takımınızın Seveceği 25 Sanal Noel Partisi Fikri

Uzaktaki takımınızı şenlikli bir kutlama için bir araya getirmeye hazır mısınız? Tatil neşesini yaymak için 25 yaratıcı sanal Noel partisi fikrinden oluşan bu listeyle sizi hazırladık. 🎄

Geleneksel takım toplantılarınızı, tatillerden uzun süre sonra bile herkesin konuşacağı eğlenceli ve unutulmaz bir deneyime dönüştürün.

Daha fazla vakit kaybetmeden, yılın en harika zamanını kutlamak için bu sanal etkinlik planlarını hayata geçirelim.

Sanal Noel Partisi nedir?

Sanal Noel partisi, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams veya WebEx gibi toplantı yönetimi yazılımları aracılığıyla çevrimiçi olarak gerçekleşmesi dışında, tipik bir ofis partisine benzer.

Sanal tatil etkinliği, herkesin her yerden katılabileceği için uzaktaki çalışanlar için harika bir seçenektir. Ayrıca, biraz para tasarruf edebilir ve gerçek bir parti düzenlemenin zahmetinden kurtulabilirsiniz.

Parti etkinlikleri öncesinde, sırasında ve sonrasında her şeyin sorunsuz geçmesi için bir tatil planlayıcısı kullanmayı unutmayın. 🥳

25 Unutulmaz Sanal Noel Partisi Fikri

Takımınızın boyutu ne olursa olsun, bu sanal tatil partisi fikirleri ve anahtar sanal toplantı kuralları, sanal partinizi sezonun en önemli etkinliği haline getirecek. Hadi başlayalım ve bu yılki partiyi bir hit yapalım!

1. Sanal beyaz fil hediye değişimi

ClickUp'ın bu klasik oyunu kolayca oynamanızı sağlayan Sanal Beyaz Fil Şablonu ile iş arkadaşlarınızla (nerede olurlarsa olsunlar) eğlenin

En iyi sanal Noel partisi fikirlerinden biri olan komik hediye alışverişi ile yanlış yapmanız mümkün değil. Etkinlikten önce, hediye öğeleri için bütçe sınırını belirleyin ve paylaşın. 💰

Katılımcılar daha sonra bir hediye seçer ve ev sahibine bir resim (ambalaj tasarımıyla birlikte) gönderir. Ev sahibi, ClickUp'ın Sanal Beyaz Fil Şablonunu kullanarak ambalaj tasarımlarının arkasına gizlenmiş bu hediyeleri görüntüleyebilir ve kolayca bulunabilmeleri için numaralandırabilir. Ayrıca, katılımcıların hediyeleri "açma" sırasını belirlemek için bir rastgele seçme uygulaması da kullanabilirsiniz.

Parti sırasında, katılımcılar açacakları bir hediye seçerler. Seçtikleri hediyeyi alabilir veya başkalarından çalabilirler. Bir hediye çalınırsa, etkilenen oyuncu tekrar seçim yapar. Oyunu ilginç kılmak için, çalma sayısına bir sınır belirleyin.

Ev sahibi, şablonu kullanarak hediyelerin sahipliklerini ve çalınan hediyelerin sayısını takip eder. Oyun, ilk oyuncu hediyesini saklamak veya değiştirmek için son turunu yaptıktan sonra sona erer. Partiden sonra herkes gerçek hediyeleri satın alır ve birbirlerine gönderir. 🎁

2. Sanal Noel Pictionary

ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak görevleri atayın, atanan kişileri etiketleyin ve bir sonraki işbirliğinizi başlatmak için gereken her şeyi yapın

Bu Noel Pictionary oyunu, kurulumu kolaydır ve herkesin ilgisini çekecektir. Takımınızla paylaşmak için ClickUp Beyaz Tahtalar gibi bir çevrimiçi beyaz tahta aracına ihtiyacınız var.

Partiden önce, Noel temalı kelime ve kelime öbeklerinden oluşan bir liste hazırlayın, örneğin:

Ökse otu öpücüğü

Rafta duran elf 🧝

Zencefilli kurabiye adam

Oyun zamanı geldiğinde, takımı küçük gruplara ayırın. Bir grup üyesine gizlice beyaz tahtaya yazması için bir kelime gönderin (video uygulamanızın gizli sohbeti aracılığıyla), diğerleri ise bu kelimeyi tahmin etsin.

Her tur için yaklaşık 30 ila 60 saniye sürecek bir zamanlayıcı ayarlayın. Bir takım doğru tahmin ederse, bir puan alır. Daha etkileşimli hale getirmek için her takımdaki illüstratörleri sırayla değiştirin. En çok puanı alan takım kazanır.

3. Mad Libs tatil skeci

Sanal tatil partinizin bir parçası olarak ClickUp AI'yı kullanarak takım üyeleri için eğlenceli skeçler hazırlayın

Kahkahalarla dolu bir parti için Mad Libs tatil skeçlerinden başka bir şeye bakmanıza gerek yok. Bu Noel oyunu için önce tatil temalı bir skeç senaryosuna ihtiyacınız olacak.

Oyun yazarı değilseniz endişelenmeyin, çevrimiçi olarak birçok örnek bulabilir veya etkinlik yönetimi için bir yapay zeka aracı olan ClickUp AI'yı kullanarak bir şeyler hazırlayabilirsiniz. Anahtar, senaryoda isimler, fiiller, sıfatlar ve zarflar için boşluklar bırakmaktır.

Parti sırasında, herkes skeçin bağlamını bilmeden boşlukları doldurmak için kelimeler önererek katkıda bulunur. Tüm boşlukları doldurduktan sonra, takım üyelerine az önce bulduğunuz kelimeleri kullanarak skeci oynamaları için roller atayın.

4. hediye kutusunda ne var?

Uzaktaki takımınızın gizem ve eğlenceyi birleştiren sanal bir tatil partisi oyunuyla içlerindeki dedektifi ortaya çıkarmasına izin verin. 🕵️

Ev sahibi olarak, bir hediye kutusunu "gizemli bir öğe" ile doldurun. Parti sırasında, katılımcılar öğeyi tahmin etmelerine yardımcı olmak için sadece evet veya hayır soruları sorabilirler. Örneğin:

Yuvarlak mı?

Giymek ister misiniz?

Noel ağacında bulabilir misiniz?

Doğru tahmin eden kişi kendisi veya takımı için bir puan kazanır. Kutudaki çeşitli öğelerle oyunu devam ettirin ve sonunda en çok puanı alan kişi veya takım kazanır.

5. Issız bir adada Noel

Bu, sanal kaçış odası oyununa benzer, ancak daha da iyidir; yaratıcılık, takım işbirliği ve hikaye anlatımı ile ilgilidir.

Uzaktan çalışanları takımlara ayırın ve ıssız bir adada Noel'i kutlamak için sınırlı sayıda (yaklaşık beş ila 10) öğe getirmelerini isteyin. Seçimlerini resimlerle sunmaları için bir beyaz tahta aracı kullanmalarına izin verin. 🏝️

Küçük gruplar halinde beyin fırtınası yaptıktan sonra, takımlar bir araya gelerek her bir öğeyi neden seçtiklerini paylaşırlar. Her takımın bakış açısını ve gerekçelerini dinlemek, bu oyunu ilginç ve eğlenceli hale getirir.

6. Tatil trivia

Bu, Noel gelenekleri, tarihi, filmleri, müzikleri ve daha fazlasını kapsayan trivia soruları ile takımınızın tatil bilgisini test etmenin eğlenceli bir yoludur.

Ev sahibi olarak, önceden sorular hazırlayacak ve etkinlik sırasında bunları okuyacaksınız. Cevabı bilen biri varsa, sohbet penceresinde elini kaldırır. Yanlış cevap verirse, elini kaldıran bir sonraki takım cevap verme şansı elde eder. Bu kadar basit. ✅

7. Noel kostüm yarışması

Sanal Noel partinize eğlenceli kostümler ile renk katın. Takımınızın Noel ruhunu, Noel Baba şapkaları ve kostümlerinden elf kostümlerine ve benzersiz DIY tatil kreasyonlarına kadar şenlikli kıyafetlerle sergilemesine izin verin. 🧣

Video görüşmenizin oylama özelliğini kullanarak herkesin "En Yaratıcı", "En Komik" veya "En İyi DIY Kıyafeti" gibi kategoriler için oy vermesini sağlayarak rekabetçi bir hava katın. Tatil anılarını saklamak için takım fotoğrafı çekerek sanal bir "fotoğraf kabini" eklemeyi unutmayın.

8. Tatil hazine avı

Hazine avı, gerçekleştirilmesi en kolay (ve en kolay!) sanal Noel partisi fikirlerinden biridir. Herkesin evde bulabileceği 5 ila 10 tatil öğesinin bir listesini hazırlayın. Bazı fikirler şunlardır:

Bir tatil kartı

Komik aile fotoğrafı

Başarının sembolü

Favori tatil filmi veya kitabı

Şimdiye kadar alınan en iyi kurumsal hediye

Parti başladığında herkese listeyi gösterin, zamanlayıcıyı başlatın ve yarışmanın başlamasını izleyin. Herkes geri döndüğünde, öğelerini ve bunların arkasındaki hikayeleri paylaşmalarını sağlayın. Daha sonra bir kazanan ilan edebilirsiniz: süre dolmadan en çok öğeyi toplayan katılımcı kazanır. ⏰

9. Emojilerle Noel şarkısını tahmin edin

Herkes klasik Noel şarkılarını mırıldanabilir, ama bunları emoji olarak tanıyacaklar mı? Bu sanal Noel partisi fikri, popüler tatil şarkılarını emojilere dönüştürmekle ilgili. Örneğin, ⛄🎩❄️ Frosty the Snowman olabilir.

Bu emoji kombinasyonlarını bir slayt gösterisiyle herkese gösterin veya sohbet içinde gönderin. Şarkıyı doğru tahmin eden bir puan alır ve oyunun sonunda en çok puanı alan kişi veya takım kazanır.

10. Sanal kardan adam yapma yarışması

ClickUp Beyaz Tahtalarında fikirlerinizi kolayca tasarlayın

Gerçek kar olmasa bile, dijital kardan adamlar yaparak eğlenebilirsiniz. Bunun için bir çevrimiçi beyaz tahta seçin. 🎨

Parti sırasında, herkesin kardan adamını çizip sergilemesi için zaman ayırın. Herkes tamamladığında, kimin kardan adamı tasarımının en popüler olduğunu görmek için bir oylama yapabilirsiniz.

11. DIY Noel el işleri

Noel el işleri tasarlamak, herkesin sanatsal becerilerini sergilemesi için başka bir şenlikli yoldur. Bir veya iki kolay el işi seçin ve takımınıza gerekli tüm öğeleri içeren DIY dekorasyon kitleri gönderin. ⚒️

Bu el işlerini yapmak için zaman ayırın. Takımı siz (veya başka bir takım üyesi) yönetin veya YouTube eğitimindeki adımları izleyin. Oturumun sonunda, herkesin tasarımlarının fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşabilir veya takımın favori tasarımını oylamasını bile sağlayabilirsiniz.

12. Sanal yetenek gösterisi

Tatil yetenek gösterisiyle takımınızın gizli becerilerini ve yeteneklerini keşfedin! Bu, iş arkadaşlarınızın farklı yönlerini görmek ve çeşitliliklerini takdir etmek için ilgi çekici bir sanal takım oluşturma etkinliğidir.

Yetenek gösterisini başlatmak için, takım üyelerinizden önceden kısa bir gösteri veya yeteneklerini sergileyecek bir sunum hazırlamalarını isteyin. Yetenekler şunlar gibi olabilir:

Şarkı söylemek

Jonglörlük

Enstrüman çalmak

Özgün bir şiir okumak

Sihirbazlık numaraları veya stand-up komedi gösterileri

Herkesin parlama anını yaşadıktan sonra, "En Yaratıcı Performans" veya "En Büyük Sürpriz Yetenek" gibi eğlenceli başlıklar için oylama yapabilirsiniz. 🏆

