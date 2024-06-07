วิธีใช้ AI สำหรับงานในชีวิตประจำวัน: ทักษะชีวิตสมัยใหม่

รายการสิ่งที่ต้องทำที่ไม่มีวันสิ้นสุด, กล่องจดหมายที่ล้นทะลัก, และความรู้สึกที่ว่าคุณถูกดึงให้ตึงตลอดเวลา—ฟังดูคุ้นเคยไหม? น่าเสียดายที่นี่คือความจริงสำหรับหลายๆ คนในปัจจุบัน
แต่มีวิธีที่จะทำให้แต่ละวันมีประสิทธิผลมากขึ้นและงานประจำวันของคุณจัดการได้ง่ายขึ้น—ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)
เครื่องมือ AIในปัจจุบันมีประสิทธิภาพสูงมากและสามารถช่วยคุณวางแผนกิจวัตรประจำวันและทำให้ชีวิตประจำวันของคุณง่ายขึ้น ด้วยอัลกอริธึมการเรียนรู้ของเครื่องและความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ แอปพลิเคชัน AI ผู้ช่วยเสมือน และอุปกรณ์สมาร์ทโฮมสามารถเพิ่มเวลาว่างให้กับสัปดาห์ของคุณได้หลายชั่วโมง เครือข่ายประสาทเทียมของพวกมันยังสามารถเรียนรู้และให้ข้อมูลเชิงลึกจากพฤติกรรมของคุณ เพื่อเสนอวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อีกด้วย
สงสัยว่าทั้งหมดนี้ทำงานอย่างไร? มาดำดิ่งสู่โลกของผู้ช่วยเสมือนที่ขับเคลื่อนด้วย AI และดูวิธีการใช้ AI สำหรับงานในชีวิตประจำวันกันเถอะ
การเข้าใจปัญญาประดิษฐ์
ก่อนที่เราจะพูดถึงวิธีการใช้ AI สำหรับงานประจำวัน ขอให้เราถอยกลับมาสักนิดและทำความเข้าใจว่า AI ทำงานอย่างไรจริงๆ
⭐ เทมเพลตแนะนำ
ยังติดอยู่กับวิธีการแบบดั้งเดิมในขณะที่คนอื่นใช้ AI เพื่อก้าวไปข้างหน้าอยู่หรือไม่? ลองใช้เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUpฟรี เพื่อทำงานอย่างชาญฉลาด ประหยัดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประจำวันของคุณ
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จำลองความฉลาดของมนุษย์ในเครื่องจักรเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจที่ต้องการทักษะการคิดของมนุษย์ได้ เช่น การเรียนรู้ การแก้ปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูล และการตัดสินใจ
แชทบอท AI, โมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง, และ AI สร้างสรรค์ได้ก้าวหน้าอย่างมาก ด้วยการฝึกอบรมที่ไม่มีที่สิ้นสุดและข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ในการสร้างแอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์ที่ทรงพลังเหล่านี้ ด้วยแต่ละการปรับปรุงใหม่ อัลกอริทึมของ AI จะดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และหลังจากหลายครั้งของการทดลอง พวกมันสามารถไปถึงระดับที่เราสามารถนำ AI มาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ ตั้งแต่การสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำไปจนถึงการทำให้ภารกิจพื้นฐานเสร็จสมบูรณ์ด้วยการแทรกแซงของมนุษย์น้อยที่สุด
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังคงอยู่ในระหว่างการพัฒนา ซึ่งต้องการให้เราให้คำแนะนำและข้อมูลที่มันสามารถนำไปใช้เพื่อวิเคราะห์และระบุรูปแบบ, ทำภารกิจให้เสร็จ, และเพิ่มผลผลิต
วิธีใช้ AI ในงานประจำวันสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ
ตอนนี้ที่เราเข้าใจแล้วว่า AI คืออะไรและทำงานอย่างไร มาสำรวจกันว่า AI สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับแง่มุมต่างๆ ในชีวิตประจำวันของคุณได้อย่างไร ทั้งในด้านอาชีพและส่วนตัว นี่คือสิบกรณีการใช้งาน AIที่น่าสนใจซึ่งสามารถช่วยปรับปรุงชีวิตประจำวันของคุณได้:
1. จัดลำดับความสำคัญและบริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ
แอปจัดการงานและแอปเพิ่มประสิทธิภาพ ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้คุณจัดการงานประจำวันและก้าวไปไกลกว่านั้นด้วยการจัดลำดับความสำคัญและควบคุมวันของคุณด้วยแอปเช็คลิสต์ประจำวันด้วย AI คุณสามารถ:
- จัดลำดับความสำคัญของงานของคุณ: อัลกอริทึม AI ที่ชาญฉลาดสามารถวิเคราะห์งานของคุณโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความเร่งด่วน ความสำคัญ กำหนดเวลา และแม้แต่รูปแบบการทำงานในอดีตของคุณ สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาแนะนำงานที่สำคัญที่สุดที่ต้องการความสนใจทันที เพื่อให้คุณ มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ
- รับการแจ้งเตือน: แอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์สามารถให้การแจ้งเตือนตามความต้องการของคุณได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณชอบวางแผนทั้งวันในคืนก่อนหน้า แอป AI และผู้ช่วยเสียงสามารถแจ้งเตือนคุณทุกคืนเกี่ยวกับรายการที่ยังไม่ได้ทำเพื่อช่วยคุณวางแผนวันถัดไป ตั้งแต่ Alexa ถึง Siri และ Google Assistant ถึง Bixby ทั้งหมดสามารถตั้งค่าและส่งการแจ้งเตือนเพื่อช่วยให้คุณจำงานสำคัญได้ในเวลาที่เหมาะสม
- คำแนะนำที่ชาญฉลาด: AI สามารถวิเคราะห์ปริมาณงานของคุณและแนะนำโอกาสในการ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณ อาจแนะนำให้แบ่งงานใหญ่เป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้น หรือจัดสรรเวลาสำหรับการทำงานที่ต้องการสมาธิโดยอัตโนมัติตามจังหวะการทำงานที่มีประสิทธิภาพของคุณ
2. จัดการและจัดเรียงอีเมลของคุณ
มีปัญหาในการจัดการกับอีเมลที่ไหลเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนในกล่องจดหมายของคุณหรือไม่? AI สามารถช่วยคุณแยกแยะและจัดลำดับความสำคัญของอีเมลได้ พร้อมตัวเลือกให้คุณ:
- จัดระเบียบ: จัดหมวดหมู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์อย่างชาญฉลาดตามเนื้อหาเฉพาะ เช่น จดหมายสำคัญ, จดหมายโปรโมชั่น, จดหมายทางสังคม, หรือจดหมายงาน ตัวอย่างที่สามารถมองเห็นได้ง่ายที่สุดในปัจจุบันคือ กล่องจดหมายของ Gmail ที่จดหมายของคุณจะถูกจัดหมวดหมู่ตามหัวข้อ, ผู้ส่ง, เนื้อหา, และตัวกรองที่คุณอาจได้กำหนดไว้
- จัดลำดับความสำคัญ: AI สามารถบอกคุณได้ว่าอีเมลใดควรเปิดก่อนโดยพิจารณาจากความเร่งด่วนและความสำคัญตามปัจจัยต่างๆ เช่น ผู้ส่ง หัวเรื่อง และคำสำคัญ ซึ่งช่วยให้คุณระบุอีเมลที่ต้องการความสนใจทันทีและอีเมลที่สามารถรอได้
- เขียน: ใช้ผู้ช่วยเขียน AI เพื่อสร้างอีเมลที่สมบูรณ์แบบ ประหยัดเวลาและแรงงานของคุณ AI ยังสามารถแนะนำคำตอบที่เขียนไว้ล่วงหน้าสำหรับสถานการณ์ที่พบบ่อย เช่น "ขอบคุณสำหรับอีเมลของคุณ" หรือ "ฉันจะติดต่อกลับในเร็ว ๆ นี้" ซึ่งช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณและทำให้แน่ใจว่าคุณกำลังส่ง คำตอบที่เป็นมืออาชีพ
3. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
จ้องมองหน้ากระดาษเปล่าพร้อมกับเส้นตายที่ใกล้เข้ามา? เราทุกคนเคยผ่านจุดนี้มาแล้ว การติดขัดในการเขียนสามารถเป็นศัตรูที่น่ากลัว ขัดขวางความสามารถของคุณในการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ ด้วย ผู้ช่วยเขียนด้วย AI คุณสามารถวางแผนการสร้างเนื้อหาสำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย บล็อก และอื่นๆ ได้
- เอาชนะภาวะตันทางความคิด: ผู้ช่วยเขียนด้วย AI สามารถกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของคุณได้โดยการแนะนำหัวข้อที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างการเขียน และแม้กระทั่งการสร้างร่างเริ่มต้น การเริ่มต้นด้วยเนื้อหาที่สร้างโดย AI ช่วยให้คุณก้าวข้ามอุปสรรคแรกของการเริ่มต้นจากหน้ากระดาษเปล่า และทำให้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณไหลลื่น
- เพิ่มความชัดเจนและสไตล์: AI สามารถวิเคราะห์สไตล์การเขียนของคุณและแนะนำการปรับปรุงไวยากรณ์ โครงสร้างประโยค และการเลือกใช้คำได้ ซึ่งจะทำให้เนื้อหาของคุณชัดเจน กระชับ และเป็นมืออาชีพ
- เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับเครื่องมือค้นหา: AI สามารถวิเคราะห์แนวโน้มการค้นหาและแนะนำคำหลักที่เกี่ยวข้องเพื่อผสานเข้ากับเนื้อหาของคุณได้ ซึ่งช่วยให้เนื้อหาของคุณติดอันดับสูงขึ้นในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา ทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้
4. จัดหาผู้ช่วยวิจัยของคุณเอง
จินตนาการถึงการเข้าถึงวัสดุและทรัพยากรนับพันเพียงปลายนิ้วสัมผัส ด้วยอัลกอริทึม AI คุณสามารถค้นหาเข็มในกองฟางได้อย่างง่ายดาย โดยใช้คำสั่งง่ายๆ เพื่อค้นหาวัสดุและแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อยกระดับการวิจัยของคุณ คุณสามารถใช้ ผู้ช่วยวิจัยที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อ:
- ปรับปรุงการค้นหาของคุณ: AI สามารถวิเคราะห์ผลลัพธ์การค้นหาเบื้องต้นของคุณและแนะนำคำหลักหรือตัวกรองเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดได้ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและความยุ่งยากในการค้นหาข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง
- สรุปเอกสาร: AI สามารถวิเคราะห์ข้อความจำนวนมากและระบุ ประเด็นสำคัญ จากงานวิจัย บทความ หรือเว็บไซต์ได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเข้าใจประเด็นหลักของเอกสารได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องอ่านทั้งหมด ประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณ
- ระบุแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ: ข้อมูลออนไลน์ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเท่าเทียมกันทั้งหมด AI สามารถวิเคราะห์และแสดงแหล่งที่มาของข้อมูลได้ ช่วยให้คุณสามารถแยกแยะระหว่างแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือกับข้อมูลที่อาจมีอคติหรือล้าสมัย
📮ClickUp Insight:เกือบ 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราพึ่งพาเครื่องมือ AI เพื่อทำให้งานส่วนตัวง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น คุณต้องการสร้างประโยชน์เช่นเดียวกันในที่ทำงานหรือไม่? ClickUp พร้อมช่วยคุณ!ClickUp Brainผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งมาในตัว ClickUp สามารถช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ถึง 30% ด้วยการลดจำนวนการประชุม สรุปอย่างรวดเร็วด้วย AI และงานอัตโนมัติ
5. กำหนดตารางเวลา, วางแผนการประชุม, และจัดระเบียบปฏิทินของคุณ
แอปปฏิทินและการจัดตารางเวลาสามารถช่วยคุณจัดลำดับความสำคัญและวางแผนได้ แต่คุณยังคงต้องทำทุกอย่างด้วยตนเอง ด้วย AI คุณสามารถวางแผนตารางเวลาของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอัตโนมัติ เนื่องจาก AI สามารถ:
- ระบุความพร้อมใช้งาน: AI สามารถนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการทำงานและความชอบของคุณได้ โดยเสนอเวลาที่เหมาะสมสำหรับการนัดหมายกับสมาชิกทีมหรือลูกค้าของคุณ ตัวอย่างเช่น หากสมาชิกทีมต้องการนัดหมายกับคุณ AI อาจเสนอให้จัดการประชุมในตอนเช้าแทนที่จะเป็นตอนบ่าย ขึ้นอยู่กับตารางเวลาของคุณและช่วงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพมากที่สุด
- อัตโนมัติการเชิญ: เมื่อเวลาที่เหมาะสมถูกกำหนดแล้ว ระบบ AI สามารถสร้างและส่งคำเชิญประชุมไปยังผู้เข้าร่วมทุกคนได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและความยุ่งยากในการเขียนและส่งอีเมลแต่ละฉบับด้วยตัวเอง
- ลดความขัดแย้ง: AI สามารถระบุความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในปฏิทินของคุณได้อย่างล่วงหน้า เช่น การประชุมหรือกำหนดเส้นตายที่มีอยู่แล้ว และเสนอเวลาทางเลือกเพื่อหลีกเลี่ยงการขัดจังหวะการนัดหมาย
- เพิ่มงานจากอีเมลหรือบันทึก: ผู้ช่วย AI สามารถระบุรายการที่ต้องดำเนินการจากอีเมลหรือบันทึกของคุณได้หากพวกเขาสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญและดำเนินการกับงานในปฏิทินของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ไม่พลาดกำหนดเวลาสำคัญ
6. ติดตามงบประมาณและการเงิน
การติดตามบิล การวางแผนงบประมาณค่าใช้จ่าย และการรักษาเป้าหมายการออมให้เป็นไปตามแผน อาจเป็นงานที่น่าเบื่อและใช้เวลามาก AI สามารถช่วยคุณในเรื่องนี้ได้เช่นกัน คุณสามารถใช้ผู้ช่วย AI เพื่อช่วยคุณ:
- อัตโนมัติการจัดหมวดหมู่ธุรกรรม: เครื่องมือ AI สามารถวิเคราะห์บัญชีธนาคารของคุณและจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายของคุณได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและทำให้แน่ใจว่าการใช้จ่ายทั้งหมดของคุณถูกติดตามอย่างถูกต้อง
- ใช้จ่ายน้อยลง ประหยัดมากขึ้น: AI สามารถวิเคราะห์รูปแบบการทำธุรกรรมของคุณและระบุการสมัครสมาชิกที่เกิดซ้ำหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ นอกจากนี้ยังสามารถแนะนำการลดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งช่วยให้คุณมีเงินเหลือมากขึ้นและนำไปใช้เพื่อเป้าหมายการออมของคุณ
- การวางแผนงบประมาณอย่างชาญฉลาด: AI สามารถวิเคราะห์รายได้และนิสัยการใช้จ่ายของคุณเพื่อเสนอแนะงบประมาณที่เหมาะกับคุณ และระบุพื้นที่ที่คุณสามารถประหยัดได้ ช่วยให้คุณวางแผนการใช้ชีวิตได้ดีขึ้น
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้คำสั่ง AI สำหรับการเงินส่วนบุคคลบน ClickUpเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินของคุณ
7. วางแผนโครงการทีมและกระบวนการทำงาน
AI สามารถช่วยคุณจัดการชีวิตส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก็เหมาะสำหรับการดูแลโครงการทีมของคุณเช่นกัน นี่คือวิธีที่ AI สามารถเพิ่มศักยภาพให้คุณและทีมของคุณให้สามารถดำเนินโครงการให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องได้:
- จัดลำดับความสำคัญของงานอย่างชาญฉลาด: คุณสามารถใช้ AI เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของโครงการ, กำหนดเวลา, และปริมาณงานของสมาชิกในทีมเพื่อแนะนำงานที่สำคัญที่สุดที่ต้องการความสนใจอย่างเร่งด่วน. สิ่งนี้จะทำให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่งานที่จะมีผลกระทบมากที่สุดต่อความคืบหน้าของโครงการ.
- คาดการณ์อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น: โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตและแนวโน้มของโครงการ AI สามารถระบุอุปสรรคหรือความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถ ดำเนินการเชิงรุก เพื่อลดความเสี่ยงและรักษาโครงการให้ดำเนินไปตามกำหนดเวลา
- จัดสรรทรัพยากร: AI สามารถวิเคราะห์ทักษะและความพร้อมของสมาชิกในทีมเพื่อแนะนำวิธีการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับงานต่างๆ ในโครงการ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของทีมและ หลีกเลี่ยงปัญหาคอขวด ได้
8. ค้นพบด้านสร้างสรรค์ในตัวคุณ
แน่นอน, AI สามารถเขียนได้ และนั่นคือเหตุผลว่าทำไมมันถึงเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแก้ปัญหาการเขียนบล็อกของนักเขียน. อย่างไรก็ตาม, AI ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับนักออกแบบกราฟิก, ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์, และบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์อื่น ๆ ด้วยเช่นกัน. แม้แต่คนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุดก็ยังต้องการความช่วยเหลือด้านไอเดียเมื่ออยู่ภายใต้ความกดดันของเวลา AI สามารถช่วยให้คุณเริ่มต้นการนำเสนอหรือการออกแบบของคุณได้ล่วงหน้า โดยใช้ เครื่องมือออกแบบ AI เช่น Canvas หรือ MidJourney คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการออกแบบของคุณและ:
- อัตโนมัติการสร้างแบบ: เครื่องมือออกแบบด้วย AI สามารถสร้างแนวคิดการออกแบบพื้นฐานตามคำแนะนำเพียงไม่กี่ข้อ ซึ่งรวมถึงคำค้นหา, ธีม, และองค์ประกอบทางภาพอื่น ๆ ซึ่งช่วยให้คุณเริ่มต้นกระบวนการสร้างสรรค์ได้รวดเร็ว และใช้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการออกแบบของคุณ
- ค้นหาภาพหรือองค์ประกอบการออกแบบที่เกี่ยวข้อง: แทนที่จะต้องเสียเวลาค้นหาองค์ประกอบ ไอคอน หรือภาพที่เหมาะสมสำหรับการออกแบบของคุณ AI สามารถช่วยคุณค้นหาภาพสต็อกที่เหมาะสมตามคำค้นหาเฉพาะได้ ซึ่งจะทำให้คุณมีเวลาไปมุ่งเน้นที่ด้านความคิดสร้างสรรค์ของการออกแบบมากขึ้น
- ทำการแก้ไขพื้นฐาน: ให้ AI รับผิดชอบงานที่น่าเบื่อเช่นการลบพื้นหลังออกจากภาพ, การเลือกวัตถุ, การปรับสี, เป็นต้น, เพื่อให้คุณสามารถได้ร่างแรกอย่างรวดเร็วและทำการปรับปรุงแก้ไขได้
- สร้างสไลด์นำเสนอ: แอป AI บางตัว เช่น Storydoc สามารถสร้างสไลด์ทั้งชุดโดยใช้คำสั่งเพียงไม่กี่ข้อ ซึ่งช่วยให้คุณได้ร่างแรกเบื้องต้นสำหรับสไลด์ของคุณ ซึ่งคุณสามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการนำเสนอหรือการประชุมได้
9. ทำให้แผนการเดินทางของคุณฉลาดและรวดเร็วขึ้น
ตื่นเต้นที่จะไปเที่ยวใช่ไหม? แต่แล้วการจองตั๋วเครื่องบิน, ที่พัก, หรือแม้กระทั่งแผนการเดินทางล่ะ? คุณสามารถใช้ผู้ช่วย AI เพื่อช่วยคุณวางแผนทุกอย่างได้. มันสามารถช่วยคุณ:
- วางแผนการเดินทางของคุณ: บอกผู้ช่วยการเดินทาง AI ของคุณเกี่ยวกับความสนใจ งบประมาณ และสไตล์การเดินทางของคุณ และมันสามารถแนะนำจุดหมายปลายทาง กิจกรรม และแผนการเดินทางที่เหมาะกับคุณอย่างสมบูรณ์แบบได้ นี่ช่วยลดเวลาการค้นคว้าหลายชั่วโมง และทำให้การเดินทางของคุณตรงกับความต้องการการเดินทางที่ไม่เหมือนใครของคุณ
- จองตั๋วเครื่องบินและที่พัก: ใช้ ตัวติดตาม AI เพื่อวิเคราะห์ราคาตั๋วเครื่องบินและโรงแรม และจองตั๋วในเวลาที่เหมาะสมเมื่อราคาต่ำ. เครื่องมือ AI เช่น Hoppr สามารถติดตามราคาตั๋วเครื่องบินและแนะนำเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อตามข้อมูลประวัติและแนวโน้มปัจจุบัน.
- รับข้อมูลการเดินทางแบบเรียลไทม์: ผู้ช่วยเสียง AI สามารถตรวจสอบสถานะเที่ยวบินของคุณ แจ้งเตือนความล่าช้าหรือการยกเลิกที่อาจเกิดขึ้น และแนะนำทางเลือกการเดินทางอื่น ๆ ได้ AI ยังสามารถให้ข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสภาพอากาศ การจราจรติดขัด และกิจกรรมท้องถิ่นที่จุดหมายปลายทางของคุณ เพื่อให้คุณเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์
- เอาชนะอุปสรรคทางภาษาและวัฒนธรรม:เครื่องมือแปลภาษา ที่ขับเคลื่อนด้วย AIสามารถช่วยให้คุณข้ามผ่านอุปสรรคทางภาษาและสื่อสารกับคนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ช่วยการเดินทาง AI ของคุณยังสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับมารยาทและประเพณีทางวัฒนธรรม เพื่อให้คุณแสดงความเคารพและหลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่เหมาะสมระหว่างการเดินทาง
10. ปรับปรุงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีด้วย AI
การแข่งขันเพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพมักนำไปสู่ความเครียดมากมาย โดยเฉพาะต่อสุขภาพกายและใจของเรา แล้วทำไมเราไม่ใช้ AI มาช่วยเราในวิถีชีวิตประจำวันล่ะ?
การหาเวลาสำหรับการออกกำลังกาย การทำสมาธิ และการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพอาจเป็นเรื่องท้าทายเมื่อเรามุ่งเน้นแต่รายการสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันและโครงการงานเท่านั้น อย่างไรก็ตาม แอปเพื่อความตระหนักรู้และความฟิตที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถเป็นโค้ชด้านสุขภาพส่วนตัวของคุณ ช่วยคุณบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพและความฟิตได้ พวกมันสามารถช่วยให้คุณให้ความสำคัญกับสุขภาพของคุณในหลายวิธี เช่น:
- รับแผนการออกกำลังกายที่ปรับให้เหมาะกับคุณ: AI สามารถวิเคราะห์ระดับความฟิต, วัตถุประสงค์, และความชอบของคุณเพื่อสร้างแผนการออกกำลังกายที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ ด้วยการปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณอย่างเฉพาะเจาะจง แผนการออกกำลังกายเหล่านี้จะช่วยให้คุณได้ประโยชน์สูงสุดจากการออกกำลังกายและเห็นความก้าวหน้าในระยะยาว
- รับคำแนะนำและข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์: แอปฟิตเนสที่ใช้ AI สามารถให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับท่าทางและเทคนิคของคุณได้ ซึ่งช่วยให้คุณออกกำลังกายได้อย่างถูกต้อง ลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ และเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด คุณยังสามารถใช้ร่วมกับ อุปกรณ์สวมใส่เพื่อสุขภาพ เพื่อติดตามข้อมูลฟิตเนสทั้งหมดได้อย่างถูกต้องและให้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- สำรวจการมีสติและการทำสมาธิ: เครื่องมือ AI สามารถนำเสนอการทำสมาธิแบบมีไกด์และแบบฝึกหัดการมีสติที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ สิ่งนี้สามารถช่วยลดความเครียด ปรับปรุงสมาธิ และนอนหลับได้ดีขึ้น
- สร้างและติดตามนิสัย: AI สามารถช่วยคุณพัฒนาพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพได้โดยการแจ้งเตือนรายวันและติดตามความก้าวหน้าของคุณ สิ่งนี้สามารถเป็นแรงจูงใจอย่างมากและช่วยให้คุณรักษาเป้าหมายด้านสุขภาพของคุณได้
- สร้างแผนโภชนาการที่ปรับให้เหมาะกับคุณ: แอปพลิเคชันด้านสุขภาพและโภชนาการเฉพาะทางหลายตัวในปัจจุบันมีฟีเจอร์ AI ที่สามารถวิเคราะห์ความต้องการและรสนิยมด้านอาหารของคุณ เพื่อแนะนำแผนมื้ออาหารและสูตรอาหารเพื่อสุขภาพที่เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ สิ่งนี้สามารถเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในการช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายเฉพาะของคุณ
อ่านเพิ่มเติม:แบบฟอร์มบันทึกประจำวันที่มีประโยชน์ซึ่งคุณสามารถใช้ได้ทันทีวันนี้
การใช้ซอฟต์แวร์ AI สำหรับงานในชีวิตประจำวัน
มีหลายวิธีในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในหลากหลายแง่มุมของชีวิตประจำวันของเรา วันนี้เราได้แบ่งปันเพียงไม่กี่ตัวอย่างเท่านั้น แต่นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ด้วยโซลูชันการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI แบบครบวงจร คุณสามารถควบคุมชีวิตของคุณได้อย่างสมบูรณ์
นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย โดยนำเสนอความสามารถในการจัดการงานที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน พร้อมด้วยClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งมาในตัว มันใช้ AI เพื่อช่วยให้คุณทำงานหลายอย่างได้เพียงแค่ใช้คำสั่ง
ClickUp Brain สำหรับการจัดการชีวิตประจำวัน
ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถจัดการชีวิตประจำวันของคุณได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ใช้คำสั่งเพื่อ:
- ถามคำถามและรับคำตอบเกี่ยวกับงานประจำวัน สิ่งที่ต้องทำ เอกสาร และโครงการของทีม
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้การค้นหาแบบสากลของ ClickUpเพื่อค้นหาทุกสิ่งในข้อมูล ClickUp ของคุณ รวมถึงงาน, โครงการ, เอกสาร, และการแชท. มันสามารถค้นหาไฟล์ที่เก็บไว้ในแอปที่เชื่อมต่อเช่น Google Drive ได้ในไม่กี่วินาที!
- สร้างเนื้อหาสำหรับงานหรือชีวิตส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นคำตอบอีเมลง่ายๆ หรือเอกสารงานที่ละเอียด
- รับสรุปโครงการ, บันทึกการประชุมแบบยืน, และเอกสารเพื่อช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้อง
- อัตโนมัติการทำงานซ้ำๆ, รายการที่ต้องดำเนินการ, และการวางแผนงานย่อย
- เปลี่ยนบันทึกการประชุมหรือบันทึกย่อของคุณให้เป็นรายการที่ต้องดำเนินการและมอบหมายงานให้กับทีมหรือตัวคุณเองได้ทันที
- สร้างเทมเพลตหรืองาน, เอกสาร, และโครงการตามความต้องการของคุณ
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณต้องการเทมเพลตที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าคลังเทมเพลตของ ClickUpมีเทมเพลตสำหรับทุกสิ่งที่คุณนึกถึงได้
ClickUp's Brain-power ผสานกับ ClickUp PersonalProductivity Manager เพื่อช่วยให้คุณจัดการงานส่วนตัวและงานมืออาชีพในที่เดียว
เทมเพลตขั้นสูง เช่นเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันของ ClickUp ช่วยให้คุณติดตามงานทั้งหมดได้โดยไม่รู้สึกหนักใจ
เทมเพลตนี้ประกอบด้วย:
- การผสานรวมและการแจ้งเตือนในตัวเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของงานประจำวันทั้งหมด
- รับภาพที่ชัดเจนของวันทั้งวันของคุณ และวางแผนอย่างแม่นยำเพื่อไม่ให้คุณรู้สึกถูกกดดัน
- บรรลุเป้าหมายประจำวันของคุณเพื่อสร้างนิสัยใหม่และรักษาแรงจูงใจ
นอกเหนือจากการมีรายการสิ่งที่ต้องทำที่ชัดเจนแล้ว คุณยังสามารถวางแผนงานประจำวันของคุณได้โดยใช้เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUp
เทมเพลตพร้อมใช้งานและปรับแต่งได้อย่างเต็มที่นี้มอบมุมมองปฏิทินสำหรับรายการที่ต้องทำของคุณ คุณสามารถแยกแยะตามมุมมองรายสัปดาห์ รายปักษ์ หรือรายเดือนได้อีกด้วย ซึ่งช่วยให้คุณสามารถ:
- จัดตารางงานและนิสัยได้อย่างง่ายดาย
- จัดระเบียบและวางแผนงานที่กำลังจะมาถึงเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดกำหนดส่งงาน
- ตรวจสอบความคืบหน้าและรับภาพรวมที่ชัดเจนของทั้งสัปดาห์และทั้งเดือนเพื่อการวางแผนที่ดีขึ้น
โซลูชันครบวงจรที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่าง ClickUp สามารถช่วยให้คุณปรับปรุงชีวิตประจำวันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นติดตามงานต่าง ๆ และสร้างนิสัยที่ดีขึ้น
เทมเพลตบันทึกประจำวันของClickUpเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและประกอบด้วยช่องข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดที่ช่วยให้คุณ:
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมประจำวันของคุณ
- วางแผนและจัดลำดับความสำคัญของงานประจำที่สำคัญ
- จัดระเบียบปฏิทินของคุณด้วยวันที่ครบกำหนด, งานที่ได้รับมอบหมาย, และลำดับความสำคัญ
- มองเห็นกิจกรรมทั้งหมดของคุณเพื่อช่วยให้งานสำเร็จลุล่วง
อ่านเพิ่มเติม:16 แอปวางแผนรายวันที่มีประโยชน์ที่เราขอแนะนำ📆
พิชิตงานประจำวันของคุณด้วย ClickUp Brain
โลกของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไม่ใช่เรื่องนิยายวิทยาศาสตร์อีกต่อไป แต่เป็นสิ่งที่เข้ามาปฏิวัติวิถีชีวิตและการทำงานของเราอย่างแท้จริง ดังที่เราได้สำรวจมาแล้ว AI สามารถเป็นอาวุธลับของคุณในการจัดการงานประจำวันต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดระเบียบกล่องจดหมายอีเมลของคุณ การเอาชนะอาการเขียนไม่ออก หรือการจัดการตารางประชุม AI สามารถช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่าไม่มีแฮ็ก AIหรือเครื่องมือวิเศษใดที่สามารถแก้ไขปัญหาทั้งหมดของคุณได้ทันที เพื่อให้มันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับคุณ คุณต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่องมือ AI และฝึกฝนมันด้วยคำสั่งที่เหมาะสม
นอกจากนี้ ClickUp ยังก้าวไปไกลกว่า AI; มันนำเสนอชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมเพื่อจัดระเบียบงานประจำวันของคุณ, ทำงานร่วมกับทีมของคุณ, และทำให้เป้าหมายของคุณสำเร็จลุล่วง
สมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้และสัมผัสพลังแห่งประสิทธิภาพการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI!