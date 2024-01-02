Pipedrive ve HubSpot: 2025'in en iyi CRM'i hangisi?

Her başarılı iş, operasyonlarını optimize etmek için birkaç temel yazılım platformuna ihtiyaç duyar. Satış süreciniz ve müşteri iletişiminiz söz konusu olduğunda, CRM yazılımınızdan daha önemli birkaç platform vardır.

Google'da hızlı bir arama yaptığınızda, satış performansınızı artıracağını iddia eden sayısız satış yazılımı seçeneği karşınıza çıkar. Ancak er ya da geç, birkaç CRM sisteminin öne çıktığını fark edeceksiniz. Bu CRM yazılım örnekleri arasında HubSpot ve Pipedrive en popüler olanlardır.

Peki, Pipedrive ve Hubspot arasında nasıl seçim yapacaksınız? Bu ikisi arasında seçim yapmalı mısınız, yoksa satış süreçlerinizi yönetmenize daha da yardımcı olacak üçüncü bir seçenek olabilir mi?

Pipedrive nedir?

Adından da anlaşılacağı gibi, Pipedrive özellikle boru hattı yönetimi için tasarlanmıştır. Pipedrive'ı Trello gibi alternatiflerle karşılaştırdığınızda, bu farklılığın neden önemli olduğunu hemen anlayacaksınız.

Pipedrive, profesyonel ve kurumsal planları ile satış süreçlerinizi kolaylaştırmak için özel olarak tasarlanmış gelişmiş kişi yönetimi sunar. E-posta pazarlaması ve iş akışı otomasyonunu içeren kapsamlı pazarlama otomasyonu ekleyin ve bunun neden günümüzün satış takımları için en güçlü operasyon araçlarından biri olduğunu görün.

Bu CRM paketini salt bir iletişim veritabanı olarak düşünmeyin. Pipedrive'ın çoğu alternatifinden farklı olarak, bu satış merkezi, potansiyel müşteri yönetimi seçeneklerini düzenlemek için Kanban panolarını kullanır. Sürükle ve bırak eylemlerini kullanarak döngünüzü kolayca planlayabilir ve boru hattı yönetiminize daha görsel bir yaklaşım sergileyebilirsiniz.

Pipedrive aracılığıyla

Pipedrive özellikleri

Gelişmiş bir müşteri adayı yönetimi aracından bekleneceği gibi, Pipedrive satış ekibinize yardımcı olacak birçok özellik sunar. Tahmini müşteri adayı puanlamasından müşteri adaylarını beslemek için e-posta pazarlama özelliklerine kadar, bu CRM yazılımı her açıdan takımınızın kapsamlı satış merkezi haline gelebilir.

1. CRM ve satış boru hattı özellikleri

Kapsamlı bir CRM paketi olan Pipedrive, satış süreçlerinizi yönlendirmek, yönetmek ve geliştirmek için tasarlanmış birçok özellik sunar. Ekranları sezgisel ve temiz bir düzene sahiptir ve akıllı kişi verilerini ve doğal sonraki adımları birleştiren görsellerle anlaşma yönetimini kapsar.

Kısa formlar, liste içe aktarmaları veya diğer CRM çözümleriyle entegrasyonlar aracılığıyla kolayca yeni kişiler ekleyebilirsiniz. Yinelenen kişi yönetimi otomatiktir, kişi kartları ise kolay renk kodlamasıyla olumlu ve olumsuz veri noktalarını size bildirir. Her kişi kartı, e-postalardan destek ekibinizin müşteri desteği iletişimlerine kadar o kişiyle olan tüm temas noktalarının görsel bir grafiğini de içerir.

Tüm bu özellikler tek bir hedefe hizmet eder: takımınızın daha fazla anlaşma kapatmasını ve satış sürecini optimize etmesini kolaylaştırmak. Pipeline'ı basit bir CRM değil, sürecin her aşamasında yardımcı olabilecek kapsamlı bir satış asistanı ve anlaşma yönetim aracı olarak düşünün.

2. Raporlama ve gösterge panelleri

Pipedrive aracılığıyla

Bir satış asistanından bekleneceği gibi, Pipedrive özelliklerinin önemli bir kısmını satış tahminleri ve diğer raporlamalara odaklamıştır. Sonuç olarak, yöneticilerin ve satış liderlerinin tüm satış sürecini genel olarak görebilmelerine ve stratejilerini proaktif olarak oluşturup ayarlayabilmelerine yardımcı olur.

