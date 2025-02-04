2025'te Sanal Konferans Planlamak için En İyi 10 Web Semineri Yazılımı

Web seminerleri düzenlemek, gerçek insanları bir IRL etkinliği için tek bir yerde toplamaya kıyasla çocuk oyuncağı gibi görünebilir. Ancak bize güvenin, muhteşem bir sanal konferans düzenlemek ciddi bir çaba gerektirir.
Kısacası, insanları ekranlarına bağlı tutmak gerçek bir çaba gerektirir. Tek bir teknik aksaklık veya tek bir sıkıcı slayt, izleyicilerinizi kaybetmenize neden olabilir.
Bu nedenle, web semineri teknolojilerinizin eksiksiz olması çok önemlidir. Güvenilir sanal etkinlik yazılımı, etkileyici bir sunum ile sıkıcı bir etkinlik arasındaki farkı yaratabilir, bu nedenle başarıya ulaşmak için en iyi araçları seçin.
Uzun araştırmalarımız sonucunda sizin için en iyi 10 web semineri platformunu seçtik. Hadi başlayalım! ?
Web semineri yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?
Son zamanlarda sanal etkinliklerin yaygınlaşmasıyla birlikte çok sayıda web semineri aracı ortaya çıktı. En iyi web semineri yazılımını seçebilmeniz için dikkat etmeniz gereken özellikleri aşağıda bulabilirsiniz:
- Kullanım kolaylığı: Öncelikle, yazılım organizatörler ve katılımcılar için kullanıcı dostu ve sezgisel olmalıdır. Kısacası, kullanıcılar yardım almadan veya çok sayıda video eğitimi izlemeden tüm mevcut özelliklere erişebilmelidir
- Kaydetme ve paylaşma özelliği: Web seminerleri, videolara, sosyal medya gönderilerine, bloglara ve daha fazlasına dönüştürebileceğiniz harika bir orijinal içerik kaynağıdır. Bu nedenle, seçtiğiniz araç web seminerlerinizi kaydetmenize ve transkripsiyonunu yapmanıza olanak sağlamalıdır
- Etkinlik sonrası analizler: Web semineri istatistiklerini analiz edebilmeli ve kolay erişim için CSV, XLS veya PDF biçimlerinde dışa aktarabilmelisiniz
- Entegrasyon: Yazılımın mevcut iş akışlarınıza uyduğundan emin olun, çünkü CRM, analiz ve proje yönetimi araçlarınızla kolayca bağlantı kurabilen bir araca ihtiyacınız var.
- Özelleştirme: Web semineriniz sırasında etkileşimli anketler ve testler yapmanız mı gerekiyor? Özel kayıt formları oluşturmak ister misiniz? Web semineri yazılımının özelleştirme görevlerinizi yerine getirip getirmediğini kontrol edin.
- Müşteri desteği: Beklenmedik teknik sorunlar web seminerinizi rayından çıkarabilir, bu nedenle işlerin sorunsuz yürümesi için duyarlı ve erişilebilir müşteri desteği sunan bir platform arayın
- Güvenlik: Yüz yüze etkinliklerde olduğu gibi, sanal etkinliklerinizde de güvenliği sağlamalısınız. Bu nedenle, SSL, veri şifreleme ve değişken erişim düzeyleri gibi özellikleri göz önünde bulundurun
- Ölçeklenebilirlik: Son olarak, yazılım, sizinle birlikte ölçeklenebilecek yeterli barındırma ve katılımcı kapasitesine sahip olmalıdır
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Web Semineri Yazılımı
İdeal bir etkinlik yönetimi yazılımını oluşturan unsurları inceledikten sonra, etkinliklerinizi çevrimiçi olarak sorunsuz bir şekilde planlamanıza ve düzenlemenize yardımcı olacak en iyi web semineri yazılımlarını listeleyelim.
