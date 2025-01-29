2025'in En İyi 10 Canny Alternatifi ve Rakibi

Hangi sektörde olursanız olun, müşteri geri bildirimleri ürününüz hakkında içgörüler elde etmek ve memnuniyet düzeylerini ölçmek için çok önemlidir. Bu konuda yardımcı olan araçlardan biri Canny'dir.
Yerleşik analiz araçlarıyla Canny, geri bildirim toplamanıza, sonuçları analiz etmenize ve en son özelliklerinizi müşterilerinizle paylaşmak için bir ürün yol haritası oluşturmanıza yardımcı olur. ✨
Canny kullanışlı bir araç olsa da, fiyatı küçük işletmeler için ulaşılamaz olabilir. Ayrıca, Canny'de geri bildirim almanın tek yolu ürün yol haritaları ve oy verme (maalesef, içgörü elde etmek için müşteri geri bildirim formları, bileşenler veya NPS afişleri yoktur).
Neyse ki, müşteri geri bildirim araçları için tek seçeneğiniz Canny değil.
Burada, Canny alternatiflerinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini göstereceğiz. Ayrıca, içgörüler elde etmenize, ürünlerinizi geliştirmenize ve başarılı müşteri ilişkileri kurmanıza yardımcı olacak en iyi 10 Canny alternatifini paylaşacağız. ?
Canny alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Canny, müşterilerinizin ürününüz hakkında ne düşündüğüne dair genel bir bakış elde etmek istiyorsanız iyi bir araç olsa da, bazı araçlar daha iyi kararlar alabilmeniz için daha derin içgörüler sunar. ?
Canny'ye alternatif bir geri bildirim yönetim sisteminde aramanız gereken özellikler şunlardır:
- Nicel geri bildirim: Müşteri memnuniyeti derecelendirmeleri gibi özellikler, basit özellik oylama metriklerinden daha iyi bir şekilde hataları belirlemenize ve eğilimleri izlemenize olanak tanır
- Müşteri iletişim kanalları: Sohbet, formlar ve e-postalar gibi araçları kullanarak gerçek hayattaki müşterilerle bağlantı kurun ve geri bildirim döngüsünü kapatarak iletişim hedeflerinize ulaşın ve çalışanlarınızla daha iyi ilişkiler kurun
- Kullanıcı segmentasyonu: Tüm kullanıcılar aynı değildir. İçgörüler elde edin, müşterilerinizin ihtiyaçlarını karşılayın ve paydaş analizini basitleştiren segmentlere ayrılmış profillerle geri bildirimleri izleyin
- Birden çok metrik: NPS ve CSAT gibi pazarlama metrikleri, müşteri geri bildirimlerini toplarken müşteri davranışları hakkında daha derin içgörüler sağlayarak ihtiyaçlarına her açıdan yaklaşmanızı sağlar
- Entegrasyonlar: Derin bir teknoloji yığını mı var? Süreci kolaylaştırmak için favori geri bildirim yönetim sisteminizle çalışan anahtar özelliklere ve entegrasyonlara sahip bir Canny alternatifi seçin
Bu anahtar özelliklerle, daha iyi istihbarat oluşturabilir ve müşterilerinizi daha anlamlı bir düzeyde anlayabilirsiniz. Bu bilgiye sahip olarak, takımınız destekçilerinizin ihtiyaçlarını karşılayan daha iyi ürünler oluşturabilir.
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Canny Alternatifi
Canny'ye en iyi müşteri geri bildirimi alternatiflerini bulmaya hazır mısınız? Bugün deneyebileceğiniz en iyi 10 seçeneğe göz atın. Tam hizmet proje yönetimi yazılımından müşteri geri bildirimi yönetim araçlarına kadar, işiniz için en iyi seçeneği burada bulacaksınız. ?
1. ClickUp
Canny'nin yerini alacak alternatif bir geri bildirim yönetim aracı arıyorsanız, ClickUp'ı geçmek zor. Bu görev yönetimi yazılımı, takımınızın iş yükünden kullanıcı geri bildirimlerine kadar her şeyi yönetmenize yardımcı olur. Ürün yönetimi için kullanarak kullanıcı geri bildirimlerini toplayın, özellik talepleri hakkında takım tartışmaları oluşturun ve ürün girişimleri için yol haritaları oluşturun.
Özelleştirilebilir ClickUp Formları, müşterilerinizden ihtiyacınız olan geri bildirimleri almanızı sağlar. Ürün takımınızı bir araya getirerek formlarınız için koşullu mantığa sahip çerçeveler oluşturun ve bunları geri bildirim toplamak, özellik talepleri hakkında içgörüler elde etmek, müşteri geri bildirimlerini Liste görünümünde görüntülemek ve gelecekteki ürün lansmanları veya beyin fırtınası oturumları için geri bildirimleri izlemek için kullanın.
Formlarınızdan anında görevler oluşturun ve bunları uygun takım üyelerine atayın. Dört görev önceliği arasından seçim yaparak aciliyet düzeyine göre görevleri işaretleyin. Yorumlar ve bildirimler, görevin izleyicilerini ve atanan kişileri anında güncelleyerek ürün yol haritasındaki sonraki adımları tetikler.
ClickUp'ın Tablo Görünümü, ürünlerinizle ilgili bilgilerle dolu bir müşteri veritabanı oluşturmanıza olanak tanır. Bu özelliği kullanarak elektronik tablolar oluşturun, müşteri bilgilerini depolayın ve verileri görselleştirin. ?
ClickUp, müşteri içgörülerini toplamak ve analiz etmek için değişiklik günlükleri, ürün geri bildirim formları ve müşteri memnuniyeti anketleri dahil olmak üzere 1.000'den fazla şablona sahiptir. Küçük bir müşteri grubuna sahip küçük bir işletme veya yüz binlerce kullanıcıya sahip büyük bir firma olsanız da, her biri haberlerinize göre özelleştirilebilir.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Yerleşik müşteri geri bildirim araçları, tüm bilgileri tek bir yerden toplamanızı, analiz etmenizi ve raporlamanızı sağlar
- Önceliklendirme şablonları dahil binlerce şablon, kullanıcı geri bildirimlerinin dokümantasyonunu oluştururken zaman kazandırır
- Kanban panoları dahil farklı görünümler, geri bildirim panolarını yönetmenize ve ürün girişimlerindeki ilerlemeyi izlemenize olanak tanır
- Formlar ve Belgeler sayesinde müşteri bilgi tabanınızı tek bir kullanışlı alanda oluşturun ve yönetin
- Bildirimler ve gerçek zamanlı işbirliği, ekip çalışmasını iyileştirir ve herkesin en son değişikliklerden haberdar olmasını sağlar
- Zendesk, Zapier ve Slack gibi araçlarla entegrasyonlar, iş akışlarını kolaylaştırır ve teknoloji yığınınız genelinde iletişimi iyileştirir
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp AI gibi bazı özellikler ücretsiz planda mevcut değildir
- Kullanıcı arayüzü öğrenmesi kolay olsa da, çok sayıda özellik ve işlevsellik nedeniyle bir öğrenme eğrisi vardır
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (3.800+ yorum)
2. UserVoice
UserVoice, müşteri geri bildirimlerini daha derinlemesine inceleyen bir Canny. io alternatifidir. Canny, olumlu oylar temelinde geri bildirim sunarken, UserVoice e-posta, anketler, sohbet ve otomatik geri bildirim formları dahil olmak üzere birçok kanaldan geri bildirim toplayarak daha da ileri gider. Bu aracı kullanarak kullanıcı geri bildirimlerinden yararlanın ve daha yenilikçi ürünler geliştirin. ⚒️
