2025'in En İyi 10 Slab Alternatifi ve Rakibi

Acilen bir bilgiyi bulmak için çok sayıda dağınık belgeyi taradıysanız, bilgi tabanını düzenli tutmanın önemini bilirsiniz. Bilgi tabanı, şirketinizin müşteriler, ürünler ve iş süreçleri hakkındaki bilgilerini düzenli ve erişilebilir tutar.
Bu bilgi tabanını oluşturmak için birçok kişi, birden fazla kullanıcıyla işbirliği içinde belgeler oluşturmanıza ve düzenlemenize yardımcı olan bir bilgi tabanı yazılımı olan Slab'a güveniyor.
Ancak, Slab'ın sınırlı entegrasyonlarıyla uğraştıysanız veya daha kullanıcı dostu özellikler istiyorsanız, yalnız değilsiniz. Slab, işinizin karmaşıklığını kaldıramayabilir, bu nedenle bir adım öteye geçebilecek alternatiflere ihtiyacınız var.
Bu makalede, sizin için en iyi 10 Slab alternatifi'ni sıraladık. Özelliklerini inceleyeceğiz, artılarını ve eksilerini tartacağız ve fiyatlarını analiz edeceğiz, böylece sizin gibi yöneticilerin ideal bilgi yönetimi çözümünü bulmasına yardımcı olacağız.
Slab alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
İdeal araç, iş ihtiyaçlarınızla uyumlu olmalıdır. Bu nedenle, çeşitli Slab alternatiflerini değerlendirirken dikkat etmeniz gereken bazı anahtar özellikleri burada bulabilirsiniz.
- Kusursuz arama fonksiyonu: İdeal bir bilgi yönetimi yazılımı, yazarken anında öneriler sunarak ihtiyacınız olanı hızlı bir şekilde bulmanızı sağlayan sezgisel bir arama deneyimi sunmalıdır. İşinizde, çağrı sırasında bilgilere hızlı erişim ihtiyacı olan destek temsilcileri varsa, bu çok önemlidir; güçlü bir arama fonksiyonu hem zamandan hem de çabadan tasarruf sağlar
- Takım işbirliği: Bir bilgi tabanı oluşturmak bir takım çabasıdır. Bu nedenle bilgi yönetim sisteminiz, tanımlanmış rollere sahip takım işbirliğine izin vermelidir
- Akıllı entegrasyonlar: Takımınızın halihazırda kullandığı araçlarla iyi işleyen Slab alternatiflerini seçmek, daha hızlı benimsenmesine yardımcı olacaktır.
- Yedekleme ve kurtarma: Bir hata veya veri kaybı nedeniyle aylarca süren işinizi kaybettiğinizi hayal edin. Ek güvenlik için sağlam yedekleme ve kurtarma özelliğine sahip bir Slab alternatifi seçin
- Güçlü geri bildirim sistemi: Çok yönlü bir bilgi yönetimi aracı, önemli kullanıcı geri bildirimlerini toplamak için özel formlara veya üçüncü taraf araç entegrasyonlarına izin vermelidir.
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Slab Alternatifi
İşinizin iyi yürümesi için gerekli temel özelliklere karar verdikten sonra, Slab alternatifleri listemizden size en uygun olanı seçin.
1. ClickUp
ClickUp bizim en iyi seçimimiz ve bunu sadece biz söylemiyoruz, dünya çapındaki takımlar da onu seviyor!
ClickUp, takımların özellikle sağlam bir bilgi tabanı oluştururken zahmetsizce planlama, organize etme ve birlikte çalışma yapabildiği tek noktadan proje yönetimi aracı ve işbirliğine dayalı çalışma alanıdır. Ve bunun merkezinde ClickUp Belgeleri yer alır.
ClickUp Belgeleri
Docs, en gelişmiş belge yönetimi ve işbirliği sihirbazıdır ve büyük ve küçük takımlar için dünyanın en yüksek puanlı araçları arasında yerini almıştır.
ClickUp Docs ile sınırsız sayıda sayfaya sahip olursunuz ve İlişkiler özelliği, ilgili görevleri sayfalarına bağlayarak ve ardından kolay arama için kullanıcıları etiketleyerek dosya yönetimini basitleştirir.
Sayfaları gizli veya herkese açık olarak da paylaşabilirsiniz. Bu seçenek, istenmeyen düzenlemelere karşı ekstra bir güvenlik katmanı ekler. Ancak asıl yıldız, gerçek zamanlı önerilerle yazmayı daha kolay ve hızlı hale getiren ClickUp AI in Docs'tur.
ClickUp'ın Belgeleri, resimleri ve altyazıları kapsayan birden çok stil ve metin hizalama dahil olmak üzere zengin metin biçimlendirme seçeneklerine sahiptir. Bu WYSIWYG düzenleyici ile görsel olarak çekici belgeler oluşturun. Ayrıca, iç içe sayfalar ve biçimlendirme seçenekleri gibi özellikler işinizi kolaylaştırır.
İhtiyaçlarınıza göre çok yönlü belgeler ve wikiler oluşturun. Yol haritaları veya bilgi tabanı olsun, Docs ile yapamayacağınız hiçbir şey yok.
Siz ve takımınız, kolay entegrasyon için Belgeleri iş akışlarına bağlayarak aynı belge üzerinde aynı anda çalışabilirsiniz. ClickUp Belgeleri, işbirliğine dayalı yazma yetenekleri ve özelleştirme seçenekleriyle, özellikle belgelemenin akıllı iş akışlarının anahtar bir unsuru olduğu durumlarda, verimli proje yönetimi ve işbirliği için vazgeçilmez bir araçtır.
ClickUp AI
Ama hepsi bu kadar değil! ClickUp AI ile takım oluşturun ve tüm gününüzü harcamadan bilgi tabanları oluşturun.
Çeşitli rollere ve kullanım durumlarına uygun yüzden fazla araçla, tartışmaları özetler, eylem öğeleri oluşturur ve iletişimin netliğini artırır, hepsi tek seferde.
ClickUp Şablonları
Bir şablonla başlamak isterseniz, ClickUp sizi hayal kırıklığına uğratmayacaktır. ClickUp Wiki Şablonu, bilgi tabanınızı oluşturmak ve sürdürmek için bir hile kodudur. Kurulumda zaman kazanmak için kullanın, böylece takımınız wiki'ler, SOP'lar ve daha fazlasını oluşturabilir.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Docs'ta zengin metin düzenleme özelliği ile güzel belgeler ve wikiler oluşturun.
- ClickUp AI ile içerik taslağı oluşturun, özetler oluşturun ve zamandan tasarruf edin
- İlişkiler ve özel erişim haklarıyla birden fazla belgeyi kolayca yönetin
- Takım arkadaşlarınızla belgeleri gerçek zamanlı olarak düzenleyin
- ClickUp Notepad ile notlar alın ve kontrol listeleri oluşturun
- Wiki ve Bilgi Bankası şablonları dahil olmak üzere farklı durumlar için proje şablonları içeren bir kitaplığı keşfedin
- Belgeleri saniyeler içinde kolayca sıralayın ve bulun
- Google Dokümanlar, Dropbox, YouTube, Box, Evernote ve daha fazlası gibi diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurun
- IOS ve Android sistemleri için mobil uygulamaları kullanın
ClickUp sınırlamaları
- Kullanıcılar, platformu doğru şekilde kullanmak için başlangıçta biraz yardıma ihtiyaç duyabilir
- Mobil uygulama masaüstü sürümü kadar iyi değil
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI tüm ücretli planlarda çalışma alanı başına 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9200+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3900+ yorum)
2. Nuclino
Nuclino, hız ve performansa odaklanan Slab'ın hızlı bir alternatifidir.
