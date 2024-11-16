บล็อก ClickUp
50 ตัวอย่าง AI สร้างสรรค์ที่น่าประทับใจ กำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม

Pavitra M
16 พฤศจิกายน 2567

ผลงานศิลปะที่สร้างโดย AI ขายได้ถึง 432,500ดอลลาร์ที่คริสตี้ส์!🎨

ซิมโฟนีหมายเลข 10 ที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ของบีโธเฟน ถูกนำมาสู่ชีวิตด้วย ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์ สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั่วโลก!🎶

นี่เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของวิธีที่ AI เชิงสร้างสรรค์กำลังปฏิวัติวงการอุตสาหกรรม ตั้งแต่การสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ การออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ไปจนถึงการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต AI เชิงสร้างสรรค์กำลังผลักดันขีดจำกัดของสิ่งที่เป็นไปได้

มันกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราทำงาน, สร้างสรรค์, และแก้ปัญหา.

ในบล็อกนี้ เราจะแบ่งปันตัวอย่างที่น่าประทับใจ 50 ตัวอย่าง ที่แสดงให้เห็นว่า AI สร้างสรรค์กำลังสร้างผลกระทบอย่างมากในหลากหลายภาคส่วน

ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์คืออะไร?

ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI) คือประเภทหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถสร้างเนื้อหาใหม่ ๆ ได้ เช่น ข้อความ, รูปภาพ, ดนตรี, และวิดีโอ โดยอาศัยรูปแบบที่อยู่ในข้อมูลที่มันได้รับการฝึกฝนไว้

ต่างจากปัญญาประดิษฐ์แบบดั้งเดิมซึ่งส่วนใหญ่จะจดจำรูปแบบหรือทำนายผลลัพธ์ AI เชิงสร้างสรรค์จะสร้างเนื้อหาที่เป็นต้นฉบับและมีความสมจริง โดยใช้ โครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Large Language Models (LLM) เพื่อวิเคราะห์รูปแบบและโครงสร้างพื้นฐานในเนื้อหาที่มีอยู่เพื่อสร้างเนื้อหาใหม่

นอกจากนี้ คุณไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดเพื่อใช้งาน AI เชิงสร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานของคุณ เพียงแค่สนทนาด้วยภาษาธรรมชาติเท่านั้น!

การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์

ในขณะที่ ChatGPT เป็นที่นิยมมากที่สุดในหมู่ผู้ใช้ ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์มีการประยุกต์ใช้มากมายในหลากหลายอุตสาหกรรม

ปัจจุบัน โมเดล AI เชิงสร้างสรรค์ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายสำหรับ:

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังเร่งความเร็วของงานต่างๆ สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ และ นำมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์มาสู่อุตสาหกรรมต่างๆ ตั้งแต่การตลาดไปจนถึงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มาดูตัวอย่าง AI เชิงสร้างสรรค์ 50 รายการที่กำลังเปลี่ยนแปลงความคิดสร้างสรรค์ ประสิทธิภาพการทำงาน และการแก้ปัญหา

มาเริ่มกันเลย!

ตัวอย่างการใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ในงานบริหารโครงการ

ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ในการบริหารโครงการสามารถทำงานประจำให้เป็นอัตโนมัติ ปลดปล่อยเวลาให้เพื่อนร่วมทีมได้มุ่งเน้นกับกิจกรรมหลัก และปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ตั้งแต่การนัดหมายการประชุม, การอัปเดตสถานะโครงการ, และการสร้างรายงาน, เครื่องมือการจัดการโครงการที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์สามารถทำให้หลายงานที่ต้องทำด้วยตนเองเป็นอัตโนมัติได้. มาดูตัวอย่างกัน:

คลิกอัพ เอไอ (สมอง)

ClickUpคือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่รวบรวมงาน เอกสาร และเพื่อนร่วมทีมของคุณที่กระจายอยู่ในแอปต่างๆ เข้าสู่ แพลตฟอร์มกลางเพียงหนึ่งเดียว

ด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการที่เข้าใจง่ายกว่า 100 รายการ, ไลบรารีแม่แบบที่หลากหลาย, และการผสานรวมที่ราบรื่น, ClickUp เป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับทีมในการ ปรับปรุงการทำงาน

ClickUp Brainยกระดับประสิทธิภาพการทำงานไปอีกขั้นด้วยฟีเจอร์ AI ที่ปรับตามบทบาท:

  • ผู้จัดการความรู้ด้วย AI: เพียงถาม ClickUp Brain เกี่ยวกับงาน วิกิของบริษัท กำหนดเวลา และผู้รับผิดชอบ เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับโครงการของคุณ นอกจากนี้ ยังได้รับคำตอบทันทีเกี่ยวกับแผนงาน ข้อมูลเชิงลึก และผลิตภัณฑ์ภายใน ClickUp และแอปที่เชื่อมต่ออื่นๆ
  • ผู้จัดการโครงการ AI: อย่าเสียเวลาไปกับงานบริหารโครงการที่ซ้ำซากใช้ AI เพื่อทำงานอัตโนมัติในงานประจำ เช่น การมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ การวางแผนงานย่อย และการกรอกข้อมูลอัตโนมัติ ปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพ ลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง และทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง
  • AI Writer สำหรับการทำงาน: ClickUp นำเสนอAI ที่ผสานรวมสำหรับการจัดทำเอกสาร ช่วยปรับปรุงการเขียนของคุณให้สมบูรณ์แบบและเพิ่มความแม่นยำ เขียนความคิดเห็นและข้อความ สรุปหัวข้อ สรุปการประชุม คู่มือการใช้งาน และอื่นๆ อีกมากมาย
ใช้ ClickUp Brain เพื่อทำงานอัตโนมัติ gif
ใช้ ClickUp AI เพื่อทำงานอัตโนมัติ เช่น การวางแผนงานย่อยและการอัปเดตสถานะและผู้รับผิดชอบ

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp

  • ถามคำถามเกี่ยวกับงาน, วันที่ครบกำหนด, และเอกสาร เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานเร่งด่วน เลือกจากคำถามที่เตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อรับไฮไลท์ของกิจกรรมงาน
  • สร้างการรายงานความคืบหน้าส่วนตัวและการอัปเดตของทีมโดยใช้ AI เพื่อประเมินความก้าวหน้า
  • ใช้ผู้ช่วยเขียนด้วย AI เพื่อสร้างเนื้อหาและสรุปเฉพาะบทบาทตามความต้องการของคุณ
  • สร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองโดยใช้ภาษาธรรมชาติ เช่น การอัปเดตสถานะ การใช้เทมเพลต การสร้างงาน การเปลี่ยนลำดับความสำคัญ หรือการส่งความคิดเห็น
  • ถอดเสียงคลิปเสียงเป็นข้อความโดยใช้ AI และสแกนข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว
  • ใช้มุมมองโครงการที่ปรับแต่งได้มากกว่า15 แบบเช่น แผนงานแกนต์, ไทม์ไลน์, กระดานแบบคัมบัง, ปฏิทิน AI และรายการ เพื่อจัดการงานของคุณจากหลายมุมมอง
  • เชื่อมต่อกับเครื่องมือชั้นนำด้วยการผสานรวมมากกว่า1000+

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • อาจใช้เวลาสักระยะหนึ่งสำหรับผู้ใช้ในการเชี่ยวชาญฟีเจอร์อันทรงพลังหลายร้อยรายการของ ClickUp
  • ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้บนแอปพลิเคชันมือถือ

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อสมาชิก
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อสมาชิก
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • ClickUp Brain พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $7/เดือนต่อสมาชิก Workspace

โนชั่น เอไอ

แดชบอร์ด Notion AI: ตัวอย่างการสร้างด้วย AI
ผ่านทางNotion

Notion AI ช่วยให้คุณค้นหาความรู้ สร้างเนื้อหา รับสรุป และ สร้างแผนการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถถามคำถามกับ Notion AI ได้ และมันจะนำข้อมูลจากเวิร์กสเปซของคุณ รวมถึงแอปที่เชื่อมต่ออย่างเช่น Slack, Google Docs, Slides และ Sheets มาใช้เพื่อให้คำตอบที่กระชับและถูกต้องแก่คุณ

คุณสมบัติหลักของ Notion AI

  • แก้ไขงานเขียนของคุณตามแนวทางสไตล์โดยใช้ AI
  • วิเคราะห์ไฟล์ PDF และรูปภาพเพื่อสร้างสรุป ข้อมูลเชิงลึก และแผนปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็ว

ข้อจำกัดของ Notion AI

  • ระบบ AI ทำงานภายในหน้าปัจจุบัน, มีปัญหาในการจัดการกับฐานข้อมูลแบบตาราง, และให้ลิงก์บทความที่ไม่ถูกต้อง

ราคาของ Notion AI

  • ฟรี
  • เพิ่มเติม: $10/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อที่นั่ง
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • Notion AI มีให้บริการเป็นฟีเจอร์เสริมสำหรับทุกแผนของ Notion รวมถึงแผนฟรี โดยคิดค่าบริการ 8 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อสมาชิก (เรียกเก็บเงินรายปี)

การกล่าวถึงอื่น ๆ

Trello

ด้วย AI ของ Trello คุณสามารถตอบกลับคำถามของลูกค้าด้วย คำตอบที่ร่างโดย AI และให้บริการช่วยเหลือตนเองด้วยตัวแทนเสมือน

ใช้ AI นี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและจัดการการอัปเดตตามปกติ ติดตามความคืบหน้า และย้ายงานผ่านขั้นตอนต่างๆ ของโครงการโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง

อาสนะ

Asana AI สามารถสร้างรายงาน วิเคราะห์ประสิทธิภาพของทีม และช่วยในการสร้างเนื้อหาผ่านช่องทางทางการตลาดต่างๆ ได้ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างงานโดยอัตโนมัติ มอบหมายงาน และแนะนำการแก้ไขด้วยโมเดล AI ของมันเอง

ตัวอย่างการใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ในด้านการตลาดและการโฆษณา

การใช้ AI ในการตลาดเนื้อหาและการโฆษณาเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับสตาร์ทอัพและธุรกิจที่ขาดงบประมาณในการสร้างสินทรัพย์คุณภาพสูง

ดังนั้น หากคุณต้องการสร้างสินทรัพย์ที่สอดคล้องกับแบรนด์ นี่คือตัวอย่างบางส่วนที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้

แจสเปอร์

แดชบอร์ด Jasper: ตัวอย่าง AI สร้างสรรค์
ผ่านทางJasper

แจสเปอร์, เครื่องมือเขียน AI ที่สร้างขึ้นบน GPT-4, ช่วยนักการตลาด, ผู้สร้างเนื้อหา, และนักธุรกิจสร้าง เนื้อหาที่เขียน โดยใช้ระบบอัตโนมัติ.

ป้อนข้อความหรือเลือกหนึ่งจากเทมเพลตที่มีอยู่เพื่อสร้างบล็อก, คัดลอก, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, คำอธิบายสินค้า, โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์, และอีเมล์ขายสินค้า ด้วยแบบจำลอง AI สร้างสรรค์นี้ คุณสามารถเพิ่มขนาดการตลาดเนื้อหาและเชื่อมต่อได้ดีขึ้นกับลูกค้าของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Jasper

  • ช่วยให้คุณตั้งค่าฐานความรู้สำหรับ AI ด้วยข้อมูลของบริษัท เช่น กลยุทธ์ กลุ่มเป้าหมาย คู่แข่ง และรายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • อ้างอิงข้อความก่อนหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาใหม่มีความสอดคล้อง มีความต่อเนื่อง และหลีกเลี่ยงการซ้ำซ้อน

ข้อจำกัดของ Jasper

  • ต้องการการแก้ไขและตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างมาก เนื่องจากผลลัพธ์มักไม่ถูกต้อง
  • มีประวัติการตั้งราคาที่ไม่สม่ำเสมอซึ่งอาจสร้างความหงุดหงิดให้กับลูกค้าที่ใช้บริการระยะยาว

ราคาของ Jasper

  • ผู้สร้าง: $39/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ข้อดี: $59/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ

Copy. ai

แดชบอร์ด Copy.ai: ตัวอย่างการสร้างด้วยปัญญาประดิษฐ์
ผ่านทางCopy.ai

Copy.ai ซึ่งพัฒนาขึ้นบน GPT-3 LLM ของ Open AI เป็นเครื่องมือการเขียนที่ช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถสร้าง เนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ฟีเจอร์ 'เสียงแบรนด์' เพื่อแบ่งปันเนื้อหาต้นฉบับและฝึกฝนเครื่องมือให้เข้าใจเสียงของแบรนด์คุณ เพื่อรักษาความสม่ำเสมอในช่องทางการตลาดต่างๆ

คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai

  • ใช้ Infobase เพื่อจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณ
  • ปกป้องเนื้อหาของคุณด้วยการเข้ารหัสที่แข็งแกร่งและการควบคุมการเข้าถึงอย่างเข้มงวด

ข้อจำกัดของ Copy.ai

  • บางครั้ง แพลตฟอร์มสร้างเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์
  • ตัวเลือกการปรับแต่งภายในแต่ละเทมเพลตมีจำกัด

ราคาของ Copy.ai

  • ฟรีตลอดไป
  • เริ่มต้น: $49/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ขั้นสูง: $249/เดือน สำหรับ 5 ที่นั่ง
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

การกล่าวถึงอื่น ๆ

AdCreative. ai

AdCreative. ai ใช้โมเดล AI เชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเนื้อหาสำหรับทีมการตลาด สามารถช่วยคุณสร้าง ภาพโฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูง และข้อความสำหรับโพสต์บนโซเชียลมีเดียและโฆษณาแบบดิสเพลย์

มันวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนและพฤติกรรมของผู้ใช้โดยใช้ 알고ริทึมการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมเป้าหมายของคุณ

Phrasee

ด้วย Phrasee (ปัจจุบันรู้จักในชื่อ Jacquard) คุณสามารถสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้ผ่านบรีฟ เลือกช่องทางการตลาด แล้วเครื่องมือจะ สร้างเนื้อหาจำนวนมาก ที่ตรงกับแบรนด์ของคุณโดยอัตโนมัติภายในไม่กี่วินาที

ทันทีหลังจากนั้น คุณสามารถทดสอบ A/B ข้อความที่สร้างโดย AI เหล่านี้ ปรับเนื้อหาให้เหมาะสม และส่งมอบประสิทธิภาพสูงสุดของแคมเปญผ่านทุกช่องทางดิจิทัล

ตัวอย่างการใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ในการผลิตวิดีโอ

คุณเคยลองทำวิดีโอตั้งแต่เริ่มต้นแล้วล้มเลิกเพราะมันใช้ความพยายามมากเกินไปหรือไม่? เครื่องมือสร้างวิดีโอด้วย AI สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้

ระบบ AI สร้างสรรค์สำหรับสร้างวิดีโอเหล่านี้สามารถ สร้างวิดีโอจากข้อความและสคริปต์ ได้ในเวลาอันรวดเร็ว เทคโนโลยีนี้ทำให้การสร้างวิดีโอในระดับใหญ่เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว

ซินธิเซีย

แดชบอร์ด Synthesia: ตัวอย่าง AI สร้างสรรค์
ผ่านทางSynthesia

Synthesia เป็นเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ฟรีที่เปลี่ยน ข้อความให้กลายเป็นวิดีโอคุณภาพสตูดิโอ และเสียงพากย์ในกว่า 140 ภาษา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างวิดีโอเพื่อส่งเสริมการขาย บริการลูกค้า การตลาด และความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงการปรับปรุงและทำให้กระบวนการสร้างวิดีโอของคุณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ส่วนที่ดีที่สุดคือการสร้างวิดีโอด้วยแอป AI สร้างสรรค์นี้ง่ายเหมือนกับการทำสไลด์เด็ค เลือกเทมเพลต แก้ไขสคริปต์วิดีโอของคุณ และปรับแต่งองค์ประกอบวิดีโอ เช่น อวตาร AI สี และเลย์เอาต์ เพื่อสร้างวิดีโอที่น่าสนใจ