13. Noel filmi gecesi partisi

Sanal Noel partiniz için rahat bir ortamda takımınızla vakit geçirin. Herkesin keyif alacağı bir Noel filmi seçin veya önceden bir anket göndererek filmi belirleyin. 🎥

Partiden önce, herkese Noel kurabiyeleri, sıcak kakao setleri, patlamış mısır veya diğer atıştırmalıklar içeren bir paket gönderebilir veya atıştırmalık masraflarını karşılayabilirsiniz. Film sırasında, video uygulamanızın sohbet özelliğini kullanarak kahkahalarınızı, yorumlarınızı veya "olmaz" dediğiniz anları paylaşarak eğlenceli ve ilgi çekici bir ortam yaratabilirsiniz.

14. Sanal tatil dans dersi

Noel şarkılarını basit dans hareketleriyle harmanlayarak takımınızı şenlik havasına sokun. 🕺

Bir dans öğretmeni tutabilir veya dans etmeyi seven bir takım üyesinden basit bir dans rutini hazırlamasını isteyebilirsiniz. Dans rutini eğlenceli ve takip etmesi kolay olmalı, böylece tüm takım üyeleri katılabilir ve iyi vakit geçirebilir.

15. Tatil kelime arama yarışması

Sanal partinize klasik kelime arama oyununa şenlikli bir dokunuş katın. Çevrimiçi olarak "mistletoe" (ökse otu), "reindeer" (ren geyiği), "Santa Claus" (Noel Baba) ve "snowflake" (kar tanesi) gibi kelimelerin yer aldığı Noel temalı kelime arama bulmacaları arayın

Bu bulmacaları Google Slides veya ClickUp Beyaz Tahtalarına, her katılımcı veya takım için bir slayt (veya beyaz tahta alanı) olacak şekilde kopyalayıp yapıştırın. Parti sırasında, herkese mümkün olduğunca çok kelime bulması için zaman verin. En çok kelimeyi bulan kişi veya takım kazanır. 🎉

16. Kelimeler içinde kelime bulma oyunu

Bu sanal Noel partisi fikri, daha büyük, bayram temalı bir kelimeden birçok küçük kelime bulmakla ilgilidir. Örneğin, "Noel" kelimesinden oyuncular "Mesih", "büyü", "yıldız" gibi kelimeler bulacaklar.

Oynamaya hazır olduğunuzda, tatille ilgili kelimelerin bir listesini oluşturun. Bunlardan birini takımınızla paylaşın ve onlara mümkün olduğunca çok sayıda küçük kelime bulmaları için üç ila beş dakika süre verin.

En az üç veya dört kelimeye izin vererek oyunu zorlaştırabilirsiniz. Herkes kelimelerini not alabilir ve süre dolduğunda herkes listesini paylaşır. En çok kelimeyi yazan katılımcı kazanır. 📝

17. "Yakınlaştırılmış" nesneyi tahmin edin

Hiç bir şeye yakından baktığınızda ne olduğunu zar zor tanıdığınız oldu mu? Muhtemelen bunu hiç denemediniz ve bu oyunun da tam olarak bu.

Bu etkinliğe hazırlanmak için Noel öğelerinin ve diğer rastgele nesnelerin fotoğraflarını bulun. Bilgisayarınızın fotoğraf uygulamasını kullanarak her görüntünün belirli bir bölümünü yakınlaştırın. 🔎

Etkinlik sırasında, yakınlaştırılmış her fotoğrafı ekran paylaşımıyla gösterin, böylece katılımcılar ne olduğunu tahmin edebilir. Anlamazlarsa, yapılana kadar uzaklaştırmaya devam edin.

18. Noel bulmaca

Takımınızın beyinlerini çalıştıracak başka bir klasik kelime oyunu daha. Noel temalı bir bulmaca bulun ve Google Slaytlar'da ayrı slaytlar halinde gösterin, her katılımcıya veya takıma üzerinde çalışacakları slaytı verin.

Katılımcılar bu işi tek başlarına veya takımlar halinde yapabilirler. Takımlar halinde çalışıyorsanız, her birini ayrı bir odaya ayırın. Süre dolduğunda, tekrar bir araya gelin, cevapları kontrol edin ve en çok doğru cevabı verenleri belirleyin.

