วิธีสร้างวิดีโอฝึกอบรมในที่ทำงาน

วิดีโอการฝึกอบรมถือเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับเนื้อหาที่อธิบาย สอน หรือให้ข้อมูลสำหรับการ เรียนรู้แบบคล่องตัว
ตั้งแต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ไปจนถึงการฝึกอบรมวิชาชีพ วิดีโอถูกนำมาใช้ในหลากหลายกรณีการใช้งาน เมื่อเปรียบเทียบกับการฝึกอบรมแบบพบหน้า การฝึกอบรมผ่านวิดีโอให้ความมีส่วนร่วมที่ดีกว่า ช่วยในการจดจำความรู้สำหรับแนวคิดที่ซับซ้อน เข้าถึงได้ง่าย สามารถแชร์ต่อได้ และมีการวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างไรก็ตาม หลายคนประสบปัญหาในการสร้างวิดีโอการฝึกอบรมแบบโต้ตอบ หากคุณกำลังเผชิญกับปัญหานี้ นี่คือคู่มือฉบับละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสร้างวิดีโอการฝึกอบรมในที่ทำงาน แต่ก่อนอื่น เรามาทำความเข้าใจพื้นฐานกันก่อน
กายวิภาคของวิดีโอการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ
อะไรทำให้การฝึกอบรมผ่านวิดีโอมีผลกระทบ? มีสองประเภทขององค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง—เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ.
ปัจจัยเชิงปริมาณ
ให้ความสำคัญกับปัจจัยเชิงปริมาณเหล่านี้เพื่อสร้างวิดีโอการฝึกอบรมแบบโต้ตอบ:
ระยะเวลา
วิดีโอการฝึกอบรมที่ดีไม่ควรสั้นเกินไปจนขาดรายละเอียดสำคัญ หรือยาวเกินไปจนพนักงานหมดความสนใจ ความยาวที่เหมาะสมของวิดีโอขึ้นอยู่กับระดับความซับซ้อนของเนื้อหา ความสามารถในการจดจ่อของผู้ชมโดยเฉลี่ย และประเภทของวิดีโอ
วิดีโอแนะนำสามารถใช้เวลา 1-5 นาที ในขณะที่วิดีโอฝึกทักษะและวิดีโอฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อหาละเอียดสามารถยาวได้ถึง 30 นาที
ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม
เมตริกเช่นเวลาการรับชมเฉลี่ยและการมีส่วนร่วม (การกดไลค์, ความคิดเห็น, การแชร์ต่อ) ช่วยในการกำหนดการมีส่วนร่วมของผู้ชมและสร้างวิดีโอที่น่าสนใจ
นอกจากนี้ ตัวชี้วัดอัตราการดูจนจบยังเผยให้เห็นถึงความสามารถของวิดีโอในการดึงดูดผู้ชมให้รับชมจนจบ
ผลตอบแทนจากการลงทุน
การคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของวิดีโอฝึกอบรมเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการวัดประสิทธิภาพของวิดีโอเหล่านั้น เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตและการนำไปใช้ เช่น ต้นทุนอุปกรณ์ กับรายได้ที่เกิดจากการพัฒนาทักษะของพนักงานและการฝึกอบรม
ปัจจัยเชิงคุณภาพ
ปัจจัยเชิงคุณภาพในการกำหนดประสิทธิภาพของวิดีโอการฝึกอบรมประกอบด้วย:
ความเกี่ยวข้องของเนื้อหา
ขอความคิดเห็นจากผู้ชมเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของเนื้อหาวิดีโอกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ บทบาท หรือโครงการเฉพาะของพวกเขา คุณสามารถเพิ่มลิงก์ไปยังแบบสำรวจความคิดเห็นสั้น ๆ ไว้ที่ท้ายวิดีโอหรือในความคิดเห็น
ประสบการณ์ของผู้ใช้
ตรวจสอบประสิทธิภาพของวิดีโอการฝึกอบรมโดยการวัดประสบการณ์ผู้ใช้โดยรวม คำถามบางข้อที่คุณต้องถามคือ: วิดีโอมีความง่ายต่อการนำทางสำหรับผู้ชมหรือไม่? มันรักษาการไหลที่เหมาะสมหรือไม่? มันมีองค์ประกอบที่สามารถโต้ตอบได้หรือไม่ และอะไรคือสิ่งที่ตรงประเด็นหรือมีข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง?