Basit, dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen kullanıcı arayüzü, can sıkıcı yükleme gecikmeleri olmadan hızlı etkileşim sağlar.
Gerçek zamanlı güncellemeler ve verimli sürüm geçmişi ile işbirliği sorunsuz bir şekilde gerçekleşir.
Ancak, Nuclino'nun sınırlamaları vardır. Bazı kullanıcılar daha güçlü platformların gelişmiş özelliklerini özlerken, bazıları fiyatlandırma yapısından şikayet eder.
Nuclino'nun en iyi özellikleri
- Gerçek zamanlı işbirliği ile düzenleme ve izlemeyi basitleştirin
- Airtable, Slack ve Microsoft Teams gibi 40'tan fazla araçla bağlantı kurun
- AI destekli araçları kullanarak içerik taslağı oluşturun, okunabilirliği artırın ve özetler oluşturun
- "@" yazarak iç bağlantılar oluşturun
Nuclino sınırlamaları
- Bireysel klasörler ve sayfalar için erişim denetimi yok
- Metin düzenleme için sınırlı özellikler
Nuclino fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Aylık 5 $/kullanıcı
- Premium: Aylık 10 $/kullanıcı
Standart plan, 14 günlük ücretsiz deneme dönemi ile birlikte gelir.
Nuclino puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (20+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (70+ yorum)
3. Google Dokümanlar
Google Dokümanlar, özel bir bilgi tabanı için tasarlanmamıştır. Ancak yeni belge bağlantı güncellemesi sayesinde Slab alternatifi olarak kullanılabilir.
Bu güncelleme, belgeleri birbirine bağlayarak Google Drive'da geçici bir wiki oluşturmanıza olanak tanır. Takımınız Google araçlarını zaten iyi biliyorsa, Slab'dan geçiş yapmak çok kolaydır.
Google Dokümanlar, Slab'ın tüm özelliklerine sahip olmasa da, basit belge işbirliği için iyi bir uzlaşma olabilir.
Google Dokümanlar'ın en iyi özellikleri
- Gerçek zamanlı işbirliği sayesinde birçok kişi aynı anda aynı belge üzerinde çalışabilir
- Tanıdık Google ekosisteminde wiki'ler oluşturun
- Hem genel hem de gizli belge paylaşımı seçenekleriyle erişimi kolaylaştırın
- Salt okunur mod ile kazara güncellemeleri önleyin
Google Dokümanlar sınırlamaları
- Bilgi tabanları için çeşitli şablonlar yok
- Kafa karıştırıcı olabilir ve kullanıcıları alternatifler aramaya yöneltebilir
Google Dokümanlar fiyatlandırması
- Ücretsiz
- İş Başlangıcı: Aylık kullanıcı başına 6 $
- İş Standardı: Aylık kullanıcı başına 12 $
- Business Plus: Aylık 18 $/kullanıcı
Google Dokümanlar, Google Çalışma Alanı fiyat planlarına dahildir
Google Dokümanlar puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (90+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (28.000+ yorum)
4. Zoho Learn
Zoho Learn'ü (eski adıyla Zoho Wiki) diğerlerinden ayıran özellik, basitliği ve uygun fiyatıdır. Bu bilgi yönetimi aracı, küçük yaratıcı ve pazarlama takımları, eğitimciler ve bütçesi sınırlı takımlar için tasarlanmıştır.
Zoho Learn, çalışma alanı görevlerini düzenleyerek, portalları özelleştirerek ve gerçek zamanlı güncellemeler sağlayarak takımların bilgilerini paylaştığı bir merkez oluşturur. Özelleştirilebilir sayfa erişimi ile verilerin güvenliğini sağlamak için güvenlik önlemleri alınmıştır.
Ancak, Zoho Learn depolama alanından yoksundur ve çok sayıda kullanıcıyı desteklemez. Dolayısıyla, şirketiniz büyüyor ve daha fazla kişi eklemeyi planlıyorsanız, bu araç sizin için en uygun seçenek olmayabilir ve diğer Slab alternatiflerini değerlendirmelisiniz.
