Dünyası

Content Marketing Institute tarafından düzenlenen CMWorld, içerik profesyonelleri için düzenlenen yıllık bir konferanstır.

Bu üç günlük toplantı, ileri görüşlü liderlerin ana konuşmaları ve fikir alışverişi oturumları etrafında düzenlenmektedir. Başarılı bir içerik stratejisi uygulamak için bilgilerinizi geliştirmek ve pratik çözümler öğrenmek için mükemmeldir.

Bir katılımcının paylaşımında, "CMWorld'e katıldıktan sonra, içerik pazarlamacılığı alanında yüksek lisans derecesi almış gibi hissettim!" *

Tarih: 21-23 Ekim 2024

Konum: San Diego, Kaliforniya

Genellikle ele alınan konular: İçerik pazarlama stratejisi, içerik deneyimi, içerik pazarlamasının geleceği

Kimler katılmalı: Dijital pazarlama uzmanları, yaratıcılar, içerik oluşturucular ve kariyerlerini ve becerilerini geliştirmek isteyen ajanslar

via İçerik Pazarlama Dünyası

6. LeadsCon

Lead oluşturma alanındaki en büyük pazarlama etkinliği olarak bilinen LeadsCon, üç gün boyunca uzmanlar tarafından verilen eğitimler ve ilgi çekici tartışmalar için 3000'den fazla lead oluşturma uzmanını bir araya getiriyor.

Farklı günlerin farklı gündemleri vardır. Ancak, açılış konuşmaları, müşteri kazanımı atölyeleri, etkileşimli oturumlar, ağ oluşturma molaları ve günü sonlandırmak için kokteyllerin yer alacağı yoğun saatler sizi bekliyor.

LeadCon'un MeetingsHub'ını kullanarak yerinde toplantılar planlayabilir ve sağlık, FinTech gibi sektörlerden profesyonellerle bağlantı kurabilirsiniz.

Tarih: 8-10 Nisan 2024

Konum: Las Vegas, Nevada

Genellikle ele alınan konular: Müşteri kazanımı, veri analitiği, yapay zeka, bağlı kuruluş pazarlaması

Kimler katılmalı: Pazarlamacılar, ajanslar, satın alma ekipleri ve iş fırsatlarının satın alınması, oluşturulması veya ölçülmesi ile doğrudan ilgilenen profesyoneller

7. DigiMarCon İngiltere

Harika bir dijital pazarlama konferansı, pazarlama kanalları ve zorluklar hakkında değerli dersler ve uygulanabilir bilgiler edinmek için tek adres. DigiMarCon UK tam da bunu sunuyor!

En iyi yüz yüze dijital pazarlama etkinliklerinden birinde iki gün boyunca düşündürücü ana konuşmalar ve strateji ustalık sınıflarının yanı sıra, en son dijital pazarlama teknolojileri, mobil, SaaS, AdTech vb. ürünlerin sergilendiği sergi salonlarını ziyaret edebilirsiniz.

Konferansa çevrimiçi olarak veya şahsen katılabilirsiniz, bu da onu zaman ayırmaya değer küresel bir martech sanal zirvesi haline getirir.

Tarih: 29-30 Ağustos 2024

Konum: Londra, Birleşik Krallık

Genellikle ele alınan konular: Satış ve pazarlama otomasyonu, yapay zeka, ChatGPT, SEO, sosyal medya pazarlaması, CRO, gelen ve giden pazarlama

Kimler katılmalı: Dijital pazarlama, reklamcılık ve medya profesyonelleri, düşünce liderleriyle ağ kurmak ve başarı için eyleme geçirilebilir öğeler edinmek isteyenler

digiMarCon UK aracılığıyla

8. Uluslararası Sosyal Zirve

Uluslararası Sosyal Zirve, küresel ölçekte dijital ve sosyal medya pazarlama kanallarını yöneten profesyoneller için özel olarak tasarlanmış, bir günlük bir dijital pazarlama konferansıdır.

Uluslararası kampanyaları başarıyla tasarlama ve yürütme konusunda etkili öğrenmeyle dolu oturumlara doğrudan katılın. Takımınıza geri götürebileceğiniz, eyleme geçirilebilir dijital pazarlama içgörüleri, ipuçları ve taktikler edineceksiniz.

Ayrıca, pazarlama etkinliğinin her saatinde katılımcılar için iki farklı izleme seçeneği sunulacaktır. Tercihinize göre bunlardan birini ücretsiz olarak seçebilirsiniz.

Tarih: 16 Mayıs 2024

Konum: Barselona, İspanya

Genellikle ele alınan konular: Sosyal medya pazarlaması, müşteri yolculuğu, reklamlar, organik ve ücretli pazarlama

Kimler katılmalı: Küresel kuruluşlarda çalışan sosyal medya pazarlama yöneticileri ve dijital pazarlama yöneticileri

9. Gelir Operasyonları Zirvesi

Adından da anlaşılacağı gibi, Revenue Operations Summit (Gelir Operasyonları Zirvesi) yalnızca gelir operasyonları (RevOps), strateji ve yönetim üzerine odaklanmaktadır.

Etkili konuşmacılar, panel tartışmaları ve atölye çalışmalarıyla dolu iki günlük konferans, en üst düzey uzmanlar tarafından düzenlenmiştir. Büyüme motorunuzu oluşturmanıza yardımcı olacak pratik çözümler, stratejiler ve çerçeveler paylaşacaklar.

Ayrıca, akşamları düzenlenecek networking kokteylleri Revenue Operations Alliance tarafından ikram edilecektir.

Tarih: 4-5 Eylül 2024

Konum: San Francisco, Kaliforniya

Genellikle ele alınan konular: RevOps, değişim yönetimi, paydaş yönetimi, RevTech, satış tahmini

Kimler katılmalı: Zorlu RevOps sorunlarına çözüm arayan RevOps liderleri ve satış destek uzmanları ile hızlı değişen pazarlarda yolunu bulmak isteyen pazarlama teknolojisi ortakları

revenue Operations Alliance aracılığıyla

10. eTail

eTail, Amerika'nın önde gelen e-ticaret ve çok kanallı konferansıdır. Ülkenin en iyi perakendecilerinin başkan yardımcıları, kurucuları, CEO'ları ve uzmanlarından bilgi alabilirsiniz.

Konferans 30 saat sürse de, Tonight Show tarzı oturumlar, üst düzey yöneticilerin katıldığı kapalı kapı düşünce toplantıları, yuvarlak masa toplantıları ve grup tartışmalarıyla dolu.

Organizatörler ayrıca, en son e-ticaret pazarlama teknolojilerinin sergilendiği "Innovation Theater" ve konuşmacıların liderliğinde 30 dakikalık gayri resmi tartışmaların yapıldığı "Retailer Hangouts" gibi bölümler de sunuyor.

Tarih: 12-15 Ağustos 2024

Konum: Boston, Massachusetts

Genellikle ele alınan konular: Müşteri sadakati, sosyal ticaret, mobil pazarlama, kullanıcı deneyimi, tüketici davranışı, e-ticarette AI ve MI

Kimler katılmalı: Küreselleşmek isteyen perakende sektöründeki e-ticaret ve dijital pazarlama liderleri

eTail Events aracılığıyla

Etkili Dijital Pazarlama Yönetimi için ClickUp

Dijital pazarlama, kampanyalar oluşturmak, içerik oluşturmak, müşteri ilişkilerini yönetmek ve daha fazlasını içeren birçok hareketli parçadan oluşur. Ardından, performansınızı ölçer, yeniden ayarlar ve baştan başlarsınız.

Bu çok zor olabilir. Büyüme odaklı kuruluşların dijital pazarlama takımları genellikle kendilerini aşırı çalışmış ve stresli hissederler. Bu da pazarlama sonuçlarının optimum düzeyin altında kalmasına neden olabilir. Ancak bunun böyle olması gerekmez.

Pazarlama ekipleri için ClickUp gibi platformlar, dijital pazarlama kampanyalarını tek bir çalışma alanında planlamanıza, yürütmenize ve izlemenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu platformu, verimliliği ve yaratıcılığı artıracak şekilde takımınızla işbirliğine dayalı çözümler oluşturmak için kullanabilirsiniz.

ClickUp'ın dijital pazarlama yönetimini sizin için nasıl basitleştirebileceğini görelim. ?

Dijital pazarlama projelerini tek bir yerden düzenleyin, görüntüleyin ve izleyin

Farklı iletişim konularını araştırarak boşa harcadığınız saatleri azaltmak için 10'dan fazla özelleştirilebilir proje görünümüne erişin. ClickUp Görünümleri, takımınızın günlük, haftalık ve aylık olarak üstlendiği görevleri, alt görevleri, sorumlulukları ve projeleri kuşbakışı olarak görebilmeniz için Pano Görünümü, Tablo Görünümü, Gantt Grafikleri ve daha fazlası arasından seçim yapmanızı sağlar.

Bunları kullanarak proje ilerlemesini izleyebilir, darboğazları belirleyip çözebilir ve iş akışlarınızın üyeler ve takımlar arasında hatasız ve sorunsuz bir işbirliği için optimize edildiğinden emin olabilirsiniz.

ClickUp'ın Takvim Görünümü'nü kullanarak dijital pazarlama projenizin aylık, haftalık ve günlük görevlerini görüntüleyin ve izleyin

Kanallar arasında büyük ve küçük kampanyaları yönetin

ClickUp Belgeleri, ClickUp Beyaz Tahtaları ve ClickUp'ın raporlama, prova ve otomasyon araçlarıyla, işlevler arası kampanyalar için strateji oluşturmak ve koordinasyon sağlamak çok kolay.

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak güzel belgeler, wiki'ler ve daha fazlasını oluşturun, ardından bunları iş akışlarına bağlayarak fikirlerinizi takımınızla birlikte hayata geçirin

Bu araçlar, tüm kampanyalarınız için içerik takvimleri planlamanıza ve ilerlemelerini yakından izlemenize yardımcı olabilir. Paylaşılan Dokümanlar üzerinde kampanya stratejisi ve metinler üzerinde birlikte çalışabilir, ardından bu dokümanları doğrudan görevlere bağlayarak herkesin uyumlu ve hesap verebilir olmasını sağlayabilirsiniz. Hatta, Dokümanlar ve Beyaz Tahtalar'da takımınızı etiketleyerek eylem öğeleri atayabilir ve projelerin ilerlemesini sağlayabilirsiniz.

Bu araçları, ilerlemeyi raporlamak ve paydaşlarınızın desteğini almak için pazarlama yol haritaları oluşturmak için de kullanabilirsiniz.

ClickUp'ın tamamen özelleştirilebilir Gösterge Panelleri ile kampanyalarınız hakkında daha derin içgörüler elde edin ve üst düzey genel bakışlar alın

ClickUp ayrıca, kampanya KPI'larını izlemek için özel ClickUp Gösterge Panelleri oluşturmanıza da olanak tanır. Kampanyalarınıza raporlama görevleri ekleyerek web sitesi trafiği, dönüşümler ve sosyal etkileşim gibi metrikleri izleyin.

En iyi yanı, herkesin kampanya planlarına ve varlıklarına görünürlük sahibi olmasıdır. Artık onay için e-posta yoluyla insanları kovalamak veya bir belgenin en son sürümünü izlemek zorunda kalmayacaksınız. ClickUp ile, her kanalda kampanyaları kolaylaştırmak için tek bir doğru kaynak elde edersiniz.

Kampanya fikirleri için beyin fırtınası yapmaktan pazarlama vaka çalışmaları oluşturmaya ve değer zincirinin her aşamasında süreç verimliliğini artırmaya kadar, hem yaratıcı hem de rutin işleri ClickUp AI'ya devredebilirsiniz.

ClickUp AI'yı kullanarak dakikalar içinde pazarlama materyalleri oluşturun. Açılış sayfası metinleri yazmaktan reklamlarınızı optimize etmeye kadar, her şeyi yapabilen güçlü bir AI asistanıdır. Ayrıca, zaman kazanmak için kampanya özetlerini ve raporları özetlemek için de güvenebilirsiniz.

ClickUp AI ile dakikalar içinde pazarlama vaka çalışmaları yazın

Bir daha dijital pazarlama projesine sıfırdan başlamayın

Hızlı uygulama için, içerik yönetimi ve test, kampanya yönetimi, müşteri kazanımı, proje teslimi gibi pazarlama fonksiyonları için önceden oluşturulmuş çok çeşitli şablonlara ClickUp'tan erişebilirsiniz.

Örneğin, ClickUp'ın Pazarlama Ajansı Şablonu, birden fazla müşteriye dijital pazarlama hizmetleri sunan tek başına çalışan girişimciler ve ajans sahipleri için özel olarak tasarlanmıştır.

Şablondaki Özel Durumları kullanarak her projenin ilerlemesini kolayca görselleştirebilir, Özel Alanlar ile önemli hesap ayrıntılarını sorunsuz bir şekilde düzenleyebilir ve zaman takibi özellikleri, etiketler, bağımlılık uyarıları, e-postalar ve daha fazlasıyla proje izlemeyi iyileştirebilirsiniz.

Şablonu indirin ClickUp'ın Pazarlama Ajansı Şablonu ile birden fazla müşteri ve projeyi yönetin, böylece önemli ayrıntıları asla kaçırmayın

Ve "hepsi bir arada" ifadesini hafife almıyoruz. Tüm dijital pazarlama süreçlerinizi takımımız aracılığıyla yönetebilir, ClickUp'ı pazarlama takımınız için tek bir bilgi kaynağı haline getirebilirsiniz.

En iyi yanı ne mi? Pazarlama teknolojisi yığınınızda zaten bulunan araçlarla 200'den fazla entegrasyon elde edersiniz: HubSpot, Slack, Dropbox, Zoom ve daha fazlası. Tüm araçlar, yerel iki yönlü entegrasyon yoluyla ClickUp'a bağlanır.

Bu, verilerinizin her zaman senkronize halde kalması sayesinde daha iyi ş Akışı verimliliği ve daha az sorun anlamına gelir.

Hala elektronik tablolara bağlıysanız veya dijital pazarlama araçlarını silolar halinde kullanıyorsanız, daha iyi bir alternatife geçmenin zamanı geldi: ClickUp.

Henüz bir dijital pazarlama konferansı seçmediniz mi?

Hayır mı? O zaman, geçmiş katılımcıların yorumlarını okuyun ve hızlıca karar verin. Birçok dijital pazarlama konferansı erken kayıt indirimi sunar.

Ama cevabınız heyecanla "Evet!" ise, hemen seyahat planınızı yapmaya başlayın.

Konferans bütçesinin onaylanması için teklif hazırlamaktan bilet rezervasyonuna kadar, muhtemelen gözden kaçırabileceğiniz yüzlerce şey vardır. Neyse ki ClickUp, işlerinizi planlamanızı ve organize etmenizi çocuk oyuncağı haline getiriyor.

ClickUp'a bugün kaydolun!

Sıkça sorulan sorular

1. Dijital pazarlama konferansının amacı nedir?

Dijital pazarlama konferansları, pazarlama profesyonellerini tek bir yerde bir araya getirerek en son trendleri tartışmak, öğrenilenleri paylaşmak, tahminlerde bulunmak ve sektör liderleri ve etkileyicilerle ağ kurmak için bir fırsat sunar.

2. Dijital zirve nedir?

Dijital zirve, dijital pazarlama sektörünün her seviyesinden dijital pazarlamacılar için düzenlenen önde gelen bir dijital pazarlama konferansıdır. Oyunun kurallarını değiştiren stratejiler, taktikler ve araçlar aracılığıyla sürekli öğrenmeyi sağlamaya odaklanır.

3. Pazarlama konferansları neden önemlidir?

Pazarlama konferansları, yüz yüze veya sanal olarak yoğun bir öğrenme ve ağ oluşturma alanı sağladıkları için önemlidir. Katılımcılar, dijital pazarlama hakkında bilgi edinebilir, en son trendlerden haberdar olabilir ve en iyi uzmanlar ve diğer dijital pazarlamacılarla bağlantı kurabilir.