11 แบบฟอร์มติดตามโครงการหลายโครงการฟรี

การจัดการโครงการหลายโครงการพร้อมกันอาจสร้างความวุ่นวายได้—เมื่อภารกิจหนึ่งเสร็จสิ้น กำหนดเวลาอีกงานหนึ่งก็โผล่ขึ้นมา หรือลำดับความสำคัญก็เปลี่ยนไป การปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องนี้อาจทำให้ผู้จัดการโครงการ หัวหน้าทีม และผู้ประกอบการรายย่อยรู้สึกหนักใจ
วิธีแก้ไขง่ายๆ? ค้นหา 'เทมเพลตติดตามโครงการหลายโครงการใน Excel' 💡
เทมเพลตเหล่านี้ใช้คุณสมบัติที่ได้รับการทดสอบและพิสูจน์แล้วของ Microsoft Excel เพื่อช่วยให้โครงการของคุณเป็นไปตามแผน แม้เทมเพลต Excel จะเหมาะกับความต้องการที่เรียบง่าย แต่ต้องมีการอัปเดตด้วยตนเอง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการระหว่างโครงการ (โดยเฉพาะในกรณีที่มีการตั้งค่าที่ซับซ้อน)
เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล เราได้รวบรวมเทมเพลตสำหรับติดตามโครงการหลายโครงการที่เราชื่นชอบไว้ด้านล่างนี้—รวมถึงตัวเลือกที่ใช้งานกับ Excel ได้และบางรายการที่เป็นที่นิยมใน ClickUp
แต่ก่อนอื่น มาดูรายละเอียดของเทมเพลตเหล่านี้กันก่อน
อะไรคือแบบฟอร์มติดตามโครงการหลายโครงการ?
เทมเพลตการติดตามโครงการหลายโครงการเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณจัดการโครงการหลายโครงการพร้อมกันได้โดยไม่สูญเสียการติดตามกำหนดเวลาหรืองานแต่ละรายการ พวกมันให้มุมมองที่ชัดเจนและเป็นระเบียบของโครงการแต่ละโครงการเคียงข้างกัน ทำให้คุณสามารถมองเห็นการพึ่งพาและจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างง่ายดาย
ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างสเปรดชีต อีเมล และแอปต่างๆ สำหรับการจัดการโครงการของคุณอีกต่อไป
เทมเพลตเหล่านี้ยัง ช่วยให้ทีมข้ามสายงานสามารถติดตามความคืบหน้าและทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย มอบหมายงาน, แชร์ข้อมูลอัปเดต, และสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในเป้าหมายเดียวกัน
ตัวอย่างเช่น ทีมขายและทีมความสำเร็จของลูกค้าสามารถใช้เทมเพลต CRM แบบหลายโครงการเพื่อติดตามการโทรและอีเมลกับลูกค้าหลากหลายรายในขั้นตอนต่าง ๆ ของวงจรชีวิตของลูกค้าได้ พวกเขายังสามารถติดแท็กตัวแทนขายของตนเพื่อให้ติดตามลูกค้าใหม่หรือประสานงานกับทีมการตลาดเพื่อสร้างเอกสารส่งเสริมการขายที่ตรงเป้าหมายได้ ทั้งหมดนี้สามารถทำได้ภายในแพลตฟอร์มเดียว
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ผสานซอฟต์แวร์จัดการงานเข้ากับเทมเพลตการจัดการโครงการของคุณเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์และละเอียดเกี่ยวกับปริมาณงานของทีม วิธีนี้จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการทำงานหนักเกินไปและควบคุมกำหนดเวลาได้
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มติดตามโครงการหลายโครงการที่ดี?
