2025'in En İyi 10 İç Tasarım Proje Yöneticisi Yazılımı

İç tasarım şirketlerinin genel proje yönetiminin ötesine geçen özel ihtiyaçları vardır. İç tasarım projenizin teslim tarihlerini başarıyla karşılamak ve müşterilerinizi etkilemek için süreç boyunca organize olmanız çok önemlidir.
Bu, ev veya ofis tasarım teklifiniz için müşteri onaylarını almak ve birden fazla tedarikçiden gelen faturaları ve teslimatları etkin bir şekilde yönetmek gibi görevleri içerir.
İç tasarım proje yönetimi yazılımı, tüm bu hareketli parçaları yönetmenize yardımcı olabilir. İç tasarım proje yönetimi araçlarını karşılaştırırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve 2024'te iç tasarımcılar ve iç tasarım ekipleri için en iyi 10 seçeneği burada bulabilirsiniz.
İç Tasarım Proje Yöneticisi Yazılımı nedir?
İç tasarım proje yöneticisi yazılımı, iç tasarımcılar için bir proje yönetimi aracıdır. Temel proje yönetimi yazılımı işlevlerinin yanı sıra, iç tasarım yönetimine özel olarak yardımcı olan araçlar da içerir.
Yazılım, birden fazla tasarım projesini yönetmeye yardımcı olur ve ajansınızda veya firmanızdaki tüm iç tasarım takımlarının aynı sayfada kalmasını sağlar. En iyi proje iç tasarım proje yönetimi platformları, tüm projeyi kuşbakışı görünümünde sunarken, işlerin zamanında ve doğru sırayla yapıldığından emin olmak için anahtar teslimitelere yakınlaştırma yapmanızı sağlar.
2024'ün en beğenilen araçları arasında, tasarım mood board'ları, teklif oluşturma ve harici tedarikçi işleri dahil olmak üzere iç tasarımdaki anahtar dönüm noktalarına ve gereksinimlere yönelik kullanıma hazır şablonlar ve proje görünümleri de bulunmaktadır. En iyi proje yönetimi yazılımını istiyorsanız, karmaşık iç tasarım projeleri için tek bir yerden her şeyi bulabileceğiniz bir çözüm arıyorsunuz demektir.
İç Tasarım Proje Yöneticisi Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Doğru iç tasarım proje yönetimi yazılımını seçmek, tasarım projenizin sonucunu iyileştirecektir. Temel görevleri yönetmenin ötesinde, bu araçlar tüm işinizle entegre olmalı ve sadece müşteriye yönelik tasarım yönlerine değil, aynı zamanda iç takım işbirliği, izleme ve son teslim tarihlerine de fayda sağlamalıdır:
- Kullanıcı dostu bir arayüz: Takımınızın kolayca alışabileceği ve yeni bir yazılım sistemini anlamaya çalışmak yerine tasarım işlerine odaklanmalarını sağlayan bir platform arayın
- Bulut tabanlı bir platform: Veriler bulutta olduğundan, müşterinin evinde veya ofisinde yaptığınız ziyaretler sırasında bile tasarım çıktılarınıza, proje programlarınıza ve daha fazlasına erişebilirsiniz
- Muhasebe yazılımıyla entegrasyon: Sorunsuz muhasebe entegrasyonları, birden fazla araç kullanmadan maliyetleri izlemenizi ve tüm müşteri ve tedarikçi faturalarınızı ve sözleşmelerinizi tek bir yerde tutmanızı sağlar
- Harici kullanıcılar için destek: Tasarım müşterileriniz ve harici tedarikçileriniz gibi harici kullanıcıları davet etme özelliği, herkesin senkronizasyonunu sağlar
- Esnek fiyatlandırma: Özel fiyatlandırma ve ücretsiz plan dahil olmak üzere farklı fiyatlandırma planları, büyüyen iç tasarım firmaları ve ajansları için esneklik sunar
- Proje şablonları: Yeni müşteri kazanımı şablonları ve fatura şablonları gibi bu şablonlar, yeni projelerin başlatılmasını hızlandırır ve birden çok proje arasında tutarlılık sağlar
- Tasarım panoları ve teklif oluşturma: Bu araçlar, fikirlerin görselleştirilmesine ve müşterilere sunulmasına yardımcı olur
Kullanabileceğiniz En İyi 10 İç Tasarım Yazılımı
İç tasarım işiniz için doğru proje yönetimi aracını bulmanıza yardımcı olmak için, iç tasarımcıların 2024 yılında kullanabileceği en iyi yazılım araçlarının listesini hazırladık.
1. ClickUp
ClickUp, şirketinizin iş akışlarını tek bir yerde gruplandıran hepsi bir arada bir verimlilik aracıdır. ClickUp proje yönetimi çözümleri, takımların herhangi bir projeyi planlamasına, izlemesine ve üzerinde işbirliği yapmasına yardımcı olur. Görev şablonları, Zihin Haritaları ve Gösterge Panelleri gibi özelliklerle ClickUp, projenizin durumuna ilişkin bütünsel bir görünüm sağlar ve 200'den fazla araçla entegre olarak iç tasarım takımlarının ihtiyaç duyduğu dijital kaynakları sunar.
Yazılım, bireysel tasarımcılara ve köklü tasarım firmalarına fayda sağlayabilir ve ClickUp İç Tasarım Şablonu, takımlarınızın hızlı bir şekilde çalışmaya başlamasını sağlar.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Uzmanlar tarafından tasarlanmış yapay zeka (AI) araçlarıyla ana hatları oluşturun, taslak belgeler hazırlayın, toplantı notlarını özetleyin ve daha fazlasını yapın
- ClickUp'ın 15'ten fazla özelleştirilebilir görünümünden herhangi birini kullanarak iç tasarım işlerinizi Liste, Gantt, Pano ve daha fazlasında yönetin
- Kapsamlı işbirliği yazılımıyla tasarım projenizde işbirliği yapın ve uyumu sağlayın
- Özelleştirilebilir gösterge panelleriyle her şeyi bir bakışta görün ve ilerlemeyi kolayca izleyin
- ClickUp'ı Slack, Figma ve bulut depolama uygulamaları dahil 1.000'den fazla araçla yerel olarak entegre edin
ClickUp sınırlamaları
- Kapsamlı özellik seti nedeniyle arayüz biraz karmaşık olabilir
- Bazı kullanıcılar, mobil uygulamanın masaüstü sürümünün bazı işlevlerinden yoksun olduğunu söylüyor
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi ve dahili misafir başına aylık 5 $ fiyatla satın alınabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
2. Monday. com
Monday. com, iç mimarlar için uygun özelliklere sahip çok yönlü bir proje yönetimi yazılımıdır. Monday. com, basit veya karmaşık projeleri yönetirken, bunları verimli bir şekilde planlamanıza, yürütmenize ve izlemenize olanak tanır.
İç mimarlar kolayca görevler atayabilir, proje zaman çizelgeleri oluşturabilir ve takımlarının ilerlemesini izleyebilir. Platform, iç tasarım ekibi üyelerinin iyi bir şekilde birlikte çalışmasını sağlayan işbirliğini ön plana çıkarır. E-posta hatırlatıcıları ve proje onay istekleri gibi iletişim araçları, takımınızın değerli zamanından tasarruf etmesini sağlar.
Monday. com en iyi özellikler
- Takımınızın ilerlemesini izleyin, proje zaman çizelgeleri ayarlayın ve takımınızın işlerini tek bir yerden yönetin
- Tasarım projelerinizin ilerlemesinde görünürlük elde etmek için takımlar ve departmanlar arasında sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın
- Herhangi bir tasarım projesi, süreç, departman veya müşteri için özelleştirilebilir ve esnek seçenekleri kullanın
- E-posta hatırlatıcıları ve proje onay talepleri dahil olmak üzere sınırsız otomasyon tarifleriyle rutin görevleri otomatikleştirin
- Devam eden görevleri ve projeleri net bir şekilde görüntüleyerek verimli proje yönetimi sağlayın
Monday. com sınırlamaları
- Fiyatlandırma, küçük takımlar ve bireysel kullanıcılar için pahalı olabilir
- Bazı kullanıcılar, tüm özelliklere alışmanın zaman aldığını düşünüyor
- Yazılım özelleştirilebilir olmakla birlikte, iç tasarım ihtiyaçlarına göre uyarlama için ek kurulum gerekir
Monday. com fiyatlandırma
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Temel: 4 koltuk için aylık 8 $
- Standart: 3 koltuk için aylık 10 ABD doları
- Artıları: 3 koltuk için aylık 16 dolar
- Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
Monday. com puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.000+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
3. Ivy
Ivy, listemizdeki tasarımcılar için ilk özel iş yönetimi yazılımıdır. Yazılım, iç tasarım firmalarının ihtiyaçlarına odaklanmıştır ve idari görevleri kolaylaştırmak için bir dizi proje yönetimi çözümü sunarak profesyonel iç tasarımcıların projeleri, belgeleri, ödemeleri ve müşteri etkileşimlerini zahmetsizce yönetmelerini sağlar. Ivy, ürün tedariki, markalı teklifler ve faturalar ile oda panosu oluşturmayı kolaylaştırır.
Ivy'nin en iyi özellikleri
- Favori satıcılarınızdan ürünleri tedarik edin ve Ivy Product Clipper'ı kullanarak özel bir ürün kataloğu oluşturun
- İç tasarım projeleriniz için profesyonel markalı teklifler ve faturalar oluşturun
- Oda panolarını kullanarak iç tasarım fikirlerinizi hayata geçirin, vizyonunuzu paylaşın ve müşterilerinizle ilişkiler kurun
- İç tasarımcılar için proje yönetimi sürecini kolaylaştırarak, kaynak, fatura, satın alma ve izleme işlemlerini tek bir yerden gerçekleştirin
- İç tasarım işlerinin benzersiz ihtiyaçlarına uyum sağlamak için kapsamlı özelleştirme özelliklerinden yararlanın
Ivy sınırlamaları
- Kullanıcılar diğer araçlarla sınırlı entegrasyondan şikayetçi
- Bazı kullanıcılar, bu yazılımın diğer alternatiflere göre daha pahalı olduğunu düşünmektedir
- Kullanıcı arayüzü bazı kullanıcılar için yeterince sezgisel değildir
Ivy fiyatlandırması
- Başlangıç: 65 $/ay
- Temel: 99 $/ay
- Pro: Aylık 149 $
Ivy derecelendirmeleri ve yorumları
- Capterra: 3,7/5 (20 yorum)
4. İkili Yönetim
Binary Management (BM), iç tasarım endüstrisi için başka bir proje yönetim aracıdır ve iç tasarım proje yönetiminin dört temel bileşenini birleştirir: planlama, maliyetlendirme, izleme ve raporlama. BM, iç tasarımcıların ürün tedarikinde, profesyonel teklifler oluşturmada ve proje çıktılarını izlemede yardımcı olur ve iç tasarım iş yönetimi için eksiksiz bir çözüm sunar.
