ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด 3 อันดับแรกเพื่อจัดการหลายลำดับความสำคัญ

จินตนาการถึงโลกคู่ขนานที่คุณมีเวลาและทรัพยากรไม่จำกัดอยู่ในความครอบครอง คุณสามารถขับเคลื่อนโครงการที่ทะเยอทะยาน ไล่ตามเป้าหมายที่ไม่มีที่สิ้นสุด และทำทุกอย่างได้โดยไม่ต้องกังวล
น่าเสียดายที่นั่นไม่ใช่วิธีการทำงานที่ถูกต้อง ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณต้องบริหารจัดการโครงการและลำดับความสำคัญหลายอย่างในเวลาเดียวกัน
คุณอยู่ภายใต้ข้อจำกัดเสมอ: ทั้งเวลา ทรัพยากร และสิ่งอื่นๆ ทั้งหมด
เพื่อให้โครงการทั้งหมดของคุณสำเร็จลุล่วง คุณจำเป็นต้องมีความเด็ดขาดในการบริหารจัดการอย่างไม่เกรงใจ
เราได้รวบรวมรายชื่อซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด 3 อันดับแรก เพื่อจัดการกับหลายความสำคัญและโครงการ แม้จะมีความวุ่นวายและอุปสรรคที่มาพร้อมกัน
ซอฟต์แวร์ PM ที่ดีที่สุดในการจัดการหลายลำดับความสำคัญ — ดูได้ในพริบตา
นี่คือวิธีการเปรียบเทียบซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสามอันดับแรกในการจัดการหลายลำดับความสำคัญ:
|ชื่อเครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา*
|ClickUp
|การจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันด้วยปัญญาประดิษฐ์
|การจัดการงานและการจัดลำดับความสำคัญ, ปัญญาประดิษฐ์ที่ขับเคลื่อนด้วยบริบท, ตัวแทน AI ที่ไม่ต้องเขียนโค้ด
|ฟรีตลอดไป; รองรับการปรับแต่งสำหรับองค์กร
|อาสนะ
|การติดตามโครงการและการทำงานของทีมข้ามสายงาน
|งานของฉัน, สตูดิโอ AI, พอร์ตโฟลิโอ, เพื่อนร่วมทีม AI
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $13.49/ผู้ใช้/เดือน
|Trello
|การจัดการงานและการทำงานร่วมกันแบบมองเห็น
|บอร์ดและบัตรภาพ, รายการตรวจสอบ, ระบบอัตโนมัติแบบบัตเลอร์, พาวเวอร์อัพ
|ฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $6/ผู้ใช้/เดือน
👀 คุณรู้หรือไม่? ในเวลาใดก็ตาม ผู้จัดการโครงการกำลังทำงานกับหลายโครงการพร้อมกัน พวกเขาต้องการพลังพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่ามีความมุ่งมั่นและคุณภาพของผลลัพธ์ในระดับเดียวกันในทุกโครงการ เนื่องจากต้นทุนของประสิทธิภาพโครงการที่ไม่ดีนั้นเป็นการสูญเสียการลงทุนอย่างมหาศาล—11.4% เพื่อความแม่นยำ
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเพื่อจัดการกับหลาย 우선순위?
เมื่อทุกงานดูเหมือนเร่งด่วน สิ่งที่ผู้จัดการโครงการต้องการจริงๆ ไม่ใช่การวางแผนโครงการเพิ่มเติม แต่เป็นความชัดเจนมากขึ้น
นี่คือคุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาในเครื่องมือการจัดการโครงการเพื่อจัดการกับหลายลำดับความสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ:
- จัดลำดับความสำคัญของงานอย่างชัดเจน: มองหาซอฟต์แวร์บริหารโครงการที่มีธงแสดงลำดับความสำคัญ, ป้ายกำกับ, หรือฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อแสดงสิ่งที่ต้องให้ความสนใจก่อน สิ่งนี้ช่วยให้คุณจัดการการมอบหมายงานและติดตามโครงการหลายโครงการในหลายทีมได้อย่างไม่สับสน
- ใช้มุมมองหลายแบบเพื่อประเมินงานจากมุมมองต่าง ๆ: การสลับระหว่างมุมมองรายการ, บอร์ด, ปฏิทิน, และกังต์/ไทม์ไลน์ช่วยให้การวางแผนโครงการง่ายขึ้น ไม่ว่าโครงการจะมีความซับซ้อนเพียงใด และมองเห็นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญต่อไทม์ไลน์
- ติดตามปริมาณงานและความสามารถของทีม: เลือกเครื่องมือการจัดการโครงการที่แสดงความสามารถของทีมและปริมาณงานเพื่อให้คุณไม่กระจายงานมากเกินไปให้กับคนกลุ่มเดิมในหลายโครงการของลูกค้าหรือกระบวนการทำงานภายใน
- กำหนดการพึ่งพาและการจัดตารางใหม่โดยอัตโนมัติ: หากงานหนึ่งล่าช้า งานอื่น ๆ ควรปรับโดยอัตโนมัติ สิ่งนี้ช่วยลดความเสี่ยงและสนับสนุนการจัดการความเสี่ยงสำหรับโครงการที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน
- รวมศูนย์การสื่อสารภายในงาน: มองหาเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีอยู่ในระบบ ซึ่งเชื่อมโยงการสนทนา การอนุมัติ และไฟล์ต่างๆ เข้ากับงานโดยตรง ช่วยประหยัดเวลาอย่างมากเมื่อคุณต้องติดตามหลายโครงการพร้อมกัน
- อัตโนมัติการแจ้งเตือน, การส่งต่อ, และการอัปเดต: เมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลง, ระบบอัตโนมัติควรอัปเดตสถานะ, แจ้งเตือนเจ้าของ, และย้ายงานไปยังขั้นตอนที่เหมาะสม—ลดความพยายามในการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ: ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณควรสามารถผสานรวมกับแอปพลิเคชันที่มีอยู่ในระบบเทคโนโลยีของคุณ เช่น อีเมล แชท และการจัดเก็บไฟล์ เพื่อป้องกันการสลับบริบทเมื่อจัดการโครงการ
🧠 เกร็ดความรู้: คำว่า 'priority' มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน prioritas ซึ่งแปลว่า 'มาก่อนในลำดับหรืออันดับ' ในอดีตใช้ในรูปเอกพจน์ หมายถึงมีสิ่งที่มีความสำคัญเพียงหนึ่งเดียวในแต่ละครั้งเท่านั้น ส่วนรูปพหูพจน์ "priorities" เริ่มเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในศตวรรษที่ 20 เมื่อผู้ทำงานด้านความรู้ต้องจัดการกับโครงการ กำหนดเวลา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายพร้อมกัน
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดในการจัดการหลายลำดับความสำคัญ
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ลูกค้าของคุณต้องการอัปเดตเกี่ยวกับงานที่ส่งมอบเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และทีมของคุณกำลังรอข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างเอกสารอยู่ คุณกวาดสายตาดูบอร์ดโครงการ แต่ก็ไม่สามารถหาจุดติดขัดเจอ
นั่นแหละคือฝันร้ายของผู้จัดการโครงการ
นี่คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีคุณสมบัติที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อจัดการโครงการหลายโครงการ:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันด้วย AI)
ClickUp สำหรับการจัดการโครงการคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการงาน และการสื่อสารทีมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว—เร่งประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติ AI รุ่นใหม่
ด้านล่างนี้คือคุณสมบัติหลักของเครื่องมือการจัดการโครงการของ ClickUp ที่ทำให้การจัดการโครงการหลายโครงการเป็นเรื่องง่าย (และรักษาสติของคุณไว้ได้):
รักษาสมาธิด้วยลำดับความสำคัญของงานใน ClickUp
งานใน ClickUpกลายเป็นบล็อกพื้นฐานของทุกโครงการในพื้นที่ทำงานของคุณ คุณสามารถสร้างงานสำหรับ 'เปิดตัวหน้าแลนดิ้ง' และแยกย่อยเป็นงานย่อยเช่น 'เขียนข้อความ' และ 'ทดสอบ QA' โดยใช้ฟีเจอร์การจัดการงานนี้ มอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม เพิ่มแท็ก วันที่ครบกำหนด คำอธิบาย และแม้กระทั่งเชื่อมโยงงานเข้าด้วยกัน
เพื่อเพิ่มความรับผิดชอบ ให้ติดป้ายกำกับแต่ละงานด้วยระดับความสำคัญหนึ่งในสี่ระดับที่ClickUp Task Priorities มีให้เลือก เลือกจาก ด่วน, สูง, ปกติ, หรือ ต่ำ เพื่อให้ทีมของคุณทราบเสมอว่าอะไรต้องการความสนใจก่อน
ตัวอย่างเช่น ทีมการตลาดของคุณที่กำลังวางแผนการเปิดตัวสินค้าสามารถทำเครื่องหมายว่า:
- ด่วน: แก้ไขข้อผิดพลาดในการชำระเงินก่อนเปิดตัว
- สูง: สรุปงานสร้างสรรค์โฆษณา
- ปกติ: กำหนดเวลาโพสต์บนโซเชียลมีเดีย
- ต่ำ: วางแผนการประชุมย้อนหลัง
งานสามารถจัดเรียงตามลำดับความสำคัญและการประมาณเวลาได้ ทำให้สมาชิกในทีมทุกคนมีแผนงานประจำวันอย่างชัดเจน
ClickUp Dependenciesเพิ่มชั้นของบริบทอีกระดับหนึ่ง เพียงทำเครื่องหมายงานออกแบบว่า 'ขัดขวาง' การพัฒนา ความสำคัญของงานนั้นจะส่งสัญญาณความเร่งด่วนไปยังบุคคลที่เหมาะสมทันที คุณยังสามารถบันทึกตัวกรองเพื่อสร้างมุมมองที่กำหนดเองได้ เช่น แสดงเฉพาะงานที่มีความสำคัญสูงและเร่งด่วนที่ต้องทำในสัปดาห์นี้
วิดีโอนี้จะแสดงให้คุณเห็นวิธีการจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมืออาชีพ:
ทำงานอย่างชาญฉลาดด้วย ClickUp Brain
เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือการจัดการโครงการแบบดั้งเดิมClickUp Brainเพิ่มความฉลาดทางบริบทให้กับกระบวนการทำงานของโครงการของคุณ
มันเข้าใจบริบทของสถานที่ทำงานของคุณและโครงการหลาย ๆ โครงการที่คุณจัดการ
ClickUp Brain ถูกออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่องาน เอกสาร และการสนทนาเข้าด้วยกันเป็นระบบอัจฉริยะเดียวนี่คือวิธีการใช้ AI สำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์:
- AI Knowledge Manager: แทนที่จะต้องค้นหาเอกสารไม่รู้จบ เพียงถาม: 'สถานะของแคมเปญไตรมาสที่ 4 ของเราเป็นอย่างไรบ้าง?' หรือ 'แสดงความคิดเห็นจากลูกค้าในการโทรเมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้ดู' มันจะดึงคำตอบจากงาน เอกสาร และการแชททันที
- ผู้จัดการโครงการ AI: ทำให้การอัปเดตที่น่าเบื่อเป็นอัตโนมัติ เช่น การเขียนรายงานประจำวันหรือสรุปความคืบหน้า โดยขอให้มันทำเช่นนี้: 'สรุปงานที่เสร็จสิ้นสำหรับโครงการแอปมือถือในสัปดาห์นี้'
- AI Writer สำหรับการทำงาน: ต้องการอีเมลอัปเดตให้ลูกค้าใช่ไหม? Brain สามารถร่างให้คุณได้ในไม่กี่วินาที ปรับให้เหมาะกับน้ำเสียงและบทบาทของคุณ เพียงให้คำแนะนำว่า 'เขียนอีเมลถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่ออธิบายว่าทำไมการปล่อยงานถึงล่าช้าและกำลังทำอะไรเพื่อแก้ไข' แล้วเสร็จสมบูรณ์ ✨
การฝัง ClickUp Brain ไว้ในกระบวนการทำงานของคุณโดยตรงช่วยให้คุณใช้เวลาในการตามหาข้อมูลโครงการ (เช่น กำหนดการส่งมอบ, ความเสี่ยงของโครงการ, เป็นต้น) น้อยลง และใช้เวลาในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์มากขึ้น
วิดีโอนี้จะแสดงวิธีการปรับปรุงการจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp Brain:
ทำให้ลำดับความสำคัญเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations
ClickUp Automationsช่วยให้คุณสร้าง กฎแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ที่กระตุ้นการดำเนินการในหลายโครงการได้ ด้วยตรรกะง่ายๆ "ถ้าแบบนี้, ก็ทำแบบนั้น" คุณสามารถทำให้การเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญ, การมอบหมายงาน, การอัปเดตสถานะ และการส่งต่องานเป็นไปโดยอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องติดตามด้วยตนเอง
คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่ออัปเดตความสำคัญหรือผู้รับผิดชอบเมื่อ:
- งานย้ายไปยังสถานะที่กำหนด
- กำหนดส่งกำลังจะถึงหรือเลยกำหนดแล้ว
- งานถูกสร้างขึ้นในรายการหรือโครงการเฉพาะ
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ความสำคัญ หรือ ชื่อลูกค้า ได้รับการอัปเดต
ตัวอย่าง:
- มอบหมายงานให้กับผู้นำโครงการโดยอัตโนมัติเมื่อ ความสำคัญ = สูง
- ย้ายงานไปยัง "ถูกบล็อก" เมื่อมีการพึ่งพาถูกเลื่อนออกไป
ตัวแทน AI ทำงานหนักแทนคุณ
ClickUp Autopilot Agentsยกระดับการทำงานอัตโนมัติไปอีกขั้นด้วยการดำเนินการตามการเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญ ทันทีที่เกิดขึ้น ต่างจากระบบอัตโนมัติที่อิงตามกฎ ตัวแทน AI เหล่านี้จะตรวจสอบงาน ความคิดเห็น และเอกสารอย่างต่อเนื่อง จากนั้นจึงอัปเดตลำดับความสำคัญหรือแจ้งเตือนเจ้าของตามบริบท
คุณสามารถใช้ตัวแทน Autopilot ที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือสร้างตัวแทนที่กำหนดเองสำหรับเวิร์กโฟลว์ของคุณได้
ใช้ตัวแทนอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าเมื่อคุณต้องการระบบอัตโนมัติที่รวดเร็วและพร้อมใช้งานสำหรับกระบวนการทำงานทั่วไป เช่น รายงานสถานะประจำวัน/รายสัปดาห์ หรือการอัปเดตอัตโนมัติ
ในทางกลับกันตัวแทนอัตโนมัติแบบกำหนดเอง (Custom Autopilot Agents) เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเมื่อคุณต้องการให้ตัวแทนปฏิบัติตามตรรกะของคุณเอง (การกระตุ้นหลายขั้นตอน เงื่อนไข หรือกฎเฉพาะพื้นที่ทำงาน) เพื่อจัดการลำดับความสำคัญในรูปแบบที่ปรับแต่งได้
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp
- กระบวนการเอกสาร: เก็บคู่มือมาตรฐาน (SOPs), สรุปโครงการ, และบันทึกกลยุทธ์ไว้ในที่เดียว โดยเชื่อมโยงโดยตรงกับงานที่สนับสนุนผ่านClickUp Docs
- ปรับปรุงการสื่อสารภายในให้ราบรื่น: ใช้ClickUp Chatเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ แบ่งปันข้อมูลอัปเดต กล่าวถึงเพื่อนร่วมทีม และทำงานให้เสร็จในเครื่องมือจัดการโครงการเดียวกัน
- จัดการโครงการและทำงานแบบเรียลไทม์: ติดตามงานเร่งด่วน งานที่ติดขัด และงานที่ต้องขออนุมัติจากหลายโครงการด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp
- มองเห็นภาพกระบวนการทำงานของคุณ: สลับระหว่างมุมมองมากกว่า 15 แบบเพื่อวางแผน ประเมินผลใหม่ และจัดลำดับความสำคัญใหม่ตามความต้องการของโครงการที่เปลี่ยนแปลง
- ติดตามเวลาเพื่อจัดลำดับความสำคัญให้ดียิ่งขึ้น: ดูว่าทีมของคุณใช้เวลาไปกับงานใดบ้าง เปรียบเทียบกับประมาณการ และปรับลำดับความสำคัญได้อย่างง่ายดายด้วยClickUp Time Tracking
- สร้างภาพกระบวนการทำงานร่วมกัน: แผนผังการพึ่งพา ระดมความคิด จัดระเบียบงานใหม่ และจัดลำดับความสำคัญใหม่แบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Whiteboards
- ผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีของคุณ:ใช้การผสานรวม ClickUpเพื่อการถ่ายโอนข้อมูลที่ราบรื่นระหว่างเครื่องมือที่ทีมและลูกค้าของคุณใช้
ข้อดีของ ClickUp
- คุณสมบัติการปรับแต่งและความยืดหยุ่นที่สามารถปรับขนาดได้กับทีมหรือโครงการทุกประเภท
- การติดตามเวลาและการจัดการปริมาณงานเพื่อการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในโครงการที่ซับซ้อน
- รายงานที่ละเอียดและแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์เพื่อความชัดเจนในทุกโครงการ
ข้อเสียของ ClickUp
- ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสน
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ทำไมจึงเหมาะสำหรับการจัดการหลายความสำคัญ
ด้วยการใช้ AI ในการดำเนินโครงการ ClickUp ช่วยขจัดค่าใช้จ่ายในการสลับเครื่องมือและรวมศูนย์การจัดการงานในที่เดียว งานดำเนินไปข้างหน้าโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลอัปเดต ระบบแปลงบริบทให้เป็นปฏิบัติการโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นการติดแท็ก มอบหมายงาน หรือยกระดับงานที่ค้างอยู่
ClickUp รวมงาน เอกสาร ไทม์ไลน์ แชท และ AI ไว้ในConverged AI Workspaceเดียว เพื่อให้ทุกความสำคัญสอดคล้องกับแหล่งข้อมูลเดียวกัน
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
รีวิว G2นี้บอกทุกอย่างอย่างแท้จริง:
ClickUp ได้เปลี่ยนเกมในการจัดระเบียบโครงการและทำให้ทีมของฉันทำงานสอดคล้องกัน ฉันชอบที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ — ไม่ว่าจะต้องการบอร์ดคัมบัง แผนภูมิแกนต์ หรือแค่รายการงานง่ายๆ ก็มีให้ครบ ความสามารถในการสร้างเอกสาร ติดตามเป้าหมาย และแม้แต่แชทภายในแพลตฟอร์มเดียวกัน ช่วยประหยัดเวลาจากการต้องสลับไปมาระหว่างหลายเครื่องมือ อย่างไรก็ตาม ความยืดหยุ่นนี้อาจทำให้รู้สึกสับสนเล็กน้อยในช่วงแรก ทีมของเราต้องใช้เวลาสักพักในการหาการตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุด และการต้อนรับสมาชิกใหม่ก็ต้องมีการฝึกอบรมเล็กน้อย
ClickUp ได้เปลี่ยนเกมในการจัดระเบียบโครงการและทำให้ทีมของฉันทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉันชอบที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ — ไม่ว่าจะต้องการบอร์ดคัมบัง แผนภูมิแกนต์ หรือแค่รายการงานง่ายๆ ก็มีให้ครบ ความสามารถในการสร้างเอกสาร ติดตามเป้าหมาย และแม้แต่แชทภายในแพลตฟอร์มเดียวกัน ช่วยประหยัดเวลาจากการต้องสลับไปมาระหว่างหลายเครื่องมือ อย่างไรก็ตาม ความยืดหยุ่นนี้อาจทำให้รู้สึกสับสนเล็กน้อยในช่วงแรก ทีมของเราต้องใช้เวลาสักพักในการหาการตั้งค่าที่เหมาะสมที่สุด และการต้อนรับสมาชิกใหม่ก็ต้องมีการฝึกอบรมเล็กน้อย
📚 อ่านเพิ่มเติม:Asana vs. Monday, ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการตัวไหนดีกว่ากัน
2. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามโครงการที่มีโครงสร้างและการทำงานร่วมกันของทีมข้ามสายงาน)
Asana เป็นซอฟต์แวร์จัดการงานที่นำรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณมารวมไว้ในที่เดียว ด้วยการเชื่อมโยงงานของคุณกับสิ่งที่ต้องทำ จะช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่างจากกระดาษโน้ตที่กระจัดกระจาย Asana ให้คุณมีมุมมองที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวสำหรับทุกสิ่งที่คุณต้องทำในหลายโครงการและทีม
มุมมอง MyTasks รวบรวมงานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดไว้ในรายการที่จัดการได้ง่าย นอกจากนี้ยังจัดการความสัมพันธ์ระหว่างงาน เมื่อผลลัพธ์ของงานหนึ่งส่งผลกระทบต่อหลายโครงการ คุณสามารถกำหนดงานให้อยู่ในหลายโครงการแทนการสร้างงานซ้ำ
ฟีเจอร์พอร์ตโฟลิโอ ทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมภารกิจสำหรับผู้จัดการโครงการที่ดูแลหลายโครงการพร้อมกัน ด้วยแดชบอร์ดนี้ คุณสามารถเห็นโครงการที่กำลังล่าช้ากว่ากำหนดและจุดที่ทีมของคุณอาจทำงานหนักเกินไป ก่อนที่ปัญหาจะลุกลามจนควบคุมไม่ได้
Asana AI ฝังฟีเจอร์อัจฉริยะลงในเวิร์กโฟลว์ของคุณโดยตรง AI จะแสดงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแผนงานโครงการ ตอบคำถามเกี่ยวกับขั้นตอนถัดไป และสร้างสรุปความคืบหน้าล่าสุด AI Studio ช่วยให้คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ AI แบบไม่ต้องเขียนโค้ด เพื่อทำงานซ้ำๆ โดยไม่ต้องพึ่งพาทีมเทคโนโลยี
คุณสมบัติหลักของอาสนะ
- ใช้ AIเพื่อเขียนแผนโครงการและสร้างสรุปของงาน โครงการ หรือพอร์ตโฟลิโอ เพื่อให้คุณทันข้อมูลโดยไม่ต้องอ่านรายละเอียดทุกส่วน
- PLOY AI Teammates ที่ติดตามข้อมูลโครงการ, ระบุความเสี่ยงหรือจุดติดขัด, และเสนอแนะการกระทำสำหรับคุณ
- วางแผนความจุและปรับสมดุลภาระงานโดยใช้การจัดการทรัพยากรเพื่อดูว่าใครถูกจัดสรรงานมากเกินไปและปรับเปลี่ยนลำดับความสำคัญก่อนที่คอขวดจะเกิดขึ้น
- เชื่อมโยงงานประจำวันกับเป้าหมายของบริษัทผ่านฟีเจอร์เป้าหมายและการรายงาน เพื่อให้คุณบริหารจัดการลำดับความสำคัญโดยคำนึงถึงผลลัพธ์ที่เกิดผลกระทบ
- สร้างกฎ, แบบฟอร์ม, และการอัตโนมัติเพื่อเคลื่อนย้ายงานระหว่างขั้นตอนโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง ลดความเสียดทานระหว่างโครงการ
ข้อดีของอาสนะ
- ยืดหยุ่นสำหรับโครงการที่ซับซ้อนและผู้ใช้หลายคน รวมถึงการวางแผนทรัพยากร
- ระบบอัตโนมัติที่ครอบคลุม, เทมเพลต, และการผสานระบบเพื่อลดการทำงานด้วยมือ
ข้อเสียของอาสนะ
- หากไม่มีการติดแท็กการอัปเดตแต่ละรายการให้กับแต่ละบุคคล สมาชิกทีมจะไม่สามารถเห็นการอัปเดตนั้นได้ ซึ่งจะทำให้วัตถุประสงค์ของการมองเห็นโครงการร่วมกันในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสูญเสียไป
- Asana อนุญาตให้มีการพึ่งพาอาศัยกัน แต่ขาดการจัดตารางเวลาใหม่โดยอัตโนมัติ ซึ่งในกรณีนี้คุณอาจจำเป็นต้องพิจารณาทางเลือกอื่นของ Asana
ราคาของ Asana
- ฟรี
- เริ่มต้น: $13. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $30. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (12,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (13,500+ รีวิว)
ทำไมจึงเหมาะสำหรับการจัดการหลายความสำคัญ
Asana เชื่อมโยงโครงการ ความพึ่งพา และปริมาณงานเข้าด้วยกันเพื่อให้มองเห็นได้ง่ายและปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว มุมมองแบบแบ่งชั้นช่วยให้ติดตามงานในระดับต่างๆ ได้ แม้เมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลงไป ระบบอัตโนมัติและการอัปเดตแบบเรียลไทม์ช่วยให้การทำงานร่วมกันข้ามสายงานเป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่สูญเสียเป้าหมาย
ผู้ใช้จริงพูดถึง Asana อย่างไรบ้าง?
จากบทวิจารณ์ G2:
รูปแบบของ Asana มีความน่าสนใจและมีปฏิสัมพันธ์สูง พร้อมด้วยฟีเจอร์มากมาย เช่น ระบบอัตโนมัติ ฟิลด์ที่กรอกข้อมูลโดยตรงจากแบบฟอร์มคำขอที่สร้างขึ้น และความสามารถในการรายงานที่ครอบคลุมหลายระดับของกระบวนการทำงาน นอกจากนี้ยังเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มภายนอกจำนวนมากที่บริษัทต่างๆ ใช้เป็นประจำ ทำให้ทุกอย่างไหลรวมกันในที่เดียวสำหรับทีมและลูกค้าที่หลากหลายของคุณ
รูปแบบของ Asana มีความน่าสนใจและมีปฏิสัมพันธ์สูง พร้อมด้วยฟีเจอร์มากมาย เช่น ระบบอัตโนมัติ ฟิลด์ที่กรอกข้อมูลโดยตรงจากแบบฟอร์มคำขอที่สร้างขึ้น และความสามารถในการรายงานที่ครอบคลุมหลายระดับของกระบวนการทำงาน นอกจากนี้ยังเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มภายนอกจำนวนมากที่บริษัทต่างๆ ใช้เป็นประจำ ทำให้ทุกอย่างสามารถไหลรวมกันในที่เดียวสำหรับทีมและลูกค้าที่หลากหลายของคุณ
🧠 เกร็ดความรู้: นักจิตวิทยาบลูมา ไซการ์นิกค้นพบว่าผู้คนมักจะจดจำงานที่ยังไม่เสร็จหรือถูกขัดจังหวะได้ดีกว่างานที่ทำเสร็จแล้ว ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า "เอฟเฟกต์ไซการ์นิก" ซึ่งบ่งชี้ว่างานที่ยังไม่เสร็จจะสร้างความตึงเครียดทางความคิดที่ทำให้งานนั้นอยู่ในความนึกคิดของเรา ส่งผลให้จดจำได้ดีขึ้น
📚 อ่านเพิ่มเติม: Asana Vs. ClickUp: เครื่องมือการจัดการทีมไหนดีกว่า
3. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานแบบภาพโดยใช้บอร์ด)
การวางแผนและจัดตารางเวลาสำหรับโครงการเดียวเป็นเรื่องง่ายจากมุมมองของกำลังการผลิต แต่เมื่อมีหลายโครงการดำเนินไปพร้อมกันโดยมีการมองแบบแยกส่วน งานจะเริ่มสะสมบนจานของคุณอย่างรวดเร็ว ก่อนที่คุณจะรู้ตัว คุณจะมีงานสามอย่างที่ต้องส่งในเวลาเดียวกัน
เครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันแบบภาพ Trello ช่วยให้คุณจัดการลำดับความสำคัญทั้งหมดและความสามารถของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อเข้าใจว่าทีมของคุณกำลังรับมือกับงานมากเพียงใดในแต่ละช่วงเวลา Trello มีมุมมองที่แตกต่างกันให้เลือกใช้
มุมมองปฏิทินจะแสดงงานที่กำลังจะมาถึงเพื่อให้คุณไม่ทำงานหนักเกินไปในวันหรือสัปดาห์ใดสัปดาห์หนึ่ง แดชบอร์ดจะเน้นข้อมูลเมตริกเกี่ยวกับปริมาณงาน เช่น วันที่ครบกำหนดและการ์ดที่มอบหมาย เพื่อป้องกันปัญหาคอขวด
ตารางดึงงานจากบอร์ดทั้งหมดมารวมไว้ในรายการเดียวที่สามารถจัดเรียงได้ และไทม์ไลน์จะแสดงงานในรูปแบบก้านงาน (Gantt)
คุณสามารถเพิ่มทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง เช่น ไฟล์แนบและการสนทนา ลงในบัตรได้ รวบรวมความคิดเห็น การอัปเดตสถานะ และการสนทนาเกี่ยวกับโครงการไว้ในบัตรเดียว
สร้างรายการตรวจสอบขั้นสูงเพื่อบันทึกรายละเอียดของงานในโครงการ ใช้แดชบอร์ดเพื่อติดตามชุดงานใดๆ ในบอร์ด Trello ของคุณ เช่น งานที่ค้างหรือโครงการที่ครบกำหนดในแต่ละเดือน
Trello Inbox AI แยกวิเคราะห์ข้อความจาก Slack และ Teams ที่บันทึกไว้ใน Trello Inbox เพื่อดึงวันที่ครบกำหนด, ลำดับความสำคัญ, และรายการที่ต้องดำเนินการ
คุณสมบัติเด่นของ Trello
- ตั้งค่ากฎเพื่อย้ายการ์ดโดยอัตโนมัติ, มอบหมายสมาชิกทีม, หรือสร้างรายการตรวจสอบตามเงื่อนไขเฉพาะด้วย Butler, เครื่องมืออัตโนมัติของ Trello
- ขยายขีดความสามารถของพื้นที่ทำงานของคุณด้วยการเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่แล้วด้วย Power-Ups
- ด้วย Trello Inbox คุณสามารถบันทึกสิ่งที่ต้องทำจากบันทึกการประชุม ข้อความ อีเมล และบันทึกเสียง
- ลากและวางงานจากกล่องขาเข้า Trello หรือบอร์ดของคุณไปยัง Planner ได้โดยตรง
- เทมเพลตการจัดการโครงการที่สร้างไว้ล่วงหน้าช่วยให้คุณสามารถบันทึกทุกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับโครงการหลายโครงการในรูปแบบที่เป็นระบบ
ข้อดีของ Trello
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย รองรับการเข้าถึงทั้งบนมือถือและเดสก์ท็อปสำหรับการทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 200 รายการผ่าน Power-Ups
ข้อเสียของ Trello
- การรายงานขั้นสูงและการติดตามข้ามโครงการต้องใช้ Power-Ups แบบชำระเงิน
- โครงการที่ใหญ่หรือซับซ้อนมักต้องการบอร์ดหลายตัวเพื่อความเป็นระเบียบ
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 17.50 ดอลลาร์/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 5/5 (13,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,600+ รีวิว)
ทำไมจึงเหมาะสำหรับการจัดการหลายความสำคัญ
Trelloเน้นการจัดลำดับความสำคัญของโครงการผ่านสัญญาณภาพช่วยให้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นได้ทั่วทั้งบอร์ด การทำงานอัตโนมัติและการผสานรวมช่วยให้การเคลื่อนย้ายงานเป็นไปอย่างราบรื่นเมื่อแผนงานมีการเปลี่ยนแปลง มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ผู้ใช้จริงพูดถึง Trello อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ Capterraได้แสดงความคิดเห็นไว้:
ผมใช้ Trello มาเป็นเวลากว่าทศวรรษแล้ว เวอร์ชันฟรีมีการพัฒนาหลายครั้ง แต่ก็ยังคงคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่ โดยเฉพาะในองค์กรหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ต้องจ่ายค่าบริการต่อผู้ใช้แต่ละรายสำหรับการใช้งานของลูกค้าเป็นครั้งคราว ซึ่งค่าใช้จ่ายอาจสูงเกินไป ผมพบว่าลูกค้าของผมชื่นชอบความง่ายในการใช้งานเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ
ผมใช้ Trello มาเป็นเวลากว่าทศวรรษแล้ว เวอร์ชันฟรีมีการพัฒนาหลายครั้ง แต่ก็ยังคงคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่ โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมของเอเจนซี่หรือที่ปรึกษา ที่การต้องจ่ายค่าใช้งานต่อที่นั่งสำหรับลูกค้าเป็นครั้งคราวนั้นแพงเกินไป ผมพบว่าลูกค้าของผมชอบความง่ายในการใช้งานเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ
📮 ClickUp Insight: มีเพียง7% ของผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่กล่าวว่าพวกเขาพึ่งพา AI เป็นหลักในการจัดการงานและการจัดระเบียบ เหตุผลหนึ่งอาจเป็นเพราะเครื่องมือส่วนใหญ่ครอบคลุมเฉพาะด้านแคบๆ เช่น ปฏิทิน รายการสิ่งที่ต้องทำ หรืออีเมล
ด้วย ClickUp, AI สามารถขยายขอบเขตได้มากขึ้น. มันเชื่อมต่ออีเมล, การสื่อสาร, ปฏิทิน, งาน, และเอกสารของคุณไว้ในที่เดียว. คุณสามารถถามได้เช่นกันว่า, "อะไรคือสิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรกของฉันในวันนี้?" และ ClickUp Brain จะสแกนพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อให้คุณได้รับรายการที่ชัดเจนตามความเร่งด่วน. ด้วยการกระทำเช่นนี้, ClickUp ได้รวบรวมพลังของแอปพลิเคชันห้าตัวหรือมากกว่าไว้ในแอปพลิเคชันเดียวที่ง่ายต่อการใช้งาน.
📚 อ่านเพิ่มเติม: Trello Vs. ClickUp: เครื่องมือจัดการโครงการไหนดีที่สุด
การกล่าวถึงที่น่าสนใจอื่น ๆ
นี่คือเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ ที่ช่วยป้องกันความขัดแย้งของลำดับความสำคัญ:
- Monday.com: ช่วยให้คุณกำหนดลำดับความสำคัญ, มองเห็นปริมาณงาน, และทำให้การติดตามผลเป็นอัตโนมัติในหลายโครงการได้. มุมมองไทม์ไลน์, ปฏิทิน, และปริมาณงานจะแสดงปัญหาด้านความจุได้ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้คุณสามารถปรับสมดุลปริมาณงานได้
- แนวคิด: รวมงาน เอกสาร บันทึกการประชุม และฐานข้อมูลไว้ในที่เดียว เพื่อไม่ให้สิ่งใดสูญหายไปกับเครื่องมือที่กระจัดกระจาย ฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันช่วยให้คุณเห็นความเชื่อมโยงระหว่างงานในโครงการต่างๆ ทำให้ง่ายต่อการสังเกตความเปลี่ยนแปลงของลำดับความสำคัญและอัปเดตได้ในที่เดียว
- Jira: สำหรับทีมผลิตภัณฑ์และวิศวกรรม Jira ใช้สปรินต์, แบ็กล็อก และการติดตามการพึ่งพาเพื่อจัดลำดับความสำคัญ แผนงานแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงในโครงการหนึ่งส่งผลต่อโครงการอื่นอย่างไร เพื่อป้องกันคอขวดเมื่อจัดการโครงการที่ดำเนินไปพร้อมกัน
- Smartsheet: เครื่องมือการจัดการโครงการในรูปแบบสเปรดชีตที่มีมุมมองแบบ Gantt, Grid และ Card การติดตามเส้นทางวิกฤตและการจัดการการพึ่งพาทำให้การจัดลำดับความสำคัญใหม่และการจัดตารางเวลาใหม่เป็นเรื่องง่าย มีประโยชน์เมื่อมีหลายไทม์ไลน์ที่เคลื่อนไหวพร้อมกัน
- Wrike: แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์และระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วยสถานะช่วยให้การเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญเห็นได้ชัดเจนทันที กราฟแสดงปริมาณงานเน้นให้เห็นเพื่อนร่วมทีมที่มีงานล้นมือ ในขณะที่แบบฟอร์มคำขอจะจัดเส้นทางงานที่เข้ามาโดยไม่รบกวนลำดับความสำคัญที่มีอยู่
- Airtable: ตัวจัดการงานในรูปแบบฐานข้อมูลที่เชื่อมต่อโปรเจ็กต์ที่เกี่ยวข้องผ่านบันทึกที่เชื่อมโยงกัน. มุมมองเช่น แกลเลอรี, คันบัน, และไทม์ไลน์ช่วยให้คุณมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของลำดับความสำคัญและความสามารถในการทำงานข้ามทีมได้.
- การทำงานเป็นทีม: สร้างขึ้นสำหรับเอเจนซี่ที่ดูแลลูกค้าหลายรายพร้อมกัน การติดตามเวลา แผนภูมิปริมาณงาน และความสามารถในการทำกำไรในระดับโครงการ ช่วยให้ทีมจัดลำดับความสำคัญของงานที่สร้างรายได้
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ตามกฎ'จุดสูงสุด-จุดสิ้นสุด'ผู้คนมักตัดสินประสบการณ์จากความรู้สึกในช่วงเวลาสูงสุดและตอนจบ มากกว่าระยะเวลาทั้งหมด ในการจัดการงาน การทำสิ่งสำคัญให้เสร็จก่อนหรือจบวันด้วยความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ สามารถเพิ่มแรงจูงใจได้
วิธีจัดการหลายลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ (เคล็ดลับ + แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด)
เครื่องมือสามารถช่วยคุณได้เพียงบางส่วนเท่านั้น เมื่อคุณกำลังดิ้นรนเพื่อจัดระเบียบและบริหารจัดการงานในหลายโครงการ กลยุทธ์เหล่านี้จะช่วยให้คุณรักษาทุกอย่างให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง:
1. บันทึกเวิร์กโฟลว์ของคุณและสร้างเป็นเทมเพลต
ลองนึกภาพนี้: คุณเพิ่งเสร็จสิ้นแคมเปญการตลาดสำหรับไตรมาสสุดท้ายของปีและกำลังเตรียมตัวสำหรับปีหน้า คุณจำไม่ได้ว่าคุณตั้งค่าแดชบอร์ดรายงานอย่างไร
นอกจากนี้ คุณยังต้องจัดการโครงการหลายโครงการ คุณไม่แน่ใจว่าองค์ประกอบเริ่มต้นคืออะไร ดังนั้นคุณจะคัดลอกแคมเปญโดยไม่พลาดงานและรายละเอียดที่สำคัญได้อย่างไร?
✅ วิธีแก้ไข: สร้างแม่แบบสำหรับขั้นตอนการทำงานที่สำคัญ ด้วยวิธีนี้ เมื่อคุณเริ่มโครงการใหม่ เพียงแค่ใส่ข้อมูลเข้าไปก็สามารถใช้งานได้ทันที เพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดเวลาในการเริ่มต้น
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้เทมเพลตรายงานสถานะโครงการหลายโครงการของ ClickUpเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงและจัดการโครงการทั้งหมดได้อย่างเป็นระเบียบ
คุณจะได้รับมุมมองที่ชัดเจนทุกแง่มุมของรายละเอียดที่จำเป็น รวมถึงระยะของโครงการ, ความสมบูรณ์, ค่าใช้จ่าย, คุณภาพ, และระยะเวลา ด้วยระบบแท็ก, งานย่อย, ป้ายกำกับความสำคัญ, และผู้รับผิดชอบหลายคน คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการล่าช้าหรือมีอุปสรรค
2. จัดลำดับความสำคัญของงานอย่างเด็ดขาด
เมื่อคุณจัดการกับหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมกัน ทุกอย่างจะรู้สึกเร่งด่วน
คุณกระโดดไปมาระหว่างงานต่าง ๆ ตอบข้อความ และเข้าร่วมประชุม พอถึงสิ้นวัน งานสำคัญ จริง ๆ ของคุณกลับยังไม่คืบหน้าเลย
เมื่อสิ้นสุดวันทำงานในแต่ละวัน ให้จดบันทึกงานที่สำคัญที่สุดหกอย่างสำหรับวันถัดไป โดยจัดลำดับความสำคัญตามลำดับ ให้มุ่งเน้นการทำให้เสร็จทีละงาน โดยเลื่อนไปยังงานถัดไปเมื่อเสร็จสิ้นงานก่อนหน้าแล้วเท่านั้น
⚒️ เคล็ดลับด่วน: เมื่อสิ้นสุดวัน เมื่อสมองของคุณเหนื่อยล้า ให้ClickUp Brainทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น ใช้มันเพื่อ:
- พูด รายการลำดับความสำคัญของคุณแทนการพิมพ์Brain MAX's Talk to Textจับเสียงของคุณและเปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นงาน
- ClickUp Brain ค้นหาข้อมูลข้ามงาน, แชท, เอกสาร, ไฟล์แนบ—แม้กระทั่งภายในไฟล์ PDF—และนำคำตอบมาให้คุณด้วยการค้นหาขั้นสูงระดับองค์กร คุณไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลในโปรเจกต์อีกต่อไปและได้รับสิ่งที่คุณต้องการทันที
- ผู้ช่วยจดบันทึก AIเข้าร่วมการโทรโดยอัตโนมัติ บันทึกเสียงเป็นข้อความ สรุปประเด็นที่ต้องดำเนินการ มอบหมายให้กับบุคคลที่เหมาะสม และเชื่อมโยงกลับไปยังโครงการ
- กำจัดความซับซ้อนของ AIด้วยแอปเดียวที่ตอบโจทย์ทุกงานของคุณ Brain เชื่อมโยงความสำคัญระหว่างงาน เอกสาร ข้อความ สเปรดชีต บันทึกการประชุม—แม้กระทั่งแอปของบุคคลที่สาม—เพื่อให้ งานที่สำคัญที่สุดไม่สามารถมองข้ามได้
3. กำหนดเป้าหมาย แผนงาน และความคาดหวังตั้งแต่เริ่มต้น
หากไม่มีกระบวนการวางแผนโครงการมาตรฐานหรือวิธีการบริหารโครงการที่ชัดเจน โครงการใหม่ทุกโครงการจะถูกบริหารจัดการแตกต่างกันไป
ผลลัพธ์คืออะไร? งานที่ส่งมอบไม่สอดคล้องกัน ผู้จัดการโครงการต้องคิดค้นวิธีใหม่ ๆ ซ้ำซ้อน และทีมต่างทำงานบนสมมติฐานที่แตกต่างกัน ไม่มีใครมีมุมมองที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับลำดับความสำคัญ ความรับผิดชอบ หรือกำหนดเวลา
✅ วิธีแก้ไข: วางแผนกระบวนการและความรับผิดชอบให้เรียบร้อยก่อนที่โครงการจะเริ่มต้น
ในระดับโครงการ ให้สรุปเป้าหมาย หลักชัย ความสัมพันธ์ที่พึ่งพา และขั้นตอนการให้ข้อเสนอแนะ/การอนุมัติ ในระดับโปรแกรม ให้กำหนดวัตถุประสงค์ในระดับทีมและแสดงให้เห็นว่าเชื่อมโยงกับเป้าหมายทางธุรกิจอย่างไร
เมื่อมีการกำหนดความคาดหวังไว้ล่วงหน้า การทำงานร่วมกันในทีมจะง่ายขึ้นและการดำเนินงานก็จะสามารถทำซ้ำได้—โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อซอฟต์แวร์การจัดการงานของคุณรองรับการใช้เทมเพลตและการเริ่มต้นโครงการ
⚒️ เคล็ดลับด่วน: เมื่อคุณกำหนดเป้าหมาย, ก้าวสำคัญ, ผลลัพธ์ที่ต้องการ, และผู้รับผิดชอบในเอกสารโครงการของคุณแล้ว ให้เพิ่มAI Cardsไปยัง ClickUp Dashboard ของคุณเพื่อให้ความคาดหวังเหล่านี้ปรากฏอยู่ตลอดเวลาและอัปเดตโดยอัตโนมัติ
ใช้บัตร AI เพื่อ:
- แสดงเป้าหมายและสถานะของโครงการแบบเรียลไทม์
- ใส่การ์ดสรุปผู้บริหาร AI ลงในแดชบอร์ดโครงการของคุณเพื่อรับภาพรวมระดับสูงเกี่ยวกับสถานะ ความคุ้มค่า ระยะเวลา และความเสี่ยง
- ใช้ บัตร AI StandUp ในบ้านเพื่อให้เจ้าของทุกคนเห็น อย่างชัดเจน ว่าพวกเขาต้องรับผิดชอบอะไรในวันนี้
⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡
4. บาลานซ์ปริมาณงานโดยการดูงานที่กระจายอยู่ในโครงการต่าง ๆ
เมื่อคุณวางแผนแต่ละโครงการในที่ต่างกัน คุณไม่มีวิธีที่จะเห็นงานทั้งหมดที่บุคคลนั้นกำลังทำในโครงการต่าง ๆ
คุณพึ่งพาบุคคลนั้นในการแจ้งให้คุณทราบว่าปริมาณงานมีน้อยเกินไปหรือมากเกินไป คุณจะทราบเรื่องนี้ก็ต่อเมื่อพลาดกำหนดส่งงานหรือเมื่อพวกเขาพูดออกมาในที่สุดเท่านั้น ซึ่งสิ่งนี้ทำลายจุดประสงค์ทั้งหมดของการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
✅ วิธีแก้ไข: ขั้นตอนแรกในการแก้ไขปัญหานี้คือการจัดการโครงการทั้งหมดของคุณในที่เดียว (คำแนะนำ: เครื่องมือจัดการโครงการ) จากนั้นคุณจะต้องการดูงานทั้งหมดในแต่ละโครงการและผู้ที่ได้รับมอบหมายงานเหล่านั้น
จากข้อมูลนี้ คุณสามารถลบหรือมอบหมายงานเพื่อรักษาโครงการให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและป้องกันการหมดไฟได้ แต่โปรดจำไว้ว่าเครื่องมือ PM ไม่ทั้งหมดมีเครื่องมือจัดการทรัพยากรหรือตัวกรองมุมมองภาระงาน ดังนั้นควรเลือกอย่างรอบคอบ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: มุมมองปริมาณงานของ ClickUpช่วยให้คุณเห็นภาพความจุของแต่ละคนตามการประมาณเวลา, คะแนนเรื่องราว, หรือฟิลด์ความพยายามที่กำหนดเอง ความจุของแต่ละคนจะแสดงเป็นสีแดง, เขียว, หรือเหลือง เพื่อบ่งบอกปริมาณงานของพวกเขาในทันที
👀 คุณรู้หรือไม่?'การทำหลายอย่างพร้อมกัน' เป็นคำที่ใช้ผิด ความจริงแล้ว สมองมนุษย์ไม่สามารถทำงานสองอย่างหรือมากกว่านั้นได้พร้อมกัน งานวิจัยชี้ให้เห็นว่าเมื่อเราพยายามจัดการหลายงานในเวลาเดียวกัน สมองของเราจะเข้าสู่โหมด 'สลับงาน' ความต้องการที่เพิ่มขึ้นต่อระบบประสาทที่สนับสนุนการควบคุมและความสนใจอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานช้าลงและเกิดข้อผิดพลาดมากขึ้นเมื่อเทียบกับการมุ่งเน้นกับงานเพียงอย่างเดียว
จัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUp
บอกลาความวุ่นวายจากการแข่งขันกับหลายความสำคัญด้วยการนำกลยุทธ์ง่าย ๆ แต่ทรงพลังเหล่านี้ไปใช้
เมื่อใช้ร่วมกับเครื่องมือจัดการโครงการอย่าง ClickUp คุณจะสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการ จัดระเบียบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพของโครงการได้ทุกครั้ง
เพื่อเป็นเลิศในการจัดลำดับความสำคัญของงานลงทะเบียนกับ ClickUp ฟรี