1. ClickUp
ClickUp, tüm etkinlik yönetimi ihtiyaçlarınız için hepsi bir arada bir platformdur. Misyonu, dünyanın daha kısa sürede daha fazlasını başarmasını sağlamaktır. Bunu göz önünde bulundurarak ClickUp, web semineri oturumlarınızı planlamanıza, işbirliği yapmanıza, düzenlemenize ve takip etmenize yardımcı olan özellikler sunar.
Elbette, herhangi bir etkinliği düzenlemenin ilk adımı kapsamlı bir planlamadır. ClickUp Takvim görünümünü kullanarak yaklaşan etkinliğinizle ilgili tüm görevleri listeleyin ve bunları paylaşılabilir bir takvime ekleyin. Ayrıca, Google ile iki yönlü takvim senkronizasyonu sayesinde tüm toplantılarınızı görev sahipleriyle birlikte yönetebilirsiniz.
ClickUpDocs'u kullanarak web semineri taslaklarınızı planlayın ve oluşturun, ardından düzenlemeler için takım arkadaşlarınızla paylaşın. Birden fazla kişi aynı anda bir belge üzerinde çalışabileceğinden, çok fazla zaman kazanırsınız.
ClickUp, yaratıcı yönleri de halleder. Örneğin, ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak web semineri oturumlarınız için görsel olarak çekici sunumlar oluşturabilirsiniz. Ayrıca takımınızla beyin fırtınası yapabilir ve web seminerleriniz için stratejiler ve haritalar oluşturabilirsiniz.
ClickUp Events ile tüm web semineri hazırlıklarınızı yönetmenize yardımcı olur. Yapılacaklar listeleri, bildirimler, öncelik ayarlama, zamanlama ve görev atamaları gibi zahmetsizce planlama yapmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Hatta mobil uygulama ile hareket halindeyken bile her şeyi yönetebilirsiniz.
Ayrıca, ClickUp'ın Clip özelliği ile toplantıları ekran kaydı yapabilir ve bunları etkinlik ekibinizle anında paylaşabilirsiniz. En iyi yanı ne mi? Zaman sınırı yok! Ayrıca, izleyicileriniz klibi indirmeden izleyebilir.
Etkinlik notlarınızda önemli bir noktayı kaçırmaktan mı endişeleniyorsunuz? ClickUp AI, tüm oturum ayrıntılarınızı ve önemli noktaları zahmetsizce yakalar, böylece siz diğer şeylere odaklanabilirsiniz.
Ayrıca, zamanınız kısıtlıysa, ClickUp'ın şablonları ve planları takımınıza hızlı bir başlangıç yapma imkanı sunar. Örneğin, ClickUp'ın konferans gündemi şablonları, etkinliklerinizi planlamanıza ve izlemenize yardımcı olur.
Daha fazla bilgi edinmek için platform uzmanları tarafından gerçekleştirilen isteğe bağlı ClickUp Web Seminerlerine katılın.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Tüm etkinlik planlarınızı, yapılacaklar listelerinizi, mesajlarınızı ve medyalarınızı tek bir yerde saklayın ve izleyin
- Web semineri içeriğini kolaylıkla oluşturun ve paylaşın
- Etkinlik planlarınızı takımlarınızla gerçek zamanlı olarak paylaşın ve uyum sağlayın
- Ekran kayıtlarını anında paylaşın ve eylem öğeleri hakkında iletişim kurun
- Hatırlatıcılar ve bildirimlerle görevlerinizi takip edin
- Web, masaüstü ve mobil (Android ve iOS) cihazlarda bağlantıda kalın
- Etkinlik verilerinin akışını mevcut CRM, raporlama, analiz ve diğer araçlardan oluşan teknoloji yığınınızla entegre edin
ClickUp sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar, aracın birçok özelliği nedeniyle aracın yeteneklerini anlamak ve kullanmak için biraz zaman alabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.200+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.900+ yorum)
2. Livestorm
Livestorm, sanal toplantılar, web seminerleri ve etkinlikler düzenlemenize yardımcı olan tarayıcı tabanlı bir video etkinlik yönetim aracıdır.
