13 ตัวแทน AI ที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาที่ควรสำรวจในปี 2025

หลังจากที่ได้ทดสอบเครื่องมือ AI หลายสิบตัวสำหรับการสร้างเนื้อหา ฉันสามารถบอกคุณได้ว่าพวกมันไม่ได้เหมือนกันทั้งหมด แม้ว่าพวกมันอาจมีคุณสมบัติที่ทับซ้อนกัน แต่พวกมันก็มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
เป็นความจริงที่ว่า AI สามารถเป็นตัวเปลี่ยนเกมในกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณได้ แต่ฉันค้นพบว่าเวทมนตร์ที่แท้จริงอยู่ที่การได้ตัวแทน AI ที่เสริมกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณ ตัวแทน AI ที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนกระบวนการทำงานที่ช้าให้กลายเป็นสิ่งที่เสร็จเร็วขึ้น
อย่างไรก็ตาม ด้วยรายการเครื่องมือ AI ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเรื่องปกติที่จะลังเลว่าควรเลือกเครื่องมือใด ดังนั้น ฉันและทีมงาน ClickUp จึงร่วมมือกันทดลองใช้ตัวแทน AI ต่างๆ สำหรับการสร้างเนื้อหา และสรุปรายชื่อ 13 อันดับแรกที่ดีที่สุด
มาเริ่มกันเลย!
นี่คือตัวแทน AI ชั้นนำสำหรับการสร้างเนื้อหาที่คุณต้องลองในปีนี้:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเนื้อหาและงานด้วยพลังของ AI
- Jasper: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับแบรนด์
- Copy. ai: เหมาะที่สุดสำหรับทีม GTM ในการสร้างและปรับแต่งเนื้อหาให้ตรงตามความต้องการเฉพาะบุคคล
- ผู้เขียน: เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขและปรับปรุงเนื้อหา
- Frase: เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขเนื้อหา การปรับแต่งให้เหมาะสม และการสร้างข้อความสั้น
- ChatGPT: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาฟรี
- Surfer SEO: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งเนื้อหา
- Hypotenuse AI: เหมาะสำหรับการเขียนคำอธิบายสินค้าที่ปรับให้เหมาะกับ SEO
- MarketMuse: เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนเนื้อหา
- ContentBot: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาแบบยาว
- Peppertype AI: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาทางการตลาด
- คำอธิบาย: เหมาะที่สุดสำหรับการตัดต่อวิดีโอและพอดแคสต์
- Writesonic: เหมาะที่สุดสำหรับการเอาชนะภาวะตันทางความคิดและสร้างเนื้อหาที่เป็นมิตรกับ SEO
ตัวแทน AI สำหรับการสร้างเนื้อหาคืออะไร?
ตัวแทน AI สำหรับการสร้างเนื้อหาช่วยสร้างและแก้ไขเนื้อหาตามความต้องการของคุณ และช่วยอัตโนมัติกระบวนการจัดการเนื้อหา พวกเขามีลักษณะเหมือนผู้ช่วยดิจิทัลของคุณที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับงานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาอย่างเฉพาะเจาะจง
คุณสามารถลองใช้ตัวแทน AI ประเภทต่างๆ สำหรับการสร้างเนื้อหาที่มีโครงสร้างได้:
- ตัวแทน AI ที่ใช้ข้อความ: พวกเขาช่วยคุณร่างบทความบล็อก, เนื้อหาเว็บไซต์, หน้าแลนดิ้ง, อีเมล, จดหมายข่าว, ฯลฯ
- ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์เชิงภาพ: ตัวแทนเหล่านี้ออกแบบอินโฟกราฟิก, การนำเสนอ, โพสต์บนโซเชียลมีเดีย, ภาพ 3 มิติ, วิดีโอ และสื่อภาพอื่น ๆ ด้วยคำสั่งที่เป็นข้อความ
- ตัวแทน AI ด้านเสียงและคำพูด: ตัวแทน AI เหล่านี้สามารถสร้างสคริปต์พอดแคสต์และแปลงข้อความที่เขียนให้เป็นเสียงพากย์ที่สมจริงโดยใช้ AI
🌻 ตัวอย่าง: ChatGPT สามารถช่วยคุณสร้างโครงร่างสำหรับบทความบล็อกและระดมความคิด Consensus สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยทางวิชาการ และ Midjourney สามารถสร้างภาพศิลปะสำหรับการตลาดของแบรนด์คุณ
ร่วมกัน คุณสามารถสร้างระบบการจัดการงานแบบร่วมมือสำหรับการตลาดเนื้อหา ที่ซึ่งตัวแทน AI สามารถเร่งกระบวนการและเพิ่มประสิทธิภาพได้
คุณควรค้นหาอะไรในตัวแทน AI สำหรับการสร้างเนื้อหา?
แม้ว่าฟีเจอร์ที่คุณเลือกจะขึ้นอยู่กับความต้องการของธุรกิจคุณ แต่ต่อไปนี้คือฟีเจอร์สำคัญบางประการที่ขาดไม่ได้ในเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI
- การตรวจสอบคุณภาพในตัว: เลือกเครื่องมือที่รับประกันเนื้อหาที่ถูกต้องและมีคุณภาพ เครื่องมือต้องมีฟังก์ชันตรวจสอบการสะกดคำและไวยากรณ์พื้นฐาน ความสามารถในการตรวจสอบข้อเท็จจริง และระบบตรวจจับการคัดลอกผลงาน
- ความเข้าใจตามบริบท: เลือกตัวแทน AI ที่เข้าใจคำสั่งของคุณได้แม้ในกรณีที่ซับซ้อน ซอฟต์แวร์ควรปรับให้เข้ากับสไตล์เนื้อหา น้ำเสียงและแนวทางของแบรนด์ของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกันในทุกเนื้อหา
- การปรับแต่ง: รับเครื่องมือสร้างเนื้อหาที่ให้คุณควบคุมผลลัพธ์ได้ คุณต้องสามารถปรับพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น ความยาว โทนภาษา ภาษา และการจัดรูปแบบ และปรับกระบวนการสร้างเนื้อหาให้ละเอียด
- ความสามารถในการผสานรวม: เลือกแพลตฟอร์มที่สามารถผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่ได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่น การผสานรวมปฏิทินและซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณกับเครื่องมือสร้างเนื้อหา จะช่วยให้กระบวนการจัดการเนื้อหาทั้งหมดของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
🧠 คุณรู้หรือไม่? 42% ของผู้นำด้านการตลาดและสื่อใช้เครื่องมือAI ในการเขียนเนื้อหา, 40% เพื่อสร้างเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดีย, และ 34% สำหรับการปรับแต่งและแนะนำเฉพาะบุคคล
ตัวแทน AI ที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหา
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเนื้อหาและงานด้วย AI)
การสลับเครื่องมือไปมาทำให้การจัดการเนื้อหาเป็นเรื่องยาก แต่เมื่อฉันลองใช้ClickUp ฉันพบจุดเปลี่ยนสำหรับการคิดไอเดียและการสร้างเนื้อหาด้วยพลังของ AI
ClickUp ได้ปฏิวัติวิธีการจัดการและสร้างเนื้อหาของฉันอย่างสิ้นเชิง แพลตฟอร์มนี้ ผสานการสร้างเนื้อหาด้วย AI เข้ากับฟีเจอร์การจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง อย่างไร้รอยต่อ ทำให้เป็นศูนย์รวมทุกอย่างสำหรับเนื้อหาทั้งหมด ส่วนที่ดีที่สุด? ฉันมี เอเจนต์ AI ในตัวที่ช่วยฉันในทุกๆ ด้านของงาน ภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของฉัน: พบกับClickUp Brain!