ความชัดเจนและความเข้าใจง่าย
วิดีโอการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพควรใช้วิธีการออกแบบย้อนกลับ—โดยระบุผลลัพธ์การเรียนรู้และออกแบบเนื้อหาการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับผลลัพธ์นั้น เนื้อหาควรมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย ครอบคลุมทุกแง่มุมที่สำคัญของหัวข้อ วิดีโอการฝึกอบรมที่ดีควรเน้นที่ปัญหาหนึ่งปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา
ลักษณะของวิดีโอการสอนที่ดี
มาดูองค์ประกอบที่คุณต้องใช้ในการสร้างวิดีโอการสอนที่ดีสำหรับโปรแกรมฝึกอบรม:
- น่าสนใจ: วิดีโอการฝึกอบรมจะไร้ประโยชน์หากไม่น่าสนใจ ควรทำให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจตลอดกระบวนการเรียนรู้ ใช้พลังสองประการของวิดีโอและการบรรยายเพื่อทำให้วิดีโอน่าสนใจยิ่งขึ้น คุณยังสามารถลองใช้เครื่องมือการนำเสนอเพื่อใช้วิธีการเล่าเรื่องได้
- เข้าถึงได้: วิดีโอการฝึกอบรมควรมีชื่อเรื่องที่ชัดเจน คำบรรยาย ข้อความคำบรรยาย และข้อความที่ถอดเสียงเพื่อเพิ่มการเข้าถึง วิดีโอเหล่านี้ยังช่วยให้ประสบการณ์การเรียนรู้เป็นไปอย่างครอบคลุมสำหรับพนักงานที่มีอุปสรรคทางภาษาหรือมีความบกพร่องทางการเรียนรู้
- คุณภาพสูงของเสียง: คุณภาพเสียงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพโดยรวมของวิดีโอการสอน. เสียงวิดีโอที่ไม่ดี, เสียงรบกวนจากพื้นหลัง, และภาพสั่นอาจทำให้ผู้ชมของคุณคลิกหนีไป
- ส่งเสริมวัตถุประสงค์การเรียนรู้: วิดีโอการฝึกอบรมควรมีเนื้อหาที่มีคุณค่าสำหรับผู้ชมซึ่งช่วยให้พวกเขาบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้และแก้ไขช่องว่างด้านทักษะในองค์กร
บทบาทของเทคโนโลยีการศึกษาในการสร้างวิดีโอฝึกอบรม
เทคโนโลยีการศึกษาได้ปฏิวัติวิดีโอการฝึกอบรมโดยเปิดโอกาสให้ผู้สอนและผู้สร้างเนื้อหาสามารถนำเสนอเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับผู้เรียนแต่ละคนได้ แพลตฟอร์มเทคโนโลยีการศึกษาสมัยใหม่ประกอบด้วยเครื่องมือขั้นสูงสำหรับการบันทึกวิดีโอการฝึกอบรมคุณภาพสูงและองค์ประกอบเชิงโต้ตอบ เช่น แบบทดสอบและการสำรวจความคิดเห็น
ระบบการจัดการการเรียนรู้ (LMS) ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษา ช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนการฝึกอบรมพนักงานที่ซับซ้อนและติดตามวิดีโอการฝึกอบรมและสื่อการเรียนรู้อื่น ๆ ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถดูการวิเคราะห์เพื่อติดตามตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมและความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของแต่ละพนักงานได้อีกด้วย
ประเภทของวิดีโอการฝึกอบรม
มาดูประเภทของวิดีโอการฝึกอบรมที่คุณสามารถสร้างได้ที่สถานที่ทำงาน
วิดีโอการฝึกอบรมวิธีการ
ไม่ว่าจะเป็นสาธิตผลิตภัณฑ์ วิดีโอสอนการใช้งานซอฟต์แวร์ หรือคำแนะนำด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด ทุกอย่างสามารถทำได้ผ่านวิดีโอสอนวิธีการ ซึ่งคุณจะนำเสนอขั้นตอนต่าง ๆ อย่างละเอียดให้กับผู้ชม ความยาวที่เหมาะสมของวิดีโอฝึกอบรมองค์กรประเภทสอนวิธีการจะแตกต่างกันไปตามความซับซ้อนของหัวข้อ โดยทั่วไปแล้ว ผู้ชมมักชอบวิดีโอที่มีความยาว 3-6 นาที แต่สำหรับหัวข้อที่ซับซ้อนมากขึ้น อาจยาวถึง 20 นาทีก็ได้
