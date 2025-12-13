10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Google Workspace Studio สำหรับทีม

ทีมที่เติบโตเกินกว่า Google Workspace Studio มักต้องการมากกว่าที่ Gemini และเครื่องมือการทำงานร่วมกันพื้นฐานสามารถให้ได้ ผู้ตัดสินใจด้าน IT ผู้ก่อตั้ง และผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการหลายคนต้องการเครื่องมือที่สามารถปรับแต่งได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น พวกเขายังมองหาตัวเลือกความเป็นส่วนตัวที่แข็งแกร่งขึ้นและราคาที่เหมาะสมกับทีมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
ในคู่มือนี้ เราจะแยกแยะทางเลือก 10 รายการของ Google Workspace Studio ที่ควรพิจารณา—ตั้งแต่แพลตฟอร์มอย่างClickUpที่นำเสนอตัวแทน AI และการจัดการงานที่มีโครงสร้าง ไปจนถึงเครื่องมืออย่าง ONLYOFFICE และ Proton ที่เน้นความเป็นส่วนตัวและการปฏิบัติตามข้อกำหนดเมื่อโฮสต์เอง
ไม่ว่าคุณจะกำลังขยายการดำเนินงานหรือกำลังพิจารณาวิธีการทำงานใหม่ ตัวเลือกเหล่านี้จะช่วยให้คุณไปได้ไกลกว่าการใช้ Studio เพียงอย่างเดียว
ทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Google Workspace Studio ในพริบตา
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Google Workspace Studio 👇
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ราคา*
|คลิกอัพ
|ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างและขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับทีมข้ามสายงาน บริษัทที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว และการดำเนินงานระดับองค์กร
|ClickUp Brain สำหรับคำแนะนำตามบริบท, ClickUp Agents สำหรับการกำกับดูแลอัตโนมัติ, ClickUp Automations สำหรับการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ที่เชื่อถือได้, Brain MAX สำหรับการสนับสนุนข้ามแอป, Talk to Text สำหรับการจับความคิดทันที
|ฟรีตลอดไป; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|ไมโครซอฟต์ 365
|ระบบนิเวศน์การผลิตระดับองค์กรสำหรับองค์กรที่ใช้โครงสร้างพื้นฐาน Windows เป็นมาตรฐาน
|การช่วยเหลือแบบ Copilot ตามบริบท, การทำงานอัตโนมัติข้ามแอปพลิเคชันผ่าน Power Automate, ตัวแทนอัตโนมัติ Agents 365 และการเปรียบเทียบเอกสารแบบภาพ
|ทดลองใช้ฟรี; เริ่มต้นที่ $7. 20/เดือนต่อผู้ใช้
|Zoho Workplace
|ทีมที่คำนึงถึงงบประมาณและต้องการชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่มีระบบอัตโนมัติในตัวที่แข็งแกร่ง
|Zia AI Agents สำหรับการตรวจจับความผิดปกติ การทำความสะอาดอีเมล และการจัดหมวดหมู่เอกสาร พร้อมการผสานรวมกับระบบ CRM และระบบนิเวศอย่างแน่นหนา
|ทดลองใช้ฟรี; เริ่มต้นที่ $4/เดือนต่อผู้ใช้
|ONLYOFFICE Workspace
|สภาพแวดล้อมเอกสารที่โฮสต์เองและควบคุมความเป็นส่วนตัวได้ สำหรับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย
|ตัวแทน AI ที่ปรับแต่งได้พร้อมสิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียด การแปลเอกสารหลายภาษา การจัดเก็บผลลัพธ์สำหรับผลลัพธ์จาก AI และลายเซ็นดิจิทัลที่ได้รับการรับรอง
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $30/เดือนต่อผู้ดูแลระบบ
|โปรตอน ซูท
|การดำเนินงานที่มีความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัว เช่น ทีมกฎหมาย กลุ่มด้านการดูแลสุขภาพ นักข่าว และองค์กรที่มีความอ่อนไหวต่อความปลอดภัย
|อีเมลเข้ารหัสแบบเข้าถึงศูนย์, ไดรฟ์และเอกสาร; Lumo AI ที่ไม่มีการบันทึกข้อมูล; ลิงก์หมดอายุ; และอีเมลเข้ารหัสพร้อมการควบคุมการหมดอายุ
|เริ่มต้นที่ $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
|แนวคิด
|พื้นที่ทำงานที่ปรับเปลี่ยนได้อย่างสูงสำหรับทีมที่ผสมผสานเอกสาร ฐานข้อมูล วิกิ และศูนย์ความรู้ที่ช่วยด้วย AI
|การสกัดข้อมูลด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์, การค้นหาความรู้ทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน, การอัปเดตนโยบายอัตโนมัติ, และโครงสร้างฐานข้อมูลแบบหลายมุมมอง
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $12/เดือนต่อผู้ใช้
|บทส่งท้าย
|ระบบเอกสารแบบโต้ตอบสำหรับทีมที่สร้างกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเอกสารที่คล้ายกับแอปพลิเคชัน
|คอลัมน์ AI สำหรับการเสริมข้อมูลจำนวนมาก การทำงานอัตโนมัติตามกำหนดเวลา ระบบนิเวศ Packs ที่เชื่อมต่อ และการควบคุมประวัติเวอร์ชัน
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $12/เดือน ต่อผู้สร้างเอกสาร
|LibreOffice ออนไลน์
|การร่วมมือเอกสารแบบโอเพนซอร์สสำหรับทีมที่ต้องการหลีกเลี่ยงการผูกขาดกับผู้ให้บริการหรือชุดคลาวด์แบบกรรมสิทธิ์
|การแก้ไขผ่านเว็บเบราว์เซอร์สำหรับ Writer/Calc/Impress, ความสามารถในการจัดการเอกสารแม่แบบ, การผสานจดหมาย, และเครื่องมือวาดภาพเวกเตอร์
|ฟรี (โอเพนซอร์ส)
|บิทริกซ์24
|ระบบบริหารจัดการธุรกิจครบวงจรสำหรับ SME รวม CRM, การสื่อสารทีม, งาน และระบบอัตโนมัติ
|CoPilot AI สำหรับการถอดเสียงการสนทนา, การสร้างงานที่มีโครงสร้าง, การเขียนเนื้อหาใหม่, และการอัปเดต CRM อัตโนมัติ
|ทดลองใช้ฟรี; เริ่มต้นที่ $61/เดือน ต่อองค์กร
|โพลาริส ออฟฟิศ
|กระบวนการทำงานเอกสารที่รองรับทุกอุปกรณ์สำหรับทีมที่ทำงานข้ามแพลตฟอร์มเดสก์ท็อป, มือถือ และเว็บ
|AI Write สำหรับการสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ, Ask Doc สำหรับข้อมูลเชิงลึกจากไฟล์ PDF, การสร้างงานนำเสนออัตโนมัติ และการสแกนเอกสารด้วย OCR บนมือถือ
|ทดลองใช้ฟรี; เริ่มต้นที่ $7.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Google Workspace Studio?
ก่อนเปรียบเทียบเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI ควรทราบก่อนว่าอะไรคือสิ่งจำเป็นสำหรับกระบวนการทำงานของทีมคุณ ทางเลือกที่ดีควรช่วยคุณในการร่วมมือกัน สร้างเนื้อหา และทำให้ภารกิจประจำวันเป็นอัตโนมัติได้ ทั้งนี้ควรทำโดยไม่ทำให้สิ่งต่าง ๆ ซับซ้อนมากขึ้น
นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อประเมินทางเลือกของ Google Workspace Studio:
- การควบคุมการสร้างตัวแทน: ตั้งค่าตัวกระตุ้น เงื่อนไข และการดำเนินการหลายขั้นตอนที่แม่นยำและทำงานได้ตามที่คุณต้องการ
- การเข้าถึงข้ามแอป: ขยายขอบเขตไปไกลกว่า Google Workspace—เชื่อมต่อกับ CRM, HR, ทีมสนับสนุน และเครื่องมือด้านวิศวกรรมของคุณได้เช่นกัน
- ข้อมูลที่เต็มไปด้วยบริบท: ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล วิกิ หรือ API ของคุณ เพื่อให้ตัวแทนสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล ไม่ใช่การคาดเดา
- การกำกับดูแลในตัว: รับบันทึกการตรวจสอบ, การติดตามการใช้งาน, และสิทธิ์ตามบทบาทเพื่อรักษาความปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อกำหนด
- ความปลอดภัยระดับองค์กร: ควบคุมการเข้ารหัส ระดับการเข้าถึง และการจัดเก็บข้อมูลเพื่อความสบายใจ
- การสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ด: ใช้เครื่องมือสร้างแบบลากและวาง และเทมเพลตที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อออกแบบ ทดสอบ และเปิดตัวตัวแทนได้อย่างรวดเร็ว
📮 ClickUp Insight:มีเพียง 10% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราที่ใช้ผู้ช่วยเสียง (4%) หรือตัวแทนอัตโนมัติ (6%) สำหรับแอปพลิเคชัน AI ในขณะที่ 62% ชอบใช้เครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude การยอมรับที่ต่ำกว่าสำหรับผู้ช่วยและตัวแทนอาจเกิดจากเครื่องมือเหล่านี้มักถูกปรับให้เหมาะสมกับงานเฉพาะ เช่น การใช้งานแบบไม่ต้องใช้มือหรือเวิร์กโฟลว์เฉพาะ
ClickUp นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลกให้กับคุณClickUp Brainทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย AI แบบสนทนาที่สามารถช่วยเหลือคุณในหลากหลายกรณีการใช้งาน ในทางกลับกัน ตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ภายในช่องทางClickUp Chatสามารถตอบคำถาม จัดลำดับความสำคัญของปัญหา หรือแม้แต่จัดการงานเฉพาะได้!
