2025'te Uzaktan Çalışan Takımlar için En İyi 10 Sanal Etkinlik Yazılımı

Yüz yüze etkinlikler ve seminerler düzenlemek, mekan ve katılımcıların koordinasyonundan yönetim kurulu üyelerinin seyahat programlarının yönetimine kadar lojistik kabuslarla dolu bir mücadeledir. Sanal etkinliklere geçişin bir zorunluluk haline gelmesi şaşırtıcı değildir.

Ve hayır, sanal etkinlikleriniz için temel bir web semineri aracı seçmek yeterli olmayacaktır. Elbette, web semineri araçları basit, ders tarzı sunumlar ve sanal toplantılar için harikadır. Ancak fiziksel etkinliklerin etkileşimini yeniden yaratmak istiyorsanız, biraz daha güçlü bir şeye ihtiyacınız var. ?

İşte burada sanal etkinlik yazılımı devreye giriyor. Etkinlik kaydı, biletleme, küçük grup odaları, ağ oluşturma ve oyunlaştırma gibi gelişmiş özelliklere sahip web semineri araçlarını temel alarak, yüz yüze etkinliklerin eğlencesini ve zenginliğini taklit eder.

Piyasada çok sayıda sanal etkinlik yazılımı platformu olduğundan, hangilerinin zaman ayırmaya değer olduğunu belirlemek zor olabilir. Ancak endişelenmeyin, bu işi sizin için yaptık. Her tür etkinlik için mükemmel olan en iyi 10 sanal etkinlik platformunu bir araya getirdik.

Sanal Etkinlik Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Bir sonraki etkinliğiniz için sanal etkinlik yazılımı seçerken netlik anahtar öneme sahiptir. Kullanım amacınıza en uygun yazılımı bulmak için dikkat etmeniz gereken anahtar özellikler şunlardır:

Kullanıcı dostu arayüz: Yazılım, sorunsuz bir dijital etkinlik deneyimi sağlamak için (etkinlik planlayıcıları için) kurulumu ve (etkinlik katılımcıları için) kullanımı kolay olmalıdır. ✨

Etkinlik türleri: Yüz yüze, sanal veya karma etkinlikler düzenlemek istiyorsanız, seçtiğiniz sanal etkinlik yazılımının bunu gerçekleştirebilecek özelliklere sahip olduğundan emin olun

Özellikler: Yazılımda kayıt ve biletleme gibi etkinlik öncesi araçları, küçük grup odaları, ağ oluşturma ve anketler gibi etkinlik yönetimi işlevleri ve analiz ve oynatma gibi etkinlik sonrası özellikleri olup olmadığını kontrol edin

Analitik: Sanal etkinlik yazılımı, kullanıcı deneyimini gelecekte iyileştirmek için katılımcıların katılımı ve etkinlik performansı hakkında içgörüler sağlamalıdır

Özelleştirme: Katılımcıların temas noktalarını (açılış sayfaları, e-posta dizileri ve etkinlik uygulamaları gibi) marka kimliğinizi yansıtacak şekilde özelleştirebilmeniz gerekir

Entegrasyonlar: Sanal etkinlik yazılımının, veri akışını kolaylaştırmak için favori web semineri platformlarınız, etkinlik pazarlama ve CRM uygulamalarınız ve Sanal etkinlik yazılımının, veri akışını kolaylaştırmak için favori web semineri platformlarınız, etkinlik pazarlama ve CRM uygulamalarınız ve proje yönetimi yazılımınızla entegre olup olmadığını kontrol edin

2024'te Kullanılacak En İyi 10 Sanal Etkinlik Yazılımı

İşte, boyut ve kapsamı ne olursa olsun etkinliğinizin sorunsuz ve başarılı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan, çeşitli ihtiyaçları karşılayan en iyi 10 sanal etkinlik yazılımı seçeneği.

Her biri benzersiz özellikleri ve fiyatlandırma modelleri nedeniyle seçilmiştir. Sunduklarına daha yakından bakalım.

