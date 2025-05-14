tikTok stratejinizi geliştirmek için en iyi 10 TikTok analiz aracı

TikTok, ürünleri sergilemek, perde arkası içeriklerini paylaşmak ve trendlere katılmak için harika bir platform olsa da, marka bilinirliğini artırmak ve erişiminizi genişletmek için stratejik çabalar gerektirir.
Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde, dijital nüfusun yaklaşık %54'ü TikTok kullanıyor ve yaklaşık 122 milyon kullanıcıya sahip.
Çoğu içerik oluşturucu ve sosyal medya yöneticisi, eksik metrikler, geciken güncellemeler ve hedef kitlenin demografik özelliklerine ilişkin belirsiz bir görünümle mücadele etmektedir. Peki, ayrıntılı hedef kitle analitiğini kullanarak içerik stratejinizi nasıl ince ayarlayabilirsiniz?
Bu blogda, TikTok stratejinizi geliştirmek için en iyi 10 TikTok analiz aracını ele alacağız. Takipçileriniz hakkında içgörüler edinin, kitlenizi genişletin ve işinizi büyütmek için etkili kampanyalar oluşturun.
TikTok Analitik Araçlarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Hedef kitlenizi anlamanıza, trendleri tespit etmenize ve TikTok oyununu güçlendirmenize yardımcı olacak TikTok analiz araçlarında aramanız gereken özellikler şunlardır:
- Performans kontrolü: İçeriğinizin başarısını ölçmek için videolarınızın görüntülenme, beğeni ve paylaşım sayısını gösteren analiz araçlarını arayın
- Etkileşim bilgileri: Seçtiğiniz analiz araçlarının izleyici davranışları hakkında bilgi sağladığından emin olun. İzlenme süresi ve etkileşim düzeyleri gibi metrikler, izleyicilerin içeriğinizle nasıl etkileşim kurduğunu daha iyi anlamanıza yardımcı olur
- Etkili hashtag kullanımı: Hashtag performansını analiz eden araçları seçerek görünürlüğünüzü artıran hashtag'leri belirleyin
- Trend analizi: TikTok trendleri hakkında sizi güncel tutan araçları seçin. Hedef kitlenizin kolayca keşfedebileceği popüler trendleri belirleyerek içeriğinizin alakalı kalmasını sağlar
- Rakip analizi: Rakip performansını TikTok'ta analiz etmek, içerik stratejileri hakkında değerli bilgiler sağlar, içeriğinizi iyileştirmek için başarılı taktikleri ve kampanyaları belirlemenize yardımcı olur
Kullanabileceğiniz En İyi 10 TikTok Analiz Aracı
1. Analiza
Analisa, TikTok ve Instagram'daki profilleri ve hashtag'leri analiz etmek için yapay zeka kullanan bir sosyal medya analiz aracıdır. En iyi yayın programı, yayınlar için içerik, rakip stratejileri, kitle demografisi, influencer kampanyaları, kullanıcı tarafından oluşturulan içerik ve coğrafi trendleri bulmanıza yardımcı olur.
Profil ve Rakip Analizi özellikleri sayesinde, profillerinizin veya rakiplerinizin profillerinin ve hashtag'lerinin sosyal aktivite ve performansına ilişkin içgörüler elde edebilirsiniz.
En iyi özellikleri analiz edin
- Demografik bilgiler ve özgünlük: İçeriğinizin kalitesinin ve özgünlüğünün tutarlı olmasını sağlarken, demografik faktörlerle hedef kitlenizi kesin olarak belirleyin
- AI analitiği: AI'yı kullanarak TikTok profillerini ve hashtag'leri analiz edin ve hedef kitleniz için neyin işe yaradığını görün
- Kampanya raporlama: Etkileşim düzeyleri, erişim, gösterim ve tıklama oranları hakkındaki verilerle kampanyanızın başarısını değerlendirin
Sınırlamaları analiz edin
- Rapor oluşturma biraz zaman alır
- Zapier gibi diğer yazılımlarla entegrasyonlar yetersiz
Analisa fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Premium: Aylık 59,35 $ (yıllık faturalandırılır)
- Artı: Aylık 109,55 $ (yıllık faturalandırılır)
- Pro: Aylık 199,35 $ (yıllık faturalandırılır)
Derecelendirmeleri ve yorumları analiz edin
- G2: Yeterli puan yok
- Capterra: Yeterli puan yok
2. Social Champ
Social Champ, en iyi ücretsiz TikTok analiz araçlarından biridir. Sosyal medya platformlarının yönetimini ve analizini basitleştiren hepsi bir arada dijital analiz aracıdır.
