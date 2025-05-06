2025'in En İyi 10 Coggle Alternatifi ve Rakibi

Coggle, zihin haritalarını basitleştiren bir yazılım aracıdır. Takımınızla işbirliği yapmanıza ve daha iyi organizasyon için renkli zihin haritaları oluşturmanıza olanak tanıyan, gereksiz özelliklerden arındırılmış bir seçenektir.
Ama hepsi bu kadar. Çok az ek özellik var, özelleştirme seçeneği yok ve yalnızca web uygulaması olarak kullanılabilir. Etkili bir zihin haritalama aracı olsa da, eski arayüzü çok eksik.
Şanslısınız, incelemeye değer birkaç Coggle alternatifi var.
Burada, düşünce süreçleriniz için doğru aracı seçebilmeniz için Coggle'ın en iyi alternatiflerinde aramanız gereken özellikleri göstereceğiz. Ardından, fikirlerinizi düzenlemek, yenilerini hayal etmek ve akıcı bir beyin fırtınası süreci oluşturmak için en iyi 10 Coggle alternatifini öne çıkaracağız.
Coggle alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Zihin haritalama, düşünceleri yazmak, yeni fikirler üretmek ve bunlar arasındaki ilişkileri görmek için en iyi yollardan biridir. Fikirlerinizi düzenlemek için kendi başınıza yapın veya gelişmiş özellikler sunan bir Coggle alternatifi kullanarak takımınızla birlikte çalışın.
Coggle'a alternatif seçeneklerde aramanız gereken özellikler şunlardır:
- Sınırsız boyut: Kalem ve kağıt kullanarak yapılan geleneksel zihin haritalama sınırsızdır — kullandığınız yazılım aracının da sınırsız olduğundan emin olun. Böylece, ne kadar karmaşık olursa olsun tüm fikirlerinize yer bulabilirsiniz
- Medya desteği: Bazen fikirleriniz, görüntüler, dosyalar veya belgelerle desteklendiğinde daha net hale gelir. Zihin haritalarınıza destekleyici dosyaları eklemenize olanak tanıyan bir araç seçin
- Paylaşım izinleri: En iyi zihin haritalama araçları, fikirlerinizi iş arkadaşlarınız, müşterileriniz ve müşterilerinizle kolayca paylaşmanızı sağlar
- Zihin haritalama için AI araçları: Yeni araçlar, girdilerinize dayalı yeni fikirler üretmek için yerleşik AI özelliğine sahiptir ve beyin fırtınası sürecinizi daha etkileşimli hale getirir
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Coggle Alternatifi
Daha fazla esneklik ve gelişmiş özellikler sunan bir Coggle alternatifi bulmaya hazır mısınız? İşte en iyi 10 ücretli ve ücretsiz Coggle alternatifi. Tam proje yönetimi yazılımından, yalnızca zihin haritaları oluşturmaya odaklanan zihin haritalama yazılımına kadar, her iş ihtiyacına uygun bir seçenek var. ✨
1. ClickUp
ClickUp, iş akışlarını basitleştiren, iş süreçlerini düzenleyen ve takım üyeleri arasındaki işbirliğini geliştiren güçlü bir görsel proje yönetimi aracıdır. ClickUp Zihin Haritaları, düşüncelerinizi güzel bir arayüzde dijital olarak düzenlemenizi sağlar.
Tercih ettiğiniz sürece göre düğüm tabanlı veya görev tabanlı zihin haritaları arasında seçim yapın. Sürükle ve bırak özelliğini kullanarak bağımlılıklar oluşturun ve görevler için iş akışlarını haritalayın. Görevleri otomatik olarak atayın, akış şemaları oluşturun ve öncelikleri vurgulayın.
Geleneksel zihin haritalama için düğüm tabanlı yaklaşım, gelecekteki görevler, projeler ve yaratıcı fikirler için kolay beyin fırtınası sağlar. Bu anahtar özelliği kullanarak, sadece birkaç tıklama ile bir düğümü kolayca ayrıntılı bir göreve dönüştürebilirsiniz. Yerleşik renk kodlaması, önemli bölümleri vurgulayan görsel olarak hoş bir harita oluşturur.
