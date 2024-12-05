วิธีสร้างวิดีโอสินค้าที่สร้างผลกระทบ

เคยไปที่ร้านฟาสต์ฟู้ดในขณะที่กำลังทำตามแผนการลดน้ำหนักบ้างไหม? แล้วเกิดอะไรขึ้นเมื่อวิดีโอผลิตภัณฑ์ของเฟรนช์ฟรายส์กรอบและนักเก็ตไก่สีทองเริ่มเล่น?
อาหารการกินของคุณพังหมดแล้ว
แต่อย่าโทษการขาดการควบคุมตนเองของคุณ วิดีโอผลิตภัณฑ์ที่น่าดึงดูดเหล่านั้นถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดคุณ
🎥 จากมุมมองของนักการตลาด: วิดีโอการตลาดผลิตภัณฑ์ไม่ใช่แค่สิ่งที่ดึงดูดสายตาเท่านั้น—แต่เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการเน้นย้ำประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ สร้างความเชื่อมโยงกับลูกค้า และท้ายที่สุดกระตุ้นยอดขาย
ตัวอย่างเช่นการฝังวิดีโอในหน้าแลนดิ้งสามารถเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงได้สูงถึง 86%
วิดีโอสินค้าสามารถใช้ได้ในหลากหลายวิธีสร้างสรรค์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างความตื่นเต้นก่อนเปิดตัวสินค้า การแสดงคุณสมบัติเด่นขณะใช้งานจริง หรือสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อที่มีศักยภาพผ่านประสบการณ์จริงจากลูกค้า
⏰สรุป 60 วินาที
วิธีสร้างวิดีโอผลิตภัณฑ์ที่สร้างความประทับใจ
- ดึงดูดความสนใจตั้งแต่แรกเห็น: ด้วยช่วงความสนใจเฉลี่ยเพียง 8 วินาทีเท่านั้น ดึงดูดผู้ชมของคุณอย่างรวดเร็วในวิดีโอผลิตภัณฑ์ของคุณ
- จัดแสดงคุณสมบัติอย่างมีประสิทธิภาพ: ใช้ภาพที่ชัดเจน, ภาพตัวอย่างการสาธิต (สำหรับวิดีโอสาธิตผลิตภัณฑ์), และการใช้งานจริงเพื่อเน้นย้ำสิ่งที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณโดดเด่น
- ผสมผสานการเล่าเรื่อง: สร้างเรื่องราวที่เชื่อมโยงทางอารมณ์กับผู้ชมและทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณเข้าถึงได้ง่าย
- ปรับเนื้อหาให้เหมาะกับบุคคล: ปรับแต่งวิดีโอให้ตรงกับความชอบของผู้ชมเป้าหมายของคุณ เช่นเดียวกับที่ Adidas ทำในแคมเปญ Boston Marathon ของพวกเขา
- ใช้คลิปวิดีโอคำรับรองจากลูกค้า: สร้างความไว้วางใจด้วยการนำเสนอคลิปวิดีโอที่ลูกค้าพึงพอใจแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขา
- เพิ่มข้อความกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA) ที่ชัดเจน: นำทางผู้ชมให้ดำเนินการในขั้นตอนถัดไป เช่น การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณหรือการซื้อสินค้า
- ปรับให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์ม: ปรับความยาวและรูปแบบของวิดีโอให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Instagram, TikTok หรือ YouTube
- ติดตามตัวชี้วัด: ตรวจสอบจำนวนการรับชม อัตราการเล่น การมีส่วนร่วม และการแปลงเพื่อประเมินความสำเร็จของวิดีโอและปรับกลยุทธ์
สิ่งจำเป็นในการสร้างวิดีโอการตลาดผลิตภัณฑ์
หากคุณเข้าไปใน Instagram หรือ YouTube วันนี้ จักรวาลได้ตัดสินใจแล้วว่าคุณต้องดูรีลและช็อต
พวกเขาอยู่ทุกที่ และในวันนี้ กลยุทธ์การตลาด B2B ที่ไม่มีวิดีโอสินค้า ก็เหมือนกับการสะกดคำว่า "ธุรกิจ" โดยไม่มีตัว "B"
ไม่ว่าจะเป็นวิดีโออธิบายที่ให้ความรู้อย่างละเอียดหรือ TikTok ที่สนุกสนานสำหรับ Gen Z วิดีโอผลิตภัณฑ์ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การตลาด B2B หลายแห่ง
แต่จะเริ่มต้นตรงไหนดี? มีคำถามมากมายผุดขึ้นมาในหัว เช่น:
- รูปแบบวิดีโอที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์และกลุ่มเป้าหมายของคุณคืออะไร? ควรจะเป็นวิดีโอสั้นกระชับหรือเป็นวิดีโออธิบายเชิงลึกมากกว่า?
- คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าวิดีโอการตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณพร้อมสำหรับเครื่องมือค้นหาและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย?
- คุณจะติดตามประสิทธิภาพของเนื้อหาวิดีโอของคุณบนแพลตฟอร์มต่างๆ และปรับปรุงแนวทางของคุณอย่างไร?
ไม่ต้องกังวล—เราดูแลคุณเอง
นี่คือ 8 เคล็ดลับในการสร้างวิดีโอการตลาดผลิตภัณฑ์ที่น่าจดจำซึ่งจะทำให้กลุ่มเป้าหมายของคุณกดเล่นซ้ำ (เลื่อนลงไปดูตัวอย่างวิดีโอผลิตภัณฑ์เจ๋งๆ อีก 6 ตัวอย่างด้วย!)
เคล็ดลับที่ 1: บริบทคือสิ่งสำคัญที่สุด
การแค่แสดงสินค้าของคุณไม่เพียงพอ—คุณต้องแสดงให้เห็นว่ามันเข้ากับชีวิตของลูกค้าคุณได้อย่างไร! โฆษณาวิดีโอสินค้าที่มีประสิทธิภาพควรเจาะลึกถึงคำถามสำคัญเหล่านี้:
- ผลิตภัณฑ์ของคุณแก้ปัญหาอะไร?
- มันช่วยเพิ่มประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของลูกค้าคุณได้อย่างไร?
- มันจะสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาประสบความสำเร็จมากขึ้นหรือไม่?
- ผลิตภัณฑ์นี้สร้างความสุขเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหรือไม่?
ด้วยการมุ่งเน้นที่คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนวิดีโอธรรมดาให้กลายเป็นเครื่องมือการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ทรงพลังซึ่งสามารถสร้างความประทับใจให้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้อย่างแท้จริง
อ่านเพิ่มเติม: วิธีเชี่ยวชาญการตลาดวิดีโอ: กลยุทธ์, แนวโน้ม และเครื่องมือ
เคล็ดลับที่ 2: แสดงและบอก
แน่นอน วิดีโอของสินค้าที่ไร้ที่ติบนฉากหลังที่สวยงามนั้นดึงดูดสายตา แต่คุณต้องมั่นใจว่าผู้ชมของคุณไม่สงสัยว่าสิ่งที่คุณขายคืออะไร
วิดีโอผลิตภัณฑ์ของคุณควรเปิดเผยสิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นและเหตุผลที่มันพิเศษ
พูดถึงคุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์ แบ่งปันเรื่องราวเบื้องหลัง หรืออย่างน้อยที่สุด แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์นั้นใช้งานอย่างไร
นี่คือประเภทของวิดีโอสินค้าที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้ผลดีเยี่ยมในการ "แสดงและบอกเล่า":
- ตัวอย่าง: วิดีโอสาธิตผลิตภัณฑ์จะเน้นให้เห็นการทำงานของผลิตภัณฑ์ โดยแสดงการใช้งานจริง—เรียบง่ายแต่ได้ผล!