คุณสมบัติเด่นของ Synthesia

  • สร้างวิดีโอคุณภาพสูงในภาษาที่คุณต้องการโดยใช้สคริปต์
  • ฝังวิดีโอของคุณลงในซอฟต์แวร์ CRM, LMS, CMS ที่คุณชื่นชอบ

ข้อจำกัดของ Synthesia

  • สร้างข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดในภาพเรนเดอร์สุดท้าย ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ในโหมดแก้ไข
  • อวตาร AI ไม่กะพริบตาและไม่มีตัวเลือกในการเปลี่ยนโทนเสียง ซึ่งลดความเป็นธรรมชาติของวิดีโอ

ราคา Synthesia

  • ฟรี: $0/เดือน
  • เริ่มต้น: $18/เดือน
  • ผู้สร้าง: $64/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

ภาพประกอบ

แดชบอร์ด Pictory: ตัวอย่าง AI สร้างสรรค์
ผ่านทางPictory

Pictory, เครื่องมือสร้างวิดีโอ, ให้คุณ สร้างเนื้อหาภาพที่น่าสนใจ โดยใช้เทคโนโลยี AI สร้างสรรค์. เพียงป้อนสคริปต์วิดีโอ, แก้ไขสรุปข้อความ, ดูสตอรี่บอร์ดวิดีโอ, เพิ่มเพลงหรือเสียงบรรยาย, และปรับแต่งธีมตามแบรนด์ของคุณ.

สุดท้ายนี้ ให้ดูตัวอย่างวิดีโอและสร้างขึ้นเพื่อการร่วมมือ

คุณสมบัติเด่นของ Pictory

  • สร้างวิดีโอโดยใช้ข้อความ, URL หรือสื่อ และแปลงวิดีโอที่ยาวให้กลายเป็นวิดีโอสั้น ๆ
  • สร้างคำบรรยายและคำบรรยายใต้ภาพที่แม่นยำสำหรับวิดีโอของคุณ

ข้อจำกัดของ Pictory

  • มีตัวเลือกเสียง AI ให้บริการจำนวนจำกัด
  • รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น ทำให้ความสามารถในการเลือกภาพที่เหมาะสมสำหรับภาษาอื่น ๆ มีจำกัด

ราคาของ Pictory

  • เริ่มต้น: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $99/เดือน สำหรับผู้ใช้ 3 คนขึ้นไป
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

การกล่าวถึงอื่น ๆ

ลูเมน5

Lumen5 เปลี่ยนแปลงวิธีการสร้างและแชร์วิดีโอด้วยการผสาน AI สร้างสรรค์เข้ากับ UI แบบลากและวาง แปลงสคริปต์, บล็อกโพสต์, PDF, เอกสารขาว, และเอกสารเขียนอื่น ๆ ของคุณให้กลายเป็นวิดีโอได้ในไม่กี่คลิก

แพลตฟอร์มนี้ผสานรวม ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI มากมาย รวมถึงการสร้างภาพ ซึ่งช่วยให้คุณค้นหาภาพและคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องและเข้ากับเรื่องราวได้

รันเวย์เอ็มแอล

Runway เป็นโมเดลการสร้างเนื้อหาวิดีโอขั้นสูงที่มีความเร็วและการควบคุม คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่ง เพิ่มแสง ปรับแต่งไอเดียได้แบบเรียลไทม์ และเชื่อมช่องว่างระหว่างแนวคิดและการดำเนินการได้อย่างง่ายดาย

ตัวอย่างของปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ในงานออกแบบกราฟิก

เครื่องมือออกแบบกราฟิกด้วย AI ช่วยให้การสร้างและแก้ไขภาพเป็นเรื่องง่าย แม้ไม่มีทักษะการออกแบบขั้นสูงเครื่องมือสร้างภาพเหล่านี้ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยสถิติ AI, ใช้คำสั่งจากมนุษย์เพื่อสร้างภาพที่ปรับแต่งตามความต้องการ มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง:

Canva's Magic Write

แดชบอร์ด Magic Write ของ Canva: ตัวอย่างการสร้างเนื้อหาด้วย AI เชิงสร้างสรรค์
ผ่านทางCanva

ขับเคลื่อนด้วยโมเดล AI ขั้นสูง Magic Write วิเคราะห์รูปแบบที่ซ่อนอยู่ในข้อความเพื่อสร้างเนื้อหาที่เป็นธรรมชาติและอ่านง่ายซึ่งตรงกับสไตล์ของคุณ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับงานเขียนซ้ำๆ

คุณสมบัติเด่นของ Canva Magic Write

  • เปลี่ยนคำค้นหาเพียงไม่กี่คำให้กลายเป็นจดหมายสมัครงานคุณภาพสูง, บัตรอวยพร, บล็อก, และอื่น ๆ
  • สร้างเนื้อหาในสไตล์การเขียนและน้ำเสียงของคุณเอง เพื่อประหยัดเวลาในการปรับถ้อยคำใหม่

ข้อจำกัดของ Canva Magic Write

  • ใช้ข้อมูลจนถึงกลางปี 2021 เท่านั้น
  • ผู้ใช้ฟรีสามารถใช้ Magic Write ได้เพียง 50 ครั้งตลอดอายุการใช้งาน

ราคาของ Canva Magic Write

  • ฟรีสำหรับทุกคนที่ใช้แอปพลิเคชัน Canva

โฟเตอร์

แผงควบคุม Fotor: ตัวอย่าง AI สร้างสรรค์
ผ่านทางFotor

ด้วยเครื่องมือ AI สร้างสรรค์ของ Fotor การสร้างภาพเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคยใช้คำสั่ง AI ที่ดีที่สุดและใส่ไอเดียเพื่อ สร้างภาพที่ไม่ซ้ำใคร

เครื่องมือนี้ยังมีฟีเจอร์การลบพื้นหลัง การแต่งภาพ และการใส่ฟิลเตอร์ที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพของภาพได้ทันที

คุณสมบัติหลักของ Fotor

  • เพิ่มโทนและบรรยากาศให้กับภาพของคุณด้วยเอฟเฟกต์วินเทจ, ขาวดำ, ซีเปีย, และเบลอโบเก้
  • ลบผู้แอบถ่าย ข้อความ และตราประทับออกจากรูปภาพ

ข้อจำกัดของ Fotor

  • มีฟอนต์และเอฟเฟกต์ให้เลือกใช้เพียงจำนวนจำกัดเท่านั้น
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าเครื่องมือเกิดข้อผิดพลาดและค้างเป็นบางครั้ง

ราคาของ Fotor

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: $3. 33/เดือน
  • โปร+: $7.49/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การกล่าวถึงอื่น ๆ

Looka

Lookaช่วยให้คุณสร้างโลโก้ โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และนามบัตร

เพียงกรอกชื่อธุรกิจของคุณ และเลือกสไตล์โลโก้ สี และสัญลักษณ์ จากนั้น AI ของ Looka จะสร้าง การออกแบบโลโก้ที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับคุณ ตามความต้องการของคุณ เลือกแบบที่คุณชอบและปรับแต่งองค์ประกอบภาพ เช่น สี แบบอักษร การจัดวาง และสัญลักษณ์ และดูตัวอย่างบนเสื้อยืด แล้วจึงสรุปโลโก้ของคุณ

ดีไซน์ฟาย

Designifyผสานเทคโนโลยี AI ด้านภาพขั้นสูงเพื่อลบพื้นหลัง เพิ่มเงาสมจริง และปรับแต่งสีสันให้ภาพสวยงาม

สิ่งที่พิเศษเกี่ยวกับเครื่องมือนี้คือความสามารถในการ สร้างภาพที่เข้าใจง่าย เพียงอัปโหลดภาพสินค้าที่ถ่ายด้วยกล้องพื้นฐาน แล้วสร้างภาพสินค้าที่ดูเป็นมืออาชีพได้โดยไม่ต้องใช้สตูดิโอ

ตัวอย่างของปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ในการประพันธ์เพลง

เคยจินตนาการถึงการแต่งเพลงของคุณเองโดยไม่มีประสบการณ์หรืออุปกรณ์สตูดิโอที่หรูหราหรือไม่? ด้วย AI สร้างสรรค์ คุณสามารถสร้างเพลงต้นฉบับที่ตรงกับอารมณ์ จังหวะ และสไตล์ของคุณได้แล้ว

เครื่องมือสร้างเพลงที่ใช้เทคโนโลยี AI สามารถสร้างผลงานเพลงคุณภาพระดับมืออาชีพที่ฟังดูเหมือนนักดนตรีจริงๆ เป็นผู้ประพันธ์ได้ มาดูตัวอย่างกัน:

เอไอวา

แดชบอร์ด AIVA: ตัวอย่างการสร้างด้วย AI
ผ่านทางAiva

AIVA, เครื่องมือสร้างเพลงด้วยปัญญาประดิษฐ์, เป็นผู้ช่วยที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้เริ่มต้นในการแต่งเพลง. คุณสามารถสร้างแบบจำลองสไตล์เพลงของคุณเองได้จาก ตัวเลือกสไตล์เพลงที่สร้างไว้ล่วงหน้า. แก้ไขเพลงที่สร้างขึ้นโดยใช้เครื่องมือ และดาวน์โหลดในรูปแบบที่คุณต้องการ. นั่นแหละ!

คุณสมบัติเด่นของ Aiva

  • สร้างเพลงใหม่ในสไตล์ต่างๆ กว่า 250 แบบ
  • อัปโหลดไฟล์เสียงหรือไฟล์ MIDI ของคุณเพื่อสร้างโมเดลสไตล์ส่วนตัว

ข้อจำกัดของ AIVA

  • ผู้ใช้คนเดียวไม่สามารถสร้างผลงานได้เกิน 5 ชิ้นในเวลาเดียวกัน
  • บางครั้งตัวอย่างของ AIVA ไม่ตรงกับการแสดงผลของเว็บไซต์จริง

การกำหนดราคาของ AIVA

  • ฟรีตลอดไป
  • มาตรฐาน: $11/เดือน + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ข้อดี: $33/เดือน + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

แอมเพอร์ มิวสิค

แดชบอร์ด Amper Music: ตัวอย่างการสร้างด้วย AI
ผ่านทางAmper Music

Amper Music ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Shutterstock เป็นแพลตฟอร์มการประพันธ์เพลงที่ใช้งานง่ายและขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการสร้างเพลงที่ตรงกับรสนิยมของคุณ ปรับแต่งเพลงของคุณ จากหลากหลายสไตล์ อารมณ์ เครื่องดนตรี และจังหวะ นอกจากนี้คุณยังสามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์แก้ไขยอดนิยมได้อย่างราบรื่นเพื่อปรับแต่งผลงานของคุณให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Amper Music

  • เลือกจากเทมเพลตที่มีอยู่และสร้างเพลงของคุณเอง
  • ควบคุมสไตล์, อารมณ์, เครื่องดนตรี, ความยาว, จังหวะ, และโครงสร้างของเพลงของคุณ

ข้อจำกัดของ Amper Music

  • ระบบแสดงความคิดเห็นของ Amper กำหนดให้ผู้ใช้งานต้องเลื่อนเพื่อดูบันทึกทั้งหมด ซึ่งทำให้การสื่อสารในทีมซับซ้อนขึ้น

ราคาของ Amper Music

  • ฟรี
  • ใบอนุญาตส่วนบุคคล: 5 ดอลลาร์
  • ใบอนุญาตวิชาชีพ: $25
  • ใบอนุญาตเชิงพาณิชย์: $99
  • ใบอนุญาตโฆษณาออนไลน์: $499

การกล่าวถึงอื่น ๆ

จูคเดค

Jukedeck ซึ่งถูกซื้อกิจการโดย TikTok ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง เพลงต้นฉบับที่ไม่มีลิขสิทธิ์ ด้วยพารามิเตอร์ที่ปรับแต่งได้ เช่น ประเภทของเพลง เครื่องดนตรี และระยะเวลา รวมถึงช่วงเวลาที่ต้องการให้เพลงมีอารมณ์เฉพาะ นอกจากนี้ยังสามารถตีความบริบทของวิดีโอและตั้งค่าเพลงที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ

โอเพ่นเอไอ มิวส์เน็ต

OpenAI MuseNet ขับเคลื่อนด้วยโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึก สร้างบทเพลงความยาว 4 นาที ด้วยเครื่องดนตรีและสไตล์ที่แตกต่างกันถึงสิบแบบ เลือกนักประพันธ์หรือสไตล์ที่ต้องการ แล้วใช้บทเพลงที่มีชื่อเสียงเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานใหม่ที่ไม่เหมือนใคร

หรือป้อนข้อความเพื่อสร้างเพลงที่ไม่ซ้ำกัน เนื่องจากโมเดลได้รับการฝึกฝนจากข้อมูลไฟล์ MIDI

ตัวอย่างของ AI สร้างสรรค์ในพัฒนาซอฟต์แวร์

ทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้รับประโยชน์อย่างมากจากการผสานเครื่องมือการเขียนโค้ดด้วย AI เข้ากับกระบวนการทำงานของพวกเขาเครื่องมือ AI สร้างสรรค์ที่ดีที่สุดสำหรับทีมนักพัฒนาเหล่านี้ให้คำแนะนำการเขียนโค้ดแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในโซลูชันซอฟต์แวร์ มาดูตัวอย่างกัน:

GitHub Copilot

แดชบอร์ด GitHub Copilot
ผ่านทางGitHub Copilot

Github Copilot, ผู้ช่วยเขียนโค้ดด้วย AI, ช่วยเร่งความเร็วในการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ. ถามผู้ช่วย AI นี้เกี่ยวกับคำถามทั่วไปหรือ คำถามการเขียนโปรแกรมที่เฉพาะเจาะจง เกี่ยวกับโค้ดเบสของคุณเพื่อรับคำแนะนำสำหรับการปรับปรุงโค้ดเก่า.

คุณสมบัติเด่นของ GitHub Copilot

  • รับคำแนะนำจาก AI แบบเรียลไทม์เพื่อเขียนโค้ดให้สมบูรณ์
  • สรุปการเปลี่ยนแปลงในคำขอดึง ทำให้การตรวจสอบรวดเร็วและชัดเจนขึ้น

ข้อจำกัดของ GitHub Copilot

  • มักไม่สามารถเข้าใจการไหลของบริบทและต้องการคำแนะนำแบบลำดับ
  • คำแนะนำโค้ดอาจแนะนำโค้ดที่ได้ถูกนำไปใช้แล้ว

ราคา GitHub Copilot

  • Copilot รายบุคคล: $10/เดือนต่อผู้ใช้
  • Copilot Business: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Copilot Enterprise: $39/เดือน ต่อผู้ใช้

โอเพ่นเอไอ โคเดกซ์

แดชบอร์ด OpenAI Codex
ผ่านทางOpenAI Codex

OpenAI Codex ซึ่งพัฒนาขึ้นร่วมกับ GitHub Copilot สามารถแปลงความคิดเห็นให้เป็นโค้ด อัตomatikเติมโค้ดที่ซ้ำซ้อน และแนะนำการทดสอบได้ สร้างขึ้นจาก GPT-3 Codex ได้รับการฝึกฝนทั้งจาก ภาษาธรรมชาติ และโค้ดจำนวนหลายพันล้านบรรทัดจากแหล่งสาธารณะ รวมถึง GitHub

คุณสมบัติหลักของ OpenAI Codex

  • สร้างโค้ดโดยใช้คำอธิบายหรือคำสั่งในรูปแบบภาษาธรรมชาติ
  • แปลโค้ดจากภาษาโปรแกรมหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง
  • รับข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำเพื่อเร่งกระบวนการแก้ไขข้อบกพร่องของคุณ

ข้อจำกัดของ OpenAI Codex

  • บางครั้ง โมเดล AI อาจตีความคำสั่งผิดพลาดและสร้างโค้ดที่ไม่ถูกต้อง
  • อาจพลาดข้อผิดพลาดทางตรรกะที่ละเอียดอ่อน

ราคาของ OpenAI Codex

  • ราคาตามความต้องการ

การกล่าวถึงอื่น ๆ

Replit

Replit ทำให้การสร้างโค้ดง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือ AI ที่ทรงพลัง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างเว็บไซต์ ระบบอัตโนมัติ เครื่องมือภายใน และระบบประมวลผลข้อมูล ทั้งหมดนี้ภายในพื้นที่ทำงานบนคลาวด์เดียว

ด้วย Replit AI คุณสามารถสร้างโค้ดได้อย่างรวดเร็ว ใช้การเติมข้อความอัตโนมัติ และแก้ไขปัญหาผ่านการป้อนคำสั่งด้วยภาษาธรรมชาติที่เรียบง่าย รองรับภาษาการเขียนโปรแกรมได้ทุกภาษาอย่างราบรื่น

Tabnine

ผู้ช่วยเขียนโค้ดด้วย AI ของ Tabnine รองรับหลายภาษาการเขียนโปรแกรมและ IDE โดยให้ คำแนะนำโค้ดแบบเรียลไทม์ มันเรียนรู้จากรูปแบบโค้ดและความชอบของคุณในทุกขั้นตอนของการพัฒนาซอฟต์แวร์

ตัวอย่างการใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ในด้านการแพทย์

ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์กำลังนิยามใหม่ในการวินิจฉัยโรคและการให้การดูแลของแพทย์ พร้อมทั้งเร่งกระบวนการพัฒนายา

นี่คือตัวอย่างที่น่าสนใจบางประการ:

ซีบรา เมดิคอล วิชั่น

แดชบอร์ดของ Zebra Medical Vision
ผ่านทางZebra Medical Vision

Zebra medical vision ซึ่งถูกซื้อกิจการโดย Nanox. AI เป็นเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับการ ตรวจหาโรคเรื้อรัง โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) โมเดล AI เชิงสร้างสรรค์นี้ใช้ 알고ริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของภาพทางการแพทย์ที่มีอยู่ และระบุสัญญาณเตือนของโรคในระยะเริ่มต้น ซึ่งช่วยลดโอกาสการเกิดปัญหาทางการแพทย์ที่รุนแรง

คุณสมบัติสำคัญของ Zebra Medical Vision

  • ดำเนินการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของอวัยวะภายในร่างกาย
  • แปลงรังสีเอกซ์เป็นแบบจำลอง 3 มิติสำหรับการวางแผนทางออร์โธปิดิกส์

ข้อจำกัดของ Zebra Medical Vision

  • แพทย์อาจประสบปัญหาในการใช้แอปพลิเคชัน AI สำหรับการประเมินโรค

ราคาของ Zebra Medical Vision

  • ราคาตามความต้องการ

แพธไอ

แดชบอร์ด PathAI
ผ่านทางPathAI

PathAI ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจพยาธิวิทยาเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพัฒนาและวินิจฉัยยา โดยสามารถระบุและวัดขนาดเนื้องอกในตัวอย่างเนื้อเยื่อ ช่วยเร่งกระบวนการตรวจสอบของพยาธิแพทย์ให้รวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังใช้ ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อทำให้การตรวจพยาธิวิทยามีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติหลักของ PathAI

  • ระบุ วิเคราะห์ วัดปริมาณ และจำแนก TILs ภายในบริเวณเนื้อเยื่อด้วย PathAI
  • สนับสนุนการทดลองทางคลินิกด้วยอัลกอริทึมที่พร้อมใช้งาน บริการห้องปฏิบัติการ และการดำเนินงานทางคลินิกโดยผู้เชี่ยวชาญ

ข้อจำกัดของ PathAI

  • การขาดข้อมูลที่หลากหลายในการฝึกฝนโมเดล AI อาจนำไปสู่การระบุพยาธิสภาพที่ไม่ถูกต้อง

ราคาของ PathAI

  • ราคาตามความต้องการ

การกล่าวถึงอื่น ๆ

การแพทย์เชิงอินซิลิโก

Insilico Medicine เปลี่ยนแปลงการพัฒนาตัวยาด้วยปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการนำยาที่ช่วยชีวิตไปสู่ผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้น นำเสนอ ชุดซอฟต์แวร์ค้นคว้ายาที่ครบวงจร เพื่อทำนายอัตราความสำเร็จของการทดลองทางคลินิก ระบุจุดอ่อน และเปิดตัวยาที่ช่วยชีวิตผู้ป่วย

Google DeepMind Health

Google DeepMind Health สร้างแอปพลิเคชัน AI นวัตกรรมเพื่อระบุโรคในระยะเริ่มต้นและปรับปรุงอายุขัยของผู้ป่วยให้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีเหล่านี้วิเคราะห์การสแกนตาเพื่อตรวจหาสัญญาณเริ่มต้นของโรคตาบอด

ตัวอย่างการใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ในด้านการศึกษา

วันเวลาที่การศึกษาถูกจำกัดอยู่แค่ตำราเรียนและการบรรยายได้ผ่านพ้นไปแล้ว ด้วยการเติบโตของ ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ การเรียนรู้จึงกลายเป็นสิ่งที่โต้ตอบได้มากขึ้น เป็นส่วนตัวมากขึ้น และน่าดึงดูดใจยิ่งขึ้น

นี่คือตัวอย่างที่สำคัญ:

สถาบันการศึกษาออนไลน์คาน AI

แดชบอร์ด AI ของ Khan Academy
ผ่านทางKhan Academy AI

Khanmigo ผู้ช่วยสอนที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ทำให้เวลาทำการบ้านเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้เรียนและผู้ปกครอง แทนที่จะตอบคำถามของนักเรียนเพียงอย่างเดียว Khanmigo จะถามคำถามเพิ่มเติมและกระตุ้นให้พวกเขาคิดอย่างลึกซึ้งและมีวิจารณญาณเพื่อแก้ปัญหาด้วยตนเอง

คุณสมบัติหลักของปัญญาประดิษฐ์ Khan Academy

  • วางแผนสัปดาห์ของคุณและเตรียมตัวสำหรับผู้สอนแทนได้อย่างง่ายดายด้วยชุดเครื่องมือ
  • สร้างจุดดึงดูดในบทเรียนสำหรับนักเรียนด้วยคำแนะนำที่น้อยที่สุด

ข้อจำกัดของปัญญาประดิษฐ์ของ Khan Academy

  • ขาดความสามารถในการปรับแต่งแผนการเรียนและสื่อการเรียนให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
  • การเพิ่มนักเรียนใหม่เข้าชั้นเรียนอาจเป็นเรื่องน่าเบื่อเนื่องจากงานที่ได้รับมอบหมายไม่ถูกโอนย้ายโดยอัตโนมัติ

ราคาของ Khan Academy AI

  • ฟรี
  • ครูและครอบครัว: $4/เดือน
  • เครื่องมือประจำเขต: การกำหนดราคาแบบกำหนดเอง

ดรีมบ็อกซ์ เลิร์นนิง

แดชบอร์ดการเรียนรู้ DreamBox
ผ่านทางDreamBox Learning

การใช้เครื่องมือ AI และการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง DreamBox Learning ปรับตัวให้เข้ากับผู้เรียนแต่ละคน โดยให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างทักษะที่สำคัญและเพิ่มพูนความก้าวหน้า มัน ปรับแต่งประสบการณ์การเรียนรู้ ผ่านการปรับแต่งบทเรียนและการติดตามการพัฒนา

คุณสมบัติเด่นของ DreamBox Learning

  • ให้ครูผู้สอนได้รับรายงานอย่างละเอียดเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน
  • ประเมินคำตอบของนักเรียนแต่ละคนเพื่อให้การสอนเป็นแบบเฉพาะบุคคล

ข้อจำกัดของ DreamBox Learning

  • จำกัดนักเรียนจากการเลือกทักษะเฉพาะเพื่อฝึกฝน
  • นักเรียนต้องแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้กลยุทธ์เฉพาะ

ราคาของ DreamBox Learning

  • มีบริการราคาพิเศษสำหรับนักการศึกษา ครอบครัว และบริการวิชาชีพ

การกล่าวถึงอื่น ๆ

Squirrel AI

Squirrel AI สนับสนุนประสบการณ์การเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลสำหรับนักเรียน โดยวิเคราะห์คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนแต่ละคนเพื่อเตรียมเส้นทางการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง

Quizlet

Quizlet แพลตฟอร์มการเรียนรู้ระดับโลกที่เสริมด้วย AI ทำให้การเรียนรู้สนุกและง่ายด้วยบัตรคำถามแบบโต้ตอบ การทดสอบ และเกมการศึกษา นอกจากนี้ยังช่วยเร่งการสร้างแฟลชการ์ดด้วย Magic Notes ข้อความทำนายล่วงหน้า และคำแนะนำภาพ

ตัวอย่างของปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์กำลังเปลี่ยนแปลงวงการอีคอมเมิร์ซอย่างสิ้นเชิง เครื่องมือ AI สามารถปรับคำแนะนำสินค้าให้เหมาะกับแต่ละบุคคล สร้างสรรค์ โพสต์โซเชียลมีเดีย ที่น่าสนใจ และแม้กระทั่งตอบคำถามลูกค้าผ่าน แชทบอท AI ได้แล้ว

นี่คือตัวอย่างการใช้งานที่เป็นรูปธรรมของ AI สร้างสรรค์ในภาคธุรกิจอีคอมเมิร์ซ:

เครื่องมือ AI ของ Shopify

เครื่องมือ AI ของ Shopify แดชบอร์ด: ตัวอย่าง AI เชิงสร้างสรรค์
ผ่านทางShopify

หากคุณเป็นผู้ประกอบการที่กำลังมุ่งสู่การเติบโตทางธุรกิจของคุณ ฟีเจอร์ Magic และ Sidekick ของ Shopify จะช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างสรรค์มากขึ้น และประสบความสำเร็จมากขึ้น

ใช้ความสามารถของ AI สร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนพื้นหลังของภาพสินค้า สร้างคำอธิบายสินค้าที่เป็นมิตรกับ SEO และรับคำแนะนำคำถามที่พบบ่อยเพื่อเพิ่มลงในกล่องข้อความ Shopify ของคุณ

คุณสมบัติหลักของ Shopify AI

  • สร้างภาพถ่ายสินค้าอย่างมืออาชีพได้เพียงไม่กี่คลิก
  • สร้างหัวข้อและเนื้อหาอีเมลที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งทราบช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการส่งอีเมล

ข้อจำกัดของ Shopify AI

  • Shopify AI บางครั้งอาจสร้างเนื้อหาที่มีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และใช้คำไม่เหมาะสม
  • ฟีเจอร์ "โทนเสียง" ยังต้องปรับปรุง เนื่องจากมักมีความแตกต่างระหว่างโทนเสียงต่างๆ น้อยมาก

ราคาของ Shopify AI

  • เริ่มต้น: $5 ต่อเดือน
  • พื้นฐาน: $29/เดือน
  • ขั้นสูง: $299/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

บลูคอร์

แดชบอร์ด Bluecore: ตัวอย่างการใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์
ผ่านทางBluecore

แพลตฟอร์ม AI ของ Bluecore มอบ คำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ให้กับลูกค้าตามความต้องการในการช้อปปิ้งของพวกเขา คุณสามารถรวบรวมข้อมูลลูกค้าโดยอัตโนมัติและตั้งค่าการกระตุ้นเพื่อส่งคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลเหล่านี้ได้

คุณสมบัติหลักของ Bluecore

  • เพิ่มประสิทธิภาพเวลาส่งข้อความและปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้า
  • ป้องกันการสูญเสียลูกค้าโดยการสื่อสารกับลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้วยข้อความที่เกี่ยวข้อง

ข้อจำกัดของ Bluecore

  • ไม่สามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมที่แตกต่างกัน เช่น การเปิดอ่าน การคลิก และการมีส่วนร่วมบนโซเชียลมีเดีย
  • การสร้างเซ็กเมนต์เฉพาะใน Bluecore อาจเป็นเรื่องท้าทายเนื่องจากการขาดตัวกรองพื้นฐานแบบ "if/and"

การกำหนดราคาของ Bluecore

ไม่มีข้อมูลเพียงพอ

การกล่าวถึงอื่น ๆ

ไดนามิก ยีลด์

Dynamic Yield's Shopping Muse, เครื่องมือที่ใช้ AI สร้างสรรค์, สร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งในร้านขึ้นมาใหม่สำหรับลูกค้าโดยการแปลงภาษาพูดของพวกเขาให้กลายเป็นคำแนะนำสินค้าที่เหมาะกับพวกเขาอย่างเฉพาะเจาะจง. ผู้ใช้สามารถสำรวจสไตล์ที่ทันสมัย, ลุคที่กำลังเป็นที่นิยม, และกฎการแต่งกายตามโอกาสต่าง ๆ ได้ผ่าน Shopping Muse เพื่อให้ได้สินค้าที่เหมาะกับพวกเขาอย่างมากที่สุด.

อัลโกลีอา

Algolia เป็นตัวอย่างสำคัญของ AI สร้างสรรค์ที่ช่วยให้ประสบการณ์การช้อปปิ้งออนไลน์มีความเป็นส่วนตัวและน่าดื่มด่ำยิ่งขึ้น โดยจะสร้าง การเปรียบเทียบสินค้า เพื่อสรุปความแตกต่าง ข้อดี และข้อเสียระหว่างสินค้าต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด

ตัวอย่างการใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ในด้านการสนับสนุนลูกค้า

ทีมบริการลูกค้ามักจะมีงานล้นมืออยู่เสมอ—การตอบกลับที่ล่าช้า ลูกค้าที่หงุดหงิด และคำถามที่ไม่มีที่สิ้นสุด

ในฐานะการช่วยเหลือ, AI แก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยผู้ช่วยเสมือนจริง.การใช้ AI ในบริการลูกค้าช่วยให้ลูกค้าประทับใจด้วยการตอบสนองอย่างรวดเร็วและการปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคล.

ตัวอย่างต่อไปนี้:

Zendesk AI

แดชบอร์ด AI ของ Zendesk
ผ่านทางZendesk

Zendesk เป็นแพลตฟอร์มบริการลูกค้าแบบหลายช่องทางที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและพนักงานให้ราบรื่นยิ่งขึ้น คุณสมบัติ AI สร้างสรรค์ของแพลตฟอร์ม เช่น แชทบอท ฐานความรู้ และการโทรด้วยเสียง นั้นมีประโยชน์อย่างมาก

ตัวอย่างเช่น แชทบอทที่ใช้ AI ของ Zendesk สามารถสร้างคำตอบให้กับลูกค้าได้โดยอัตโนมัติผ่านการเรียนรู้จากฐานความรู้ที่มีอยู่ ขยายเนื้อหาด้วยโทนเสียงที่ปรับแต่งตามความต้องการ และรวบรวมสรุปและบันทึกการสนทนาจากการโทรด้วยเสียง

คุณสมบัติหลักของ Zendesk AI

  • ทำงานอัตโนมัติงานประจำ เช่น การจัดเส้นทางและการคัดแยก
  • เปลี่ยนหัวข้อสั้นๆ ให้เป็นบทความที่สมบูรณ์โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์

ข้อจำกัดของ Zendesk AI

  • ไม่มีตัวเลือกสำหรับตัวแทนในการรับช่วงการแชทจากแชทบอท
  • Dialogue Builder อาจไม่ตอบสนองในบางครั้งและมีกฎลำดับบล็อกที่เข้มงวด

ราคาของ Zendesk AI

  • ทีม Suite: $55/เดือน ต่อตัวแทน
  • การเติบโตของห้องชุด: $89/เดือน ต่อตัวแทน
  • Suite Professional: $115/เดือน ต่อตัวแทน
  • Suite Enterprise: ราคาตามการตกลง

ไลฟ์เพอร์สัน

แดชบอร์ด LivePerson: ตัวอย่าง AI เชิงสร้างสรรค์
ผ่านทางLivePerson

ระบบ AI สร้างสรรค์ของ LivePerson ค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าซ่อนอยู่ในปริมาณมากของบทสนทนาของลูกค้า ระบบ AI ของมันสามารถค้นหาข้อมูลเชิงลึกได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจากข้อมูลลูกค้าที่รวบรวมมาเพื่อ ค้นพบแนวโน้มและรูปแบบการใช้งานของลูกค้า คุณยังสามารถทำให้การสนับสนุนลูกค้าและการสร้างเนื้อหาเป็นไปโดยอัตโนมัติได้ด้วยความสามารถของระบบ AI สร้างสรรค์ของมัน และทั้งหมดนี้ยังสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับธุรกิจของคุณได้อย่างกว้างขวาง

คุณสมบัติหลักของ LivePerson

  • ตรวจสอบ แก้ไข เขียนใหม่ และอนุมัติคำตอบสำหรับข้อสงสัยของลูกค้าโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์
  • ใช้ตัวแทน AI เพื่อแก้ไขปัญหาทั่วไป เช่น การกำหนดเส้นทาง การรวบรวมข้อมูล และการตอบคำถามที่พบบ่อย

ข้อจำกัดของ LivePerson

  • บางครั้ง ลูกค้าแจ้งว่ามีความล่าช้าในการตอบกลับเมื่อโต้ตอบกับแชทบอทของ LivePerson
  • เครื่องมือสร้างการวิเคราะห์ใช้งานยาก มีการจัดเก็บข้อมูลกระจัดกระจายและมีตัวเลือกการกรองที่จำกัด

ราคาของ LivePerson

ราคาตามความต้องการ

การกล่าวถึงอื่น ๆ

เอด้า

ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ของ Ada ใช้อัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาของลูกค้าให้สูงสุด เครื่องมือนี้จะประมวลผลคำถามของลูกค้าแต่ละรายเพื่อทำความเข้าใจบริบทและดึงข้อมูลจากแหล่งความรู้ จากนั้นดำเนินการที่จำเป็นในระบบธุรกิจและตอบกลับเพื่อแก้ไขข้อสงสัยของลูกค้า

อินเตอร์คอม

Intercom เป็นแพลตฟอร์มบริการลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI เป็นอันดับแรก ออกแบบมาเพื่อปฏิวัติการบริการลูกค้าสำหรับลูกค้า เจ้าหน้าที่ และผู้นำฝ่ายสนับสนุน แอป AI นี้สามารถสร้างบทความในศูนย์ช่วยเหลือ ปรับเปลี่ยนคำตอบ และปรับโทนเสียง (เป็นทางการหรือเป็นกันเอง) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับบริบทที่ดีขึ้นสำหรับการตอบกลับ

ตัวอย่างของปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ในการสร้างเนื้อหา

คุณใช้เวลาไปกี่ชั่วโมงในการสร้างผลงานชิ้นล่าสุดของคุณ? คำตอบคือเป็นชั่วโมงใช่ไหม? โชคดีที่ระบบ AI สร้างสรรค์ช่วยคัดสรรเนื้อหาที่ไม่ซ้ำใครได้ในไม่กี่วินาที พร้อมโทนเสียงที่ปรับแต่งตามความต้องการ

นี่คือเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI ที่จะช่วยเร่งกระบวนการเขียนของคุณ:

ซูโดไรท์

แดชบอร์ด Sudowrite
ผ่านทางSudowrite

Sudowrite เป็นเครื่องมือเขียนที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ ทำหน้าที่เป็นเพื่อนคู่คิดในการสร้างสรรค์ผลงานสำหรับนักเขียนนิยาย โดยเฉพาะนักเขียนนวนิยายและนักเขียนบทภาพยนตร์

'ฟีเจอร์ Story Engine' ใน Sudowrite ช่วยในการเขียนนวนิยายตั้งแต่ต้นจนจบ คุณยังสามารถใช้ฟีเจอร์ 'อธิบาย' เพื่อสร้างฉากที่มีชีวิตชีวาซึ่งทำให้ตัวละครของคุณมีชีวิตขึ้นมาได้อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ Sudowrite

  • สร้างข้อความ 300 คำถัดไปโดยอัตโนมัติด้วยเสียงของคุณเองโดยใช้ฟีเจอร์ Write
  • สร้างจุดพล็อตทางเลือก โครงเรื่องตัวละคร และธีมโดยใช้ Magic AI Canvas

ข้อจำกัดของ Sudowrite

  • ผู้ใช้รายงานว่าเครื่องมือนี้ไม่เพียงพออย่างสมบูรณ์สำหรับเรื่องราวที่ยาวและมีหลายตอน

ราคาของ Sudowrite

  • งานอดิเรก & นักเรียน: $10/เดือน
  • มืออาชีพ: $22/เดือน
  • แม็กซ์: $44/เดือน

ไม่นาน AI

แดชบอร์ด AI สั้น
ผ่านทางShortly AI

ShortlyAI ใช้ โมเดล AI เชิงสร้างสรรค์ เพื่อขยาย แก้ไข หรือย่อข้อความของคุณได้อย่างง่ายดาย ด้วยเทคโนโลยี GPT-3 ของ OpenAI มันสามารถสร้างข้อความที่คล้ายมนุษย์เพื่อเขียนบทความ เรื่องราว โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติหลักของ AI

  • เขียนร่างให้สมบูรณ์ด้วยน้ำเสียงของคุณเองโดยใช้ Shortly AI writing partner
  • ระดมความคิดและเปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นย่อหน้าที่เขียนอย่างดีเมื่อคุณติดขัด

ข้อจำกัดของ AI ในระยะสั้น

  • ไม่มีโฟลเดอร์ให้จัดระเบียบงานของคุณ
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าผลลัพธ์สำหรับหัวข้อโฆษณาและข้อความโฆษณาไม่ดี

ราคา AI ในระยะเวลาอันสั้น

  • แผนรายปี: $65/เดือน
  • แผนรายเดือน: $79/เดือน

การกล่าวถึงอื่น ๆ

ไรท์โซนิค

Writesonic ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาคุณภาพสูง ที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO ได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้การวิจัยแบบเรียลไทม์และเครื่องมือการตลาดที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ตัวตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพ SEO รวมถึง Chatsonic ซึ่งเป็นทางเลือกแทน ChatGPT ช่วยเพิ่มคุณภาพของเนื้อหาและปรับปรุงอันดับในเครื่องมือค้นหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นักเล่นคำ

Wordsmith AI ช่วยสร้างข้อความตามความต้องการของคุณ เลือกประเภทเนื้อหา ปรับแต่งการตั้งค่า และให้รายละเอียด เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ จากนั้น AI จะสร้างเนื้อหาที่จำเป็นให้ เพียงไม่กี่คลิก คุณสามารถตรวจสอบ แก้ไข และส่งออกเนื้อหาที่สร้างโดย AI นี้ไปยังแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Shopify หรือ WordPress

ตัวอย่างการใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

หมดยุคที่ทีมข้อมูลต้องนั่งวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเองจากศูนย์ ด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ที่เพิ่มขึ้น ประหยัดเวลาและดึงข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญออกมาได้

มาพูดคุยเกี่ยวกับเครื่องมือสร้างข้อมูลเชิงลึกด้วย AI ที่ดีที่สุดที่สามารถสร้างข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์:

Tableau AI

แดชบอร์ด AI ของ Tableau
ผ่านTableau AI

Tableau Pulse, เครื่องมือสร้างข้อมูลเชิงลึกที่ใช้ AI สร้างสรรค์, ช่วยนักวิเคราะห์ข้อมูล อัตโนมัติการทำงาน เช่น การเตรียมข้อมูลและการแสดงผลข้อมูล.

สร้างขึ้นด้วยความปลอดภัยที่แข็งแกร่งผ่าน Einstein Trust Layer ทำให้ข้อมูลของคุณปลอดภัยและเป็นส่วนตัวอยู่เสมอ คุณยังสามารถได้รับประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกที่ปรับแต่งให้เหมาะกับคุณซึ่งผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างเป็นธรรมชาติ

คุณสมบัติหลักของ Tableau AI

  • อธิบายการคำนวณสำหรับการเตรียมข้อมูลโดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ
  • รับคำถามที่แนะนำจากผู้ใช้เพื่อเริ่มต้นการสำรวจข้อมูล

ข้อจำกัดของ Tableau AI

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าชุดข้อมูลขนาดใหญ่สามารถทำให้เกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพ
  • ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ไม่ชัดเจนมักทำให้ผู้ใช้ต้องสร้างรายงานและแหล่งข้อมูลใหม่

ราคาของ Tableau AI

  • ราคาตามความต้องการ

Qlik

แดชบอร์ด Qlik
ผ่านทางQlik

Qlik เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์ ช่วยให้ผู้วิเคราะห์สามารถมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาทางธุรกิจได้แทนที่จะต้องทำงานซ้ำซ้อนด้วยตนเอง ด้วยคุณสมบัติของ AI ที่สร้างขึ้นได้ (Generative AI) Qlik มอบข้อมูลเชิงลึกและคำตอบสำหรับคำถามในรูปแบบของภาษาธรรมชาติ โดยอาศัยข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่ นี่คือวิธีที่ชาญฉลาดในการได้รับคำตอบที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว และเข้าใจข้อมูลที่ซับซ้อนได้ผ่านการใช้เทคโนโลยี AI และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

คุณสมบัติหลักของ Qlik

  • สร้างการแสดงผลแบบเรียลไทม์ ข้อมูลเชิงลึกเชิงคาดการณ์ และสรุปเนื้อหาโดยใช้คำถามภาษาธรรมชาติ
  • สร้างรายงานโดยใช้เทมเพลตรายงานแบบไม่ต้องเขียนโค้ด

ข้อจำกัดของ Qlik

  • แพลตฟอร์มทำงานช้าลงเมื่อประมวลผลชุดข้อมูลขนาดใหญ่
  • การเตรียมข้อมูลอาจซับซ้อนเมื่อต้องจัดการกับข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง

ราคาของ Qlik

  • มาตรฐาน: $825/เดือน
  • พรีเมียม: $2500/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

การกล่าวถึงอื่น ๆ

IBM Watsonx Analytics

Watsonx คือแพลตฟอร์ม AI สร้างสรรค์บนคลาวด์ของ IBM ที่นำเสนอสตูดิโอสำหรับการสร้างโมเดล AI, ที่เก็บข้อมูลสำหรับจัดการข้อมูล และชุดเครื่องมือเพื่อให้ทุกอย่างทำงานได้อย่างราบรื่น

รองรับ LLM หลากหลาย รวมถึงโมเดลของ IBM เองอย่าง Granite หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นคือ ความยืดหยุ่น Watsonx ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถปรับแต่งโมเดล AI ให้เหมาะสมกับความต้องการและฝึกฝนบนข้อมูลของตนเองได้

พาวเวอร์ บีไอ

ใน Power BI, AI Insights ช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากอัลกอริทึม AI ที่ได้รับการฝึกฝนไว้ล่วงหน้าเพื่อทำให้การเตรียมข้อมูลง่ายขึ้น ด้วย Azure Machine Learning คุณสามารถสร้าง, ฝึกฝน, และPLOY แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องได้โดยตรงใน Power BI ซึ่งหมายความว่ามันสามารถทำนายแนวโน้มและความเสี่ยงโดยใช้ข้อมูลในอดีตได้ ตัวอย่างเช่น มันสามารถช่วยตรวจจับเมื่ออุปกรณ์ในโรงงานอาจล้มเหลวเพื่อให้การบำรุงรักษาสามารถวางแผนล่วงหน้าได้

ตัวอย่างการใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ในงานแปลและการแปลท้องถิ่น

ผู้แปลภาษาด้วยระบบ AI สามารถแปลข้อความได้อย่างรวดเร็วเป็นภาษาที่คุณต้องการ. มันเหมือนกับการมีไกด์เดินทางไปกับคุณเพื่ออธิบายบริบทในหลายภาษา. ตัวอย่างบางส่วนของมันคือ:

DeepL

แดชบอร์ด DeepL
ผ่านทางDeepL

DeepL เป็นโซลูชันการแปลภาษาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งสามารถแปลเนื้อหาได้มากกว่า 30 ภาษาอย่างง่ายดาย และให้ความแม่นยำเหมือนมนุษย์ คุณสามารถปรับแต่งคำศัพท์เฉพาะ (glossaries) ได้เพื่อให้สอดคล้องกับคำศัพท์เฉพาะทางของธุรกิจคุณ และรักษาความสม่ำเสมอของเนื้อหาทุกชิ้น

คุณสมบัติเด่นของ DeepL

  • แปลไฟล์ทั้งหมดพร้อมคงรูปแบบเดิมไว้
  • เปลี่ยนสไตล์และน้ำเสียงของข้อความที่แปลให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณและรักษาความสม่ำเสมอ

ข้อจำกัดของ DeepL

  • ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาความเป็นส่วนตัวสำหรับข้อความที่ละเอียดอ่อนและเป็นความลับ

ราคาของ DeepL

  • ฟรี
  • DeepL Pro เริ่มต้น: $8.74/เดือนต่อผู้ใช้ ขั้นสูง: $28.74/เดือนต่อผู้ใช้ สูงสุด: $57.49/เดือนต่อผู้ใช้ องค์กร: ราคาตามตกลง
  • เริ่มต้น: $8. 74/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $28.74/เดือน ต่อผู้ใช้
  • สูงสุด: $57. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • เริ่มต้น: $8. 74/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $28.74/เดือน ต่อผู้ใช้
  • สูงสุด: $57. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

Google Translate

แดชบอร์ด Google Translate
ผ่านทางGoogle Translate

Google Translate ทำลายกำแพงภาษา และเชื่อมต่อคุณกับผู้คน สถานที่ และวัฒนธรรมที่หลากหลาย แปลข้อความได้เกือบ 110 ภาษา ช่วยให้คุณสื่อสารข้ามภาษาได้อย่างง่ายดาย เพียงเล็งกล้องไปที่ข้อความเพื่อแปลทันที หรือดาวน์โหลดภาษาเพื่อแปลแบบออฟไลน์

คุณสมบัติเด่นของ Google Translate

  • แปลข้อความ, คำพูด, เว็บไซต์, และแม้กระทั่งรูปภาพในภาษาที่คุณต้องการ
  • บันทึกการแปลเพื่อเข้าถึงในภายหลัง

ข้อจำกัดของ Google Translate

  • เครื่องมืออาจพลาดความหมายที่ละเอียดอ่อนและการอ้างอิงทางวัฒนธรรมได้บางครั้ง

ราคาของ Google Translate

  • ใช้ฟรี

การกล่าวถึงอื่น ๆ

ไมโครซอฟต์ ทรานสเลเตอร์

Microsoft Translator ช่วยให้คุณแปลแชท การสนทนา คำพูด รูปภาพ และแม้แต่การโต้ตอบในกลุ่มขนาดใหญ่ได้ มันยอดเยี่ยมสำหรับการเปลี่ยนการสื่อสารในชีวิตประจำวันให้กลายเป็นการสนทนาแบบแปลภาษาทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสนทนาแบบตัวต่อตัวกับคนที่พูดภาษาต่างกัน

iTranslate

iTranslate ช่วยให้คุณอ่าน เขียน และสื่อสารในกว่า 100 ภาษา แปลข้อความหรือเสียงเป็นภาษาที่นิยม หรือใช้กล้องของคุณเพื่อสแกนและแปลเนื้อหาได้ทันที นอกจากนี้ยังเก็บบันทึกประวัติการแปลของคุณและให้คุณบันทึกข้อความโปรดได้

ลดความพยายามของมนุษย์และขยายกระบวนการด้วยเครื่องมือ AI สร้างสรรค์ชั้นนำ

ปรับปรุงการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือ AI สร้างสรรค์ 50 รายการนี้ ซึ่งแต่ละรายการได้รับการออกแบบมาอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ

แม้ว่าจะมีเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมากมาย แต่บางครั้งการมีโซลูชันเดียวที่ครอบคลุมหลายด้านก็ช่วยได้มาก ClickUp โดดเด่นในฐานะแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม

นี่คือพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมในการระดมความคิด วางแผน และทำงานร่วมกัน—ไม่ว่าจะเป็นเอกสารกระบวนการ ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรืออะไรก็ตามที่อยู่ระหว่างนั้น ClickUp ช่วยให้การจัดการเป็นระเบียบง่ายขึ้นด้วยฟีเจอร์ที่หลากหลายและโซลูชัน AI

ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรี