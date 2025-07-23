13 ตัวแทน AI ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ทุกผู้จัดการโครงการและผู้นำทีมต่างรู้ถึงความรู้สึกนี้—รายการที่ต้องทำของคุณเพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่คุณจะตรวจสอบรายการได้ และมันยากที่จะตามทันการเปลี่ยนแปลง
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าบางงานของคุณไม่ต้องการความสนใจจากคุณมากอีกต่อไป?
นั่นคือจุดที่ตัวแทน AI เข้ามามีบทบาท
ตัวแทน AI ขับเคลื่อนประสิทธิภาพการทำงานอย่างแข็งขัน ปรับตัวเข้ากับกระบวนการทำงาน และตัดสินใจแบบเรียลไทม์ที่เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะพาคุณไปดู 13 ตัวแทน AI ที่ดีที่สุด ซึ่งสามารถช่วยให้คุณปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จัดลำดับความสำคัญได้ดีขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณอย่างจริงจัง
ตัวแทน AI ที่ดีที่สุดสำหรับประสิทธิภาพการทำงานในภาพรวม
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|*ราคา
|ClickUp
|– การจัดการโครงการด้วย AI ผ่าน ClickUp Brain- อัตโนมัติงานด้วยเวิร์กโฟลว์แบบไม่ต้องเขียนโค้ด- สร้างเนื้อหาด้วย AI Writer สำหรับการทำงาน- สรุปการอัปเดตและปรับปรุงการทำงานร่วมกันด้วย Chat Agents
|ทีมที่จัดการโครงการที่ซับซ้อน เอกสาร และการทำงานร่วมกันในที่เดียว
|แผนฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|โนชั่น เอไอ
|– ดึงข้อมูลเชิงลึกจาก Notion, Slack และ Google Drive – ใช้ GPT-4 และ Claude ในการตอบกลับตามบริบท – สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำโดยอัตโนมัติจากเนื้อหาที่ไม่มีโครงสร้าง – ช่วยจัดระเบียบเอกสารและบันทึกการประชุม
|การสร้างเอกสารและการจัดการความรู้สำหรับทีมที่ทำงานแบบอะซิงโครนัส
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|กู้คืน AI
|– การจัดตารางงานด้วยระบบ AI สำหรับงาน, นิสัย, และการประชุม – ติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละงานและการประชุม – ซิงค์ความพร้อมใช้งานกับ Slack, CRM, และปฏิทิน – จัดลำดับความสำคัญของการสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวด้วยการแบ่งเวลาอัจฉริยะ
|การเพิ่มประสิทธิภาพปฏิทินอัจฉริยะและการจัดการเวลาโฟกัส
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|Motion AI
|– กำหนดเวลาและปรับเปลี่ยนกำหนดการงานโดยอัตโนมัติ – ทำนายความล่าช้าของโครงการและปรับปริมาณงานให้เหมาะสม – ลิงก์ประชุม AI ป้องกันช่วงเวลาที่ไม่ต้องการประชุม – ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานพร้อมเทมเพลตสำเร็จรูป
|การวางแผนงานและโครงการพร้อมการจัดตารางเวลาอัจฉริยะสำหรับบุคคลและทีม
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือนต่อผู้ใช้
|Fellow. แอป
|– สร้างสรุปการประชุม, รายการที่ต้องดำเนินการ, และการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ – แม่แบบสำหรับการวางแผนก่อนการประชุม – ซิงค์บันทึกและถอดความไปยัง CRM – จัดเก็บข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมทั้งหมดไว้ในที่เดียว
|ทีมที่มีการประชุมบ่อย ต้องการการติดตามผลที่ชัดเจนและบันทึกที่รวมศูนย์
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $11 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|แกรมม่าไร AI
|– ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโทนเสียงและความชัดเจนแบบเรียลไทม์ – ตรวจสอบการคัดลอกผลงานจากแหล่งข้อมูลนับล้าน – เชื่อมต่ออย่างลึกซึ้งกับแอปและเบราว์เซอร์ต่าง ๆ – แนะนำการเขียนด้วย AI สำหรับอีเมล เอกสาร และอื่น ๆ
|เขียนเนื้อหาที่สะอาด ปราศจากข้อผิดพลาด บนทุกแพลตฟอร์ม
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $30 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|SaneBox
|– ตัวกรองอัจฉริยะเพื่อจัดเรียงอีเมลตามความสำคัญ- ยกเลิกการสมัครรับอีเมลด้วย SaneBlackHole- ระงับการแจ้งเตือนอีเมลเพื่อลดความวุ่นวาย- สรุปประจำวันสำหรับการอัปเดตที่มีความสำคัญต่ำ
|การจัดการกับอีเมลที่มากเกินไปและเพิ่มประสิทธิภาพกล่องจดหมาย
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $3.49 ต่อเดือน
|อินทูอิท แอสซิสต์
|– เปลี่ยนบันทึกและใบเสร็จเป็นใบแจ้งหนี้ – ปรับแต่งข้อมูลทางการเงินด้วยคำแนะนำจาก AI – เตือนใบแจ้งหนี้และติดตามลูกค้าอย่างชาญฉลาด – เชื่อมต่อกับ QuickBooks, TurboTax, Mailchimp
|การทำให้การบัญชีธุรกิจขนาดเล็กและการวิเคราะห์กระแสเงินสดเป็นระบบอัตโนมัติ
|ราคาตามความต้องการ
|อินเตอร์คอม AI
|– การสนับสนุนลูกค้าด้วย AI ผ่าน Fin Agent- สรุปการสนทนาแบบเรียลไทม์และคำแนะนำในการตอบกลับ- กล่องข้อความรวมทุกแพลตฟอร์ม- ศูนย์ช่วยเหลืออัจฉริยะพร้อมบริการช่วยเหลือตนเอง
|ทีมที่ต้องการการสนับสนุนที่รวดเร็วและเน้น AI เป็นหลัก พร้อมทางเลือกจากมนุษย์ในกรณีจำเป็น
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $39/เดือนต่อผู้ใช้
|เกิลแอน เอไอ
|– การค้นหา AI ทั่วทั้งบริษัทในแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมด – ผู้ช่วยอัจฉริยะเพื่อสรุปเอกสารและสร้างเนื้อหา – คำตอบที่ปรับให้เหมาะกับบทบาทและกิจกรรม – สร้างกราฟความรู้ที่สามารถค้นหาได้
|คำตอบที่รวดเร็วและการสนับสนุนเนื้อหาสำหรับทีมที่ต้องใช้ความรู้มาก
|ราคาตามความต้องการ
|ออโต้จีพีที
|– ดำเนินการงานที่ซับซ้อนด้วยข้อมูลนำเข้าที่น้อยที่สุด – ใช้ความจำในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล – แบ่งเป้าหมายใหญ่เป็นงานย่อยที่ AI สามารถจัดการได้ – สรุปเอกสารด้วย GPT-3.5 และ GPT-4
|การทำให้กระบวนการทำงาน การวิจัย และงานที่ต้องทำหลายขั้นตอนเป็นอัตโนมัติ
|ราคาตามความต้องการ
|เหนือมนุษย์
|– การคัดกรองด้วย AI เพื่อจัดเรียงอีเมลได้รวดเร็วขึ้น- คีย์ลัดสำหรับการตอบกลับทันที- ปฏิทินและข้อมูลเชิงลึกทางสังคมในอีเมล- การแจ้งเตือนติดตามผลและการติดตามการมีส่วนร่วม
|ประสิทธิภาพในการทำงานอีเมลด้วยการคัดแยกอย่างรวดเร็วและการปรับแต่งเฉพาะบุคคลอย่างลึกซึ้ง
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $30/เดือนต่อผู้ใช้
|RescueTime AI
|– ติดตามและรายงานเวลาที่ใช้ไปกับเครื่องมือต่างๆ - ช่วงโฟกัสที่ช่วยตัดสิ่งรบกวน - ข้อมูลเชิงลึกประจำวันเกี่ยวกับรูปแบบการทำงาน - การแจ้งเตือนเป้าหมายเพื่อสร้างนิสัยที่ดีขึ้น
|ผู้ทำงานคนเดียวและทีมที่ติดตามเวลาเพื่อปรับปรุงความมุ่งมั่น
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9/เดือนต่อผู้ใช้
ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์คืออะไร?
ตัวแทน AI คือโปรแกรมซอฟต์แวร์อัจฉริยะที่ทำงานซับซ้อน ตัดสินใจ และปรับตัวตามข้อมูล พวกเขาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ประมวลผลข้อมูล และดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง
การใช้การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองตลอดเวลา ทำให้มีความยืดหยุ่นและตอบสนองได้ดีขึ้น
ปัญญาประดิษฐ์ในที่ทำงานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจที่ซับซ้อน ลดความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร นอกเหนือจากการดำเนินการแล้ว ตัวแทนยังพัฒนาอย่างต่อเนื่องและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ ทำให้พวกเขามีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับความมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ตัวแทน AI ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
มาสำรวจตัวแทน AI ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้คุณพบตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการในการทำงานของคุณ 📊
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการด้วย AI, การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, และการร่วมมือ)
ClickUpคือแอป ครบวงจรสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการสื่อสารในทีมเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
พบกับ ClickUp Autopilot Agents: เพื่อนร่วมทีม AI ของคุณ
สิ่งที่ทำให้ ClickUp แตกต่างอย่างแท้จริงคือAI Agentsรุ่นถัดไป — ที่เรียกว่า Autopilot Agents — ซึ่งถูกสร้างขึ้นในแพลตฟอร์มโดยตรง AI Agents เหล่านี้ไม่ใช่แค่บอทหรือระบบอัตโนมัติธรรมดา แต่เป็นเพื่อนร่วมงานดิจิทัลที่ชาญฉลาดซึ่งสามารถเข้าใจเป้าหมายของคุณ ตัดสินใจ และดำเนินการต่างๆ ภายในพื้นที่ทำงานของคุณได้
ClickUp Autopilot Agents สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมากโดย:
- การอัตโนมัติของกระบวนการทำงานหลายขั้นตอน: ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการสร้างงานการรับลูกค้าใหม่ ระบบ AI Agent สามารถมอบหมายสมาชิกทีม ตั้งกำหนดเวลา ส่งอีเมลต้อนรับ และอัปเดตสถานะโครงการได้โดยอัตโนมัติ—ไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์
- ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเชิงรุก: ตัวแทนจะตรวจสอบพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อค้นหาสิ่งกระตุ้น (เช่น งานที่เคลื่อนย้ายไปยังขั้นตอนใหม่หรือกำหนดเวลาใกล้ถึง) และดำเนินการที่เหมาะสม เช่น ยกระดับปัญหาเร่งด่วน ส่งการแจ้งเตือน หรือสร้างสรุป
- ปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ: คุณสามารถสร้างตัวแทนที่ปรับแต่งได้เองโดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ ปรับให้เข้ากับกระบวนการเฉพาะของทีมคุณ ไม่ว่าจะเป็น การอนุมัติเนื้อหา การวางแผนสปรินต์ หรือการรายงานที่เกิดขึ้นเป็นประจำ
อยากเห็นจริงๆ ไหมว่าเมื่อตัวแทน AI เข้าใจบริบทการทำงานของคุณจริงๆ แล้วจะเป็นอย่างไร? ชมวิธีที่ตัวแทน AI ของ Atlassian ใช้ความรู้ภายในบริษัทเพื่อมอบคำตอบที่มีความละเอียดอ่อนอย่างแท้จริงดูการสาธิตได้ที่นี่ →
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ClickUp AI Agents สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ (เช่น Slack, Google Calendar หรือ Salesforce) เพื่อให้การทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและสอดคล้องกันทั้งหมด
ClickUp Automation: ปรับปรุงการทำงานซ้ำๆ ให้มีประสิทธิภาพ
ClickUp Automationช่วยลดงานซ้ำซากให้คุณ ทำให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญได้ ตั้งแต่การมอบหมายงาน การอัปเดตสถานะ ไปจนถึงการส่งการแจ้งเตือนและการซิงค์ข้อมูล มันทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นเบื้องหลัง
AI Builder ทำให้การตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟกซ์เป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ แทนที่จะต้องกำหนดกฎการทำงานอัตโนมัติด้วยตัวเอง คุณสามารถอธิบายสิ่งที่คุณต้องการได้ในภาษาที่เข้าใจง่าย เช่น "มอบหมายผู้ตรวจสอบโดยอัตโนมัติเมื่องานย้ายไปยังขั้นตอน 'กำลังตรวจสอบ'" และ ClickUp Brain จะกำหนดกฎให้คุณทันที
ข้อมูลเชิงลึก สรุป และผู้ช่วยส่วนตัวที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
ClickUp Brainยกระดับการจัดการงานด้วย AI ไปอีกขั้นด้วยการทำงานอัตโนมัติ สรุปการอัปเดตโครงการ และให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ทั่วทั้งองค์กร สร้างขึ้นในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUp จึงเป็นเสมือนมือและสมองเพิ่มเติมที่ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ClickUp AI Agentsคือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ผสานอยู่ในแพลตฟอร์ม ClickUp โดยตรง ตัวช่วยเหล่านี้สามารถทำงานอัตโนมัติในขั้นตอนหลายขั้นตอน ตัดสินใจ และดำเนินการต่าง ๆ ภายใน ClickUp ได้อย่างครอบคลุม มากกว่าแค่การทำงานอัตโนมัติของงานพื้นฐานเท่านั้น คุณสามารถสร้างตัวแทนเฉพาะตามความต้องการ โดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติให้เหมาะสมกับกระบวนการเฉพาะของคุณ
ในฐานะซอฟต์แวร์วิเคราะห์เชิงคาดการณ์ Brain ใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่คาดการณ์ล่วงหน้าสำหรับการพยากรณ์ระยะเวลาโครงการและความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น AI จะวิเคราะห์ระยะเวลาโครงการที่ผ่านมาและการใช้ทรัพยากรเพื่อคาดการณ์ความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นในโครงการปัจจุบัน ช่วยให้ผู้จัดการสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากนี้การใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวช่วยให้สามารถติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัตโนมัติการอัปเดตที่เป็นกิจวัตร และช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างราบรื่น
และถ้าคุณชอบการโต้ตอบแบบไม่ต้องใช้มือ? ClickUp Brain Max นำเอเจนต์ AI มาสู่เดสก์ท็อปของคุณด้วยคำสั่งเสียงแบบกดเพื่อพูด ทำให้คุณสามารถมอบหมายงานหรือรับการอัปเดตโดยไม่ต้องสัมผัสแป้นพิมพ์
ผู้บันทึกการประชุม AI และความยืดหยุ่นของโมเดล
ClickUp Brain ยังมีฟีเจอร์AI Notetakerที่สามารถเข้าร่วมการโทร บันทึกการประชุม สร้างสรุป และดึงรายการที่ต้องดำเนินการ โดยเชื่อมโยงบันทึกกับงานและโครงการใน ClickUp ได้โดยตรง
ผู้ใช้ ClickUp Brain สามารถเลือกระหว่างโมเดล AI ชั้นนำ—รวมถึง OpenAI, Claude และ Gemini—ได้โดยตรงภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ มอบความยืดหยุ่นและการควบคุมประสบการณ์ AI ของคุณได้อย่างเต็มที่
สำหรับการตอบกลับอย่างรวดเร็ว มีคำตอบที่เขียนไว้ล่วงหน้าหรือแปลงบันทึกสั้นๆ ให้เป็นข้อความที่เรียบร้อย ช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีการแชทมากเกินไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ให้โครงการดำเนินต่อไป แม้ในขณะที่คุณไม่อยู่: ตัวแทน AI(ตัวแทนอัตโนมัติ) สามารถทำงานอัตโนมัติในกระบวนการที่ซับซ้อนและมีหลายขั้นตอน และพึ่งพาเพื่อนร่วมงานดิจิทัลที่ทำงานเชิงรุกเพื่อจัดการงานต่างๆ เบื้องหลัง
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นบนงาน เอกสาร และโครงการต่างๆ ด้วยClickUp Docs พร้อมแบ่งปันไอเดีย กำหนดเวลา และการอัปเดตต่างๆ ได้ทันที
- สรุปความคืบหน้าของงาน: สร้างสรุปโดย AI อย่างรวดเร็ว เน้นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านลำดับความสำคัญ วันที่ครบกำหนด และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการทำงานร่วมกัน
- ปรับแต่งแดชบอร์ด: แสดงภาพความคืบหน้าของโครงการและติดตามตัวชี้วัดสำคัญผ่านแดชบอร์ด ClickUp
- กำหนดและติดตามเป้าหมาย: กำหนดเป้าหมาย ClickUp ที่ชัดเจนและวัดผลได้ ถ่ายทอดเป้าหมายไปยังทีมของคุณ และทำให้การติดตามความคืบหน้าเป็นอัตโนมัติ
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ: เชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือยอดนิยมอย่าง Google Calendar, Salesforce, GitHub และ Microsoft Teams เพื่อทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้น
- ค้นหาทุกอย่างได้อย่างรวดเร็ว: ใช้ClickUp Connected Searchเพื่อค้นหางาน เอกสาร แชท และไฟล์ได้ทันทีโดยไม่ต้องสลับแอป
- จับทุกข้อมูลจากการประชุมโดยอัตโนมัติ:ClickUp AI Notetakerช่วยคุณบันทึกการประชุม, สรุปการหารือ, และดึงข้อมูลการกระทำ—เชื่อมโยงโดยตรงกับโปรเจ็กต์ของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แอปมือถือของ ClickUp อาจไม่มีฟีเจอร์ขั้นสูงบางอย่างที่ใช้งานได้บนเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- มันมีชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุม ซึ่งต้องการการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
ราคาของ ClickUp
ตารางราคา
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,040+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
2. Notion AI (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเอกสารและการทำงานร่วมกันเป็นทีม)
Notion AI เปลี่ยนแปลงวิธีการที่ทีมจัดการโครงการ วิเคราะห์ข้อมูล และตัดสินใจ
ความสามารถในการดึงข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ, สกัดความรู้จากเอกสาร, และทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ ทำให้มันมากกว่าผู้ช่วยการเขียนเพียงอย่างเดียว มันคือตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยให้ทีมของคุณมีระเบียบ, ลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง, และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานได้รวดเร็วขึ้น
Notion AI ผสานการทำงานกับพื้นที่ทำงานของคุณ ซึ่งหมายความว่ามันเข้าใจบริบทอ้างอิงฐานความรู้ของ AI และช่วยจัดโครงสร้างงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion AI
- ค้นหา Notion, Slack, Google Drive และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เพื่อคำตอบทันที
- ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับพื้นผิวจากความรู้ขององค์กรโดยอัตโนมัติ
- ใช้ GPT-4 และ Claude ในการให้คำตอบที่เกี่ยวข้องสำหรับทุกคำถาม
- สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำโดยอัตโนมัติจากบันทึกการประชุม อีเมล และการโทรขาย
ข้อจำกัดของ Notion AI
- ฟีเจอร์ของ Notion AI ยังไม่พร้อมใช้งานบนแอปพลิเคชันมือถือในขณะนี้ ทำให้การเข้าถึงสำหรับผู้ใช้ที่เดินทางไม่สะดวก
- ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่าความสามารถของตัวแทนนั้นยากต่อการใช้งาน
ราคาของ Notion AI
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิว Notion AI
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,400+ รีวิว)
🔍 คุณรู้หรือไม่? การทำหลายอย่างพร้อมกันช่วยลดประสิทธิภาพการทำงาน งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการสลับไปมาระหว่างงานต่างๆ สามารถลดประสิทธิภาพได้ถึง 40% เนื่องจากสมองต้องพยายามโฟกัสใหม่ทุกครั้ง
3. Reclaim AI (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพตารางเวลา)
Reclaim AI เป็นผู้ช่วยจัดตารางเวลาอัจฉริยะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมและบุคคลต่างๆ สามารถปรับตารางเวลาของตนให้เหมาะสมที่สุดโดยไม่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง
มันปกป้องเวลาโฟกัสของคุณ ป้องกันการหมดไฟด้วยระบบควบคุมสมดุลระหว่างงานและชีวิตที่ชาญฉลาด และยังสามารถซิงค์กับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack และ Asana เพื่อให้การทำงานของคุณไม่สะดุด ไม่ว่าคุณจะต้องการอัตโนมัติการประชุม ปกป้องวันที่ไม่มีการประชุม หรือติดตามวิธีที่ทีมของคุณใช้เวลา Reclaim AI คือผู้จัดการเวลาที่ปรับตัวได้ซึ่งปรับตารางเวลาของคุณให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
กู้คืนคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI
- กำหนดเวลาสร้างนิสัยด้วยระบบ AI โดยอัตโนมัติ พร้อมการระงับเวลาที่ยืดหยุ่น การจัดลำดับความสำคัญ และการจัดตารางใหม่โดยอัจฉริยะ
- ติดตามเวลาในการประชุม งาน และกิจวัตรต่าง ๆ ด้วยการติดตามเวลาส่วนตัวและการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล
- ซิงค์การกำหนดเวลาการทำงานกับ Slack, เครื่องมือ CRM และเว็บฮุคเพื่ออัปเดตความพร้อมใช้งาน, อัตโนมัติการทำงาน, และเพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือ
ทวงคืนข้อจำกัดของ AI
- การตั้งค่า Reclaim AI อาจใช้เวลานานและอาจรู้สึกซับซ้อนเกินไปสำหรับผู้ใช้ทั่วไป
- คุณสมบัติการจัดตารางการประชุมขาดตัวเลือกการปรับแต่ง เช่น การเพิ่มคำถามสำหรับผู้ได้รับเชิญ ทำให้ไม่เหมาะที่จะใช้แทนที่อย่างสมบูรณ์
คืนราคา AI
- Lite: ฟรี
- เริ่มต้น: 10 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
กู้คืนคะแนนและรีวิว AI ของคุณ
- G2: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🔍 คุณรู้หรือไม่? ดนตรีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้—แต่เฉพาะประเภทที่เหมาะสมเท่านั้น ดนตรีบรรเลง โดยเฉพาะดนตรีคลาสสิกหรือเสียงบรรยากาศ ช่วยเพิ่มสมาธิ ในขณะที่เพลงที่มีเนื้อร้องอาจทำให้เสียสมาธิจากงานที่ต้องใช้ความตั้งใจสูง
📮 ClickUp Insight: ประมาณ60% ของพนักงานตอบกลับข้อความทันทีภายใน 10 นาที แต่การถูกรบกวนแต่ละครั้งอาจใช้เวลาถึง23 นาทีในการกลับมาโฟกัสงานเดิม ทำให้การตอบกลับอย่างรวดเร็วต้องแลกมาด้วยประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลง
นั่นคือจุดที่ClickUpช่วยคุณได้ ระบบอัตโนมัติจะจัดการการอัปเดตตามปกติ ความคิดเห็นที่มอบหมายจะช่วยให้รายการที่ต้องดำเนินการเป็นระเบียบ และ ClickUp Brain จะสรุปประเด็นสำคัญของการสนทนา—เพื่อให้คุณรับรู้ทุกเรื่องโดยไม่ต้องเสียสมาธิกับสิ่งรบกวนที่ไม่จำเป็น ลดการสลับบริบท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน!
4. Motion AI (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานและโครงการพร้อมข้อมูลเชิงลึกจาก AI)
Motion เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานและโครงการที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถจัดตารางงานโดยอัตโนมัติ ปรับปรุงกระบวนการทำงานของทีม และทำให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่นตามแผนที่วางไว้ ระบบจะจัดลำดับความสำคัญของงานตามกำหนดเวลา ความเกี่ยวข้องของงาน และขีดความสามารถในการทำงานของทีม ทำให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันโดยไม่ต้องมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
ต่างจากเครื่องมือจัดการโครงการ AI แบบดั้งเดิม Motion จัดการเวลาของคุณอย่างจริงจัง มันทำนายระยะเวลาการเสร็จสิ้นของโครงการ ป้องกันการชนกันของตารางเวลา และปรับลำดับความสำคัญโดยอัตโนมัติเมื่อแผนเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติเด่นของ Motion AI
- คาดการณ์และป้องกันไม่ให้เกิดการพลาดกำหนดเวลาโดยการวิเคราะห์ความพร้อมใช้งานของทีมและปริมาณงานแบบเรียลไทม์ และระบุความเสี่ยงก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น
- ทำให้การทำงานเป็นระบบอัตโนมัติด้วยเทมเพลตเพื่อจัดการการสร้างงาน การมอบหมายงาน การจัดตารางเวลา และการก้าวหน้าของขั้นตอน
- ปรับแผนโครงการเมื่อมีการดำเนินงานเสร็จสิ้น โดยจะปรับเปลี่ยนกำหนดเวลาและความรับผิดชอบโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง
- ปรับปรุงการจัดตารางเวลาให้มีประสิทธิภาพด้วย ลิงก์การประชุม ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งให้ความสำคัญกับการประชุมที่มีคุณค่าสูง ในขณะที่ปกป้องเวลาที่ต้องใช้สมาธิและบังคับใช้ช่วงเวลาห้ามประชุม
ข้อจำกัดของ Motion AI
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพบข้อบกพร่องเป็นครั้งคราวภายในแอปพลิเคชัน
- Motion AI ไม่รองรับการผสานรวมกับแอปของบุคคลที่สามมากเท่ากับเครื่องมืออื่น ๆ
- มันไม่มีคุณสมบัติสำหรับการประเมินผลรายสัปดาห์หรือการติดตามเวลาในหมวดหมู่ของงานต่าง ๆ
- เครื่องมือนี้รองรับเฉพาะปฏิทิน Gmail และ Outlook เท่านั้น ซึ่งอาจจำกัดสำหรับผู้ใช้ที่พึ่งพาบริการปฏิทินอื่น ๆ เช่น iCloud
ราคาของ Motion AI
- บุคคล: 34 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: 20 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจมืออาชีพ: กำหนดราคาเอง
คะแนนและรีวิว Motion AI
- G2: 4. 1/5 (110+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
🧠 เกร็ดความรู้: การทำงานสัปดาห์สั้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ ประเทศที่ทดลองทำงานเพียงสี่วันต่อสัปดาห์พบว่าพนักงานมีประสิทธิภาพเท่าเดิม—บางครั้งอาจมากกว่า—ในขณะที่ได้สมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตที่ดีขึ้น
5. Fellow. app (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานของการประชุมและเพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือของทีม)
Fellow คือผู้ช่วยประชุม AI ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานก่อน ระหว่าง และหลังการประชุมทุกครั้ง โดยอัตโนมัติในการจดบันทึก ติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ และรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมไว้ในที่เดียว เพื่อให้ทุกการสนทนาส่งผลลัพธ์ที่มีความหมาย
ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ประเภทนี้จะดำเนินการจัดระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมอย่างเชิงรุกโดยผสานการทำงานโดยตรงกับปฏิทิน ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) และเครื่องมือการทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยให้การนัดหมายเป็นไปอย่างราบรื่น สร้างสรุปการประชุมโดยอัตโนมัติ และติดตามผลตามกำหนดเวลา
คุณสมบัติเด่นของแอป Fellow.
- สร้างข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมด้วย AI โดยขอให้ Fellow Copilot สรุปเนื้อหา รายการที่ต้องดำเนินการ หรือข้อสรุปจากการประชุมที่ผ่านมา
- บังคับใช้แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการประชุมด้วยเครื่องคำนวณต้นทุนในตัว,แม่แบบวาระการประชุมและประสิทธิภาพการทำงาน, และสรุปก่อนการประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสนทนา
- ซิงค์และรวมศูนย์ข้อมูลการประชุมโดยจัดเก็บการบันทึกทั้งหมด, การถอดความ, และบันทึกไว้ในที่เดียวพร้อมการควบคุมความเป็นส่วนตัวเพื่อจัดการการเข้าถึง
- อัปเดตข้อมูล CRM อัตโนมัติโดยการซิงค์การสนทนาในการประชุมกับฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อจำกัดของแอป Fellow.
- รายการที่ต้องดำเนินการไม่ได้ถูกทำให้เป็นอัตโนมัติ ผู้ใช้จำเป็นต้องติดตามและอัปเดตงานด้วยตนเอง
- มีรายงานปัญหาการซิงค์เป็นครั้งคราว ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างอุปกรณ์
Fellow. การกำหนดราคาแอป
- ฟรี
- โซโล: 29 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: $11/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 23 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: 25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
Fellow. คะแนนและรีวิวแอป
- G2: 4. 7/5 (2,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
🤝 เตือนความจำอย่างเป็นกันเอง: ช่วงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพมากที่สุดในแต่ละวันนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล บางคนทำงานได้ดีที่สุดในตอนเช้า ในขณะที่บางคนมีประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงบ่ายหรือเย็น การระบุช่วงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพสูงสุดจะช่วยให้คุณจัดตารางงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. Grammarly AI (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงความชัดเจนของงานเขียน, น้ำเสียง, และสไตล์บนทุกแพลตฟอร์ม)
Grammarly ช่วยปรับปรุงความชัดเจน ความสอดคล้อง และความน่าสนใจในทุกรูปแบบของการสื่อสาร มันปรับโครงสร้างประโยคให้เหมาะสม ปรับโทนเสียงให้เหมาะสม และเขียนย่อหน้าใหม่ทั้งหมดเพื่อความอ่านง่ายยิ่งขึ้น ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้มืออาชีพ นักเรียน และทีมงานสร้างเนื้อหาที่สมบูรณ์แบบ ปราศจากข้อผิดพลาด และสอดคล้องกับข้อความที่ต้องการสื่อ
ด้วยการใช้การโค้ชเชิงกลยุทธ์และระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI Grammarly ทำหน้าที่เป็นผู้แก้ไขส่วนตัวเพื่อให้แน่ใจว่าทุกชิ้นงานเขียนมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Grammarly AI
- ปรับแต่งโทนและสไตล์ด้วยข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ที่ปรับให้เหมาะสมกับความเป็นทางการ ความมั่นใจ และความอ่านง่ายตามกลุ่มเป้าหมายและเจตนา
- สแกนหาการลอกเลียนแบบจากแหล่งข้อมูลนับพันล้านแหล่งเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเป็นต้นฉบับและรักษาความซื่อสัตย์ทางวิชาชีพและทางวิชาการ
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแอปและแพลตฟอร์มมากกว่า 500,000 รายการ รวมถึง Gmail, Google Docs, Slack, Microsoft Word และ Notion
- ตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ด้วยตัวตรวจสอบไวยากรณ์ขั้นสูง เครื่องหมายวรรคตอน และการสะกดคำ
ข้อจำกัดของ AI Grammarly
- อาจมองข้ามข้อผิดพลาดหรือให้คำแนะนำที่ไม่ถูกต้องเป็นครั้งคราว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนหรือเนื้อหาเฉพาะทาง
- Grammarly มีตัวเลือกจำกัดสำหรับผู้ใช้ในการปรับแต่งข้อเสนอแนะที่ให้
ราคาของ Grammarly AI
- ฟรี
- ข้อดี: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวจาก AI ของ Grammarly
- G2: 4. 7/5 (10,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,100 รายการ)
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างตัวแทน AI เพื่อการอัตโนมัติที่ดีขึ้น
7. SaneBox AI (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการอีเมลที่รกและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการจัดเรียงด้วย AI)
SaneBox กรองอีเมลของคุณตามพฤติกรรมในอดีตของคุณ แอปจะศึกษาอีเมลที่คุณเปิด ตอบกลับ หรือลบ เพื่อจัดเรียงข้อความในอนาคตไปยังโฟลเดอร์ต่างๆ
ระบบจะจัดหมวดหมู่ข้อความโดยอัตโนมัติไปยังโฟลเดอร์ต่างๆ เช่น SaneLater สำหรับอีเมลที่ไม่เร่งด่วน, SaneNews สำหรับจดหมายข่าว, และ SaneBlackHole สำหรับผู้ส่งที่คุณไม่ต้องการรับอีเมลจากอีกเลย ตัวแทนจะช่วยให้การติดตามงานเป็นไปอย่างราบรื่น ป้องกันการล้นของกล่องขาเข้า และยังสามารถสร้าง Daily Digest เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบอีเมลที่ไม่จำเป็นได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SaneBox AI
- จัดเรียงอีเมลโดยอัตโนมัติไปยังโฟลเดอร์อัจฉริยะเพื่อลดสิ่งรบกวนและทำให้กล่องขาเข้าของคุณมีสมาธิ
- ยกเลิกการรับอีเมลที่ไม่ต้องการได้ทันทีโดยการลากอีเมลเหล่านั้นไปยัง SaneBlackHole
- เลื่อนการแจ้งเตือนอีเมลที่ไม่เร่งด่วนด้วยฟีเจอร์ Reminders โดยสามารถเลื่อนไปยังเวลาที่คุณต้องการ เพื่อให้คุณมีสมาธิกับงานสำคัญที่ต้องทำในทันที
ข้อจำกัดของ SaneBox
- แม้ว่า AI ของ SaneBox จะถูกออกแบบมาเพื่อกรองและจัดระเบียบอีเมลอย่างมีประสิทธิภาพ แต่อาจเกิดข้อผิดพลาดในการจัดประเภทข้อความเป็นครั้งคราว ซึ่งอาจทำให้อีเมลสำคัญถูกจัดเรียงผิดตำแหน่ง
- ผู้ใช้บางรายพบว่าค่าบริการสมัครสมาชิกของ SaneBox อยู่ในระดับที่สูง
- คุณสมบัติบางอย่างถูกจำกัดเมื่อใช้เอเจนต์กับบัญชี Microsoft 365 ผ่าน Microsoft Graph
ราคา SaneBox
- ของว่าง: $3. 49/เดือน
- อาหารกลางวัน: $5. 99/เดือน
- อาหารเย็น: $16. 99/เดือน
คะแนนและรีวิว SaneBox
- G2: 4. 9/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (70 รีวิว)
8. Intuit Assist (เหมาะที่สุดสำหรับงานด้านการเงินและข้อมูลเชิงลึกที่ปรับให้เหมาะกับคุณ)
Intuit Assist เป็นผู้ช่วยทางการเงินที่ใช้เทคโนโลยี AI สร้างสรรค์ ซึ่งช่วยให้การบันทึกบัญชี การออกใบแจ้งหนี้ และการตัดสินใจสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและบุคคลทั่วไปเป็นเรื่องง่ายขึ้น ระบบนี้ทำงานอัตโนมัติในงานทางการเงินที่เป็นกิจวัตร ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกระแสเงินสดด้วยการเชื่อมต่อกับ QuickBooks, TurboTax, Credit Karma และ Mailchimp
นอกเหนือจากการทำงานอัตโนมัติแล้ว Intuit Assist ยังเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ มันประมวลผลข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง เช่น บันทึกที่เขียนด้วยลายมือ อีเมล และใบเสร็จรับเงิน ให้กลายเป็นใบแจ้งหนี้ รายการค่าใช้จ่าย หรือการคาดการณ์ทางการเงิน
คุณสมบัติเด่นของ Intuit Assist
- สร้างใบแจ้งหนี้และรายการค่าใช้จ่ายจากภาพถ่ายและอีเมลโดยการแปลงบันทึกที่เขียนด้วยลายมือ ใบเสร็จรับเงิน และใบแจ้งหนี้จากผู้ขายให้เป็นบันทึกทางการเงินที่มีโครงสร้าง
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการแจ้งเตือนใบแจ้งหนี้พร้อมปรับโทนการสื่อสารให้เหมาะสม โดยข้อความติดตามผลจะปรับตามประวัติการชำระเงินและความสัมพันธ์กับลูกค้า
- วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินผ่านการสอบถามด้วย AI แบบโต้ตอบเพื่อค้นหาแนวโน้ม ความสามารถในการทำกำไรของลูกค้า และรูปแบบกระแสเงินสด
ข้อจำกัดของ Intuit Assist
- ผู้ใช้ที่พึ่งพาแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามหรือเครื่องมือทางการเงินภายนอกอาจพบการสนับสนุนหรือการทำงานร่วมกันที่จำกัด
- ในขณะที่ Intuit Assist ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อให้บริการคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละราย ผู้ใช้ควรทราบว่าสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลทางการเงินที่ละเอียดอ่อน
ราคาของ Intuit Assist
- ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิว Intuit Assist
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: สร้างกิจวัตรก่อนปิดงาน การจบวันด้วยกิจวัตรประจำ เช่น การทบทวนงานหรือการเก็บของ จะช่วยให้คุณเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เวลาส่วนตัวได้อย่างราบรื่น
9. อินเตอร์คอม AI (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนลูกค้าและระบบการทำงานของบริการอัตโนมัติ)
Intercom ผสานรวมแชทบอท AI เข้ากับทีมสนับสนุนของมนุษย์เพื่อจัดการกับคำถามของลูกค้า AI จะจัดการกับปัญหาทั่วไป เช่น การรีเซ็ตรหัสผ่านหรือการอัปเดตการจัดส่ง ในขณะที่ทีมของคุณจะเข้ามาช่วยในกรณีที่ยากขึ้น ระบบจะจดจำการสนทนาที่ผ่านมา ดังนั้นหากลูกค้ากลับมาพร้อมกับปัญหาเดิม ประวัติการสนทนาทั้งหมดจะปรากฏขึ้น
ต้องการเร่งความเร็วหรือไม่? AI จะแนะนำคำตอบตามตั๋วที่คล้ายกันในอดีต ทำให้ตัวแทนไม่ต้องพิมพ์คำตอบเดิมซ้ำๆ นอกจากนี้ แดชบอร์ดยังแสดงคำถามที่ปรากฏบ่อย ช่วยให้มองเห็นจุดที่ควรปรับปรุง เช่น การเพิ่มคำถามที่พบบ่อยหรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เพื่อประหยัดเวลาของทุกคน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Intercom AI
- PLOY ระบบตัวแทน Fin AI สำหรับการสนับสนุนลูกค้าแบบทันทีโดยการฝึกอบรมมันบนบทความฐานความรู้, ไฟล์ PDF, และ URL เพื่อให้การตอบกลับที่ถูกต้องและเหมือนมนุษย์
- เพิ่มประสิทธิภาพของตัวแทนด้วย Fin AI Copilot โดยการสร้างคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญ, แนะนำการตอบกลับ, และสรุปการสนทนาในเวลาจริง
- มอบการสนับสนุนแบบหลายช่องทางในหลายภาษาโดยการรวมข้อความจากอีเมล แชทสด และแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆ เข้าไว้ในกล่องจดหมายเดียว
- รับบริการด้วยตนเองผ่านศูนย์ช่วยเหลือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อคำตอบทันทีและลดจำนวนคำขอที่เข้ามา
ข้อจำกัดของระบบอินเตอร์คอม AI
- ระบบ AI มีความยืดหยุ่นค่อนข้างจำกัดในแง่ของการปรับแต่งตามความต้องการ ธุรกิจที่ต้องการกระบวนการทำงานหรือการตอบสนองที่ปรับแต่งอย่างเฉพาะเจาะจงอาจพบว่ามันขาดความยืดหยุ่นสำหรับกรณีการใช้งาน AIที่เฉพาะเจาะจง
- ค่าใช้จ่ายอาจสูงเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือสตาร์ทอัพ
ราคาของระบบสื่อสารภายใน AI
- จำเป็น: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ผู้เชี่ยวชาญ: 139 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของระบบอินเตอร์คอม AI
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,300 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (1,000+ รีวิว)
🔍 คุณรู้หรือไม่?พนักงานถึง 87%ระบุว่าพวกเขาจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากสามารถเลือกจำนวนวันที่ทำงานจากที่บ้านได้ เมื่อถูกถามว่าทำไมถึงชอบการทำงานระยะไกล เหตุผลอันดับหนึ่งคือการหลีกเลี่ยงการเดินทางไปทำงาน ส่วนเหตุผลที่สองคือการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
10. Glean AI (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงานด้วยการค้นหาและอัตโนมัติงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
Glean ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงานด้วยการผสานรวมอย่างราบรื่นกับแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce และ Slack ช่วยให้คุณสามารถค้นหา สร้างและใช้ AI เพื่อทำงานอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยร่างอีเมล สรุปการประชุม และวิเคราะห์ข้อมูล
แก่นแท้ของ Glean คือการเป็นศูนย์กลางความรู้ที่รวบรวมข้อมูลของบริษัทจากหลากหลายแพลตฟอร์มเข้าไว้ด้วยกัน โดยให้ผลลัพธ์การค้นหาแบบเรียลไทม์และคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ระบบสามารถปรับตัวให้เข้ากับบทบาทของแต่ละบุคคล โดยเรียนรู้จากข้อมูลในอดีตเพื่อเพิ่มความแม่นยำและความเกี่ยวข้องให้ดียิ่งขึ้นตามเวลา
คุณสมบัติเด่นของ Glean AI
- ดำเนินการค้นหาในที่ทำงานครอบคลุมข้อมูลทั้งหมดของบริษัท, แอปพลิเคชัน, และฐานความรู้, เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานได้รับคำตอบที่ถูกต้องและทันเวลาสำหรับคำถามของพวกเขา
- ใช้ผู้ช่วย AI เพื่อร่างอีเมล สร้างเนื้อหา สรุปเอกสาร และทำงานที่ซับซ้อนให้เป็นอัตโนมัติด้วยคำสั่งที่ปรับแต่งได้
- ใช้กราฟความรู้เพื่อสร้างคลังข้อมูลที่สามารถค้นหาได้ของบุคลากร เนื้อหา และกิจกรรมขององค์กรของคุณ
ข้อจำกัดของ Glean AI
- การตั้งค่าการค้นหาจำเป็นต้องสร้างดัชนีที่ครอบคลุมของข้อมูลบริษัทของคุณ ซึ่งอาจใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูง
- ระบบค้นหาด้วย AI ของ Glean ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นและอาจประสบปัญหาในการประมวลผลคำศัพท์เฉพาะทางในอุตสาหกรรม
ราคา Glean AI
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Glean AI
- G2: 4. 8/5 (130+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🤝 เตือนความจำอย่างเป็นกันเอง: บางครั้ง การไม่ทำอะไรเลยก็เป็นการสร้างสรรค์ได้เช่นกัน ช่วงเวลาแห่งความเงียบสงบ—เช่น การเหม่อลอย การทำสมาธิ หรือการมองออกไปนอกหน้าต่าง—สามารถจุดประกายไอเดียใหม่ ๆ และนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างน่าประหลาดใจ
11. AutoGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการที่ซับซ้อนและการสร้างเนื้อหาด้วยข้อมูลนำเข้าที่น้อยที่สุด)
AutoGPT ทำหน้าที่เหมือนผู้ช่วยดิจิทัลที่แบ่งงานใหญ่ให้กลายเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่สามารถจัดการได้ ให้เป้าหมายกับมัน เช่น 'วิจัยคู่แข่ง' แล้วมันจะวางแผนขั้นตอนต่าง ๆ พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่กำหนดไว้ เครื่องมือนี้เชื่อมต่อกับ GPT-4 เพื่อเข้าใจงานและคิดหาวิธีดำเนินการต่อไป
สำหรับนักพัฒนา มันช่วยเขียนและแก้ไขโค้ดโดยเสนอวิธีแก้ปัญหาหรือตรวจจับข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น บอกมันว่าคุณกำลังพยายามสร้างอะไร แล้วมันจะสรุปขั้นตอนในการเขียนโค้ดหรือช่วยแก้ไขปัญหา เนื่องจากมันทำงานบนคลาวด์ คุณสามารถตั้งค่าเพียงครั้งเดียวและปล่อยให้มันจัดการงานที่ทำซ้ำๆ ในขณะที่คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานอื่นๆ ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AutoGPT
- ดำเนินการงานอัตโนมัติโดยการกำหนดเป้าหมายและอนุญาตให้ AutoGPT แยกย่อยเป้าหมายเหล่านั้นออกเป็นงานย่อย แล้วดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ต้องมีการป้อนข้อมูลจากผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง
- จัดการความจำระยะสั้นและระยะยาวเพื่อรักษาบริบทของงานและปรับปรุงการตัดสินใจให้ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
- สร้างข้อความที่เหมือนมนุษย์ด้วย GPT-4 ช่วยให้สามารถตอบสนองได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกันสำหรับงานหลากหลายประเภท ตั้งแต่การสร้างเนื้อหาไปจนถึงการบริการลูกค้า
- จัดเก็บและสรุปไฟล์ด้วย GPT-3.5 ความสามารถในการจัดระเบียบและย่อเอกสารเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า
ข้อจำกัดของ AutoGPT
- แต่ละการกระทำใน AutoGPT ต้องมีการเรียกใช้โมเดล GPT-4 ซึ่งนำไปสู่ค่าใช้จ่ายที่สูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ต้องใช้หลายขั้นตอน
- มันไม่สามารถแปลงชุดของการกระทำให้เป็นฟังก์ชันที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ทำให้จำเป็นต้องสร้างกระบวนการใหม่สำหรับแต่ละงานใหม่
ราคาของ AutoGPT
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว AutoGPT
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:บันทึกแม่แบบคำสั่ง AIเพื่อเร่งความเร็วในการทำงานและรักษาความสม่ำเสมอในทีมของคุณ
12. Superhuman (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพอีเมลด้วยระบบคัดกรองและจัดการงานโดยใช้ AI)
Superhuman เร่งความเร็วในการจัดการอีเมลของคุณด้วยคีย์ลัดและการดำเนินการอย่างรวดเร็ว แบ่งกล่องจดหมายของคุณออกเป็นส่วนต่างๆ เช่น 'ต้องตอบกลับ' หรือ 'รอได้' และจัดการข้อความต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วด้วยการใช้คีย์บอร์ดเพียงอย่างเดียว แอปนี้จะแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับอีเมลที่คุณตั้งใจจะติดตามผลและให้คุณซ่อนข้อความที่ไม่เร่งด่วนไว้ชั่วคราวได้
ต้องการนัดประชุมหรือไม่? เพียงแค่กดปุ่มไม่กี่ครั้ง ปฏิทินของคุณก็จะปรากฏขึ้นในกล่องข้อความของคุณทันที แอปนี้ยังแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่คุณกำลังติดต่อด้วย เช่น ตำแหน่งงาน บริษัท และโปรไฟล์ทางสังคมของพวกเขา ซึ่งช่วยให้คุณไม่ต้องเปิดแท็บใหม่เพื่อค้นหาข้อมูลของผู้คน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดเหนือมนุษย์
- เร่งการคัดแยกอีเมลด้วยระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI จัดหมวดหมู่และเรียงลำดับอีเมลโดยอัตโนมัติเพื่อการตอบกลับที่ง่ายและรวดเร็ว
- ใช้ ตอบกลับทันที เพื่อสร้างคำตอบอย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการตอบอีเมลที่เป็นกิจวัตรโดยไม่ลดทอนคุณภาพ
- ส่งอีเมลภายหลังด้วย ส่งภายหลัง เพื่อเลือกเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับอีเมลของคุณ
- ติดตามการมีส่วนร่วมทางอีเมลโดยตรวจสอบว่าอีเมลของคุณถูกเปิดเมื่อใดและบนอุปกรณ์ใด พร้อมข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้รับ
ขีดจำกัดเหนือมนุษย์
- ซูเปอร์ฮิวแมนไม่มีแอปสำหรับ Windows โดยตรง ทำให้การเข้าถึงมีข้อจำกัด
- มันผสานการทำงานหลักกับ Gmail และ Outlook โดยไม่มีการรองรับแบบเนทีฟสำหรับบริการอีเมลอื่น ๆ
ราคาเหนือมนุษย์
- เริ่มต้น: 30 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 40 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวเหนือมนุษย์
- G2: 4. 7/5 (800 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
ลองดูทางเลือกเหนือมนุษย์เหล่านี้!
📖 อ่านเพิ่มเติม: ความแตกต่างระหว่างแมชชีนเลิร์นนิงและปัญญาประดิษฐ์
13. RescueTime AI (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามนิสัยดิจิทัลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เวลา)
RescueTime ติดตามว่าคุณใช้เวลาบนคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างไร และให้คุณเห็นเรื่องราวที่แท้จริง คุณสังเกตเห็นว่าคุณใช้เวลาสามชั่วโมงบน YouTube เมื่อคุณคิดว่าเป็นเพียงการพักสั้น ๆ หรือไม่ แอปนี้จะแสดงรูปแบบเหล่านี้ให้คุณเห็นโดยไม่ตัดสิน คุณสามารถติดแท็กเว็บไซต์และแอปต่าง ๆ ว่าเป็นประโยชน์หรือทำให้เสียสมาธิ และตรวจสอบแดชบอร์ดของคุณเพื่อดูว่าเวลาของคุณถูกใช้ไปที่ไหนจริง ๆ
คุณยังสามารถเปิดใช้งานเซสชันโฟกัสเพื่อบล็อกเว็บไซต์ที่ล่อใจซึ่งทำให้คุณเสียสมาธิจากการทำงานได้อีกด้วย แอปจะติดตามช่วงเวลาที่คุณมีสมาธิเหล่านี้เพื่อให้คุณเห็นชั่วโมงที่คุณมีประสิทธิภาพมากที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ RescueTime AI
- บล็อกเว็บไซต์ที่เบี่ยงเบนความสนใจระหว่างช่วงเวลาทำงานที่ต้องการสมาธิด้วย Focus Sessions ซึ่งยังช่วยติดตามประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่ถูกรบกวนของคุณอีกด้วย
- ระบุรูปแบบและแนวโน้มในประสิทธิภาพการทำงานของคุณ โดยเปรียบเทียบผลงานของคุณในแต่ละวันและแต่ละสัปดาห์
- สร้างรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมประจำวัน แนวโน้มประสิทธิภาพการทำงาน และการใช้เวลา เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจนิสัยการทำงานของคุณ
- ตั้งเป้าหมายการทำงานที่ปรับให้เหมาะกับคุณ และรับการแจ้งเตือนเมื่อคุณบรรลุหรือเกินเป้าหมายนั้น ทำให้คุณมีแรงจูงใจและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
ข้อจำกัดของ AI RescueTime
- คุณอาจพบว่าตัวเลือกการปรับแต่งไม่เพียงพอ
- เครื่องมือนี้ต้องการการติดตามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจไม่เหมาะหากคุณต้องการติดตามด้วยตนเองหรือมีความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
ราคาของ RescueTime AI
- โซโล: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว RescueTime AI
- G2: 4. 2/5 (90+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (140+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เรียนรู้ที่จะปฏิเสธ การปกป้องเวลาของคุณช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับงานที่มีคุณค่าสูงแทนที่จะรับภาระมากเกินไป
คุณควรมองหาอะไรในตัวแทน AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน?
ตัวแทน AI ได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นในการปรับปรุงกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แต่ด้วยตัวเลือกมากมาย อาจเป็นเรื่องยากที่จะรู้ว่าตัวเลือกใดจะสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง
เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากตัวแทน นี่คือสิ่งที่ควรสังเกต:
- การอัตโนมัติของงาน: เลือก AI ที่สามารถจัดการงานซ้ำ ๆ เช่น การจัดตารางเวลา, การรวบรวมข้อมูล, การจัดการอีเมล, และการสร้างเนื้อหา เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่าสูงขึ้น
- การผสานการทำงานอัจฉริยะ: รับรองว่าตัวแทน AI ของคุณสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Drive, Slack และ Salesforce ได้อย่างราบรื่น เพื่อการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียว
- ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์: ค้นหาโซลูชันที่ให้สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลทันที เพื่อช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานและตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลอย่างรวดเร็ว
- การปรับให้เหมาะกับบุคคล: มองหาตัวแทนที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของคุณได้ โดยเรียนรู้จากความชอบของคุณและปรับปรุงการช่วยเหลือให้ดีขึ้นตามกาลเวลา
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: รับตัวแทนที่สนับสนุนการทำงานเป็นทีมโดยช่วยร่างเนื้อหา สร้างการอัปเดต และจัดการงาน
- ความสามารถในการปรับขนาดและความยืดหยุ่น: เลือกตัวแทนที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับความต้องการของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นทีมเล็กหรือกำลังจัดการโครงการขนาดใหญ่
การจัดการโครงการด้วยปัญญาประดิษฐ์ ด้วย ClickUp
ตัวแทน AI ที่เราได้กล่าวถึงแต่ละตัวมีวัตถุประสงค์เฉพาะตัว ตั้งแต่การอัตโนมัติของงานไปจนถึงการสื่อสาร พวกมันช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงาน, เพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ, และปรับปรุงการร่วมมือในทีม ทำให้การทำงานประจำวันมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ClickUp โดดเด่นในฐานะโซลูชันครบวงจรที่รวมทุกสิ่งเข้าด้วยกัน
ด้วยคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการทำงานอัตโนมัติที่แข็งแกร่งของ ClickUp คุณสามารถผสานการจัดการโครงการ การมอบหมายงาน และการสื่อสารได้อย่างราบรื่นในแพลตฟอร์มเดียว
ลงทะเบียนใช้ ClickUpและสัมผัสอนาคตของการทำงานวันนี้ 📝