2025'in En İyi 10 İç Tasarım Proje Yöneticisi Yazılımı

İç tasarım şirketlerinin genel proje yönetiminin ötesine geçen özel ihtiyaçları vardır. İç tasarım projenizin teslim tarihlerini başarıyla karşılamak ve müşterilerinizi etkilemek için süreç boyunca organize olmanız çok önemlidir.

Bu, ev veya ofis tasarım teklifiniz için müşteri onaylarını almak ve birden fazla tedarikçiden gelen faturaları ve teslimatları etkin bir şekilde yönetmek gibi görevleri içerir.

İç tasarım proje yönetimi yazılımı, tüm bu hareketli parçaları yönetmenize yardımcı olabilir. İç tasarım proje yönetimi araçlarını karşılaştırırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve 2024'te iç tasarımcılar ve iç tasarım ekipleri için en iyi 10 seçeneği burada bulabilirsiniz.

İç Tasarım Proje Yöneticisi Yazılımı nedir?

İç tasarım proje yöneticisi yazılımı, iç tasarımcılar için bir proje yönetimi aracıdır. Temel proje yönetimi yazılımı işlevlerinin yanı sıra, iç tasarım yönetimine özel olarak yardımcı olan araçlar da içerir.

Yazılım, birden fazla tasarım projesini yönetmeye yardımcı olur ve ajansınızda veya firmanızdaki tüm iç tasarım takımlarının aynı sayfada kalmasını sağlar. En iyi proje iç tasarım proje yönetimi platformları, tüm projeyi kuşbakışı görünümünde sunarken, işlerin zamanında ve doğru sırayla yapıldığından emin olmak için anahtar teslimitelere yakınlaştırma yapmanızı sağlar.

2024'ün en beğenilen araçları arasında, tasarım mood board'ları, teklif oluşturma ve harici tedarikçi işleri dahil olmak üzere iç tasarımdaki anahtar dönüm noktalarına ve gereksinimlere yönelik kullanıma hazır şablonlar ve proje görünümleri de bulunmaktadır. En iyi proje yönetimi yazılımını istiyorsanız, karmaşık iç tasarım projeleri için tek bir yerden her şeyi bulabileceğiniz bir çözüm arıyorsunuz demektir.

İç Tasarım Proje Yöneticisi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Doğru iç tasarım proje yönetimi yazılımını seçmek, tasarım projenizin sonucunu iyileştirecektir. Temel görevleri yönetmenin ötesinde, bu araçlar tüm işinizle entegre olmalı ve sadece müşteriye yönelik tasarım yönlerine değil, aynı zamanda iç takım işbirliği, izleme ve son teslim tarihlerine de fayda sağlamalıdır:

Kullanıcı dostu bir arayüz: Takımınızın kolayca alışabileceği ve yeni bir yazılım sistemini anlamaya çalışmak yerine tasarım işlerine odaklanmalarını sağlayan bir platform arayın

Bulut tabanlı bir platform: Veriler bulutta olduğundan, müşterinin evinde veya ofisinde yaptığınız ziyaretler sırasında bile tasarım çıktılarınıza, proje programlarınıza ve daha fazlasına erişebilirsiniz

Muhasebe yazılımıyla entegrasyon: Sorunsuz muhasebe entegrasyonları, birden fazla araç kullanmadan maliyetleri izlemenizi ve tüm müşteri ve tedarikçi faturalarınızı ve sözleşmelerinizi tek bir yerde tutmanızı sağlar

Harici kullanıcılar için destek: Tasarım müşterileriniz ve harici tedarikçileriniz gibi harici kullanıcıları davet etme özelliği, herkesin senkronizasyonunu sağlar

Esnek fiyatlandırma: Özel fiyatlandırma ve ücretsiz plan dahil olmak üzere farklı fiyatlandırma planları, büyüyen iç tasarım firmaları ve ajansları için esneklik sunar

Proje şablonları: Yeni müşteri kazanımı şablonları ve fatura şablonları gibi bu şablonlar, yeni projelerin başlatılmasını hızlandırır ve birden çok proje arasında tutarlılık sağlar

Tasarım panoları ve teklif oluşturma: Bu araçlar, fikirlerin görselleştirilmesine ve müşterilere sunulmasına yardımcı olur

Kullanabileceğiniz En İyi 10 İç Tasarım Yazılımı

İç tasarım işiniz için doğru proje yönetimi aracını bulmanıza yardımcı olmak için, iç tasarımcıların 2024 yılında kullanabileceği en iyi yazılım araçlarının listesini hazırladık.

İç mimarlar, ClickUp'ın 15'ten fazla görünümüyle kişiler, projeler ve fikirler hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir

ClickUp, şirketinizin iş akışlarını tek bir yerde gruplandıran hepsi bir arada bir verimlilik aracıdır. ClickUp proje yönetimi çözümleri, takımların herhangi bir projeyi planlamasına, izlemesine ve üzerinde işbirliği yapmasına yardımcı olur. Görev şablonları, Zihin Haritaları ve Gösterge Panelleri gibi özelliklerle ClickUp, projenizin durumuna ilişkin bütünsel bir görünüm sağlar ve 200'den fazla araçla entegre olarak iç tasarım takımlarının ihtiyaç duyduğu dijital kaynakları sunar.

Yazılım, bireysel tasarımcılara ve köklü tasarım firmalarına fayda sağlayabilir ve ClickUp İç Tasarım Şablonu, takımlarınızın hızlı bir şekilde çalışmaya başlamasını sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Uzmanlar tarafından tasarlanmış yapay zeka (AI) araçlarıyla ana hatları oluşturun, taslak belgeler hazırlayın, toplantı notlarını özetleyin ve daha fazlasını yapın

ClickUp'ın 15'ten fazla özelleştirilebilir görünümünden herhangi birini kullanarak iç tasarım işlerinizi Liste, Gantt, Pano ve daha fazlasında yönetin

Kapsamlı işbirliği yazılımıyla tasarım projenizde işbirliği yapın ve uyumu sağlayın

Özelleştirilebilir gösterge panelleriyle her şeyi bir bakışta görün ve ilerlemeyi kolayca izleyin

ClickUp'ı Slack, Figma ve bulut depolama uygulamaları dahil 1.000'den fazla araçla yerel olarak entegre edin

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özellik seti nedeniyle arayüz biraz karmaşık olabilir

Bazı kullanıcılar, mobil uygulamanın masaüstü sürümünün bazı işlevlerinden yoksun olduğunu söylüyor

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI , tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi ve dahili misafir başına aylık 5 $ fiyatla satın alınabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. Monday. com

Monday. com, iç mimarlar için uygun özelliklere sahip çok yönlü bir proje yönetimi yazılımıdır. Monday. com, basit veya karmaşık projeleri yönetirken, bunları verimli bir şekilde planlamanıza, yürütmenize ve izlemenize olanak tanır.

İç mimarlar kolayca görevler atayabilir, proje zaman çizelgeleri oluşturabilir ve takımlarının ilerlemesini izleyebilir. Platform, iç tasarım ekibi üyelerinin iyi bir şekilde birlikte çalışmasını sağlayan işbirliğini ön plana çıkarır. E-posta hatırlatıcıları ve proje onay istekleri gibi iletişim araçları, takımınızın değerli zamanından tasarruf etmesini sağlar.

Monday. com en iyi özellikler

Takımınızın ilerlemesini izleyin, proje zaman çizelgeleri ayarlayın ve takımınızın işlerini tek bir yerden yönetin

Tasarım projelerinizin ilerlemesinde görünürlük elde etmek için takımlar ve departmanlar arasında sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın

Herhangi bir tasarım projesi, süreç, departman veya müşteri için özelleştirilebilir ve esnek seçenekleri kullanın

E-posta hatırlatıcıları ve proje onay talepleri dahil olmak üzere sınırsız otomasyon tarifleriyle rutin görevleri otomatikleştirin

Devam eden görevleri ve projeleri net bir şekilde görüntüleyerek verimli proje yönetimi sağlayın

Monday. com sınırlamaları

Fiyatlandırma, küçük takımlar ve bireysel kullanıcılar için pahalı olabilir

Bazı kullanıcılar, tüm özelliklere alışmanın zaman aldığını düşünüyor

Yazılım özelleştirilebilir olmakla birlikte, iç tasarım ihtiyaçlarına göre uyarlama için ek kurulum gerekir

Monday. com fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Temel: 4 koltuk için aylık 8 $

Standart: 3 koltuk için aylık 10 ABD doları

Artıları: 3 koltuk için aylık 16 dolar

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Monday. com puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

3. Ivy

Via Ivy

Ivy, listemizdeki tasarımcılar için ilk özel iş yönetimi yazılımıdır. Yazılım, iç tasarım firmalarının ihtiyaçlarına odaklanmıştır ve idari görevleri kolaylaştırmak için bir dizi proje yönetimi çözümü sunarak profesyonel iç tasarımcıların projeleri, belgeleri, ödemeleri ve müşteri etkileşimlerini zahmetsizce yönetmelerini sağlar. Ivy, ürün tedariki, markalı teklifler ve faturalar ile oda panosu oluşturmayı kolaylaştırır.

Ivy'nin en iyi özellikleri

Favori satıcılarınızdan ürünleri tedarik edin ve Ivy Product Clipper'ı kullanarak özel bir ürün kataloğu oluşturun

İç tasarım projeleriniz için profesyonel markalı teklifler ve faturalar oluşturun

Oda panolarını kullanarak iç tasarım fikirlerinizi hayata geçirin, vizyonunuzu paylaşın ve müşterilerinizle ilişkiler kurun

İç tasarımcılar için proje yönetimi sürecini kolaylaştırarak, kaynak, fatura, satın alma ve izleme işlemlerini tek bir yerden gerçekleştirin

İç tasarım işlerinin benzersiz ihtiyaçlarına uyum sağlamak için kapsamlı özelleştirme özelliklerinden yararlanın

Ivy sınırlamaları

Kullanıcılar diğer araçlarla sınırlı entegrasyondan şikayetçi

Bazı kullanıcılar, bu yazılımın diğer alternatiflere göre daha pahalı olduğunu düşünmektedir

Kullanıcı arayüzü bazı kullanıcılar için yeterince sezgisel değildir

Ivy fiyatlandırması

Başlangıç: 65 $/ay

Temel: 99 $/ay

Pro: Aylık 149 $

Ivy derecelendirmeleri ve yorumları

Capterra: 3,7/5 (20 yorum)

4. İkili Yönetim

Via Binary Management

Binary Management (BM), iç tasarım endüstrisi için başka bir proje yönetim aracıdır ve iç tasarım proje yönetiminin dört temel bileşenini birleştirir: planlama, maliyetlendirme, izleme ve raporlama. BM, iç tasarımcıların ürün tedarikinde, profesyonel teklifler oluşturmada ve proje çıktılarını izlemede yardımcı olur ve iç tasarım iş yönetimi için eksiksiz bir çözüm sunar.

Binary Management'ın en iyi özellikleri

Zengin maliyetlendirme özelliği ile kolay ve doğru bir şekilde proje tasarım ücreti oluşturun

Planlama aracıyla, verimli iç tasarım proje yönetimi sağlayarak ayrıntılı bir proje programı ve ödeme planı oluşturun

Proje çıktılarının ilerlemesini izleyin ve izleme aracıyla çıktı başına zaman takibinden yararlanın

Kapsamlı raporlama özellikleriyle projenin, ilerlemesinin ve takım üyelerinin performansının net bir görünümünü elde edin

İç tasarım işlerinin benzersiz ihtiyaçlarına uygun özelliklerle verimli proje yönetimi sağlayın

İkili Yönetim sınırlamaları

Yazılımın özel bir mobil uygulaması yoktur

Yeni başlayan kullanıcılar için öğrenme eğrisi dik olabilir

Binary Management fiyatlandırması

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Binary Management puanları ve yorumları

Capterra: 5/5 (2 yorum)

5. Toplayın

Via Gather

Orta ve büyük ölçekli iç tasarım takımları için tasarlanmış bu sağlam iç tasarım proje yönetimi yazılımı, iletişimi, müşteri onaylarını, izlemeyi ve dokümantasyonu merkezileştirmeye odaklanır. Gather ile iç tasarımcılar web kaynaklarından ilham alabilir, fikirlerini başkalarıyla tartışabilir ve oda tasarımlarını planlayabilir. Birçok profesyonel tasarım takımı, projeleri daha etkili bir şekilde yönetmek için Gather'ı kullanır.

En iyi özellikleri bir araya getirin

İletişimi, teknik özellikleri, müşteri onaylarını, izlemeyi ve belgeleri merkezileştirin

İç tasarım projeleri, odalar ve seçimler genelinde maliyetleri ve bütçeleri yönetin

Fikirler, mobilyalar, malzemeler ve projeler hakkında gerçek zamanlı yorumlar bırakarak takımınız ve müşterilerinizle paylaşın ve tartışın

Nesneleri önerildi, sipariş edildi, gönderildi, kuruldu ve daha fazlası olarak işaretleyerek proje ömrü boyunca kolay izleme sağlayın

Müşteriler, takımlar ve yüklenicilerle paylaşmak üzere belgeleri ve raporları anında oluşturun ve kaydedin

Sınırlamaları toplayın

Bazı kullanıcılar, tüm özellikleri anlamak ve kullanmak için zaman gerektiğini düşünüyor

Yazılım bazı müşteriler için pahalıdır

Fiyatları toplayın

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Abonelik: 10 kullanıcı için aylık 70 $'dan başlayan fiyatlarla

Derecelendirmeleri ve yorumları toplayın

G2: 4,8/5 (47 yorum)

Capterra: 4,9/5 (27 yorum)

6. Indema

Via Indema

Birçok başarılı tasarım firması, dağınık kaynaklar ve iletişim sorunları gibi zorlukları aşmak için Indema'yı kullanıyor. Birleştirilmiş platform, görev yönetimi, e-posta otomasyonu, ürün tedariki ve son teknoloji vizyon panoları dahil olmak üzere iç tasarımcıların düzenli, verimli ve senkronize çalışmasını sağlayan araçlar sunar. Bulut erişilebilirliği sayesinde iç tasarım firmaları işlerini her yerden yönetebilir.

Indema'nın en iyi özellikleri

Tek bir platformla tasarım firmanızın verimliliğini ve organizasyonunu artırın, senkronizasyonu sağlayın

Gösterge paneli kullanarak görevler, mevcut tasarım projeleri, finans özetleri ve faturalar dahil olmak üzere işinizin tam görünümünün keyfini çıkarın

Daha hızlı iş akışları için otomatik olarak fatura ve satın alma siparişlerine dönüştürülen tahminler oluşturun

Yazılımın tarayıcı tabanlı kesiciyi kullanarak daha akıcı bir deneyim için web'den Indema'ya herhangi bir ürünü içe aktarın

Otomatik e-posta iş akışları ile etkili müşteri adayı oluşturma ve müşteri kazanımından yararlanın

Indema sınırlamaları

Diğer popüler araçlarla entegrasyon yetenekleri sınırlıdır

Bazı kullanıcılar daha iyi mobil erişim istediğini belirtmiştir

Özel proje ihtiyaçları için özelleştirme seçenekleri sınırlıdır

Indema fiyatlandırması

Solo: Aylık 19 $

Pro: Aylık 39 $

VIP: Aylık 49 $

Indema puanları ve yorumları

Capterra: 4,4/5 (5 yorum)

7. Mydoma Studio

Mydoma Studio aracılığıyla

Bu iç tasarım proje yöneticisi yazılımı, kullanıcıların projeleri düzenlemesine ve görevleri yönetmesine yardımcı olan araçlar aracılığıyla iç tasarımcıların işlerini basitleştirmeyi amaçlamaktadır. Mood board'lar oluşturmak ve muhasebe süreçlerini otomatikleştirmek, tasarım sürecini kolaylaştırır. Mydoma Visualizer, tasarımcıların tasarımları hızlı bir şekilde render etmelerine ve 3D görselleştirmelerle müşterileri etkilemelerine olanak tanır. Mobil uygulama ise hareket halindeki iç tasarımcılar için kullanışlıdır.

Mydoma Studio'nun en iyi özellikleri

İç tasarımcılar için zaman kazandıran eksiksiz araçlar ile tasarım projelerini verimli bir şekilde yönetin

İç tasarım projelerini dakikalar içinde oluşturun ve tasarımları 3D olarak sergileyin

Tüm proje verilerini merkezileştirerek müşterilerin ve tasarımcıların tüm proje ayrıntılarına erişmesini sağlayın

İç mimarların iOS ve Android cihazlarda mobil uygulama aracılığıyla işlerini yönetmelerini sağlayın

Sezgisel görev yönetimi aracıyla projeleri görevlere ayırın, tasarım proje yönetimi sürecini kolaylaştırın

Mydoma Studio sınırlamaları

Bazı kullanıcılar arayüzü eski buluyor

Fiyatlandırma yapısı tüm işletmeler için uygun olmayabilir

Özellik seti bazı müşterilerin istediği kadar sağlam değil

Mydoma Studio fiyatlandırması

Başlangıç: 49 $/ay

Profesyonel: 69 $/ay

Profesyonel Takım: 99 $/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Her plana, her biri 20 $ ek ücret karşılığında ekstra kullanıcılar eklenebilir

Mydoma Studio puanları ve yorumları

Capterra: 4,2/5 (79 yorum)

8. Studio Designer

Via Studio Designer

Studio Designer, iç tasarım endüstrisi için özel olarak tasarlanmış başka bir dijital platformdur. Yazılımın eksiksiz özellik seti, iç tasarımcıların projeleri baştan sona yönetmelerini sağlar. Proje yönetimi araçları, tasarımcıların tüm proje öğelerini önermelerine, sipariş etmelerine ve faturalandırmalarına olanak tanır ve Studio Capture, çeşitli satıcılardan dijital kaynak sağlama olanağı sunar. Platform, iç tasarımcılar için zaman faturalandırma ve özel muhasebe araçları sunar.

Studio Designer'ın en iyi özellikleri

Tüm proje öğelerini önerin, sipariş edin ve faturalandırın; takım faaliyetlerini izleyin; iç tasarım projelerini baştan sona yönetin

Çeşitli tedarikçilerden dijital olarak öğeleri temin ederek tasarım proje yönetimi sürecini kolaylaştırın

Tasarım projelerine harcadığınız zamanı verimli bir şekilde takip edin ve müşterilere faturalandırın

Müşteri portalını kullanarak iç tasarım müşterileriyle işbirliği yapın ve ödemeleri kabul edin

İç mimarlar için özel olarak tasarlanmış entegre muhasebe araçlarıyla finansmanı yönetin

Finans ve projelerle ilgili sınırsız raporlar oluşturun ve iç tasarım proje yönetimi süreci hakkında içgörüler elde edin

Studio Designer sınırlamaları

Öğrenme süreci yeni kullanıcılar için karmaşık olabilir

Bazı kullanıcılar platformu çok pahalı buluyor

Bazı müşteriler arayüzün hantal veya modası geçmiş olduğundan şikayet etti

Studio Designer fiyatlandırması

Temel: 54 $/ay

Profesyonel: Aylık 72 $

Studio Designer puanları ve yorumları

Capterra: 3/5 (2 yorum)

9. Tasarım Yöneticisi

Via Design Manager

Design Manager, bireysel iç mimarlar ve büyük iç tasarım firmaları için gelişmiş bir iç tasarım yazılımıdır.

Yazılım, proje yönetimi, satın alma, muhasebe ve daha fazlası için kapsamlı bir araç seti sunar. Müşteri portalı, kullanıcıların teklifleri ve faturaları dijital olarak göndermesini sağlar. Gelişmiş özellikler, envanter yönetimi, veri toplama ve showroom modülleri dahil olmak üzere büyük firmaların projelerini ilerletmesine yardımcı olur.

Design Manager'ın en iyi özellikleri

Sektörün önde gelen özellik araçlarıyla tasarım projelerini düzenleyin ve doğru zaman faturalandırması yapın

Müşterilerden depozito, avans ve ödemeleri kolayca tahsil edin ve bunları şirket düzeyinde muhasebeye sorunsuz bir şekilde entegre edin

Satın alma siparişleri oluşturun, durumlarını izleyin ve özel işler için karmaşık, çok adımlı iş emirlerini yönetin

Tasarım projeleri ve şirket metrikleri hakkında içgörüler elde etmek için özel raporlar oluşturun

Müşterilere teklifleri ve faturaları dijital olarak gönderin ve ödemeleri anında tahsil ederek sorunsuz bir proje yönetimi sağlayın

Envanter yönetimi, veri toplama, satış noktası ve showroomlar için modüller dahil olmak üzere gelişmiş özelliklerin keyfini çıkarın

Design Manager sınırlamaları

Bazı kullanıcılar arayüzü eski buluyor

Yazılımı kurmak ve anlamak zor olabilir

Bazı kullanıcılar, bu yazılımı benzer seçeneklere göre daha pahalı bulmaktadır

Design Manager fiyatlandırması

Abonelik: Kullanıcı başına aylık 65 ABD doları

Tasarım Yöneticisi puanları ve yorumları

G2: 2,8/5 (5 yorum)

10. Plaky

Via Plaky

Plaky, basit görsel proje planlaması için görev yönetimi yazılımıdır. Platform, kullanıcıların projeleri yönetmesine, takım üyeleriyle işbirliği yapmasına ve tek bir tıklama ile durum raporları almasına olanak tanır. Sınırsız proje ile Plaky, büyük firmalar için de mükemmel bir proje yönetimi aracıdır.

Plaky'nin en iyi özellikleri

Proje yönetimi özellikleriyle yapılacakları takip edin, ekip arkadaşlarına görevler atayın ve görevlere özel bilgiler ekleyin

Takım arkadaşlarınızı işbirliği yapmaya davet edin, görevler dahilinde işleri tartışın ve güncellemeler ve bahsetmeler için bildirimler alın

Tüm görevlerin durumunu bir bakışta görün ve çoklu görselleştirme seçenekleriyle görevleri çeşitli kriterlere göre filtreleyin

Plaky mobil uygulamasıyla her yerde kesintisiz proje yönetimi işlevselliği sağlayın

Plaky sınırlamaları

Bazı kullanıcılar işbirliği özelliklerini çok basit buluyor

Sınırlı entegrasyon seçenekleri ve otomasyon özellikleri bazı müşterileri caydırdı

Mobil uygulamada masaüstü sürümünün bazı özellikleri yoktur

Plaky fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 3,99 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 8,99 $

Plaky puanları ve yorumları

Capterra: 5/5 (1 yorum)

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En iyi iç tasarım proje yöneticisi yazılımı, tasarım projenizin tüm hareketli parçalarını kolaylıkla idare etmenizi sağlar. İster konut ister ticari tasarım yapın, bu platformlar düzinelerce dönüm noktası ve teslim edilebilir öğeyi takip etmenin stresini ortadan kaldırır ve mood board'lardan müşteri onaylarına kadar her şeyi çocuk oyuncağı haline getirir.

Tüm iş operasyonlarınıza entegre olabilecek bir iç tasarım proje yönetimi arıyorsanız, ClickUp'ı bugün deneyin. Kapsamlı özellik listesi, iç iletişim ve işbirliği dahil olmak üzere işinizin tüm yönlerini kolaylaştırarak, tüm kuruluşunuzun iş akışlarını ve süreçlerini tek bir kullanımı kolay platformda optimize eder.