Kullanıcı dostu, özelleştirilebilir ve ürün demoları, eğitim oturumları, takım toplantıları ve müşteri kazanımı için mükemmeldir. Popüler pazarlama ve CRM araçlarıyla entegrasyonu, web seminerlerinizden elde edilen potansiyel müşterileri izlemenizi ve beslemenizi sağlar.
Ayrıca, e-posta şablonları, özelleştirilebilir kayıt sayfaları, e-posta izleme, web sitesi bileşenleri ve sosyal paylaşım gibi özelliklerden de yararlanabilirsiniz.
Livestorm'un en iyi özellikleri
- Yüksek kaliteli ses ve video akışı sağlayın
- Yazılım indirmenize gerek kalmadan tarayıcınızdan aracı kullanın
- Livestorm'un Özel Tasarım eklentisiyle etkinlik odanızı özelleştirin
- 24 dilde dünya çapındaki kullanıcılarla bağlantı kurun
Livestorm sınırlamaları
- Ekran paylaşım özellikleri çok sorunsuz ve tatmin edici değildir
- Kullanıcılar ara sıra hatalar ve teknik aksaklıklar yaşıyor
Livestorm fiyatlandırması
- Ücretsiz plan
- Pro: 100 aktif kişiye kadar aylık 99 $
- İş: Özel fiyatlandırma
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Livestorm puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (1.300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (370+ yorum)
3. Webex
İlk kez etkinlik düzenliyorsanız ve bu nedenle kurulumu kolay bir web semineri yazılımı arıyorsanız, Webex'i deneyin. Webex Webinars (eski adıyla Webex Events), ilgi çekici ve etkileşimli web seminerleri düzenlemenizi sağlayan uçtan uca bir etkinlik yönetimi çözümüdür.
Webex, davetli erişim ve SSO gibi özelliklerle etkinliğinizin güvenliğini sağlamanıza yardımcı olur. Ayrıca Slido anketleri, sürükleyici paylaşım ve Soru-Cevap gibi bir dizi etkileşimli öğe sunar.
Webex'in en iyi özellikleri
- İçeriğe ve kişilere odaklanarak sahne düzenini özelleştirin
- Etkinlik programınızı ve içeriğinizi tek bir konumda merkezileştirin
- Kolay kayıt için birden fazla web seminerini bir seri halinde gruplandırın
- Web semineri öncesinde ve sonrasında otomatik e-postalar gönderin
- Etkinlikler için profesyonel düzeyde canlı yayın ve video barındırma hizmetlerini kullanın
Webex sınırlamaları
- İzleyici katılımı özellikleri sınırlıdır
- CRM ve etkinlik web sayfası oluşturma araçlarıyla entegrasyonlar nispeten sınırlıdır
Webex fiyatlandırması
- Webex Webinars: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Webex Events: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Webex puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (6.800+ yorum)
4. Crowdcast
Crowdcast, işletmelerin web seminerleri, soru-cevap oturumları ve çevrimiçi atölye çalışmaları gibi sanal etkinliklerini kolaylaştırmasına yardımcı olan kapsamlı bir canlı video platformudur.
Kullanıcılar, davetlileri yaklaşan etkinlikler hakkında bilgilendiren yerleşik e-posta sistemi ve özelleştirilebilir etkinlik açılış sayfası oluşturucu sayesinde bu yazılımı çok seviyor.
Crowdcast ile izleyicilerinizle gerçek zamanlı olarak etkileşim kurabilir, sunumları paylaşabilir ve değerli bilgiler edinebilirsiniz. Aslında, müşterilerle bağlantı kurmak, potansiyel müşteriler oluşturmak ve güçlü bir çevrimiçi varlık oluşturmak için hepsi bir arada bir çözümdür.
Crowdcast'ın en iyi özellikleri
- Facebook ve YouTube gibi üçüncü taraf araçlara çoklu yayın yapın
- Stripe entegrasyonu ile etkinlikler sırasında ödemeleri kabul edin
- Katılımcıların el kaldırma özelliği ile konuşmacıyla aktif olarak etkileşime girmesini sağlayın
- Hedef kitle hakkında bilgi ve performans izleme için gelişmiş analizler oluşturun
Crowdcast sınırlamaları
- Kullanıcılar ara sıra hatalarla karşılaşıyor
Crowdcast fiyatlandırması
- Lite: 49 $/ay
- Pro: 89 $/ay
- İş: 195 $/ay
Crowdcast puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (70+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (90+ yorum)
5. EverWebinar
EverWebinar, web seminerlerini otomatikleştirme konusunda uzmanlaşmıştır, böylece canlı web seminerleri düzenlemeye devam etmenize gerek kalmaz. Tamamen otomatik bir modda çalışırken, katılımcılarınız için canlı bir web semineri deneyimi simüle eder.
Ayrıca, bu web semineri yazılımındaki bölünmüş test özelliği, birden fazla web semineri web sayfasını test etmenize ve en fazla kayıt alan sayfayı seçmenize olanak tanır.
EverWebinar'ın en iyi özellikleri
- İsteğe bağlı web seminerleri için sohbet, anketler ve anketler aracılığıyla katılımcılarla etkileşim kurun
- Sunumları, ekran paylaşımlarını ve hatta önceden kaydedilmiş videoları yüksek çözünürlükte yayınlayın
- Hızlı dönüşümler için teklifleri gösterirken aktif geri sayımlar
- Esnek planlama sistemi sayesinde tek seferlik veya tekrar eden web seminerleri düzenleyin
- Yüklemeniz, barındırmanız veya yüklemeniz gereken hiçbir şeyin olmadığı, kullanımı kolay yazılım
EverWebinar sınırlamaları
- Özelleştirmeler ekstra çaba gerektirebilir
- Sınırlı raporlama ve izleme yetenekleri
EverWebinar fiyatlandırması
- Yıllık: 499 $/yıl
- İki yıllık: 874 $ (iki yılda bir faturalandırılır)
EverWebinar puanları ve yorumları
- G2: 3,9/5 (20'den fazla yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
6. eWebinar
Önceden kaydedilmiş bir web seminerinde canlı izleyici etkileşimi olsaydı harika olmaz mıydı? Aslında, eWebinar ile bu mümkün.
EWebinar ile tekrarlayan sunumları otomatik olarak ortadan kaldırabilir ve kusursuz, her zaman güncel web seminerleri sunabilirsiniz. Ayrıca, özelleştirilebilir CTA'larla mesajları yapılandırabilir ve istediğiniz gibi planlayabilirsiniz.
eWebinar'ın en iyi özellikleri
- CRM, pazarlama otomasyon yazılımı ve diğer araçlarla kolayca bağlantı kurun
- Web seminerinizi oluşturun ve düzenleyin ve ek ücret ödemeden birden fazla takım üyesini hesabınızı yönetmeye davet edin
- Katılımcılarınızla canlı veya e-posta yoluyla etkileşim için esnek iletişim seçeneklerini kullanın
- Sorunsuz iletişim için bildirim e-postaları ve önceden programlanmış etkileşimler ayarlayın
eWebinar sınırlamaları
- Sınırlı sayıda yorum ve derecelendirmeye rağmen yeni bir araç için nispeten pahalı
- Birden fazla platformla entegrasyon eksikliği
eWebinar fiyatlandırması
- Seviye 1: 3.000 kayıtlı kullanıcı için aylık 99 $
- Seviye 2: 6.000 kayıtlı kullanıcı için aylık 199 $
- Seviye 3: 12.000 kayıtlı kullanıcı için aylık 299 $
eWebinar puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: 5/5 (50+ yorum)
7. Demio
Demio, dönüşüm odaklı çevrimiçi etkinlikler düzenleyen pazarlamacılara yönelik güçlü bir web semineri yazılımıdır. Demio, her bir web seminerinden elde edilen geliri izlemenize yardımcı olarak ROI'yi etkili bir şekilde ölçmenizi sağlar.