Pipedrive Insights platformu, mevcut satış performansının anlık görüntülerinden gelir tahmin raporlarına kadar bu tür analizlerle doludur. Her rapor ve gösterge paneli tamamen özelleştirilebilir. Kullanıcılar, daha fazla içgörü elde etmek için özel alanlar ekleyebilir ve özel grafikler oluşturabilir.

Ve bu sadece başlangıç. Pipedrive, satış hedeflerini de sürece entegre eder, böylece kullanıcılar gösterge panelinde dönüm noktalarını mevcut performansla doğrudan karşılaştırabilir. Satış ve gelir hedeflerinize ulaşıp ulaşamayacağınızı bir daha asla gözden kaçırmayın.

Son olarak, Pipedrive raporlama araçlarına yapay zeka yeteneklerini entegre etmeye başladı. Yapay zeka destekli satış asistanı, satış boru hattı verilerini sürekli olarak tarayarak, potansiyel müşterileri takip etmek veya nitelikli potansiyel müşterileri belirlemek gibi önerilen sonraki eylemleri bulur. Satış ekibinizin doğru hamlelere odaklanmasına yardımcı olan sezgisel bir çözümdür.

3. Müşteri ilişkileri yönetimi şablonları

Son olarak, Pipedrive, oluşturmak istediğiniz eyleme bağlı olarak çeşitli şablonlar sunar. Örneğin, temel paket, herhangi bir potansiyel müşteri e-postası için e-posta şablonları ve tipik boru hattı etkinliklerini otomatikleştirmek için iş akışı şablonları içerir.

Yazılım, daha hızlı ve daha etkili bir şekilde kapatmak istediğiniz anlaşmalar için teklifler oluşturmanıza olanak tanıyan Akıllı Belgeler özelliği için şablonlar da içerir. Ve elbette, e-postalarınızın, otomasyonlarınızın ve Akıllı Belgelerinizin satış takımınızın ihtiyaçlarını karşıladığından emin olmak için kendi şablonlarınızı oluşturabilir ve özelleştirebilirsiniz.

Pipedrive fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 14,90 $

Gelişmiş: Kullanıcı başına aylık 27,90

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 49,90

Güç: Kullanıcı başına aylık 64,90 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 $

HubSpot CRM nedir?

HubSpot, bir müşteri ilişkileri yönetim aracından daha fazlasıdır. Bunun yerine, aşağıdakiler dahil olmak üzere birbiriyle bağlantılı birden fazla yazılım seçeneği sunan kapsamlı bir pazarlama ve satış merkezidir:

HubSpot Marketing Hub , pazarlama kampanyalarınızı desteklemek için çok sayıda gelen pazarlama özelliği ve özelleştirilebilir e-posta şablonları sunar

HubSpot CMS Hub , hem bireysel açılış sayfaları hem de tüm çevrimiçi varlıkları oluşturabilen bir içerik yönetim sistemi ve web sitesi oluşturucu

Hu bSpot Commerce Hub , e-ticaret entegrasyonları, aylık faturalandırma ve fatura araçları ve daha fazlasını içeren B2B sektörleri için bir ticaret platformudur

HubSpot Destek Merkezi , telefon desteği ve e-posta destek sistemleri dahil olmak üzere müşteri desteğini iyileştirmek isteyen kurumsal müşteriler için tasarlanmıştır

HubSpot Sales Hub, bu karşılaştırma kılavuzunda odaklanacağımız CRM parçasıdır

HubSpot aracılığıyla

Bu bireysel platformlara ek olarak, şirket HubSpot hesabı olan herkes için çevrimiçi bir yardım merkezi olan HubSpot Academy'de ücretsiz eğitim kaynakları da sunmaktadır. Bu ücretsiz eğitim hizmetleri, tüm takım üyelerinin sadece yazılımı değil, satış ve pazarlama alanındaki en iyi uygulamaları da daha iyi öğrenmelerini sağlar.

Profesyonel ve kurumsal planlara ek olarak, HubSpot, Sales Hub için ücretsiz bir plan sunar. HubSpot Academy ayrıca herkesin yazılımı ücretsiz olarak keşfetmesine olanak tanır.

HubSpot CRM özellikleri

Satış Merkezi içinde HubSpot, rakiplerinin özelliklerine çok benzeyen basit CRM özellikleri sunar.

Gerçek fark, hem şirketin diğer çözümleriyle hem de harici hizmetlerle geniş HubSpot entegrasyonlarıdır. Örneğin, ClickUp entegrasyonu, CRM'yi güçlü proje yönetimi ve takım işbirliği özellikleriyle birleştirerek verimliliği artırır.

