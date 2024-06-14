15 ตัวอย่างวิดีโอการฝึกอบรม: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาพนักงานอย่างมีประสิทธิผล

การฝึกอบรมองค์กรยังทำให้คุณนึกถึงห้องประชุมที่อึดอัดและสไลด์ PowerPoint ที่ยาวไม่สิ้นสุดอยู่หรือไม่?
คุณจะต้องแปลกใจเมื่อรู้ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหน
วิดีโอการฝึกอบรมที่ชาญฉลาด มีปฏิสัมพันธ์ และกล้าพูดว่าสนุก กำลังนิยามใหม่ของการเรียนรู้และพัฒนาในทุกที่—ตั้งแต่ร้านเบอร์เกอร์ไปจนถึงบริษัทนายหน้า วิดีโอเหล่านี้ไม่ใช่แค่สื่อช่วยสอนสำหรับเนื้อหาที่น่าเบื่อเท่านั้น แต่กำลังกลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทรงพลังสำหรับการเติบโตและการรักษาพนักงาน
วิดีโอการฝึกอบรมเป็นแหล่งข้อมูลทางการศึกษาที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพของพนักงาน วิดีโอเหล่านี้มีหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การสอนแบบตรงไปตรงมาไปจนถึงโมดูลแบบโต้ตอบที่น่าสนใจ ทั้งหมดมีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เฉพาะเจาะจง
ตามความเป็นจริงตามรายงานของฟอร์บส์ ผู้ชมสามารถจดจำข้อความได้ถึง 95% ในรูปแบบวิดีโอ เมื่อเทียบกับการอ่านซึ่งจดจำได้เพียง 10% ใช่แล้ว คุณอ่านไม่ผิด—95%!
ท้ายที่สุดแล้ว วิดีโอเหล่านี้ได้แยกข้อมูลที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้และเข้าใจง่าย มักเสริมด้วยภาพที่น่าสนใจหรืออารมณ์ขันเล็กน้อย และไม่ใช่แค่เพียงทำให้การเรียนรู้สนุกเท่านั้น วิดีโอเหล่านี้ยังมีความคุ้มค่าทางการเงินอีกด้วย
องค์กรสามารถลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้อย่างมีนัยสำคัญโดยการเปลี่ยนไปใช้การเรียนรู้ผ่านวิดีโอ ซึ่งจะช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้สื่อการฝึกอบรมทางกายภาพ ค่าธรรมเนียมวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าสถานที่
ดังนั้น ครั้งต่อไปที่คุณวางแผนจัด 'การฝึกอบรมภาคบังคับ' ทำไมไม่ลองหันมาใช้วิดีโอฝึกอบรมดูล่ะ?
ทำไมวิดีโอการฝึกอบรมจึงมีประสิทธิภาพ?
วิดีโอการฝึกอบรมคือผู้ประสบความสำเร็จอย่างเงียบๆ ในโลกของเทคโนโลยีการศึกษา
ในขณะที่แพลตฟอร์มสมัยใหม่ เช่น ระบบการจัดการการเรียนรู้และแอปพลิเคชันที่มีลักษณะเป็นเกม ได้รับความสนใจจากสื่อ วิดีโอการฝึกอบรมยังคงทำงานอยู่เบื้องหลัง—ช่วยเพิ่มการจดจำความรู้อย่างต่อเนื่อง
นี่คือความจริงที่เรียบง่าย: มนุษย์เป็นผู้เรียนรู้ผ่านภาพ การเล่าเรื่องด้วยภาพเป็นวิธีพื้นฐานในการสื่อสารและเรียนรู้มาตั้งแต่สมัยโบราณ
วิดีโอการฝึกอบรมใช้ประโยชน์จากความต้องการของเราในเรื่องของเรื่องราว โดยเปลี่ยนข้อมูลที่แห้งและซับซ้อนให้กลายเป็นเนื้อหาภาพที่น่าสนใจ ซึ่งมักจะมีเสียงบรรยายและเพลงที่หลากหลายประกอบอยู่ด้วย พวกมันทำให้กระบวนการที่ซับซ้อนเข้าใจได้ง่ายผ่านแอนิเมชั่นที่ชัดเจน และเปลี่ยนความคิดที่เป็นนามธรรม—ซึ่งอาจต้องใช้หน้ากระดาษหลายร้อยหน้าในการอธิบาย—ให้กลายเป็นภาพที่ชัดเจน
การศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าสมองของเราประมวลผลข้อมูลทางสายตาได้เร็วกว่าข้อความถึง 60,000 เท่า ดังนั้น ในขณะที่ PowerPoint ที่มีรายละเอียดอาจดึงดูดความสนใจได้ยาก วิดีโอการฝึกอบรมที่ออกแบบมาอย่างดีสามารถดึงดูดและรักษาความสนใจไว้ได้
นอกจากนี้วิดีโอการฝึกอบรมยังช่วยเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร ซึ่งทั้งสองปัจจัยนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของโปรแกรมการฝึกอบรมทุกประเภทโดยเฉพาะการฝึกอบรมแบบアジล
ประเภทของวิดีโอการฝึกอบรม
วิดีโอการฝึกอบรมมีหลากหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์การเรียนรู้และความต้องการของผู้ชมที่แตกต่างกัน
