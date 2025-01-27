2025'in En İyi 10 Slab Alternatifi ve Rakibi

Acilen bir bilgiyi bulmak için çok sayıda dağınık belgeyi taradıysanız, bilgi tabanını düzenli tutmanın önemini bilirsiniz. Bilgi tabanı, şirketinizin müşteriler, ürünler ve iş süreçleri hakkındaki bilgilerini düzenli ve erişilebilir tutar.

Bu bilgi tabanını oluşturmak için birçok kişi, birden fazla kullanıcıyla işbirliği içinde belgeler oluşturmanıza ve düzenlemenize yardımcı olan bir bilgi tabanı yazılımı olan Slab'a güveniyor.

Ancak, Slab'ın sınırlı entegrasyonlarıyla uğraştıysanız veya daha kullanıcı dostu özellikler istiyorsanız, yalnız değilsiniz. Slab, işinizin karmaşıklığını kaldıramayabilir, bu nedenle bir adım öteye geçebilecek alternatiflere ihtiyacınız var.

Bu makalede, sizin için en iyi 10 Slab alternatifi'ni sıraladık. Özelliklerini inceleyeceğiz, artılarını ve eksilerini tartacağız ve fiyatlarını analiz edeceğiz, böylece sizin gibi yöneticilerin ideal bilgi yönetimi çözümünü bulmasına yardımcı olacağız.

Slab alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

İdeal araç, iş ihtiyaçlarınızla uyumlu olmalıdır. Bu nedenle, çeşitli Slab alternatiflerini değerlendirirken dikkat etmeniz gereken bazı anahtar özellikleri burada bulabilirsiniz.

Kusursuz arama fonksiyonu: İdeal bir İdeal bir bilgi yönetimi yazılımı, yazarken anında öneriler sunarak ihtiyacınız olanı hızlı bir şekilde bulmanızı sağlayan sezgisel bir arama deneyimi sunmalıdır. İşinizde, çağrı sırasında bilgilere hızlı erişim ihtiyacı olan destek temsilcileri varsa, bu çok önemlidir; güçlü bir arama fonksiyonu hem zamandan hem de çabadan tasarruf sağlar

Takım işbirliği: Bir bilgi tabanı oluşturmak bir takım çabasıdır. Bu nedenle bilgi yönetim sisteminiz, tanımlanmış rollere sahip takım işbirliğine izin vermelidir

Akıllı entegrasyonlar: Takımınızın halihazırda kullandığı araçlarla iyi işleyen Slab alternatiflerini seçmek, daha hızlı benimsenmesine yardımcı olacaktır.

Yedekleme ve kurtarma: Bir hata veya veri kaybı nedeniyle aylarca süren işinizi kaybettiğinizi hayal edin. Ek güvenlik için sağlam yedekleme ve kurtarma özelliğine sahip bir Slab alternatifi seçin

Güçlü geri bildirim sistemi: Çok yönlü bir bilgi yönetimi aracı, önemli kullanıcı geri bildirimlerini toplamak için özel formlara veya üçüncü taraf araç entegrasyonlarına izin vermelidir.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Slab Alternatifi

İşinizin iyi yürümesi için gerekli temel özelliklere karar verdikten sonra, Slab alternatifleri listemizden size en uygun olanı seçin.

1. ClickUp

ClickUp Docs ile tek bir belge üzerinde yazın, düzenleyin ve iş arkadaşlarınızla işbirliği yapın

ClickUp bizim en iyi seçimimiz ve bunu sadece biz söylemiyoruz, dünya çapındaki takımlar da onu seviyor!

ClickUp, takımların özellikle sağlam bir bilgi tabanı oluştururken zahmetsizce planlama, organize etme ve birlikte çalışma yapabildiği tek noktadan proje yönetimi aracı ve işbirliğine dayalı çalışma alanıdır. Ve bunun merkezinde ClickUp Belgeleri yer alır.

ClickUp Belgeleri kullanarak son derece özelleştirilebilir wiki'ler ve bilgi tabanları oluşturun

ClickUp Belgeleri

Docs, en gelişmiş belge yönetimi ve işbirliği sihirbazıdır ve büyük ve küçük takımlar için dünyanın en yüksek puanlı araçları arasında yerini almıştır.

ClickUp Docs ile sınırsız sayıda sayfaya sahip olursunuz ve İlişkiler özelliği, ilgili görevleri sayfalarına bağlayarak ve ardından kolay arama için kullanıcıları etiketleyerek dosya yönetimini basitleştirir.

Sayfaları gizli veya herkese açık olarak da paylaşabilirsiniz. Bu seçenek, istenmeyen düzenlemelere karşı ekstra bir güvenlik katmanı ekler. Ancak asıl yıldız, gerçek zamanlı önerilerle yazmayı daha kolay ve hızlı hale getiren ClickUp AI in Docs'tur.

ClickUp'ın Belgeleri, resimleri ve altyazıları kapsayan birden çok stil ve metin hizalama dahil olmak üzere zengin metin biçimlendirme seçeneklerine sahiptir. Bu WYSIWYG düzenleyici ile görsel olarak çekici belgeler oluşturun. Ayrıca, iç içe sayfalar ve biçimlendirme seçenekleri gibi özellikler işinizi kolaylaştırır.

İhtiyaçlarınıza göre çok yönlü belgeler ve wikiler oluşturun. Yol haritaları veya bilgi tabanı olsun, Docs ile yapamayacağınız hiçbir şey yok.

Siz ve takımınız, kolay entegrasyon için Belgeleri iş akışlarına bağlayarak aynı belge üzerinde aynı anda çalışabilirsiniz. ClickUp Belgeleri, işbirliğine dayalı yazma yetenekleri ve özelleştirme seçenekleriyle, özellikle belgelemenin akıllı iş akışlarının anahtar bir unsuru olduğu durumlarda, verimli proje yönetimi ve işbirliği için vazgeçilmez bir araçtır.

ClickUp AI ile 30 saniyede 30 dakikalık bir belge oluşturun

ClickUp AI

Ama hepsi bu kadar değil! ClickUp AI ile takım oluşturun ve tüm gününüzü harcamadan bilgi tabanları oluşturun.

Çeşitli rollere ve kullanım durumlarına uygun yüzden fazla araçla, tartışmaları özetler, eylem öğeleri oluşturur ve iletişimin netliğini artırır, hepsi tek seferde.

Wiki oluşturmak için daha hazır bir yaklaşım tercih ediyorsanız, ClickUp Wiki Şablonu'ndan yardım alın

ClickUp Şablonları

Bir şablonla başlamak isterseniz, ClickUp sizi hayal kırıklığına uğratmayacaktır. ClickUp Wiki Şablonu, bilgi tabanınızı oluşturmak ve sürdürmek için bir hile kodudur. Kurulumda zaman kazanmak için kullanın, böylece takımınız wiki'ler, SOP'lar ve daha fazlasını oluşturabilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Docs'ta zengin metin düzenleme özelliği ile güzel belgeler ve wikiler oluşturun.

ClickUp AI ile içerik taslağı oluşturun, özetler oluşturun ve zamandan tasarruf edin

İlişkiler ve özel erişim haklarıyla birden fazla belgeyi kolayca yönetin

Takım arkadaşlarınızla belgeleri gerçek zamanlı olarak düzenleyin

ClickUp Notepad ile notlar alın ve kontrol listeleri oluşturun

Wiki ve Bilgi Bankası şablonları dahil olmak üzere farklı durumlar için proje şablonları içeren bir kitaplığı keşfedin

Belgeleri saniyeler içinde kolayca sıralayın ve bulun

Google Dokümanlar, Dropbox, YouTube, Box, Evernote ve daha fazlası gibi diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurun

IOS ve Android sistemleri için mobil uygulamaları kullanın

ClickUp sınırlamaları

Kullanıcılar, platformu doğru şekilde kullanmak için başlangıçta biraz yardıma ihtiyaç duyabilir

Mobil uygulama masaüstü sürümü kadar iyi değil

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI tüm ücretli planlarda çalışma alanı başına 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3900+ yorum)

2. Nuclino

nuclino aracılığıyla

Nuclino, hız ve performansa odaklanan Slab'ın hızlı bir alternatifidir.

Basit, dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen kullanıcı arayüzü, can sıkıcı yükleme gecikmeleri olmadan hızlı etkileşim sağlar.

Gerçek zamanlı güncellemeler ve verimli sürüm geçmişi ile işbirliği sorunsuz bir şekilde gerçekleşir.

Ancak, Nuclino'nun sınırlamaları vardır. Bazı kullanıcılar daha güçlü platformların gelişmiş özelliklerini özlerken, bazıları fiyatlandırma yapısından şikayet eder.

Nuclino'nun en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı işbirliği ile düzenleme ve izlemeyi basitleştirin

Airtable, Slack ve Microsoft Teams gibi 40'tan fazla araçla bağlantı kurun

AI destekli araçları kullanarak içerik taslağı oluşturun, okunabilirliği artırın ve özetler oluşturun

"@" yazarak iç bağlantılar oluşturun

Nuclino sınırlamaları

Bireysel klasörler ve sayfalar için erişim denetimi yok

Metin düzenleme için sınırlı özellikler

Nuclino fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Aylık 5 $/kullanıcı

Premium: Aylık 10 $/kullanıcı

Standart plan, 14 günlük ücretsiz deneme dönemi ile birlikte gelir.

Nuclino puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (70+ yorum)

3. Google Dokümanlar

google Dokümanlar aracılığıyla

Google Dokümanlar, özel bir bilgi tabanı için tasarlanmamıştır. Ancak yeni belge bağlantı güncellemesi sayesinde Slab alternatifi olarak kullanılabilir.

Bu güncelleme, belgeleri birbirine bağlayarak Google Drive'da geçici bir wiki oluşturmanıza olanak tanır. Takımınız Google araçlarını zaten iyi biliyorsa, Slab'dan geçiş yapmak çok kolaydır.

Google Dokümanlar, Slab'ın tüm özelliklerine sahip olmasa da, basit belge işbirliği için iyi bir uzlaşma olabilir.

Google Dokümanlar'ın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı işbirliği sayesinde birçok kişi aynı anda aynı belge üzerinde çalışabilir

Tanıdık Google ekosisteminde wiki'ler oluşturun

Hem genel hem de gizli belge paylaşımı seçenekleriyle erişimi kolaylaştırın

Salt okunur mod ile kazara güncellemeleri önleyin

Google Dokümanlar sınırlamaları

Bilgi tabanları için çeşitli şablonlar yok

Kafa karıştırıcı olabilir ve kullanıcıları alternatifler aramaya yöneltebilir

Google Dokümanlar fiyatlandırması

Ücretsiz

İş Başlangıcı: Aylık kullanıcı başına 6 $

İş Standardı: Aylık kullanıcı başına 12 $

Business Plus: Aylık 18 $/kullanıcı

Google Dokümanlar, Google Çalışma Alanı fiyat planlarına dahildir

Google Dokümanlar puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (28.000+ yorum)

4. Zoho Learn

zoho Learn aracılığıyla

Zoho Learn'ü (eski adıyla Zoho Wiki) diğerlerinden ayıran özellik, basitliği ve uygun fiyatıdır. Bu bilgi yönetimi aracı, küçük yaratıcı ve pazarlama takımları, eğitimciler ve bütçesi sınırlı takımlar için tasarlanmıştır.

Zoho Learn, çalışma alanı görevlerini düzenleyerek, portalları özelleştirerek ve gerçek zamanlı güncellemeler sağlayarak takımların bilgilerini paylaştığı bir merkez oluşturur. Özelleştirilebilir sayfa erişimi ile verilerin güvenliğini sağlamak için güvenlik önlemleri alınmıştır.