เทมเพลตการติดตามโครงการหลายโครงการที่มีประสิทธิภาพมุ่งเน้นที่การจัดระเบียบ การทำงานเป็นทีม และความต้องการเฉพาะของคุณ นี่คือคุณสมบัติที่จำเป็น:
- ภาพรวมที่ชัดเจน: เลือกเทมเพลตที่มีลำดับชั้นของโครงการอย่างเป็นระบบ แสดงกำหนดส่ง ทรัพยากร และลำดับความสำคัญอย่างชัดเจน
- ความสามารถในการติดตาม: เลือกใช้เทมเพลตที่มีเครื่องมือสำหรับติดตามทั้งเป้าหมายหลักและเป้าหมายเฉพาะของแต่ละโครงการ
- ปรับแต่งรูปลักษณ์ได้ตามต้องการ: เลือกเทมเพลตที่ให้คุณปรับแต่งฟิลด์ วิดเจ็ต และเลย์เอาต์ให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของโครงการของคุณ
- คุณสมบัติการจัดการงาน: ค้นหาเทมเพลตที่ช่วยให้การสร้าง, การมอบหมาย, และการติดตามงานทำได้ง่าย เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบภายในและระหว่างทีม
- แดชบอร์ดแบบรวมศูนย์: พิจารณาแม่แบบที่มีแดชบอร์ดการจัดการโครงการแบบรวมศูนย์ ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากทุกโครงการของคุณไว้ในมุมมองเดียว
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: มองหาเทมเพลตที่มีฟีเจอร์การสื่อสารในตัว เช่น ความคิดเห็นและการแนบไฟล์ เพื่อการแบ่งปันข้อมูลที่ง่ายดาย
- ฟังก์ชันการสร้างภาพ: เลือกเทมเพลตที่มีเครื่องมือเช่นแผนภูมิแกนต์หรือกระดานคัมบังเพื่อช่วยให้คุณมองเห็นความคืบหน้าและระบุอุปสรรคได้อย่างรวดเร็ว
11 แบบฟอร์มติดตามโครงการหลายโครงการฟรี
การติดตามโครงการหลายโครงการพร้อมกันเป็นการทดสอบที่แท้จริงสำหรับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง มันต้องการมากกว่าการแค่ตรวจสอบงานในรายการ คุณต้องการข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนเกี่ยวกับ สิ่งที่กำลังเกิดขึ้น เมื่อไหร่ที่มันเกิดขึ้น และทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกลับไปยังเป้าหมายใหญ่ของคุณอย่างไร
ClickUpเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อทำให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้นและรักษาความก้าวหน้าของคุณให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง ตั้งแต่การจัดการงานโครงการไปจนถึงการผสานรวมเครื่องมือต่างๆ และแม้กระทั่งการใช้ AI เพื่อจัดสรรทรัพยากรอย่างชาญฉลาด พื้นที่ทำงาน ClickUp รวมทุกสิ่งสำคัญไว้ในศูนย์กลางเดียว
ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารโครงการเดียวหรือทั้งพอร์ตโฟลิโอโซลูชันการจัดการโครงการของ ClickUpมอบข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์และระบบอัตโนมัติเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมาย
ความสามารถในการแสดงภาพขั้นสูงและการรายงานช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมได้อย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ, ปริมาณงานของบุคคลและทีม, งานค้างและสิ่งที่ต้องพึ่งพา, และอื่น ๆ
ด้านล่างนี้ เราได้รวบรวมเทมเพลตการติดตามโครงการหลายโครงการที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติเด่นไว้ให้คุณแล้ว แต่หากคุณชอบวิธีการแบบดั้งเดิมมากกว่า ความเรียบง่ายของ Excel ก็มีเสน่ห์ในแบบของมันเอง ลองสำรวจข้อดีของทั้งสองโลกเพื่อค้นหาสิ่งที่เหมาะกับความต้องการในการจัดการโครงการของคุณ
1. แม่แบบรายงานสถานะโครงการหลายโครงการของ ClickUp
เทมเพลตรายงานสถานะโครงการหลายโครงการของClickUpเป็นตัวเลือกที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น ช่วยให้โครงการของคุณเป็นระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย
แก่นหลักคือแดชบอร์ดพอร์ตโฟลิโอที่ สรุปภาพรวมของแง่มุมสำคัญของโครงการแต่ละโครงการ เช่น ความสำคัญ, สถานะ, ค่าใช้จ่าย, และระยะเวลา โดยใช้ตัวบ่งชี้ที่มีรหัสสีและอีโมจิ โครงการแต่ละโครงการมีหน้าเฉพาะที่เชื่อมโยงกับวิกิกลางนี้ พวกเขาเริ่มต้นด้วยตารางสรุปที่เน้นรายละเอียดระดับสูง เช่น ความสำคัญและกำหนดเวลา
เพื่อการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น แต่ละหน้าจะมีรายงานสถานะโครงการและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะสุขภาพ เช่น ระดับความเสี่ยงและแผนปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังติดตามค่าใช้จ่ายโดยเปรียบเทียบระหว่างประมาณการกับข้อมูลจริง เพื่อให้เห็นภาพงบประมาณที่เหลืออย่างชัดเจน
ตาราง 'ตรวจสอบคุณภาพ' ติดตามสถานะการตรวจสอบของเอกสารที่ต้องส่งมอบ และตาราง 'ตรวจสอบระยะเวลา' แสดงรายละเอียดเวลาที่ใช้ในแต่ละงาน โดยเปรียบเทียบเวลาที่ประมาณการไว้กับเวลาที่ใช้จริง ด้วยความสามารถเหล่านี้ ตารางนี้จึงสามารถใช้เป็นเทมเพลตแผนงานสำหรับหลายโครงการได้ด้วย!
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายการตลาดที่ต้องการติดตามสถานะของแคมเปญที่ดำเนินอยู่พร้อมกัน
2. แม่แบบติดตามโครงการ ClickUp
เทมเพลตติดตามโครงการของ ClickUpมอบวิธีการที่ยืดหยุ่นในการติดตามโครงการหลายโครงการ งาน และไทม์ไลน์ในที่เดียว คุณสามารถ สลับระหว่างมุมมองต่างๆ เพื่อจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ก่อนอื่น มีมุมมอง 'รายการทั่วไป' ที่คุณสามารถเพิ่มและติดป้ายกำกับงานในแต่ละโครงการ รวมถึงรายละเอียดต่างๆ เช่น วันที่สำคัญ ผู้เกี่ยวข้อง และลำดับความสำคัญ จากนั้นคุณสามารถ จัดเรียงงานตามขั้นตอนของโครงการ—เช่น การเตรียมการ การผลิต หรือการใช้งานจริง—และติดตามความคืบหน้าโดยใช้ระบบ RAG (แดง เหลือง เขียว) ที่เรียบง่าย
หากคุณต้องการวิธีการที่เน้นภาพมากกว่า คุณสามารถใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart View) เพื่อดูว่างานจากโครงการต่าง ๆ เชื่อมโยงกันอย่างไรบนไทม์ไลน์เดียวกัน
นอกจากนี้ยังมีมุมมองบอร์ดที่คุณสามารถปรับแต่งเพื่อแสดงงานจากหลายโครงการ โดยจัดกลุ่มตามผู้รับผิดชอบหรือแท็กโครงการ ซึ่งช่วยให้คุณเห็นภาพรวมที่ครอบคลุมของปริมาณงานในทีมของคุณ
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดูแลหลายสายผลิตภัณฑ์พร้อมกัน
3. แม่แบบแผนภูมิแกนต์แบบง่ายของ ClickUp
เทมเพลตแผนงานแบบแกนต์แบบง่ายของ ClickUpมี แท็บ 'แผนโครงการ' ที่คุณสามารถป้อนรายละเอียดสำหรับโครงการต่างๆ ของคุณ ลงในรายการที่สะดวกเพียงรายการเดียว
เพียงระบุชื่อแต่ละงานเพื่อระบุโครงการที่เกี่ยวข้อง และจัดเรียงให้แน่ใจว่างานเหล่านั้นเสร็จสมบูรณ์ตามลำดับที่ถูกต้องแม่แบบแผนภูมิแกนต์นี้จะซิงค์ข้อมูลโดยอัตโนมัติทำให้คุณเห็นภาพเคลื่อนไหวของแต่ละโครงการได้อย่างชัดเจน
คุณสามารถมองเห็นโครงการทั้งหมดของคุณบนแผนภูมินี้ได้ ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบว่าโครงการต่าง ๆ ทำงานซ้อนทับกันอย่างไร และบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสังเกตเห็นอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้า และติดตามความคืบหน้าของโครงการได้
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการไอทีที่ดูแลโครงการพัฒนาเว็บและแอปพลิเคชันมือถือ
4. แม่แบบรายงานโครงการ ClickUp
แม่แบบรายงานโครงการ ClickUpทำหน้าที่เป็น หน้า Wiki แบบรวมศูนย์เพื่อให้คุณเห็นภาพรวมอย่างรวดเร็วของทุกสิ่งที่สำคัญสำหรับแต่ละโครงการ—ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก, วันที่, การอัปเดตความคืบหน้า, และอื่นๆ คุณสามารถตั้งค่าหน้า Wiki หลักสำหรับพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดของคุณ พร้อมโฟลเดอร์เฉพาะสำหรับแต่ละโครงการ
สำหรับแต่ละโครงการ แม่แบบนี้ที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นจะประกอบด้วย ไทม์ไลน์กิจกรรมที่แบ่งสี เพื่อให้เห็นลำดับความสำคัญและสถานะได้ง่าย หากกำหนดส่งล่าช้า รายงานสถานะโครงการนี้จะแจ้งเตือน บันทึกสาเหตุ และติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมระบุการแก้ไขที่จำเป็น
นอกจากนี้ คุณยังได้รับภาพกราฟิก เช่น แผนภูมิแท่งและแผนภูมิวงกลม เพื่อติดตามตัวชี้วัดของโครงการ—สถานะ ความสำคัญ และการแบ่งงบประมาณ—ทั้งหมดในที่เดียว
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอที่ต้องการจัดทำรายงานสำหรับโครงการหลากหลายประเภทในหลายภาคส่วน
5. แม่แบบการปิดโครงการ ClickUp
เทมเพลตการปิดโครงการ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้น ออกแบบมาเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสรุปงานของหลายโครงการ ในที่เดียว
ในมุมมอง 'การจัดการงาน' คุณสามารถติดตามสถานะของงานที่ปิดทั้งหมดได้ พร้อมสูตรสำเร็จในตัวสำหรับเวลาการส่งมอบ ความต้องการการยกระดับ และสุขภาพของโครงการ
คุณยังสามารถ ทบทวนประสิทธิภาพการทำงานของทีม การสื่อสาร และบทเรียนที่ได้รับ พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญและกำหนดตารางเวลาสำหรับงานที่เหลือของแต่ละโครงการ
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายขายที่สรุปโครงการขายหลายรายการและปรับปรุงกลยุทธ์ในอนาคตโดยใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์
6. แม่แบบแผนงานโครงการ ClickUp
เทมเพลตแผนที่เส้นทางโครงการของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อ วางแผนเหตุการณ์สำคัญในหลายโครงการ ให้คุณมองเห็นภาพรวมที่ชัดเจนและสามารถแชร์กับลูกค้าได้อย่างง่ายดาย
เทมเพลตระดับกลางนี้มีแผนภูมิแกนต์สำหรับจัดการการพึ่งพาและไทม์ไลน์ในระดับมหภาค เพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณทำงานสอดคล้องกับงานที่กำลังจะมาถึง
คุณยังสามารถสร้างแผนโครงการของคุณใน'มุมมองรายการ' ซึ่งสามารถจัดกลุ่มงานตามสถานะ ผู้รับผิดชอบ หรือประเภท เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดการแต่ละโครงการได้มากขึ้น ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้คุณติดตามหมายเลขสปรินต์และแถบความคืบหน้า ในขณะที่ แท็บ 'สรุป' แสดงปริมาณงานตามผู้รับผิดชอบ—ช่วยให้คุณใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ใช้ความรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของClickUp Brainเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกที่เต็มไปด้วยบริบทจากโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ของคุณโดยอัตโนมัติ สิ่งนี้ช่วยให้ทีมของคุณเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว ทำให้แผนงานของคุณมีความยืดหยุ่นและได้รับข้อมูลที่ทันสมัย