- คำอธิบาย: วิดีโอเหล่านี้ผสมผสานเสียงและภาพเพื่อแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับวิธีการทำงานของผลิตภัณฑ์
- คู่มือการสอน: คู่มือการสอนให้คำแนะนำแบบขั้นตอนต่อขั้นตอนแก่ผู้ใช้ และมีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับผู้ที่ได้ครอบครองผลิตภัณฑ์แล้วและต้องการใช้ประโยชน์จากมันอย่างเต็มที่
เคล็ดลับที่ 3: แบ่งปันเรื่องราวของคุณหรือให้ลูกค้าของคุณเล่าแทน
👀 คุณรู้หรือไม่?
ประมาณ72% ของลูกค้ามีแนวโน้มที่จะไว้วางใจแบรนด์มากขึ้นเมื่อได้รับชมวิดีโอคำรับรองและรีวิวเชิงบวก
เราผ่านพ้นยุคของการบริโภคอย่างไร้สติไปแล้ว ใช้วิดีโอผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อเล่าเรื่องราวเบื้องหลังว่าทำไมบริษัทของคุณถึงมีอยู่
ตอบคำถามที่ใหญ่กว่า เช่น:
- ธุรกิจของคุณร่วมมือกับโครงการเพื่อความยุติธรรมทางสังคมหรือไม่?
- คุณบริจาคส่วนหนึ่งของกำไรให้กับองค์กรท้องถิ่นหรือไม่
- โซเชียลมีเดียของคุณเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการให้ความรู้แก่ผู้ติดตามเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมหรือไม่?
- คุณกำลังดำเนินการเพื่อความยั่งยืนหรือไม่ เช่น การเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวหรือตั้งเป้าความเป็นกลางทางคาร์บอน?
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ให้ลูกค้าที่พึงพอใจของคุณเป็นทีมเชียร์ของคุณเอง คำรับรองสามารถเป็นคำชื่นชมสั้นๆ ที่แสดงในกรอบเดียวหรือบทสัมภาษณ์ที่ลูกค้าอธิบายอย่างจริงใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณสร้างความแตกต่างในชีวิตของพวกเขาอย่างไร
เคล็ดลับที่ 4: การปรับแต่งให้เป็นส่วนตัวในวิดีโอสินค้า
เราทุกคนเข้าใจถึงความสำคัญของการปรับแต่งให้เป็นส่วนตัวในฐานะกลยุทธ์ทางการตลาด แต่ไม่ค่อยมีใครเข้าใจ (และทำได้) ดีเท่ากับ Adidas
ในระหว่างการแข่งขันบอสตันมาราธอนประจำปี แอดิดาสไม่ได้แค่แปะโลโก้ของพวกเขาบนป้ายเท่านั้น—พวกเขาทำอย่างเต็มที่
การบันทึกภาพสดของนักวิ่งแต่ละคน พวกเขาสร้างและส่งวิดีโอส่วนตัวจำนวน 30,000 รายการในวันแข่งขันเอง วิดีโอของนักวิ่งแต่ละคนมีข้อมูลการแข่งขันของพวกเขาและคลิปจากการวิ่งจริงของพวกเขา
ผลลัพธ์คืออะไร? อัตราการรับชมวิดีโอจนจบสูงถึง 95% และยอดขายจากอีเมลที่แนบวิดีโอส่วนบุคคลเหล่านี้เพิ่มขึ้นเกือบ 12 เท่า
การปรับให้เหมาะกับบุคคลอย่างแท้จริงนั้นเหนือกว่าความคาดหมาย (ไม่ได้ตั้งใจเล่นคำ)
ดังนั้น เมื่อคุณสร้างวิดีโอผลิตภัณฑ์ ให้คิดว่ามันเป็นความประทับใจแรกของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของคุณ ภาพที่ชัดเจนและมีคุณภาพสูงเป็นสิ่งจำเป็น ภาพเบลอหรือสีที่ไม่ตรงกับแบรนด์? นั่นเป็นวิธีที่รวดเร็วในการทำให้ยอดขายของคุณลดลง
เพื่อเพิ่มความสอดคล้องของแบรนด์ ลองนำองค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์คุณมาใช้ เช่น โลโก้หรือโทนสีประจำแบรนด์ คุณยังสามารถยกระดับขึ้นไปอีกขั้นโดยใช้พรีเซนเตอร์ เพลงประจำ หรือสัญลักษณ์ที่จดจำได้ในทุกวิดีโอ
จำไว้ว่า: ความคุ้นเคยก่อให้เกิดความไว้วางใจ และความไว้วางใจก่อให้เกิดความภักดี
อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างกลยุทธ์การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ
เคล็ดลับที่ 4: การตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายของคุณ
คุณรู้ไหมว่าคุณสามารถสั่งซุปที่แมคโดนัลด์ในโปรตุเกสได้? หรือแมคโดนัลด์ในฮ่องกงมีเค้กชั้นถั่วแดงมัทฉะในเมนูด้วย?
ทำไมต้องมีการรีมิกซ์ระดับโลก? แน่นอนว่าการเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายของพวกเขาเป็นสิ่งสำคัญ
ไม่ว่าจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มประชากรเฉพาะหรือปรับให้เหมาะกับภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง การปรับแต่งวิดีโอการตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณให้สอดคล้องกับลูกค้าเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
ท้ายที่สุดแล้ว การใช้วิธีการแบบเดียวกันกับทุกคนมักไม่ชนะใจ (หรือการคลิก) ทำให้เนื้อหาของคุณมีความเกี่ยวข้องและเข้าถึงได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อดึงดูดความสนใจนั้น
😂 เกร็ดความรู้:
ClickUp เชื่อมต่อกับผู้ใช้ด้วยการเพิ่มอารมณ์ขันให้กับสถานการณ์การทำงานในชีวิตประจำวัน หากต้องการเสียงหัวเราะ ลองชมซีรีส์วิดีโอสั้นๆ ที่เต็มไปด้วยอารมณ์ขันในองค์กรนี้ ซึ่งมุ่งเป้าไปที่ทีม HR!
