2025'te Sanal Konferans Planlamak için En İyi 10 Web Semineri Yazılımı

Web seminerleri düzenlemek, gerçek insanları bir IRL etkinliği için tek bir yerde toplamaya kıyasla çocuk oyuncağı gibi görünebilir. Ancak bize güvenin, muhteşem bir sanal konferans düzenlemek ciddi bir çaba gerektirir.

Kısacası, insanları ekranlarına bağlı tutmak gerçek bir çaba gerektirir. Tek bir teknik aksaklık veya tek bir sıkıcı slayt, izleyicilerinizi kaybetmenize neden olabilir.

Bu nedenle, web semineri teknolojilerinizin eksiksiz olması çok önemlidir. Güvenilir sanal etkinlik yazılımı, etkileyici bir sunum ile sıkıcı bir etkinlik arasındaki farkı yaratabilir, bu nedenle başarıya ulaşmak için en iyi araçları seçin.

Uzun araştırmalarımız sonucunda sizin için en iyi 10 web semineri platformunu seçtik. Hadi başlayalım! ?

Web semineri yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Son zamanlarda sanal etkinliklerin yaygınlaşmasıyla birlikte çok sayıda web semineri aracı ortaya çıktı. En iyi web semineri yazılımını seçebilmeniz için dikkat etmeniz gereken özellikleri aşağıda bulabilirsiniz:

Kullanım kolaylığı: Öncelikle, yazılım organizatörler ve katılımcılar için kullanıcı dostu ve sezgisel olmalıdır. Kısacası, kullanıcılar yardım almadan veya çok sayıda video eğitimi izlemeden tüm mevcut özelliklere erişebilmelidir

Kaydetme ve paylaşma özelliği: Web seminerleri, videolara, sosyal medya gönderilerine, bloglara ve daha fazlasına dönüştürebileceğiniz harika bir orijinal içerik kaynağıdır. Bu nedenle, seçtiğiniz araç Web seminerleri, videolara, sosyal medya gönderilerine, bloglara ve daha fazlasına dönüştürebileceğiniz harika bir orijinal içerik kaynağıdır. Bu nedenle, seçtiğiniz araç web seminerlerinizi kaydetmenize ve transkripsiyonunu yapmanıza olanak sağlamalıdır

Etkinlik sonrası analizler: Web semineri istatistiklerini analiz edebilmeli ve kolay erişim için CSV, XLS veya PDF biçimlerinde dışa aktarabilmelisiniz

Entegrasyon: Yazılımın mevcut iş akışlarınıza uyduğundan emin olun, çünkü CRM, analiz ve proje yönetimi araçlarınızla kolayca bağlantı kurabilen bir araca ihtiyacınız var.

Özelleştirme: Web semineriniz sırasında etkileşimli anketler ve testler yapmanız mı gerekiyor? Özel kayıt formları oluşturmak ister misiniz? Web semineri yazılımının özelleştirme görevlerinizi yerine getirip getirmediğini kontrol edin.

Müşteri desteği: Beklenmedik teknik sorunlar web seminerinizi rayından çıkarabilir, bu nedenle işlerin sorunsuz yürümesi için duyarlı ve erişilebilir müşteri desteği sunan bir platform arayın

Güvenlik: Yüz yüze etkinliklerde olduğu gibi, sanal etkinliklerinizde de güvenliği sağlamalısınız. Bu nedenle, SSL, veri şifreleme ve değişken erişim düzeyleri gibi özellikleri göz önünde bulundurun

Ölçeklenebilirlik: Son olarak, yazılım, sizinle birlikte ölçeklenebilecek yeterli barındırma ve katılımcı kapasitesine sahip olmalıdır

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Web Semineri Yazılımı

İdeal bir etkinlik yönetimi yazılımını oluşturan unsurları inceledikten sonra, etkinliklerinizi çevrimiçi olarak sorunsuz bir şekilde planlamanıza ve düzenlemenize yardımcı olacak en iyi web semineri yazılımlarını listeleyelim.

1. ClickUp

ClickUp, tüm etkinlik yönetimi ihtiyaçlarınız için hepsi bir arada bir platformdur. Misyonu, dünyanın daha kısa sürede daha fazlasını başarmasını sağlamaktır. Bunu göz önünde bulundurarak ClickUp, web semineri oturumlarınızı planlamanıza, işbirliği yapmanıza, düzenlemenize ve takip etmenize yardımcı olan özellikler sunar.

Elbette, herhangi bir etkinliği düzenlemenin ilk adımı kapsamlı bir planlamadır. ClickUp Takvim görünümünü kullanarak yaklaşan etkinliğinizle ilgili tüm görevleri listeleyin ve bunları paylaşılabilir bir takvime ekleyin. Ayrıca, Google ile iki yönlü takvim senkronizasyonu sayesinde tüm toplantılarınızı görev sahipleriyle birlikte yönetebilirsiniz.

ClickUp Takvim Görünümü ile proje planı durum toplantılarını, görevleri ve zaman çizelgelerini grafik olarak görüntüleyin ve etkinliklerinizi planlayın

ClickUpDocs'u kullanarak web semineri taslaklarınızı planlayın ve oluşturun, ardından düzenlemeler için takım arkadaşlarınızla paylaşın. Birden fazla kişi aynı anda bir belge üzerinde çalışabileceğinden, çok fazla zaman kazanırsınız.

Web semineri taslağınızı işbirliği içinde planlamak için ClickUp Belgeleri'ni kullanın

ClickUp, yaratıcı yönleri de halleder. Örneğin, ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak web semineri oturumlarınız için görsel olarak çekici sunumlar oluşturabilirsiniz. Ayrıca takımınızla beyin fırtınası yapabilir ve web seminerleriniz için stratejiler ve haritalar oluşturabilirsiniz.

ClickUp Beyaz Tahtalar ile mükemmel bir web semineri için beyin fırtınası yapın

ClickUp Events ile tüm web semineri hazırlıklarınızı yönetmenize yardımcı olur. Yapılacaklar listeleri, bildirimler, öncelik ayarlama, zamanlama ve görev atamaları gibi zahmetsizce planlama yapmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Hatta mobil uygulama ile hareket halindeyken bile her şeyi yönetebilirsiniz.

ClickUp Events kullanarak başarılı web seminerleri planlayın

Ayrıca, ClickUp'ın Clip özelliği ile toplantıları ekran kaydı yapabilir ve bunları etkinlik ekibinizle anında paylaşabilirsiniz. En iyi yanı ne mi? Zaman sınırı yok! Ayrıca, izleyicileriniz klibi indirmeden izleyebilir.

ClickUp Clip ile klipleri paylaşın ve etkinliğinizi başarıya ulaştırın

Etkinlik notlarınızda önemli bir noktayı kaçırmaktan mı endişeleniyorsunuz? ClickUp AI, tüm oturum ayrıntılarınızı ve önemli noktaları zahmetsizce yakalar, böylece siz diğer şeylere odaklanabilirsiniz.

Ayrıca, zamanınız kısıtlıysa, ClickUp'ın şablonları ve planları takımınıza hızlı bir başlangıç yapma imkanı sunar. Örneğin, ClickUp'ın konferans gündemi şablonları, etkinliklerinizi planlamanıza ve izlemenize yardımcı olur.

Daha fazla bilgi edinmek için platform uzmanları tarafından gerçekleştirilen isteğe bağlı ClickUp Web Seminerlerine katılın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Tüm etkinlik planlarınızı, yapılacaklar listelerinizi, mesajlarınızı ve medyalarınızı tek bir yerde saklayın ve izleyin

Web semineri içeriğini kolaylıkla oluşturun ve paylaşın

Etkinlik planlarınızı takımlarınızla gerçek zamanlı olarak paylaşın ve uyum sağlayın

