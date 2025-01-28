2025'in En İyi 10 Ofis Alanı Planlama Yazılımı

Yıllar boyunca çeşitli ofislerde çalıştım ve kariyerim boyunca birçok takım yönettim. "Çevre verimliliği etkiler" sözünün ne kadar doğru olduğunu ilk elden deneyimleyerek söyleyebilirim. Daha iyi işlevsellik sağlamak için bir ofis alanı oluşturmak veya optimize etmek, yalnızca çalışanların verimliliğini değil, iş memnuniyetini de önemli ölçüde artırabilir.

Kendi çalışma alanınızı tasarlarken, küçük bir takım için bir çalışma alanı konsepti oluştururken veya büyük bir şirket için geniş bir ofisi düzenlerken bu görev daha da önemli hale gelir. Çözüm: ofis alanı planlama yazılımı! Bu gelişmiş araçlar, ofis kat planları hazırlamanıza, yenilikçi ofis düzenleri üzerinde beyin fırtınası yapmanıza ve takımınızın çalışma şeklini aşamalı olarak geliştirmenize olanak tanır.

Bu blogda, bir ofis alanı tasarım ve planlama yazılımı seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlatacağım ve günümüzde mevcut en iyi 10 alan planlama yazılımı aracını tanıtacağım. ?

Alan Planlama Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Diğer platformlar ve araçlar gibi, alan planlama yazılımınız da esnek olmalı ve hayatınızı zorlaştırmamalı, kolaylaştırmalıdır. ?️

Alan planlama araçlarını seçerken dikkat etmeniz gerekenler.

Sürükle ve bırak fonksiyonu : Masaları, sandalyeleri ve diğer ekipmanları kolaylıkla taşıyabileceğiniz etkileşimli araçlarla hayalinizdeki çalışma alanını oluşturun

Raporlama özellikleri : Günümüzde tesis yöneticileri, alan planlarının ne kadar iyi çalıştığını görmek için verilere ihtiyaç duyar. Oda kullanımına ilişkin kararları desteklemek için otomatik olarak raporlar oluşturan ve metrikleri izleyen bir araç arayın

Senaryo planlama : Çeşitli alan tasarımları oluşturun ve bunları simülasyonlardan geçirerek çeşitli koşullarda ne kadar iyi performans gösterdiklerini görün ve alanlarınızın kullanımını optimize edin

Otomasyonlar : Alan planlaması sadece ofis düzenini tasarlamakla kalmaz, aynı zamanda kullanımını da yönetir. Toplantı odası kullanımı ve masa rezervasyonları için otomasyonlar kurarak daha sorunsuz bir iş ortamı sağlayın

İzinler: Alan planlaması, farklı takımların etkili bir şekilde birlikte çalışmasını gerektirir. Finans müdürünün raporları çalıştırabilmesi, İK'nın koltuk planlarını inceleyebilmesi ve : Alan planlaması, farklı takımların etkili bir şekilde birlikte çalışmasını gerektirir. Finans müdürünün raporları çalıştırabilmesi, İK'nın koltuk planlarını inceleyebilmesi ve görsel proje yöneticilerinin oda rezervasyonlarını yapabilmesi için izinleri ayarlayabileceğiniz bir araç seçin

2024'te Kullanılacak En İyi 10 Alan Planlama Yazılımı

Daha etkili çalışma alanları planlamaya ve yönetmeye hazır mısınız? Bugün deneyebileceğiniz planlama araçları burada. Tasarım yazılımından düzen yazılımına ve iş yeri yönetim araçlarına kadar, alanınızı görselleştirmenin ve daha verimli çalışma ortamları oluşturmanın bir yolu var. ?

1. ClickUp

Ofis Proje Yönetimi için En İyisi

ClickUp Beyaz Tahta özelliği ile fikirlerinizi görevlere dönüştürün

ClickUp, ofis alanı tasarımıyla ilgili tüm küçük ayrıntıları düzenli tutmanıza ve takip etmenize yardımcı olan bir proje yönetimi aracıdır. Yüksek düzeyde özelleştirme imkanı sunan bu aracı kullanarak planlamayı hızlandırabilir ve uygulamayı iyileştirebilirsiniz. ?

ClickUp'ın Beyaz Tahtalarını kullanarak ofis alanınızı haritalayın. Kullanışlı çizim aracı, yaratıcılığınızı ortaya çıkarırken, ölçekleri korumak için ölçüleri de eklemenizi sağlar. Gerçek zamanlı işbirliği, beyaz tahta yazılımını kullanarak ofis tasarımını dijital olarak çizmek için iş arkadaşlarınızla birlikte çalışabileceğiniz anlamına gelir.

