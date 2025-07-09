บล็อก ClickUp

12 ตัวแทน AI ที่ทรงพลัง ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม

9 กรกฎาคม 2568

ลองนึกภาพนี้: ทีมขายปลีกใช้เวลาสองสัปดาห์ในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อค้นหาแนวโน้มการซื้อ แต่กลับพบว่าข้อมูลนั้นล้าสมัยไปแล้ว ในขณะเดียวกัน ตัวแทน AI ของคู่แข่งได้ตรวจพบการเปลี่ยนแปลง ปรับราคา และเปิดตัวโปรโมชั่นในเวลาจริง

เดาว่าอันไหนที่ยอดขายเพิ่มขึ้น 22%?

นี่คือวิธีที่ตัวแทน AI มอบความได้เปรียบให้กับธุรกิจ

ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะดูตัวอย่างตัวแทน AI ที่ช่วยให้บริษัทต่างๆ ก้าวล้ำหน้าอยู่เสมอ แทนที่จะจมอยู่กับแดชบอร์ดที่ล้าหลัง 🧰

ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์คืออะไร?

ตัวแทน AI คือระบบปัญญาประดิษฐ์หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่สามารถรับรู้สภาพแวดล้อมของตนเอง ตัดสินใจ และดำเนินการหรือบรรลุเป้าหมายสำหรับผู้ใช้หรือระบบอื่น ๆ ได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์

เข้าใจตัวแทน AI: ตัวแทนแบบรีเฟล็กซ์ที่ใช้โมเดล, ตัวแทนที่ใช้ประโยชน์, ตัวแทนแบบรีเฟล็กซ์อย่างง่าย และอื่นๆ
ผ่านทางBCG

พวกเขาสามารถโต้ตอบกับสภาพแวดล้อมรอบตัว รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และตัดสินใจดำเนินการที่ดีที่สุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เครื่องมือเหล่านี้ใช้เทคนิคขั้นสูง เช่นโมเดลภาษาขนาดใหญ่(LLMs)การเรียนรู้ของเครื่อง(ML) และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น วางแผน และทำงานให้สำเร็จ โดยมักจะดำเนินการหลายขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เอเจนต์ AI ที่ 'ฉลาดที่สุด' ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดเสมอไป โมเดลขนาดเล็กที่ปรับแต่งให้เหมาะกับโดเมนของคุณมักจะทำงานได้ดีกว่าโมเดลขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำมากกว่าความสละสลวยในการสื่อสาร

ตัวอย่างตัวแทน AI ตามอุตสาหกรรม

นี่คือตัวอย่างของตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ประเภทต่าง ๆที่กำลังทำงานอยู่ และวิธีที่พวกมันกำลังสร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงในหลากหลายสาขา ⚒️

1. การสนับสนุนลูกค้า

เครื่องมือ AI สำหรับการอัตโนมัติในด้านการสนับสนุนลูกค้าสามารถจัดการกับคำถามที่เกิดเป็นประจำ, ตรวจจับความรู้สึกของลูกค้า, และช่วยเหลือตัวแทนมนุษย์ด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง. นี่คือวิธีที่พวกมันช่วยเหลือ:

  • ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน โดยจัดการกับคำถามทั่วไปและแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย
  • วิเคราะห์ความรู้สึกของลูกค้า แบบเรียลไทม์เพื่อตรวจจับความไม่พอใจและยกระดับปัญหาสำคัญไปยังเจ้าหน้าที่มนุษย์
  • ช่วยเหลือตัวแทนมนุษย์แบบเรียลไทม์ แนะนำคำตอบที่เกี่ยวข้องและดึงเนื้อหาจากฐานความรู้ขึ้นมาในระหว่างการสนทนา

📌 ตัวอย่าง: ผู้ช่วยเสมือนจริงของ HomeServeชื่อ 'ชาร์ลี' รับสายมากกว่า 11,000 สายต่อวัน ทำการจองซ่อมแซม เปลี่ยนเส้นทางสาย และตอบคำถามทั่วไป เพื่อให้เจ้าหน้าที่มนุษย์สามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่ซับซ้อนมากขึ้น

ชาร์ลี: ตัวอย่างของตัวแทนปัญญาประดิษฐ์
ผ่านทางเดอะ วอลล์ สตรีท เจอร์นัล

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ไม่ใช่ทุกประเภทของตัวแทน AI ที่ต้องการความเป็นอิสระ พวกเขากำลังช่วยเหลือ (ช่วยเหลือมนุษย์), ดำเนินการ (จัดการงาน), หรือเป็นเจ้าของ (ตัดสินใจ)? ให้ชัดเจนตั้งแต่ต้น มันเปลี่ยนวิธีการออกแบบการเข้าถึง, ระดับความไว้วางใจ, และอินเตอร์เฟซ

📮 ClickUp Insight: 21% ของคนกล่าวว่ามากกว่า 80% ของเวลาทำงานของพวกเขาใช้ไปกับงานที่ทำซ้ำๆ และอีก 20% กล่าวว่างานที่ทำซ้ำๆ ใช้เวลาอย่างน้อย 40% ของวัน นั่นคือเกือบครึ่งหนึ่งของสัปดาห์การทำงาน (41%) ที่ทุ่มเทให้กับงานที่ไม่ต้องการการคิดเชิงกลยุทธ์หรือความคิดสร้างสรรค์มากนัก (เช่น การติดตามผลทางอีเมล 👀)

ClickUp AI Agentsช่วยขจัดความน่าเบื่อนี้ไปได้เลย คิดถึงการสร้างสรรค์งาน, การแจ้งเตือน, การอัปเดต, บันทึกการประชุม, การร่างอีเมล, และการสร้างกระบวนการทำงานแบบครบวงจร! ทั้งหมดนี้ (และมากกว่านั้น) สามารถทำได้โดยอัตโนมัติในพริบตาเดียวด้วย ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงานของคุณ

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลาได้ 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ ClickUp Automations ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%

2. ยอดขาย

ตัวแทน AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขายด้วยการจัดลำดับความสำคัญของลีด อัปเดตการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) โดยอัตโนมัติ และดำเนินการติดต่อสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล นี่คือวิธีที่พวกเขาช่วย:

  • คะแนนนำอัตโนมัติ โดยอิงจากข้อมูลในอดีตและข้อมูลเชิงลึกด้านพฤติกรรม เพื่อให้ตัวแทนทราบว่าจะให้ความสำคัญกับใคร
  • อัปเดตระบบ CRM โดยอัตโนมัติ โดยการบันทึกการโทร อัปเดตข้อมูลติดต่อ และกำหนดการติดตามผล
  • ส่งข้อความส่วนตัว และสร้างอีเมลติดต่อที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละขั้นตอนของผู้ซื้อในกระบวนการขาย

📌 ตัวอย่าง: ตัวแทน AI ของ LocaliQ ชื่อ Dashอัปเดตข้อมูลใน CRM โดยอัตโนมัติและทำการติดตามผลโดยอัตโนมัติ ระบบ AI ยังปรับคะแนนผู้มุ่งหวังแบบไดนามิกเมื่อผู้มุ่งหวังมีปฏิสัมพันธ์กับแคมเปญ

ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงในด้านการขาย
ผ่านทางLocaliQ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ประโยชน์ของเอเจนต์มักขึ้นอยู่กับคำเดียว: การประสานงาน เอเจนต์ที่ยอดเยี่ยมไม่ได้ยอดเยี่ยมเพราะมันสร้างข้อความ—แต่มันยอดเยี่ยมเพราะมันรู้ว่า เมื่อไหร่, ทำไม, และ อย่างไร ที่จะพูดคุยกับระบบอื่นๆ, กระตุ้นตรรกะ, และส่งต่ออย่างราบรื่นให้กับมนุษย์

📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างตัวแทน AI เพื่อการอัตโนมัติที่ดีขึ้น

3. การตลาด

AI ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำการตลาดอัตโนมัติ การสร้างเนื้อหา การปรับแต่งแคมเปญ และการแบ่งกลุ่มผู้ชม นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้:

  • สร้างเนื้อหาที่เป็นมิตรกับ SEO สำหรับบล็อก, โฆษณา, และหน้า landing page โดยใช้คำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับบริบทและโทนที่เหมาะสม
  • เพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญโฆษณาแบบเรียลไทม์ และปรับกลยุทธ์การเสนอราคาตามแนวโน้มประสิทธิภาพ
  • แบ่งกลุ่มผู้ชมแบบไดนามิก โดยใช้ข้อมูลพฤติกรรมและข้อมูลประชากรเพื่อแคมเปญที่ตรงเป้าหมายมากขึ้น

📌 ตัวอย่าง: Skott AIช่วยนักการตลาดขยายการผลิตเนื้อหาในขณะที่รักษาคุณภาพ SEO เครื่องมืออย่างเช่น Google's Performance Max ใช้ AI ในการปรับโฆษณาอัตโนมัติตามพฤติกรรมของผู้ใช้

ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์อย่าง Skott ในการทำงาน
ผ่านทางLyzr

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: นักการตลาดสามารถสร้างตัวแทนอัตโนมัติแบบกำหนดเองใน ClickUpที่จะตรวจสอบงานเนื้อหาโดยอัตโนมัติเพื่อคุณภาพและความสอดคล้องก่อนที่จะถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์

    นี่คือวิธีการทำงาน:

    • ทริกเกอร์: นักเขียนเนื้อหาได้ย้ายงานของตนไปยังขั้นตอน "ตรวจสอบ"
    • สแกน: ตัวแทนตรวจสอบว่าเอกสารแนบมาด้วยและจำนวนคำตรงตามเกณฑ์
    • รีวิว: ตัวแทนอ่านเอกสารและสร้างความคิดเห็นตอบกลับเช่น:

    👋 สวัสดี @Taylor, นี่คือบทวิจารณ์สั้น ๆ ของร่างนี้:

    ✅ จุดแข็ง:

    • โครงสร้างและลำดับที่ชัดเจน
    • CTA สอดคล้องกับเป้าหมายแคมเปญของเรา

    ⚠️ ข้อเสนอแนะในการแก้ไข:

    • พิจารณาปรับโทนการเปิดเรื่องให้อ่อนลง—มันค่อนข้างก้าวร้าวเกินไปสำหรับกลุ่มเป้าหมายของเรา
    • มีปัญหาไวยากรณ์สองจุดในย่อหน้าที่ 3 (ดูข้อเสนอแนะในเอกสาร)
    • เพิ่มสถิติหรือคำพูดเพื่อสนับสนุนข้อโต้แย้งหลักในส่วนที่ 2

    เมื่อแก้ไขแล้ว กรุณาย้ายไปที่ "ตรวจสอบขั้นสุดท้าย"! 🚀

    • แจ้งเตือน: ผู้เขียนได้รับการแจ้งเตือน ข้อเสนอแนะสามารถนำไปปฏิบัติได้ และผู้จัดการไม่จำเป็นต้องเข้ามาพิจารณาด้วยตนเอง

    นี่คือคู่มือทีละขั้นตอนในการตั้งค่าตัวแทนคนแรกของคุณใน ClickUp👇🏽

    4. การดำเนินงาน

    AI ในที่ทำงานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานผ่านการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การจัดการสินค้าคงคลัง และการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้กับตัวแทนในฝ่ายปฏิบัติการ:

    • ทำนายการเสียหายของอุปกรณ์ ก่อนที่จะเกิดขึ้นโดยใช้ข้อมูลจากเซ็นเซอร์และรูปแบบการใช้งาน
    • ระบบอัตโนมัติในการจัดการสินค้าคงคลัง และคาดการณ์ความต้องการเพื่อสั่งซื้อสินค้าใหม่โดยอัตโนมัติ
    • ระบุจุดที่ไม่มีประสิทธิภาพ ในกระบวนการทำงานโดยใช้การขุดค้นกระบวนการและเสนอแนวทางปรับปรุง

    📌 ตัวอย่าง: บริษัทผู้ผลิตใช้ AI เพื่อลดเวลาหยุดทำงานที่ไม่คาดคิดผ่านการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และการบำรุงรักษา. ผู้ค้าปลีกเช่นWalmart ใช้ AIเพื่อเติมสินค้าโดยอัตโนมัติตามยอดขายแบบเรียลไทม์.

    วอลมาร์ทใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อการจัดการความต้องการและห่วงโซ่อุปทาน
    ผ่านทางWalmart

    🔍 คุณทราบหรือไม่? มากกว่า70% ของความพยายามในการนำ AIมาใช้ในปัจจุบันให้ความสำคัญกับตัวแทน AI ที่เน้นการปฏิบัติมากกว่าตัวแทนที่เน้นการสนทนาเพียงอย่างเดียว

    5. การสรรหาบุคลากร

    ตัวแทน AI กำลังเปลี่ยนแปลงกระบวนการสรรหาบุคลากร โดยช่วยให้การคัดกรองผู้สมัครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดอคติ และทำงานด้านการจัดตารางเวลาโดยอัตโนมัติ นี่คือสิ่งที่เครื่องมือเหล่านี้สามารถทำได้:

    • วิเคราะห์ประวัติการทำงานอย่างชาญฉลาด โดยอิงจากการจับคู่ทักษะและคำสำคัญกับคำอธิบายงานด้วยการใช้ NLP
    • ลดอคติในการคัดกรอง ด้วยข้อมูลผู้สมัครที่ไม่ระบุตัวตนและการประเมินมาตรฐาน
    • กำหนดการสัมภาษณ์โดยอัตโนมัติ ด้วยฟีเจอร์การซิงค์ข้ามเขตเวลาและปฏิทิน

    📌 ตัวอย่าง: Hirevue + Pymetrics AIซึ่งใช้โดย Unilever ผสานรวมการมีส่วนร่วมผ่านการแชท การทดสอบทางปัญญาแบบโต้ตอบ และการวิเคราะห์การสัมภาษณ์วิดีโออัจฉริยะเข้าด้วยกัน โดยพิจารณาว่าผู้สมัครคิด พูด และนำเสนอตัวเองอย่างไรเพื่อประเมินความเหมาะสม

    ตัวแทนสรรหา: ตัวแทนที่เรียนรู้หรือตั้งเป้าหมาย
    ผ่านทางHirevue

    📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้ใน AI

    6. การเขียนโค้ด

    นักพัฒนาได้รับประโยชน์จากตัวแทน AI ที่ช่วยในการสร้างโค้ด, การแก้ไขข้อบกพร่อง, และการจัดทำเอกสาร. นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ตัวแทนเหล่านี้ได้:

    • สร้างโค้ดที่เข้าใจบริบท และเทมเพลตโดยอัตโนมัติขณะที่นักพัฒนาพิมพ์
    • ระบุข้อบกพร่องและช่องโหว่ แบบเรียลไทม์ บ่อยครั้งก่อนที่การทดสอบจะเริ่มต้น
    • สร้างเอกสาร จากฐานโค้ด รวมถึงการอ้างอิง API และคำอธิบายในตัว

    📌 ตัวอย่าง: GitHub Copilot ช่วยให้นักพัฒนาเขียนโค้ดได้เร็วขึ้นด้วยคำแนะนำที่ชาญฉลาด เครื่องมืออย่าง Bito. ai จะช่วยบันทึกฟังก์ชันและจุดสิ้นสุดโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลา

    GitHub Copilot: ดำเนินการงานที่ซับซ้อนด้วยระบบ AI ขั้นสูง
    ผ่านทางGitHub

    💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เริ่มต้นด้วยผลลัพธ์ ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ ก่อนที่จะแนะนำเอเจนต์ AI ให้กำหนดการตัดสินใจหรือภารกิจที่คุณต้องการให้มันรับผิดชอบตั้งแต่ต้นจนจบ อย่าสร้างแชทบอทสำหรับ 'การสนับสนุน' สร้างผู้แก้ปัญหาสำหรับ 'ยกเลิกการสมัครสมาชิกพร้อมเงื่อนไขการคืนเงิน'

    7. ประสิทธิภาพส่วนบุคคล

    🔍 คุณรู้หรือไม่? ที่53.4% หนึ่งในกรณีการใช้งานหลักของตัวแทนคือการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสำหรับการเพิ่มผลผลิตส่วนบุคคลหรือการช่วยเหลือ

    ตัวแทน AI เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัว จัดการงาน อีเมล และการประชุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละบุคคล พวกเขาช่วย:

    • สรุปการประชุม พร้อมประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ ส่งถึงผู้เข้าร่วมประชุม
    • คัดแยกอีเมล จัดลำดับความสำคัญของข้อความ และร่างคำตอบ
    • อัตโนมัติงานผู้ดูแลระบบ เช่น การจองการประชุม, การยื่นค่าใช้จ่าย, หรือการอัปเดตปฏิทิน

    📌 ตัวอย่าง:เครื่องมือตัวแทน AIของ Zoom ให้สรุปการประชุมทันทีหลังการประชุม ตัวแทนที่ผสานกับ Gmail สามารถตอบกลับอีเมลหรือจัดหมวดหมู่ตามความเร่งด่วนได้

    ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคล
    ผ่านทางZoom

    💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้ตัวแทนอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าของ ClickUpเพื่อปกป้องสมาธิของคุณ

    ตั้งค่ารายงานประจำวันหรือทีมสแตนด์อัพเอเย่นต์เพื่อสรุปงานสำคัญ งานค้าง และลำดับความสำคัญของคุณโดยอัตโนมัติทุกเช้า—เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลา 30 นาทีในการคิดว่าจะทำอะไรต่อไป เพิ่มรายงานเหล่านี้ไปยังพื้นที่ส่วนตัวหรือแชทส่วนตัวของคุณ และรับแผนงานที่ชัดเจนโดยใช้ AI ก่อนที่คุณจะเปิดกล่องจดหมายของคุณ!

    8. การเงิน

    ตัวแทน AI ช่วยเพิ่มความปลอดภัย, กลยุทธ์การลงทุน, และการปฏิบัติตามกฎระเบียบในภาคการเงิน. คุณสามารถใช้พวกมันเพื่อ:

    • ตรวจจับความผิดปกติในการทำธุรกรรม เพื่อแจ้งเตือนการฉ้อโกงหรือกิจกรรมที่ไม่ปกติทันที
    • เพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตการลงทุน โดยใช้การจำลองสถานการณ์และข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์
    • รับรองการปฏิบัติตาม และสร้างเส้นทางการตรวจสอบและรายงานตามข้อกำหนด

    📌 ตัวอย่าง: ตัวแทน AI บางตัวใน FinTech สามารถแจ้งเตือนการเรียกเก็บเงินบัตรเครดิตที่เป็นการฉ้อโกงได้ทันทีที่เกิดขึ้น โรโบ-แอดไวเซอร์ เช่นTechCrunchใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรสินทรัพย์และปรับสมดุลพอร์ตการลงทุน

    การเงินใช้ระบบหลายตัวแทนและตัวแทนการเรียนรู้
    ผ่านทางBetterment

    💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: สร้างมาตรการป้องกันด้วยเส้นทางในการยกระดับปัญหา ทุกเอเจนต์ AI ควรมีโปรโตคอล 'ฉันไม่รู้' ติดตั้งไว้ตั้งแต่ต้น อย่ามุ่งหวังความสมบูรณ์แบบ แต่ให้ออกแบบกระบวนการสำรองที่สามารถส่งต่อกรณีที่ยากหรือซับซ้อนไปยังมนุษย์ได้ คุณจะสร้างความไว้วางใจโดยไม่ทำให้ทีมหรือผู้ใช้ต้องผิดหวัง

    9. อีคอมเมิร์ซ

    ตัวแทน AI ปรับแต่งประสบการณ์การช้อปปิ้งให้เหมาะกับแต่ละบุคคล จัดการการคืนสินค้า และช่วยในการค้นหาผลิตภัณฑ์ เครื่องมือเหล่านี้:

    • มอบคำแนะนำที่ชาญฉลาด โดยการวิเคราะห์ประวัติการเข้าชมและการซื้อ
    • การคืนสินค้าจะดำเนินการโดยอัตโนมัติ ผ่านกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งจัดการเรื่องการคืนเงินและการนำสินค้าเข้าสต็อกใหม่
    • เปิดใช้งานการค้นหาด้วยภาพ ที่ผู้ใช้สามารถอัปโหลดรูปภาพเพื่อค้นหาสินค้าที่คล้ายกันได้ทันที

    📌 ตัวอย่าง: ตัวแทนแชท-to-Buy บนแพลตฟอร์มเช่น WhatsApp ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียกดู เลือก และซื้อสินค้าได้ทั้งหมดผ่านการแชท โดยใช้ NLP ขั้นสูงและการผสานระบบหลังบ้านเพื่อมอบประสบการณ์การค้าผ่านบทสนทนาที่ราบรื่น

    ผู้ค้าบน Amazon และ Shopify ใช้ AI เพื่อเสนอคำแนะนำสินค้าแบบ 'คุณอาจชอบ' เครื่องมือค้นหาภาพเช่น Syte.ai ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาสินค้าโดยการถ่ายรูป

    การเรียนรู้ของเครื่องสำหรับตัวแทนอีคอมเมิร์ซ
    ผ่านทางSyte.ai

    10. เทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัยทางไซเบอร์

    ตัวแทน AI เสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบ IT โดยการทำงานสนับสนุนอัตโนมัติและระบุภัยคุกคามเชิงรุก นี่คือสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้เพื่อคุณ:

    • แก้ไขตั๋ว IT โดยอัตโนมัติ รวมถึงการรีเซ็ตรหัสผ่านและการจัดการแพตช์
    • ค้นหาภัยคุกคามด้านความปลอดภัย ตามรูปแบบที่ตรวจพบในบันทึกระบบและกิจกรรมต่างๆ
    • คาดการณ์ความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน และปรับขนาดทรัพยากรโดยอัตโนมัติในช่วงที่มีการจราจรหนาแน่น

    📌 ตัวอย่าง: ระบบ AI ของ Aisera สามารถแก้ไขปัญหา IT ระดับ 1 ได้โดยอัตโนมัติ แพลตฟอร์มความปลอดภัยทางไซเบอร์เช่น Darktrace ใช้ AI สำหรับการตรวจจับภัยคุกคามแบบเรียลไทม์

    ไอทีและความปลอดภัยทางไซเบอร์: ตัวแทนลำดับชั้นสำหรับงานเฉพาะ
    ผ่านทางAisera

    🔍 คุณรู้หรือไม่? แม้แต่เอเจนต์ AI เพียงตัวเดียวก็มักจะอาศัยส่วนประกอบต่างๆ หลายอย่างร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นโมเดลภาษา เครื่องมือค้นหาข้อมูล เครื่องมือประมวลผลกฎ และระบบหน่วยความจำเฉพาะงาน มันเปรียบเสมือนทีมงานเบื้องหลังเล็กๆ มากกว่าการแสดงเดี่ยว

    📖 อ่านเพิ่มเติม: ตัวแทน AI ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ

    11. การดูแลสุขภาพ

    ตัวแทน AI สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการวินิจฉัยโรค การติดตามผู้ป่วย และการปรับปรุงงานธุรการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน การประยุกต์ใช้งานมีผลกระทบอย่างมาก: โมเดล AI สามารถตรวจพบมะเร็งปอดในระยะเริ่มต้นผ่านการวิเคราะห์ภาพ แพลตฟอร์มการทดลองทางคลินิกใช้ AI เพื่อค้นหาผู้เข้าร่วมที่มีคุณสมบัติเหมาะสมภายในเครือข่ายโรงพยาบาลขนาดใหญ่ และยังมีอีกมากมาย

    มาทำความเข้าใจกันว่ามันช่วยอย่างไร:

    • สนับสนุนการวินิจฉัย โดยอาศัยภาพวิเคราะห์และสัญญาณเริ่มต้นของโรค
    • ติดตามการปฏิบัติตามของผู้ป่วย, แจ้งเตือนผู้ใช้ให้รับประทานยาหรือเข้ารับการนัดหมาย
    • จับคู่ผู้ป่วยกับการทดลอง ตามประวัติสุขภาพเพื่อคุณสมบัติ

    📌 ตัวอย่าง: ผู้ให้บริการด้านสุขภาพมักจำเป็นต้องประเมินสภาพของผู้ป่วยก่อนการปรึกษาหรือการส่งต่อ—แต่การทำเช่นนี้ด้วยตนเองอาจไม่สม่ำเสมอและใช้เวลานาน ระบบ IVR เช่น ระบบที่ใช้ตัวแทนเสียง AI ของ Plivo ช่วยทำให้กระบวนการนี้ราบรื่นขึ้นโดยการรวบรวมข้อมูลสำคัญผ่านคำแนะนำทางเสียงหรือแป้นกด ระบุกรณีเร่งด่วน และส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่เหมาะสมทันที

    การดูแลสุขภาพ
    ผ่านทางPlivo

    🔍 คุณทราบหรือไม่? แม้ว่าจะมีศักยภาพให้ตัวแทนสามารถปรับปรุงการวินิจฉัย, อัตโนมัติการรับข้อมูล, และปรับปรุงการให้บริการทางการแพทย์ได้,แต่มีผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ถึง 57%ที่ยังลังเลที่จะนำมาใช้. สาเหตุหลักมาจากความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วยและความปลอดภัยของข้อมูล.