Ekran kayıtlarını anında paylaşın ve eylem öğeleri hakkında iletişim kurun

Hatırlatıcılar ve bildirimlerle görevlerinizi takip edin

Web, masaüstü ve mobil (Android ve iOS) cihazlarda bağlantıda kalın

Etkinlik verilerinin akışını mevcut CRM, raporlama, analiz ve diğer araçlardan oluşan teknoloji yığınınızla entegre edin

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, aracın birçok özelliği nedeniyle aracın yeteneklerini anlamak ve kullanmak için biraz zaman alabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.900+ yorum)

2. Livestorm

livestorm aracılığıyla

Livestorm, sanal toplantılar, web seminerleri ve etkinlikler düzenlemenize yardımcı olan tarayıcı tabanlı bir video etkinlik yönetim aracıdır.

Kullanıcı dostu, özelleştirilebilir ve ürün demoları, eğitim oturumları, takım toplantıları ve müşteri kazanımı için mükemmeldir. Popüler pazarlama ve CRM araçlarıyla entegrasyonu, web seminerlerinizden elde edilen potansiyel müşterileri izlemenizi ve beslemenizi sağlar.

Ayrıca, e-posta şablonları, özelleştirilebilir kayıt sayfaları, e-posta izleme, web sitesi bileşenleri ve sosyal paylaşım gibi özelliklerden de yararlanabilirsiniz.

Livestorm'un en iyi özellikleri

Yüksek kaliteli ses ve video akışı sağlayın

Yazılım indirmenize gerek kalmadan tarayıcınızdan aracı kullanın

Livestorm'un Özel Tasarım eklentisiyle etkinlik odanızı özelleştirin

24 dilde dünya çapındaki kullanıcılarla bağlantı kurun

Livestorm sınırlamaları

Ekran paylaşım özellikleri çok sorunsuz ve tatmin edici değildir

Kullanıcılar ara sıra hatalar ve teknik aksaklıklar yaşıyor

Livestorm fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Pro: 100 aktif kişiye kadar aylık 99 $

İş: Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Livestorm puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (370+ yorum)

3. Webex

webex aracılığıyla

İlk kez etkinlik düzenliyorsanız ve bu nedenle kurulumu kolay bir web semineri yazılımı arıyorsanız, Webex'i deneyin. Webex Webinars (eski adıyla Webex Events), ilgi çekici ve etkileşimli web seminerleri düzenlemenizi sağlayan uçtan uca bir etkinlik yönetimi çözümüdür.

Webex, davetli erişim ve SSO gibi özelliklerle etkinliğinizin güvenliğini sağlamanıza yardımcı olur. Ayrıca Slido anketleri, sürükleyici paylaşım ve Soru-Cevap gibi bir dizi etkileşimli öğe sunar.

Webex'in en iyi özellikleri

İçeriğe ve kişilere odaklanarak sahne düzenini özelleştirin

Etkinlik programınızı ve içeriğinizi tek bir konumda merkezileştirin

Kolay kayıt için birden fazla web seminerini bir seri halinde gruplandırın

Web semineri öncesinde ve sonrasında otomatik e-postalar gönderin

Etkinlikler için profesyonel düzeyde canlı yayın ve video barındırma hizmetlerini kullanın

Webex sınırlamaları

İzleyici katılımı özellikleri sınırlıdır

CRM ve etkinlik web sayfası oluşturma araçlarıyla entegrasyonlar nispeten sınırlıdır

Webex fiyatlandırması

Webex Webinars: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Webex Events: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Webex puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (6.800+ yorum)

4. Crowdcast

crowdcast aracılığıyla

Crowdcast, işletmelerin web seminerleri, soru-cevap oturumları ve çevrimiçi atölye çalışmaları gibi sanal etkinliklerini kolaylaştırmasına yardımcı olan kapsamlı bir canlı video platformudur.

Kullanıcılar, davetlileri yaklaşan etkinlikler hakkında bilgilendiren yerleşik e-posta sistemi ve özelleştirilebilir etkinlik açılış sayfası oluşturucu sayesinde bu yazılımı çok seviyor.

Crowdcast ile izleyicilerinizle gerçek zamanlı olarak etkileşim kurabilir, sunumları paylaşabilir ve değerli bilgiler edinebilirsiniz. Aslında, müşterilerle bağlantı kurmak, potansiyel müşteriler oluşturmak ve güçlü bir çevrimiçi varlık oluşturmak için hepsi bir arada bir çözümdür.

Crowdcast'ın en iyi özellikleri

Facebook ve YouTube gibi üçüncü taraf araçlara çoklu yayın yapın

Stripe entegrasyonu ile etkinlikler sırasında ödemeleri kabul edin

Katılımcıların el kaldırma özelliği ile konuşmacıyla aktif olarak etkileşime girmesini sağlayın

Hedef kitle hakkında bilgi ve performans izleme için gelişmiş analizler oluşturun

Crowdcast sınırlamaları

Kullanıcılar ara sıra hatalarla karşılaşıyor

Crowdcast fiyatlandırması

Lite: 49 $/ay

Pro: 89 $/ay

İş: 195 $/ay

Crowdcast puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (90+ yorum)

5. EverWebinar

everWebinar aracılığıyla

EverWebinar, web seminerlerini otomatikleştirme konusunda uzmanlaşmıştır, böylece canlı web seminerleri düzenlemeye devam etmenize gerek kalmaz. Tamamen otomatik bir modda çalışırken, katılımcılarınız için canlı bir web semineri deneyimi simüle eder.

Ayrıca, bu web semineri yazılımındaki bölünmüş test özelliği, birden fazla web semineri web sayfasını test etmenize ve en fazla kayıt alan sayfayı seçmenize olanak tanır.

EverWebinar'ın en iyi özellikleri

İsteğe bağlı web seminerleri için sohbet, anketler ve anketler aracılığıyla katılımcılarla etkileşim kurun

Sunumları, ekran paylaşımlarını ve hatta önceden kaydedilmiş videoları yüksek çözünürlükte yayınlayın

Hızlı dönüşümler için teklifleri gösterirken aktif geri sayımlar

Esnek planlama sistemi sayesinde tek seferlik veya tekrar eden web seminerleri düzenleyin

Yüklemeniz, barındırmanız veya yüklemeniz gereken hiçbir şeyin olmadığı, kullanımı kolay yazılım

EverWebinar sınırlamaları

Özelleştirmeler ekstra çaba gerektirebilir

Sınırlı raporlama ve izleme yetenekleri

EverWebinar fiyatlandırması

Yıllık: 499 $/yıl

İki yıllık: 874 $ (iki yılda bir faturalandırılır)

EverWebinar puanları ve yorumları

G2: 3,9/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

6. eWebinar

via eWebinar

Önceden kaydedilmiş bir web seminerinde canlı izleyici etkileşimi olsaydı harika olmaz mıydı? Aslında, eWebinar ile bu mümkün.

EWebinar ile tekrarlayan sunumları otomatik olarak ortadan kaldırabilir ve kusursuz, her zaman güncel web seminerleri sunabilirsiniz. Ayrıca, özelleştirilebilir CTA'larla mesajları yapılandırabilir ve istediğiniz gibi planlayabilirsiniz.

eWebinar'ın en iyi özellikleri

CRM, pazarlama otomasyon yazılımı ve diğer araçlarla kolayca bağlantı kurun

Web seminerinizi oluşturun ve düzenleyin ve ek ücret ödemeden birden fazla takım üyesini hesabınızı yönetmeye davet edin

Katılımcılarınızla canlı veya e-posta yoluyla etkileşim için esnek iletişim seçeneklerini kullanın

Sorunsuz iletişim için bildirim e-postaları ve önceden programlanmış etkileşimler ayarlayın

eWebinar sınırlamaları

Sınırlı sayıda yorum ve derecelendirmeye rağmen yeni bir araç için nispeten pahalı