Ancak, Zoho Learn depolama alanından yoksundur ve çok sayıda kullanıcıyı desteklemez. Dolayısıyla, şirketiniz büyüyor ve daha fazla kişi eklemeyi planlıyorsanız, bu araç sizin için en uygun seçenek olmayabilir ve diğer Slab alternatiflerini değerlendirmelisiniz.

Zoho Learn'in en iyi özellikleri

Değişiklikleri kolayca izlemek için aynı belgenin sürümlerini saklayın

Aracın görünümünü ve hissini markanıza göre özelleştirin

Bileşenleri kullanarak hızlı içerik oluşturun

Gizli ve hassas verileri yetkisiz erişimden koruyun

Zoho Learn sınırlamaları

Yüklenen belgelerden önemli bilgileri alamıyorum

Sınırlı depolama alanı

Zoho Learn fiyatlandırması

Ücretsiz

Express: Kullanıcı başına aylık 1 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 3 $

Zoho Learn puanları ve yorumları

G2: 4. 3/5 (40+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

5. Notion

notion aracılığıyla

Notion, not alma, proje yönetimi ve yapılacaklar listesi oluşturma gibi her şeyi yapabilmesiyle öne çıkar. Veritabanları ve zaman çizelgeleri gibi gelişmiş özellikleri, wiki oluşturma gibi karmaşık projeler için harika bir araçtır.

Notion basit görünse de, birçok şekilde özelleştirilebilir şablon seçenekleri ve memler ve emojiler gibi eğlenceli özellikleriyle oldukça güçlüdür.

Ancak Notion'un esnekliği bir dezavantaj olabilir. Sorunsuz takım işbirliğinden çok kişisel bilgi yönetimi için daha uygundur.

Notion'un en iyi özellikleri

İçindekiler tablosu, başlıklar, gövde metni, madde işaretleri, anahtarlar ve kod parçacıkları gibi seçeneklerle dosyalarınızı kolayca özelleştirin

Takım arkadaşlarınızla birlikte çalışarak bir belgeyi aynı anda düzenleyin ve birbirinize soru ve yorumlarla etiketler ekleyin

İçerik özetleme, anahtar noktaların belirlenmesi ve otomatik düzenleme için AI araçlarını kullanın

Kanban veya zaman çizelgesi görünümlerini kullanarak proje görevlerinizi istediğiniz gibi düzenleyin

Slack, Jira, GitHub, GitLab ve Zapier ile sorunsuz bir şekilde bağlantı kurun

Notion sınırlamaları

Yeni kullanıcılar çok fazla özelleştirme seçeneği nedeniyle kendilerini kaybolmuş hissedebilirler

Bazı kullanıcıların belirttiği gibi, mobil uygulamanın yüklenmesi daha uzun sürebilir

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 8 $

İş: Kullanıcı başına aylık 15 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion AI aylık üye başına 10 $ ek ücret karşılığında kullanılabilir

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (5000+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (2000+ yorum)

6. Confluence

atlassian aracılığıyla

Confluence, Jira ve Trello ile birlikte Atlassian ailesinin bir parçasıdır. İç iletişimi güçlendirmesiyle bilinen popüler bir bilgi yönetimi aracıdır.

Confluence, beyin fırtınası ve süreçleri belgelendirmek için mükemmeldir. Diğer Atlassian araçlarının mevcut kullanıcıları arasında favoridir.

Zenginliğine rağmen, bazı kullanıcılar onu karmaşık buluyor ve alternatifler arıyor. Özellikle yeni başlayanlar için öğrenmesi biraz zor. Özelleştirme özelliği kullanışlı olsa da, bazıları için gezinmeyi zorlaştırabilir.

Confluence'ın en iyi özellikleri

İçeriği düzenlemek ve gömmek için elektronik tablolar ve kod depolarını kullanın

Hızlı içerik görevleri için ChatGPT, Copywriter ve Wordsmith gibi AI içerik oluşturma araçlarını kullanın

Birden fazla belgedeki tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Confluence sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, belirli belgeleri bulmanın zor olabileceğinden, arama özelliğinin büyük şirketler için sorunlu olduğunu düşünüyor

Belge biçimlerinde esneklik eksikliği, tabloları düzenleme ve bilgi tabanlarını yönetme

Confluence fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 6,05 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 11,55 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Confluence puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (3700+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (3270+ yorum)

7. Guru

guru aracılığıyla

Guru, tüm bilgi kaynaklarınızdan bilgi toplayan yapay zeka destekli bir bilgi yönetimi aracıdır. Tek bir platformda kurumsal arama, intranet ve wiki özelliklerini bir araya getirir.

Hızlı bilgi alışverişi için tasarlanan Guru, güçlü bir arama fonksiyonu, bağlamsal öneriler ve sürüm kontrolü özelliklerine sahiptir ve şirket içi bilgi tabanları için idealdir. Slack, Salesforce ve Microsoft Teams gibi araçlarla entegrasyonu, işbirliği yeteneklerini artırır.

Ancak, güçlü olmasına rağmen, Guru'nun AI önerileri bazen hedefi ıskalayabilir.

Guru'nun en iyi özellikleri

Bilgi kartlarını kolayca oluşturun ve yönetin, kullanıcıların yorum ve soru eklemesine izin verin

Chrome uzantısı aracılığıyla bilgi kartlarınıza erişin

Araç bilgi tabanını tarar ve harici araçları bağlar, böylece karmaşık sorulara doğru yanıtlar alırsınız

Guru sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, özellikle kartlar için kullanıcı deneyiminin iyileştirilebileceğini belirtmiştir

Klasör yapılarında derinlik eksikliği

Guru fiyatlandırması

30 gün ücretsiz deneme

Builder: Kullanıcı başına aylık 10 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Guru puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1590+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (200+ yorum)

8. Document360

document360 aracılığıyla

Dokümantasyon kafa karıştırıcı olmamalıdır ve Document360 ekibi bunu çok iyi anlıyor.

Kullanıcı dostu arayüzü, bilgi merkezileştirmeyi, işbirliğini ve birinci sınıf dokümantasyonu basitleştirerek bilgi tabanları, teknik belgeler, toplantı notları ve daha fazlasını oluşturmanıza yardımcı olur.

Sorunsuz üçüncü taraf entegrasyonuyla Document360'ın gösterge paneli, görsel bir sinir merkezi gibidir. Blok düzenleyicisi, içerik oluşturmayı kolaylaştırır ve özelleştirme, ince ayar yapmaya olanak tanır. Bu özelliklerle her türlü dokümantasyonu oluşturabilir ve şirket bilgilerinden personel işe alımına, müşteri SSS'lerine kadar her şeyi izleyebilirsiniz.

Tek dezavantajı maliyeti; Document360 planları diğer Slab alternatiflerine kıyasla pahalıdır.

Document360'ın en iyi özellikleri

Kullanıcı dostu yönetim ve inceleme araçlarına sahip dahili Bilgi Bankası Portalı ile içerik oluşturun

Müşteri desteği için ilgili belgeleri herkese açık olarak sergileyin veya harici Bilgi Bankası Web Sitesi aracılığıyla takım içinde gizli olarak paylaşın

Bilgi Bankası Asistanı ile kullanıcıların her zaman sorgularını yapabilmesi için web sitenize veya ürününüze bir bileşen ekleyin

Bilgi tabanınızı Zendesk, Intercom ve Google Analytics gibi favorilerinizle entegre edin

Document360 sınırlamaları

Yerleşik yazım denetleyici, doğru dil çevirisi ve eşzamanlı düzenleme gibi temel özelliklerin eksikliği

Tasarım ve düzenleri ayarlamak için özel kodlama gerekir

Document360 fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Proje başına aylık 149 $

Profesyonel: Proje başına aylık 299 $

İş: Proje başına aylık 399 $

Enterprise: Proje başına aylık 599 $

Gizli barındırma: Özel fiyatlandırma

Document360 puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (370+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (190+ yorum)

9. Gitbook

gitbook aracılığıyla

Gitbook, teknik takımların bilgi paylaşımı ve dokümantasyonu basitleştirmek için özel olarak tasarlanmış bilgi tabanlı bir araçtır. AI öncelikli yaklaşımı, Slack mesajlarından ve mevcut belgelerden paylaşılabilir bilgileri kolayca çıkarır.

Başlangıçta geliştiriciler ve SaaS tasarımcıları için oluşturulan GitBook, zengin metin, programlama dilleri ve görsel varlıkları destekleyerek sorunsuz bilgi yönetimi sağlar.

Ancak, geliştirici değilseniz bu araç sizin için ideal olmayabilir.

Gitbook'un en iyi özellikleri

Her sayfadaki değişiklikleri kolayca izleyin, karşılaştırın, birleştirin ve geri alın

Etkileşimli yorumlama özelliğini kullanın ve takımınızla tartışmalara katılın

Çeşitli kimlik doğrulama platformları ve müşteriler ve iş ortakları için tek oturum açma özelliği ile güvenli erişim sağlayın

Yeni içerik, önemli değişiklikler veya belge görünürlük değişiklikleri ile ilgili bildirimlerle güncel kalın

Git gibi kod tabanlarıyla senkronizasyonunuzu koruyun

Gitbook sınırlamaları

Sınırlı özelleştirme

Farklı dosya biçimlerini dışa aktarmada karşılaşılan zorluklar

Gitbook fiyatlandırması

Kişisel: Sonsuza kadar ücretsiz plan

Artı: Kullanıcı başına aylık 6,70 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 12,50 $ + aylık 82,50 $ platform ücreti

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Gitbook puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (130+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

10. TaskQue

taskQue aracılığıyla

TaskQue, verimliliği artıran çevrimiçi bir görev ve iç bilgi yönetimi aracıdır. Özel bir bilgi tabanı aracı olmasa da, proje ve takım iş yükü yönetimini basitleştirerek bilgi yönetiminde önemli bir rol oynar.

Örneğin, TaskQue'yi kullanarak bilgi tabanı oluşturma ile ilgili görevleri doğru takım üyelerine atayabilirsiniz.

Ayrıca, TaskQue'nin iş akışı otomasyonu, bilgi tabanı geliştirme sürecini basitleştirerek, inceleme aşamasından yayına kadar sorunsuz bir yolculuk sağlar.

TaskQue'nin en iyi özellikleri

Verimliliği artırmak için bilgi tabanlı görev atamalarını otomatikleştirin

Tüm görevlere bir bakışta tam bir genel bakış elde edin

Güncellenen wikiler için görev arayüzünde iletişimi ve işbirliğini kolaylaştırın

Optimize edilmiş iş akışı için kaynakları yönetin ve atayın

TaskQue sınırlamaları

Birkaç üçüncü taraf entegrasyon, iş akışlarını bozabilir

Sınırlı bilgi tabanı özellikleri

TaskQue fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

İş: Kullanıcı başına aylık 5 $

TaskQue puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Mükemmel Slab alternatifini buldunuz mu?

Slab'ın entegrasyon ve özelleştirme zorlukları sizi yoruyorsa, yükseltme zamanı geldi.

Piyasada bulunan en iyi Slab alternatiflerini size gösterdik. Ancak, sizin için bir seçim yapmamız gerekirse, tüm bilgi tabanı yönetimi ihtiyaçlarınız için ClickUp işbirliği platformunu öneririz.

ClickUp, bilgi yönetimi sürecinizi basitleştirmenin yanı sıra proje yönetiminde de mükemmeldir. Tercihlerinize göre özelleştirin, akıllı şablonları kullanın ve ağır işi yapay zekaya bırakın. En iyi yanı ne mi? Sonsuza kadar ücretsiz bir plan sunuyor. Hemen kaydolun!