ClickUp Brain ช่วยฉันได้อย่างไร? มาเริ่มกันเลย!
เมื่อฉันเผชิญกับภาวะตันทางความคิดสร้างสรรค์ ฉันใช้ClickUp Brainเพื่อสร้างบรีฟเนื้อหาที่ละเอียดพร้อมคำค้นหา กลุ่มเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ได้ในไม่กี่วินาที และได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจุดที่ควรปรับปรุงในเนื้อหา
ClickUp Brain ยังช่วยฉันในเรื่อง:
- การเขียนเนื้อหา: สามารถร่างคำบรรยายสำหรับโพสต์บนโซเชียลมีเดีย เขียนสคริปต์โฆษณา และคิดข้อความสำหรับโซเชียลมีเดียได้ หากฉันต้องการส่งอีเมลถึงลูกค้า ฉันเพียงแค่ต้องให้คำแนะนำที่ละเอียด
- การวางแผนเนื้อหาแบบอัตโนมัติ: ClickUp Brain สามารถสร้างปฏิทินเนื้อหาได้อย่างง่ายดายและแนะนำเวลาและรูปแบบการเผยแพร่ที่ดีที่สุดโดยอิงจากข้อมูลการมีส่วนร่วมในอดีต
- การนำเนื้อหาไปใช้ใหม่: ฉันสามารถเปลี่ยนเนื้อหาแบบยาวให้กลายเป็นโพสต์บนโซเชียลมีเดียขนาดสั้น จดหมายข่าวทางอีเมล หรือสคริปต์วิดีโอ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงเนื้อหาให้สูงสุด
เรียนรู้วิธีสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจด้วย AI!👇
ClickUp Whiteboardsเป็นเครื่องมือที่ฉันเลือกใช้สำหรับการระดมความคิดของทีม ฉันสามารถ พูดคุยเกี่ยวกับไอเดียเนื้อหาบนกระดานเสมือนจริง แปลงไอเดียเป็นงาน และฝังกระดานเหล่านี้ลงในแชทโดยตรง เพื่อแบ่งปันกับทีม
นี่คือส่วนที่น่าสนใจที่สุด! ClickUp Brain ยังช่วยฉันสร้างภาพสำหรับบล็อกโพสต์หรือแคมเปญโซเชียลมีเดีย และแม้กระทั่งการมองเห็นไอเดียต่างๆ นั่นเหมือนกับห้าเครื่องมือรวมไว้ในที่ทำงานเดียว!
เมื่อคุณมีเนื้อหาพร้อมแล้ว คุณสามารถใช้ClickUp Docsเพื่อจัดการสรุปเนื้อหาของคุณได้ นอกจากนี้ ClickUp Docs ยังสามารถ จัดเก็บแนวทางของแบรนด์ แผนเนื้อหา วัสดุการวิจัย และบันทึกการประชุม ได้อีกด้วย เป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมในการบันทึกทุกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคุณ
มันไม่ได้จบเพียงเท่านี้ ClickUp ยังมีห้องสมุดเทมเพลตที่มีเทมเพลตปฏิทินเนื้อหา เทมเพลตการวางแผน และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งทำให้ชีวิตของฉันง่ายขึ้นมาก
ตัวอย่างเช่นเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาของ ClickUpช่วยได้มากในการวางแผนตารางเวลาเนื้อหา—เมื่อใดที่ต้องส่ง, เนื้อหาจะถูกเผยแพร่, แบ่งปันอย่างไร เป็นต้น เช่นเดียวกัน, มีเทมเพลตการขยายการผลิตเนื้อหาของ ClickUpที่ช่วยให้ฉันสามารถปรับกระบวนการผลิตเนื้อหาทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างโครงสร้าง เชื่อมโยง และต่อยอดแนวคิดเพื่อสร้างเครือข่ายเนื้อหาที่คุณต้องการสร้างด้วยClickUp Mind Maps
- อนุมัติบรีฟเนื้อหา, เปลี่ยนสถานะ, และส่งการแจ้งเตือนสำหรับงานด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp
- รับมุมมองแบบรวมศูนย์ของเป้าหมายการตลาดของคุณ ติดตามงาน วิเคราะห์แนวโน้มของเนื้อหา และอื่นๆ อีกมากมายด้วยแดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้
- ทำให้เป็นอัตโนมัติ จัดระเบียบ จัดลำดับความสำคัญ และติดตามงานด้านเนื้อหาด้วยClickUp Tasks
- ระดมความคิด, บันทึกแนวทางเนื้อหา, และไม่พลาดการอัปเดตใด ๆ ด้วย ClickUp Whiteboards, ClickUp Docs, และClickUp Chat
- สร้างเนื้อหาที่ละเอียดครบถ้วน, บล็อก, วัสดุสำหรับสื่อสังคมออนไลน์, คำอธิบายสินค้า, อีเมล, สรุป, และอื่น ๆ ด้วย ClickUp Brain
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ด้วยคุณสมบัติมากมาย ClickUp อาจทำให้คุณรู้สึกท่วมท้นในตอนแรก ต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยกับเครื่องมือนี้
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ชอบมากที่มันใช้ AI เพื่อเร่งการสร้างเนื้อหา มันช่วยให้งานเสร็จเร็วขึ้นและปรับเวิร์กโฟลว์ให้เข้ากับสิ่งที่ฉันนำเสนอโดยเฉพาะ มันถูกสร้างมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยชุดฟีเจอร์ที่ปรับเปลี่ยนได้ซึ่งเหมาะสำหรับการทำงานร่วมกันและการส่งงานอย่างรวดเร็ว ใช้งานง่ายมาก พร้อมการผสานการทำงานที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทุกคนกำลังคลิกกันอยู่ แล้วทำไมฉันถึงไม่ควรทำบ้างล่ะ? การติดตั้งและการใช้งานอาจไม่ง่ายนักในตอนแรก แต่คุณจะเริ่มคุ้นเคยและใช้งานได้อย่างราบรื่นในไม่ช้า พร้อมฟังก์ชันการสนับสนุนผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยม มันกลายเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกันที่ฉันใช้บ่อยที่สุด
2. แจสเปอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับแบรนด์)
แจสเปอร์มีความสามารถยอดเยี่ยมในการรักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์ในเนื้อหาของคุณ ในฐานะนักการตลาดเนื้อหา คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับแบรนด์สำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณผ่านช่องทางทางการตลาดต่างๆ
ฉันชอบฟีเจอร์ IQ แบรนด์ของ Jasper เป็นพิเศษ ซึ่งช่วยให้เครื่องมือเรียนรู้และเลียนแบบโทนและสไตล์เฉพาะได้ ตรวจสอบเนื้อหาของคุณโดยอัตโนมัติ—ตั้งแต่สื่อสร้างสรรค์ของแคมเปญและแบนเนอร์บล็อกไปจนถึงเนื้อหาวิดีโอ—เทียบกับแนวทางของแบรนด์ของคุณ และแนะนำการปรับปรุง เครื่องมือนี้ยังมีเทมเพลตที่พร้อมใช้งานหลายแบบสำหรับโพสต์บล็อก คำบรรยายโซเชียลมีเดีย หัวเรื่องอีเมล และคำอธิบายผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติเด่นของ Jasper
- ปรับแต่งการตั้งค่าแบรนด์ เช่น โทนเสียง น้ำเสียง รูปแบบ และแนวทางด้านภาพ เพื่อให้ผลลัพธ์สะท้อนถึงแบรนด์ของคุณอย่างชัดเจน
- ปรับแต่งรูปภาพสำหรับเนื้อหาของคุณด้วยชุดเครื่องมือ AI
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาพทั้งหมดมีความสอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางของแบรนด์ ด้วยความสามารถของ Jasper ในการแจ้งเตือนการละเมิดและแนะนำการแก้ไข
ข้อจำกัดของ Jasper
- ตามที่ผู้ใช้บางรายกล่าวไว้ การไม่ล้างประวัติการแชทของคุณอาจทำให้ Jasper ทำงานช้าลง ซึ่งอาจเป็นปัญหาหากคุณมักอ้างอิงถึงคำสั่งเก่าบ่อยๆ
- แจสเปอร์อาจสร้างเนื้อหาที่ไม่เฉพาะเจาะจงและไม่ถูกต้องได้บางครั้ง
ราคาของ Jasper
- ผู้สร้าง: $49 ต่อเดือน/ที่นั่ง
- ข้อดี: $69 ต่อเดือน/ที่นั่ง
- ธุรกิจ: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของแจสเปอร์
- G2: 4. 7/5 (1,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Jasper อย่างไรบ้าง?
Jasper เป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้ซึ่งช่วยเราสร้างเนื้อหาที่มีประโยชน์สำหรับเว็บไซต์ของลูกค้าได้ภายในไม่กี่นาที เนื้อหามักจะถูกต้องและต้องการการแก้ไขและการตรวจสอบเพียงเล็กน้อยเท่านั้น อย่างไรก็ตาม มันมาพร้อมกับคำแนะนำที่มากเกินไปและการออกแบบที่ดูซับซ้อนเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Writesonic เมื่อคุณคุ้นเคยกับการใช้งานแล้ว Jasper จะกลายเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพ Jasper ยังมีราคาสูงกว่าเครื่องมือที่คล้ายกัน และคุณต้องกรอกรายละเอียดวิธีการชำระเงินเพื่อเข้าถึงการทดลองใช้ฟรี
✨ ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ: แจสเปอร์ถูกตั้งชื่อเดิมว่า จาร์วิส โดยได้แรงบันดาลใจจากผู้ช่วย AI ในภาพยนตร์ไอรอนแมน เป้าหมายคือการเน้นย้ำว่าเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและชาญฉลาด
3. Copy.ai (เหมาะที่สุดสำหรับทีม GTM ในการสร้างและปรับแต่งเนื้อหาส่วนบุคคล)
สมชื่อจริง ๆ Copy.ai คือเครื่องมือเขียนคำโฆษณาที่ช่วยสร้างเนื้อหาการตลาด, ข้อความโฆษณา, และโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยเครื่องมือ AI ของตน เช่น ตัวสร้างเนื้อหาและย่อหน้า, ตัวแก้ไขประโยค, และตัวแก้ไขย่อหน้า
ด้วยการใช้ Copy.ai คุณสามารถทำให้งานที่ต้องทำด้วยตนเองเป็นอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย การตลาด และความสำเร็จของลูกค้า นอกจากนี้ คุณยังสามารถ รวมข้อมูลที่แยกส่วนจากกันในกลยุทธ์ GTM ของคุณ เชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์ อนุญาตให้มีการโต้ตอบข้อมูลแบบเรียลไทม์ และใช้เพื่อสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai
- จัดเก็บข้อมูล เช่น ข้อมูลเชิงลึกของผู้ชม ในรูปแบบที่มีโครงสร้าง และวิเคราะห์เพื่อหาข้อมูลเชิงกลยุทธ์และข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้จริงด้วย Tables
- ทำให้กระบวนการทำงานประจำเป็นอัตโนมัติด้วยเครื่องมือสร้างขั้นตอนการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้ และกระตุ้นให้ขั้นตอนการทำงานทำงานตามเหตุการณ์
- เก็บรักษาแนวทางของแบรนด์, กลยุทธ์เนื้อหา, คำอธิบายสินค้า, และข้อมูลบริษัทอื่น ๆ ไว้ในที่เก็บข้อมูลกลางโดยใช้ Infobase
ข้อจำกัดของ Copy.ai
- คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความที่ป้อนในแชทได้ หากคุณต้องการแก้ไขคำถาม กรุณาเขียนใหม่
- บางครั้ง เครื่องมือจะดึงเนื้อหาออกมาจากหน้าเว็บโดยตรง ซึ่งอาจทำให้เกิดการลอกเลียนแบบได้
ราคาของ Copy.ai
- ฟรี
- เริ่มต้น: $49/เดือน
- ขั้นสูง: $249/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Copy.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (180+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Copy.ai อย่างไรบ้าง?
ประสบการณ์โดยรวมของเราในการใช้ Copy.ai นั้นเป็นไปในทางบวกโดยทั่วไป ข้อดีมีอยู่มากมายเนื่องจากมีความหลากหลายและสามารถช่วยเราสร้างเนื้อหาได้ทุกประเภท อย่างไรก็ตาม เนื้อหาดูแข็งทื่อและมีโครงสร้างชัดเจนพร้อมหัวข้อย่อยทั่วไป ซึ่งทำให้ใครๆ ก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นผลงานที่สร้างโดย AI คุณจำเป็นต้องแก้ไขและตรวจสอบไวยากรณ์ เครื่องหมายวรรคตอน และความถูกต้องของเนื้อหาเพื่อปรับปรุงคุณภาพของเนื้อหาให้ดียิ่งขึ้น
4. นักเขียน (เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขและปรับปรุงเนื้อหา)
Writer ทำได้มากกว่าเครื่องมือสร้างเนื้อหา AI ของเพื่อนบ้านคุณมาก คุณสามารถสร้างแอป NLP (การประมวลผลภาษาธรรมชาติ) ตรวจสอบเนื้อหาให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎของแบรนด์ สร้างเนื้อหา และแม้กระทั่งนำไฟล์วิดีโอและเสียงกลับมาใช้ใหม่
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Writer คือ แม้ว่าจะมี 'แอป' หลายตัวถูกรวมไว้ในที่เดียว แต่เครื่องมือนี้ยังคงเรียบง่ายและใช้งานได้ตรงไปตรงมา คุณสามารถใช้ Ask Writer ซึ่งเป็นระบบถาม-ตอบแบบแชท เพื่อสร้างคำตอบและเขียนคำอธิบายสินค้า อีเมล ฯลฯ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงอินเทอร์เฟซที่คล้ายกับ Grammarly ซึ่งจะมีเครื่องมือตรวจจับเนื้อหา AI ระบบตรวจสอบการลอกเลียนแบบ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเนื้อหา
คุณสมบัติเด่นของนักเขียน
- สร้างโครงร่างหัวข้อบล็อก คำอธิบายงานและผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย อีเมลขาออก และข้อความแสดงข้อผิดพลาด
- อัปโหลดรูปภาพ, ถามคำถาม, และสร้างเนื้อหาด้วยตัววิเคราะห์รูปภาพ
- สร้างประเด็นสำคัญโดยอัปโหลดการบันทึกหรือบทถอดความด้วย Recaps
- ระบุเนื้อหาที่สร้างโดย AI กับเนื้อหาที่สร้างโดยมนุษย์ด้วยเครื่องมือตรวจจับเนื้อหา AI
ข้อจำกัดของนักเขียน
- เนื้อหาที่สร้างขึ้นมักมีข้อผิดพลาดหลายประการ และภาษาอาจฟังดูเป็นหุ่นยนต์
การกำหนดราคาสำหรับนักเขียน
- ทีม: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของนักเขียน
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Writer อย่างไรบ้าง?
กระบวนการพัฒนาเนื้อหาแบบเริ่มต้นของผู้เขียนนั้นเหนือกว่าอินเทอร์เฟซแบบ "แชท" ของเครื่องมือสร้างเนื้อหาหลายตัว พวกเขาถูกพัฒนาโดยผู้เขียนเพื่อผู้เขียนโดยเฉพาะ ฉันเริ่มใช้ Writer ครั้งแรกเมื่อฉันเป็นหัวหน้าฝ่ายเนื้อหาที่เอเจนซี่สร้างสรรค์ เราใช้มันเพื่อให้แน่ใจว่านักเขียนของเราจะรักษาสไตล์และข้อความให้สอดคล้องกันในทุกงานของลูกค้า อย่างไรก็ตาม Writer ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนสักเล็กน้อย และที่ฉันหมายถึงคือการฝึกอบรมฉันเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือเหล่านี้ให้ดีที่สุด การแนะนำและช่วยเหลือเพิ่มเติมในช่วงแรกจะเป็นประโยชน์มาก
📖อ่านเพิ่มเติม:คู่มือการใช้ AI ในการตลาดเนื้อหา
5. Frase (เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขเนื้อหา, การเพิ่มประสิทธิภาพ, และการสร้างสรุป)
Frase มีลักษณะคล้ายกับเครื่องมืออื่น ๆ ในรายการนี้ด้วยฟีเจอร์การเขียน แก้ไข และเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI ของมัน มันช่วยคุณในการค้นคว้า เขียนบทความบล็อกที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO และปรับปรุงด้วยคำแนะนำในการแก้ไข
ฉันพบว่าฟีเจอร์การวิจัย SERP ของ Frase เป็นสิ่งที่น่าประทับใจที่สุด มันช่วยให้คุณ วิเคราะห์เนื้อหาของคู่แข่งภายในตัวแก้ไขเอง ได้ โดยจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับเนื้อหา เช่น ลิงก์ หัวข้อ การใช้คำหลัก และรูปภาพที่คุณสามารถเพิ่มเข้าไปเพื่อให้บทความมีความเหมาะสมกับ Google มากขึ้น
ฉันยังชอบวิธีที่เครื่องมือช่วยจัดระเบียบโครงร่างเนื้อหาของฉัน นอกจากนี้ยังมีกรอบแนวคิดในการสร้างไอเดียหลายแบบและให้คะแนนบทความของฉันเพื่อแสดงว่าสอดคล้องกับเจตนาในการค้นหาได้ดีเพียงใด
คุณสมบัติเด่นของ Frase
- วิจัยหน้าเว็บยอดนิยม, หัวข้อของคู่แข่ง, และตัวชี้วัด SERP ที่สำคัญเพื่อสร้างโครงร่างเนื้อหาด้วยเครื่องมือสร้างสรุปเนื้อหา
- ทำการวิเคราะห์คู่แข่ง, ใช้คะแนนเพื่อวัดศักยภาพการจัดอันดับของเนื้อหาของคุณ, และปรับปรุงบทความให้เหมาะกับเครื่องมือค้นหา
- จัดรูปแบบข้อความ แทรกตาราง เพิ่มรูปภาพ ใช้เทมเพลตเพื่อมาตรฐานรูปแบบ และรับคำแนะนำการปรับปรุงทันทีด้วยตัวแก้ไขเนื้อหาในตัว
ข้อจำกัดของ Frasé
- บางครั้ง เครื่องมืออาจทำงานช้าและไม่ตอบสนองเมื่อค้นหาข้อมูลเพื่อร่างบทความ
- คำแนะนำเนื้อหาโดยทั่วไปมาจากหน้าที่มีอันดับสูง ดังนั้นคุณอาจไม่ได้รับข้อมูลเชิงลึก
การกำหนดราคาแบบ Frasé
- ฟรี
- พื้นฐาน: $45/เดือน
- ทีม: $115/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Frase
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 250+)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Frase อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบความง่ายในการใช้งานและข้อเท็จจริงที่ว่ามันไม่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเริ่มต้น ในฐานะผู้จัดการเนื้อหา ฉันให้ลิงก์ของ Frase แก่นักเขียนของฉันและพวกเขาเพียงแค่ใช้ปลั๊กอิน Chrome เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาของพวกเขา นอกจากนี้ การนำเข้าเนื้อหาเพื่อปรับให้เหมาะสมกับ Frase ก็ทำได้อย่างง่ายดายเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บางครั้งระบบอาจเลือกคีย์เวิร์ดสุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อมากนัก ซึ่งอาจทำให้การปรับให้เหมาะสมถึง 100% ยากขึ้น แต่คุณสามารถลบคีย์เวิร์ดเหล่านี้ออกได้
6. ChatGPT (ดีที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาฟรี)
หากคุณอาจเคยลองใช้ ChatGPT แล้ว นี่คือความคิดเห็นของผมเกี่ยวกับเครื่องมือที่ได้รับความนิยมนี้: ผมสามารถคิดถึงเครื่องมือนี้ได้เหมือนเพื่อนที่สามารถช่วยคุณได้เกือบทุกสิ่งทุกอย่าง—การเขียนเนื้อหา, โค้ด, การสร้างภาพ, การวิเคราะห์ข้อมูล, การวางแผนงานเลี้ยง, การทำอาหาร, และอะไรก็ตามที่คุณคิดได้. มันปรับตัวให้เข้ากับความคิดและสไตล์ของคุณได้ตลอดเวลา และทำให้การสนทนาง่ายขึ้น.
ฉันพบว่าฟีเจอร์การโต้ตอบด้วยเสียงของมันน่าทึ่งที่สุด คุณสามารถสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติกับเครื่องมือนี้ได้ในขณะที่ทำงานหลายอย่างพร้อมกัน มันใช้งานง่ายและสามารถจัดการงานที่หลากหลายได้ อย่างไรก็ตาม มันยังมีปัญหาในการเข้าใจคำสั่งที่ซับซ้อนและบางครั้งอาจให้ข้อมูลที่ล้าสมัยและไม่ถูกต้อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- สร้างภาพด้วย AI สำหรับโครงการ, สไลด์, และแคมเปญ ด้วยคำสั่งที่รวดเร็ว
- พูดคำสั่งของคุณแทนการเขียนเพื่อมีเซสชั่นการคิดสร้างสรรค์กับ ChatGPT
- วิเคราะห์ข้อมูล สร้างแผนภูมิแท่งและแผนภาพกระจาย ดำเนินการวิเคราะห์แนวโน้ม และแปลความหมายงบกำไรขาดทุน
- ทำให้โค้ดง่ายขึ้น, แก้ไขข้อผิดพลาด, หรือเขียนฟังก์ชันโดยใช้คุณสมบัติโค้ด
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- บางครั้ง ChatGPT ให้ข้อมูลที่ผิดพลาดและเข้าใจคำสั่งผิด
- เครื่องมือนี้ประสบปัญหาในการจัดการกับคำสั่งค้นหาเฉพาะทาง อาจพลาดรายละเอียดที่ละเอียดอ่อนและสร้างผลลัพธ์ที่ทั่วไป
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี
- บวก: $20/เดือน
- ข้อดี: $200/เดือน
- ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 650+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ChatGPT อย่างไรบ้าง?
ฉันคิดว่าการให้ไอเดียเนื้อหาเป็นเรื่องที่ดี แต่ไม่สามารถให้บริบทได้ มีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่สามารถทำเช่นนี้ได้ ฉันสามารถช่วยประหยัดเวลาเมื่อคุณต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับแผน แต่หากคุณไม่ใช่ผู้สื่อสารที่กระชับ คุณก็จะได้รับสิ่งที่คุณขอไปอย่างแน่นอน ผู้ที่มีความรู้ในสาขาของตนสามารถถามคำถามด้วยภาษาที่จำเป็นสำหรับสาขาดังกล่าวได้ และจากนั้นก็จะให้ไอเดียที่ยอดเยี่ยมแก่คุณ
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างฐานข้อมูลเนื้อหา (พร้อมเทมเพลต)
7. เซิร์ฟเฟอร์ SEO (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา)
Surfer เป็นเครื่องมือ SEO ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งช่วยให้คุณสร้างบทความที่พร้อมสำหรับการจัดอันดับด้วยการปรับแต่งอัตโนมัติ คุณสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อแทรกคำหลักที่เกี่ยวข้องในเนื้อหาของคุณและรับคะแนนที่บ่งบอกถึงศักยภาพในการจัดอันดับ
ฉันชอบที่ Surfer นำเสนอฟีเจอร์เนื้อหาหลายอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียว มันช่วยให้ฉัน แก้ไขเนื้อหาพร้อมรับข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการปรับให้เหมาะสม สร้างโครงร่าง ทำให้เนื้อหา AI ดูเป็นธรรมชาติ และปรับปรุงความอ่านง่ายของเนื้อหา ส่วนที่ดีที่สุดคือมีฟีเจอร์ตรวจสอบเนื้อหาที่ช่วยให้คุณติดตามประสิทธิภาพของเนื้อหาและโดเมนของคุณ คุณจะได้รับข้อมูลอัปเดตประจำวันเกี่ยวกับตัวชี้วัดสำคัญ เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการปรับปรุงได้ทันที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Surfer SEO
- สร้างโครงสร้างเนื้อหาที่ละเอียดด้วยหัวข้อที่ไม่ซ้ำกัน พร้อมเครื่องมือสร้างโครงสร้างในตัว
- ติดตามประสิทธิภาพของเนื้อหาและโดเมนด้วยการอัปเดตประจำวันเกี่ยวกับปริมาณการเข้าชม, อันดับ, เป็นต้น, พร้อมการตรวจสอบเนื้อหา
- ทำให้เนื้อหา AI ของคุณเป็นมนุษย์มากขึ้นเพื่อผ่านการตรวจจับเครื่องมือ AI ด้วยเครื่องมือทำให้เนื้อหา AI เป็นมนุษย์
- ค้นหาหัวข้อและหัวข้อย่อยสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อระบุช่องว่างในกลยุทธ์เนื้อหาของคุณด้วยแผนที่หัวข้อ
ข้อจำกัดของ SEO สำหรับนักโต้คลื่น
- ผู้ใช้หลายคนบ่นเกี่ยวกับราคาที่สูงของ Surfer แม้แต่แผนเริ่มต้นก็ยังมีราคาแพงสำหรับทั้งผู้แก้ไขเนื้อหาและผู้แก้ไข AI
ราคาบริการ SEO สำหรับนักโต้คลื่น
- จำเป็น: $99/เดือน
- ขนาด: $219/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนรีวิวและรีวิว SEO สำหรับนักโต้คลื่น
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 500 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Surfer SEO อย่างไรบ้าง?
ฉันมีความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับ Surfer. แม้ว่ามันจะมีประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ SERP รวมถึงการใส่ NLP ในเนื้อหา และการวางแผนกลุ่มเนื้อหา แต่มันไม่มีประโยชน์เลยสำหรับการเขียนหัวข้อที่มีการแข่งขันน้อย. AI humanizer เป็นเพียงการเสียเวลาเปล่า มันไม่ได้ช่วยอะไรกับเนื้อหาเลย. สรุปแล้ว มันเป็นเครื่องมือ SEO ที่ดี แต่คุณไม่สามารถพึ่งพาได้ทั้งหมดสำหรับทุกประเภทของเนื้อหา.
📮ClickUp Insight: 37% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียน การแก้ไข และอีเมล อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเนื้อหาและพื้นที่ทำงานของคุณ
ด้วย ClickUp คุณจะได้รับผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AIครอบคลุมทุกพื้นที่ทำงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นอีเมล ความคิดเห็น แชท เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาบริบทจากพื้นที่ทำงานของคุณไว้อย่างครบถ้วน
8. Hypotenuse AI (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนคำอธิบายสินค้าที่ปรับแต่งให้เหมาะกับ SEO)
Hypotenuse AI—นักเขียน AI สำหรับอีคอมเมิร์ซ—เหมาะสำหรับแบรนด์ออนไลน์ นักการตลาด และนักเขียนคำโฆษณา สามารถ สร้างคำอธิบายสินค้าและหมวดหมู่, รูปภาพ, เมตาแท็ก, โฆษณา Facebook และ Google, อีเมล, และคำบรรยายสำหรับ Instagram
ฉันชอบที่เครื่องมือนี้สร้างคำอธิบายสินค้าและแท็กที่ปรับแต่งให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติในปริมาณมากได้ภายในไม่กี่วินาที นอกจากนี้ยังมี HypoChat ซึ่งเป็นแชทบอทสำหรับสร้าง สรุป และเขียนเนื้อหาใหม่สำหรับแพลตฟอร์มต่าง ๆ จุดเด่นที่สุดคือ Hypotenuse สามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นสูง คุณสามารถใช้เสียงแบรนด์เฉพาะของคุณเองเพื่อฝึก AI ตามแนวทางและสไตล์ของแบรนด์ได้อย่างเต็มที่
คุณสมบัติเด่นของ Hypotenuse AI
- ทำความสะอาด, มาตรฐาน, และเพิ่มคุณค่าข้อมูลสินค้าเป็นจำนวนมากเพื่อปรับปรุงการค้นหาสินค้า
- ติดตามประสิทธิภาพการค้นหาและปรับปรุงรายการสินค้าให้เหมาะสมสำหรับเครื่องมือค้นหาและตลาดออนไลน์
- ทำให้การติดแท็กสินค้าเป็นอัตโนมัติด้วยแท็กคุณภาพสูงและแม่นยำ
ข้อจำกัดของปัญญาประดิษฐ์ด้านด้านตรงข้ามของสามเหลี่ยม
- ผู้ใช้หลายคนรู้สึกว่าค่าบริการสมัครสมาชิกสูงเกินไป
- เครื่องมือนี้มีตัวเลือกน้อยมากเมื่อสร้างโครงร่างบล็อก หากคุณไม่มีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับหัวข้อ การสร้างเนื้อหาอาจเป็นเรื่องยาก
การกำหนดราคา Hypotenuse AI
- พื้นฐาน: $150/เดือน, เรียกเก็บเงินรายปี
- อีคอมเมิร์ซโปร: การกำหนดราคาแบบกำหนดเอง
- ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์ของ Hypotenuse AI
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70+)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึงHypotenuse AI อย่างไรบ้าง?
Hypotenuse AI เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับนักเขียนเนื้อหาและนักเขียนคำโฆษณา ช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมหาศาลด้วยการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงที่อ้างอิงจากการวิจัยในเวลาจริง ไฮโปแชทเป็นคุณสมบัติที่นวัตกรรมอย่างแท้จริง เนื่องจากให้ความช่วยเหลืออย่างมากในหลากหลายแง่มุมของการเขียนคัดลอกการตลาด การเขียนบล็อกของมันดีที่สุดเมื่อเทียบกับเครื่องมือ AI อื่น ๆ ที่ฉันเคยลองใช้ อย่างไรก็ตาม มันอาจมีการซ้ำประโยคที่คล้ายกันในบล็อกเดียวกันอยู่บ้าง แม้ว่าเนื้อหาจะเป็นเอกลักษณ์ แต่การซ้ำนี้อาจทำให้การไหลของบล็อกเสียไปบ้าง ฉันหวังว่าแง่มุมนี้จะได้รับการปรับปรุงในอัปเดตครั้งต่อไป
📖 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดียยอดนิยมสำหรับนักการตลาด
9. MarketMuse (ดีที่สุดสำหรับการวางแผนเนื้อหา)
MarketMuse สามารถยกระดับการวางแผนเนื้อหาของคุณด้วยความสามารถในการปรับแต่งเนื้อหาที่มีอยู่ให้เหมาะสมตามคำค้นหาที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์คู่แข่ง และหน้าเว็บที่มีอันดับสูง คุณสามารถใช้เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการค้นหาคำหลัก กลุ่มหัวข้อ และอื่นๆ อีกมากมาย
ฉันใช้ MarketMuse เพื่อสร้างโครงร่างเนื้อหาและนำเนื้อหาที่มีอยู่มาใช้ใหม่ มันทำงานได้ดีพอสมควรในการวิเคราะห์คู่แข่งเพื่อระบุช่องว่างของเนื้อหา สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือ โมดูลการเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยฉันในเรื่องข้อมูลเช่น จำนวนคำเป้าหมาย การกล่าวถึงหัวข้อที่จำเป็นเพื่อให้ติดอันดับสำหรับคำค้นหาเฉพาะ คะแนนเนื้อหา และคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเอาชนะบทความของคู่แข่ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MarketMuse
- สร้างแผนเนื้อหาที่มีโครงสร้างและรับคำแนะนำสำหรับกลยุทธ์เนื้อหาของคุณ
- สร้างบรีฟสำหรับบทความ ข่าวสาร การเปรียบเทียบ คู่มือการใช้งาน รีวิวสินค้า ฯลฯ
- ดำเนินการวิเคราะห์คู่แข่ง SEOอย่างละเอียดและแสดงช่องว่างของเนื้อหาด้วยแผนที่ความร้อน
ข้อจำกัดของ MarketMuse
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าอินเทอร์เฟซไม่ใช้งานง่าย ต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการค้นคว้าหัวข้อและปรับแต่งบทความ
ราคาของ MarketMuse
- ฟรี
- เพิ่มประสิทธิภาพ: $99/เดือน
- การวิจัย: $249/เดือน
- กลยุทธ์: $499/เดือน
คะแนนและรีวิวของ MarketMuse
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง MarketMuse อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบที่ฉันได้รับข้อมูลเชิงลึกโดยตรงเกี่ยวกับการวิจัยคำหลัก, ความยากลำบากส่วนตัว, กลุ่มหัวข้อ, และอื่น ๆ อีกมากมาย มันเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการสร้างกลยุทธ์เนื้อหา SEO ที่มีอยู่ของเรา มันค่อนข้างง่ายที่จะเรียนรู้ และการเริ่มต้นใช้งานก็ยอดเยี่ยมมาก การนำ MM มาใช้ได้เปลี่ยนเกมสำหรับ SEO ของเราไปเลย แม้ว่าจะไม่มีตัวชี้วัดการรายงาน/ข้อมูลเชิงลึกมากนัก แต่พวกเขากล่าวว่านั่นอยู่ในแผนงานแล้ว
10. คอนเทนต์บอท (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาแบบยาว)
หากคุณต้องการขยายเนื้อหาแบบยาว ContentBot สามารถเป็นประโยชน์ต่อกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาของคุณได้ คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อสร้างบทความที่มีข้อมูลเชิงลึกและมีความเป็นมนุษย์ได้อย่างรวดเร็ว
ฉันชอบที่เครื่องมือนี้ตอบคำถามของฉันได้ค่อนข้างดีและอธิบายเป็นย่อหน้าด้วย ฟีเจอร์ 'ค้นพบ' ของมันเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยระบุคำหลักและหัวข้อที่เกี่ยวข้องที่คุณอาจพลาดไปได้ ContentBot ยังมีส่วนขยาย Chrome สำหรับสร้างเนื้อหาได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้ยังรองรับมากกว่า 110 ภาษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์หากคุณมีกลุ่มเป้าหมายทั่วโลก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ContentBot
- สร้างบล็อกที่เป็นมิตรกับเครื่องมือค้นหาด้วยการเชื่อมโยงอย่างชาญฉลาดและการสร้างภาพด้วย AI
- ใช้กระบวนการสร้างเนื้อหาที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือสร้างของคุณเองด้วยเครื่องมือสร้างกระบวนการ AI แบบภาพ
- ทำให้เนื้อหา AI เป็นมิตรกับมนุษย์มากขึ้นด้วยฟีเจอร์ Humanizer
- แปลงไฟล์ CSV เป็นบทความบล็อก, คำอธิบายสินค้า, และเนื้อหาการตลาด ด้วยตัวแทน AI ของ ContentBot
ข้อจำกัดของ ContentBot
- ต้องใช้เวลาสักพักในการทำความคุ้นเคยกับเครื่องมือเนื่องจากความซับซ้อนของฟีเจอร์
- เนื้อหาที่สร้างโดย AI อาจมีความอ่านยากในบางครั้ง
ราคาของ ContentBot
- ชำระล่วงหน้า: $0. 5 ต่อ 1000 คำ
- เริ่มต้น: $9/เดือน
- พรีเมียม: $29/เดือน
- พรีเมียม+: $49/เดือน
คะแนนและรีวิวของ ContentBot
- G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง ContentBot อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบ ContentBot. ai ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสร้างเนื้อหาอัตโนมัติที่ทำให้การผลิตเนื้อหาคุณภาพได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณสมบัติหลากหลายและตัวเลือกการปรับแต่ง ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สร้างเนื้อหาที่มีงานยุ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เวลาและปลดปล่อยทรัพยากรสำหรับโครงการสร้างสรรค์เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม การทำงานอัตโนมัติของมันอาจมีข้อจำกัด บางครั้งอาจใช้เวลาในการค้นหาเนื้อหาที่เหมาะสม และอาจยากที่จะปรับแต่งเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการเฉพาะ นอกจากนี้ บางส่วนของเนื้อหาอาจไม่ได้รับการอัปเดตหรือถูกต้องเสมอไป
11. Peppertype AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาทางการตลาด)
ในบรรดาเครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI, Peppertype มีความเชี่ยวชาญในการขยายการผลิตเนื้อหา. คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้าง ปริมาณเนื้อหาที่น่าสนใจจำนวนมากสำหรับแคมเปญการตลาดและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย.
ฉันใช้ Peppertype เพื่อสร้างเนื้อหาหลากหลายประเภท รวมถึงข้อความโฆษณา บทความบล็อก คำบรรยายบนโซเชียลมีเดีย และอีเมล และทุกครั้งที่ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเนื้อหาต้นฉบับที่รักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์และความอ่านง่ายไว้อย่างดี นอกจากนี้ยังมีตัวตรวจสอบการคัดลอกในตัวที่ช่วยให้คุณยืนยันความเป็นต้นฉบับของเนื้อหาได้ทันที
คุณสมบัติเด่นของ Peppertype AI
- ใช้เครื่องมือ SEO ที่มีอยู่ในตัวเพื่อปรับแต่งเนื้อหาที่สร้างขึ้นและเพิ่มอันดับในเครื่องมือค้นหา
- รับคำแนะนำเนื้อหาและไอเดียสร้างสรรค์แบบเรียลไทม์ด้วยระบบ AI ที่ต้องการข้อมูลจากผู้ใช้เพียงเล็กน้อย
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เพื่อสร้างบล็อก โพสต์การตลาดบนโซเชียลมีเดีย และเนื้อหาสำหรับรีวิวไปพร้อมกับสมาชิกในทีม
ข้อจำกัดของ Peppertype AI
- ตามคำกล่าวของผู้ใช้บางราย อินเทอร์เฟซปัจจุบันไม่ใช้งานง่ายเท่ากับอินเทอร์เฟซก่อนหน้านี้
- เนื้อหาที่สร้างขึ้นอาจขาดความหลากหลาย และคุณอาจได้รับผลลัพธ์ที่ซ้ำกัน
ราคาของ Peppertype AI
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Peppertype AI
- G2: 4. 6/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึงPeppertype AI อย่างไรบ้าง?
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Pepper Content คือพวกเขาได้สร้างเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบซึ่งช่วยฉันในทุกขั้นตอนของการสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียนบล็อก คำบรรยายสำหรับโซเชียลมีเดีย คัดลอกโฆษณาสำหรับ Google และอื่นๆ อีกมากมาย ตัวสร้าง AI นั้นน่าทึ่งมาก ฉันชอบทิศทางที่ผลิตภัณฑ์กำลังมุ่งไป อย่างไรก็ตาม ฉันไม่ค่อยประทับใจกับฟีเจอร์ SEO ของ Pepper Content เท่าไหร่ เมื่อฉันใช้เครื่องมือ SEO มันแสดงคีย์เวิร์ดที่ฉันติดอันดับอยู่แล้ว ในขณะที่ฉันหวังว่ามันจะแสดงคีย์เวิร์ดที่ฉันควรไปโฟกัส!
📖 อ่านเพิ่มเติม:การจัดการแคมเปญการตลาดคืออะไร (พร้อมตัวอย่างและเทมเพลต)
12. Descript (เหมาะที่สุดสำหรับการตัดต่อวิดีโอและพอดแคสต์)
ใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการเขียนสคริปต์วิดีโอและตัดต่อพอดแคสต์ของคุณอยู่หรือเปล่า? Descript สามารถช่วยประหยัดเวลาของคุณได้
เครื่องมือตัดต่อเสียงและวิดีโอตัวนี้เปลี่ยนเกมด้วยวิธีการตัดต่อแบบข้อความ—คุณสามารถแก้ไขสิ่งต่าง ๆ ได้ในเอกสารข้อความเหมือนกับเอกสาร Word และมันจะได้รับการแก้ไขโดยตรงในเสียงหรือวิดีโอที่สอดคล้องกัน
Descript โดดเด่นด้วยการถอดเสียงเป็นข้อความจากไฟล์เสียงและ ความสามารถในการลบคำเติมที่ไม่จำเป็น นอกจากนี้ คุณยังได้รับ Underlord AI เป็นผู้ช่วยที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบเพื่อปรับปรุงคุณภาพเสียงและภาพ สร้างสคริปต์วิดีโอ ลบการพูดซ้ำและพื้นหลัง สร้างคลิป และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติเด่นของ Descript
- สร้างเสียงด้วยเสียงโคลนของคุณเองหรือเสียง AI เพียงแค่ให้คำแนะนำ
- บันทึกคุณภาพเสียงและวิดีโอแบบหลายแทร็กพร้อมผู้เข้าร่วมหลายคนจากระยะไกลด้วย Descript Rooms
- แปลงวิดีโอและพอดแคสต์แบบยาวเป็นคลิปสำหรับโพสต์บนโซเชียลมีเดียของคุณ
- บันทึกหน้าจอและรับการถอดความทันทีจากการบันทึกของคุณ
ข้อจำกัดของคำอธิบาย
- แอปพลิเคชันอาจค้างหากคุณเลื่อนเร็วเกินไป
- บางครั้ง Descript แผนที่คำผิดในวิดีโอ
การกำหนดราคาแบบอธิบาย
- ฟรี
- นักสะสม: $19/เดือน ต่อคน
- ผู้สร้าง: $35/เดือน ต่อคน
- ธุรกิจ: $50/เดือน ต่อคน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คำอธิบายและการให้คะแนนรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 8/5 (170+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Descript อย่างไรบ้าง?
โดยรวมแล้ว ฉันพอใจกับการใช้ Descript มาก ฉันประทับใจกับความสามารถในการแปลงเสียงเป็นข้อความและการแก้ไข มันช่วยให้ฉันสามารถสร้างวิดีโอสาธิตซอฟต์แวร์ที่ดูเป็นมืออาชีพได้ อย่างไรก็ตาม การประมวลผลวิดีโอใช้เวลานานมาก ต้องใช้ทรัพยากรการประมวลผลจำนวนมาก และทำให้เวลาที่ประหยัดได้จากการบันทึกเสียงลดลงบ้าง ระบบ U.I. ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจเมื่อคุณเพิ่งเริ่มใช้ Descript
🧠 คุณรู้หรือไม่?ตลาดซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอคาดว่าจะเติบโตถึง5.13 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2032 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ 5.8%
13. Writesonic (เหมาะที่สุดสำหรับการเอาชนะภาวะตันทางความคิดและสร้างเนื้อหาที่เป็นมิตรกับ SEO)
Writesonic เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างเนื้อหาหลากหลายประเภท—โพสต์โซเชียลมีเดีย, คำบรรยาย, บทโฆษณา, อีเมล และบล็อก คุณสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาด้วยคีย์เวิร์ดและแม้แต่การเชื่อมโยงภายในโดยอัตโนมัติ ได้ ใช้งานง่ายและต้องการความพยายามเพียงเล็กน้อยในการสร้างเนื้อหาคุณภาพ
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Writesonic คือมันสร้างไอเดียสร้างสรรค์และแนะนำการปรับปรุงเพื่อทำให้สำเนาของฉันดีขึ้น ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาตัวช่วยเสริมความคิดสร้างสรรค์ที่รวม SEO ไว้ด้วย Writesonic อาจเป็นประโยชน์สำหรับคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Writesonic
- อัตโนมัติการเชื่อมโยงภายในและเพิ่มประสิทธิภาพบทความสำหรับ SEO
- ใช้เทมเพลตการเขียนเนื้อหาที่หลากหลายเพื่อสร้างเนื้อหาประเภทต่างๆ ตั้งแต่บล็อกเชิงเทคนิคไปจนถึงคำบรรยายบนโซเชียลมีเดีย
- สร้างภาพสำหรับบล็อกของคุณโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Writesonic
- อาจมีข้อผิดพลาดทางข้อเท็จจริง ดังนั้น คุณต้องตรวจสอบและแก้ไขบทความก่อนเผยแพร่
ราคา Writesonic
- ฟรี: เครดิตครั้งเดียว 25 เครดิต
- บุคคล: $20/เดือน สำหรับ 100 เครดิต
- มาตรฐาน: $99/เดือน สำหรับ 1,000 เครดิต
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Writesonic
- G2: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. /5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึงWritesonic อย่างไรบ้าง?
โดยรวมแล้ว มันดีแต่บางครั้งก็น่าหงุดหงิดเมื่อซอฟต์แวร์เกิดข้อผิดพลาดและคุณต้องสร้างเนื้อหาเดิมซ้ำๆ และใช้เครดิตที่คุณมีอยู่ มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมที่มีองค์ประกอบ SEO ที่ดีมากมาย อย่างไรก็ตาม ราคาและแผนการชำระเงินค่อนข้างยุ่งยากด้วยระบบเครดิตรายเดือนที่อิงตามการใช้งานของคุณโดยไม่มีเครดิตคงเหลือสำหรับเดือนถัดไป ดังนั้นคุณต้องวางแผนการทำงานให้สอดคล้องกับแผนของพวกเขาแทนที่จะเป็นความต้องการของธุรกิจของคุณ *
ลองใช้ ClickUp สำหรับการสร้างเนื้อหา
เมื่อพูดถึงการเลือกตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติในความพยายามสร้างเนื้อหาของคุณ กุญแจสำคัญในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดคือการระบุว่าคุณต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดในด้านใด
หากคุณต้องการเขียนคำอธิบายสินค้าได้เร็วขึ้น ลองพิจารณา Hypotenuse AI หากคุณต้องการสร้างเนื้อหาวิดีโอโดยอัตโนมัติ Descript อาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ และหากคุณต้องการเครื่องมือที่สร้างเนื้อหาในหลายภาษา ปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน และทำให้การจัดการโครงการง่ายขึ้น ClickUp คือสิ่งที่คุณกำลังมองหา
ClickUp รวมการสร้างและการจัดการเนื้อหาไว้ในที่เดียว ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องสลับใช้เครื่องมือ 5-6 ตัวเพื่อทำงานให้เสร็จ ClickUp สามารถสร้างเนื้อหาคุณภาพสูง ปรับกระบวนการสร้างเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพ ติดตามการสร้างเนื้อหา และอื่นๆ อีกมากมาย
ต้องการสร้างเนื้อหาด้วย ClickUp หรือไม่?สมัครฟรี!