19. Noel Baba'nın yaramazlar listesi

Bu Noel sürümü "Hiç Yapmadım" ile bu bayram sezonunda (veya önceki bayramlarda) kimlerin "yaramaz" olduğunu öğrenin. Ev sahibi olarak, "Şu durumlarda Noel Baba'nın yaramazlar listesine girersin..." şeklinde cümleler kurun

… hiç zencefilli ev yapmadınız

… Noel hediyesini başkasına hediye ettiniz

… Noel sabahından önce bir hediye açtınız

Oyuncular, yaptıkları her aktivite için bir parmak indirirler. Daha ilginç hale getirmek için, indirdikleri her parmağın arkasındaki hikayeleri paylaşmalarına izin verebilirsiniz. Listeniz bitene kadar veya sadece bir kişinin parmağı kalana kadar oyuna devam edin; o kişi kazanır. 👆

20. Aşırı "şeker kamışı" oyunu

Extreme Spoons'un bu sanal tatil sürümü, ofisinizdeki Noel partisinde büyük beğeni toplayacak. Kaşıkları şeker kamışlarıyla değiştirin. 🥄

Her oyuncunun bir şeker kamışı ve bir deste kart gerekir. Başlamak için, herkes kartlarını karıştırır ve dört tane seçer. Şimdi, kalan desteden bir kart daha seçerler ve onu "çöp" yığınına atarlar veya elindeki kartlardan biriyle değiştirirler.

Hedef, mümkün olduğunca çabuk dörtlü setleri toplamaktır. Bunu yaptığınızda, diğerlerinin de aynısını yapması için şeker kamışınızı kameraya gösterin. Şeker kamışını en son gösteren kişi "CANDY" kelimesinin "C" harfini alır. "CANDY" kelimesini hecelediğinizde oyun dışı kalırsınız. Bir oyuncu kalana kadar oyuna devam edin.

21. Noel Baba'nın kelime bulmacası

İşte başka bir eğlenceli sanal Noel partisi fikri: Herkes karıştırılmış harfleri çözerek Noel ile ilgili kelimeler oluşturmaya çalışır. Noel yemekleri, filmleri ve şarkıları gibi temalarla oyunu daha zor hale getirebilirsiniz. 🎶

Ev sahibi olarak, Noel kelimelerini karıştırarak bir slayt sunumu hazırlayın. Örneğin, "Santa Claus" "tanas ualsc" ve "mistletoe" "emitlost" olur. Katılımcılar cevapları söyleyebilir veya sohbet alanına yazabilir. En çok kelimeyi doğru bilen katılımcı veya takım kazanır.

22. Noel şarkıları söyleme karaoke

Sanal partinizi daha heyecanlı hale getirmek için eğlenceli bir dokunuşla karaoke oturumuna ne dersiniz?

Popüler Noel şarkıları ve takım üyelerinin istediği favorilerle bir karaoke tatil çalma listesi oluşturun. Bu şarkıları YouTube'da bulun ve herkesin eşlik edebilmesi için şarkı sözlerini ekleyin. 🎤

Eğlenceyi bir üst seviyeye taşımak için taklit turu düzenleyin. Herkesi ünlü şarkıcılar veya ünlüler gibi şarkı söylemeye davet edin; kahkahalar garantidir.

23. Noel "bu" mu "o" mu

Bu, bağlantı kurmak, hikayeler paylaşmak ve birbirinizin tatil gelenekleri hakkında bilgi edinmek için buz kırıcı sorular içeren bir takım oluşturma etkinliğidir. 🧑‍🎄

Aşağıdakiler gibi eğlenceli tatil temalı seçeneklerle bir slayt sunumu hazırlayın:

Gerçek ağaç mı, yapay ağaç mı?

Eggnog mu, sıcak çikolata mı?

Grinch ile tanışın ya da Grinch olun!

Çirkin Noel kazakları mı, pijamalar mı?

Süslemeleri 5 Ocak'a kadar bırakmalı mı, yoksa Yeni Yıl gününe kadar kaldırmalı mı?

Her soruyu sorduktan sonra, herkesin tercihini (anket yoluyla) seçmesine ve seçimini açıklamasına izin verin. Bu genellikle eğlenceli tartışmalar başlatır ve takımın kaynaşmasını artırır.

24. Canlı sanal performans

Canlı bir sanal performans düzenlemek, takımınız için oturma odalarında gizli bir konser veya gösteri düzenlemek gibidir. 🛋️

Bunu ayarlamak için şarkıcı, sihirbaz veya komedyen gibi profesyonel bir sanatçı kiralayın. Seyircilerin ilgisini çekebilecek ve eğlenceli bir performans sergileyebilecek birini seçin. Takımınızın arkanıza yaslanıp rahatlayarak eğlenebileceği mükemmel bir etkinlik.

25. Çevrimiçi Noel ödül töreni

Çevrimiçi bir Noel ödül töreni, tatil etkinliğinizi güzel bir notla sonlandırmak için mükemmel bir yoldur. Birkaç rekabetçi oyun düzenlediyseniz, kazananları ve ödüllerini açıklamak için bu mükemmel bir fırsat. 🏅

Ödül fikirleri arasında verimlilik hediyeleri, dijital hediye kartları, sinema biletleri, happy hour kutuları ve hatta ekstra bir gün izin yer alabilir. Ayrıca, partinin başarısına katkılarından dolayı herkese özel bir "Teşekkür" ödülü de verebilirsiniz.

Sanal Noel Partisi Planlama SSS

Sanal ofis Noel partileriyle ilgili sık sorulan soruların yanıtlarını burada bulabilirsiniz.

Sanal tatil partisi nasıl düzenlenir?

Etkinlik için bir tarih belirleyin, Zoom gibi bir video konferans platformu seçin, ilgi çekici etkinlikler planlayın ve gündem içeren dijital davetiyeler gönderin. En iyi etkinliklerden bazıları arasında sanal Gizli Noel Baba veya beyaz fil hediye alışverişi, Noel Baba'nın Yaramazlar Listesi ve Bu mu O mu oyunları yer alıyor.

Sanal bir Noel partisini nasıl eğlenceli hale getirebilirsiniz?

Takımınızdan Noel temalı kıyafetler giymelerini isteyin, eğlenceli oyunlar ve tanışma etkinlikleriyle partiye başlayın ve etkinlikler veya molalar sırasında arka plan müziği çalın. Herkesin katılımını teşvik ederek etkinliği kapsayıcı hale getirin.

Sanal Noel partisi ne kadar sürmeli?

Parti yaklaşık 1 ila 2 saat sürmelidir. Bu süre, ekran yorgunluğuna neden olmadan çeşitli etkinliklere katılmak için yeterlidir.

ClickUp ile Eğlenceli ve Unutulmaz Bir Noel Partisi Düzenleyin

Tatil sezonunda mükemmel partiyi planlamak stresli olabilir. Ancak bu sanal Noel partisi fikirleri ve ClickUp ile stresli olmak zorunda değilsiniz! 🎄

ClickUp'ın hepsi bir arada proje yönetimi platformu, planlarınızı kontrol altında tutmak için birçok özellik ile donatılmıştır:

Görev ayrıntılarını izleyin: Yapılacaklar listenizi oluşturun, bunları planlama takımının üyelerine atayın, son tarihleri belirleyin ve ilerlemeyi takip edin

Son teslim tarihlerini takip edin: Görev hatırlatıcıları ayarlayın, böylece hiçbir şeyi kaçırmayın 🥁

Diğerleriyle iletişim kurun: Görev yorumları ve sohbet yoluyla planlama ekibinizle güncellemeleri paylaşın

İstekleri ve geri bildirimleri alın: ClickUp'ın formlarını kullanarak parti öncesinde takımın isteklerini (müzik, film ve atıştırmalık tercihleri gibi) toplayın ve etkinlikten sonra geri bildirimleri toplayarak gelecekteki etkinlikleri iyileştirin 🤩

Ücretsiz bir ClickUp hesabı açın, düzenli kalın ve canlı ve unutulmaz bir kutlama yaratın!