บล็อก ClickUp
วิธีใช้แชทบอทสำหรับธุรกิจของคุณ

วิธีใช้แชทบอทสำหรับธุรกิจของคุณ

Pavitra M
Pavitra MContent Operations Specialist
10 พฤศจิกายน 2567

สวัสดีค่ะ! วันนี้มีอะไรให้ฉันช่วยไหมคะ? 👋

ขณะที่คุณกำลังเรียกดูเว็บไซต์ หน้าต่างข้อความที่เป็นมิตรจะปรากฏขึ้นที่มุมหน้าจอของคุณ ทักทายคุณหรือเสนอที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับบริการ/ผลิตภัณฑ์ นั่นคือแชทบอท!

ทุกวันนี้ แชทบอทสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้แบบเรียลไทม์ ตอบกลับข้อสงสัยได้ทันที และยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น บางครั้ง ข้อความเหล่านี้อาจมาพร้อมกับรูปถ่ายของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน แต่ความจริงแล้ว การสนทนาเหล่านี้เป็นระบบอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์นี้ถือเป็นสิ่งที่ลูกค้าประทับใจ เพราะแชทบอทสามารถตีความ ประมวลผล และดำเนินการตามคำขอของผู้ใช้ได้แทบไม่ต่างจากมนุษย์

แชทบอทใช้การโปรแกรม AI ขั้นสูงและ ML เพื่อจำลองการสนทนาของมนุษย์และให้การสนับสนุนที่เชื่อถือได้ตลอด 24/7

หากคุณกำลังมองหาการนำแชทบอทมาใช้เป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การสนับสนุนของคุณ โปรดอ่านต่อ เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการใช้แชทบอทเพื่อช่วยให้ทีมของคุณขยายขอบเขตการทำงาน ปรับปรุงเวลาการตอบสนองครั้งแรก และเพิ่มประสิทธิภาพของตัวแทน 🚀

แชทบอทคืออะไร?

โซลูชันแชทบอทคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำลองการสนทนาของมนุษย์ผ่านข้อความ แชทบอทที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ได้รับการฝึกฝนด้วยชุดข้อมูลขนาดใหญ่โดยใช้ 알고ริทึมและกฎของปัญญาประดิษฐ์เพื่อประมวลผลข้อมูลลูกค้าและให้คำตอบที่ถูกต้อง ซึ่งช่วยเพิ่มประสบการณ์การบริการลูกค้า

ประวัติโดยย่อของแชทบอท 📝การเดินทางของแชทบอทเริ่มต้นขึ้นในปี 1960กับเอลิซา ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่ MIT เอลิซาใช้เทคนิคการจับคู่รูปแบบเพื่อตอบสนองต่อคำถามของผู้ใช้และให้คำตอบที่เป็นมิตร แม้จะมีขีดความสามารถที่จำกัด แต่แชทบอทที่ใช้กฎเหล่านี้ได้ปูทางให้กับโมเดลขั้นสูงที่อิงตามการเรียนรู้ของเครื่องและอัลกอริทึมการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

ตัวอย่างที่ได้รับความนิยมของแชทบอทสมัยใหม่ ได้แก่ผู้ช่วยเสมือนจริงที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ เช่น Siri ของ Apple, Alexa ของ Amazon, Facebook Messenger, Google Assistant และ Bixby ของ Samsung

ผู้ช่วยเสมือนจริงด้วยปัญญาประดิษฐ์
ผ่านทางแหล่งที่มา

สรุป:แชทบอท vs. ปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนา: ความแตกต่างคืออะไร 👇

คุณสมบัติ แชทบอทปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนา
คำนิยามแอปพลิเคชันเฉพาะสำหรับการจำลองการสนทนาชุดเทคโนโลยีที่กว้างขึ้นซึ่งช่วยให้สามารถโต้ตอบด้วยภาษาธรรมชาติได้
ความซับซ้อนโดยทั่วไปง่ายกว่า; มักใช้กฎเกณฑ์หรือสคริปต์ซับซ้อนมากขึ้น; ใช้การเรียนรู้ของเครื่องและ NLP เพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
โดเมนโดยทั่วไปจำกัดเฉพาะงานเฉพาะ (เช่น คำถามที่พบบ่อย, การสนับสนุนลูกค้า)สามารถทำงานข้ามหลายโดเมนและเรียนรู้จากการโต้ตอบ
ความสามารถในการเรียนรู้การเรียนรู้ที่จำกัด; อาจต้องอัปเดตด้วยตนเองสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ตลอดเวลาตามการโต้ตอบของผู้ใช้
การรับรู้บริบทมักขาดการรับรู้บริบท; ตอบสนองตามคำสำคัญสามารถรักษาบริบทและเข้าใจความหมายที่ละเอียดอ่อนในการสนทนา
ตัวอย่างบอทบริการลูกค้าแบบง่าย, ผู้ตอบคำถามที่พบบ่อยผู้ช่วยเสมือน (เช่น Siri, Google Assistant), บอทสนับสนุนที่มีความซับซ้อน
การโต้ตอบของผู้ใช้อาจมีกระบวนการปฏิสัมพันธ์ที่เข้มงวดรองรับการโต้ตอบที่มีความพลวัตและเป็นธรรมชาติมากขึ้น

ประเภทต่าง ๆ ของแชทบอท

ด้วยการเติบโตของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในสถานที่ทำงาน แชทบอตประเภทต่าง ๆ ได้พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะ ตั้งแต่การจัดการคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ไปจนถึงการสนทนาแบบไดนามิกและโต้ตอบได้ แชทบอตช่วยลดปริมาณคำถามซ้ำซากและงานประจำที่เข้ามาจำนวนมากผ่านอีเมล โซเชียลมีเดีย และช่องทางอื่น ๆ โดยช่วยให้ลูกค้าค้นหาคำตอบและแนะนำขั้นตอนต่อไป แชทบอตหลัก ๆ มีอยู่สามประเภท ได้แก่:

แชทบอทที่ใช้กฎ

แชทบอทเหล่านี้ยังเป็นที่รู้จักในชื่อบอทต้นไม้ตัดสินใจ แชทบอทที่ใช้กฎเหล่านี้ใช้กฎและรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยให้ลูกค้าได้รับคำตอบที่เกี่ยวข้องกับการสอบถามหลักของพวกเขา พวกมันเหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจที่มีการโต้ตอบกับลูกค้าซ้ำๆ

อย่างไรก็ตาม แชทบอทดังกล่าวไม่สามารถตอบคำถามที่อยู่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ได้ ทำให้ไม่เหมาะสมในการตอบคำถามที่ซับซ้อนหากไม่ได้ถูกฝึกฝนมาเพื่อจุดประสงค์นั้น

วิธีใช้แชทบอท - แชทบอทตามกฎของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์
ผ่านสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์

ตัวอย่าง: คริส แชทบอทของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เป็นผู้ช่วยเสมือนที่ตอบคำถามของคุณเกี่ยวกับหัวข้อการเดินทางทั่วไป เช่น สิทธิสัมภาระ น้ำหนักกระเป๋า สถานะเที่ยวบิน เที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่ง ห้องรับรอง สิทธิ์เข้าใช้ห้องรับรอง สถานะของเที่ยวบินที่รอรายชื่อสำรอง และอื่นๆ อีกมากมาย

แชทบอทปัญญาประดิษฐ์

แชทบอทที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ผสมผสานการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) อัลกอริทึมการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) และเครือข่ายประสาทเทียมเพื่อทำความเข้าใจบริบทของคำถามของลูกค้าและตอบคำถามในลักษณะที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น

แชทบอทเหล่านี้ทำงานโดยการวิเคราะห์การสนทนาที่ผ่านมา ฐานความรู้ และทรัพยากรภายใน เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นตามเวลา

วิธีใช้แชทบอท - Google Gemini AI แชทบอท
ผ่านทางGoogle Gemini

ตัวอย่าง: Gemini ผู้ช่วย AI ของ Google สามารถจำลองการสนทนาเหมือนมนุษย์ จัดการงานหลายอย่างพร้อมกัน และเข้าใจข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ รวมถึงข้อความ รูปภาพ เสียง และโค้ด 💻

แชทบอท AI สร้างสรรค์

แชทบอท AI เชิงสร้างสรรค์ใช้ประโยชน์จากโมเดลเชิงสร้างสรรค์ เช่น GPT เพื่อแนะนำผู้ใช้และจำลองการสนทนาของมนุษย์เหมือนกับตัวแทนสนับสนุน ตามการฝึกอบรมอย่างกว้างขวางด้วยชุดข้อมูลขนาดใหญ่ แชทบอทเหล่านี้สามารถจัดการกับสถานการณ์การบริการลูกค้าที่มีความละเอียดอ่อน มีความเปลี่ยนแปลง และหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีใช้แชทบอท - ClickUp 3.0 มุมมอง AI
จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ สร้างเทมเพลต หรือสร้างข้อความได้อย่างรวดเร็วด้วย ClickUp Brain พันธมิตรการระดมความคิดที่ดีที่สุดในโลก

ตัวอย่าง:ClickUp Brainคือเครือข่ายประสาทเทียม AI ตัวแรกของโลกที่เชื่อมต่องาน เอกสาร ผู้คน และฐานความรู้ เพื่อตอบสนองคำถามใด ๆ ที่คุณอาจมีได้อย่างรวดเร็ว

ประโยชน์ของการใช้แชทบอท

ไม่มีอะไรทำลายประสิทธิภาพของทีมสนับสนุนลูกค้าของคุณได้มากไปกว่าการให้พวกเขาทำงานที่สามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้ แชทบอทช่วยนำคำถามที่ง่ายและซ้ำซากออกจากภาระงานของทีมสนับสนุน ทำให้พวกเขามีเวลาในการให้การสนับสนุนที่มีความหมายกับคำถามที่ซับซ้อน

นี่คือประโยชน์หลักของแชทบอทสำหรับธุรกิจของคุณ:

  • ลดต้นทุนการดำเนินงาน: สามารถจัดการกับคำถามของลูกค้าหลายรายในเวลาเดียวกันในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง ทำให้พนักงานสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่ซับซ้อนมากขึ้น และลดความจำเป็นในการจ้างและฝึกอบรมพนักงานสนับสนุนใหม่การใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการทำงานด้วย AIช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการจ้างและฝึกอบรมทีมสนับสนุนลูกค้าใหม่
  • การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว: ช่วยให้ลูกค้าแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วด้วยการตอบสนองที่รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยของลูกค้าไม่ว่าจะมีการสอบถามมากน้อยเพียงใด
  • เพิ่มประสิทธิภาพของทีม: อัตโนมัติงานบริการลูกค้าที่ใช้เวลานาน มีความต้องการสูง และใช้ความพยายามน้อย ช่วยให้ทีมขายและพนักงานสนับสนุนมีเวลาไปมุ่งเน้นที่กลยุทธ์ เพิ่มความพึงพอใจในงานและประสิทธิภาพการทำงาน
  • ประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้น: มอบการสนับสนุนที่สม่ำเสมอ เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าผ่านตัวเลือกหลายภาษา ฟีเจอร์บริการตนเอง การตอบสนองที่รวดเร็ว การชำระเงินที่ราบรื่น และการผสานรวมที่ง่ายดาย—ช่วยให้คุณพัฒนาการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางด้วยแชทบอทบริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ

ด้วยเหตุนี้ มาสำรวจวิธีการต่าง ๆ ที่การใช้AI สำหรับการตลาดอัตโนมัติสามารถให้ประโยชน์แก่ธุรกิจของคุณได้

วิธีใช้แชทบอทสำหรับธุรกิจของคุณ (พร้อมตัวอย่าง)

1. จัดการข้อสงสัยของลูกค้า

แชทบอทของธนาคารแห่งอเมริกา, เอริกา, ให้คำแนะนำทางการเงินที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล. นอกจากนี้ยังสามารถช่วยเหลือลูกค้าในการจัดการบัญชีทางการเงิน, ติดตามการใช้จ่าย, ชำระบิล, และงานอื่น ๆ.

วิธีใช้แชทบอท - แชทบอทของธนาคารแห่งอเมริกา, เอริกา
ผ่านทางธนาคารแบงค์ออฟอเมริกา

ผสานรวมกับแอปพลิเคชันมือถือของ BOA, Erica ช่วยผู้ใช้ด้วยการอัปเดตธุรกรรมแบบเรียลไทม์. มันวิเคราะห์คำถามของผู้ใช้และเข้าถึงฐานความรู้เพื่อให้คำตอบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร, แทนที่ความจำเป็นในการใช้ตัวแทนมนุษย์ในธุรกรรมที่ง่ายขึ้น.

อ่านเพิ่มเติม:10 แม่แบบการบริการลูกค้าสำหรับการตอบกลับลูกค้า

2. ให้คำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

เซฟอร่า ให้ตัวอย่างแชทบอท AI ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสนับสนุนลูกค้าแบบส่วนตัว สามารถใช้งานได้บน Kik และ Facebook Messenger บอทความงามนี้จะให้ผู้ใช้ทำแบบทดสอบสั้น ๆ จากนั้นจะนำเสนออินเทอร์เฟซการแชทแบบตัวต่อตัว คำแนะนำการแต่งหน้า วิดีโอคลิป และคำแนะนำต่าง ๆ ผู้ใช้สามารถจองการแต่งหน้าในร้านเซฟอร่าได้โดยตรงผ่าน Messenger

วิธีใช้แชทบอท - แชทบอท AI Sephora
ผ่านทางFacebook

แชทบอท AI สำหรับอีคอมเมิร์ซช่วยผู้ใช้ในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แนะนำสินค้าที่มีคะแนนสูงสุด และนำเสนอเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

3. รวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้

แชทบอทใช้การสนทนาที่ปรับให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละรายเพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ความรวดเร็วและความพึงพอใจในการบริการลูกค้า ความชอบ ความไม่ชอบ ความต้องการ การซื้อ และการนำทางในเว็บไซต์ของผู้ใช้ ในลักษณะที่เป็นมิตรและสุภาพ

วิธีใช้แชทบอท - แชทบอทในการรวบรวมข้อเสนอแนะ
ผ่านทางBot Penguin

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ประโยชน์จากมุมมองแบบฟอร์มของ ClickUpเพื่อสร้างแบบฟอร์มความคิดเห็นของลูกค้าที่มีรายละเอียดและปรับปรุงกระบวนการรวบรวมข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณสามารถปรับแต่งฟิลด์ข้อมูล สร้างงานสำหรับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าจากคำตอบในแบบฟอร์ม เพิ่มผู้รับผิดชอบ และแชร์ข้อมูลได้ทันที

4. คัดกรองลูกค้าเป้าหมาย

วิธีใช้แชทบอท - AI สำหรับการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
ผ่านทางSATO

การใช้AI ในการสร้างและคัดกรองลูกค้าเป้าหมายช่วยเร่งกระบวนการขายเพิ่มรายได้ และเพิ่มประสิทธิภาพของทีมขาย AI แชทบอทใช้ NLP เพื่อกรองลูกค้าที่มีแนวโน้มจะซื้อจากธุรกิจของคุณมากที่สุด

ตัวอย่างเช่น ในปี 2018 ลอรีอัลได้เปิดตัวแชทบอทสำหรับการสรรหาบุคลากรชื่อ Mya เพื่อช่วยคัดกรองผู้สมัครที่มีศักยภาพจากกลุ่มผู้สมัครจำนวนมาก แชทบอทนี้จะจัดอันดับผู้สมัครตามประสบการณ์ กิจกรรมล่าสุด การมีส่วนร่วม และข้อมูลอื่น ๆ

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้เทมเพลตแบบฟอร์มการคัดกรองลูกค้าเป้าหมายของ Clickupเพื่อรวบรวมข้อมูลลูกค้าที่จำเป็นและจัดลำดับความสำคัญในการติดตามผลกับลูกค้าที่มีแนวโน้มมากที่สุด

5. ปรับปรุงอัตราการเปลี่ยนแปลง/ลดอัตราการหลุดออก

วิธีใช้แชทบอท - ส่งอีเมลแจ้งเตือนตะกร้าสินค้าที่ถูกทิ้งไว้โดยใช้แชทบอท
ผ่านทางไนกี้

แชทบอทสามารถแก้ไขปัญหาตะกร้าสินค้าที่ถูกทิ้งไว้ได้ ในฐานะเจ้าของธุรกิจ คุณสามารถเพิ่มอัตราการขายได้โดยการส่งการแจ้งเตือน อีเมล และสิ่งจูงใจ เช่น คูปองส่งเสริมการขาย โอกาสในการจัดส่งฟรี หรือส่วนลดตามฤดูกาล เพื่อช่วยให้ลูกค้าดำเนินการซื้อให้เสร็จสมบูรณ์

6. ให้บริการประสบการณ์แบบหลายช่องทาง

การผสานปัญญาประดิษฐ์เข้ากับเว็บไซต์และเทคโนโลยีอื่น ๆของคุณช่วยให้แชทบอทสามารถสื่อสารกับลูกค้าและตอบคำถามที่ซับซ้อนได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอีเมล แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ และแอปพลิเคชันส่งข้อความ

วิธีใช้แชทบอท - แชทบอทสื่อสารกับลูกค้า
ผ่านทางRalph Lauren

บอท Instagram ของ Ralph Lauren ใช้แนวทางที่เป็นเอกลักษณ์ในการทำการตลาดแบบหลายช่องทาง ผู้ใช้สามารถเลือกสินค้าและซื้อได้ทั้งทางออนไลน์หรือในร้าน

ความท้าทายกับแชทบอท

แชทบอทมอบประโยชน์มากมายให้กับธุรกิจ รวมถึงการอัตโนมัติของงาน ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีนี้มีข้อจำกัดหลายประการ

นี่คือข้อจำกัดและความท้าทายของแชทบอทที่คุณควรทราบก่อนนำไปใช้ในธุรกิจของคุณ

1. ตัวเลือกการสนทนาที่จำกัด

แชทบอทที่ใช้กฎเกณฑ์มีเพียงจำนวนจำกัดของตัวเลือกการสนทนาและคำถาม ทำให้ธุรกิจหลายแห่งมีข้อมูลผู้ใช้ไม่เพียงพอ

วิธีแก้ไข: การเลือกแชทบอท AI ที่มีตัวเลือกการสนทนาหลากหลาย เช่น แบบเปิดกว้าง แบบปิด แบบตอบสั้น และแบบแนะนำรายละเอียด จะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ขาดความละเอียดอ่อนและการปรับให้เข้ากับบุคคล

ความท้าทายที่พบบ่อยกับแชทบอท AI คือการไม่สามารถเข้าใจการเสียดสี คำพูดที่คลุมเครือ และคำถามที่มีความละเอียดอ่อนได้

ตัวอย่างเช่น ลูกค้าที่รู้สึกไม่พอใจอาจพูดว่า "บริการลูกค้าดีมาก" แชทบอทจะตีความว่านี่เป็นข้อเสนอแนะเชิงบวกแทนที่จะรับรู้ถึงการประชดประชันที่แฝงอยู่ ส่งผลให้ลูกค้าไม่พึงพอใจ

วิธีแก้ไข: อัปเดตฐานความรู้ของแชทบอทของคุณด้วยข้อมูลใหม่เป็นประจำ

3. การกำหนดให้มีการฝึกอบรมและการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง

การใช้ AI ในการบริการลูกค้าเป็นอีกหนึ่งความท้าทาย: การฝึกอบรมและบำรุงรักษาระบบแชทบอทให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าเทคโนโลยีแชทบอทที่ใช้การเรียนรู้ของเครื่องจะพัฒนาไปมากแล้ว แต่การอัปเดตโมเดลด้วยข้อมูลล่าสุดยังคงมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น

วิธีแก้ไข: ตรวจสอบประสิทธิภาพของแชทบอทและฝึกฝนด้วยชุดข้อมูลลูกค้าล่าสุดเพื่อลดอคติให้น้อยที่สุด

4. การเผชิญกับความท้าทายในการบูรณาการ

การผสานรวมแชทบอทเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ของคุณ เช่น ฐานข้อมูลและแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ CRM อาจมีความซับซ้อน ตัวอย่างเช่น ทีมเทคนิคของคุณจำเป็นต้องตรวจสอบว่าแชทบอทที่คุณเลือกสามารถทำงานร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพในการถ่ายโอนข้อมูล

วิธีแก้ไข: เลือกแชทบอทที่รองรับการเชื่อมต่อผ่าน API เพื่อเพิ่มคุณค่าและประสิทธิภาพสูงสุด

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับแชทบอทสำหรับธุรกิจของคุณ

1. วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน

ให้ชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายสุดท้าย—คุณกำลังนำมาใช้ทำไม? อาจเป็นเพื่อบรรลุหนึ่งในวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

  • ปรับปรุงเวลาในการแก้ไขปัญหา
  • เพิ่มประสิทธิภาพความพึงพอใจของลูกค้า
  • ปรับปรุงการรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ
  • ลดจำนวนการร้องเรียนจากลูกค้า
  • อัตโนมัติกระบวนการทำงานซ้ำๆ ของเจ้าหน้าที่ลูกค้า
  • ลดอัตราการสูญเสียลูกค้า

2. ความรู้สึกส่วนตัว

เนื่องจากแชทบอทเป็นส่วนขยายของเสียงแบรนด์ของคุณ คุณต้องการให้มันสะท้อนบุคลิกของแบรนด์และทำให้ทุกการสนทนาให้ความรู้สึกเหมือนมนุษย์

คุณสามารถตั้งค่าสี, ธีมปุ่ม, ภาพพื้นหลัง, อีโมจิ, มีม, ระดับความเป็นทางการ, อารมณ์ขัน, และโทนเสียงเพื่อให้บุคลิกของแชทบอทของคุณมีความเกี่ยวข้องและน่าสนใจสำหรับผู้ใช้

ตัวอย่างเช่น แชทบอทที่ออกแบบมาเพื่อให้บริการลูกค้าสำหรับแบรนด์ทางการแพทย์อาจมีน้ำเสียงและบุคลิกที่เป็นทางการ

ในทางตรงกันข้าม แบรนด์อีคอมเมิร์ซที่ขายเสื้อผ้าที่ยั่งยืนให้กับคนรุ่นมิลเลนเนียลสามารถใช้โทนการสนทนาแบบสบายๆ สำหรับแชทบอท พร้อมด้วยอารมณ์ขันและมุกตลกเล็กๆ น้อยๆ ✨

3. ภาษาที่ใช้ในการสนทนา

หลีกเลี่ยงการทำให้ผู้ใช้รู้สึกหนักใจด้วยโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนและศัพท์เทคนิค เพราะอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อความพึงพอใจของลูกค้า ฝึกอบรมแชทบอทของคุณให้ใช้คำที่เรียบง่ายและเป็นธรรมชาติในการสนทนา เพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจแนวทางแก้ไขได้ง่ายขึ้น และยกระดับประสบการณ์การใช้งาน

4. การฝึกอบรมและการอัปเดต

แพลตฟอร์มแชทบอทของคุณต้องได้รับการฝึกฝนและอัปเดตอย่างต่อเนื่องด้วยข้อมูลธุรกิจล่าสุด บทสนทนากับลูกค้า รายละเอียดสินค้า และคำถามที่พบบ่อย เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งนี้สร้างฐานความรู้สำหรับอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อปรับให้เข้ากับการสนทนาของมนุษย์ วิเคราะห์รูปแบบ เข้าใจบริบท และมีส่วนร่วมในการสนทนาที่มีคุณค่าในอนาคต

5. ตัวชี้วัดและผลลัพธ์

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญบางประการที่คุณควรติดตามเพื่อทำความเข้าใจประสิทธิภาพของแชทบอทของคุณคือ:

  • อัตราการบรรลุเป้าหมาย
  • จำนวนครั้งที่เริ่มเซสชัน
  • จำนวนเซสชันเฉลี่ยต่อวัน
  • เวลาสนทนาเฉลี่ย
  • คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
  • อัตราการแก้ไขปัญหา
  • อัตราการตีกลับ
  • อัตราการมีปฏิสัมพันธ์

6. ผสานระบบแชทบอทของคุณกับระบบที่มีอยู่

ผสานระบบแชทบอทของคุณกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่แล้ว เช่น แอปโซเชียลมีเดีย แอปส่งข้อความ อีเมล ระบบตั๋ว ระบบฐานความรู้และซอฟต์แวร์ CRM ที่ใช้ AI

นอกจากนี้ เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของคุณใช้งานโซเชียลมีเดียอย่างสม่ำเสมอ จึงควรผสานแชทบอทของคุณเข้ากับแพลตฟอร์มเหล่านี้ อย่าพลาดโอกาสในการฝังแชทบอทในพื้นที่ที่การสนทนาเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำถามของผู้ใช้ได้รับการตอบกลับผ่านช่องทางที่ผู้ใช้ของคุณคุ้นเคยและรู้สึกสะดวกสบาย

เคล็ดลับเพิ่มเติม: ค้นหาสมดุลระหว่างความเป็นหุ่นยนต์และความเป็นส่วนตัวของแชทบอทของคุณ คุณต้องการให้แชทบอทของคุณเป็นมิตร—แต่ซื่อสัตย์เกี่ยวกับความเป็นมนุษย์เทียมของมัน ซึ่งรวมถึง:

  • การออกแบบที่ใส่ใจ
  • การเลือกบทนำที่เป็นสคริปต์ซึ่งเตือนผู้ใช้ว่าพวกเขากำลังพูดคุยกับผู้ช่วยดิจิทัล/ผู้ช่วย AI

ClickUp สำหรับการจัดการโครงการที่ปลอดภัยด้วย AI

แพลตฟอร์มการทำงานและบริหารโครงการแบบครบวงจรClickUpช่วยให้ทีมจากทุกอุตสาหกรรมสามารถวางแผน ติดตาม และสื่อสารเกี่ยวกับโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและปรับใช้แชทบอท ClickUp ยังมีฟีเจอร์ที่สามารถทดแทนแชทบอทภายในองค์กรของคุณได้เกือบทั้งหมด

ในขณะที่แชทบอทหลายตัวให้การสนับสนุนพื้นฐานและระบบอัตโนมัติClickUp Chatได้กำหนดนิยามใหม่ว่าแชทบอทสามารถทำอะไรได้บ้าง

รวมการสื่อสารให้เป็นหนึ่งเดียวด้วย ClickUp Chat

อะไรที่ทำให้แชทบอทนี้ช่วยประหยัดเวลา? ⏱ มันถูกผสานรวมเข้ากับขั้นตอนการทำงานของคุณโดยตรง

มันผสานการสื่อสารเข้ากับสภาพแวดล้อมโครงการของคุณโดยตรง ไม่ใช่แค่แชทบอทเท่านั้น แต่เป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมซึ่งรวมการสื่อสาร การจัดการงาน และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เข้าด้วยกัน ช่วยให้ทีมสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้เป็นรายการที่ดำเนินการได้จริงแบบเรียลไทม์

ClickUp Chat คือศูนย์กลางเพิ่มประสิทธิภาพที่รวบรวมการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับทุกโปรเจกต์ไว้ใน ClickUp เพียงที่เดียว มอบประสบการณ์ที่ผสานการสื่อสารและการจัดการโปรเจกต์อย่างไร้รอยต่อ ลองนึกภาพว่าคุณต้องการอัปเดตสถานะโปรเจกต์อย่างรวดเร็ว แล้วได้รับคำตอบทันทีจากแชทที่ขับเคลื่อนด้วย AI ClickUp Chat มอบความสามารถนี้และอีกมากมาย ช่วยให้คุณไม่ต้องสลับแอปไปมาเพื่อติดตามข้อมูลและจัดระเบียบงานอีกต่อไป

ClickUp Chat รวมงานและการสนทนาทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ และมุ่งเน้นไปที่การทำให้งานสำเร็จ นี่คือวิธีที่ช่วยให้การทำงานเป็นทีมราบรื่น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น:

คุณสมบัติหลักของ ClickUp Chat:

มอบหมายข้อความใน ClickUp Chat
มอบหมายงานให้สมาชิกทีมได้โดยตรงจากแชท

ทำงานอัตโนมัติโดยตรง: ส่งการอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับทุกสิ่งที่คุณต้องการ ตั้งแต่สถานะโครงการไปจนถึงรายละเอียดงานเฉพาะ นอกจากนี้ การเปลี่ยนข้อความแชทให้เป็นงานก็ทำได้ง่าย ช่วยประหยัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นและช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดตามรายการที่ต้องดำเนินการด้วย FollowUps™: มอบหมายข้อความสำคัญให้เพื่อนร่วมทีมเป็น FollowUps เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรตกหล่น สามารถมองเห็นได้ในแชท ทำให้ทุกคนทราบอย่างชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งถัดไป

รักษาความสอดคล้องของทุกสิ่งกับช่องทางโครงการ: จัดให้มีช่องทางแชทสำหรับแต่ละรายการ, โฟลเดอร์, และพื้นที่ เพื่อให้การอัปเดตโครงการและการหารือเกิดขึ้นในที่เดียว—ไม่ต้องสลับแอปอีกต่อไป

สร้างการเชื่อมโยงที่ราบรื่นสำหรับบริบท: เชื่อมโยงข้อความ งาน และเอกสารใน ClickUp Chat โดยอัตโนมัติเพื่อให้การสนทนาเชื่อมโยงกับงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างง่ายดาย

ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วย SyncUps: ผสานการโทรวิดีโอและเสียงเข้ากับแชท ช่วยให้คุณแชร์หน้าจอ เชื่อมโยงงาน และมอบหมายความคิดเห็นได้ทุกที่ทุกเวลา เปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นขั้นตอนปฏิบัติที่ขับเคลื่อนโครงการให้ก้าวหน้า

CatchUp สำหรับสรุปอย่างรวดเร็ว: ย่อข้อความสนทนายาวให้เหลือเพียงประเด็นสำคัญ ช่วยให้คุณเห็นสิ่งที่พลาดไปและเข้าสู่ประเด็นถัดไปได้ทันทีโดยไม่ต้องเลื่อนดูยาว

การนำเครื่องมือเหล่านี้ไปใช้จะช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นขึ้น และเพิ่มขวัญกำลังใจและความมีส่วนร่วมของทีม. ด้วยการลดการสื่อสารที่ผิดพลาด และทำให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับ 우선순위 ทีมของคุณจะสามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบงานที่มีคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ.

ยอมรับคุณสมบัติเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานร่วมกันของทีมคุณ—สร้างสภาพแวดล้อมที่มีพลวัตซึ่งงานสามารถจัดการได้อย่างง่ายดาย ความรับผิดชอบชัดเจน และทุกคนรู้สึกมีอำนาจในการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ ในที่สุด สิ่งนี้นำไปสู่ผลลัพธ์ของโครงการที่ดีขึ้นและวัฒนธรรมทีมที่มีความสามัคคีมากขึ้น

ClickUp สำหรับทีมบริการลูกค้า

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบริการลูกค้าของClickUp จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทีมความสำเร็จของลูกค้าของคุณและช่วยให้พวกเขากลายเป็นแชมป์ความสำเร็จของลูกค้า

วิธีใช้แชทบอท - ClickUp ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบริการลูกค้า
ปรับปรุงงานบริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบริการลูกค้า ClickUp

นี่คือวิธีที่มันเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานต่างๆ ด้วยคุณสมบัติที่มีคุณค่า:

  • มอบหมายงาน: เพิ่มผู้รับมอบหมายงานหนึ่งคนหรือหลายคนตามความซับซ้อนของโครงการ และหารือเกี่ยวกับงานที่ปรากฏขึ้น
  • การปรับแต่งเวิร์กโฟลว์: ปรับแต่งฟิลด์ข้อมูลของคุณตามความสำคัญและความต้องการทางธุรกิจ เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็ว
  • กำหนดลำดับความสำคัญ: จัดลำดับงานสนับสนุนลูกค้าของคุณตามความสำคัญและประมาณเวลาที่ใช้ เพื่อช่วยให้ทีมเข้าใจว่าควรให้ความสำคัญกับอะไรต่อไป โดยใช้ธงสี่สี—ด่วน สูง ปกติ และต่ำ

เทมเพลต ClickUp ที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อยกระดับกระบวนการทำงานของคุณ

เทมเพลตการวางแผนเส้นทางลูกค้าของ ClickUp

ต่อไป ใช้เทมเพลตการวางแผนเส้นทางลูกค้าของ ClickUpเพื่อสร้างบุคลิกของลูกค้า รวมถึงจุดเจ็บปวด ข้อคัดค้าน ความต้องการ เป้าหมาย และความคาดหวัง และวางแผนเส้นทางของลูกค้าเมื่อต้องตัดสินใจว่าจะใช้แชทบอทอย่างไร

เทมเพลตแผนที่การเดินทางของลูกค้า ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเส้นทางของลูกค้าของคุณด้วยเทมเพลตการทำแผนที่เส้นทางลูกค้าของ ClickUp

คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:

  • ระบุและจัดระเบียบจุดสัมผัสกับลูกค้า รวมถึงโฆษณาออนไลน์ โพสต์บนโซเชียลมีเดีย แคมเปญอีเมล และการเข้าชมเว็บไซต์ ในคอลัมน์แยกกันด้วยมุมมองบอร์ดของ ClickUp
  • วิเคราะห์และปรับปรุงข้อมูลข้อเสนอแนะของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงความคิดเห็น, คะแนน, คำถามของลูกค้า, และการตอบแบบสำรวจในตารางสเปรดชีตด้วยClickUp Table View
  • กำหนดเวลาและติดตามความคืบหน้าของงานต่างๆ เช่น การปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ การทำให้การนำทางง่ายขึ้น การปรับปรุงส่วนติดต่อผู้ใช้ การเพิ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องมากขึ้น และการปรับปรุงการบริการลูกค้าสำหรับทีมด้วยClickUp Tasks

เทมเพลตแผนผังกระบวนการทำงานของ ClickUp

ต่อไปใช้เทมเพลตแผนผังกระบวนการ ClickUpเพื่อติดตามความคืบหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของโครงการแชทบอทของคุณ

เทมเพลตแผนผังกระบวนการ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
บันทึกทุกขั้นตอนของโครงการพัฒนาแชทบอทของคุณด้วยเทมเพลตแผนผังกระบวนการของ ClickUp

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถออกแบบ จัดการ แบ่งปัน และติดตามแผนภาพเชิงภาพของกระบวนการทำงานประจำวันของคุณในกระบวนการพัฒนาแชทบอต ด้วยคุณสมบัติที่ละเอียดอ่อนเหล่านี้:

  • รวบรวมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสำหรับแผนผังกระบวนการของคุณ รวมถึงการตัดสินใจที่ต้องดำเนินการ กิจกรรมที่ต้องทำให้เสร็จ และลำดับงานโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp
  • ใช้มุมมองกระดาน ClickUp เพื่อแสดงภาพกระบวนการสร้างแชทบอทของคุณและจัดระเบียบงานเป็นหมวดหมู่โดยใช้สัญลักษณ์ พร้อมบันทึกแต่ละขั้นตอนเพื่อการเข้าถึงและอ้างอิงที่ง่ายดาย
  • วางแผนลำดับงานและเริ่มวางการตัดสินใจโดยใช้แผนภูมิแกนต์ของ ClickUp เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับภาพรวมและติดตามความคืบหน้า
  • ทดสอบการทำงาน กรองและแก้ไขปัญหา และปรับปรุงแผนภูมิของคุณโดยใช้ClickUp Milestones
คลิกอัพ-หมุดหมาย-กรอง-มุมมอง
กรองงานและปรับปรุงโครงการของคุณด้วย ClickUp Milestones

ใช้เทมเพลตที่ใช้งานง่ายนี้เพื่อบันทึกโครงการออกแบบแชทบอทของคุณและช่วยให้ทุกคนทำงานไปสู่เป้าหมายเดียวกัน อัปเดตสถานะเมื่อคุณทำงานเสร็จ จัดประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหา และใช้ประโยชน์จากศักยภาพสูงสุดของเทมเพลตนี้

⚡️คลังแม่แบบ: คุณยังสามารถใช้แม่แบบขอบเขตงานของ ClickUp ได้อีกด้วย เป็นกรอบการทำงานที่ใช้งานง่าย ไม่ต้องเขียนโค้ด ช่วยให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้าใจตรงกัน จะช่วยให้คุณกำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์สำหรับการนำแชทบอทไปใช้ พร้อมทั้งนำเสนอแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน พร้อมกำหนดระยะเวลา งานที่ต้องทำ และผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้อย่างครบถ้วน

เริ่มต้นโครงการแชทบอทของคุณด้วย ClickUp

จำไว้ว่า: การสร้างแชทบอทที่ดีขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ค่าใช้จ่าย การนำไปใช้ที่ประสบความสำเร็จ การใช้งาน และผลลัพธ์ที่ดีที่สุด วิธีที่ดีที่สุดคือเริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ และพัฒนาโครงการแชทบอทของคุณไปพร้อม ๆ กับการดำเนินงาน

ClickUp's chatbot—ClickUp Brain, ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบริการลูกค้า, และเทมเพลตที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณใช้แชทบอทที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการแชทบอท, เชิญสมาชิกทีม, มอบหมายงาน, ติดตามความคืบหน้า, แสดงความคิดเห็น, และอนุมัติ—ทั้งหมดโดยไม่ต้องสลับไปยังเครื่องมือหลายตัว

ลงทะเบียน ฟรีบน ClickUp Chat เพื่อเริ่มต้นใช้งาน 💬