Sanal etkinlik planlamanız için görevleri ClickUp'ın Takvim görünümüne sürükleyip bırakın

ClickUp, etkinlik planlaması için vazgeçilmez verimlilik aracınızdır. Bütçe yönetimi ve takım üyelerinin rollerini netleştirme gibi zorlu kısımları halleder. Böylece, siz ve takımınız sanal etkinliğinizi başarılı kılmaya odaklanabilirsiniz.

ClickUp'ın etkinlik yönetimi şablonuyla işe başlayın. Yapılması gereken her şey için bir ana kontrol listesi gibidir. Takımınıza görevler atayın, son tarihler belirleyin ve ter dökmeden bütçeyi takip edin.

Özel görünümlerle görevleri görselleştirin. Kanban görünümü, görev durumlarını anında görüntülemenizi ve güncellemenizi sağlar, Gantt görünümü görev süreleri ve bağımlılıklar hakkında genel bir bakış sunar ve Takvim görünümü yaklaşan tüm etkinliklerinizden haberdar olmanızı sağlar. ?️

ClickUp ile başkalarıyla çalışmak çok kolaydır. Projenizi takımınızla, diğer departmanlarla veya dış tedarikçiler ve yüklenicilerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca sohbet edebilir, görevlere yorum bırakabilir ve @bahsetme özelliğini kullanarak kişilerin dikkatini çekebilirsiniz.

Etkinlik planlaması eğlenceli olamaz diyen kim? Etkinlikleriniz için proje yönetimi yazılımı olarak ClickUp'ı kullanın ve onlara yanıldıklarını kanıtlayın.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp AI'yı kullanarak fikir üretin ve içerik oluşturmayı hızlandırın

Takım iş yükünü izleyin ve görevleri yeniden dağıtarak tükenmişliği önleyin

Zaman takibi ile faturalandırılabilir saatleri hesaplayın ⏰

Hatırlatıcılar ve bildirimlerle görevlerinizi takip edin

ClickUp'a web, masaüstü (Windows, MacOS ve Linux) ve mobil (Android ve iOS) üzerinden erişin

ClickUp sınırlamaları

ClickUp AI ücretsiz planda yer almamaktadır

Yeni başlayanlar platforma alışmak için biraz zamana ihtiyaç duyar

ClickUp fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.900+ yorum)

2. Whova

via Whova

Whova, yüz yüze, sanal ve hibrit etkinlikler için hepsi bir arada etkinlik yönetim platformudur. Etkinlik kaydı ve bilet satışından yönetim ve pazarlamaya kadar her şeyi halleder.

Yüz yüze etkinlikler için Whova, katılımcılar için dijital broşürler ve yaka kartları tasarlayabilmenizi sağlar. Ayrıca, QR kodu tarama, katılımcı arama ve sadece bir telefon veya dizüstü bilgisayar kullanarak self servis istasyonları gibi seçeneklerle check-in işlemini basitleştirir. ?

Sanal etkinlikler söz konusu olduğunda, Zoom, Webex, GoToMeeting, Vimeo ve YouTube Live gibi 15'ten fazla akış ve video platformuna bağlanarak canlı yayınlarınızı ve önceden kaydedilmiş videolarınızı ayarlayın. Etkinlik sırasında ise sohbet, soru-cevap ve anketler ile herkesin katılımını sağlayın.

Whova'nın en iyi özellikleri

E-posta kampanyalarıyla katılımı artırın

Etkinlik gönüllülerinin check-in işlemlerine yardımcı olmasını sağlayın

Kartvizitleri tarayarak, e-kartvizitleri değiştirerek ve mesajlar göndererek diğer kullanıcılarla ağ kurun

Mobil push bildirimleri, uygulama içi mesajlar ve e-postalar aracılığıyla gerçek zamanlı etkinlik güncellemelerini alın

Whova sınırlamaları

Canlı yayınlar sırasında ara sıra gecikmeler yaşanabilir

Katılımcılar bildirimlerini özelleştiremez

Konu modunda mesajlara yanıt veremezsiniz

Whova fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Whova puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (1.300+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.900+ yorum)

3. vFairs

via vFairs

vFairs, yüz yüze, sanal ve hibrit etkinlikler düzenlemek için başka bir etkinlik çözümüdür. Etkinlik kaydı, yerinde yaka kartı basımı, e-posta pazarlaması, para kazanma, ağ oluşturma ve analiz için araçlarla doludur. ?

VFairs'in harika yanı, Zoom, Microsoft Teams ve Webex gibi araçlardan web seminerlerini (canlı ve önceden kaydedilmiş) özelleştirilebilir 3D alanlara entegre edebilmenizdir, böylece sanal etkinlikleriniz gerçeğe yakın bir his verir.

Lobiler, oditoryumlar ve sergi salonları dahil olmak üzere bu 3D alanları marka kimliğinizi yansıtacak şekilde özelleştirin. Katılımcıların yaş, ten rengi ve kıyafetlerle kişiselleştirebilecekleri animasyonlu avatarlarla eğlenceli bir dokunuş ekleyin.

vFairs en iyi özellikler

Yerel AI pazarlama aracını kullanarak web semineri içeriğini blog makalelerine, sosyal medya gönderilerine ve e-posta bültenlerine dönüştürün

Katılımcıları trivia oyunları, hazine avı, çarkı çevirme, fotoğraf kabini ve liderlik tablosu sıralaması ile eğlendirin ?

Diğer katılımcılarla iş kartvizitlerini paylaşın ve metin, arama veya video sohbet yoluyla onlarla bağlantı kurun

Etkinliklerinizin başarısını sağlamak için özel bir hesap yöneticisine erişim

vFairs sınırlamalar

Platformun arka ucu yeni kullanıcılar için biraz karmaşık gelebilir

Bazı özel ayarlamalar için vFairs destek ekibinin yardımı gerekmektedir

vFairs fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

vFairs puanlar ve yorumlar

G2: 4,7/5 (1.500+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (500+ yorum)

4. BigMarker

via BigMarker

BigMarker, pazarlama ve etkileşimli web semineri oturumları sunmak için kullanılan bir web semineri platformudur. Hedef kitlenizi büyütmek ve ürünlerinize olan talebi artırmak için kullanın.

Canlı, isteğe bağlı, sürekli, 7/24 veya tekrarlanan web seminerleri düzenlemek istiyorsanız, BigMarker tam size göre. Ayrıca, oturumları Facebook, YouTube ve LinkedIn gibi sosyal medya sitelerine doğrudan yayınlayabilirsiniz. ?

Platform, açılış sayfası oluşturucu, biletleme, e-posta pazarlama, ağ oluşturma, oyunlaştırma ve etkinlik analizi gibi özellikler sayesinde yüz yüze, sanal ve karma etkinliklere ev sahipliği yapmak üzere genişletilebilir.

BigMarker'ın en iyi özellikleri

Yerel ödeme çözümü Stripe veya Authorize. Net'i kullanarak ödemeleri kabul edin

Katılımcıların potansiyel müşteri oluşturmak için katılımcıların QR kodlarını taramasına izin verin

Belirli zamanlarda video oynatmak, sohbet mesajı göndermek veya bir teklif görüntülemek için otomasyonlar kurun

BigMarker'ı HubSpot, Salesforce, Mailchimp ve Eventbrite gibi popüler e-posta pazarlama, CRM ve etkinlik platformlarıyla bağlayın

BigMarker sınırlamaları

Web semineri açıklama araç setinde herhangi bir işaretçi yoktur

Beyaz etiketleme, Enterprise planıyla sınırlıdır

Kapsamlı özelliklerini öğrenmek biraz zaman alır

BigMarker fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

BigMarker puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (300'den fazla yorum)

5. SpotMe

spotMe aracılığıyla

SpotMe, markalı web ve mobil uygulamalar aracılığıyla etkileşimli deneyimler sunmak için kullanılan bir çevrimiçi etkinlik platformudur. İster yüz yüze, ister sanal veya hibrit bir etkinlik düzenliyor olun, SpotMe kayıt ve e-posta pazarlamasından ağ oluşturma ve oyunlaştırmaya kadar ihtiyacınız olan tüm araçları sunar. ?️

SpotMe ile etkinliğinizi yayınlamak çok kolaydır. SpotMe Studio'yu kullanabilir veya Zoom, Webex veya OBS gibi favorilerinizle entegre edebilirsiniz.

SpotMe erişilebilirlik konusunda çok başarılıdır. Akışlarınıza kapalı altyazılar ve altyazı çevirileri ekleyin. Interprefy entegrasyonu sayesinde katılımcılar kendi dillerinde canlı çevirilerin keyfini çıkarabilirler.

SpotMe'nin en iyi özellikleri

Anlık veya planlanmış mesajlarla katılımcılara önemli güncellemeler hakkında bilgi verin

Soru-cevap, testler, alkış ve sohbet gibi etkileşimli özelliklerle canlı oturumlara katılın

Davranış haritaları ile etkinliklerdeki katılımcı etkileşimlerini görselleştirin

HubSpot, Salesforce, Marketo ve Veeva gibi CRM ve pazarlama araçlarıyla entegre edin

SpotMe sınırlamaları

Etkinliklerden para kazanamazsınız

Yeni kullanıcılar zor bir öğrenme süreciyle karşılaşabilir

Canlı çeviri bir eklentidir ve mobil web tarayıcıları ve uygulamalarda desteklenmez

SpotMe fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

SpotMe puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (140+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (14 yorum)

6. GoTo Webinar

goTo Webinar aracılığıyla

GoTo Webinar, web seminerleri ve çevrimiçi etkinlikler düzenlemek için kullanılan bir yazılımdır. Katılımı artırmak ve katılımcıların bilgilerini almak için bir açılış sayfası ve e-posta dizileri ayarlayabilirsiniz.

Platform, herhangi bir web veya mobil tarayıcıdan canlı veya önceden kaydedilmiş web seminerlerine katılabilen 3.000 katılımcıya kadar destekler. Ancak, etkinlik organizatörleri ve panelistler yazılımı indirmeleri gerekir. Bu biraz zahmetli olsa da, güvenilir ve istikrarlı bir bağlantıya katkıda bulunur. ?

GoTo Webinar en iyi özellikler

Etkinlik öncesinde ve sonrasında hatırlatıcı ve takip e-postaları için planlama aracını kullanın

GoTo stage'de web seminerleri yayınlayarak küresel bir kitleye ulaşın

Etkinlik öncesi ve canlı etkinlik desteği için bir etkinlik yapımcısı ile randevu alın

Web semineri başarısını ölçmek için kayıt, katılımcı, oturum ve etkileşim raporları oluşturun

GoTo Webinar sınırlamaları

Canlı web semineri arayüzü eski ve hantal görünüyor

Ürünleri tanıtmak için pop-up'lar paylaşamazsınız

Açılış sayfası oluşturucu, sınırlı özelleştirme seçeneklerine sahiptir

GoTo Webinar fiyatlandırma

Lite: Organizatör başına aylık 59 $

Standart: Organizatör başına aylık 129 ABD doları

Pro: Organizatör başına aylık 249 $

Enterprise: Organizatör başına aylık 499 $

GoTo Webinar puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (780+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

7. Shindig

shindig aracılığıyla

Shindig'in etkinlik yönetimi yazılımı, küçük sanal konferanslardan büyük ölçekli, çok günlük zirvelere ve ticaret fuarlarına kadar her şeyi organize etmek için ihtiyacınız olan her şeyi sunar. Etkinliklerinizi eğlenceli ve ilgi çekici hale getirmek için kayıt, katılım ve ağ oluşturma modülleriyle doludur. ?

Katılımcılar etkinliklerinize ücretsiz olarak katılabilir veya bilet satın alarak, Facebook veya LinkedIn üzerinden kaydolarak veya sınırlı misafir listesine dahil olarak erişim sağlayabilir. PayPal veya Stripe ile ödeme kabul edebilirsiniz.

Yerel üretim aracı, birden fazla konuşmacı düzeniyle oynamanıza olanak tanır. Ve izleyicilerinizi dahil etmek istiyorsanız, ilk gelen ilk alır esasına göre onları sahneye çıkarmak için bir podyum açın.

Shindig'in en iyi özellikleri

Etkinlikleri Facebook, X/Twitter ve YouTube'a yayınlayın

Ücretsiz planla 100 katılımcıya kadar sınırsız 40 dakikalık etkinlikler düzenleyin

Diğer katılımcılarla metin veya video aracılığıyla bire bir veya küçük gruplar halinde sohbet edin

Katılım, sorular ve anket yanıtları gibi etkileşim metriklerini izleyin

Shindig sınırlamaları

LMS ve Zapier entegrasyonları yalnızca en yüksek planlarda mevcuttur

Kullanıcı arayüzü eski ve sezgisel değil

Shindig fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç: 99 $/ay (1 yönetici koltuğu)

Giriş: 750 $/ay (10 yönetici koltuğu)

Gelişmiş: Fiyatlandırma için iletişime geçin (sınırsız yönetici koltuğu)

Shindig puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (23 yorum)

Capterra: 4,5/5 (9 yorum)

8. HeySummit

heySummit aracılığıyla

HeySummit, tercih ettiğiniz web semineri aracıyla bağlantı kurarak canlı ve önceden kaydedilmiş etkinlikler düzenlemenizi sağlayan bir sanal etkinlik yazılımıdır. Etkinliklerinizden para kazanmayı düşünüyorsanız, HeySummit ile PayPal veya Stripe'a bağlanarak ödemeleri kabul edebilirsiniz.

Bilet satışlarını gerçekten hızlandırmak için kuponlar, hediyeler, özel teklifler ve indirimler gibi harika fırsatlar sunabilirsiniz. Katılımcılar bilet fiyatının tamamını karşılayamıyorsa, taksitlere bölmelerine izin verebilirsiniz.

Bir başka harika özellik ise konuşmacı yönetimi. Etkinliğinize konuşmacılar ekleyin ve onlara kendi konuşmacı gösterge panellerine erişim izni verin. Burada, profillerini oluşturabilir ve oturum ayrıntılarını doldurabilirler, böylece hem siz hem de konuşmacılarınız etkinlikteki rollerini kolayca yönetebilirsiniz.

HeySummit'in en iyi özellikleri

Tüm ücretli planlarda sınırsız etkinlik, işbirlikçi ve katılımcıya erişin

Konuşmacılar ve katılımcılar için ortaklık programları ayarlayarak bilet satışlarını artırın ?

Etkinlikleri Facebook, YouTube ve LinkedIn'de yayınlayın

Etkinliklerinizi kısa klipler, makaleler ve podcast'lere dönüştürün

HeySummit sınırlamaları

Platform, yeni kullanıcılar için biraz karmaşık gelebilir

E-posta yayınları, gelişmiş biletleme ve sponsor stantları gibi özellikler yalnızca en yüksek planlarda mevcuttur

HeySummit fiyatlandırma

Başlangıç: 49 $/ay

Büyüme: 99 $/ay

Başarı: 349 $/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

HeySummit puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (19 yorum)

Capterra: 4,7/5 (32 yorum)

9. Influitive

via Influitive

Influitive, size sorunsuz bir deneyim sunmak için tasarlanmış özel bir sanal etkinlik platformu sunar. Tamamen özelleştirilebilir web ve mobil uygulamalar aracılığıyla sınırsız katılımcıyla canlı etkinlikler düzenleyebilirsiniz.

Ve tahmin edin ne oldu? Yazılımı nasıl kullanacağınızı bilmenize gerek yok, çünkü Influitive takımı etkinlik ekibinizle her adımda birlikte çalışacak. Sanal etkinlik platformunuzun tasarımını, oluşturulmasını ve yönetimini onlar halledecek. ?️

Uygulamalarınız, favori akış platformlarınızla entegre olacak, oturum oynatımlarını kaydedecek ve hatta izleyicilerinizin ilgisini çekmek için eğlenceli oyunlaştırma özellikleri içerecek şekilde özelleştirilebilir.

Influitive'in en iyi özellikleri

Metin, fotoğraf, video ve dosyalar aracılığıyla katılımcıların etkileşimi için tartışma panoları oluşturun

Anketler ve oylamalarla katılımcı bilgilerini toplayın

Etkinlikten sonra kişiselleştirilmiş e-posta kampanyaları için katılımcı bilgilerini Salesforce ve Marketo ile senkronize edin

Platform, İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolca dahil olmak üzere 9 dilde destek sunmaktadır

Influitive sınırlamaları

Ücretsiz plan, deneme veya demo sürümü mevcut değildir

Platformun çok az sayıda yerel entegrasyonu vardır

Influitive fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Influitive puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (390+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (240+ yorum)

10. Hopin

hopin aracılığıyla

Hopin, oryantasyon, konferanslar, kariyer fuarları ve ürün lansmanları gibi çeşitli sanal etkinlikleri yönetmenize olanak tanır. Hopin, harici web semineri araçlarıyla entegre olmasa da, etkinliklerinizi barındırmak için yerel bir canlı yayın stüdyosuna sahiptir.

Platform, katılımcıların gezinmesini son derece kolaylaştıran minimalist ve modern bir arayüze sahiptir. Konferans gündemini görüntülemek ve ana etkinliğe katılmak dışında, katılımcılar küçük grup oturumlarına katılabilir, diğer katılımcılarla ağ kurabilir veya fuar bölümünde etkinlik satıcılarını inceleyebilir.

Hopin en iyi özellikler

Katılımı artırmak için kayıt sayfaları ve e-posta dizileri oluşturun

Ekran paylaşımı, anketler, soru-cevap ve sohbet gibi etkileşim özelliklerini kullanarak katılımcıların deneyimini iyileştirin

Hopin'i Marketo, Interprefy, Kahoot! ve Mentimeter gibi 40'tan fazla pazarlama, çeviri ve oyun uygulamasıyla bağlayın

Katılım, izleyici katılımı ve dönüşüm raporları oluşturun ve bunları CSV dosyaları olarak dışa aktarın

Hopin sınırlamalar

Etkinlikleri Facebook ve YouTube'da canlı yayınlayamazsınız

Ödemeleri kabul etmek için yalnızca Stripe'ı kullanabilirsiniz

Yerel stüdyoda altyazı özelliği yoktur

Hopin fiyatlandırma

Lisans başına yıllık 750 $'dan başlayan fiyatlarla

Hopin puanlar ve yorumlar

G2: 4,5/5 (880+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (320+ yorum)

Her seferinde unutulmaz sanal etkinlikler düzenleyin

Başarılı sanal etkinliklerin arka planını yönetmek stresli olabilir, ancak böyle olmak zorunda değildir. Tasarım odaklı düşünme sürecini kullanarak etkinliğinizin vizyonunu belirleyin. Ardından, vizyonunuzu hayata geçirmek için en iyi sanal etkinlik platformunu seçin. ?

Tercih ettiğiniz sanal etkinlik yazılımına ek olarak, etkinlik planlama aşamasını kolaylaştırmak için ClickUp'ı da değerlendirin. Yapılması gereken görevleri organize etmek ve her şeyin zamanında tamamlandığından emin olmak için takımınızla işbirliği yapmak için kullanın.

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