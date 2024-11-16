50 ตัวอย่าง AI สร้างสรรค์ที่น่าประทับใจ กำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม

ผลงานศิลปะที่สร้างโดย AI ขายได้ถึง 432,500ดอลลาร์ที่คริสตี้ส์!🎨
ซิมโฟนีหมายเลข 10 ที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ของบีโธเฟน ถูกนำมาสู่ชีวิตด้วย ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์ สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั่วโลก!🎶
นี่เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของวิธีที่ AI เชิงสร้างสรรค์กำลังปฏิวัติวงการอุตสาหกรรม ตั้งแต่การสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ การออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ไปจนถึงการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต AI เชิงสร้างสรรค์กำลังผลักดันขีดจำกัดของสิ่งที่เป็นไปได้
มันกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราทำงาน, สร้างสรรค์, และแก้ปัญหา.
ในบล็อกนี้ เราจะแบ่งปันตัวอย่างที่น่าประทับใจ 50 ตัวอย่าง ที่แสดงให้เห็นว่า AI สร้างสรรค์กำลังสร้างผลกระทบอย่างมากในหลากหลายภาคส่วน
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์คืออะไร?
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI) คือประเภทหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถสร้างเนื้อหาใหม่ ๆ ได้ เช่น ข้อความ, รูปภาพ, ดนตรี, และวิดีโอ โดยอาศัยรูปแบบที่อยู่ในข้อมูลที่มันได้รับการฝึกฝนไว้
ต่างจากปัญญาประดิษฐ์แบบดั้งเดิมซึ่งส่วนใหญ่จะจดจำรูปแบบหรือทำนายผลลัพธ์ AI เชิงสร้างสรรค์จะสร้างเนื้อหาที่เป็นต้นฉบับและมีความสมจริง โดยใช้ โครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Large Language Models (LLM) เพื่อวิเคราะห์รูปแบบและโครงสร้างพื้นฐานในเนื้อหาที่มีอยู่เพื่อสร้างเนื้อหาใหม่
นอกจากนี้ คุณไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดเพื่อใช้งาน AI เชิงสร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานของคุณ เพียงแค่สนทนาด้วยภาษาธรรมชาติเท่านั้น!
การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์
ในขณะที่ ChatGPT เป็นที่นิยมมากที่สุดในหมู่ผู้ใช้ ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์มีการประยุกต์ใช้มากมายในหลากหลายอุตสาหกรรม
ปัจจุบัน โมเดล AI เชิงสร้างสรรค์ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายสำหรับ:
- การสร้างและแก้ไขภาพ
- เสียงและวิดีโอ
- การสร้างเนื้อหา
- การค้นหาข้อมูลภายในองค์กร
- การออกแบบและสถาปัตยกรรม
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังเร่งความเร็วของงานต่างๆ สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ และ นำมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์มาสู่อุตสาหกรรมต่างๆ ตั้งแต่การตลาดไปจนถึงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มาดูตัวอย่าง AI เชิงสร้างสรรค์ 50 รายการที่กำลังเปลี่ยนแปลงความคิดสร้างสรรค์ ประสิทธิภาพการทำงาน และการแก้ปัญหา
มาเริ่มกันเลย!
ตัวอย่างการใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ในงานบริหารโครงการ
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ในการบริหารโครงการสามารถทำงานประจำให้เป็นอัตโนมัติ ปลดปล่อยเวลาให้เพื่อนร่วมทีมได้มุ่งเน้นกับกิจกรรมหลัก และปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ตั้งแต่การนัดหมายการประชุม, การอัปเดตสถานะโครงการ, และการสร้างรายงาน, เครื่องมือการจัดการโครงการที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์สามารถทำให้หลายงานที่ต้องทำด้วยตนเองเป็นอัตโนมัติได้. มาดูตัวอย่างกัน:
คลิกอัพ เอไอ (สมอง)
ClickUpคือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่รวบรวมงาน เอกสาร และเพื่อนร่วมทีมของคุณที่กระจายอยู่ในแอปต่างๆ เข้าสู่ แพลตฟอร์มกลางเพียงหนึ่งเดียว
ด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการที่เข้าใจง่ายกว่า 100 รายการ, ไลบรารีแม่แบบที่หลากหลาย, และการผสานรวมที่ราบรื่น, ClickUp เป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับทีมในการ ปรับปรุงการทำงาน
ClickUp Brainยกระดับประสิทธิภาพการทำงานไปอีกขั้นด้วยฟีเจอร์ AI ที่ปรับตามบทบาท:
- ผู้จัดการความรู้ด้วย AI: เพียงถาม ClickUp Brain เกี่ยวกับงาน วิกิของบริษัท กำหนดเวลา และผู้รับผิดชอบ เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับโครงการของคุณ นอกจากนี้ ยังได้รับคำตอบทันทีเกี่ยวกับแผนงาน ข้อมูลเชิงลึก และผลิตภัณฑ์ภายใน ClickUp และแอปที่เชื่อมต่ออื่นๆ
- ผู้จัดการโครงการ AI: อย่าเสียเวลาไปกับงานบริหารโครงการที่ซ้ำซากใช้ AI เพื่อทำงานอัตโนมัติในงานประจำ เช่น การมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ การวางแผนงานย่อย และการกรอกข้อมูลอัตโนมัติ ปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพ ลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง และทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง
- AI Writer สำหรับการทำงาน: ClickUp นำเสนอAI ที่ผสานรวมสำหรับการจัดทำเอกสาร ช่วยปรับปรุงการเขียนของคุณให้สมบูรณ์แบบและเพิ่มความแม่นยำ เขียนความคิดเห็นและข้อความ สรุปหัวข้อ สรุปการประชุม คู่มือการใช้งาน และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp
- ถามคำถามเกี่ยวกับงาน, วันที่ครบกำหนด, และเอกสาร เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานเร่งด่วน เลือกจากคำถามที่เตรียมไว้ล่วงหน้าเพื่อรับไฮไลท์ของกิจกรรมงาน
- สร้างการรายงานความคืบหน้าส่วนตัวและการอัปเดตของทีมโดยใช้ AI เพื่อประเมินความก้าวหน้า
- ใช้ผู้ช่วยเขียนด้วย AI เพื่อสร้างเนื้อหาและสรุปเฉพาะบทบาทตามความต้องการของคุณ
- สร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองโดยใช้ภาษาธรรมชาติ เช่น การอัปเดตสถานะ การใช้เทมเพลต การสร้างงาน การเปลี่ยนลำดับความสำคัญ หรือการส่งความคิดเห็น
- ถอดเสียงคลิปเสียงเป็นข้อความโดยใช้ AI และสแกนข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว
- ใช้มุมมองโครงการที่ปรับแต่งได้มากกว่า15 แบบเช่น แผนงานแกนต์, ไทม์ไลน์, กระดานแบบคัมบัง, ปฏิทิน AI และรายการ เพื่อจัดการงานของคุณจากหลายมุมมอง
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือชั้นนำด้วยการผสานรวมมากกว่า1000+
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจใช้เวลาสักระยะหนึ่งสำหรับผู้ใช้ในการเชี่ยวชาญฟีเจอร์อันทรงพลังหลายร้อยรายการของ ClickUp
- ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้บนแอปพลิเคชันมือถือ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อสมาชิก
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อสมาชิก
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- ClickUp Brain พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $7/เดือนต่อสมาชิก Workspace
โนชั่น เอไอ
Notion AI ช่วยให้คุณค้นหาความรู้ สร้างเนื้อหา รับสรุป และ สร้างแผนการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถถามคำถามกับ Notion AI ได้ และมันจะนำข้อมูลจากเวิร์กสเปซของคุณ รวมถึงแอปที่เชื่อมต่ออย่างเช่น Slack, Google Docs, Slides และ Sheets มาใช้เพื่อให้คำตอบที่กระชับและถูกต้องแก่คุณ
คุณสมบัติหลักของ Notion AI
- แก้ไขงานเขียนของคุณตามแนวทางสไตล์โดยใช้ AI
- วิเคราะห์ไฟล์ PDF และรูปภาพเพื่อสร้างสรุป ข้อมูลเชิงลึก และแผนปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Notion AI
- ระบบ AI ทำงานภายในหน้าปัจจุบัน, มีปัญหาในการจัดการกับฐานข้อมูลแบบตาราง, และให้ลิงก์บทความที่ไม่ถูกต้อง
ราคาของ Notion AI
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $10/เดือน ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- Notion AI มีให้บริการเป็นฟีเจอร์เสริมสำหรับทุกแผนของ Notion รวมถึงแผนฟรี โดยคิดค่าบริการ 8 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อสมาชิก (เรียกเก็บเงินรายปี)
การกล่าวถึงอื่น ๆ
Trello
ด้วย AI ของ Trello คุณสามารถตอบกลับคำถามของลูกค้าด้วย คำตอบที่ร่างโดย AI และให้บริการช่วยเหลือตนเองด้วยตัวแทนเสมือน
ใช้ AI นี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและจัดการการอัปเดตตามปกติ ติดตามความคืบหน้า และย้ายงานผ่านขั้นตอนต่างๆ ของโครงการโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง
อาสนะ
Asana AI สามารถสร้างรายงาน วิเคราะห์ประสิทธิภาพของทีม และช่วยในการสร้างเนื้อหาผ่านช่องทางทางการตลาดต่างๆ ได้ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างงานโดยอัตโนมัติ มอบหมายงาน และแนะนำการแก้ไขด้วยโมเดล AI ของมันเอง
ตัวอย่างการใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ในด้านการตลาดและการโฆษณา
การใช้ AI ในการตลาดเนื้อหาและการโฆษณาเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับสตาร์ทอัพและธุรกิจที่ขาดงบประมาณในการสร้างสินทรัพย์คุณภาพสูง
ดังนั้น หากคุณต้องการสร้างสินทรัพย์ที่สอดคล้องกับแบรนด์ นี่คือตัวอย่างบางส่วนที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้
แจสเปอร์
แจสเปอร์, เครื่องมือเขียน AI ที่สร้างขึ้นบน GPT-4, ช่วยนักการตลาด, ผู้สร้างเนื้อหา, และนักธุรกิจสร้าง เนื้อหาที่เขียน โดยใช้ระบบอัตโนมัติ.
ป้อนข้อความหรือเลือกหนึ่งจากเทมเพลตที่มีอยู่เพื่อสร้างบล็อก, คัดลอก, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, คำอธิบายสินค้า, โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์, และอีเมล์ขายสินค้า ด้วยแบบจำลอง AI สร้างสรรค์นี้ คุณสามารถเพิ่มขนาดการตลาดเนื้อหาและเชื่อมต่อได้ดีขึ้นกับลูกค้าของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Jasper
- ช่วยให้คุณตั้งค่าฐานความรู้สำหรับ AI ด้วยข้อมูลของบริษัท เช่น กลยุทธ์ กลุ่มเป้าหมาย คู่แข่ง และรายละเอียดผลิตภัณฑ์
- อ้างอิงข้อความก่อนหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาใหม่มีความสอดคล้อง มีความต่อเนื่อง และหลีกเลี่ยงการซ้ำซ้อน
ข้อจำกัดของ Jasper
- ต้องการการแก้ไขและตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างมาก เนื่องจากผลลัพธ์มักไม่ถูกต้อง
- มีประวัติการตั้งราคาที่ไม่สม่ำเสมอซึ่งอาจสร้างความหงุดหงิดให้กับลูกค้าที่ใช้บริการระยะยาว
ราคาของ Jasper
- ผู้สร้าง: $39/เดือน ต่อที่นั่ง
- ข้อดี: $59/เดือน ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
Copy. ai
Copy.ai ซึ่งพัฒนาขึ้นบน GPT-3 LLM ของ Open AI เป็นเครื่องมือการเขียนที่ช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถสร้าง เนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ฟีเจอร์ 'เสียงแบรนด์' เพื่อแบ่งปันเนื้อหาต้นฉบับและฝึกฝนเครื่องมือให้เข้าใจเสียงของแบรนด์คุณ เพื่อรักษาความสม่ำเสมอในช่องทางการตลาดต่างๆ
คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai
- ใช้ Infobase เพื่อจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณ
- ปกป้องเนื้อหาของคุณด้วยการเข้ารหัสที่แข็งแกร่งและการควบคุมการเข้าถึงอย่างเข้มงวด
ข้อจำกัดของ Copy.ai
- บางครั้ง แพลตฟอร์มสร้างเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์
- ตัวเลือกการปรับแต่งภายในแต่ละเทมเพลตมีจำกัด
ราคาของ Copy.ai
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $49/เดือน ต่อที่นั่ง
- ขั้นสูง: $249/เดือน สำหรับ 5 ที่นั่ง
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การกล่าวถึงอื่น ๆ
AdCreative. ai
AdCreative. ai ใช้โมเดล AI เชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเนื้อหาสำหรับทีมการตลาด สามารถช่วยคุณสร้าง ภาพโฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูง และข้อความสำหรับโพสต์บนโซเชียลมีเดียและโฆษณาแบบดิสเพลย์
มันวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนและพฤติกรรมของผู้ใช้โดยใช้ 알고ริทึมการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ชมเป้าหมายของคุณ
Phrasee
ด้วย Phrasee (ปัจจุบันรู้จักในชื่อ Jacquard) คุณสามารถสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้ผ่านบรีฟ เลือกช่องทางการตลาด แล้วเครื่องมือจะ สร้างเนื้อหาจำนวนมาก ที่ตรงกับแบรนด์ของคุณโดยอัตโนมัติภายในไม่กี่วินาที
ทันทีหลังจากนั้น คุณสามารถทดสอบ A/B ข้อความที่สร้างโดย AI เหล่านี้ ปรับเนื้อหาให้เหมาะสม และส่งมอบประสิทธิภาพสูงสุดของแคมเปญผ่านทุกช่องทางดิจิทัล
อ่านเพิ่มเติม:วิธีเอาชนะความท้าทายทั่วไปของ AI
ตัวอย่างการใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ในการผลิตวิดีโอ
คุณเคยลองทำวิดีโอตั้งแต่เริ่มต้นแล้วล้มเลิกเพราะมันใช้ความพยายามมากเกินไปหรือไม่? เครื่องมือสร้างวิดีโอด้วย AI สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้
ระบบ AI สร้างสรรค์สำหรับสร้างวิดีโอเหล่านี้สามารถ สร้างวิดีโอจากข้อความและสคริปต์ ได้ในเวลาอันรวดเร็ว เทคโนโลยีนี้ทำให้การสร้างวิดีโอในระดับใหญ่เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว
ซินธิเซีย
Synthesia เป็นเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ฟรีที่เปลี่ยน ข้อความให้กลายเป็นวิดีโอคุณภาพสตูดิโอ และเสียงพากย์ในกว่า 140 ภาษา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างวิดีโอเพื่อส่งเสริมการขาย บริการลูกค้า การตลาด และความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงการปรับปรุงและทำให้กระบวนการสร้างวิดีโอของคุณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ส่วนที่ดีที่สุดคือการสร้างวิดีโอด้วยแอป AI สร้างสรรค์นี้ง่ายเหมือนกับการทำสไลด์เด็ค เลือกเทมเพลต แก้ไขสคริปต์วิดีโอของคุณ และปรับแต่งองค์ประกอบวิดีโอ เช่น อวตาร AI สี และเลย์เอาต์ เพื่อสร้างวิดีโอที่น่าสนใจ
คุณสมบัติเด่นของ Synthesia
- สร้างวิดีโอคุณภาพสูงในภาษาที่คุณต้องการโดยใช้สคริปต์
- ฝังวิดีโอของคุณลงในซอฟต์แวร์ CRM, LMS, CMS ที่คุณชื่นชอบ
ข้อจำกัดของ Synthesia
- สร้างข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดในภาพเรนเดอร์สุดท้าย ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ในโหมดแก้ไข
- อวตาร AI ไม่กะพริบตาและไม่มีตัวเลือกในการเปลี่ยนโทนเสียง ซึ่งลดความเป็นธรรมชาติของวิดีโอ
ราคา Synthesia
- ฟรี: $0/เดือน
- เริ่มต้น: $18/เดือน
- ผู้สร้าง: $64/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
ภาพประกอบ
Pictory, เครื่องมือสร้างวิดีโอ, ให้คุณ สร้างเนื้อหาภาพที่น่าสนใจ โดยใช้เทคโนโลยี AI สร้างสรรค์. เพียงป้อนสคริปต์วิดีโอ, แก้ไขสรุปข้อความ, ดูสตอรี่บอร์ดวิดีโอ, เพิ่มเพลงหรือเสียงบรรยาย, และปรับแต่งธีมตามแบรนด์ของคุณ.
สุดท้ายนี้ ให้ดูตัวอย่างวิดีโอและสร้างขึ้นเพื่อการร่วมมือ
คุณสมบัติเด่นของ Pictory
- สร้างวิดีโอโดยใช้ข้อความ, URL หรือสื่อ และแปลงวิดีโอที่ยาวให้กลายเป็นวิดีโอสั้น ๆ
- สร้างคำบรรยายและคำบรรยายใต้ภาพที่แม่นยำสำหรับวิดีโอของคุณ
ข้อจำกัดของ Pictory
- มีตัวเลือกเสียง AI ให้บริการจำนวนจำกัด
- รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น ทำให้ความสามารถในการเลือกภาพที่เหมาะสมสำหรับภาษาอื่น ๆ มีจำกัด
ราคาของ Pictory
- เริ่มต้น: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $99/เดือน สำหรับผู้ใช้ 3 คนขึ้นไป
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การกล่าวถึงอื่น ๆ
ลูเมน5
Lumen5 เปลี่ยนแปลงวิธีการสร้างและแชร์วิดีโอด้วยการผสาน AI สร้างสรรค์เข้ากับ UI แบบลากและวาง แปลงสคริปต์, บล็อกโพสต์, PDF, เอกสารขาว, และเอกสารเขียนอื่น ๆ ของคุณให้กลายเป็นวิดีโอได้ในไม่กี่คลิก
แพลตฟอร์มนี้ผสานรวม ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI มากมาย รวมถึงการสร้างภาพ ซึ่งช่วยให้คุณค้นหาภาพและคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องและเข้ากับเรื่องราวได้
รันเวย์เอ็มแอล
Runway เป็นโมเดลการสร้างเนื้อหาวิดีโอขั้นสูงที่มีความเร็วและการควบคุม คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่ง เพิ่มแสง ปรับแต่งไอเดียได้แบบเรียลไทม์ และเชื่อมช่องว่างระหว่างแนวคิดและการดำเนินการได้อย่างง่ายดาย
ตัวอย่างของปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ในงานออกแบบกราฟิก
เครื่องมือออกแบบกราฟิกด้วย AI ช่วยให้การสร้างและแก้ไขภาพเป็นเรื่องง่าย แม้ไม่มีทักษะการออกแบบขั้นสูงเครื่องมือสร้างภาพเหล่านี้ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยสถิติ AI, ใช้คำสั่งจากมนุษย์เพื่อสร้างภาพที่ปรับแต่งตามความต้องการ มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง:
Canva's Magic Write
ขับเคลื่อนด้วยโมเดล AI ขั้นสูง Magic Write วิเคราะห์รูปแบบที่ซ่อนอยู่ในข้อความเพื่อสร้างเนื้อหาที่เป็นธรรมชาติและอ่านง่ายซึ่งตรงกับสไตล์ของคุณ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับงานเขียนซ้ำๆ
คุณสมบัติเด่นของ Canva Magic Write
- เปลี่ยนคำค้นหาเพียงไม่กี่คำให้กลายเป็นจดหมายสมัครงานคุณภาพสูง, บัตรอวยพร, บล็อก, และอื่น ๆ
- สร้างเนื้อหาในสไตล์การเขียนและน้ำเสียงของคุณเอง เพื่อประหยัดเวลาในการปรับถ้อยคำใหม่
ข้อจำกัดของ Canva Magic Write
- ใช้ข้อมูลจนถึงกลางปี 2021 เท่านั้น
- ผู้ใช้ฟรีสามารถใช้ Magic Write ได้เพียง 50 ครั้งตลอดอายุการใช้งาน
ราคาของ Canva Magic Write
- ฟรีสำหรับทุกคนที่ใช้แอปพลิเคชัน Canva
โฟเตอร์
ด้วยเครื่องมือ AI สร้างสรรค์ของ Fotor การสร้างภาพเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคยใช้คำสั่ง AI ที่ดีที่สุดและใส่ไอเดียเพื่อ สร้างภาพที่ไม่ซ้ำใคร
เครื่องมือนี้ยังมีฟีเจอร์การลบพื้นหลัง การแต่งภาพ และการใส่ฟิลเตอร์ที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยปรับปรุงคุณภาพของภาพได้ทันที
คุณสมบัติหลักของ Fotor
- เพิ่มโทนและบรรยากาศให้กับภาพของคุณด้วยเอฟเฟกต์วินเทจ, ขาวดำ, ซีเปีย, และเบลอโบเก้
- ลบผู้แอบถ่าย ข้อความ และตราประทับออกจากรูปภาพ
ข้อจำกัดของ Fotor
- มีฟอนต์และเอฟเฟกต์ให้เลือกใช้เพียงจำนวนจำกัดเท่านั้น
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าเครื่องมือเกิดข้อผิดพลาดและค้างเป็นบางครั้ง
ราคาของ Fotor
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $3. 33/เดือน
- โปร+: $7.49/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การกล่าวถึงอื่น ๆ
Looka
Lookaช่วยให้คุณสร้างโลโก้ โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และนามบัตร
เพียงกรอกชื่อธุรกิจของคุณ และเลือกสไตล์โลโก้ สี และสัญลักษณ์ จากนั้น AI ของ Looka จะสร้าง การออกแบบโลโก้ที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับคุณ ตามความต้องการของคุณ เลือกแบบที่คุณชอบและปรับแต่งองค์ประกอบภาพ เช่น สี แบบอักษร การจัดวาง และสัญลักษณ์ และดูตัวอย่างบนเสื้อยืด แล้วจึงสรุปโลโก้ของคุณ
ดีไซน์ฟาย
Designifyผสานเทคโนโลยี AI ด้านภาพขั้นสูงเพื่อลบพื้นหลัง เพิ่มเงาสมจริง และปรับแต่งสีสันให้ภาพสวยงาม
สิ่งที่พิเศษเกี่ยวกับเครื่องมือนี้คือความสามารถในการ สร้างภาพที่เข้าใจง่าย เพียงอัปโหลดภาพสินค้าที่ถ่ายด้วยกล้องพื้นฐาน แล้วสร้างภาพสินค้าที่ดูเป็นมืออาชีพได้โดยไม่ต้องใช้สตูดิโอ
ตัวอย่างของปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ในการประพันธ์เพลง
เคยจินตนาการถึงการแต่งเพลงของคุณเองโดยไม่มีประสบการณ์หรืออุปกรณ์สตูดิโอที่หรูหราหรือไม่? ด้วย AI สร้างสรรค์ คุณสามารถสร้างเพลงต้นฉบับที่ตรงกับอารมณ์ จังหวะ และสไตล์ของคุณได้แล้ว
เครื่องมือสร้างเพลงที่ใช้เทคโนโลยี AI สามารถสร้างผลงานเพลงคุณภาพระดับมืออาชีพที่ฟังดูเหมือนนักดนตรีจริงๆ เป็นผู้ประพันธ์ได้ มาดูตัวอย่างกัน:
เอไอวา
AIVA, เครื่องมือสร้างเพลงด้วยปัญญาประดิษฐ์, เป็นผู้ช่วยที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้เริ่มต้นในการแต่งเพลง. คุณสามารถสร้างแบบจำลองสไตล์เพลงของคุณเองได้จาก ตัวเลือกสไตล์เพลงที่สร้างไว้ล่วงหน้า. แก้ไขเพลงที่สร้างขึ้นโดยใช้เครื่องมือ และดาวน์โหลดในรูปแบบที่คุณต้องการ. นั่นแหละ!
คุณสมบัติเด่นของ Aiva
- สร้างเพลงใหม่ในสไตล์ต่างๆ กว่า 250 แบบ
- อัปโหลดไฟล์เสียงหรือไฟล์ MIDI ของคุณเพื่อสร้างโมเดลสไตล์ส่วนตัว
ข้อจำกัดของ AIVA
- ผู้ใช้คนเดียวไม่สามารถสร้างผลงานได้เกิน 5 ชิ้นในเวลาเดียวกัน
- บางครั้งตัวอย่างของ AIVA ไม่ตรงกับการแสดงผลของเว็บไซต์จริง
การกำหนดราคาของ AIVA
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $11/เดือน + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ข้อดี: $33/เดือน + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
แอมเพอร์ มิวสิค
Amper Music ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Shutterstock เป็นแพลตฟอร์มการประพันธ์เพลงที่ใช้งานง่ายและขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการสร้างเพลงที่ตรงกับรสนิยมของคุณ ปรับแต่งเพลงของคุณ จากหลากหลายสไตล์ อารมณ์ เครื่องดนตรี และจังหวะ นอกจากนี้คุณยังสามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์แก้ไขยอดนิยมได้อย่างราบรื่นเพื่อปรับแต่งผลงานของคุณให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Amper Music
- เลือกจากเทมเพลตที่มีอยู่และสร้างเพลงของคุณเอง
- ควบคุมสไตล์, อารมณ์, เครื่องดนตรี, ความยาว, จังหวะ, และโครงสร้างของเพลงของคุณ
ข้อจำกัดของ Amper Music
- ระบบแสดงความคิดเห็นของ Amper กำหนดให้ผู้ใช้งานต้องเลื่อนเพื่อดูบันทึกทั้งหมด ซึ่งทำให้การสื่อสารในทีมซับซ้อนขึ้น
ราคาของ Amper Music
- ฟรี
- ใบอนุญาตส่วนบุคคล: 5 ดอลลาร์
- ใบอนุญาตวิชาชีพ: $25
- ใบอนุญาตเชิงพาณิชย์: $99
- ใบอนุญาตโฆษณาออนไลน์: $499
การกล่าวถึงอื่น ๆ
จูคเดค
Jukedeck ซึ่งถูกซื้อกิจการโดย TikTok ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง เพลงต้นฉบับที่ไม่มีลิขสิทธิ์ ด้วยพารามิเตอร์ที่ปรับแต่งได้ เช่น ประเภทของเพลง เครื่องดนตรี และระยะเวลา รวมถึงช่วงเวลาที่ต้องการให้เพลงมีอารมณ์เฉพาะ นอกจากนี้ยังสามารถตีความบริบทของวิดีโอและตั้งค่าเพลงที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ
โอเพ่นเอไอ มิวส์เน็ต
OpenAI MuseNet ขับเคลื่อนด้วยโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึก สร้างบทเพลงความยาว 4 นาที ด้วยเครื่องดนตรีและสไตล์ที่แตกต่างกันถึงสิบแบบ เลือกนักประพันธ์หรือสไตล์ที่ต้องการ แล้วใช้บทเพลงที่มีชื่อเสียงเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานใหม่ที่ไม่เหมือนใคร
หรือป้อนข้อความเพื่อสร้างเพลงที่ไม่ซ้ำกัน เนื่องจากโมเดลได้รับการฝึกฝนจากข้อมูลไฟล์ MIDI
ตัวอย่างของ AI สร้างสรรค์ในพัฒนาซอฟต์แวร์
ทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้รับประโยชน์อย่างมากจากการผสานเครื่องมือการเขียนโค้ดด้วย AI เข้ากับกระบวนการทำงานของพวกเขาเครื่องมือ AI สร้างสรรค์ที่ดีที่สุดสำหรับทีมนักพัฒนาเหล่านี้ให้คำแนะนำการเขียนโค้ดแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในโซลูชันซอฟต์แวร์ มาดูตัวอย่างกัน:
GitHub Copilot
Github Copilot, ผู้ช่วยเขียนโค้ดด้วย AI, ช่วยเร่งความเร็วในการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ. ถามผู้ช่วย AI นี้เกี่ยวกับคำถามทั่วไปหรือ คำถามการเขียนโปรแกรมที่เฉพาะเจาะจง เกี่ยวกับโค้ดเบสของคุณเพื่อรับคำแนะนำสำหรับการปรับปรุงโค้ดเก่า.
คุณสมบัติเด่นของ GitHub Copilot
- รับคำแนะนำจาก AI แบบเรียลไทม์เพื่อเขียนโค้ดให้สมบูรณ์
- สรุปการเปลี่ยนแปลงในคำขอดึง ทำให้การตรวจสอบรวดเร็วและชัดเจนขึ้น
ข้อจำกัดของ GitHub Copilot
- มักไม่สามารถเข้าใจการไหลของบริบทและต้องการคำแนะนำแบบลำดับ
- คำแนะนำโค้ดอาจแนะนำโค้ดที่ได้ถูกนำไปใช้แล้ว
ราคา GitHub Copilot
- Copilot รายบุคคล: $10/เดือนต่อผู้ใช้
- Copilot Business: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- Copilot Enterprise: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
โอเพ่นเอไอ โคเดกซ์
OpenAI Codex ซึ่งพัฒนาขึ้นร่วมกับ GitHub Copilot สามารถแปลงความคิดเห็นให้เป็นโค้ด อัตomatikเติมโค้ดที่ซ้ำซ้อน และแนะนำการทดสอบได้ สร้างขึ้นจาก GPT-3 Codex ได้รับการฝึกฝนทั้งจาก ภาษาธรรมชาติ และโค้ดจำนวนหลายพันล้านบรรทัดจากแหล่งสาธารณะ รวมถึง GitHub
คุณสมบัติหลักของ OpenAI Codex
- สร้างโค้ดโดยใช้คำอธิบายหรือคำสั่งในรูปแบบภาษาธรรมชาติ
- แปลโค้ดจากภาษาโปรแกรมหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง
- รับข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำเพื่อเร่งกระบวนการแก้ไขข้อบกพร่องของคุณ
ข้อจำกัดของ OpenAI Codex
- บางครั้ง โมเดล AI อาจตีความคำสั่งผิดพลาดและสร้างโค้ดที่ไม่ถูกต้อง
- อาจพลาดข้อผิดพลาดทางตรรกะที่ละเอียดอ่อน
ราคาของ OpenAI Codex
- ราคาตามความต้องการ
การกล่าวถึงอื่น ๆ
Replit
Replit ทำให้การสร้างโค้ดง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือ AI ที่ทรงพลัง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างเว็บไซต์ ระบบอัตโนมัติ เครื่องมือภายใน และระบบประมวลผลข้อมูล ทั้งหมดนี้ภายในพื้นที่ทำงานบนคลาวด์เดียว
ด้วย Replit AI คุณสามารถสร้างโค้ดได้อย่างรวดเร็ว ใช้การเติมข้อความอัตโนมัติ และแก้ไขปัญหาผ่านการป้อนคำสั่งด้วยภาษาธรรมชาติที่เรียบง่าย รองรับภาษาการเขียนโปรแกรมได้ทุกภาษาอย่างราบรื่น
Tabnine
ผู้ช่วยเขียนโค้ดด้วย AI ของ Tabnine รองรับหลายภาษาการเขียนโปรแกรมและ IDE โดยให้ คำแนะนำโค้ดแบบเรียลไทม์ มันเรียนรู้จากรูปแบบโค้ดและความชอบของคุณในทุกขั้นตอนของการพัฒนาซอฟต์แวร์
ตัวอย่างการใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ในด้านการแพทย์
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์กำลังนิยามใหม่ในการวินิจฉัยโรคและการให้การดูแลของแพทย์ พร้อมทั้งเร่งกระบวนการพัฒนายา
นี่คือตัวอย่างที่น่าสนใจบางประการ:
ซีบรา เมดิคอล วิชั่น
Zebra medical vision ซึ่งถูกซื้อกิจการโดย Nanox. AI เป็นเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับการ ตรวจหาโรคเรื้อรัง โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) โมเดล AI เชิงสร้างสรรค์นี้ใช้ 알고ริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) ในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของภาพทางการแพทย์ที่มีอยู่ และระบุสัญญาณเตือนของโรคในระยะเริ่มต้น ซึ่งช่วยลดโอกาสการเกิดปัญหาทางการแพทย์ที่รุนแรง
คุณสมบัติสำคัญของ Zebra Medical Vision
- ดำเนินการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของอวัยวะภายในร่างกาย
- แปลงรังสีเอกซ์เป็นแบบจำลอง 3 มิติสำหรับการวางแผนทางออร์โธปิดิกส์
ข้อจำกัดของ Zebra Medical Vision
- แพทย์อาจประสบปัญหาในการใช้แอปพลิเคชัน AI สำหรับการประเมินโรค
ราคาของ Zebra Medical Vision
- ราคาตามความต้องการ
แพธไอ
PathAI ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจพยาธิวิทยาเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพัฒนาและวินิจฉัยยา โดยสามารถระบุและวัดขนาดเนื้องอกในตัวอย่างเนื้อเยื่อ ช่วยเร่งกระบวนการตรวจสอบของพยาธิแพทย์ให้รวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังใช้ ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อทำให้การตรวจพยาธิวิทยามีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คุณสมบัติหลักของ PathAI
- ระบุ วิเคราะห์ วัดปริมาณ และจำแนก TILs ภายในบริเวณเนื้อเยื่อด้วย PathAI
- สนับสนุนการทดลองทางคลินิกด้วยอัลกอริทึมที่พร้อมใช้งาน บริการห้องปฏิบัติการ และการดำเนินงานทางคลินิกโดยผู้เชี่ยวชาญ
ข้อจำกัดของ PathAI
- การขาดข้อมูลที่หลากหลายในการฝึกฝนโมเดล AI อาจนำไปสู่การระบุพยาธิสภาพที่ไม่ถูกต้อง
ราคาของ PathAI
- ราคาตามความต้องการ
การกล่าวถึงอื่น ๆ
การแพทย์เชิงอินซิลิโก
Insilico Medicine เปลี่ยนแปลงการพัฒนาตัวยาด้วยปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการนำยาที่ช่วยชีวิตไปสู่ผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้น นำเสนอ ชุดซอฟต์แวร์ค้นคว้ายาที่ครบวงจร เพื่อทำนายอัตราความสำเร็จของการทดลองทางคลินิก ระบุจุดอ่อน และเปิดตัวยาที่ช่วยชีวิตผู้ป่วย
Google DeepMind Health
Google DeepMind Health สร้างแอปพลิเคชัน AI นวัตกรรมเพื่อระบุโรคในระยะเริ่มต้นและปรับปรุงอายุขัยของผู้ป่วยให้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีเหล่านี้วิเคราะห์การสแกนตาเพื่อตรวจหาสัญญาณเริ่มต้นของโรคตาบอด
ตัวอย่างการใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ในด้านการศึกษา
วันเวลาที่การศึกษาถูกจำกัดอยู่แค่ตำราเรียนและการบรรยายได้ผ่านพ้นไปแล้ว ด้วยการเติบโตของ ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ การเรียนรู้จึงกลายเป็นสิ่งที่โต้ตอบได้มากขึ้น เป็นส่วนตัวมากขึ้น และน่าดึงดูดใจยิ่งขึ้น
นี่คือตัวอย่างที่สำคัญ:
สถาบันการศึกษาออนไลน์คาน AI
Khanmigo ผู้ช่วยสอนที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ทำให้เวลาทำการบ้านเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้เรียนและผู้ปกครอง แทนที่จะตอบคำถามของนักเรียนเพียงอย่างเดียว Khanmigo จะถามคำถามเพิ่มเติมและกระตุ้นให้พวกเขาคิดอย่างลึกซึ้งและมีวิจารณญาณเพื่อแก้ปัญหาด้วยตนเอง
คุณสมบัติหลักของปัญญาประดิษฐ์ Khan Academy
- วางแผนสัปดาห์ของคุณและเตรียมตัวสำหรับผู้สอนแทนได้อย่างง่ายดายด้วยชุดเครื่องมือ
- สร้างจุดดึงดูดในบทเรียนสำหรับนักเรียนด้วยคำแนะนำที่น้อยที่สุด
ข้อจำกัดของปัญญาประดิษฐ์ของ Khan Academy
- ขาดความสามารถในการปรับแต่งแผนการเรียนและสื่อการเรียนให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
- การเพิ่มนักเรียนใหม่เข้าชั้นเรียนอาจเป็นเรื่องน่าเบื่อเนื่องจากงานที่ได้รับมอบหมายไม่ถูกโอนย้ายโดยอัตโนมัติ
ราคาของ Khan Academy AI
- ฟรี
- ครูและครอบครัว: $4/เดือน
- เครื่องมือประจำเขต: การกำหนดราคาแบบกำหนดเอง
ดรีมบ็อกซ์ เลิร์นนิง
การใช้เครื่องมือ AI และการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง DreamBox Learning ปรับตัวให้เข้ากับผู้เรียนแต่ละคน โดยให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างทักษะที่สำคัญและเพิ่มพูนความก้าวหน้า มัน ปรับแต่งประสบการณ์การเรียนรู้ ผ่านการปรับแต่งบทเรียนและการติดตามการพัฒนา
คุณสมบัติเด่นของ DreamBox Learning
- ให้ครูผู้สอนได้รับรายงานอย่างละเอียดเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน
- ประเมินคำตอบของนักเรียนแต่ละคนเพื่อให้การสอนเป็นแบบเฉพาะบุคคล
ข้อจำกัดของ DreamBox Learning
- จำกัดนักเรียนจากการเลือกทักษะเฉพาะเพื่อฝึกฝน
- นักเรียนต้องแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้กลยุทธ์เฉพาะ
ราคาของ DreamBox Learning
- มีบริการราคาพิเศษสำหรับนักการศึกษา ครอบครัว และบริการวิชาชีพ
การกล่าวถึงอื่น ๆ
Squirrel AI
Squirrel AI สนับสนุนประสบการณ์การเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลสำหรับนักเรียน โดยวิเคราะห์คุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนแต่ละคนเพื่อเตรียมเส้นทางการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
Quizlet
Quizlet แพลตฟอร์มการเรียนรู้ระดับโลกที่เสริมด้วย AI ทำให้การเรียนรู้สนุกและง่ายด้วยบัตรคำถามแบบโต้ตอบ การทดสอบ และเกมการศึกษา นอกจากนี้ยังช่วยเร่งการสร้างแฟลชการ์ดด้วย Magic Notes ข้อความทำนายล่วงหน้า และคำแนะนำภาพ
ตัวอย่างของปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์กำลังเปลี่ยนแปลงวงการอีคอมเมิร์ซอย่างสิ้นเชิง เครื่องมือ AI สามารถปรับคำแนะนำสินค้าให้เหมาะกับแต่ละบุคคล สร้างสรรค์ โพสต์โซเชียลมีเดีย ที่น่าสนใจ และแม้กระทั่งตอบคำถามลูกค้าผ่าน แชทบอท AI ได้แล้ว
นี่คือตัวอย่างการใช้งานที่เป็นรูปธรรมของ AI สร้างสรรค์ในภาคธุรกิจอีคอมเมิร์ซ:
เครื่องมือ AI ของ Shopify
หากคุณเป็นผู้ประกอบการที่กำลังมุ่งสู่การเติบโตทางธุรกิจของคุณ ฟีเจอร์ Magic และ Sidekick ของ Shopify จะช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างสรรค์มากขึ้น และประสบความสำเร็จมากขึ้น
ใช้ความสามารถของ AI สร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนพื้นหลังของภาพสินค้า สร้างคำอธิบายสินค้าที่เป็นมิตรกับ SEO และรับคำแนะนำคำถามที่พบบ่อยเพื่อเพิ่มลงในกล่องข้อความ Shopify ของคุณ
คุณสมบัติหลักของ Shopify AI
- สร้างภาพถ่ายสินค้าอย่างมืออาชีพได้เพียงไม่กี่คลิก
- สร้างหัวข้อและเนื้อหาอีเมลที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งทราบช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการส่งอีเมล
ข้อจำกัดของ Shopify AI
- Shopify AI บางครั้งอาจสร้างเนื้อหาที่มีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และใช้คำไม่เหมาะสม
- ฟีเจอร์ "โทนเสียง" ยังต้องปรับปรุง เนื่องจากมักมีความแตกต่างระหว่างโทนเสียงต่างๆ น้อยมาก
ราคาของ Shopify AI
- เริ่มต้น: $5 ต่อเดือน
- พื้นฐาน: $29/เดือน
- ขั้นสูง: $299/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
บลูคอร์
แพลตฟอร์ม AI ของ Bluecore มอบ คำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ให้กับลูกค้าตามความต้องการในการช้อปปิ้งของพวกเขา คุณสามารถรวบรวมข้อมูลลูกค้าโดยอัตโนมัติและตั้งค่าการกระตุ้นเพื่อส่งคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลเหล่านี้ได้
คุณสมบัติหลักของ Bluecore
- เพิ่มประสิทธิภาพเวลาส่งข้อความและปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้า
- ป้องกันการสูญเสียลูกค้าโดยการสื่อสารกับลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้วยข้อความที่เกี่ยวข้อง
ข้อจำกัดของ Bluecore
- ไม่สามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมที่แตกต่างกัน เช่น การเปิดอ่าน การคลิก และการมีส่วนร่วมบนโซเชียลมีเดีย
- การสร้างเซ็กเมนต์เฉพาะใน Bluecore อาจเป็นเรื่องท้าทายเนื่องจากการขาดตัวกรองพื้นฐานแบบ "if/and"
การกำหนดราคาของ Bluecore
ไม่มีข้อมูลเพียงพอ
การกล่าวถึงอื่น ๆ
ไดนามิก ยีลด์
Dynamic Yield's Shopping Muse, เครื่องมือที่ใช้ AI สร้างสรรค์, สร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งในร้านขึ้นมาใหม่สำหรับลูกค้าโดยการแปลงภาษาพูดของพวกเขาให้กลายเป็นคำแนะนำสินค้าที่เหมาะกับพวกเขาอย่างเฉพาะเจาะจง. ผู้ใช้สามารถสำรวจสไตล์ที่ทันสมัย, ลุคที่กำลังเป็นที่นิยม, และกฎการแต่งกายตามโอกาสต่าง ๆ ได้ผ่าน Shopping Muse เพื่อให้ได้สินค้าที่เหมาะกับพวกเขาอย่างมากที่สุด.
อัลโกลีอา
Algolia เป็นตัวอย่างสำคัญของ AI สร้างสรรค์ที่ช่วยให้ประสบการณ์การช้อปปิ้งออนไลน์มีความเป็นส่วนตัวและน่าดื่มด่ำยิ่งขึ้น โดยจะสร้าง การเปรียบเทียบสินค้า เพื่อสรุปความแตกต่าง ข้อดี และข้อเสียระหว่างสินค้าต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด
ตัวอย่างการใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ในด้านการสนับสนุนลูกค้า
ทีมบริการลูกค้ามักจะมีงานล้นมืออยู่เสมอ—การตอบกลับที่ล่าช้า ลูกค้าที่หงุดหงิด และคำถามที่ไม่มีที่สิ้นสุด
ในฐานะการช่วยเหลือ, AI แก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยผู้ช่วยเสมือนจริง.การใช้ AI ในบริการลูกค้าช่วยให้ลูกค้าประทับใจด้วยการตอบสนองอย่างรวดเร็วและการปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคล.
ตัวอย่างต่อไปนี้:
Zendesk AI
Zendesk เป็นแพลตฟอร์มบริการลูกค้าแบบหลายช่องทางที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและพนักงานให้ราบรื่นยิ่งขึ้น คุณสมบัติ AI สร้างสรรค์ของแพลตฟอร์ม เช่น แชทบอท ฐานความรู้ และการโทรด้วยเสียง นั้นมีประโยชน์อย่างมาก
ตัวอย่างเช่น แชทบอทที่ใช้ AI ของ Zendesk สามารถสร้างคำตอบให้กับลูกค้าได้โดยอัตโนมัติผ่านการเรียนรู้จากฐานความรู้ที่มีอยู่ ขยายเนื้อหาด้วยโทนเสียงที่ปรับแต่งตามความต้องการ และรวบรวมสรุปและบันทึกการสนทนาจากการโทรด้วยเสียง
คุณสมบัติหลักของ Zendesk AI
- ทำงานอัตโนมัติงานประจำ เช่น การจัดเส้นทางและการคัดแยก
- เปลี่ยนหัวข้อสั้นๆ ให้เป็นบทความที่สมบูรณ์โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์
ข้อจำกัดของ Zendesk AI
- ไม่มีตัวเลือกสำหรับตัวแทนในการรับช่วงการแชทจากแชทบอท
- Dialogue Builder อาจไม่ตอบสนองในบางครั้งและมีกฎลำดับบล็อกที่เข้มงวด
ราคาของ Zendesk AI
- ทีม Suite: $55/เดือน ต่อตัวแทน
- การเติบโตของห้องชุด: $89/เดือน ต่อตัวแทน
- Suite Professional: $115/เดือน ต่อตัวแทน
- Suite Enterprise: ราคาตามการตกลง
ไลฟ์เพอร์สัน
ระบบ AI สร้างสรรค์ของ LivePerson ค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าซ่อนอยู่ในปริมาณมากของบทสนทนาของลูกค้า ระบบ AI ของมันสามารถค้นหาข้อมูลเชิงลึกได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจากข้อมูลลูกค้าที่รวบรวมมาเพื่อ ค้นพบแนวโน้มและรูปแบบการใช้งานของลูกค้า คุณยังสามารถทำให้การสนับสนุนลูกค้าและการสร้างเนื้อหาเป็นไปโดยอัตโนมัติได้ด้วยความสามารถของระบบ AI สร้างสรรค์ของมัน และทั้งหมดนี้ยังสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับธุรกิจของคุณได้อย่างกว้างขวาง
คุณสมบัติหลักของ LivePerson
- ตรวจสอบ แก้ไข เขียนใหม่ และอนุมัติคำตอบสำหรับข้อสงสัยของลูกค้าโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์
- ใช้ตัวแทน AI เพื่อแก้ไขปัญหาทั่วไป เช่น การกำหนดเส้นทาง การรวบรวมข้อมูล และการตอบคำถามที่พบบ่อย
ข้อจำกัดของ LivePerson
- บางครั้ง ลูกค้าแจ้งว่ามีความล่าช้าในการตอบกลับเมื่อโต้ตอบกับแชทบอทของ LivePerson
- เครื่องมือสร้างการวิเคราะห์ใช้งานยาก มีการจัดเก็บข้อมูลกระจัดกระจายและมีตัวเลือกการกรองที่จำกัด
ราคาของ LivePerson
ราคาตามความต้องการ
การกล่าวถึงอื่น ๆ
เอด้า
ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ของ Ada ใช้อัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาของลูกค้าให้สูงสุด เครื่องมือนี้จะประมวลผลคำถามของลูกค้าแต่ละรายเพื่อทำความเข้าใจบริบทและดึงข้อมูลจากแหล่งความรู้ จากนั้นดำเนินการที่จำเป็นในระบบธุรกิจและตอบกลับเพื่อแก้ไขข้อสงสัยของลูกค้า
อินเตอร์คอม
Intercom เป็นแพลตฟอร์มบริการลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI เป็นอันดับแรก ออกแบบมาเพื่อปฏิวัติการบริการลูกค้าสำหรับลูกค้า เจ้าหน้าที่ และผู้นำฝ่ายสนับสนุน แอป AI นี้สามารถสร้างบทความในศูนย์ช่วยเหลือ ปรับเปลี่ยนคำตอบ และปรับโทนเสียง (เป็นทางการหรือเป็นกันเอง) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับบริบทที่ดีขึ้นสำหรับการตอบกลับ
ตัวอย่างของปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ในการสร้างเนื้อหา
คุณใช้เวลาไปกี่ชั่วโมงในการสร้างผลงานชิ้นล่าสุดของคุณ? คำตอบคือเป็นชั่วโมงใช่ไหม? โชคดีที่ระบบ AI สร้างสรรค์ช่วยคัดสรรเนื้อหาที่ไม่ซ้ำใครได้ในไม่กี่วินาที พร้อมโทนเสียงที่ปรับแต่งตามความต้องการ
นี่คือเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI ที่จะช่วยเร่งกระบวนการเขียนของคุณ:
ซูโดไรท์
Sudowrite เป็นเครื่องมือเขียนที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ ทำหน้าที่เป็นเพื่อนคู่คิดในการสร้างสรรค์ผลงานสำหรับนักเขียนนิยาย โดยเฉพาะนักเขียนนวนิยายและนักเขียนบทภาพยนตร์
'ฟีเจอร์ Story Engine' ใน Sudowrite ช่วยในการเขียนนวนิยายตั้งแต่ต้นจนจบ คุณยังสามารถใช้ฟีเจอร์ 'อธิบาย' เพื่อสร้างฉากที่มีชีวิตชีวาซึ่งทำให้ตัวละครของคุณมีชีวิตขึ้นมาได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Sudowrite
- สร้างข้อความ 300 คำถัดไปโดยอัตโนมัติด้วยเสียงของคุณเองโดยใช้ฟีเจอร์ Write
- สร้างจุดพล็อตทางเลือก โครงเรื่องตัวละคร และธีมโดยใช้ Magic AI Canvas
ข้อจำกัดของ Sudowrite
- ผู้ใช้รายงานว่าเครื่องมือนี้ไม่เพียงพออย่างสมบูรณ์สำหรับเรื่องราวที่ยาวและมีหลายตอน
ราคาของ Sudowrite
- งานอดิเรก & นักเรียน: $10/เดือน
- มืออาชีพ: $22/เดือน
- แม็กซ์: $44/เดือน
ไม่นาน AI
ShortlyAI ใช้ โมเดล AI เชิงสร้างสรรค์ เพื่อขยาย แก้ไข หรือย่อข้อความของคุณได้อย่างง่ายดาย ด้วยเทคโนโลยี GPT-3 ของ OpenAI มันสามารถสร้างข้อความที่คล้ายมนุษย์เพื่อเขียนบทความ เรื่องราว โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติหลักของ AI
- เขียนร่างให้สมบูรณ์ด้วยน้ำเสียงของคุณเองโดยใช้ Shortly AI writing partner
- ระดมความคิดและเปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นย่อหน้าที่เขียนอย่างดีเมื่อคุณติดขัด
ข้อจำกัดของ AI ในระยะสั้น
- ไม่มีโฟลเดอร์ให้จัดระเบียบงานของคุณ
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าผลลัพธ์สำหรับหัวข้อโฆษณาและข้อความโฆษณาไม่ดี
ราคา AI ในระยะเวลาอันสั้น
- แผนรายปี: $65/เดือน
- แผนรายเดือน: $79/เดือน
การกล่าวถึงอื่น ๆ
ไรท์โซนิค
Writesonic ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาคุณภาพสูง ที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO ได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้การวิจัยแบบเรียลไทม์และเครื่องมือการตลาดที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ตัวตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพ SEO รวมถึง Chatsonic ซึ่งเป็นทางเลือกแทน ChatGPT ช่วยเพิ่มคุณภาพของเนื้อหาและปรับปรุงอันดับในเครื่องมือค้นหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นักเล่นคำ
Wordsmith AI ช่วยสร้างข้อความตามความต้องการของคุณ เลือกประเภทเนื้อหา ปรับแต่งการตั้งค่า และให้รายละเอียด เช่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ จากนั้น AI จะสร้างเนื้อหาที่จำเป็นให้ เพียงไม่กี่คลิก คุณสามารถตรวจสอบ แก้ไข และส่งออกเนื้อหาที่สร้างโดย AI นี้ไปยังแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Shopify หรือ WordPress
ตัวอย่างการใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ในการวิเคราะห์ข้อมูล
หมดยุคที่ทีมข้อมูลต้องนั่งวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเองจากศูนย์ ด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ที่เพิ่มขึ้น ประหยัดเวลาและดึงข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญออกมาได้
มาพูดคุยเกี่ยวกับเครื่องมือสร้างข้อมูลเชิงลึกด้วย AI ที่ดีที่สุดที่สามารถสร้างข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์:
Tableau AI
Tableau Pulse, เครื่องมือสร้างข้อมูลเชิงลึกที่ใช้ AI สร้างสรรค์, ช่วยนักวิเคราะห์ข้อมูล อัตโนมัติการทำงาน เช่น การเตรียมข้อมูลและการแสดงผลข้อมูล.
สร้างขึ้นด้วยความปลอดภัยที่แข็งแกร่งผ่าน Einstein Trust Layer ทำให้ข้อมูลของคุณปลอดภัยและเป็นส่วนตัวอยู่เสมอ คุณยังสามารถได้รับประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกที่ปรับแต่งให้เหมาะกับคุณซึ่งผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างเป็นธรรมชาติ
คุณสมบัติหลักของ Tableau AI
- อธิบายการคำนวณสำหรับการเตรียมข้อมูลโดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ
- รับคำถามที่แนะนำจากผู้ใช้เพื่อเริ่มต้นการสำรวจข้อมูล
ข้อจำกัดของ Tableau AI
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าชุดข้อมูลขนาดใหญ่สามารถทำให้เกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพ
- ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ไม่ชัดเจนมักทำให้ผู้ใช้ต้องสร้างรายงานและแหล่งข้อมูลใหม่
ราคาของ Tableau AI
- ราคาตามความต้องการ
Qlik
Qlik เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์ ช่วยให้ผู้วิเคราะห์สามารถมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาทางธุรกิจได้แทนที่จะต้องทำงานซ้ำซ้อนด้วยตนเอง ด้วยคุณสมบัติของ AI ที่สร้างขึ้นได้ (Generative AI) Qlik มอบข้อมูลเชิงลึกและคำตอบสำหรับคำถามในรูปแบบของภาษาธรรมชาติ โดยอาศัยข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่ นี่คือวิธีที่ชาญฉลาดในการได้รับคำตอบที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว และเข้าใจข้อมูลที่ซับซ้อนได้ผ่านการใช้เทคโนโลยี AI และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
คุณสมบัติหลักของ Qlik
- สร้างการแสดงผลแบบเรียลไทม์ ข้อมูลเชิงลึกเชิงคาดการณ์ และสรุปเนื้อหาโดยใช้คำถามภาษาธรรมชาติ
- สร้างรายงานโดยใช้เทมเพลตรายงานแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
ข้อจำกัดของ Qlik
- แพลตฟอร์มทำงานช้าลงเมื่อประมวลผลชุดข้อมูลขนาดใหญ่
- การเตรียมข้อมูลอาจซับซ้อนเมื่อต้องจัดการกับข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง
ราคาของ Qlik
- มาตรฐาน: $825/เดือน
- พรีเมียม: $2500/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การกล่าวถึงอื่น ๆ
IBM Watsonx Analytics
Watsonx คือแพลตฟอร์ม AI สร้างสรรค์บนคลาวด์ของ IBM ที่นำเสนอสตูดิโอสำหรับการสร้างโมเดล AI, ที่เก็บข้อมูลสำหรับจัดการข้อมูล และชุดเครื่องมือเพื่อให้ทุกอย่างทำงานได้อย่างราบรื่น
รองรับ LLM หลากหลาย รวมถึงโมเดลของ IBM เองอย่าง Granite หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นคือ ความยืดหยุ่น Watsonx ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถปรับแต่งโมเดล AI ให้เหมาะสมกับความต้องการและฝึกฝนบนข้อมูลของตนเองได้
พาวเวอร์ บีไอ
ใน Power BI, AI Insights ช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากอัลกอริทึม AI ที่ได้รับการฝึกฝนไว้ล่วงหน้าเพื่อทำให้การเตรียมข้อมูลง่ายขึ้น ด้วย Azure Machine Learning คุณสามารถสร้าง, ฝึกฝน, และPLOY แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องได้โดยตรงใน Power BI ซึ่งหมายความว่ามันสามารถทำนายแนวโน้มและความเสี่ยงโดยใช้ข้อมูลในอดีตได้ ตัวอย่างเช่น มันสามารถช่วยตรวจจับเมื่ออุปกรณ์ในโรงงานอาจล้มเหลวเพื่อให้การบำรุงรักษาสามารถวางแผนล่วงหน้าได้
ตัวอย่างการใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ในงานแปลและการแปลท้องถิ่น
ผู้แปลภาษาด้วยระบบ AI สามารถแปลข้อความได้อย่างรวดเร็วเป็นภาษาที่คุณต้องการ. มันเหมือนกับการมีไกด์เดินทางไปกับคุณเพื่ออธิบายบริบทในหลายภาษา. ตัวอย่างบางส่วนของมันคือ:
DeepL
DeepL เป็นโซลูชันการแปลภาษาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งสามารถแปลเนื้อหาได้มากกว่า 30 ภาษาอย่างง่ายดาย และให้ความแม่นยำเหมือนมนุษย์ คุณสามารถปรับแต่งคำศัพท์เฉพาะ (glossaries) ได้เพื่อให้สอดคล้องกับคำศัพท์เฉพาะทางของธุรกิจคุณ และรักษาความสม่ำเสมอของเนื้อหาทุกชิ้น
คุณสมบัติเด่นของ DeepL
- แปลไฟล์ทั้งหมดพร้อมคงรูปแบบเดิมไว้
- เปลี่ยนสไตล์และน้ำเสียงของข้อความที่แปลให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณและรักษาความสม่ำเสมอ
ข้อจำกัดของ DeepL
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาความเป็นส่วนตัวสำหรับข้อความที่ละเอียดอ่อนและเป็นความลับ
ราคาของ DeepL
- ฟรี
- DeepL Pro เริ่มต้น: $8.74/เดือนต่อผู้ใช้ ขั้นสูง: $28.74/เดือนต่อผู้ใช้ สูงสุด: $57.49/เดือนต่อผู้ใช้ องค์กร: ราคาตามตกลง
- เริ่มต้น: $8. 74/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $28.74/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $57. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- เริ่มต้น: $8. 74/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $28.74/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $57. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Google Translate
Google Translate ทำลายกำแพงภาษา และเชื่อมต่อคุณกับผู้คน สถานที่ และวัฒนธรรมที่หลากหลาย แปลข้อความได้เกือบ 110 ภาษา ช่วยให้คุณสื่อสารข้ามภาษาได้อย่างง่ายดาย เพียงเล็งกล้องไปที่ข้อความเพื่อแปลทันที หรือดาวน์โหลดภาษาเพื่อแปลแบบออฟไลน์
คุณสมบัติเด่นของ Google Translate
- แปลข้อความ, คำพูด, เว็บไซต์, และแม้กระทั่งรูปภาพในภาษาที่คุณต้องการ
- บันทึกการแปลเพื่อเข้าถึงในภายหลัง
ข้อจำกัดของ Google Translate
- เครื่องมืออาจพลาดความหมายที่ละเอียดอ่อนและการอ้างอิงทางวัฒนธรรมได้บางครั้ง
ราคาของ Google Translate
- ใช้ฟรี
การกล่าวถึงอื่น ๆ
ไมโครซอฟต์ ทรานสเลเตอร์
Microsoft Translator ช่วยให้คุณแปลแชท การสนทนา คำพูด รูปภาพ และแม้แต่การโต้ตอบในกลุ่มขนาดใหญ่ได้ มันยอดเยี่ยมสำหรับการเปลี่ยนการสื่อสารในชีวิตประจำวันให้กลายเป็นการสนทนาแบบแปลภาษาทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสนทนาแบบตัวต่อตัวกับคนที่พูดภาษาต่างกัน
iTranslate
iTranslate ช่วยให้คุณอ่าน เขียน และสื่อสารในกว่า 100 ภาษา แปลข้อความหรือเสียงเป็นภาษาที่นิยม หรือใช้กล้องของคุณเพื่อสแกนและแปลเนื้อหาได้ทันที นอกจากนี้ยังเก็บบันทึกประวัติการแปลของคุณและให้คุณบันทึกข้อความโปรดได้
ลดความพยายามของมนุษย์และขยายกระบวนการด้วยเครื่องมือ AI สร้างสรรค์ชั้นนำ
ปรับปรุงการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือ AI สร้างสรรค์ 50 รายการนี้ ซึ่งแต่ละรายการได้รับการออกแบบมาอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ
แม้ว่าจะมีเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมากมาย แต่บางครั้งการมีโซลูชันเดียวที่ครอบคลุมหลายด้านก็ช่วยได้มาก ClickUp โดดเด่นในฐานะแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม
นี่คือพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมในการระดมความคิด วางแผน และทำงานร่วมกัน—ไม่ว่าจะเป็นเอกสารกระบวนการ ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรืออะไรก็ตามที่อยู่ระหว่างนั้น ClickUp ช่วยให้การจัดการเป็นระเบียบง่ายขึ้นด้วยฟีเจอร์ที่หลากหลายและโซลูชัน AI