2025'in En İyi 10 Ürün Geliştirme Yazılımı (İncelemeler ve Fiyatlar)

Dünyanın bir sonraki harika ürününü yaratmakla mı görevlisiniz? Dijital ürünler geliştiren bir yazılım geliştirme takımında veya fiziksel prototipler üreten bir üretim takımında çalışıyor olsanız da, ürün tasarım süreci hiç de kolay değildir.
Yeni ürün konseptinden son uygulamaya kadar, takımınızın yaratıcılığını kısıtlamadan iş akışınızı kolaylaştırmak ve her geliştirme aşamasında verimliliği artırmak için bir araca ihtiyacınız var. ?
Ürün geliştirme yazılımı, hem fiziksel hem de dijital ürün geliştirme için olmazsa olmaz bir araçtır. Ancak piyasada çok fazla seçenek olması nedeniyle, takım üyeleriniz için en uygun olanı belirlemek zor olabilir.
Ürün geliştirme araçları için olmazsa olmaz özellikler hakkında bilgi almak ve yılın en iyi 10 ürün geliştirme yazılımı çözümünü keşfetmek için sayfayı aşağı kaydırın.
Ürün geliştirme yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?
Fiyatlandırma ve genel kullanıcı deneyimi kesinlikle önemlidir, ancak aşağıdaki fonksiyonlara sahip yüksek kaliteli ürün geliştirme yazılımlarını aramanızı da öneririz:
- Proje yönetimi araçları: Ürün geliştirme, her şeyi net aşamalara bölerseniz çok daha kolaydır. Platformunuz, takımınızın aynı sayfada kalmasını sağlayan görev izleme, ürün analizi ve işbirliği araçlarını içermelidir. Yazılım sektöründeyseniz, Scrum veya Agile geliştirme metodolojilerinde uzmanlaşmış çözümler aramak da iyi bir fikirdir
- Planlama araçları: İyi bir yol haritası yazılımı, sizi zamanında ve ideal olarak bütçeniz dahilinde hedefinize ulaştırır. Daha da fazla zaman kazanmak için sürükle ve bırak yol haritası aracı bulursanız bonus puan kazanırsınız ?
- Prototip oluşturma ve tel kafes modelleme: Yeni ürün fikirlerinizi neden iş akışınızdan ayırın? Tasarımlarınızı Figma veya Sketch'te silolara ayırmak yerine, kullanıma hazır prototip oluşturmaya olanak tanıyan ürün yönetimi araçlarını arayın
- Otomasyon: Manuel çaba 2005'te kaldı. Otomasyon ve yapay zeka araçları iş akışlarını kolaylaştırır, böylece takımınız yüzlerce ürün açıklaması yazmak yerine daha fazla katma değer sağlayan görevlere odaklanabilir ?️
- Müşteri geri bildirimi: Müşteri geri bildirimi her zaman önemlidir, ancak ürün tasarımında hayati öneme sahiptir. Typeform veya SurveyMonkey gibi anket araçlarıyla entegre olan ürün geliştirme yazılımını kullanarak doğrudan son kullanıcılardan içgörüler toplayın ve müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlayın
2024'te Kullanılacak En İyi 10 Ürün Geliştirme Aracı
Ürün fikirleriniz dünyayı değiştirebilir. Bu ürün yönetimi araçlarını kullanarak manuel izleme yükünden kurtulun.
1. ClickUp
Birden fazla ürün, proje ve insanla uğraşıyorsunuz. Her şeyi bir Slack kanalından veya e-posta gelen kutunuzdan yönetmek yerine, ClickUp gibi bir proje yönetimi çözümünü tercih edin. Elbette, görev yönetimi ile tanınıyoruz, ancak ürün takımlarına da çok değer katıyoruz. ✨
ClickUp'ı kullanarak net bir ürün yol haritası oluşturun ve ürün geliştirme takımınızla aynı sayfada olun. Yol haritasının sahipliğini tanımlamak, ürün stratejisi oluşturmak, kullanıcı geri bildirimlerini toplamak ve ürünleri piyasaya sürmek için bir çerçeve elde edersiniz.
ClickUp Ürün Stratejisi şablonunu kullanarak, herkesi aynı sayfaya getiren net ve sürdürülebilir bir planı hızlıca oluşturun.
Oh, ve bir daha asla yol haritalarını sıfırdan oluşturmak zorunda kalmayacaksınız. ClickUp'ın kullanıma hazır şablonlarından birini seçin, verilerinizi ekleyin ve işe koyulun. ?
Daha da fazla zaman kazanmak için, ClickUp AI'dan şablonu sizin için doldurmasını isteyin. Dünyanın tek iş rolüne özel yapay zekasıdır, bu nedenle en teknik ürün geliştirme takımları için bile mükemmeldir. ?️
Ürün takımları ayrıca ClickUp'ın entegre sorun izleme, sprint yönetimi ve gerçek zamanlı gösterge panellerinden de yararlanabilir. DevOps takımında çalışıyorsanız, iş akışlarınızı yönetmek için de gerekli donanıma sahibiz.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Ürün açıklamaları yazmanız mı gerekiyor? Birkaç kılavuz ekleyin ve gerisini ClickUp AI yazma aracına bırakın ?
- ClickUp Beyaz Tahtalar, Belgeler veya Sohbet mesajlaşma ile gerçek zamanlı beyin fırtınası yapmayı deneyin
- Kanban, Scrum veya Agile projesi yürütmek istiyorsanız, bunun için bir ClickUp Çalışma Alanı var
- ClickUp, Toggl, Slack, GitLab ve Zoom dahil olmak üzere zaten bildiğiniz ve sevdiğiniz araçlarla entegrasyonlara sahiptir
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp AI'ya erişmek için ücretli bir ClickUp hesabına ihtiyacınız vardır
- ClickUp birçok özelliğe sahiptir, bu yüzden platformu tanımak için kendinize zaman ayırın
ClickUp fiyatlandırma
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.100+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (3.900+ yorum)
2. Monday.com
Bazıları Pazartesi günlerini sevmez, ancak pek çok kişi Monday.com'u sever. Bu platform öncelikle bir iş yönetim platformudur, ancak Satış CRM ve ürün geliştirme yaşam döngüsü için ayrı platformlara sahiptir. ??
Öncelikle dijital ürün oluşturmaya yönelik olarak tasarlanmıştır, ancak ürününüzü bir e-ticaret veya dijital alanda konumlandırmanız gerekiyorsa, bu sizin için ideal olabilir.
Monday.com, ürün geliştirmenin dışında birçok özelliğe sahiptir, bu nedenle kuruluşunuzun yalnızca ürün geliştirme için değil, birden fazla departman ve paydaş için bir PM aracına ihtiyacı varsa, bu araç sizin için idealdir.
Monday'in en iyi özellikleri
- İyi olması gereken düzeltmeleri takip etmek için bir özellik biriktirme listesi oluşturun
- Herkesin neler olup bittiğini bilmesi için bir sürüm planı oluşturun
- Gelecekteki girişimleri iyileştirmek için proje geriye dönük değerlendirmeleri gerçekleştirin
- Özelleştirilebilir renk kodlu durum güncellemeleriyle görev ilerlemesini kategorilere ayırın
Monday sınırlamaları
Monday fiyatlandırma
- Ücretsiz iki koltuk için
- Temel: Üç koltuk için kullanıcı başına aylık 8 ABD doları, yıllık olarak faturalandırılır
- Standart: Üç koltuk için kullanıcı başına aylık 10 ABD doları, yıllık olarak faturalandırılır
- Pro: Üç koltuk için kullanıcı başına aylık 16 $, yıllık faturalandırılır
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Monday derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.100+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.400+ yorum)
3. Jira
Atlassian'ın Jira ürün geliştirme yazılımı, baştan sona bir yazılım geliştirme PM çözümü olarak tasarlanmıştır. Agile bir takım iseniz, Jira size ayarlamaya gerek kalmadan kullanıma hazır olarak işinize yarayacaktır.
Stratejik planlama, güncellemeleri izleme, sürümleri takip etme ve iş akışlarınızı otomasyonla daha kısa sürede daha iyi yazılımlar geliştirmek için proje yönetimi yazılımını kullanın. ⭐
Jira'nın en iyi özellikleri
- Zaman Çizelgesi görünümünde her şeyi görüntüleyerek proje önceliklendirme konusunda uzmanlaşın
- Tüm sürümleri ve yayınları tek bir basit gösterge panelinden izleyin
- Hatalar, birikmiş işler, zaman takibi ve daha fazlası hakkında gerçek zamanlı raporlar alın ?
- Güvenlik açıklarını ve sorunları yönetmek için kod gerektirmeyen otomasyonlardan yararlanın
Jira sınırlamaları
- Jira, yazılım geliştirme için tasarlanmıştır, bu nedenle yazılım geliştirme takımında değilseniz bu aracı kullanmanız mantıklı değildir
- Birçok kullanıcı, kullanıcı arayüzünün kafa karıştırıcı olduğunu söylüyor
Jira fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Standart: 10 kullanıcı için kullanıcı başına aylık 8,15 ABD doları
- Premium: 10 kullanıcı için kullanıcı başına aylık 16 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Jira derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,3/5 (5.600'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (13.700+ yorum)
4. Wrike
Çok yönlü bir ürün geliştirme aracına mı ihtiyacınız var? Wrike'ı deneyin ve boyutunu görün. Bu uygulama tüm departmanlar ve kullanım durumları için işe yarar, bu nedenle ürün geliştirme sürecinden pazarlamaya ve İK'ya kadar her şey için proje yönetimi araçları arıyorsanız idealdir.
Wrike'ın prova ş Akışları, e-kitaplar veya kurslar gibi içerik odaklı ürünler için mükemmeldir, proje kaynak planlama özellikleri ise programları, takımları ve bütçeleri yönetmek için idealdir. ?
Wrike'ın en iyi özellikleri
- Projelerinizi liste görünümünde veya Kanban panosu olarak yönetin ve ürün yol haritanızı görün
- Wrike, 400'den fazla popüler uygulama ile entegre olur
- Eyleme geçirilebilir verileri toplamak için koşullu mantık ile tamamlanmış özel istek formları oluşturun
- Kolaylaştırılmış bir iş akışında ürünler üzerinde işbirliği yapın, kontrol edin ve onaylayın
Wrike sınırlamaları
- Birçok kullanıcı Wrike'ın kullanıcı dostu olmadığını söylüyor
- Diğerleri daha basit filtreler ve gezinme özelliği istiyor
Wrike fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Takım: Kullanıcı başına aylık 9,80 $, yıllık faturalandırılır
- İş: Kullanıcı başına aylık 24,80 $, yıllık faturalandırılır
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Pinnacle: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Wrike derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 2/5 (3.500+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (2.500+ yorum)
5. Aha!
Jira gibi, Aha! da yazılım geliştirme için özel olarak tasarlanmıştır. Ürün yol haritaları (Aha! Roadmaps), müşteri geri bildirimleri (Aha! Ideas), ürün bilgileri (Aha! Notebooks) ve geliştirme (Aha! Development) için ayrı abonelikler eklemeniz gerektiğini unutmayın. Modüler kurulum herkes için uygun değildir, ancak yalnızca birkaç modüle ihtiyacınız varsa biraz tasarruf etmenize yardımcı olabilir. ?
Aha! en iyi özellikler
- Takımınızı aynı sayfaya getirmek için görsel ürün yol haritaları oluşturun
- Trendlere göre hareket etmek için müşteri verilerini toplayın ve analiz edin
- Takımınız için 100 hazır ürün yönetimi şablonuyla eksiksiz bir iç ürün bilgi merkezi oluşturun
- Çevik yazılım geliştirme için Scrum, Kanban veya SAFe metodolojilerinden birini seçin
Aha! sınırlamaları
- Tüm Aha! özelliklerine erişmek istiyorsanız maliyetler artar
- Bazı kullanıcılar platformun kafa karıştırıcı ve gezinmesinin zor olduğunu söylüyor
Aha! fiyatlandırma
- Aha! Yol Haritaları: Kullanıcı başına aylık 59 $, yıllık faturalandırılır
- Aha! Ideas: Kullanıcı başına aylık 39 $, yıllık faturalandırılır
- Aha! Notebooks: Kullanıcı başına aylık 9 $, yıllık faturalandırılır
- Aha! Develop: Kullanıcı başına aylık 9 $, yıllık faturalandırılır
Aha! derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,3/5 (270+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (510+ yorum)
6. Bitrix24
Bitrix24 sadece bir ürün geliştirme yazılımı değildir; bütünsel bir çevrimiçi iş yeri aracıdır. Takım işbirliği, müşteri veri yönetimi, görev yönetimi, İK, otomasyon ve hatta web siteleri oluşturmak için kullanın. ?️
Bitrix24'ün en iyi özellikleri
- Feed'inizi kolaylaştırmak için görev odaklı moda geçin
- Bitrix24 mobil uygulamasıyla hareket halindeyken işbirliği yapın
- Proje hedefleri, çalışan KPI'ları ve daha fazlası hakkında verileri izleyin
- Sohbet ve video konferans araçlarınızı tek bir yerde tutun
Bitrix24 sınırlamaları
- Bitrix24, ürün geliştirmeye özgü özelliklerden yoksundur, bu nedenle uzman ürün takımları için çok genel olabilir
- Birçok kullanıcı, mobil uygulamanın kullanılabilirliğinin daha iyi olabileceğini söylüyor
Bitrix24 fiyatlandırma
- Temel: Beş kullanıcı için aylık 49 $, yıllık faturalandırılır
- Standart: 50 kullanıcı için aylık 99 $, yıllık faturalandırılır
- Profesyonel: 100 kullanıcı için aylık 199 $, yıllık faturalandırılır
- Enterprise: 250 kullanıcı için aylık 399 $, yıllık faturalandırılır
Bitrix24 puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (500+ yorum)
- Capterra: 4,2/5 (790+ yorum)
7. Azure Panoları
Teknik takımlar, sevinin: Azure, ücretsiz bir ürün geliştirme aracıyla birlikte gelir. Azure hesabınızdaki Azure Panoları'na geçerek Kanban panoları oluşturun, yazılım biriktirme listelerini izleyin ve özel raporlar oluşturun. ?
Azure Pano'nun en iyi özellikleri
- Sürükle ve bırak Kanban veya Scrum panolarıyla sprintleri planlayın
- Azure Panolarını GitHub ile entegre edin
- Gösterge panellerini özelleştirerek ürün yaşam döngüsünün her aşamasında takımın ilerlemesini gerçek zamanlı olarak görüntüleyin
- 1.000'den fazla entegrasyonla Azure Panolardan daha da fazla yararlanın
Azure Panoları sınırlamaları
- Azure Pano ücretsiz bir araçtır, ancak kullanmak için Azure aboneliğinizin olması gerekir
- Azure'a bir eklenti olduğu için diğer ürün geliştirme yazılımları kadar sağlam değildir
Azure Panoları fiyatlandırma
- Ücretsiz
Azure Panoları derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (130'dan fazla yorum)
- Capterra: N/A
8. Trello
İster yazılım yazıyor ister fiziksel ürünlerin prototipini oluşturuyor olun, Trello takımınızın verimli ve odaklanmış kalması için yararlı ve sezgisel bir araçtır. Bu ürün geliştirme yazılımı, bir Kanban panosu uygulaması olarak başladı. Bugün, proje yönetimi, işe alım, toplantılar ve çok daha fazlasını kolaylaştırmak için hazır iş akışları içerir.
Trello'nun en iyi özellikleri
- Pano ve belge oluşturmayı hızlandırmak için Trello'nun şablonlarından birini ödünç alın ?
- Trello Power-Ups ile üçüncü taraf uygulamaları Trello hesabınıza bağlayın
- Kod, teknik özellikler ve ürün planları dahil olmak üzere ürün vizyonunuzun tüm yönlerini tek bir yerde düzenleyin
- Tüm proje dönüm noktalarını ve son teslim tarihlerini görselleştirmek için Zaman Çizelgesi Görünümü veya Gantt Görünümü'ne geçin
Trello sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar Trello'nun daha fazla görev hiyerarşisi seçeneği sunmasını istiyor
- Diğerleri, birden fazla panoda dosya ve ek dosyaları bulmanın zor olduğunu söylüyor
Trello fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları, yıllık olarak faturalandırılır
- Premium: Kullanıcı başına aylık 10 $, yıllık olarak faturalandırılır
- Enterprise: 50 kullanıcı için aylık 17,50 $, yıllık faturalandırılır
Trello derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (13.400+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (23.000+ yorum)
9. Miro
Miro, farklı bir tür ürün geliştirme aracıdır. Proje yönetiminden çok, fikir üretme ve işbirliğine odaklanır. Büyük fikirler üretmek için dijital zihin haritalama ve beyaz tahta aracı olarak düşünün.
Ancak endişelenmeyin, Miro'da görevlerinizi Zaman Çizelgesi veya Kanban görünümlerinde görüntüleyen proje yönetimi özellikleri de vardır. Diğer proje yönetimi araçları kadar sağlam olmayabilir, ancak Miro'nun sürükle ve bırak arayüzü basit ve kullanıcı dostudur. ?
Miro'nun en iyi özellikleri
- Jira, Monday.com, Asana ve 130 diğer uygulama ile entegre edin
- 2.500'den fazla Miro şablonuyla zaman kazanın
- Verilerinizi tek bir yerde tutmak için sonsuz Miro tuvalleri oluşturun
- Basit sürükle ve bırak arayüzüyle özel diyagramlar, grafikler ve daha fazlasını oluşturun
Miro sınırlamaları
- Miro, büyük panolarla çalışıyorsanız yavaş ve kullanımı zordur
- Birçok kullanıcı, mobil uygulamanın büyük Miro panolarına ayak uyduramadığını söylüyor
Miro fiyatlandırma
- Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 8 $, yıllık faturalandırılır
- İş: Kullanıcı başına aylık 16 $, yıllık olarak faturalandırılır
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Miro puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (5.200+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.400+ yorum)
10. Productific
Bu bulut tabanlı araç, piyasadaki en büyük oyun olmayabilir, ancak Productific, sade bir ürün geliştirme aracına ihtiyaç duyan takımlar için hala sağlam bir seçimdir. Kullanıcı araştırması yapın, özellik oylaması için anketler oluşturun ve birikmiş görevlerinizi sıralayarak kullanıcılarınız için en anlamlı değişiklikleri yapın. ☑️
Productific'in en iyi özellikleri
- Kullanım metriklerini izleyerek kullanıcı davranışlarını büyük ölçekte görünüm
- Yüksek değerli yeni özellikleri belirlemek için özellik oylamaları oluşturun
- Değişiklik günlükleri oluşturun ve bunları müşterilerinizle paylaşın, böylece neyin onları beklediğini bilsinler
- Productific, B2B müşterileriyle gizli gruplar halinde etkileşim kurduğunuz müşteri danışma panolarını destekler
Productific sınırlamaları
- Productific hakkında çok fazla yorum yok
- Bazı kullanıcılar, özelliklerin paranın karşılığını vermediğini söylüyor
Productific fiyatlandırma
- Başlangıç: Ürün başına aylık 9 $, yıllık faturalandırılır
- Büyüme: Ürün başına aylık 18 ABD doları, yıllık faturalandırılır
- Takım: Ürün başına aylık 45 $, yıllık faturalandırılır
Productific puanları ve yorumları
- G2: N/A
- Capterra: 4/5 (1 yorum)
ClickUp: Ürün Yönetimi Sizin Kadar Sıkı Çalışan Yazılım
İş akışlarınızı kolaylaştırmak, işbirliğini geliştirmek ve nihayetinde daha iyi ürünleri desteklemek için kullanabileceğiniz çok sayıda araç bulunmaktadır. Bu listedeki 10 araç sizi bitiş çizgisine ulaştıracaktır, ancak bu bitiş çizgisini daha az stres ve zahmetle geçmek istiyorsanız, ClickUp'ı tercih edin. ?
Şablonlar, proje yönetimi, işbirliği, yapay zeka ve çok daha fazlasını bir araya getiriyoruz. Görevler arasında geçiş yapmaya son verin ve hayat değiştiren ürünleri tasarlamanın daha akıllı bir yoluna merhaba deyin.
Büyük fikirlerinizi adım adım gerçeğe dönüştürün. Ücretsiz ClickUp Çalışma Alanınızı şimdi oluşturun.