ClickUp Beyaz Tahtalar ile beyin fırtınasını bir adım öteye taşıyın. Kalem ve kağıt gibi, bu dijital deneyim fikirlerinizi çizmenize, notlar eklemenize ve post-it notlar eklemenize olanak tanır. Gerçek zamanlı olarak işbirliği yaparak fikirleri çizim tahtasından eylem öğelerine yarı sürede taşıyın.
Beyin fırtınası oturumunuzdaki fikirleri tartışabileceğiniz ClickUp Belgeleri ile daha da derinlemesine çalışın. Metinleri görevlere dönüştürün ve araçlar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan zihin haritalarınızdan doğrudan iş akışları oluşturun.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Gerçek zamanlı işbirliği araçları, bir ürünü haritalandırırken veya yeni bir pazarlama kampanyası için fikirler üretirken, dağıtılmış takımların birlikte çalışmasını kolaylaştırır
- Öncelik işaretleri ve görev bağımlılıkları sayesinde görev yönetimini ve iş akışlarını basitleştirin ve zihin haritalarınızdan veya kavram haritalarınızdan doğrudan otomatik olarak görevler oluşturun
- Android ve Apple iOS dahil olmak üzere çeşitli işletim sistemleriyle sorunsuz işlevsellik, Mac masaüstü, iPad ve iPhone'da hiçbir şeyi kaçırmadan zihin haritaları çizmenizi sağlar
- Yerleşik ClickUp AI, kendi fikirlerinize dayalı öneriler sunarak zihin haritalarınızı daha sezgisel ve yaratıcı hale getirir — ister kişisel hayatınızda ister web sayfaları oluştururken
- Kullanımı kolay arayüz, süreci istediğiniz kadar karmaşık ve derinlemesine hale getirecek özelliklere sahip basit bir zihin haritalama yaklaşımı sunar
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp AI yalnızca ücretli planlarda mevcuttur
- Platformun tüm gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için bir öğrenme süreci vardır
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 7 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir
ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (3.800+ yorum)
2. Freeplane
Freeplane, Coggle'ın ücretsiz bir alternatifidir. Java ile yazılmış olup, güncel Java sürümüne sahip tüm işletim sistemlerinde çalışır. Basit zihin haritaları ile fikirleri düzenlemek ve kolaylıkla yenilerini oluşturmak için kullanın.
Freeplane'in en iyi özellikleri
- Aracı yerel olarak veya USB bellek gibi taşınabilir bir cihaz kullanarak çalıştırın
- Gelişmiş biçimlendirme seçenekleri, yazı tiplerini, arka plan renklerini ve düğüm ayrıntılarını değiştirirken etkileşimli simgeler eklemenizi sağlar
- Komut arama, tüm zihin haritalarınızı ve bir sayfa içindeki belirli düğümleri kolayca bulmanızı sağlar
- Microsoft Excel elektronik tablosunda olduğu gibi, farklı düğümlerdeki değerleri bağlamak, birleştirmek ve toplamak için formüller girin
Freeplane sınırlamaları
- Arayüz her zaman sezgisel değildir ve yeni kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilir
- Gerçek zamanlı işbirliği özellikleri yoktur, bu nedenle aynı zihin haritası üzerinde diğer takım üyeleriyle birlikte çalışamazsınız
Freeplane fiyatlandırması
- Ücretsiz
Freeplane puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: Yok
3. Xmind
Kendilerini İsviçre çakısına benzeten Xmind, beyin fırtınalarını daha yaratıcı hale getirmek için bonus özelliklere sahip hepsi bir arada bir zihin haritalama aracıdır. Fikirleri hızlıca not alın, bunları birbirine bağlamak için düzenleme ekleyin ve görünümü özelleştirmek için renk temaları seçin.
Xmind'ın en iyi özellikleri
- Zihin haritalarınız ne kadar karmaşık olursa olsun, zengin metin stilleri okunabilirliği artırır
- Yerleşik numaralandırma özelliği, fikirlerinize göre aşamalar oluşturmanıza olanak tanır
- Basitleştirilmiş bir iş akışı oluşturmak için farklı zihin haritası adımlarını kullanarak görev programları oluşturun
- Sunum Modu'nu kullanarak sunumlar oluşturarak fikirlerinizi paylaşın
Xmind sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, daha fazla eklenti ve diğer araçlarla entegrasyonlar olmasını diledi
- Çizgi boyutu ve düğüm şekli için özelleştirmeler daha gelişmiş olabilir
Xmind fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Xmind Pro Yıllık: 59,99 $/yıl
- Xmind Pro Aylık: 5,99 $/ay
Xmind puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (50+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (100+ yorum)
4. MindMeister
MindMeister, piyasadaki en güzel zihin haritası araçlarından biridir. Netlik için renk kodlaması özelliğine sahip olan bu araçta, alt konular veya haritalarınızı ne kadar derinlemesine oluşturabileceğiniz konusunda herhangi bir sınırlama yoktur. Ek dosya ve gömülü medya, aracın işlevselliğini tamamlayarak beyin fırtınanızın görünümü ve derinliği üzerindeki kontrolünüzü artırır.
MindMeister'ın en iyi özellikleri
- Karışık harita düzenleri, üç farklı haritalama stilinden seçim yapmanıza veya aynı zihin haritasında farklı seçenekleri kullanmanıza olanak tanır
- Zihin haritalarını anında sunumlara dönüştürün ve fikirlerinizi takımın geri kalanıyla veya paydaşlarla paylaşın
- Her türlü kullanım için farklı düzenlere sahip zihin haritası şablonları sayesinde haritaları hiç olmadığı kadar hızlı oluşturun
- İki fikir arasındaki ilişkileri göstermek için bağlantılar ekleyin ve daha iyi iş akışları oluşturun
MindMeister sınırlamaları
- Ücretsiz plan tüm özellikleri içermez
- Bazı kullanıcılar, web tabanlı sürümü masaüstü uygulamasına kıyasla daha az sezgisel buldu
MindMeister fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Kişisel: 6 $/kullanıcı/ay
- Pro: 10 $/kullanıcı/ay
- İş: 15 $/kullanıcı/ay
MindMeister puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (30+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (200+ yorum)
5. FreeMind
Freemind, zihin haritalama ve beyin fırtınasını geliştirerek proje planlamayı basitleştiren ücretsiz bir Coggle alternatifidir. Arayüzü basittir ve geleneksel kağıt ve kalemle yapılan zihin haritalamanın görünümünü taklit eder. Sınırlı özellikler, gereksiz ayrıntılar olmadan düşünce sürecine odaklanmanızı sağlar.
FreeMind'ın en iyi özellikleri
- Klavye kısayolları, fareye dokunmadan fikirlerinizi haritalamanızı sağlar
- Web bağlantıları düğümleri vurgular ve değerli bağlam sağlar
- Katlanabilir dalları kullanarak fikirleri bölümlere ayırın ve en önemli konulara odaklanın
- Grafik bağlantılar, düğümler arasında bağlantılar oluşturarak fikirlerin diğer konulara bağımlı veya ilişkili olduğunu vurgular
FreeMind sınırlamaları
- Renk şemalarını değiştirmek veya bağlantıları vurgulamak için renk kodlaması kullanmak için seçenek yoktur
- Arayüz, yeni kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilir
FreeMind fiyatlandırması
- Ücretsiz
FreeMind puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: 4,3/5 (10+ yorum)
6. Mindomo
Mindomo, fikirleri düzenlemek için zihin haritaları, Gantt grafikleri ve ana hatlar sunan görsel bir ş Akışı aracıdır. Çevrimiçi zihin haritalama aracını kullanarak sosyal medya gönderileri için fikirler oluşturun, not almayı basitleştirin ve takım işbirliğini geliştirin. ✅
Mindomo'nun en iyi özellikleri
- Farklı kullanım durumları için yüzlerce beyin fırtınası şablonu, zamandan tasarruf edin, yaratıcılığınızı serbest bırakın ve kavramsallaştırmayı geliştirin
- Özelliklerin ana hatlarını belirleme, fikirler arasında doğrusal bağlantılar oluşturarak ş Akışları için netlik sağlar
- Zihin haritalama ile eşleştirilmiş işbirliğine dayalı Gantt grafikleri, akıcı bir proje yönetimi zaman çizelgesi oluşturur
- Yerleşik veri koruma ve güvenlik özellikleri fikirlerinizi güvende tutar
Mindomo sınırlamaları
- Proje yönetimi yazılımlarıyla entegrasyon olmaması, zihin haritalarınızdan otomatik olarak görevler oluşturmanın mümkün olmadığı anlamına gelir
- Fiyatlandırma kullanıcı başına yapılır, bu da büyük bir takımınız varsa maliyetli olabilir
Mindomo fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: 5,50 $/ay
- Profesyonel: 13,50 $/ay
- Takım: 16,50 $/ay
Mindomo puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (10+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (30+ yorum)
7. Lucidchart
Lucidchart, takımların beyin fırtınası yapmasını ve fikirleri düzenlemesini kolaylaştıran bir işbirliği aracıdır. Akıllı diyagram oluşturma özelliği, diyagramlar, bağlamsal veriler ve uygulama entegrasyonları gibi özellikleriyle bu listedeki diğer seçeneklerden daha gelişmiştir.
Lucidchart'ın en iyi özellikleri
- Windows, Linux ve iOS dahil olmak üzere tüm cihazlarda, web tarayıcılarda ve işletim sistemlerinde çalışır
- Ortak yazma, düzenleyici içinde sohbet ve ortak imleçler gibi takım işbirliği özellikleri, gerçek zamanlı olarak çalışmanıza olanak tanır
- Verileri birbirine bağlayan gömülebilir grafikler ve otomatik görselleştirme özelliğini kullanarak yaratıcı fikirlere bağlam ekleyin
- Jira, Slack ve Google Çalışma Alanı gibi uygulamalarla entegrasyonlar, favori araçlarınızla sorunsuz iş akışları sağlar
Lucidchart sınırlamaları
- Zoom ve kaydırma arayüzüne alışmak biraz zaman alır
- Ücretsiz sürüm birçok işlev sunar, ancak zihin haritalarını yazdırmanıza izin vermez
Lucidchart fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Bireysel: 7,95 $/ay
- Takım: 9 $/kullanıcı/ay
- Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
Lucidchart puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (4.700+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)
8. MindManager
Güçlü bir organizasyon aracı olan MindManager ile beyin fırtınalarını yeni boyutlara taşıyın. Zihin haritalarından organizasyon şemalarına, kavram haritalarından Kanban panolarına kadar her şeyi içeren bu araç, tüm iş akışlarınızı ve yaratıcı süreçlerinizi görselleştirmek için idealdir.
MindManager'ın en iyi özellikleri
- Zihin haritaları, segmentleri ve ilgili fikirleri açıkça tanımlayan renk kodlaması sunar
- Öncelik işaretleri, en önemli fikirlere veya kavramlara dikkat çeker
- Özel alanlar, fikirlerinizi detaylandırmak ve takım üyeleriyle paylaşırken daha net bir anlayış sağlamak için bağlam eklemenizi sağlar
- Sürükle ve bırak fonksiyonu, doğrusal fikirleri daha esnek hale getirir, böylece haritanız size mantıklı bir şekilde düzenlenir
MindManager sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, aynı anda birkaç büyük zihin haritasını açmaya çalıştıklarında aracın hatalı çalıştığını fark etti
- Bazı kullanıcıların yeni fikirler üretmek ve kavramları düzenlemek için yararlı olacağını düşündüğü AI özellikleri yoktur
MindManager fiyatlandırması
- Temel özellikler: 99 $/yıl
- Profesyonel: 179 $/yıl veya 369 $'lık tek seferlik satın alma
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
MindManager puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (60+ yorum)
9. Miro
Miro, karmaşık zihin haritaları oluşturmak için dijital beyaz tahtalar içeren görsel bir çalışma alanıdır. 60 milyondan fazla kullanıcı bu Coggle alternatifinden yararlanmaktadır. Miro'yu kullanarak fikirler için stratejiler oluşturun, yol haritaları planlayın ve müşterilerinize hizmet edecek ürünler tasarlayın. ✍️
Miro'nun en iyi özellikleri
- Yerleşik bir AI aracı olan Miro Assist, konu istemlerine göre anında zihin haritaları oluşturur
- Sürükle ve bırak özelliği, düşüncelerinizi düzenlemenizi ve güncel fikirler arasında ilişkiler kurmanızı sağlar
- Tasarımı renkler, resimler ve stillerle özelleştirerek fikirlerinizi şirket markasının bir yansıması olarak sergileyin
- PowerPoint'i bırakın ve Sunum Moduna geçerek araçlar arasında geçiş yapmadan zihin haritalarınızı anında paylaşın
Miro sınırlamaları
- Kullanımı oldukça kolay olsa da, tüm özellikleri tam olarak kullanmak için biraz öğrenme süreci gereklidir
- Bazı kullanıcılar daha iyi proje yönetimi yazılımı entegrasyonları olmasını isterdi
Miro fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: 8 $/üye/ay
- İş: 16 $/üye/ay
- Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
Miro puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (5.100+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.300+ yorum)
10. Milanote
Milanote, fikirleri toplamak ve paylaşmak için panolar ve haritalar kullanan görsel bir işbirliği platformudur. Milanote'u, ürün ilhamı için bir mood board oluşturmak veya yeni kampanyalar için fikirleri birbirine bağlayan bir zihin haritası oluşturmak için kullanın.
Milanote'un en iyi özellikleri
- Proje planları, UX tasarımı ve akış şeması şablonları dahil olmak üzere düzinelerce şablon, kafanızdakileri haritalandırma zamanı geldiğinde zaman ve çaba tasarrufu sağlar
- Fikirlerinizi çizgilerle birbirine bağlayın ve metin, resim ve videolar kullanarak fikirlerinizi tek bir alanda açıklayın
- Sürükle ve bırak arayüzü sezgiseldir, fikirleri en uygun yerlere kolayca taşıyabilirsiniz
- Kişisel fikirlerinizi sadece kendinizin görebileceği şekilde not alın veya izinleri ayarlayarak takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
Milanote sınırlamaları
- Çevrimdışı modu yoktur, bu nedenle işinizi tamamlamak için internete bağlı olmanız gerekir
- Bazı planlarda panolarda veya zihin haritalarında kart sınırı vardır, bu da işlevselliği sınırlar
Milanote fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Kişi başına: 9,99 $/ay
- Takım: 49 $/ay (en fazla 10 kişi)
Milanote puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (40+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (50+ yorum)
ClickUp ile Daha İyi Zihin Haritaları Oluşturun
Bu Coggle alternatifleriyle, basit ve temel zihin haritalarını yeni boyutlara taşıyabilirsiniz. Bu araçların çoğu, daha iyi zihin haritalama için gerçek zamanlı işbirliği, renk kodlama ve sürükle ve bırak arayüzleri gibi gelişmiş özellikler sunar.
ClickUp'a bugün kaydolun ve daha fazla bağlam içeren düzenli zihin haritaları oluşturmaya başlayın. Ayrıca, yerleşik AI araçları hiç düşünmediğiniz fikirler üretirken, görev yönetimi özellikleri bu fikirleri eyleme geçirilebilir öğelere dönüştürmenizi sağlar.