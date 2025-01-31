2025'in En İyi 10 Ürün Geliştirme Yazılımı (İncelemeler ve Fiyatlar)

Dünyanın bir sonraki harika ürününü yaratmakla mı görevlisiniz? Dijital ürünler geliştiren bir yazılım geliştirme takımında veya fiziksel prototipler üreten bir üretim takımında çalışıyor olsanız da, ürün tasarım süreci hiç de kolay değildir.

Yeni ürün konseptinden son uygulamaya kadar, takımınızın yaratıcılığını kısıtlamadan iş akışınızı kolaylaştırmak ve her geliştirme aşamasında verimliliği artırmak için bir araca ihtiyacınız var. ?

Ürün geliştirme yazılımı, hem fiziksel hem de dijital ürün geliştirme için olmazsa olmaz bir araçtır. Ancak piyasada çok fazla seçenek olması nedeniyle, takım üyeleriniz için en uygun olanı belirlemek zor olabilir.

Ürün geliştirme araçları için olmazsa olmaz özellikler hakkında bilgi almak ve yılın en iyi 10 ürün geliştirme yazılımı çözümünü keşfetmek için sayfayı aşağı kaydırın.

Ürün geliştirme yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Fiyatlandırma ve genel kullanıcı deneyimi kesinlikle önemlidir, ancak aşağıdaki fonksiyonlara sahip yüksek kaliteli ürün geliştirme yazılımlarını aramanızı da öneririz:

Proje yönetimi araçları : Ürün geliştirme, her şeyi net aşamalara bölerseniz çok daha kolaydır. Platformunuz, takımınızın aynı sayfada kalmasını sağlayan görev izleme, ürün analizi ve işbirliği araçlarını içermelidir. Yazılım sektöründeyseniz, Scrum veya Ürün geliştirme, her şeyi net aşamalara bölerseniz çok daha kolaydır. Platformunuz, takımınızın aynı sayfada kalmasını sağlayan görev izleme, ürün analizi ve işbirliği araçlarını içermelidir. Yazılım sektöründeyseniz, Scrum veya Agile geliştirme metodolojilerinde uzmanlaşmış çözümler aramak da iyi bir fikirdir

Planlama araçları: İyi bir yol haritası yazılımı, sizi zamanında ve ideal olarak bütçeniz dahilinde hedefinize ulaştırır. Daha da fazla zaman kazanmak için sürükle ve bırak İyi bir yol haritası yazılımı, sizi zamanında ve ideal olarak bütçeniz dahilinde hedefinize ulaştırır. Daha da fazla zaman kazanmak için sürükle ve bırak yol haritası aracı bulursanız bonus puan kazanırsınız ?

Prototip oluşturma ve tel kafes modelleme: Yeni ürün fikirlerinizi neden iş akışınızdan ayırın? Tasarımlarınızı Figma veya Sketch'te silolara ayırmak yerine, kullanıma hazır prototip oluşturmaya olanak tanıyan Yeni ürün fikirlerinizi neden iş akışınızdan ayırın? Tasarımlarınızı Figma veya Sketch'te silolara ayırmak yerine, kullanıma hazır prototip oluşturmaya olanak tanıyan ürün yönetimi araçlarını arayın

Otomasyon: Manuel çaba 2005'te kaldı. Otomasyon ve Manuel çaba 2005'te kaldı. Otomasyon ve yapay zeka araçları iş akışlarını kolaylaştırır, böylece takımınız yüzlerce ürün açıklaması yazmak yerine daha fazla katma değer sağlayan görevlere odaklanabilir ?️

Müşteri geri bildirimi: Müşteri geri bildirimi her zaman önemlidir, ancak ürün tasarımında hayati öneme sahiptir. Typeform veya SurveyMonkey gibi anket araçlarıyla entegre olan ürün geliştirme yazılımını kullanarak doğrudan son kullanıcılardan içgörüler toplayın ve müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlayın

Ürün fikirleriniz dünyayı değiştirebilir. Bu ürün yönetimi araçlarını kullanarak manuel izleme yükünden kurtulun.

ClickUp'ın 15'ten fazla görünümü, kuruluşlara her takım için kapsamlı bir çözüm sunar

Birden fazla ürün, proje ve insanla uğraşıyorsunuz. Her şeyi bir Slack kanalından veya e-posta gelen kutunuzdan yönetmek yerine, ClickUp gibi bir proje yönetimi çözümünü tercih edin. Elbette, görev yönetimi ile tanınıyoruz, ancak ürün takımlarına da çok değer katıyoruz. ✨

ClickUp'ı kullanarak net bir ürün yol haritası oluşturun ve ürün geliştirme takımınızla aynı sayfada olun. Yol haritasının sahipliğini tanımlamak, ürün stratejisi oluşturmak, kullanıcı geri bildirimlerini toplamak ve ürünleri piyasaya sürmek için bir çerçeve elde edersiniz.

ClickUp Ürün Stratejisi şablonunu kullanarak, herkesi aynı sayfaya getiren net ve sürdürülebilir bir planı hızlıca oluşturun.

Oh, ve bir daha asla yol haritalarını sıfırdan oluşturmak zorunda kalmayacaksınız. ClickUp'ın kullanıma hazır şablonlarından birini seçin, verilerinizi ekleyin ve işe koyulun. ?

AI ile dokümantasyon yazımını otomatikleştirin, grafikler ve sprintler aracılığıyla ilerlemeyi izleyin ve ClickUp kullanarak kodlama hatalarını hızla çözün

Daha da fazla zaman kazanmak için, ClickUp AI'dan şablonu sizin için doldurmasını isteyin. Dünyanın tek iş rolüne özel yapay zekasıdır, bu nedenle en teknik ürün geliştirme takımları için bile mükemmeldir. ?️

Ürün takımları ayrıca ClickUp'ın entegre sorun izleme, sprint yönetimi ve gerçek zamanlı gösterge panellerinden de yararlanabilir. DevOps takımında çalışıyorsanız, iş akışlarınızı yönetmek için de gerekli donanıma sahibiz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Ürün açıklamaları yazmanız mı gerekiyor? Birkaç kılavuz ekleyin ve gerisini ClickUp AI yazma aracına bırakın ?

ClickUp Beyaz Tahtalar, Belgeler veya Sohbet mesajlaşma ile gerçek zamanlı beyin fırtınası yapmayı deneyin

Kanban, Scrum veya Agile projesi yürütmek istiyorsanız, bunun için bir ClickUp Çalışma Alanı var

ClickUp, Toggl, Slack, GitLab ve Zoom dahil olmak üzere zaten bildiğiniz ve sevdiğiniz araçlarla entegrasyonlara sahiptir

ClickUp sınırlamaları

ClickUp AI'ya erişmek için ücretli bir ClickUp hesabına ihtiyacınız vardır

ClickUp birçok özelliğe sahiptir, bu yüzden platformu tanımak için kendinize zaman ayırın

ClickUp fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.100+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.900+ yorum)

Bazıları Pazartesi günlerini sevmez, ancak pek çok kişi Monday.com'u sever. Bu platform öncelikle bir iş yönetim platformudur, ancak Satış CRM ve ürün geliştirme yaşam döngüsü için ayrı platformlara sahiptir. ?‍?

Öncelikle dijital ürün oluşturmaya yönelik olarak tasarlanmıştır, ancak ürününüzü bir e-ticaret veya dijital alanda konumlandırmanız gerekiyorsa, bu sizin için ideal olabilir.

Monday.com, ürün geliştirmenin dışında birçok özelliğe sahiptir, bu nedenle kuruluşunuzun yalnızca ürün geliştirme için değil, birden fazla departman ve paydaş için bir PM aracına ihtiyacı varsa, bu araç sizin için idealdir.

Monday'in en iyi özellikleri

İyi olması gereken düzeltmeleri takip etmek için bir özellik biriktirme listesi oluşturun

Herkesin neler olup bittiğini bilmesi için bir sürüm planı oluşturun

Gelecekteki girişimleri iyileştirmek için proje geriye dönük değerlendirmeleri gerçekleştirin

Özelleştirilebilir renk kodlu durum güncellemeleriyle görev ilerlemesini kategorilere ayırın

Monday sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, öğrenme eğrisinin çok dik olduğunu söylüyor

Diğerleri ise platformun gizlilik ve güvenlik ayarları ile ilgili endişeleri olduğunu belirtiyor

Monday fiyatlandırma

Ücretsiz iki koltuk için

Temel: Üç koltuk için kullanıcı başına aylık 8 ABD doları, yıllık olarak faturalandırılır

Standart: Üç koltuk için kullanıcı başına aylık 10 ABD doları, yıllık olarak faturalandırılır

Pro: Üç koltuk için kullanıcı başına aylık 16 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Monday derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.100+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.400+ yorum)

3. Jira

atlassian aracılığıyla

Atlassian'ın Jira ürün geliştirme yazılımı, baştan sona bir yazılım geliştirme PM çözümü olarak tasarlanmıştır. Agile bir takım iseniz, Jira size ayarlamaya gerek kalmadan kullanıma hazır olarak işinize yarayacaktır.

Stratejik planlama, güncellemeleri izleme, sürümleri takip etme ve iş akışlarınızı otomasyonla daha kısa sürede daha iyi yazılımlar geliştirmek için proje yönetimi yazılımını kullanın. ⭐

Jira'nın en iyi özellikleri

Zaman Çizelgesi görünümünde her şeyi görüntüleyerek proje önceliklendirme konusunda uzmanlaşın

Tüm sürümleri ve yayınları tek bir basit gösterge panelinden izleyin

Hatalar, birikmiş işler, zaman takibi ve daha fazlası hakkında gerçek zamanlı raporlar alın ?

Güvenlik açıklarını ve sorunları yönetmek için kod gerektirmeyen otomasyonlardan yararlanın

Jira sınırlamaları

Jira, yazılım geliştirme için tasarlanmıştır, bu nedenle yazılım geliştirme takımında değilseniz bu aracı kullanmanız mantıklı değildir

Birçok kullanıcı, kullanıcı arayüzünün kafa karıştırıcı olduğunu söylüyor

Jira fiyatlandırma

Ücretsiz

Standart: 10 kullanıcı için kullanıcı başına aylık 8,15 ABD doları

Premium: 10 kullanıcı için kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Jira derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (5.600'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (13.700+ yorum)

4. Wrike

wrike aracılığıyla

Çok yönlü bir ürün geliştirme aracına mı ihtiyacınız var? Wrike'ı deneyin ve boyutunu görün. Bu uygulama tüm departmanlar ve kullanım durumları için işe yarar, bu nedenle ürün geliştirme sürecinden pazarlamaya ve İK'ya kadar her şey için proje yönetimi araçları arıyorsanız idealdir.

Wrike'ın prova ş Akışları, e-kitaplar veya kurslar gibi içerik odaklı ürünler için mükemmeldir, proje kaynak planlama özellikleri ise programları, takımları ve bütçeleri yönetmek için idealdir. ?

Wrike'ın en iyi özellikleri

Projelerinizi liste görünümünde veya Kanban panosu olarak yönetin ve ürün yol haritanızı görün

Wrike, 400'den fazla popüler uygulama ile entegre olur

Eyleme geçirilebilir verileri toplamak için koşullu mantık ile tamamlanmış özel istek formları oluşturun

Kolaylaştırılmış bir iş akışında ürünler üzerinde işbirliği yapın, kontrol edin ve onaylayın

Wrike sınırlamaları

Birçok kullanıcı Wrike'ın kullanıcı dostu olmadığını söylüyor

Diğerleri daha basit filtreler ve gezinme özelliği istiyor

Wrike fiyatlandırma

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 9,80 $, yıllık faturalandırılır

İş: Kullanıcı başına aylık 24,80 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Pinnacle: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Wrike derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 2/5 (3.500+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.500+ yorum)

5. Aha!

Jira gibi, Aha! da yazılım geliştirme için özel olarak tasarlanmıştır. Ürün yol haritaları (Aha! Roadmaps), müşteri geri bildirimleri (Aha! Ideas), ürün bilgileri (Aha! Notebooks) ve geliştirme (Aha! Development) için ayrı abonelikler eklemeniz gerektiğini unutmayın. Modüler kurulum herkes için uygun değildir, ancak yalnızca birkaç modüle ihtiyacınız varsa biraz tasarruf etmenize yardımcı olabilir. ?

Aha! en iyi özellikler

Takımınızı aynı sayfaya getirmek için görsel ürün yol haritaları oluşturun

Trendlere göre hareket etmek için müşteri verilerini toplayın ve analiz edin

Takımınız için 100 hazır ürün yönetimi şablonuyla eksiksiz bir iç ürün bilgi merkezi oluşturun

Çevik yazılım geliştirme için Scrum, Kanban veya SAFe metodolojilerinden birini seçin

Aha! sınırlamaları

Tüm Aha! özelliklerine erişmek istiyorsanız maliyetler artar

Bazı kullanıcılar platformun kafa karıştırıcı ve gezinmesinin zor olduğunu söylüyor

Aha! fiyatlandırma

Aha! Yol Haritaları: Kullanıcı başına aylık 59 $, yıllık faturalandırılır

Aha! Ideas: Kullanıcı başına aylık 39 $, yıllık faturalandırılır

Aha! Notebooks: Kullanıcı başına aylık 9 $, yıllık faturalandırılır

Aha! Develop: Kullanıcı başına aylık 9 $, yıllık faturalandırılır

Aha! derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (270+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (510+ yorum)

6. Bitrix24

bitrix24 aracılığıyla

Bitrix24 sadece bir ürün geliştirme yazılımı değildir; bütünsel bir çevrimiçi iş yeri aracıdır. Takım işbirliği, müşteri veri yönetimi, görev yönetimi, İK, otomasyon ve hatta web siteleri oluşturmak için kullanın. ?️

Bitrix24'ün en iyi özellikleri

Feed'inizi kolaylaştırmak için görev odaklı moda geçin

Bitrix24 mobil uygulamasıyla hareket halindeyken işbirliği yapın

Proje hedefleri , çalışan KPI'ları ve daha fazlası hakkında verileri izleyin

Sohbet ve video konferans araçlarınızı tek bir yerde tutun

Bitrix24 sınırlamaları

Bitrix24, ürün geliştirmeye özgü özelliklerden yoksundur, bu nedenle uzman ürün takımları için çok genel olabilir

Birçok kullanıcı, mobil uygulamanın kullanılabilirliğinin daha iyi olabileceğini söylüyor

Bitrix24 fiyatlandırma

Temel: Beş kullanıcı için aylık 49 $, yıllık faturalandırılır

Standart: 50 kullanıcı için aylık 99 $, yıllık faturalandırılır

Profesyonel: 100 kullanıcı için aylık 199 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: 250 kullanıcı için aylık 399 $, yıllık faturalandırılır

Bitrix24 puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (500+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (790+ yorum)

7. Azure Panoları

microsoft aracılığıyla

Teknik takımlar, sevinin: Azure, ücretsiz bir ürün geliştirme aracıyla birlikte gelir. Azure hesabınızdaki Azure Panoları'na geçerek Kanban panoları oluşturun, yazılım biriktirme listelerini izleyin ve özel raporlar oluşturun. ?

Azure Pano'nun en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak Kanban veya Scrum panolarıyla sprintleri planlayın

Azure Panolarını GitHub ile entegre edin

Gösterge panellerini özelleştirerek ürün yaşam döngüsünün her aşamasında takımın ilerlemesini gerçek zamanlı olarak görüntüleyin

1.000'den fazla entegrasyonla Azure Panolardan daha da fazla yararlanın

Azure Panoları sınırlamaları

Azure Pano ücretsiz bir araçtır, ancak kullanmak için Azure aboneliğinizin olması gerekir

Azure'a bir eklenti olduğu için diğer ürün geliştirme yazılımları kadar sağlam değildir

Azure Panoları fiyatlandırma

Ücretsiz

Azure Panoları derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (130'dan fazla yorum)

Capterra: N/A

8. Trello

trello aracılığıyla

İster yazılım yazıyor ister fiziksel ürünlerin prototipini oluşturuyor olun, Trello takımınızın verimli ve odaklanmış kalması için yararlı ve sezgisel bir araçtır. Bu ürün geliştirme yazılımı, bir Kanban panosu uygulaması olarak başladı. Bugün, proje yönetimi, işe alım, toplantılar ve çok daha fazlasını kolaylaştırmak için hazır iş akışları içerir.

Trello'nun en iyi özellikleri

Pano ve belge oluşturmayı hızlandırmak için Trello'nun şablonlarından birini ödünç alın ?

Trello Power-Ups ile üçüncü taraf uygulamaları Trello hesabınıza bağlayın

Kod, teknik özellikler ve ürün planları dahil olmak üzere ürün vizyonunuzun tüm yönlerini tek bir yerde düzenleyin

Tüm proje dönüm noktalarını ve son teslim tarihlerini görselleştirmek için Zaman Çizelgesi Görünümü veya Gantt Görünümü'ne geçin

Trello sınırlamaları

Bazı kullanıcılar Trello'nun daha fazla görev hiyerarşisi seçeneği sunmasını istiyor

Diğerleri, birden fazla panoda dosya ve ek dosyaları bulmanın zor olduğunu söylüyor

Trello fiyatlandırma

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları, yıllık olarak faturalandırılır

Premium: Kullanıcı başına aylık 10 $, yıllık olarak faturalandırılır

Enterprise: 50 kullanıcı için aylık 17,50 $, yıllık faturalandırılır

Trello derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.400+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (23.000+ yorum)

9. Miro

miro aracılığıyla

Miro, farklı bir tür ürün geliştirme aracıdır. Proje yönetiminden çok, fikir üretme ve işbirliğine odaklanır. Büyük fikirler üretmek için dijital zihin haritalama ve beyaz tahta aracı olarak düşünün.

Ancak endişelenmeyin, Miro'da görevlerinizi Zaman Çizelgesi veya Kanban görünümlerinde görüntüleyen proje yönetimi özellikleri de vardır. Diğer proje yönetimi araçları kadar sağlam olmayabilir, ancak Miro'nun sürükle ve bırak arayüzü basit ve kullanıcı dostudur. ?

Miro'nun en iyi özellikleri

Jira, Monday.com, Asana ve 130 diğer uygulama ile entegre edin

2.500'den fazla Miro şablonuyla zaman kazanın

Verilerinizi tek bir yerde tutmak için sonsuz Miro tuvalleri oluşturun

Basit sürükle ve bırak arayüzüyle özel diyagramlar, grafikler ve daha fazlasını oluşturun

Miro sınırlamaları

Miro, büyük panolarla çalışıyorsanız yavaş ve kullanımı zordur

Birçok kullanıcı, mobil uygulamanın büyük Miro panolarına ayak uyduramadığını söylüyor

Miro fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 8 $, yıllık faturalandırılır

İş: Kullanıcı başına aylık 16 $, yıllık olarak faturalandırılır

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Miro puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (5.200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.400+ yorum)

10. Productific

via Productific

Bu bulut tabanlı araç, piyasadaki en büyük oyun olmayabilir, ancak Productific, sade bir ürün geliştirme aracına ihtiyaç duyan takımlar için hala sağlam bir seçimdir. Kullanıcı araştırması yapın, özellik oylaması için anketler oluşturun ve birikmiş görevlerinizi sıralayarak kullanıcılarınız için en anlamlı değişiklikleri yapın. ☑️

Productific'in en iyi özellikleri

Kullanım metriklerini izleyerek kullanıcı davranışlarını büyük ölçekte görünüm

Yüksek değerli yeni özellikleri belirlemek için özellik oylamaları oluşturun

Değişiklik günlükleri oluşturun ve bunları müşterilerinizle paylaşın, böylece neyin onları beklediğini bilsinler

Productific, B2B müşterileriyle gizli gruplar halinde etkileşim kurduğunuz müşteri danışma panolarını destekler

Productific sınırlamaları

Productific hakkında çok fazla yorum yok

Bazı kullanıcılar, özelliklerin paranın karşılığını vermediğini söylüyor

Productific fiyatlandırma

Başlangıç: Ürün başına aylık 9 $, yıllık faturalandırılır

Büyüme: Ürün başına aylık 18 ABD doları, yıllık faturalandırılır

Takım: Ürün başına aylık 45 $, yıllık faturalandırılır

Productific puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: 4/5 (1 yorum)

ClickUp: Ürün Yönetimi Sizin Kadar Sıkı Çalışan Yazılım

İş akışlarınızı kolaylaştırmak, işbirliğini geliştirmek ve nihayetinde daha iyi ürünleri desteklemek için kullanabileceğiniz çok sayıda araç bulunmaktadır. Bu listedeki 10 araç sizi bitiş çizgisine ulaştıracaktır, ancak bu bitiş çizgisini daha az stres ve zahmetle geçmek istiyorsanız, ClickUp'ı tercih edin. ?

Şablonlar, proje yönetimi, işbirliği, yapay zeka ve çok daha fazlasını bir araya getiriyoruz. Görevler arasında geçiş yapmaya son verin ve hayat değiştiren ürünleri tasarlamanın daha akıllı bir yoluna merhaba deyin.

Büyük fikirlerinizi adım adım gerçeğe dönüştürün. Ücretsiz ClickUp Çalışma Alanınızı şimdi oluşturun.