Social Champ, TikTok ve diğer sosyal medya platformlarındaki varlığınızı geliştirmek için günlük yayınlama, A/B testi ve optimizasyon özellikleri sunar.
Gönderi performansını zahmetsizce analiz edebilir ve grafikler içeren beyaz etiketli PDF raporları oluşturabilirsiniz. Haftalık/aylık performansınızı karşılaştırın ve TikTok pazarlama stratejinizi buna göre planlayın.
Social Champ'ın en iyi özellikleri
- Hepsi bir arada takvim: Çalışma alanlarında müşterileri gruplandırın, aralarında kolayca geçiş yapın ve Social Champ'ın sezgisel takvimiyle hızlı gönderi gezinme için filtreleri kullanın. TikTok gönderilerini kolayca görüntüleme, düzenleme ve yeniden planlama imkanı sunarak planlamayı basitleştirir
- Sosyal gelen kutusu: TikTok hesaplarınızdaki yorumlara, reklamlara, incelemelere ve mesajlara anında yanıt vererek sorunsuz iletişim kurun. Otomatik yanıtları kaydedin müşterilere yanıt verin
Social Champ sınırlamaları
- Kullanıcılar, hesaplarından biri bağlantısı kesildiğinde bildirim almayabilir ve bu da planlanan gönderilerin başarısız olmasına neden olabilir
- Güvenilmez mobil uygulama yayınlama dizileri, yayınların kaybolması veya yanlış içerik yayınlanması gibi sorunlara yol açar
Social Champ fiyatlandırması
- Ücretsiz sürüm: Mevcut (3 sosyal hesap)
- Champion: Aylık 26 $ (12 sosyal hesap)
- İş: Aylık 89 $ (40 sosyal hesap)
- Ajans: Özel fiyatlandırma (100'den fazla sosyal hesap)
Social Champ puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (30+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (50+ yorum)
3. Brand24
Brand24, çeşitli sosyal medya platformları, bloglar, forumlar ve diğer çevrimiçi kaynaklarda markanız, ürünleriniz veya anahtar kelimelerinizle ilgili çevrimiçi bahsetmeleri izlemek ve takip etmek için tasarlanmış bir TikTok analiz aracıdır.
Tartışma Hacmi Grafiği'ni kullanarak markanız hakkında derinlemesine bilgiler edinebilirsiniz. Anahtar kelimelerinizin bahsedilme sayısındaki dalgalanmaları, sosyal medya erişiminizi ve sosyal medya dışı erişiminizi izleyin. Bu verilerle, sorunlu konuları daha da büyümeden çözebilir ve sosyal medya kampanyalarınızı geliştirebilirsiniz.
Brand24'ün en iyi özellikleri
- Bahsetmeler akışı ve analitik: Sosyal medya platformları ve TikTok hesaplarında markanızın bahsedildiği yerlerin bir listesini oluşturun. Derinlemesine sosyal medya analizi için oluşturulan Analitik Merkezi, her bir bahsetme için influencer puanınızı, duyarlılığı, beğenileri, paylaşımları ve diğer ilgili metrikleri öğrenmenizi sağlar
- Duygu analizi: Bu özellik, izlediğiniz anahtar kelimenin bahsedilme şeklini bir bakışta olumlu (yeşil), olumsuz (kırmızı) veya nötr olarak sınıflandırır
- Akıllı uyarılar: Önceden ayarlanmış bir tetikleyici karşılandığında otomatik e-posta veya uygulama içi bildirimler almak için uyarılar ayarlayın
Brand24 sınırlamaları
- Belirli istatistikler için tek tek gönderiler girilmesine izin vermez
- Bu araç, diğer araçların aksine zamanlama veya yayınlama özelliklerine sahip değildir
Brand24 fiyatlandırma
- Bireysel: Aylık 79 $ (3 anahtar kelime)
- Takım: Aylık 149 $ (7 anahtar kelime)
- Pro: Aylık 199 $ (12 anahtar kelime)
- Enterprise: Aylık 399 $ (25 anahtar kelime)
Brand24 puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (250+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (150+ yorum)
4. TikBuddy
TikBuddy, TikTok performansınız hakkında içgörüler elde etmenize yardımcı olan bir TikTok analitik ve sosyal medya yönetim aracıdır.
Ayrıca, TikTok'a sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş, zahmetsiz hesap yönetimi sağlayan ücretsiz bir tarayıcı uzantısı da sunar.
TikBuddy'nin en iyi özellikleri
- Analitik ve yönetim araç seti: Popüler video ve müzik kaynaklarını keşfedin, birden fazla TikTok hesabını yönetin ve daha iyi pazarlama stratejisi için veri değişikliklerini izleyin. Ayrıca hedef oluşturucuları bulabilir ve işbirliği yapılan video verilerini gerçek zamanlı olarak izleyebilirsiniz
- Geri bildirimden sonra: Performansınızı ayrıntılı olarak gösteren kapsamlı bir rapor oluşturun ve anahtar metriklere dayalı olarak sosyal medya performansınızı iyileştirmek için stratejiler edinin
TikBuddy sınırlamaları
- Web sitesi biraz yavaştır ve tüm TikTok verilerinin yüklenmesi biraz zaman alabilir
TikBuddy fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
TikBuddy puanları ve yorumları
- G2: Yeterli puan yok
- Capterra: Yeterli puan yok
5. Melody Socials
Melody Socials, gelişmiş arama özellikleri sunarak TikTok deneyiminizi geliştiren bir uygulamadır.
Birden fazla TikTok profilini verimli bir şekilde arayarak, süreci otomatikleştirir ve manuel aramaya göre 100 kat daha hızlı sonuçlar sunar.
Melody Socials'un en iyi özellikleri
- Konum analizi: Son gönderilerden ve biyografilerdeki anahtar kelimelerden elde edilen konum verilerini kullanarak kapsamlı analizler yapın
- Filtreleme özellikleri: Herhangi bir TikTok hesabının profil açıklamasında görülen takip sayısı, son etkileşimler ve anahtar kelimelere göre aramaları daraltarak nişinizdeki hedef profilleri bulun
Melody Socials sınırlamaları
- TikTok performansını analiz etmek için sınırlı özellikler
- Sınırlı özellikler göz önüne alındığında fiyatlandırma biraz yüksek
Melody Socials fiyatlandırması
- Marka: Aylık 199 $ (yıllık faturalandırılır)
- Ajans: Aylık 349 $ (yıllık faturalandırılır)
- Platform: Aylık 699 $ (yıllık faturalandırılır)
Melody Socials puanları ve yorumları
- G2: Yeterli puan yok
- Capterra: Yeterli puan yok
6. Exolyt
Exolyt, organik TikTok içeriğine yardımcı olan bir sosyal zeka platformudur. Exolyt, sosyal dinleme, kitle demografisi, en son trendler ve hesapların izlenmesi konusunda yardımcı olur.
Yapay zeka destekli içgörüleriyle, TikTok metriklerinde gezinmenize yardımcı olan akıllı bir arkadaşınız varmış gibi hissedeceksiniz.