Birden fazla platformla entegrasyon eksikliği

eWebinar fiyatlandırması

Seviye 1: 3.000 kayıtlı kullanıcı için aylık 99 $

Seviye 2: 6.000 kayıtlı kullanıcı için aylık 199 $

Seviye 3: 12.000 kayıtlı kullanıcı için aylık 299 $

eWebinar puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 5/5 (50+ yorum)

7. Demio

via Demio

Demio, dönüşüm odaklı çevrimiçi etkinlikler düzenleyen pazarlamacılara yönelik güçlü bir web semineri yazılımıdır. Demio, her bir web seminerinden elde edilen geliri izlemenize yardımcı olarak ROI'yi etkili bir şekilde ölçmenizi sağlar.

Demio'nun "Boost" özelliğini kullanarak katılımcılarınızın etkinliğinizi sosyal medyada paylaşmasını sağlayın. Demio, katılımcı başına paylaşım sayısını izleme özelliği sayesinde teşvik programları düzenlemenize ve olumlu ağızdan ağıza yayılmanın avantajlarından yararlanmanıza olanak tanır.

Dahası, Demio ile web semineri kayıt sayfanızı özelleştirebilir, otomatik e-posta hatırlatıcıları gönderebilir ve hatta gerçek zamanlı sohbetler ve anketler düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, güçlü analizler ve popüler pazarlama araçlarıyla entegrasyonlar da sağlar.

Demio'nun en iyi özellikleri

Belirli zamanlarda katılım düzeylerini izleyin

Showcase özelliği ile web seminerlerini web sitenize yerleştirin

Sosyal medya uygulamaları için tanıtım içeriğini özelleştirin, böylece katılımcılarınız etkinliklerinizi kendi çevrelerinde tanıtabilirler

Demio sınırlamaları

CRM araçlarıyla sınırlı doğrudan entegrasyon

Ekstra esneklik için küçük toplantı odaları, özel takip seçenekleri ve arka plan seçenekleri gibi özellikler yoktur

Demio fiyatlandırması

Başlangıç: 59 $/ay, sunucu başına

Büyüme: Host başına aylık 109 $'dan başlayan fiyatlarla

Premium: Başlangıç fiyatı 184 $/ay (sunucu başına)

Demio puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (140+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (240+ yorum)

8. GoTo Webinar

goTo Webinar aracılığıyla

GoTo Webinar, coğrafi olarak dağınık şirketler için özel olarak tasarlanmış, güvenli, işbirliğine dayalı ve ilgi çekici bir video konferans ve web semineri platformudur.

GoToWebinar ile web semineri sunumunuzun herhangi bir bölümünü vurgulayabilir, açıklama ekleyebilir ve yardımcı olması için bir yardımcı sunumcu davet edebilirsiniz.

Platform ayrıca, web seminerlerinizin başarısını ölçmenize yardımcı olacak güçlü analiz ve raporlama araçlarına da sahiptir.

GoTo Webinar'ın en iyi özellikleri

Sosyal medya platformlarıyla etkili bir şekilde entegre edin

Canlı etkinlikteki katılım ve etkileşimi izleyin

Daha sonra gözden geçirmek için otomatik etkinlik kaydını etkinleştirin

Doğru analizler ve etkili kaynak izleme ile veriye dayalı kararlar alın

GoTo Webinar sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü eski ve gezinmesi zor görünüyor

GoTo Webinar fiyatlandırması

Lite: Organizatör başına aylık 59 $, yıllık olarak faturalandırılır

Standart: Organizatör başına aylık 129 $, yıllık faturalandırılır

Pro: Organizatör başına aylık 249 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Düzenleyici başına aylık 499 $, yıllık faturalandırılır

GoTo Webinar puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (780+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

9. WebinarJam

webinarJam aracılığıyla

WebinarJam, katılımcıları etkileşime geçirmek için tasarlanmış bir sanal etkinlik platformudur.

Örneğin, izleyiciler arasından kişileri öne çıkararak sahneye davet etme özelliği, yüksek düzeyde etkileşim sağlar.

Dahası, etkinliğinizin süresini, konusunu ve hedef kitlesini girerek web semineriniz için yapay zeka tarafından oluşturulan bir gündem elde edebilirsiniz.

Özelleştirilebilir kayıt sayfaları ve gelişmiş analitik gibi özelliklere sahip WebinarJam, hedef kitlenizle bağlantı kuran etkili web seminerleri sunmanıza yardımcı olur.

WebinarJam'in en iyi özellikleri

Katılımı artırmak için SMS ve e-posta yoluyla hatırlatıcılar gönderin

Oturumunuza kolayca anketler ve anketler ekleyin

Canlı sunucu olmadan bile önceden kaydedilmiş videoları canlı oturumlar olarak yayınlayın

Tarayıcı uyumluluğu ve hafif performans ile sorunsuz bir deneyim sağlayın

WebinarJam sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü kullanıcı dostu değildir; şu anda videolar, slaytlar ve ekranlar arasında geçiş yapmak gerekiyor

Katılımcı başına ayrıntılı anket sonuçlarını indiremiyorum

WebinarJam fiyatlandırması

Başlangıç: 100 katılımcı için aylık 49 $

Temel: 500 katılımcı için aylık 99 $

Profesyonel: 2.000 katılımcı için aylık 229 $

Enterprise: 5.000 katılımcı için aylık 499 $

WebinarJam puanları ve yorumları

G2: 3,6/5 (50+ yorum)

Capterra: 4/5 (270+ yorum)

10. WebinarKit

webinarKit aracılığıyla

WebinarKit, potansiyel müşteri hunisini, web semineri barındırma hizmetini ve müşteri adaylarını besleme sürecini satış ve yeniden pazarlama yığınınızla birleştirir.

7/24 isteğe bağlı web semineri özelliği sayesinde, canlı oturumlar düzenlemeye gerek kalmadan potansiyel müşterilerinizle etkileşim kurabilirsiniz.

WebinarKit ayrıca, metin ve arka plan renklerini, başlıkları, açıklamaları, zamanlayıcıları, logoları vb. kolayca özelleştirerek yüksek dönüşüm oranına sahip açılış sayfaları oluşturmanıza olanak tanır.

WebinarKit'in en iyi özellikleri

Piksel mükemmelliğinde HD kalitesinde tarayıcı tabanlı web seminerleri düzenleyin

Sınırsız web semineri ve web semineri hunisi oluşturun ve sınırsız katılımcıya sahip olun

"Just-in-time" ve anında izleme planlaması ile etkinlik katılımını en üst düzeye çıkarın, böylece kayıt olanlar hemen katılabilir

WebinarKit sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme yetenekleri

Ayrıntılı web semineri istatistiklerinin eksikliği

WebinarKit fiyatlandırması

Aylık: 59 $/ay

Yıllık: 16,41 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Ömür boyu: 497 $ (tek seferlik ödeme)

WebinarKit puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: Kullanılamıyor

Web seminerlerini süper gücünüze dönüştürün

Web seminerleri, potansiyel müşterileriniz ve müşterilerinizle bağlantıda kalmanın harika bir yoludur. Elbette, işin püf noktası, karmaşadan sıyrılmak ve web seminerlerinizi öne çıkarmaktır.

Bunu gerçekleştirmek için içerik planınızın hazır olduğunu biliyoruz, bu nedenle doğru web semineri yazılımı güçlü bir fark yaratabilir.

Bu yüzden seçiminizi dikkatli yapın.

Bunu göz önünde bulundurarak, ClickUp'ı öneririz! Verimli etkinlik yönetimi çözümü, planlama ve barındırmadan etkinlik sonrası aşamaların yönetimine kadar yaklaşan sanal etkinliklerinizi takip etmenize yardımcı olacaktır.

ClickUp, sanal etkinlikler düzenlemek, projeleri yönetmek ve takımların işbirliği yapmasına yardımcı olmak gibi işinizin her alanını basitleştirecek hepsi bir arada bir araçtır.

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