วิธีเขียนบทสำหรับวิดีโอที่ดึงดูดผู้ชม

อะไรที่ทำให้คุณหยุดเลื่อนดูและดูวิดีโอ?
ไม่ใช่แค่คุณค่าการผลิต—แต่เป็นวิธีที่ข้อความเชื่อมโยงกัน บทที่เขียนอย่างดีสามารถเปลี่ยนแนวคิดที่เรียบง่ายให้กลายเป็นสิ่งที่จดจำได้เมื่อทำอย่างถูกต้อง
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจวิธีการเขียนสคริปต์สำหรับวิดีโอที่ทำให้ผู้ชมของคุณดูจนจบและสร้างความประทับใจที่ยาวนาน
มาเริ่มกันเลย! 🎯
⏰ สรุป 60 วินาที
- สคริปต์วิดีโอคือเอกสารวางแผนที่สรุปเรื่องราวและข้อความของวิดีโอของคุณ ซึ่งประกอบด้วยบทสนทนา คำบรรยายภาพ คำแนะนำฉาก และหมายเหตุการตัดต่อ
- ขั้นตอนในการสร้างสคริปต์วิดีโอที่มีประสิทธิภาพ กำหนดเป้าหมายของคุณให้ชัดเจนเพื่อกำหนดสิ่งที่คุณต้องการให้วิดีโอของคุณบรรลุ ระบุกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าวิดีโอจะสอดคล้องกับพวกเขา พัฒนาโครงร่างเพื่อจัดโครงสร้างวิดีโอของคุณให้เป็นส่วนเริ่มต้น กลาง และจบ เขียนสคริปต์โดยเน้นที่การดึงดูดความสนใจ การเล่าเรื่อง และความกระชับ แก้ไข ปรับปรุง และสรุปสคริปต์โดยใช้ข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงาน
- ชี้แจงเป้าหมายของคุณเพื่อกำหนดสิ่งที่คุณต้องการให้วิดีโอของคุณบรรลุ
- ระบุกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าวิดีโอจะเข้าถึงและสร้างความประทับใจให้กับพวกเขา
- พัฒนาโครงร่างเพื่อจัดโครงสร้างวิดีโอของคุณให้เป็นส่วนเริ่มต้น กลาง และจบ
- เขียนสคริปต์โดยเน้นที่จุดดึงดูด การเล่าเรื่อง และความกระชับ
- แก้ไข ปรับปรุง และสรุปบทสคริปต์ให้สมบูรณ์โดยใช้ข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงาน
- สคริปต์ที่ชัดเจนช่วยให้ข้อความมีจุดมุ่งหมายชัดเจนและสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์
- การพึ่งพาแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเช่นClickUpทำให้กระบวนการเขียนสคริปต์รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ใช้ไวท์บอร์ดและเอกสารใน ClickUp เพื่อจัดระเบียบและทำงานร่วมกันในสคริปต์ของคุณ
- ClickUp Brain, AI ของ ClickUp ที่มาพร้อมกับระบบ สามารถช่วยปรับปรุงไอเดียสคริปต์และเพิ่มคุณภาพของงานเขียนของคุณได้
- ชี้แจงเป้าหมายของคุณเพื่อกำหนดสิ่งที่คุณต้องการให้วิดีโอของคุณบรรลุ
- ระบุกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าวิดีโอจะเข้าถึงและสร้างความประทับใจให้กับพวกเขา
- พัฒนาโครงร่างเพื่อจัดโครงสร้างวิดีโอของคุณให้เป็นส่วนเริ่มต้น กลาง และจบ
- เขียนสคริปต์โดยเน้นที่จุดดึงดูด การเล่าเรื่อง และความกระชับ
- แก้ไข ปรับปรุง และสรุปบทสคริปต์ให้สมบูรณ์โดยใช้ข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงาน
อะไรคือสคริปต์วิดีโอ?
สคริปต์วิดีโอคือเอกสารวางแผนที่มีโครงสร้างซึ่งสรุปเรื่องราวและข้อความของวิดีโอไว้อย่างชัดเจน เป็นแนวทางสำหรับผู้อ่านในทุกขั้นตอนของการผลิต ตั้งแต่การคิดค้นไอเดียไปจนถึงการตัดต่อหลังการผลิต
คิดถึงมันเหมือนกับเป็นแผนผังของสิ่งที่จะถูกกล่าวถึงและแสดงให้เห็น รวมถึงบทสนทนา การกระทำ และองค์ประกอบทางภาพ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นระเบียบตลอดกระบวนการถ่ายทำ
นี่คือองค์ประกอบสำคัญของสคริปต์วิดีโอ:
- บทสนทนา: คำพูดที่ตัวละครพูดหรือเสียงบรรยาย
- คำอธิบายภาพ: รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมบนหน้าจอ, การตั้งค่า, และกราฟิก
- คำแนะนำฉาก: คำแนะนำสำหรับนักแสดงและงานกล้อง
- หมายเหตุการแก้ไข: คำแนะนำสำหรับการปรับแต่งหลังการผลิต
สคริปต์วิดีโอมีรูปแบบการจัดเรียงที่แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของมัน ตัวอย่างเช่น สคริปต์เพื่อความบันเทิงจะพึ่งพาบทสนทนาและรายละเอียดของฉากเป็นอย่างมาก ในขณะที่สคริปต์เชิงพาณิชย์มักใช้รูปแบบสองคอลัมน์เพื่อวางแผนองค์ประกอบเสียงและภาพสำหรับการจัดการโครงการผลิตอย่างราบรื่น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:วิดีโอแรกที่ถูกอัปโหลดขึ้น YouTubeมีชื่อว่า 'Me at the zoo' และถูกอัปโหลดโดย Jawed Karim ผู้ร่วมก่อตั้งในปี 2005 เป็นวิดีโอสั้นๆ เพียง 18 วินาทีที่จุดประกายการเติบโตอย่างมหาศาลของแพลตฟอร์มนี้
ทำไมคุณถึงต้องการสคริปต์วิดีโอ?
สคริปต์วิดีโอที่ชัดเจนช่วยให้ข้อความของคุณชัดเจน ทำให้ภาพเคลื่อนไหวสอดคล้องกับเรื่องราวของคุณ และช่วยประหยัดเวลาในระหว่างการผลิต. มาดูกันว่าทำไมคุณต้องมีสคริปต์:
- ช่วยให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน: วางแผนและจัดระเบียบเรื่องราวของคุณให้ดำเนินไปอย่างมีเหตุผลและตรงประเด็น
- สร้างความชัดเจน: สคริปต์ช่วยให้คุณเน้นประเด็นสำคัญได้อย่างแม่นยำ และทำให้ทุกคน ตั้งแต่ผู้สร้างสรรค์เดี่ยวไปจนถึงทีม มีทิศทางและเข้าใจข้อความเดียวกัน
- สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์: เมื่อมีโครงสร้างที่พร้อมแล้ว คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มสัมผัสที่สร้างสรรค์ซึ่งทำให้วิดีโอของคุณโดดเด่น
- เพิ่มคุณภาพ: บทสคริปต์ที่เขียนอย่างดีจะนำไปสู่การสร้างวิดีโอที่น่าสนใจมากขึ้น มีความน่าสนใจมากขึ้น และมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นซึ่งสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมของคุณได้
🔍 คุณรู้หรือไม่? บทวิดีโอมีมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มของภาพยนตร์บทภาพยนตร์เรื่องแรกถูกเขียนขึ้นสำหรับภาพยนตร์ปี 1902เรื่อง A Trip to the Moon
วิธีเขียนบทวิดีโอ
การเขียนบทที่ละเอียดอาจฟังดูน่ากลัว แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น
คุณต้องแบ่งกระบวนการออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ ซึ่งจะช่วยนำแนวคิดของคุณจากแนวคิดคร่าวๆ ไปสู่เรื่องราวที่สมบูรณ์ ไม่ว่าคุณจะเขียนสคริปต์สำหรับวิดีโอ YouTube ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะหรือวิดีโอภายในบริษัท คุณสามารถเริ่มต้นด้วยเครื่องมือง่ายๆ เช่น Google Docs
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเนื้อหาของคุณ ตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการสรุปสคริปต์วิดีโอของคุณในที่เดียว คุณสามารถเลือกใช้แพลตฟอร์มเช่น ClickUp ได้
ClickUpคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่รวมโครงการ เอกสาร งาน และแชทของคุณไว้ในเครื่องมือเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างทรงพลัง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการโครงการ การทำงานร่วมกัน และการสื่อสารสำหรับทีมทุกขนาด
มาดูคู่มือทีละขั้นตอนในการสร้างสคริปต์วิดีโอของคุณเองโดยใช้ ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การตลาดวิดีโอ 👇
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน
ระบุสิ่งที่คุณต้องการให้วิดีโอของคุณบรรลุผล คุณต้องการให้ความรู้, บันเทิง, หรือโน้มน้าวใจ? วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนจะนำทางบทของคุณ
ก้าวไปอีกขั้นด้วยการตัดสินใจเลือกการกระทำที่คุณต้องการให้ผู้ชมทำหลังจากชมวิดีโอแล้ว ซึ่งอาจเป็นการเยี่ยมชมเว็บไซต์ สมัครสมาชิกช่องของคุณ สมัครใช้บริการ หรือทำการซื้อสินค้า ยิ่งเป้าหมายของคุณชัดเจนมากเท่าไร ก็ยิ่งง่ายต่อการสร้างข้อความกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA) ที่น่าสนใจมากขึ้นเท่านั้น
📌 ตัวอย่างเช่น แทนที่จะตั้งเป้าหมายการตลาดวิดีโอแบบกว้าง ๆ อย่างเช่น 'เพิ่มการมีส่วนร่วม' คุณสามารถตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ เช่น 'กระตุ้นให้มีคอมเมนต์ 50 ข้อความในวิดีโอภายใน 48 ชั่วโมง'
📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบสคริปต์พอดแคสต์ฟรีที่ดีที่สุดสำหรับผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์
ขั้นตอนที่ 2: ระบุกลุ่มเป้าหมายของคุณ
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของคุณอย่างลึกซึ้งเพื่อให้แน่ใจว่าวิดีโอของคุณสามารถสื่อสารได้ตรงใจ. ให้ความสำคัญกับข้อมูลประชากรศาสตร์ของพวกเขา เช่น อายุ, เพศ, ที่อยู่, อาชีพ, และความชอบ. ไปไกลกว่าข้อมูลผิวเผินเพื่อสำรวจความสนใจ, ปัญหาที่เผชิญ, และแรงจูงใจของพวกเขา. การเข้าใจแง่มุมเหล่านี้ช่วยให้คุณเชื่อมต่อได้กับพวกเขาในระดับที่ส่วนตัวมากขึ้น.
รวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ โดยใช้เครื่องมือเช่น แบบสำรวจ, การวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์, และข้อมูลเว็บไซต์. หากคุณกำลังเป้าหมายไปที่ผู้เชี่ยวชาญ คุณควรพิจารณาถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมและความท้าทายของพวกเขา.
ปรับบทของคุณตามการวิจัยนี้ พูดภาษาที่พวกเขาเข้าใจ ใช้ตัวอย่างที่พวกเขาเกี่ยวข้อง และตอบสนองความต้องการของพวกเขาโดยตรง โทนที่สบายๆ และกระตือรือร้นจะเหมาะกับผู้ชมที่อายุน้อย ในขณะที่มืออาชีพอาจชอบข้อความที่กระชับและอิงข้อมูล
ClickUp Whiteboardsเป็นเครื่องมือเชิงภาพที่ช่วยให้คุณวางแผนความคิดของคุณได้แบบเรียลไทม์—เหมาะสำหรับการสร้างสตอรี่บอร์ด การไหลของเนื้อหา หรือแม้แต่จดบันทึกจุดสำคัญในบทภาพยนตร์ การผสานรวมกับClickUp Tasksหมายความว่าทุกแนวคิดสามารถเปลี่ยนเป็นขั้นตอนที่ปฏิบัติได้จริงโดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์ม
เริ่มต้นด้วยกระดานไวท์บอร์ดเปล่า แล้วร่างแนวคิดวิดีโอของคุณลงไป—เพิ่มภาพประกอบ กล่องข้อความสำหรับบทสนทนา และลูกศรเพื่อแสดงการเปลี่ยนฉาก
ร่วมมือกับสมาชิกในทีมแบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน จากนั้นเชื่อมโยงไวท์บอร์ดของคุณกับงานโดยตรงเพื่อการอ้างอิงที่ง่ายดายระหว่างการผลิต ด้วยตัวเลือกในการส่งออกหรือแชร์ ทำให้ทีมของคุณทุกคนทำงานสอดคล้องกันตั้งแต่ต้นจนจบ
⚙️ โบนัส:ลองใช้เทมเพลตสตอรี่บอร์ดในWhiteboards เพื่อวางแผนลำดับของวิดีโอของคุณ เทมเพลตเหล่านี้ช่วยจัดระเบียบฉากสำคัญต่างๆ เพื่อให้โครงสร้างชัดเจนและการเปลี่ยนฉากเป็นไปอย่างราบรื่น
ขั้นตอนที่ 3: พัฒนาโครงร่าง
แบ่งวิดีโอของคุณออกเป็นส่วนที่ชัดเจน: ต้นเรื่อง กลางเรื่อง และจบเรื่อง แต่ละส่วนมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนั้นการกำหนดส่วนเหล่านี้ตั้งแต่ต้นจะช่วยให้เรื่องราวของคุณไหลลื่นอย่างมีเหตุผล และทำให้ผู้ชมติดตามได้ตลอดเวลา
ในตอนเริ่มต้น ให้แนะนำหัวข้อของคุณและดึงดูดความสนใจทันที ใช้คำถามที่น่าสนใจ คำกล่าวที่โดดเด่น หรือข้อเท็จจริงที่น่าดึงดูดเพื่อดึงดูดผู้ชม ส่วนกลางควรส่งมอบข้อความหลัก โดยแบ่งเป็นประเด็นย่อยที่ง่ายต่อการติดตามและเชื่อมโยงกัน
สรุปด้วยบทสรุปที่แข็งแกร่งซึ่งเน้นย้ำข้อความหลักของคุณและกระตุ้นให้เกิดการกระทำตามที่ต้องการ
📌 ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังอธิบายกระบวนการ ให้แบ่งออกเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนและจัดวางไว้ในส่วนกลาง การเพิ่มตัวอย่างเฉพาะหรือข้อมูลสำหรับแต่ละส่วนจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับข้อความของคุณและทำให้เนื้อหาเข้าใจง่ายขึ้น
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างวิดีโอผลิตภัณฑ์ที่สร้างความประทับใจ
ClickUp Docsเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการร่าง จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันในสคริปต์วิดีโอ ฟีเจอร์นี้ผสานรวมอยู่ใน ClickUp ช่วยให้คุณสามารถจัดการสคริปต์ของคุณควบคู่ไปกับงานโครงการอื่น ๆ ได้อย่างสะดวก ครบถ้วนในที่เดียว
หน้าเอกสารที่ซ้อนกันใน Docs เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแบ่งสคริปต์ของคุณออกเป็นส่วนต่างๆ เช่น ฉากหรือองก์ โดยไม่ต้องสร้างเอกสารหลายฉบับที่แยกจากกัน
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังร่างสคริปต์สำหรับวิดีโออธิบาย คุณสามารถสร้างเอกสารหลักที่มีชื่อว่า 'สคริปต์วิดีโออธิบาย' และใช้หน้าย่อยสำหรับแต่ละส่วนของวิดีโอ เช่น 'บทนำ' 'คุณสมบัติหลัก' และ 'การเรียกร้องให้ดำเนินการ'
นี่คือวิดีโออธิบายแบบสนุกสนานที่เราสร้างขึ้นสำหรับ ClickUp Docs!
คุณยังสามารถฝังเนื้อหาภายนอก เช่น วิดีโอแนะนำวิธีการหรือเอกสารวิจัย ลงใน ClickUp Docs ได้โดยตรงโดยใช้คำสั่งสแลช
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ทำงานร่วมกันในสคริปต์วิดีโอของคุณด้วยการแก้ไขแบบเรียลไทม์ใน ClickUp Docs สมาชิกในทีมสามารถปรับปรุงสคริปต์ร่วมกัน ให้ข้อเสนอแนะเฉพาะเจาะจงผ่านความคิดเห็น และแท็กผู้อื่นเพื่อขอความคิดเห็น ใช้ประวัติเวอร์ชันเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงและกู้คืนร่างก่อนหน้าหากจำเป็น
ขั้นตอนที่ 4: เขียนสคริปต์
คุณสามารถเริ่มเขียนบทวิดีโอได้ตอนนี้. นี่คือจุดสำคัญที่คุณต้องจำไว้:
- เริ่มต้นด้วยจุดดึงดูด: เปิดด้วยประโยค คำถาม หรือแนวคิดที่ดึงดูดความสนใจและทำให้ผู้ชมอยากติดตามต่อ
- มีส่วนร่วมผ่านการเล่าเรื่อง: ใช้เรื่องราวหรือตัวอย่างที่เชื่อมโยงได้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางอารมณ์กับผู้ชมของคุณ
- ให้กระชับ: ยึดเฉพาะสิ่งสำคัญ การเขียนที่ชัดเจนและตรงประเด็นจะดึงดูดความสนใจได้ดีกว่ารายละเอียดที่ไม่จำเป็น
ClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ใช้ AI ภายในแพลตฟอร์ม สามารถปรับปรุงแนวคิดสคริปต์ของคุณและยกระดับงานเขียนของคุณได้ มันเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกจากงาน เอกสาร และสมาชิกในทีม เพื่อให้ความช่วยเหลือแบบเรียลไทม์ในการรักษาการผลิตวิดีโอให้เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ยังสามารถสร้างเนื้อหาตามคำแนะนำของคุณ ช่วยในการเขียนใหม่ หรือสรุปข้อความยาวๆ เพื่อให้สคริปต์ของคุณกระชับขึ้นได้อีกด้วย ซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนการร่างและแก้ไข
ตัวอย่างเช่น ในตัวอย่างข้างต้นเราได้ขอให้เครื่องมือสร้างสคริปต์ AIของ เขียนสคริปต์วิดีโอความยาว 60 วินาทีสำหรับการสาธิตผลิตภัณฑ์เครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือ
🔍 คุณรู้หรือไม่?จากผู้ใช้โซเชียลมีเดียทั่วโลก 5.17 พันล้านคนซึ่งคิดเป็น 63.7% ของประชากรโลก 52% เข้าถึง YouTube เป็นประจำ
ขั้นตอนที่ 5: แก้ไข ปรับปรุง และสรุป
แก้ไขและปรับปรุงบทของคุณจนกว่าจะสมบูรณ์แบบ การอ่านบทออกเสียงดังๆ จะช่วยระบุคำหรือประโยคที่ฟังดูไม่เหมาะสมหรือจุดที่การไหลของบทรู้สึกไม่ราบรื่น
ก่อนที่จะสรุปให้สมบูรณ์ ให้แบ่งปันกับเพื่อนร่วมงานหรือสมาชิกในทีมเพื่อรับข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์
ความคิดเห็นนี้สามารถช่วยให้คุณปรับแต่งและขัดเกลาบทของคุณจนกว่าจะรู้สึกเหมาะสม จากนั้นคุณสามารถเริ่มเตรียมการผลิตได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างที่คุณต้องการสำหรับการถ่ายทำ รวมถึงสถานที่ อุปกรณ์ประกอบฉาก และภาพวิชวล พร้อมเรียบร้อยแล้ว
ด้วยการใช้ClickUp Clips คุณสามารถบันทึกหน้าจอและเสียงของคุณเพื่อจับภาพความคิด, ข้อเสนอแนะ, หรือคำแนะนำได้ทันที ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างสคริปต์วิดีโอหรือวางแผนองค์ประกอบภาพและเสียง
แทนที่จะส่งอีเมลยาวหรือบันทึกที่ไม่ชัดเจน Clips ช่วยให้คุณแสดงสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างชัดเจน ประหยัดเวลา และลดความสับสน
สมมติว่าคุณกำลังระดมความคิดสำหรับสคริปต์วิดีโอ คุณสามารถบันทึกคลิปขณะเดินผ่านโครงร่างหรือสตอรี่บอร์ดได้ ไฮไลท์ภาพสำคัญ พูดคุยเกี่ยวกับโทนและจังหวะ และแบ่งปันความคิดของคุณกับทีมโดยตรง
ด้วยการถอดเสียงด้วย AI ทุกคำในคลิปของคุณสามารถค้นหาได้ ดังนั้นไม่มีรายละเอียดใดสูญหาย
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:วิดีโอไวรัลแรกThe Dancing Baby ปรากฏขึ้นในปี 1996 เป็นแอนิเมชัน 3 มิติที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วผ่านทางอีเมล และเป็นหนึ่งในตัวอย่างแรกๆ ของวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ต
เคล็ดลับการเขียนสคริปต์วิดีโอที่ยอดเยี่ยม
เมื่อเขียนสคริปต์วิดีโอ สิ่งสำคัญคือการรักษาความสนใจของผู้ชมตั้งแต่ต้นจนจบ เคล็ดลับและเทคนิคเฉพาะบางประการสามารถทำให้สคริปต์ของคุณโดดเด่นได้ ไม่ว่าคุณจะสร้างวิดีโออธิบายข้อมูล วิดีโอส่งเสริมการขาย หรือวิดีโอเพื่อความบันเทิง
มาดูกันสักสองสามข้อ 👀
- จำกัดความยาวของประโยค: ควรมี 3-4 ประโยคต่อฉาก เพื่อรักษาความน่าสนใจของเนื้อหาและป้องกันไม่ให้ผู้ชมเสียความสนใจ
- เขียนในกาลปัจจุบัน: ใช้เพื่อสร้างความเร่งด่วน ทำให้เนื้อหาดูเร่งด่วนและน่าสนใจ ช่วยดึงดูดและรักษาความสนใจของผู้ชม
- แก้ไขอย่างไม่ปรานี: พักสักครู่แล้วกลับมาที่บทของคุณเพื่อทำการแก้ไขหลังจากเขียนใหม่ ลบคำหรือฉากที่ไม่จำเป็นซึ่งไม่เพิ่มคุณค่า
- ใช้คำเชื่อม: ใช้คำหรือวลีที่ช่วยเชื่อมโยงความคิดต่าง ๆ ให้ต่อเนื่องกันอย่างเป็นธรรมชาติ เพื่อรักษาความลื่นไหลของบทตลอดทั้งเรื่อง
- เขียนสคริปต์ทุกคำ: หลีกเลี่ยงการพึ่งพาเพียงจุดสำคัญหรือโครงร่างเท่านั้น การเขียนสคริปต์ทุกคำจะช่วยให้เกิดความชัดเจนและลดความจำเป็นในการถ่ายทำซ้ำในระหว่างการถ่ายทำ
📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบการเขียนเนื้อหาชั้นนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
อีกหนึ่งเคล็ดลับที่ยอดเยี่ยมคือการเลือกกรอบการเล่าเรื่องที่เฉพาะเจาะจงเพื่อสร้างโครงสร้างให้กับโครงการวิดีโอของคุณ. นี่คือตัวเลือกที่พบได้บ่อย:
- AIDA: มุ่งเน้นที่ ความสนใจ, ความสนใจ, ความต้องการ, และ การกระทำ เพื่อชี้นำผู้ชมไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ
- ศิษยาภิบาล: กล่าวถึง ปัญหา, กระตุ้นประเด็น, นำเสนอ แนวทางแก้ไข, และนำเสนอ คำรับรอง และ การตอบสนอง
- PAS (ปัญหา-ย้ำความรุนแรง-เสนอทางแก้ไข): เน้นปัญหา, ย้ำความเร่งด่วน, และเสนอทางแก้ไขของคุณ
- สคริปต์วิดีโออธิบาย: สรุปปัญหา, วิธีแก้ปัญหา, วิธีการทำงาน, ประโยชน์หลัก, และสรุปด้วยการกระตุ้นให้กระทำ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี 2013 YouTubeได้เปิดตัวฟีเจอร์เล่นวิดีโออัตโนมัติซึ่งทำให้วิดีโอถัดไปในรายการเล่นต่อโดยอัตโนมัติ ฟีเจอร์นี้ช่วยเพิ่มระยะเวลาการรับชมและส่งเสริมการดูวิดีโอแบบต่อเนื่อง
เขียนบทสู่ความสำเร็จของคุณด้วย ClickUp
การเขียนบทจะกลายเป็นเรื่องที่จัดการได้เมื่อมีเครื่องมือที่เหมาะสมและวิธีการที่แม่นยำ
ในที่สุด คุณต้องมุ่งเน้นไปที่การรู้เป้าหมายของคุณ, การเข้าใจผู้ชมของคุณ, การจัดโครงสร้างเนื้อหาของคุณ, และการรักษาความกระชับเพื่อให้ได้สคริปต์ที่สามารถดึงดูดความสนใจได้
เมื่อพูดถึงการจัดระเบียบความคิดและการทำงานร่วมกับทีมของคุณ ClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงานพร้อมสนับสนุนคุณ ไม่ว่าคุณจะกำลังร่างสคริปต์ วางแผนแนวคิด หรือแบ่งปันข้อเสนอแนะ ฟีเจอร์ต่างๆ ของ ClickUp เช่น ClickUp Brain และ Docs จะช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ
สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