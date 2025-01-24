วิธีสร้างตัวแทน AI เพื่อการอัตโนมัติที่ดีขึ้น

รายงานของ Capgemini แสดงให้เห็นว่า 50% ของบริษัทในสหรัฐอเมริกาใช้ Generative AIสำหรับโครงการการตลาดของพวกเขา แม้ว่าเครื่องมือเหล่านี้จะพัฒนาขึ้น แต่พวกเข ายังไม่สามารถทำให้กระบวนการทำงานหลายขั้นตอนเป็นไปอย่างราบรื่นหรือจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ได้โดยไม่ต้องมีการป้อนข้อมูลจากมนุษย์บ่อยครั้ง
แต่จะเป็นอย่างไรหากคุณสามารถได้เปรียบทางการแข่งขันนั้นในวันนี้? จะเป็นอย่างไรหากมีวิธีที่จะทำให้กระบวนการที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติได้ในตอนนี้?
เข้าสู่เอไอ เอเจนต์—ขั้นตอนต่อไปของการนำเอไอมาใช้ในธุรกิจ!
การรู้วิธีสร้างตัวแทน AI เป็นสิ่งสำคัญในระยะยาว เมื่อคุณรู้วิธีสร้างตัวแทนที่กำหนดเองได้แล้ว คุณสามารถทำให้งานต่าง ๆ (เช่น บริการลูกค้าหรือการวิเคราะห์ตลาด) เป็นอัตโนมัติได้ด้วยการแทรกแซงของมนุษย์เพียงเล็กน้อยและลดต้นทุนโดยรวม
ในบล็อกนี้ เราจะตอบทุกคำถามเกี่ยวกับตัวแทน AI ตั้งแต่สิ่งที่พวกเขาคืออะไร ไปจนถึงวิธีที่คุณสามารถพัฒนาตัวแทน AI ได้เอง ติดตามไปจนถึงตอนจบ—เราจะเปิดเผยตัวแทน AI ที่มีประสิทธิภาพและราบรื่นสำหรับงานและการจัดการโครงการของคุณ!
⏰สรุป 60 วินาที
- ตัวแทน AI คือเครื่องมือ AI ที่ทำงานโดยอัตโนมัติและมีความสามารถในการตัดสินใจ
- พวกเขาสามารถโต้ตอบกับมนุษย์และเครื่องมือเทคโนโลยีในสภาพแวดล้อมของพวกเขาได้
- ตัวแทน AI กำลังถูกนำมาใช้ในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ, ด้านการดูแลสุขภาพ, การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทางธุรกิจ, และอุตสาหกรรมการคำนวณบนคลาวด์
- คุณสามารถสร้างตัวแทน AI แบบกำหนดเองร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักออกแบบ UX ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ของเครื่อง และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์
- หากคุณใช้ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการ คุณจะมีตัวแทน AI ภายในที่ติดตั้งไว้แล้วพร้อมใช้งาน
มาเริ่มกันที่พื้นฐานก่อน
อะไรคือตัวแทนปัญญาประดิษฐ์?
หากคุณเคยสนทนากับผู้ช่วย AI บนเว็บไซต์ คุณก็ได้โต้ตอบกับตัวแทน AI ขั้นพื้นฐานแล้ว สถานที่ที่พบเห็นได้ทั่วไปในปัจจุบันคือหน้าสนับสนุนของบริษัท ตอบคำถามของลูกค้า สร้างตั๋วสนับสนุน หรือจัดเตรียมการโทรกับตัวแทนสนับสนุนสด
อย่างไรก็ตาม ความสามารถของตัวแทน AI ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การจัดการการสนับสนุนลูกค้าเท่านั้น มันสามารถทำได้มากกว่านั้นมาก ดังที่คุณจะเห็นด้านล่าง
คำนิยามของตัวแทนปัญญาประดิษฐ์
ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (AI agent) คือโปรแกรมอิสระที่ ดำเนินการตามฟังก์ชันที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยมีการแทรกแซงจากมนุษย์น้อยที่สุด สามารถจดจำและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้แสดงและองค์ประกอบต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการส่งอีเมลให้ใครสักคน ตัวแทน AI สามารถรับข้อมูลที่จำเป็นจากคุณ เช่น ที่อยู่อีเมลของผู้รับ หัวข้ออีเมล ไฟล์แนบ ฯลฯ จากนั้นมันจะโต้ตอบกับโปรแกรมอีเมลของคุณเพื่อร่างอีเมลโดยใช้AI สร้างสรรค์
เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะแสดงตัวอย่างอีเมลให้คุณดู เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ที่ต้องการได้ และส่งอีเมลเมื่อทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
ลักษณะสำคัญของตัวแทนปัญญาประดิษฐ์
นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับตัวแทน AI อย่างย่อ:
- ความต้องการการมีส่วนร่วมของมนุษย์น้อยที่สุด
- การเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- การรับรู้บริบทและความสามารถในการโต้ตอบกับสภาพแวดล้อม
- ความสามารถในการอ่าน, สกัด, และแก้ไขข้อมูลจากแหล่งภายนอก
- ความเข้าใจในภาษาและพฤติกรรมของมนุษย์
- ความสามารถในการตัดสินใจโดยอาศัยการฝึกอบรมและการเรียนรู้
ประเภทของตัวแทนปัญญาประดิษฐ์
คุณสามารถจัดหมวดหมู่ตัวแทน AI ตามองค์ประกอบต่าง ๆ (เช่น การออกแบบ vs. ฟังก์ชันการทำงาน) ได้ ที่นี่เราจะจัดหมวดหมู่ตามฟังก์ชันการทำงาน ซึ่งทำให้เราได้ตัวแทนสองประเภทหลักที่เห็นได้อย่างชัดเจนในองค์กรต่าง ๆ ในปัจจุบัน:
- ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์อัตโนมัติ: ตัวแทนเหล่านี้มักจะมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าโดยตรงและมีความสามารถ ในการตัดสินใจอย่างอิสระในระดับสูง พวกเขาจัดการกับคำถามของลูกค้าโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากพนักงานของคุณ
- ตัวแทน AI เพื่อการช่วยเหลือ: นี่คือแอปพลิเคชันภายในที่ขับเคลื่อนด้วย AIซึ่งช่วยเหลือพนักงานของคุณในการทำงานที่ซับซ้อน เนื่องจากเป็นแอปพลิเคชันภายใน อาจมีหรือไม่มีส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกก็ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ
วิธีสร้างตัวแทนปัญญาประดิษฐ์
การสร้างตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (AI agents) ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ต้องอาศัยแนวทางที่เป็นระบบและการวางแผนอย่างเหมาะสม ต่อไปนี้คือ 8 ขั้นตอนที่คุณต้องปฏิบัติตามเมื่อสร้างตัวแทน AI ที่ปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ:
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดวัตถุประสงค์ของตัวแทนของคุณ
ก่อนที่คุณจะเริ่มสร้างตัวแทน AI ของคุณเอง คุณต้องกำหนดอย่างชัดเจนว่าคุณต้องการบรรลุอะไรด้วยมัน และเรากำลังพูดถึงเอกสารอย่างเป็นทางการ
แน่นอน คุณอาจมีแนวคิดคร่าวๆ เกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการให้ตัวแทน AI ทำ แต่เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรตกหล่น คุณต้อง บันทึกฟังก์ชันและความสามารถทั้งหมดที่คุณต้องการให้มีอยู่ในนั้น
นอกจากนี้ ยังสร้างเอกสารกลางที่ทีมผู้พัฒนาสามารถอ้างอิงได้เมื่อต้องการเข้าใจสภาพแวดล้อมและความคาดหวังของตัวแทน
ขั้นตอนที่ 2: สร้างทีม
ขั้นตอนต่อไป (และนี่เป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก) คือการรวบรวม ทีมของคุณเพื่อสร้างตัวแทน AI แม้ว่าคุณจะเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ก็ตาม ห้ามพยายามสร้างตัวแทน AI ด้วยตัวคุณเองเด็ดขาด นั่นเป็นเพราะการสร้างตัวแทนที่แข็งแกร่งนั้นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา รวมถึง:
- วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์
- การเรียนรู้ของเครื่อง (ML)
- การออกแบบ UI
- การพัฒนาซอฟต์แวร์
จนกว่าคุณจะจ้างมืออาชีพจากทุกสาขาเหล่านี้ คุณอาจจบลงด้วยการสร้างตัวแทน AI ที่มีข้อบกพร่อง แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้รวบรวมทีมผู้เชี่ยวชาญก่อน
ขั้นตอนที่ 3: ระบุเทคโนโลยีที่คุณใช้
เมื่อคุณได้รวบรวมทีมของคุณแล้ว คุณควรหารือและตัดสินใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จะทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับตัวแทน AI ของคุณ ซึ่งรวมถึง:
- ภาษาโปรแกรม (Java, Python, เป็นต้น)
- สภาพแวดล้อมการโฮสต์
- ไลบรารีการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) (Gensim, NLTK, เป็นต้น)
- ไลบรารีการวิเคราะห์ข้อมูล (Plotly, SciPy, NumPy, เป็นต้น)
- แบบจำลอง ML (เช่น GPT, BERT, Llama เป็นต้น)
- เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นจากความสามารถเฉพาะด้าน (เช่น การมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์ การรู้จำเสียงพูด ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการด้วยหุ่นยนต์ เป็นต้น)
คุณควรเหลือพื้นที่ไว้บ้างสำหรับไลบรารีและเฟรมเวิร์กอื่น ๆ ที่อาจจำเป็นต้องใช้
เมื่อคุณระบุและเลือกองค์ประกอบทั้งหมดเหล่านี้สำหรับเทคโนโลยีของตัวแทน AI ของคุณแล้ว คุณจะมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งเพื่อสร้างต่อไป
ขั้นตอนที่ 4: พิจารณาการออกแบบของคุณ
นอกจากการระบุเทคโนโลยีที่คุณต้องการใช้แล้ว ยังมีข้อพิจารณาด้านการออกแบบที่คุณควรคำนึงถึงก่อนพัฒนาตัวแทน AI ซึ่งได้แก่:
1. สถาปัตยกรรม
มีสองแนวทางที่คุณสามารถเลือกใช้สำหรับสถาปัตยกรรมของตัวแทน AI ที่คุณสร้างขึ้นเอง—แบบโมดูลาร์และแบบคู่ขนาน ในสถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์ แต่ละส่วนของตัวแทนจะถูกออกแบบทีละส่วนและแยกกันก่อนที่จะนำมาประกอบเข้าด้วยกันเพื่อสร้างตัวแทนให้สมบูรณ์ ในทางกลับกัน สถาปัตยกรรมแบบคู่ขนานคือแบบที่ทุกส่วนจะถูกฝึกและสร้างขึ้นพร้อมกันในเวลาเดียวกัน
2. ส่วนติดต่อผู้ใช้และประสบการณ์การใช้งาน (UI/UX)
หากคุณต้องการให้ตัวแทน AI ของคุณมีหน้าต่างผู้ใช้ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ คุณควร พิจารณาองค์ประกอบที่คุณต้องการรวมไว้ใน UI/UX ซึ่งรวมถึงการสร้างแบรนด์ของคุณ, ตัวการ์ตูนที่เป็นตัวแทน, ชื่อที่คุณต้องการตั้งให้มัน, เป็นต้น
3. การจัดการข้อมูล
วิธีที่ตัวแทน AI ที่คุณกำหนดเองรับและทำงานกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่คุณควรพิจารณา ซึ่งหมายถึงการกำหนดอย่างชัดเจนถึงกระบวนการไหลของข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ รวมถึง:
- ข้อมูล/สารสนเทศที่จะได้รับจากผู้ใช้
- ข้อมูล/สารสนเทศที่จะถูกดึงออกจากเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
- ฟังก์ชันที่จะดำเนินการกับข้อมูลที่ดึงออกมา
- ส่งมอบผลลัพธ์สุดท้ายให้กับผู้ใช้
แต่ละขั้นตอนในกระบวนการจัดการข้อมูลควรมีการระบุรายละเอียดอย่างชัดเจน
4. กลไกการให้ข้อเสนอแนะ
พิจารณาการรวมกลไกการให้ข้อเสนอแนะไว้ในระบบตัวแทน AI ของคุณ ไม่ว่าจะเป็น แบบสำรวจ, วิธีการให้คะแนน, หรือปุ่มให้คะแนนชอบ/ไม่ชอบ การได้รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัวแทนจากผู้ใช้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อปรับปรุงเครื่องมืออย่างต่อเนื่อง
ขั้นตอนที่ 5: ติดป้ายกำกับและทำความสะอาดข้อมูลการฝึกอบรมของคุณ
มีแหล่งข้อมูลสามประเภทที่คุณสามารถใช้เพื่อเตรียมและฝึกอบรมตัวแทนของคุณ ขึ้นอยู่กับว่าใครจะเป็นผู้ใช้ปลายทาง:
- ข้อมูลการดำเนินงานขององค์กรของคุณ
- ข้อมูลภายนอกที่คุณได้รับหรือได้มาจากแหล่งบุคคลที่สาม
- ข้อมูลที่ผู้ใช้สร้างขึ้นซึ่งถูกสร้างโดยลูกค้า/ผู้ใช้ของคุณ
ไม่ว่าคุณจะเลือกข้อมูลดิบใดในการฝึกโมเดลของคุณ ข้อมูลนั้นจะต้องได้รับการติดป้ายกำกับและทำความสะอาดก่อนที่จะเริ่มการฝึกอบรม การติดป้ายกำกับและการทำความสะอาดคืออะไร? นี่คือภาพรวมโดยย่อ:
- การติดฉลาก: หมายถึงการจัดหมวดหมู่ การติดแท็ก และการติดฉลากข้อมูลด้วยมือโดยมนุษย์เพื่อให้เข้าใจได้สำหรับตัวแทน AI ของคุณ การดำเนินการนี้ทำเพื่อให้โมเดล AI ที่ใช้ในตัวแทนของคุณสามารถสร้างการเชื่อมโยงระหว่างจุดข้อมูลและจดจำได้อย่างถูกต้องว่าข้อมูลแต่ละประเภทแสดงถึงอะไร
- การทำความสะอาด: หมายถึงการลบสิ่งผิดปกติออกจากชุดข้อมูลของคุณ เช่น แถวที่ว่างเปล่า ค่าที่ไม่ถูกต้องหรือขาดหายไป ข้อผิดพลาด เป็นต้น การลบสิ่งเหล่านี้จะช่วยลดโอกาสที่ตัวแทน AI ของคุณจะถูกฝึกฝนบนข้อมูลที่มีข้อบกพร่อง
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: เครื่องมืออย่าง SuperAnnotate, DataLoop และ Encord ช่วยคุณได้ในทั้งสองขั้นตอนนี้
ขั้นตอนที่ 6: สร้างและฝึกฝนตัวแทนของคุณ
ตอนนี้คุณสามารถเริ่มสร้างและฝึกฝนตัวแทน AI ของคุณได้แล้ว เริ่มต้นด้วยการตั้งค่าสภาพแวดล้อมการฝึกอบรมของคุณ—ติดตั้งไลบรารีและเฟรมเวิร์ก ML ที่จำเป็นทั้งหมด เริ่มเครื่องมือการฝึกอบรม และโหลดข้อมูลของคุณ
⚠️ สำคัญ: อย่าโหลดข้อมูลทั้งหมดในคราวเดียว แบ่งข้อมูลออกเป็นสองชุดย่อยและโหลดเพียงชุดเดียว เก็บอีกชุดไว้สำหรับการทดสอบ
เมื่อคุณได้โหลดข้อมูลของคุณแล้ว ให้เริ่มต้นโมเดล ML ที่คุณเลือกไว้ในขั้นตอนที่สาม ตั้งค่าพารามิเตอร์การฝึกอบรม (ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามโมเดลที่คุณเลือก ดังนั้นจึงยากที่จะให้รายละเอียดเฉพาะเจาะจงในที่นี้) และเริ่มกระบวนการฝึกอบรม
ติดตามตัวชี้วัดเช่นการสูญเสียและความถูกต้องในระหว่างกระบวนการฝึกอบรม เพื่อให้ได้ความเข้าใจว่าโมเดลกำลังเรียนรู้ได้ดีเพียงใด หากโมเดลไม่เรียนรู้ได้ดี ให้ปรับค่าพารามิเตอร์การฝึกอบรม
ในขณะเดียวกัน นักพัฒนา UI ควรออกแบบและสร้าง UX ของตัวแทน AI ของคุณ
ขั้นตอนที่ 7: ทดสอบเอเจนต์
เมื่อกระบวนการฝึกอบรมเสร็จสมบูรณ์แล้ว ก็ถึงเวลาที่จะทดสอบโมเดลของคุณ นี่คือจุดที่ข้อมูลอีกครึ่งหนึ่งของชุดข้อมูลที่คุณสำรองไว้สำหรับการทดสอบ (ขั้นตอนที่ 6) จะเข้ามามีบทบาท
เริ่มต้นเอเจนต์ AI ของคุณ ดำเนินการผ่านชุดข้อมูลทดสอบของคุณ และวิเคราะห์ผลลัพธ์ สังเกตว่ามันทำงานตามฟังก์ชันที่ต้องการได้แม่นยำเพียงใด ในแต่ละจุดข้อมูลในชุดข้อมูลของคุณ นอกจากนี้ ให้สังเกตว่ามันใช้เวลานานเท่าใดในการดำเนินการเหล่านั้น
หากตัวแทนทำงานตามที่ตั้งใจไว้ คุณต้องทำการทดสอบเพิ่มเติมอีกสามประเภท ซึ่งได้แก่:
- การทดสอบหน่วย: ทดสอบแต่ละโมดูลหรือหน่วยของตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ของคุณอย่างอิสระเพื่อให้แน่ใจว่ามันทำงานอย่างถูกต้อง
- การทดสอบโดยผู้ใช้: เชิญผู้ใช้เป้าหมายของตัวแทนมาทดลองใช้งานภายใต้การสังเกตของคุณ เพื่อที่คุณจะได้วิเคราะห์ว่าผู้ใช้จะใช้มันอย่างไร และมันทำงานได้แม่นยำเพียงใดในแต่ละสถานการณ์
- การทดสอบ A/B: เปรียบเทียบสองเวอร์ชันของตัวแทนแบบเคียงข้างกันเพื่อดูว่าเวอร์ชันใดทำงานได้ดีกว่า
แต่ละการทดสอบเหล่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของตัวแทน AI ของคุณ และทำให้แน่ใจว่ามันทำงานได้ดีในสถานการณ์จริง อย่างไรก็ตาม หากมันทำงานได้ไม่ดีในระหว่างการทดสอบ คุณอาจต้องฝึกอบรมตัวแทนใหม่อีกครั้งโดยใช้พารามิเตอร์ที่ปรับให้เหมาะสมหรือชุดข้อมูลที่ใหญ่ขึ้น
ขั้นตอนที่ 8: ติดตั้งและตรวจสอบการทำงานของเอเจนต์
ในที่สุด เมื่อตัวแทน AI ของคุณทำงานตามที่ตั้งใจไว้แล้ว ก็ถึงเวลาที่จะนำไปใช้งาน ผสานรวมกับระบบที่มีอยู่ของคุณ และนำไปใช้งานบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของคุณ ตรวจสอบความแม่นยำและความรวดเร็วในการตอบสนองต่อคำถามของผู้ใช้โดยการวิเคราะห์บันทึกการใช้งานและข้อเสนอแนะที่เข้ามาผ่านกลไกการให้ข้อเสนอแนะที่ติดตั้งไว้ในตัวของตัวแทน AI ของคุณ
หากมีพื้นที่สำหรับการปรับปรุง ให้เปิดตัวเวอร์ชันใหม่ของตัวแทนโดยแก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้ได้แจ้งไว้
การนำไปใช้และกรณีศึกษาของตัวแทนปัญญาประดิษฐ์แบบกำหนดเอง
กรณีการใช้งานของปัญญาประดิษฐ์(โดยเฉพาะตัวแทนของมัน) มีมากมายในแต่ละอุตสาหกรรม มีสี่ด้านหลักที่พวกมันกำลังสร้างผลกระทบในปัจจุบัน
1. ตัวแทน AI ในอีคอมเมิร์ซ: ที่ปรึกษา AI และตัวแทนบริการลูกค้า
ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ในบริษัทอีคอมเมิร์ซโดยทั่วไปมีเป้าหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หลักสองประการ:
- การคาดการณ์ความผันผวนของความต้องการ: โดยการวิเคราะห์ข้อมูลการขายในอดีตและแนวโน้มของตลาด ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ของอีคอมเมิร์ซสามารถคาดการณ์ความผันผวนของความต้องการ และช่วยให้ธุรกิจของตนอยู่ข้างหน้าของคู่แข่ง
- การจัดการงานสนับสนุนลูกค้า: ตัวแทน AI สำหรับอีคอมเมิร์ซยังวิเคราะห์การโต้ตอบกับลูกค้าเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง
ตัวอย่าง:ผู้ช่วยเสมือนของ Sheinเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการใช้ตัวแทน AI เพื่อประเมินแนวโน้มตลาดที่เปลี่ยนแปลง ในความเป็นจริง มันสามารถแสดงรายการสินค้าได้ถึง 600,000 รายการตามความต้องการของผู้บริโภค ทั้งหมดสำหรับตลาดโลก!
2. ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ในด้านการดูแลสุขภาพ: การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์และผู้ช่วยเสมือน
ตัวแทน AI สามารถช่วยบริษัทด้านการดูแลสุขภาพป้องกันการล้มเหลวของอุปกรณ์ได้โดยการตรวจสอบและวิเคราะห์สุขภาพของอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของอุปกรณ์และยังแจ้งเตือนองค์กรเมื่อถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์
นอกจากนี้ผู้ช่วยเสมือนและแชทบอทที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์กำลังช่วยผู้ป่วยในการเตือนการติดตามผลและการนัดหมาย พวกมันยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์เพื่อแนะนำการรักษาและช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยได้อีกด้วย ดูวิธีการได้ที่นี่ 👇
ตัวอย่าง:IBM Watson Oncologyทำหน้าที่เป็นตัวแทนปัญญาประดิษฐ์เชิงรุกในด้านการรักษามะเร็ง ออกแบบมาเพื่อช่วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล โดยวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วย วรรณกรรมทางการแพทย์ที่กว้างขวาง และการทดลองทางคลินิกที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างคำแนะนำการรักษาที่มีหลักฐานรองรับ
แม้ว่าจะต้องอาศัยข้อมูลจากแพทย์ในท้ายที่สุด Watson Oncology ก็เสนอทางเลือกการรักษาที่เป็นไปได้และเน้นย้ำผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างเชิงรุก ซึ่งช่วยสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจโดยการให้ข้อมูลที่สำคัญ
3. ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์สำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทางธุรกิจ: ระบบแนะนำและระบบอัตโนมัติของกระบวนการด้วยหุ่นยนต์
ธุรกิจนิยมใช้ตัวแทน AI สำหรับการอัตโนมัติงานเมื่อทำงานร่วมกับเครื่องมือ Robotic Process Automation (RPA) ตัวอย่างได้แก่:
- การเคลมประกันอัตโนมัติโดยบริษัทประกันภัยผ่านการใช้คอมพิวเตอร์วิชั่นและการวิเคราะห์ข้อมูล
- การตรวจจับการฉ้อโกงและการบล็อกธุรกรรมฉ้อโกงโดยอัตโนมัติในบริษัททางการเงินผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์
- การจำแนกเอกสารอัตโนมัติโดยใช้AI และ MLที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลก่อนหน้า
ตัวอย่าง:Fukoku Mutual Life บริษัทประกันภัยในประเทศญี่ปุ่น ใช้ตัวแทน AI ในการประมวลผลคำขอค่าสินไหมทดแทน ด้วย AI สามารถเข้าถึงข้อมูลประกันสุขภาพและคำนวณการจ่ายเงินได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งส่งผลให้บริษัทประหยัดค่าใช้จ่ายได้เกือบ 1 ล้านดอลลาร์ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานขึ้น 30%
4. ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ในระบบคลาวด์คอมพิวติ้งและระบบอัตโนมัติ
ตัวแทน AI สามารถช่วยบริษัทที่ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งและระบบอัตโนมัติในการวางแผนทรัพยากร, การตรวจสอบความปลอดภัย, และกิจกรรมการสนับสนุนลูกค้า. พวกเขาทำเช่นนี้โดย:
- การคาดการณ์ความต้องการกำลังการประมวลผล
- วิเคราะห์และติดตามกิจกรรมของผู้ใช้ที่น่าสงสัย
- ทำความเข้าใจคำถามของลูกค้าโดยใช้ NLP ก่อนตอบกลับด้วยคำตอบจากฐานความรู้ของ AI
ตัวอย่าง:Amazon Web Services (AWS)เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของการใช้ตัวแทน AI ในการคาดการณ์ความต้องการด้านพลังการประมวลผล โดยใช้ข้อมูลในอดีต ระบบ AI ของ AWS จัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าแม้ในช่วงการใช้งานที่พุ่งสูง ระบบของ AWS ก็จะไม่ประสบปัญหาการหยุดทำงาน
ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์สำหรับการจัดการโครงการของคุณ
จำได้ไหมที่เราบอกว่าจะเปิดเผยตัวแทน AI ในตอนท้าย? อ้อ แล้วเราบอกหรือยังว่าคุณไม่จำเป็นต้องสร้างมันด้วยซ้ำ? พูดง่ายๆ คือ หากคุณต้องการAI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน นี่คือทางลัดสู่ความได้เปรียบในการแข่งขัน
เอเจนต์ AI นี้คือClickUp Brain— AI ที่ขับเคลื่อนทุกฟีเจอร์ของClickUpและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้สูงสุด ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับชุดแอปพลิเคชันของคุณ, อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ของคุณ, และกำจัดงานที่ต้องทำด้วยตนเองในการจัดการโครงการ
แต่ ClickUp Brain ไม่ได้จัดการแค่เรื่องอัตโนมัติเท่านั้น—มันยังทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยโครงการอัจฉริยะของคุณอีกด้วย ตั้งแต่การระบุจุดติดขัดไปจนถึงการจัดตารางงานอย่างชาญฉลาดตามทีมของคุณและปริมาณงานของพวกเขา มันจัดการทุกอย่างที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความก้าวหน้าของโครงการของคุณ
ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI นี้ยังถูกผสานเข้ากับClickUp Chat ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการส่งข้อความในตัวสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ด้วยเทคโนโลยี AI ขั้นสูงของ ClickUp Brain ทำให้ ClickUp Chat สามารถเสริมสร้างการสนทนาของคุณด้วยข้อมูลจากทุกโครงการ งาน เอกสาร และอื่นๆ ของคุณ
สามารถสรุปการสนทนาของคุณ, ค้นหาข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้อง, และสร้างงานให้กับสมาชิกทีมของคุณได้
นี่คือรายการสั้น ๆ ของทุกสิ่งที่เป็นไปได้เมื่อคุณใช้ ClickUp Chat เป็นตัวแทน AI สำหรับที่ทำงานของคุณ:
- ดึงข้อมูลจากแอปอื่น: ต้องการค้นหาไฟล์จาก Google Drive ของคุณและเชื่อมโยงกับงานใช่ไหม? ใช้คำสั่งที่เกี่ยวข้องใน ClickUp Chat (อย่าลืมเชื่อมต่อ Drive กับบัญชี ClickUp ของคุณ)
- สรุปสั้นๆ: ไม่ได้เข้ามาพักใหญ่แล้วใช่ไหม? คลิกที่ สรุปให้ฟังหน่อย เพื่อรับสรุปย่อของกระทู้นี้
- การสร้างงาน: ต้องการสร้างงานขณะกำลังคุยกับเพื่อนร่วมทีมอยู่หรือไม่? คุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องออกจากหน้าต่างแชท คุณยังสามารถเชื่อมโยงงานแต่ละงานไปยังโปรเจ็กต์เป้าหมายและสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องได้โดยอัตโนมัติผ่านการใช้ AI
ข้อดีของการใช้ ClickUp Chat เป็นตัวแทน AI ภายในองค์กรของคุณ
มีข้อดีมากมายในการใช้ ClickUp Chat เป็นตัวแทน AI ภายในองค์กรของคุณ อย่างไรก็ตาม ข้อดีหลักที่โดดเด่นมีดังนี้:
✅ กระบวนการทำงานที่คล่องตัว: เชื่อมโยงงานและเอกสารภายในแชทเพื่อหลีกเลี่ยงการสลับแอปในการจัดการงานและการสนทนาที่เกี่ยวข้อง
✅ เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและทีมของคุณด้วยงาน, มุมมอง, ความเชื่อมโยง, การประกาศ, และการหารือที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากภายในแชท
✅ ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลที่ดีขึ้น: เก็บข้อมูลการจัดการโครงการของคุณไว้ในที่เดียว ปกป้องด้วยมาตรฐานความปลอดภัยที่ดีที่สุด
ทำให้การทำงานเป็นเรื่องง่ายด้วย ClickUp Chat เป็นตัวแทน AI ของคุณ
กระบวนการทางธุรกิจ เช่น การจัดการงานหรือการบริการลูกค้า มีแนวโน้มที่จะถูกจัดการโดยตัวแทน AI ขั้นสูงในไม่ช้า ไม่นานเกินรอที่คุณจะเห็นองค์กรต่างๆ นำตัวแทนที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับงานและกระบวนการทำงานประจำวันของพวกเขาไปใช้
ต้องการก้าวล้ำหน้าคู่แข่งแต่ยังไม่ต้องการใช้ทรัพยากรในการสร้างตัวแทน AI แบบกำหนดเองในตอนนี้ใช่หรือไม่?
ข้อเสนอสำเร็จรูปของ ClickUp, ClickUp Chat, จัดการการทำงานร่วมกันของทีมและการบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของธุรกิจของคุณผ่านระบบศูนย์กลาง
หากคุณพร้อมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจของคุณให้สูงสุดสมัครใช้ ClickUpฟรี!