วิดีโออธิบาย
วัตถุประสงค์ของวิดีโออธิบายหรือวิดีโอสอนคือเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวคิดทางเทคนิคหรือกระบวนการ เช่น การสื่อสารภายในและภายนอกหรือเอกสารประกอบ
คุณยังสามารถใช้วิดีโอฝึกอบรมแบบแอนิเมชันอธิบายสำหรับฝ่ายสนับสนุนลูกค้าและการศึกษา เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรือวิธีการผสานรวมซอฟต์แวร์กับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้อีกด้วย
วิดีโอการฝึกอบรมในสถานที่
วิดีโอนี้ให้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในสถานที่ต่างๆ เช่น โรงงาน วิดีโอจะอธิบายวิธีการใช้อุปกรณ์ การปฏิบัติตามกระบวนการ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติต่างๆ นอกจากนี้ คุณยังสามารถบันทึกวิดีโอการฝึกอบรมในสถานที่เพื่อช่วยให้พนักงานที่ทำงานจากระยะไกลคุ้นเคยกับสำนักงานได้อีกด้วย
วิดีโอสกรีนแคสต์
คุณต้องเคยเห็นตัวเลือกการบันทึกหน้าจอ (screencast) บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว วิดีโอ screencast คือการบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือของคุณ พร้อมเสียงบรรยาย คุณสามารถใช้มันเพื่อบันทึกการสาธิตซอฟต์แวร์หรือเนื้อหาการศึกษาบางอย่างได้
วิดีโอประเภทนี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพด้านต้นทุนในการแบ่งปันหรือสอนแนวคิดใหม่ให้กับผู้ชมของคุณ เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์สำหรับทำวิดีโอฝึกอบรม
วิดีโอการฝึกอบรมการนำเสนอ
วิดีโอการฝึกอบรมการนำเสนอ ซึ่งมักเรียกกันว่าวิดีโอสไตล์ผู้บรรยาย มักจะมีผู้บรรยายบนหน้าจอเพื่อแนะนำแนวคิดต่าง ๆ วิดีโอเหล่านี้ยังเรียกว่าวิดีโอหัวพูดอีกด้วย วิดีโอประเภทนี้มอบการเรียนรู้ที่มีความเป็นส่วนตัวและมีการโต้ตอบ
ผู้นำเสนอใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น แอนิเมชัน การเล่าเรื่อง และกราฟิก เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้ชมและถ่ายทอดข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
วิดีโอการฝึกอบรมสด
วิดีโอการฝึกอบรมสดเป็นวิดีโอในรูปแบบการนำเสนอแบบเรียลไทม์ เพื่อให้พนักงานสามารถมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมได้อย่างกระตือรือร้น วิดีโอเหล่านี้ประกอบด้วยองค์ประกอบเชิงโต้ตอบ เช่น แบบทดสอบและการสำรวจความคิดเห็น รวมถึงอื่นๆ นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถให้ข้อเสนอแนะทันที การอภิปราย และการแก้ไขข้อสงสัย ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมการฝึกอบรมที่สมจริง ตัวอย่างเช่นวิดีโอการฝึกอบรมสดเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการฝึกอบรมซอฟต์แวร์ให้กับพนักงาน
วิดีโอการฝึกอบรมออนไลน์สดเป็นรูปแบบเฉพาะที่ต้องการเวลาและความพยายามอย่างมากในการสร้าง อย่างไรก็ตาม เมื่อนำมาใช้แล้ว วิดีโอเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการจัดการฝึกอบรมที่มีประสิทธิผลในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง
ขั้นตอนในการสร้างวิดีโอการฝึกอบรม
ตอนนี้คุณทราบเกี่ยวกับรูปแบบวิดีโอการฝึกอบรมพนักงานที่แตกต่างกันแล้ว คุณคิดอย่างไรกับการสร้างวิดีโอหนึ่งขึ้นมา?
ก่อนอื่น คุณจำเป็นต้องดาวน์โหลดแพลตฟอร์มบันทึกวิดีโอที่ใช้งานง่ายและมีความเสถียรสูง พร้อมฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การบันทึกหน้าจอแบบเรียลไทม์ทันที ตัวเลือกในการฝังลิงก์ลงในวิดีโอ และระบบวิเคราะห์วิดีโอ
ClickUp แพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการจัดการในที่ทำงาน ให้บริการทุกฟีเจอร์ที่คุณต้องการและมากกว่านั้นเพื่อสร้างวิดีโอการฝึกอบรมออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ
ด้วยClickUp Clips คุณสามารถบันทึกวิดีโอการฝึกอบรมแบบโต้ตอบจากหน้าจอของคุณและแชร์ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว คุณสมบัตินี้ยังช่วยให้การสื่อสารในทีมรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยให้คุณสร้างงานจากคลิปได้ ใช้ Clips เพื่อบันทึกการสาธิตผลิตภัณฑ์ แชร์ความคืบหน้าของโครงการ และให้ข้อเสนอแนะด้านการออกแบบได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
ส่วนที่ดีที่สุด?ClickUp Brainจะถอดเสียงคลิปโดยอัตโนมัติเพื่อค้นหาคำตอบทันทีสำหรับคำค้นหา เพิ่มการเข้าถึงวิดีโอการฝึกอบรมพนักงาน
การมีเครื่องมือที่เหมาะสมช่วยแก้ปัญหาประมาณ 50% ของอุปสรรคในการทำวิดีโอฝึกอบรม ส่วนที่เหลือทั้งหมดอยู่ที่รายละเอียด เราได้สรุปคำแนะนำทีละขั้นตอนเพื่อช่วยให้คุณสร้างวิดีโอฝึกอบรมได้
1. เลือกหัวข้อ
เริ่มต้นอย่างแข็งแกร่งด้วยการตัดสินใจเลือกหัวข้อที่เหมาะสมสำหรับวิดีโอการฝึกอบรม. เพื่อความชัดเจนและความเข้าใจที่ดีขึ้น ให้พยายามครอบคลุมหัวข้อเพียงหนึ่งหัวข้อ หรือหากมากที่สุดสองหัวข้อในวิดีโอการฝึกอบรม.
แต่คุณควรเลือกหัวข้ออย่างไร? นี่คือข้อควรพิจารณาบางประการ:
- ระบุช่องว่างด้านทักษะหรือความต้องการในการฝึกอบรมผ่านการวิจัยหรือการสำรวจ
- กำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน
- ตอบคำถามที่พบบ่อยหรือข้อผิดพลาดที่พบในสถานที่ทำงาน
- พูดคุยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ภายในองค์กรหรือการอัปเดตผลิตภัณฑ์
คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการทำการวิจัยเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย ความสนใจ และปัญหาที่พวกเขาเผชิญอยู่
2. เลือกประเภทของวิดีโอการฝึกอบรม
เมื่อคุณทราบหัวข้อของวิดีโอการฝึกอบรมแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะเลือกประเภทของวิดีโอที่เหมาะสมสำหรับการสื่อสารข้อความของคุณ
ตัวอย่างเช่น หากวิดีโอการฝึกอบรมของคุณต้องการให้คุณสาธิตสินค้าใหม่ วิดีโอสอนวิธีทำจะมีประสิทธิภาพมากกว่า นอกจากนี้ หากหัวข้อต้องการการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นจากพนักงาน คุณอาจพิจารณาใช้วิดีโอการฝึกอบรมแบบสด
3. การเขียนบท
การกระโดดเข้าสู่การผลิตวิดีโอโดยไม่มีสคริปต์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจะทำให้วิดีโอการฝึกอบรมไม่เป็นระเบียบ หลีกเลี่ยงปัญหานี้โดยการสร้างสคริปต์ที่กระชับเพื่อถ่ายทอดข้อมูลสำคัญในเนื้อหาวิดีโอและทำให้การไหลของเนื้อหาเป็นไปอย่างเหมาะสม สคริปต์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับวิดีโอการฝึกอบรมระดับมืออาชีพประกอบด้วยสามองค์ประกอบหลัก ได้แก่ ฮุค, ภาพรวมของเนื้อหา, และ CTA
ฮุคคือส่วนที่สำคัญที่สุดของวิดีโอ เนื่องจากมันดึงดูดความสนใจของผู้ชมและกระตุ้นให้เกิดความสนใจในหัวข้อ หากไม่มีฮุคที่แข็งแกร่ง ผู้ชมอาจเลื่อนผ่านวิดีโอของคุณไปในครั้งแรกที่เห็น
จากนั้นคือความคิดที่คุณต้องการจะพูดถึงในวิดีโอของคุณ. การแบ่งหัวข้อออกเป็นส่วน ๆ ที่เล็ก ๆ ด้วยการใช้ภาษาที่ง่าย ๆ จะช่วยให้ผู้ชมเข้าใจหัวข้อได้ดีขึ้น. คุณยังสามารถเพิ่มองค์ประกอบทางภาพ เช่น แอนิเมชัน หรือสไลด์ เพื่อช่วยเสริมจุดสำคัญให้ชัดเจนขึ้นทางภาพได้.
ส่วนสุดท้าย, การเรียกร้องให้ดำเนินการ (CTA), กระตุ้นให้ผู้ชมดำเนินการ
คุณสามารถใช้ClickUp Docsเพื่อเขียนสคริปต์ และใช้ClickUp Whiteboardเพื่อแสดงภาพเนื้อหา รวมถึงขั้นตอน การเปลี่ยนฉาก และองค์ประกอบภาพในวิดีโอ
4. บันทึกวิดีโอการฝึกอบรม
นี่คือจุดที่สคริปต์วิดีโอมีชีวิตขึ้นมา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการบันทึกแล้ว ในอุดมคติ คุณควรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและปราศจากสิ่งรบกวน เพื่อสร้างวิดีโอการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ
หากคุณกำลังบันทึกวิดีโอการฝึกอบรมเป็นครั้งแรก ให้สร้างวิดีโอทดสอบสั้นๆ ไม่เกินหนึ่งนาทีเพื่อทำความคุ้นเคยกับฟีเจอร์ต่างๆ ทบทวนการตั้งค่า และกำหนดโทนของวิดีโอ
เพื่อบันทึกด้วย ClickUp Clips ให้ไปที่เมนูด้านซ้ายบนของ ClickUp Dashboard คลิกที่ Clips และเลือก "บันทึกคลิป"
5. บันทึกเสียงจากวิดีโอโดยใช้ AI
การถอดความวิดีโอทำให้วิดีโอการฝึกอบรมเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น เนื่องจากผู้ชมสามารถค้นหาคำตอบสำหรับคำถามเฉพาะได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม คุณไม่จำเป็นต้องทุ่มเทความพยายามใดๆ เลย ClickUp Brain จะถอดความคลิปทั้งหมดโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังเพิ่มเวลาและส่วนย่อยเพื่อให้ผู้ชมสามารถย้อนกลับไปดูขั้นตอนหรือแนวคิดเฉพาะได้
6. การตัดต่อวิดีโอ
เมื่อส่วนการผลิตเสร็จสิ้นแล้ว ก็ถึงเวลาสำหรับการปรับแต่งขั้นสุดท้าย การตัดต่อวิดีโอการฝึกอบรมพนักงานของคุณเพื่อตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกและเพิ่มภาพประกอบ จะช่วยให้คุณสร้างวิดีโอการฝึกอบรมที่ยอดเยี่ยมได้
การดึงดูดความสนใจของผู้ชมด้วยวิดีโอการฝึกอบรม
การสร้างวิดีโอการฝึกอบรมเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ—คุณต้องทำให้มันน่าสนใจมากขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ทำตามคำแนะนำง่าย ๆ ห้าข้อต่อไปนี้เพื่อสร้างวิดีโอการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ:
- ใช้ภาพประกอบ: เพิ่มองค์ประกอบภาพ เช่น แอนิเมชัน กราฟิก อินโฟกราฟิก แผนผังขั้นตอน สตอรี่บอร์ด และคลิปสั้นๆ เพื่อทำให้วิดีโอของคุณดูเป็นมืออาชีพ
- ทำให้วิดีโอมีความเป็นมนุษย์: สร้างวิดีโอการฝึกอบรมที่มีความเป็นส่วนตัวและมีปฏิสัมพันธ์โดยการเพิ่มวิดีโอของคุณลงบนหน้าจอขณะบันทึก
- เพิ่มจุดดึงดูดที่แข็งแกร่ง: เริ่มต้นด้วยจุดดึงดูดที่แข็งแกร่งเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม คุณสามารถแบ่งปันเรื่องเล่าหรือสถิติ เริ่มต้นด้วยปัญหา หรือตั้งคำถามในวิดีโอสอน
- เพิ่มการเรียกร้องให้ดำเนินการ (CTAs): รวม CTAs สำหรับการสร้างวิดีโอที่น่าสนใจ CTAs ที่ชัดเจนช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างการบริโภคและการดำเนินการ ตัวอย่างของ CTAs ที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การทำแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบสั้น ๆ การผ่านแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมหรือเอกสารการฝึกอบรม การทำแบบสำรวจความคิดเห็น การดูวิดีโอการฝึกอบรมอื่น ๆ หรือการให้ข้อเสนอแนะ
- ใช้สไตล์ที่สม่ำเสมอ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสไตล์และการจัดรูปแบบตลอดทั้งวิดีโอมีความสม่ำเสมอเพื่อให้ดูเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้ยังช่วยลดสิ่งรบกวน ช่วยให้ผู้ชมสามารถนำทางผ่านวิดีโอเพื่อค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ง่ายขึ้น ความสม่ำเสมอของสไตล์ยังทำให้วิดีโอเข้าถึงได้มากขึ้น
- ปรับตัวและปรับปรุง: รวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอการฝึกอบรมเพื่อทำให้ดีขึ้นลองใช้เทมเพลตบทเรียนที่ได้เรียนรู้เพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
ใช้ ClickUp เพื่อสร้างวิดีโอการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ
การสร้างวิดีโอการฝึกอบรมที่น่าสนใจต้องใช้ความพยายามและทรัพยากรมากมาย ในการสร้างวิดีโอแบบโต้ตอบ คุณจำเป็นต้องสร้างสมดุลระหว่างเนื้อหาที่ให้ข้อมูล รูปแบบที่เหมาะสม และเครื่องมือภาพที่เกี่ยวข้อง
ClickUp Clipsทำให้กระบวนการทั้งหมดราบรื่นสำหรับคุณ คุณสามารถบันทึก แก้ไข และแชร์วิดีโอคลิปได้ทันทีกับทีมของคุณเพื่อให้คำแนะนำงานอย่างละเอียด การอัปเดตโครงการ หรือข้อมูลอื่น ๆ
ลงทะเบียนบน ClickUpฟรีเพื่อบันทึกและแชร์วิดีโอคุณภาพสูงสำหรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ!