เราได้ทดสอบซอฟต์แวร์วิดีโอสอนที่ดีที่สุด 10 อันดับในปี 2025

Manasi Nair
Manasi Nair
3 กุมภาพันธ์ 2568

ลองนึกภาพนี้: คุณกำลังอยู่ในห้องประชุมทางธุรกิจ และผู้จัดการของคุณกำลังอธิบายวิธีการใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์ใหม่โดยใช้เอกสารข้อความยาว คุณกำลังพยายามทำความเข้าใจว่าเครื่องมือนี้ทำงานอย่างไร และคุณมั่นใจว่าคุณจะจำคำแนะนำของผู้จัดการได้เพียงครึ่งเดียว ตอนนี้แทนที่เอกสารยาว ๆ ด้วยวิดีโอสอนการใช้งานที่สาธิตคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์ให้เห็นภาพ ภายในไม่กี่นาที ทีมงานจะคุ้นเคยกับลักษณะการใช้งานของเครื่องมือ เข้าใจวิธีการใช้งาน และสามารถดูวิดีโอสอนการใช้งานได้หลายครั้งตามต้องการจากระบบของตนเอง

นี่คือประสิทธิภาพที่ซอฟต์แวร์วิดีโอสอนการใช้งานมอบให้

รายงานโดย Vidicoแสดงให้เห็นว่า 75% ของผู้คนชอบเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องใหม่ผ่านวิดีโอมากกว่าข้อความ เนื่องจากผู้คนมักจะจดจำข้อมูลที่ถ่ายทอดผ่านวิดีโอได้ถึง 95%

การสร้างวิดีโอสอนคุณภาพสูงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การฝึกอบรมเฉพาะและสามารถเข้าถึงผู้ชมที่หลากหลายนั้นเป็นไปได้ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม นี่คือเหตุผลที่ทีมวิจัยที่ ClickUp และฉันได้ทดลองใช้เครื่องมือบันทึกวิดีโอและเครื่องมือสร้างวิดีโอสอนหลายตัว

จากการวิจัยดังกล่าว ข้าพเจ้าได้คัดสรรรายการซอฟต์แวร์เครื่องมือวิดีโอสอน 10 อันดับที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าสนใจในรูปแบบวิดีโอ

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์วิดีโอสอน?

ก่อนที่เราจะเริ่มต้น ขอให้เราหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติหลักที่คุณควรระวังในซอฟต์แวร์วิดีโอสอนที่ดี

  • ความสามารถในการบันทึก: มองหาซอฟต์แวร์ที่มีตัวเลือกการบันทึกที่แข็งแกร่ง รวมถึงการบันทึกหน้าจอ การบันทึกเว็บแคม และการบันทึกเสียง พร้อมความสามารถในการบันทึกหลายแหล่งพร้อมกัน
  • เครื่องมือแก้ไข: คุณสมบัติการแก้ไขที่ครอบคลุม เช่น การตัด การตัดแต่ง การเพิ่มการเปลี่ยนฉาก การใส่คำอธิบายประกอบ และการซ้อนทับ ช่วยให้สร้างบทเรียนที่ดูเรียบร้อยและเป็นมืออาชีพ
  • คุณสมบัติการเข้าถึง: คุณสมบัติเช่น คำบรรยายปิด, คำบรรยาย, และระบบเสียงพูดสามารถทำให้วิดีโอสอนของคุณมีความครอบคลุมมากขึ้น
  • การวิเคราะห์และรายงาน: การวิเคราะห์ในตัว เช่น ระยะเวลาการรับชม อัตราการดูจนจบ และการมีส่วนร่วม สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนของคุณ
  • องค์ประกอบแบบโต้ตอบ: ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น แบบทดสอบ, การสำรวจความคิดเห็น, และลิงก์ที่สามารถคลิกได้ สามารถดึงดูดผู้ชมและเสริมสร้างการเรียนรู้
  • คุณภาพของผลลัพธ์: ค้นหาซอฟต์แวร์ที่รองรับการส่งออกวิดีโอความละเอียดสูง HD หรือ 4K เพื่อให้แน่ใจว่าวิดีโอของคุณดูเป็นมืออาชีพบนทุกอุปกรณ์
  • ตัวเลือกการจัดเก็บและแชร์บนคลาวด์: การจัดเก็บบนคลาวด์ช่วยให้คุณสามารถบันทึกและเข้าถึงโปรเจ็กต์ของคุณได้จากทุกที่ ตัวเลือกการแชร์ควรมีความหลากหลาย ช่วยให้คุณเผยแพร่บทเรียนของคุณผ่านลิงก์, การฝัง, หรือการอัปโหลดโดยตรงไปยังแพลตฟอร์มวิดีโอ
  • การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ: ซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างบทเรียนควรสามารถผสานรวมได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่คุณใช้ เช่น ระบบการจัดการการเรียนรู้ (LMS), บริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์, และแพลตฟอร์มสำหรับการทำงานร่วมกัน
  • เทมเพลตที่ปรับแต่งได้: เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าสามารถช่วยประหยัดเวลาและรับประกันความสม่ำเสมอในวิดีโอของคุณได้ พวกมันช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึกของวิดีโอสอนของคุณให้สอดคล้องกับแบรนด์และเป้าหมายการฝึกอบรมของคุณ
  • ความสะดวกในการใช้งาน: ซอฟต์แวร์วิดีโอสอนควรมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและแก้ไขวิดีโอได้โดยไม่ต้องมีความรู้ทางเทคนิคมากนัก

