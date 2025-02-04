verimli Veri Yönetimi için 10 Harika Snowflake Alternatifi

Snowflake, maksimum güvenliği garanti ederken verilerinize erişmenize, depolamanıza, yönetmenize ve paylaşmanıza yardımcı olan popüler bir bulut depolama hizmetidir. Platform, mükemmel otomasyon seçenekleri sunması, yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verileri desteklemesi, işbirliğini teşvik etmesi ve çeşitli iş zekası araçlarıyla entegre olmasıyla ünlüdür.

Adından farklı olarak, Snowflake büyük miktarda veriyi işleyebilen ve her zaman ışık hızında performans sunan sağlam bir araçtır. ❄️

İnanılmaz seçeneklerine rağmen, Snowflake herkes için mükemmel bir seçim değildir. Bazı kullanıcılar maliyetleri üzerinde daha fazla kontrol, daha basit bir kullanıcı arayüzü veya çevrimdışı kullanım olanağı isteyebilir.

Sizin için zor işi yaptık ve ihtiyaçlarınıza daha uygun olabilecek en iyi 10 Snowflake alternatifi listesini hazırladık. İşiniz için ideal veri çözümünü bulmanıza yardımcı olmak için özelliklerini ayrıntılı olarak ele alacak ve bazı dezavantajlarını vurgulayacağız.

Snowflake alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Snowflake'e alternatif çok sayıda seçenek olduğundan, iyiyi kötüyü ayırmak zor olabilir. Doğru kararı verdiğinizden emin olmak istiyorsanız, aşağıdaki özelliklere sahip bir platform arayın:

Ölçeklenebilirlik : Bulut veri platformu, şirketinizin artan veri ihtiyaçlarını gecikme veya performans sorunları olmadan karşılayabilmelidir

Güvenlik : Snowflake alternatifi, verilerinizi güvende tutmak ve izinsiz giriş riskini en aza indirmek için en yüksek güvenlik düzeylerini karşılamalıdır. İki faktörlü kimlik doğrulama, şifreleme ve veri maskeleme gibi seçenekler hoş bir artıdır

Veri entegrasyonu : Doğru platform, iş zekası ve veri platformlarıyla entegre olabilmeli ve şirketinizin ihtiyaçlarına uygun benzersiz ve işlevsel bir ekosistem oluşturmanıza yardımcı olmalıdır

İşbirliği seçenekleri: Takımınız uzaktan çalışıyorsa, işbirliği yapmanıza ve verileri maksimum güvenlikle paylaşmanıza olanak tanıyan bulut veri yönetimi alternatiflerini araştırın

Otomasyonlar : Uygun bir platform, : Uygun bir platform, tekrarlayan görevleri otomatikleştirme seçenekleri sunarak hata riskini en aza indirir ve maliyetleri optimize eder

Analiz özellikleri: Platform, : Platform, verileri analiz etmenize ve görselleştirmenize yardımcı olacak ve şirketinizin başarısını hızlandıracak bilinçli kararlar almanızı sağlayacak sağlam araçlara sahip olmalıdır

Verilerinizi Kolaylıkla Yönetin: 2024 ve Sonrası İçin En İyi 10 Snowflake Alternatifi

Snowflake'e alternatif düzinelerce ürünü analiz ettikten sonra, en iyi fonksiyon ve güvenliği sunan en iyi 10 platformun listesini hazırladık. Bu veri platformu alternatiflerini inceleyin ve şirketinizin veri ihtiyaçlarına en uygun olanı bulun. ?

1. AWS Redshift

Sorunsuz bir şekilde büyük miktarda veriyi depolamak ve analiz etmek, anında ayrıntılı içgörüler elde etmek istiyorsanız, AWS Redshift tam size göre! Amazon'un bulut veri ambarlama aracı, en karmaşık veri kümelerini bile işleyebilen ve size entegre içgörüler sunan son teknoloji özelliklerle donatılmıştır. ?

AWS Redshift, birleştirilmiş sorgu özelliğine sahiptir. İlişkisel veritabanlarınıza erişin ve canlı verileri sorgulayarak, veri taşıma gerektirmeden iş operasyonlarınızın performansını daha iyi anlayın.

Bu aracı değerlendirmenizin bir başka nedeni de Redshift makine öğrenimi (ML) olabilir. Bu özellik, SQL ifadeleri kullanarak AWS Redshift'teki verilerinize dayalı Amazon SageMaker modellerini eğitmenize, finansal tahminlerde bulunmanıza, müşteri kayıplarını tespit etmenize ve riskleri ölçmenize olanak tanır.

AWS Redshift'in en iyi özellikleri

Redshift ML

Birleştirilmiş sorgu

Yerel ve üçüncü taraf entegrasyonlar

Basit veri analizi, veri depolama ve veri paylaşımı

AWS Redshift sınırlamaları

Bazı kullanıcılar için pahalı olabilir

XML ve JSON gibi veri türleri için sınırlı destek

AWS Redshift fiyatlandırması

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AWS Redshift derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,4/5 (350'den fazla yorum)

TrustRadius: 7,7/10 (200'den fazla yorum)

2. Vertica

Vertica, her türlü veriyi analiz edebilen ve süreçleri iyileştirme konusunda bilinçli kararlar almanıza yardımcı olan güçlü bir araçtır.

Bu birleşik veri analiz platformu, farklı kaynaklardan gelen verileri yorumlamak için güçlü bir teknoloji kullanır ve süreci merkezi olarak yönetmenizi sağlar.

Vertica'nın bu kadar yüksek performans sunmasının nedenlerinden biri sütun depolamadır. Veriler, sorgu performansını artırmak için sütunlar halinde düzenlenir. Vertica, sorguyu yanıtlamak için gerekli sütunları okuduğu için üstün hız ve verimlilik sunar.

Yerleşik yapay zeka ve makine öğrenimi özellikleriyle, mimarilerin çalışmasını otomatikleştirip izleyebilir ve deneyiminizi en üst düzeyde kişiselleştirebilirsiniz. ?

Vertica'nın en iyi özellikleri

Şirket içi ve bulut dağıtımı

Yapay zeka ve makine öğrenimi modelleri

Sütunlu depolama

Büyük ve karmaşık veri kümeleri için ideal

Vertica sınırlamaları

Daha dik öğrenme eğrisi

Şirket içi sistemden buluta geçişte destek eksikliği

Vertica fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Vertica puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (150+ yorum)

TrustRadius: 9,3/10 (20'den fazla yorum)

3. Google BigQuery

Sunucu yönetimi konusunda endişelenmeden her türlü veriyi gerçek zamanlı olarak analiz edebilen bir depo mu arıyorsunuz? Kullanım kolaylığı, olağanüstü performans ve sağlam seçenekler arasında mükemmel dengeyi sunan sunucusuz veri deposu Google BigQuery'yi deneyin.

Bu deponun en önemli özelliği, farklı kodlama becerilerine sahip veri uzmanlarının iş akışlarını basitleştirmelerine olanak tanıyan birleşik bir arayüz olan BigQuery Studio'dur. Bu güçlü seçenek, basit SQL kullanarak Vortex AI'ya (Google'ın makine öğrenimi platformu) erişmenize, veri ile ilgili görevleri kolaylaştırmanıza ve özel modeller kullanmaktan kaçınmanıza olanak tanır.

Google BigQuery ayrıca, Python ve SQL ile yazarken yardımcı olabilen ve böylece hata riskini azaltan ve verimliliğinizi artırmanızı sağlayan AI tabanlı bir asistan olan Duet AI özelliğine de sahiptir! ?

Google BigQuery'nin en iyi özellikleri

BigQuery Studio

Duet AI

Gerçek zamanlı analitik

İçgörüler oluşturmak ve paylaşmak için yerleşik iş zekası

Bulutlar arasında veri analizi ve paylaşımı

Google BigQuery sınırlamaları

Karmaşık sorgular pahalı olabilir

Erişim denetimlerini yönetmek bazı kullanıcılar için zor olabilir

Google BigQuery fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Google BigQuery puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (20'den fazla yorum)

4. PostgreSQL

Snowflake'e ücretsiz, açık kaynaklı bir alternatif arıyorsanız, aradığınızı buldunuz! PostgreSQL, en karmaşık verileri bile depolamanıza ve ölçeklendirmenize yardımcı olacak özelliklere sahip, sağlam bir nesne-ilişkisel veritabanı platformudur.

Bu aracın veri topluluğunda bu kadar popüler olması şaşırtıcı değil: tüm işletim sistemlerinde çalışır, ACID uyumludur ve harika eklentilerle genişletilebilir.

PostgreSQL ile ihtiyaçlarınıza uygun bir ortam oluşturmak için tam özgürlüğe sahip olursunuz. Veri türlerinizi tanımlayın, özel fonksiyonlar oluşturun ve veritabanını yeniden derlemeden farklı diller kullanarak kod yazın, böylece zamandan tasarruf edin. ?

PostgreSQL'in en iyi özellikleri

Açık kaynak

Genişletilebilir ve özelleştirilebilir

Tüm büyük işletim sistemlerinde çalışır

Destekleyici topluluk

PostgreSQL sınırlamaları

Karmaşık kurulum süreci

Kullanıcı arayüzü zengin özelliklere sahip değildir

PostgreSQL fiyatlandırması

Ücretsiz

PostgreSQL puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

5. Azure Synapse Analytics

Kurumsal bir analiz hizmeti olan Azure Synapse Analytics ile veri gölleri, veri ambarları, operasyonel veritabanları ve büyük veri sistemlerindeki verileri analiz edin ve değerli içgörüler elde edin! ?

Platform, SQL ve Apache Spark teknolojilerini Azure Data Explorer ile birleştirerek en iyi sonuçları sunar ve yığınlarca veriyi derinlemesine incelemenizi sağlar.

Azure Synapse Analytics ile ilişkili ve ilişkili olmayan verileri sorgulamak için kullanacağınız dili seçebilir ve en üst düzeyde esneklik elde edebilirsiniz.

Platformun odak noktası güvenlik'tir. Verilerinizin %100 güvenli olmasını sağlamak için sütun düzeyinde şifreleme ve dinamik veri maskeleme kullanın.

Azure Synapse Analytics'in en iyi özellikleri

Kurumsal müşteriler için tasarlanmıştır

İlişkisel ve ilişkisel olmayan verileri sorgular

Azure Machine Learning ve Power BI ile sorunsuz bir şekilde çalışır

Ayrıntılı güvenlik denetimleri

Azure Synapse Analytics sınırlamaları

Karmaşık maliyet yapısı

SQL veri havuzu bağlantısıyla ilgili sorunlar

Azure Synapse Analytics fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Azure Synapse Analytics puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (30+ yorum)

6. Panoply

Birinci sınıf bulut tabanlı platform Panoply ile verilerinizi senkronize edin, depolayın ve erişin.

Panoply, veri entegrasyon yetenekleriyle tanınır. Platform, veritabanlarına, API'lere ve daha fazlasına bağlanmak ve birden fazla kaynaktan veri toplamak için 200'den fazla kod gerektirmeyen veri konektörü özelliğine sahiptir. Bu sayede, farklı verilerle ilgili sorunları unutabilir ve her şeyi merkezi bir yerde tutabilirsiniz. Konektörler, e-ticaret, pazarlama, ödeme işleme ve CRM iş akışlarını kolaylaştırmanıza yardımcı olabilir.

SQL tabanlı veri keşfi için Workbench, yerleşik analiz seçenekleri ve iş zekası araçlarıyla tak ve çalıştır uyumluluğu ile Panoply, tercih ettiğiniz veri çözümü olabilir.

Panoply'nin en iyi özellikleri

200'den fazla kod gerektirmeyen veri konektörü

Veri türünü otomatik olarak algılar

Tablo düzeyinde kullanıcı izinleri

SQL tabanlı veri keşfi

Panoply sınırlamaları

Maliyet esnekliğinin olmaması

Belirli özellikler için dokümantasyon eksikliği

Panoply fiyatlandırması

Başlangıç : 199 $/ay (iki milyon satır)

Lite : 299 $/ay (20 milyon satır)

Standart : 599 $/ay (100 milyon satır)

Premium: 999 $/ay (300 milyon satır)

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Panoply puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (70+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (20+ yorum)

7. Databricks

Databricks bir veri göl evi'dir; veri ambarlarının ve veri göllerinin en iyi özelliklerini bir araya getirerek maliyetleri azaltmanıza ve siloları ortadan kaldırmanıza yardımcı olan bir çözüm sunar. ?

Bu platform, tüm bulutlardaki verilerini birleştirmek isteyenler için mükemmel bir çözümdür. Açık kaynak ve açık standartlar üzerine kurulmuştur ve Delta Lake, Apache Spark, Redash, Delta Sharing ve MLFlow tarafından desteklenmektedir.

Veriyle ilgili süreçlerinizi basitleştirin ve SQL ve Python, IDE'ler ve notebook'lar, toplu iş ve akış ve popüler bulut sağlayıcıları için tek bir araç setiyle merkezi bir çözüm oluşturun.

Databricks %100 ölçeklenebilir; küçük işletmelerin ve büyük kurumsal şirketlerin veri ihtiyaçlarını eşit derecede iyi karşılayabilir.

Databricks'in en iyi özellikleri

Veri gölü ve veri ambarı hibrit

Verileri birleştirir

Ölçeklenebilir

İşlevselliği genişletmek için çeşitli entegrasyonlar

Databricks sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için zorlayıcı

Gelişmiş sorun giderme özelliklerinin olmaması

Databricks fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Databricks puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (20+ yorum)

8. CloudZero Snowflake Maliyet Zekası

Snowflake işiniz için mükemmel bir seçim, ancak bir alternatif düşünmenizin tek nedeni maliyet görünürlüğünün olmaması mı? CloudZero Snowflake Cost Intelligence sayesinde, platformu kullanmaya devam edebilir ve maliyetleriniz hakkında ayrıntılı bilgiler elde ederek maliyet aşımlarını önleyebilir ve bilinçli kararlar alabilirsiniz.

Bu çözüm, hem AWS hem de Snowflake'ten içgörülere erişmenizi sağlar. Proje, takım, özellik veya satılan ürünler bazında maliyetleri yakınlaştırarak giderlerinizi ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz.

CloudZero Snowflake Cost Intelligence, gerçek zamanlı maliyet anomali algılama özelliğine sahiptir. Ekstra maliyetleri önlemek için bütçenizi aştığınızda sizi bilgilendirir.

CloudZero Snowflake Cost Intelligence'ın en iyi özellikleri

Maliyetlere ilişkin ayrıntılı bilgiler

Gerçek zamanlı maliyet anomali tespiti

AWS ve Snowflake'ten içgörüler sağlar

Bulut altyapısında çalışır

CloudZero Snowflake Maliyet Zekası sınırlamaları

Fonksiyonları kavramak biraz zaman alabilir

Arayüz bazı kullanıcılar için karmaşık görünebilir

CloudZero Snowflake Maliyet Zekası fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

CloudZero Snowflake Maliyet Zekası derecelendirmeleri ve yorumları

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9. Cloudera

Cloudera, hem genel hem de gizli bulutların gücünden yararlanmanıza yardımcı olan bir hibrit veri platformudur. Merkezi yönetim ve veri süreçlerinde net görünürlük isteyenler için mükemmel bir çözümdür.

Platform size eşsiz bir özgürlük sunar: istediğiniz bulutu, veriyi ve analitiği seçin, daha hızlı değer elde edin ve optimize edilmiş performansın keyfini çıkarın.

Cloudera, veri dağıtımından veri bilimine ve makine öğrenimine kadar veri yaşam döngüsünün her aşamasında yanınızda.

Platformun en büyük cazibesi taşınabilir veri analizi özellikleridir. İş koşulları değiştikçe, karmaşık yeniden yapılandırma işlemlerine gerek kalmadan tutarlı yönetim sağlamak için verilerinizi ve uygulamalarınızı bulutlar arasında veya şirket içi sistemlere geri taşıyabilirsiniz.

Cloudera'nın en iyi özellikleri

Açık kaynak platformu üzerine kurulmuştur

Taşınabilir veri analitiği

Merkezi yönetim

Ölçeklenebilir

Cloudera sınırlamaları

Çeşitli sorunlar için ayrıntılı belgelerin eksikliği

Bazı kullanıcılara göre kullanıcı arayüzünde iyileştirmeler yapılması gerekiyor

Cloudera fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Cloudera puanları ve yorumları

G2 : 4/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (10'dan az yorum)

10. Teradata Vantage

Kurumsal müşteriler için tasarlanmış çoklu bulut veri analitiği platformu Teradata Vantage ile karmaşık veri sorunlarına veda edin. ?

Platformun öne çıkan özelliği Analitik Veritabanı'dır. Standart SQL analizini çalıştırmanın yanı sıra, bu seçenek yol ve desen analizi, 4D analizi ve puanlama kullanmanıza olanak tanır. Ayrıca Optimizer ve İş Yükü Yönetimi gibi sorgu optimizasyon fonksiyonlarını da gerçekleştirebilir.

Teradata Vantage ile çeşitli iş zekası görselleştirme ve analiz araçlarına, dizüstü bilgisayarlara ve IDE'lere erişerek platformun işlevselliğini ve performansını en üst düzeye çıkarabilirsiniz.

Platformun en önemli avantajlarından biri kullanım kolaylığıdır. Teradata Vantage, sağlam veri seçenekleri sunmasına rağmen son derece sezgiseldir ve avantajlarından yararlanmak için teknik bilgi veya kapsamlı deneyime gerek yoktur.

Teradata Vantage'ın en iyi özellikleri

Analitik Veritabanı

Diğer kullanışlı araçlarla iyi entegrasyon

Kullanıcı dostu

Hızlı veri sorguları

Teradata Vantage sınırlamaları

Yüksek platform maliyeti

Veri soyu işlevselliği iyileştirilebilir

Teradata Vantage fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Teradata Vantage puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (250+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (20'den fazla yorum)

Listemizdeki Snowflake alternatifleri, her türlü veriyi işlemek ve depolamak için sağlam seçenekler sunar. Yine de, yalnızca bir veri türünü yöneten kullanıcılar için genellikle çok karmaşık ve zorlayıcı olabilirler. Bir müşteri veritabanı oluşturduğunuzu varsayalım. Muhtemelen sorgulama, SQL analizi ve kodlama için gelişmiş seçeneklere ihtiyacınız yoktur.

Ancak yine de çok sayıda özelleştirme, düzenleme ve yönetim seçeneği sunan güvenilir bir platform kullanmak istiyorsunuz. Bu durumda ClickUp'tan yararlanabilirsiniz. ?

ClickUp'ın müşteri veritabanı oluşturmanıza ve yönetmenize nasıl yardımcı olabileceğini ve Snowflake'e layık bir alternatif olup olmadığını görelim.

ClickUp ile herhangi bir cihazdan müşteri verilerini, kişisel görevleri ve iletişimi yönetin

ClickUp, görev ve proje yönetimi, organizasyon, işbirliği ve görselleştirme için sağlam seçenekler sunan hepsi bir arada verimlilik platformu. Zengin özelliklere sahip ClickUp, şirketiniz ürün veya hizmet satışı odaklı olsun, çeşitli amaçlara hizmet edebilir ve müşteri veritabanlarınız için mükemmel bir ev olabilir.

Platform, ClickUp CRM adlı müşteri yönetimine özel bir dizi seçeneğe sahiptir. Bunları kullanarak veritabanları oluşturabilir, iş akışlarını görselleştirebilir ve müşteri ilişkilerini ve bilgilerini yöneterek sonuçlara varabilir ve bilinçli kararlar alabilirsiniz.

ClickUp 3.0 Tablo Görünümü'nde görevleri düzenleyin, sıralayın ve filtreleyin, tüm işlerinizde daha hızlı içgörüler elde edin

Beğeneceğiniz seçeneklerden biri ClickUp Görünümleri. Platform, verilerinizi çeşitli açılardan görüntülemenizi sağlayan 10'dan fazla görünüm sunar. Her müşterinin verilerini depolamak ve kolay erişim ve gezinme için tüm bilgileri merkezileştirmek üzere yeni görevler oluşturabileceğiniz Tablo görünümünü özellikle belirtmek isteriz.

ClickUp Özel Alanları'nı kullanarak müşterileriniz hakkında daha fazla ayrıntı sağlayın. Müşterilerinizin iletişim bilgilerini ekleyebilir, her bir hesap için sorumlu satış temsilcilerini ekleyebilir ve önceliklerini belirleyebilirsiniz.

Özel Alanlar, girdileri (müşterileriniz) belgelere ve diğer görevlere bağlamanıza olanak tanır, böylece tüm müşteri bilgilerini içeren merkezi bir veritabanı oluşturursunuz. Tekliflere, sözleşmelere, geçmiş satın alımlara, öngörülen ihtiyaçlara ve olağanüstü müşteri hizmeti sunmanıza yardımcı olabilecek her şeye bağlantı verin. ✨

Takımların aynı sayfada ve aynı görünümde çalışmasını sağlamak için görevlere ve listelere gerekli Özel Alanları ekleyin

Belgelerden bahsetmişken, ClickUp Docs'u da unutmamak gerekir. Bu özellik, veritabanlarınız için önemli olabilecek tüm belgeleri oluşturmanıza, yönetmenize, paylaşmanıza ve üzerinde çalışmanıza olanak tanır. Teklifler oluşturmak, CRM stratejileri ve planları hazırlamak, faturalar düzenlemek ve yeni kullanıcılar için belgeler hazırlamak için kullanabilirsiniz.

ClickUp, güçlü bir AI yazma asistanı olan ClickUp AI sayesinde AI destekli bir CRM aracıdır. Her türlü belgeyi çok daha hızlı oluşturmanıza, tekrarlayan görevleri kolaylaştırmanıza ve müşterilerinizle sorunsuz iletişim kurmanıza yardımcı olur.

ClickUp entegrasyonları

İşlerinizi tek bir merkezi platformda halletmek için ClickUp'ta mevcut uygulamalara ve entegrasyonlara göz atın

ClickUp bir veri bulut platformu olmayabilir, ancak bir (veya daha fazla) platformla entegre edilebilir, böylece bunların güçlerini birleştirerek işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz.

ClickUp Entegrasyonları söz konusu olduğunda, seçenekleriniz neredeyse sınırsızdır. 1.000'den fazla uygulama ve platform arasından seçim yapabilirsiniz! Bağlamak istediğiniz uygulamayı kitaplıkta bulamazsanız, ClickUp API veya Zapier entegrasyonunu kullanarak özel entegrasyonlar oluşturun ve hiç mümkün olmadığını düşündüğünüz işlevsellik düzeylerine ulaşın. ?

En İyi Snowflake Alternatifi ile Veri Silolarını Ortadan Kaldırın

Listelenen Snowflake alternatifleri, şirketinizi ileriye taşıyacak değerli içgörüler elde etmek için büyük miktarda veri oluşturmanıza, yönetmenize, depolamanıza ve analiz etmenize yardımcı olabilir.

Öte yandan, görevleri, projeleri, müşteri verilerini ve takımınızı sorunsuz bir şekilde yönetmek için hepsi bir arada bir platform arıyorsanız, ClickUp en iyi seçiminizdir. ?

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