takımların Gerçekten Keyif Alacağı 10 Buzkıran Soru

Şunu hayal edin: 17 yeni iş arkadaşınızla bir Zoom görüşmesinde bulunuyorsunuz ve toplantı sahibi "Buz kırıcılarla başlayalım!" diyor

Tepkiniz şu mu?

🔲 "Yaşasın!"

🔲 "HAYIR."

Bu blog için yoğun araştırma yaparken, nüfusun buz kırıcılar hakkında en güvenilir görüşleri ortaya çıkaracak bir arama yaptım: Google'da "iş buz kırıcı memleri" araması yaptım ve insanların bunları sevmediğini gördüm.

Ancak, doğru yapıldığında, buz kırıcılar takım oluşturma ile bağlantılı birkaç önemli konuda başarılı olur:

Bireylerin yeni insanların önünde rahatça konuşabilmelerine yardımcı olmak

Tüm takımın birlikte çalışacakları kişilere faiz duymasını sağlamak

Bireyselliklerini ve kişiliklerini ortaya çıkarmalarına izin verin

Bu makale size sağlam ve akılda kalıcı buz kırıcı sorular sunmakla kalmayacak, aynı zamanda yeni liderlerin bir sorunun başarısını veya başarısızlığını belirleyen faktörleri anlamalarına da yardımcı olacak. 🧊

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Bonus: Sanal bir takıma mı katılıyorsunuz? Sanal takımlarla çalışma hakkında bu kılavuzu okuyun!

Başarılı Icebreakers için Yapılacaklar ve Yapılmayacaklar

Takım buz kırıcıları konusunda bana rehberlik etmesi için, ClickUp'ın işe alım kraliçesi Kathryn Reccia'ya bu konuda yapılması ve yapılmaması gerekenler hakkında danıştım.

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En iyi buz kırıcı soruları belirlerken YAPILMASI GEREKENLER:

❄️ Yeterince spesifik olun.

Kathryn'e göre, etkili bir buz kırıcı seçmenin gerçek sanatı, genişlik ve özgüllük arasında dengeyi bulmaktır. "Harika bir buz kırıcı, neşeli ve belirli bir konuya odaklanmıştır. Genel konu iyi bilinmelidir, ancak çerçeve o kişiye çok özel bir şey katabilir."

❄️ Eğlenceli olun.

Buz kırıcılar, iş başlığının ardındaki gerçek kişiyi ortaya çıkarmak için bir araç olarak görülmelidir ve bunu yapmanın en kolay yolu eğlenceye odaklanmaktır. İnsanlar baskı hissetmediklerinde ve bir an için zihinlerini güzel bir yere kaçabildiklerinde eğlenirler, bunu unutmayın!

❄️ Kişisel olun.

Kathryn şöyle diyor: "İyi bir buz kırıcı, bir kişinin kişisel bir anısını veya hikayesini paylaşmasına neden olabilir ve bu sayede o kişi hakkında çok daha fazla şey öğrenebiliriz!"

Buz kırıcı seçerken YAPMAMANIZ gerekenler:

💧 Bir rekabet ortamı yaratın.

"Eğlenceli bir gerçek nedir?" diye sormamalısınız, çünkü insanlar ilginç bir gerçek bulmaya çalışırken diğer konuşanlara dikkatlerini veremezler. Ayrıca, cevap veren kişi de endişelenir!

💧 Dışlayıcı olun.

"En sevdiğiniz happy hour içkisi nedir?" gibi sorular içki içmeyenleri dışlayabilir, "ruh hayvanı" gibi ifadeler bazı insanların kültürlerine duyarlı olmayabilir — sadece düşünceli olun.

💧 Mekanik olun.

Buz kırma oturumunu yöneten kişi sizseniz, samimi bir ortam yaratmak sizin görevinizdir. İnsanların cevaplarına takip soruları sorun veya cevaplarına samimi tepkiler verin. Her cevabı oturumu bir an önce bitirmek için bir araçmış gibi göstermeyin.

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Bu buz kırıcıları deneyin!