10 อันดับซอฟต์แวร์วิดีโอสอนที่ดีที่สุดที่ควรใช้

นี่คือบทวิจารณ์และการวิเคราะห์อย่างละเอียดของฉันเกี่ยวกับ 10 อันดับเครื่องมือที่ดีที่สุดจากเครื่องมือที่ฉันได้รีวิว:

1. ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการถอดเสียงวิดีโอสอน

สำหรับการบันทึกวิดีโอและการถอดเสียงClickUpเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของฉัน

ClickUp Clipsเปลี่ยนแปลงการสื่อสารในทีมด้วยการสร้างวิดีโอได้ทันที แทนที่จะแลกเปลี่ยนข้อความที่ใช้เวลานาน ผู้ใช้สามารถบันทึกและแชร์วิดีโอแนะนำได้อย่างรวดเร็ว สิ่งนี้ทำให้กระบวนการสร้างง่ายขึ้น พร้อมความชัดเจนและประสิทธิภาพ

คลิป ClickUp
บันทึกวิดีโอสอนได้อย่างง่ายดาย จัดการและแชร์ทั้งหมดในที่เดียวด้วย ClickUp Clips

นอกจากนี้:

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มากยิ่งขึ้น ClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะด้วย AI จะถอดเสียงคลิปโดยอัตโนมัติ ทำให้สามารถค้นหาและแชร์ได้

ClickUp Brain
ปรับปรุงการถอดความวิดีโอของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp Brain

ClickUp Brain ยัง รวมงาน เอกสาร สมาชิกในทีม และองค์ความรู้ทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI

คุณสมบัติหลักของมันประกอบด้วย:

  • การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ: ทำงานร่วมกับ ClickUp Clips ได้อย่างราบรื่นเพื่อการจัดการวิดีโอที่มีประสิทธิภาพ
  • การถอดเสียงด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์: ถอดเสียงเนื้อหาวิดีโอโดยอัตโนมัติเพื่อการค้นหาและอ้างอิงที่ง่ายดาย
  • การค้นหาอัจฉริยะ: ให้คำตอบสำหรับคำถามและมอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากบทถอดความของวิดีโอ
  • การเข้าถึงความรู้: สร้างข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าซึ่งซ่อนอยู่จากเนื้อหาวิดีโอสำหรับทั้งองค์กร