Zoho Learn'in en iyi özellikleri
- Değişiklikleri kolayca izlemek için aynı belgenin sürümlerini saklayın
- Aracın görünümünü ve hissini markanıza göre özelleştirin
- Bileşenleri kullanarak hızlı içerik oluşturun
- Gizli ve hassas verileri yetkisiz erişimden koruyun
Zoho Learn sınırlamaları
- Yüklenen belgelerden önemli bilgileri alamıyorum
- Sınırlı depolama alanı
Zoho Learn fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Express: Kullanıcı başına aylık 1 $
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 3 $
Zoho Learn puanları ve yorumları
- G2: 4. 3/5 (40+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
5. Notion
Notion, not alma, proje yönetimi ve yapılacaklar listesi oluşturma gibi her şeyi yapabilmesiyle öne çıkar. Veritabanları ve zaman çizelgeleri gibi gelişmiş özellikleri, wiki oluşturma gibi karmaşık projeler için harika bir araçtır.
Notion basit görünse de, birçok şekilde özelleştirilebilir şablon seçenekleri ve memler ve emojiler gibi eğlenceli özellikleriyle oldukça güçlüdür.
Ancak Notion'un esnekliği bir dezavantaj olabilir. Sorunsuz takım işbirliğinden çok kişisel bilgi yönetimi için daha uygundur.
Notion'un en iyi özellikleri
- İçindekiler tablosu, başlıklar, gövde metni, madde işaretleri, anahtarlar ve kod parçacıkları gibi seçeneklerle dosyalarınızı kolayca özelleştirin
- Takım arkadaşlarınızla birlikte çalışarak bir belgeyi aynı anda düzenleyin ve birbirinize soru ve yorumlarla etiketler ekleyin
- İçerik özetleme, anahtar noktaların belirlenmesi ve otomatik düzenleme için AI araçlarını kullanın
- Kanban veya zaman çizelgesi görünümlerini kullanarak proje görevlerinizi istediğiniz gibi düzenleyin
- Slack, Jira, GitHub, GitLab ve Zapier ile sorunsuz bir şekilde bağlantı kurun
Notion sınırlamaları
- Yeni kullanıcılar çok fazla özelleştirme seçeneği nedeniyle kendilerini kaybolmuş hissedebilirler
- Bazı kullanıcıların belirttiği gibi, mobil uygulamanın yüklenmesi daha uzun sürebilir
Notion fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Artı: Kullanıcı başına aylık 8 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 15 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Notion AI aylık üye başına 10 $ ek ücret karşılığında kullanılabilir
Notion puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (5000+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (2000+ yorum)
6. Confluence
Confluence, Jira ve Trello ile birlikte Atlassian ailesinin bir parçasıdır. İç iletişimi güçlendirmesiyle bilinen popüler bir bilgi yönetimi aracıdır.
Confluence, beyin fırtınası ve süreçleri belgelendirmek için mükemmeldir. Diğer Atlassian araçlarının mevcut kullanıcıları arasında favoridir.
Zenginliğine rağmen, bazı kullanıcılar onu karmaşık buluyor ve alternatifler arıyor. Özellikle yeni başlayanlar için öğrenmesi biraz zor. Özelleştirme özelliği kullanışlı olsa da, bazıları için gezinmeyi zorlaştırabilir.
Confluence'ın en iyi özellikleri
- İçeriği düzenlemek ve gömmek için elektronik tablolar ve kod depolarını kullanın
- Hızlı içerik görevleri için ChatGPT, Copywriter ve Wordsmith gibi AI içerik oluşturma araçlarını kullanın
- Birden fazla belgedeki tekrarlayan görevleri otomatikleştirin
Confluence sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, belirli belgeleri bulmanın zor olabileceğinden, arama özelliğinin büyük şirketler için sorunlu olduğunu düşünüyor
- Belge biçimlerinde esneklik eksikliği, tabloları düzenleme ve bilgi tabanlarını yönetme
Confluence fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 6,05 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 11,55 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Confluence puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (3700+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (3270+ yorum)
7. Guru
Guru, tüm bilgi kaynaklarınızdan bilgi toplayan yapay zeka destekli bir bilgi yönetimi aracıdır. Tek bir platformda kurumsal arama, intranet ve wiki özelliklerini bir araya getirir.
Hızlı bilgi alışverişi için tasarlanan Guru, güçlü bir arama fonksiyonu, bağlamsal öneriler ve sürüm kontrolü özelliklerine sahiptir ve şirket içi bilgi tabanları için idealdir. Slack, Salesforce ve Microsoft Teams gibi araçlarla entegrasyonu, işbirliği yeteneklerini artırır.
Ancak, güçlü olmasına rağmen, Guru'nun AI önerileri bazen hedefi ıskalayabilir.
Guru'nun en iyi özellikleri
- Bilgi kartlarını kolayca oluşturun ve yönetin, kullanıcıların yorum ve soru eklemesine izin verin
- Chrome uzantısı aracılığıyla bilgi kartlarınıza erişin
- Araç bilgi tabanını tarar ve harici araçları bağlar, böylece karmaşık sorulara doğru yanıtlar alırsınız
Guru sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, özellikle kartlar için kullanıcı deneyiminin iyileştirilebileceğini belirtmiştir
- Klasör yapılarında derinlik eksikliği
Guru fiyatlandırması
- 30 gün ücretsiz deneme
- Builder: Kullanıcı başına aylık 10 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Guru puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1590+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (200+ yorum)
8. Document360
Dokümantasyon kafa karıştırıcı olmamalıdır ve Document360 ekibi bunu çok iyi anlıyor.
Kullanıcı dostu arayüzü, bilgi merkezileştirmeyi, işbirliğini ve birinci sınıf dokümantasyonu basitleştirerek bilgi tabanları, teknik belgeler, toplantı notları ve daha fazlasını oluşturmanıza yardımcı olur.
Sorunsuz üçüncü taraf entegrasyonuyla Document360'ın gösterge paneli, görsel bir sinir merkezi gibidir. Blok düzenleyicisi, içerik oluşturmayı kolaylaştırır ve özelleştirme, ince ayar yapmaya olanak tanır. Bu özelliklerle her türlü dokümantasyonu oluşturabilir ve şirket bilgilerinden personel işe alımına, müşteri SSS'lerine kadar her şeyi izleyebilirsiniz.
Tek dezavantajı maliyeti; Document360 planları diğer Slab alternatiflerine kıyasla pahalıdır.
Document360'ın en iyi özellikleri
- Kullanıcı dostu yönetim ve inceleme araçlarına sahip dahili Bilgi Bankası Portalı ile içerik oluşturun
- Müşteri desteği için ilgili belgeleri herkese açık olarak sergileyin veya harici Bilgi Bankası Web Sitesi aracılığıyla takım içinde gizli olarak paylaşın
- Bilgi Bankası Asistanı ile kullanıcıların her zaman sorgularını yapabilmesi için web sitenize veya ürününüze bir bileşen ekleyin
- Bilgi tabanınızı Zendesk, Intercom ve Google Analytics gibi favorilerinizle entegre edin
Document360 sınırlamaları
- Yerleşik yazım denetleyici, doğru dil çevirisi ve eşzamanlı düzenleme gibi temel özelliklerin eksikliği
- Tasarım ve düzenleri ayarlamak için özel kodlama gerekir
Document360 fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Proje başına aylık 149 $
- Profesyonel: Proje başına aylık 299 $
- İş: Proje başına aylık 399 $
- Enterprise: Proje başına aylık 599 $
- Gizli barındırma: Özel fiyatlandırma
Document360 puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (370+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (190+ yorum)
9. Gitbook
Gitbook, teknik takımların bilgi paylaşımı ve dokümantasyonu basitleştirmek için özel olarak tasarlanmış bilgi tabanlı bir araçtır. AI öncelikli yaklaşımı, Slack mesajlarından ve mevcut belgelerden paylaşılabilir bilgileri kolayca çıkarır.