1. CRM ve satış boru hattı özellikleri

CRM işlevselliği için tasarlanan HubSpot Sales Hub, satış ekibiniz için kullanıcı dostu bir arayüz ile öne çıkıyor. HubSpot'un ücretsiz planı bile, satış liderlerinin potansiyel müşterilerin ve müşteri adaylarının satış sürecinde nerede olduğunu anlamalarını sağlayan görsel bir gösterge paneli sunar. Ayrıca, bu kişileri bir anlaşmaya kadar yönetmek için özel olarak tasarlanmış araçlar da sağlar.

Ayrıca HubSpot, satış takımınızın zaman kazanması için özel olarak tasarlanmış çeşitli özellikler sunar. Örneğin CRM, potansiyel bir müşteri belirli bir web sayfasını ziyaret ettiğinde veya bir e-postayı açtığında atanmış satış temsilcisini bilgilendirebilir. Bu sayede, yazılım içinden canlı sohbet, e-posta veya telefon kullanarak doğru zamanda takip yapabilirler.

Son olarak, HubSpot Sales Hub ölçeklenebilir. Ücretsiz planın, yalnızca üç gösterge paneli ve on rapor gibi sınırlamaları vardır. Ancak bu durumda bile, kullanıcılar daha kapsamlı bir satış ve pazarlama kurulumu için paketin pazarlama ve destek çözümlerine geçebilir. İşletmeniz ve kişi listeniz büyüdükçe, daha üst düzey profesyonel veya kurumsal plana geçmek sorunsuz bir şekilde gerçekleşir.

2. Raporlama ve gösterge panelleri

HubSpot aracılığıyla

HubSpot ayrıca, takımların ve liderlerin satış tahminlerinden performans özetlerine kadar her konuda içgörüler elde etmesini sağlayan kapsamlı raporlama özelliği sunar. Diğer HubSpot araçlarında olduğu gibi, raporlama yazılım altyapısının her parçasını kapsar. Örneğin, hem HubSpot Marketing hem de HubSpot Sales Hub kullanan kullanıcılar, iki platformdaki verileri tek bir gösterge paneline kolayca bağlayabilir.

En iyi durumda, bu, HubSpot analizlerini tüm pazarlama huniniz ve satış boru hattınız için tek bir veri kaynağına dönüştürür.

Daha da iyisi, raporlarınızı ve gösterge panellerinizi kuruluşunuzun ihtiyaçlarına göre kolayca özelleştirebilirsiniz. Ancak, ücretsiz planın bu özelleştirilebilirliğin bir kısmını önemli ölçüde sınırladığını ve bu özelleştirmenin yalnızca daha yüksek profesyonel ve kurumsal planlarda gerçekten devreye girdiğini not etmek önemlidir.

Raporlama, HubSpot Academy'nin öne çıktığı bir başka alandır. Bu platformu kullanarak rapor oluşturmayı öğrenebilir ve daha iyi içgörüler ve performans elde etmek için analitiği nasıl kuracağınız konusunda bilgi ve içgörüler edinebilirsiniz.

3. Müşteri ilişkileri yönetimi şablonları

Son olarak, HubSpot, satış takımınızın her seferinde sıfırdan başlamadan performansını optimize etmesine yardımcı olacak bir dizi şablon sunar. Daha geniş ürün paketinde en sık kullanılan şablonlardan bazıları şunlardır:

Satış ve potansiyel müşteri geliştirme için e-posta pazarlama şablonları

İçerik yönetim sistemi için web sitesi temaları ve şablonları

Yaygın satış ve pazarlama metrikleri ve içgörüler için rapor ve gösterge paneli şablonları

İş planı ve iş programı şablonları

Elbette bu şablonların tümü HubSpot Sales Hub ile sınırlı değildir. Bunun yerine, daha büyük bir paket içindeki yazılım çözümlerini kapsar. Örneğin, e-posta şablonları hem pazarlama hem de satış otomasyonu iş akışlarında kullanılabilir.

HubSpot CRM fiyatlandırması

Ücretsiz Araçlar: Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 20 $

CRM Professional: 1.600 $/ay

CRM Enterprise: 5.000 $/ay

Pipedrive ve HubSpot: Özellik Karşılaştırması

En azından CRM işlevselliği söz konusu olduğunda, Pipedrive ve HubSpot'u karşılaştırmak kolaydır. Ancak kapsamlarındaki farkları da not etmek önemlidir. İlki daha çok satış süreci yönetimine odaklanırken, ikincisi tüm pazarlama ve satış sürecini kapsayan daha geniş bir çözümdür.

Yine de, araçların CRM ve satış boru hattı özelliklerini, raporlama ve gösterge panellerini ve CRM şablonlarını karşılaştırmanın zamanı geldi.

1. CRM ve satış boru hattı özellikleri

Çeşitli sektörlerdeki satış takımları, Pipedrive'ın odaklanmış özelliklerini ve satış sürecini gösterme ve yönetme konusundaki görsel yaklaşımını takdir edeceklerdir. Özellikle satış sürecinin verimliliğini en üst düzeye çıkarmak isteyen satış liderleri için bu alanda bir numara.

HubSpot Sales Hub ise daha geniş entegrasyonlar konusunda öne çıkıyor. Bağımsız bir CRM olarak Sales Hub, fazlasıyla yeterli.

Ancak, içerik yönetimi dahil tüm satış ve pazarlama çabalarınızı yazılıma taşıyorsanız, yazılım çok daha güçlü hale gelir. Daha entegre bir uygulama için HubSpot Sales Hub kazanır.

HubSpot aracılığıyla

2. Raporlama ve gösterge panelleri

CRM işlevselliklerine benzer şekilde, HubSpot ve Pipedrive raporlama işlevselliği konusunda da benzersiz avantajlar sunar. Pipedrive Insights, özellikle AI entegrasyonu sayesinde satış tahminleri ve gelişmiş analitik için mükemmeldir.

Öte yandan, HubSpot Sales Hub, daha geniş tanıtım ve satış altyapısı içindeki entegrasyonlarla öne çıkıyor. Kazananın kim olduğu kesin olarak söylenemez, çünkü kazanan tamamen kuruluşunuzun ihtiyaçlarına bağlıdır.

Ancak, en azından sınırlı raporlama içeren ücretsiz bir plan sunan HubSpot'a burada özel bir teşekkür etmek istiyoruz. Bu sayede, daha büyük bir takıma ve kuruluşa herhangi bir şey sunmadan önce raporlar ve gösterge panelleri oluşturmayı deneyebilirsiniz.

3. Müşteri ilişkileri yönetimi şablonları

Son olarak, HubSpot şablon alanında galip geliyor. Yazılım daha kapsamlı ve entegre olduğu için özellikleri birden fazla işlevsel alana yayılabilir. Daha da iyisi, özelliklerin sayısı da Pipedrive'ı geride bırakıyor. CRM çabalarınızda sıfırdan başlamak istemiyorsanız, HubSpot'u ilk denemeniz olarak değerlendirin.

HubSpot aracılığıyla

Reddit'te Pipedrive ve HubSpot karşılaştırması

Pipedrive ve HubSpot'u karşılaştırırken gerçek kullanıcılar ne diyor? Bunu öğrenmek için Reddit'e gittik. Reddit'te HubSpot ve Pipedrive hakkında yapılan hızlı bir arama, satış konusunda çoğu profesyonelin rakiplerine göre Pipedrive'ı tercih ettiğini gösteriyor.

"Hubspot, satış tarafında hayatınızı zorlaştırıyor (Pipedrive'a göre)," diyen bir kullanıcı, "ancak pazarlama cephesinde daha fazlasını yapıyor... ve ücretsiz."

Kullanıcılar özellikle Pipedrive'ın daha derinlemesine ilişki kurma özelliklerini övdü:

"Pipedrive'da hoşuma giden şey, bir müşteri ile proje üzerinde çalışırken, projeyi oluşturabilmem ve üzerinde çalıştığım müşteriyi projeye bağlayabilmemdi," dedi başka bir Reddit yorumcusu. "Her projenin hangi aşamada olduğunu görmek için liste görünümleri oluşturabilir, güncellenmiş notlar oluşturabilir, teknik özellik sayfaları ve çizimler gibi belgeler ekleyebilirim. Zaman açısından yönetimi etkili olan tek bir yerde bu kadar net bir görünürlük olması çok güzeldi. "

ClickUp ile tanışın: Pipedrive ve HubSpot'a en iyi alternatif

Hepsi bir arada iş platformu ClickUp ile müşteri büyümesini ve müşteri memnuniyetini hızlandırın.

Pipedrive ve HubSpot en popüler CRM seçenekleri arasında olabilir, ancak tek seçenek bunlar değildir. Özellikle, ölçeklendirme özelliğine sahip ücretsiz araçlar arıyorsanız, ClickUp'ı daha yakından incelemelisiniz.

HubSpot gibi, ClickUp da bir CRM yazılımından daha fazlasıdır. Ancak HubSpot'tan farklı olarak, Smart Docs ve wiki olanakları sayesinde müşteri işbirliğinden bilgi yönetimine kadar her şeye odaklanan bir proje yönetimi paketidir.

Diğer bir deyişle, ClickUp bir verimlilik güçlendiricidir. Yine de, bu kılavuzda iki rakibini karşılaştırmak için kullandığımız temel özelliklerde hala iyi bir performans sergiliyor:

1. CRM ve satış boru hattı özellikleri

Satış performansını kuşbakışı görünümle izlemek için ClickUp'ın CRM gösterge paneli

Temelinde bir verimlilik platformu olabilir, ancak ClickUp'ın potansiyelini potansiyel müşterileri yönetme konusunda küçümsemeyin. Bu çekirdeğin içine, takımınızın müşteri ilişkilerini sezgisel ve verimli bir şekilde geliştirmesine ve daha fazla anlaşma kapatmasına yardımcı olabilecek kullanıcı dostu bir CRM yerleştirilmiştir.

ClickUp CRM özellikleri şunları içerir:

Potansiyel müşteri boru hattının görsel görünümü

Bireysel hesapları izleme ve yönetme yeteneği

Listeler, Gantt grafikleri, Kanban panoları ve daha fazlasını içeren özelleştirilebilir görünümler

Potansiyel müşterilerinize ve müşteri adaylarınıza dinamik satış erişimi sağlamak için e-posta entegrasyonları

Kişilerinizi depolamak, yönetmek ve analiz etmek için müşteri veritabanı fonksiyonları

Daha dinamik satış süreçleri oluşturmak için iş akışı otomasyonları

HubSpot ve Pipedrive gibi CRM araçlarıyla doğrudan entegrasyonlar sayesinde proje yönetimi kurulumunuzdan en iyi şekilde yararlanmaya devam edin

2. Raporlama ve gösterge panelleri

Doğal olarak, ClickUp'ın avantajları temel CRM işlevleriyle sınırlı değildir. Aslında, ClickUp Gösterge Panelleri, satış süreçleriniz ve iletişim eğilimlerinizle ilgili gelişmiş analizleri ortaya çıkarmanıza yardımcı olan temel özellikleri arasındadır.

ClickUp Gösterge Panelleri ile tek bir bakışta daha derin içgörüler elde edebilir ve bunları kullanabilirsiniz. Satışları ve satış ekibinin performansını sürekli takip edin.

Ve bu, gelişmiş içgörüler elde etmek için tek fırsat değil. İsteğe bağlı raporlama araçları, takımınızın performansını ve verimliliğini gerçek zamanlı ve planlı olarak inceleyebilmenizi sağlar. Böylece, performansınızı yönetirken ve gelecekteki ihtiyaçları tahmin ederken proaktif kalabilirsiniz.

3. Müşteri ilişkileri yönetimi şablonları

ClickUp Liste görünümü ile müşteri verileri

Son olarak, ClickUp, satış takımlarının günümüzde ihtiyaç duyduğu en faydalı özelliklerden biri olan şablonlar konusunda öne çıkıyor. ClickUp CRM şablonu ve yeni başlayanlar için günlük yönetimi kolaylaştırmak üzere özel olarak tasarlanmış diğer birçok CRM şablonu burada bulunuyor. Bir hizmet masası veya yazılım geliştiricilerinden oluşan bir takımı yönetiyor ya da müşterilerini yönetmek isteyen bir fitness eğitmeniyseniz, ClickUp şablonu size ihtiyacınız olan avantajı sağlayabilir.

Takım yönetimi, takımınızın ihtiyaçlarını karşılayan özelleştirilmiş projeleri ve süreçleri hızlı bir şekilde oluştururken aynı zamanda çevikliğinizi koruyabiliyorsanız çok daha kolay hale gelebilir. Müşteri yönetimi şablonları gibi diğer verimlilik araçlarından yararlanma özelliğini de ekleyin ve iş akışınızı kolayca yönetmek için tasarlanmış bir çözüm elde edin.

ClickUp ile Satış Sürecinizi Güçlendirin

Satış odaklı bir CRM arıyorsanız, HubSpot ve Pipedrive tek seçenekleriniz değildir. ClickUp, verimlilik ve potansiyel müşterilerinizi yönetmek için ihtiyacınız olan tüm özellikleri kullanıcı dostu bir arayüzde sunar.

Ücretsiz planla bile, satış çabalarınızın başarılı olmasına yardımcı olacak tüm gerekli temel araçları elde edersiniz. Daha gelişmiş özelliklere alıştığınızda, piyasadaki en güçlü ve kapsamlı satış ve verimlilik platformlarından birine sahip olursunuz.

Satış sürecinizi güçlendirmenin zamanı geldi. Hemen ücretsiz ClickUp hesabınıza kaydolun ve başlayın.