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • เพิ่มการเข้าถึงเนื้อหา: ผสานClickUp Docsอย่างราบรื่นเพื่อฝังเอกสารการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปกับวิดีโอแนะนำการใช้งาน
  • ปรับปรุงกระบวนการทำงานของโครงการให้มีประสิทธิภาพ: แสดงภาพวิดีโอและบทถอดความภายในงานในClickUpเพื่อให้การสื่อสารชัดเจนก่อนเริ่มงาน
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน: แชร์คลิปบนกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUpเพื่อเสริมสร้างการระดมความคิดด้วยสื่อภาพประกอบ
  • รวมศูนย์การจัดการวิดีโอ: ใช้ ClickUp เป็นศูนย์กลางสำหรับการจัดระเบียบและเข้าถึงวิดีโอสอน
  • ขยายการเข้าถึง: แชร์วิดีโอกับผู้ชมในวงกว้างผ่านการผสานการทำงานกับ ClickUpมากกว่า 1,000 รายการ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความยากในการเรียนรู้เนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลาย

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

2. DemoBuilder: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแอนิเมชันตัวละครเสมือนจริง

วิดีโอซอฟต์แวร์สอนการใช้งาน DemoBuilder
ผ่านตัวสร้างเดโม

Demo Builder ช่วยให้คุณสามารถสร้าง การนำเสนอซอฟต์แวร์แบบไดนามิก, บทเรียนที่น่าสนใจ, และคู่มือการใช้งานที่ครอบคลุม

รองรับมากกว่า 30 ภาษาพร้อมการแปลอัตโนมัติ คุณสามารถสร้างเดโมของคุณในภาษาแม่ของคุณและเข้าถึงผู้ชมที่กว้างขึ้นได้อย่างง่ายดาย แพลตฟอร์มนี้มีเทคโนโลยีแปลงข้อความเป็นเสียงพร้อมเสียง AI ให้เสียงคุณภาพสูงจากข้อความของคุณ

คุณสามารถ แชร์วิดีโอ, โฟลเดอร์, หรือพื้นที่ทำงานของคุณได้อย่างง่ายดาย หรือส่งออกเป็นไฟล์ MP4, AVI, หรือ HTML5 ทำให้สามารถแชร์และเข้าถึงได้ง่าย

คุณสมบัติเด่นของ DemoBuilder

  • ใช้เอฟเฟกต์ 3 มิติและแอนิเมชันเพื่อทำให้การสาธิตของคุณมีชีวิตชีวา ดึงดูดสายตาและสร้างความน่าสนใจอย่างมีชีวิตชีวา
  • ผสานอวาตาร์ที่ปรับแต่งได้เพื่อแนะนำผู้ชมผ่านการสาธิตของคุณ เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับเนื้อหาของคุณ
  • เพิ่มเสียงบรรยายเพื่ออธิบายกระบวนการที่ซับซ้อนและให้บริบทเพิ่มเติมแก่ผู้ชมของคุณ

ข้อจำกัดของ DemoBuilder

  • ซอฟต์แวร์อาจต้องการคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้ทำงานได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการใช้แอนิเมชันที่ซับซ้อนและเอฟเฟกต์ 3 มิติ
  • ผู้ใช้บางรายอาจพบว่ามีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโปรแกรมตัดต่อวิดีโอขั้นสูงอื่น ๆ

ราคาของ DemoBuilder

  • ฟรี
  • พร้อมให้บริการ: $9/เดือน
  • ผู้สร้าง: $19/เดือน

คะแนนและรีวิวของ DemoBuilder

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีให้บริการ

3. Snagit: เหมาะที่สุดสำหรับการใส่คำอธิบายในวิดีโอ

ซอฟต์แวร์วิดีโอสอนการใช้งาน Snagit
ผ่านทางSnagit

Snagit เป็นซอฟต์แวร์จับภาพหน้าจอและบันทึกวิดีโออเนกประสงค์ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างวิดีโอสอนที่มีคุณภาพสูงอย่างมืออาชีพ ไม่ว่าคุณต้องการจับภาพหน้าจอ บันทึกวิดีโอหน้าจอ หรือเพิ่มคำอธิบายประกอบลงในภาพ Snagit ก็มีเครื่องมือหลากหลายให้เลือกใช้เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้

มันมีคุณสมบัติเช่น การจับภาพแบบเลื่อน, การบันทึกวิดีโอ, และการแก้ไขภาพ, ทำให้คุณสามารถสร้างภาพที่สวยงามสำหรับแอปพลิเคชันต่าง ๆ รวมถึงการสอน, การนำเสนอ, และการจัดทำเอกสาร.

คุณสมบัติเด่นของ Snagit

  • ใช้เทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้างภาพที่สม่ำเสมอและเป็นมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว
  • จับภาพหน้าเว็บทั้งหมดหรือเอกสารยาวที่ยาวเกินกว่าหน้าจอที่มองเห็นได้
  • ดึงข้อความจากภาพหน้าจอและวางลงในเอกสารอื่นเพื่อแก้ไขและแชร์ได้ง่าย
  • สร้างภาพเคลื่อนไหว GIF จากการบันทึกหน้าจอเพื่อสร้างเนื้อหาภาพที่รวดเร็วและน่าสนใจ

ข้อจำกัดของ Snagit

  • แม้ว่า Snagit จะมีชุดคุณสมบัติที่ครบครัน แต่ค่าใช้จ่ายอาจเป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณาสำหรับบุคคลหรือทีมขนาดเล็กที่มีงบประมาณจำกัด
  • ผู้ใช้บางรายอาจประสบปัญหาด้านประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมื่อทำงานกับไฟล์ขนาดใหญ่หรือการแก้ไขวิดีโอที่ซับซ้อน

ราคาของ Snagit

คะแนนและรีวิว Snagit

  • G2: 4. 7/5 (4500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (450+ รีวิว)

4. แฟลชแบ็ก: เหมาะที่สุดสำหรับการแชร์ทันทีบนเว็บ

วิดีโอซอฟต์แวร์สอนการใช้งาน Flashback Recorder
ผ่านเครื่องบันทึกย้อนหลัง

FlashBack Recorder เป็นเครื่องมือบันทึกหน้าจอแบบครบวงจรที่บันทึกและแก้ไขกิจกรรมบนหน้าจอได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณบันทึกหน้าจอผ่านเว็บแคมและเสียงพร้อมกันได้ ทำให้เหมาะสำหรับการสร้างบทเรียน สาธิต การนำเสนอ และการประชุมทางวิดีโอ

คุณสมบัติเช่น คำอธิบายประกอบ, การซูม, และเอฟเฟ็กต์การเลื่อนภาพช่วยเพิ่มคุณภาพการบันทึก. ซอฟต์แวร์ยังมีความสามารถในการแก้ไข, รวมถึง การตัดต่อ, การตัด, การรวมคลิป, การเพิ่มข้อความและรูปภาพ, และการปรับระดับเสียง.

ด้วยการรองรับรูปแบบการส่งออกที่หลากหลายและตัวเลือกการแชร์ FlashBack Recorder เป็นซอฟต์แวร์โซลูชันวิดีโอสอนที่อเนกประสงค์สำหรับความต้องการที่หลากหลาย

คุณสมบัติเด่นของ Flashback

  • รวมองค์ประกอบต่างๆ เช่น จุดที่คลิกได้และแบบทดสอบ เพื่อดึงดูดผู้ชมและมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวา
  • แชร์วิดีโอสอนของคุณได้ทันทีผ่านตัวเลือกในตัวสำหรับการอัปโหลดไปยังแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น YouTube, Vimeo หรือโดยตรงไปยังโซเชียลมีเดีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเผยแพร่
  • ใช้ฟีเจอร์แปลงข้อความเป็นเสียงเพื่อสร้างเสียงบรรยายจากข้อความ เพิ่มคำบรรยายให้กับวิดีโอของคุณโดยไม่ต้องบันทึกเสียงของคุณเอง
  • ส่งออกวิดีโอของคุณในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึง MP4, AVI, และ WMV เพื่อการแชร์และการจัดจำหน่ายที่ง่ายดาย

