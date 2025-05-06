Wistia Alternatifleri Açıklamalı: 10 Üstün Video Barındırma Aracını Keşfedin

Işıklar, kamera, motor — bu sözler sadece Hollywood setlerinde değil, markaların dikkat çekmek için çabaladığı dijital dünyada da yankılanıyor. Pikselli karizmanın hakim olduğu bu çağda, bir bilmeceyi çözelim: Google arama sonuçlarının ilk sayfası ile büyüleyici bir pazarlama videosunun ortak noktası nedir? Cevap: SEO yıldızlığına giden yolun ön koltuğu. 🎬

İşte bir başka çarpıcı gerçek: Videolar içeren web sayfaları, içermeyenlere göre Google'da ilk sayfada yer alma olasılığı 53 kat daha fazladır.

Etkili marka videoları oluşturmak söz konusu olduğunda, Wistia birçok işletme için güvenilir bir araç olmuştur. Bir video barındırma platformu olarak, ilgi çekici video içeriğini hayata geçirmek için zemin hazırlar. Yine de, tüm B2B veya B2C pazarlama girişimleri için mükemmel olmayabilir.

Öyleyse, daha fazla seçeneği keşfedelim — SEO mükemmelliği için video içeriğinizi sabitlemek için yardımcı olabilecek 10 en kaliteli Wistia alternatifi listesini hazırladık!

Wistia Nedir? Hızlı Bir Genel Bakış

Wistia, video pazarlama alanındaki işletmeler için özel olarak tasarlanmıştır ve tüm video içeriği yaşam döngüsünü basitleştirir. Platform, bulut tabanlı içerik kitaplığınız olarak işlev görür ve video ve ses bölümlerini yüklemeyi, düzenlemeyi ve paylaşmayı kolaylaştırır.

Şık bir ekran ve web kamerası kaydediciye sahip Wistia, zahmetsiz içerik oluşturmaya olanak tanıyarak kullanıcıların ekranları ve yüzleri aynı anda yakalamasına olanak tanır. Ek bir avantaj ise, oluşturulan içerikleri iyileştirmek için kullanımı kolay bir video kırpma aracıdır! 📹

Ayrıca, Wistia Live, canlı yayınları barındırmak ve analiz etmek için kulis geçiş kartınızdır. Marka estetiğine büyük önem verilir—Wistia, Kanallar aracılığıyla video koleksiyonlarını tek bir gömme koduyla özelleştirilebilen büyüleyici galerilere dönüştürür.

Barındırmanın ötesinde, Wistia ayrıntılı bilgilere derinlemesine iner ve analitik ve A/B testleri aracılığıyla video içgörüleri sağlar. Platform, pazarlama otomasyon platformlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve veri kullanımını çocuk oyuncağı haline getirir.

Wistia, video pazarlama alanında lider olarak öne çıkarken, bazı faktörler içerik oluşturucuların bu platformu değerlendirirken tereddüt etmesine neden oluyor. Bu endişelerin başında, premium fiyat planları, ücretsiz bir seviyenin olmaması ve video kayıt sınırlarını aşma durumunda ek ücretler geliyor.

Öyleyse, neden başka bir video barındırma platformu arıyorsunuz?

Wistia alternatiflerinde aramanız gereken özellikler

Kullanıcılar genellikle daha uygun maliyetli Wistia alternatifleri, tercihen şeffaf fiyatlandırma ve gizli ücretler içermeyen araçlar ararlar. Ancak şu anahtar faktörleri de göz önünde bulundurmanızı öneririz:

Özellik seti: Wistia'nın özelliklerine eşit veya daha üstün özellikler arayın; sağlam video oluşturma ve barındırma seçenekleri, analiz ve özelleştirme özellikleri sunan hizmetleri tercih edin Kullanım kolaylığı: Kullanıcı dostu bir platform, video pazarlamacılığına yeni başlayanlar için bile sorunsuz gezinme ve özelliklerin verimli kullanımını sağlar, ancak gelişmiş video düzenleme özellikleri de oldukça önemlidir İçerik ölçeklenebilirliği: Geniş içerik kitaplıklarını ve büyüyen izleyici kitlelerini barındıran bir platform, video pazarlama stratejinizin uzun vadeli uygulanabilirliğini sağlar Özelleştirme ve markalaşma: Kişiselleştirilmiş, marka odaklı bir video deneyimi oluşturma yeteneği, hedef kitlenizle etkileşim kurma ve bağlantı kurma becerinizi geliştirir SEO optimizasyonu: Platform, arama motorlarında kolay bulunabilirliği kolaylaştırmalı, yüksek kaliteli video içeriğinizin erişimini ve etkisini artırmalıdır 🎭 Entegrasyon yetenekleri: İş akışlarını kolaylaştırmak ve veriye dayalı karar vermeyi geliştirmek için pazarlama otomasyon platformları ve analiz yazılımları dahil olmak üzere mevcut teknoloji yığınınızla Wistia alternatifinin uyumluluğunu göz önünde bulundurun

Sorunsuz Video Barındırma ve Tasarım için En İyi 10 Wistia Alternatifi

Wistia'nın tanıdık koridorlarının ötesinde, pazarlama profesyonellerinin markalarını dünyaya sunma şeklini yeniden tanımlamak için birbiriyle yarışan bir video barındırma ürünleri dünyası yatıyor.

Muhtemelen koltuğunuzun kenarında oturmuş, "Wistia değilse, ne olacak?" diye düşünüyorsunuz. Bakın! Wistia'ya en iyi 10 alternatif aşağıda sizi bekliyor. 👇

1. Vimeo

Vimeo, video barındırma, pazarlama, web seminerleri ve para kazanma için kapsamlı bir çözüm sunmasıyla Wistia'nın güçlü bir rakibidir. Kullanıcı dostu şablonlarla video düzenleme ve oluşturmayı basitleştirerek, büyük bütçeleri veya uzmanlığı olmayanlar için bile profesyonel çıktılara erişim sağlar.

Vimeo ile videolar kaydedin, dosyalar yükleyin, video düzenleme araçlarını kullanın veya yüksek kaliteli videoları GIF'e dönüştürün. Bu video düzenleme yazılımı, TikTok ve Instagram gibi platformlar için içerik oluşturmak için AI senaryo oluşturucu dahil olmak üzere bir dizi özelliğe sahiptir.

Ayrıca, özelleştirilebilir, reklamsız oynatıcı ve ayarlanabilir izinler ile barındırma, içeriklerinizin ve profesyonel videolarınızın doğru kitleye ulaşmasını sağlar.

Vimeo'nun otomatik transkripsiyon özelliğine sahip güzel video kütüphanesi sayesinde, içerik düzenlemek çok kolaydır ve altyazı tabanlı aramalar zahmetsizce yapılabilir. Video düzenleme platformu, zaman kodlu notlar ve kare kare incelemelerle işbirliğini kolaylaştırarak profesyonel videoları anında oluşturmanızı sağlar. 🧐

Vimeo'nun en iyi özellikleri

Sosyal medya video şablonları

AI senaryo oluşturma ve gelişmiş düzenleme

Reklamsız oynatıcı

Gmail, Asana, Shopify ve Figma gibi çeşitli platformlarla entegrasyon

Düzenli video kütüphanesi

Vimeo sınırlamaları

Bazı özel özelleştirme sınırlamaları can sıkıcı olabilir

Müşteri desteği iyileştirilmeli

Vimeo fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : Koltuk başına aylık 12 $

Standart : Koltuk başına aylık 20 $

Gelişmiş : Koltuk başına aylık 65 $

Enterprise: Özel fiyat

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Vimeo puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (900+ yorum)

2. Animoto

Animoto, çarpıcı video prodüksiyon alanında bir başka değerli rakip olarak öne çıkıyor. Hedef kitlenize göre kişiselleştirmeler eklemenize yardımcı olacak sosyal medya en iyi uygulamalarını içeren önceden tasarlanmış video şablonları ile bir adım önde başlayın.

Genişletilmiş düzenleme araçları ve büyüleyici görsel efektler, sorunsuz bir video oluşturma deneyimi sağlar. Örneğin, bilgisayarınızdan medyayı sürükleyip bırakarak veya bulut depolama alanından sorunsuz bir şekilde içe aktararak tuvalinizi kolayca geliştirebilirsiniz.

Favori renklerinizi, yazı tiplerinizi ve logolarınızı koruyun ve tek bir tıklama ile videolarınıza ekleyin. Dikkat çekici efektler, animasyonlar ve geçişler ekleyerek içeriğinizi daha da zenginleştirin ve tamamen özel bir dokunuş katın. 🎨

Platform, paydaşları doğrudan videolar üzerinde zaman damgalı geri bildirim sağlamaya davet etmenize olanak tanır. Düzenleme aracından doğrudan önerileri uygulayın ve e-posta konu dizilerinin karmaşasını ortadan kaldırın.

Animoto'nun en iyi özellikleri

Bilgisayarınızdan veya bulut depolama alanınızdan medyayı sürükleyip bırakın

Kristal netliğinde 1080p kalitesinde indirme imkanı sunar

Zaman kazandıran şablonlar

Geri bildirim döngüleri için zaman damgalı yorumlar

Sosyal medya veya e-posta yoluyla videoları paylaşın veya kolayca yerleştirin

Animoto sınırlamaları

Şablonlar iyileştirilebilir

Diğer video platformu seçeneklerine kıyasla ücretsiz planda sınırlı özellikler

Animoto fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel : 8 $/ay

Profesyonel : Aylık 15 $

Takımlar: Aylık 39 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Animoto puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (100+ yorum)

3. Vidyard

Ürün demoları, marka videoları, müşteri hikayeleri gibi harika içeriklerden oluşan büyüyen bir koleksiyonunuz olduğunu hayal edin. Vidyard, tüm bunları tek bir merkezden yüklemenizi, düzenlemenizi ve paylaşmanızı çocuk oyuncağı haline getirir. Özel klasörler ve farklı roller için erişim izinleri ile her şeyi son derece düzenli tutun.

Vidyard ayrıca yayınladığınız videoları kimlerin görebileceğine karar vermenizi sağlar. Bir videoyu gizli tutmak mı istiyorsunuz? Şifre ile koruyun. Dünyayla paylaşmanız mı gerekiyor? Erişim ayarlarını Herkese açık veya Bağlantıya sahip herkes olarak değiştirin.

Vidyard'ın oynatıcısı, çekici küçük görseller, bölümler ve kişiselleştirilmiş adım adım kılavuzlarla tamamen özelleştirilebilir, böylece içeriğiniz şık ve tıklanmaya değer görünür. Ayrıca, platform kimlerin izlediği veya ne kadar süre izlediği gibi analizlere derinlemesine dalarak potansiyel müşteri etkileşim stratejilerinizi geliştirmenize yardımcı olur.

Vidyard'ın en iyi özellikleri

Satış odaklı video barındırma

Özel video klasörleri ve takıma özel izinler

Tarayıcı uzantısı, mobil veya masaüstü uygulaması ile kolay video kaydetme

Daha iyi arama motoru görünürlüğü için SEO meta etiketlerini etkinleştirir

CRM entegrasyonlarıyla potansiyel müşteriler üzerindeki etkiyi ölçün

Vidyard sınırlamaları

Kırpma ve düzenleme özelliklerinin hız için optimize edilmesi gerekir

Bazı özel ayarlamalar, pikselli ve grenli görüntülere neden olabilir

Ücretsiz ekran kaydedici seçeneği

Vidyard fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Aylık 19 $

Artı : 59 $/ay

İş: Özel fiyat

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Vidyard puanları ve yorumları:

G2 : 4,5/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (100+ yorum)

4. Vyond

Videolarınızın sadece ilgi çekici değil, aynı zamanda takımınız veya hedef müşterileriniz için eğitici olmasını mı istiyorsunuz? O zaman olağanüstü animasyonlu hikaye anlatıcınız Vyond'a ihtiyacınız var! 😻

Vyond'un son teknoloji işlevleriyle, profesyonel kalitede videolar oluşturmak çok kolay. Örneğin, platformun anında senaryo ve video oluşturma için AI destekli hizmeti Vyond Go'yu seveceksiniz. Bir komut girin veya mevcut içeriğinizi kullanın ve işte, düzenlemeye hazır ilk taslak videonuz hazır!

Eksiksiz bir yaratıcı deneyim için, markaya özel videolar oluşturmak için sürükle ve bırak özelliğine sahip bir harikalar diyarı olan Vyond Studio'ya göz atın. Kapsamlı kitaplığı, çeşitli sektörleri ve kullanım örneklerini kapsayan önceden oluşturulmuş sahne ve video şablonları sunar. Tüm şablonlar, kişiselleştirilebilir karakterler, renkler, aksesuarlar, ses efektleri, metin, ses ve müzik ile özelleştirilebilir.

Vyond'un en iyi özellikleri

AI özellikli komut dosyası ve video oluşturucu

Önceden oluşturulmuş sahne ve video şablonları

Sürükle ve bırak, zaman çizelgesi tabanlı video oluşturucu

GIF ve MP4 biçimlerinde dışa aktarma

AI destekli videolar için 70'den fazla dili destekler

Vyond sınırlamaları

Ücretsiz plan yok

Önizlemeler yavaş olabilir

Vyond fiyatlandırması

Temel : Aylık 25 $

Premium : 54 $/ay

Profesyonel : 92 $/ay

Enterprise: Özel fiyat

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Vyond puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (200+ yorum)

5. Loom

Loom, sosyal ağlarda yayınlamak için yüksek kaliteli oynatıcılar ve süper sorunsuz entegrasyonlar sunan, vazgeçilmez hikaye anlatıcınız. Loom AI ile AI destekli video mesajları kolayca kaydedip paylaşabilir, yorumlar, emojiler ve hatta CTA'lar (harekete geçirici mesajlar) ekleyerek daha fazla potansiyel müşteri çekebilirsiniz.

Loom'da videoları özelleştirmek için üst düzey düzenleme becerilerine ihtiyacınız yok. Marka varlıklarınızı kullanarak videoları özelleştirin, kırpın, birleştirin veya özel küçük görseller ekleyin; hepsi parmaklarınızın ucunda. Ayrıntılı prodüksiyon bütçeleri olmayan küçük işletmeler, ses çıkışlarını iyileştiren Loom'un arka plan gürültüsü bastırma filtrelerini takdir edecekler.

Loom ile eğlenceli ve işbirliğine dayalı video oluşturmanın yeni dünyasının kapılarını açın! Birden fazla çalışma alanını yönetiyorsanız, ortak erişim için bir Takım Kitaplığı oluşturabilir veya her alan için farklı görünüm ve güvenlik yapılandırmaları ayarlayabilirsiniz.

Loom'un en iyi özellikleri

AI destekli video mesajları kaydedin ve paylaşın

Kaliteli gürültü filtreleri

Chrome uzantısı , masaüstü uygulaması veya mobil uygulama ile ekran kaydetme

Yüzlerce araçla entegrasyon (Google Çalışma Alanı ve Slack dahil)

50'den fazla dilde transkriptler ve altyazılar

Loom sınırlamaları

Ücretsiz kullanıcılar için çok kısıtlayıcı olabilir

Düzenleme sırasında video kliplerin sırasını değiştiremezsiniz

Loom fiyatlandırması

Başlangıç : Ücretsiz

İş : 12,50 $/ay

Enterprise: Özel fiyat

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Loom puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (1.700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (400+ yorum)

6. Renderforest

Renderforest, markalaşma açısından video ve tasarım ihtiyaçlarınızı destekleyen yaratıcı bir güç merkezidir. Video Oluşturucu ve 100'den fazla şablonuyla, açıklayıcı videolardan tanıtım kliplerine, hatta yayın kalitesinde intro ve outro'lara kadar her şeyi oluşturabilirsiniz.

Platformdaki diğer kullanışlı araçlar şunlardır:

Grafik Oluşturucu: El ilanları, posterler veya promosyon materyalleri tasarlamak için gerekli öğeleri içerir Logo Maker: Videolarınız için çeşitli AI tarafından oluşturulan logolara erişin Mockup Editor: Fotogerçekçi ürün mockup'ları oluşturmaya yardımcı olur

Ayrıca, Renderforest'un Web Sitesi Oluşturucu ile çarpıcı web siteleri oluşturabilir, bunları sunucularında barındırabilir ve Semrush gibi SEO araçlarıyla entegre ederek trafiği artırabilirsiniz. ☘️

Renderforest'ın en iyi özellikleri

Hızlı video oluşturma için şablonlar, sahneler ve ön ayarlar

Ücretsiz planda 500 MB'a kadar depolama alanı

Logolar, maketler ve promosyon grafikleri

Pro ve İş planlarındaki büyüme araçları

Renderforest sınırlamaları

Video klipleri birleştirme seçeneği yok

Bazen yavaş işleme

Renderforest fiyatlandırması

Ücretsiz

Lite : 9,99 $/ay

Pro : 15,99 $/ay

İş: 23,99 $/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Renderforest puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (400+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (400+ yorum)

7. SproutVideo

Kullanımı kolay sürükle ve bırak düzenleyici, çok sayıda arka plan ve küçük görsel şablonu ve istediğiniz kadar benzersiz video oynatıcı oluşturma özelliği: SproutVideo. Canlı ve isteğe bağlı video barındırmayı destekler, cihazlar arasında sorunsuz oynatma için otomatik bant genişliği algılama özelliği ile güçlendirilmiştir.

Oynatıcı içinde çağrı eylemi? Var. ✅

Özelleştirilebilir potansiyel müşteri yakalama araçları? İki kez kontrol edin. ✅✅

İlgili izleyicilerinize rehberlik etmek için oynatma sonrası ekranlar mı? Tamamdır.

SproutVideo, kesintisiz bir izleyici deneyimi sağlamak için küresel içerik dağıtım ağı kullanır. Ayrıca, en yüksek ve en düşük izlenme noktaları gibi video etkileşim metriklerinden yararlanarak içeriğinizi iyileştirebilir ve daha iyi yönetebilirsiniz.

SproutVideo'nun en iyi özellikleri

Kullanıcı dostu sürükle ve bırak düzenleyici

Arka plan ve küçük görsel şablonları

Zengin etkileşim metrikleri

Shopify, WordPress ve Squarespace ile uyumludur

SproutVideo sınırlamaları

Depolama alanı için sınırlı seçenekler

Arama fonksiyonu iyileştirilmeli

SproutVideo fiyatlandırması

Seed : 10 $/ay

Sprout : Aylık 35 $

Ağaç : 75 $/ay

Forest: 295 $/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

SproutVideo puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (100+ yorum)

8. Dubb

Dubb, mesajları izlenebilir videolara dönüştürerek kalıcı bir olumlu izlenim bırakmanızı sağlar. İster telefonunuzdan, ister dizüstü bilgisayarınızdan veya tabletinizden video kaydedin, Dubb her şeyi halleder.

Dubb, e-posta veya LinkedIn gibi kanallar aracılığıyla değer odaklı videolarınızı kolayca paylaşmanıza ve satış engellerini ortadan kaldırmanıza olanak tanır. Canlı etkinlik raporlarına ve kapsamlı analizlere erişerek gerçek zamanlı etkileşimi ve sonuçları izleyin.

Ancak bu platformda en çok sevdiğimiz şey, daha yüksek dönüşüm oranlarına yol açan oynatma listeleri ve CTA'lar gibi ön ayarlarla profesyonel açılış sayfalarının ayarlanmasını desteklemesi. Ayrıca platformun AI asistanı Dubb Caira ile video mesajınızın ikna gücü veya netliği gibi unsurları iyileştirmek için geri bildirim alabilirsiniz. 💯

Dubb'ın en iyi özellikleri

Kişiselleştirilmiş video mesajlaşma

Çoklu cihaz kaydı

Çok kanallı video paylaşımı

Entegre AI destekli içerik geri bildirimi

Dubb sınırlamaları

Videonun barındırıldığı açılış sayfası genellikle yavaştır

Arayüzün biraz daha geliştirilmesi gerekiyor

Dubb fiyatlandırması

Başlangıç : Ücretsiz

Pro : Aylık 42 $

Pro Plus: 90 $/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Dubb puanları ve yorumları:

G2 : 4,6/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (90+ yorum)

9. VEED

VEED'i kayıt ve düzenleme araçlarının dinamik ikilisi olarak düşünün — barındırma ve daha fazlası için mükemmeldir!

Video kırpma, otomatik transkripsiyon, otomatik çeviri, arka plan gürültüsünü giderme, web kamerası kaydedici ve daha fazlasıyla gelişmiş düzenleme özelliklerini keşfedin. Ve fütüristik dokunuş? VEED'in AI avatar oluşturucu ile gerçekçi avatarlar oluşturarak daha görsel ve zihinsel olarak uyarıcı videolar oluşturabilirsiniz. 🤖

Her senaryo için etkileyici sonuçlar elde etmek için dikey, yatay ve kare çözünürlüklerde 300'den fazla video şablonu da kullanabilirsiniz! TikTok ve Instagram'dan video alabileceğinizi söylemiş miydik?

VEED'in en iyi özellikleri

Bölünmüş ekran, web kamerası ekleme, arka plan değiştirme ve daha fazlası gibi çeşitli düzenler

Gelişmiş video düzenleme özellikleri

Süper gerçekçi AI avatarlar

300'den fazla video şablonu

VEED sınırlamaları

Ücretsiz videolarda filigran görünür

İş kullanımı için daha fazla şablondan faydalanılabilir

VEED fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel : 12 $/ay

Pro : Aylık 24 $

İş : 59 $/ay

Enterprise: Özel fiyat

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

VEED puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (100+ yorum)

Capterra: 3,4/5 (40+ yorum)

10. WeVideo

İster çekim yapıyor, ekranınızı kaydediyor ister stüdyo kalitesinde yeşil ekran klipleri oluşturmak istiyor olun, WeVideo, yeni başlayanlar için kolay fonksiyonlar ve büyük bütçeli efektlerle bunu mümkün kılar — ama büyük bütçe olmadan! 💰

WeVideo, cömert bir ücretsiz plan sunar: aylık beş dakikalık yayın süresi, 1 GB depolama alanı, 480p'ye kadar ekran kayıt kalitesi, yalnızca ses dışa aktarma ve hatta bir GIF oluşturucu! Ancak, Sınırsız plan için ödeme yapmadığınız sürece ekranı ve web kamerasını birlikte kaydedemezsiniz.

Ücretli planlarla filigranlara veda edebilir ve yeşil ekran düzenleme, ses güçlendirme, ağır çekim ve daha fazlası gibi gelişmiş ancak son derece kolay araçların dünyasının kapılarını açabilirsiniz!

WeVideo'nun en iyi özellikleri

Bir milyondan fazla stok varlıktan oluşan kütüphane

4K Ultra HD videoları destekler

GIF oluşturucu

Zengin arka plan düzenleme seçenekleri

WeVideo sınırlamaları

Yavaş video işleme performansı etkiler

Eksiklik. png grafikleri

WeVideo fiyatlandırması

Ücretsiz

Güç : 4,99 $/ay

Sınırsız : 7,99 $/ay

Profesyonel : 19,99 $/ay

İş : 36,99 $/ay

Enterprise: Özel fiyat

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

WeVideo puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Wistia alternatifleri video barındırma ve düzenleme konusunda mükemmeldir, ancak pazarlama ve içerik yönetimi için daha kapsamlı bir çözüme ihtiyacınız vardır. Video oluşturmak, bu çabanın sadece küçük bir kısmını oluşturur. Pazarlama ekipleri ortalama olarak saatlerce izleyici tercihlerini araştırır, video senaryoları planlar ve performans ölçütlerini değerlendirir.

Video içeriği oluşturma ve yönetme konusunda daha pratik bir yaklaşıma ihtiyacınız varsa, ClickUp'ı deneyin. Video içeriği oluşturmak, üretim materyallerini düzenlemek, içerik takvimleri planlamak ve iş akışlarını kolaylaştırmak için çok yönlü bir araçtır.

İndirme gerektirmeyen ve kaydetme işleminden hemen sonra görüntülenebilen doğrudan tarayıcı bağlantısıyla video mesajınızı paylaşın

Niş pazarlardaki işletmelerin sevdiği, yapay zeka destekli mükemmel iş arkadaşı ClickUp ile verimlilik cennetine adım atın! İçerik üreticileri ve pazarlamacılar için platform, yerleşik ekran kaydetme ve üretim planlama araçlarıyla birlikte gelir.

ClickUp'ın ücretsiz ekran ve ses kayıt aracı Clip ile tanışın. Filigran içermeyen zaman kısıtlaması olmayan kayıtlar sunar. Sezgisel arayüzü, tüm ekranın, belirli uygulama pencerelerinin veya tarayıcı sekmelerinin (Chrome veya Firefox'ta) kaydedilmesini sağlar. Oynatmayı anında görüntüleyin ve herkese açık veya gizli bağlantılar aracılığıyla izleyicilerle güvenli bir şekilde paylaşın. 😍

Clip, kapsamlı ürün veya hizmet eğitimlerini kaydetmek için idealdir. 2022 video pazarlama istatistiklerine göre, insanların %96'sı yeni ürünleri keşfetmek için açıklayıcı videoları izlediğinden, bu satışlar için çok faydalı olabilir. Ayrıca, platformu çalışanlara yönelik adım adım kılavuzlar veya pratik ekran kayıtları oluşturmak için de kullanabilirsiniz!

Bir ClickUp görevi içinde, ekranınızı kolayca paylaşın ve kaydedin, böylece diğer ekran kayıt araçlarına geçmeden diğer kullanıcılarla daha hızlı iletişim kurabilirsiniz

İçerik pazarlama süreçlerini geliştirmek için ClickUp'tan yararlanın

ClickUp'ın gücü, her boyuttaki takım için mükemmel olan mükemmel görev yönetimi paketinde yatmaktadır . Görevler oluşturun, son teslim tarihleri ve sorumluluklar atayın ve video üretim döngüsü boyunca ilerlemeyi izleyin. 15'ten fazla görünüm kullanarak takım iş yüklerini ve yayın zaman çizelgelerini izleyin. Ve en iyisi: ClickUp Otomasyonları, durumları güncelleme veya müşterilere video gönderme gibi yönetici görevlerini hızlandırarak omuzlarınızdan büyük bir yük alır!

Pazarlama veya içerik üretimi için bir dokümantasyon tabanı oluşturanlar için ClickUp Docs, oyunun kurallarını değiştiren bir araçtır. İçerik takvimlerini, seslendirme metinlerini, pazarlama kılavuzlarını ve stratejileri tek bir merkezi konumda saklayın. ClickUp AI'dan yararlanarak video metinlerini ince ayar yapın ve hedef pazarların ilgisini çekmek için çevirin veya daha hızlı iletişim için içeriği özetleyin.

ClickUp'ın AI fonksiyonları, pazarlama takımlarının vaka çalışması gibi önemli belgeleri hızlı bir şekilde üretmesini kolaylaştırır

Her video projesi veya pazarlama kampanyası için özel klasörler oluşturabilirsiniz. ClickUp, işlerinizi kolaylaştırmak için SEO ve satış araçları dahil 1.000'den fazla başka yazılımla entegre olur. 💝

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Özel ayarların çokluğu nedeniyle kurulumu zaman alır

Video barındırma yok (ancak bu tür araçlarla entegre edilebilir)

ClickUp fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için şirketle iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000+ yorum)

ClickUp ile Bir Üst Düzey İçerik Oluşturmanın Keyfini Çıkarın

Video içerik pazarlaması sadece barındırma ile ilgili değildir. Daha çok, özel gereksinimlerinize uygun bir içerik oluşturma ortağı bulmakla ilgilidir ve ClickUp bu boşluğu doldurur.

İçerik üretim döngüsüne yardımcı olan ve pazarlama stratejilerini gerçek zamanlı olarak geliştirmenize yardımcı olan çok yönlü bir araç setidir. Keşfetmeye başlamak için bugün ücretsiz hesabınızı alın! 🌟