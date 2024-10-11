วิธีขับเคลื่อนผลลัพธ์ด้วยกลยุทธ์วิดีโอที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

อยากรู้ความลับในการสร้างวิดีโอที่ผู้ชมของคุณชื่นชอบหรือไม่? มันไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมเพียงอย่างเดียว แต่เกี่ยวกับการทำให้ผู้ชมรู้สึกพิเศษ
นั่นคือจุดที่วิดีโอแบบเฉพาะบุคคลเข้ามามีบทบาท ลองนึกภาพวิดีโอที่ทักทายลูกค้าด้วยชื่อของพวกเขา แสดงสินค้าที่พวกเขาอาจสนใจตามการซื้อครั้งก่อน และนำเสนอคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล มันเหมือนกับการมีพนักงานขายส่วนตัวสำหรับผู้ชมแต่ละคน
ไม่น่าแปลกใจเลยที่การสื่อสารผ่านวิดีโอได้เปลี่ยนแปลงเกมการตลาดดิจิทัล ในบทความนี้ เราจะพูดถึงการสร้างกลยุทธ์วิดีโอที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล และสำรวจว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงการสื่อสารของคุณ และทำให้ผู้ชมของคุณกลับมาหาคุณอีกได้อย่างไร
วิดีโอส่วนบุคคลคืออะไร?
วิดีโอที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลไม่ได้เป็นเพียงแค่การใส่ชื่อลงในวิดีโอเท่านั้น—แต่เป็นการสร้างประสบการณ์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ซึ่งสื่อสารโดยตรงกับผู้ชมแต่ละคน
โซลูชันการตลาดวิดีโอแบบเฉพาะบุคคลตอบโจทย์ความต้องการ ความสนใจ และความชอบเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย เปรียบเสมือนชุดที่ตัดเย็บตามสั่ง แทนเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ผลิตจำนวนมาก พวกมันพอดีตัวและสร้างความประทับใจที่ยาวนาน
ต่างจากวิดีโอมาตรฐานที่มีเนื้อหาทั่วไป วิดีโอที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลจะรับรู้ว่าผู้ชมทุกคนมีความพิเศษและสมควรได้รับประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร วิดีโอเหล่านี้ ส่งมอบเนื้อหาที่เป็นส่วนตัวและน่าสนใจโดยใช้ข้อมูลเช่น ชื่อ ที่อยู่ ประวัติการซื้อ และพฤติกรรมการท่องเว็บ
คุณสามารถใช้ข้อความวิดีโอที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลได้ในทุกขั้นตอนของการเดินทางของลูกค้า ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกกับลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการดูแลความสัมพันธ์ที่มีอยู่
วิดีโอสรุปประจำปีของ Spotify Wrapped เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการสร้างเนื้อหาวิดีโอที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า วิดีโอที่ปรับแต่งเหล่านี้แสดงให้ผู้ใช้แอปเห็นถึงประเภทเพลงที่พวกเขาชื่นชอบและเพลงและศิลปินที่พวกเขาฟังมากที่สุด
ไม่ได้จะอวดนะ แต่คุณก็สามารถเรียนรู้เคล็ดลับดีๆ เกี่ยวกับการสร้างกลยุทธ์วิดีโอที่สร้างความประทับใจให้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้จาก ClickUp นี่คือความคิดเห็นจากผู้คนที่พูดถึงวิดีโอของเรา:
เราใช้ความขบขันเพื่อเชื่อมต่อได้ดีขึ้นกับผู้ชมของเรา นอกจากนี้ การใช้ตัวละครเดียวกันเพื่อเล่นบทบาทต่าง ๆ ยังช่วยสร้างความคุ้นเคยได้
ประโยชน์ของวิดีโอที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล
เนื้อหาวิดีโอที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลมีข้อได้เปรียบหลายประการที่สามารถช่วยเสริมสร้างการตลาดของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญ. นี่คือประโยชน์หลักห้าประการของมัน:
อัตราการมีส่วนร่วมที่สูงขึ้น
ผู้ชมจะมีส่วนร่วมกับวิดีโอเมื่อพวกเขารู้สึกว่าวิดีโอนั้นสร้างมาเพื่อพวกเขาโดยเฉพาะ วิดีโอที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลจะดึงดูดความสนใจด้วยการเรียกชื่อผู้ชมโดยตรง จำความชอบของพวกเขาได้ และสื่อสารตรงกับความต้องการของพวกเขา การใส่ใจในรายละเอียดส่วนบุคคลเช่นนี้สามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมและนำไปสู่ อัตราการคลิกผ่านที่สูงขึ้น เวลาการรับชมที่ยาวนานขึ้น และการมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาของคุณมากขึ้น
อัตราการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น
ข้อความวิดีโอที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลมีความโน้มน้าวใจสูง วิดีโอเหล่านี้จะนำทางลูกค้าเป้าหมายผ่านช่องทางการขายอย่างเป็นธรรมชาติด้วยการนำเสนอโซลูชันที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกระตุ้นให้ใครบางคนซื้อสินค้าของคุณ สมัครใช้บริการ หรือจองการสาธิต วิดีโอที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลกระตุ้นให้เกิดการกระทำ และเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง
ประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้น
ลูกค้าคาดหวังให้แบรนด์เข้าใจพวกเขาและนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและตรงเวลา วิดีโอที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลจะแสดงให้ผู้ชมเห็นว่าคุณได้ใช้เวลาในการตอบสนองความต้องการของพวกเขา ซึ่งนำไปสู่ประสบการณ์ของลูกค้าที่ดีขึ้น
การให้ความสนใจแบบเฉพาะบุคคลนี้สามารถ เสริมสร้างความภักดีของลูกค้า ทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะกลับมาซื้อสินค้าหรือมีปฏิสัมพันธ์ในอนาคตมากขึ้น
การใช้ข้อมูลลูกค้าอย่างสูงสุด
ทุกธุรกิจเก็บข้อมูลลูกค้า แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ วิดีโอที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลสามารถเปลี่ยนข้อมูลนั้นให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าได้ โดยใช้ข้อมูลเพื่อ สร้างเนื้อหาที่มีความหมายและเกี่ยวข้อง ข้อมูลเช่น ประวัติการซื้อที่ผ่านมา พฤติกรรมการท่องเว็บ หรือข้อมูลประชากร ช่วยให้คุณสามารถสร้างวิดีโอที่สอดคล้องกับแต่ละบุคคลได้
การรักษาลูกค้าให้แข็งแกร่งขึ้น
โซลูชันการตลาดวิดีโอแบบเฉพาะบุคคลช่วยให้ลูกค้ามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องหลังจากซื้อสินค้าครั้งแรก ด้วยการนำเสนอเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสม—คำแนะนำติดตามผล ข้อเสนอพิเศษ หรือข้อความส่วนตัว—คุณสามารถ สร้างความสัมพันธ์ระยะยาว ได้
วิดีโอนี้แสดงให้ลูกค้าของคุณเห็นว่าพวกเขาไม่ใช่แค่ตัวเลขอีกตัวหนึ่ง ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มอัตราการรักษาลูกค้าได้อย่างมีนัยสำคัญ และกระตุ้นให้เกิดการกลับมาใช้บริการซ้ำ
วิดีโอที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลช่วยดึงดูดความสนใจ สร้างความไว้วางใจ เพิ่มการมีส่วนร่วม และขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่มีความหมายสำหรับธุรกิจของคุณ
ประเภทของวิดีโอที่ปรับแต่งตามบุคคล
วิดีโอส่วนบุคคลมีหลายประเภท แต่ละประเภทถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดผู้ชมในแต่ละขั้นตอน มาดูประเภทของวิดีโอส่วนบุคคลกัน
วิดีโอที่แทรกแบบไดนามิก
นี่คือ วิดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้าพร้อมช่องว่างสำหรับใส่ข้อมูล ที่สามารถปรับแต่งได้ เช่น ชื่อ สถานที่ หรือคำแนะนำเกี่ยวกับสินค้า องค์ประกอบเหล่านี้จะถูกแทรกแบบไดนามิกตามข้อมูลของผู้ชม เพื่อสร้างประสบการณ์การรับชมที่ไม่เหมือนใคร
วิดีโอสำหรับกลุ่มเป้าหมายแบบแบ่งส่วน
แนวทางนี้เกี่ยวข้องกับการสร้าง เวอร์ชันวิดีโอที่แตกต่างกันสำหรับกลุ่มผู้ชมเฉพาะ โดยอิงตามข้อมูลประชากร ความสนใจ หรือพฤติกรรม ตัวอย่างเช่น คุณอาจสร้างวิดีโอหนึ่งเวอร์ชันสำหรับลูกค้าใหม่ และอีกเวอร์ชันสำหรับลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำ
วิดีโอที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่
นี่คือรูปแบบการปรับแต่งส่วนบุคคลที่ล้ำหน้าที่สุด ซึ่งแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI สร้าง วิดีโอเฉพาะสำหรับผู้ชมแต่ละคน วิดีโอเหล่านี้สามารถรวมองค์ประกอบที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล เช่น คำแนะนำที่ปรับให้เหมาะสม การสาธิตผลิตภัณฑ์ หรือการทดลองใช้เสมือนจริง
วิดีโอที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลยังถูกจัดประเภทเป็น:
- วิดีโอสไตล์เซลฟี่: รูปแบบที่ไม่เป็นทางการนี้ มักถ่ายด้วยสมาร์ทโฟนหรือเว็บแคม สร้างความเชื่อมโยงที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น เหมาะสำหรับข้อความขอบคุณ การทักทาย หรือการอัปเดตข่าวสารของบริษัทอย่างรวดเร็ว วิดีโอสไตล์เซลฟี่ช่วยเพิ่มความจริงใจและความเป็นธรรมชาติ
- วิดีโอแชร์หน้าจอ: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบทเรียน, การนำเสนอ,วิดีโอฝึกอบรม, และการสนับสนุนลูกค้า วิดีโอแชร์หน้าจอจะแสดงหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อสาธิตกระบวนการ, แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์, หรือสไลด์ได้อย่างชัดเจน วิดีโอเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเนื้อหาการศึกษาที่ต้องการสื่อภาพประกอบ
- วิดีโอแบบไฮบริด: ผสมผสานข้อดีของทั้งสองโลกเข้าด้วยกันด้วยวิดีโอแบบไฮบริด เริ่มต้นด้วยการแนะนำตัวหรือคำบรรยายส่วนตัว จากนั้นเปลี่ยนไปสู่การแชร์หน้าจออย่างราบรื่นเพื่ออธิบายรายละเอียดรูปแบบนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสอนที่มีส่วนร่วม การสาธิตผลิตภัณฑ์ หรือการนำเสนอภาพรวมบริการอย่างครบถ้วน ซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์ส่วนตัวและข้อมูลเชิงลึกเป็นสิ่งสำคัญ
วิธีสร้างวิดีโอที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล
การสร้างวิดีโอที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลอาจดูเป็นเรื่องท้าทาย แต่ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม มันจะกลายเป็นเรื่องสนุก มาดูขั้นตอนการสร้างวิดีโอที่มีประสิทธิภาพและปรับแต่งเฉพาะบุคคลไปด้วยกัน
ขั้นตอนที่ 1: วางแผนเนื้อหาของคุณ
เริ่มต้นด้วยการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและเป้าหมายของคุณ คุณต้องการสื่อสารข้อความอะไร และคุณกำลังพูดกับใคร?
นี่คือจุดที่เครื่องมืออย่างCickUpมีประโยชน์ ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ครอบคลุมซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวิดีโอของคุณ
คุณสามารถใช้ClickUp Docsเพื่อระดมความคิดและจัดโครงสร้างสคริปต์ของคุณได้ คุณสมบัติการทำงานร่วมกันของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลจากทีมของคุณได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ง่ายต่อการปรับแต่งข้อความของคุณให้ละเอียดทุกแง่มุม
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างข้อเสนอขายที่ตรงเป้าหมายหรือคู่มือการใช้งานสำหรับลูกค้าอย่างละเอียด บทสคริปต์ที่วางแผนมาอย่างดีคือหัวใจสำคัญของวิดีโอที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และ ClickUp Docs จะช่วยให้คุณวางแผนสคริปต์ที่สมบูรณ์แบบนั้นได้
ด้วย ClickUp Docs คุณสามารถ:
- เชื่อมต่อเอกสารของคุณกับงานได้อย่างราบรื่น สร้างกระบวนการทำงานที่มีพลวัต
- แก้ไขเอกสารกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ทุกคนทำงานบนข้อมูลเดียวกัน
- รับแรงบันดาลใจสร้างสรรค์และพัฒนาการเขียนของคุณด้วยคำแนะนำที่สร้างโดย AI
- จัดรูปแบบเอกสารของคุณด้วยหัวข้อ, รายการ, ตาราง, และบล็อกโค้ด
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับเอกสารของคุณและย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าหากจำเป็น
- ประหยัดเวลาและแรงงานโดยใช้เทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับเอกสารประเภทต่างๆ
- ผสานพลังของเอกสารและไวท์บอร์ดเพื่อการระดมความคิดและการทำงานร่วมกันแบบมีภาพ
- เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามข้อมูลเฉพาะและจัดระเบียบเนื้อหาของคุณ
ขั้นตอนที่ 2: เขียนสคริปต์ของคุณด้วย AI
การเขียนสคริปต์ไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานเพราะคุณมี ClickUp AI ใช้ClickUp Brainเพื่อสร้างสคริปต์ที่ปรับให้เหมาะกับผู้ชมเฉพาะกลุ่มได้อย่างรวดเร็ว สามารถสร้างเนื้อหาทางการตลาดได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงสคริปต์อีเมล โพสต์บนโซเชียลมีเดีย และข้อความบนเว็บไซต์ เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาวิดีโอสอดคล้องกันในทุกแพลตฟอร์ม
คุณยังสามารถกระตุ้นให้ AI ปรับโทนและข้อความให้เหมาะสมตามข้อมูลลูกค้าแต่ละราย ทำให้แต่ละสคริปต์มีความเป็นเอกลักษณ์และตรงกับความต้องการเฉพาะบุคคลได้อีกด้วย และยังไม่หมดเพียงเท่านี้! คุณยังสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อสรุปเนื้อหาวิดีโอได้อีกด้วย
ขั้นตอนที่ 3. คิดค้นและร่วมมือ
ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มสร้างวิดีโอที่ปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคลอย่างไรหรือต้องการไอเดียใหม่ ๆ อยู่ใช่ไหม? ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อระดมความคิดกับทีมของคุณในรูปแบบที่น่าสนใจทางสายตา คุณสามารถวางแผนบุคลิกของลูกค้า กำหนดแนวคิดสร้างสรรค์ และติดตามการไหลของกลยุทธ์วิดีโอที่ปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคลของคุณได้ในที่เดียว
ClickUp Whiteboards เป็นเครื่องมือการร่วมมือทางภาพที่ทรงพลัง คุณสามารถสร้างแผนภาพความคิดและแผนผังการทำงานเพื่อจัดระเบียบความคิดของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถฝังงานและเอกสารเพื่อให้ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับโครงการอยู่ในที่เดียว
ร่วมมือกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ ระดมความคิดและวางแผนร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ ลากและวางองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อจัดเรียงไวท์บอร์ดของคุณได้อย่างง่ายดาย และใช้ตัวเชื่อมต่อเพื่อเชื่อมโยงงาน เอกสาร และรายการอื่น ๆ อย่างชัดเจน เพื่อให้เห็นภาพรวมของโครงการได้อย่างครบถ้วน
ขั้นตอนที่ 4: สร้างภาพด้วยสตอรี่บอร์ด
ก่อนถ่ายวิดีโอของคุณ ให้ใช้สตอรี่บอร์ดเพื่อวางแผนภาพที่จะใช้สตอรี่บอร์ดเทมเพลตจะช่วยให้คุณเห็นภาพและรายละเอียดของแต่ละฉาก การถ่ายทำ และไอเดียได้อย่างชัดเจนและครบถ้วน ทำให้คุณมีภาพรวมของโปรเจกต์ก่อนเริ่มบันทึกวิดีโอ
คุณสามารถแชร์สตอรี่บอร์ดของคุณกับทีมได้อย่างง่ายดาย, รวบรวมคำแนะนำ, และทำการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว.
เทมเพลต ClickUp Storyboardเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบในการจัดระเบียบและแสดงภาพฉากต่างๆ สำหรับวิดีโอที่ปรับแต่งเฉพาะของคุณ มันช่วยให้คุณแยกย่อยแต่ละช่วงเวลาของวิดีโอ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อความและภาพมีความชัดเจนและสอดคล้องกัน
ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? ทุกอย่างถูกเก็บไว้ใน ClickUp คุณสามารถเชื่อมโยงงาน, กำหนดเส้นตาย, และติดตามความคืบหน้าไปพร้อมกับสตอรี่บอร์ดของคุณได้อย่างราบรื่น
ขั้นตอนที่ 5: สร้างวิดีโอของคุณ
เมื่อสคริปต์ของคุณพร้อมแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะทำให้มันมีชีวิตชีวาด้วยClickUp Clips เครื่องมือนี้บันทึกและแก้ไขวิดีโอได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ง่ายต่อการปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับผู้ชมแต่ละคน ไม่ว่าคุณจะบันทึกการนำเสนอ สาธิตผลิตภัณฑ์ ข้อความขอบคุณ หรือการนำเสนอขาย Clips จะทำให้กระบวนการง่ายขึ้นและมอบประสบการณ์ที่ราบรื่น
ด้วย ClickUp Clips การบันทึก, การถอดเสียง, และการแชร์วิดีโอเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถแสดงความคิดเห็นบนวิดีโอ, เปลี่ยนเป็นงาน, และแม้กระทั่งค้นหาข้อมูลเฉพาะในวิดีโอได้
คลิปแต่ละคลิปถูกจัดระเบียบอย่างเรียบร้อยภายในโปรเจ็กต์ของมัน ทำให้ง่ายต่อการค้นหาวิดีโอที่เกี่ยวข้องสำหรับแคมเปญการขายต่าง ๆ
นอกจากนี้ คลิปฮับของ ClickUp ยังจัดเก็บคลิปที่คุณบันทึกไว้ทั้งหมดไว้ในที่เดียวเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย
นี่คือคุณสมบัติเด่นของ ClickUp Clips:
- บันทึกหน้าจอฟรีโดยไม่มีลายน้ำ
- การถอดความอัตโนมัติที่สร้างโดย AI พร้อมเวลาและข้อความตัวอย่าง
- ฝังวิดีโอลงใน ClickUp ได้โดยตรง, แชร์ลิงก์สาธารณะ หรือดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอ
- แสดงความคิดเห็นในวิดีโอเพื่อกระตุ้นการสนทนาเกี่ยวกับเนื้อหา
- แปลงวิดีโอเป็นงานและมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการดำเนินการ
- ค้นหาบทถอดเสียงวิดีโอเพื่อระบุรายละเอียดเฉพาะ
- จัดการและจัดระเบียบวิดีโอทั้งหมดของคุณใน Clips Hub เพื่อการเข้าถึงที่ราบรื่น
คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้ ClickUp Clips เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกันผ่านวิดีโอ
ขั้นตอนที่ 6: จัดการการผลิตวิดีโออย่างมีประสิทธิภาพ
เทมเพลตการผลิตวิดีโอของ ClickUpคือโซลูชันครบวงจรสำหรับการเปลี่ยนไอเดียสร้างสรรค์ให้กลายเป็นวิดีโอที่สมบูรณ์แบบ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบงาน จัดการงาน และติดตามกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการผลิตจนถึงการตัดต่อขั้นสุดท้าย
ไม่ว่าคุณจะกำลังผลิตแคมเปญการตลาด ซีรีส์ YouTube หรือทำงานในโครงการของลูกค้า เทมเพลตนี้จะมอบแผนที่ชัดเจนให้กับคุณ—ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน จัดระเบียบงานก่อนการผลิต และกำหนดตารางทรัพยากรการผลิต
เมื่อการปรับแต่งวิดีโอของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว ก็ถึงเวลาที่จะแชร์มัน! ใช้เทมเพลตตารางเวลาการโพสต์โซเชียลมีเดียของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบและกำหนดเวลาการโพสต์วิดีโอของคุณบนแพลตฟอร์มต่างๆ คุณสามารถวางแผนและติดตามโพสต์โซเชียลมีเดียทั้งหมดของคุณได้ เพื่อให้มั่นใจว่าการส่งมอบเป็นไปตามเวลาและการสื่อสารมีความสม่ำเสมอด้วยเทมเพลตนี้
สถานที่ใช้ วิดีโอส่วนบุคคล
วิดีโอที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลมอบโอกาสไม่สิ้นสุดในการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของลูกค้าในด้านการตลาดและธุรกิจ ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
มาสำรวจกรณีการใช้งานหลักที่วิดีโอส่วนบุคคลสามารถสร้างผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ:
วิดีโอต้อนรับ
ความประทับใจแรกพบมีความสำคัญ และวิดีโอการต้อนรับที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเริ่มต้นความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างถูกต้อง
ลองนึกภาพลูกค้าใหม่ที่ได้รับวิดีโอที่ทักทายด้วยชื่อของพวกเขาและแนะนำคุณลักษณะหรือบริการเฉพาะที่พวกเขาสมัครใช้งาน
ตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอาจส่งวิดีโอแนะนำตัวพร้อมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อครั้งแรกของลูกค้า ทำให้พวกเขารู้สึกพิเศษ
วิดีโอแนะนำสินค้า
คุณเคยช้อปปิ้งออนไลน์แล้วเห็นคำแนะนำที่อิงจากสิ่งที่คุณเคยซื้อมาก่อนหรือไม่? ตอนนี้ลองจินตนาการว่ามันอยู่ในรูปแบบวิดีโอ
ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าเพิ่งซื้อรองเท้าวิ่งคู่ใหม่ คุณสามารถส่งวิดีโอที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลให้พวกเขา โดยเน้นอุปกรณ์เสริมที่เข้ากันหรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่เหมาะสม พร้อมใส่ชื่อและความชอบของพวกเขาลงในเนื้อหาอย่างครบถ้วน
วิดีโอขอบคุณ
บางครั้งคำว่า "ขอบคุณ" ก็มีความหมายมาก คุณสามารถส่งวิดีโอขอบคุณที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลหลังจากลูกค้าซื้อสินค้า สมัครใช้บริการ หรือแม้แต่เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์
กล่าวถึงผู้ชมเป็นการส่วนตัวและขอบคุณสำหรับการกระทำของพวกเขาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น บริษัท SaaS อาจส่งวิดีโอที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลเพื่อขอบคุณสมาชิกใหม่ โดยระบุขั้นตอนถัดไปและแสดงความขอบคุณที่เลือกผลิตภัณฑ์ของพวกเขา
วิดีโอเชิญร่วมงาน
ไม่ว่าคุณจะจัดสัมมนาออนไลน์ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ หรือการประชุม วิดีโอเชิญเข้าร่วมงานที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลสามารถเพิ่มอัตราการเข้าร่วมได้อย่างมาก กล่าวถึงผู้รับเชิญด้วยชื่อและอ้างอิงรายละเอียดเช่น อุตสาหกรรมของพวกเขาหรือการติดต่อครั้งก่อน เพื่อให้คำเชิญรู้สึกพิเศษเฉพาะบุคคล
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังโปรโมตงานเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ คุณสามารถส่งวิดีโอที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลซึ่งเน้นย้ำเซสชันหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของผู้รับเชิญแต่ละคนมากที่สุด
วิดีโอการติดต่อขาย
การปรับให้เหมาะกับบุคคลสามารถเป็นความแตกต่างระหว่างการถูกมองข้ามกับการปิดการขายได้. วิดีโอการติดต่อขายเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดผ่านเสียงรบกวนและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีศักยภาพ.
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถส่งวิดีโอส่วนตัวให้กับลูกค้าเป้าหมาย โดยกล่าวถึงปัญหาเฉพาะของบริษัทพวกเขา อธิบายว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณสามารถช่วยได้อย่างไร และอาจอ้างอิงถึงบทสนทนาหรือจุดติดต่อในอดีตด้วย ข้อความส่วนตัวจะดึงดูดความสนใจและแสดงให้เห็นว่าคุณได้ศึกษาข้อมูลมาเป็นอย่างดี
วิดีโอแคมเปญอีเมล
การฝังวิดีโอที่ปรับให้เหมาะกับผู้รับในแคมเปญอีเมลของคุณสามารถเพิ่มอัตราการเปิดและอัตราการคลิกผ่านได้. ทักทายผู้รับด้วยชื่อของพวกเขา, ตอบสนองความต้องการเฉพาะของพวกเขา, และส่งมอบข้อความที่รู้สึกเหมือนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อพวกเขาโดยเฉพาะ, ทำให้อีเมลของคุณน่าสนใจและมีอิทธิพลมากขึ้น.
สมมติว่ามีลูกค้าเพิ่งซื้อแล็ปท็อปเครื่องใหม่ คุณสามารถส่งอีเมลส่วนตัวพร้อมวิดีโอที่แสดงอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานร่วมกันได้ เช่น เคสแล็ปท็อป เมาส์ และหูฟัง
วิดีโอสามารถเน้นประโยชน์ของอุปกรณ์เสริมแต่ละชิ้นและรวมข้อความส่วนตัว เช่น "เราสังเกตเห็นว่าคุณเพิ่งซื้อแล็ปท็อปใหม่ของเรา ลองดูอุปกรณ์เสริมที่ต้องมีเหล่านี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานของคุณ"
วิดีโอการฝึกอบรมและวิดีโอสอน
สำหรับบริษัท B2B หรือผู้ให้บริการวิดีโอการฝึกอบรมที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลสามารถช่วยให้ลูกค้าของคุณนำทางผ่านผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณได้ตามกรณีการใช้งานที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำสมาชิกใหม่ในทีมหรือการให้การฝึกอบรมขั้นสูงแก่ลูกค้าที่ใช้บริการมานาน วิดีโอเหล่านี้จะทำให้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ
ตัวอย่างเช่น บริษัทซอฟต์แวร์แห่งหนึ่งมีเครื่องมือบริหารโครงการที่ซับซ้อนและเพิ่งได้รับลูกค้าใหม่ในอุตสาหกรรมการตลาด
แทนที่จะส่งคู่มือทั่วไป บริษัทสร้างวิดีโอการฝึกอบรมที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าคนนี้โดยเฉพาะ
ข้อความวิดีโอที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลสามารถทักทายลูกค้าด้วยชื่อและสาธิตวิธีการใช้คุณสมบัติของเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับทีมการตลาดเป็นพิเศษ เช่น การติดตามแคมเปญ การจัดการปฏิทินเนื้อหา และการทำงานร่วมกับทีมที่อยู่ห่างไกล
เพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์วิดีโอส่วนบุคคลของคุณด้วย ClickUp
ประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลเป็นกุญแจสำคัญในการโดดเด่นในวิดีโอการตลาด และวิดีโอที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลคือหนึ่งในวิธีที่มีพลังมากที่สุดในการเชื่อมต่อกับผู้ชมของคุณ
ด้วย ClickUp การสร้างวิดีโอที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลเป็นเรื่องง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปาก ตั้งแต่การร่างสคริปต์ไปจนถึงการบันทึกและจัดการวิดีโอ ClickUp คือแพลตฟอร์มการตลาดวิดีโอที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
นอกจากนี้ ด้วยเทมเพลต ClickUp ที่พร้อมใช้งาน คุณสามารถทำให้กระบวนการทั้งหมดของคุณง่ายขึ้น นำความคิดของคุณมาสู่ชีวิตได้เร็วขึ้น และสร้างวิดีโอได้ภายในไม่กี่วินาที
แล้วคุณกำลังรออะไรอยู่?ลงทะเบียนฟรีกับ ClickUpวันนี้ และยกระดับกลยุทธ์การตลาดวิดีโอของคุณไปอีกขั้น