Başlangıçta geliştiriciler ve SaaS tasarımcıları için oluşturulan GitBook, zengin metin, programlama dilleri ve görsel varlıkları destekleyerek sorunsuz bilgi yönetimi sağlar.
Ancak, geliştirici değilseniz bu araç sizin için ideal olmayabilir.
Gitbook'un en iyi özellikleri
- Her sayfadaki değişiklikleri kolayca izleyin, karşılaştırın, birleştirin ve geri alın
- Etkileşimli yorumlama özelliğini kullanın ve takımınızla tartışmalara katılın
- Çeşitli kimlik doğrulama platformları ve müşteriler ve iş ortakları için tek oturum açma özelliği ile güvenli erişim sağlayın
- Yeni içerik, önemli değişiklikler veya belge görünürlük değişiklikleri ile ilgili bildirimlerle güncel kalın
- Git gibi kod tabanlarıyla senkronizasyonunuzu koruyun
Gitbook sınırlamaları
- Sınırlı özelleştirme
- Farklı dosya biçimlerini dışa aktarmada karşılaşılan zorluklar
Gitbook fiyatlandırması
- Kişisel: Sonsuza kadar ücretsiz plan
- Artı: Kullanıcı başına aylık 6,70 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 12,50 $ + aylık 82,50 $ platform ücreti
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Gitbook puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (130+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
10. TaskQue
TaskQue, verimliliği artıran çevrimiçi bir görev ve iç bilgi yönetimi aracıdır. Özel bir bilgi tabanı aracı olmasa da, proje ve takım iş yükü yönetimini basitleştirerek bilgi yönetiminde önemli bir rol oynar.
Örneğin, TaskQue'yi kullanarak bilgi tabanı oluşturma ile ilgili görevleri doğru takım üyelerine atayabilirsiniz.
Ayrıca, TaskQue'nin iş akışı otomasyonu, bilgi tabanı geliştirme sürecini basitleştirerek, inceleme aşamasından yayına kadar sorunsuz bir yolculuk sağlar.
TaskQue'nin en iyi özellikleri
- Verimliliği artırmak için bilgi tabanlı görev atamalarını otomatikleştirin
- Tüm görevlere bir bakışta tam bir genel bakış elde edin
- Güncellenen wikiler için görev arayüzünde iletişimi ve işbirliğini kolaylaştırın
- Optimize edilmiş iş akışı için kaynakları yönetin ve atayın
TaskQue sınırlamaları
- Birkaç üçüncü taraf entegrasyon, iş akışlarını bozabilir
- Sınırlı bilgi tabanı özellikleri
TaskQue fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- İş: Kullanıcı başına aylık 5 $
TaskQue puanları ve yorumları
- G2: Yeterli yorum yok
- Capterra: Yeterli yorum yok
Mükemmel Slab alternatifini buldunuz mu?
Slab'ın entegrasyon ve özelleştirme zorlukları sizi yoruyorsa, yükseltme zamanı geldi.
Piyasada bulunan en iyi Slab alternatiflerini size gösterdik. Ancak, sizin için bir seçim yapmamız gerekirse, tüm bilgi tabanı yönetimi ihtiyaçlarınız için ClickUp işbirliği platformunu öneririz.
ClickUp, bilgi yönetimi sürecinizi basitleştirmenin yanı sıra proje yönetiminde de mükemmeldir. Tercihlerinize göre özelleştirin, akıllı şablonları kullanın ve ağır işi yapay zekaya bırakın. En iyi yanı ne mi? Sonsuza kadar ücretsiz bir plan sunuyor. Hemen kaydolun!