Binary Management'ın en iyi özellikleri
- Zengin maliyetlendirme özelliği ile kolay ve doğru bir şekilde proje tasarım ücreti oluşturun
- Planlama aracıyla, verimli iç tasarım proje yönetimi sağlayarak ayrıntılı bir proje programı ve ödeme planı oluşturun
- Proje çıktılarının ilerlemesini izleyin ve izleme aracıyla çıktı başına zaman takibinden yararlanın
- Kapsamlı raporlama özellikleriyle projenin, ilerlemesinin ve takım üyelerinin performansının net bir görünümünü elde edin
- İç tasarım işlerinin benzersiz ihtiyaçlarına uygun özelliklerle verimli proje yönetimi sağlayın
İkili Yönetim sınırlamaları
- Yazılımın özel bir mobil uygulaması yoktur
- Yeni başlayan kullanıcılar için öğrenme eğrisi dik olabilir
Binary Management fiyatlandırması
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 20 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
Binary Management puanları ve yorumları
- Capterra: 5/5 (2 yorum)
5. Toplayın
Orta ve büyük ölçekli iç tasarım takımları için tasarlanmış bu sağlam iç tasarım proje yönetimi yazılımı, iletişimi, müşteri onaylarını, izlemeyi ve dokümantasyonu merkezileştirmeye odaklanır. Gather ile iç tasarımcılar web kaynaklarından ilham alabilir, fikirlerini başkalarıyla tartışabilir ve oda tasarımlarını planlayabilir. Birçok profesyonel tasarım takımı, projeleri daha etkili bir şekilde yönetmek için Gather'ı kullanır.
En iyi özellikleri bir araya getirin
- İletişimi, teknik özellikleri, müşteri onaylarını, izlemeyi ve belgeleri merkezileştirin
- İç tasarım projeleri, odalar ve seçimler genelinde maliyetleri ve bütçeleri yönetin
- Fikirler, mobilyalar, malzemeler ve projeler hakkında gerçek zamanlı yorumlar bırakarak takımınız ve müşterilerinizle paylaşın ve tartışın
- Nesneleri önerildi, sipariş edildi, gönderildi, kuruldu ve daha fazlası olarak işaretleyerek proje ömrü boyunca kolay izleme sağlayın
- Müşteriler, takımlar ve yüklenicilerle paylaşmak üzere belgeleri ve raporları anında oluşturun ve kaydedin
Sınırlamaları toplayın
- Bazı kullanıcılar, tüm özellikleri anlamak ve kullanmak için zaman gerektiğini düşünüyor
- Yazılım bazı müşteriler için pahalıdır
Fiyatları toplayın
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Abonelik: 10 kullanıcı için aylık 70 $'dan başlayan fiyatlarla
Derecelendirmeleri ve yorumları toplayın
- G2: 4,8/5 (47 yorum)
- Capterra: 4,9/5 (27 yorum)
6. Indema
Birçok başarılı tasarım firması, dağınık kaynaklar ve iletişim sorunları gibi zorlukları aşmak için Indema'yı kullanıyor. Birleştirilmiş platform, görev yönetimi, e-posta otomasyonu, ürün tedariki ve son teknoloji vizyon panoları dahil olmak üzere iç tasarımcıların düzenli, verimli ve senkronize çalışmasını sağlayan araçlar sunar. Bulut erişilebilirliği sayesinde iç tasarım firmaları işlerini her yerden yönetebilir.
Indema'nın en iyi özellikleri
- Tek bir platformla tasarım firmanızın verimliliğini ve organizasyonunu artırın, senkronizasyonu sağlayın
- Gösterge paneli kullanarak görevler, mevcut tasarım projeleri, finans özetleri ve faturalar dahil olmak üzere işinizin tam görünümünün keyfini çıkarın
- Daha hızlı iş akışları için otomatik olarak fatura ve satın alma siparişlerine dönüştürülen tahminler oluşturun
- Yazılımın tarayıcı tabanlı kesiciyi kullanarak daha akıcı bir deneyim için web'den Indema'ya herhangi bir ürünü içe aktarın
- Otomatik e-posta iş akışları ile etkili müşteri adayı oluşturma ve müşteri kazanımından yararlanın
Indema sınırlamaları
- Diğer popüler araçlarla entegrasyon yetenekleri sınırlıdır
- Bazı kullanıcılar daha iyi mobil erişim istediğini belirtmiştir
- Özel proje ihtiyaçları için özelleştirme seçenekleri sınırlıdır
Indema fiyatlandırması
- Solo: Aylık 19 $
- Pro: Aylık 39 $
- VIP: Aylık 49 $
Indema puanları ve yorumları
- Capterra: 4,4/5 (5 yorum)
7. Mydoma Studio
Bu iç tasarım proje yöneticisi yazılımı, kullanıcıların projeleri düzenlemesine ve görevleri yönetmesine yardımcı olan araçlar aracılığıyla iç tasarımcıların işlerini basitleştirmeyi amaçlamaktadır. Mood board'lar oluşturmak ve muhasebe süreçlerini otomatikleştirmek, tasarım sürecini kolaylaştırır. Mydoma Visualizer, tasarımcıların tasarımları hızlı bir şekilde render etmelerine ve 3D görselleştirmelerle müşterileri etkilemelerine olanak tanır. Mobil uygulama ise hareket halindeki iç tasarımcılar için kullanışlıdır.
Mydoma Studio'nun en iyi özellikleri
- İç tasarımcılar için zaman kazandıran eksiksiz araçlar ile tasarım projelerini verimli bir şekilde yönetin
- İç tasarım projelerini dakikalar içinde oluşturun ve tasarımları 3D olarak sergileyin
- Tüm proje verilerini merkezileştirerek müşterilerin ve tasarımcıların tüm proje ayrıntılarına erişmesini sağlayın
- İç mimarların iOS ve Android cihazlarda mobil uygulama aracılığıyla işlerini yönetmelerini sağlayın
- Sezgisel görev yönetimi aracıyla projeleri görevlere ayırın, tasarım proje yönetimi sürecini kolaylaştırın
Mydoma Studio sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar arayüzü eski buluyor
- Fiyatlandırma yapısı tüm işletmeler için uygun olmayabilir
- Özellik seti bazı müşterilerin istediği kadar sağlam değil
Mydoma Studio fiyatlandırması
- Başlangıç: 49 $/ay
- Profesyonel: 69 $/ay
- Profesyonel Takım: 99 $/ay
- Enterprise: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin
- Her plana, her biri 20 $ ek ücret karşılığında ekstra kullanıcılar eklenebilir
Mydoma Studio puanları ve yorumları
- Capterra: 4,2/5 (79 yorum)
8. Studio Designer
Studio Designer, iç tasarım endüstrisi için özel olarak tasarlanmış başka bir dijital platformdur. Yazılımın eksiksiz özellik seti, iç tasarımcıların projeleri baştan sona yönetmelerini sağlar. Proje yönetimi araçları, tasarımcıların tüm proje öğelerini önermelerine, sipariş etmelerine ve faturalandırmalarına olanak tanır ve Studio Capture, çeşitli satıcılardan dijital kaynak sağlama olanağı sunar. Platform, iç tasarımcılar için zaman faturalandırma ve özel muhasebe araçları sunar.
Studio Designer'ın en iyi özellikleri
- Tüm proje öğelerini önerin, sipariş edin ve faturalandırın; takım faaliyetlerini izleyin; iç tasarım projelerini baştan sona yönetin
- Çeşitli tedarikçilerden dijital olarak öğeleri temin ederek tasarım proje yönetimi sürecini kolaylaştırın
- Tasarım projelerine harcadığınız zamanı verimli bir şekilde takip edin ve müşterilere faturalandırın
- Müşteri portalını kullanarak iç tasarım müşterileriyle işbirliği yapın ve ödemeleri kabul edin
- İç mimarlar için özel olarak tasarlanmış entegre muhasebe araçlarıyla finansmanı yönetin
- Finans ve projelerle ilgili sınırsız raporlar oluşturun ve iç tasarım proje yönetimi süreci hakkında içgörüler elde edin
Studio Designer sınırlamaları
- Öğrenme süreci yeni kullanıcılar için karmaşık olabilir
- Bazı kullanıcılar platformu çok pahalı buluyor
- Bazı müşteriler arayüzün hantal veya modası geçmiş olduğundan şikayet etti
Studio Designer fiyatlandırması
- Temel: 54 $/ay
- Profesyonel: Aylık 72 $
Studio Designer puanları ve yorumları
- Capterra: 3/5 (2 yorum)
9. Tasarım Yöneticisi
Design Manager, bireysel iç mimarlar ve büyük iç tasarım firmaları için gelişmiş bir iç tasarım yazılımıdır.
Yazılım, proje yönetimi, satın alma, muhasebe ve daha fazlası için kapsamlı bir araç seti sunar. Müşteri portalı, kullanıcıların teklifleri ve faturaları dijital olarak göndermesini sağlar. Gelişmiş özellikler, envanter yönetimi, veri toplama ve showroom modülleri dahil olmak üzere büyük firmaların projelerini ilerletmesine yardımcı olur.
Design Manager'ın en iyi özellikleri
- Sektörün önde gelen özellik araçlarıyla tasarım projelerini düzenleyin ve doğru zaman faturalandırması yapın
- Müşterilerden depozito, avans ve ödemeleri kolayca tahsil edin ve bunları şirket düzeyinde muhasebeye sorunsuz bir şekilde entegre edin
- Satın alma siparişleri oluşturun, durumlarını izleyin ve özel işler için karmaşık, çok adımlı iş emirlerini yönetin
- Tasarım projeleri ve şirket metrikleri hakkında içgörüler elde etmek için özel raporlar oluşturun
- Müşterilere teklifleri ve faturaları dijital olarak gönderin ve ödemeleri anında tahsil ederek sorunsuz bir proje yönetimi sağlayın
- Envanter yönetimi, veri toplama, satış noktası ve showroomlar için modüller dahil olmak üzere gelişmiş özelliklerin keyfini çıkarın
Design Manager sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar arayüzü eski buluyor
- Yazılımı kurmak ve anlamak zor olabilir
- Bazı kullanıcılar, bu yazılımı benzer seçeneklere göre daha pahalı bulmaktadır
Design Manager fiyatlandırması
- Abonelik: Kullanıcı başına aylık 65 ABD doları
Tasarım Yöneticisi puanları ve yorumları
- G2: 2,8/5 (5 yorum)
10. Plaky
Plaky, basit görsel proje planlaması için görev yönetimi yazılımıdır. Platform, kullanıcıların projeleri yönetmesine, takım üyeleriyle işbirliği yapmasına ve tek bir tıklama ile durum raporları almasına olanak tanır. Sınırsız proje ile Plaky, büyük firmalar için de mükemmel bir proje yönetimi aracıdır.
Plaky'nin en iyi özellikleri
- Proje yönetimi özellikleriyle yapılacakları takip edin, ekip arkadaşlarına görevler atayın ve görevlere özel bilgiler ekleyin
- Takım arkadaşlarınızı işbirliği yapmaya davet edin, görevler dahilinde işleri tartışın ve güncellemeler ve bahsetmeler için bildirimler alın
- Tüm görevlerin durumunu bir bakışta görün ve çoklu görselleştirme seçenekleriyle görevleri çeşitli kriterlere göre filtreleyin
- Plaky mobil uygulamasıyla her yerde kesintisiz proje yönetimi işlevselliği sağlayın
Plaky sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar işbirliği özelliklerini çok basit buluyor
- Sınırlı entegrasyon seçenekleri ve otomasyon özellikleri bazı müşterileri caydırdı
- Mobil uygulamada masaüstü sürümünün bazı özellikleri yoktur
Plaky fiyatlandırma
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 3,99 $
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 8,99 $
Plaky puanları ve yorumları
- Capterra: 5/5 (1 yorum)
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En iyi iç tasarım proje yöneticisi yazılımı, tasarım projenizin tüm hareketli parçalarını kolaylıkla idare etmenizi sağlar. İster konut ister ticari tasarım yapın, bu platformlar düzinelerce dönüm noktası ve teslim edilebilir öğeyi takip etmenin stresini ortadan kaldırır ve mood board'lardan müşteri onaylarına kadar her şeyi çocuk oyuncağı haline getirir.
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