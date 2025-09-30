บล็อก ClickUp
แบบฟอร์มขอบเขตงานฟรีสำหรับ Google Docs

Uma Kelath
Uma KelathStaff Content Editor
30 กันยายน 2568

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับขอบเขตเป็นหนึ่งในวิธีที่รวดเร็วที่สุดที่ทำให้โครงการตกต่ำลง บางทีลูกค้าอาจคาดหวังการแก้ไขสามครั้ง แต่ทีมของคุณได้ตั้งงบประมาณไว้เพียงครั้งเดียว ชีวิตของผู้จัดการโครงการจึงอาจดูเหมือนดังนี้:

ขอบเขตของงาน Meme
แหล่งที่มา

แบบฟอร์มขอบเขตงานช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น มันทำงานเป็นเอกสารที่มีชีวิตซึ่งง่ายต่อการแก้ไข, แชร์, และปรับให้เหมาะกับโครงการใด ๆ

ในคู่มือนี้ เราจะสำรวจเทมเพลตขอบเขตงานฟรีใน Google Docs ที่คุณสามารถเริ่มใช้ได้ทันที หากคุณกำลังมองหาตัวเลือกที่เชื่อมต่อและปรับแต่งได้มากขึ้น ลองพิจารณาสำรวจเทมเพลตClickUpที่สามารถผสานรวมเข้ากับโครงการของคุณได้โดยตรง

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มขอบเขตงานของ Google Docs ดี?

นี่คือสิ่งที่คุณควรระวังในเทมเพลตขอบเขตงาน(SOW)ของGoogle Docs:

  • กำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ของโครงการ: ระบุอย่างชัดเจนว่าโครงการจะบรรลุอะไรและคาดหวังผลลัพธ์อะไรบ้าง
  • กำหนดกรอบเวลาของโครงการ: เพิ่มจุดสำคัญและกำหนดวันครบกำหนดเพื่อติดตามความคืบหน้า
  • มอบหมายบทบาทและความรับผิดชอบ: ชี้แจงความรับผิดชอบและบทบาทในโครงการสำหรับทุกงานหรือผลลัพธ์ที่ต้องส่งมอบ
  • สรุปรายละเอียดงบประมาณ: จัดสรรค่าใช้จ่ายและทรัพยากรโดยประมาณเพื่อความโปร่งใส
  • รายการเกณฑ์การยอมรับ: กำหนดวิธีการวัดและอนุมัติความสำเร็จ
  • โครงสร้างเนื้อหาที่มีส่วนต่าง ๆ: ใช้หัวข้อ, ตาราง, หรือรายการเพื่อความชัดเจนและการนำทาง
  • ประวัติเวอร์ชันของเอกสาร: ติดตามการเปลี่ยนแปลงของเอกสารและรักษาความรับผิดชอบ

แบบฟอร์มขอบเขตของงานในภาพรวม

นี่คือตารางสรุปสำหรับแม่แบบขอบเขตงานทั้งหมดที่ระบุไว้ในบล็อก:

ชื่อเทมเพลตลิงก์แม่แบบเหมาะสำหรับคุณสมบัติที่ดีที่สุดรูปแบบภาพ
แบบฟอร์มขอบเขตของงาน โดย HubSpotดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีมการตลาด, หน่วยงานบริการลูกค้าส่วนการยกเว้น, จุดสำคัญ, การแยกค่าใช้จ่าย, รูปแบบที่ยืดหยุ่นGoogle Docs, Word, PDF
แบบฟอร์มขอบเขตงานโครงการ โดย Template.Netดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ธุรกิจขนาดเล็ก, เอเจนซี่วัตถุประสงค์, ผลลัพธ์, ระยะเวลา, สามารถพิมพ์ได้, มีแบรนด์Google Docs, Word, PDF
แบบฟอร์มขอบเขตงานด้านไอที โดย Template.Netดาวน์โหลดเทมเพลตนี้แผนกไอที, ผู้รับเหมาคำนิยามของคำศัพท์, ช่องข้อตกลงอย่างเป็นทางการ, และรูปแบบที่สามารถปรับเปลี่ยนได้Google Docs, Word, Apple Pages
แบบฟอร์มคำชี้แจงงานมืออาชีพ โดย GooDocsดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, นายจ้างตารางการทำงาน, ค่าตอบแทน, การลา, สัญญาGoogle Docs
แบบฟอร์มคำชี้แจงขอบเขตโครงการ โดย ManyRequestsดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ทีมบริการ, ฟรีแลนซ์ขอบเขต, ผลลัพธ์, เงื่อนไขการชำระเงิน, การลงนามดิจิทัลGoogle Docs, Word, PDF
แบบฟอร์มขอบเขตงานของผู้รับเหมาโดย WordLayoutsดาวน์โหลดเทมเพลตนี้บริษัทก่อสร้าง, ผู้รับเหมาสถานที่ตั้ง, การปฏิบัติตามข้อกำหนด, ภาคผนวก, การควบคุมคุณภาพGoogle Docs, Word
แบบฟอร์มขอบเขตงานสำหรับกิจกรรม โดย WordLayoutsดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ผู้วางแผนงาน, ผู้ประสานงานวัตถุประสงค์, การตลาด, ความเสี่ยง, การประเมินผล, ภาคผนวกGoogle Docs, Word
แบบฟอร์มขอบเขตโครงการ โดย Scribdดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ผู้จัดการโครงการเป้าหมายที่สามารถวัดได้, การสื่อสาร, และเกณฑ์การยอมรับGoogle Docs, DOCX, PDF, TXT
เทมเพลตขอบเขตงาน ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้จัดการโครงการ, ทีมที่ติดต่อประสานงานกับลูกค้าฟิลด์ที่กำหนดเอง, มุมมองหลายแบบ, การอัปเดตแบบเรียลไทม์ClickUp Doc, แผนงาน Gantt, รายการ, ปฏิทิน
เทมเพลตแผนการจัดการขอบเขตของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้จัดการโครงการ, PMOการติดตามการเปลี่ยนแปลง, คำเตือนเกี่ยวกับความพึ่งพา, การติดแท็กClickUp Doc, รายการ
เทมเพลตขอบเขตงานกระดานไวท์บอร์ด ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมสร้างสรรค์, ที่ปรึกษาการทำแผนที่ภาพ การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และการแปลงบันทึกให้เป็นงานClickUp Whiteboard
เทมเพลตขอบเขตงานเว็บไซต์ ClickUpรับเทมเพลตฟรีเอเจนซี่เว็บไซต์, ฟรีแลนซ์สถานะที่กำหนดเอง, การจัดเก็บสินทรัพย์, ระบบอัตโนมัติClickUp Doc, รายการ
เทมเพลตขอบเขตงานสำหรับแอป ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้จัดการผลิตภัณฑ์, ทีมพัฒนารายการคุณสมบัติ, ข้อมูลทางเทคนิค, และการฝังไฟล์ClickUp Doc, รายการ
แม่แบบคำชี้แจงงานของ ClickUpรับเทมเพลตฟรีหน่วยงาน, ที่ปรึกษา, ทีมกฎหมายการติดตามสถานะ, ข้อกำหนดในสัญญา, การติดแท็กคลิกอัพ ด็อก
เทมเพลตข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ, หัวหน้าโครงการไทม์ไลน์, ทรัพยากร, หน้าลายเซ็น, และการร่วมมือคลิกอัพ ด็อก
เทมเพลตไวท์บอร์ดสำหรับข้อเสนอโครงการ ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมพัฒนาธุรกิจ, ที่ปรึกษาข้อเสนอในรูปแบบภาพ, ช่องว่างสำหรับงบประมาณ/ผลตอบแทนจากการลงทุน, ป้ายกำกับความสำคัญClickUp Whiteboard
เทมเพลตข้อตกลงขอบเขตงานบริการ ClickUpรับเทมเพลตฟรีผู้ให้บริการ, หน่วยงานส่วนการชำระเงิน, ป้ายสถานะ, ความคิดเห็นคลิกอัพ ด็อก
เทมเพลตผลลัพธ์โครงการ ClickUpรับเทมเพลตฟรีทีมข้ามสายงาน, ผู้นำเหตุการณ์สำคัญ, ความสัมพันธ์, มุมมองแกนต์ClickUp Doc, แผนงาน Gantt, รายการ
เทมเพลตแผนงาน ClickUpรับเทมเพลตฟรีหัวหน้าทีม, ผู้จัดการโครงการสถานะที่กำหนดเอง, สุขภาพของตารางเวลา, และการติดตามความพยายามClickUp Doc, รายการ

เทมเพลตขอบเขตงานของ Google Docs

นี่คือเทมเพลต SOW ที่สามารถแก้ไขได้บางส่วนซึ่งเหมาะกับความต้องการของโครงการของคุณ 🚀

1. แบบฟอร์มขอบเขตของงานโดย HubSpot

แบบฟอร์มขอบเขตงาน Google Docs โดย HubSpot: รูปแบบที่สะอาดพร้อมสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อความชัดเจนในข้อตกลงโครงการ
ผ่านทางHubspot

นี่คือแม่แบบเอกสารที่พร้อมใช้งาน ซึ่งรวบรวมรายละเอียดสำคัญทุกประการของโครงการก่อนเริ่มต้น โดยครอบคลุมพื้นฐานของโครงการและระบุอย่างชัดเจนว่าจะส่งมอบอะไรบ้าง

เริ่มต้นด้วยการเพิ่มรายละเอียดโครงการหลัก เช่น ชื่อโครงการ สถานที่ วิธีการส่งมอบ และผู้รับผิดชอบ จากนั้นอธิบายขอบเขตของงานด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ตามด้วยการแจกแจงรายการผลลัพธ์ที่ต้องส่งมอบ

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • รวมพื้นที่เฉพาะสำหรับการยกเว้น ป้องกันการขยายขอบเขตงานโดยไม่ตั้งใจ
  • จัดระเบียบเหตุการณ์สำคัญควบคู่กับวันที่ส่งมอบ
  • ให้รายละเอียดค่าใช้จ่ายสำหรับแรงงาน วัสดุ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของโครงการ
  • ใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงใน Microsoft Word, PDF และ Google Docs เพื่อความยืดหยุ่นในการแก้ไขและแบ่งปัน

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดและเอเจนซี่บริการลูกค้าที่ต้องการบันทึกผลงานที่ต้องส่งมอบ ข้อยกเว้น และค่าใช้จ่ายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความคาดหวังที่ไม่ตรงกัน

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ก่อนเริ่มดำเนินการจริง สิ่งสำคัญคือการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างทีมและลูกค้า โดยการได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการต่อขอบเขตงานพื้นฐานของคุณ

ฐานข้อมูลเบื้องต้นนี้ประกอบด้วยสามส่วน ได้แก่ คำแถลงขอบเขตโครงสร้างการแบ่งงาน ( WBS) และพจนานุกรม WBS ซึ่งทั้งหมดนี้ร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ผลลัพธ์ที่ต้องส่งมอบ สิ่งที่ไม่รวม ทรัพยากร ระยะเวลา และอื่นๆ

2. แม่แบบขอบเขตงานโครงการโดย Template.Net

แบบฟอร์มขอบเขตของงานโดย Template.Net: โครงสร้างเอกสารอย่างเป็นทางการเพื่อความชัดเจนในความคาดหวังของลูกค้า
ผ่านทางTemplate.Net

เทมเพลตนี้ออกแบบมาเพื่อให้สามารถปรับแต่งได้อย่างรวดเร็วในขณะที่ยังคงรายละเอียดสำคัญของโครงการทั้งหมดในรูปแบบที่สะอาดและสามารถพิมพ์ได้ เมื่อเปิดขึ้นมาจะมีพื้นที่สำหรับโลโก้บริษัทของคุณและชื่อโครงการเพื่อให้คุณสามารถปรับให้เข้ากับสไตล์แบรนด์ของคุณได้ตั้งแต่เริ่มต้น

นอกจากนี้แบบแผนขอบเขตโครงการที่มีดีไซน์ใช้งานง่ายช่วยให้ทีมสามารถปรับแต่งส่วนต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น วัตถุประสงค์ ขอบเขต และสิ่งที่ต้องส่งมอบ ซึ่งช่วยให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกันตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเสร็จสิ้นโครงการ

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ, ผลลัพธ์ที่ต้องการ, และกรอบเวลาตั้งแต่เริ่มต้น
  • ลดการขยายขอบเขตงานโดยไม่จำเป็นโดยการกำหนดขอบเขตและความคาดหวังไว้ล่วงหน้า
  • ปรับปรุงความรับผิดชอบด้วยการกำหนดบทบาทและหน้าที่อย่างชัดเจน
  • พิมพ์แบบฟอร์มสำหรับอ้างอิงในสถานที่หรือสำหรับการลงทะเบียนลูกค้าใหม่

📌 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจขนาดเล็กและเอเจนซี่ที่ต้องการเอกสารขอบเขตงานที่สามารถปรับแบรนด์และพิมพ์ได้ สำหรับการตรวจสอบและอนุมัติจากลูกค้าอย่างรวดเร็ว

3. แม่แบบขอบเขตงานด้านไอทีโดย Template. Net

ตัวอย่างแบบฟอร์มขอบเขตงานด้านไอทีโดย Template.Net: รายละเอียดทางเทคนิคที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ถูกต้องแม่นยำ
ผ่านทางTemplate.Net

เทมเพลต SOW จาก Template.net นี้ถูกออกแบบมาเพื่อรวบรวมรายละเอียดทางเทคนิคและการบริหารจัดการของโครงการ IT ในเอกสารที่มีโครงสร้างชัดเจน เริ่มต้นด้วยส่วน คำนิยาม เพื่อชี้แจงคำศัพท์ทางเทคนิคตั้งแต่ต้น เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันในคำศัพท์ที่ใช้

คุณสามารถแก้ไขได้โดยใช้ Microsoft Word, Google Docs หรือ Apple Pages และปรับแต่งด้วยข้อมูลการจัดการโครงการของคุณเองก่อนแชร์หรือพิมพ์

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • จัดระเบียบรายละเอียดด้วยพื้นที่ที่มีโครงสร้างสำหรับชื่อโครงการ ภาพรวม ขอบเขต กำหนดการ และการจัดการ
  • บันทึกชื่อผู้รับเหมาและผู้ให้การรับรองในช่องที่กำหนดไว้สำหรับข้อตกลงอย่างเป็นทางการ
  • ปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับโครงการไอทีทุกประเภท ตั้งแต่การอัปเกรดโครงสร้างพื้นฐานไปจนถึงการติดตั้งซอฟต์แวร์
  • พิมพ์และแชร์เทมเพลตได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้เหมาะสมกับทั้งกระบวนการทำงานแบบดิจิทัลและแบบพบปะกัน

📌 เหมาะสำหรับ: แผนกไอทีและผู้รับเหมาที่จัดการโครงการทางเทคนิคที่ต้องการความชัดเจนในคำนิยาม, การปฏิบัติตามข้อกำหนด, และข้อตกลงอย่างเป็นทางการ.

4. แบบฟอร์มคำชี้แจงการทำงานอย่างมืออาชีพ โดย GooDocs

แบบฟอร์มคำชี้แจงงานมืออาชีพโดย GooDocs: รูปแบบง่ายสำหรับการร่างแรกอย่างรวดเร็วและการตั้งค่าโครงการ
ผ่านทางGooDocs

แทนที่จะรวบรวมข้อตกลงจากศูนย์ขึ้นมาใหม่ เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณจัดระเบียบรายละเอียดการทำงานทุกอย่างไว้ในเอกสารเดียว คุณสามารถกำหนดตารางการทำงานที่ชัดเจนโดยใช้ตารางเวลาประจำสัปดาห์ที่มีอยู่ในตัว จากนั้นระบุค่าตอบแทนอย่างชัดเจนในส่วนที่แยกไว้สำหรับเงินเดือน ความถี่ในการจ่ายเงิน ค่าใช้จ่าย นโยบายการลา และค่าล่วงเวลา

🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้

  • สรุปขอบเขตความคุ้มครองค่าใช้จ่าย สิทธิการลา และอัตราค่าล่วงเวลาในส่วนที่ระบุไว้โดยเฉพาะ
  • ปรับแต่งทุกส่วนให้ตรงกับโครงการหรือข้อกำหนดการจ้างงานของคุณอย่างแม่นยำ
  • ใช้เป็นสัญญาการทำงานและเอกสารอ้างอิงเพื่อความชัดเจนอย่างต่อเนื่อง

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและนายจ้างที่ต้องการเอกสารในรูปแบบสัญญาที่มีตารางการทำงาน โครงสร้างการจ่ายเงิน และรายละเอียดนโยบาย

🧠 เกร็ดความรู้: คำว่า'Work Breakdown Structure'มักออกเสียงว่า 'เว็บส์' ซึ่งฟังดูเชื่อมโยงกันเหมือนกับโครงการที่มันจัดระเบียบอยู่

5. แบบฟอร์มคำชี้แจงขอบเขตโครงการ โดย ManyRequests

แบบฟอร์มคำชี้แจงขอบเขตโครงการโดย ManyRequests: พร้อมสำหรับการทำงานร่วมกันเพื่อเชิญสมาชิกทีมให้แสดงความคิดเห็น
ผ่านทางManyRequests

เทมเพลตนี้โดย ManyRequests ช่วยให้ทุกคน ตั้งแต่ลูกค้าไปจนถึงสมาชิกในทีม ทราบอย่างชัดเจนว่าอะไรรวมอยู่ในขอบเขตงานของคุณ (และอะไรไม่รวมอยู่)

มันทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสำหรับการจัดแนว การอนุมัติ และการป้องกันความเข้าใจผิด ด้วยเทมเพลตคำชี้แจงขอบเขตโครงการนี้คุณจะประหยัดเวลา รักษาโครงการให้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง และสร้างความไว้วางใจที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกับลูกค้า

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • กรอกขอบเขต, ผลลัพธ์ที่ต้องการ, และระยะเวลาด้วยส่วนที่เตรียมไว้แล้ว
  • แก้ไขเงื่อนไขการชำระเงินและรายละเอียดการออกใบแจ้งหนี้เพื่อให้ข้อตกลงค่าธรรมเนียมชัดเจน
  • กำหนดจังหวะการสื่อสารและช่องทางการให้ข้อเสนอแนะ
  • ปรับปรุงกระบวนการอนุมัติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยการแบ่งปันข้อมูลแบบดิจิทัล การลงนามรับรองจากลูกค้า และการติดตามการแก้ไข

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมที่ให้บริการและฟรีแลนซ์ที่ต้องการรวบรวมขอบเขตงาน, ระยะเวลากำหนด, และเงื่อนไขการชำระเงินไว้ในเอกสารที่นำเสนอให้กับลูกค้า

6. แม่แบบขอบเขตงานของผู้รับเหมาโดย WordLayouts

แบบฟอร์มขอบเขตงานของผู้รับเหมาโดย WordLayouts: กรอบงานที่สามารถแก้ไขได้พร้อมการปรับปรุงตามความต้องการของลูกค้า
ผ่านทางWordLayouts

เทมเพลตนี้จะนำผู้รับเหมาผ่านทุกขั้นตอนที่จำเป็นในการกำหนดและสื่อสารขอบเขตของโครงการอย่างชัดเจน ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่พื้นหลังของโครงการและวัตถุประสงค์ ไปจนถึงสถานที่ตั้ง รายละเอียดของสิ่งที่รวมและไม่รวม กำหนดเวลาของเหตุการณ์สำคัญ และเกณฑ์การยอมรับ

คุณยังได้รับส่วนที่แข็งแกร่งสำหรับตำแหน่งที่ตั้งของเว็บไซต์ (หลักและรอง), เงื่อนไขการชำระเงิน, โปรโตคอลการปฏิบัติตาม, ภาคผนวก, และอื่น ๆ

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • วางแผนสถานที่หลักและรองเพื่อจัดการกับข้อพิจารณาด้านโลจิสติกส์และทรัพยากร
  • จัดทำเอกสารมาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • สรุปขั้นตอนการควบคุมคุณภาพเพื่อรักษามาตรฐานฝีมือการทำงาน
  • เพิ่มภาคผนวกหรือเอกสารประกอบโดยตรงลงในเทมเพลตเพื่อให้บริบทสมบูรณ์

📌 เหมาะสำหรับ: บริษัทก่อสร้างหรือผู้รับเหมาและทีมงานภาคสนามที่ต้องระบุรายละเอียดของสถานที่โครงการ มาตรการการปฏิบัติตามข้อกำหนด ระยะเวลา และเกณฑ์การยอมรับตลอดวงจรชีวิตของโครงการ

7. แม่แบบขอบเขตงานสำหรับกิจกรรมโดย WordLayouts

แม่แบบขอบเขตงานสำหรับกิจกรรม Google Docs โดย WordLayouts: การออกแบบที่เป็นระเบียบเพื่อจัดการรายละเอียดกิจกรรมที่คุณสามารถดาวน์โหลดได้
ผ่านทางWordLayouts

เทมเพลตนี้โดย WordLayouts มอบเอกสารที่มีโครงสร้างให้กับผู้จัดการอีเวนต์เพื่อบันทึกทุกรายละเอียดของงานก่อนดำเนินการจริง มีส่วนที่ชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์ รายละเอียดงาน บุคลากรและความรับผิดชอบ อุปกรณ์และวัสดุ และอื่นๆ อีกมากมาย ช่วยให้ผู้วางแผนอีเวนต์สามารถกำหนดขอบเขตของงานได้อย่างครอบคลุมและสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนร่วมกันกับลูกค้า

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • กำหนดวัตถุประสงค์ของงานโดยมีพื้นที่สำหรับระบุผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ เช่น เป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วม หรือข้อผูกพันในการสนับสนุน
  • สรุปกลยุทธ์การตลาดและการส่งเสริมการขายพร้อมช่องทางที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรมที่วางแผนไว้
  • เพิ่มวิธีการประเมินผล, กระบวนการรวบรวมข้อมูลตอบกลับ, และตัวชี้วัดเพื่อวัดความสำเร็จของกิจกรรม
  • บันทึกความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นพร้อมแผนสำรองสำหรับแต่ละสถานการณ์ ตั้งแต่การหยุดชะงักจากสภาพอากาศไปจนถึงปัญหาจากผู้ขาย

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้วางแผนงานและประสานงานที่จัดการโครงการที่มีงานด้านโลจิสติกส์มาก ซึ่งต้องมีการบันทึกวัตถุประสงค์ การส่งเสริมการขาย และความเสี่ยงต่างๆ

🔍 คุณรู้หรือไม่? ก่อนที่ WBS จะเป็นที่นิยม ความล้มเหลวของโครงการส่วนใหญ่ถูกคิดว่าจะเกิดขึ้นในตอนท้าย แต่การวิจัยในทศวรรษ 1990เปิดเผยว่าโครงการมักจะล้มเหลวในช่วงเริ่มต้นเนื่องจากการวางแผนที่ไม่ดีและการกำหนดขอบเขตที่ไม่ชัดเจน

8. แม่แบบขอบเขตโครงการโดย Scribd

แม่แบบขอบเขตโครงการโดย Scribd: แม่แบบที่ยืดหยุ่นสำหรับการวางแผนโครงการที่มีโครงสร้างและการจัดแนวกับลูกค้า
ผ่านทางScribd

เทมเพลต Scribd นี้มีรูปแบบที่สะอาดตาและชัดเจนในการกำหนดสิ่งที่ต้องทำ เริ่มต้นด้วยพื้นที่สำหรับคำแนะนำสำคัญและบันทึกการประชุมเริ่มต้น โครงการจากนั้นเข้าสู่ตารางที่มีโครงสร้างซึ่งรวบรวมรายละเอียดที่สำคัญที่สุดของโครงการของคุณ

มีให้ในรูปแบบที่สามารถแก้ไขได้ เช่น DOCX, PDF หรือ TXT ซึ่งมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะเข้ากับกระบวนการทำงานปัจจุบันของคุณได้ คุณสามารถนำเข้าเอกสารไปยัง Google Docs หรือแชร์กับผู้ร่วมงานผ่าน Scribd ได้อีกด้วย

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • กรอกผลลัพธ์ที่ต้องการพร้อมเป้าหมายที่สามารถวัดได้เพื่อเป็นแนวทางในการคาดหวังของงานที่ส่งมอบ
  • กำหนดความต้องการในการสื่อสาร รวมถึงช่องทางการสื่อสาร ความถี่ และผู้รับผิดชอบ
  • ระบุเกณฑ์การยอมรับพร้อมตัวชี้วัดหรือเงื่อนไขที่ชัดเจนสำหรับการอนุมัติโครงการ
  • ขยายส่วนหรือแทรกแถวเพื่อปรับแบบฟอร์มให้เหมาะกับขนาดหรือความซับซ้อนของโครงการ

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการที่ต้องการโครงสร้างที่ยืดหยุ่นสำหรับการบันทึกขอบเขต ระยะเวลา และความคาดหวังในการสื่อสารระหว่างทีม

ข้อจำกัดในการใช้เทมเพลตขอบเขตงานของ Google Docs

เทมเพลตขอบเขตงานของ Google Docs มอบความสะดวกสบายและการเข้าถึงที่ง่ายดาย อย่างไรก็ตาม เทมเพลตเหล่านี้ยังมีข้อจำกัดที่สำคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดความท้าทายในการบริหารโครงการ:

  • ข้อจำกัดในการจัดรูปแบบ: ขาดเครื่องมือการจัดรูปแบบขั้นสูงเมื่อเทียบกับโปรแกรมประมวลผลคำบนเดสก์ท็อป ทำให้การสร้างรูปแบบเอกสารที่ซับซ้อนเป็นเรื่องท้าทาย
  • ความเป็นไปได้ของการละเมิดความปลอดภัย: อินเทอร์เฟซการแชร์ของมันอาจนำไปสู่การเปิดเผยเอกสารที่มีความละเอียดอ่อนโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งอาจทำให้ขอบเขตของโครงการที่เป็นความลับตกอยู่ในความเสี่ยง
  • การบังคับใช้เทมเพลตที่อ่อนแอ: ต่างจากเครื่องมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ Google Docs ไม่บังคับใช้มาตรฐานของเทมเพลต (เช่น ช่องข้อมูลที่จำเป็น) ทำให้ความสม่ำเสมอเป็นเรื่องยากในเอกสารที่มีขอบเขตต่างกันหลายฉบับ
  • ความสับสนเกี่ยวกับเวอร์ชันของเอกสาร: แม้ว่าจะมีประวัติเวอร์ชันอยู่ แต่การเปรียบเทียบเวอร์ชัน การติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างแม่นยำ หรือการย้อนกลับไปใช้ร่างที่ได้รับการอนุมัติเฉพาะเวอร์ชันอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก
  • ปัญหาการจัดรูปแบบข้ามแพลตฟอร์ม: การนำเข้าหรือส่งออกไฟล์ไปยังรูปแบบเช่น MS Word อาจทำให้การจัดรูปแบบผิดเพี้ยน เกิดปัญหาการจัดรูปแบบ และลบโครงสร้าง

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้กฎ WBS8-80 ซึ่งระบุว่างานแต่ละชิ้นควรใช้เวลาไม่เกิน 8 ชั่วโมงและไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมงในการทำให้เสร็จ วิธีนี้จะช่วยให้งานในโครงการสามารถจัดการได้โดยไม่หนักเกินไปหรือคลุมเครือ

ทางเลือกสำหรับเทมเพลตขอบเขตงานของ Google Docs

เมื่อคุณต้องการกระบวนการทำงานแบบเรียลไทม์ การปรับแต่งอย่างลึกซึ้ง และการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ ทั้งหมดในแพลตฟอร์ม AI สำหรับการทำงานเดียวClickUpก้าวขึ้นมาเป็นมากกว่าซอฟต์แวร์จัดการงานทั่วไป

นี่คือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้รวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังมีระบบเทมเพลตที่แข็งแกร่ง (มากกว่า 1,000 แบบ) ที่เชื่อมโยงทุกองค์ประกอบของวงจรชีวิตโครงการของคุณโดยตรง

นี่คือตัวอย่างเทมเพลตขอบเขตงานในClickUp ที่เราแนะนำมากที่สุด

1. แม่แบบขอบเขตงานของ ClickUp

เทมเพลตขอบเขตงาน ClickUp: กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ผลลัพธ์ที่ต้องการ และกรอบเวลาอย่างชัดเจน
รับเทมเพลตฟรี
วางแผนขั้นตอนโครงการและกำหนดงานพร้อมกรอบเวลาด้วยเทมเพลตขอบเขตงานของ ClickUp

แม่แบบขอบเขตงานของ ClickUpช่วยให้คุณกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และผลลัพธ์ของโครงการไว้ในเอกสารเดียวอย่างเป็นระบบ โดยถูกออกแบบมาเป็นส่วนหนึ่งของClickUp Docs ทำให้คุณสามารถอัปเดตข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ เชื่อมโยงกับงานต่าง ๆ ได้โดยตรง และมั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะได้รับข้อมูลแผนงานเดียวกัน

เมื่อคุณได้กำหนดขอบเขตแล้ว คุณสามารถเชื่อมต่อกับไทม์ไลน์ รายการงาน และการอัปเดตอัตโนมัติได้ทันที ด้วยวิธีนี้ ความคืบหน้าจะดำเนินไปข้างหน้าโดยไม่ต้องตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpสำหรับงบประมาณ จุดตรวจสอบการอนุมัติ หรือการจัดสรรทรัพยากร เพื่อให้ผู้ตัดสินใจมองเห็นภาพรวมได้อย่างครบถ้วน
  • สลับระหว่างมุมมอง ClickUpต่างๆ เช่น แผนงาน Gantt, ปริมาณงาน, ปฏิทิน หรือรายการ เพื่อติดตามความคืบหน้าจากมุมมองที่หลากหลาย
  • บันทึกและแชร์การอัปเดตด้วยภาพด้วยเครื่องมือบันทึกหน้าจอในตัวและเครื่องมือแก้ไขแบบร่วมมือ

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการและทีมที่ต้องติดต่อกับลูกค้า ซึ่งต้องการโครงร่างที่ชัดเจนเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลลัพธ์ที่ต้องส่งมอบ และกรอบเวลา

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: เทมเพลตเหล่านี้ดีที่สุดอย่างแท้จริงเพราะทำงานร่วมกับผู้ช่วย AI ในตัวแพลตฟอร์มClickUp Brain ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วย AI Writer for Work ของ ClickUp Brain คุณสามารถสร้าง SOW ที่สมบูรณ์พร้อมวัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ และกำหนดเวลาได้ภายในไม่กี่วินาที

ให้ ClickUp Brain จัดทำร่าง SOW ที่สอดคล้องกับบริบทหรือเอกสารอื่นๆ ในโทนเสียงที่ต้องการ

นี่คือตัวอย่างคำถามที่คุณสามารถลองใช้ได้:

  • ร่างขอบเขตงานสำหรับโครงการออกแบบเว็บไซต์ใหม่ รวมถึงวัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และเป้าหมายสำคัญ
  • สร้างขอบเขตของงานสำหรับการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ครอบคลุมฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และโปรโตคอลด้านความปลอดภัย
  • สร้างขอบเขตของงานสำหรับแคมเปญการตลาดพร้อมกำหนดระยะเวลา, ตัวชี้วัดความสำเร็จ, และความรับผิดชอบหลัก

2. แม่แบบแผนการจัดการขอบเขตของ ClickUp

เทมเพลตแผนการจัดการขอบเขตของ ClickUp: จัดระเบียบขอบเขตของโครงการ เป้าหมาย และมาตรการควบคุม
รับเทมเพลตฟรี
จัดการการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานได้ทันทีด้วยเทมเพลตแผนการจัดการขอบเขตงานของ ClickUp

เทมเพลตแผนการจัดการขอบเขตของ ClickUpมอบวิธีการที่มีโครงสร้างให้คุณในการกำหนดอย่างชัดเจนว่าอะไรอยู่ใน (และไม่อยู่ใน) โครงการของคุณ เพื่อให้ทุกคนมีความคาดหวังที่สอดคล้องกัน

มันถูกสร้างขึ้นเพื่อการติดตามขอบเขตงานอย่างใกล้ชิด เมื่อโครงการมีการเปลี่ยนแปลงคุณสามารถติดตามความคืบหน้าตามข้อกำหนดเดิม ระบุการเปลี่ยนแปลงเพื่อขออนุมัติ และเห็นผลกระทบของการปรับเปลี่ยนต่อกำหนดเวลาหรืองบประมาณได้ทันที

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขอบเขต เช่น แหล่งที่มาของการเปลี่ยนแปลง, ผลกระทบต่อกำหนดเวลา, และผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย
  • ตั้งค่าคำเตือนการพึ่งพาเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงขอบเขตไม่ทำให้เส้นทางสำคัญของคุณเสียหายโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • จัดระเบียบและค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตได้รวดเร็วขึ้นด้วยการติดแท็กสำหรับงานที่ต้องส่งมอบ

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการและผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ (PMO) ที่ดูแลโครงการที่มีความซับซ้อน มีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานบ่อยครั้ง และต้องการเอกสารที่จัดโครงสร้างอย่างเป็นระบบและการอนุมัติอย่างเป็นทางการ

3. แม่แบบขอบเขตงานกระดานไวท์บอร์ด ClickUp

เทมเพลตขอบเขตงานของ ClickUp Whiteboard: กำหนดขอบเขตงานอย่างชัดเจนด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบลากและวาง
รับเทมเพลตฟรี
ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เพื่อจัดการส่วนต่าง ๆ ของโครงการที่เปลี่ยนแปลงได้ด้วยเทมเพลตไวท์บอร์ดขอบเขตโครงการของ ClickUp

วางแผนขอบเขตโครงการของคุณอย่างชัดเจนด้วยClickUp Project Scope Whiteboard Template ด้วยเทมเพลตนี้ ทีมงานของคุณสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนกระดานดิจิทัลที่ใช้ร่วมกัน เพิ่มไอเดีย จัดระเบียบรายละเอียด และแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นชิ้นงานที่สามารถดำเนินการได้

แบบฟอร์มขอบเขตงานนี้ถูกสร้างขึ้นล่วงหน้าพร้อมส่วนเฉพาะสำหรับสมมติฐาน เหตุผลสนับสนุน วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ที่คาดหวัง เพื่อให้คุณสามารถเริ่มวางแผนได้ทันทีโดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • แปลงบันทึกบนไวท์บอร์ดเป็นงานที่สามารถติดตามได้พร้อมผู้รับผิดชอบและกำหนดเวลา
  • จัดหมวดหมู่รายละเอียดขอบเขตโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับงบประมาณ, ความพึ่งพา, หรือข้อกำหนดการอนุมัติ
  • รักษาแรงผลักดันด้วยการตอบสนองความคิดเห็นที่ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถส่งสัญญาณการอนุมัติหรือแสดงความกังวลได้อย่างรวดเร็ว
  • แยกงานที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยที่ซ้อนกันและมอบหมายให้กับเจ้าของหลายคนเพื่อดำเนินการโครงการร่วมกัน

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมสร้างสรรค์และที่ปรึกษาที่ต้องการวางแผนขอบเขตงานแบบภาพในเวิร์กช็อปหรือการประชุมเริ่มต้น ก่อนที่จะกำหนดรายละเอียดเป็นงานเฉพาะ

📮 ClickUp Insight: 16% ของผู้จัดการประสบปัญหาในการรวมการอัปเดตจากหลายเครื่องมือให้เป็นมุมมองที่สอดคล้องกัน เมื่อการอัปเดตกระจัดกระจาย คุณจะใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลมากขึ้นและมีเวลาในการนำทีมน้อยลง

ผลลัพธ์คืออะไร? ภาระงานด้านการบริหารที่ไม่จำเป็น ข้อมูลเชิงลึกที่พลาดไป และความไม่สอดคล้องกันด้วยพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรของ ClickUp ผู้จัดการสามารถรวมงาน เอกสาร และการอัปเดตต่างๆ ไว้ในที่เดียว ลดงานที่ไม่จำเป็นและเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่สุดได้ทันทีเมื่อต้องการ

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: รวมผู้เชี่ยวชาญ 200 คนไว้ในพื้นที่ทำงาน ClickUp เดียว โดยใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้และการติดตามเวลา เพื่อลดค่าใช้จ่ายและปรับปรุงเวลาในการส่งมอบงานในหลายสถานที่

4. แม่แบบขอบเขตงานเว็บไซต์ ClickUp

เทมเพลตขอบเขตงานเว็บไซต์ ClickUp: สรุปงาน ผลลัพธ์ และกำหนดเวลาสำหรับโครงการเว็บไซต์
รับเทมเพลตฟรี
ประมาณกรอบเวลา, มอบหมายงาน, และติดตามความคืบหน้าด้วยเทมเพลตขอบเขตงานเว็บไซต์ของ ClickUp

เทมเพลตขอบเขตงานเว็บไซต์ของ ClickUpช่วยให้ทีมมีแผนงานที่ชัดเจนสำหรับโครงการเว็บไซต์ ช่วยให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด รวมถึงนักออกแบบ นักพัฒนา และลูกค้า มีความเข้าใจตรงกันในวัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่ต้องการ ระยะเวลา และงานที่ต้องดำเนินการ

นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับคำแนะนำในตัวสำหรับส่วนที่ยาก เช่น การกำหนดวัตถุประสงค์และปัญหา หรือการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • ติดตามแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยสถานะที่กำหนดเองใน ClickUpเช่น ร่างออกแบบ, รออนุมัติจากลูกค้า, พัฒนา, ตรวจสอบคุณภาพ, และ เปิดตัว
  • บันทึกข้อมูลเฉพาะของโครงการ เช่น ราคา, ข้อยกเว้น, และวันที่เริ่มใช้งาน โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อให้ลูกค้าเห็นได้อย่างชัดเจน
  • จัดเก็บสินทรัพย์สร้างสรรค์ทั้งหมด, wireframes, และสัญญาไว้ในที่เดียวด้วยการแนบไฟล์แบบเอกสาร
  • ทำให้การอัปเดตสถานะ การแจ้งเตือนวันครบกำหนด หรือการแจ้งเตือนลูกค้าเป็นอัตโนมัติด้วยClickUp Automation

📌 เหมาะสำหรับ: เอเจนซี่ออกแบบเว็บไซต์, ฟรีแลนซ์, และทีมการตลาดดิจิทัลที่ต้องการกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนกับลูกค้าเกี่ยวกับขั้นตอนของโครงการ, ระยะเวลา, และสิ่งที่ไม่ได้รวมอยู่

🎥 รับชม: ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถทำให้พื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณเป็นอัตโนมัติด้วยClickUp Agents:

5. แม่แบบขอบเขตงานสำหรับแอป ClickUp

เทมเพลตขอบเขตงานสำหรับแอป ClickUp: วางแผนหมุดหมายและข้อกำหนดของขอบเขตการพัฒนาแอปอย่างละเอียด
รับเทมเพลตฟรี
บันทึกการเดินผ่านอย่างรวดเร็วของขั้นตอนการใช้งานแอปภายในเทมเพลตโครงร่างขอบเขตของแอป ClickUp

สรุปวิสัยทัศน์ ฟังก์ชันการทำงาน และแผนการสร้างแอปของคุณด้วยเทมเพลต ClickUp App Scope Outline จากฟังก์ชันหลักไปจนถึงกรณีพิเศษ เทมเพลตนี้ออกแบบมาเพื่อจับภาพทั้งภาพรวมและรายละเอียดที่วิศวกร นักออกแบบ และลูกค้าต้องการเพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน

มันมีส่วนที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับวัตถุประสงค์, รายการคุณสมบัติ, เรื่องราวของผู้ใช้, และความต้องการของทรัพยากร คู่มือแบบก้าวต่อก้าวนี้จะพาคุณผ่านกระบวนการบันทึกทุกอย่างตั้งแต่ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคไปจนถึงกำหนดการPLOYMENT

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • ติดตามแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาแอปด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น การออกแบบโครงร่าง, การสร้างต้นแบบ, การทดสอบเบต้า, และการเผยแพร่
  • บันทึกข้อกำหนดทางเทคนิค ความเข้ากันได้ของระบบปฏิบัติการ และการผสานรวม API ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองที่สร้างขึ้นเพื่อความโปร่งใสทางวิศวกรรม
  • จัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์และสปรินต์โดยใช้การจัดลำดับงานแบบลากและวางภายในเอกสารขอบเขตของคุณ
  • แนบ UI mockups, แผนผังสถาปัตยกรรม, และโค้ดตัวอย่างได้โดยตรงในเอกสารผ่านการฝังไฟล์

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, นักพัฒนาซอฟต์แวร์, และทีมสตาร์ทอัพที่กำลังสร้างแอปพลิเคชันที่ต้องการคุณสมบัติที่กำหนดไว้, ข้อกำหนดของแพลตฟอร์ม, และขั้นตอนการทดสอบ.

6. แม่แบบคำชี้แจงงานของ ClickUp

แม่แบบคำชี้แจงงานของ ClickUp: สร้างข้อตกลงที่ชัดเจนเกี่ยวกับความรับผิดชอบในงานและกรอบเวลา
รับเทมเพลตฟรี
ร่างขอบเขตงานที่พร้อมสำหรับลูกค้าด้วยเทมเพลตคำชี้แจงขอบเขตงานของ ClickUp

ใช้เทมเพลต ClickUp Statement of Work (SOW)เพื่อสร้างข้อตกลงที่ถูกต้องตามกฎหมายระหว่างคุณกับลูกค้าหรือผู้รับเหมาของคุณ ครอบคลุมคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับกำหนดการชำระเงิน ข้อกำหนดการอนุญาต เงื่อนไขทางกฎหมาย และข้อกำหนดทางสัญญาอื่น ๆ ที่คุ้มครองทั้งสองฝ่าย

เทมเพลตที่ใช้งานง่ายนี้ช่วยให้ทั้งลูกค้าและทีมมีความเข้าใจร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้น

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • ติดตามขั้นตอนการสร้างสรรค์และอนุมัติ SOW ด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น ร่าง, ทบทวนภายใน, ทบทวนลูกค้า, และ ลงนาม
  • ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึก หมายเลขอ้างอิงสัญญา, จำนวนเงินชำระ, และวันที่อนุมัติ เพื่อการติดตามที่ง่ายดาย
  • เพิ่มข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล, สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา, การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย, และเงื่อนไขการยกเลิก
  • ติดแท็กสำหรับประเภทสัญญา ชื่อลูกค้า หรือหมวดหมู่โครงการ เพื่อเรียกดูข้อตกลงที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว

📌 เหมาะสำหรับ: เอเจนซี่, ที่ปรึกษา, และทีมกฎหมายที่ต้องการข้อตกลงทางสัญญาที่ครอบคลุมการส่งมอบงาน, เงื่อนไขการชำระเงิน, และการอนุมัติสำหรับลูกค้า

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp:ClickUp Brain MAXคือแอปพลิเคชัน AI บนเดสก์ท็อปที่เข้าใจงานของคุณอย่างแท้จริง มันรวบรวมงาน เอกสาร การประชุม และแอปที่ผสานรวมไว้ด้วยกัน เช่น Google Drive, GitHub และ SharePoint ไว้ในที่เดียว ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ต้องอธิบายบริบทให้ AI ของคุณฟังอีกต่อไป มันจะปฏิบัติต่องานของคุณเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนา

⭐️ โบนัส: ใช้ประโยชน์จากโมเดล AI ระดับพรีเมียม เช่น ChatGPT, Claude และ Gemini ได้โดยตรงจาก Brain MAX เพื่อสร้าง SOW ที่มาพร้อมกับบริบทการทำงานของคุณ 100%

⭐️ ⭐️ โบนัสสองเท่า: ใช้เสียงของคุณบอก Brain MAX เกี่ยวกับข้อกำหนดสำคัญหรือข้อยกเว้นที่คุณต้องการให้รวมอยู่ใน SOW ของคุณด้วย Talk to Text. คุณไม่ต้องพิมพ์อะไรเลย!

รายละเอียดงานสูงสุดของสมอง
ขอให้ ClickUp Brain MAX ดึงข้อมูลตามบริบทที่คุณต้องการได้ทุกเมื่อ

7. แม่แบบข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงของ ClickUp

เทมเพลตข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง ClickUp: บันทึกขอบเขตเอกสารและขอการอนุมัติด้วยความชัดเจนที่มีโครงสร้าง
รับเทมเพลตฟรี
ค้นพบทุกขั้นตอนและทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จด้วยเทมเพลตข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงของ ClickUp

เมื่อคุณต้องการเสนอการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงานธุรกิจของคุณแม่แบบข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงของ ClickUpจะมอบกรอบการทำงานที่พร้อมใช้งานสำหรับการนำเสนออย่างชัดเจนและเป็นมืออาชีพ

มันมีหมวดหมู่เฉพาะ เช่น หน้า เปลี่ยนตัวอักษร สำหรับอธิบาย 'เหตุผล' และพื้นที่ที่มีโครงสร้างสำหรับไทม์ไลน์ งบประมาณ และผู้ลงนาม ด้วยเทมเพลตนี้อยู่เคียงข้างคุณ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าข้อเสนอของคุณทั้งน่าเชื่อถือและสามารถนำไปปฏิบัติได้

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • เพิ่มส่วนของไทม์ไลน์พร้อมจุดสำคัญเพื่อกำหนดตารางเวลาการดำเนินการเปลี่ยนแปลง
  • รายละเอียดข้อกำหนดในส่วนทรัพยากรเพื่อระบุจำนวนบุคลากร เครื่องมือ หรือเงินทุนที่จำเป็น
  • รวบรวมการยอมรับอย่างเป็นทางการด้วยหน้าลายเซ็นสำหรับอนุมัติจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • ใช้การตอบกลับความคิดเห็นและการกล่าวถึง (@mentions) เพื่อทำงานร่วมกันในร่างข้อเสนอแบบเรียลไทม์

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและผู้นำโครงการที่ต้องการเสนอการปรับเปลี่ยนทรัพยากร ระยะเวลา หรือขอบเขตงานในรูปแบบที่เป็นระบบและพร้อมสำหรับการอนุมัติ

8. แม่แบบไวท์บอร์ดสำหรับข้อเสนอโครงการ ClickUp

แม่แบบข้อเสนอโครงการ ClickUp: นำเสนอเป้าหมาย ขอบเขต และแนวทางของโครงการในรูปแบบที่เป็นมืออาชีพ
รับเทมเพลตฟรี
รับเลย์เอาต์แบบภาพเพื่อจัดระเบียบแนวคิดและขอบเขตของงานด้วยเทมเพลตไวท์บอร์ดข้อเสนอโครงการ ClickUp

วางแผน จัดโครงสร้าง และนำเสนอการนำเสนอโครงการครั้งต่อไปของคุณด้วยเทมเพลตไวท์บอร์ดข้อเสนอโครงการของ ClickUp. เทมเพลตนี้ถูกสร้างขึ้นภายในไวท์บอร์ดของ ClickUpสำหรับขั้นตอนการเสนอข้อเสนอ ไม่ใช่การวางแผนโครงการหลังการอนุมัติ.

มันช่วยให้คุณเปลี่ยนความคิดที่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างให้กลายเป็นข้อเสนอที่จัดระเบียบอย่างเป็นระบบและเข้าใจง่ายสำหรับผู้มีอำนาจตัดสินใจ ด้วยมุมมองข้อเสนอที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า คุณสามารถรวบรวมความคิดเห็นจากทีมของคุณ ปรับปรุงข้อเสนอ และสรุปข้อเสนอที่ชัดเจนและน่าสนใจซึ่งพร้อมสำหรับการนำเสนอ

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • เพิ่มรายละเอียดเฉพาะของข้อเสนอ เช่น ประมาณการงบประมาณ, ผลตอบแทนที่คาดหวัง, และกำหนดเวลาการตัดสินใจ ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • สลับระหว่างมุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่น กระดานเสนอโครงการ เพื่อการตั้งค่าและการนำทางที่รวดเร็วขึ้น
  • แผนผังองค์ประกอบของข้อเสนอในรูปแบบที่มองเห็นได้ชัดเจน พร้อมแนบหมายเหตุ แผนภูมิ และลิงก์ที่เกี่ยวข้องไว้กับแต่ละองค์ประกอบ
  • ใช้ป้ายกำกับความสำคัญเพื่อระบุองค์ประกอบของข้อเสนอที่ต้องทำให้เสร็จก่อนการส่ง

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมพัฒนาธุรกิจ, ที่ปรึกษา, และฟรีแลนซ์ที่ต้องการนำเสนอโครงการใหม่พร้อมแสดงผลตอบแทนการลงทุน (ROI), ระยะเวลา, และงบประมาณในรูปแบบที่เป็นมืออาชีพ

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ClickUp Brain เปลี่ยนความคิดของคุณให้เป็นภาพด้วยการสร้างภาพโดยตรงใน Whiteboards โดยใช้คำสั่งง่ายๆ หากคุณต้องการต้นแบบอย่างรวดเร็ว แผนผังกระบวนการ หรือทรัพย์สินสร้างสรรค์ ให้สิ่งเหล่านั้นมีชีวิตขึ้นมาโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ

การสร้างภาพด้วย AI ใน ClickUp
สร้างภาพที่ปรับแต่งได้เพื่อสนับสนุนการวางแผนของคุณด้วย ClickUp Brain ภายใน ClickUp Whiteboards

คุณสามารถเพียงแค่แจ้งให้มันว่า 'สร้างเวิร์กโฟลว์ภาพอย่างง่ายโดยใช้ขั้นตอนของโครงการ (การค้นพบ, การวางแผน, การออกแบบ, การพัฒนา, การทดสอบ, และการเปิดตัว) ' ด้วยวิธีนี้ กระดานไวท์บอร์ดของคุณจะได้รับการจัดวางแผนงานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับขอบเขตของงานที่คุณกำลังร่างทันที

9. แม่แบบข้อตกลงขอบเขตงานบริการ ClickUp

เทมเพลตข้อตกลงขอบเขตงานบริการ ClickUp: จัดการความสอดคล้องระหว่างลูกค้าและทีมด้วยผลลัพธ์ที่กำหนดไว้
รับเทมเพลตฟรี
รักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้ปลอดภัยด้วยเทมเพลตข้อตกลงขอบเขตงานบริการ ClickUp

ด้วยเทมเพลตข้อตกลงขอบเขตงานบริการของ ClickUp คุณสามารถสร้างเอกสารที่มีความเป็นมืออาชีพและผูกพันทางกฎหมายได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งระบุอย่างชัดเจนถึงบริการที่คุณจะจัดส่งและวิธีการจัดการการชำระเงิน

เทมเพลตเอกสารนี้ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่มีโครงสร้างชัดเจนสำหรับขอบเขตงาน ผลลัพธ์ที่ส่งมอบ ระยะเวลา และเงื่อนไขการชำระเงิน ช่วยให้การจัดทำข้อตกลงเป็นไปอย่างเป็นทางการได้อย่างง่ายดาย

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • กรอกข้อมูลในส่วน ข้อกำหนดการชำระเงิน ที่จัดเตรียมไว้เพื่อบันทึกค่าธรรมเนียม, กำหนดเวลา, และวิธีการชำระเงินที่ยอมรับ
  • ระบุสถานะของข้อตกลงเป็น ร่าง, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ, สรุปแล้ว, หรือลงนามแล้ว เพื่อดูสถานะของแต่ละข้อตกลงได้ทันที
  • ใช้ความคิดเห็นภายในเอกสาร, การตอบสนอง, และการแจ้งเตือนเพื่อให้สอดคล้องภายในองค์กรเกี่ยวกับรายละเอียดของสัญญา ก่อนส่งให้ลูกค้า

📌 เหมาะสำหรับ: ผู้ให้บริการและเอเจนซี่ที่ต้องการมาตรฐานในสัญญาของลูกค้า เพื่อให้เกิดความชัดเจนในสิ่งที่ต้องส่งมอบ, ตารางการชำระเงิน, และเงื่อนไขต่าง ๆ

10. แม่แบบผลลัพธ์โครงการ ClickUp

เทมเพลตผลลัพธ์โครงการ ClickUp: ติดตามงาน หลักชัย และผลลัพธ์เพื่อการสำเร็จลุล่วง
รับเทมเพลตฟรี
วางแผนกำหนดเส้นตาย ผู้รับผิดชอบ และความคาดหวังด้วยเทมเพลตผลลัพธ์โครงการของ ClickUp

หันมาใช้เทมเพลตผลลัพธ์โครงการของ ClickUpเพื่อกำหนดผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในโครงการของคุณ เช่น รายงานจริง การออกแบบ แคมเปญ หรือต้นแบบที่ทีมของคุณต้องส่งมอบ

มันแบ่งงานที่ต้องส่งมอบออกเป็นแต่ละเฟส เชื่อมโยงกับกำหนดเวลาและงบประมาณ และสร้างความรับผิดชอบร่วมกันในทีมของคุณ คุณสามารถแนบข้อกำหนด เชื่อมโยงเอกสารประกอบ และติดตามการอนุมัติจากลูกค้าได้ภายในเทมเพลตเดียวกัน

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • เชื่อมโยงผลลัพธ์กับแต่ละระยะของโครงการโดยใช้จุดสำคัญเป็นหมุดหมาย และผูกโยงผลลัพธ์กับจุดตรวจสอบหลัก เพื่อให้ความคืบหน้าสอดคล้องกับกลยุทธ์
  • การเป็นเจ้าของเอกสารพร้อมผู้รับมอบหมายหลายคนและการมอบหมายงานที่แชร์ข้ามแผนก
  • ตั้งค่าการพึ่งพาของงานใน ClickUpเพื่อกำหนดว่างานใดไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้จนกว่างานอื่นจะเสร็จสิ้น
  • ใช้ประโยชน์จากมุมมอง Gantt ของ ClickUpเพื่อดูผลลัพธ์เปรียบเทียบกันและปรับเปลี่ยนไทม์ไลน์ได้อย่างง่ายดาย

📌 เหมาะสำหรับ: ทีมข้ามสายงานและหัวหน้าแผนกที่ต้องการติดตามความรับผิดชอบของผลลัพธ์สำคัญและปรับเป้าหมายการส่งมอบให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของโครงการ

11. แม่แบบแผนงาน ClickUp

เทมเพลตแผนงาน ClickUp: แบ่งขอบเขตโครงการออกเป็นขั้นตอนที่ปฏิบัติได้จริง พร้อมกำหนดตารางเวลาที่ชัดเจน
รับเทมเพลตฟรี
ตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงสำหรับแต่ละขั้นตอนของโครงการของคุณด้วยเทมเพลตแผนงาน ClickUp

การวางแผนตารางการทำงานเกี่ยวข้องกับการเข้าใจว่า อย่างไร งานต่าง ๆ จะดำเนินไป, ความพยายามที่ต้องการ, และการล่าช้าจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมอย่างไร.แม่แบบแผนการทำงานของ ClickUpมอบความชัดเจนนี้ให้คุณ. คุณสามารถวางแผนวงจรชีวิตของโครงการทั้งหมดของคุณได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการปิดโครงการ, พร้อมติดตามสุขภาพของตารางการทำงาน, ความพยายาม, และระยะเวลาในทุกขั้นตอน.

สิ่งที่ทำให้มันมีประโยชน์เป็นพิเศษคือรายละเอียดที่ฝังอยู่ในระบบ นอกเหนือจากวันที่เริ่มต้นและวันที่ครบกำหนดแล้ว คุณจะเห็นได้ว่าแต่ละงานต้องใช้ความพยายามมากเพียงใด ติดตามขอบเขตของโครงการ และว่าเป้าหมายหลักยังคงมั่นคงหรือกำลังล่าช้า

🌟 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

  • ใช้ขั้นตอนต่างๆ เช่น ยกเลิก, เสร็จแล้ว, กำลังดำเนินการ, รอ, และ ต้องทำ เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าแต่ละงานอยู่ในสถานะใด
  • บันทึกคุณลักษณะด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น กำหนดการ, ความพยายาม, วันที่เริ่มต้นจริง, จำนวนวันระยะเวลาจริง, และจำนวนวันระยะเวลา เพื่อวิเคราะห์ความคืบหน้าตามแผนเทียบกับที่เกิดขึ้นจริง
  • ติดตามสถานะของโครงการด้วยฟิลด์ Schedule และรับมุมมองแบบรหัสสี (เขียว, เหลือง, แดง) เพื่อดูได้ทันทีว่างานอยู่ในเป้าหมาย ล่าช้าเล็กน้อย หรือล่าช้าอย่างมาก
  • ให้คะแนนความพยายามในการทำงานจาก 1-5 เพื่อปรับสมดุลงานในทีมและป้องกันการเกิดคอขวด

📌 เหมาะสำหรับ: หัวหน้าทีมและผู้จัดการโครงการที่ต้องการติดตามตารางงาน ตรวจจับความล่าช้าตั้งแต่เนิ่นๆ และวิเคราะห์ปริมาณงานเพื่อการวางแผนในอนาคตที่ดีขึ้น

ฟังจากผู้ใช้ ClickUp:

ความสามารถของ ClickUp ในการปรับแต่งเวิร์กโฟลว์แต่ละรายการช่วยให้ทีมของเราสามารถกำหนดขอบเขตงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็มอบภาพรวมความคืบหน้าของโครงการให้กับผู้บริหารและแผนกอื่นๆ ได้อย่างชัดเจน

ความสามารถของ ClickUp ในการปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ของแต่ละบุคคลช่วยให้ทีมของเราสามารถกำหนดขอบเขตของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็มอบมุมมองภาพรวมของความคืบหน้าโครงการให้กับผู้บริหารและแผนกอื่นๆ ได้อย่างชัดเจน

เปลี่ยนขอบเขตโครงการของคุณให้เป็นแผนปฏิบัติการด้วย ClickUp

แม่แบบ Google Docs เป็นจุดเริ่มต้นที่สะดวก แต่จะพาคุณไปได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้น

ด้วย ClickUp ขอบเขตงานที่เรียบง่ายของคุณจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงาน คุณสามารถมอบหมายความรับผิดชอบได้โดยตรงจากขอบเขตงาน กำหนดวันที่ครบกำหนดที่อัปเดตอัตโนมัติในทุกมุมมอง และใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกทุกรายละเอียด

นอกจากนี้ เทมเพลตของมันถูกออกแบบมาสำหรับทีมในทุกอุตสาหกรรม คุณจึงไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้นอีกต่อไป

ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