    12. การผลิต

    ตัวแทน AI ช่วยทำให้สายการผลิตเป็นอัตโนมัติปรับปรุงกระบวนการทำงาน และรับประกันคุณภาพที่สม่ำเสมอ. นี่คือวิธีที่พวกมันช่วยเหลือ:

    • ปฏิบัติงานซ้ำๆ และงานที่ซับซ้อน เช่น การเชื่อม การทาสี และการประกอบชิ้นส่วนด้วยความแม่นยำสูงและรวดเร็ว
    • วิเคราะห์ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ แบบเรียลไทม์เพื่อทำนายการเสียหายของอุปกรณ์และกำหนดตารางการบำรุงรักษา ก่อนที่การเสียหายจะเกิดขึ้น
    • ปรับตารางการผลิตและการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดเวลาหยุดทำงาน

    📌 ตัวอย่าง: หุ่นยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในอุตสาหกรรมยานยนต์ประกอบชิ้นส่วนยานพาหนะ ช่วยเพิ่มความแม่นยำและลดเวลาในการผลิต

    🤝 เตือนความจำอย่างเป็นมิตร: ตัวแทนอัจฉริยะไม่ได้มาเพื่อแทนที่บทบาท แต่มาเพื่อลดเวลาในการตอบสนอง พวกเขาลดช่องว่างระหว่างเจตนาและการดำเนินการ ทำให้เวลาที่ใช้จาก 'ฉันต้องทำ X' เป็น 'X กำลังดำเนินการอยู่แล้ว' สั้นลง

    อะไรคือสิ่งที่ทำให้ตัวแทน AI ดี?

    ไม่ใช่ทุก AI ที่สามารถคุยโต้ตอบหรือทำให้ระบบอัตโนมัติได้จะถือว่าเป็นตัวแทนที่มีประสิทธิภาพสูง ตัวที่ดีที่สุดคือตัวแทนที่มีกลยุทธ์ สามารถทำงานได้ด้วยตัวเอง และมีประโยชน์

    มาดูคุณสมบัติบางประการที่แยกมืออาชีพออกจากมือใหม่กัน 💁

    • ความเป็นอิสระและการมุ่งเน้นเป้าหมาย: รู้ว่าควรทำอะไรและเริ่มทำงานโดยไม่ต้องมีการกำกับดูแลจากมนุษย์อย่างต่อเนื่อง
    • การรับรู้: เข้าใจเจตนาและบริบทของผู้ใช้เพื่อปรับแต่งการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ
    • ความฉลาดและการใช้เหตุผล: ประมวลผลข้อมูลอย่างมีเหตุผลเพื่อตัดสินใจอย่างถูกต้อง และดำเนินการอย่างอิสระเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
    • การเรียนรู้และความสามารถในการปรับตัว: สามารถปรับตัวเข้ากับข้อมูลใหม่ ข้อเสนอแนะ และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างราบรื่น โดยเรียนรู้จากประสบการณ์และผลลัพธ์ที่ผ่านมา
    • การเพิ่มประสิทธิภาพ: เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเพื่อความเร็ว ความแม่นยำ และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อมีส่วนร่วมกับผู้ใช้โดยใช้ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ AI

    🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ทุกคนต้องการฝึกโมเดล AI ของตัวเอง ในความเป็นจริง การให้คำแนะนำที่ชาญฉลาดและคำสั่งที่ชัดเจนมักให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการทดลองปรับแต่งที่มีค่าใช้จ่ายสูง

    และด้วย ClickUp Brain คุณสามารถเข้าถึงโมเดล AI ชั้นนำระดับพรีเมียมทั้งหมด รวมถึง ChatGPT, Gemini, Claude และ DeepSeek ได้ในแพลตฟอร์มเดียว!

    เข้าถึง LLM ชั้นนำในที่เดียวด้วย ClickUp Brain แพลตฟอร์ม AI ของ ClickUp
    เข้าถึง LLM ชั้นนำในที่เดียวด้วย ClickUp Brain แพลตฟอร์ม AI ของ ClickUp

    วิธีที่ ClickUp สนับสนุนการทำงานแบบเอเจนต์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI

    ClickUpคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น

    ต้องการทำให้กระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณเป็นอัตโนมัติเพียงแค่ไม่กี่คลิก?

    มาเริ่มกันเลย! 💪

    ClickUp Autopilot Agents

    ClickUp's Autopilot Agentsคือกำลังแรงงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ภายใน ClickUp ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดการงานประจำอย่างอัตโนมัติ ให้ข้อมูลเชิงลึกเชิงรุก และปรับปรุงกระบวนการทำงานของทีมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องใช้ผู้พัฒนาหรือการแทรกแซงด้วยตนเอง

    คุณสามารถตั้งค่าใช้งานได้ทันทีผ่านตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้า หรือใช้เครื่องมือสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของ ClickUp เพื่อสร้างตัวแทนแบบกำหนดเองที่สามารถทำงานในหลายบริบทภายใน Workspace ของคุณ

    ตัวแทนตอบอัตโนมัติ คลิกอัพ แชท
    ใช้ตัวแทนตอบอัตโนมัติใน ClickUp Chat เพื่อเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกได้เร็วขึ้น

    เมื่อ เกิดทริกเกอร์และเงื่อนไขที่ตั้งไว้เป็นจริง ตัวแทนเหล่านี้จะ ดำเนินการตามการกระทำ (เช่น สร้างความคิดเห็น, งาน, ตอบกลับ) ผ่านเครื่องมือที่มีอยู่แล้ว (ตอบกลับในหัวข้อ, สร้างงาน, สรุปการประชุมเช้า, เครื่องมือสรุปสำหรับผู้บริหาร) ตัวแทนสามารถเข้าถึงเนื้อหาในพื้นที่ทำงานที่เลือก (งาน, เอกสาร, แชท), บทความในศูนย์ช่วยเหลือสาธารณะ, และแม้กระทั่งแอปที่เชื่อมต่อของคุณ (Slack, Google Drive, Figma, เป็นต้น) เพื่อดำเนินการเหล่านี้ได้อย่างอิสระ.

    📌 ตัวอย่างของตัวแทนที่สร้างไว้ล่วงหน้า ได้แก่:

    • คำตอบอัตโนมัติ: ตอบกลับคำถามใน ClickUp Chat ทันทีด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ทำงานของคุณ
    • รายงานรายสัปดาห์/รายวัน: สร้างรายงานความคืบหน้าของโครงการโดยอัตโนมัติตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้
    • ทีม StandUp: รวบรวมสถานะของทีมและอุปสรรคโดยไม่ส่งการแจ้งเตือนถึงสมาชิกทีม

    คลิกอัพ เบรน

    ClickUp Brain: โมเดลภายในพร้อมตัวแทน AI ที่รับรู้
    ขอให้ ClickUp Brain สร้างเอกสารและคู่มือที่พร้อมใช้งานใน ClickUp Docs

    ClickUp Brainคือเครือข่ายประสาทเทียมที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในระบบนิเวศของ ClickUp อย่างแท้จริง แตกต่างจากแชทบอททั่วไป ClickUp Brain เข้าใจโครงสร้างและบริบทเฉพาะของพื้นที่ทำงานคุณ ไม่ว่าจะเป็นโครงการ งาน เอกสาร ผู้คน หรือไทม์ไลน์ ทำให้เป็นพันธมิตรที่ผสานการทำงานอย่างลึกซึ้ง

    มันสามารถทำหน้าที่เป็นทั้ง ผู้จัดการความรู้ AI และผู้จัดการโครงการ AI ได้พร้อมกัน โดยสรุปโครงการ ค้นหาคำตอบที่ซ่อนอยู่ในเอกสาร แนะนำเนื้อหา และแม้กระทั่งเขียนอัปเดตให้คุณ หากคุณกำลังจัดการการเปิดตัว นำทีม หรือพยายามติดตามสิ่งต่าง ๆ ที่เคลื่อนไหวมากมาย Brain จะทำให้คุณมั่นใจว่าคุณจะก้าวไปข้างหน้าเสมอ

    คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างงานใน ClickUpและเอกสารใน ClickUpได้ทันที เปลี่ยนความคิดให้เป็นการกระทำภายในไม่กี่วินาที เพียงแค่ใช้ภาษาธรรมชาติกับคำสั่งง่ายๆ เช่น 'สร้างงานเพื่อสรุปกลยุทธ์การตลาดไตรมาส 2 ภายในวันศุกร์หน้าและมอบหมายให้ซาร่า' แล้วมันจะทำงานให้คุณ!

    📌 ตัวอย่าง: สมมติว่าคุณเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่กำลังเตรียมตัวสำหรับการประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แทนที่จะต้องรีบรวบรวมโน้ตต่างๆ Brain จะสร้างสรุปสปรินต์ที่ชัดเจน ไฮไลต์ประเด็นที่เป็นอุปสรรค และส่งตรงไปยังเอกสารหรือกระทู้ Slack ของคุณโดยไม่ต้องสลับบริบท

    ด้วย APIแบบเปิดและการจัดการโครงการอัจฉริยะที่ทำงานอัตโนมัติ คุณสามารถเชื่อมต่อตัวแทน AI ของ ClickUp เข้ากับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้ ทำให้คุณสามารถสร้าง AI เข้าไปในทุกส่วนของระบบการจัดการงานของคุณ

    ClickUp Docs

    PLOY AI เอเจนต์เพื่อทำให้เป็นระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่ซับซ้อน เช่น การตรวจสอบไวยากรณ์
    หันมาใช้ ClickUp Brain สำหรับการเขียนและแก้ไขด้วย AI ใน ClickUp Docs

    ClickUp Docs คือที่ที่คุณสามารถเขียน แก้ไข และทำงานร่วมกันได้เหมือนในชีวิตจริง แต่ทุกอย่างเชื่อมต่อกันอย่างราบรื่น ฝังงานที่ดำเนินการอยู่ รายการตรวจสอบพร้อมกำหนดเวลา และแม้แต่กระดานคัมบังหรือปฏิทินไว้ในเอกสารที่มีชีวิตเหล่านี้

    ตั้งแต่การร่างข้อเสนอและการวางแผนกลยุทธ์เนื้อหาไปจนถึงการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานภายใน Docs ช่วยให้ทุกอย่างและทุกคนทำงานสอดคล้องกัน นอกจากนี้ ทีมงานของคุณยังสามารถทำงานร่วมกันแบบไม่พร้อมกันด้วยฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เช่น ความคิดเห็น การกล่าวถึง และเคอร์เซอร์ที่แชร์ร่วมกัน

    ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถสร้างเอกสารโดยอัตโนมัติจากข้อมูลโครงการหรือบันทึกการประชุม ช่วยประหยัดเวลาในการจัดรูปแบบและแก้ไขด้วยตนเองตัวแทน AI สำหรับการสร้างเนื้อหายังสามารถเขียนร่างแรก ปรับปรุงเนื้อหา สรุปการอัปเดตที่ยาว และนำข้อความไปใช้ใหม่สำหรับกลุ่มเป้าหมายหรือรูปแบบที่แตกต่างกัน

    📌 ตัวอย่าง: ทีมการตลาดที่กำลังวางแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์สามารถแก้ไขเอกสารเดียวกันในเวลาเดียวกันได้ นักเขียนคำโฆษณาเขียนหัวข้อข่าว ผู้จัดการโครงการฝังรายการงานสำหรับสิ่งที่ต้องส่งมอบ และนักออกแบบใส่ลิงก์ moodboard จากนั้น ClickUp Brain จะสแกนเอกสาร สกัดจุดสำคัญ และสร้างงานและไทม์ไลน์ขึ้นมาทันที

    📮 ClickUp Insight: จากการสำรวจของเรา พบว่าผู้นำเกือบ 88% ยังคงพึ่งพาการเช็คอินด้วยตนเอง แดชบอร์ด หรือการประชุมเพื่อรับข้อมูลอัปเดต ค่าใช้จ่ายคืออะไร? เวลาที่สูญเสียไป การสลับบริบท และบ่อยครั้ง ข้อมูลที่ล้าสมัย ยิ่งคุณใช้พลังงานไปกับการไล่ตามข้อมูลอัปเดตมากเท่าไร คุณก็ยิ่งมีเวลาน้อยลงในการลงมือทำตามข้อมูลเหล่านั้นClickUp's Autopilot Agents, พร้อมใช้งานในรายการและแชท, แสดงการเปลี่ยนแปลงสถานะและหัวข้อการหารือที่สำคัญทันที. นี่คือสิ่งที่จะทำให้คุณไม่ต้องขอให้ทีมของคุณส่ง "อัปเดตสั้น ๆ" อีกต่อไป. 👀

    💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Pigment เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของทีมขึ้น 20% ด้วย ClickUp—ทำให้ทีมเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น

    การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp

    ClickUp Automation: ตั้งกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับตัวแทนปัญญาประดิษฐ์
    กำจัดงานที่น่าเบื่อและซ้ำซากทั้งหมดด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp

    ต้องการใช้AI เพื่อทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติหรือไม่? ลองใช้ClickUp Automations

    คุณเป็นผู้กำหนดกฎ—เช่น 'เมื่อสถานะของงานเปลี่ยนเป็นอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ให้แจ้งเตือนทีม QA' และแพลตฟอร์มจะดำเนินการให้โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องคอยเตือนเอง ไม่ต้องรอช้า คุณสามารถทำให้ทุกอย่างเป็นอัตโนมัติได้—ทั้งการมอบหมายงาน การอัปเดตสถานะ การแจ้งเตือน แม้แต่การเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ

    📌 ตัวอย่าง: ทีมความสำเร็จของลูกค้าของคุณได้รับข้อเสนอแนะที่ถูกแท็กว่า 'ด่วน' ClickUp Automation จะสร้างงานใหม่โดยอัตโนมัติ มอบหมายให้กับบุคคลที่เหมาะสม ติดธงบัญชี และซิงค์ข้อมูลนั้นไปยังระบบ CRM ของคุณโดยอัตโนมัติ

    💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หนึ่งในมุมมองการฝึกอบรมที่มักถูกมองข้ามมากที่สุด: เกณฑ์การออก กำหนดขอบเขตที่ชัดเจนว่าเมื่อใดที่ตัวแทน LLMของคุณไม่ควรดำเนินการต่อ (เช่น หากความรู้สึกของผู้ใช้เป็นลบหรือคะแนนความมั่นใจลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด) นี่ไม่ใช่ความล้มเหลว—แต่เป็นการยับยั้งที่ชาญฉลาด

    กำลังแรงงาน AI ของคุณอยู่แค่คลิกเดียว!

    ตัวแทน AI แก้ไขปัญหา ทำให้ทีมทำงานได้เร็วขึ้น และช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างชาญฉลาดกว่าที่เคย แต่ไม่ว่าตัวแทน AI จะฉลาดแค่ไหน มันก็มีประสิทธิภาพเท่ากับระบบที่มันทำงานอยู่เท่านั้น

    ClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ทำให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันและจัดระเบียบได้อย่างดี ด้วยเครื่องมือที่ครบครัน คุณสามารถจัดการโครงการ งาน เอกสาร และอื่นๆ ได้ในที่เดียว

    แต่เมื่อคุณเพิ่ม ClickUp Brain เข้าไปในส่วนผสมนี้ คุณจะได้ปลดล็อกประสิทธิภาพในระดับที่เหนือกว่า คุณสามารถสร้างงานและเอกสารได้ภายในไม่กี่วินาที อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ และรับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ได้อย่างง่ายดาย

    ทำไมต้องรอ?สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