Exolyt'in en iyi özellikleri
- Ses payı: Değişiklikleri, rakipleri ve pazarlama çabalarını izlemek için bu özelliği kullanarak markanızın TikTok üzerindeki etkisini ölçün. Kullanıcılar tarafından oluşturulan içerik ve hashtag analizleri hakkında içgörüler edinin
- Dinamik trendler: Gerçek zamanlı içgörülerle pazar değişikliklerini ve kültürel etkileri öngörerek alaka düzeyini artırın ve içerik stratejinizi iyileştirin. Günlük sektör özel trendleri ve kitle tercihlerini keşfedin, analiz ve paylaşım için trend raporlarını dışa aktarın
Exolyt sınırlamaları
- Fiyatlandırma küçük işletmeler için pahalı olabilir
Exolyt fiyatlandırması
- Temel özellikler: Aylık 272 $
- Gelişmiş: Aylık 654 $
Exolyt puanları ve yorumları
- G2: Yeterli puan yok
- Capterra: Yeterli puan yok
7. Popsters
Popsters, TikTok dahil olmak üzere çeşitli sosyal medya platformlarındaki gönderilerin etkinliğini analiz etmenizi, karşılaştırmanızı ve ölçmenizi sağlamak için tasarlanmış güçlü bir sosyal medya içerik analiz aracıdır.
Yönetici erişimi olmasa bile 11 sosyal ağdaki tüm herkese açık sayfaları analiz edin, sosyal etkinlikler ve içerik performansı hakkında derinlemesine bilgi edinin, ilgi çekici içerikler, gönderiler ve reklamlar oluşturun.
Popsters'ın en iyi özellikleri
- Performans izleme: Toplam verileri ve gönderilerin ortalama verimliliğini inceleyerek sosyal medya hesaplarınızın performansını izleyin. Farklı zamanlarda çeşitli hashtag'lerle yayınlanan gönderileri değerlendirin ve sayfa etkinliği istatistiklerini kontrol edin
- Veri aktarımı: Popsters'tan XLSX, PDF, PNG, JPG, CSV veya PPTX gibi çeşitli dosya biçimlerine veri aktarın ve sorunsuz raporlama ve analiz için düzenleyin
Popsters sınırlamaları
- Popsters, TikTok için sınırlı yerleşik analitik özelliklere sahip olabilir
- Bazı özellikler, özellikle TikTok analizi, ek tarayıcı uzantıları gerektirebilir ve bu da ek bir bağımlılık katmanı ekler
Popsters fiyatlandırma
- Ücretsiz deneme: Mevcut
- Aylık: 9,99 $
- Çeyrek: 26,99 $
- Özel: 49,99 $
- Kurumsal planlar: Özel fiyatlandırma
Popsters puanları ve yorumları
- G2: Yeterli puan yok
- Capterra: Yeterli puan yok
8. Sendible
Sendible, sosyal medyayı büyük ölçekte verimli bir şekilde yönetmek için bir platformdur. Bu hepsi bir arada çözüm, kitle büyümesini, müşteri çekmeyi ve sosyal medya hedeflerine ulaşmayı kolaylaştırır.
Sendible'ın derinlemesine sosyal medya analizlerini kullanarak hedef kitlenizi daha iyi anlayabilir, etkileşimi artırabilir ve en uygun zamanlarda ilgi çekici gönderiler oluşturabilirsiniz.
Sendible'ın en iyi özellikleri
- Otomatik raporlar: Anahtar bilgileri otomatik olarak göndererek müşterilere raporlamayı kolaylaştırın. Paydaşlara ve takım üyelerine günlük, haftalık veya aylık raporlar planlayın
- Google Analytics ile web sitesi trafiği raporlama: Sosyal medya içeriğinin web sitesi ziyaretleri üzerindeki etkisini izleyin ve stratejinizi geliştirmek için en fazla trafiği hangi sosyal kanalların sağladığını keşfedin
Sendible sınırlamaları
- Mobil uygulamalarla planlanmış gönderileri düzenlemek zor olabilir
- Zamanlama bazen başarısız olabilir, ancak bir gönderi yayınlanmadığında bildirim alırsınız
Sendible fiyatlandırması
- Oluşturucu: Aylık 29 $ (1 kullanıcı)
- Traction: Aylık 89 $ (4 kullanıcı)
- Beyaz etiket: Aylık 180 $ (10 kullanıcı)
- Beyaz etiket+: Aylık 750 $ (100 kullanıcı)
Sendible puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (860+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (125+ yorum)
9. YouScan
YouScan, görüntü tanıma konusunda üstün performansa sahip, yapay zeka destekli gelişmiş bir sosyal medya dinleme platformudur.
YouScan'ın görsel içgörüler, görüntülerdeki logoları, nesneleri, sahneleri, etkinlikleri ve demografik bilgileri doğru bir şekilde tanımlar. Bu ayrıntılı görüntü analizi, değerli tüketici içgörülerine, marka görünürlük ölçümlerine ve rakip analizlerine erişmenize yardımcı olur.
YouScan'ın en iyi özellikleri
- Insights copilot: ChatGPT tarafından desteklenen sosyal medya dinleme asistanını kullanarak milyonlarca çevrimiçi konuşmadan niteliksel içgörüler elde edin. Anında yanıtlar alın, uzun konuşmaları özetleyin ve sosyal dinleme becerilerinizi geliştirin
- Hedef kitle bilgileri: Hedef kitlenizin demografik bilgileri ve faizleri hakkında bilgi edinin ve stratejik bir pazarlama yaklaşımı oluşturun. Influencer pazarlama kampanyaları için işbirliği yapabileceğiniz influencer'ları belirleyin
YouScan sınırlamaları
- Raporlardaki bağlantılarla çalışmak zahmetli olabilir
- Yüksek bahsetme oranına sahip geçmiş verileri toplamak zaman alıcı bir iştir
YouScan fiyatlandırması
- Başlangıç 3: Aylık 299 $ (yıllık faturalandırılır)
- Sınırsız planlar: Özel fiyatlandırma
YouScan puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (90+ yorum)
- Capterra: 4,9/5 (60+ yorum)
10. TrendTok
TrendTok, trendleri ve sesleri viral hale gelmeden önce tahmin ederek size yardımcı olan ücretsiz bir TikTok analiz aracıdır.
TrendTok, yapay zeka kullanarak yakınınızdaki viral trendleri bulur ve tercihlerinize uygun kişiselleştirilmiş öneriler sunar. Yeni, yükselen ve düşüşteki trendler hakkında ayrıntılı analitiklere erişerek viral videolar oluşturarak hesabınızın büyümesini hızlandırabilirsiniz.
TrendTok'un en iyi özellikleri
- Özel trend belirleme: Nişinize, konumunuza veya favori oluşturucularınıza özel trendleri ve sesleri keşfedin, analiz edin ve tahmin edin
- Ayrıntılı analizler: Ortaya çıkan, büyüyen ve azalan trendler hakkında kapsamlı bilgiler edinin
TrendTok sınırlamaları
- Belirli özellikler hakkında sınırlı bilgi
- Şu anda yalnızca IOS'ta mevcuttur
TrendTok fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Temel Plan: Aylık 99 $
- Pro Plan: Aylık 199 $
- Accelerate Plan: Aylık 349 $
TrendTok derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: Yeterli puan yok
- Capterra: Yeterli puan yok
Diğer Sosyal Medya Yönetimi Araçları
TikTok analiz araçları sosyal medya metriklerini ve trendleri analiz ederken, ClickUp gibi proje yönetimi çözümleri, sosyal medya ve pazarlama proje yönetiminizi geliştirmek için kapsamlı bir AI destekli özellikler paketi sunar.
ClickUp
ClickUp, sosyal medya proje yönetimi için vazgeçilmez bir araçtır. Sürekli büyüyen sosyal medya ve pazarlama dünyasında hayatınızı kolaylaştırmak için tasarlanmış hepsi bir arada bir proje yönetimi platformudur.
Kampanyalarınızı sorunsuz bir şekilde düzenleyin, işbirliği yapın ve güçlendirin. Ancak ClickUp sadece sosyal medya araçları yönetimi için değildir. Gününüzü planlamaktan takımınızın ilerlemesini izlemeye kadar çok daha fazlasını yapın — ClickUp her şeyi halleder.
Verimliliğinizi artırmanıza ve sosyal medya kampanyalarınızı başarılı hale getirmenize yardımcı olan ClickUp'ın en iyi özelliklerinden bazılarına göz atalım.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
Pazarlama proje yönetimi: ClickUp'ın pazarlama proje yönetimi yazılımını kullanarak, tüm TikTok kampanyalarınız ve programlarınız için pazarlama programları ve stratejileri oluşturmak, planlamak ve yürütmek için esnek bir çalışma alanı elde edin. ClickUp'ın pazarlama ekibi şablonunu kullanarak hedefleri uyumlu hale getirin, kampanya zaman çizelgelerini oluşturun, kaynakları yönetin ve pazarlama yol haritanızda görünürlük elde edin
AI destekli pazarlama aracı : ClickUp Brain ile kampanyalarınızı ve içerik oluşturma sürecinizi hızlandırın. Yaratıcılık ve uzmanlık dokunuşuyla fikirler, içerik özetleri, bloglar, başlıklar ve e-postalar oluşturur. Kullanımı kolay arayüzü, proje yönetimini sezgisel ve erişilebilir hale getirir, yaratıcı iş akışınızı kolaylaştırır, işbirliğini geliştirir ve verimliliği artırır.
İçerik yönetimi: Kolay planlama, takım görünürlüğü ve hedef ölçümünü kolaylaştıran ClickUp'ın İçerik Takvimi Şablonları ile içerik oluşturma sürecinizi kolaylaştırın. Özel durumlar, alanlar ve görünümlerin desteğiyle içeriğinizi düzenleyin, biçimlendirin, güncelleyin ve yayınlayın
Takımla işbirliği yapın: ClickUp Görevleri'ni kullanarak takım üyelerine görevler atayarak işlerinizi hızlandırın. Her görev için birden fazla atanan kişi ve yorum konuları sayesinde verimli bir şekilde tamamlanmasını sağlayın. İş akışını verimli bir şekilde yönetmek için "Yapılacak", "Devam Ediyor" ve "Tamamlandı" gibi özelleştirilebilir durum güncellemelerini kullanın
İlerlemeyi izleyin: Kampanyaları denetleyin ve her görevin ilerleyişi hakkında bilgi alın. ClickUp Proje İzleyici Şablonu ile proje ilerlemesini izleyin. Siz ve takımınızın yolunda ilerlemesine ve sorun haline gelmeden potansiyel engelleri tespit etmesine yardımcı olur
Dijital pazarlama: Dijital pazarlama için güçlü bir araç olan AI ile desteklenen ClickUp'ın kullanıcı dostu platformuyla çok kanallı kampanyalar ve küresel etkinlikler başlatın. ClickUp Belgeleri ve ClickUp Beyaz Tahtalar gibi araçlar, beyin fırtınasından ürün lansmanına kadar tüm takım üyelerinin uyumlu çalışmasını sağlar. Click Görünümleri ve ClickUp Gösterge Panelleri ile takımınızın ilerlemesini görselleştirerek markanızın hedeflerine ulaşmaya odaklanın.
ClickUp sınırlamaları
- Yeni başlayanlar biraz öğrenme sürecinden geçebilir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)
TikTok Analitik Araçlarıyla Analitiğin Gücünü En Üst Düzeye Çıkarın
TikTok içeriğinizin ne kadar iyi olduğunu ölçmek için analiz araçlarını kullanmak isteyeceksiniz. Bu araçlar, videolarınızı kimlerin izlediğini, ne kadar etkileşimde bulunduklarını ve içeriğinizin nasıl performans gösterdiğini gösteren içgörüler sağlar.
Bu blogda ele alınan en iyi 10 TikTok analiz aracı, veriye dayalı kararların dünyasının kapılarını açarak TikTok stratejinizi optimize etmek için önemli içgörüler sağlar.
Bunlar arasında ClickUp, kapsamlı bir proje yönetimi platformu ve sosyal medya yönetiminde güçlü bir araç olarak öne çıkıyor. Özelleştirilebilir çalışma alanı, sorunsuz işbirliği ve verimli proje izleme gibi dizi özellikleri, TikTok'taki varlığınızı yükseltmek için hepsi bir arada bir araç haline getiriyor.
ClickUp'ı ücretsiz kullanın ve başarılı bir TikTok işi yürütün.