"İlk gittiğiniz konser hangisiydi?" İnsanlar cevaplarını düşünmek için çok fazla zaman harcamak zorunda kalmazlar, ayrıca bu, duygusal olmadan çok kişisel bir anınızı paylaşma fırsatıdır. İnsanlar cevaplarını düşünmek için çok fazla zaman harcamak zorunda kalmazlar, ayrıca bu, duygusal olmadan çok kişisel bir anınızı paylaşma fırsatıdır. "Şu mu, bu mu: Hulu mu, Netflix mi?" Bu, insanların favori orijinal film veya programlarından bahsetmelerini sağlamanın kolay bir yoludur. "Şu mu, bu mu" soruları, isyankarları ortaya çıkıp üçüncü bir seçenek seçmeye de davet eder. Bu, insanların favori filmlerinden veya programlarından bahsetmelerini sağlamanın kolay bir yoludur. "Bu mu, o mu?" soruları, isyankarları ortaya çıkmaya ve üçüncü bir seçenek seçmeye davet eder. "En favori Disney filmin hangisi? Marvel filmleri de sayılır." Herkes hayatında en az bir kez Disney filmi izlemiştir ve bu filmler farklı zevklere hitap eden çok çeşitli türlerde çekilmiştir. Ayrıca, insanlara iyi bir ortamda duygusal ve/veya nerd taraflarını gösterme şansı verir! Herkes hayatında en az bir kez Disney filmi izlemiştir ve bu filmler farklı zevklere hitap eden çok çeşitli türlerde çekilmiştir. Ayrıca, insanlara iyi bir arkadaş grubu içinde duygusal ve/veya nerd taraflarını gösterme şansı verir! "Hangisini tercih edersiniz: Evden mi çalışmak yoksa hayvanat bahçesinden mi?" Bu soru, insanların Bu soru, insanların çalışma tarzlarını ve çalışma ortamına ilişkin tercihlerini paylaşmalarını sağlar. Bu bilgiler çok değerlidir ve hayvanat bahçesi konusu da soruyu sıkıcı hale gelmesini engeller. Bu soru, insanların çalışma tarzlarını ve çalışma ortamlarına ilişkin tercihlerini paylaşmalarını sağlar. Bu bilgiler çok değerlidir ve hayvanat bahçesi teması da sorunun sıkıcı olmasını engeller. "Hayatında mutlaka yapmak istediğin şeyler nelerdir?" Bu sorunun yanıtları, o kişinin hayatta neye değer verdiğini ve neyi tatmin edici bulduğunu bize çok şey anlatabilir. Yanıtlar, istedikleri kadar tuhaf veya geleneksel olabilir. Bu sorunun yanıtları, o kişinin hayatta neye değer verdiğini ve neyi tatmin edici bulduğunu bize çok şey anlatabilir. Yanıtlar, istedikleri kadar tuhaf veya geleneksel olabilir. "Çocukken en sevdiğiniz oyuncak neydi?" Nostalji işe yarar, dönem. Bu, aynı yaş grubundaki kişileri bulmanın da kolay bir yoludur! Nostalji işe yarar, dönem. Bu, aynı yaş grubunda olanları bulmanın da kolay bir yoludur! "Ergenlik döneminde yaşadığınız en utanç verici an neydi?" İnsanlar başkalarının utanç verici hikayelerini dinlemeyi sever, ancak buz kırıcı olarak bu hikayelerin kısa ve hafif olmasını isteriz. İş arkadaşlıkları arasında en iyi olanlar, ergenlik döneminden beri sevdiğiniz bir şey üzerinden kurulan bağlardan doğar. İnsanlar başkalarının utanç verici hikayelerini dinlemeyi sever, ancak buz kırıcı olarak bu hikayelerin kısa ve neşeli olmasını isteriz. En iyi iş arkadaşlıkları, gençlik yıllarından beri sevdiğiniz bir şey üzerinden kurulan bağlardan doğar. "Popüler olmayan bir görüş paylaşın." Bu, herkesin dinlemek isteyeceği bir şeydir, dönem. Bu, insanlara istedikleri kadar utanmadan cesur ("Star Wars abartılıyor") veya tamamen güvenli ("Die Hard bir Noel filmi") olma şansı verir. Bu, herkesin dinlemek isteyeceği bir şey, dönem. Bu, insanlara istedikleri kadar utanmadan cesur ("Star Wars abartılıyor") veya tamamen güvenli ("Die Hard bir Noel filmi") olma şansı verir. "Yaz mı, kış mı?" İnsanların oylarının nedenini gönüllü olarak söylemelerine izin vererek bu soruyu hızlıca geçebilirsiniz. Bu, onların ruh halleri ve faizleri hakkında harika bilgiler verebilir. İnsanların oylarının nedenini gönüllü olarak söylemelerine izin vererek bu oyunu hızlıca tamamlayabilirsiniz. Bu, onların ruh halleri ve faizleri hakkında harika bilgiler sağlayabilir. "Ne için seve seve para harcarsınız?" Ne kadar para harcayabileceğimiz önemli değil, hepimiz zaman zaman para harcarız ve biraz daha fazla para harcamayı tercih ettiğimiz şeyler, genellikle en çok değer verdiğimiz şeyleri yansıtır. Ne kadar harcama yapabileceğimiz önemli değil, hepimiz zaman zaman savurganlık yaparız ve biraz daha fazla para harcamayı tercih ettiğimiz şeyler, en çok değer verdiğimiz şeyleri ortaya çıkarır.

İnsanlar cevaplarını düşünmek için çok fazla zaman harcamak zorunda kalmazlar, ayrıca bu, duygusal olmadan çok kişisel bir anınızı paylaşma fırsatıdır.

Bu, insanların favori filmlerinden veya programlarından bahsetmelerini sağlamanın kolay bir yoludur. "Bu mu, o mu?" soruları, isyankarları ortaya çıkmaya ve üçüncü bir seçenek seçmeye davet eder.

Herkes hayatında en az bir kez Disney filmi izlemiştir ve bu filmler farklı zevklere hitap eden çok çeşitli türlerde çekilmiştir. Ayrıca, insanlara iyi bir arkadaş grubu içinde duygusal ve/veya nerd taraflarını gösterme şansı da verir!

Bu soru, insanların çalışma tarzlarını ve çalışma ortamlarına ilişkin tercihlerini paylaşmalarını sağlar. Bu bilgiler çok değerlidir ve hayvanat bahçesi teması, sorunun çok sıkıcı olmasını engeller.

Bu sorunun yanıtları, o kişinin hayatta neye değer verdiğini ve neyi tatmin edici bulduğunu bize çok şey anlatabilir. Yanıtlar, istedikleri kadar tuhaf veya geleneksel olabilir.

Nostalji işe yarar, dönem. Bu, aynı yaş grubunda olanları bulmanın da kolay bir yoludur!

İnsanlar başkalarının utanç verici hikayelerini dinlemeyi sever, ancak buz kırıcılar için hikayelerin kısa ve neşeli olması gerekir. En iyi iş arkadaşlıkları, gençlik yıllarından beri sevdiğiniz bir şey üzerinden kurulan bağlardan doğar.

Bu, herkesin dinlemek isteyeceği bir şey, dönem. Bu, insanlara istedikleri kadar utanmadan cesur ("Star Wars abartılıyor") veya tamamen güvenli ("Die Hard bir Noel filmi") olma şansı verir.

İnsanların oylarının nedenini gönüllü olarak söylemelerine izin vererek bu oyunu hızlıca tamamlayabilirsiniz. Bu, onların ruh halleri ve faizleri hakkında harika bilgiler sağlayabilir.

Ne kadar harcama yapabileceğimiz önemli değil, hepimiz zaman zaman lüks harcamalar yaparız ve biraz daha fazla para harcamayı tercih ettiğimiz şeyler, en çok değer verdiğimiz şeyleri ortaya çıkarır.

Takım toplantıları için AI komutları koleksiyonumuzla daha fazla buz kırıcı soru oluşturun.

Warner Bros. via GIPHY

Daha fazla bilgi: Toplantılarınızı Dönüştürecek 130 İlgi Çekici Kontrol Sorusu

Şimdi gidip biraz buz kırın.

İleriye gidin ve buz kırıcı oturum düzenlemenin anlamını yeniden tanımlayın. İnsanları birleştirirken algıları değiştiren lider olun. Topluluk ve işbirliği ruhunu yaşatın.

Mr. Freeze gifleri için özür dileriz.

Warner Bros. via GIPHY

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