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้างวิดีโอหลายเวอร์ชันเพื่อทดสอบว่าเวอร์ชันใดดึงดูดผู้ชมได้ดีที่สุด โดยให้มีความยาวประมาณ 90 วินาที สำหรับหน้าแลนดิ้งเพจ ควรตั้งเป้าไว้ที่ 30–60 วินาที เพื่อรักษาความสนใจของผู้ชมโดยไม่ทำให้รู้สึกมากเกินไป
เคล็ดลับที่ 5: เพิ่มบุคลิกให้กับวิดีโอสินค้าของคุณ
ในปี 2012 ผู้ก่อตั้ง Dollar Shave Club ไมเคิล ดูบิน ได้สร้างวิดีโอที่กลายเป็นตำนาน ซึ่งได้ปฏิวัติวิธีการทำการตลาดผลิตภัณฑ์อย่างสิ้นเชิง
เขาวางตำแหน่งตัวเองเป็นซีอีโอที่ตรงไปตรงมาและแปลกๆ ซึ่งพูดอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่น่าเบื่อโดยทั่วไป—ใบมีดโกน แทนที่จะเป็นการนำเสนอแบบบริษัทที่ขัดเกลา เขาเล่าเรื่องตลกขณะเดินผ่านคลังสินค้าพร้อมทั้งพูดล้อเลียนเรื่องราคาใบมีดโกนและประสบการณ์การช้อปปิ้งแบบดั้งเดิม
วิดีโอนี้ไม่ได้เป็นการผลิตที่มีงบประมาณสูง มันดูและให้ความรู้สึกเหมือนสิ่งที่คนจริงๆ จะสร้างขึ้น ซึ่งทำให้มันเข้าถึงได้ง่ายในทันที
ด้วยการใส่ความตลกและความจริงใจ Dollar Shave Club:
- สื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อน (รูปแบบการสมัครสมาชิก, จุดราคา) ผ่านความบันเทิง
- ตัดผ่านเสียงรบกวนของการโฆษณา
- ทำให้ผู้บริโภครู้สึกเหมือนกำลังได้รับฟังจากเพื่อน ไม่ใช่จากบริษัท
เมื่อแบรนด์เพิ่มบุคลิกที่แท้จริงเข้าไป พวกเขาจะกระตุ้นให้เกิดการเชื่อมต่อทางอารมณ์ ในกรณีนี้ ผู้บริโภคไม่ได้แค่เห็นโฆษณาเครื่องโกนหนวด—พวกเขาเห็นมนุษย์ที่สามารถเข้าใจความรู้สึกของพวกเขาได้ และดูเหมือนจะเข้าใจความรำคาญของพวกเขาในการซื้อเครื่องโกนหนวดแบบดั้งเดิม
สรุปคือ? อย่าลังเลที่จะแสดงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแบรนด์คุณ
อ่านเพิ่มเติม: 7 แม่แบบกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดฟรีที่คุณควรมีติดไว้
เคล็ดลับที่ 6: การใส่คำกระตุ้นการตัดสินใจ
ในขณะที่คุณกำลังสนุกสนานกับการสร้างวิดีโอผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบ อย่ามองข้ามขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญ
เมื่อผลงานชิ้นเอกของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ลูกค้าที่มีศักยภาพสามารถดำเนินการตามความสนใจได้อย่างง่ายดาย
อย่างไร? เพิ่มคำกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA) ที่ชัดเจนหรือขั้นตอนถัดไปให้พวกเขาดำเนินการต่อ
เคล็ดลับที่ 7: สร้างความสัมพันธ์กับผู้คน
มันช่างน่าดึงดูดใจเหลือเกินที่จะพูดคุยกับผู้ชมของคุณในวิดีโอผลิตภัณฑ์—แต่โปรดจำไว้ว่า การพูดกับพวกเขาโดยตรงนั้นสร้างผลกระทบมากกว่า เนื่องจากเป้าหมายคือการจุดประกายบทสนทนากับลูกค้าที่มีศักยภาพ ดังนั้นจงมุ่งเน้นที่จะเข้าถึงบุคคลที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของหน้าจอ
📌 ตัวอย่าง: จินตนาการว่าคุณกำลังทำวิดีโอให้กับบริษัทกาแฟขนาดเล็ก แทนที่จะโชว์เพียงเมล็ดกาแฟและศิลปะลาเต้อาร์ตที่สวยงาม ให้คุณแนะนำผู้ชมให้รู้จักกับซาร่าห์ บาริสต้าที่เป็นมิตรซึ่งคัดสรรเมล็ดกาแฟแต่ละชนิดด้วยมือ หรือให้มาร์ค ลูกค้าประจำที่เริ่มต้นเช้าของเขาด้วยกาแฟของคุณเพื่อช่วยให้เขาผ่านการเดินทางในตอนเช้าได้ ให้ซาร่าห์เล่าถึงความหลงใหลของเธอในการค้นหารสชาติที่ไม่เหมือนใคร และให้มาร์คเล่าเรื่องราวสั้น ๆ เกี่ยวกับวิธีที่เขาค้นพบกาแฟของคุณในเช้าวันจันทร์ที่แสนเหนื่อย
เคล็ดลับที่ 8: ใช้ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกัน
การจัดการการผลิตวิดีโอที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่เรื่องเล่นๆ—มันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำให้ทุกอย่าง (และทุกคน) ดำเนินไปอย่างราบรื่น นี่คือเหตุผล:
- มันส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้เล่นหลัก เช่น ผู้กำกับ ผู้กำกับภาพ บรรณาธิการ และวิศวกรเสียง เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน (และฉากเดียวกัน)
- ช่วยให้คุณบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างชาญฉลาดและหลีกเลี่ยงการใช้งบประมาณเกินอย่างน่ากลัว
- ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจะถูกตรวจพบตั้งแต่เนิ่นๆ—ไม่มีปัญหาอุปกรณ์ขัดข้อง สภาพอากาศที่ไม่แน่นอน หรือการยกเลิกในนาทีสุดท้าย
- มันให้ผลลัพธ์ที่เกินความคาดหวังของลูกค้า สร้างลูกค้าที่มีความสุข
เพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ เครื่องมือจัดการการผลิตวิดีโอที่มั่นคงเช่นClickUpสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก
ด้วย ClickUp คุณสามารถแบ่งโปรเจกต์วิดีโอของคุณออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่าย มอบหมายให้กับสมาชิกในทีม และกำหนดเส้นตายที่เป็นจริงได้ เพื่อให้ทุกคนทราบถึงบทบาทและกำหนดเวลาของตนเองอย่างชัดเจน
ตัวอย่างเช่นมุมมองรายการของ ClickUpช่วยให้คุณติดตามงานโครงการทั้งหมดได้ในคราวเดียว ในขณะที่มุมมองกระดานจะแสดงแต่ละขั้นตอนการผลิตให้เห็นอย่างชัดเจน
มุมมองที่กำหนดเองของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ความต้องการเฉพาะ เช่น งานที่ต้องการอุปกรณ์หรือสมาชิกทีมบางราย ความสัมพันธ์ระหว่างงานและการจัดลำดับความสำคัญช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการกำหนดว่างานใดต้องพึ่งพากัน
ในขณะเดียวกันการติดตามเวลาของ ClickUpจะบันทึกเวลาที่ใช้ในการทำงานแต่ละอย่างอย่างแม่นยำ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเวลาและทรัพยากร
อ่านเพิ่มเติม: การจัดการโครงการสำหรับการผลิตวิดีโอ
วิธีถ่ายทำวิดีโอสินค้า
หากคุณคิดว่าการสร้างวิดีโอสินค้าที่น่าทึ่งหมายถึงการจ้างบริษัทวิดีโอที่มีราคาแพง ขอให้สบายใจ—ยังมีทางเลือกอื่น ๆ
แน่นอนว่าเราทุกคนชื่นชอบความสมบูรณ์แบบของการผลิตที่มีงบประมาณสูง แต่ด้วยการวางแผนที่ดีและอุปกรณ์ที่เหมาะสม คุณสามารถสร้างวิดีโอการตลาดผลิตภัณฑ์ที่น่าประทับใจได้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณมากมาย
อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการถ่ายทำ
ในการเริ่มต้น คุณไม่จำเป็นต้องมีกล้อง DSLR ระดับสูง ในความเป็นจริง ด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนในปัจจุบัน iPhone หรือ Android ที่มีโหมดถ่ายภาพบุคคลก็สามารถถ่ายภาพสินค้าที่สวยงามได้ แต่ถ้าคุณต้องการก้าวไปอีกขั้น นี่คืออุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมี:
- ขาตั้งกล้องสำหรับถ่ายภาพนิ่งที่มั่นคง
- แสงสตูดิโอพื้นฐาน (หรือแม้แต่ไฟวงแหวนที่ดีสำหรับการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว)
- ไมโครโฟนสำหรับเสียงที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังบันทึกบทสนทนาหรือการบรรยาย
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: พื้นหลังที่เรียบง่ายและสะอาดตา เช่น พื้นสีขาวหรือการจัดวางแบบแบนราบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเน้นสินค้าของคุณให้โดดเด่น
ขั้นตอนในการถ่ายทำวิดีโอสินค้าคุณภาพสูง
ขั้นตอนที่ 1: สร้างแรงบันดาลใจ
ดูวิดีโอสินค้าที่คุณชื่นชอบและสังเกตว่าอะไรที่ทำให้มันโดดเด่น สิ่งนี้จะช่วยกำหนดโทนและสไตล์ที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดกลยุทธ์วิดีโอของคุณ
พิจารณาว่าใครจะเป็นผู้ชมวิดีโอของคุณ คุณกำลังสร้างโฆษณาบนโซเชียลมีเดียที่สั้น กระชับ หรือเป็นวิดีโอสาธิตที่ละเอียดมากขึ้นสำหรับเว็บไซต์ของคุณ? ปรับแต่งวิดีโอของคุณให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและตรงกับช่วงที่เหมาะสมในเส้นทางของพวกเขา—การรับรู้ การพิจารณา หรือการตัดสินใจ
ขั้นตอนที่ 3: วาดร่างวิดีโอของคุณ
สรุปเรื่องราวที่คุณต้องการเล่าและรายละเอียดของแต่ละช็อต ตัดสินใจว่าคุณต้องการนักแสดง, ภาพ B-roll หรือเพียงแค่ภาพระยะใกล้ของผลิตภัณฑ์ จินตนาการแต่ละฉากเพื่อให้แน่ใจว่าวิดีโอของคุณไหลลื่น
ขั้นตอนที่ 4: สร้างรายการช็อต
รายการขั้นตอนต่อขั้นตอนนี้ประกอบด้วยทุกฉาก พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับเวลา มุมกล้อง และข้อกำหนดพิเศษต่างๆ ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบได้ดี และช่วยให้คุณได้ภาพทุกช็อตที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 5: กำหนดเวลาถ่ายทำ
กำหนดเวลาที่ชัดเจนสำหรับวันนั้น จัดลำดับความสำคัญของภาพที่ต้องมี และเผื่อเวลาสำหรับถ่ายภาพซ้ำหรือปรับเปลี่ยนในนาทีสุดท้าย
ขั้นตอนที่ 6: เตรียมตัวสำหรับวันสำคัญ
รวบรวมและตรวจสอบอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณให้เรียบร้อย ตั้งแต่ไฟและกล้องไปจนถึงแบตเตอรี่สำรอง ทำรายการตรวจสอบและจัดเตรียมทุกอย่างให้พร้อมในคืนก่อนหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงความเครียดในนาทีสุดท้าย
ขั้นตอนที่ 7: เริ่มถ่ายทำ
บันทึกแต่ละฉากตามรายการถ่ายของคุณ และอย่ากลัวที่จะสร้างสรรค์! ลองใช้มุมกล้องหรือการจัดแสงที่แตกต่างกันเพื่อดูว่าอะไรทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณโดดเด่น
ขั้นตอนที่ 8: เวทมนตร์แห่งการแก้ไข
เริ่มแก้ไขเมื่อฟุตเทจพร้อมแล้ว จัดเรียงคลิปของคุณเพื่อเล่าเรื่องราวที่สอดคล้องกัน เพิ่มเพลงประกอบ ปรับสี และใส่เอฟเฟกต์เสียงเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์แบบ ซอฟต์แวร์ตัดต่อเช่น Adobe Premiere Pro หรือตัวเลือกที่ง่ายกว่าอย่าง iMovie ก็สามารถสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมได้
ขั้นตอนที่ 9: ทบทวนและปรับแต่งขั้นสุดท้าย
ดูวิดีโอตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหามีความต่อเนื่องและน่าสนใจตลอดทั้งเรื่อง ตัดส่วนที่冗長หรือไม่น่าสนใจออก และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์สุดท้ายคมชัด น่าตื่นเต้น และพร้อมดึงดูดความสนใจของผู้ชม
ขั้นตอนที่ 10: เพิ่มการเรียกร้องให้ดำเนินการ
ปิดวิดีโอของคุณด้วยคำกระตุ้นการตัดสินใจที่ชัดเจน เช่น "ช้อปเลย" หรือ "เรียนรู้เพิ่มเติม" เพื่อให้ผู้ชมสามารถดำเนินการขั้นต่อไปได้อย่างง่ายดาย
อ่านเพิ่มเติม: 10 ซอฟต์แวร์วิดีโอการฝึกอบรมที่ใช้งานง่ายสำหรับการศึกษา, การเพิ่มทักษะ, และการเปลี่ยนทักษะ
ตัวอย่างวิดีโอผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ
นี่คือตัวอย่างหกแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมกับวิดีโอผลิตภัณฑ์ของพวกเขา
💄 ซีรีส์ Get Ready with Me ของ Glossier
คำขวัญของ Glossier, "เราสร้างผลิตภัณฑ์ที่ได้แรงบันดาลใจจากชีวิตจริง," ปรากฏชัดในวิดีโอของพวกเขา.
มักจะถูกเรียกว่า "Get Ready with Me" (หรือ GRWM) วิดีโอเหล่านี้มักจะมีผู้หญิงตื่นนอนและพาผู้ชมผ่านกิจวัตรยามเช้าของพวกเธอโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ Glossier
มันเหมือนกับการคุยกันแบบสบาย ๆ กับเพื่อน แสดงให้เห็นว่า Glossier สามารถเข้ากับชีวิตจริงได้อย่างลงตัว
วิดีโอเปิดตัว ClickUp Chat ของ ClickUp
ด้วยยอดผู้ชมเกือบหนึ่งล้านครั้งบน YouTube เพียงอย่างเดียว วิดีโอนี้เน้นย้ำถึงคุณค่าที่โดดเด่นของ ClickUp: การทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้นสำหรับทุกทีมในแพลตฟอร์มเดียว ด้วยการรวมการสนทนาและงานเข้าด้วยกัน
ภาพที่ปรากฏมีความทันสมัย สะอาดตา และเต็มไปด้วยความเคลื่อนไหว แสดงให้เห็นอินเทอร์เฟซของ ClickUp ขณะใช้งานจริงโดยไม่ทำให้ผู้ชมรู้สึกสับสน พร้อมนำเสนอตัวอย่างการใช้งานจริง เช่น การจัดการงานจากภายในแชท การใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในแชท และการเชื่อมโยงข้อความโดยอัตโนมัติกับงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
🛀🏻 โปรโมชั่นฮาโลวีนจาก Lush
Lush รักษาความสดใหม่ด้วยวิดีโอธีมฮาโลวีนที่แนะนำแต่ละลูกบาธบอมบ์สุดพิเศษและน่าขนลุกในคอลเลกชันตามฤดูกาลของพวกเขา
ผู้ชมจะได้ชมการสาธิตอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น, สิ่งที่อยู่ภายใน, และแม้กระทั่งกลิ่นหอมที่หอมหวาน. ด้วยดีไซน์น่ารักและเทศกาลที่น่ารัก, คุณสามารถสัมผัสได้ถึงบรรยากาศของฮาโลวีนอย่างแท้จริง—และด้วยสินค้าที่มีจำนวนจำกัด, คุณจะรู้สึกถึงความเร่งรีบอย่างเหมาะเจาะ.
👟 โฆษณา Lululemon สำหรับการเดินป่า
วิดีโอของ Lululemon เป็นการเรียกร้องให้ใช้ชีวิตอย่างมีกิจกรรม
คลิปเหล่านี้นำเสนอผู้คนจริงในขณะเคลื่อนไหว พร้อมเสียงบรรยายและคำบรรยายประกอบ ทำให้ดูน่าสนใจและเข้าถึงได้ง่าย แนวทางของ Lululemon เชื่อมโยงกับทุกคนที่รักการเคลื่อนไหวและเน้นย้ำถึงความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์สำหรับทุกการผจญภัย
🪑 ซีรีส์ทัวร์บ้านของ IKEA
วิดีโอทัวร์บ้านของ IKEA เป็นตัวช่วยชีวิตเมื่อพื้นที่หรือสไตล์ที่จำกัดขัดขวางแรงบันดาลใจในการออกแบบภายในของคุณ
วิดีโอนี้จัดการกับปัญหาการตกแต่งบ้านที่พบบ่อยโดยตรง ด้วยการนำเสนอไอเดียการออกแบบและวิธีแก้ปัญหาที่ใช้งานได้จริง
ผู้ชมจะได้รับแรงบันดาลใจจากเคล็ดลับในการสร้างพื้นที่ที่มีสไตล์และใช้งานได้จริง และสามารถดูได้ว่าชิ้นส่วนจาก IKEA ชิ้นไหนที่เหมาะกับความต้องการของพวกเขาที่สุดในการสร้างบ้านในฝัน
📹 ซีรีส์ผจญภัยของ GoPro
วิดีโอของ GoPro นั้นน่าตื่นเต้นอย่างแท้จริง
พวกเขาจับภาพช่วงเวลาจริงที่เต็มไปด้วยอะดรีนาลีนด้วยกล้องแอคชั่น HERO12 แสดงให้เห็นผู้แสวงหาการผจญภัยในขณะทำกิจกรรมและเน้นย้ำความสามารถที่น่าประทับใจของพวกเขา
วิดีโอเหล่านี้ไม่ได้แค่แสดงผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังทำให้คุณอยากกระโดดเข้าไปผจญภัยอย่างเต็มที่ พร้อม HERO12 ในมือ
🍪 วิดีโอสูตรของโอรีโอ
โอรีโอ้นำเสนอแนวทางที่สนุกสนานและอร่อยผ่านวิดีโอที่แสดงสูตรขนมหวานสร้างสรรค์ซึ่งมีคุกกี้อันเป็นเอกลักษณ์ของพวกเขาเป็นส่วนประกอบหลัก
แต่ละวิดีโอจะแยกสูตรอาหารออกเป็นขั้นตอนง่าย ๆ และส่วนผสม ทำให้ผู้ชมสามารถทำตามได้ง่ายที่บ้าน วิธีการสร้างสรรค์นี้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชมหยิบโอรีโอ้มาทำขนมได้
วิธีสร้างวิดีโอผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมในเวลาเพียงไม่กี่นาที
ด้วยเครื่องมือที่เรามีอยู่ในปัจจุบันและเคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ คุณไม่จำเป็นต้องใช้เวลาหลายชั่วโมง (หรือทีมงานผลิตเต็มรูปแบบ) เพื่อสร้างวิดีโอที่น่าตื่นตาตื่นใจ
จากวิธีการสร้างที่รวดเร็วไปจนถึงเวทมนตร์แห่งระบบอัตโนมัติ นี่คือวิธีที่จะทำให้วิดีโอผลิตภัณฑ์ของคุณจากแนวคิดสู่หน้าจอได้เร็วกว่าที่เคย:
1. ภาพรวมของวิธีการสร้างวิดีโออย่างรวดเร็ว
มีวิดีโอสั้นบน YouTubeถูกรับชมถึง2 ล้านครั้งต่อวินาทีนี่คือโอกาสของคุณที่จะนำวิดีโอสินค้าของคุณไปปรากฏในฟีดของลูกค้า
นี่คือวิธีการสร้างวิดีโออย่างรวดเร็วเพื่อให้คุณเริ่มต้นได้:
- สั้น กระชับ ได้ใจความ: ตั้งเป้าไว้ที่ 30–60 วินาทีเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมให้สูงสุด โดยเฉพาะสำหรับแพลตฟอร์มอย่าง Instagram และ TikTok วิดีโอสั้นไม่เพียงแต่ประหยัดเวลา แต่ยังทำให้ผู้ชมอยู่จนจบคลิป
- ถ่ายด้วยสิ่งที่คุณมี: อย่าคิดมากเรื่องอุปกรณ์หากคุณมีเวลาจำกัด สมาร์ทโฟนที่ดีพร้อมแสงที่เหมาะสมก็เพียงพอสำหรับการถ่ายวิดีโอคุณภาพสูงแบบพกพาแล้ว
- ลองใช้เทมเพลตเพื่อสร้างโครงสร้าง:ใช้เทมเพลตของ ClickUp สำหรับวิดีโอโปรโมท, บทเรียน, หรือรูปแบบการอธิบาย. เทมเพลตช่วยเร่งการผลิตและทำให้สิ่งต่าง ๆ เป็นระเบียบ, โดยเฉพาะเมื่อคุณมีตารางเวลาที่แน่น.
- การถ่ายทำแบบกลุ่ม: บันทึกคลิปหลายคลิปในเซสชั่นเดียวและตัดต่อให้เป็นวิดีโอแยกต่างหาก. วิธีการนี้ช่วยประหยัดเวลา, รักษาความสม่ำเสมอทางภาพ, และช่วยให้คุณสร้างคลังเนื้อหาวิดีโอได้อย่างรวดเร็ว
อ่านเพิ่มเติม: 10 แม่แบบแผนการตลาดผลิตภัณฑ์ฟรีเพื่อวางแผนแคมเปญ
2. เครื่องมือเพื่อเร่งความเร็วและขยายการผลิตวิดีโอ
เมื่อเวลาจำกัด เครื่องมืออย่าง ClickUp สามารถช่วยคุณประหยัดเวลาในกระบวนการผลิตวิดีโอได้:
ClickUp Brain
ClickUp Brainคือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของแพลตฟอร์มนี้ เปรียบเสมือนมีคู่คิดสร้างสรรค์ที่พร้อมทำงานให้คุณตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน!
ClickUp Brain ช่วยสนับสนุนการวางแผนงบประมาณของคุณโดยการลดค่าใช้จ่ายหลังการผลิต, การถอดเสียงและคลิปวิดีโอโดยอัตโนมัติ, และการเพิ่มเวลาสตAMP. ทำให้การแก้ไขและตรวจสอบกลายเป็นเรื่องง่าย, ลดเวลาการทำงานหนักเป็นนาทีของการทำงานอย่างชาญฉลาด.
มันยังมีตัวสร้างสคริปต์วิดีโอเพื่อสร้างสคริปต์และลำดับการเล่าเรื่องสำหรับวิดีโอของคุณอีกด้วย
โดยสรุปแล้ว นี่คือศูนย์กลางหลักสำหรับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสคริปต์ ส่วนที่ดีที่สุดคือ? ด้วย ClickUp คุณสามารถจัดเก็บบันทึกการประชุม, การถอดความ, และแม้กระทั่งไอเดียการระดมสมองไว้ในที่เดียวเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
อ่านเพิ่มเติม: 12 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการตัดต่อวิดีโอในปี 2024
คลิป ClickUp
ต้องการแบ่งปันความคิดเห็นอย่างรวดเร็วหรือบันทึกไอเดียสร้างสรรค์ได้ทันทีหรือไม่?ClickUp Clipsช่วยให้คุณบันทึกวิดีโอหน้าจอสั้น ๆ พร้อมเสียงบรรยายได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม
นอกจากนี้ ทุกคลิปยังถูกจัดระเบียบไว้ใน Clips Hub เพื่อให้คุณไม่พลาดฟุตเทจสำคัญ—เพียงแค่จัดเรียง ค้นหา และเสร็จสมบูรณ์!
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งหมดไว้ใน ClickUp เพื่อที่คุณจะสามารถอ้างอิงได้ตลอดเวลาในระหว่างการผลิต วิธีนี้จะช่วยลดความยุ่งเหยิงของอีเมลและทำให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกัน
งานใน ClickUp
ความสวยงามของการใช้เครื่องมือ Clips และ Brain ของ ClickUp คือมันทำให้การเปลี่ยนไอเดียสร้างสรรค์หรือบันทึกสั้น ๆให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้ใน ClickUp กลายเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ
ลองนึกภาพนี้: คุณจับความคิดอันยอดเยี่ยมไว้บน ClickUp Clips และด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง มันก็ถูกแปลงเป็นงานที่มอบหมายให้กับคนที่เหมาะสม ข้อเสนอแนะถูกจัดเก็บรวมศูนย์ ความคิดเห็นติดตามได้ง่าย และการทำงานร่วมกันเปลี่ยนจากความวุ่นวายไปสู่การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ—ไม่มีอีเมลหรือบันทึกที่สูญหายอีกต่อไป
ด้วย ClickUp Tasks คุณสามารถทำทั้งหมดนี้และมากกว่านั้นได้
นอกจากนี้ คุณสามารถกำหนดเวลาการทำงาน ตั้งการแจ้งเตือน และจัดการการจัดสรรทรัพยากรได้แบบเรียลไทม์ผ่านไทม์ไลน์การผลิตที่ชัดเจน
เทมเพลตการผลิตวิดีโอของ ClickUp
นอกเหนือจากการจัดการงานที่ทรงพลังแล้ว ClickUp ยังมีเทมเพลตที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้การสร้างโครงสร้างโครงการวิดีโอที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่าย
ยกตัวอย่างเช่นเทมเพลตการผลิตวิดีโอของ ClickUp
ออกแบบมาสำหรับผู้เริ่มต้นและมืออาชีพที่มีประสบการณ์ มอบทุกสิ่งที่จำเป็นในการจัดระเบียบและจัดการทุกขั้นตอนของการผลิต
การตั้งเป้าหมาย การจัดสรรทรัพยากร และการติดตามความก้าวหน้า กลายเป็นเรื่องปกติ
ไม่ว่าคุณจะกำลังผลิตวิดีโอองค์กรเพียงเรื่องเดียวหรือทั้งซีรีส์ เทมเพลตการผลิตวิดีโอของ ClickUp จะช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นระเบียบและสอดคล้องกันอยู่เสมอ
อ่านเพิ่มเติม: 15 แม่แบบแผนการตลาดฟรีเพื่อสร้างกลยุทธ์การตลาด
การนำวิดีโอสินค้าไปใช้ในกลยุทธ์การตลาด
🎥 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ประมาณ91% ของธุรกิจใช้การตลาดผ่านวิดีโอเป็นกลยุทธ์หลัก
และไม่น่าแปลกใจเลย—เนื้อหาวิดีโอได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยเพิ่มการรับรู้แบรนด์ ดึงดูดลูกค้าเป้าหมาย และเพิ่มยอดขาย
ดังนั้น มาดูกันว่าจะรวมวิดีโอสินค้าเข้ากับช่องทางการตลาดของคุณได้อย่างง่ายดายและติดตามความสำเร็จของมันได้อย่างไร
การผสานวิดีโอเข้ากับช่องทางการตลาดหลายช่องทางหมายถึงการนำเนื้อหาวิดีโอของคุณไปผสานเข้ากับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น โซเชียลมีเดีย, อีเมล, เว็บไซต์, และแม้กระทั่งโฆษณาดิจิทัล
อ่านเพิ่มเติม: 10 ซอฟต์แวร์การตลาดวิดีโอที่ดีที่สุดในปี 2024 (รีวิวและราคา)
กลยุทธ์หลักสำหรับการผสานวิดีโอ
1. โซเชียลมีเดีย
แชร์คลิปสั้น ๆ ที่น่าสนใจบน Instagram, TikTok, Facebook, และ Twitter. ใช้คุณสมบัติเฉพาะของแพลตฟอร์ม เช่น Reels บน Instagram หรือ Stories บน Facebook เพื่อให้ผู้ชมเห็นเนื้อหาของคุณมากขึ้น.
📌 ตัวอย่าง: Instagram Stories ของ Glossier แสดงการสาธิตการแต่งหน้าอย่างรวดเร็วพร้อมลิงก์กลับไปยังเว็บไซต์เพื่อความสะดวกในการซื้อสินค้า
2. เว็บไซต์
ฝังวิดีโอในตำแหน่งที่สร้างผลกระทบสูงสุด—เช่น วิดีโอสาธิตผลิตภัณฑ์บนหน้าแลนดิ้งเพจ วิดีโออธิบายฟีเจอร์สำคัญ หรือวิดีโอคำรับรองจากลูกค้าเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
📌 ตัวอย่าง: Apple ใช้วิดีโออธิบายบนหน้าผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้ซื้อที่มีศักยภาพได้เห็นรายละเอียดของแต่ละคุณสมบัติอย่างละเอียด
3. การตลาดผ่านอีเมล
เพิ่มสีสันให้กับจดหมายข่าวของคุณด้วยการใส่ตัวอย่างวิดีโอพร้อมปุ่ม "ดูตอนนี้" ที่เชื่อมโยงไปยังวิดีโอฉบับเต็ม
📌 ตัวอย่าง: แคมเปญอีเมลของ Airbnb มักจะประกอบด้วยวิดีโอทีเซอร์สั้น ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับคุณสมบัติใหม่หรือคำแนะนำการเดินทาง ซึ่งนำไปสู่เนื้อหาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นบนเว็บไซต์ของพวกเขา
4. ช่อง YouTube
สร้างช่อง YouTube สำหรับเนื้อหาที่ยาวขึ้น เช่น บทเรียน รีวิวสินค้า และเบื้องหลังการทำงาน โปรโมตวิดีโอ YouTube ของคุณข้ามไปยังช่องอื่น ๆ เพื่อเพิ่มการเข้าถึง
📌 ตัวอย่าง: ช่อง YouTube ของ GoPro นำเสนอเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเกี่ยวกับการผจญภัยและบทแนะนำ ซึ่งบริษัทโปรโมตผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆ ของตน
5. การโฆษณาแบบชำระเงิน
รันโฆษณาวิดีโอแบบเจาะกลุ่มเป้าหมายบนแพลตฟอร์มโซเชียล เช่น Facebook, YouTube หรือแม้แต่โฆษณา Google เพื่อเข้าถึงกลุ่มประชากรเฉพาะเจาะจง
📌 ตัวอย่าง: โฆษณาวิดีโอของ Nike บน YouTube มุ่งเป้าไปที่ผู้ที่ชื่นชอบกีฬาด้วยข้อความสร้างแรงบันดาลใจและการสาธิตผลิตภัณฑ์
6. การตลาดเชิงเนื้อหา
ผสานวิดีโอการศึกษาเข้ากับบทความบล็อกเพื่อมอบคุณค่าเพิ่มเติมให้แก่ผู้อ่านและกระตุ้นการมีส่วนร่วม
📌 ตัวอย่าง: HubSpot ฝังวิดีโออธิบายไว้ในบล็อกของพวกเขา ช่วยเพิ่มคุณภาพของเนื้อหาและเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ชม
อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างวิดีโอฝึกอบรมในที่ทำงาน?
การวัดความสำเร็จของวิดีโอผลิตภัณฑ์
ดังนั้น คุณได้สร้างวิดีโอผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมแล้ว แล้วจะทำอะไรต่อไป?
ถึงเวลาวัดความสำเร็จแล้ว!
วิธีที่ดีที่สุดในการวัดประสิทธิภาพคือการติดตามตัวชี้วัดสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าผู้ชมมีส่วนร่วมกับเนื้อหาของคุณอย่างไร
- จำนวนการรับชม: ถือเป็นคะแนนความนิยมของวิดีโอของคุณ—แสดงจำนวนครั้งที่ผู้คนกดเล่นวิดีโอ จำไว้ว่าจำนวนการรับชมจะแตกต่างกันไปตามแพลตฟอร์ม (YouTube นับการรับชมหลังจาก 30 วินาที ในขณะที่ Facebook นับหลังจาก 3 วินาที) จำนวนการรับชมที่สูงหมายความว่าวิดีโอของคุณกำลังเข้าถึงผู้ชมในวงกว้าง
- อัตราการกดเล่น: ตัวชี้วัดนี้บอกเปอร์เซ็นต์ของผู้ที่กดเล่นวิดีโอของคุณเมื่อพวกเขาพบวิดีโอของคุณ หากอัตราการกดเล่นของคุณต่ำ ให้ลองย้ายวิดีโอของคุณไปยังตำแหน่งที่โดดเด่นมากขึ้นบนหน้าเว็บ หรือปรับแต่งภาพตัวอย่างและข้อความรอบๆ
- การมีส่วนร่วม: การมีส่วนร่วมแสดงให้เห็นว่าผู้ชมวิดีโอของคุณดูมากน้อยเพียงใด ซึ่งช่วยให้คุณเข้าใจว่าเนื้อหาของคุณน่าสนใจเพียงใด ค้นหาแนวโน้มในจุดที่ผู้ชมลดลงเพื่อระบุส่วนที่อาจต้องปรับปรุงให้กระชับขึ้น
- อัตราการคลิกผ่าน (CTR): CTR แสดงจำนวนผู้ชมที่ตอบสนองต่อคำกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA) ของคุณ เช่น การคลิกไปยังหน้าแลนดิ้งเพจ อัตรา CTR ที่สูงบ่งชี้ว่าข้อความในวิดีโอของคุณมีความสอดคล้องและกระตุ้นให้เกิดการกระทำ
- อัตราการเปลี่ยนแปลง: นี่คือตัวชี้วัดความสำเร็จที่แท้จริง มันติดตามจำนวนผู้ชมที่กลายเป็นลูกค้าหลังจากชมวิดีโอของคุณ ซึ่งสามารถเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีว่าวิดีโอของคุณมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นยอดขายได้มากเพียงใด
- การแชร์ทางสังคม: การแบ่งปันคือการใส่ใจ! ตัวชี้วัดนี้เผยให้เห็นว่าผู้ชมของคุณชื่นชอบเนื้อหาของคุณมากเพียงใดโดยการแชร์กับผู้อื่น เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มการรับรู้แบรนด์และเข้าถึงผู้ชมใหม่
ใช้ ClickUp สำหรับการติดตามและวิเคราะห์เมตริกวิดีโอ
ในฐานะผู้นำโครงการ การมีข้อมูลความคืบหน้าในการผลิตวิดีโอแบบเรียลไทม์ทำให้คุณเป็นผู้จัดการที่ดีขึ้น
ด้วยกระดานคัมบังของ ClickUp คุณจะได้รับวิธีการที่เข้าใจง่ายและมองเห็นภาพในการติดตามแต่ละขั้นตอนของโครงการ ด้วยการจัดระเบียบงานเป็นคอลัมน์ เช่น "ต้องทำ" "กำลังดำเนินการ" "ตรวจสอบแล้ว" และ "เสร็จแล้ว" คุณสามารถเห็นภาพรวมได้ทันทีว่างานแต่ละส่วนของโครงการอยู่ในสถานะใด
แต่นั่นยังไม่หมดเพียงเท่านี้—ClickUp Dashboardsยังช่วยให้การติดตามเมตริกวิดีโอของคุณเป็นเรื่องง่ายอีกด้วย
คุณสามารถตั้งค่าแดชบอร์ดแบบกำหนดเองเพื่อติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น จำนวนการเข้าชม อัตราการเล่น อัตราการมีส่วนร่วม อัตราการคลิกผ่าน (CTR) อัตราการรับชมวิดีโอจนจบ (VCR) อัตราการแปลง อัตราการตีกลับ และเวลาที่ใช้บนหน้าเว็บได้ในที่เดียว
⚡ ข้อได้เปรียบ: การมองเห็นข้อมูลแบบรวมศูนย์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขยายการผลิตเนื้อหา เนื่องจากช่วยให้คุณมองเห็นแนวโน้มได้อย่างรวดเร็ว วัดผลสิ่งที่ได้ผล และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์วิดีโอของคุณได้ทันที
ไฟพร้อม กล้องพร้อม คลิกอัพ
นี่คือประเด็น: คุณต้องการซอฟต์แวร์ผลิตวิดีโอที่ช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น และช่วยให้ทุกคนในทีมของคุณทำงานประสานกันได้ดี
นี่คือเหตุผลว่าทำไมการมีแพลตฟอร์มกลางสำหรับการสื่อสาร, การจัดเก็บ, และการปรับปรุงวิดีโอสินค้าของคุณจึงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนเกม
ทุกครั้งที่เราเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือโปรโมชั่นใหม่ ทีมออกแบบกราฟิกของเราจะส่งผลงานสร้างสรรค์ผ่าน ClickUp แทนที่จะต้องจัดการกับอีเมลและการประชุมมากมาย ฉันสามารถแสดงความคิดเห็นในเอกสารได้เลย ทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ฟีเจอร์แสดงความคิดเห็นของ ClickUp ช่วยประหยัดเวลาของฉันได้ประมาณ 50% อย่างง่ายดาย
ทุกครั้งที่เราเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือโปรโมชั่นใหม่ ทีมออกแบบกราฟิกของเราจะส่งผลงานสร้างสรรค์ผ่าน ClickUp แทนที่จะต้องจัดการกับอีเมลและการประชุมมากมาย ฉันสามารถแสดงความคิดเห็นในเอกสารได้เลย ทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ฟีเจอร์แสดงความคิดเห็นของ ClickUp ช่วยประหยัดเวลาของฉันได้ประมาณ 50% อย่างง่ายดาย
ด้วย ClickUp การสร้างวิดีโอเป็นเรื่องง่ายตั้งแต่ต้นจนจบ
คุณสามารถวางแผน จัดระเบียบ และบริหารจัดการโครงการทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียว ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การบันทึกและแก้ไขมีอยู่ในแอปโดยตรง ช่วยให้คุณผลิตวิดีโอคุณภาพสูงได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือหลายอย่าง
พร้อมที่จะสัมผัสอนาคตของการผลิตวิดีโอหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้!
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
วิดีโอโฆษณาผลิตภัณฑ์ควรมีความยาวเท่าไร?
ความยาวที่เหมาะสมของวิดีโอโฆษณาผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์และกลุ่มเป้าหมาย โดยทั่วไปควรมีความยาวระหว่าง 30 ถึง 90 วินาที การสาธิตผลิตภัณฑ์มักจะใช้เวลา 60 ถึง 90 วินาที แต่ผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนอาจต้องใช้เวลาถึงสองนาที
วิดีโอที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลควรมีความยาว 70 ถึง 90 วินาที ในขณะที่วิดีโอเพื่อการศึกษาสามารถมีความยาวตั้งแต่ 2 ถึง 4 นาที ขึ้นอยู่กับความซับซ้อน เนื่องจากช่วงความสนใจเฉลี่ยอยู่ที่เพียง 8 วินาที และประมาณ 20% ของผู้ชมจะเลิกดูภายใน 10 วินาทีแรก การดึงดูดความสนใจตั้งแต่ต้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ
🧠 คุณรู้หรือไม่?
ช่วงความสนใจเฉลี่ยของผู้ใหญ่คือเพียง 8 วินาที และประมาณ 20% ของผู้ชมจะปิดโฆษณาภายใน 10 วินาทีแรก ดังนั้น จงดึงดูดความสนใจอย่างรวดเร็ว
ควรมีอะไรบ้างในวิดีโอสินค้า?
วิดีโอสินค้าควรเน้นคุณสมบัติหลัก, ประโยชน์, และความน่าสนใจในลักษณะที่สอดคล้องกับผู้ชม. เริ่มต้นด้วยการแนะนำสินค้าอย่างสั้น ๆ ที่ระบุคุณสมบัติหลักและประโยชน์ของมัน. รวมถึงการสาธิตที่แสดงให้เห็นถึงการใช้งานของสินค้า พร้อมภาพใกล้ของฟังก์ชันการทำงาน. เพิ่มภาพไลฟ์สไตล์เพื่อแสดงให้เห็นถึงการใช้งานในชีวิตจริง และสร้างความสัมพันธ์กับผู้ชม. ภาพคุณภาพสูงและคำรับรองจากลูกค้าช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและการมีส่วนร่วม สรุปด้วยคำกระตุ้นการตัดสินใจที่ชัดเจน เช่น "ช้อปเลย" พร้อมรักษาสไตล์ภาพที่สอดคล้องกันซึ่งสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ
ฉันควรรวมอะไรไว้ในกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์วิดีโอของฉัน?
กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์วิดีโอที่ครอบคลุมควรเน้นที่การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย กำหนดวัตถุประสงค์ และส่งมอบเนื้อหาผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อดึงดูดผู้ชมอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์วิดีโอที่มีประสิทธิภาพควรประกอบด้วยการเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย การกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และการกระจายเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ทำการวิจัยกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อระบุข้อมูลประชากร ความชอบ และความท้าทายของพวกเขา พัฒนาเนื้อหาหลากหลายประเภท เช่น การสาธิต รีวิวจากลูกค้า วิดีโอให้ความรู้ และคลิปเบื้องหลังการทำงาน ผสานการเล่าเรื่องที่เชื่อมโยงทางอารมณ์และแก้ปัญหา พร้อมด้วยภาพประกอบที่น่าสนใจ กระจายวิดีโอผ่านโซเชียลมีเดีย ฝังลงในเว็บไซต์ และผสานเข้ากับแคมเปญอีเมลหรือโฆษณาแบบชำระเงิน ให้รวมคำกระตุ้นการตัดสินใจที่ชัดเจนเสมอ โดยกระตุ้นให้มีการกระทำที่เฉพาะเจาะจง เช่น การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณหรือการซื้อสินค้า. สุดท้าย วัดความสำเร็จผ่านตัวชี้วัดเช่น อัตราการมีส่วนร่วม, อัตราการคลิกผ่าน, และการเปลี่ยนแปลง; ปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณตามข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้.