เหมาะสำหรับ: ทีมที่กำลังรวบรวมขั้นตอนสำหรับการจัดการการเปลี่ยนแปลง, การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม, หรือการนำเทคโนโลยีมาใช้
7. เทมเพลตพอร์ตโฟลิโอการจัดการโครงการ ClickUp
เทมเพลตพอร์ตโฟลิโอการจัดการโครงการของ ClickUpมอบวิธีการที่มีโครงสร้างในการติดตามโครงการข้ามสายงาน เทมเพลตการวางแผนหลายโครงการนี้จัดระเบียบโครงการของคุณในระดับโฟลเดอร์ เพื่อให้มั่นใจในการติดตามอย่างเป็นระบบและลดการแยกส่วนระหว่างทีม
'แผนที่ทางของ PMO' โฟลเดอร์นี้ได้ระบุไว้ทุกโครงการสำคัญและเป้าหมายสำคัญ พร้อมด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับเครื่องหมายความสำคัญ, ประมาณเวลา, และอื่น ๆ 'สุขภาพของโครงการ' โฟลเดอร์นี้ให้ภาพรวมของงานที่ติดแท็กไว้กับโครงการ และยังมีสูตรการติดตามงบประมาณไว้ให้ด้วย
เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น มี 'รายงานสถานะรายสัปดาห์' เพื่อดูภาพรวมของงานที่กำลังดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีแผนภูมิแสดงปริมาณงานเพื่อให้ดูรายละเอียดของงาน ประมาณเวลา และคะแนนสปรินต์ได้อย่างชัดเจน
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ประสานงานโครงการที่เกี่ยวข้องภายในโปรแกรมขนาดใหญ่ เช่น วงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์
8. แม่แบบการจัดการโครงการ ClickUp
เทมเพลตการจัดการโครงการ ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดการโครงการที่ซับซ้อนและข้ามสายงานได้อย่างครบวงจร เทมเพลตระดับขั้นสูงนี้เน้นการทำงานเป็นทีมระหว่างทีมส่งมอบที่แตกต่างกันและ ปรับเป้าหมายโครงการให้สอดคล้องกับ OKR ของบริษัทช่วยให้คุณกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
'PMO Wiki' ทำหน้าที่เป็นคลังข้อมูลสำหรับภาพรวมของทีม, SOPs, และอื่น ๆ ส่วน 'PMO Roadmap' เป็นที่ที่คุณติดตามรายละเอียดเช่น แผนก, คำอธิบายโครงการ, ตัวชี้วัดความสำเร็จ, และระยะของโครงการที่แสดงด้วยสี นอกจากนี้ยังมี 'PMO Request Form' สำหรับสมาชิกทีมในการขอความช่วยเหลือเมื่อต้องการ
คุณสามารถจัดการขั้นตอนต่างๆ ของโครงการด้วย 'กระดานความก้าวหน้า' เพื่อติดตามเป้าหมายสำคัญ และส่วน 'งานเร่งด่วน' เพื่อเน้นสิ่งที่ต้องการความสนใจทันที ผู้จัดการโครงการสามารถเห็น วัตถุประสงค์ของแต่ละไตรมาสในรูปแบบกระดานคัมบัง พร้อมแถบความคืบหน้าเพื่อติดตามประสิทธิภาพ
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการการตลาดดิจิทัล ประสานงานแคมเปญประจำปีผ่านโซเชียลมีเดีย, อีเมล, และเว็บไซต์.
➡️ อ่านเพิ่มเติม: 20 แม่แบบการจัดการโครงการฟรี
9. แม่แบบติดตามโครงการหลายโครงการโดย Excel X
การใช้ Excel สำหรับการจัดการโครงการเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน
แม่แบบการติดตามโครงการหลายโครงการโดย Excel Xนำเสนอศูนย์กลางใน Excel สำหรับรายละเอียดโครงการทั้งหมด ทำให้การจัดการโครงการหลายโครงการพร้อมกันง่ายขึ้น
เทมเพลตนี้มี แผ่นงาน 'แดชบอร์ด' ที่แสดงภาพรวมที่ชัดเจนของโครงการของคุณ และแผนภูมิแกนต์เพื่อแสดงไทม์ไลน์และความสัมพันธ์ระหว่างงาน คุณจะเห็นแผนภูมิแท่งที่สรุปความคืบหน้าของแต่ละโครงการ และ การแยกประเภทการเสร็จสิ้นงาน ที่จัดหมวดหมู่ตามเปอร์เซ็นต์การเสร็จสิ้นของงาน
คุณยังสามารถสร้างแผนภูมิแกนต์ใน Excelเพื่อการวางแผนโครงการที่มีประสิทธิภาพได้อีกด้วย
เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดของธุรกิจท้องถิ่น เช่น คาเฟ่หรือฟิตเนส ที่กำลังมองหาเครื่องมือที่เรียบง่ายในการจัดการความพยายามทางการตลาดของพวกเขา
10. แม่แบบติดตามโครงการหลายโครงการใน Excel โดย Analysistabs
Excel Multiple Project Tracking Template โดย Analysistabsเป็นเวอร์ชันเฉพาะของ Excel X layout ที่รวบรวมทุกแง่มุมของโครงการของคุณไว้ในสเปรดชีตที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว
ด้วย แผนภูมิวงกลมสำหรับความคืบหน้าโดยรวมของโครงการและแผนภูมิแท่งสำหรับเปอร์เซ็นต์การเสร็จสิ้นของงาน คุณจะได้รับภาพรวมของโครงการและวันที่สำคัญ รวมถึงจำนวนวันทำงานที่จำเป็นสำหรับการเสร็จสิ้น
เทมเพลตติดตามความคืบหน้าของโครงการนี้ให้ภาพรวมสถานะล่าสุด โดยจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเพื่อสะท้อนสถานะของโครงการของคุณ
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการร้านค้าปลีกที่ดูแลการเปิดร้านใหม่หลายแห่งและการเติมสินค้าคงคลัง
11. แม่แบบติดตามโครงการหลายโครงการด้วย Excel โดย ProjectManager
เทมเพลตการติดตามโครงการหลายโครงการใน Excel โดย ProjectManagerเป็นเครื่องมือระดับสูงสำหรับการจัดการโครงการหลายโครงการและข้อมูลของพวกเขา มันทำให้การจัดสรรทรัพยากรง่ายขึ้นและให้ภาพรวมของ KPI ทั่วทุกโครงการของคุณ ติดตามประสิทธิภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณยังสามารถ จัดลำดับการพึ่งพาของงาน—เช่น เริ่มต้น-เริ่มต้น และ เริ่มต้น-สิ้นสุด—และกำหนดให้กับสมาชิกในทีมได้ นอกจากนี้ยังมีคอลัมน์เฉพาะสำหรับการติดตามเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าและการอัปเดตสถานะ
เหมาะสำหรับ: ผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการติดตามโครงการสำคัญและต้องการสรุปข้อมูลสำคัญในหน้าเดียวเพื่อการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกัน
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการของคุณด้วยเทมเพลตการติดตามโครงการหลายโครงการของ ClickUp
เทมเพลต Excel สำหรับการจัดการโครงการได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับกระบวนการทำงานที่ง่ายมาอย่างยาวนาน แต่เมื่อทีมของคุณขยายตัวและระยะเวลาของโครงการยืดออกไป เทมเพลตแบบคลาสสิกเหล่านั้นอาจกลายเป็นเรื่องยุ่งยากได้ นี่คือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย
ไม่ว่าคุณจะจัดการโปรเจกต์ 3 โปรเจกต์หรือ 300 โปรเจกต์ ClickUp ช่วยให้คุณขยายการตั้งค่าของคุณได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องยุ่งยากกับการจัดรูปแบบที่ตายตัว ด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ทีมงานทั้งหมดจะทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น และคุณสามารถปรับโปรเจกต์ของคุณได้ทันทีโดยไม่ส่งผลกระทบต่อความคืบหน้า
นอกจากนี้ คุณสมบัติการอัตโนมัติและการผสานระบบขั้นสูงของเราทำให้การจัดการปริมาณงานง่ายขึ้นไปอีก. สิ่งที่ทำให้ดีขึ้นไปอีก? แบบฟอร์มเหล่านี้ฟรีทั้งหมด. ✨
ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีและเริ่มจัดการทุกโปรเจ็กต์ของคุณในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว