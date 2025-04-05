10 ตัวแทน AI ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ

จมอยู่กับตารางงานในสเปรดชีต, การแจ้งเตือนใน Slack, และการประชุมที่ควรจะส่งอีเมลแทน? เคยเจอมาแล้ว, ผ่านมาแล้ว.
ก่อนที่ตัวแทน AI จะเข้ามา ครึ่งหนึ่งของวันทำงานของผู้จัดการโครงการหมดไปกับการอัปเดตงาน การเขียนรายงานสถานะ และการไล่ตามกำหนดเวลาที่ดูเหมือนจะวิ่งเร็วกว่าฉันเสมอ
แต่ปรากฏว่าการใช้เครื่องมือ AI อย่างชาญฉลาดสามารถทำให้วันทำงานของผู้จัดการโครงการง่ายขึ้นได้โดยการอัตโนมัติงาน ปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากร และเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ ซึ่งนำไปสู่การเสร็จสิ้นงานได้เร็วขึ้นและประสบความสำเร็จในโครงการ
หลังจากทดสอบทุกอย่างตั้งแต่ตัวติดตามงานไปจนถึงตัวสร้างรายงาน เราได้รวบรวม 10 ตัวแทน AI ที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณ ทำงานได้เร็วขึ้น ลดความเครียด และในที่สุดก็มุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญ มาเริ่มกันเลย
⏰ สรุป 60 วินาที
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติด้วย AI และการวิเคราะห์โครงการแบบเรียลไทม์
- Notion AI: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดทำเอกสารอัจฉริยะและการค้นหาความรู้
- Trello AI: เหมาะที่สุดสำหรับการอธิบายงานและการจัดหมวดหมู่ด้วยปัญญาประดิษฐ์
- Asana AI: เหมาะที่สุดสำหรับการอัปเดตโครงการและรายงานโดยอัตโนมัติ
- วันจันทร์ AI: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการและข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- Wrike AI: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความเสี่ยงเชิงคาดการณ์และรายงาน AI
- Taskade AI: เหมาะที่สุดสำหรับรายการงานที่สร้างโดย AI และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- Ayanza AI: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพทีมด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
- HiveMind AI: เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนโครงการและสรุปการประชุมด้วยปัญญาประดิษฐ์
- SmartSuite AI: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของเอกสารและการเพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์ด้วยปัญญาประดิษฐ์
ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์คืออะไร?
ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์คือผู้ช่วยดิจิทัลที่ไม่เพียงแค่ทำตามคำสั่งเท่านั้น แต่ยังเรียนรู้ ปรับตัว และดำเนินการแทนคุณ ช่วยในการทำงานอัตโนมัติ ตัดสินใจอย่างชาญฉลาด และแม้กระทั่งเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา
แต่พวกมันทำงานอย่างไรกันแน่? มาดูกันทีละขั้นตอน:
- รับรู้โลก: ตัวแทน AI รวบรวมข้อมูลจากอีเมล แดชบอร์ดโครงการ และข้อมูลแบบเรียลไทม์
- วิเคราะห์และทำความเข้าใจ: พวกเขาประมวลผลข้อมูลเพื่อจดจำรูปแบบ ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และโอกาส
- ตัดสินใจอย่างชาญฉลาด: จากการวิเคราะห์ของพวกเขา พวกเขาจะแนะนำหรือดำเนินการโดยอัตโนมัติ
- เรียนรู้และพัฒนา: ยิ่งทำงานมาก ยิ่งฉลาดขึ้น! ตัวแทน AI จะปรับปรุงการตัดสินใจของพวกเขาตลอดเวลา
ไม่ใช่ทุกเอเจนต์ AI จะเหมือนกันมีเอเจนต์ AI หลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทถูกออกแบบมาเพื่อทำงานเฉพาะด้าน บางประเภทเก่งในการคำนวณตัวเลข ในขณะที่บางประเภทเก่งในการเขียนอัปเดตหรือรักษาความสอดคล้องของงาน
แต่ให้ระลึกไว้ว่าการเพิ่มขึ้นของจำนวนตัวแทน AI นี้ตามมาด้วยความท้าทายที่เกิดจากปัญญาประดิษฐ์
ซึ่งรวมถึงการหลงทางในคำแนะนำที่ไม่ชัดเจน การพยายามตามวิธีการทำงานของคุณไม่ทัน และการบางครั้งทำตัวเหมือนพักดื่มกาแฟมากเกินไปเมื่อพูดถึงความแม่นยำ
ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ช่วยในการบริหารโครงการอย่างไร?
คุณอยากจะมีตัวคุณเองอีกคนเพื่อจัดการกับการอัปเดตโปรเจ็กต์ที่น่าเบื่อและการเขียนรายงานได้ไหม? นี่คือวิธีที่ตัวแทน AI สามารถช่วยคุณทิ้งเครื่องมือและวิธีการจัดการโปรเจ็กต์แบบดั้งเดิมได้:
📌 ทำงานอัตโนมัติ: จัดการการกำหนดเวลา, การมอบหมายงาน, และการแจ้งเตือน
📌 ให้ข้อมูลเชิงลึก: ระบุความเสี่ยงและประสิทธิภาพที่ต่ำก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น
📌เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: ปรับสมดุลปริมาณงาน จัดลำดับความสำคัญของงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร
📌 เสริมสร้างการสื่อสาร: สรุปการประชุม ร่างอีเมล และช่วยให้ทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
คำเตือนอย่างเป็นมิตร: AI ไม่ได้มาแทนที่ผู้จัดการโครงการ แต่ผู้จัดการโครงการที่ใช้ AI จะปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของกำหนดเวลา ความซับซ้อนของโครงการ และการพร้อมใช้งานของทีมเพื่อให้งานดำเนินไปตามแผน
อ่านเพิ่มเติม: ความแตกต่างระหว่างแมชชีนเลิร์นนิงและปัญญาประดิษฐ์
สิ่งที่ควรพิจารณาในตัวแทน AI สำหรับการจัดการโครงการ
การเลือกตัวแทน AI ที่เหมาะสมอาจหมายถึงความแตกต่างระหว่างการประหยัดเวลาหลายชั่วโมงกับการเสียเวลาไปกับการตั้งค่า นี่คือสิ่งที่ควรใส่ใจ:
คุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาในตัวแทนปัญญาประดิษฐ์
- การอัตโนมัติของงาน: ทำให้การอัปเดตงาน, การติดตามความคืบหน้า, และการแจ้งเตือนเป็นอัตโนมัติ — คุณไม่ต้องติดอยู่กับการอัปเดตด้วยตนเอง
- ข้อมูลเชิงลึกเชิงคาดการณ์: ระบุความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆ และแนะนำแนวทางในการรักษาความก้าวหน้าด้วยข้อมูลเชิงลึกเชิงคาดการณ์
- การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP): ให้คำแนะนำในชีวิตประจำวัน เช่น "ย้ายสิ่งนี้ไปสัปดาห์หน้า"—ไม่จำเป็นต้องใช้คำสั่งแบบหุ่นยนต์
- ความปลอดภัยของข้อมูล: ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลด้วยโปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรมตั้งแต่วันแรก
- ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์: นำเสนอข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ดที่นำเสนอข้อสรุปที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ไม่ใช่แค่ข้อมูลดิบ
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ทำให้การตั้งค่าและการใช้งานประจำวันง่ายขึ้นด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ
10 ตัวแทน AI ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ
ลองดู 10 ตัวแทน AI สำหรับการจัดการโครงการเหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ราบรื่น และกำจัดงานที่ไม่จำเป็น:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติด้วย AI และการวิเคราะห์โครงการแบบเรียลไทม์)
ClickUp คือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานโซลูชันการจัดการโครงการของ ClickUp ผสานกับศักยภาพของ AI เปลี่ยนแปลงวิธีที่ผู้จัดการโครงการจัดการงาน จัดลำดับความสำคัญของงาน และทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติ
ClickUp Brain
ClickUp Brainทำให้การจัดการโครงการฉลาดขึ้นโดยครอบคลุมสามด้านหลัก: คำตอบ, การกระทำ, และการเขียน ทั้งหมดในที่เดียว
ต้องการอัปเดตโครงการหรือไม่? เพียงถาม และมันจะดึงคำตอบที่เกี่ยวข้องกับบริบทจากงาน เอกสาร และความคิดเห็นของคุณ โดยไม่ต้องค้นหาข้อมูลด้วยตนเองเลย
ต้องการสร้างงานสำหรับสมาชิกในทีมจากการประชุมสแตนด์อัพล่าสุดของคุณหรือไม่? เพียงถาม Brain แล้วมันจะสร้างงานพร้อมรายละเอียดที่ถูกต้องจากเธรดแชทและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเมื่อคุณติดขัดในการเขียนอะไรก็ตามตั้งแต่จดหมายอีเมลไปจนถึงคำอธิบายงาน มันจะสร้างเนื้อหาที่ตรงจุดอย่างน่าประหลาดใจซึ่งสอดคล้องกับน้ำเสียงและโทนเสียงของแบรนด์คุณ
เอกสารและการสื่อสารเป็นอีกหนึ่งด้านที่ ClickUp Brain โดดเด่นอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการร่างรายงาน การปรับแต่งข้อความ หรือการสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุม คุณสามารถ ทำให้เสร็จได้ในคลิกเดียว
ต้องการอัปเดตอย่างรวดเร็วใช่ไหม? แค่ ถาม ClickUp Brain อะไรก็ได้ เช่น:
- สถานะของโครงการ X เป็นอย่างไรบ้าง? ใครกำลังทำงานในโครงการ Y?