ClickUp'ın çizim araçlarıyla entegrasyonları, vizyonunuzu hayata geçirir ve sizin için en önemli araçlarla çalışmanıza olanak tanır. Slack gibi bir iletişim uygulamasını bağlayarak müşterilerinizden veya takım üyelerinden ofis tasarımınız hakkında geri bildirim alın. Belgeleri entegre ederek anahtar paydaşlardan onay ve destek alın.

ClickUp'ın Görevler özelliğini kullanarak ilgili takım üyelerine otomatik olarak iş atayın. Hayalinizdeki ofisi hayata geçirmek için ofis alanının taslağını hazırlamak, onaylar almak ve müteahhitler ve inşaatçılarla iletişime geçmek için görevler atayın. Öncelikle dikkat edilmesi gereken işleri vurgulamak için öncelik işaretleri ve bağımlılıklar ekleyin.

Ofis alanınızı planlamanın ne kadar süreceğini görselleştirmek mi istiyorsunuz? ClickUp'ta Gantt Grafikleri'ni kullanarak planlama sürecindeki her adım için zaman çizelgeleri oluşturun. Aşamalar ve takımlar için özel renk kodları seçin ve daha küçük adımları izlemek için özel alanlar ekleyin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Ofis Alanı Yönetimi Şablonu ile ofis alanınızı daha verimli yönetin

ClickUp sınırlamaları

Yüksek düzeyde özelleştirme sağlayan birçok özellik vardır, ancak bu, aracı öğrenmek için biraz zaman ayırmanız gerektiği anlamına gelir

ClickUp AI yalnızca ücretli planlarda mevcuttur, ancak fiyatlandırma çoğu birey ve takım için uygun düzeydedir

ClickUp fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.100+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.900+ yorum)

2. Accruent

Ofis Maliyet Yönetimi için En İyisi

via Accruent

Accruent, kullanım sınırlarını kolayca gözden geçirmenizi ve ofis alanınızı nasıl kullandığınızı inceleyerek verimliliği artırmanızı ve işletme maliyetlerini azaltmanızı sağlayan bir alan yönetimi yazılımıdır. Tesis verilerinizi yükleyerek başlayın ve farklı alanları ve düzenleri keşfederek takımınızın ihtiyaçlarına en uygun olanı bulun. Yerleşim durumunu, alan tahsislerini ve departman atamalarını görüntülemek için yerleşik otomasyonları kullanın.

Accruent'ın en iyi özellikleri

Sezgisel raporlama gösterge paneli, gayrimenkul maliyetlerini azaltmak, konferans odası planlamasını iyileştirmek ve tesis güvenliğini artırmak için içgörüler sunar

Masaüstü, mobil uygulama ve tablet işlevselliği sayesinde alan yönetimini her yerden optimize edin

Otomasyonlar, kabinler rezerve edildiğinde uyarılar ve bildirimler gönderir ve işlemleri doğrudan yazılımdan yönetebilirsiniz

VisualMap ve AutoCAD, düzenleri iyileştirmek ve takım konumlarını yönetmek için ofis alanınızın görselleştirilmesini sağlar

Accruent sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, izinlerin güncellenmesinin birkaç adım gerektirdiğini ve bu işlemin basitleştirilebileceğini fark etti

Birçok farklı özellik olduğundan öğrenme süreci vardır

Accruent fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Accruent puanları ve yorumları

G2 : 3,9/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (10+ yorum)

3. Maptician

Hibrit Çalışma Ortamları için En İyisi

via Maptician

Maptician, ofis içi ve uzaktan çalışan personelin bir arada olduğu karma çalışma ortamlarının ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan bir alan yazılımı çözümüdür. Bu yazılımı kullanarak alan tahsisini kolaylaştırın, ziyaretçileri yönetmek için gösterge panelleri oluşturun ve senaryo planlaması yapın. Yazılımdaki özel çalışan bağlılığı araçları, çalışanların taleplerine uyum sağlayan çalışma alanları oluşturarak işleri bir adım daha ileriye taşır. ??‍?

Maptician'ın en iyi özellikleri

Düzen planlayıcıyı kullanarak akışkan ve verimliliği artıran alanlar tasarlayın, planlayın ve oluşturun

Oda rezervasyonlarını, alan kullanımını ve ofis görsellerini net bir şekilde gösteren görsel gösterge panelleriyle gayrimenkul portföyünüzü yönetin

Otomatik çalışma alanı analitiği, işletme maliyetleri ve kullanım metrikleri hakkında içgörüler sağlar

Uygulama Ekibi ve destek araçları , sizi ve tüm ofisi düzen ve tasarım kurslarıyla güncel hale getirmek için eğitimler sunar

Maptician sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, alan yönetimi yazılımının kat planı aracında daha fazla tasarım seçeneği ve klavye kısayolu olmasını ister

Analitik ve raporlar her zaman sezgisel değildir ve tam olarak anlaşılması için biraz zaman gerektirir

Maptician fiyatlandırma

Herkes için tek bir fiyat: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

Maptician puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: 4,7/5 (10+ yorum)

4. SmartDraw

Ayrıntılı diyagramlar ve beyin fırtınası için en iyisi

via SmartDraw

SmartDraw, tek bir alanda diyagram oluşturmanıza, beyin fırtınası yapmanıza ve planlamanızı gerçekleştirmenize olanak tanıyan bir SaaS çözümüdür. AWS, Teams ve Jira ile entegrasyon, işbirliğini artırır ve beyin fırtınası ve planlama oturumlarını yeni bir düzeye taşır. SmartDraw'un beyaz tahta yazılımını kullanarak kat planlarını çizebilir ve yerleşik profesyonel sunum araçları sayesinde tasarımları anında paylaşabilirsiniz.

SmartDraw en iyi özellikleri

Diyagram oluşturma aracı, bağlantılı öğeleri etkilemeden şekilleri otomatik olarak taşıma, ekleme ve silme için yapay zeka desteği sunar

Kat planları dahil binlerce şablon, yeni ofis alanınızın modellerini oluştururken zaman kazanmanızı sağlar

Bilgisayar destekli tasarım (CAD) çizim araçları, ölçeği değiştirmenize, boyutlar eklemenize ve sabit öğeleri sürükleyip bırakarak iş yeri deneyiminizi görselleştirmenize olanak tanır

Katmanlar, HVAC, sıhhi tesisat ve elektrik gibi lojistik unsurları daha ayrıntılı bir şekilde inceleyerek işlevsel ve uygun maliyetli alanlar tasarlayabilmenizi sağlar

SmartDraw sınırlamaları

Bu araç 3D modeller veya renderlar sunmaz

Daha fazla özellik ve ayrıntı öğrenmek zaman alır

SmartDraw fiyatlandırma

Tek kullanıcı : 9,95 $/ay

Birden fazla kullanıcı: 3 kullanıcı ve üzeri için aylık 8,25 $

SmartDraw puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (100+ yorum)

5. Coworktech

Kapsamlı Ofis Planlama Hizmetleri için En İyisi

coworktech aracılığıyla

Coworktech, ofis alanlarını her adımda iyileştiren bir planlama ajansıdır. Kat planlarınızla ilgili desteğe, telekomünikasyon bağlantıları veya güvenliğin iyileştirilmesi konusunda tavsiyeye ihtiyacınız olsun, bu araç en değerli süreçlerinizi kolaylaştırır.

Coworktech'in en iyi özellikleri

Sorunsuz işe alım desteği, yeni takım üyelerinin şirket araçlarına, müşteri ilişkileri yönetimi bildirimlerine ve evrak işlerini yönetmek için otomatik görevlere erişerek hızla çalışmaya başlamasını sağlar

Ofis yönetimi araçları, Wi-Fi, ağlar ve internet araçları gibi anahtar araçların güvenli, emniyetli ve güvenilir olmasını sağlar

Tam hizmet yönetimi, Coworktech'in destek ekibinin tasarım planlamasından tedarikçilerin ve sistemlerin güvenliğinin sağlanmasına kadar her şeyi yapması anlamına gelir

Uzmanlardan oluşan takım, farklı kıtalarda ve çeşitli dillerde tasarım ve kurulum konusunda yardımcı olabilir

Coworktech sınırlamaları

Yönetimi dışarıdan bir uzman ekibine devrettiğiniz için sonuçlar ve özelleştirme üzerinde daha az kontrolünüz olur

Bu, bir yazılım aracı olmaktan çok, alan planlama görevlerinin çoğunu sizin için yerine getiren bir ajans gibidir

Coworktech fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Coworktech puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: N/A

6. Wisp by Gensler

via Wisp

Wisp, ister ofiste ister uzaktaki bir takımla çalışın, iş yapma şeklimizi iyileştirmek için tasarlanmış bir işyeri yönetim yazılımıdır. Alan ve işyeri yönetimi çözümü, hareketleri izlemenizi ve doluluk oranını ölçmenizi sağlayarak daha iyi kat planları için zemin hazırlar. Tasarım yapmaya hazır olduğunuzda, CAD araçları ve özellikleri sayesinde tasarımlarınızı günler değil dakikalar içinde hayata geçirebilirsiniz. ✅

Wisp'in en iyi özellikleri

Sınırsız CAD güncellemeleri, kat planları ve masa düzenlemeleri yaparken en son teknolojiye parmaklarınızın ucunda olmasını sağlar

Veri görselleştirme araçları, alanın nasıl kullanıldığına dair içgörüler sunar, darboğazları belirler ve karar verme sürecini iyileştirir

Gerçek zamanlı işbirliği araçları, beyin fırtınası tekniklerini tasarım araçlarıyla birleştirerek tüm takımla tek bir alanda daha iyi iş akışları oluşturabilmenizi sağlar

Bulut tabanlı SaaS aracı sayesinde, rezervasyonları yönetebilir, ofise dönüşü planlayabilir ve hareketleri ve raporları her yerden, hatta hareket halindeyken bile analiz edebilirsiniz

Wisp sınırlamaları

Çevrimiçi yazılıma telefonunuzdan erişebilirsiniz, ancak özel bir mobil uygulama yoktur

Önceliklendirme özelliği olmadığı için biletleri ve talepleri düzenlemek o kadar kolay değildir

Wisp fiyatlandırma

Tek seferlik uygulama ücreti : 6.250 $ (artı aylık ücretler)

Aylık abonelik ücreti : 600 $

75.000 fit kareyi aşan alanlar için kademeli fiyatlandırma

Wisp puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (40+ yorum)

Capterra: 5/5 (16+ yorum)

7. SpaceIQ

Verimli Alan Maksimizasyonu ve Planlama için En İyisi

via SpaceIQ

SpaceIQ, işletmelerin alanlarını en verimli şekilde kullanmalarına ve daha verimli ofisler oluşturmalarına yardımcı olmayı amaçlayan bir yazılım çözümüdür. Maliyetleri, kullanım verilerini ve senaryo planlamasını kontrol altında tutmak için alan planlayıcısının avantajlarını yönetim özellikleriyle birleştiren bir araçtır.

SpaceIQ'nun en iyi özellikleri

Ofis planlayıcı, katlar arasında özel düzenleri yönetmenize olanak tanırken, yerleşik senaryolar tasarımlarınızı test ederek performanslarını görmenizi sağlar

Basit gösterge panellerinde çalışanlar, mobilyalar ve varlıklar için verileri izleyen araçlarla iş yerini yönetin

Yerleşik raporlama araçları, personel veya metrekareye göre finans departmanıyla kesin maliyetleri paylaşmanızı sağlar

Gayrimenkul portföy çözümleri, tek bir mülkünüz olsun veya dünya çapında birkaç ofisiniz olsun, her zaman bilgilendirilmenizi sağlar

SpaceIQ sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, verileri vurgulamak için daha fazla renk kodlama seçeneği olmasını ister

Eğitim ve oryantasyon hizmetleri, öğrenme eğrisini azaltmak için iyileştirilebilir

SpaceIQ fiyatlandırma

Fiyatlandırma için satış departmanıyla iletişime geçin

SpaceIQ puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: 4,6/5 (30+ yorum)

8. OfficeSpace

Oda Rezervasyonları ve Günlük İşlemler için En İyisi

via OfficeSpace

OfficeSpace, ister ev ofis kuruyor ister düzinelerce takımın çalıştığı bir ofis binasını optimize etmek için tasarım fikirleri arıyor olun, işleri daha iyi hale getiren hibrit bir alan planlama ve organizasyon aracıdır. Bu aracı kullanarak oda rezervasyonlarını yönetin, kat planları oluşturun ve çalışanlarla bağlantı kurun.

OfficeSpace en iyi özellikleri

Çalışanların toplantı odaları, konferans alanları ve masaları rezerve edebilmesi için gerçek zamanlı özellikleri kullanın

Distance Planner, koltuk düzenlemelerini anında oluşturur ve tek bir tıklama ile değişiklik yapmanızı sağlar

Senaryo Planlama, düzen seçeneklerini görselleştirir ve onayları kolaylaştırmak için araç içinde paydaşların geri bildirimlerini sağlar

Anlık rezervasyonlar, hizmet talepleri ve ziyaretçi yönetimi araçlarıyla günlük operasyonları yönetin

OfficeSpace sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, hizmetleri daha iyi ölçeklendirmek için masa kullanımı hakkında daha fazla veri olmasını ister

Müşteri desteği ve eğitim hizmetleri daha sağlam olabilir

OfficeSpace fiyatlandırma

Fiyatlandırma için satış departmanıyla iletişime geçin

OfficeSpace puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (30'dan fazla yorum)

9. BlueYonder

Perakendeciler için en iyisi

blueYonder aracılığıyla

BlueYonder, perakendecilerin müşteriler için daha etkili düzenler oluşturmasına yardımcı olan bir alan organizasyon ve tasarım aracıdır. Bu araçla gelirinizi artırın, tüketicilerin ihtiyaç duydukları ürünleri bulmasını kolaylaştırın ve satış alanınızı en üst düzeye çıkarın. ?

BlueYonder'ın en iyi özellikleri

Mikro ve makro kat planı özellikleri, optimize edilmiş alanlar için genel bakışlar veya ayrıntılı bilgiler sunar

Yönetim özellikleri, mağazalar arasında tutarlı zemin tasarımları sunar ve stok engellerinin riskini azaltır

Veri raporlamasını kullanarak karlılığı, satış hareketlerini ve alan darboğazlarını değerlendirin

Gösterge panelleri arasında kolayca geçiş yaparak farklı konumlardaki mağazaları görüntüleyin

BlueYonder sınırlamaları

Bazı kullanıcılar arayüzün biraz dağınık olduğunu düşündü

Özelleştirme, daha fazla esneklik ve kontrol sunmak için geliştirilebilir

BlueYonder fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

BlueYonder puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (2+ yorum)

Capterra: Yok

10. Robin

Uzaktan Çalışan Takımlar için En İyisi

robin aracılığıyla

Robin, hibrit çalışma ortamlarının deneyimini optimize etmek için tasarlanmış bir yazılım aracıdır. Bu aracı kullanarak uzaktaki ve ofisteki takımlar arasındaki işbirliğini artırın ve iş akışlarını kolaylaştırın.

Robin'in en iyi özellikleri

Otomasyonları kullanarak kaynakları atayın veya uzaktaki çalışanların belirli ofislerde bulunan kişilerle işbirliği yapabilmesi için alanlar ayırtın

Analitik ve somut verilere dayalı olarak alanı en verimli şekilde kullanan beyaz tahta yönetim araçlarıyla kat planları tasarlayın

Mobil uygulama, masa rezervasyonunu mümkün kılar ve karışıklığı ortadan kaldırır

Gerçek zamanlı görünümler, hangi alanların dolu olduğunu ve alanların ne zaman rezerve edildiğini görmenizi sağlar

Robin sınırlamaları

Uygulama hatası nedeniyle rezervasyonlar ve onaylar etkilenebilir

Bu bir yönetim aracıdır ve alternatiflerine kıyasla alan planlaması konusunda daha sınırlıdır

Robin fiyatlandırma

Masa ve oda rezervasyonu : Aylık 419 $'dan başlayan fiyatlarla

İsteğe bağlı eklentiler: Fiyatlandırma ve ek ücretler için iletişime geçin

Robin puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (50+ yorum)

ClickUp ile Verimli Takımlar İçin Temelleri Atın

Bu alan ve metrekare yönetim araçlarıyla daha verimli, uygun maliyetli ve ilgi çekici çalışma alanları hayal edin, tasarlayın ve yönetin. Kat planları ve mobilya düzenleri oluşturan CAD araçları arasından seçim yapın veya hibrit veya ofis içi çalışma ortamlarıyla ilişkili günlük analizleri, hareketleri ve giderleri yöneten araçları tercih edin.

ClickUp'a bugün kaydolun, yeni ofis düzenleri için beyin fırtınası yapmaya başlayın ve bu alanları daha iyi yönetmeye anında geçin. Yüksek düzeyde özelleştirme, sezgisel bir arayüz ve yüzlerce özellik ile proje planlama aracını kullanarak daha verimli bir ofis tasarlayın. ✨