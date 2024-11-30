เครื่องมือแปลภาษาด้วยปัญญาประดิษฐ์ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการเชื่อมต่อของเรา โดยลดอุปสรรคทางภาษาให้เหลือน้อยที่สุด
เครื่องมือเหล่านี้สามารถถอดรหัส แปล และตีความภาษาต่างๆ ได้แบบเรียลไทม์ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องและการประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อแปลข้อความให้คงความหมายและบริบทไว้อย่างครบถ้วน
การค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องท้าทาย เนื่องจากตลาดเต็มไปด้วยเครื่องมือหลากหลายชนิดที่ต่างก็อ้างว่าดีที่สุด แต่ไม่ต้องกังวล เราจะพาคุณไปรู้จักกับเครื่องมือแปลภาษาด้วย AI ที่ดีที่สุดในตลาด พร้อมรายการคุณสมบัติที่สำคัญที่สุด
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือแปลภาษาด้วย AI?
ขณะเลือกเครื่องมือแปลภาษาด้วย AI นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณา:
- ความถูกต้อง: มองหาเครื่องมือที่ให้คำแปลที่ถูกต้องและแม่นยำในหลากหลายภาษาและบริบท ความถูกต้องสูงช่วยให้ข้อความของคุณถูกสื่อสารอย่างถูกต้องโดยไม่สูญเสียความหมายหรือความละเอียดอ่อน
- การรองรับภาษา: ตรวจสอบว่าเครื่องมือรองรับภาษาใดบ้าง เครื่องมือแปลภาษาด้วย AI ที่ดีที่สุดจะรองรับหลายภาษาเพื่อตอบสนองความต้องการในการสื่อสารที่หลากหลาย
- การแปลแบบเรียลไทม์: เลือกใช้เครื่องมือที่ให้การแปลแบบเรียลไทม์ในบทสนทนา การประชุม หรือขณะเดินทาง
- ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว: ให้ความสนใจกับมาตรการความปลอดภัยของเครื่องมือเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและมาตรฐานอุตสาหกรรม
- ส่วนติดต่อผู้ใช้: ประเมินส่วนติดต่อผู้ใช้ของเครื่องมือเพื่อความสะดวกในการใช้งานและการนำทางที่เข้าใจง่าย ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน
- ราคาและการปรับขนาด: ประเมินโครงสร้างราคาและตัวเลือกการปรับขนาดเพื่อพิจารณาว่าเครื่องมือนี้สอดคล้องกับงบประมาณและแผนการเติบโตของคุณหรือไม่
- การผสานรวม: หากคุณวางแผนที่จะใช้เครื่องมือนี้ภายในกระบวนการทำงานหรือแอปพลิเคชันที่มีอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบความเข้ากันได้และความสามารถในการผสานรวมกับแพลตฟอร์มหรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ
- การสนับสนุนลูกค้า: มองหาเครื่องมือแปลภาษาด้วย AI ที่มีการสนับสนุนลูกค้าที่เชื่อถือได้ รวมถึงการช่วยเหลือทางเทคนิคและแหล่งข้อมูลแก้ไขปัญหา เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างรวดเร็ว
11 เครื่องมือแปลภาษาด้วย AI ที่ดีที่สุดในปี 2025
นี่คือเครื่องมือ AIสำหรับการแปลที่ดีที่สุดที่คุณควรใช้ในปี 2025:
1. ClickUp
ClickUp Brainคือศูนย์กลางความรู้แบบรวมศูนย์ที่เชื่อมโยงเอกสาร บุคลากร และความรู้ทั้งหมดของบริษัทของคุณเข้ากับ AI เพื่อมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นและชาญฉลาดให้กับคุณ สามารถใช้งานได้กับทุกฟีเจอร์ของ ClickUp ดังนั้นคุณจึงสามารถใช้ได้จากทุกที่และทุกเวลา
ใช้ ClickUp Brain เพื่อแปลบันทึกย่อ, สรุป, รายงาน และอื่น ๆ ของคุณเพื่อสนับสนุนผู้คนจากทุกพื้นเพในธุรกิจของคุณ ตั้งแต่การค้นคว้าและสร้างเนื้อหาไปจนถึงการสรุปข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ClickUp Brain มีพลังที่จะปฏิวัติวิธีการทำงานของคุณ คุณสามารถถอดเสียงคลิปเสียงและแปลและปรับเนื้อหาของคุณให้เข้ากับท้องถิ่นได้อย่างง่ายดาย
และมันยังไม่จบเพียงเท่านี้! คุณสามารถสร้างเนื้อหาได้โดยการป้อนคำสั่งที่กำหนดเอง แก้ไขข้อมูลที่ป้อน สร้างเนื้อหาเฉพาะบทบาท แก้ไขเนื้อหาที่มีอยู่ เขียนการอัปเดตของทีม สรุปเนื้อหาและการสนทนา และแม้กระทั่งตอบกลับอีเมล
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp Brain
- แปลและปรับเนื้อหาของคุณให้เข้ากับท้องถิ่นได้อย่างง่ายดาย
- สร้างเนื้อหาโดยใช้แม่แบบคำสั่งสำหรับ AI
- ตอบกลับอีเมลอย่างรวดเร็ว
- ผสานรวมกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ถามคำถามและรับคำตอบที่ถูกต้องจากงาน เอกสาร และข้อมูลที่เก็บไว้ใน ClickUp
- สรุปการสนทนา ความคิดเห็น และเนื้อหาของคุณ
- ใช้การตรวจสอบการสะกดคำและการตรวจสอบไวยากรณ์ในตัวเพื่อเขียนงานที่ปราศจากข้อผิดพลาด
- สร้างตารางและแม่แบบเพื่อจัดระเบียบข้อมูลของคุณ
- ได้รับความสบายใจด้วยมาตรการความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลที่เข้มงวด
- สร้างเนื้อหาเฉพาะบทบาท เช่น แผนโครงการ เป็นต้น
ข้อจำกัดของ ClickUp Brain
- มีเส้นทางการเรียนรู้
- ลูกค้าบางท่านรู้สึกว่าตัวเลือกการปรับแต่งมีมากเกินไป
ราคา ClickUp Brain
การให้คะแนนและรีวิว ClickUp Brain
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
📮 ClickUp Insight: 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้AI สำหรับงานส่วนตัว แต่กว่า 50% ยังลังเลที่จะใช้ในที่ทำงาน อุปสรรคหลักสามประการคือ? การขาดการผสานรวมที่ราบรื่น ช่องว่างด้านความรู้ หรือความกังวลด้านความปลอดภัย
แต่ถ้า AI ถูกฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณแล้วและมีความปลอดภัยล่ะ?ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้ มันเข้าใจคำสั่งในภาษาที่เข้าใจง่าย แก้ไขข้อกังวลทั้งสามเกี่ยวกับการนำ AI มาใช้ พร้อมทั้งเชื่อมต่อแชท งาน เอกสาร และความรู้ของคุณทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ค้นหาคำตอบและข้อมูลเชิงลึกได้เพียงคลิกเดียว!
2. QuillBot AI
เครื่องมือแปลภาษา QuillBot Translator ซึ่งเป็นส่วนเสริมล่าสุดในชุดบริการเขียนของ Quillbot เป็นเครื่องมือแปลภาษาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เปิดตัวในปี 2023 เครื่องมือนี้รองรับการแปลมากกว่า 40 ภาษา และสามารถตรวจจับภาษาต้นฉบับได้โดยอัตโนมัติ
มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ใช้เพื่อการสรุปความหรือแก้ไขข้อความ เนื่องจากพวกเขาสามารถแปลข้อความได้บนแพลตฟอร์มเดียวกัน
คุณสามารถแปลได้สูงสุด 5,000 ตัวอักษรต่อครั้ง เครื่องมือนี้ฟรีทั้งหมด พร้อมเพิ่มภาษาใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นเครื่องมือ AI ที่สมบูรณ์แบบสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร บุคคลทั่วไป และธุรกิจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuillBot AI
- แปลข้อความสั้นและยาวเป็นภาษาเป้าหมายของคุณ
- เข้าถึงการแปลฟรีในกว่า 40 ภาษา
- แก้ไข, อ้างอิง, และแปลบนแพลตฟอร์มเดียว
- สัมผัสประสบการณ์การใช้งานที่เหมาะกับมือถือและใช้งานง่าย
- แปลเป็นภาษาใหม่ ๆ ตามที่แอปเพิ่มภาษาและคุณสมบัติอย่างต่อเนื่อง
ข้อจำกัดของ QuillBot AI
- เนื่องจากผลิตภัณฑ์ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น จึงรองรับภาษาได้น้อยกว่าคู่แข่ง
- ไม่มีตัวเลือกในการแปลเอกสาร
- อนุญาตให้แปลได้เพียง 5,000 ตัวอักษรต่อครั้ง
ราคา QuillBot AI
- ฟรี
- พรีเมียม: $9.95/เดือน
- แผนทีม: 5-10 ที่นั่ง: $3. 75/เดือน ต่อที่นั่ง 11-50 ที่นั่ง: $3. 33/เดือน ต่อที่นั่ง 51+ ที่นั่ง: $2. 91/เดือน ต่อที่นั่ง
คะแนนและรีวิว QuillBot AI
- G2: 4. 4/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 130 รายการ)
3. Copy. ai
Copy.ai ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อมอบความสามารถในการแปลที่ยอดเยี่ยม มันทำในสิ่งที่การแปลด้วยเครื่องมักพลาด—แปลคำในขณะที่รักษาความหมายแฝงและเจตนาไว้ คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างข้อความทางการตลาด, บทความบล็อก, ลำดับอีเมลหาลูกค้าใหม่, และอื่นๆ อีกมากมาย
มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมการตลาดและทีมขาย เนื่องจากมันทำงานเป็นเครื่องมือเขียนคำโฆษณาด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI copywriting tool)ที่ช่วยในการสร้างสรรค์และปรับให้เหมาะกับท้องถิ่นของข้อความของคุณ ทีมสามารถเพิ่มคู่มือเสียงแบรนด์ของตนเพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์มีความถูกต้องและเกี่ยวข้องมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
มันให้บริการการแปลในมากกว่า 25 ภาษา. ส่วนที่ดีที่สุดคือ นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลการเก็บรักษาเป็นศูนย์. และข้อเสียเพียงอย่างเดียวคือ มันไม่ใช่เครื่องมือการแปลเป็นหลัก.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Copy.ai
- สำรวจมากกว่า 25 ภาษา
- รับการแปลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพสูง
- เพิ่มประสิทธิภาพการแปลของคุณด้วยการเพิ่มคู่มือเสียงแบรนด์เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
- นำทางผ่านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายได้อย่างราบรื่น
- ใช้เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายในการเขียนและแปลบล็อก คำอธิบายสินค้า การแปลเนื้อหา และอื่นๆ
- รับรองความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของคุณด้วยมาตรการที่แข็งแกร่ง
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์มมากกว่า 2,000 แพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ Copy.ai
- เครื่องมือนี้ไม่ใช่เครื่องมือแปลภาษาเป็นหลัก ดังนั้นคุณสมบัติจึงมีจำกัด
- ผู้ใช้บางรายได้ร้องเรียนเกี่ยวกับการสนับสนุนลูกค้าที่ไม่ตอบสนอง
ราคาของ Copy.ai
- ฟรี
- ข้อดี: $49/เดือน
- ทีม: $249/เดือน
Copy. ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (60 รีวิว)
4. Google Translate
เริ่มต้นเป็นบริการแปลภาษาด้วยเครื่องฟรีในปี 2006 Google Translate สามารถแปลข้อความ รูปภาพ เอกสาร และเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดายและแม่นยำ ในปี 2016 ได้เปลี่ยนมาใช้การแปลภาษาด้วยเครื่องแบบโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อให้การแปลเป็นธรรมชาติและเกี่ยวข้องกับเนื้อหาได้มากขึ้น
เครื่องมือนี้สามารถเข้าถึงได้ง่าย ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถแปลได้มากกว่า 130 ภาษา
สิ่งที่พิเศษเกี่ยวกับเครื่องมือนี้คือสามารถแปลคำที่เขียน, เว็บไซต์, เอกสารต่าง ๆ, คำพูด, รูปภาพ, และภาษาที่เขียนด้วยลายมือได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับการแปลบทสนทนาสองภาษาและเป็นเครื่องมือถอดเสียงด้วย AI ได้อีกด้วย
Google Translate เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลทั่วไป ผู้เรียนภาษา และทีมงานที่ไม่ต้องการฟีเจอร์การแปลขั้นสูง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Translate
- เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานที่เรียบง่ายและมีปฏิสัมพันธ์
- เข้าถึงการแปลสำหรับมากกว่า 130 ภาษาได้ฟรี
- ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ตรวจจับภาษา
- เข้าถึงการแปลแบบออฟไลน์ในแอปมือถือ
- แปลโดยตรงโดยการสแกนข้อความด้วยกล้องของคุณ
- ดาวน์โหลดภาษาสำหรับการแปลแบบออฟไลน์
- บันทึกคำและวลีเพื่อแปลได้เร็วขึ้น
- อำนวยความสะดวกในการสนทนาที่ราบรื่นระหว่างผู้คนที่พูดภาษาต่างๆ
ข้อจำกัดของ Google Translate
- อาจให้คำแปลที่ไม่ถูกต้อง
- ไม่รับประกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่แชร์หรือผลลัพธ์ที่ได้
- ผู้ใช้บางรายได้ร้องเรียนเกี่ยวกับเครื่องมือที่ไม่สามารถจับความละเอียดอ่อนของภาษาได้
ราคาของ Google Translate
- ฟรี
คะแนนและรีวิวจาก Google Translate
- G2: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
5. สมาร์ทลิง
Smartling เป็นเครื่องมือแปลภาษาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งให้บริการการแปลที่รวดเร็วและแม่นยำ รวมถึงการปรับเนื้อหาให้เหมาะกับท้องถิ่น. มีคุณสมบัติมากมาย เช่น แผงควบคุมประสิทธิภาพและ progress, เครื่องมือ CAT ที่ให้บริบท, และการเชื่อมต่อระบบที่สร้างไว้ล่วงหน้า.
ไม่ว่าคุณต้องการการแปลโดยมนุษย์หรือการแปลโดยระบบเครื่องจักรเชิงลึก Smartling ก็มีให้บริการทั้งหมด รองรับการแปลในกว่า 150 ภาษา และให้คุณผสานระบบจัดการเนื้อหาของคุณได้เพื่อการจัดการเนื้อหาที่ราบรื่น
คุณสามารถแปลคู่มือ, คำรับรอง, โฆษณา, วิดีโอ, บทสัมภาษณ์, และอื่น ๆ เป็นภาษาเป้าหมายของคุณได้ Smartling ยังมีบริการแปลเสียง, การถอดเสียง, และการทำคำบรรยายให้บริการด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Smartling
- แปลภาษาได้มากกว่า 150 ภาษา
- ใช้การแปลโดยมนุษย์
- ผสาน Smartling เข้ากับ CMS ได้อย่างง่ายดาย
- สัมผัสประสบการณ์การทำงานที่โปร่งใสอย่างสมบูรณ์
- ได้รับประโยชน์จากการประเมินคุณภาพการแปลอย่างเข้มงวด
- พัฒนาคู่มือสไตล์และอภิธานศัพท์
- ใช้หน่วยความจำการแปลและการจัดการคำศัพท์
ข้อจำกัดของ Smartling
- ไม่มีการเสนอราคาที่โปร่งใส
- มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
ราคาของ Smartling
- แกนหลัก: ไม่มีให้บริการ
- การเติบโต: ไม่มีให้บริการ
- องค์กร: ไม่มีให้บริการ
คะแนนและรีวิวของ Smartling
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
- Capterra: 3. 5/5 (15+ รีวิว)
6. DeepL
ในบรรดาเครื่องมือแปลภาษาด้วยเครื่องที่มีอยู่มากมายในตลาด DeepL เป็นที่รู้จักกันดีในด้านความแม่นยำและความละเอียดอ่อนในการแปล โดยมุ่งเน้นการจับความหมายและนัยยะที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคำ เพื่อนำเสนอผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด
อินเทอร์เฟซใช้งานง่ายและรองรับ 30 ภาษา ด้วยการใช้เครือข่ายประสาทเทียม เครื่องมือนี้สามารถสร้างการแปลที่แม่นยำและเหมาะสมกับบริบท
คุณสามารถใช้มันเพื่อแปลไฟล์ PDF, เอกสาร Word และไฟล์ PowerPoint ได้ นอกจากนี้ยังอนุญาตให้คุณเลือกคำหรือวลีทางเลือกและปรับวลีอื่น ๆ โดยอัตโนมัติตามการเลือกของคุณ
เวอร์ชันฟรีของ DeepL ช่วยให้คุณสามารถสร้างอภิธานศัพท์ของคุณเองได้ มีพจนานุกรมในตัว และกำหนดกฎเกี่ยวกับการแปลเฉพาะเจาะจง
ด้วย DeepL Pro คุณสามารถปรับโทนของคำแปลของคุณได้, ผสานรวมกับเครื่องมือ CAT ของคุณ, และอื่น ๆ อีกมากมาย.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ DeepL
- ใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ง่ายและเป็นมิตร
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Windows, iOS และ Chrome
- เข้าถึงผู้เชี่ยวชาญและความแม่นยำที่ยอดเยี่ยมในภาษาที่เรามีให้บริการ
- กำหนดกฎสำหรับคำและวลี
- แปลไฟล์ขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดายด้วยการแปลภาษาที่เรียบง่าย
- รักษาการจัดรูปแบบต้นฉบับของข้อความด้วยเวอร์ชันโปร
- รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลในระดับสูงสำหรับข้อมูลนำเข้าและข้อมูลส่งออกของคุณ
ข้อจำกัดของ DeepL
- หลายคุณสมบัติมีให้ใช้เฉพาะในเวอร์ชันเสียค่าใช้จ่าย
- สามารถแปลได้เพียง 1,500 ตัวอักษรในเวอร์ชันฟรี
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
ราคาของ DeepL
- ฟรี
- เริ่มต้น: $10. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $34. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $68.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวจาก DeepL
- G2: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (130+ รีวิว)
7. Microsoft Bing Translator
Microsoft Bing Translator เป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft Cognitive Services ที่ทำงานร่วมกับ Microsoft Office, Edge, Bing, Skype และอื่นๆ อีกมากมาย ให้บริการแปลข้อความ เสียง การสนทนาหลายอุปกรณ์ รูปภาพ และการแปลแบบออฟไลน์ (เฉพาะบน Android เท่านั้น)
เครื่องมือแปลรองรับมากกว่า 100 ภาษา. อินเทอร์เฟซเป็นมิตรกับผู้ใช้. มีการผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับผลิตภัณฑ์ของไมโครซอฟต์. คุณสามารถเพิ่มตัวแปลลงใน Outlook ของคุณได้หากคุณแปลอีเมลเป็นประจำ.
Microsoft Translator สำหรับธุรกิจ นำเสนอฟีเจอร์การแปลที่ปรับแต่งได้ เพื่อการแปลที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Bing Translator
- แปลได้อย่างราบรื่นด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- มีส่วนร่วมในการสนทนาแบบเรียลไทม์และการแปลภาษา
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแอปของ Microsoft
- ตรวจจับภาษาเพื่อการแปลอย่างรวดเร็วโดยอัตโนมัติ
- แปลได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ประโยคที่ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งมีอยู่บนแพลตฟอร์ม
- แปลเป็นภาษาต่างๆ กว่า 100 ภาษา
ข้อจำกัดของ Microsoft Bing Translator
- ผู้ใช้ได้ร้องเรียนเกี่ยวกับการแปลภาษาที่ไม่ถูกต้องในข้อความยาว
- ฟีเจอร์การพูดไม่สามารถใช้ได้สำหรับทุกภาษา
- ไม่อนุญาตให้คุณเปลี่ยนคำที่แปลแล้ว
ราคาของ Microsoft Bing Translator
- ฟรี
- จ่ายตามการใช้งาน: การแปลข้อความ: $10/ล้านตัวอักษร การแปลเอกสาร: $15/ล้านตัวอักษร การแปลแบบกำหนดเอง: $40/ล้านตัวอักษร สำหรับการแปลข้อความและการแปลเอกสาร
- การแปลข้อความ: $10/ล้านตัวอักษร
- การแปลเอกสาร: $15 ต่อหนึ่งล้านตัวอักษร
- การแปลตามคำขอ: $40 ต่อล้านตัวอักษร สำหรับการแปลข้อความและการแปลเอกสาร
- การแปลข้อความ: $10/ล้านตัวอักษร
- การแปลเอกสาร: $15/ล้านตัวอักษร
- การแปลตามคำขอ: $40 ต่อล้านตัวอักษร สำหรับการแปลข้อความและการแปลเอกสาร
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Bing Translator
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: NA
8. อันบาเบิล
Unbabel เป็นแพลตฟอร์ม LangOps ที่นำเสนอการผสมผสานระหว่างการแปลโดยมนุษย์และ AI เพื่อให้ผลลัพธ์ที่มีความแม่นยำสูง เหมาะสำหรับธุรกิจและทีม เนื่องจากมีชุดฟีเจอร์ขั้นสูงที่ครอบคลุม รวมถึงการรายงานแบบเรียลไทม์ ความโปร่งใส และเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
การประเมินคุณภาพ AI มอบภาพที่โปร่งใสเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแปลของคุณ นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่ปลอดภัย
คุณสมบัติเด่นของ Unbabel
- เข้าถึงการแปลใน 90 ภาษา
- ใช้ประโยชน์จากการผสมผสานระหว่างปัญญาประดิษฐ์และนักแปลมนุษย์เพื่อการแปลคุณภาพสูง
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือหลากหลาย เช่น Zendesk, Salesforce และ HubSpot
- ประเมินคุณภาพของการแปลเพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้อง
- ปรับแต่งกระบวนการแปลให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
- ใช้แม่แบบสำเร็จรูป
ข้อจำกัดของ Unbabel
- อาจทำผิดพลาดในการแปล
- ผู้ใช้บางรายได้ร้องเรียนเกี่ยวกับระยะเวลาการแปลที่ยาวนาน
ราคาของ Unbabel
- เริ่มต้น: มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $0. 00050 ต่อคำ โดยมีข้อผูกพันขั้นต่ำ $30,000 ต่อปี
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $0. 00046 ต่อคำ โดยมีข้อผูกพันขั้นต่ำ $125,000 ต่อปี
คะแนนและรีวิวของ Unbabel
- G2: 4. 6/5 (190 รีวิว)
- Capterra: 3. 8/5 (4 รีวิว)
9. สมาร์ทแคท
Smartcat เป็นเครื่องมือแปลภาษาด้วย AI ที่ให้การแปลตามบริบทและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย มีการทำงานร่วมกันเป็นทีมและการแปลที่รวดเร็ว ทำให้เหมาะสำหรับองค์กรระดับโลกและทีมงานต่างๆ คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวน
คุณภาพและความถูกต้องของการแปลจะดีขึ้นเมื่อคุณใช้งานอย่างต่อเนื่อง เครื่องมือนี้รองรับมากกว่า 280 ภาษาและ 50 รูปแบบไฟล์ คุณสามารถเชื่อมต่อกับการผสานรวมกว่า 30 รายการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Smartcat
- เข้าถึงอภิธานศัพท์และหน่วยความจำการแปลเพื่อความสม่ำเสมอที่ดีขึ้น
- ดูคะแนนความถูกต้องสำหรับคู่ภาษาเฉพาะ
- แปลเป็น 280+ ภาษา
- ใช้ประโยชน์จากการผสมผสานระหว่างความเชี่ยวชาญของมนุษย์กับการแปลด้วย AI
- ใช้พลังของ GPT-4 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแปล
- ใช้การจับคู่ด้วย AI เพื่อค้นหาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาที่ดีที่สุด
- แก้ไขและตรวจสอบเนื้อหาที่แปลแล้วใน Smartcat Editor
ข้อจำกัดของ Smartcat
- ไม่มีเวอร์ชันฟรี
- ผู้ใช้บางรายได้ร้องเรียนเกี่ยวกับการสนับสนุนลูกค้าที่ไม่ตอบสนอง
ราคาของ Smartcat
- เริ่มต้น: $99/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Smartcat
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (130+ รีวิว)
10. การแปล Reverso
Reverso ใช้แบบจำลองการแปลภาษาด้วยเครื่องแบบประสาทเทียมเพื่อให้การแปลที่ฟังดูเป็นธรรมชาติและถูกต้องสำหรับมากกว่า 25 ภาษา คุณสามารถพิมพ์ข้อความหรือเพิ่มเอกสารเช่น PPT, เอกสาร Word หรือ PDF ได้
แอปฟรีนี้ช่วยให้คุณเข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การบุ๊กมาร์ก โหมดมืด ปราศจากโฆษณา และการแปลด้วยคลิกเดียว คุณสามารถใช้พจนานุกรมที่ผสานรวมเพื่อแก้ไขและปรับแต่งผลลัพธ์ของคุณ ตรวจสอบไวยากรณ์โดยใช้การตรวจสอบไวยากรณ์ในตัว และปรับปรุงการออกเสียงโดยการฟังข้อความ
แอปนี้พร้อมใช้งานสำหรับ Mac, Windows, iOS, Android, Chrome และ Firefox
คุณสมบัติเด่นของ Reverso Translation
- รับบริการแปลภาษาที่ง่ายและรวดเร็ว
- สร้างคำศัพท์และเรียนรู้ด้วยบัตรคำ
- เข้าถึงตัวอย่างในเนื้อหา
- แปลเอกสารและข้อความได้อย่างง่ายดาย
- ได้รับประโยชน์จากระบบป้องกันข้อมูลที่แข็งแกร่ง
- ปลดล็อกการแปลข้อความที่ยาวขึ้น การแปลทันที และไม่มีโฆษณาด้วยเวอร์ชันชำระเงิน
ข้อจำกัดของการแปล Reverso
- มีฟีเจอร์มากมายในเวอร์ชันที่ชำระเงิน
- รองรับภาษาน้อยกว่าทางเลือกอื่น
ราคาการแปลของ Reverso
- ฟรี
- พรีเมียม: €9.99/เดือน
- นักแปลองค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวการแปลของ Reverso
- G2: 5/5 (1 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
11. Systran
Systran เป็นซอฟต์แวร์แปลภาษาแบบเรียลไทม์ที่เหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการร่วมมือกับลูกค้าและพนักงานทั่วโลก. ซอฟต์แวร์นี้ถูกใช้โดยบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลกในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น Deloitte, Nestle, และ Swiss Post.
รองรับมากกว่า 55 ภาษา และให้บริการการแปลตัวอักษรได้ถึง 5,000 ตัวอักษรในเวอร์ชันฟรี. เวอร์ชันเสียค่าใช้จ่ายให้บริการคุณสมบัติการแปลเฉพาะทาง, การแปลข้อความไม่จำกัดจำนวน, และการแปลเอกสาร.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Systran
- รับประกันนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แข็งแกร่งเพื่อการคุ้มครองข้อมูล
- ฝึกโมเดล AI ของคุณเองเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า
- รับบริการแปลที่เฉพาะเจาะจงตามอุตสาหกรรมและโดเมน
- ปรับแต่งการแปลให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ
- สร้างอภิธานศัพท์และหน่วยความจำการแปลของคุณ
- ใช้พจนานุกรมผู้ใช้ขั้นสูง
- ระบุกฎที่กำหนดเองเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์การแปล
ข้อจำกัดของ Systran
- การแปลเอกสารมีให้บริการเฉพาะในเวอร์ชันที่ชำระเงินเท่านั้น
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
ราคาของ Systran
- ฟรี
- โปร พลัส: €19.99/เดือน/ผู้ใช้
- โปรพรีเมียม: €44.99/เดือน/ผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Systran
- G2: 4. 8/5 (2 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (6 รีวิว)
การใช้ประโยชน์จากพลังของเครื่องมือแปลภาษาด้วย AI
ตั้งแต่การแปลแบบเรียลไทม์ไปจนถึงโซลูชันที่ปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะ AI เครื่องมือแปลสามารถทำได้ทั้งหมด สิ่งเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าสู่ตลาดใหม่ ๆ บุคคลสามารถสำรวจดินแดนที่ไม่คุ้นเคย และผู้คนสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่หลากหลายมากขึ้น
กระบวนการแปลภาษาด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) มอบความถูกต้องแม่นยำสูง ความเข้าใจบริบท ต้นทุนต่ำ และการแปลที่รวดเร็ว เมื่อเลือกเครื่องมือของคุณ ควรพิจารณาความถูกต้อง ความรวดเร็ว อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ และจำนวนภาษาที่รองรับ
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่ครอบคลุมมากขึ้นซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการแปลของคุณในทุกขั้นตอน ClickUp จะไม่ทำให้คุณผิดหวัง มันรองรับทีมทุกขนาดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนสมัครบัญชี ClickUp ฟรีของคุณวันนี้ !