- งานใดบ้างที่มีความเสี่ยงที่จะไม่ทันกำหนดเวลา?
- ความคืบหน้าของงานที่มีความสำคัญสูงของฉันในสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรบ้าง?
- ใครมีงานที่ค้างชำระมากที่สุดในโครงการของเรา?
- คุณช่วยสรุปข้อมูลสำคัญจากการประชุมทีมครั้งล่าสุดได้ไหม?
- งานใดบ้างที่มีความเสี่ยงที่จะไม่ทันกำหนดเวลา?
- สมาชิกทีมคนใดที่ทำงานหนักเกินไปในตอนนี้?
Brain ดึงข้อมูลอัปเดตสำคัญ การสนทนาที่ผ่านมา และรายงานต่าง ๆ ออกมาได้ภายในไม่กี่วินาที นอกจากนี้ยังแนะนำกำหนดส่ง เตือนงานที่ค้างอยู่ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีใครทำงานหนักเกินไป หากงานล่าช้า เพียงแค่ขอให้ Brain ปรับเปลี่ยนไทม์ไลน์ตามความคืบหน้าและความเชื่อมโยงของงาน ระบบจะปรับตารางงานของคุณโดยอัตโนมัติ
โซลูชันการจัดการโครงการ ClickUp
ClickUp Brain ยังเป็นพลังขับเคลื่อนของClickUp Project Management Solutions อีกด้วย คุณจึงไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างหลายแอป
คุณจะได้รับระบบจัดการงาน เอกสารโครงการ และการทำงานร่วมกันของทีมในแพลตฟอร์มเดียวที่ทรงพลัง มันช่วยให้กระบวนการทำงานของโครงการทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น ตั้งแต่การวางแผน การดำเนินการ ไปจนถึงการติดตามและรายงานผล
เทมเพลตแผนงานการจัดการโครงการ ClickUp
เพื่อให้การทำงานราบรื่นขึ้น คุณสามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์โดยใช้เทมเพลตสำเร็จรูป เช่นเทมเพลตแผนงานการจัดการโครงการของ ClickUpได้เพียงไม่กี่คลิก
เทมเพลตนี้มาพร้อมกับงานและงานย่อยที่คุณสามารถมอบหมายให้กับทีมของคุณได้ ทำให้ง่ายต่อการแบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนที่ง่ายต่อการดำเนินการ
ด้วยแผนภูมิแกนต์และไทม์ไลน์ คุณสามารถเห็นได้ว่าอะไรกำลังเป็นไปตามแผน อะไรที่กำลังล่าช้า และสามารถปรับเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ ได้โดยไม่ทำให้แผนทั้งหมดเสียหาย
เทมเพลตรีวิวการจัดการโครงการ ClickUp
เมื่อโครงการของคุณเริ่มดำเนินการแล้ว การติดตามประสิทธิภาพก็ง่ายไม่แพ้กัน.แบบฟอร์มการทบทวนการจัดการโครงการของ ClickUpให้คุณมีกรอบการทำงานที่ง่ายเพื่อวางแผนสิ่งที่ทำงานได้ดี, สิ่งที่ทำให้โครงการช้าลง, และสิ่งที่ต้องการการปรับเปลี่ยนทิศทาง.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- 🚀 กระบวนการทำงานด้วย AI: อัตโนมัติงานประจำ การอัปเดตสถานะ และกิจวัตรของกระบวนการทำงาน เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญได้
- 📊 ข้อมูลเชิงลึกอัจฉริยะ: รับสรุปข้อมูลโดย AI ทันที พร้อมรายการดำเนินการและอัปเดตความคืบหน้า เพื่อให้คุณควบคุมทุกโปรเจกต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อความจำนวนมาก
- 📝 ผู้ช่วยเขียนด้วย AI: เขียนสรุปการประชุม สร้างรายงาน และร่างข้อความได้ในไม่กี่วินาทีด้วยเนื้อหาที่สร้างโดย AI
- 🔍 ค้นหาทันทีและถาม-ตอบ: ถาม ClickUp Brain เกี่ยวกับคำถามที่เกี่ยวกับการทำงานและรับคำตอบที่ถูกต้องทันที
- 🛠️ การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ: ทำงานร่วมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Google Drive, Zoom และแอปอื่นๆ กว่า 600 รายการ เพื่อการทำงานที่เชื่อมต่อกัน
- 📅 การจัดตารางเวลาและการวางแผนด้วยระบบ AI: ใช้ AI เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงาน, เสนอเส้นตาย, และจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- 🎯 เทมเพลตการจัดการโครงการสำเร็จรูป:เลือกจากเทมเพลตการจัดการโครงการที่ขับเคลื่อนด้วย AI หลากหลายรูปแบบ สำหรับการวางแผนโครงการ การจัดการงาน และการทำงานอัตโนมัติของขั้นตอนการทำงาน เพื่อเริ่มต้นได้ทันที
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ข้อบกพร่องของ UX ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว เช่น การสูญเสียโฟกัสขณะพิมพ์
- ผลลัพธ์บางส่วนที่สร้างโดย AI รู้สึกทั่วไปและขาดความลึกซึ้ง
ราคาของ ClickUp
ClickUp มีราคาที่ยืดหยุ่นสำหรับขนาดทีมที่แตกต่างกัน:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
การเปลี่ยนมาใช้ ClickUp สำหรับทุกทีมได้มอบศูนย์กลางที่รวมทุกอย่างไว้สำหรับทุกทีมและผู้ใช้ของเราให้สามารถทำงานของตนเองได้พร้อมกับการติดตามโครงการของทีมอื่น ๆ ได้ด้วย ชุดคุณสมบัติและเครื่องมือที่ ClickUp มอบให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีม CS, ทีมขาย, และทีมพัฒนาของเราในการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลทั่วทั้งบริษัท!
2. Notion AI (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดทำเอกสารอัจฉริยะและการค้นหาความรู้)
Notion AI ทำให้การจัดการงานราบรื่นขึ้นมาก มันดึงข้อมูลจาก Notion, Slack และ Google Drive มาให้คุณโดยไม่ต้องสลับแอปไปมา ฟีเจอร์สรุปข้อมูลมีประโยชน์สำหรับเอกสารยาว และการเปลี่ยนบันทึกการประชุมเป็นรายการที่ต้องทำช่วยประหยัดเวลา
มันสามารถแนะนำรายการที่ต้องดำเนินการได้โดยอัตโนมัติ เครื่องมือการเขียนและการแก้ไขนั้นใช้ได้พอสมควร โดยเฉพาะสำหรับการร่างหรือการแปลอย่างรวดเร็ว แต่จะดีที่สุดสำหรับการจัดระเบียบข้อมูลที่กระจัดกระจายไว้ในที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion AI
- 🔍 ค้นหาด้วยพลัง AI: ค้นหาข้อมูลจาก Notion, Slack, Google Drive และอื่น ๆ
- 📊 การวิเคราะห์เอกสารและข้อมูล: สกัดข้อมูลเชิงลึกและสรุปสาระสำคัญจากไฟล์ PDF และรูปภาพ
- 📝 ผู้ช่วยเขียนด้วย AI: ร่างบันทึกการประชุม, สรุปโครงการ, และรายงาน
- 📅 การทำงานอัตโนมัติ: สร้างงาน อัปเดตสถานะ และสรุปการสนทนา
ข้อจำกัดของ Notion AI
- เวอร์ชันฟรีของ Notion AI ให้จำนวนคำสั่ง AI จำกัด (20)
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
ราคาของ Notion AI
Notion AI มีให้บริการเป็นส่วนเสริมสำหรับพื้นที่ทำงาน Notion:
- 8 ดอลลาร์/สมาชิก/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- 10 ดอลลาร์/สมาชิก/เดือน (เรียกเก็บรายเดือน)
คะแนนและรีวิวของ Notion AI
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบ AI เพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
3. Trello AI (เหมาะที่สุดสำหรับการอธิบายงานและการจัดหมวดหมู่ด้วยปัญญาประดิษฐ์)
Trello AI เพิ่มชั้นที่มีประโยชน์ให้กับ Trello โดยไม่ทำให้สิ่งต่างๆ ซับซ้อน มันสามารถสรุปการอัปเดตได้อย่างรวดเร็ว ทำความสะอาดบันทึก และเปลี่ยนการสนทนาที่ยาวให้กลายเป็นรายการที่ต้องทำ—ซึ่งยอดเยี่ยมมากหากคุณกำลังจัดการกับงานหลายอย่างพร้อมกัน คุณสมบัติการสร้างเนื้อหานั้นทำงานได้ดีสำหรับการร่างคำอธิบายงานหรือการขัดเกลาข้อความ
สิ่งที่โดดเด่นคือมันดึงงานที่ต้องทำจากบทสนทนาโดยอัตโนมัติและจัดระเบียบเป็นรายการตรวจสอบ คำสั่ง /ai ทำให้ทุกอย่างรู้สึกเร็วขึ้นโดยไม่เปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณใช้ Trello อยู่แล้ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello AI
- 📌 การสกัดรายการที่ต้องดำเนินการ: ระบุงานสำคัญจากบันทึกและการสนทนาเพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้น
- 📊 การจัดหมวดหมู่ภารกิจอัตโนมัติ: จัดเรียงภารกิจตามเนื้อหา ความเร่งด่วน และลำดับความสำคัญของทีม
- 💡 ระดมความคิดและสร้างแนวคิด: ขยายหัวข้อเพื่อช่วยในการวางแผนโครงการและการอภิปราย
- 📅 การปรับปรุงกระบวนการทำงาน: อัปเดตความคืบหน้า, กำหนดลำดับความสำคัญ, และปรับปรุงการจัดสรรงาน
ข้อจำกัดของ AI ใน Trello
- เน้นที่การช่วยเหลือด้วย AI ที่ใช้ข้อความเป็นหลัก
- ขาดระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ขั้นสูงเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
ราคาของ Trello AI
Trello AI รวมอยู่ในแผนพรีเมียมและแผนองค์กรของ Trello:
- พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $17.50/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว AI ของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Trello อย่างไรบ้าง?
ฉันใช้ Trello ทุกวันเพื่อติดตามงานและเป้าหมายของฉัน มันใช้งานง่ายและปรับแต่งได้สะดวกมาก อีกทั้งดีไซน์ก็สวยงาม นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับ Jira ได้ด้วยหากคุณต้องการ
4. Asana AI (ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับการอัปเดตโครงการอัตโนมัติ)
Asana AI เปรียบเสมือนเพื่อนร่วมทีมที่รู้เสมอว่าอะไรคือสิ่งถัดไป มันมอบหมายงาน กำหนดเส้นตาย จัดเรียงคำขอ และจัดการทรัพยากรโดยไม่ต้องมีการเตือนอยู่ตลอดเวลา คุณสามารถสร้างตัวแทน AI แบบกำหนดเองได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด เพื่อจัดการกับงานที่น่าเบื่อ เช่น การติดตามการอนุมัติหรือการส่งการอัปเดต
มันกระตุ้นให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ต้องการความสนใจ แนะนำกรอบเวลา และปรับสมดุลปริมาณงาน เพื่อให้คุณใช้เวลาในการจัดระเบียบน้อยลง และใช้เวลาในการทำงานจริงมากขึ้น ข้อมูลของคุณยังคงปลอดภัยในขณะที่ AI ดูแลงานที่ซ้ำซากให้คุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Asana AI
- 📌 สถานะอัจฉริยะ: สร้างการอัปเดตโครงการแบบเรียลไทม์ตามความคืบหน้าของงานและกิจกรรมล่าสุด
- 📝 สรุปอัจฉริยะ: ให้บริการสรุปงานและโครงการโดยอัตโนมัติเพื่อให้ทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
- 🚀 กฎอัจฉริยะ: อัตโนมัติการจัดสรรงาน, วันครบกำหนด, และการอัปเดตโครงการโดยใช้กฎที่สร้างโดย AI
- 🔍 แชทอัจฉริยะ: รับคำตอบสำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ทันทีและดึงข้อมูลสำคัญ
ข้อจำกัดของ Asana AI
- ฟีเจอร์ AI ไม่ได้รวมอยู่ในแผนฟรีของ Asana
- ขาดบริบทในโครงการที่ซับซ้อน
ราคาของ Asana AI
- เริ่มต้น: $10. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Asana AI
- G2: 4. 4/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (13,000+ รีวิว)
📮 ClickUp Insight: เราเพิ่งค้นพบว่ามี 33% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ ส่งข้อความถึง 1 ถึง 3 คนทุกวันเพื่อรับบริบทที่ต้องการ.
แต่จะเป็นอย่างไรถ้าคุณมีข้อมูลทั้งหมดบันทึกไว้และพร้อมใช้งาน?
ด้วยClickUp Brain AI Knowledge Managerอยู่เคียงข้างคุณ การสลับบริบทจะกลายเป็นเรื่องในอดีต เพียงถามคำถามจากพื้นที่ทำงานของคุณ แล้ว ClickUp Brain จะดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณและ/หรือแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่ออยู่ขึ้นมา!
5. วันจันทร์ AI (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการและข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล)
AI วันจันทร์ช่วยให้ชีวิตของผู้จัดการโครงการง่ายขึ้นด้วยการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงานและการจัดการงาน มันมอบหมายงานให้กับคนที่เหมาะสม จัดเรียงข้อมูลตามความเร่งด่วน และตรวจจับความเสี่ยงก่อนที่จะบานปลาย
การจัดการความเสี่ยงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของมันช่วยให้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นถูกตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆ ป้องกันการเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดในนาทีสุดท้าย นอกจากนี้ ผู้ช่วย AI (หรือ 'ผู้ช่วยดิจิทัล') ยังจัดการงานประจำ ทำให้มีเวลาว่างสำหรับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์มากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI ในวันจันทร์
- 📊 การสกัดข้อมูลอัจฉริยะ: สกัดข้อมูลสำคัญจากไฟล์, อีเมล, และรายงาน
- 🔍 การวิเคราะห์ความรู้สึก: ตรวจจับความรู้สึกเชิงบวก เชิงกลาง หรือเชิงลบในข้อความและข้อเสนอแนะ
- 📅 การจัดการความเสี่ยงด้วยระบบ AI: ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในโครงการและให้คำแนะนำในการป้องกัน
- 📁 เทมเพลตที่ได้รับการปรับปรุงด้วย AI: ให้บริการเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและการติดตามโครงการ
ข้อจำกัดของ AI ในวันจันทร์
- เน้นไปที่ระบบอัตโนมัติและการสกัดข้อมูลมากกว่าการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
- แผนการกำหนดราคาไม่มีประสิทธิภาพสำหรับทีมขนาดเล็ก
ราคา AI วันจันทร์
- พื้นฐาน: $9/เดือน ต่อที่นั่ง
- มาตรฐาน: $12/เดือน ต่อที่นั่ง
- ข้อดี: $19/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
วันจันทร์ การจัดอันดับและรีวิว AI
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 12,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (5,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Monday ว่าอย่างไร?
นี่คือรีวิว G2:
ผลผลิตของเวลาที่เราได้รับเพิ่มขึ้น ควบคู่กับความสามารถในการทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติ ช่วยลดเวลาในการดำเนินการของงานต่างๆ พร้อมทั้งเพิ่มความเข้าใจง่ายและความเป็นอิสระภายในแพลตฟอร์ม
6. Wrike AI (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความเสี่ยงเชิงคาดการณ์และรายงาน AI)
Wrike AI เป็นปัญญาประดิษฐ์สำหรับการจัดการโครงการที่ช่วยให้ทีมทำงานได้มากขึ้นโดยไม่ต้องกังวลกับเรื่องเล็กน้อย มันทำนายความเสี่ยง แนะนำสิ่งที่ควรให้ความสำคัญต่อไป และทำงานประจำให้เป็นอัตโนมัติ
ต้องการติดตามการสนทนายาวๆ หรือไม่? Wrike AI จะสรุปให้ มีบันทึกการประชุมหรือไม่? มันจะเปลี่ยนเป็นงานย่อยโดยอัตโนมัติ ด้วยคำสั่งเสียงและรายงานทันที การจัดการโครงการจะรู้สึกเครียดน้อยลง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike AI
- 📌 การคาดการณ์ความเสี่ยงด้วย AI: ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในโครงการและแนะนำกลยุทธ์การลดความเสี่ยง
- 📊 รายงานที่สร้างโดย AI: สรุปความคืบหน้าของงาน งานที่ค้างอยู่ และการกระจายงาน
- 📁 การจัดการงานด้วยเสียง: สร้างและจัดการงานได้อย่างง่ายดายด้วยคำสั่งเสียง
ข้อจำกัดของ Wrike AI
- ปัญญาประดิษฐ์มีประสิทธิภาพน้อยกว่าเมื่อจัดการโครงการที่ซับซ้อน
- แอปพลิเคชันมือถือขาดคุณสมบัติที่จำเป็น ทำให้การใช้งาน AI บนมือถือมีข้อจำกัด
ราคาของ Wrike AI
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรและระดับสูงสุด: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Wrike AI
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3700+)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2700 รายการ)
7. Taskade AI (เหมาะที่สุดสำหรับรายการงานที่สร้างโดย AI และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์)
Taskade AI ช่วยสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ, สปรินต์, และแผนผังความคิดโดยอัตโนมัติ ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการเริ่มต้น ฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลา ในขณะที่แชทบอท AI ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าให้คำแนะนำทันที
มันมีประโยชน์อย่างยิ่งหากคุณกำลังจัดการโครงการหลายโครงการ ด้วยแบบฟอร์มอัจฉริยะและเครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Taskade AI
- 📌 การอัตโนมัติของงานด้วย AI: สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ งานย่อย และกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างโดยอัตโนมัติ
- 📊 ตัวแทน AI ที่ปรับแต่งได้: ฝึกฝนตัวแทน AI เพื่อจัดการงาน สร้างรายงาน และติดตามความคืบหน้าของโครงการ
- 📁 แผนผังความคิดและแผนผังลำดับขั้นตอน: ขอความช่วยเหลือในการสร้างภาพโครงการและแบ่งงานที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อย
- 💬 การผสานแชทกับ AI: เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ข้อจำกัดของ AI ใน Taskade
- ผู้ใช้ไม่สามารถเพิ่มคีย์ API ของตนเองได้ และถูกจำกัดให้ใช้เฉพาะโมเดล GPT-4 และ GPT-4 mini เท่านั้น
- ระบบอัตโนมัติไม่สามารถโอนย้ายระหว่างบัญชีได้
ราคาของ Taskade AI
- ฟรี: ฟีเจอร์ AI มีจำกัด
- ข้อดี: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $100/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ AI Taskade
- G2: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Taskade อย่างไรบ้าง?
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย. การจัดการโครงการสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับสมาชิกทีมทุกคน. สร้างงานได้ง่าย. ตัวสร้างกระบวนการทำงานด้วย AI ช่วยได้มาก. การแบ่งปันบทบาทให้กับสมาชิกทีม ทำให้รู้สึกดีส่วนตัว.
อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบบันทึกคอร์เนลใน Google Docs, Word และ ClickUp
8. Ayanza AI (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพทีมด้วยปัญญาประดิษฐ์)
Ayanza AI ช่วยระดมความคิด, จัดระเบียบการเขียน, และค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว. งานถูกจัดระเบียบอย่างเรียบร้อยเป็นรายการ, บันทึก, และเป้าหมาย, ทำให้การติดตามความคืบหน้าง่ายขึ้น.
ระบบ AI สามารถทำให้กระบวนการทำงานที่เป็นกิจวัตรเป็นอัตโนมัติและแนะนำรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์ต่างๆ ทำให้คุณสามารถติดตามโครงการต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Ayanza AI
- 📌 คู่คิดสร้างสรรค์ด้วย AI: สร้างไอเดียและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของทีม
- 📝 ผู้ช่วยความรู้อัจฉริยะ: สร้างคำตอบและข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วสำหรับคำถามของทีม
- 📅 พื้นที่ทำงานร่วมกัน: รับพื้นที่ที่มีโครงสร้างสำหรับบันทึก รายการ และเป้าหมาย
- 📁 ฟีดข่าวที่ขับเคลื่อนด้วย AI: ให้ทีมของคุณได้รับข้อมูลโครงการล่าสุดแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ AI Ayanza
- เวอร์ชันมือถือแตกต่างจากเวอร์ชันเดสก์ท็อป ทำให้ยากต่อการเปลี่ยนระหว่างอุปกรณ์
- ความสามารถของ AI ขั้นสูงถูกจำกัดเฉพาะแผนระดับสูงสุดเท่านั้น
การกำหนดราคาของ Ayanza AI
- ฟรี: $0/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- อัลตร้า: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Ayanza AI
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
9 HiveMind AI (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนโครงการที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการสรุปการประชุม)
HiveMind AI ช่วยลดภาระงานหนักในการบริหารโครงการให้ง่ายดายขึ้น สามารถวางแผนโครงการทั้งหมด สร้างงาน และแนะนำขั้นตอนการทำงานตามลำดับความสำคัญของทีมได้ทั้งหมดด้วยคำสั่งง่ายๆ ฟีเจอร์ AI นี้ยังสะดวกสำหรับการร่างวาระการประชุม สรุปการสนทนา และแม้แต่สร้างคำตอบอีเมล
ด้วย Hive Notes การประชุมจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถระดมความคิด สร้างภาพ และแปลเนื้อหา ทำให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ HiveMind AI
- 📌วางแผนโครงการทันที: สร้างแผนโครงการที่มีโครงสร้างและรายการงานได้ในไม่กี่วินาที
- 📊การ์ดการกระทำที่ขับเคลื่อนด้วย AI: เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้โดยอัตโนมัติ
- 📝 การสร้างเนื้อหา: สร้างวาระการประชุม, บทความบล็อก, และแผนธุรกิจ
- 📅 การสร้างภาพอัตโนมัติ: ออกแบบภาพและกราฟิกที่ไม่ซ้ำใครจากข้อความที่ป้อน
ข้อจำกัดของ HiveMind AI
- มันไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้ และมีเส้นทางการเรียนรู้เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือจัดการโครงการอื่น ๆ
- เครื่องมือสร้างภาพยังขาดความละเอียดอ่อนและต้องการการปรับปรุง
ราคาของ HiveMind AI
- เริ่มต้น: $1/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ HiveMind AI
- G2: 4. 6/5 (570+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างการวิศวกรรมคำสั่ง, เทคนิค, และการนำไปใช้ในทางปฏิบัติ
10. สมาร์ทสูท เอไอ (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของเอกสารและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์)
SmartSuite AI ช่วยให้ทีมลดงานที่ซ้ำซ้อนโดยร่างรายงาน จัดเรียงความคิดเห็น และจัดระเบียบข้อมูลโดยอัตโนมัติ มีประโยชน์สำหรับการสร้างการอัปเดตโครงการ อีเมล และสรุปข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
คำสั่ง AI แบบกำหนดเองเป็นลูกเล่นที่ดี ช่วยให้ทีมสามารถปรับแต่งขั้นตอนการทำงานและอัตโนมัติงานประจำตามความต้องการของพวกเขา ทำให้ทุกคนใช้เวลาน้อยลงกับงานธุรการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SmartSuite AI
- 📌 การจัดการเอกสารด้วยระบบ AI: สร้าง ปรับปรุง และจัดหมวดหมู่เอกสารโครงการและรายงาน
- 📊 การประมวลผลงานอัตโนมัติ: มอบหมาย ติดตาม และจัดลำดับความสำคัญของงานตามความต้องการของกระบวนการทำงาน
- 📝 การเขียนและแก้ไขโดย AI: สร้างร่างบล็อก รายงาน และเอกสารข้อความอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเนื้อหาที่สร้างโดย AI
- 📅 คำแนะนำ AI แบบกำหนดเอง: ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานและทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติด้วยคำแนะนำที่ออกแบบเฉพาะสำหรับคุณ
- 📁 เอกสารอัจฉริยะด้วย AI: ผสาน AI เข้ากับระบบจัดการเอกสารของ SmartSuite เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ
ข้อจำกัดของ SmartSuite AI
- การปรับแต่งการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานมีจำกัด และขาดการผสานรวมกับแพลตฟอร์มการทำงานอัตโนมัติอื่น ๆ
- ขาดคุณสมบัติสำคัญ เช่น การซ่อนร่องรอยการทำงานอัตโนมัติในอีเมล
ราคาของ SmartSuite AI:
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $35/เดือน
- ลายเซ็น: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ SmartSuite AI
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง SmartSuite อย่างไรบ้าง?
SmartSuite ติดตั้งง่าย มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมทุกสิ่งที่คุณต้องการ และเน้นย้ำคุณสมบัติที่ดีที่สุดทั้งหมดในซอฟต์แวร์การจัดการการทำงานและการดำเนินงานแบบไม่ต้องเขียนโค้ดหรือเขียนโค้ดน้อย
อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างตัวแทน AI เพื่อการอัตโนมัติที่ดีขึ้น
เลือกตัวแทน AI ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ
การบริหารโครงการมักเกี่ยวข้องกับการจัดการงานที่ไม่มีที่สิ้นสุด การติดตามการอัปเดต และการสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันเพื่อให้ได้ภาพรวมที่ครบถ้วน เครื่องมือ AI สัญญาว่าจะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น แต่ไม่ใช่ทุกเครื่องมือที่จะช่วยลดความวุ่นวายได้จริง
Notion AI, Trello AI และ Asana AI มีระบบอัตโนมัติในบางส่วน แต่คุณยังคงต้องรวบรวมสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกันจากแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน
ClickUp พลิกโฉมการทำงานด้วยการรวมการจัดการงาน การจัดตารางเวลาอัจฉริยะ รายงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI และระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ไว้ในที่เดียว ทำให้คุณใช้เวลาในการจัดระเบียบงานน้อยลง และใช้เวลาในการทำงานให้สำเร็จมากขึ้น
อยากเห็นการทำงานจริงไหม?สมัครใช้ ClickUpวันนี้เลย! 🙌