ข้อจำกัดของการย้อนอดีต

  • คุณสมบัติการตัดต่อวิดีโอขั้นสูงบางอย่างมีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ที่มีความเฉพาะทางมากกว่า

การกำหนดราคาแบบย้อนหลัง

  • ย้อนอดีตด่วน: ฟรีตลอดไป
  • Flashback Pro: $49 สำหรับใบอนุญาตตลอดชีพ
  • Flashback Pro + Video Converter: $68 สำหรับใบอนุญาตตลอดชีพ

เรตติ้งและรีวิวย้อนหลัง

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

5. Loom: เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกและแชร์อย่างรวดเร็ว

ซอฟต์แวร์วิดีโอสอนการใช้งาน Loom
ผ่านทางLoom

Loom เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอและการส่งข้อความยอดนิยมที่ช่วยให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่ายขึ้น อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ กับเครื่องมือต่างๆ ช่วยให้กระบวนการสร้างวิดีโอเป็นไปอย่างราบรื่น

คุณสมบัติที่โดดเด่นคือ ความสามารถของ Loom ในการแก้ไขวิดีโอได้โดยตรงจากบทถอดความที่สร้างขึ้น ช่วยประหยัดเวลาและความพยายาม

คุณสมบัติเด่นของ Loom

  • บันทึกวิดีโอในคุณภาพ HD เพื่อให้เนื้อหาของคุณดูชัดเจนและเป็นมืออาชีพ
  • เพิ่มปุ่มโต้ตอบในวิดีโอของคุณเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้ชมและนำทางการกระทำ
  • บันทึกจากเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือของคุณเพื่อความยืดหยุ่นและความสะดวกสบายสูงสุด

ข้อจำกัดของเครื่องทอผ้า

  • บางครั้ง วิดีโออาจติดอยู่ในขั้นตอนการประมวลผล ทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อได้
  • ผู้ใช้ฟรีมีพื้นที่จัดเก็บและประวัติวิดีโอที่จำกัด ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการบันทึกข้อมูลจำนวนมาก

การกำหนดราคาของ Loom

  • ฟรีตลอดไป
  • ธุรกิจ: $12.50/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • Loom AI: เพิ่มในแผนของคุณในราคา $4 ต่อผู้สร้างต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของเครื่องทอผ้า

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)

6. ScreenFlow: เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกหน้าจอ กล้อง และไมโครโฟนพร้อมกัน

ซอฟต์แวร์วิดีโอสอนการใช้งาน ScreenFlow
ผ่านทางTelestream

ScreenFlow, เครื่องมือตัดต่อวิดีโอและบันทึกหน้าจอ, สามารถบันทึกหน้าจอหลายหน้าจอพร้อมกันได้. นอกจากนี้ยัง มอบความยืดหยุ่นสำหรับการบันทึกการสาธิตหรือการสอนที่ซับซ้อน.

ScreenFlow มาพร้อมกับ คลังสื่อสต็อกในตัวที่ครอบคลุมมากกว่า 500,000 รายการ ประกอบด้วยภาพ, แทร็กเสียง และคลิปวิดีโอ คอลเลกชันที่กว้างขวางนี้ช่วยให้คุณเพิ่มคุณภาพให้กับโปรเจกต์ของคุณด้วยเนื้อหาคุณภาพสูง โดยไม่จำเป็นต้องใช้แหล่งสื่อสต็อกจากภายนอก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ScreenFlow

  • บันทึกกิจกรรมบนหน้าจอ, ภาพจากเว็บแคม, และเสียงจากไมโครโฟนพร้อมกันเพื่อสร้างเนื้อหาวิดีโอที่มีชีวิตชีวาและน่าสนใจ
  • บันทึกวิดีโอด้วยความละเอียดสูงถึง 4K เพื่อให้เนื้อหาของคุณคมชัดและมีรายละเอียดครบถ้วน
  • เพิ่มข้อความเคลื่อนไหว กราฟิก และรูปร่างลงในวิดีโอของคุณเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและให้ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
  • ใช้เอฟเฟกต์ซูมและแพนเพื่อเน้นความสนใจไปยังพื้นที่เฉพาะบนหน้าจอวิดีโอของคุณและเพิ่มประสบการณ์การรับชมของผู้ชม

ข้อจำกัดของ ScreenFlow

  • การอัปเดตบ่อยครั้งอาจทำให้ผู้ใช้รู้สึกน่ารำคาญได้
  • ผู้ใช้ต้องชำระเงินสำหรับคลังภาพเพื่อเข้าถึง

ราคาของ ScreenFlow

  • ใบอนุญาตมาตรฐาน: $169 สำหรับใบอนุญาตครั้งเดียว
  • แพ็กเกจพิเศษ ScreenFlow Super Pak: $248 สำหรับใบอนุญาตใช้งานครั้งเดียว
  • ScreenFlow Super Pak +: $287 สำหรับใบอนุญาตแบบครั้งเดียว

คะแนนและรีวิว ScreenFlow

  • G2: 4. 5/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

7. Hippo Video: เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการวิดีโอการขาย

ซอฟต์แวร์วิดีโอสอนใช้งาน Hippo Video
ผ่านทางHippo Video

Hippo Video เป็น แพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างวิดีโอคุณภาพระดับมืออาชีพได้ ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมของมันรวมถึง การแปลงข้อความเป็นวิดีโอ, อวตาร AI, องค์ประกอบวิดีโอแบบโต้ตอบ, การบันทึกหน้าจอและเว็บแคม, และ SDK วิดีโอที่หลากหลาย

การผสานรวมของแพลตฟอร์มกับแพลตฟอร์มการตลาดชั้นนำช่วยให้การสร้างวิดีโอ การจัดจำหน่าย และการวิเคราะห์ง่ายขึ้น. ดังนั้น จึงกลายเป็นสินทรัพย์ทรงพลังสำหรับธุรกิจที่ต้องการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของลูกค้าและการเติบโต.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hippo Video

  • ออกแบบหน้าแลนดิ้งเพจที่มีแบรนด์สำหรับวิดีโอของคุณเพื่อการนำเสนอที่ดูทันสมัยและเป็นมืออาชีพ ช่วยดึงดูดลูกค้าเป้าหมาย
  • ระบบอัตโนมัติสำหรับการส่งข้อความวิดีโอและการติดตามผลภายใน CRM ของคุณ ช่วยให้กระบวนการขายเป็นไปอย่างราบรื่นและมั่นใจได้ถึงการติดต่อที่ตรงเวลาและสม่ำเสมอ
  • ติดตามตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมกับวิดีโออย่างละเอียด เช่น จำนวนการรับชม เวลาที่รับชม และการโต้ตอบ เพื่อวัดประสิทธิภาพของเนื้อหาวิดีโอของคุณและปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณ
  • ผสานระบบกับระบบ CRM เช่น Salesforce, HubSpot, และ Zoho เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมขายและการตลาดของคุณ

ข้อจำกัดของวิดีโอฮิปโป

  • อินเทอร์เฟซอาจใช้งานยาก เนื่องจากผู้ใช้รู้สึกว่ามันดูเทอะทะและไม่เป็นธรรมชาติ
  • ผู้ใช้บางรายได้รายงานปัญหา เช่น การหยุดทำงานกะทันหัน, การล่าช้า, และเวลาในการโหลดที่ช้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสบการณ์โดยรวม

ราคาของ Hippo Video

  • ฟรีตลอดไป
  • แผนพื้นฐาน: $30/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • แผนมืออาชีพ: $75/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • แผนสำหรับองค์กร: $80/ผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี

คะแนนและรีวิวของ Hippo Video

  • G2: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (90+ รีวิว)

8. กล้องฟรี: อินเทอร์เฟซการบันทึกวิดีโอที่เรียบง่ายที่สุด

ซอฟต์แวร์วิดีโอสอนแบบกล้องสดฟรี
ผ่านกล้องฟรี

Free Cam เป็นเครื่องมือบันทึกหน้าจอและแก้ไขวิดีโอที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถสร้างวิดีโอหน้าจอ (screencasts) บันทึกเฉพาะส่วนที่ต้องการหรือทั้งหน้าจอ และบันทึกเสียงบรรยายได้อย่างง่ายดาย

มันให้บริการคุณสมบัติการแก้ไขพื้นฐาน เช่น การตัดต่อ และการตัด เพื่อปรับปรุงวิดีโอของคุณได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ ในเวอร์ชันฟรี คุณสามารถอัปโหลดวิดีโอของคุณได้โดยตรงจาก Free Cam ไปยัง YouTube โดยไม่มีลายน้ำหรือข้อจำกัดทางเวลา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Free Cam

  • บันทึกเสียงระบบและเสียงจากไมโครโฟนพร้อมกัน และใช้คุณสมบัติการลดเสียงรบกวนและการปรับปรุงเสียงเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ชัดเจน
  • อัปโหลดวิดีโอของคุณไปยังแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น YouTube ได้อย่างง่ายดาย หรือบันทึกในรูปแบบต่างๆ เพื่อความสะดวกในการแชร์
  • ส่งออกวิดีโอในรูปแบบที่นิยม เช่น MP4 และ WMV

ข้อจำกัดของกล้องฟรี

  • ซอฟต์แวร์รองรับรูปแบบ WMV สำหรับการส่งออก ซึ่งอาจไม่เหมาะสำหรับผู้ใช้บางราย

ราคาของกล้องฟรี

  • ฟรี
  • เวอร์ชันโปร: $227/ปี

คะแนนและรีวิวกล้องสดฟรี

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

9. Icecream Screen Recorder: เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขทันที

ซอฟต์แวร์วิดีโอสอนการใช้งาน Icecream Screen Recorder
ผ่านIcecream Screen Recorder

Icecream Screen Recorder เป็นเครื่องมือบันทึกหน้าจอที่หลากหลายและรองรับหลายแพลตฟอร์มสำหรับ Windows, Mac และอุปกรณ์ Android มันช่วยให้คุณบันทึกทั้งหน้าจอหรือเลือกเฉพาะส่วนที่ต้องการและรวมภาพจากเว็บแคมและเสียงระบบในการบันทึกได้

คุณสมบัติการใส่คำอธิบายประกอบ ของซอฟต์แวร์ช่วยให้สามารถปรับแต่งและอธิบายเพิ่มเติมระหว่างการบันทึกหน้าจอได้ ในขณะที่เวอร์ชันฟรีมีคุณสมบัติการบันทึกที่จำเป็น ผู้ใช้สามารถอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน Pro เพื่อรับคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น การตัดต่อวิดีโอ การจัดตารางเวลา และการลบลายน้ำ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ใช้ทั่วไปและมืออาชีพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Icecream Screen Recorder

  • เลือกจากการบันทึกแบบเต็มหน้าจอ, กำหนดพื้นที่เฉพาะ, หรือเฉพาะหน้าต่าง, ช่วยให้การบันทึกวิดีโอมีความแม่นยำและปรับแต่งได้ตามต้องการ
  • ตั้งค่าการบันทึกอัตโนมัติตามเวลาที่กำหนดไว้ เหมาะสำหรับการบันทึกเหตุการณ์หรือภารกิจโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากผู้ใช้
  • บันทึกการบันทึกในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึง MP4, AVI, และ MKV เพื่อรองรับความต้องการและความชอบที่หลากหลาย

ข้อจำกัดของ Icecream Screen Recorder

  • เสียงอาจเกิดความผิดเพี้ยนระหว่างการตัดต่อวิดีโอ
  • เวอร์ชันฟรีของ Icecream Screen Recorder จะมีลายน้ำปรากฏบนวิดีโอ ซึ่งสามารถลบออกได้เฉพาะในเวอร์ชัน Pro เท่านั้น

ราคาของ Icecream Screen Recorder

  • ฟรีตลอดไป
  • ใบอนุญาตหนึ่งปี: $29.95 (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ใบอนุญาตตลอดชีพ: $79. 93 สำหรับการซื้อครั้งเดียว
  • แพ็กเกจ Video Pro: $217 สำหรับการซื้อครั้งเดียว

คะแนนและรีวิว Icecream Screen Recorder

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

10. Filmora: คุณสมบัติ AI ที่ดีที่สุด

ซอฟต์แวร์วิดีโอสอนใช้งาน Filmora
ผ่านทางFilmora

Filmora โดย Wondershare เป็น ซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอที่ใช้งานง่ายสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและนักตัดต่อที่มีประสบการณ์ จุดเด่นของโปรแกรมนี้คือ เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น AI Object Remover, AI Text-Based Editing, AI Music Generator และ AI Text-to-Video ซึ่งช่วยให้กระบวนการตัดต่อเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ห้องสมุดขนาดใหญ่ของ Filmora ที่มี เทมเพลตและเอฟเฟกต์สำเร็จรูปช่วยเร่งการสร้างวิดีโอ ในขณะที่ความสามารถในการใช้งานข้ามแพลตฟอร์มช่วยให้การแก้ไข การบันทึก และการแชร์ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น ซอฟต์แวร์นี้ยังมี ฟังก์ชันแปลงข้อความเป็นเสียงและแปลงเสียงเป็นข้อความเพิ่มเติม ซึ่งขยายขีดความสามารถให้กว้างขึ้น ทำให้เป็นตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับโครงการวิดีโอต่างๆ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Filmora

  • บันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณสำหรับบทเรียน, การเล่นเกมที่, หรือการนำเสนอ
  • ปรับโทนสี, สมดุลสีขาว, และความต่างของสีเพื่อให้ได้วิดีโอที่ดูเป็นมืออาชีพ
  • ส่งออกวิดีโอในรูปแบบและขนาดความละเอียดที่หลากหลายเพื่อรองรับแพลตฟอร์มต่างๆ

ข้อจำกัดของ Filmora

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าโมเดลการกำหนดราคาซับซ้อนเนื่องจากมีตัวเลือกการสมัครสมาชิกหลายแบบ ซึ่งแต่ละแบบมีชุดคุณสมบัติที่แตกต่างกัน
  • มีคุณสมบัติการแก้ไขเสียงให้ใช้ได้น้อยมาก

ราคาของ Filmora

  • แผนรายเดือนแบบข้ามแพลตฟอร์ม: 9.99 ดอลลาร์/เดือน
  • แผนรายปีแบบข้ามแพลตฟอร์ม: $29.99/ปี
  • แผนการใช้งานตลอดชีพ: $49.99 ชำระครั้งเดียว (เฉพาะบน Windows)

คะแนนและรีวิวของ Filmora

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 5/5 (650+ รีวิว)

สร้างวิดีโอสอนคุณภาพสูงวันนี้ด้วย ClickUp

ซอฟต์แวร์วิดีโอสอนที่ถูกต้องมีความสำคัญอย่างยิ่งในการส่งมอบข้อมูลที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ. เครื่องมือที่เลือกอย่างดีช่วยให้การสร้างวิดีโอ, การตัดต่อ, และการผสานรวมกับทรัพยากรอื่น ๆ เป็นไปอย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ ทำให้การสื่อสารแนวคิดที่ซับซ้อนง่ายขึ้น และช่วยเพิ่มผลลัพธ์การเรียนรู้.

ฉันพบว่า ClickUp โดดเด่นในด้านนี้ด้วยการนำเสนอชุดคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถฝังสื่อการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องลงในวิดีโอของคุณ รักษาการสื่อสารโครงการที่ชัดเจน และได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่า นอกเหนือจากการบันทึกและแก้ไขแล้ว ClickUp ยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เปลี่ยนงานประจำวันให้กลายเป็นประสบการณ์ที่มีผลกระทบ

ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ClickUp เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างวิดีโอสอนคุณภาพสูงสมัครใช้ ClickUpวันนี้และยกระดับประสบการณ์วิดีโอสอนของคุณ!