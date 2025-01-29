2025'in En İyi 10 Canny Alternatifi ve Rakibi

Hangi sektörde olursanız olun, müşteri geri bildirimleri ürününüz hakkında içgörüler elde etmek ve memnuniyet düzeylerini ölçmek için çok önemlidir. Bu konuda yardımcı olan araçlardan biri Canny'dir.

Yerleşik analiz araçlarıyla Canny, geri bildirim toplamanıza, sonuçları analiz etmenize ve en son özelliklerinizi müşterilerinizle paylaşmak için bir ürün yol haritası oluşturmanıza yardımcı olur. ✨

Canny kullanışlı bir araç olsa da, fiyatı küçük işletmeler için ulaşılamaz olabilir. Ayrıca, Canny'de geri bildirim almanın tek yolu ürün yol haritaları ve oy verme (maalesef, içgörü elde etmek için müşteri geri bildirim formları, bileşenler veya NPS afişleri yoktur).

Neyse ki, müşteri geri bildirim araçları için tek seçeneğiniz Canny değil.

Burada, Canny alternatiflerinde nelere dikkat etmeniz gerektiğini göstereceğiz. Ayrıca, içgörüler elde etmenize, ürünlerinizi geliştirmenize ve başarılı müşteri ilişkileri kurmanıza yardımcı olacak en iyi 10 Canny alternatifini paylaşacağız. ?

Canny alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Canny, müşterilerinizin ürününüz hakkında ne düşündüğüne dair genel bir bakış elde etmek istiyorsanız iyi bir araç olsa da, bazı araçlar daha iyi kararlar alabilmeniz için daha derin içgörüler sunar. ?

Canny'ye alternatif bir geri bildirim yönetim sisteminde aramanız gereken özellikler şunlardır:

Nicel geri bildirim : Müşteri memnuniyeti derecelendirmeleri gibi özellikler, basit özellik oylama metriklerinden daha iyi bir şekilde hataları belirlemenize ve eğilimleri izlemenize olanak tanır

Müşteri iletişim kanalları : Sohbet, formlar ve e-postalar gibi araçları kullanarak gerçek hayattaki müşterilerle bağlantı kurun ve geri bildirim döngüsünü kapatarak : Sohbet, formlar ve e-postalar gibi araçları kullanarak gerçek hayattaki müşterilerle bağlantı kurun ve geri bildirim döngüsünü kapatarak iletişim hedeflerinize ulaşın ve çalışanlarınızla daha iyi ilişkiler kurun

Kullanıcı segmentasyonu : Tüm kullanıcılar aynı değildir. İçgörüler elde edin, müşterilerinizin ihtiyaçlarını karşılayın ve : Tüm kullanıcılar aynı değildir. İçgörüler elde edin, müşterilerinizin ihtiyaçlarını karşılayın ve paydaş analizini basitleştiren segmentlere ayrılmış profillerle geri bildirimleri izleyin

Birden çok metrik : NPS ve CSAT gibi pazarlama metrikleri, müşteri geri bildirimlerini toplarken müşteri davranışları hakkında daha derin içgörüler sağlayarak ihtiyaçlarına her açıdan yaklaşmanızı sağlar

Entegrasyonlar: Derin bir teknoloji yığını mı var? Süreci kolaylaştırmak için favori geri bildirim yönetim sisteminizle çalışan anahtar özelliklere ve entegrasyonlara sahip bir Canny alternatifi seçin

Bu anahtar özelliklerle, daha iyi istihbarat oluşturabilir ve müşterilerinizi daha anlamlı bir düzeyde anlayabilirsiniz. Bu bilgiye sahip olarak, takımınız destekçilerinizin ihtiyaçlarını karşılayan daha iyi ürünler oluşturabilir.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Canny Alternatifi

Canny'ye en iyi müşteri geri bildirimi alternatiflerini bulmaya hazır mısınız? Bugün deneyebileceğiniz en iyi 10 seçeneğe göz atın. Tam hizmet proje yönetimi yazılımından müşteri geri bildirimi yönetim araçlarına kadar, işiniz için en iyi seçeneği burada bulacaksınız. ?

Özel alanları Form görünümüne sürükleyip bırakarak kapsamlı anketler oluşturun veya ClickUp 3.0'da geri bildirim toplayın

Canny'nin yerini alacak alternatif bir geri bildirim yönetim aracı arıyorsanız, ClickUp'ı geçmek zor. Bu görev yönetimi yazılımı, takımınızın iş yükünden kullanıcı geri bildirimlerine kadar her şeyi yönetmenize yardımcı olur. Ürün yönetimi için kullanarak kullanıcı geri bildirimlerini toplayın, özellik talepleri hakkında takım tartışmaları oluşturun ve ürün girişimleri için yol haritaları oluşturun.

Özelleştirilebilir ClickUp Formları, müşterilerinizden ihtiyacınız olan geri bildirimleri almanızı sağlar. Ürün takımınızı bir araya getirerek formlarınız için koşullu mantığa sahip çerçeveler oluşturun ve bunları geri bildirim toplamak, özellik talepleri hakkında içgörüler elde etmek, müşteri geri bildirimlerini Liste görünümünde görüntülemek ve gelecekteki ürün lansmanları veya beyin fırtınası oturumları için geri bildirimleri izlemek için kullanın.

Formlarınızdan anında görevler oluşturun ve bunları uygun takım üyelerine atayın. Dört görev önceliği arasından seçim yaparak aciliyet düzeyine göre görevleri işaretleyin. Yorumlar ve bildirimler, görevin izleyicilerini ve atanan kişileri anında güncelleyerek ürün yol haritasındaki sonraki adımları tetikler.

Özel etiketler ekleyerek görev organizasyonunuzu geliştirin ve Liste ve Pano Görünümü'ndeki filtre seçeneklerini kullanarak en yüksek öncelikli görevlerinizi kesin olarak belirleyin

ClickUp'ın Tablo Görünümü, ürünlerinizle ilgili bilgilerle dolu bir müşteri veritabanı oluşturmanıza olanak tanır. Bu özelliği kullanarak elektronik tablolar oluşturun, müşteri bilgilerini depolayın ve verileri görselleştirin. ?

ClickUp, müşteri içgörülerini toplamak ve analiz etmek için değişiklik günlükleri, ürün geri bildirim formları ve müşteri memnuniyeti anketleri dahil olmak üzere 1.000'den fazla şablona sahiptir. Küçük bir müşteri grubuna sahip küçük bir işletme veya yüz binlerce kullanıcıya sahip büyük bir firma olsanız da, her biri haberlerinize göre özelleştirilebilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Yerleşik müşteri geri bildirim araçları , tüm bilgileri tek bir yerden toplamanızı, analiz etmenizi ve raporlamanızı sağlar

Önceliklendirme şablonları dahil binlerce şablon, kullanıcı geri bildirimlerinin dokümantasyonunu oluştururken zaman kazandırır

Kanban panoları dahil farklı görünümler, geri bildirim panolarını yönetmenize ve ürün girişimlerindeki ilerlemeyi izlemenize olanak tanır

Formlar ve Belgeler sayesinde müşteri bilgi tabanınızı tek bir kullanışlı alanda oluşturun ve yönetin

Bildirimler ve gerçek zamanlı işbirliği , ekip çalışmasını iyileştirir ve herkesin en son değişikliklerden haberdar olmasını sağlar

Zendesk, Zapier ve Slack gibi araçlarla entegrasyonlar, iş akışlarını kolaylaştırır ve teknoloji yığınınız genelinde iletişimi iyileştirir

ClickUp sınırlamaları

ClickUp AI gibi bazı özellikler ücretsiz planda mevcut değildir

Kullanıcı arayüzü öğrenmesi kolay olsa da, çok sayıda özellik ve işlevsellik nedeniyle bir öğrenme eğrisi vardır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.800+ yorum)

2. UserVoice

via UserVoice

UserVoice, müşteri geri bildirimlerini daha derinlemesine inceleyen bir Canny. io alternatifidir. Canny, olumlu oylar temelinde geri bildirim sunarken, UserVoice e-posta, anketler, sohbet ve otomatik geri bildirim formları dahil olmak üzere birçok kanaldan geri bildirim toplayarak daha da ileri gider. Bu aracı kullanarak kullanıcı geri bildirimlerinden yararlanın ve daha yenilikçi ürünler geliştirin. ⚒️

UserVoice'un en iyi özellikleri

Salesforce gibi araçlarla akıllı entegrasyonlar, daha iyi bir ş Akışı ve daha yüksek verimlilik sağlar

Markalı geri bildirim portalı, kullanıcıların yeni özellikler talep etmeleri, hataları bildirmeleri ve daha iyi geri bildirim döngüleri oluşturmaları için yapıcı bir ortam yaratır

Uygulama içi geri bildirim bileşeni, müşterilerin oturum açmak veya başka bir sayfaya gitmek zorunda kalmadan doğrudan web sitenizde veya uygulamanızda içgörülerini paylaşmalarını sağlar

Katkıda bulunanlar kenar çubuğu, satış temsilcileri ve müşteri desteği temsilcilerinin web üzerindeki herhangi bir uygulamadan kullanıcıların geri bildirimlerini paylaşmasına olanak tanır

UserVoice sınırlamaları

Bu özel geri bildirim yönetim aracının fiyat planları pahalı olabilir

Gerçek hayattaki müşteri geri bildirimleriyle gelen spam'leri işaretleme konusunda iyileştirme yapılabilir

UserVoice fiyatlandırması

Essentials : 699 $/ay, yıllık faturalandırılır

Pro : 899 $/ay, yıllık faturalandırılır

Premium : 1.349 $/ay, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Özel fiyatlandırma

UserVoice puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (60'tan fazla yorum)

3. Atlassian'ın Jira Yazılımı

jira Software aracılığıyla

Jira, hataları işaretleyen ve izleyen, ürün yol haritaları oluşturan ve kullanıcı içgörülerini toplayan bir sorun izleme aracıdır. SaaS şirketleri ve girişimler tarafından çok sevilen bu araç, müşterilerinizin ürünleriniz hakkında söylediklerini toplamak ve analiz etmek için harika bir araçtır. Ayrıca, acil sorunları anında hedeflemek için iyileştirilmesi gereken alanları vurgular. ✍️

Jira Software'in en iyi özellikleri

2.500'den fazla API entegrasyonuyla bu platform, favoriler listenizdeki hemen hemen tüm araçlarla çalışır

Özelleştirilebilir şablonlar ve iş akışı otomasyonları zaman kazandırır ve ürünlerinize özel geri bildirim formları oluşturmanıza olanak tanır

Yerleşik raporlama özelliklerini kullanarak güncellemeleri takımla paylaşın ve ürün iyileştirme ve gelişmiş özellikler hakkında tartışmalar başlatın

Özelleştirilebilir gösterge panelleri, ürün takımı için işleri silolara ayırmanıza veya verimli geri bildirim iş akışları için diğer departmanlara bağlamanıza olanak tanır

Jira Software sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, doğru projeleri ve geri bildirimleri bulmayı kolaylaştırmak için arayüzün basitleştirilebileceğini düşünüyor

Gelişmiş yol haritası oluşturma, ücretli planlarla sınırlıdır

Jira Software fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : 7,75 $/kullanıcı/ay

Premium : 15,25 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jira Software derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,3/5 (5.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (13.300'den fazla yorum)

4. Pendo

pendo aracılığıyla

Pendo, kullanıcı geri bildirimlerini toplama sürecini basitleştiren bir müşteri deneyimi çözümüdür. Uygulamanıza veya web sitenize entegre olarak, kullanıcılar anahtar özellikleri talep edebilir, ürünle ilgili sorunları bildirebilir ve ihtiyaç duydukları desteği alabilir. ?

