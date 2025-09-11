10 ทางเลือกโปรตอนไดร์ฟที่ดีที่สุดสำหรับทีม

คุณอาจเริ่มใช้ Proton Drive ด้วยเหตุผลเดียวกับที่คนส่วนใหญ่ใช้: ความเป็นส่วนตัว
มันปลอดภัยและง่าย แต่เมื่อการทำงานของคุณเติบโตขึ้น ความต้องการของคุณก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน
บางทีคุณอาจเคยเจออุปสรรค เช่น ตัวเลือกการแชร์ที่จำกัดใน Proton Calendar, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ไม่ได้, หรือการซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์กับ Proton Mail ที่ไม่ราบรื่น
หากนั่นฟังดูเหมือนคุณ ถึงเวลาแล้วที่คุณควรค้นหาทางเลือกอื่น ๆ
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Proton Drive ที่มอบการควบคุมที่มากขึ้น ฟีเจอร์ที่ชาญฉลาดกว่า และเวิร์กโฟลว์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น 🎯
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Proton Drive?
ดังนั้น Proton Drive จึงยังไม่ตอบโจทย์ทุกข้อของคุณ และตอนนี้คุณกำลังมองหาระบบที่ลงตัวพอดี
ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลใหม่ โปรดพิจารณาสิ่งเหล่านี้ 👀
- ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว: มองหาการเข้ารหัสที่แข็งแกร่ง (ควรเป็นแบบปลายทางถึงปลายทาง) การยืนยันตัวตนหลายขั้นตอน และการปฏิบัติตามมาตรฐานเช่น GDPR หรือ HIPAA หากข้อมูลของคุณมีความอ่อนไหว
- ความเร็วและประสิทธิภาพ: เลือกผู้ให้บริการที่มีค่าความหน่วงต่ำและมีศูนย์ข้อมูลกระจายอยู่ทั่วโลก หากคุณทำงานกับไฟล์ขนาดใหญ่หรือต้องการการเข้าถึงที่รวดเร็ว
- ความจุในการจัดเก็บระยะยาว: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการมีตัวเลือกที่สามารถปรับขนาดได้ เพื่อที่คุณจะไม่ต้องเปลี่ยนผู้ให้บริการเมื่อมีความต้องการจัดเก็บที่เพิ่มขึ้น
- การสำรองข้อมูลและการซ้ำซ้อน: ค้นหาบริการที่ทำการคัดลอกข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในกรณีที่เกิดปัญหาฮาร์ดแวร์หรือปัญหาที่ไม่คาดคิด
- คุณสมบัติการจัดการไฟล์: มองหาคุณสมบัติเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ เช่น การควบคุมเวอร์ชัน การแชร์ไฟล์ และการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ ซึ่งส่งผลอย่างมากต่อความราบรื่นในการทำงาน
- การผสานรวมและการเข้าถึง: พิจารณาว่ามันจะสามารถทำงานได้กับทุกอุปกรณ์ของคุณหรือไม่ สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือของคุณได้หรือไม่ (เช่น ระบบ CRM, แอปจัดการโครงการ, หรือชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพ)?
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ยอมรับโมเดลความปลอดภัยแบบไม่ไว้วางใจ (zero-trust)—ทุกการขอเข้าถึงไฟล์ แม้แต่จากผู้ใช้ภายในองค์กร จะต้องได้รับการตรวจสอบยืนยันทุกครั้ง เปรียบเสมือนการตรวจสอบความปลอดภัยที่ทุกประตู
ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับของ Proton Drive ที่คุณต้องรู้
นี่คือสรุปอย่างรวดเร็วของทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อย่างสำหรับ Proton Drive ⚒️
|ทางเลือกแทน Proton Drive
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา *
|คลิกอัพ
|การจัดการไฟล์อัจฉริยะพร้อมการค้นหาที่ทรงพลัง
|ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, การจัดการความรู้แบบรวมศูนย์
|ฟรี
|Nextcloud
|การสร้างคลาวด์แบบโฮสต์เองพร้อมการควบคุมอย่างเต็มที่
|การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง, ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, และเครื่องมือสื่อสารที่ปลอดภัย
|เริ่มต้นที่ $77/ปี ต่อผู้ใช้
|เมก้า
|ส่งไฟล์เข้ารหัสขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดาย
|การเข้ารหัสแบบไม่เปิดเผยข้อมูล, การซิงค์แบบเรียลไทม์, และผู้จัดการรหัสผ่าน
|ฟรี
|ไฟล์
|สำรองข้อมูลอัตโนมัติที่มีการเข้ารหัสแบบครบวงจร
|การเข้ารหัสฝั่งผู้ใช้, การซิงค์แบบเรียลไทม์, และการรองรับมาร์กดาวน์
|เริ่มต้นที่ $2. 26/เดือน ต่อผู้ใช้
|Internxt Drive
|การเก็บข้อมูลแบบไม่เปิดเผยข้อมูลข้ามแพลตฟอร์ม
|การจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์, รองรับการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม
|ฟรี
|Tresorit
|การปฏิบัติตามมาตรฐานระดับองค์กรและการทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัย
|การปฏิบัติตาม GDPR/HIPAA และการอนุญาตแบบละเอียด
|เริ่มต้นที่ $5.99/เดือน ต่อผู้ใช้
|กล่อง
|การผสานรวมการจัดเก็บไฟล์กับกระบวนการทำงานของธุรกิจ
|ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, การผสานรวมกับเครื่องมือทางธุรกิจ
|ฟรี
|pCloud
|การจัดเก็บตลอดอายุการใช้งานพร้อมการเล่นสื่อในตัว
|ชำระเงินครั้งเดียวสำหรับแผนตลอดชีพ, การสตรีมมีเดีย
|เริ่มต้นที่ $19.99/เดือน ต่อผู้ใช้
|Sync. com
|การแชร์ข้อมูลในทีมอย่างปลอดภัยด้วยสิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียด
|ประวัติเวอร์ชัน, การแชร์ไฟล์อย่างปลอดภัย
|เริ่มต้นที่ $5/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
|Cryptee
|การจัดเก็บเอกสารและรูปภาพส่วนตัว
|การจัดเก็บข้อมูลที่เข้ารหัสสำหรับเอกสารและรูปภาพ
|ฟรี
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ Proton Drive
มาสำรวจ 10 อันดับทางเลือกสำหรับ Proton Drive กันเถอะ 💁
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการไฟล์อัจฉริยะพร้อมการค้นหาที่ทรงพลัง)
โปรตอน ไดร์ฟ ให้คุณมีที่เก็บไฟล์—แต่แล้วโปรเจ็กต์, งาน, บันทึก, และการสื่อสารของคุณล่ะ?
เมื่อทุกอย่างอยู่ในเครื่องมือแยกกัน งานจะช้า เป็นส่วนๆ และกระจัดกระจาย—คุณกำลังต่อสู้กับการขยายตัวของงาน
ClickUpแก้ไขปัญหานี้ได้ ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่รวมโปรเจกต์ ความรู้ และการแชทไว้ในที่เดียว ขับเคลื่อนด้วย AI ทั้งหมด ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้เร็วขึ้นและชาญฉลาดยิ่งขึ้น
เริ่มต้นด้วยClickUp Brain, เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ที่เข้าใจพื้นที่ทำงานของคุณ. ถามคำถามเช่น 'อะไรคือโปรโตคอลความปลอดภัยสำหรับข้อมูลลูกค้า?' และมันจะค้นหาคำตอบจากงาน, เอกสาร, หรือวิกิ—แม้ข้อมูลนั้นจะอยู่ลึกในรายการตรวจสอบหรือความคิดเห็นก็ตาม.
ในขณะที่ Proton Drive ถูกออกแบบมาเพื่อความเป็นส่วนตัวและการจัดเก็บข้อมูล ClickUp Brain ยกระดับการจัดการความรู้ด้วยระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI แทนที่จะอัปโหลดเอกสารแล้วลืมไป คุณสามารถ:
- สรุปโดยอัตโนมัติ ไฟล์ยาว บทความ หรือบันทึกการประชุม
- กระตุ้นการทำงานอัตโนมัติอย่างชาญฉลาด เช่น การสร้างงานหรือเอกสารตามเนื้อหา กำหนดเวลา หรือการอัปเดตการสนทนา
- ดึงข้อมูล จากแหล่งภายนอกหรือเอกสารที่มีอยู่เพื่อสร้างรายงาน คู่มือ หรือเอกสารแนะนำการใช้งานได้เร็วขึ้น
- แปลเนื้อหา เป็นหลายภาษาเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันในระดับโลก
- ผสานรวมกับเครื่องมือของคุณ ผ่านการเชื่อมต่อ API เพื่อการจัดการไฟล์อัตโนมัติและเวิร์กโฟลว์แบบหลายเครื่องมือ
แต่การได้รับคำตอบจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อข้อมูลถูกจัดระเบียบอย่างถูกต้องเท่านั้นClickUp AI Knowledge Managementจะเข้ามาช่วยจัดการในส่วนนี้
คุณสามารถจัดกลุ่มทรัพยากรเป็นวิกิ, ไลบรารี SOP หรือคู่มือการทำงานของทีมได้ แต่ละกลุ่มสามารถเชื่อมโยงกลับไปยังงานที่เกี่ยวข้อง, การอัปเดต และเอกสารต่างๆ ได้ ทำให้ข้อมูลไม่กระจัดกระจายอยู่โดดเดี่ยว ส่วนที่ดีที่สุด?ตัวแทน AI ใน ClickUpสามารถทำงานทั้งหมดนี้ได้โดยไม่ต้องมีการช่วยเหลือมากนัก 👇🏼
เมื่อคุณมีโครงสร้างที่พร้อมแล้วClickUp Docsจะนำการร่วมมือเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง. นี่คือพื้นที่การทำงานร่วมกันที่มีชีวิตชีวาและผสานรวมอย่างสมบูรณ์กับงาน, โครงการ, และกระบวนการทำงานของคุณ. คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI ให้เป็นเอกสารสรุป, SOP, หรือบันทึกการประชุมได้. จากนั้น, คุณสามารถเชื่อมโยงเอกสารเหล่านี้ไปยังงาน, มอบหมายผู้ร่วมงาน, และใช้ประโยชน์จากการร่วมมือแบบเรียลไทม์ได้ในที่เดียว.
แน่นอนว่าทีมของคุณอาจมีการจัดเก็บไฟล์ไว้ในเครื่องมืออื่น ๆ อยู่แล้ว การเชื่อมต่อClickUp Integrationsจะเชื่อมต่อแพลตฟอร์มเช่น Google Drive, OneDrive, iCloud Drive, และ Dropbox เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณโดยตรง คุณสามารถเชื่อมโยงหรือดูตัวอย่างไฟล์เหล่านี้ภายในงานและเอกสารได้โดยไม่ต้องสลับแท็บหรือสูญเสียการควบคุมเวอร์ชัน
ในที่สุดClickUp Enterprise Searchก็เชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกัน มันทำให้การค้นหาที่เข้าใจบริบทเป็นเรื่องง่ายโดยเชื่อมต่อส่วนต่างๆ ของเวิร์กโฟลว์ของคุณเข้าด้วยกัน ช่วยให้คุณค้นหาเอกสารเฉพาะ ความคิดเห็นจากหัวหน้าทีม หรือการอัปเดตงานจากเมื่อสามเดือนที่แล้วได้อย่างรวดเร็ว
📌 ตัวอย่าง: พนักงานใช้ระบบค้นหาอัจฉริยะเพื่อค้นหาความคิดเห็นจากผู้จัดการเนื้อหาเกี่ยวกับกำหนดเวลาของบล็อกโพสต์ได้อย่างรวดเร็ว พวกเขายังสามารถค้นหาการอัปเดตงานที่เกี่ยวข้องจากนักออกแบบเกี่ยวกับการแก้ไขกราฟิกได้อีกด้วย ทุกอย่างเชื่อมโยงกับเอกสาร 'กลยุทธ์แคมเปญ Q2' ต้นฉบับ ทำให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่ว่าเมื่อใดหรือที่ใดก็ตามที่สร้างขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: อัปเดตวิกิให้เป็นปัจจุบันด้วยการแก้ไขสด ความคิดเห็นในเอกสาร และการมอบหมายงานสำหรับการทำงานร่วมกันข้ามสายงาน
- ค้นหาทุกสิ่งใน Docs Hub: รวมความรู้ทั้งหมดไว้ในที่เดียวด้วยวิกิที่ได้รับการยืนยัน, แม่แบบที่ปรับแต่งได้, และตัวเลือกการค้นหา, การจัดเรียง, และการกรองที่ง่ายดาย
- เริ่มต้นงานได้อย่างง่ายดาย: ใช้ทางลัดใน Command Center เพื่อเปิดแอป เข้าถึงประวัติคลิปบอร์ด หรือสร้างเนื้อหาได้เพียงคลิกเดียว
- เข้าถึงการค้นหาได้ทุกที่: เริ่มค้นหาได้จากศูนย์ควบคุม, แถบการดำเนินการทั่วโลก, หรือเดสก์ท็อปของคุณ—อะไรก็ตามที่เหมาะกับสไตล์การทำงานของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ชุดคุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายของแพลตฟอร์มอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ ผู้ รีวิว G2ได้กล่าวถึง ClickUp:
ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่ฉันเคยเจอกับเครื่องมืออื่น ๆ คือการแยกส่วน... สิ่งที่ทำให้ ClickUp แตกต่างสำหรับฉันคือวิธีที่มันผสานการจัดการงานเข้ากับการส่งข้อความและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้อย่างราบรื่น แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างงานกับแอปแชท ฉันสามารถคลิกเข้าไปที่งานและเริ่มการสนทนาได้ทันที ทุกความคิดเห็น ไฟล์ และการอัปเดตจะอยู่ในที่ที่ควรอยู่ แนบมากับงานนั้นโดยตรง
ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่ฉันเคยเจอกับเครื่องมืออื่น ๆ คือการแยกส่วน... สิ่งที่ทำให้ ClickUp แตกต่างสำหรับฉันคือวิธีที่มันผสานการจัดการงานเข้ากับการส่งข้อความและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้อย่างราบรื่น แทนที่จะต้องสลับจากงานไปยังแอปแชท ฉันสามารถคลิกเข้าไปที่งานและเริ่มการสนทนาได้ทันที ทุกความคิดเห็น ไฟล์ และการอัปเดตจะอยู่ในที่ที่ควรอยู่ แนบมากับงานนั้นโดยตรง
💟 โบนัส: เบื่อกับการจัดการอีเมล ไฟล์ และงานต่างๆ ในแอปต่างๆ หรือไม่? พบกับBrain MAX— ผู้ช่วยเดสก์ท็อปที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่จะช่วยให้งานของคุณไม่กระจัดกระจายไปมากกว่า 10 แอป
ในขณะที่ Proton เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับอีเมลและการจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย Brain MAX ก้าวไปไกลกว่านั้น: มันนำทุกสิ่งทุกอย่างในการทำงานของคุณ—ข้อความ เอกสาร โครงการ และอื่นๆ—มารวมไว้ในที่เดียวที่รวมเป็นหนึ่งเดียว เพียงพูดความคิดหรือสิ่งที่ต้องทำของคุณ และ Brain MAX จะจับและจัดระเบียบทุกอย่างด้วย AI ที่เน้นเสียงเป็นอันดับแรก
2. Nextcloud (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างคลาวด์แบบโฮสต์เองพร้อมการควบคุมอย่างเต็มที่)
Nextcloud เป็นแพลตฟอร์มโอเพ่นซอร์สที่ให้คุณสร้างคลาวด์ส่วนตัวสำหรับการจัดเก็บไฟล์, ซิงค์ข้อมูล, และทำงานร่วมกัน. ต่างจาก Proton Drive ซึ่งเป็นระบบปิดที่โฮสต์โดยผู้ให้บริการเพียงรายเดียว, แพลตฟอร์มนี้มอบสิทธิ์ความเป็นเจ้าของข้อมูลอย่างสมบูรณ์ให้แก่คุณ.
คุณสามารถโฮสต์มันบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณหรือผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ ทำให้เหมาะสำหรับบุคคล ทีม หรือองค์กรขนาดใหญ่ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระทางดิจิทัลและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
สิ่งที่ทำให้ Nextcloud แตกต่างคือการมุ่งเน้นอย่างลึกซึ้งในเรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนด การปรับแต่ง และการผสานรวม ระบบรองรับมาตรฐาน HIPAA และ GDPR รองรับการเข้ารหัสข้อมูลแบบ end-to-end และสามารถเชื่อมต่อกับทุกอย่างตั้งแต่เครื่องมือของ Microsoft ไปจนถึงไดรฟ์เครือข่ายภายในองค์กร ด้วยแอปต่างๆ เช่น Nextcloud Talk, Files และ Assistant ระบบนี้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการมากกว่าแค่พื้นที่จัดเก็บข้อมูล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Nextcloud
- แชร์, ซิงค์, และแก้ไขเอกสารกับสมาชิกทีมโดยใช้เครื่องมือที่ผสานรวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือของทีม
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติด้วย Nextcloud Flow เพื่อปรับปรุงการอนุมัติ, การติดแท็กไฟล์, การแจ้งเตือน, และกระบวนการทำงานประจำอื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การสื่อสารที่ปลอดภัยด้วย Nextcloud Talk และโฮสต์การโทรวิดีโอที่เข้ารหัส, การสัมมนาออนไลน์, และการแชทโดยไม่มีการติดตามจากบุคคลที่สามหรือการผูกขาดกับผู้ให้บริการ
- ใช้ผู้ช่วย AI ในตัวเพื่อสรุปการสนทนา แปลข้อความ และเร่งความเร็วในการเขียน
ข้อจำกัดของ Nextcloud
- การอัปเดตเวอร์ชันใหม่สามารถทำให้ฟังก์ชันการทำงานเสียหายหรือทำให้ปลั๊กอินและแอปพลิเคชันบางตัวไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้
- ยากสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคในการตั้งค่าความปลอดภัยอย่างถูกต้อง, การอนุญาตของผู้ใช้, และการผสานระบบ
ราคาของ Nextcloud
- Nextcloud Files มาตรฐาน: €67.89/ปี ต่อผู้ใช้ (ประมาณ $77) พรีเมียม: €99.99/ปี ต่อผู้ใช้ (ประมาณ $113.59) อัลติเมท: €195/ปี ต่อผู้ใช้ (ประมาณ $221.52)
- มาตรฐาน: €67.89/ปี ต่อผู้ใช้ (ประมาณ $77)
- พรีเมียม: €99.99/ปี ต่อผู้ใช้ (ประมาณ $113.59)
- สูงสุด: €195/ปี ต่อผู้ใช้ (ประมาณ $221. 52)
- Nextcloud Talk มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ €40/ปี ต่อผู้ใช้ (ประมาณ $45. 44)
- มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ €40/ปี ต่อผู้ใช้ (ประมาณ $45. 44)
- มาตรฐาน: €67.89/ปี ต่อผู้ใช้ (ประมาณ $77)
- พรีเมียม: €99. 99/ปี ต่อผู้ใช้ (ประมาณ $113. 59)
- สูงสุด: €195/ปี ต่อผู้ใช้ (ประมาณ $221. 52)
- มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ €40/ปี ต่อผู้ใช้ (ประมาณ $45.44)
การให้คะแนนและรีวิว Nextcloud
- G2: 4. 4/5 (120+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (440+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Nextcloud อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:
โดยรวมแล้ว ซอฟต์แวร์นี้สามารถทำงานเฉพาะที่เราต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงไม่มีข้อร้องเรียนใด ๆ โดยรวม อย่างไรก็ตาม มีบางฟีเจอร์ที่ถือว่าเป็น "สิ่งที่น่าจะมี" ซึ่งหากมีจะช่วยให้ใช้งานได้ดีขึ้นมาก เราต้องการความสามารถในการรับไฟล์ (เช่น บริการสำหรับลากและวางไฟล์) ซึ่งสามารถทำได้โดยง่ายผ่าน Nextcloud การติดตั้งก็ค่อนข้างง่ายและทำงานได้ดีมาก ฉันต้องการให้การผสานรวมเช่นการตรวจสอบสิทธิ์ของ Microsoft 365 ถูกสร้างขึ้นมาให้ดีกว่านี้ มีการสนับสนุนอยู่บ้าง แต่ค่อนข้างยุ่งยากมาก ฉันเคยใช้งานได้สักพักแล้ว แต่จู่ๆ มันก็หยุดทำงานไปเฉยๆ ไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น ฉันไม่อยากเสี่ยงใช้งานในระบบจริง ดังนั้นตอนนี้เราจึงปิดการใช้งานนั้นและสร้างบัญชีแยกต่างหากแทน ฉันยังต้องการตัวเลือกการเข้ารหัสข้อมูลในเครื่องที่ดีกว่านี้ด้วย
โดยรวมแล้ว ซอฟต์แวร์นี้สามารถทำงานเฉพาะที่เราต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ โดยรวม อย่างไรก็ตาม มีบางสิ่งที่ "น่าจะมี" เพิ่มเติมซึ่งจะทำให้ซอฟต์แวร์นี้ดียิ่งขึ้น เราต้องการความสามารถในการรับไฟล์ (เช่น บริการรับไฟล์โดยการลากและวาง) ซึ่งสามารถทำได้โดยง่ายด้วย Nextcloud การติดตั้งค่อนข้างง่ายและทำงานได้ดีมาก ฉันต้องการให้การผสานรวมเช่นการตรวจสอบสิทธิ์ของ Microsoft 365 ถูกสร้างขึ้นมาให้ดีกว่านี้ มีการสนับสนุนอยู่บ้าง แต่ยุ่งยากมาก ฉันเคยใช้งานได้สักพัก แล้วจู่ๆ มันก็หยุดทำงานโดยไม่มีสาเหตุ ไม่รู้เกิดอะไรขึ้น ฉันไม่อยากเสี่ยงใช้งานในระบบจริง ดังนั้นตอนนี้เราจึงปิดการใช้งานนั้นและสร้างบัญชีแยกต่างหาก ฉันยังต้องการตัวเลือกการเข้ารหัสข้อมูลในเครื่องที่ดีกว่านี้ด้วย
3. MEGA (เหมาะที่สุดสำหรับการส่งไฟล์ขนาดใหญ่ที่เข้ารหัสได้อย่างง่ายดาย)
หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวอย่างจริงจัง คุณสามารถไว้วางใจ Mega ได้ มันถูกเปิดตัวในปี 2013 ในฐานะผู้สืบทอดทางจิตวิญญาณของ Megaupload ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง และสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองด้วยการเน้นหนักไปที่การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง
นั่นหมายความว่าไฟล์ของคุณจะถูกเข้ารหัสและถอดรหัสเฉพาะบนอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น ไม่ใช่บนเซิร์ฟเวอร์ของ MEGA
แม้แต่แพลตฟอร์มเองก็ไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาของคุณได้ ซึ่งเป็นข้อดีอย่างมากสำหรับผู้ใช้ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว หนึ่งในจุดเด่นคือ MEGA Pass ตัวจัดการรหัสผ่านในตัวที่ช่วยให้คุณสร้าง ป้อนอัตโนมัติ และตรวจสอบรหัสผ่านที่แข็งแกร่งได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดอย่างยิ่งใหญ่
- จัดการข้อมูลอ็อบเจ็กต์ที่รองรับ S3 ได้ไม่จำกัด พร้อมไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝงสำหรับการใช้งาน API
- รักษาความปลอดภัยสูงสุดถึงห้าอุปกรณ์ด้วย VPN ที่รวดเร็วและใช้ WireGuard พร้อมนโยบายไม่บันทึกข้อมูลการใช้งาน ซึ่งรวมอยู่ในแผนชำระเงินส่วนใหญ่
- ส่งไฟล์หรือโฟลเดอร์ให้กับใครก็ได้ เพิ่มรหัสผ่าน ตั้งค่าวันหมดอายุของลิงก์ และจัดการระดับการเข้าถึงได้โดยไม่ต้องให้ผู้รับลงทะเบียน
- สำรองข้อมูลข้ามอุปกรณ์, ซิงค์โฟลเดอร์แบบเรียลไทม์, และรักษาความเป็นส่วนตัวอย่างสมบูรณ์ด้วยการเข้ารหัสแบบไม่ทราบข้อมูล
ข้อจำกัดขนาดใหญ่
- มันไม่สามารถผสานรวมเข้ากับระบบนิเวศที่กว้างขวางได้เหมือนกับ Google หรือ Microsoft ซึ่งอาจทำให้กระบวนการทำงานน่าเบื่อมากขึ้น
- หากคุณลืมรหัสผ่าน การกู้คืนการเข้าถึงจะยากมาก และคุณเสี่ยงต่อการสูญเสียการเข้าถึงไฟล์ที่เก็บไว้ทั้งหมด
ราคาเมกะ
- ฟรี
- โปร I: $11.70 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- โปร II: 23.40 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- โปร III: $35 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $17.55/เดือน ต่อผู้ใช้
เรตติ้งและรีวิวระดับเมก้า
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Mega อย่างไรบ้าง?
นี่คือความคิดเห็นของผู้รีวิวจาก Capterraเกี่ยวกับ Mega:
Mega เป็นระบบที่มีความเป็นธรรมชาติและใช้งานง่ายอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังเป็นสื่อจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่คุ้มค่ามาก และฉันรู้สึกมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลในระดับสูงของพวกเขา ปัจจุบันพวกเขาไม่มีฟีเจอร์ให้สร้างพื้นที่ฝากไฟล์สาธารณะที่ผู้เยี่ยมชมสามารถอัปโหลดเนื้อหาได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบอีกต่อไป
Mega เป็นระบบที่มีความเป็นธรรมชาติและใช้งานง่ายอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังเป็นสื่อจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่คุ้มค่ามาก และฉันรู้สึกมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลในระดับสูงของพวกเขา ปัจจุบันพวกเขาไม่มีฟีเจอร์ให้สร้างพื้นที่ฝากไฟล์สาธารณะที่ผู้เยี่ยมชมสามารถอัปโหลดเนื้อหาได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบอีกต่อไป
📮 ClickUp Insight: พนักงานที่ใช้ความรู้ใช้เวลาเฉลี่ย 25 ข้อความต่อวันในการค้นหาข้อมูล โดยมีพนักงานเกือบ 1 ใน 5 ส่งข้อความมากกว่า 50 ข้อความ
นั่นไม่ใช่การร่วมมือ นั่นคือความวุ่นวาย
ClickUpนำทุกสิ่งทุกอย่างมาไว้ในที่เดียวที่สามารถค้นหาได้. งาน, ความคิดเห็น, เอกสาร, สรุปโครงการ, SOP, ทุกอย่างอยู่ที่นั่น, เชื่อมต่อ, และค้นหาได้ง่าย, โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมี ClickUp Brain มาช่วยเหลือ.
4. Filen (เหมาะที่สุดสำหรับการสำรองข้อมูลแบบอัตโนมัติที่มีการเข้ารหัสตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง)
Filen เป็นโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่สะอาดและมีประสิทธิภาพ ออกแบบมาสำหรับทุกคนที่ต้องการวิธีจัดการไฟล์ที่ราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่มีสิ่งที่ไม่จำเป็น มันมีการเข้ารหัสฝั่งไคลเอนต์เพื่อให้ข้อมูลของคุณปลอดภัย แต่เหนือสิ่งอื่นใด มันเป็นเพียงเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพสำหรับการจัดระเบียบ ซิงค์ และแชร์เนื้อหาดิจิทัล
นอกจากนี้ ยังไม่มีข้อจำกัดด้านแบนด์วิดท์หรือฟีเจอร์แอบแฝงที่ต้องกังวล
สร้างขึ้นในเยอรมนีและออกแบบให้เป็นโอเพนซอร์ส Filen มอบความโปร่งใสและการจัดการข้อมูลที่มั่นคงโดยไม่ทำให้ซับซ้อนเกินไป คุณสามารถโฮสต์เซิร์ฟเวอร์ WebDAV ของคุณเองหรือเรียกใช้เวอร์ชันในเครื่องได้ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งหากคุณชอบการควบคุมเวิร์กโฟลว์ของคุณมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของไฟล์ Filen
- เข้าถึงและจัดระเบียบไฟล์ดิจิทัลเหมือนกับว่าอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ไดรฟ์เครือข่ายของ Filen พร้อม Smart Sync
- เลือกการซิงค์แบบทางเดียว แบบสองทาง หรือแบบกำหนดเองระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่สูญเสียการเข้ารหัส
- ใช้การลดทอน, รายการตรวจสอบ, หรือบล็อกโค้ดต้นฉบับ และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- สร้างลิงก์สาธารณะที่ปลอดภัยหรือทำงานร่วมกันแบบส่วนตัวภายในแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของไฟล์
- ณ ขณะนี้ Filen ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยโดยอิสระ ซึ่งอาจเป็นข้อกังวลสำหรับผู้ใช้ที่ให้ความสำคัญกับมาตรการความปลอดภัยที่ได้รับการยืนยัน
- แอปพลิเคชันมือถือ iOS ต้องการการเริ่มต้นด้วยตนเองสำหรับการสำรองรูปภาพและวิดีโอ โดยไม่มีฟังก์ชันการสำรองอัตโนมัติ
การตั้งราคาไฟล์
- โปร I: €1. 99/เดือน ต่อผู้ใช้ (ประมาณ $2. 26)
- Pro II: €. 399/เดือน ต่อผู้ใช้ (ประมาณ $4. 53)
- โปร III: €8. 99/เดือน ต่อผู้ใช้ (ประมาณ $10. 21)
- Pro X: €39. 99/เดือน ต่อผู้ใช้ (ประมาณ $45. 43)
คะแนนและรีวิวไฟล์
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Filen อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:
ฉันกำลังหาบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์แบบ E2EE ที่จะมาแทนที่ G-evil photos/drive ของฉัน ลองใช้ Nordlocker และ ProtonDrive แล้วพบว่ามันช้ามากในการอัปโหลดไฟล์รูปภาพ/ไฟล์ขนาดเกือบ 300GB รู้สึกผิดหวังมากที่บางบริษัทจำกัดความเร็วในการอัปโหลด ทำให้ลูกค้าต้องรอและรอให้การอัปโหลดเสร็จสมบูรณ์ เมื่อฉันอ่านรีวิวของไฟล์แล้ว ฉันตัดสินใจใช้โดยการทดสอบบัญชีฟรี 10GB ก่อน จากนั้นอัปเกรดเป็น Pro II (500GB) ซึ่งทำให้ฉันสามารถอัปโหลดไฟล์/รูปภาพเหล่านั้นได้ภายในเวลาไม่ถึง 12 ชั่วโมง ลูกค้าที่พอใจตั้งแต่ปีที่แล้ว
ฉันกำลังหาบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์แบบ E2EE ที่จะมาแทนที่ G-evil photos/drive ของฉัน ลองใช้ Nordlocker และ ProtonDrive แล้วพบว่ามันช้ามากในการอัปโหลดรูปภาพ/ไฟล์เกือบ 300GB รู้สึกผิดหวังมากที่บางบริษัทจำกัดความเร็วในการอัปโหลด ทำให้ลูกค้าต้องรอและรอให้การอัปโหลดเสร็จสมบูรณ์ เมื่อฉันอ่านรีวิวของไฟล์แล้ว ฉันตัดสินใจใช้โดยการทดสอบบัญชีฟรี 10GB ก่อน จากนั้นอัปเกรดเป็น Pro II (500GB) ซึ่งทำให้ฉันสามารถอัปโหลดไฟล์/รูปภาพเหล่านั้นได้ภายในเวลาไม่ถึง 12 ชั่วโมง ลูกค้าที่พอใจตั้งแต่ปีที่แล้ว
5. Internxt Drive (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดเก็บไฟล์แบบไม่เปิดเผยข้อมูลข้ามแพลตฟอร์ม)
Internxt เป็นตัวเลือกการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ทันสมัยซึ่งทำให้การเก็บรักษา, ซิงค์, และแบ่งปันข้อมูลลูกค้าของคุณบนทุกอุปกรณ์ของคุณเป็นเรื่องง่าย มันรักษาความปลอดภัยของข้อมูลไว้เบื้องหลัง แต่สิ่งที่คุณจะสังเกตเห็นมากที่สุดคือความราบรื่นและง่ายต่อการใช้งาน
เครื่องมือนี้ยังมีคุณสมบัติเช่น การเข้าถึงข้ามอุปกรณ์, การสำรองข้อมูลอัจฉริยะ, และอินเทอร์เฟซบรรทัดคำสั่งสำหรับผู้ที่ชอบปรับแต่งการทำงานของตนเองมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Internxt
- ปกป้องข้อมูลระยะยาวจากภัยคุกคามควอนตัมที่เกิดขึ้นใหม่ด้วยการเข้ารหัสขั้นสูง
- ส่งไฟล์พร้อมสิทธิ์การดาวน์โหลดที่กำหนดเอง และไม่เปิดเผยลิงก์ที่ละเอียดอ่อน
- ทำงานอัตโนมัติด้วย CLI และการสนับสนุน WebDAV โดยใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่งเพื่อเขียนสคริปต์สำรองข้อมูล การจัดการไฟล์ และการซิงค์ระยะไกล
- สำรองข้อมูลโฟลเดอร์ในเครื่องสำหรับการจัดเก็บที่ปลอดภัยตามเวอร์ชัน เพื่อบันทึกไดเรกทอรีที่สำคัญโดยอัตโนมัติและเก็บสำเนาที่ซิงค์กันไว้ในคลาวด์
ข้อจำกัดของ Internxt
- ขีดจำกัดการเก็บข้อมูลสูงสุดคือ 2 TB ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับผู้ใช้ระดับองค์กรหรือผู้เชี่ยวชาญด้านงานสร้างสรรค์ที่มีไฟล์ขนาดใหญ่
- ไม่มีภาพขนาดย่อหรือตัวอย่างสำหรับไฟล์มีเดีย ซึ่งทำให้การนำทางและการเลือกไฟล์ช้าลง
ราคาของ Internxt
- ฟรี
- จำเป็น: $1.50/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- พรีเมียม: $3/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- สูงสุด: $4. 50/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Internxt
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 1/5 (20 รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Internxt อย่างไรบ้าง?
มาดูกันว่าผู้รีวิวบน Capterraพูดถึง Internxt ว่าอย่างไร:
ความสามารถในการจ่ายและความคุ้มค่า ซอฟต์แวร์นี้จะช่วยคุณปกป้องข้อมูลของคุณได้ คุณยังสามารถติดตามกิจกรรมของผู้ที่เข้าถึงไฟล์ได้อีกด้วย การอัปโหลดค่อนข้างช้า และบางครั้งอาจมีข้อผิดพลาดและไม่ทำการอัปโหลดเลย แต่พวกเขาก็ปล่อยเวอร์ชันใหม่ออกมา และมันทำงานได้อีกครั้ง แต่แม้กระทั่งเมื่อมันทำงานได้ การอัปโหลดก็ยังช้าอยู่
ความสามารถในการจ่ายและความคุ้มค่า ซอฟต์แวร์นี้จะช่วยคุณปกป้องข้อมูลของคุณได้ คุณยังสามารถติดตามกิจกรรมของผู้ที่เข้าถึงไฟล์ได้อีกด้วย การอัปโหลดค่อนข้างช้า และบางครั้งอาจมีข้อผิดพลาดและไม่ทำการอัปโหลดเลย แต่พวกเขาก็ปล่อยเวอร์ชันใหม่ออกมา และมันก็ทำงานได้อีกครั้ง แต่แม้กระทั่งเมื่อมันทำงานได้ มันก็ยังช้าในการอัปโหลดอยู่ดี
6. Tresorit (เหมาะที่สุดสำหรับการปฏิบัติตามมาตรฐานระดับองค์กรและการทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัย)
Tresorit เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันบนคลาวด์ที่ปลอดภัย สร้างขึ้นสำหรับมืออาชีพที่ต้องการพื้นที่จัดเก็บไฟล์ การแชร์ และการทำงานร่วมกันที่ปลอดภัย
จากสัญญาที่มีความอ่อนไหวไปจนถึงข้อมูลโครงการที่เป็นความลับ ทุกอย่างได้รับการปกป้องด้วยการเข้ารหัสทั้งขณะเก็บไว้, ระหว่างการส่งผ่าน, และบนอุปกรณ์ ทีมสามารถทำงานร่วมกันข้ามสถานที่ได้ในขณะที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูลที่เข้มงวด
คุณสามารถควบคุมได้ว่าใครจะเห็นอะไร, วิธีการแชร์, และที่เก็บไว้, ซึ่งมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งหากคุณทำงานในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุม
คุณสมบัติเด่นของ Tresorit
- ตั้งรหัสผ่าน, วันหมดอายุ, ลายน้ำ, ข้อจำกัดการดาวน์โหลด และอื่น ๆ เพื่อจัดการการแชร์ไฟล์ภายนอกด้วยการควบคุมอย่างสมบูรณ์
- เพิ่มลายเซ็นดิจิทัลที่ปลอดภัยและมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน eIDAS ของสหภาพยุโรป โดยไม่จำเป็นต้องใช้แอปเซ็นชื่อจากบุคคลที่สาม
- ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและไฟล์แนบด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวด้วยเวิร์กโฟลว์อีเมลเข้ารหัสที่มีอยู่ในตัว
- เลือกจากศูนย์ข้อมูลทั่วโลกกว่า 12 แห่งเพื่อจัดเก็บข้อมูลในสถานที่ที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนดไว้ได้ถึงระดับผู้ใช้
ข้อจำกัดของ Tresorit
- ประสิทธิภาพไม่เสถียรบน Mac รวมถึงแอปค้างและระบบล่มทั้งหมด
- ปัญหาการซิงค์กับไฟล์ที่มีอักขระพิเศษ (เช่น '|')
ราคาของ Tresorit
- แพ็กเกจส่วนตัว Lite: $5.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- สิ่งจำเป็นส่วนบุคคล: $13.99/เดือนต่อผู้ใช้
- โปรส่วนตัว: $33.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Tresorit
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 230 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Tresorit อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:
Tresorit ช่วยให้ฉันสามารถรักษาความลับได้โดยไม่ลดทอนความสะดวกในการใช้งาน ฉันทำงานกับมืออาชีพที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งคาดหวัง (และสมควรได้รับ) ความรอบคอบในทุกจุดสัมผัส Tresorit ทำให้สามารถมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นและทันสมัยในขณะที่รักษามาตรฐานทางจริยธรรมและความเป็นส่วนตัวในระดับสูงสุด ความจริงที่ว่าฉันสามารถแชร์เอกสาร ขอลายเซ็น และจัดการพอร์ทัลที่ปลอดภัยสำหรับลูกค้า ทั้งหมดในพื้นที่เข้ารหัสเดียวกัน หมายความว่าฉันไม่จำเป็นต้องประนีประนอมค่านิยมของฉันเพื่อรักษาประสิทธิภาพ นั่นหาได้ยาก การสนับสนุนลูกค้าของพวกเขายังเหนือกว่าทุกสิ่งที่ฉันเคยได้รับจากบริษัทอื่น ๆ ฉันไม่เคยมีทีมสนับสนุนที่ตอบสนองได้รวดเร็ว ใจดี และช่วยเหลืออย่างจริงใจเท่านี้มาก่อน พวกเขาเข้าใจในสิ่งที่สำคัญ และสิ่งนี้สะท้อนออกมาในวิธีที่พวกเขาปฏิบัติ วิธีที่พวกเขาสื่อสาร และวิธีที่พวกเขาดูแลผู้ใช้
Tresorit ช่วยให้ฉันสามารถรักษาความลับได้โดยไม่ลดทอนความสะดวกในการใช้งาน ฉันทำงานกับมืออาชีพที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งคาดหวัง (และสมควรได้รับ) ความรอบคอบในทุกจุดสัมผัส Tresorit ทำให้สามารถมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นและทันสมัยในขณะที่รักษามาตรฐานทางจริยธรรมและความเป็นส่วนตัวในระดับสูงสุด ความจริงที่ว่าฉันสามารถแชร์เอกสาร ขอลายเซ็น และจัดการพอร์ทัลที่ปลอดภัยสำหรับลูกค้า ทั้งหมดในพื้นที่เข้ารหัสเดียวกัน หมายความว่าฉันไม่จำเป็นต้องประนีประนอมค่านิยมของฉันเพื่อรักษาประสิทธิภาพ นั่นเป็นเรื่องที่หาได้ยาก การสนับสนุนลูกค้าของพวกเขายังเหนือกว่าทุกสิ่งที่ฉันเคยได้รับจากบริษัทอื่น ๆ ฉันไม่เคยมีทีมสนับสนุนที่ตอบสนองรวดเร็ว ใจดี และช่วยเหลืออย่างจริงใจเท่านี้มาก่อน พวกเขาเข้าใจสิ่งที่สำคัญ และมันแสดงออกมาในวิธีที่พวกเขาปฏิบัติ วิธีที่พวกเขาสื่อสาร และวิธีที่พวกเขาปฏิบัติต่อผู้ใช้
🔍 คุณทราบหรือไม่? ขนาดตลาดซอฟต์แวร์การจัดการความรู้คาดว่าจะถึง 38.7 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 ซึ่งหมายความว่าจะเติบโตที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) 12.3% ในช่วงคาดการณ์ (2024-2030)
7. Box (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมการจัดเก็บไฟล์กับกระบวนการทำงานทางธุรกิจ)
Box เป็นแพลตฟอร์มการจัดการเนื้อหาอัจฉริยะสำหรับทีมที่มีข้อมูลไม่มีโครงสร้าง เช่น สัญญา เอกสารการเริ่มต้นใช้งาน ไฟล์วิจัย และการนำเสนอการขาย
เครื่องมือของมัน เช่น Box Shieldที่เชื่อมต่อด้วย AI มอบการตรวจจับภัยคุกคามและการควบคุมการเข้าถึงอัจฉริยะ ในขณะที่ Box Governance รับประกันการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยการเก็บรักษาทางกฎหมาย ตารางการเก็บรักษา และการกำจัดที่สามารถพิสูจน์ได้
นอกจากนี้ Box Zones ช่วยให้องค์กรสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการจัดเก็บข้อมูลในประเทศโดยการจัดเก็บเนื้อหาในภูมิภาคเฉพาะทั่วโลก และ Box KeySafe มอบการควบคุมกุญแจการเข้ารหัสของคุณเอง
คุณสมบัติเด่นของกล่อง
- ทำงานร่วมกันในเอกสารกับทีมภายในและภายนอกองค์กร พร้อมควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง ประวัติการเข้าถึง และประวัติเวอร์ชันได้อย่างสมบูรณ์
- จับข้อมูลสำคัญจากไฟล์ต่าง ๆ เช่น ใบแจ้งหนี้ สัญญา และรายงานโดยอัตโนมัติด้วย Box Relay, Forms และ Doc Gen
- ใช้เครื่องมือลากและวางเพื่อสร้างพอร์ทัล แดชบอร์ด หรือมุมมองเฉพาะที่ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาและมีปฏิสัมพันธ์กับเอกสารได้ง่ายขึ้น
- ใช้ระบบความปลอดภัยที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อตรวจจับความผิดปกติ ป้องกันมัลแวร์ และใช้การจำแนกประเภทเนื้อหาและการควบคุมการเข้าถึงในระดับใหญ่
ข้อจำกัดของกล่อง
- คุณสมบัติเช่นแท็กอาจทำงานผิดพลาดหรือหายไปชั่วคราว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน
- ผู้ใช้รายงานว่าการอัปโหลดไฟล์ช้าลงเมื่อเทียบกับเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลอื่น ๆ เช่น OneDrive
ราคาแบบกล่อง
- บุคคล: ฟรี
- เริ่มต้น: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- โปรส่วนตัว: 10 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพลัส: 25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $35/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวกล่อง
- G2: 4. 2/5 (4,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (5,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Box อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ G2 กล่าวไว้:
เวอร์ชันบนคลาวด์ (ใน Mac finder) มักมีข้อบกพร่อง/ปัญหาในการซิงค์ แม้จะอยู่บนเครือข่ายที่ปลอดภัยก็ตาม
เวอร์ชันที่ใช้บนคลาวด์ (ใน Mac finder) มักมีข้อบกพร่อง/ปัญหาในการซิงค์ แม้จะอยู่บนเครือข่ายที่ปลอดภัยก็ตาม
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ตั้งค่าไฟล์ให้หมดอายุโดยอัตโนมัติพร้อมลิงก์เข้าถึงชั่วคราว การดาวน์โหลดเพียงครั้งเดียวช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความสบายใจมากขึ้น
8. pCloud (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดเก็บข้อมูลตลอดชีพพร้อมการเล่นสื่อในตัว)
pCloud เป็นระบบจัดการเนื้อหาและความรู้บนคลาวด์ที่ปลอดภัย ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเอกสาร สนับสนุนกระบวนการทำงานเฉพาะทางของธุรกิจ และส่งเสริมการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างไร้รอยต่อ ด้วยฟีเจอร์ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในตัว การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงอย่างละเอียด และการกำกับดูแลเนื้อหา pCloud จึงเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานด้านเนื้อหาที่ครบวงจร
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณกู้คืนเวอร์ชันไฟล์ก่อนหน้าและเนื้อหาที่ถูกลบได้นานสูงสุดถึง 365 วันด้วยประวัติไฟล์แบบขยาย นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าถึงเครื่องเล่นมีเดียในตัวเพื่อดูตัวอย่างและสตรีมไฟล์เสียงหรือวิดีโอได้โดยตรงจากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ pCloud
- จัดระเบียบไฟล์และโฟลเดอร์ในลำดับชั้นที่มีโครงสร้าง พร้อมการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงโดยละเอียดสำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีมหรือพันธมิตรภายนอก
- ติดตั้งพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ของคุณเป็นไดรฟ์เสมือนด้วย pCloud Drive เพื่อทำงานโดยไม่ต้องใช้พื้นที่ดิสก์ในเครื่อง
- ปรับแต่งการแชร์ไฟล์ด้วยลิงก์ดาวน์โหลดที่มีแบรนด์ โลโก้ และข้อความของคุณ เพื่อประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับลูกค้า
- กรองเนื้อหาที่จัดเก็บไว้ได้อย่างรวดเร็วโดยใช้การจัดเรียงอัจฉริยะในตัวสำหรับเอกสาร รูปภาพ เสียง วิดีโอ และไฟล์เก็บถาวร
ข้อจำกัดของ pCloud
- ขาดตัวเลือกความเร็วในการเล่น (เช่น 1.25 เท่า, 1.75 เท่า) ในตัวเล่นวิดีโอของตัวเอง โดยเฉพาะบนมือถือ
- การเข้ารหัสระดับทหาร (pCloud Crypto) ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม; การเข้ารหัสที่เซิร์ฟเวอร์เท่านั้นที่รวมอยู่ในค่าบริการมาตรฐาน
ราคาของ pCloud
- อัลตร้า 10 TB: $19.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม พลัส 2 TB: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม 500 GB: $4. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ pCloud
- G2: 4. 2/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง pCloud อย่างไรบ้าง?
รีวิวจากผู้ใช้กล่าวว่า:
pCloud มีบริการสมัครสมาชิกตลอดชีพและ pCloud Drive ที่ช่วยจัดเก็บข้อมูลในเครื่องของคุณ มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง เช่น การเข้ารหัสข้อมูลฝั่งผู้ใช้ การแชร์ไฟล์และเล่นสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม พร้อมอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย มีระบบเวอร์ชันไฟล์และการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ รวมถึงการเชื่อมต่อกับโซเชียลมีเดีย
pCloud มีบริการสมัครสมาชิกตลอดชีพและ pCloud Drive ที่ช่วยจัดเก็บข้อมูลในเครื่องของคุณ มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง เช่น การเข้ารหัสข้อมูลฝั่งผู้ใช้ การแชร์ไฟล์และเล่นสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม พร้อมอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย มีระบบเวอร์ชันไฟล์และการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ รวมถึงการเชื่อมต่อกับโซเชียลมีเดีย
🧠 เกร็ดความรู้: เอกสารที่รู้จักกันเป็นครั้งแรกไม่ได้เป็นดิจิทัลหรือแม้แต่กระดาษ! ชาวสุเมเรียนโบราณบันทึกสูตรยาทางการแพทย์ลงบนแผ่นดินเหนียวตั้งแต่ราว2400 ปีก่อนคริสตกาล ในขณะเดียวกัน ชาวอียิปต์ใช้ม้วนกระดาษปาปิรุสในการรักษาอาการปวดศีรษะไมเกรนและจัดการสุขภาพจิต
9. Sync. com (เหมาะที่สุดสำหรับการแชร์ไฟล์กับทีมอย่างปลอดภัยพร้อมสิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียด)
Sync เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันบนคลาวด์ที่รวมศูนย์การแชร์ไฟล์สำหรับผู้ใช้ภายในและภายนอกองค์กร พร้อมสิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียด ความปลอดภัยของลิงก์ไฟล์ และพอร์ทัลลูกค้าที่มีแบรนด์เฉพาะ
การสำรองข้อมูลแบบเรียลไทม์ การกู้คืนเวอร์ชันไฟล์ และการผสานรวมกับเดสก์ท็อปช่วยให้ทีมสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย แม้ในกรณีที่เกิดการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์หรือการสูญหายโดยไม่ได้ตั้งใจ ไฟล์สามารถกู้คืนได้ทันที ย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้า หรือจัดเก็บถาวรในระยะยาวโดยไม่สูญเสียข้อมูลฝั่งผู้ใช้
ยิ่งไปกว่านั้น มันทำงานได้อย่างราบรื่นทั้งบนเดสก์ท็อปและมือถือ และยังสามารถผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Microsoft Office ได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Sync.com
- ควบคุมการเข้าถึงโดยใช้สิทธิ์ตามบทบาท การล้างข้อมูลระยะไกล การป้องกันด้วยรหัสผ่าน และวันหมดอายุสำหรับไฟล์
- แชร์ไฟล์ผ่านพอร์ทัลลูกค้าที่มีแบรนด์พร้อมแสดงโลโก้ ข้อความที่กำหนดเอง และการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบ
- เพิ่มพื้นที่จัดเก็บในเครื่องด้วยการเข้าถึงไฟล์ตามต้องการด้วย Sync CloudFiles สำหรับ Windows และ macOS
- เข้าร่วมและจัดการทีมผ่านแดชบอร์ดผู้ดูแลระบบที่มีการบังคับใช้การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน, การติดตามการใช้งาน, และการเรียกเก็บเงินแบบรวมศูนย์
ข้อจำกัดของ Sync.com
- ในขณะที่ Sync.com รองรับ Windows และ Mac ผู้ใช้ Linux สามารถใช้ได้เฉพาะเวอร์ชันเว็บเท่านั้น ซึ่งขาดฟังก์ชันการทำงานที่ครบถ้วน
- ตัวเลือกการปรับแต่งส่วนตัวที่จำกัดสำหรับไอคอนหรือสีของอินเทอร์เฟซภายในแอป
ราคาของ Sync.com
- ส่วนบุคคล: 5 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ทีม: $6/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- โซโล: $8/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ทีมไม่จำกัด: $18/เดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 24 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
Sync.com รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 0/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Sync.com อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้รีวิวจาก Capterraกล่าวไว้:
ข้อเสียที่สำคัญเพียงอย่างเดียวที่ฉันพบคือพวกเขาไม่มีแอปพลิเคชันที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Linux (พวกเขาสนับสนุน Windows และ Mac) คุณยังสามารถใช้เว็บเบราว์เซอร์เพื่อเข้าถึง sync.com บน Linux ได้ แต่ก็ไม่เหมือนกับแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม มันยังคงเป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยม
ข้อเสียที่สำคัญเพียงอย่างเดียวที่ฉันพบคือ พวกเขาไม่มีแอปพลิเคชันที่ทำงานบนระบบ Linux (พวกเขาสนับสนุน Windows และ Mac) คุณยังสามารถใช้เว็บเบราว์เซอร์เพื่อเข้าถึง sync.com บน Linux ได้ แต่ก็ไม่เหมือนกับแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม มันยังคงเป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยม
🤝 เตือนความจำอย่างเป็นมิตร: อย่าคิดว่าทุกคนรู้วิธีแชร์ไฟล์อย่างปลอดภัย จัดการทบทวนความปลอดภัยอย่างรวดเร็วทุกไตรมาส—มันมีประโยชน์มาก
10. Cryptee (เหมาะที่สุดสำหรับการเก็บเอกสารและรูปภาพส่วนตัว)
Cryptee ถูกเข้ารหัสอย่างสมบูรณ์บนฝั่งของคุณ ซึ่งหมายความว่ามีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้ ไม่ใช่ Cryptee
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายรองรับการแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์, markdown, LaTeX, และแม้กระทั่งการจัดการไฟล์ PDF ที่ถูกเข้ารหัส ทำให้เหมาะสำหรับผู้ใช้ทั่วไปและมืออาชีพ นอกจากนี้ แพลตฟอร์มที่เป็นโอเพนซอร์สยังรับประกันความโปร่งใส ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบมาตรการด้านความปลอดภัยได้
คุณสมบัติเด่นของ Cryptee
- สร้างบัญชีแบบไม่ระบุตัวตนโดยใช้เพียงชื่อผู้ใช้เท่านั้น ไม่ต้องใช้ข้อมูลส่วนตัว
- ปกป้องเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนด้วยโฟลเดอร์ล่องหน ทำให้ไฟล์ถูกซ่อนจากสายตาที่ไม่พึงประสงค์
- จัดการพื้นที่จัดเก็บไม่จำกัดสำหรับเอกสาร บันทึก และสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัว
ข้อจำกัดของ Cryptee
- สมาชิกทีมไม่สามารถแก้ไขเอกสารพร้อมกันได้
- ขาดคุณสมบัติในการแชร์โฟลเดอร์พร้อมระดับสิทธิ์ที่แตกต่างกันหรือทำงานร่วมกันในสภาพแวดล้อมทีมที่มีการจัดการ
ราคาของ Cryptee
- 100 MB: ฟรี
- 10 GB: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
- 400 GB: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- 2000 GB: $27/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Cryptee
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Cryptee อย่างไรบ้าง?
Cryptee เป็นแอปจดบันทึกที่เน้นความเป็นส่วนตัวและเข้ารหัสแบบครบวงจร ตั้งอยู่ในเอสโตเนีย มีบริการจัดเก็บไฟล์อย่างปลอดภัย การใช้งานแบบออฟไลน์ และการซิงค์ข้อมูลระหว่างหลายอุปกรณ์ แม้ว่าจะไม่ได้เป็นโอเพนซอร์สทั้งหมดและขาดการค้นหาทั่วโลก แต่ใช้งานง่ายและเหมาะสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย แอปนี้รองรับไฟล์หลากหลายประเภทและมีฟีเจอร์ที่มีประโยชน์ เช่น การติดแท็กเอกสารและการเชื่อมโยงเอกสาร ข้อเสียหลักคือ หากคุณสูญเสียคีย์การเข้ารหัสของคุณ ไฟล์ของคุณจะไม่สามารถกู้คืนได้
Cryptee เป็นแอปจดบันทึกที่เน้นความเป็นส่วนตัวและเข้ารหัสแบบครบวงจร ตั้งอยู่ในเอสโตเนีย มีบริการจัดเก็บไฟล์อย่างปลอดภัย, การใช้งานแบบออฟไลน์, และการซิงค์หลายอุปกรณ์ แม้ว่าจะไม่ได้เป็นโอเพนซอร์สทั้งหมดและขาดการค้นหาทั่วโลก แต่ใช้งานง่ายและเหมาะสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย แอปนี้รองรับไฟล์หลายประเภทและมีฟีเจอร์ที่มีประโยชน์ เช่น การติดแท็กเอกสารและการเชื่อมโยงเอกสาร ข้อเสียหลักคือ หากคุณสูญเสียคีย์การเข้ารหัสของคุณ ไฟล์ของคุณจะไม่สามารถกู้คืนได้
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีจัดระเบียบ Google Docs
หยุดการค้นหาของคุณและเลือก ClickUp
การเลือกทางเลือกแทน Proton Drive มักขึ้นอยู่กับความต้องการความยืดหยุ่น การทำงานร่วมกัน และการควบคุมที่มากขึ้น
แม้ว่าแต่ละเครื่องมือจะมีจุดเด่นในตัวเอง แต่ ClickUp คือตัวเลือกที่ไม่ต้องคิดมาก มันโดดเด่นด้วยการขจัดกระบวนการทำงานแบบแยกส่วน และรวบรวมทุกอย่าง—งาน ไฟล์ และการสื่อสาร—ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ครบวงจร
ด้วย ClickUp Brain, การจัดการความรู้ด้วย AI และการค้นหาที่เชื่อมต่อ คุณสามารถเข้าถึงและจัดระเบียบข้อมูลของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพจากอุปกรณ์อื่น ๆ ได้เช่นกัน พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅
คำถามที่พบบ่อย
1. โปรตอน ไดร์ฟ ดีเท่ากับกูเกิล ไดร์ฟหรือไม่
Proton Drive มุ่งเน้นความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย โดยมีการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางสำหรับไฟล์ทั้งหมด Google Drive มีเครื่องมือการทำงานร่วมกัน การผสานรวม และพื้นที่เก็บข้อมูลฟรีที่มากกว่า แต่ไม่มีการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง และอาจวิเคราะห์ข้อมูลของคุณเพื่อการโฆษณาหรือการวิเคราะห์ Proton Drive เหมาะสำหรับความเป็นส่วนตัว ในขณะที่ Google Drive เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
2. โปรตอน ไดร์ฟ ดีกว่า ดรอปบ็อกซ์ หรือไม่?
Proton Drive ให้บริการการเข้ารหัสแบบครบวงจรโดยค่าเริ่มต้น ทำให้เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับผู้ใช้ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว Dropbox เป็นที่รู้จักในด้านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คุณสมบัติการร่วมมือ และการผสานรวมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม แต่ไม่ได้ให้การเข้ารหัสแบบครบวงจรโดยค่าเริ่มต้น Proton Drive เหมาะที่สุดสำหรับความเป็นส่วนตัว ในขณะที่ Dropbox โดดเด่นในด้านการร่วมมือและการผสานรวม
3. อะไรปลอดภัยกว่า ProtonMail?
ProtonMail เป็นหนึ่งในบริการอีเมลที่ปลอดภัยที่สุด ด้วยการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางและการปกป้องความเป็นส่วนตัวที่แข็งแกร่ง ทางเลือกที่ปลอดภัยอื่นๆ ได้แก่ Tutanota (โอเพนซอร์สและเข้ารหัส), Mailfence (การเข้ารหัสและลายเซ็นดิจิทัล), และ StartMail (เน้นความเป็นส่วนตัว, ไม่มีการติดตาม) ตัวเลือกที่ปลอดภัยที่สุดขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของคุณ แต่ ProtonMail และ Tutanota ได้รับการยอมรับอย่างสูง
4. ความแตกต่างระหว่าง Proton Drive และ pCloud คืออะไร?
Proton Drive ให้บริการการเข้ารหัสแบบครบวงจรโดยค่าเริ่มต้น และตั้งอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมุ่งเน้นไปที่ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย pCloud ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เช่นกัน ให้บริการคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น การเล่นสื่อ การแชร์ไฟล์ และตัวเลือกการจัดเก็บข้อมูลมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การเข้ารหัสแบบเต็มรูปแบบใน pCloud มีให้บริการเพียงในรูปแบบของบริการเสริมที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (pCloud Crypto) และไม่ทุกไฟล์จะถูกเข้ารหัสโดยค่าเริ่มต้น