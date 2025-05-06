Wistia Alternatifleri Açıklamalı: 10 Üstün Video Barındırma Aracını Keşfedin

Işıklar, kamera, motor — bu sözler sadece Hollywood setlerinde değil, markaların dikkat çekmek için çabaladığı dijital dünyada da yankılanıyor. Pikselli karizmanın hakim olduğu bu çağda, bir bilmeceyi çözelim: Google arama sonuçlarının ilk sayfası ile büyüleyici bir pazarlama videosunun ortak noktası nedir? Cevap: SEO yıldızlığına giden yolun ön koltuğu. 🎬
İşte bir başka çarpıcı gerçek: Videolar içeren web sayfaları, içermeyenlere göre Google'da ilk sayfada yer alma olasılığı 53 kat daha fazladır.
Etkili marka videoları oluşturmak söz konusu olduğunda, Wistia birçok işletme için güvenilir bir araç olmuştur. Bir video barındırma platformu olarak, ilgi çekici video içeriğini hayata geçirmek için zemin hazırlar. Yine de, tüm B2B veya B2C pazarlama girişimleri için mükemmel olmayabilir.
Öyleyse, daha fazla seçeneği keşfedelim — SEO mükemmelliği için video içeriğinizi sabitlemek için yardımcı olabilecek 10 en kaliteli Wistia alternatifi listesini hazırladık!
Wistia Nedir? Hızlı Bir Genel Bakış
Wistia, video pazarlama alanındaki işletmeler için özel olarak tasarlanmıştır ve tüm video içeriği yaşam döngüsünü basitleştirir. Platform, bulut tabanlı içerik kitaplığınız olarak işlev görür ve video ve ses bölümlerini yüklemeyi, düzenlemeyi ve paylaşmayı kolaylaştırır.
Şık bir ekran ve web kamerası kaydediciye sahip Wistia, zahmetsiz içerik oluşturmaya olanak tanıyarak kullanıcıların ekranları ve yüzleri aynı anda yakalamasına olanak tanır. Ek bir avantaj ise, oluşturulan içerikleri iyileştirmek için kullanımı kolay bir video kırpma aracıdır! 📹
Ayrıca, Wistia Live, canlı yayınları barındırmak ve analiz etmek için kulis geçiş kartınızdır. Marka estetiğine büyük önem verilir—Wistia, Kanallar aracılığıyla video koleksiyonlarını tek bir gömme koduyla özelleştirilebilen büyüleyici galerilere dönüştürür.
Barındırmanın ötesinde, Wistia ayrıntılı bilgilere derinlemesine iner ve analitik ve A/B testleri aracılığıyla video içgörüleri sağlar. Platform, pazarlama otomasyon platformlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve veri kullanımını çocuk oyuncağı haline getirir.
Wistia, video pazarlama alanında lider olarak öne çıkarken, bazı faktörler içerik oluşturucuların bu platformu değerlendirirken tereddüt etmesine neden oluyor. Bu endişelerin başında, premium fiyat planları, ücretsiz bir seviyenin olmaması ve video kayıt sınırlarını aşma durumunda ek ücretler geliyor.
Öyleyse, neden başka bir video barındırma platformu arıyorsunuz?
Wistia alternatiflerinde aramanız gereken özellikler
Kullanıcılar genellikle daha uygun maliyetli Wistia alternatifleri, tercihen şeffaf fiyatlandırma ve gizli ücretler içermeyen araçlar ararlar. Ancak şu anahtar faktörleri de göz önünde bulundurmanızı öneririz:
- Özellik seti: Wistia'nın özelliklerine eşit veya daha üstün özellikler arayın; sağlam video oluşturma ve barındırma seçenekleri, analiz ve özelleştirme özellikleri sunan hizmetleri tercih edin
- Kullanım kolaylığı: Kullanıcı dostu bir platform, video pazarlamacılığına yeni başlayanlar için bile sorunsuz gezinme ve özelliklerin verimli kullanımını sağlar, ancak gelişmiş video düzenleme özellikleri de oldukça önemlidir
- İçerik ölçeklenebilirliği: Geniş içerik kitaplıklarını ve büyüyen izleyici kitlelerini barındıran bir platform, video pazarlama stratejinizin uzun vadeli uygulanabilirliğini sağlar
- Özelleştirme ve markalaşma: Kişiselleştirilmiş, marka odaklı bir video deneyimi oluşturma yeteneği, hedef kitlenizle etkileşim kurma ve bağlantı kurma becerinizi geliştirir
- SEO optimizasyonu: Platform, arama motorlarında kolay bulunabilirliği kolaylaştırmalı, yüksek kaliteli video içeriğinizin erişimini ve etkisini artırmalıdır 🎭
- Entegrasyon yetenekleri: İş akışlarını kolaylaştırmak ve veriye dayalı karar vermeyi geliştirmek için pazarlama otomasyon platformları ve analiz yazılımları dahil olmak üzere mevcut teknoloji yığınınızla Wistia alternatifinin uyumluluğunu göz önünde bulundurun
Sorunsuz Video Barındırma ve Tasarım için En İyi 10 Wistia Alternatifi
Wistia'nın tanıdık koridorlarının ötesinde, pazarlama profesyonellerinin markalarını dünyaya sunma şeklini yeniden tanımlamak için birbiriyle yarışan bir video barındırma ürünleri dünyası yatıyor.
Muhtemelen koltuğunuzun kenarında oturmuş, "Wistia değilse, ne olacak?" diye düşünüyorsunuz. Bakın! Wistia'ya en iyi 10 alternatif aşağıda sizi bekliyor. 👇
1. Vimeo
Vimeo, video barındırma, pazarlama, web seminerleri ve para kazanma için kapsamlı bir çözüm sunmasıyla Wistia'nın güçlü bir rakibidir. Kullanıcı dostu şablonlarla video düzenleme ve oluşturmayı basitleştirerek, büyük bütçeleri veya uzmanlığı olmayanlar için bile profesyonel çıktılara erişim sağlar.
Vimeo ile videolar kaydedin, dosyalar yükleyin, video düzenleme araçlarını kullanın veya yüksek kaliteli videoları GIF'e dönüştürün. Bu video düzenleme yazılımı, TikTok ve Instagram gibi platformlar için içerik oluşturmak için AI senaryo oluşturucu dahil olmak üzere bir dizi özelliğe sahiptir.
Ayrıca, özelleştirilebilir, reklamsız oynatıcı ve ayarlanabilir izinler ile barındırma, içeriklerinizin ve profesyonel videolarınızın doğru kitleye ulaşmasını sağlar.
Vimeo'nun otomatik transkripsiyon özelliğine sahip güzel video kütüphanesi sayesinde, içerik düzenlemek çok kolaydır ve altyazı tabanlı aramalar zahmetsizce yapılabilir. Video düzenleme platformu, zaman kodlu notlar ve kare kare incelemelerle işbirliğini kolaylaştırarak profesyonel videoları anında oluşturmanızı sağlar. 🧐
Vimeo'nun en iyi özellikleri
- Sosyal medya video şablonları
- AI senaryo oluşturma ve gelişmiş düzenleme
- Reklamsız oynatıcı
- Gmail, Asana, Shopify ve Figma gibi çeşitli platformlarla entegrasyon
- Düzenli video kütüphanesi
Vimeo sınırlamaları
- Bazı özel özelleştirme sınırlamaları can sıkıcı olabilir
- Müşteri desteği iyileştirilmeli
Vimeo fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: Koltuk başına aylık 12 $
- Standart: Koltuk başına aylık 20 $
- Gelişmiş: Koltuk başına aylık 65 $
- Enterprise: Özel fiyat
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Vimeo puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (900+ yorum)
2. Animoto
Animoto, çarpıcı video prodüksiyon alanında bir başka değerli rakip olarak öne çıkıyor. Hedef kitlenize göre kişiselleştirmeler eklemenize yardımcı olacak sosyal medya en iyi uygulamalarını içeren önceden tasarlanmış video şablonları ile bir adım önde başlayın.
Genişletilmiş düzenleme araçları ve büyüleyici görsel efektler, sorunsuz bir video oluşturma deneyimi sağlar. Örneğin, bilgisayarınızdan medyayı sürükleyip bırakarak veya bulut depolama alanından sorunsuz bir şekilde içe aktararak tuvalinizi kolayca geliştirebilirsiniz.
Favori renklerinizi, yazı tiplerinizi ve logolarınızı koruyun ve tek bir tıklama ile videolarınıza ekleyin. Dikkat çekici efektler, animasyonlar ve geçişler ekleyerek içeriğinizi daha da zenginleştirin ve tamamen özel bir dokunuş katın. 🎨
Platform, paydaşları doğrudan videolar üzerinde zaman damgalı geri bildirim sağlamaya davet etmenize olanak tanır. Düzenleme aracından doğrudan önerileri uygulayın ve e-posta konu dizilerinin karmaşasını ortadan kaldırın.
Animoto'nun en iyi özellikleri
- Bilgisayarınızdan veya bulut depolama alanınızdan medyayı sürükleyip bırakın
- Kristal netliğinde 1080p kalitesinde indirme imkanı sunar
- Zaman kazandıran şablonlar
- Geri bildirim döngüleri için zaman damgalı yorumlar
- Sosyal medya veya e-posta yoluyla videoları paylaşın veya kolayca yerleştirin
Animoto sınırlamaları
- Şablonlar iyileştirilebilir
- Diğer video platformu seçeneklerine kıyasla ücretsiz planda sınırlı özellikler
Animoto fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Temel: 8 $/ay
- Profesyonel: Aylık 15 $
- Takımlar: Aylık 39 $
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Animoto puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (90+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (100+ yorum)
3. Vidyard
Ürün demoları, marka videoları, müşteri hikayeleri gibi harika içeriklerden oluşan büyüyen bir koleksiyonunuz olduğunu hayal edin. Vidyard, tüm bunları tek bir merkezden yüklemenizi, düzenlemenizi ve paylaşmanızı çocuk oyuncağı haline getirir. Özel klasörler ve farklı roller için erişim izinleri ile her şeyi son derece düzenli tutun.
Vidyard ayrıca yayınladığınız videoları kimlerin görebileceğine karar vermenizi sağlar. Bir videoyu gizli tutmak mı istiyorsunuz? Şifre ile koruyun. Dünyayla paylaşmanız mı gerekiyor? Erişim ayarlarını Herkese açık veya Bağlantıya sahip herkes olarak değiştirin.
Vidyard'ın oynatıcısı, çekici küçük görseller, bölümler ve kişiselleştirilmiş adım adım kılavuzlarla tamamen özelleştirilebilir, böylece içeriğiniz şık ve tıklanmaya değer görünür. Ayrıca, platform kimlerin izlediği veya ne kadar süre izlediği gibi analizlere derinlemesine dalarak potansiyel müşteri etkileşim stratejilerinizi geliştirmenize yardımcı olur.
Vidyard'ın en iyi özellikleri
- Satış odaklı video barındırma
- Özel video klasörleri ve takıma özel izinler
- Tarayıcı uzantısı, mobil veya masaüstü uygulaması ile kolay video kaydetme
- Daha iyi arama motoru görünürlüğü için SEO meta etiketlerini etkinleştirir
- CRM entegrasyonlarıyla potansiyel müşteriler üzerindeki etkiyi ölçün
Vidyard sınırlamaları
- Kırpma ve düzenleme özelliklerinin hız için optimize edilmesi gerekir
- Bazı özel ayarlamalar, pikselli ve grenli görüntülere neden olabilir
- Ücretsiz ekran kaydedici seçeneği
Vidyard fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Aylık 19 $
- Artı: 59 $/ay
- İş: Özel fiyat
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Vidyard puanları ve yorumları:
- G2: 4,5/5 (700'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (100+ yorum)
4. Vyond
Videolarınızın sadece ilgi çekici değil, aynı zamanda takımınız veya hedef müşterileriniz için eğitici olmasını mı istiyorsunuz? O zaman olağanüstü animasyonlu hikaye anlatıcınız Vyond'a ihtiyacınız var! 😻
Vyond'un son teknoloji işlevleriyle, profesyonel kalitede videolar oluşturmak çok kolay. Örneğin, platformun anında senaryo ve video oluşturma için AI destekli hizmeti Vyond Go'yu seveceksiniz. Bir komut girin veya mevcut içeriğinizi kullanın ve işte, düzenlemeye hazır ilk taslak videonuz hazır!
Eksiksiz bir yaratıcı deneyim için, markaya özel videolar oluşturmak için sürükle ve bırak özelliğine sahip bir harikalar diyarı olan Vyond Studio'ya göz atın. Kapsamlı kitaplığı, çeşitli sektörleri ve kullanım örneklerini kapsayan önceden oluşturulmuş sahne ve video şablonları sunar. Tüm şablonlar, kişiselleştirilebilir karakterler, renkler, aksesuarlar, ses efektleri, metin, ses ve müzik ile özelleştirilebilir.
Vyond'un en iyi özellikleri
- AI özellikli komut dosyası ve video oluşturucu
- Önceden oluşturulmuş sahne ve video şablonları
- Sürükle ve bırak, zaman çizelgesi tabanlı video oluşturucu
- GIF ve MP4 biçimlerinde dışa aktarma
- AI destekli videolar için 70'den fazla dili destekler
Vyond sınırlamaları
- Ücretsiz plan yok
- Önizlemeler yavaş olabilir
Vyond fiyatlandırması
- Temel: Aylık 25 $
- Premium: 54 $/ay
- Profesyonel: 92 $/ay
- Enterprise: Özel fiyat
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Vyond puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (200+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (200+ yorum)
5. Loom
Loom, sosyal ağlarda yayınlamak için yüksek kaliteli oynatıcılar ve süper sorunsuz entegrasyonlar sunan, vazgeçilmez hikaye anlatıcınız. Loom AI ile AI destekli video mesajları kolayca kaydedip paylaşabilir, yorumlar, emojiler ve hatta CTA'lar (harekete geçirici mesajlar) ekleyerek daha fazla potansiyel müşteri çekebilirsiniz.
Loom'da videoları özelleştirmek için üst düzey düzenleme becerilerine ihtiyacınız yok. Marka varlıklarınızı kullanarak videoları özelleştirin, kırpın, birleştirin veya özel küçük görseller ekleyin; hepsi parmaklarınızın ucunda. Ayrıntılı prodüksiyon bütçeleri olmayan küçük işletmeler, ses çıkışlarını iyileştiren Loom'un arka plan gürültüsü bastırma filtrelerini takdir edecekler.
Loom ile eğlenceli ve işbirliğine dayalı video oluşturmanın yeni dünyasının kapılarını açın! Birden fazla çalışma alanını yönetiyorsanız, ortak erişim için bir Takım Kitaplığı oluşturabilir veya her alan için farklı görünüm ve güvenlik yapılandırmaları ayarlayabilirsiniz.
Loom'un en iyi özellikleri
- AI destekli video mesajları kaydedin ve paylaşın
- Kaliteli gürültü filtreleri
- Chrome uzantısı, masaüstü uygulaması veya mobil uygulama ile ekran kaydetme
- Yüzlerce araçla entegrasyon (Google Çalışma Alanı ve Slack dahil)
- 50'den fazla dilde transkriptler ve altyazılar
Loom sınırlamaları
- Ücretsiz kullanıcılar için çok kısıtlayıcı olabilir
- Düzenleme sırasında video kliplerin sırasını değiştiremezsiniz
Loom fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- İş: 12,50 $/ay
- Enterprise: Özel fiyat
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Loom puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (1.700+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (400+ yorum)
6. Renderforest
Renderforest, markalaşma açısından video ve tasarım ihtiyaçlarınızı destekleyen yaratıcı bir güç merkezidir. Video Oluşturucu ve 100'den fazla şablonuyla, açıklayıcı videolardan tanıtım kliplerine, hatta yayın kalitesinde intro ve outro'lara kadar her şeyi oluşturabilirsiniz.
Platformdaki diğer kullanışlı araçlar şunlardır:
- Grafik Oluşturucu: El ilanları, posterler veya promosyon materyalleri tasarlamak için gerekli öğeleri içerir
- Logo Maker: Videolarınız için çeşitli AI tarafından oluşturulan logolara erişin
- Mockup Editor: Fotogerçekçi ürün mockup'ları oluşturmaya yardımcı olur
Ayrıca, Renderforest'un Web Sitesi Oluşturucu ile çarpıcı web siteleri oluşturabilir, bunları sunucularında barındırabilir ve Semrush gibi SEO araçlarıyla entegre ederek trafiği artırabilirsiniz. ☘️
Renderforest'ın en iyi özellikleri
- Hızlı video oluşturma için şablonlar, sahneler ve ön ayarlar
- Ücretsiz planda 500 MB'a kadar depolama alanı
- Logolar, maketler ve promosyon grafikleri
- Pro ve İş planlarındaki büyüme araçları
Renderforest sınırlamaları
- Video klipleri birleştirme seçeneği yok
- Bazen yavaş işleme
Renderforest fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Lite: 9,99 $/ay
- Pro: 15,99 $/ay
- İş: 23,99 $/ay
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Renderforest puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (400+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (400+ yorum)
7. SproutVideo
Kullanımı kolay sürükle ve bırak düzenleyici, çok sayıda arka plan ve küçük görsel şablonu ve istediğiniz kadar benzersiz video oynatıcı oluşturma özelliği: SproutVideo. Canlı ve isteğe bağlı video barındırmayı destekler, cihazlar arasında sorunsuz oynatma için otomatik bant genişliği algılama özelliği ile güçlendirilmiştir.
Oynatıcı içinde çağrı eylemi? Var. ✅
Özelleştirilebilir potansiyel müşteri yakalama araçları? İki kez kontrol edin. ✅✅
İlgili izleyicilerinize rehberlik etmek için oynatma sonrası ekranlar mı? Tamamdır.
SproutVideo, kesintisiz bir izleyici deneyimi sağlamak için küresel içerik dağıtım ağı kullanır. Ayrıca, en yüksek ve en düşük izlenme noktaları gibi video etkileşim metriklerinden yararlanarak içeriğinizi iyileştirebilir ve daha iyi yönetebilirsiniz.
SproutVideo'nun en iyi özellikleri
- Kullanıcı dostu sürükle ve bırak düzenleyici
- Arka plan ve küçük görsel şablonları
- Zengin etkileşim metrikleri
- Shopify, WordPress ve Squarespace ile uyumludur
SproutVideo sınırlamaları
- Depolama alanı için sınırlı seçenekler
- Arama fonksiyonu iyileştirilmeli
SproutVideo fiyatlandırması
- Seed: 10 $/ay
- Sprout: Aylık 35 $
- Ağaç: 75 $/ay
- Forest: 295 $/ay
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
SproutVideo puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (100+ yorum)
8. Dubb
Dubb, mesajları izlenebilir videolara dönüştürerek kalıcı bir olumlu izlenim bırakmanızı sağlar. İster telefonunuzdan, ister dizüstü bilgisayarınızdan veya tabletinizden video kaydedin, Dubb her şeyi halleder.
Dubb, e-posta veya LinkedIn gibi kanallar aracılığıyla değer odaklı videolarınızı kolayca paylaşmanıza ve satış engellerini ortadan kaldırmanıza olanak tanır. Canlı etkinlik raporlarına ve kapsamlı analizlere erişerek gerçek zamanlı etkileşimi ve sonuçları izleyin.
Ancak bu platformda en çok sevdiğimiz şey, daha yüksek dönüşüm oranlarına yol açan oynatma listeleri ve CTA'lar gibi ön ayarlarla profesyonel açılış sayfalarının ayarlanmasını desteklemesi. Ayrıca platformun AI asistanı Dubb Caira ile video mesajınızın ikna gücü veya netliği gibi unsurları iyileştirmek için geri bildirim alabilirsiniz. 💯
Dubb'ın en iyi özellikleri
- Kişiselleştirilmiş video mesajlaşma
- Çoklu cihaz kaydı
- Çok kanallı video paylaşımı
- Entegre AI destekli içerik geri bildirimi
Dubb sınırlamaları
- Videonun barındırıldığı açılış sayfası genellikle yavaştır
- Arayüzün biraz daha geliştirilmesi gerekiyor
Dubb fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- Pro: Aylık 42 $
- Pro Plus: 90 $/ay
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Dubb puanları ve yorumları:
- G2: 4,6/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (90+ yorum)
9. VEED
VEED'i kayıt ve düzenleme araçlarının dinamik ikilisi olarak düşünün — barındırma ve daha fazlası için mükemmeldir!
Video kırpma, otomatik transkripsiyon, otomatik çeviri, arka plan gürültüsünü giderme, web kamerası kaydedici ve daha fazlasıyla gelişmiş düzenleme özelliklerini keşfedin. Ve fütüristik dokunuş? VEED'in AI avatar oluşturucu ile gerçekçi avatarlar oluşturarak daha görsel ve zihinsel olarak uyarıcı videolar oluşturabilirsiniz. 🤖
Her senaryo için etkileyici sonuçlar elde etmek için dikey, yatay ve kare çözünürlüklerde 300'den fazla video şablonu da kullanabilirsiniz! TikTok ve Instagram'dan video alabileceğinizi söylemiş miydik?
VEED'in en iyi özellikleri
- Bölünmüş ekran, web kamerası ekleme, arka plan değiştirme ve daha fazlası gibi çeşitli düzenler
- Gelişmiş video düzenleme özellikleri
- Süper gerçekçi AI avatarlar
- 300'den fazla video şablonu
VEED sınırlamaları
- Ücretsiz videolarda filigran görünür
- İş kullanımı için daha fazla şablondan faydalanılabilir
VEED fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Temel: 12 $/ay
- Pro: Aylık 24 $
- İş: 59 $/ay
- Enterprise: Özel fiyat
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
VEED puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (100+ yorum)
- Capterra: 3,4/5 (40+ yorum)
10. WeVideo
İster çekim yapıyor, ekranınızı kaydediyor ister stüdyo kalitesinde yeşil ekran klipleri oluşturmak istiyor olun, WeVideo, yeni başlayanlar için kolay fonksiyonlar ve büyük bütçeli efektlerle bunu mümkün kılar — ama büyük bütçe olmadan! 💰
WeVideo, cömert bir ücretsiz plan sunar: aylık beş dakikalık yayın süresi, 1 GB depolama alanı, 480p'ye kadar ekran kayıt kalitesi, yalnızca ses dışa aktarma ve hatta bir GIF oluşturucu! Ancak, Sınırsız plan için ödeme yapmadığınız sürece ekranı ve web kamerasını birlikte kaydedemezsiniz.
Ücretli planlarla filigranlara veda edebilir ve yeşil ekran düzenleme, ses güçlendirme, ağır çekim ve daha fazlası gibi gelişmiş ancak son derece kolay araçların dünyasının kapılarını açabilirsiniz!
WeVideo'nun en iyi özellikleri
- Bir milyondan fazla stok varlıktan oluşan kütüphane
- 4K Ultra HD videoları destekler
- GIF oluşturucu
- Zengin arka plan düzenleme seçenekleri
WeVideo sınırlamaları
- Yavaş video işleme performansı etkiler
- Eksiklik. png grafikleri
WeVideo fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Güç: 4,99 $/ay
- Sınırsız: 7,99 $/ay
- Profesyonel: 19,99 $/ay
- İş: 36,99 $/ay
- Enterprise: Özel fiyat
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
WeVideo puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (40+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)
Diğer Olmaz Olmaz İçerik Pazarlama Araçları
Wistia alternatifleri video barındırma ve düzenleme konusunda mükemmeldir, ancak pazarlama ve içerik yönetimi için daha kapsamlı bir çözüme ihtiyacınız vardır. Video oluşturmak, bu çabanın sadece küçük bir kısmını oluşturur. Pazarlama ekipleri ortalama olarak saatlerce izleyici tercihlerini araştırır, video senaryoları planlar ve performans ölçütlerini değerlendirir.
Video içeriği oluşturma ve yönetme konusunda daha pratik bir yaklaşıma ihtiyacınız varsa, ClickUp'ı deneyin. Video içeriği oluşturmak, üretim materyallerini düzenlemek, içerik takvimleri planlamak ve iş akışlarını kolaylaştırmak için çok yönlü bir araçtır.
ClickUp
Niş pazarlardaki işletmelerin sevdiği, yapay zeka destekli mükemmel iş arkadaşı ClickUp ile verimlilik cennetine adım atın! İçerik üreticileri ve pazarlamacılar için platform, yerleşik ekran kaydetme ve üretim planlama araçlarıyla birlikte gelir.
ClickUp'ın ücretsiz ekran ve ses kayıt aracı Clip ile tanışın. Filigran içermeyen zaman kısıtlaması olmayan kayıtlar sunar. Sezgisel arayüzü, tüm ekranın, belirli uygulama pencerelerinin veya tarayıcı sekmelerinin (Chrome veya Firefox'ta) kaydedilmesini sağlar. Oynatmayı anında görüntüleyin ve herkese açık veya gizli bağlantılar aracılığıyla izleyicilerle güvenli bir şekilde paylaşın. 😍
Clip, kapsamlı ürün veya hizmet eğitimlerini kaydetmek için idealdir. 2022 video pazarlama istatistiklerine göre, insanların %96'sı yeni ürünleri keşfetmek için açıklayıcı videoları izlediğinden, bu satışlar için çok faydalı olabilir. Ayrıca, platformu çalışanlara yönelik adım adım kılavuzlar veya pratik ekran kayıtları oluşturmak için de kullanabilirsiniz!
İçerik pazarlama süreçlerini geliştirmek için ClickUp'tan yararlanın
ClickUp'ın gücü, her boyuttaki takım için mükemmel olan mükemmel görev yönetimi paketinde yatmaktadır . Görevler oluşturun, son teslim tarihleri ve sorumluluklar atayın ve video üretim döngüsü boyunca ilerlemeyi izleyin. 15'ten fazla görünüm kullanarak takım iş yüklerini ve yayın zaman çizelgelerini izleyin. Ve en iyisi: ClickUp Otomasyonları, durumları güncelleme veya müşterilere video gönderme gibi yönetici görevlerini hızlandırarak omuzlarınızdan büyük bir yük alır!
Pazarlama veya içerik üretimi için bir dokümantasyon tabanı oluşturanlar için ClickUp Docs, oyunun kurallarını değiştiren bir araçtır. İçerik takvimlerini, seslendirme metinlerini, pazarlama kılavuzlarını ve stratejileri tek bir merkezi konumda saklayın. ClickUp AI'dan yararlanarak video metinlerini ince ayar yapın ve hedef pazarların ilgisini çekmek için çevirin veya daha hızlı iletişim için içeriği özetleyin.
Her video projesi veya pazarlama kampanyası için özel klasörler oluşturabilirsiniz. ClickUp, işlerinizi kolaylaştırmak için SEO ve satış araçları dahil 1.000'den fazla başka yazılımla entegre olur. 💝
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Filigran içermeyen ekran ve ses kaydı, zaman kısıtlaması yok
- Video pazarlama beyin fırtınası için Beyaz Tahtalar
- Hızlı web sitesi kırpma ve ekran görüntüleri için Chrome uzantısı
- Her ölçekte video görev yönetimini destekler
- Daha hızlı onaylar için yorum ve düzeltme araçları atama
- Gömülebilir videolar
- Yerel zaman takibi
- 1.000'den fazla şablon ( video prodüksiyon, pazarlama ve içerik yazımı şablonları dahil)
- Yerleşik raporlar ve bileşenler içeren gösterge panelleri
- E-posta, genel veya gizli bağlantılar aracılığıyla video paylaşımı sağlar
- Çoklu platform uyumluluğu
ClickUp sınırlamaları
- Özel ayarların çokluğu nedeniyle kurulumu zaman alır
- Video barındırma yok (ancak bu tür araçlarla entegre edilebilir)
ClickUp fiyatlandırma
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için şirketle iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.000+ yorum)
ClickUp ile Bir Üst Düzey İçerik Oluşturmanın Keyfini Çıkarın
Video içerik pazarlaması sadece barındırma ile ilgili değildir. Daha çok, özel gereksinimlerinize uygun bir içerik oluşturma ortağı bulmakla ilgilidir ve ClickUp bu boşluğu doldurur.
İçerik üretim döngüsüne yardımcı olan ve pazarlama stratejilerini gerçek zamanlı olarak geliştirmenize yardımcı olan çok yönlü bir araç setidir. Keşfetmeye başlamak için bugün ücretsiz hesabınızı alın! 🌟