Pendo'nun en iyi özellikleri

Oturum Yeniden Oynatma, müşterilerin uygulamanızı veya sitenizi nasıl kullandıklarına dair video kaydı sağlayarak iyileştirme alanlarına ilişkin somut içgörüler elde etmenizi sağlar

Uygulama içi analitik, müşteri memnuniyeti, müşteri başarısı ve etkileşimi hakkında nicel ölçümler sunar

Sitenizde veya uygulamanızda müşteri geri bildirimlerini toplayın ve ürün yol haritanıza anında istekler ekleyin

Özel kılavuzlar, belirli ürünlerinizle ilgili yaygın kullanıcı sorunlarını çözmenize yardımcı olarak müşteri hizmetleri takımınızın zaman kazanmasını sağlar

Pendo sınırlamaları

Fiyatlandırma planları yüksek tarafta

Özel raporlar mobil uygulamada sınırlıdır

Pendo fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : Aktif kullanıcı sayısına bağlı olarak yıllık 7.000 $'dan başlayan fiyatlarla

Growth : Fiyatlandırma için iletişime geçin

Portföy: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Pendo puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (1.300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

5. UserTesting

via UserTesting

Kullanıcılarınızı anlamanın en iyi yolu, kendinizi onların yerine koymaktır. UserTesting ile müşterilerinizin ürünlerinizi kullanırken gördüklerini görün ve kullanıcı geri bildirimlerini inceleyerek günlük olarak kullanacakları ürünler oluşturun. ?

UserTesting'in en iyi özellikleri

Özel olarak tasarlanmış ve iş ortağı ağları, farklı pazarlardaki ve segmentlerdeki müşterileri hedefleyerek onların ihtiyaçlarını anlamanıza olanak tanır

Kullanılabilirlik testleri, tıklama testleri ve anketler, basit oylama testlerinden daha bilgilendirici dinamik içgörüler sağlar

Müşteriler tarafından belirlenen sadakat, güven ve kullanım puanlarıyla performansı ölçün

Makine öğrenimi ile desteklenen gösterge panelleri, rakiplerinizden sıyrılmak için değişiklik önerileri sunar

UserTesting sınırlamaları

Müşteri geri bildirimi, kullanıcıların yeni bir sekme açmasını gerektirir, bu nedenle uygulama içi bir araç değildir

Bazı kullanıcılar, kullanıcıların daha iyi doğrulanmasını ve onaylanmasını ister

UserTesting fiyatlandırması

Essentials : Özel fiyatlandırma

Gelişmiş : Özel fiyatlandırma

Ultimate: Özel fiyatlandırma

UserTesting puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

6. Frill

frill aracılığıyla

Frill, web uygulaması veya bileşen olarak kullanabileceğiniz bir müşteri geri bildirim yönetim aracıdır. Özelleştirme özelliklerini kullanarak, fikirlerinizi paylaşabileceğiniz ve müşteri ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz benzersiz panolar oluşturun. ?

Frill'in en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir panolar, fikirleri yakalamanıza, girişimler oluşturmanıza ve kullanıcıların endişelerine yanıt vermenize olanak tanır

Fiyatlandırma planından bağımsız olarak bileşenler kullanarak sınırsız geri bildirim

Kullanıcı geri bildirimlerine dayalı bir yol haritası oluşturarak, işlerdeki değişiklikleri paylaşın

Duyurular (Frill'in değişiklik günlüğü aracının sürümü), yeni bir özellik veya ürün başlattığınızda kullanıcıları anında bilgilendirir

Frill sınırlamaları

Tüm yorumlar anında yayınlanır, bu da yorumları yayınlanmadan önce onaylamak isteyen şirketler için rahatsız edici olabilir

Müşteri desteği çoğunlukla e-posta yoluyla sağlanmaktadır, bu da geri bildirim projelerinin gecikmesine neden olabilir

Frill fiyatlandırma

Başlangıç : Aylık 25 $

İş : 49 $/ay

Büyüme : 149 $/ay

Enterprise: 349 $'dan başlayan fiyatlarla

Frill puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (20+ yorum)

7. Nolt

via Nolt

Müşteri geri bildirimleri sıkıcı olmak zorunda değildir. En azından Nolt'un arkasındaki liderler böyle düşünüyor. Canny'nin en iyi alternatiflerinden biri olan bu uygulama, kullanıcıların geri bildirim toplarken kullanmaktan keyif alacakları çarpıcı, görsel bir geri bildirim panosu sunar.

Sadece daha iyi bir müşteri deneyimi sunmakla kalmaz, aynı zamanda kullanıcıların ürünlerinizle etkileşime girme ve içgörülerini paylaşma olasılığını da artırır. ?

Nolt'un en iyi özellikleri

Özel durumlar ve alanlar, takımınız için anlamlı olan kişiselleştirilmiş iş akışları oluşturmanıza olanak tanır

İş ihtiyaçlarınıza bağlı olarak müşteri geri bildirim panolarınız için genel veya gizli ayarları kullanın

Özel markalama özellikleri, geri bildirim formlarına ve panolarına kendi tarzınızı ve kişiliğinizi katmanızı sağlar

Kullanıcılar, bahsetmeler ve oylamalar üzerinde tam kontrol, bilgilendirici ve küfür veya diğer yasaklanmış bilgilerden arındırılmış bir geri bildirim döngüsü oluşturmayı kolaylaştırır

Nolt sınırlamaları

Basit kullanıcı arayüzü ve tasarımı kullanımı kolaydır, ancak yüksek hacimli geri bildirimler için sınırlayıcıdır

Bazı kullanıcılar daha fazla entegrasyon olmasını istiyor

Nolt fiyatlandırması

Essential : 39 $/ay

Pro : Aylık 89 $

Enterprise: İsteğe bağlı olarak sunulur

Nolt puanları ve yorumları

G2 : 5/5 (15+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (40+ yorum)

8. AlphaOS ÖzelliklerOS

alphaOS aracılığıyla

Özellik HelloNext'ten yeniden markalanmış FeatureOS, müşteri geri bildirimlerini büyük ölçekte toplamanızı ve analiz etmenizi sağlayan bir araçtır. Bu araç, yalnızca özellik oylamalarından içgörüler toplamak yerine, çeşitli yaklaşımlarla müşteri etkileşimini analiz etmenizi sağlar. ?

ÖzellikOS'un en iyi özellikleri

Yol haritası aracı, kullanıcı geri bildirimlerine dayalı olarak veya sıfırdan ürün yolları oluşturmanıza ve bunları okuyucularınızla anında paylaşmanıza olanak tanır

Bileşenler, oylama geri bildirim panosu, anketler, gömülü öğeler ve formlar gibi çeşitli yöntemleri kullanarak geri bildirim toplayın

Değişiklik güncellemeleri, görseller, açılır bileşenler ve bildirimlerle kullanıcıları bilgilendirir, böylece yeni ürünleri veya özellikleri asla kaçırmazlar

Slack, Intercom, Linear ve ClickUp gibi araçlarla entegrasyonlar, tüm araçlarınızı kullanarak iş akışlarını basitleştirir

ÖzellikOS sınırlamaları

Bu listedeki diğer araçlara göre daha az özelliğe sahiptir, ancak fiyatlandırması bunu yansıtmaktadır

Ürün özelliklerinde gezinirken başlangıçta biraz öğrenme süreci vardır

FeatureOS fiyatlandırması

Runway : Aylık 29 $

Take Flight : Aylık 79 $

Fly High: 149 $/ay

Özellikler OS puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: Yok

9. FeedBear

feedBear aracılığıyla

E-postalara, destek çağrılarına ve satış taleplerine dağılmış, birbirinden kopuk geri bildirimlerin olduğu günler geride kaldı. FeedBear ile tüm müşteri geri bildirimleriniz tek bir alanda rahatlıkla saklanır.

Kullanıcı geri bildirim aracı, commit yapmadan önce 14 günlük ücretsiz deneme sunar. Birden fazla fikir panosu kullanarak, kullanıcıların favori seçeneklerine oy vermesini sağlayarak ve başarı için bir ürün yol haritası oluşturarak ürün geliştirmeyi iyileştirin. ?️

FeedBear'ın en iyi özellikleri

Otomatik bildirimler, kullanıcıların talep ettikleri değişiklikleri yaptığınızda onları bilgilendirir

Panolar ve görevler, takımınıza üzerinde çalıştığınız işleri gösterir ve sonraki adımları atamayı kolaylaştırır

Basit arayüz, bir dakikadan kısa sürede geri bildirim formları oluşturmanıza yardımcı olur

Tamamen özelleştirilebilir tasarıma logonuzu, markanızı ve kişiliğinizi ekleyin

FeedBear sınırlamaları

Kullanıcılar, geri bildirim yönetimi yazılımı için alanların daha fazla özelleştirilebilmesini istiyor

FeedBear tüm dillerde mevcut değildir, bu da yabancı işletmeler ve müşteriler için kullanımını sınırlamaktadır

FeedBear fiyatlandırması

Başlangıç : 49 $/ay

İş : 99 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma, aylık 499 $'dan başlar

FeedBear puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: 4,8/5 (20'den fazla yorum)

10. Savio

via Savio

B2B SaaS takımları için tasarlanan Savio, veriye dayalı bir yol haritası oluşturmayı hiç olmadığı kadar kolaylaştırır. Karmaşık geri bildirimleri içeren elektronik tabloları bir kenara bırakın ve bu aracı kullanarak satış, ürün ve pazarlama gibi çeşitli takımlardan gelen müşteri raporlarını düzenleyin. ?‍?

Savio'nun en iyi özellikleri

Geri bildirimler anında benzer kategorilere ayrılır, böylece özellik taleplerini ve kullanıcıların ürün iyileştirmeleri istediği alanları kolayca belirleyebilirsiniz

Geri bildirim döngüsünü kapatın ve kullanıcılara endişelerini duyduğunuzu bildirmek için hızlı kişiselleştirilmiş bildirimler gönderin

Yerleşik metrikler, geri bildirimleri analiz ederek en önemli işlere öncelik vermenizi sağlar

Entegrasyonlar arasında Help Scout, Chrome uzantıları ve Salesforce bulunur

Savio sınırlamaları

Kanban panoları ve oylama panoları gibi bazı özellikler eksik

Biletler için arama fonksiyonu, geri bildirim yönetim aracı için daha sezgisel olabilir

Savio fiyatlandırması

Essential : İlk kullanıcı için aylık 49 $, ek kullanıcılar için aylık 29 $

Profesyonel : İlk kullanıcı için aylık 99 $, ek kullanıcılar için aylık 49 $

İş: 299 $/ilk kullanıcı/ay, ek kullanıcılar için aylık 59 $

Savio puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (5+ yorum)

Capterra: 5/5 (1+ yorum)

ClickUp ile Daha İyi Müşteri İçgörüleri Elde Edin

Bu Canny alternatifleriyle, daha iyi müşteri geri bildirimi oluşturabilir ve süreçlerinizi ve ürünlerinizi geliştirmeye devam edebilirsiniz.

Özellik oylamayı çocuk oyuncağı haline getiren araçlardan yerleşik analiz ve görev yönetimi özelliklerine kadar, takımınızın ve müşterilerinizin deneyimini yükseltmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. ?

Bu notla, bugün ClickUp'a kaydolun ve kullanıcılarınızla bağlantı kurarak sevdikleri ürünleri sunun.

Görev otomasyonları, özelleştirilebilir formlar, görünümler ve öncelikler (binlerce entegrasyondan bahsetmeye gerek bile yok) ile, daha fazla müşteri memnuniyeti sağlamak için takımınızla her zaman, her yerden kolayca senkronizasyon sağlayabilirsiniz. ?