Demio'nun "Boost" özelliğini kullanarak katılımcılarınızın etkinliğinizi sosyal medyada paylaşmasını sağlayın. Demio, katılımcı başına paylaşım sayısını izleme özelliği sayesinde teşvik programları düzenlemenize ve olumlu ağızdan ağıza yayılmanın avantajlarından yararlanmanıza olanak tanır.
Dahası, Demio ile web semineri kayıt sayfanızı özelleştirebilir, otomatik e-posta hatırlatıcıları gönderebilir ve hatta gerçek zamanlı sohbetler ve anketler düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, güçlü analizler ve popüler pazarlama araçlarıyla entegrasyonlar da sağlar.
Demio'nun en iyi özellikleri
- Belirli zamanlarda katılım düzeylerini izleyin
- Showcase özelliği ile web seminerlerini web sitenize yerleştirin
- Sosyal medya uygulamaları için tanıtım içeriğini özelleştirin, böylece katılımcılarınız etkinliklerinizi kendi çevrelerinde tanıtabilirler
Demio sınırlamaları
- CRM araçlarıyla sınırlı doğrudan entegrasyon
- Ekstra esneklik için küçük toplantı odaları, özel takip seçenekleri ve arka plan seçenekleri gibi özellikler yoktur
Demio fiyatlandırması
- Başlangıç: 59 $/ay, sunucu başına
- Büyüme: Host başına aylık 109 $'dan başlayan fiyatlarla
- Premium: Başlangıç fiyatı 184 $/ay (sunucu başına)
Demio puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (140+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (240+ yorum)
8. GoTo Webinar
GoTo Webinar, coğrafi olarak dağınık şirketler için özel olarak tasarlanmış, güvenli, işbirliğine dayalı ve ilgi çekici bir video konferans ve web semineri platformudur.
GoToWebinar ile web semineri sunumunuzun herhangi bir bölümünü vurgulayabilir, açıklama ekleyebilir ve yardımcı olması için bir yardımcı sunumcu davet edebilirsiniz.
Platform ayrıca, web seminerlerinizin başarısını ölçmenize yardımcı olacak güçlü analiz ve raporlama araçlarına da sahiptir.
GoTo Webinar'ın en iyi özellikleri
- Sosyal medya platformlarıyla etkili bir şekilde entegre edin
- Canlı etkinlikteki katılım ve etkileşimi izleyin
- Daha sonra gözden geçirmek için otomatik etkinlik kaydını etkinleştirin
- Doğru analizler ve etkili kaynak izleme ile veriye dayalı kararlar alın
GoTo Webinar sınırlamaları
- Kullanıcı arayüzü eski ve gezinmesi zor görünüyor
GoTo Webinar fiyatlandırması
- Lite: Organizatör başına aylık 59 $, yıllık olarak faturalandırılır
- Standart: Organizatör başına aylık 129 $, yıllık faturalandırılır
- Pro: Organizatör başına aylık 249 $, yıllık faturalandırılır
- Enterprise: Düzenleyici başına aylık 499 $, yıllık faturalandırılır
GoTo Webinar puanları ve yorumları
- G2: 4. 2/5 (780+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)
9. WebinarJam
WebinarJam, katılımcıları etkileşime geçirmek için tasarlanmış bir sanal etkinlik platformudur.
Örneğin, izleyiciler arasından kişileri öne çıkararak sahneye davet etme özelliği, yüksek düzeyde etkileşim sağlar.
Dahası, etkinliğinizin süresini, konusunu ve hedef kitlesini girerek web semineriniz için yapay zeka tarafından oluşturulan bir gündem elde edebilirsiniz.
Özelleştirilebilir kayıt sayfaları ve gelişmiş analitik gibi özelliklere sahip WebinarJam, hedef kitlenizle bağlantı kuran etkili web seminerleri sunmanıza yardımcı olur.
WebinarJam'in en iyi özellikleri
- Katılımı artırmak için SMS ve e-posta yoluyla hatırlatıcılar gönderin
- Oturumunuza kolayca anketler ve anketler ekleyin
- Canlı sunucu olmadan bile önceden kaydedilmiş videoları canlı oturumlar olarak yayınlayın
- Tarayıcı uyumluluğu ve hafif performans ile sorunsuz bir deneyim sağlayın
WebinarJam sınırlamaları
- Kullanıcı arayüzü kullanıcı dostu değildir; şu anda videolar, slaytlar ve ekranlar arasında geçiş yapmak gerekiyor
- Katılımcı başına ayrıntılı anket sonuçlarını indiremiyorum
WebinarJam fiyatlandırması
- Başlangıç: 100 katılımcı için aylık 49 $
- Temel: 500 katılımcı için aylık 99 $
- Profesyonel: 2.000 katılımcı için aylık 229 $
- Enterprise: 5.000 katılımcı için aylık 499 $
WebinarJam puanları ve yorumları
- G2: 3,6/5 (50+ yorum)
- Capterra: 4/5 (270+ yorum)
10. WebinarKit
WebinarKit, potansiyel müşteri hunisini, web semineri barındırma hizmetini ve müşteri adaylarını besleme sürecini satış ve yeniden pazarlama yığınınızla birleştirir.
7/24 isteğe bağlı web semineri özelliği sayesinde, canlı oturumlar düzenlemeye gerek kalmadan potansiyel müşterilerinizle etkileşim kurabilirsiniz.
WebinarKit ayrıca, metin ve arka plan renklerini, başlıkları, açıklamaları, zamanlayıcıları, logoları vb. kolayca özelleştirerek yüksek dönüşüm oranına sahip açılış sayfaları oluşturmanıza olanak tanır.
WebinarKit'in en iyi özellikleri
- Piksel mükemmelliğinde HD kalitesinde tarayıcı tabanlı web seminerleri düzenleyin
- Sınırsız web semineri ve web semineri hunisi oluşturun ve sınırsız katılımcıya sahip olun
- "Just-in-time" ve anında izleme planlaması ile etkinlik katılımını en üst düzeye çıkarın, böylece kayıt olanlar hemen katılabilir
WebinarKit sınırlamaları
- Sınırlı özelleştirme yetenekleri
- Ayrıntılı web semineri istatistiklerinin eksikliği
WebinarKit fiyatlandırması
- Aylık: 59 $/ay
- Yıllık: 16,41 $/ay (yıllık faturalandırılır)
- Ömür boyu: 497 $ (tek seferlik ödeme)
WebinarKit puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: Kullanılamıyor
Web seminerlerini süper gücünüze dönüştürün
Web seminerleri, potansiyel müşterileriniz ve müşterilerinizle bağlantıda kalmanın harika bir yoludur. Elbette, işin püf noktası, karmaşadan sıyrılmak ve web seminerlerinizi öne çıkarmaktır.
Bunu gerçekleştirmek için içerik planınızın hazır olduğunu biliyoruz, bu nedenle doğru web semineri yazılımı güçlü bir fark yaratabilir.
Bu yüzden seçiminizi dikkatli yapın.
Bunu göz önünde bulundurarak, ClickUp'ı öneririz! Verimli etkinlik yönetimi çözümü, planlama ve barındırmadan etkinlik sonrası aşamaların yönetimine kadar yaklaşan sanal etkinliklerinizi takip etmenize yardımcı olacaktır.
ClickUp, sanal etkinlikler düzenlemek, projeleri yönetmek ve takımların işbirliği yapmasına yardımcı olmak gibi işinizin her alanını basitleştirecek hepsi bir arada bir araçtır.