การเข้าใจประเภทเหล่านี้สามารถช่วยคุณเลือกสไตล์ที่เหมาะสมกับเป้าหมายการฝึกอบรมของคุณ
วิดีโอสอน
วิดีโอการฝึกอบรมเหล่านี้ให้คำแนะนำแบบเดินผ่านหรือการสาธิตทีละขั้นตอนที่ออกแบบมาเพื่อสอนทักษะหรืองานเฉพาะ
ไม่ว่าจะเป็นการต้อนรับพนักงานใหม่ การเรียนรู้เครื่องมือซอฟต์แวร์ใหม่ หรือการฝึกฝนทักษะที่ใช้งานได้จริง วิดีโอสอนจะนำผู้ชมผ่านแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาสามารถทำตามได้ในจังหวะของตนเอง
วิดีโอการฝึกอบรมแบบแอนิเมชัน
เมื่อคุณต้องการอธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนซึ่งอาจดูน่าเบื่อหรือเข้าใจยากเกินไปสำหรับรูปแบบวิดีโอแบบดั้งเดิม วิดีโอแอนิเมชันสามารถเป็นตัวช่วยที่ยอดเยี่ยมได้
พวกเขาใช้ภาพที่น่าสนใจและแอนิเมชันที่มีชีวิตชีวาเพื่อทำให้แนวคิดมีชีวิตชีวา ทำให้เนื้อหาที่เป็นนามธรรมหรือท้าทายกลายเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้และน่าสนใจ
วิดีโอต้นแบบนี้มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับหัวข้อที่ได้รับประโยชน์จากการใช้สื่อภาพ เช่น กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือการนำเสนอข้อมูล
วิดีโอที่บันทึกหน้าจอหรือสกรีนแคสต์
เครื่องมือบันทึกหน้าจอฟรีหลายตัวเหมาะสำหรับการฝึกอบรมซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันใด ๆ ที่ต้องการการสาธิตทางภาพของผลิตภัณฑ์ดิจิทัล
วิดีโอสกรีนแคสต์บันทึกหน้าจอโดยตรง มักมีคำอธิบายเสียงประกอบ เพื่อให้คำแนะนำที่ชัดเจนและกระชับในการใช้งานซอฟต์แวร์ต่างๆ
มุมมองโดยตรงนี้ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าควรทำอย่างไร ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานการฝึกอบรม
วิดีโอการเล่นบทบาทสมมติ
โดยการจำลองสถานการณ์ในชีวิตจริง วิดีโอการเล่นบทบาทช่วยให้พนักงานเข้าใจและฝึกฝนการตอบสนองและพฤติกรรมที่เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ
วิดีโอนี้มีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับการฝึกอบรมทักษะอ่อน เช่น การบริการลูกค้า, กลยุทธ์การขาย, หรือทักษะการนำ, ที่ซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญ
วิดีโอสั้น
วิดีโอสั้น ๆ ที่มุ่งเน้นเหล่านี้มักมีความยาวเพียงไม่กี่นาที และครอบคลุมหัวข้อหรือภารกิจเพียงอย่างเดียว
วิดีโอสั้นๆ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนที่ต้องการคำตอบอย่างรวดเร็วหรือทบทวนประเด็นเฉพาะ พวกมันช่วยให้ผู้เรียนสามารถรับการฝึกอบรมในปริมาณเล็กๆ ที่จัดการได้
องค์ประกอบของวิดีโอการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ
ความสำเร็จของวิดีโอการฝึกอบรมขึ้นอยู่กับการออกแบบและการดำเนินการ นี่คือองค์ประกอบสำคัญที่ควรพิจารณาในวิดีโอการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ:
1. ทำให้กระชับและชัดเจน
ด้วยความสนใจที่จำกัด จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องรักษาข้อความให้ชัดเจนและกระชับเพื่อรักษาความสนใจของผู้ชม
วิดีโอที่กระชับช่วยให้ข้อมูลที่จำเป็นถูกสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ทำให้ผู้ชมรู้สึกถูกท่วมท้น
2. ทำให้การเรียนรู้เป็นประสบการณ์ที่มีส่วนร่วม
คุณสมบัติเชิงโต้ตอบ เช่น แบบทดสอบและสถานการณ์การตัดสินใจ สามารถเปลี่ยนการรับชมแบบเฉื่อยชาให้กลายเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าสนใจได้
องค์ประกอบเหล่านี้ช่วยเพิ่มความเข้าใจและเสริมสร้างการจดจำโดยการให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริงได้
3. เพิ่มความชัดเจนด้วยมัลติมีเดีย
ภาพและเสียงคุณภาพสูงมีความสำคัญไม่เพียงแต่เพื่อความสวยงามเท่านั้น แต่ยังเพื่อความชัดเจนอีกด้วย
พวกเขาช่วยในการทำให้ข้อมูลที่ซับซ้อนง่ายขึ้น และรักษาความสนใจของผู้ชมไว้ สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านวิดีโอที่น่าดื่มด่ำยิ่งขึ้น
4. ตรวจสอบให้สามารถเข้าถึงได้
คุณสมบัติการเข้าถึง เช่น คำบรรยายและคำบรรยายที่ชัดเจน ช่วยให้พนักงานทุกคนได้รับประโยชน์จากการฝึกอบรมโดยไม่คำนึงถึงความสามารถ
การทำให้วิดีโอเป็นมิตรกับมือถือยังช่วยขยายการเข้าถึง รองรับการเรียนรู้แบบเคลื่อนที่
5. ขยายความด้วยสื่อสนับสนุนนอกเหนือจากวิดีโอ
การจัดเตรียมทรัพยากรเพิ่มเติม เช่น ไฟล์ PDF หรือ ลิงก์ไปยังเนื้อหาที่เกี่ยวข้องบนซอฟต์แวร์ฝึกอบรมของคุณสามารถช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ได้
วัสดุเหล่านี้ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเจาะลึกในหัวข้อต่างๆ ได้ตามจังหวะของตนเองและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ
15 ตัวอย่างวิดีโอการฝึกอบรม
มาลงมือปฏิบัติจริงและชมวิดีโอการฝึกอบรมกันเถอะ! นี่คือตัวอย่างวิดีโอการฝึกอบรมองค์กรที่ยอดเยี่ยม 15 ตัวอย่าง:
1. วิดีโอของ ClickUp: แนะนำ ClickUp Clips
วิดีโอนี้จาก ClickUp แสดงให้เห็นถึงพลังของฟีเจอร์ Clips ซึ่งเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้และพัฒนาที่ต้องการสร้างเนื้อหาการฝึกอบรมสำหรับองค์กรและการศึกษาที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ
นี่คือเหตุผลบางประการว่าทำไมนี่อาจเป็นรูปแบบวิดีโอการฝึกอบรมที่ดี:
- วิดีโอนี้มีความยาวเพียง 35 วินาทีเท่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและถ่ายทอดข้อมูลสำคัญที่สุดได้อย่างตรงประเด็นตั้งแต่ต้น
- การใช้การเปรียบเทียบในวิดีโอทำให้มีความเกี่ยวข้องมากขึ้น
- การแสดงการสาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกอบรม
อะไรที่ทำให้คลิปของ ClickUp โดดเด่น?
ประโยชน์ของClickUp Clipsอยู่ที่ความง่ายในการใช้งานและการเข้าถึง
ต่างจากซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอแบบดั้งเดิม Clips ช่วยให้ทุกคนสามารถบันทึกวิดีโออธิบายสั้น ๆ (เช่น วิดีโอหน้าจอ) ได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม ClickUp
ไม่จำเป็นต้องมีห้องตัดต่อที่หรูหรา! สิ่งนี้ช่วยให้ผู้สร้างเนื้อหาการเรียนรู้และพัฒนา (L&D) สามารถสร้างโมดูลการฝึกอบรมที่รวดเร็วเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะ กระบวนการ หรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างง่ายดายและกระตุ้นให้ทีมงานมีส่วนร่วม
ทีม L&D สามารถใช้ประโยชน์จาก ClickUp Clips ได้อย่างไร?
ClickUp Clips ช่วยให้ทีม L&D สามารถสร้างโมดูลการฝึกอบรมวิดีโอสั้นๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้เรียนยุคใหม่ที่ชอบข้อมูลที่เข้าใจง่าย
นี่คือรายละเอียดของฟีเจอร์สำคัญที่ทำให้ ClickUp Clips เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้และพัฒนา:
- สร้างในบทสนทนา: บันทึกคลิปได้อย่างง่ายดายภายในบทสนทนาใด ๆ ใน ClickUp เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่ชัดเจนและการทำงานร่วมกัน นั่นไม่ใช่ทั้งหมด—คุณสามารถคลิกที่ส่วนใดก็ได้ของคลิป ClickUp เพื่อแสดงความคิดเห็นและเริ่มการสนทนา ClickUp จะแสดงไทม์ไลน์ของความคิดเห็นทั้งหมดที่ทำในวิดีโอ ทำให้คุณสามารถเล่นซ้ำส่วนใดก็ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- ถอดเสียงด้วย AI:ClickUp Brain—ผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp—ถอดเสียงคลิปทุกคลิปโดยอัตโนมัติ พร้อมระบุเวลาและข้อความสำคัญ ช่วยให้ค้นหาข้อมูลเฉพาะได้ง่ายขึ้น บันทึกการถอดเสียงแต่ละคลิปยังถูกจัดทำดัชนีโดย ClickUp Brain เพื่อให้คุณสามารถค้นหาเนื้อหาที่ต้องการภายในคลังคลิปของคุณได้อีกด้วย
- แชร์ในคลิกเดียว: แทรกคลิปของคุณลงในClickUp TasksหรือClickUp Docs ได้โดยตรง แชร์ผ่านลิงก์สาธารณะ หรือดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอเพื่อเผยแพร่ในวงกว้าง
- เปลี่ยนคลิปใด ๆ ให้เป็นงาน: เปลี่ยนคลิปใด ๆ ให้เป็นงานใน ClickUp โดยกำหนดเจ้าของและดำเนินการตามไอเดียที่แชร์ในวิดีโอ นำคลิปใด ๆ ไปใส่ในคำอธิบายของงาน กำหนดสมาชิกทีม และโอนย้ายงานไปยังรายการ โฟลเดอร์ หรือพื้นที่ที่งานของคุณกำลังดำเนินการอยู่ได้อย่างราบรื่น
- จัดการทุกอย่างใน Clips Hub: Clips Hub ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ คลิปแต่ละคลิปที่คุณบันทึก ไม่ว่าจะอยู่ในความคิดเห็น งาน หรือเอกสารใน ClickUp จะถูกบันทึกไปยัง Clips Hub ของคุณโดยอัตโนมัติเพื่ออ้างอิงในภายหลัง ที่นี่คุณสามารถค้นหา จัดเรียง และจัดการคลิปของคุณได้ตามต้องการ เพื่อไม่ให้คลิปที่คุณสร้างสูญหาย
2. วิดีโอของ HubSpot: โฆษณาบน Facebook ที่กำหนดเป้าหมาย
HubSpot Academy ให้บริการวิดีโอการฝึกอบรมการตลาดดิจิทัลอย่างครอบคลุม
วิดีโอนี้เกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายโฆษณาบน Facebook ซึ่งครอบคลุมหัวข้อที่ซับซ้อน: การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมด้วยโฆษณาของคุณ แต่แทนที่จะทำให้ผู้ชมสับสนด้วยศัพท์เทคนิค วิดีโอนี้ได้แยกย่อยเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน
นี่คือเหตุผลบางประการว่าทำไมนี่อาจเป็นรูปแบบวิดีโอการฝึกอบรมที่ดี:
- มันแยกแยะหัวข้อที่ซับซ้อนให้กลายเป็นขั้นตอนที่เข้าใจง่าย
- มันใช้ภาพเช่นภาพหน้าจอเพื่ออธิบายแนวคิด
- วิดีโอนี้มีความยาวเพียงพอที่จะครอบคลุมหัวข้อ แต่ไม่ยาวเกินไปจนทำให้ผู้ชมเสียความสนใจ
3. วิดีโอของ Canva: วิธีที่ Expedia Group ประหยัดเวลาออกแบบได้ 120 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ด้วย Canva
ที่นี่ พนักงานจาก Expedia Group อธิบายว่า Canva ได้สร้างประโยชน์ให้กับบริษัทของพวกเขาอย่างไร วิดีโอการฝึกอบรมประเภทนี้เป็นการให้คำรับรองจากลูกค้า
มันให้ตัวอย่างจริงจากโลกแห่งความเป็นจริงว่าผลิตภัณฑ์สามารถถูกนำไปใช้ได้สำเร็จอย่างไร หากวิดีโอนี้ถูกนำไปใช้ในกระบวนการต้อนรับทีมความสำเร็จของลูกค้า มันสามารถช่วยให้พนักงานเห็นถึงผลกระทบเชิงบวกของผลิตภัณฑ์ และเข้าใจว่ามันสามารถให้ประโยชน์แก่บริษัทอื่น ๆ ที่มีความคล้ายคลึงกันได้อย่างไร
นี่คือเหตุผลบางประการว่าทำไมนี่อาจเป็นรูปแบบวิดีโอการฝึกอบรมที่ดี:
- เมื่อผู้เรียนได้เห็นประสบการณ์ของคนจริง พวกเขามีแนวโน้มที่จะเชื่อในประสิทธิภาพของมันมากขึ้น
- คำรับรองเน้นถึงประโยชน์เฉพาะที่ผลิตภัณฑ์/บริการมอบให้ แสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่นำเสนอในลักษณะที่เข้าถึงได้
- เรื่องราวมีความน่าสนใจโดยธรรมชาติ ทำให้คำให้การเป็นที่น่าจดจำมากกว่าวิดีโอการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม
4. วิดีโอ Google Analytics: เหตุการณ์สำคัญและการเปลี่ยนแปลงใน Google Analytics
วิดีโอบรรยายการอัปเดตซอฟต์แวร์นี้อธิบายการอัปเดตของ Google Analytics โดยอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงและเหตุผลเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น
รูปแบบนี้อาจเป็นรูปแบบวิดีโอฝึกอบรมที่ดี เนื่องจากใช้เวลาในการอธิบายบริบทพื้นฐานสำหรับการอัปเดต
เหตุผลที่รูปแบบวิดีโอการฝึกอบรมนี้ได้ผล:
- มันแยกการอัปเดตออกเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนและอธิบายเหตุผลของการเปลี่ยนแปลง
- การใช้ข้อความซ้อนทับและแอนิเมชันแบบง่ายช่วยแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างคำศัพท์เก่าและใหม่
- ผู้สอนหลีกเลี่ยงองค์ประกอบที่ไม่จำเป็นในการสนทนา และมุ่งเน้นการถ่ายทอดข้อมูลสำคัญ
5. วิดีโอของ Adobe Creative Cloud: หลักการของทฤษฎีสี
ในวิดีโอนี้ ผู้บรรยายได้ให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับทฤษฎีสี อธิบายแนวคิดของสีหลัก สีรอง และสีขั้นที่สาม รวมถึงอภิปรายถึงคุณลักษณะของสี เช่น เฉดสี ความอิ่มตัวของสี และค่าความสว่างของสี
รูปแบบวิดีโอการฝึกอบรมนี้มีข้อดีหลายประการ:
- มันให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของหัวข้อในรูปแบบที่มีโครงสร้าง
- แนวคิดเหล่านี้ได้รับการอธิบายโดยบุคคลที่น่าเชื่อถือและมีอำนาจ นั่นคือผู้ก่อตั้ง Blok Design สตูดิโอออกแบบกราฟิกที่ได้รับรางวัล
- มันใช้ภาพเพื่อช่วยให้ผู้ชมเข้าใจแนวคิดที่กำลังถูกกล่าวถึง
6. วิดีโอของ Analyst Academy: 5 คลัสเตอร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในสายงานที่ปรึกษา (และวิธีสร้างคลัสเตอร์เหล่านั้น)
นี่คือวิดีโอการฝึกอบรมเกี่ยวกับการออกแบบสไลด์ PowerPoint ที่มุ่งเน้นสำหรับที่ปรึกษาโดยเฉพาะ
ผู้พูดโต้แย้งว่าที่ปรึกษาใช้รูปแบบสไลด์หลักห้าแบบซ้ำๆ
โดยการสอนผู้ชมวิธีการสร้างสไลด์ทั้งห้านี้ เขาต้องการประหยัดเวลาของพวกเขาและปรับปรุงการนำเสนอของพวกเขา
นี่คือประโยชน์หลักของการใช้รูปแบบวิดีโอการฝึกอบรมนี้:
- ปรับแต่งข้อมูลและตัวอย่างให้ตรงกับความต้องการของผู้รับเป้าหมาย (ที่ปรึกษา)
- มันแบ่งกระบวนการสร้างสรรค์ออกเป็นขั้นตอนที่ง่ายต่อการปฏิบัติตาม
- มันแสดงให้เห็นว่าเทมเพลตถูกใช้ในทางปฏิบัติอย่างไรด้วยตัวอย่างจริง
7. วิดีโอของกง: การจัดการข้อโต้แย้ง—7 ขั้นตอนในการเอาชนะข้อโต้แย้งใดๆ ในการขาย
หากคุณต้องการให้การศึกษาแก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายเกี่ยวกับการรับมือกับข้อโต้แย้งในการขายอย่างเชี่ยวชาญ นี่อาจเป็นประโยชน์ในฐานะวิดีโอการฝึกอบรมที่ครอบคลุม
มันนำผู้ชมผ่านขั้นตอนทั้งเจ็ดของกระบวนการขาย B2B ของกง ด้วยการนำเสนอที่ชัดเจนและมีโครงสร้าง
เหตุผลบางประการที่แข็งแกร่งในการเลือกวิดีโอการฝึกอบรมรูปแบบนี้ ได้แก่:
- มันให้สไลด์เด็คที่พนักงานสามารถดาวน์โหลดและใช้เป็นเครื่องมืออ้างอิงระหว่างการโทรขายจริง
- วิดีโอนี้ใช้สถานการณ์จริงอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสาธิตโซลูชันของตน ทำให้เนื้อหาเป็นประโยชน์และนำไปใช้ได้จริงมากขึ้น
- มันแยกแนวคิดออกเป็นขั้นตอนหรือส่วนที่ชัดเจน ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความละเอียดอ่อนที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
8. วิดีโอของ Xenium HR: วิธีให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์
วิดีโอนี้เป็นการแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับวิธีการให้ข้อเสนอแนะแก่พนักงานอย่างสร้างสรรค์ ในวิดีโอ แบรนดอนมาที่โต๊ะทำงานของเพื่อนร่วมงานเพื่อบ่นว่าเขาไม่รู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน
เพื่อนร่วมงานได้อธิบายมุมมองของเธอและเสนอแนะวิธีการปรับปรุงการสื่อสารในอนาคต
นี่คือเหตุผลว่าทำไมรูปแบบการฝึกอบรมนี้อาจเหมาะอย่างยิ่ง:
- มันจำลองสถานการณ์จริงที่พนักงานอาจพบเจอ ทำให้พวกเขาเห็นวิธีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
- วิดีโอนี้เน้นทั้งวิธีการสื่อสารเชิงบวกและเชิงลบ พร้อมนำเสนอข้อสรุปที่ชัดเจนสำหรับผู้ชม
- ผู้ชมสามารถมองเห็นสถานการณ์ได้จากทั้งสองฝ่าย ช่วยให้พวกเขาเข้าใจมุมมองที่ต่างกันและคำตอบที่เป็นไปได้
9. วิดีโอของ Nvidia: การตัดแต่งโมเดล AI เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
วิดีโออนิเมชั่นนี้กล่าวถึงวิธีการใหม่ในการฝึกฝนโมเดลสำหรับยานพาหนะอัตโนมัติที่เรียกว่า Hardware-Aware Latency Pruning (HELP) โดยให้เหตุผลว่าวิธีนี้เหมาะสมกับการฝึกฝนวิดีโอเนื่องจากมีประสิทธิภาพและแม่นยำ
รูปแบบนี้มีประสิทธิภาพเพราะช่วยให้ผู้ชมเข้าใจปัญหาอย่างชัดเจน รวมถึงวิธีการแก้ไข และประโยชน์ที่ได้รับจากการแก้ไขนั้น
นี่คือเหตุผลเพิ่มเติมในการเลือกฟอร์แมตนี้สำหรับวิดีโอการฝึกอบรมองค์กร:
- วิดีโอเริ่มต้นด้วยการอธิบายปัญหา จากนั้นจึงอธิบายวิธีการใหม่ที่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยให้บริบทเพิ่มเติมแก่ผู้เรียนเกี่ยวกับความจำเป็นในการหาวิธีแก้ไข
- ภาพเคลื่อนไหวและภาพประกอบอื่น ๆ ของแนวคิดช่วยให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น
- วิดีโอนี้มุ่งเน้นไปที่การประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติและในโลกแห่งความเป็นจริง
10. วิดีโอของแมคโดนัลด์: วิธีทำแฮมเบอร์เกอร์ที่แมคโดนัลด์
การตั้งตัวอย่างให้เห็นว่า การเรียนรู้สามารถทำได้ง่ายและนำไปใช้ได้จริง วิดีโอสอนนี้ใช้ตัวอย่างจากชีวิตประจำวันเพื่อแสดงให้พนักงานใหม่เห็นทุกขั้นตอนในการทำแฮมเบอร์เกอร์ของแมคโดนัลด์
นี่คือเหตุผลว่าทำไมรูปแบบนี้จึงเหมาะสำหรับการฝึกอบรม:
- วิดีโอนี้ได้แยกกระบวนการออกเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เรียนที่ยังไม่คุ้นเคยกับงานนี้
- วิดีโอนี้จะทวนข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่อของส่วนต่าง ๆ ของขนมปัง (ส่วนบนและส่วนล่าง) การทวนซ้ำนี้สามารถช่วยให้ผู้ฝึกอบรมจดจำรายละเอียดที่สำคัญได้
- วิดีโอนี้มุ่งเน้นที่เทคนิคที่ถูกต้อง ซึ่งสามารถช่วยผู้ฝึกอบรมหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดและรับรองผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอและมีคุณภาพสูง
11. วิดีโอของ ReachOut Australia: การกลั่นแกล้งในที่ทำงาน
การจัดการกับการกลั่นแกล้งในที่ทำงานเป็นหัวข้อที่ยาก แม้จะมีความซับซ้อนของเรื่องนี้ วิดีโอการฝึกอบรมแบบแอนิเมชันก็สามารถทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ มันใช้กราฟิกและเสียงบรรยายเพื่อให้คำแนะนำที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย วิธีการนี้ช่วยให้ผู้ชมสามารถติดตามเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย
พิจารณาใช้รูปแบบวิดีโอการฝึกอบรมนี้ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:
- การใช้ความตลกและการละครสามารถช่วยให้ผู้ชมมีส่วนร่วมกับเนื้อหา
- วิดีโอนี้ใช้ตัวอย่างที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายของพฤติกรรมกลั่นแกล้งทั้งที่เห็นได้ชัดและแฝงอยู่
- วิดีโอนี้นำเสนอขั้นตอนถัดไปและแหล่งข้อมูลที่ชัดเจน พร้อมกระตุ้นให้ผู้ชมขอความช่วยเหลือหากจำเป็น
12. วิดีโอของ SafetyCulture: แนวทางปฏิบัติที่ดีในการผลิต (GMP) เพื่อความปลอดภัยของอาหาร
วิดีโอนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเยี่ยมของพลังของสคริปต์ที่ดี! แทนที่จะพึ่งพาสีสันสดใสและภาพที่ซับซ้อน วิดีโอการฝึกอบรมนี้เลือกใช้สไตล์ที่สะอาดและตรงไปตรงมา ซึ่งช่วยให้ผู้ชมสามารถมุ่งเน้นไปที่เสียงบรรยายได้
การเน้นย้ำที่ตัวอักษรนี้ช่วยให้ข้อความยังคงเป็นศูนย์กลาง โดยภาพประกอบทำหน้าที่สนับสนุนในการเสริมสร้างการสื่อสาร
นี่คือเหตุผลว่าทำไมรูปแบบนี้ถึงเหมาะสำหรับวิดีโอการฝึกอบรม:
- วิดีโอนี้ให้ข้อมูลที่กระชับและตรงประเด็น ช่วยเพิ่มสมาธิของผู้ชมและเสริมสร้างความเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การแสดงสถานการณ์จริงช่วยให้ผู้ชมเข้าใจว่ากระบวนการนี้สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร
- โดยการแบ่งแนวทางออกเป็นส่วนย่อย ๆ ที่เข้าใจง่าย วิดีโอช่วยให้การประมวลผลข้อมูลและการจดจำเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น
13. วิดีโอของเบอร์เกอร์คิง: ไก่ทอดกับสุนัข ft สนูป ด็อกก์
นี่คือวิดีโอแบบโต้ตอบสำหรับพนักงานของเบอร์เกอร์คิงเกี่ยวกับการเตรียมเมนูใหม่ของพวกเขา คือ กริลล์ด็อกส์
เบอร์เกอร์คิงเพิ่มความเผ็ดร้อนให้กับการฝึกอบรมด้วยการมี Snoop Dogg เป็นพิธีกร แนะนำผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่มีชีวิตชีวาและน่าสนใจ
ด้วยการนำเสน่ห์จากวัฒนธรรมป๊อปมาใช้ พวกเขาทำให้การฝึกอบรมมีความน่าจดจำและเข้าถึงกลุ่มผู้เรียนได้อย่างกว้างขวาง
นี่คือเหตุผลว่าทำไมรูปแบบนี้ถึงได้ผล:
- การใช้คนดังเช่น Snoop Dogg สามารถดึงดูดความสนใจและทำให้การฝึกอบรมน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับพนักงาน
- วิดีโอนี้ใช้คำขวัญและคำคล้องจองที่ติดหูเพื่อช่วยให้พนักงานจดจำข้อมูลสำคัญ
- วิดีโอนี้อธิบายรายการเมนูใหม่อย่างชัดเจนและอธิบายวิธีการปรุงฮอทดอกอย่างกระชับ รวมถึงท็อปปิ้งที่มีให้เลือก
14. วิดีโอของ Ahref: คอร์ส SEO ครบถ้วนสำหรับผู้เริ่มต้น
วิดีโอการฝึกอบรมของ Ahrefs เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของเนื้อหาการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
พวกเขาผสมผสานการผลิตคุณภาพสูงเข้ากับข้อมูลเชิงลึกทางการศึกษาและการสาธิตเครื่องมือของพวกเขาในทางปฏิบัติ ทำให้เป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะ SEO ของตนเอง เป็นที่ชัดเจนว่าทำไมวิดีโอเหล่านี้จึงได้รับการยกย่องอย่างสูงในชุมชน SEO
นี่คือเหตุผลที่น่าสนใจบางประการที่ควรพิจารณาใช้รูปแบบวิดีโอการฝึกอบรมนี้:
- วิดีโอนี้ถูกแบ่งออกเป็นโมดูล ซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถนำทางและค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
- วิดีโอนี้มีความน่าสนใจทางสายตาและมีการบันทึกหน้าจอเพื่อช่วยอธิบายแนวคิดที่กำลังพูดถึง
- ผู้พูดดึงดูดผู้ชมด้วยการตั้งคำถามและให้แบบฝึกหัด ซึ่งช่วยเพิ่มการจดจำและการประยุกต์ใช้ความรู้ในทางปฏิบัติ
15. วิดีโอของนีล พาเทล: วิธีทำให้พอดแคสต์ของคุณเป็นที่นิยมมากขึ้น
วิดีโอการเรียนรู้บน YouTube ของ Neil Patel เป็นขุมทรัพย์สำหรับนักการตลาดทั้งมือใหม่และมืออาชีพที่ต้องการพัฒนาทักษะการตลาดดิจิทัลของตน
ในวิดีโอนี้ การนำเสนอที่ตรงไปตรงมาและไม่มีคำพูดเกินจำเป็นของเขาเต็มไปด้วยข้อมูลเชิงลึกและกลยุทธ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ทำให้หัวข้อที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้และจัดการได้
นีลใช้ภาพและตัวอย่างอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทำให้คุณมีส่วนร่วมอยู่เสมอ ทำให้คุณไม่ได้เพียงแค่ดูอย่างเฉยๆ แต่เรียนรู้อย่างกระตือรือร้น
นี่คือเหตุผลว่าทำไมนี่ถึงเป็นรูปแบบวิดีโอการฝึกอบรมที่ดี:
- นีลแบ่งปันบทเรียนที่นำไปใช้ได้จริงจากการทำพอดแคสต์เป็นเวลาเจ็ดปี พร้อมคำแนะนำที่มีคุณค่าและอิงข้อมูล
- วิดีโอนี้ให้คำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้ทันทีเพื่อเพิ่มการมองเห็นและการมีส่วนร่วมของพอดแคสต์
- ภายในเวลาไม่ถึงหกนาที วิดีโอช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมโดยไม่ต้องการเวลาเป็นจำนวนมาก
- การผสมผสานภาพกับจุดสำคัญช่วยเสริมสร้างความจำของข้อมูล
ตอนนี้คุณได้ชมตัวอย่างวิดีโอการฝึกอบรมที่ดีที่สุดแล้ว มาดูกันว่าคุณจะสร้างวิดีโอการสอนของคุณเองได้อย่างไร
ขั้นตอนการสร้างวิดีโอการฝึกอบรม
นี่คือคู่มือที่ตรงไปตรงมาในการสร้างโปรแกรมฝึกอบรมผ่านวิดีโอที่ช่วยให้ผู้ชมของคุณมีส่วนร่วมอยู่เสมอ:
1. เริ่มต้นด้วยการวางแผนที่มั่นคง
เช่นเดียวกับที่คุณไม่เริ่มเล่าเรื่องโดยที่ไม่รู้ตอนจบ อย่าเร่งรีบในการผลิตวิดีโอฝึกอบรมองค์กรของคุณ เริ่มต้นด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์ของคุณ ใครคือกลุ่มเป้าหมายของคุณ? คุณต้องการให้พวกเขาเรียนรู้อะไร?
วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนนี้จะป้องกันไม่ให้วิดีโอของคุณกลายเป็นเรื่องราวที่สับสน
นอกจากนี้การใช้แบบแผนการฝึกอบรมพนักงานสามารถช่วยคุณคิดค้น, ทำเป็นโครงร่าง, ขยายรายละเอียด, และรวบรวมกลยุทธ์การฝึกอบรมของคุณได้
2. สร้างสคริปต์ที่ชัดเจน
คิดถึงสคริปต์ของคุณเหมือนกับกระดูกสันหลังของวิดีโอการฝึกอบรมของคุณ. มันควรนำทางผู้ชมของคุณผ่านเนื้อหาอย่างราบรื่น และปราศจากสิ่งที่ไม่จำเป็น.
พิจารณาใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง การสอดแทรกเรื่องราวเข้าไปในบทของคุณสามารถทำให้เนื้อหาเข้าถึงได้ง่ายและน่าจดจำมากขึ้น ลองนึกถึงการนำสถานการณ์จริงหรือกรณีศึกษาเข้ามาใช้
ให้สั้น กระชับ เข้าใจง่าย และไม่มีศัพท์เทคนิค—ความเรียบง่ายคือเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณอ้างอิงตัวอย่างการนำเสนอแบบสั้นๆเพื่อเรียนรู้ว่าแนวคิดที่ซับซ้อนสามารถย่อให้กระชับได้อย่างไร
3. ให้ความสำคัญกับการผลิตที่มีคุณภาพ
ตอนนี้เป็นเวลาของคุณที่จะมุ่งเน้นไปที่ภาพและเสียง
- ลงทุนในระบบไฟส่องสว่างที่ดี แสงสว่างที่ไม่ดีอาจทำให้เสียสมาธิและทำให้ผู้ชมติดตามได้ยาก ควรใช้แสงสว่างที่สม่ำเสมอและเป็นธรรมชาติให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
- ให้ความสำคัญกับเสียงที่ชัดเจน นี่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ กำจัดเสียงรบกวนจากพื้นหลังและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียงของคุณ (หรือเสียงของผู้บรรยาย) ชัดเจนและเข้าใจง่าย พิจารณาใช้ไมโครโฟนคุณภาพสูง
4. แก้ไขเพื่อสร้างความประทับใจ
แม้แต่ฉากที่ถ่ายทำออกมาได้ดีที่สุดก็ยังสามารถใช้เวทมนตร์ของการตัดต่อเพื่อเสริมความสมบูรณ์แบบได้ ใช้เครื่องมือตัดต่อเพื่อตัดช่วงที่สะดุด เพิ่มความราบรื่นในการเปลี่ยนฉาก และซิงค์ภาพกับเรื่องราวของคุณ ขั้นตอนนี้จะช่วยให้วิดีโอของคุณดูเรียบหรูและเป็นมืออาชีพ
5. กระจายอย่างชาญฉลาด
อย่าเก็บวิดีโอการฝึกอบรมของคุณไว้เฉยๆ ให้เลือกแพลตฟอร์มการเผยแพร่ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณมากที่สุด
- สำหรับการฝึกอบรมภายใน: ใช้ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (LMS) ของบริษัทคุณ หรือสร้างช่องวิดีโอเฉพาะภายในอินทราเน็ตของคุณ
- สำหรับผู้ชมภายนอก: พิจารณาแพลตฟอร์มเช่น YouTube, Vimeo หรือสื่อสังคมออนไลน์ ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- เพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอของคุณสำหรับเครื่องมือค้นหา ใช้คำค้นหาที่เกี่ยวข้องและชื่อเรื่องที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้ชมเป้าหมายสามารถค้นหาวิดีโอการฝึกอบรมของคุณได้อย่างง่ายดาย
เคล็ดลับมืออาชีพ: ทำให้วิดีโอของคุณเข้าถึงได้ง่าย! ให้คำบรรยายหรือถอดความเพื่อรองรับผู้ชมที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือผู้ที่ชอบเรียนรู้ผ่านการอ่าน
สร้างวิดีโอการฝึกอบรมด้วย ClickUp
วิดีโอการฝึกอบรมได้ปฏิวัติการเรียนรู้ในองค์กร เปลี่ยนให้กลายเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ
ด้วยการวางแผนอย่างรอบคอบ การรับประกันคุณภาพการผลิตที่สูง และการจัดจำหน่ายวิดีโอของคุณอย่างรอบคอบ คุณสามารถสร้างเนื้อหาที่สามารถดึงดูดความสนใจและช่วยเพิ่มการจดจำการเรียนรู้ได้
ตัวอย่างทั้ง 15 ที่เราได้เห็น—ตั้งแต่บทเรียนขนาดสั้นจาก ClickUp Clips ไปจนถึงการฝึกอบรมการขายอย่างละเอียดจาก Gong—แสดงให้เห็นถึงวิธีการที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพในการดึงดูดผู้เรียนและปรับปรุงการจดจำความรู้
เครื่องมืออย่าง ClickUp มีฟีเจอร์อย่าง Clips ที่ช่วยให้การสร้าง จัดระเบียบ และแบ่งปันเนื้อหาการฝึกอบรมของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้วยทรัพยากรเหล่านี้ คุณสามารถสร้างวิดีโอการฝึกอบรมที่สร้างผลกระทบและเสริมสร้างความรู้และทักษะให้กับบุคลากร พร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคต
