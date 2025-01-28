12 เครื่องมือ AI ยอดเยี่ยมสำหรับการตัดต่อวิดีโอในปี 2025

ค้นพบเครื่องมือ AI ล่าสุดที่ช่วยให้คุณสร้างวิดีโอที่โดดเด่นได้อย่างง่ายดาย!
เครื่องมือตัดต่อวิดีโอด้วย AI เหล่านี้จัดการงานหนักแทนคุณ—ตัด, ตัดแต่ง, และปรับสี—ทั้งหมดเพียงไม่กี่คลิกเท่านั้น คุณสามารถตัดต่อเนื้อหาวิดีโอได้โดยไม่ต้องมีทักษะทางเทคนิค พวกมันยังช่วยเร่งกระบวนการตัดต่อ ทำให้คุณสามารถข้ามงานที่น่าเบื่อและมุ่งเน้นไปที่ความคิดสร้างสรรค์ได้
ฉันใช้เวลาหลายชั่วโมงในการทดสอบเครื่องมือ AIล่าสุดสำหรับการตัดต่อวิดีโอเพื่อค้นหาเครื่องมือที่โดดเด่นอย่างแท้จริง โดยอาศัยประสบการณ์ตรงและข้อมูลเชิงลึกจากทีม ClickUp ฉันได้รวบรวมรายการเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุด เครื่องมือในรายการนี้ได้ส่งมอบผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอและช่วยให้กระบวนการตัดต่อของฉันเป็นไปอย่างราบรื่น
มาเริ่มกันเลย! 🎥
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือตัดต่อวิดีโอ AI?
เมื่อเลือกเครื่องมือตัดต่อวิดีโอด้วย AI ให้มองหาความง่ายในการใช้งาน, คุณสมบัติการอัตโนมัติ, คุณภาพของผลลัพธ์ที่สูง, ตัวเลือกการปรับแต่ง, ความสามารถในการผสานรวม, ความเร็ว, และการสนับสนุนที่น่าเชื่อถือ
นี่คือปัจจัยสำคัญบางประการที่ฉันนำมาพิจารณา (และคุณก็ควรพิจารณาเช่นกัน) ก่อนเลือกเครื่องมือตัดต่อวิดีโอ AI:
- คำแนะนำการแก้ไขอัตโนมัติ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือแก้ไขวิดีโอ AI สามารถวิเคราะห์ฟุตเทจของคุณและแนะนำการแก้ไข การตัด และการเปลี่ยนฉากที่เหมาะสมที่สุดตามเนื้อหาและลำดับการไหล
- การปรับสีด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์: เลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่สามารถปรับระดับสีอัตโนมัติ ปรับสมดุลเฉดสี และปรับปรุงภาพให้มีความคมชัดเทียบเท่ากับมาตรฐานมืออาชีพ
- การแปลงข้อความเป็นเสียงและการแปลงเสียงเป็นข้อความ: เลือกเครื่องมือตัดต่อวิดีโอที่สามารถแปลงข้อความให้กลายเป็นเสียงพากย์ที่ฟังดูเป็นธรรมชาติและถอดเสียงเป็นข้อความได้ เพื่อช่วยให้กระบวนการบรรยายเป็นเรื่องง่ายขึ้น
- การจดจำวัตถุและใบหน้า: ให้ความสำคัญกับเครื่องมือตัดต่อวิดีโอที่มี AI ซึ่งสามารถจดจำและติดตามวัตถุหรือใบหน้าได้ ช่วยให้สามารถทำเทคนิคการตัดต่อขั้นสูง เช่น การซูมอัตโนมัติหรือการโฟกัส
- คำบรรยายและคำบรรยายอัตโนมัติ: เลือกซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอที่สามารถสร้างคำบรรยายและคำบรรยายที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ
- การปรับปรุงเสียงและการลดเสียงรบกวน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือตัดต่อวิดีโอมีคุณสมบัติการประมวลผลเสียงที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อปรับปรุงความชัดเจนของเสียงและลดเสียงรบกวนในพื้นหลัง
- การสร้างวิดีโอด้วยเทมเพลต: มองหาเครื่องมือตัดต่อวิดีโอ AI ที่มีเทมเพลตขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างวิดีโอระดับมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว
- เพลงและเอฟเฟกต์เสียงที่สร้างโดย AI: เลือกซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอ AI ที่สามารถสร้างหรือแนะนำเพลงประกอบและเอฟเฟกต์เสียงที่เข้ากับอารมณ์และโทนของวิดีโอของคุณ
เครื่องมือตัดต่อวิดีโอด้วย AI ที่ดีที่สุด 12 อันดับ
การตัดต่อวิดีโอแบบดั้งเดิมมักเกี่ยวข้องกับงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมาก เช่น การตัดต่อคลิป การปรับการเปลี่ยนฉาก การปรับสี และการซิงค์เสียง ซึ่งอาจใช้เวลาเป็นอย่างมาก และต้องการทักษะที่สูง
เครื่องมือวิดีโอ AI ช่วยลดความยุ่งยากในการตัดต่อ ทำให้คุณสามารถสร้างวิดีโอคุณภาพระดับมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย
มาสำรวจเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการตัดต่อวิดีโอ—แต่ละเครื่องมือถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของคุณ:
1. Synthesia (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างอวตาร AI)
การใช้ Synthesia นั้นง่ายมาก – คุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดต่อวิดีโอ เพียงแค่ป้อนสคริปต์ของคุณลงในโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ AI นี้ และเลือกอวตารที่ต้องการ Synthesia จะสร้างวิดีโอที่มีตัวละครเสมือนจริงนำเสนอข้อความของคุณ!
คุณสามารถเลือกจากเสียงนับไม่ถ้วน สไตล์ และแม้กระทั่งภาษาได้. โปรแกรมตัดต่อวิดีโอออนไลน์ด้วยระบบ AI นี้ช่วยประหยัดเวลาและเงินของฉันได้มากเมื่อเทียบกับการผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิม.
คุณสมบัติเด่นของ Synthesia
- เลือกจากตัวละครที่หลากหลายทั้งแบบสมจริงและแบบแอนิเมชันเพื่อเป็นตัวแทนแบรนด์ของคุณ
- เปลี่ยนสคริปต์หรือบทความให้กลายเป็นเนื้อหาวิดีโอที่น่าสนใจได้อย่างง่ายดาย
- สร้างวิดีโอในหลายภาษาพร้อมการออกเสียงที่ถูกต้องและการซิงค์ริมฝีปาก
ข้อจำกัดของ Synthesia
- ผู้ใช้อาจพบข้อจำกัดเมื่อปรับแต่งองค์ประกอบภาพของวิดีโอ
- แผนฟรีของมันมีข้อจำกัด และการเข้าถึงคุณสมบัติขั้นสูงและอวาตาร์คุณภาพสูงมักต้องการการสมัครสมาชิก
ราคา Synthesia
- ฟรี
- เริ่มต้น: $18/เดือน
- ผู้สร้าง: $59/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Synthesia
- G2: 4. 7/5 (1500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
โบนัส: นี่คือทางเลือกอื่นสำหรับ Synthesiaสำหรับคุณ!
2. InVideo AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอการตลาดที่น่าสนใจ)
ด้วย InVideo AI คุณสามารถเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นวิดีโอมืออาชีพได้อย่างง่ายดายภายในไม่กี่นาที ฉันอัปโหลดสคริปต์วิดีโอของฉัน และโปรแกรมตัดต่อวิดีโอที่ใช้ระบบ AI ได้สร้างภาพประกอบ, ดนตรี, และเสียงบรรยายที่เหมาะกับเนื้อหาให้ฉัน
นอกจากนี้ยังมีเทมเพลตที่ปรับแต่งได้มากมาย คุณจึงไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้น ฉันได้ใช้เครื่องมือ AI นี้สำหรับทุกอย่างตั้งแต่วิดีโอ YouTube และโพสต์บนโซเชียลมีเดียไปจนถึงวิดีโอการฝึกอบรมสำหรับทีมของฉัน มันให้ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจอย่างสม่ำเสมอสำหรับความต้องการทางการตลาดทั้งหมดของฉัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ InVideo AI
- แปลงข้อความให้เป็นวิดีโอที่น่าดึงดูดด้วยเสียงพากย์และภาพที่สร้างโดย AI
- ลบพื้นหลังออกจากรูปภาพหรือวิดีโอได้อย่างง่ายดาย
- เข้าถึงเครื่องมือแก้ไขหลากหลาย เช่น การตัดแต่ง การตัด และการเพิ่มเอฟเฟกต์
- ใช้ภาพ, วิดีโอ และเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์
ข้อจำกัดของ InVideo AI
- ผู้ใช้ได้สังเกตว่าเทมเพลตที่มีอยู่สามารถจำกัดความต้องการที่เฉพาะเจาะจงได้
- โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ AI นี้มักเพิ่มลายน้ำในวิดีโอที่ส่งออกในแผนฟรี
ราคาของ InVideo AI
- ฟรีตลอดไป
- บวก: $20/เดือน
- แม็กซ์: $48/เดือน
คะแนนและรีวิว AI ในวิดีโอ
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
3. รันเวย์ (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอที่มีแอนิเมชัน)
ฉันใช้ Runway เพื่อเปลี่ยนฟุตเทจดิบของฉันให้กลายเป็นวิดีโอที่น่าดึงดูด ด้วยฟีเจอร์ AI ของมัน ฉันสามารถเปลี่ยนพื้นหลัง ลบวัตถุที่ไม่ต้องการ และทำให้ตัวละครเคลื่อนไหวได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ไม่กี่คลิก
ฉันสามารถอัปสเกล ปรับปรุงคุณภาพวิดีโอ และทำให้ฟุตเทจเก่าคมชัดขึ้นโดยไม่สูญเสียรายละเอียดผ่านโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ AI นี้ Runway ยังมีเอฟเฟกต์สร้างสรรค์มากมายให้เล่นด้วย ฉันได้ทดลองกับสไตล์วิดีโอและฟิลเตอร์ต่างๆ และผลลัพธ์ที่ได้ก็น่าทึ่งมาก
คุณสมบัติเด่นบนรันเวย์
- แก้ไขและปรับแต่งวิดีโอได้อย่างง่ายดายด้วยความช่วยเหลือจาก AI
- ปรับปรุงคุณภาพเสียงและสร้างเอฟเฟกต์เสียง
- สร้างภาพคุณภาพสูงตามคำอธิบายทางข้อความ
ข้อจำกัดของทางวิ่ง
- ผู้ใช้สังเกตว่าเนื้อหาที่สร้างโดย AI ของระบบสะท้อนถึงอคติที่มีอยู่ในข้อมูลการฝึกอบรม
- การเข้าถึงคุณสมบัติขั้นสูงของโปรแกรมแก้ไข AI นี้ต้องเสียค่าสมัครสมาชิกสูง
ราคาตามระยะทาง
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $12/เดือน
- ข้อดี: $28/เดือน
- ไม่จำกัด: $76/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์รันเวย์
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
4. Wondershare Filmora (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มคุณภาพวิดีโอด้วยเพลง, ฟิลเตอร์, และการเปลี่ยนฉาก)
ด้วย Wondershare Filmora คุณสามารถตัดต่อ, แยก, เพิ่มการเปลี่ยนฉาก, และข้อความซ้อนทับ, รวมคลิป, และเพิ่มแอนิเมชั่นสวย ๆ ได้อย่างง่ายดาย. ฉันได้ใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอด้วย AI ในการแก้ไขทุกอย่างตั้งแต่คลิปสั้น ๆ สำหรับโซเชียลมีเดียไปจนถึงบล็อกวิดีโอที่ยาวกว่า.
Filmora สามารถใช้งานร่วมกับรูปแบบวิดีโอได้หลากหลาย ซึ่งช่วยให้ฉันนำเข้าและส่งออกไฟล์ได้อย่างสะดวก ฟีเจอร์หน้าจอสีเขียวของมันยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างวิดีโอที่ดูเป็นมืออาชีพ เครื่องมือแก้ไขเสียงก็ยอดเยี่ยมสำหรับการกำจัดเสียงรบกวนในพื้นหลังหรือเพิ่มเพลง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wondershare Filmora
- เข้าถึงคลังเพลง, เสียงเอฟเฟ็กต์, และกราฟิก
- แทรกเพลงพื้นหลังและเพิ่มความชัดเจนของเสียง
- เพิ่มการเปลี่ยนฉาก, หัวข้อ, ฟิลเตอร์, และโอเวอร์เลย์ให้กับวิดีโอ
ข้อจำกัดของ Wondershare Filmora
- เมื่อเปรียบเทียบกับซอฟต์แวร์ระดับมืออาชีพ อาจขาดเครื่องมือขั้นสูงบางประการ
- อาจช้าสำหรับวิดีโอความละเอียดสูง
ราคา Wondershare Filmora
- แผนรายเดือนแบบข้ามแพลตฟอร์ม: $9.99/เดือน
- แผนรายปีแบบข้ามแพลตฟอร์ม: $29.99/เดือน
- แผนตลอดชีพ: $49.99/เดือน
คะแนนและรีวิว Wondershare Filmora
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
5. Descript (เหมาะที่สุดสำหรับการตัดต่อเสียงและการถอดเสียง)
Descript เป็นแพลตฟอร์มการตัดต่อเสียงและวิดีโอที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งมอบวิธีการตัดต่อที่ไม่เหมือนใครและใช้งานง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ ฉันได้ใช้มันในการตัดต่อวิดีโอของฉันโดยการแก้ไขบทบรรยาย—ลบคำว่า เอ่อ, อืม, และคำหรือเสียงที่ไม่ได้ความหมายอื่น ๆ ออกไปได้เพียงคลิกเดียว หรือแม้กระทั่งแทนที่ประโยคทั้งหมดก็ได้ วิดีโอจะปรับตัวเองให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานของฉันได้มาก
ฉันได้ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ AI ของมันเพื่อกำจัดเสียงรบกวนในพื้นหลัง ปรับระดับเสียงให้เหมาะสม และแม้กระทั่งสร้างเสียงพากย์ที่สมจริง Descript ยังมีเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ทรงพลัง ช่วยให้ฉันสามารถทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้แบบเรียลไทม์และปรับปรุงโปรเจกต์ร่วมกัน แพลตฟอร์มนี้ผสมผสานความเรียบง่ายเข้ากับฟีเจอร์ขั้นสูง ทำให้เหมาะสำหรับการตัดต่ออย่างรวดเร็วและงานหลังการผลิตที่ต้องการความละเอียดสูง
คุณสมบัติเด่นของ Descript
- แทนที่หรือเพิ่มเสียงโดยพิมพ์ข้อความแล้วให้ AI สร้างสคริปต์วิดีโอ
- ส่งออกวิดีโอและเสียงในรูปแบบต่าง ๆ ขณะแก้ไขวิดีโอ
- เครื่องมือสำหรับการตัดแต่ง, ตัด, และเพิ่มภาพ
ข้อจำกัดของคำอธิบาย
- ผู้ใช้รายงานว่าการบันทึกเสียงทับและการถอดเสียงอาจไม่ถูกต้องในบางครั้ง
- คุณสมบัติการตัดต่อวิดีโอของมันมีจำกัดเมื่อเทียบกับคุณสมบัติการตัดต่อเสียงและข้อความ
การกำหนดราคาแบบอธิบาย
- ฟรีตลอดไป
- นักสะสม: $12/เดือน
- ผู้สร้าง: $24/เดือน
- ธุรกิจ: 40 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวแบบละเอียด
- G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
6. DeepBrain AI (เหมาะที่สุดสำหรับการตัดต่อวิดีโอของมนุษย์ที่สร้างโดย AI)
DeepBrain AI เป็นหนึ่งในเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการตัดต่อวิดีโอ มันช่วยให้ฉันสร้างวิดีโอที่สร้างโดย AIสำหรับการสาธิตผลิตภัณฑ์และวิดีโอการฝึกอบรมได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีฉันอัปโหลดสคริปต์ เลือกอวตาร AI และสร้างวิดีโอที่ดูสมจริง ด้วยเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI นี้ คุณสามารถสร้างวิดีโออธิบาย วิดีโอสอน หรือแม้แต่วิดีโอพูดหัวได้
DeepBrain AI ยังมีตัวเลือกการปรับแต่งมากมายและช่วยประหยัดเวลาในการถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอให้ฉันได้หลายชั่วโมง ผลลัพธ์สุดท้ายมีคุณภาพระดับมืออาชีพเสมอ
คุณสมบัติเด่นของ DeepBrain AI
- สร้างอวตาร AI ที่มีลักษณะและพฤติกรรมเหมือนมนุษย์
- เปิดใช้งานการสนทนาที่ราบรื่นและน่าสนใจกับมนุษย์ AI
- ปรับแต่งอวตารมนุษย์ AI ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของแบรนด์คุณด้วยการตัดต่อวิดีโอด้วย AI
ข้อจำกัดของ DeepBrain AI
- เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ต้องการข้อมูลจำนวนมากเพื่อสร้างอวตาร AI ที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ
- เครื่องมือดังกล่าวมีรายงานว่ามีความท้าทายในการจำลองปฏิสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่ซับซ้อน
ราคา DeepBrain AI
- ส่วนตัว: 24 ดอลลาร์/เดือน
- ทีม: $72/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
DeepBrain AI คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
7. ไวส์คัท (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาโซเชียลมีเดีย)
Wisecut เป็นหนึ่งในโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการเปลี่ยนวิดีโอที่ยาวให้กลายเป็นคลิปที่สามารถแชร์ได้อย่างง่ายดาย ฉันได้อัปโหลดวิดีโอที่ยาวสำหรับช่อง YouTube ของฉัน และ Wisecut ได้ค้นหาส่วนที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติ เพิ่มเพลงที่ดึงดูดใจ และแม้กระทั่งสร้างคำบรรยายให้ด้วย
ด้วยฟีเจอร์สตอรี่บอร์ด AI ของมัน ฉันสามารถจัดเรียงคลิปใหม่และเพิ่มข้อความลงบนสตอรี่บอร์ดได้โดยตรงโดยไม่ต้องยุ่งกับไทม์ไลน์ที่ซับซ้อน ฉันใช้ Wisecut สำหรับทุกอย่างตั้งแต่ YouTube Shorts ไปจนถึง Instagram Reels และมันช่วยประหยัดเวลาให้ฉันได้มากมาย
คุณสมบัติเด่นของ Wisecut
- แก้ไขวิดีโอ, ลบการหยุดชะงัก, และสร้างการตัดต่อแบบกระโดดอัตโนมัติด้วยคุณสมบัติ AI ขั้นสูง
- เปิดใช้งานการปรับแต่งวิดีโอให้เหมาะสมสำหรับอัตราส่วนภาพที่แตกต่างกัน (สี่เหลี่ยมจัตุรัส, แนวตั้ง, แนวนอน)
- เข้าถึงตัวเลือกเพลงที่มีลิขสิทธิ์ชัดเจนหลากหลายรูปแบบ
ข้อจำกัดของ Wisecut
- ผู้ใช้ได้สังเกตเห็นว่าโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ AI มีปัญหาในการจัดการกับประเภทหรือสไตล์ของวิดีโอบางประเภท
- โปรแกรมสร้างวิดีโอด้วย AI อาจไม่สามารถจัดตำแหน่งเสียงและวิดีโอให้ตรงกันอย่างสมบูรณ์แบบเสมอไป
ราคา Wisecut
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $10/เดือน
- มืออาชีพ: $29/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Wisecut
- G2: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
8. Aivo AI (เหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนข้อความเป็นวิดีโออย่างรวดเร็ว)
ฉันได้ทดลองใช้ Aivo AI และใช้มันเพื่อเปลี่ยนบทความบล็อกให้กลายเป็นวิดีโอได้เพียงไม่กี่คลิก มันสร้างภาพให้โดยอัตโนมัติ เพิ่มเพลงประกอบ และสร้างเสียงบรรยายให้เสร็จภายในไม่กี่นาที ฉันสามารถปรับแต่งทุกอย่างได้ตั้งแต่สไตล์ข้อความไปจนถึงการเปลี่ยนฉาก
Aivo AI เข้าใจเนื้อหาและแนะนำภาพที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างวิดีโอ ความสามารถของเครื่องมือในการสร้างรูปแบบวิดีโอที่แตกต่างกันสำหรับโซเชียลมีเดียได้อย่างรวดเร็วช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Aivo AI
- เข้าถึงคลังภาพและวิดีโอปลอดค่าลิขสิทธิ์มากมายเพื่อสร้างเนื้อหาที่น่าทึ่ง
- รับคำแนะนำอัตโนมัติในวิดีโอสำหรับการตัดต่อ, การเปลี่ยนฉาก, และเอฟเฟ็กต์
- เปลี่ยนเนื้อหาที่เขียนให้กลายเป็นวิดีโอที่น่าดึงดูดทางสายตาได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Aivo AI
- การเชี่ยวชาญคุณสมบัติการตัดต่อวิดีโอที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของมันต้องมีการเรียนรู้
- การเข้าถึงคุณสมบัติขั้นสูงของโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ AI ต้องใช้ค่าบริการสมัครสมาชิกที่สูงขึ้น
ราคาของ Aivo AI
- ฟรีตลอดไป
- ไลท์: $10/เดือน
- เอลิต: $19/เดือน
- สูงสุด: $99/เดือน
คะแนนและรีวิว Aivo AI
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
9. Adobe Premiere Pro (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับสีและการผลิตหลังการถ่ายทำ)
Adobe Premiere Pro เป็นเครื่องมือตัดต่อวิดีโอที่คลาสสิกและไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือตัดต่อวิดีโอที่ดีที่สุดที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างไรก็ตาม มันมีเส้นทางการเรียนรู้ และฉันใช้เวลาพอสมควรในการเรียนรู้ฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์อย่างถ่องแท้เครื่องมือนี้สามารถช่วยให้กระบวนการผลิตวิดีโอของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้นได้ ฉันได้ใช้มันสำหรับทุกอย่างตั้งแต่การตัดต่อแบบง่าย ๆ ไปจนถึงการสร้างเอฟเฟ็กต์ภาพที่ซับซ้อน
เครื่องมือปรับสีของโปรแกรมสร้างวิดีโอนี้ยอดเยี่ยมมาก และความสามารถในการตัดต่อเสียงก็อยู่ในระดับแนวหน้า โปรแกรมตัดต่อวิดีโอนี้อาจดูซับซ้อนสำหรับผู้เริ่มต้น แต่เมื่อคุณคุ้นเคยกับมันแล้ว แทบไม่มีอะไรที่คุณทำไม่ได้ด้วย Premiere Pro
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe Premiere Pro
- เข้าถึงคลังขนาดใหญ่ของเอฟเฟกต์ภาพและการเปลี่ยนฉากที่จำเป็นสำหรับกระบวนการตัดต่อวิดีโอ
- สร้างวิดีโอ, เสียง, และภาพในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับความต้องการที่หลากหลายของคุณ
- จัดเรียงใหม่และแก้ไขคลิปวิดีโอได้อย่างยืดหยุ่นเต็มที่
ข้อจำกัดของ Adobe Premiere Pro
- โมเดลการสมัครสมาชิกอาจมีค่าใช้จ่ายสูง
- การขาดคุณสมบัติที่ใช้งานง่ายบางประการเป็นอุปสรรคต่อประสบการณ์การตัดต่อวิดีโอสำหรับผู้ใช้มือใหม่
ราคาของ Adobe Premiere Pro
- 34.49 ดอลลาร์ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Adobe Premiere Pro
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
10. Clipchamp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอสั้น)
Clipchamp เป็นเครื่องมือแก้ไขวิดีโอ AI ที่ยอดเยี่ยมอีกตัวหนึ่งสำหรับการสร้างวิดีโอสั้น ๆ ที่น่าสนใจสำหรับโซเชียลมีเดียและการตลาด คุณสามารถตัดต่อคลิปได้อย่างง่ายดาย เพิ่มข้อความซ้อน และแม้กระทั่งสร้างสไลด์โชว์พื้นฐานได้ มันมีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย และฉันสามารถเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์
คลังสต็อกของ Clipchamp และฟุตเทจและเพลงที่ปลอดค่าลิขสิทธิ์นั้นน่าประทับใจมาก มีความสามารถในการบีบอัดวิดีโอ (ที่สร้างขึ้นเพื่อแชร์ออนไลน์) โดยไม่สูญเสียคุณภาพ
หมายเหตุ: เพื่อสร้างวิดีโอการตลาดที่ดีขึ้น โปรดดู10 ซอฟต์แวร์การตลาดวิดีโอที่ดีที่สุดในปี 2024 (รีวิวและราคา)
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของคลิปแชมป์
- ใช้หลากหลายวิดีโอ, รูปภาพ, และเพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์จากคลังสต็อกของมัน
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมหรือลูกค้าได้อย่างง่ายดายสำหรับโครงการ
- เลือกจากแผนฟรีและแผนเสียค่าใช้จ่ายเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน
ข้อจำกัดของคลิปแชมป์
- เวอร์ชันฟรีอาจมีลายน้ำของ Clipchamp สำหรับความละเอียด 720p และ 1080p
- ขาดคุณสมบัติในการแก้ไขโปรเจ็กต์วิดีโอที่ซับซ้อน
ราคาของคลิปแชมป์
- ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: $11/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Clipchamp
- G2: 4. 1/5 (รีวิว 30+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
11. Lumen5 (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโออย่างรวดเร็ว)
Lumen5 เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมอีกตัวหนึ่งสำหรับการเปลี่ยนบทความบล็อกให้กลายเป็นวิดีโอที่น่าสนใจ ฉันเพียงใส่ลิงก์บทความ และเครื่องมือก็สร้างสตอรี่บอร์ดขึ้นมาให้ AI ทำหน้าที่เลือกภาพและเพลงที่เหมาะกับเนื้อหาได้เป็นอย่างดี ฉันชอบความหลากหลายของเทมเพลตที่มีให้เลือกเพื่อสร้างวิดีโอในสไตล์ต่าง ๆ
คุณสามารถปรับแต่งทุกอย่างได้ด้วย Lumen5—เปลี่ยนข้อความและรูปภาพ รวมถึงเพิ่มเสียงบรรยายของคุณเองได้อีกด้วย แม้ว่าจะไม่ยืดหยุ่นเท่าโปรแกรมตัดต่อวิดีโอระดับมืออาชีพ แต่ Lumen5 ก็เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างวิดีโออย่างรวดเร็วอย่างแน่นอน
คุณสมบัติเด่นของ Lumen5
- ปรับปรุงกระบวนการสร้างวิดีโอให้มีประสิทธิภาพด้วยฟังก์ชันลากและวาง
- เลือกจากเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เข้ากับสไตล์แบรนด์และวัตถุประสงค์ของวิดีโอของคุณ
- แปลงสคริปต์เป็นเสียงพากย์ที่ฟังดูเป็นธรรมชาติ พร้อมตัวเลือกสำเนียงและเสียงหลากหลาย
ข้อจำกัดของ Lumen5
- ไม่เหมาะสำหรับโครงการวิดีโอที่ซับซ้อนซึ่งต้องการการตัดต่อระดับมืออาชีพ
- ผู้ใช้พบข้อจำกัดในการใช้เทมเพลตในแง่ของการปรับแต่งสำหรับการออกแบบเฉพาะ
ราคาของ Lumen5
- พื้นฐาน: $19/เดือน
- เริ่มต้น: $59/เดือน
- มืออาชีพ: $149/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Lumen5
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
12. FlexClip (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาวิดีโอสำหรับโซเชียลมีเดีย)
FlexClip ช่วยให้คุณสร้างโพสต์โซเชียลมีเดียหรือวิดีโอการตลาดได้อย่างง่ายดาย มีเทมเพลตสำเร็จรูปที่คุณสามารถปรับแต่งได้ง่ายด้วยข้อความ รูปภาพ และเพลงของคุณเอง
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ FlexClip เพื่อเพิ่มการเปลี่ยนฉากที่สวยงาม, การเคลื่อนไหวของข้อความ, และแม้กระทั่งการเคลื่อนไหวพื้นฐานได้อีกด้วย มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างวิดีโอที่ดูเป็นมืออาชีพโดยไม่ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการเรียนรู้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอที่ซับซ้อนเช่น Adobe Premiere Pro
คุณสมบัติเด่นของ FlexClip
- เข้าถึงเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับงานต่างๆ เช่น การลบพื้นหลังวิดีโอและการแปลงข้อความเป็นวิดีโอ
- แปลงข้อความให้เป็นเสียงพากย์ที่ฟังดูเป็นธรรมชาติและเพิ่มคำบรรยายให้กับเนื้อหาโดยอัตโนมัติ
- ส่งออกวิดีโอในรูปแบบและขนาดความละเอียดต่างๆ
ข้อจำกัดของ FlexClip
- การเข้าถึงคุณสมบัติพรีเมียมของ FlexClip ต้องมีการสมัครสมาชิกแบบชำระเงิน
- รูปแบบการส่งออกหรือความละเอียดบางประเภทอาจถูกจำกัดในแผนฟรี
ราคาของ FlexClip
- ฟรีตลอดไป
- เพิ่มเติม: $10/เดือน
- ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ FlexClip
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
เครื่องมือแก้ไขวิดีโอ AI อื่นๆ
ในขณะที่เครื่องมืออย่าง Synthesia, InVideo, Lumen5, Filmora และ Runway มอบความสามารถด้าน AI ที่น่าประทับใจสำหรับการสร้างและแก้ไขวิดีโอ คุณยังต้องการโซลูชันที่ครอบคลุมเพื่อสร้างแนวคิด ดำเนินการ และเสริมเนื้อหาและโครงการวิดีโอของคุณให้สมบูรณ์
เครื่องมือเช่นClickUpมอบชุดคุณสมบัติที่ทรงพลังซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ตั้งแต่การจัดการโครงการ การทำงานอัตโนมัติของงาน ไปจนถึงการสื่อสาร การร่วมมือ และการสร้างวิดีโอ
คลิกอัพ
ClickUp ได้กลายเป็นเครื่องมือโปรดของฉันในการทำให้งานต่าง ๆ ง่ายขึ้น เพราะมันช่วยจัดการงานหนักในกระบวนการทำงานของฉันได้เป็นอย่างดี ด้วยClickUp Brain ซึ่งเป็นAI ที่ติดตั้งมาในตัวเครื่องมือนี้ ฉันพบว่าการบริหารโครงการต่าง ๆ ของฉันราบรื่น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดความเครียดลงได้อย่างมาก
แต่ ClickUp Brain ไม่ได้จัดการงานเพียงอย่างเดียว—มันยังช่วยสร้างเนื้อหาได้ด้วย ฉันสามารถป้อนคำสั่งเพื่อสร้างสคริปต์วิดีโอ, บทความบล็อก, อีเมล, และเนื้อหาการตลาดได้อย่างง่ายดาย ประหยัดเวลาในการเขียนของฉันหลายชั่วโมง และทำให้เนื้อหาของฉันคมชัดและน่าสนใจทุกครั้ง
ผม/ฉันก็ชื่นชมสรุปโครงการอัตโนมัติเช่นกัน แทนที่จะต้องร่างอัปเดตด้วยตนเอง ClickUp Brain จะสรุปให้โดยอัตโนมัติ ทำให้ผม/ฉันสามารถแชร์กับทีมได้อย่างง่ายดาย
โบนัส: เพื่อสำรวจตัวเลือกเพิ่มเติม ลองดู10 โปรแกรมสรุปวิดีโอด้วย AI ที่ดีที่สุดที่จะช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณ
ฉันไม่จำเป็นต้องค้นหาเอกสารหรือภารกิจที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อค้นหาข้อมูล เพราะ ClickUp Brain สามารถตอบคำถามของฉันได้ทันทีด้วยการดึงข้อมูลจากบริบทของทุกโปรเจ็กต์ของฉัน เมื่อทำงานกับโปรเจ็กต์ที่ซับซ้อน ฉันใช้ ClickUp Brain เพื่อรับการอัปเดตอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับความคืบหน้าของงาน และยังสามารถทำให้รายงานสถานะที่เป็นกิจวัตรเป็นอัตโนมัติได้ด้วย
คลิป ClickUp
ฉันสามารถบันทึกหน้าจอหรือสร้างวิดีโอสั้น ๆเพื่อแบ่งปันไอเดียกับทีมของฉันโดยใช้ClickUp Clips แทนที่จะต้องพิมพ์คำอธิบายยาว ๆ หรือดาวน์โหลดเครื่องมือสร้างวิดีโอที่ใช้ AI ฉันใช้ Clips เพื่อบันทึกตัวเองขณะทำตามขั้นตอนที่ซับซ้อน อธิบายประสบการณ์ออนไลน์ หรือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการในรูปแบบภาพ Clips ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างวิดีโออธิบายอีกด้วย
หมายเหตุ: ตรวจสอบบล็อกนี้เพื่อเรียนรู้วิธีบันทึกวิดีโอการนำเสนอ PowerPoint ของคุณ
ClickUp Clips ผสานการทำงานกับ ClickUp Brain ได้อย่างราบรื่น หลังจากบันทึกแล้ว ClickUp Brain จะถอดเสียงวิดีโอโดยอัตโนมัติ ทำให้ค้นหาข้อมูลเฉพาะได้ง่ายในภายหลัง ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อฉันต้องการย้อนกลับไปดูรายละเอียดจากคลิปที่สมาชิกในทีมสร้างไว้—ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาทั้งวิดีโออีกต่อไป
ขณะสำรวจ Clips ฉันรู้สึกยินดีที่ได้เรียนรู้ว่าคุณสามารถแสดงความคิดเห็นโดยตรงบนวิดีโอและเปลี่ยน Clips ให้เป็นงานที่ดำเนินการได้จริง
คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากเทมเพลตการผลิตวิดีโอของ ClickUpเพื่อรักษาโครงการผลิตวิดีโอให้เป็นระเบียบ ด้วยสถานะที่กำหนดเองและฟิลด์ที่กำหนดเอง คุณสามารถติดตามทุกขั้นตอนของการผลิต ตั้งแต่แนวคิดไปจนถึงการตัดต่อวิดีโอขั้นสุดท้าย พึ่งพาการดูแผนภูมิแกนต์เพื่อจัดการไทม์ไลน์และมอบหมายงานให้กับทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย
ฉันใช้มุมมองวันที่เผยแพร่ครั้งแรกเพื่อประสานงานการเปิดตัววิดีโอเมื่อเดือนที่แล้ว ทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามกำหนดการ โครงสร้างที่เรียบง่ายของเทมเพลตช่วยลดโอกาสที่จะพลาดขั้นตอนสำคัญ ทำให้การสื่อสารชัดเจน และช่วยให้ฉันจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โบนัส: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้น ลองอ่านบล็อกนี้เกี่ยวกับวิธีใช้การสื่อสารวิดีโอแบบอะซิงโครนัสเพื่อปรับปรุงการทำงานระยะไกล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- รับคำตอบทันที สร้างเนื้อหา และอัปเดตอัตโนมัติด้วยความช่วยเหลือจาก AI
- ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่าง ๆ ด้วยการติดตามเวลาที่ผสานรวม
- ทำงานร่วมกันในเอกสารและวิกิที่เชื่อมโยงกับงานและโครงการภายใน ClickUp
- กำหนดและจัดการเป้าหมาย โดยให้สอดคล้องกับงานและโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- ผสานการทำงานของ ClickUp กับ Slack, Google Drive และ Zoom เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ
- สร้างสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับงานและการอัปเดตโครงการอย่างรวดเร็วเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย
- สร้างแดชบอร์ดอัจฉริยะเพื่อข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการและประสิทธิภาพของทีม
- แปลเนื้อหาโดยอัตโนมัติและตรวจสอบการสะกดคำเพื่อความถูกต้องในเอกสารและงานต่างๆ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์อาจรู้สึกว่าเป็นความพยายามเล็กน้อยในตอนแรก แต่ผู้ใช้จะพบว่ามันง่ายและเป็นธรรมชาติในไม่ช้า
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างของ ClickUp อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อปฏิวัติกระบวนการทำงานวิดีโอของคุณ
เราได้สำรวจเครื่องมือตัดต่อวิดีโอด้วย AI ที่ดีที่สุด 12 รายการ พร้อมรายละเอียดคุณสมบัติ ข้อจำกัด และรีวิวจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล เครื่องมือแต่ละชิ้นมีความสามารถเฉพาะตัวที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างวิดีโอของคุณ
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากวิดีโอของคุณ คุณจำเป็นต้องใช้ ClickUp ด้วย ClickUp คุณจะได้รับประโยชน์จากชุดฟีเจอร์ AI ที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์ ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในทุกด้านของงานคุณ
ลงทะเบียนใช้ ClickUpและสัมผัสประสบการณ์ว่ามันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตวิดีโอของคุณและปรับเปลี่ยนการจัดการโครงการใหม่ได้อย่างไร!