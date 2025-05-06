2025'in En İyi 10 Coggle Alternatifi ve Rakibi

Coggle, zihin haritalarını basitleştiren bir yazılım aracıdır. Takımınızla işbirliği yapmanıza ve daha iyi organizasyon için renkli zihin haritaları oluşturmanıza olanak tanıyan, gereksiz özelliklerden arındırılmış bir seçenektir.

Ama hepsi bu kadar. Çok az ek özellik var, özelleştirme seçeneği yok ve yalnızca web uygulaması olarak kullanılabilir. Etkili bir zihin haritalama aracı olsa da, eski arayüzü çok eksik.

Şanslısınız, incelemeye değer birkaç Coggle alternatifi var.

Burada, düşünce süreçleriniz için doğru aracı seçebilmeniz için Coggle'ın en iyi alternatiflerinde aramanız gereken özellikleri göstereceğiz. Ardından, fikirlerinizi düzenlemek, yenilerini hayal etmek ve akıcı bir beyin fırtınası süreci oluşturmak için en iyi 10 Coggle alternatifini öne çıkaracağız.

Coggle alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Zihin haritalama, düşünceleri yazmak, yeni fikirler üretmek ve bunlar arasındaki ilişkileri görmek için en iyi yollardan biridir. Fikirlerinizi düzenlemek için kendi başınıza yapın veya gelişmiş özellikler sunan bir Coggle alternatifi kullanarak takımınızla birlikte çalışın.

Coggle'a alternatif seçeneklerde aramanız gereken özellikler şunlardır:

Sınırsız boyut : Kalem ve kağıt kullanarak yapılan geleneksel zihin haritalama sınırsızdır — kullandığınız yazılım aracının da sınırsız olduğundan emin olun. Böylece, ne kadar karmaşık olursa olsun tüm fikirlerinize yer bulabilirsiniz

Medya desteği : Bazen fikirleriniz, görüntüler, dosyalar veya belgelerle desteklendiğinde daha net hale gelir. Zihin haritalarınıza destekleyici dosyaları eklemenize olanak tanıyan bir araç seçin

Paylaşım izinleri : En iyi zihin haritalama araçları, fikirlerinizi iş arkadaşlarınız, müşterileriniz ve müşterilerinizle kolayca paylaşmanızı sağlar

Zihin haritalama için AI araçları: Yeni araçlar, girdilerinize dayalı yeni fikirler üretmek için yerleşik AI özelliğine sahiptir ve beyin fırtınası sürecinizi daha etkileşimli hale getirir

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Coggle Alternatifi

Daha fazla esneklik ve gelişmiş özellikler sunan bir Coggle alternatifi bulmaya hazır mısınız? İşte en iyi 10 ücretli ve ücretsiz Coggle alternatifi. Tam proje yönetimi yazılımından, yalnızca zihin haritaları oluşturmaya odaklanan zihin haritalama yazılımına kadar, her iş ihtiyacına uygun bir seçenek var. ✨

ClickUp'ın Zihin Haritaları'nda, düğümleri hiyerarşik yapılarına göre yeniden düzenlemek çok kolaydır

ClickUp, iş akışlarını basitleştiren, iş süreçlerini düzenleyen ve takım üyeleri arasındaki işbirliğini geliştiren güçlü bir görsel proje yönetimi aracıdır. ClickUp Zihin Haritaları, düşüncelerinizi güzel bir arayüzde dijital olarak düzenlemenizi sağlar.

Tercih ettiğiniz sürece göre düğüm tabanlı veya görev tabanlı zihin haritaları arasında seçim yapın. Sürükle ve bırak özelliğini kullanarak bağımlılıklar oluşturun ve görevler için iş akışlarını haritalayın. Görevleri otomatik olarak atayın, akış şemaları oluşturun ve öncelikleri vurgulayın.

Geleneksel zihin haritalama için düğüm tabanlı yaklaşım, gelecekteki görevler, projeler ve yaratıcı fikirler için kolay beyin fırtınası sağlar. Bu anahtar özelliği kullanarak, sadece birkaç tıklama ile bir düğümü kolayca ayrıntılı bir göreve dönüştürebilirsiniz. Yerleşik renk kodlaması, önemli bölümleri vurgulayan görsel olarak hoş bir harita oluşturur.

ClickUp Beyaz Tahtalar ile beyin fırtınasını bir adım öteye taşıyın. Kalem ve kağıt gibi, bu dijital deneyim fikirlerinizi çizmenize, notlar eklemenize ve post-it notlar eklemenize olanak tanır. Gerçek zamanlı olarak işbirliği yaparak fikirleri çizim tahtasından eylem öğelerine yarı sürede taşıyın.

Beyin fırtınası oturumunuzdaki fikirleri tartışabileceğiniz ClickUp Belgeleri ile daha da derinlemesine çalışın. Metinleri görevlere dönüştürün ve araçlar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan zihin haritalarınızdan doğrudan iş akışları oluşturun.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı işbirliği araçları, bir ürünü haritalandırırken veya yeni bir pazarlama kampanyası için fikirler üretirken, dağıtılmış takımların birlikte çalışmasını kolaylaştırır

Öncelik işaretleri ve görev bağımlılıkları sayesinde görev yönetimini ve iş akışlarını basitleştirin ve zihin haritalarınızdan veya kavram haritalarınızdan doğrudan otomatik olarak görevler oluşturun

Android ve Apple iOS dahil olmak üzere çeşitli işletim sistemleriyle sorunsuz işlevsellik, Mac masaüstü, iPad ve iPhone'da hiçbir şeyi kaçırmadan zihin haritaları çizmenizi sağlar

Yerleşik ClickUp AI , kendi fikirlerinize dayalı öneriler sunarak zihin haritalarınızı daha sezgisel ve yaratıcı hale getirir — ister kişisel hayatınızda ister web sayfaları oluştururken

Kullanımı kolay arayüz, süreci istediğiniz kadar karmaşık ve derinlemesine hale getirecek özelliklere sahip basit bir zihin haritalama yaklaşımı sunar

ClickUp sınırlamaları

ClickUp AI yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

Platformun tüm gelişmiş özelliklerinden yararlanmak için bir öğrenme süreci vardır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 7 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.800+ yorum)

2. Freeplane

via Freeplane

Freeplane, Coggle'ın ücretsiz bir alternatifidir. Java ile yazılmış olup, güncel Java sürümüne sahip tüm işletim sistemlerinde çalışır. Basit zihin haritaları ile fikirleri düzenlemek ve kolaylıkla yenilerini oluşturmak için kullanın.

Freeplane'in en iyi özellikleri

Aracı yerel olarak veya USB bellek gibi taşınabilir bir cihaz kullanarak çalıştırın

Gelişmiş biçimlendirme seçenekleri, yazı tiplerini, arka plan renklerini ve düğüm ayrıntılarını değiştirirken etkileşimli simgeler eklemenizi sağlar

Komut arama, tüm zihin haritalarınızı ve bir sayfa içindeki belirli düğümleri kolayca bulmanızı sağlar

Microsoft Excel elektronik tablosunda olduğu gibi, farklı düğümlerdeki değerleri bağlamak, birleştirmek ve toplamak için formüller girin

Freeplane sınırlamaları

Arayüz her zaman sezgisel değildir ve yeni kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilir

Gerçek zamanlı işbirliği özellikleri yoktur, bu nedenle aynı zihin haritası üzerinde diğer takım üyeleriyle birlikte çalışamazsınız

Freeplane fiyatlandırması

Ücretsiz

Freeplane puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: Yok

3. Xmind

xmind aracılığıyla

Kendilerini İsviçre çakısına benzeten Xmind, beyin fırtınalarını daha yaratıcı hale getirmek için bonus özelliklere sahip hepsi bir arada bir zihin haritalama aracıdır. Fikirleri hızlıca not alın, bunları birbirine bağlamak için düzenleme ekleyin ve görünümü özelleştirmek için renk temaları seçin.

Xmind'ın en iyi özellikleri

Zihin haritalarınız ne kadar karmaşık olursa olsun, zengin metin stilleri okunabilirliği artırır

Yerleşik numaralandırma özelliği, fikirlerinize göre aşamalar oluşturmanıza olanak tanır

Basitleştirilmiş bir iş akışı oluşturmak için farklı zihin haritası adımlarını kullanarak görev programları oluşturun

Sunum Modu'nu kullanarak sunumlar oluşturarak fikirlerinizi paylaşın

Xmind sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, daha fazla eklenti ve diğer araçlarla entegrasyonlar olmasını diledi

Çizgi boyutu ve düğüm şekli için özelleştirmeler daha gelişmiş olabilir

Xmind fiyatlandırması

Ücretsiz

Xmind Pro Yıllık : 59,99 $/yıl

Xmind Pro Aylık: 5,99 $/ay

Xmind puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (100+ yorum)

4. MindMeister

via MindMeister

MindMeister, piyasadaki en güzel zihin haritası araçlarından biridir. Netlik için renk kodlaması özelliğine sahip olan bu araçta, alt konular veya haritalarınızı ne kadar derinlemesine oluşturabileceğiniz konusunda herhangi bir sınırlama yoktur. Ek dosya ve gömülü medya, aracın işlevselliğini tamamlayarak beyin fırtınanızın görünümü ve derinliği üzerindeki kontrolünüzü artırır.

MindMeister'ın en iyi özellikleri

Karışık harita düzenleri, üç farklı haritalama stilinden seçim yapmanıza veya aynı zihin haritasında farklı seçenekleri kullanmanıza olanak tanır

Zihin haritalarını anında sunumlara dönüştürün ve fikirlerinizi takımın geri kalanıyla veya paydaşlarla paylaşın

Her türlü kullanım için farklı düzenlere sahip zihin haritası şablonları sayesinde haritaları hiç olmadığı kadar hızlı oluşturun

İki fikir arasındaki ilişkileri göstermek için bağlantılar ekleyin ve daha iyi iş akışları oluşturun

MindMeister sınırlamaları

Ücretsiz plan tüm özellikleri içermez

Bazı kullanıcılar, web tabanlı sürümü masaüstü uygulamasına kıyasla daha az sezgisel buldu

MindMeister fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Kişisel : 6 $/kullanıcı/ay

Pro : 10 $/kullanıcı/ay

İş: 15 $/kullanıcı/ay

MindMeister puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (200+ yorum)

5. FreeMind

via FreeMind

Freemind, zihin haritalama ve beyin fırtınasını geliştirerek proje planlamayı basitleştiren ücretsiz bir Coggle alternatifidir. Arayüzü basittir ve geleneksel kağıt ve kalemle yapılan zihin haritalamanın görünümünü taklit eder. Sınırlı özellikler, gereksiz ayrıntılar olmadan düşünce sürecine odaklanmanızı sağlar.

FreeMind'ın en iyi özellikleri

Klavye kısayolları, fareye dokunmadan fikirlerinizi haritalamanızı sağlar

Web bağlantıları düğümleri vurgular ve değerli bağlam sağlar

Katlanabilir dalları kullanarak fikirleri bölümlere ayırın ve en önemli konulara odaklanın

Grafik bağlantılar, düğümler arasında bağlantılar oluşturarak fikirlerin diğer konulara bağımlı veya ilişkili olduğunu vurgular

FreeMind sınırlamaları

Renk şemalarını değiştirmek veya bağlantıları vurgulamak için renk kodlaması kullanmak için seçenek yoktur

Arayüz, yeni kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilir

FreeMind fiyatlandırması

Ücretsiz

FreeMind puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: 4,3/5 (10+ yorum)

6. Mindomo

via Mindomo

Mindomo, fikirleri düzenlemek için zihin haritaları, Gantt grafikleri ve ana hatlar sunan görsel bir ş Akışı aracıdır. Çevrimiçi zihin haritalama aracını kullanarak sosyal medya gönderileri için fikirler oluşturun, not almayı basitleştirin ve takım işbirliğini geliştirin. ✅

Mindomo'nun en iyi özellikleri

Farklı kullanım durumları için yüzlerce beyin fırtınası şablonu , zamandan tasarruf edin, yaratıcılığınızı serbest bırakın ve kavramsallaştırmayı geliştirin

Özelliklerin ana hatlarını belirleme, fikirler arasında doğrusal bağlantılar oluşturarak ş Akışları için netlik sağlar

Zihin haritalama ile eşleştirilmiş işbirliğine dayalı Gantt grafikleri, akıcı bir proje yönetimi zaman çizelgesi oluşturur

Yerleşik veri koruma ve güvenlik özellikleri fikirlerinizi güvende tutar

Mindomo sınırlamaları

Proje yönetimi yazılımlarıyla entegrasyon olmaması, zihin haritalarınızdan otomatik olarak görevler oluşturmanın mümkün olmadığı anlamına gelir

Fiyatlandırma kullanıcı başına yapılır, bu da büyük bir takımınız varsa maliyetli olabilir

Mindomo fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium : 5,50 $/ay

Profesyonel : 13,50 $/ay

Takım: 16,50 $/ay

Mindomo puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (30+ yorum)

7. Lucidchart

lucidchart aracılığıyla

Lucidchart, takımların beyin fırtınası yapmasını ve fikirleri düzenlemesini kolaylaştıran bir işbirliği aracıdır. Akıllı diyagram oluşturma özelliği, diyagramlar, bağlamsal veriler ve uygulama entegrasyonları gibi özellikleriyle bu listedeki diğer seçeneklerden daha gelişmiştir.

Lucidchart'ın en iyi özellikleri

Windows, Linux ve iOS dahil olmak üzere tüm cihazlarda, web tarayıcılarda ve işletim sistemlerinde çalışır

Ortak yazma, düzenleyici içinde sohbet ve ortak imleçler gibi takım işbirliği özellikleri, gerçek zamanlı olarak çalışmanıza olanak tanır

Verileri birbirine bağlayan gömülebilir grafikler ve otomatik görselleştirme özelliğini kullanarak yaratıcı fikirlere bağlam ekleyin

Jira, Slack ve Google Çalışma Alanı gibi uygulamalarla entegrasyonlar, favori araçlarınızla sorunsuz iş akışları sağlar

Lucidchart sınırlamaları

Zoom ve kaydırma arayüzüne alışmak biraz zaman alır

Ücretsiz sürüm birçok işlev sunar, ancak zihin haritalarını yazdırmanıza izin vermez

Lucidchart fiyatlandırması

Ücretsiz

Bireysel : 7,95 $/ay

Takım : 9 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Lucidchart puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (4.700+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

8. MindManager

via MindManager

Güçlü bir organizasyon aracı olan MindManager ile beyin fırtınalarını yeni boyutlara taşıyın. Zihin haritalarından organizasyon şemalarına, kavram haritalarından Kanban panolarına kadar her şeyi içeren bu araç, tüm iş akışlarınızı ve yaratıcı süreçlerinizi görselleştirmek için idealdir.

MindManager'ın en iyi özellikleri

Zihin haritaları, segmentleri ve ilgili fikirleri açıkça tanımlayan renk kodlaması sunar

Öncelik işaretleri, en önemli fikirlere veya kavramlara dikkat çeker

Özel alanlar, fikirlerinizi detaylandırmak ve takım üyeleriyle paylaşırken daha net bir anlayış sağlamak için bağlam eklemenizi sağlar

Sürükle ve bırak fonksiyonu, doğrusal fikirleri daha esnek hale getirir, böylece haritanız size mantıklı bir şekilde düzenlenir

MindManager sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, aynı anda birkaç büyük zihin haritasını açmaya çalıştıklarında aracın hatalı çalıştığını fark etti

Bazı kullanıcıların yeni fikirler üretmek ve kavramları düzenlemek için yararlı olacağını düşündüğü AI özellikleri yoktur

MindManager fiyatlandırması

Temel özellikler : 99 $/yıl

Profesyonel : 179 $/yıl veya 369 $'lık tek seferlik satın alma

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

MindManager puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (60+ yorum)

9. Miro

miro aracılığıyla

Miro, karmaşık zihin haritaları oluşturmak için dijital beyaz tahtalar içeren görsel bir çalışma alanıdır. 60 milyondan fazla kullanıcı bu Coggle alternatifinden yararlanmaktadır. Miro'yu kullanarak fikirler için stratejiler oluşturun, yol haritaları planlayın ve müşterilerinize hizmet edecek ürünler tasarlayın. ✍️

Miro'nun en iyi özellikleri

Yerleşik bir AI aracı olan Miro Assist, konu istemlerine göre anında zihin haritaları oluşturur

Sürükle ve bırak özelliği, düşüncelerinizi düzenlemenizi ve güncel fikirler arasında ilişkiler kurmanızı sağlar

Tasarımı renkler, resimler ve stillerle özelleştirerek fikirlerinizi şirket markasının bir yansıması olarak sergileyin

PowerPoint'i bırakın ve Sunum Moduna geçerek araçlar arasında geçiş yapmadan zihin haritalarınızı anında paylaşın

Miro sınırlamaları

Kullanımı oldukça kolay olsa da, tüm özellikleri tam olarak kullanmak için biraz öğrenme süreci gereklidir

Bazı kullanıcılar daha iyi proje yönetimi yazılımı entegrasyonları olmasını isterdi

Miro fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : 8 $/üye/ay

İş : 16 $/üye/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Miro puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (5.100+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.300+ yorum)

10. Milanote

milanote aracılığıyla

Milanote, fikirleri toplamak ve paylaşmak için panolar ve haritalar kullanan görsel bir işbirliği platformudur. Milanote'u, ürün ilhamı için bir mood board oluşturmak veya yeni kampanyalar için fikirleri birbirine bağlayan bir zihin haritası oluşturmak için kullanın.

Milanote'un en iyi özellikleri

Proje planları, UX tasarımı ve akış şeması şablonları dahil olmak üzere düzinelerce şablon, kafanızdakileri haritalandırma zamanı geldiğinde zaman ve çaba tasarrufu sağlar

Fikirlerinizi çizgilerle birbirine bağlayın ve metin, resim ve videolar kullanarak fikirlerinizi tek bir alanda açıklayın

Sürükle ve bırak arayüzü sezgiseldir, fikirleri en uygun yerlere kolayca taşıyabilirsiniz

Kişisel fikirlerinizi sadece kendinizin görebileceği şekilde not alın veya izinleri ayarlayarak takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Milanote sınırlamaları

Çevrimdışı modu yoktur, bu nedenle işinizi tamamlamak için internete bağlı olmanız gerekir

Bazı planlarda panolarda veya zihin haritalarında kart sınırı vardır, bu da işlevselliği sınırlar

Milanote fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişi başına : 9,99 $/ay

Takım: 49 $/ay (en fazla 10 kişi)

Milanote puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (50+ yorum)

ClickUp ile Daha İyi Zihin Haritaları Oluşturun

Bu Coggle alternatifleriyle, basit ve temel zihin haritalarını yeni boyutlara taşıyabilirsiniz. Bu araçların çoğu, daha iyi zihin haritalama için gerçek zamanlı işbirliği, renk kodlama ve sürükle ve bırak arayüzleri gibi gelişmiş özellikler sunar.

ClickUp'a bugün kaydolun ve daha fazla bağlam içeren düzenli zihin haritaları oluşturmaya başlayın. Ayrıca, yerleşik AI araçları hiç düşünmediğiniz fikirler üretirken, görev yönetimi özellikleri bu fikirleri eyleme geçirilebilir öğelere dönüştürmenizi sağlar.