UserVoice'un en iyi özellikleri
- Salesforce gibi araçlarla akıllı entegrasyonlar, daha iyi bir ş Akışı ve daha yüksek verimlilik sağlar
- Markalı geri bildirim portalı, kullanıcıların yeni özellikler talep etmeleri, hataları bildirmeleri ve daha iyi geri bildirim döngüleri oluşturmaları için yapıcı bir ortam yaratır
- Uygulama içi geri bildirim bileşeni, müşterilerin oturum açmak veya başka bir sayfaya gitmek zorunda kalmadan doğrudan web sitenizde veya uygulamanızda içgörülerini paylaşmalarını sağlar
- Katkıda bulunanlar kenar çubuğu, satış temsilcileri ve müşteri desteği temsilcilerinin web üzerindeki herhangi bir uygulamadan kullanıcıların geri bildirimlerini paylaşmasına olanak tanır
UserVoice sınırlamaları
- Bu özel geri bildirim yönetim aracının fiyat planları pahalı olabilir
- Gerçek hayattaki müşteri geri bildirimleriyle gelen spam'leri işaretleme konusunda iyileştirme yapılabilir
UserVoice fiyatlandırması
- Essentials: 699 $/ay, yıllık faturalandırılır
- Pro: 899 $/ay, yıllık faturalandırılır
- Premium: 1.349 $/ay, yıllık faturalandırılır
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
UserVoice puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,2/5 (60'tan fazla yorum)
3. Atlassian'ın Jira Yazılımı
Jira, hataları işaretleyen ve izleyen, ürün yol haritaları oluşturan ve kullanıcı içgörülerini toplayan bir sorun izleme aracıdır. SaaS şirketleri ve girişimler tarafından çok sevilen bu araç, müşterilerinizin ürünleriniz hakkında söylediklerini toplamak ve analiz etmek için harika bir araçtır. Ayrıca, acil sorunları anında hedeflemek için iyileştirilmesi gereken alanları vurgular. ✍️
Jira Software'in en iyi özellikleri
- 2.500'den fazla API entegrasyonuyla bu platform, favoriler listenizdeki hemen hemen tüm araçlarla çalışır
- Özelleştirilebilir şablonlar ve iş akışı otomasyonları zaman kazandırır ve ürünlerinize özel geri bildirim formları oluşturmanıza olanak tanır
- Yerleşik raporlama özelliklerini kullanarak güncellemeleri takımla paylaşın ve ürün iyileştirme ve gelişmiş özellikler hakkında tartışmalar başlatın
- Özelleştirilebilir gösterge panelleri, ürün takımı için işleri silolara ayırmanıza veya verimli geri bildirim iş akışları için diğer departmanlara bağlamanıza olanak tanır
Jira Software sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, doğru projeleri ve geri bildirimleri bulmayı kolaylaştırmak için arayüzün basitleştirilebileceğini düşünüyor
- Gelişmiş yol haritası oluşturma, ücretli planlarla sınırlıdır
Jira Software fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: 7,75 $/kullanıcı/ay
- Premium: 15,25 $/kullanıcı/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Jira Software derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,3/5 (5.500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (13.300'den fazla yorum)
4. Pendo
Pendo, kullanıcı geri bildirimlerini toplama sürecini basitleştiren bir müşteri deneyimi çözümüdür. Uygulamanıza veya web sitenize entegre olarak, kullanıcılar anahtar özellikleri talep edebilir, ürünle ilgili sorunları bildirebilir ve ihtiyaç duydukları desteği alabilir. ?
Pendo'nun en iyi özellikleri
- Oturum Yeniden Oynatma, müşterilerin uygulamanızı veya sitenizi nasıl kullandıklarına dair video kaydı sağlayarak iyileştirme alanlarına ilişkin somut içgörüler elde etmenizi sağlar
- Uygulama içi analitik, müşteri memnuniyeti, müşteri başarısı ve etkileşimi hakkında nicel ölçümler sunar
- Sitenizde veya uygulamanızda müşteri geri bildirimlerini toplayın ve ürün yol haritanıza anında istekler ekleyin
- Özel kılavuzlar, belirli ürünlerinizle ilgili yaygın kullanıcı sorunlarını çözmenize yardımcı olarak müşteri hizmetleri takımınızın zaman kazanmasını sağlar
Pendo sınırlamaları
- Fiyatlandırma planları yüksek tarafta
- Özel raporlar mobil uygulamada sınırlıdır
Pendo fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Başlangıç: Aktif kullanıcı sayısına bağlı olarak yıllık 7.000 $'dan başlayan fiyatlarla
- Growth: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Portföy: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Pendo puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (1.300'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)
5. UserTesting
Kullanıcılarınızı anlamanın en iyi yolu, kendinizi onların yerine koymaktır. UserTesting ile müşterilerinizin ürünlerinizi kullanırken gördüklerini görün ve kullanıcı geri bildirimlerini inceleyerek günlük olarak kullanacakları ürünler oluşturun. ?
UserTesting'in en iyi özellikleri
- Özel olarak tasarlanmış ve iş ortağı ağları, farklı pazarlardaki ve segmentlerdeki müşterileri hedefleyerek onların ihtiyaçlarını anlamanıza olanak tanır
- Kullanılabilirlik testleri, tıklama testleri ve anketler, basit oylama testlerinden daha bilgilendirici dinamik içgörüler sağlar
- Müşteriler tarafından belirlenen sadakat, güven ve kullanım puanlarıyla performansı ölçün
- Makine öğrenimi ile desteklenen gösterge panelleri, rakiplerinizden sıyrılmak için değişiklik önerileri sunar
UserTesting sınırlamaları
- Müşteri geri bildirimi, kullanıcıların yeni bir sekme açmasını gerektirir, bu nedenle uygulama içi bir araç değildir
- Bazı kullanıcılar, kullanıcıların daha iyi doğrulanmasını ve onaylanmasını ister
UserTesting fiyatlandırması
- Essentials: Özel fiyatlandırma
- Gelişmiş: Özel fiyatlandırma
- Ultimate: Özel fiyatlandırma
UserTesting puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (600'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
6. Frill
Frill, web uygulaması veya bileşen olarak kullanabileceğiniz bir müşteri geri bildirim yönetim aracıdır. Özelleştirme özelliklerini kullanarak, fikirlerinizi paylaşabileceğiniz ve müşteri ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz benzersiz panolar oluşturun. ?
Frill'in en iyi özellikleri
- Özelleştirilebilir panolar, fikirleri yakalamanıza, girişimler oluşturmanıza ve kullanıcıların endişelerine yanıt vermenize olanak tanır
- Fiyatlandırma planından bağımsız olarak bileşenler kullanarak sınırsız geri bildirim
- Kullanıcı geri bildirimlerine dayalı bir yol haritası oluşturarak, işlerdeki değişiklikleri paylaşın
- Duyurular (Frill'in değişiklik günlüğü aracının sürümü), yeni bir özellik veya ürün başlattığınızda kullanıcıları anında bilgilendirir
Frill sınırlamaları
- Tüm yorumlar anında yayınlanır, bu da yorumları yayınlanmadan önce onaylamak isteyen şirketler için rahatsız edici olabilir
- Müşteri desteği çoğunlukla e-posta yoluyla sağlanmaktadır, bu da geri bildirim projelerinin gecikmesine neden olabilir
Frill fiyatlandırma
- Başlangıç: Aylık 25 $
- İş: 49 $/ay
- Büyüme: 149 $/ay
- Enterprise: 349 $'dan başlayan fiyatlarla
Frill puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (20'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (20+ yorum)
7. Nolt
Müşteri geri bildirimleri sıkıcı olmak zorunda değildir. En azından Nolt'un arkasındaki liderler böyle düşünüyor. Canny'nin en iyi alternatiflerinden biri olan bu uygulama, kullanıcıların geri bildirim toplarken kullanmaktan keyif alacakları çarpıcı, görsel bir geri bildirim panosu sunar.
Sadece daha iyi bir müşteri deneyimi sunmakla kalmaz, aynı zamanda kullanıcıların ürünlerinizle etkileşime girme ve içgörülerini paylaşma olasılığını da artırır. ?
Nolt'un en iyi özellikleri
- Özel durumlar ve alanlar, takımınız için anlamlı olan kişiselleştirilmiş iş akışları oluşturmanıza olanak tanır
- İş ihtiyaçlarınıza bağlı olarak müşteri geri bildirim panolarınız için genel veya gizli ayarları kullanın
- Özel markalama özellikleri, geri bildirim formlarına ve panolarına kendi tarzınızı ve kişiliğinizi katmanızı sağlar
- Kullanıcılar, bahsetmeler ve oylamalar üzerinde tam kontrol, bilgilendirici ve küfür veya diğer yasaklanmış bilgilerden arındırılmış bir geri bildirim döngüsü oluşturmayı kolaylaştırır
Nolt sınırlamaları
- Basit kullanıcı arayüzü ve tasarımı kullanımı kolaydır, ancak yüksek hacimli geri bildirimler için sınırlayıcıdır
- Bazı kullanıcılar daha fazla entegrasyon olmasını istiyor
Nolt fiyatlandırması
- Essential: 39 $/ay
- Pro: Aylık 89 $
- Enterprise: İsteğe bağlı olarak sunulur
Nolt puanları ve yorumları
- G2: 5/5 (15+ yorum)
- Capterra: 4,9/5 (40+ yorum)
8. AlphaOS ÖzelliklerOS
Özellik HelloNext'ten yeniden markalanmış FeatureOS, müşteri geri bildirimlerini büyük ölçekte toplamanızı ve analiz etmenizi sağlayan bir araçtır. Bu araç, yalnızca özellik oylamalarından içgörüler toplamak yerine, çeşitli yaklaşımlarla müşteri etkileşimini analiz etmenizi sağlar. ?
ÖzellikOS'un en iyi özellikleri
- Yol haritası aracı, kullanıcı geri bildirimlerine dayalı olarak veya sıfırdan ürün yolları oluşturmanıza ve bunları okuyucularınızla anında paylaşmanıza olanak tanır
- Bileşenler, oylama geri bildirim panosu, anketler, gömülü öğeler ve formlar gibi çeşitli yöntemleri kullanarak geri bildirim toplayın
- Değişiklik güncellemeleri, görseller, açılır bileşenler ve bildirimlerle kullanıcıları bilgilendirir, böylece yeni ürünleri veya özellikleri asla kaçırmazlar
- Slack, Intercom, Linear ve ClickUp gibi araçlarla entegrasyonlar, tüm araçlarınızı kullanarak iş akışlarını basitleştirir
ÖzellikOS sınırlamaları
- Bu listedeki diğer araçlara göre daha az özelliğe sahiptir, ancak fiyatlandırması bunu yansıtmaktadır
- Ürün özelliklerinde gezinirken başlangıçta biraz öğrenme süreci vardır
FeatureOS fiyatlandırması
- Runway: Aylık 29 $
- Take Flight: Aylık 79 $
- Fly High: 149 $/ay
Özellikler OS puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: Yok
9. FeedBear
E-postalara, destek çağrılarına ve satış taleplerine dağılmış, birbirinden kopuk geri bildirimlerin olduğu günler geride kaldı. FeedBear ile tüm müşteri geri bildirimleriniz tek bir alanda rahatlıkla saklanır.
Kullanıcı geri bildirim aracı, commit yapmadan önce 14 günlük ücretsiz deneme sunar. Birden fazla fikir panosu kullanarak, kullanıcıların favori seçeneklerine oy vermesini sağlayarak ve başarı için bir ürün yol haritası oluşturarak ürün geliştirmeyi iyileştirin. ?️
FeedBear'ın en iyi özellikleri
- Otomatik bildirimler, kullanıcıların talep ettikleri değişiklikleri yaptığınızda onları bilgilendirir
- Panolar ve görevler, takımınıza üzerinde çalıştığınız işleri gösterir ve sonraki adımları atamayı kolaylaştırır
- Basit arayüz, bir dakikadan kısa sürede geri bildirim formları oluşturmanıza yardımcı olur
- Tamamen özelleştirilebilir tasarıma logonuzu, markanızı ve kişiliğinizi ekleyin
FeedBear sınırlamaları
- Kullanıcılar, geri bildirim yönetimi yazılımı için alanların daha fazla özelleştirilebilmesini istiyor
- FeedBear tüm dillerde mevcut değildir, bu da yabancı işletmeler ve müşteriler için kullanımını sınırlamaktadır
FeedBear fiyatlandırması
- Başlangıç: 49 $/ay
- İş: 99 $/ay
- Enterprise: Özel fiyatlandırma, aylık 499 $'dan başlar
FeedBear puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: 4,8/5 (20'den fazla yorum)
10. Savio
B2B SaaS takımları için tasarlanan Savio, veriye dayalı bir yol haritası oluşturmayı hiç olmadığı kadar kolaylaştırır. Karmaşık geri bildirimleri içeren elektronik tabloları bir kenara bırakın ve bu aracı kullanarak satış, ürün ve pazarlama gibi çeşitli takımlardan gelen müşteri raporlarını düzenleyin. ??
Savio'nun en iyi özellikleri
- Geri bildirimler anında benzer kategorilere ayrılır, böylece özellik taleplerini ve kullanıcıların ürün iyileştirmeleri istediği alanları kolayca belirleyebilirsiniz
- Geri bildirim döngüsünü kapatın ve kullanıcılara endişelerini duyduğunuzu bildirmek için hızlı kişiselleştirilmiş bildirimler gönderin
- Yerleşik metrikler, geri bildirimleri analiz ederek en önemli işlere öncelik vermenizi sağlar
- Entegrasyonlar arasında Help Scout, Chrome uzantıları ve Salesforce bulunur
Savio sınırlamaları
- Kanban panoları ve oylama panoları gibi bazı özellikler eksik
- Biletler için arama fonksiyonu, geri bildirim yönetim aracı için daha sezgisel olabilir
Savio fiyatlandırması
- Essential: İlk kullanıcı için aylık 49 $, ek kullanıcılar için aylık 29 $
- Profesyonel: İlk kullanıcı için aylık 99 $, ek kullanıcılar için aylık 49 $
- İş: 299 $/ilk kullanıcı/ay, ek kullanıcılar için aylık 59 $
Savio puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (5+ yorum)
- Capterra: 5/5 (1+ yorum)
ClickUp ile Daha İyi Müşteri İçgörüleri Elde Edin
Bu Canny alternatifleriyle, daha iyi müşteri geri bildirimi oluşturabilir ve süreçlerinizi ve ürünlerinizi geliştirmeye devam edebilirsiniz.
Özellik oylamayı çocuk oyuncağı haline getiren araçlardan yerleşik analiz ve görev yönetimi özelliklerine kadar, takımınızın ve müşterilerinizin deneyimini yükseltmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. ?
Bu notla, bugün ClickUp'a kaydolun ve kullanıcılarınızla bağlantı kurarak sevdikleri ürünleri sunun.
Görev otomasyonları, özelleştirilebilir formlar, görünümler ve öncelikler (binlerce entegrasyondan bahsetmeye gerek bile yok) ile, daha fazla müşteri memnuniyeti sağlamak için takımınızla her zaman, her yerden kolayca senkronizasyon sağlayabilirsiniz. ?