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Workspace Studio
ต่อไปนี้คือรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกของเราสำหรับทางเลือกที่ดีที่สุดของ Google Workspace Studio 🎯
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติที่มีโครงสร้างและขับเคลื่อนด้วย AI ในระบบนิเวศที่รวมเป็นหนึ่งเดียว)
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUpเป็นศูนย์กลางของระบบการทำงานของคุณ มันรวบรวมงาน โครงการ เอกสาร AI และการทำงานอัตโนมัติไว้ในที่เดียวในConverged AI Workspace ที่แรกและเดียว
นี่คือสิ่งที่มาแทนที่กระบวนการทำงานที่กระจัดกระจายใน Google Workspace Studio ตอนนี้คุณมีระบบเดียวที่จัดระเบียบไว้แล้ว ความรับผิดชอบสามารถขยายตัวได้อย่างง่ายดาย
เคลื่อนที่เร็วขึ้นด้วย AI ที่เข้าใจบริบท
ClickUp Brainไม่เดา—มันอ่านพื้นที่ทำงานของคุณและเข้าใจโครงการของคุณ สิ่งนี้ให้คำแนะนำที่มีรากฐานมาจากบริบทในโลกแห่งความเป็นจริง แทนที่จะเป็นเพียงข้อเสนอแนะผิวเผิน
สมมติว่าคุณจัดการกระบวนการเริ่มต้นใช้งานสำหรับกลุ่มลูกค้าใหม่หลายกลุ่ม
คุณขอให้ ClickUp Brain ตรวจสอบการอัปเดตในภารกิจ เอกสารที่เชื่อมโยง และความคิดเห็นล่าสุดในพื้นที่ทำงานสำหรับการเริ่มต้นใช้งานของคุณ มันระบุช่องว่างระหว่างส่วนต่างๆ เน้นเจ้าของที่ต้องการความช่วยเหลือ และให้ลำดับขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจน คุณเข้าสู่การประชุมทบทวนด้วยความพร้อมและพร้อมที่จะมอบหมายงาน
นี่คือวิธีการใช้ AI สำหรับงานประจำวัน:
📌 ลองใช้ข้อความนี้: ตรวจสอบพื้นที่ทำงานสำหรับการเริ่มต้นใช้งานของเรา สรุปช่องว่างในแต่ละส่วนและระบุการดำเนินการติดตามผลที่ฉันควรมอบหมายในวันนี้
สนับสนุนการทำงานของคุณด้วยตัวแทน AI
ClickUp Agentsช่วยให้ทีมของคุณขยายงานปฏิบัติการได้โดยไม่ต้องเพิ่มเครื่องมือเพิ่มเติม พวกเขาอ่านกิจกรรมในพื้นที่ทำงาน ตีความรูปแบบ และดำเนินการตามขั้นตอนปกติเพื่อให้กระบวนการทำงานของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นและเชื่อถือได้
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าทีม PMO ของคุณติดตามโครงการนำร่องหลายโครงการที่ดำเนินการพร้อมกัน คุณสร้าง Custom Agent ที่ตรวจสอบแดชบอร์ดของโครงการทุกเช้า ระบุงานที่ล่าช้า และโพสต์การอัปเดตสั้น ๆ ภายในงานวางแผนประจำสัปดาห์ของคุณ
ชมวิดีโอนี้เพื่อสร้างของคุณเอง:
นอกจากนี้ การเริ่มต้นใช้งาน ตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้า ก็ทำได้ง่าย:
- ตัวแทนตอบคำถามสด ตอบคำถามของทีมทันทีโดยใช้บริบทของพื้นที่ทำงานจริง
- ตัวแทนข่าวกรองสด เปิดเผยข้อมูลเชิงลึก, ระบุความเสี่ยงที่กำลังเกิดขึ้น, และสร้างสรุปตามข้อมูลโครงการสด
- ตัวแทนรายงานอัตโนมัติ รวบรวมรายงาน การอัปเดตสถานะ หรือสรุปแดชบอร์ดตามตัวกระตุ้นหรือกำหนดการ
- ตัวแทนสร้างงาน ตรวจสอบข้อมูลนำเข้า เช่น แบบฟอร์ม, ตั๋ว, หรือข้อความ และสร้างงานโดยอัตโนมัติพร้อมเจ้าของที่เหมาะสมและข้อมูลเมตา
- ตัวแทนการแจ้งเตือนและเตือนภัย เฝ้าระวังรายการที่เกินกำหนด สถานะที่เปลี่ยนแปลง หรือความคิดเห็นใหม่ และแจ้งเตือนบุคคลที่เหมาะสม
🔍 คุณรู้หรือไม่? 79% ของบริษัทกล่าวว่าพวกเขากำลังนำเอเจนต์ AI มาใช้แล้ว—66% ของบริษัทเหล่านั้นรายงานว่ามีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานที่วัดได้
ทำให้กระบวนการที่เชื่อถือได้เป็นอัตโนมัติ
ClickUp Automationช่วย คุณออกแบบขั้นตอนการทำงานที่มีโครงสร้างซึ่งทำงานได้ด้วยตัวเอง ด้วยการกำจัดจุดตรวจสอบที่ต้องทำด้วยตนเอง พื้นที่ทำงานของคุณจะทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ ด้วยวิธีนี้ ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์แทนที่จะเป็นการอัปเดตสถานะ
ตัวอย่างเช่น ทีมการตลาดที่ดูแลการดำเนินแคมเปญตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการรายงานสามารถ:
- อัปเดตแดชบอร์ดรายงานทันทีเมื่อภารกิจเสร็จสิ้น
- กำหนดงานโดยอัตโนมัติเมื่อแคมเปญย้ายไปยังขั้นตอนใหม่
- ใช้รายการตรวจสอบที่ตั้งไว้ล่วงหน้าตามประเภทของแคมเปญ
นำบริบทของพื้นที่ทำงานของคุณไปยังทุกแอป
ClickUp BrainGPTทำหน้าที่เป็นเพื่อน AI ของคุณทั้งบนเดสก์ท็อปและเบราว์เซอร์
คุณเปิดแถบด้านข้าง ถามคำถาม และ BrainGPT จะใช้บริบทจากพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อสนับสนุนงานที่คุณทำนอก ClickUp
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณปรับปรุงชุดกลยุทธ์รายไตรมาสในเครื่องมืออื่น จากนั้นคุณเปิด BrainGPT และขอให้มันสรุปความคืบหน้าตามแผนงานของคุณ มันจะอ่านงานและเอกสารของคุณ ระบุโครงการที่เสร็จสิ้นแล้วและความเสี่ยงที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข และสร้างเนื้อหาสำหรับสไลด์ของคุณ
คุณมีสมาธิเพราะ AI ของคุณติดตามงานจริงของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดการงานทั้งหมดในที่เดียว: จัดระเบียบโครงการ ติดตามความรับผิดชอบ แนบไฟล์ และขับเคลื่อนงานให้ก้าวหน้าด้วยClickUp Tasks
- สร้างเนื้อหาที่การดำเนินงานเกิดขึ้นจริง: ร่างบรีฟ เขียนสคริปต์ จัดเก็บแนวทาง และเชื่อมโยงเอกสารทุกชิ้นกับงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อไม่ให้ข้อมูลแยกส่วนด้วยClickUp Docs
- ค้นหาทุกสิ่งในพื้นที่ทำงานของคุณได้ทันที: ดึงผลลัพธ์จากงาน เอกสาร แชท ความคิดเห็น ไฟล์แนบ และแอปที่เชื่อมต่อ ด้วยClickUp Enterprise Search
- รักษาการสื่อสารให้เชื่อมโยงกับผลลัพธ์ที่คาดหวัง: ใช้ClickUp Chatเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความคืบหน้าภายในพื้นที่หรืองานที่คุณกำลังดำเนินการอยู่ เพื่อให้การสนทนาไม่แยกออกจากงาน
- ดูโครงการและประสิทธิภาพการทำงานในมุมมองเดียว: ติดตามความคืบหน้า, ปริมาณงาน, กำหนดเวลา, และผลงานของทีมผ่านบัตรที่สามารถปรับแต่งได้ในแดชบอร์ดของ ClickUp
- จับไอเดียได้เร็วขึ้น 4 เท่า: พูดอัปเดต บันทึกความคิดสร้างสรรค์ หรือรายการที่ต้องดำเนินการด้วยClickUp Talk to Textใน Brain MAX แล้วแปลงเป็นข้อความที่ชัดเจนภายในพื้นที่ทำงานของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แผนฟรีมีข้อจำกัดสำหรับการใช้งาน AI และตัวแทน
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ที่มีความสุขได้แบ่งปันรีวิวนี้บน G2:
ฉันพบว่า ClickUp มีคุณค่าอย่างมากเพราะมันรวมฟังก์ชันต่าง ๆ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งทำให้งานและการสื่อสารทั้งหมดถูกรวบรวมไว้ในที่เดียว ทำให้ฉันได้รับบริบทครบถ้วน 100% การผสานรวมนี้ช่วยให้การจัดการโครงการง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพและความชัดเจน ฉันชอบฟีเจอร์ Brain AI เป็นพิเศษ เพราะมันทำหน้าที่เป็นตัวแทน AI ที่ดำเนินการตามคำสั่งของฉันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานแทนฉันได้อย่างมีประสิทธิผล
การมีระบบอัตโนมัติเช่นนี้มีประโยชน์มาก เพราะช่วยให้กระบวนการทำงานของฉันเป็นระบบมากขึ้น และลดการใช้แรงงานที่ต้องทำด้วยตนเอง นอกจากนี้ การตั้งค่าเริ่มต้นของ ClickUp ก็ง่ายต่อการนำทาง ทำให้การเปลี่ยนผ่านจากเครื่องมืออื่น ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น ฉันยังชื่นชมที่ ClickUp สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ฉันใช้ เช่น Slack, Open AI, และ GitHub ได้เป็นอย่างดี ทำให้สภาพแวดล้อมการทำงานมีความสอดคล้องกัน ทั้งหมดนี้ทำให้ฉันขอแนะนำ ClickUp อย่างสูงแก่ผู้อื่น
ฉันพบว่า ClickUp มีคุณค่าอย่างยิ่งเพราะมันรวมฟังก์ชันต่าง ๆ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งทำให้งานและการสื่อสารทั้งหมดถูกรวบรวมไว้ในที่เดียว ทำให้ฉันได้รับบริบทครบถ้วน 100% การผสานรวมนี้ช่วยให้การจัดการโครงการง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพและความชัดเจน ฉันชอบฟีเจอร์ Brain AI เป็นพิเศษ เพราะมันทำหน้าที่เป็นตัวแทน AI ที่ดำเนินการตามคำสั่งของฉันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานแทนฉันได้อย่างมีประสิทธิผล
การมีระบบอัตโนมัติเช่นนี้มีประโยชน์มาก เพราะช่วยให้กระบวนการทำงานของฉันเป็นระบบมากขึ้น และลดความจำเป็นในการทำงานด้วยตนเอง นอกจากนี้ การตั้งค่าเริ่มต้นของ ClickUp ก็ง่ายต่อการใช้งาน ทำให้การเปลี่ยนผ่านจากเครื่องมืออื่น ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น ฉันยังชื่นชมที่ ClickUp สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ฉันใช้ เช่น Slack, Open AI, และ GitHub ได้เป็นอย่างดี ทำให้สภาพแวดล้อมการทำงานมีความสอดคล้องกัน ทั้งหมดนี้ทำให้ฉันขอแนะนำ ClickUp ให้กับผู้อื่นอย่างสูง
🔍 คุณรู้หรือไม่? ความสนใจในตัวแทน AI กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว62% ขององค์กรกล่าวว่าพวกเขากำลังทดลองใช้ตัวแทนเหล่านี้แล้ว โดยมองว่าตัวแทนเป็นเครื่องมือสำคัญถัดไปสำหรับการทำงานที่ฉลาดและรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. Microsoft 365 (เหมาะที่สุดสำหรับระบบนิเวศองค์กรที่มีอยู่แล้ว)
Microsoft 365 เชื่อมต่อ Word, Excel, PowerPoint, Outlook และ Teams ผ่าน Copilot AI ซึ่งทำงานตามบริบทภายในแอปที่คุณกำลังใช้งาน Power Automate เชื่อมโยงเวิร์กโฟลว์ระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ ผ่านตัวสร้างแบบภาพ ทำการดึงข้อมูลอีเมลลงในสเปรดชีต, เรียกใช้กระบวนการอนุมัติใน Teams หรือซิงค์เอกสาร SharePoint
ทางเลือกของ Google Workspace Studio ทำงานได้อย่างเป็นธรรมชาติสำหรับองค์กรที่ใช้โครงสร้างพื้นฐานของ Windows อยู่แล้ว สร้างระบบที่เชื่อมโยงกันซึ่งให้ความรู้สึกเป็นของเดิมมากกว่าการเชื่อมต่อแบบแยกส่วน
ตัวแทนอัตโนมัติพัฒนาซอฟต์แวร์การสื่อสารภายในให้ก้าวไปอีกขั้นโดยอนุญาตให้ผู้ใช้สร้างตัวแทน AI อัตโนมัติเพื่อตรวจสอบกระบวนการทางธุรกิจเฉพาะ ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น และดำเนินการเวิร์กโฟลว์ทั่วทั้งระบบนิเวศโดยไม่ต้องมีการกำกับดูแลจากมนุษย์อย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft 365
- วิเคราะห์รูปแบบความรู้สึกในอีเมลและรับคำแนะนำจาก AI เกี่ยวกับเวลาส่งที่เหมาะสมที่สุดโดยอิงจากการที่ผู้รับมีปฏิสัมพันธ์กับข้อความของคุณในอดีต
- เปรียบเทียบเอกสารได้สูงสุดห้าฉบับพร้อมกันใน OneDrive และเน้นความแตกต่างที่สำคัญทันทีเพื่อปรับปรุงการตรวจสอบสัญญาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- สร้างสื่อภาพโดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติผ่าน Business Chat หรือ Visual Creator Agent
- สร้างตัวแทนอัตโนมัติที่กำหนดเองได้ซึ่งตรวจสอบสภาวะและดำเนินการตามการกระทำที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์
ข้อจำกัดของ Microsoft 365
- Copilot AI ต้องซื้อชั้นการสมัครสมาชิกเพิ่มเติมนอกเหนือจากใบอนุญาต Microsoft 365 พื้นฐาน
- อินเทอร์เฟซกระจายเครื่องมือไปทั่วแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกันหลายสิบตัว ซึ่งทำให้ผู้ใช้ใหม่สับสนเมื่อพยายามค้นหาฟังก์ชันพื้นฐาน
ราคาของ Microsoft 365
- ทดลองใช้ฟรี
- Microsoft 365 Business Basic: 7.20 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Standard: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Premium: $26.40 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับ Microsoft 365
- G2: 4. 6/5 (5,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (13,950+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Microsoft 365 อย่างไรบ้าง?
ตามการรีวิวของG2:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Microsoft Copilot คือการผสานรวมกับแอปพลิเคชัน Microsoft 365 อย่างราบรื่น เช่น Word, Excel และ Outlook มันช่วยประหยัดเวลาโดยการสร้างร่างเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปเนื้อหาของข้อความยาวหรือเอกสารภายในไม่กี่วินาที คำแนะนำทางภาษาธรรมชาติทำให้การใช้งานง่ายมาก แม้แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคสูง. สำหรับงานที่ต้องทำซ้ำหรือต้องการการค้นคว้าอย่างมาก รู้สึกเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวอยู่ในที่ทำงานของฉัน ซึ่งช่วยปรับปรุงทั้งประสิทธิภาพการทำงานและความตั้งใจ. *
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Microsoft Copilot คือการผสานรวมกับแอปพลิเคชัน Microsoft 365 อย่างราบรื่น เช่น Word, Excel และ Outlook ซึ่งช่วยประหยัดเวลาโดยการสร้างร่างเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปเนื้อหาจากข้อความยาวหรือเอกสารภายในไม่กี่วินาที คำแนะนำทางภาษาธรรมชาติทำให้การใช้งานง่ายมาก แม้แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคสูง. สำหรับงานที่ต้องทำซ้ำหรือต้องการการค้นคว้าอย่างมาก รู้สึกเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวอยู่ในที่ทำงานของฉัน ซึ่งช่วยเพิ่มทั้งประสิทธิภาพการทำงานและความตั้งใจ. *
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:การทดลองที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้สร้างฝูงหุ่นยนต์ขนาดเล็กที่เรียกว่า Kilobots ขึ้นมาหุ่นยนต์แต่ละตัวอาจดูซุ่มซ่ามและเคลื่อนไหวช้า แต่เมื่อรวมกันเป็นพันตัว พวกมันสามารถสร้างรูปร่าง ลวดลาย และพฤติกรรมที่ประสานกันได้อย่างน่าทึ่ง จนแทบดูเหมือนมีชีวิต นี่ถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของการที่สิ่งมีชีวิตที่เรียบง่ายสามารถสร้างปัญญาที่ซับซ้อนได้
3. Zoho Workplace (เหมาะที่สุดสำหรับการดำเนินงานที่มีงบประมาณจำกัด)
Zoho Workplace รวมอีเมล เอกสาร สเปรดชีต งานนำเสนอ แชท และการประชุมทางวิดีโอไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
Zia AI ทำงานเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะครอบคลุมเครื่องมือการทำงานระยะไกลทั้งหมด โดยสแกนรูปแบบและทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ ผู้ดูแลระบบสามารถเชื่อมต่อโมเดลจากบุคคลที่สาม เช่น ChatGPT, Gemini, Claude หรือ Cohere เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฟีเจอร์ของ Zia โดยสามารถกำหนดโมเดลที่แตกต่างกันให้กับงานต่างๆ ตามจุดแข็งของแต่ละโมเดล
ระบบนิเวศที่กว้างขวางของ Zoho สร้างสะพานเชื่อมต่ออย่างเป็นธรรมชาติระหว่างข้อมูลลูกค้าและเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้การสอบถามด้านการขายสามารถไหลเข้าสู่ระบบ CRM ได้โดยตรงโดยไม่ต้องโอนย้ายข้อมูลด้วยตนเอง Zia สามารถสแกนอีเมล ระบุลูกค้าที่มีศักยภาพ และสร้างหรือปรับปรุงข้อมูลใน CRM โดยอัตโนมัติตามเนื้อหาที่วิเคราะห์ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Workplace
- PLOY Zia Agents ที่ทำงานอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบรูปแบบอีเมล, ตรวจจับความผิดปกติ, และดำเนินการตามแผนการทำความสะอาดโดยอัตโนมัติ
- กำหนดค่าตัวแทนเพื่อตรวจจับภัยคุกคามด้านความปลอดภัยในอีเมลและตั้งค่ารายงานเหตุการณ์โดยอัตโนมัติสำหรับผู้ดูแลระบบ
- ให้ตัวแทนทำการจัดหมวดหมู่และจัดระเบียบเอกสารทางกฎหมายโดยอัตโนมัติ และส่งต่อเพื่อตรวจสอบตามการวิเคราะห์เนื้อหา
- เข้าถึงโหมดออฟไลน์ใน Zoho Writer เพื่อดำเนินการแก้ไขเอกสารต่อได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยการเปลี่ยนแปลงจะถูกซิงค์โดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอีกครั้ง
ข้อจำกัดของ Zoho Workplace
- การออกแบบทางสายตาดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับเครื่องมือการจัดการโครงการสมัยใหม่ โดยเฉพาะในตัวแก้ไขเอกสารและอินเทอร์เฟซสเปรดชีต
- ตัวเลือกการผสานรวมจะแคบลงอย่างมากนอกระบบนิเวศผลิตภัณฑ์ของ Zoho
ราคาของ Zoho Workplace
- ทดลองใช้ฟรี
5 GB
- มาตรฐานสถานที่ทำงาน: $4/เดือนต่อผู้ใช้
- Mail Lite: $1/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- เมลพรีเมียม: $4/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- มืออาชีพในที่ทำงาน: 7 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กรในสถานที่ทำงาน: ราคาตามความต้องการ
10 GB
- มาตรฐานสถานที่ทำงาน: $4/เดือนต่อผู้ใช้
- Mail Lite: $1.25 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- เมลพรีเมียม: $4/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- มืออาชีพในที่ทำงาน: 7 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กรในสถานที่ทำงาน: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิว Zoho Workplace
- G2: 4. 4/5 (26,440+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho Workplace อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2แบ่งปันว่า:
ฉันชื่นชอบฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติที่แข็งแกร่งของ Zoho CRM ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานซ้ำๆ เช่น การติดตามลูกค้าและการจัดการขั้นตอนการทำงาน ทำให้ฉันประหยัดเวลาได้มากมาย ผู้ช่วย AI ชื่อ Zia เป็นจุดเด่นที่โดดเด่น โดยให้ข้อมูลเชิงลึกที่คาดการณ์ล่วงหน้าและการตรวจจับความผิดปกติที่ช่วยให้ฉันจัดลำดับความสำคัญของลีดที่มีศักยภาพสูงได้ การผสานรวมอย่างราบรื่นกับแอปมากกว่า 1,000 แอป รวมถึง Google Workspace และ Mailchimp ทำให้มีความหลากหลายอย่างไม่น่าเชื่อ นอกจากนี้ แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และการวิเคราะห์ขั้นสูงยังให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ที่ช่วยขับเคลื่อนการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ฉันชื่นชอบฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติที่แข็งแกร่งของ Zoho CRM ซึ่งช่วยปรับปรุงงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การติดตามลูกค้าและการจัดการขั้นตอนการทำงานให้ราบรื่น ประหยัดเวลาของฉันไปได้มาก ผู้ช่วย AI ชื่อ Zia เป็นจุดเด่นที่โดดเด่น โดยให้ข้อมูลเชิงลึกที่คาดการณ์ล่วงหน้าและการตรวจจับความผิดปกติที่ช่วยให้ฉันจัดลำดับความสำคัญของโอกาสที่มีศักยภาพสูง การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับแอปมากกว่า 1,000 แอป รวมถึง Google Workspace และ Mailchimp ทำให้มีความหลากหลายอย่างไม่น่าเชื่อ นอกจากนี้ แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และการวิเคราะห์ขั้นสูงยังให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ที่ช่วยขับเคลื่อนการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
4. ONLYOFFICE Workspace (เหมาะที่สุดสำหรับความเป็นอิสระด้านโครงสร้างพื้นฐาน)
ONLYOFFICE Workspace ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง โดยไม่พึ่งพาผู้ให้บริการคลาวด์ภายนอก
มันมีตัวแทน AI สำหรับการวิเคราะห์เอกสาร, การสร้างเนื้อหา, การค้นหาเว็บ, และงานการจัดการพื้นที่ทำงาน. พวกมันสามารถจัดระเบียบไฟล์และเชิญสมาชิกทีมได้. คุณสามารถเชื่อมต่อผู้ให้บริการ AI เช่น OpenAI, Anthropic, TogetherAI, หรือ OpenRouter กับตัวแทนเหล่านี้ได้. จากนั้น, เปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์ MCP ให้พวกมันสามารถโต้ตอบกับองค์ประกอบของ DocSpace ได้โดยตรง.
ตัวแทนสามารถค้นหาผ่านฐานความรู้ของคุณ (ที่ถูกจัดทำดัชนีจากเอกสารของคุณเอง) หรือดึงข้อมูลจากเว็บเมื่อจำเป็น ประเภทของห้องรวมถึงพื้นที่สำหรับการทำงานร่วมกันของทีมสำหรับการเขียนร่วมกัน ห้องที่กำหนดเองสำหรับกระบวนการทำงานเฉพาะ ห้องสาธารณะสำหรับการแชร์ภายนอก ห้องกรอกแบบฟอร์มสำหรับการเก็บข้อมูล และห้องข้อมูลเสมือนสำหรับการจัดการที่ปลอดภัย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ONLYOFFICE Workspace
- สร้างตัวอย่างตัวแทน AIที่กำหนดเองพร้อมคำแนะนำและวัตถุประสงค์เฉพาะ มอบสิทธิ์การเข้าถึงให้กับ ผู้จัดการตัวแทน, ผู้สร้างเนื้อหา หรือ ผู้ชม
- แปลเอกสารระหว่างกว่า 30 ภาษาได้โดยตรงในตัวแก้ไขโดยไม่ต้องคัดลอกข้อความไปยังเครื่องมือภายนอก
- บันทึกผลลัพธ์ที่สร้างโดย AI ไปยัง ที่เก็บผลลัพธ์ ซึ่งคุณสามารถแก้ไขต่อ ร่วมมือกับทีม หรือแชร์ผ่านลิงก์สาธารณะได้
- เพิ่มลายเซ็นดิจิทัลในสัญญาและข้อตกลงโดยใช้การยืนยันตัวตนด้วยใบรับรองเพื่อความถูกต้องตามกฎหมาย
ข้อจำกัดของพื้นที่ทำงาน ONLYOFFICE
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ดูเหมือนจะใช้งานได้ แต่ไม่ทันสมัย ขาดความประณีตทางภาพที่พบในทางเลือกของ Google Workspace Studio ที่พัฒนาบนคลาวด์โดยเฉพาะ
- รูปแบบการสนับสนุนพึ่งพาช่องทางชุมชนเป็นอย่างมาก แม้ว่าจะมีประโยชน์ แต่ช่องทางเหล่านี้ไม่สามารถให้บริการการตอบสนองที่รวดเร็วและได้รับการรับรองตาม SLA ตามที่ทีมองค์กรคาดหวังจากผู้ให้บริการเชิงพาณิชย์รายใหญ่
ราคาของ ONLYOFFICE Workspace
DocSpace
- ฟรี
- ธุรกิจ: $30/เดือน ต่อผู้ดูแลระบบ
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Docs Enterprise: เริ่มต้นที่ $1,500
การให้คะแนนและรีวิวพื้นที่ทำงาน ONLYOFFICE
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 320 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ONLYOFFICE Workspace อย่างไรบ้าง?
ตามที่แชร์บน G2:
หนึ่งในสิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ OnlyOffice คือมีคุณสมบัติและเครื่องมือที่หลากหลายซึ่งช่วยให้ฉันสามารถสร้างและแก้ไขเอกสาร, ตารางคำนวณ, และการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล. คุณสมบัติที่โดดเด่นอีกอย่างของ OnlyOffice คืออินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ซึ่งทำให้การทำงานกับเอกสารเป็นเรื่องง่ายมาก. นอกจากนี้ซอฟต์แวร์ยังทำงานได้อย่างราบรื่นบนแพลตฟอร์มและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทำให้ฉันสามารถทำงานได้จากทุกที่และทุกเวลา.
หนึ่งในสิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ OnlyOffice คือมีคุณสมบัติและเครื่องมือที่หลากหลายซึ่งช่วยให้ฉันสามารถสร้างและแก้ไขเอกสาร, ตารางคำนวณ, และการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล. คุณสมบัติที่โดดเด่นอีกอย่างของ OnlyOffice คือมีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ซึ่งทำให้การทำงานกับเอกสารเป็นเรื่องง่ายมาก. นอกจากนี้ซอฟต์แวร์ยังทำงานได้อย่างราบรื่นบนแพลตฟอร์มและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทำให้ฉันสามารถทำงานได้จากทุกที่และทุกเวลา.
🔍 คุณทราบหรือไม่? แม้ว่า57% ของผู้นำคาดหวังผลตอบแทนที่วัดได้ภายในปีหน้า แต่ส่วนใหญ่กล่าวว่าประโยชน์ได้เริ่มปรากฏให้เห็นแล้ว 97% เห็นการเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการทำงาน 94% รายงานว่ามีความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่งขึ้น และ 91% กล่าวว่าคุณภาพการทำงานดีขึ้น
5. โปรตอน ซูท (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการข้อมูลลับ)
Proton Suite มุ่งเน้นการเข้ารหัสแบบไม่มีการเข้าถึง (zero-access encryption) ซึ่งหมายความว่าข้อมูลของคุณจะถูกเข้ารหัสบนอุปกรณ์ของคุณก่อนที่จะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Proton ระบบการเข้ารหัสนี้ถูกใช้กับอีเมล ไดรฟ์ ปฏิทิน และเอกสารทั้งหมด
พวกเขาได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายความเป็นส่วนตัวของสวิตเซอร์แลนด์ ไม่ใช่กฎการสอดส่องของสหรัฐอเมริกา Proton ได้เพิ่ม Lumo ซึ่งเป็นผู้ช่วย AI ที่ไม่บันทึกการสนทนาและเข้ารหัสแชทที่บันทึกไว้เพื่อให้ไม่มีใครสามารถอ่านได้ มันถูกสร้างขึ้นบนแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่แบบเปิด(LLMs) มันทำงานจากศูนย์ข้อมูลของ Proton ในยุโรป และไม่ใช้ผู้ให้บริการภายนอกเช่น OpenAI
คุณสามารถอัปโหลดเอกสารได้โดยตรงจาก Proton Drive เพื่อการวิเคราะห์โดยไม่ทิ้งร่องรอยไว้บนเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ, ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย, นักข่าว, และนักกิจกรรมต่างพึ่งพาการรักษาความลับอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติการค้นหาถูกจำกัดไว้ สาเหตุนี้เกิดขึ้นเพราะการดัชนีบนเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถทำงานได้ในขณะที่เนื้อหาถูกเข้ารหัส
คุณสมบัติเด่นของ Proton Suite
- อัปโหลดไฟล์จาก Proton Drive อย่างปลอดภัยและให้ Lumo สรุป, ร่างอีเมล, หรือตรวจสอบโค้ด—ทั้งหมดด้วยการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง
- เปิดใช้งานโหมดผีเพื่อให้การแชทปัจจุบันของคุณหายไปตลอดกาลเมื่อคุณปิดมัน ไม่ทิ้งบันทึกไว้ที่ไหนเลย
- จัดเก็บไฟล์ใน Proton Drive และแชร์ไฟล์เหล่านั้นผ่านลิงก์ที่ป้องกันด้วยรหัสผ่านซึ่งจะหมดอายุหลังจากครบจำนวนวันที่กำหนดหรือเมื่อมีการเข้าชมครบตามจำนวนครั้งที่กำหนด
- กำหนดวันหมดอายุให้กับอีเมลที่ส่ง วิธีนี้จะทำให้ข้อความไม่สามารถเข้าถึงได้โดยผู้รับหลังจากเวลาที่กำหนด
ข้อจำกัดของ Proton Suite
- ชุดคุณสมบัติตามหลังชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพหลักอย่างมาก ขาดการจัดรูปแบบขั้นสูง, ไลบรารีเทมเพลต, และเครื่องมือแก้ไขที่ซับซ้อน
- การทำงานร่วมกันถูกออกแบบให้เรียบง่ายอย่างตั้งใจ คุณจะได้รับฟีเจอร์แสดงความคิดเห็นและติดตามตำแหน่งเคอร์เซอร์ แต่จะไม่มีเครื่องมือแก้ไขแบบเรียลไทม์หรือฟีเจอร์แนะนำที่ทีมสมัยใหม่คาดหวัง
ราคา Proton Suite
- โปรตอน บิสซิเนส ซูท: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- โปรตอน บิสซิเนส ซูท + ลูโม เอไอ: $27.98 ต่อเดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Proton Suite
- G2: 4. 4/5 (130+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (115+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Proton Suite อย่างไรบ้าง?
โปรตอนเมลล์ ให้บริการการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางสำหรับอีเมลที่ส่งผ่านแพลตฟอร์มของตน การเข้ารหัสยังทำงานได้กับบริการอีเมลอื่น ๆ ที่ปลายทางของผู้รับด้วย โปรตอนเมลล์ รองรับการผสานรวมกับกล่องจดหมายของกูเกิลเมลล์ได้อย่างง่ายดายเพื่อการเข้าถึงที่สะดวกในแพลตฟอร์มเดียว โปรตอนเมลล์ ใช้สำหรับการส่งและรับไฟล์เอกสารแนบอย่างปลอดภัยผ่านอีเมล
โปรตอนเมลล์ ให้บริการการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางสำหรับอีเมลที่ส่งผ่านแพลตฟอร์มของตน การเข้ารหัสยังทำงานได้กับบริการอีเมลอื่น ๆ ที่ปลายทางของผู้รับด้วย โปรตอนเมลล์ รองรับการผสานรวมกับกล่องจดหมายของกูเกิลเมลล์ได้อย่างง่ายดายเพื่อการเข้าถึงที่สะดวกในแพลตฟอร์มเดียว โปรตอนเมลล์ ใช้สำหรับการส่งและรับไฟล์เอกสารแนบอย่างปลอดภัยผ่านอีเมล
6. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบพื้นที่ทำงานที่ปรับเปลี่ยนได้)
Notion มีบล็อกพื้นฐาน เช่น ข้อความ ฐานข้อมูล แกลเลอรี กระดาน และปฏิทิน
คุณสามารถจัดเรียงสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นที่ทำงานที่กำหนดเองได้แทนการใช้ประเภทเอกสารที่ตายตัว หน้าต่างๆ สามารถเก็บฐานข้อมูลที่กรองและแสดงข้อมูลในหลากหลายวิธีพร้อมกันได้ ข้อมูลเดียวกันสามารถปรากฏเป็นรายการงาน กระดานคัมบัง ปฏิทิน หรือมุมมองตารางได้
นอกจากนี้ Notion AI ทำงานได้ทั่วทั้งแพลตฟอร์ม มันตอบคำถามโดยดึงข้อมูลจากคุณสมบัติและบันทึกภายในหน้าฐานข้อมูล ลิงก์ระหว่างหน้าสร้างกราฟความรู้ที่เอกสารภายใน บันทึกการประชุม ตัวติดตามงาน และวิกิเชื่อมต่อกันได้อย่างง่ายดาย
ระบบ AI สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือภายนอก เช่น Mail, Box, Outlook, Slack, Google Drive และ GitHub เพื่อให้บริการคำตอบจากบริการเหล่านั้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- เปลี่ยนไฟล์ PDF ที่รกให้กลายเป็นฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างได้ในไม่กี่วินาทีด้วยเครื่องมือสกัดข้อมูลของ Notion AI
- ดึงข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลที่กระจัดกระจาย—กระทู้ใน Slack, เอกสาร, การวิจัยทางเว็บ—และให้ AI แสดงหัวข้อที่เกิดซ้ำทันที
- ขอให้ตัวแทน AI ของคุณค้นหาหน้าเอกสารนโยบายทั่วทั้งพื้นที่ทำงานและอัปเดตด้วยข้อมูลใหม่โดยคงรูปแบบการจัดวางให้สอดคล้องกัน
- สร้างแม่แบบฐานข้อมูลและการจัดการงานที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งจะกรอกข้อมูลใหม่โดยอัตโนมัติด้วยคุณสมบัติ งาน และโครงสร้างที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ข้อจำกัดของโนชั่น
- ประสิทธิภาพอาจช้าลงในเวิร์กสเปซขนาดใหญ่มาก โดยเฉพาะเมื่อใช้ฐานข้อมูลที่มีความซับซ้อนและมีการเชื่อมโยงหลายระดับ
- ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์ยังคงมีข้อจำกัด โดยจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรสำหรับการใช้งานส่วนใหญ่
- Notion AI มีความแข็งแกร่งในการเขียนและสรุป แต่ขาดบริบทการดำเนินงานที่ลึกซึ้งและความสามารถในการทำงานอัตโนมัติที่พบในพื้นที่ทำงาน AI ขั้นสูงกว่า
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวโนชั่น
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?
ตามการรีวิวของG2:
Notion มีความยืดหยุ่นอย่างเหลือเชื่อและช่วยให้ฉันรวบรวมเอกสาร บันทึก งาน และฐานข้อมูลทั้งหมดไว้ในพื้นที่ทำงานที่สะอาดและเรียบร้อยได้ อินเทอร์เฟซใช้งานง่าย โครงสร้างแบบลากและวางทำให้การจัดระเบียบเนื้อหาเป็นเรื่องง่าย และความสามารถในการฝังสื่อประเภทต่างๆ หรือเชื่อมโยงหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมาก ฉันรู้สึกขอบคุณเป็นพิเศษที่มันช่วยให้ฉันสามารถเก็บทุกอย่างไว้ได้—เอกสารโครงการ, รายการงาน, และการวิจัย—อย่างเป็นระเบียบและง่ายต่อการค้นหา. มันยังสามารถปรับแต่งได้มากมาย ทำให้สามารถปรับให้เหมาะกับกระบวนการทำงานที่แตกต่างกันได้ โดยไม่ต้องบังคับให้คุณอยู่ในโครงสร้างที่เคร่งครัด.
Notion มีความยืดหยุ่นอย่างเหลือเชื่อและช่วยให้ฉันสามารถรวบรวมเอกสาร บันทึก งาน และฐานข้อมูลทั้งหมดไว้ในพื้นที่ทำงานที่สะอาดและเรียบร้อยได้ อินเทอร์เฟซใช้งานง่าย โครงสร้างแบบลากและวางทำให้การจัดระเบียบเนื้อหาเป็นเรื่องง่าย และความสามารถในการฝังสื่อประเภทต่างๆ หรือเชื่อมโยงหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างมาก ฉันรู้สึกขอบคุณเป็นพิเศษที่มันช่วยให้ฉันสามารถเก็บทุกอย่างไว้ได้—เอกสารโครงการ, รายการงาน, และการวิจัย—อย่างเป็นระเบียบและง่ายต่อการค้นหา. มันยังสามารถปรับแต่งได้มากมาย ทำให้สามารถปรับให้เหมาะกับกระบวนการทำงานที่แตกต่างกันได้ โดยไม่ต้องบังคับให้คุณอยู่ในโครงสร้างที่เคร่งครัด.
7. โคด้า (เหมาะที่สุดสำหรับการวิศวกรรมเอกสารแบบโต้ตอบ)
ซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ของ Coda เปลี่ยนแปลงเอกสารให้กลายเป็นแอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพ ที่นี่ ตารางเชื่อมต่อกับ API ภายนอก ปุ่มกดเพื่อเรียกใช้การกระทำหลายขั้นตอน และสูตรคำนวณสามารถดำเนินการคำนวณได้ครอบคลุมหลายหน้า
ระบบนิเวศ Packs เชื่อมต่อบริการที่เชื่อมต่อมากกว่า 600 รายการเข้ากับเอกสารโดยตรง รวมถึง Slack, Google Calendar, GitHub, Jira และ Salesforce
Coda AI ทำงานเป็นผู้ช่วยการทำงานที่เชื่อมต่อซึ่งดำเนินการโดยตรงภายในเอกสาร AI สามารถอ้างอิงข้อมูลจากทุกแอปที่เชื่อมต่อ สรุปข้อมูล สร้างเนื้อหาและทำงานซ้ำๆในระดับใหญ่ได้และด้วย Formulas สามารถทำได้มากกว่าฟังก์ชันสเปรดชีตทั่วไป: ส่งข้อความ Slack สร้างเหตุการณ์ในปฏิทิน หรืออัปเดตระบบภายนอกเมื่อมีเงื่อนไขเฉพาะเกิดขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Coda
- สร้างระบบอัตโนมัติที่ทำงานตามกำหนดเวลา, การกระตุ้น, หรือการคลิกปุ่ม—เปลี่ยนเอกสารของคุณให้กลายเป็นกระบวนการทำงานแบบแอปพลิเคชัน
- ใช้คอลัมน์ AI เพื่อเพิ่มข้อมูล จัดหมวดหมู่ หรือสร้างเนื้อหาในหลายร้อยแถวพร้อมกัน
- เชื่อมต่อกับแอปกว่า 600 รายการด้วย Packs ดึงข้อมูลสดจากเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Jira, Salesforce หรือ Google Calendar มาสู่เอกสารของคุณโดยตรง
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงของเอกสารตลอดเวลาและกู้คืนเวอร์ชันก่อนหน้าเมื่อคุณต้องการย้อนกลับการแก้ไข
ข้อจำกัดของโคด้า
- คุณสมบัติขั้นสูงเช่น แพ็ก, สูตรที่ซับซ้อน, และการทำงานอัตโนมัติมาพร้อมกับเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน ทำให้การเชี่ยวชาญเป็นเรื่องยากสำหรับทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
- เอกสารขนาดใหญ่หรือการตั้งค่าความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนอาจทำงานช้าลงหรือยากต่อการดูแลรักษาเมื่อเวลาผ่านไป
- แอปพลิเคชันมือถือมีความสามารถในการแก้ไขที่จำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Coda
ราคาโคด้า
- ฟรี
- ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้สร้างเอกสาร
- ทีม: $36/เดือน ต่อผู้สร้างเอกสาร
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของโคดา
- G2: 4. 6/5 (485+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 95 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Coda อย่างไรบ้าง?
ตามการรีวิวของG2:
Coda ผสานความยืดหยุ่นและโครงสร้างเข้าด้วยกัน – เอกสาร ข้อมูล และเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดในที่เดียว ฉันชอบวิธีที่มันแทนที่เครื่องมือหลายอย่างในขณะที่ยังคงใช้งานง่าย การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การทำงานอัตโนมัติ และตารางที่เชื่อมต่อกันทำให้การจัดระเบียบและการดำเนินโครงการเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังอนุญาตให้ผู้ใช้เชื่อมต่อข้อมูลและสร้างแผนภูมิแบบโต้ตอบได้อีกด้วย
Coda ผสานความยืดหยุ่นและโครงสร้างเข้าด้วยกัน – เอกสาร, ข้อมูล, และกระบวนการทำงานทั้งหมดในที่เดียว ฉันชอบวิธีที่มันแทนที่เครื่องมือหลายตัวในขณะที่ยังคงใช้งานง่าย การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, การทำงานอัตโนมัติ, และตารางที่เชื่อมต่อทำให้การจัดระเบียบและดำเนินโครงการเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังอนุญาตให้ผู้ใช้เชื่อมต่อข้อมูลและสร้างแผนภูมิแบบโต้ตอบได้อีกด้วย
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: นักวิจัยได้สร้าง RoboBeeแมลงหุ่นยนต์ที่มีน้ำหนักน้อยกว่าคลิปหนีบกระดาษ มันสามารถบิน จิกเกาะ และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ทำให้เป็นหนึ่งในระบบตัวแทนที่ใช้งานได้จริงที่เล็กที่สุดที่เคยสร้างมา
8. LibreOffice Online (เหมาะที่สุดสำหรับผู้สนับสนุนโอเพนซอร์ส)
LibreOffice Online นำเอามอเตอร์เดสก์ท็อปของมันมาสู่เบราว์เซอร์ด้วยความช่วยเหลือจากบริการเช่น OffiDocs ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขเอกสารได้อย่างอิสระ โดยไม่มีการผูกขาดจากผู้ให้บริการหรือข้อจำกัดทางลิขสิทธิ์ มันใช้ส่วนขยายเบราว์เซอร์และบริการเว็บที่อนุญาตให้ผู้ใช้สร้าง แก้ไข และดูเอกสารในรูปแบบ DOC, XLS, และ PPT
โปรแกรมแก้ไขนี้อนุญาตให้แก้ไข แสดงความคิดเห็น และจัดรูปแบบพื้นฐานได้พร้อมกัน นอกจากนี้ยังทำงานได้ดีกับรูปแบบไฟล์ของ Microsoft Office และ OpenDocument อีกด้วย ประสบการณ์การใช้งานให้ความรู้สึกเป็นประโยชน์มากกว่าชุดโปรแกรมบนคลาวด์สมัยใหม่ โดยมอบการแก้ไขเอกสารที่เชื่อถือได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LibreOffice Online
- สร้างและแก้ไขเอกสารใน Writer, สเปรดชีตใน Calc, และการนำเสนอใน Impress ได้โดยตรงในเบราว์เซอร์ของคุณ
- สร้างเอกสารหลักที่รวมไฟล์แยกต่างหากหลายไฟล์เข้าด้วยกันเป็นเอกสารที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นหนึ่งเดียว โดยยังคงความสามารถในการแก้ไขไฟล์แต่ละไฟล์ได้
- ใช้การผสานจดหมายเพื่อสร้างจดหมาย, ป้ายชื่อ, หรือซองจดหมายที่มีข้อมูลเฉพาะบุคคลจากแหล่งข้อมูลสเปรดชีต
- ออกแบบวัตถุการวาดและแผนภาพที่กำหนดเองโดยใช้เครื่องมือกราฟิกเวกเตอร์แบบบูรณาการภายในโปรแกรมแก้ไขเอกสาร
ข้อจำกัดของ LibreOffice Online
- การออกแบบอินเทอร์เฟซดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับชุดสำนักงานคลาวด์สมัยใหม่
- ไม่มีการช่วยเหลือจาก AI, เทมเพลตอัจฉริยะ, หรือคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติ
- การปรับใช้แบบโฮสต์เองต้องการการบำรุงรักษาทางเทคนิคอย่างต่อเนื่อง การอัปเดตความปลอดภัย และความเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหา
ราคา LibreOffice Online
- ฟรี (โอเพนซอร์ส)
การให้คะแนนและรีวิว LibreOffice Online
- G2: 4. 3/5 (265+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (2,230+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง LibreOffice Online อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์บน Capterraระบุว่า:
LibreOffice เป็นชุดโปรแกรมสำนักงานที่ทรงพลังและฟรี พร้อมความสามารถในการรองรับไฟล์ได้อย่างดีเยี่ยม อย่างไรก็ตาม อินเทอร์เฟซอาจยังไม่ได้รับการขัดเกลาอย่างเต็มที่ และประสิทธิภาพอาจลดลงเมื่อใช้งานกับเอกสารขนาดใหญ่
LibreOffice เป็นชุดโปรแกรมสำนักงานที่ทรงพลังและฟรี พร้อมความสามารถในการรองรับไฟล์ได้อย่างดีเยี่ยม อย่างไรก็ตาม อินเทอร์เฟซอาจยังไม่ได้รับการขัดเกลาอย่างเต็มที่ และประสิทธิภาพอาจลดลงเมื่อใช้งานกับเอกสารขนาดใหญ่
9. Bitrix24 (เหมาะที่สุดสำหรับฟังก์ชันธุรกิจแบบรวมศูนย์)
Bitrix24 มอบเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั่วไป เช่น เอกสาร งาน แชท และการประชุมทางวิดีโอ แต่ยังมีฟีเจอร์ที่เน้นการดำเนินงานทางธุรกิจอย่างหนัก คุณจะได้รับระบบจัดการดีล การติดตามลูกค้าเป้าหมาย และกระบวนการขายอัตโนมัติ ทั้งหมดนี้อยู่ในที่เดียว CoPilot ทำงานภายในโมดูลเหล่านี้เพื่อสร้างเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล และดูแลกระบวนการที่เป็นกิจวัตร เพื่อให้ทีมสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น
เครื่องมือสร้างกระบวนการทำงานแบบภาพของมันเชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ ของแพลตฟอร์มเข้าด้วยกัน คุณสามารถสร้างลำดับการทำงานอัตโนมัติที่ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การสอบถามครั้งแรกของลูกค้าไปจนถึงใบแจ้งหนี้สุดท้าย
แนวทางแบบครบวงจรนี้ดึงดูดใจธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่ต้องการลดจำนวนเครื่องมือที่ต้องพึ่งพา ข้อแลกเปลี่ยนคือ Bitrix24 อาจรู้สึกแออัด ด้วยฟีเจอร์มากมายที่มีอยู่ในที่เดียว อินเทอร์เฟซอาจสร้างความสับสนในระหว่างการทำงานประจำวัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bitrix24
- ถอดเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ที่บันทึกไว้โดยอัตโนมัติและให้ CoPilot สรุปเนื้อหา พร้อมทั้งกรอกข้อมูลผู้ติดต่อหรือข้อมูลข้อตกลงโดยอัตโนมัติ
- แก้ไขร่างแรกให้เรียบร้อยโดยปรับปรุงไวยากรณ์ น้ำเสียง และความชัดเจนสำหรับอีเมล ข้อเสนอ และโพสต์บนโซเชียลมีเดีย
- สร้างงานที่มีโครงสร้างพร้อมคำอธิบายที่ชัดเจน งานย่อย และรายการตรวจสอบ เพื่อเร่งการตั้งค่าโครงการ
ข้อจำกัดของ Bitrix24
- แพลตฟอร์มอาจทำงานช้าลงเมื่อทีมใช้โมดูลหลายตัวพร้อมกัน ซึ่งมักทำให้ผู้ใช้ต้องมองหาทางเลือก Bitrix24ที่เบากว่า
- คุณภาพการสนับสนุนไม่สม่ำเสมอเนื่องจากประสบการณ์แตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างแผนฟรีและแผนชำระเงิน
ราคา Bitrix24
- ทดลองใช้ฟรี
- พื้นฐาน: 61 ดอลลาร์/เดือน ต่อองค์กร (สำหรับผู้ใช้ห้าคน)
- มาตรฐาน: 124 ดอลลาร์/เดือน ต่อองค์กร (สำหรับผู้ใช้ 50 คน)
- มืออาชีพ: 249 ดอลลาร์/เดือน ต่อองค์กร (สำหรับผู้ใช้ 100 คน)
- องค์กร: $499/เดือน ต่อองค์กร (สำหรับผู้ใช้ 250 คน)
คะแนนและรีวิว Bitrix24
- G2: 4. 1/5 (585+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 975 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Bitrix24 อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้คนหนึ่งเขียนบน Capterra:
มันน่าทึ่งเพราะมีผู้ช่วย AI ที่ทำให้การทำงานง่ายขึ้น สามารถประชุมทางวิดีโอกับเพื่อนร่วมงานเพื่อสื่อสารเรื่องต่างๆ ได้อย่างสะดวก [sic] แพลตฟอร์มนี้มีประโยชน์กับฉันเสมอ
มันน่าทึ่งเพราะมีผู้ช่วย AI ที่ทำให้การทำงานง่ายขึ้น สามารถประชุมทางวิดีโอกับเพื่อนร่วมงานเพื่อสื่อสารเรื่องต่างๆ ได้อย่างสะดวก [sic] แพลตฟอร์มนี้มีประโยชน์กับฉันเสมอ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:การจำลองแบบหลายตัวแทนจริงที่เรียกว่าBoids ซึ่งสร้างขึ้นในช่วงทศวรรษ 1980 แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมฝูงนกเกิดขึ้นจากกฎเล็กๆ สามข้อ: รักษาระยะห่าง, เคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เท่ากัน, และบังคับทิศทางไปยังเพื่อนบ้าน. โมเดลนี้ยังคงถูกใช้ในปัจจุบันเพื่อสอนพื้นฐานของการประสานงานระหว่างตัวแทน.
10. Polaris Office (เหมาะที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ไม่จำกัดอุปกรณ์)
Polaris Office มอบประสบการณ์ที่สอดคล้องกันในทุกอุปกรณ์ที่คุณใช้งาน ไม่ว่าคุณจะทำงานบน Windows, Mac, Linux, iOS, Android หรือเพียงแค่ในเบราว์เซอร์ อินเทอร์เฟซจะให้ความรู้สึกคุ้นเคย นอกจากนี้ยังรองรับไฟล์ Microsoft Office ได้อย่างราบรื่น ทำให้คุณสามารถทำงานร่วมกับลูกค้าหรือเพื่อนร่วมทีมได้โดยไม่ต้องกังวลกับปัญหาการจัดรูปแบบหรือการแปลงไฟล์
เครื่องมือ PDF ของมันไม่เพียงแต่สำหรับการดูเอกสารเท่านั้น คุณสามารถแก้ไข PDF ได้โดยตรง แปลงไฟล์ระหว่างรูปแบบต่าง ๆ และเก็บทุกอย่างไว้ใน Polaris Drive ซึ่งช่วยให้ไฟล์ของคุณซิงค์กันข้ามอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้
Polaris Office ยังมีพื้นที่ทำงาน AI ที่ใช้งานง่าย อีกด้วย ให้ประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับรายงานยาวหรือการนำเสนอโดยไม่ทำให้ผู้ที่เพียงแค่ต้องการทำงานประจำวันรู้สึกหนักใจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Polaris Office
- สร้างบทความ รายงาน หรือเนื้อหาอื่น ๆ ด้วยเครื่องมือ AI Write
- สกัดสรุป, หัวข้อ, หรือคำตอบจากไฟล์ PDF หรือไฟล์ข้อความด้วย Ask Doc
- เปลี่ยนหัวข้อหรือโครงร่างให้กลายเป็นสไลด์นำเสนอฉบับสมบูรณ์โดยอัตโนมัติ
- สแกนเอกสารทางกายภาพจากโทรศัพท์ของคุณและแปลงเป็นข้อความที่แก้ไขได้ด้วย OCR
ข้อจำกัดของ Polaris Office
- ความสามารถขั้นสูงของสเปรดชีต เช่น มาโครที่ซับซ้อน ยังคงมีข้อจำกัด
- เวอร์ชันฟรีจะแสดงโฆษณาภายในอินเทอร์เฟซการแก้ไขเอกสาร ซึ่งอาจขัดจังหวะการทำงาน
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาการซิงค์เป็นครั้งคราวเมื่อใช้งานหลายอุปกรณ์พร้อมกัน
ราคาของ Polaris Office
- ทดลองใช้ฟรี
- ธุรกิจ: 7.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- การศึกษา: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Polaris Office
- G2: 4. 3/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Polaris Office อย่างไรบ้าง?
ตามการรีวิวของG2:
เรียบง่าย สมบูรณ์แบบ และใช้งานได้อย่างไร้ที่ติ คือสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันชื่นชอบเกี่ยวกับชุดโปรแกรมนี้ มันมีราคาที่จับต้องได้และรวมทุกสิ่งที่คุณต้องการไว้ในแพ็กเกจเดียว ทำให้รู้สึกสะดวกสบาย เพราะทุกอย่างที่คุณอาจต้องการจากชุดโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร ตารางงาน สไลด์ หรือไฟล์ PDF ล้วนพร้อมใช้งานได้ทันที ฉันยังชอบที่ชุดโปรแกรมนี้รองรับการทำงานร่วมกันหลายคนในโปรเจกต์เดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบเพิ่มเติมอีกด้วย
เรียบง่าย สมบูรณ์แบบ และใช้งานง่าย คือสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันชอบเกี่ยวกับชุดโปรแกรมนี้ มันมีราคาไม่แพงและให้ทุกสิ่งที่คุณต้องการในแพ็คเกจเดียว ทำให้รู้สึกสะดวกสบายเพราะทุกอย่างที่คุณอาจต้องการจากชุดโปรแกรมมีพร้อมให้ใช้งาน ตั้งแต่ Word, สเปรดชีต, สไลด์ ไปจนถึง PDF ฉันชอบที่ชุดโปรแกรมนี้รองรับการทำงานร่วมกันของหลายคนในโครงการเดียวกัน และด้วยเหตุนี้จึงมีข้อได้เปรียบเพิ่มเติม
🔍 คุณรู้หรือไม่? 84% ของพนักงานออฟฟิศกล่าวว่าพวกเขากระตือรือร้นที่จะใช้ตัวแทน AI ในงานประจำวันของพวกเขา นี่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไปสู่บทบาทที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งให้ความรู้สึกได้รับการสนับสนุนมากขึ้น
⭐ การกล่าวถึงเป็นพิเศษ
เน็กซ์คลาวด์
ทางเลือกที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นอันดับแรกและสามารถโฮสต์ได้เอง ซึ่งมอบการควบคุมเต็มรูปแบบให้กับองค์กรเหนือไฟล์ เอกสาร ปฏิทิน และเครื่องมือการทำงานร่วมกัน เหมาะสำหรับทีมที่ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ของบุคคลที่สามได้ และต้องการการเข้ารหัสระดับองค์กรพร้อมความยืดหยุ่นแบบโอเพนซอร์ส
Slack
ศูนย์กลางการสื่อสารที่สร้างขึ้นเพื่อการสื่อสารทีมที่รวดเร็วและค้นหาได้ แม้จะไม่ใช่ชุดเครื่องมือสำนักงานครบวงจร แต่การผสานการทำงานอย่างลึกซึ้งและระบบการทำงานตามช่องทางทำให้เป็นคู่หูที่แข็งแกร่งหรือทางเลือกสำหรับทีมที่การทำงานหมุนรอบการร่วมมือแบบเรียลไทม์
วันจันทร์.คอม
แพลตฟอร์มการจัดการงานแบบภาพที่โดดเด่นในการวางแผนโครงการที่มีโครงสร้างและการทำงานอัตโนมัติ เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการบอร์ด กำหนดเวลา และกระบวนการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้—ไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องมือสร้างเอกสารหรือการสื่อสารเต็มรูปแบบ
อาสนะ
ระบบบริหารโครงการและงานที่ออกแบบมาให้เรียบง่าย ตรงไปตรงมา โปร่งใส และรับผิดชอบได้ พร้อมการประสานงานระหว่างทีม ระบบ Asana โดดเด่นเมื่อทีมต้องการกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างชัดเจน การติดตามเป้าหมาย และการทำงานอัตโนมัติที่เหนือกว่าสิ่งที่ Google Workspace Studio ให้บริการ
Atlassian Confluence + Jira
คู่หูทรงพลังสำหรับทีมวิศวกรรมและทีมเทคนิค Confluence จัดการเอกสารและการแบ่งปันความรู้ ในขณะที่ Jira สนับสนุนการติดตามปัญหา, กระบวนการทำงานแบบ Agile และการดำเนินโครงการที่ซับซ้อน—เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการโครงสร้างที่ลึกกว่าที่ Google Workspace Studio มีให้
ค้นพบจังหวะการทำงานของคุณด้วย ClickUp
การสำรวจทางเลือกของ Google Workspace Studio เปิดโอกาสให้คุณได้ทบทวนวิธีการทำงานร่วมกันของทีมและรูปแบบการดำเนินงานของระบบให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เมื่อการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไป
ClickUp มอบพื้นที่ให้คุณพร้อมเสริมโครงสร้างในจุดที่เครื่องมือส่วนใหญ่หยุดทำงาน งาน เอกสาร ระบบอัตโนมัติ ตัวแทน แดชบอร์ด และ AI ทั้งหมดทำงานร่วมกันในเครื่องมือเวิร์กโฟลว์เดียว เพื่อให้ทีมของคุณวางแผน ดำเนินการ และสื่อสารโดยไม่สูญเสียบริบท
BrainGPT, ตัวแทน AI, และการทำงานอัตโนมัติสนับสนุนการดำเนินงานประจำวันด้วยความตระหนักรู้ในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง มอบการมองเห็นและแรงผลักดันที่สภาพแวดล้อมที่เติบโตอย่างรวดเร็วต้องการให้กับทีมของคุณ
หากคุณพร้อมที่จะปรับปรุงการทำงานของทีมคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสร้างระบบที่สามารถขยายตามการเติบโตของคุณได้ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้เลย! ✅
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับทางเลือกของ Google Workspace Studio
Google Workspace Studio เป็นชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการสร้างเอกสาร การทำงานร่วมกัน และการสื่อสารภายในทีม ประกอบด้วย Gmail, Docs, Sheets, Drive และอื่น ๆ อีกมากมาย—ซึ่งทีมต่าง ๆ นิยมใช้เพื่อจัดการงานในสภาพแวดล้อมคลาวด์
ทีมจะเปลี่ยนไปใช้ทางเลือกอื่นเมื่อพวกเขาต้องการการปรับแต่งที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ความสามารถของ AI ขั้นสูง การควบคุมความเป็นส่วนตัวที่แข็งแกร่งขึ้น และการทำงานอัตโนมัติที่ครอบคลุมเครื่องมือต่างๆ ClickUp ตอบโจทย์ทั้งหมดนี้ด้วยแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ ClickUp Brain และตัวแทน AI ที่ยืดหยุ่น
ClickUp มอบแผนการใช้งานฟรีตลอดชีพพร้อมความสามารถด้าน AI และระบบอัตโนมัติที่เครื่องมืออื่น ๆ มักเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ช่วยลดความจำเป็นในการสมัครใช้งานหลายบริการ ทำให้เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าเมื่อทีมขยายตัว
ในขณะที่ Zoho Workplace เสนอราคาเริ่มต้นที่ต่ำ ClickUp ให้คุณค่าด้าน AI, การทำงานอัตโนมัติ และการจัดการโครงการมากกว่าต่อดอลลาร์อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะเมื่อความต้องการเพิ่มขึ้น มันถูกออกแบบมาเพื่อขยายตัวไปกับทีมที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเปลี่ยนระดับราคา
ClickUp นำด้านระบบอัตโนมัติที่มีโครงสร้างและขับเคลื่อนด้วย AI ด้วยเครื่องมืออย่าง ClickUp Brain, ตัวแทนที่กำหนดเอง, และการทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่เชื่อมต่องาน, เอกสาร, และแดชบอร์ดเข้าด้วยกัน สร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการความเร็วและบริบท
ใช่ ClickUp และ Microsoft 365 ต่างก็มีการควบคุมระดับองค์กร รวมถึง SSO, บันทึกการตรวจสอบ และสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท ClickUp โดดเด่นด้วยการรวมสิ่งเหล่านี้เข้ากับเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้และเอเจนต์ AI ในระบบนิเวศเดียว