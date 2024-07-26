แชทบอท vs ปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนา: ความแตกต่างคืออะไร?

คุณเป็นผู้ใช้สมาร์ทโฟนหรือไม่? ถ้าใช่ คุณคงทราบดีว่าการตั้งนาฬิกาปลุกแบบง่ายๆ ด้วยวิธีดั้งเดิมนั้นต้องใช้เวลาประมาณ 4-6 ขั้นตอน หรือประมาณ 20-30 วินาที
วันนี้ มันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นอีกต่อไป ด้วยการผสานรวม AI อย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวันของเรา คุณสามารถพูดว่า "เฮ้ Siri" หรือ "โอเค Google" แล้วออกคำสั่งของคุณได้เลย—ตั้งนาฬิกาปลุกใน 2 วินาทีทันที!
จากแชทบอทพื้นฐานที่อิงตามกฎไปจนถึง AI สนทนาที่ซับซ้อน เทคโนโลยีได้พัฒนาไปไกลมาก ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะพาคุณสำรวจเส้นทางนั้น เราจะเปรียบเทียบแชทบอทกับ AI สนทนา และดูว่าพวกมันกำลังเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ของลูกค้าอย่างไรในแบบที่เราคุ้นเคย
มาเริ่มกันเลย!
การกำหนดความหมายของแชทบอทและปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนา
แชทบอท คือซอฟต์แวร์ที่สามารถสนทนากับผู้ใช้ด้วยภาษาธรรมชาติผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความ เว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนมือถือ หรือทางโทรศัพท์
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนา หมายถึงเทคโนโลยีที่ช่วยให้เครื่องจักรสามารถเข้าใจ ประมวลผล และตอบสนองต่อภาษาของมนุษย์ได้อย่างเป็นธรรมชาติและน่าสนใจ
ตัวอย่างเช่น แชทบอทบริการลูกค้าบนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซสามารถช่วยผู้ใช้ค้นหาคำตอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สั่งซื้อสินค้า และดำเนินการคืนสินค้าและขอคืนเงินได้ ความสามารถในการสนทนากับลูกค้านี้เกิดขึ้นจากกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง ซึ่งรวมกันเรียกว่า AI สนทนา
เทคโนโลยีบางอย่างที่ก่อให้เกิดรากฐานของโซลูชัน AI สำหรับการสนทนา ได้แก่
ปัญญาประดิษฐ์
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นคำที่ครอบคลุมถึงเครื่องจักรที่สามารถปฏิบัติภารกิจในลักษณะที่เราถือว่า "ฉลาด" เป็นการผสมผสานของเทคโนโลยีที่เลียนแบบการคิดวิเคราะห์ของมนุษย์เพื่อแก้ปัญหา
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นรากฐานสำหรับการสร้างระบบที่สามารถเรียนรู้จากข้อมูล, จำแนกแบบ, และตัดสินใจได้ ตัวอย่างเช่น ความสามารถของ YouTube ในการเข้าใจความชอบของคุณและแนะนำวิดีโอที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นผลมาจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
การเรียนรู้ของเครื่อง (ML)
ML เป็นส่วนย่อยของ AI ที่สร้างระบบเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อเรียนรู้จากข้อมูลและปรับปรุงประสิทธิภาพเมื่อเวลาผ่านไปโดยไม่ต้องถูกโปรแกรมอย่างชัดเจน
ในแชทบอท เทคโนโลยีนี้ช่วยให้ได้มาซึ่งความรู้เกี่ยวกับลูกค้าผ่านการสนทนาอย่างต่อเนื่อง (และข้อมูลพฤติกรรมอื่น ๆ) เพื่อปรับตัวให้เหมาะสม
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP)
NLP เป็นสาขาหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ที่มุ่งเน้นการโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์และมนุษย์ผ่านภาษาธรรมชาติ กล่าวอย่างง่ายคือ ด้วย NLP ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์เป็นภาษาอังกฤษได้ ตัวอย่างเช่น แทนที่จะต้องใช้ภาษา C++, Java หรือ Python
NLP เป็นรากฐานของแชทบอท ช่วยให้บอทเข้าใจภาษาของมนุษย์และตอบสนองได้อย่างเหมาะสม
ผู้ช่วยเสมือน
ผู้ช่วยเสมือนจริง เช่นเดียวกับแชทบอท เป็นแอปพลิเคชันของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ด้านการสนทนา พวกมันเป็นซอฟต์แวร์ตัวแทนที่สามารถทำงานตามคำสั่งของผู้ใช้หรือตอบคำถามของผู้ใช้ได้ Siri ของ Apple, Google Assistant และ Amazon Alexa เป็นผู้ช่วยเสมือนจริงที่ได้รับความนิยม
ด้วยการผสานรวมของ AI สร้างสรรค์ เราจึงมีผู้ช่วยเสมือนจริงที่ใช้ข้อความ เสียง และภาพบนแพลตฟอร์มต่างๆ ได้แล้ว ตัวอย่างที่ดีคือ Meta AI bot ที่ผสานรวมเข้ากับ WhatsApp
วิวัฒนาการของแชทบอทสู่ปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนา
แม้ว่าการแพร่หลายของสมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ตจะส่งผลให้แชทบอทและแอปพลิเคชัน AI สำหรับการสนทนาเติบโตอย่างก้าวกระโดด แต่ก็ไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่แต่อย่างใด
แชทบอทยุคแรก
ในช่วงกลางทศวรรษ 1960 นักวิจัยจาก MIT ได้สร้าง ELIZA ซึ่งเป็นโปรแกรมสนทนาขึ้นมา โปรแกรมนี้ใช้การจับคู่รูปแบบและการตอบสนองตามสคริปต์ ดังนั้น การสนทนากับ ELIZA จึงเป็นเพียงขั้นพื้นฐานและไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์แต่อย่างใด
แชทบอทที่ใช้กฎและปัญญาประดิษฐ์ยุคแรก
ด้วยการเติบโตของอินเทอร์เน็ต ระบบที่ใช้กฎเกณฑ์ได้เกิดขึ้นพร้อมกับอินเทอร์เฟซแบบสนทนาที่สามารถมีการสนทนาอย่างง่ายตามความรู้ที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้า สิ่งนี้นำไปสู่แนวทางที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งใช้แบบจำลองทางสถิติและอัลกอริทึมเพื่อปรับปรุงความแม่นยำและความเกี่ยวข้องในการตอบสนอง
นี่คือหนึ่งในช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดสำหรับปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนา ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความก้าวหน้าที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน
การเรียนรู้เชิงลึก
การเรียนรู้เชิงลึก (Deep learning) เป็นสาขาหนึ่งของแมชชีนเลิร์นนิงที่ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหลายชั้น (Deep networks) เพื่อสร้างแบบจำลองรูปแบบที่ซับซ้อนในข้อมูล ช่วยให้ระบบสามารถเข้าใจและสร้างภาษาของมนุษย์ได้อย่างแม่นยำสูง
แบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึกได้รับการฝึกฝนบนชุดข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อจดจำรูปแบบและทำนายผลลัพธ์ ตัวอย่างเช่น ผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์อย่าง IBM Watson ใช้การเรียนรู้เชิงลึกในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์และให้การวินิจฉัยเบื้องต้น เพื่อช่วยแพทย์ในการตัดสินใจ
การรับรู้บริบท
เมื่อคุณค้นหาคำว่า 'Python' ใน Google, Google แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับภาษาโปรแกรมมิ่งให้คุณเห็นได้อย่างไร และไม่แสดงงู (หรือในทางกลับกัน)?
คำตอบคือ การตระหนักรู้ในบริบท
การรับรู้บริบทคือความสามารถของระบบในการเข้าใจและจดจำบริบทของการสนทนาตลอดหลายการโต้ตอบ ระบบที่รับรู้บริบทจะติดตามประวัติการโต้ตอบและข้อมูลผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การตอบสนองที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
จากการค้นหาในอดีตของคุณและการพัฒนาความเข้าใจภาษาธรรมชาติ โมเดลการเรียนรู้เชิงลึกของ Google ที่ชื่อว่า BERT จะคาดเดาสิ่งที่คุณอาจกำลังมองหา และปรับแต่งผลการค้นหาและการตอบสนองในการสนทนาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
นี่คือเทคโนโลยีเดียวกันที่เข้าใจคุณเมื่อคุณพูดว่า "เล่นเพลงโปรดของฉัน" หรือ "ตั้งนาฬิกาปลุกตอน 8 โมง" (แม้ว่าคุณจะไม่ได้ระบุว่าเป็นตอนเช้าหรือตอนเย็น)
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (และ ChatGPT)
ChatGPT เป็นโซลูชัน AI สร้างสรรค์ที่พัฒนาโดย OpenAI เช่นเดียวกับ GenAI ทั้งหมด มันเป็นแบบจำลองภาษาที่ใช้การเรียนรู้เชิงลึกและการรับรู้บริบทเพื่อสร้างข้อความที่คล้ายมนุษย์ตามข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไป มันสามารถสนทนาต่อเนื่องได้ยาวนาน สร้างเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ และตอบคำถามที่ซับซ้อน
โดยสรุปแล้ว GenAI ทำนายคำถัดไปในประโยคโดยอิงจากบริบทที่ได้รับจากคำก่อนหน้า ด้วยวิธีนี้ ChatGPT สามารถร่างบทความ สรุปเนื้อหา สร้างไอเดีย ฯลฯ
เทคโนโลยีทั้งหมดนี้มีกรณีการใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่การเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลไปจนถึงรถยนต์อัตโนมัติ ปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนา (Conversational AI) กำลังแทรกซึมเข้าไปในทุกอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่สำคัญที่สุดของมันคือในด้านประสบการณ์ของลูกค้า มาสำรวจเรื่องนี้กัน
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาและแชทบอท: บทบาทในการบริการลูกค้า
โดยทั่วไปแล้ว ทีมการตลาดและบริการลูกค้ามักจะเป็นทีมที่มีความรู้ทางเทคโนโลยี พวกเขามีความเปิดกว้างต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ และสามารถนำมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว ทีมเหล่านี้ทราบวิธีการใช้ AI ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจมาเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งรวมถึงการใช้ AI สำหรับการสนทนาและแชทบอทด้วยเช่นกัน มาดูกันว่าพวกเขาทำอย่างไร
การจัดการข้อซักถามของลูกค้าและตั๋ว
ธุรกิจใช้เครื่องมือ AI สำหรับบริการลูกค้าบนเว็บไซต์แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเป็นจุดแรกที่ลูกค้าจะติดต่อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เครื่องมือเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นทางเลือกแทนการติดต่อผ่านโทรศัพท์ เหมาะสำหรับลูกค้าในกลุ่มมิลเลนเนียลและเจเนอเรชัน Z ที่มักชอบแก้ไขปัญหาด้วยตนเองมากกว่าการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่
ดังนั้น ธุรกิจสามารถ:
- ให้คำตอบทันที
- พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
- ลดเวลารอคอยสำหรับลูกค้า
- ขยายการดำเนินงานบริการลูกค้าอย่างรวดเร็วและคุ้มค่า
ตัวอย่างเช่นH&M ใช้แชทบอทเพื่อช่วยลูกค้าในการติดตามคำสั่งซื้อ ค้นหาสินค้า และคืนสินค้า มอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ราบรื่น
ประสบการณ์ของลูกค้า
เมื่อเราพูดถึง AI ในประสบการณ์ลูกค้า (CX) เรามักจะนึกถึงบอทที่พูดคุยกับผู้ใช้เป็นวิธีเดียว แต่มันไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น ดังที่Deep Brew ของ Starbucksได้แสดงให้เห็น AI เชิงสนทนาช่วยให้งานของเจ้าหน้าที่สนับสนุนง่ายขึ้น ซึ่งส่งผลให้ประสบการณ์ลูกค้าดีขึ้น สามารถทำงานอัตโนมัติในการจัดการสินค้าคงคลัง ห่วงโซ่อุปทาน การเติมสต็อก ฯลฯ ทำให้เจ้าหน้าที่มีเวลาไปสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับลูกค้า
AI สามารถช่วยผู้จัดการคาดการณ์ความต้องการบุคลากรและจัดทำตารางงานได้ AI สามารถช่วยคาดการณ์การบำรุงรักษาอุปกรณ์ได้ล่วงหน้าก่อนที่เตาอบหรือเครื่องปั่นจะเสีย
ระบบอัตโนมัติที่จอห์นสันและมาร์ติน-ฟลิคคิงเกอร์จินตนาการไว้จะมองไม่เห็นสำหรับลูกค้า ยกเว้นว่าพวกเขาอาจสังเกตเห็นว่าพนักงานสตาร์บัคส์มีเวลาให้พวกเขามากขึ้น
ประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
ทุกธุรกิจมีกระบวนการที่ติดต่อกับลูกค้าหลายร้อยกระบวนการ ด้วยระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานด้วย AI คุณสามารถทำให้กระบวนการเหล่านี้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้น
ในระบบ CRM, AI ช่วยทำให้กระบวนการทำงานที่เป็นกิจวัตร เช่น การป้อนข้อมูล, การจัดตารางการโทร, เป็นต้น ง่ายขึ้น. ในด้านการสื่อสาร,AI ในที่ทำงานสามารถช่วยส่งอีเมลติดตามผลอัตโนมัติที่มีข้อความเหมาะสมได้. ตัวอย่างเช่น, หลังการประชุมค้นหาข้อมูล, เครื่องมือ AI ที่ดีสามารถสรุปการหารือและสร้างรายการการกระทำได้โดยอัตโนมัติ.
ในการบริหารโครงการการตลาด AI สามารถทำงานอัตโนมัติในงานที่ต้องทำด้วยมือและงานที่ทำซ้ำๆ ได้ ตัวอย่างเช่นClickUp Automationsช่วยให้ผู้จัดการโครงการการตลาดสามารถทำงานต่อไปนี้ได้โดยอัตโนมัติ:
- สร้างงานตามแบบฟอร์ม
- อัปเดตสถานะหรือเพิ่มแท็กตามพฤติกรรมของลูกค้า
- ย้ายงานตามลำดับขั้นตอนการทำงานตามข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน
- ส่งการแจ้งเตือนตามกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึง
เมื่อคุณใช้ ClickUp เพียงแค่เพิ่มรายการที่ต้องดำเนินการสำหรับทุกจุดกระตุ้น แล้วปล่อยให้ AI ทำงานแทนคุณ สร้างเวิร์กโฟลว์ตามที่คุณต้องการหรือใช้เทมเพลตที่มีอยู่มากกว่า 100 แบบเพื่อทำให้งานของคุณเป็นอัตโนมัติ
การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณในการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกตามบริบทที่ทันเวลาเกี่ยวกับการโต้ตอบกับลูกค้าของคุณ สำหรับการเริ่มต้น คุณลักษณะเช่นClickUp Dashboardเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการปรับแต่งและรวมการมองเห็นเพื่อการตรวจจับและแก้ไขปัญหาในระยะเริ่มต้น
ด้วยการคิดและทดลองบางอย่าง คุณสามารถทำอะไรได้มากขึ้นกับ AI ที่มีการสนทนาได้ ตัวอย่างเช่น นี่คือคำถามที่คุณอาจถามได้:
- มีลูกค้าจำนวนเท่าใดที่ละทิ้งตะกร้าสินค้าของพวกเขาในช่วง 3 วันที่ผ่านมา?
- ในจำนวนนั้น มีกี่คนที่ได้ใช้รหัสคูปอง?
- ในจำนวนนั้น มีกี่คนที่ได้เข้าชมเว็บไซต์หรือแอปอีคอมเมิร์ซอีกครั้งนับตั้งแต่การละทิ้งครั้งแรก?
- ในจำนวนนั้น ใครคือลูกค้าที่ซื้อมากกว่า 20 ครั้ง?
- แล้วคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าของพวกเขาคือเท่าไร?
นี่จะช่วยให้คุณได้รับรายการกลุ่มเป้าหมายที่มีความเฉพาะเจาะจงสูง ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งการสื่อสารให้ตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคลได้อย่างสูงสุด
เครื่องมือ AI ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ซึ่งช่วยให้ธุรกิจตัดสินใจอย่างมีข้อมูลไม่เพียงแต่เกี่ยวกับการบริการลูกค้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการตลาด, ผลิตภัณฑ์, การขาย, และอื่น ๆ อีกมากมาย
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด แชทบอท AI ที่มีการสนทนาที่ดีสามารถมีผลกระทบอย่างมากต่อการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าเครื่องมือ AI สำหรับ CRMสามารถทำงานหลายอย่างที่เคยต้องทำด้วยมือและใช้เวลามาก
การอัตโนมัติของกระบวนการ: AI สามารถจัดการกับคำถามของลูกค้า, การประมวลผลคำสั่งซื้อ, การจองนัดหมาย, เป็นต้น. มันสามารถจัดการทุกอย่างในเบื้องหลังได้โดยอัตโนมัติ ทำให้มีพื้นที่สำหรับทีมขาย/ความสำเร็จของลูกค้าในการมีการสนทนาที่มีความหมาย.
การปรับให้เป็นส่วนตัว: AI สามารถปรับให้เป็นส่วนตัวได้ในระดับใหญ่ คิดถึงวิธีที่ Netflix และ YouTube ให้คำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับผู้ใช้หลายล้านคน เครื่องมือ AI ที่มีการสนทนาที่ดีสามารถเพิ่มความสามารถเช่นนี้ให้กับแชทบอทของคุณได้ มันสามารถมีการสนทนาที่ลึกซึ้ง และให้คำตอบหรือคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับผู้ใช้ได้
ประสิทธิภาพของทีม: เครื่องมือ AI สามารถเป็นพลังพิเศษในชุดเครื่องมือการตลาดของคุณ ด้วยClickUp Brain สมาชิกในทีมของคุณสามารถได้รับคำตอบทันทีสำหรับคำถาม อัปเดตสถานะของงาน เตือนกำหนดเวลา สรุปบันทึก และอื่นๆ อีกมากมาย!
แอปพลิเคชันและกรณีการใช้งานทั้งหมดนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของช่วงที่ทรงพลังในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ ปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนา (Conversational AI) มีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราทำสิ่งต่าง ๆ ในทุกโดเมนและกรณีการใช้งานให้ดีขึ้นอย่างมาก มาดูกันว่าสิ่งนั้นจะเป็นอย่างไร
อนาคตของแชทบอทเทียบกับปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนา
แชทบอทและปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาจะอยู่กับเราไปอีกนาน ในอนาคต พวกมันจะผสานเข้ากับชีวิตประจำวันของเราอย่างแนบแน่นจนเราอาจไม่ทันสังเกตด้วยซ้ำว่ากำลังพูดคุยกับปัญญาประดิษฐ์ ผลกระทบบางประการอาจเห็นได้ชัดเจน ในขณะที่บางอย่างอาจค่อยเป็นค่อยไป มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การเชี่ยวชาญด้าน AI ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ด้วยปริมาณ ความหลากหลาย และความรวดเร็วของข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทำให้โมเดล ML ไม่สามารถ 'รู้ทุกอย่าง' ได้อีกต่อไป ดังนั้น แชทบอทจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมและงานเฉพาะด้าน
ตัวอย่างเช่น แชทบอทด้านการดูแลสุขภาพเฉพาะทางจะผสานเข้ากับการดูแลผู้ป่วย ระบบแนะนำการลงทุนจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
ความฉลาดทางอารมณ์ที่ดีขึ้น
บอทในยุคแรกพูดเหมือนกับ...หุ่นยนต์นั่นเอง ทุกวันนี้ การสนทนามีความละเอียดอ่อนมากกว่านั้น ตัวอย่างเช่น Siri ของ Apple เป็นที่รู้จักในฐานะผู้สนทนาที่สนุกสนาน นอกจากนี้ยังเป็นผู้ช่วยเสมือนที่จริงจังอีกด้วย ตัวอย่างเช่น มันสามารถระบุการพูดถึงการทำร้ายตัวเองหรือการฆ่าตัวตาย และให้หมายเลขสายด่วนช่วยเหลือได้
แชทบอท AI รุ่นต่อไปที่มีความสามารถในการสนทนาจะมีปัญญาทางอารมณ์ที่ดีขึ้น ทำให้พวกเขาเข้าใจและตอบสนองต่อสภาวะอารมณ์ของผู้ใช้ได้ดีขึ้น นี่อาจรวมถึงการจดจำน้ำเสียง ความรู้สึก และบริบทเพื่อให้การตอบสนองที่มีความเห็นอกเห็นใจและเหมาะสมมากขึ้น
ความสามารถในการใช้หลายภาษาและความสามารถในการทำงานข้ามวัฒนธรรม
ปัจจุบัน ระบบ AI สำหรับการสนทนาส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ มีแอปพลิเคชันบางตัวที่กำลังเกิดขึ้นในภาษาต่างๆ เช่น ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น และภาษาฝรั่งเศส ในอนาคต จะมีระบบ AI สำหรับการสนทนาเกือบทุกภาษาที่ผู้คนใช้พูด
พวกเขาจะเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมและสามารถสลับภาษาได้อย่างราบรื่น ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่หลากหลาย
เมื่อเทคโนโลยีดังกล่าวพัฒนาจนสมบูรณ์ แชทบอทสามารถกลายเป็นผู้สอนส่วนตัวสำหรับนักเรียนและผู้เรียนได้ สามารถปรับแต่งแผนการสอนและวิธีการให้เหมาะสมกับความต้องการ จุดแข็ง จังหวะ และสไตล์ของผู้เรียนแต่ละคนได้ ซึ่งจะทำให้การศึกษาเข้าถึงได้กว้างขวางยิ่งขึ้นทั่วโลก
ประสบการณ์แบบหลายประสาทสัมผัส
ปัจจุบัน การโต้ตอบส่วนใหญ่ของเรากับ AI เชิงสนทนาเป็นแบบข้อความ แม้จะมีเครื่องมืออย่าง ChatGPT ผู้ใช้ก็ยังคงต้องพิมพ์ข้อความเข้าไป อนาคตจะเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น
ผู้ใช้จะสามารถมีประสบการณ์แบบหลายประสาทสัมผัสได้ คุณจะสามารถแชร์รูปภาพหรือวิดีโอ หรือป้อนข้อมูลและรับผลลัพธ์ในรูปแบบที่คุณชอบได้ คุณอาจสามารถมีส่วนร่วมผ่านการเคลื่อนไหวได้ ทำให้สามารถเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับผู้ที่ใช้ภาษามือ
อย่างที่คุณเห็นได้ชัดว่า อนาคตนั้นสดใสอย่างแน่นอน และปัจจุบันก็เช่นกัน เทคโนโลยี AI สำหรับการสนทนาและแชทบอทในปัจจุบันมีความก้าวหน้ามากพอที่จะทำให้ชีวิตของคุณง่ายและสะดวกกว่าที่เคยเป็นมา อย่ารอช้า
