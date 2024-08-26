บล็อก ClickUp

100 มีมการจัดการโครงการและวิดีโอสนุกๆ

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
26 สิงหาคม 2567

มีผู้รู้ท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่า "ศิลปะแห่งการบริหารโครงการคือการรักษาสามสิ่งสำคัญให้สอดคล้องกัน: ขอบเขตงาน กำหนดเวลา และสุขภาพจิตของทีม"

แต่เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับทีมของคุณ รักษาพลังงานให้สูง และป้องกันไม่ให้ตัวเลข กราฟ และรายงานความคืบหน้าดูพร่ามัว คุณจำเป็นต้องรีเฟรชจิตใจ! และอะไรจะดีไปกว่าการเติมพลังด้วยอารมณ์ขัน!

พวกเราสนุกมากกับการรวบรวมลิสต์นี้ของมีมการจัดการโครงการที่ดีที่สุด 100 อันดับ มันมีทั้งการอ้างอิงวัฒนธรรมป๊อปที่คุณชื่นชอบและวิดีโอที่ทำให้คุณต้องกลอกตาอย่างเพียงพอที่ทีมของคุณจะต้องหัวเราะออกมา ดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณเห็นเพื่อนร่วมงานที่ดูเหนื่อยล้าในทางเดินหรือในการประชุมวิดีโอ อย่าลังเลที่จะส่งอะไรบางอย่างจากลิสต์นี้ให้พวกเขา

มาเริ่มกันเลย!

บริหารโครงการมีม
แหล่งที่มา

100 มีมและวิดีโอขำขันเกี่ยวกับการบริหารโครงการ

การเป็นผู้จัดการโครงการที่ดีไม่ใช่เรื่องง่าย แม้จะมีซอฟต์แวร์และเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพก็ตาม ตั้งแต่การจัดการลูกค้าที่มีความต้องการสูงไปจนถึงการจัดการกับพลวัตของทีม ในขณะที่ต้องทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจ งานนี้มักจะเป็นเกมที่มีความเสี่ยงสูง

แม้ว่าเราจะไม่สามารถขจัดความเครียดออกไปได้ แต่เราสามารถมอบช่วงเวลาแห่งความผ่อนคลายให้คุณได้แน่นอน ขอให้เพลิดเพลินกับมีมเหล่านี้ ซึ่งถ่ายทอดทั้งช่วงเวลาสุขและทุกข์ของการทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ

การต่อสู้ร่วมกันของผู้จัดการโครงการ

1. เงียบ... ไม่มีใครรู้หรอก!

มีมการจัดการ
แหล่งที่มา

2. ใคร? ฉันเหรอ? ฉันทำอะไรไป?

มีมการจัดการโครงการ Marvel
แหล่งที่มา

3. โครงการเป็นอย่างไรบ้าง?

โครงการกำลังดำเนินไปด้วยดีมีม
แหล่งที่มา

4. จับผิดภาพ...

ผลลัพธ์โครงการมีม
แหล่งที่มา

5. ดังนั้น ฉันควรทำบัตรงานหรือไม่?

การ์ดงานมีม
แหล่งที่มา

พยายามควบคุมทุกอย่างเหมือนกับว่า...

มีมการควบคุมโครงการ
แหล่งที่มา

7. ฉันบอกว่ามันยากที่จะเชื่อเพราะมันไม่เป็นความจริง

มีมการวางแผนโครงการ
แหล่งที่มา

8. อย่าหลงกล!

กลายเป็นผู้จัดการโครงการมีม
แหล่งที่มา

9. โอ้ มันเป็นงานประจำอีกงานของฉัน!

มีมซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
แหล่งที่มา

10. คนเก่งรอบด้าน แต่เชี่ยวชาญ... เดี๋ยวนะ นี่อะไร?

มีมบทบาทผู้จัดการโครงการ
แหล่งที่มา

มีมเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานและแรงจูงใจ

บางวัน แม้เราจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม แต่ประสิทธิภาพในการทำงานก็ยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ในช่วงเวลาเช่นนี้ การมีอารมณ์ขันเล็กน้อยสามารถช่วยได้มาก

มีมสามารถจับภาพวัน ไม่ดี ได้อย่างสมบูรณ์แบบ แสดงให้เราเห็นว่าเราไม่ได้เผชิญกับความยากลำบากเหล่านี้เพียงลำพัง ดังนั้น เมื่อสิ่งต่างๆ ไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการ ให้หยุดพักและหัวเราะ

11. เตือนให้ตั้งการเตือน

ClickUp Reminder
แหล่งที่มา

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้การแจ้งเตือนของ ClickUpเพื่อตั้งการแจ้งเตือนจากความคิดเห็นในภารกิจหรือการแจ้งเตือนใด ๆ เพื่อให้คุณสามารถจัดการภารกิจของคุณได้จากทุกอุปกรณ์ นี่จะช่วยให้คุณติดตามงานได้ดีขึ้นและมั่นใจว่าคุณจะไม่พลาดรายละเอียดหรือกำหนดเวลาที่สำคัญ

12. ให้ความทุ่มเท 100% กับงานเสมอ

ทุ่มเท 100% ให้กับงานเมม
แหล่งที่มา

13. ยินดีต้อนรับสู่ฝันร้าย

มีมกำหนดการโครงการ
แหล่งที่มา

ในแง่จริงจัง คุณกำลังดิ้นรนเพื่อให้ทันกำหนดเวลาของโครงการอยู่หรือไม่?ลองใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่หลากหลายเช่น ClickUp เพื่อวางแผนโครงการ จัดการงาน และทำให้การร่วมมือในทีมเป็นไปอย่างราบรื่น

โซลูชันการจัดการโครงการของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างแผนที่โครงการ วางแผนและจัดลำดับความสำคัญของงานในโครงการ และแยกงานที่ซับซ้อนออกเป็นรายการดำเนินการที่ง่ายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการ:

  • การวางแผนโครงการ AI: วางแผนโครงการโดยใช้ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ของ ClickUp ซึ่งช่วยอัตโนมัติงานต่าง ๆ และให้สรุปการหารือเกี่ยวกับโครงการ
  • ปรับเป้าหมายโครงการให้สอดคล้อง: ใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการและดูว่าสอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวมของบริษัทอย่างไร
  • สร้างภาพงานและโครงการของทีม: ติดตามความคืบหน้าของทีมและระบุจุดติดขัดของโครงการด้วยแดชบอร์ด ClickUp
  • เอกสารประกอบอย่างละเอียด: รวบรวมขอบเขตโครงการ, แนวทางปฏิบัติ, และเป้าหมายไว้ในที่เดียวด้วยClickUp Docs
โซลูชันการจัดการโครงการของ ClickUp
เข้าถึงเป้าหมายของโครงการ สถานะการทำงาน และรายการงานทั้งหมดในที่เดียวด้วย ClickUp

14. ถ้าสิ่งนี้เป็นความฝัน อย่าปลุกฉันเลย

แผนโครงการมีม
แหล่งที่มา

15. ทุกคน, ทำงานตามสิ่งที่มีความสำคัญในตอนนี้!

เมมลำดับความสำคัญของโครงการ
แหล่งที่มา

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ควบคุมงานของคุณให้อยู่หมัดด้วยClickUp Tasks ไม่ว่าจะเป็นการงานที่มีความสำคัญต่ำหรือเร่งด่วน คุณสามารถเห็นสิ่งที่ต้องการความสนใจได้อย่างง่ายดาย จากนั้นตั้งค่าลำดับความสำคัญเพื่อมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญและติดตามความคืบหน้าได้อย่างราบรื่น

งานใน ClickUp
จัดลำดับความสำคัญของงานของคุณโดยใช้ ClickUp Tasks เพื่อให้แต่ละโครงการเสร็จตรงเวลา

16. ฉันควรเรียนรู้การอ่านใจตอนนี้หรือไม่?

มีมการคาดการณ์โครงการ
แหล่งที่มา

17. เรากำลังจะไปที่ไหน?

ทิศทางโครงการมีม
แหล่งที่มา

ทุกอย่างจบลงด้วยดี...จนกว่าเฟส 2 จะมาถึง

โปรเจกต์เสร็จแล้วมีม
แหล่งที่มา

19. มีอะไรใหม่ไหม? มันเป็นเรื่องปกติมากเลย

มีมเกี่ยวกับกำหนดส่งงาน
แหล่งที่มา

20. นั่นแหละคือปัญหา

มีมโครงการล่าช้ากว่ากำหนด
แหล่งที่มา

21. นั่นแหละที่ฉันกำลังพูดถึง!

มีมเกี่ยวกับกำหนดส่งงาน
แหล่งที่มา

การขยายขอบเขตงานและการจัดการความเสี่ยง

สาเหตุที่พบบ่อยของความล้มเหลวของโครงการคือการขาดการจัดการความเสี่ยง สาเหตุอาจเกิดจากหลายปัจจัย ตั้งแต่ข้อจำกัดด้านเวลา การสื่อสารที่ไม่เพียงพอ หรือกระบวนการที่ไม่มีประสิทธิภาพ แต่ให้เราทำให้ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกลายเป็นมีมกันเถอะ

22. จะทำอย่างไร? ทำอย่างไร?

มีมการจัดการโครงการ
แหล่งที่มา

23. ฉันรู้สึกเหมือนกับว่า 'ขอบเขตงานกำลังขยายตัว' ค่อยๆ เข้ามาหาฉัน

มีมเรื่องขอบเขตโครงการที่ขยายตัว
แหล่งที่มา

24. ความไม่รู้ แท้จริงแล้วคือความสุข

มีมการจัดการความเสี่ยงของโครงการ
แหล่งที่มา

25. โอ้ เอาล่ะ สวัสดี!

มีมข้อผิดพลาดของโครงการ
แหล่งที่มา

26. คุณจะรับมือกับความเสี่ยงอย่างไร?

มีมการตอบสนองต่อความเสี่ยง
แหล่งที่มา

27. คุณคือคนที่ฉันคิดว่าคุณใช่ไหม?

มีมเรื่องขอบเขตโครงการที่ขยายตัว
แหล่งที่มา

28. เล่นเกมโง่ ๆ แล้วได้รางวัลโง่ ๆ

มีมความเสี่ยงของโครงการ
แหล่งที่มา

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เร่งการวางแผนและดำเนินการโครงการของคุณด้วยClickUp Brain มันจะสร้างงานย่อยโดยอัตโนมัติตามคำอธิบายงานของคุณ ให้สรุปความคิดเห็นที่ยาว และร่างการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

ด้วย ClickUp คุณสามารถเตรียมตัวได้ดีขึ้นสำหรับการจัดการความเสี่ยงในขณะที่ดำเนินโครงการ

ClickUp Brain ประกอบด้วยฟีเจอร์หลักสามประการ ได้แก่ ผู้จัดการความรู้ด้วย AI, ผู้จัดการโครงการด้วย AI และนักเขียนสำหรับงาน AI ผู้จัดการความรู้ด้วย AI ช่วยให้คุณค้นหาคำตอบจากเอกสาร งาน และโครงการของคุณ ในขณะที่ผู้จัดการโครงการด้วย AI จะทำงานอัตโนมัติ เช่น รายงานความคืบหน้าและการอัปเดต สุดท้าย นักเขียนสำหรับงาน AI จะช่วยปรับปรุงการเขียนของคุณด้วยคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ตามงานของคุณ

ClickUp Brain
รับคำตอบสำหรับทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับโปรเจกต์ของคุณด้วย ClickUp Brain

29. ครั้งสุดท้ายแล้วนะ สัญญา

ขอบเขตโครงการเปลี่ยนแปลงมีม
แหล่งที่มา

30. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรา...?

ระบุความเสี่ยงของโครงการมีม
แหล่งที่มา

31. ส่วนที่ดีที่สุดของการบริหารโครงการ!

มีมที่เจ๋ง
แหล่งที่มา

การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการร่วมมือ

การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการทำงานร่วมกันเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการดำเนินโครงการ เมื่อแผนกและสมาชิกในทีมทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการมีแนวโน้มที่จะดำเนินไปตามกำหนดเวลาและบรรลุวัตถุประสงค์

บางครั้ง แม้เราจะพยายามอย่างเต็มที่แล้ว ทุกอย่างก็ยังอาจไม่เป็นไปตามที่หวัง นำมาซึ่งอุปสรรคและความหงุดหงิด เมื่อการสื่อสารล้มเหลวและความร่วมมือในทีมสะดุด ความท้าทายเหล่านั้นก็อาจทั้งน่าหนักใจและชวนขำไปพร้อมกัน นี่คือคอลเลกชันมีมที่เราคัดสรรมาเพื่อบอกคุณว่า "เราเข้าใจคุณ!"

32. ปัญหาสมัยใหม่ต้องการวิธีแก้ไขที่ทันสมัย!

การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการมีม
แหล่งที่มา

33. บริษัทของเราคือ AGILE!

มีมบริษัทที่คล่องตัว
แหล่งที่มา

34. แผนการดำเนินการไม่จำเป็น หรือจำเป็น?

แผนปฏิบัติการโครงการมีม
แหล่งที่มา

แผนปฏิบัติการทำหน้าที่เป็นกาวในกระบวนการบริหารโครงการ เนื่องจากให้แนวทางที่มีโครงสร้างในการบรรลุเป้าหมายของโครงการของคุณ แต่เราก็ทราบดีว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากลัว

คุณสามารถใช้แม่แบบแผนปฏิบัติการเพื่อแยกโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นงานเฉพาะเจาะจง กำหนดเส้นตาย จัดสรรทรัพยากร และกำหนดความรับผิดชอบ

เทมเพลตแผนปฏิบัติการของ ClickUpช่วยให้การวางแผนโครงการง่ายขึ้นด้วยการแบ่งโครงการออกเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ คุณสามารถสร้างและมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม จัดลำดับความสำคัญของงาน และวัดความคืบหน้าของงานได้อย่างง่ายดายด้วยระบบวิเคราะห์และภาพแสดงผลที่มีอยู่ในตัว

มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การตอบกลับความคิดเห็น, งานย่อยแบบซ้อน, ผู้รับผิดชอบหลายคน, และป้ายกำกับความสำคัญ, มอบโซลูชันครบวงจรเพื่อทำให้แผนการดำเนินการของคุณเป็นระเบียบและมองเห็นได้ชัดเจน

แบบแผนการดำเนินการ
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ทำให้การตั้งเป้าหมายง่ายขึ้นด้วยการจัดโครงสร้างรายการดำเนินการ จัดสรรทรัพยากร และติดตามความคืบหน้าโดยใช้เทมเพลตแผนปฏิบัติการของ ClickUp

35. มันเป็นเพียงชั่วขณะ มันไม่จำเป็น...

มีมผู้จัดการโครงการและซีอีโอ
แหล่งที่มา

36. มันน่าทึ่งมาก แต่คุณรู้ไหมว่าอะไรจะดีกว่านี้?

มีมงบประมาณโครงการ
แหล่งที่มา

37. ฉันไม่อยากจะพูดเลย แต่ฉันบอกคุณแล้ว!

มีมผลกระทบจากโปรเจกต์
แหล่งที่มา

38. ไม่ต้องกังวล เราจัดการได้!

งบประมาณเพิ่มเติมสำหรับโครงการมีม
แหล่งที่มา

39. ใช่, มาโฟกัสที่สิ่งที่สำคัญที่สุดกันเถอะ.

มุ่งเน้นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีม
แหล่งที่มา

40. คุณพูดว่า "ขยายเวลา" ใช่ไหม?

มีมเกี่ยวกับความยาวของโครงการที่เพิ่มขึ้น
แหล่งที่มา

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการ

"โอ้ คุณเป็นผู้จัดการโครงการเหรอ? งั้นคุณแค่จัดตารางเวลาของทุกคนและทำให้แน่ใจว่าพวกเขาทำงานของตัวเองใช่ไหม?" คุณเคยได้ยินแบบนี้ในฐานะผู้จัดการโครงการกี่ครั้งแล้ว? เรารู้ว่ามันเป็นความเข้าใจผิด (ประมาณนั้น) แต่ทำไมไม่ลองตอบกลับด้วยมีมเพื่อเป็นการเตือนเบาๆ ล่ะ!

41. เมื่อทักษะการจัดการอีเมลของคุณคือพลังวิเศษลับของคุณ

มีมพลังพิเศษของผู้จัดการโครงการ
แหล่งที่มา

42. ครั้งนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดแน่นอนใช่ไหม?

โครงการจะโอเคมีม
แหล่งที่มา

43. เมื่อผู้จัดการโครงการเปลี่ยนสถานะงานของคุณ??

มีมการเปลี่ยนแปลงสถานะงานโครงการ
แหล่งที่มา

44. ใครอยู่ในระดับเดียวกับฉัน?

มีมคู่มือ PMBOK
แหล่งที่มา

45. การสื่อสารเป็นกุญแจสำคัญจริงๆ

มีมการสื่อสารโครงการ
แหล่งที่มา

การสื่อสารเชิงรุกเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จของโครงการ การสื่อสารที่ไม่ดีอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิด ความคาดหวังที่ไม่ตรงกัน และปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถเป็นอันตรายต่อความสำเร็จของโครงการได้

แบบแผนการสื่อสารเป็นเอกสารสำคัญสำหรับองค์กรใด ๆ ที่ระบุกลยุทธ์สำหรับการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ระบุกลุ่มเป้าหมาย ประเภทของข้อความ และช่องทาง รวมถึงความถี่ของการสื่อสาร

คุณสามารถใช้เทมเพลตแผนการสื่อสารของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบและปรับปรุงการสื่อสารของทีมคุณ มันให้โครงสร้างที่เป็นระบบสำหรับการสร้างกลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

นี่คือวิธีที่ฟีเจอร์ของ ClickUp สามารถช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและราบรื่นยิ่งขึ้น:

  • กำหนดเป้าหมายการสื่อสาร: ใช้ ClickUp Docs เพื่อระดมความคิดและกำหนดเป้าหมายการสื่อสารที่ชัดเจนร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน
  • บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: จัดระเบียบและมอบหมายบทบาทให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย ClickUp Tasks เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความรับผิดชอบที่ชัดเจน
  • เลือกช่องทางการสื่อสาร: ติดตามและจัดการช่องทางการสื่อสารของคุณโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp เพื่อช่วยให้คุณปรับกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  • ติดตามความก้าวหน้าและความสำเร็จ: ตั้งค่าเป้าหมายใน ClickUp เพื่อติดตามความก้าวหน้าและวัดประสิทธิภาพของแผนการสื่อสารของคุณ
เทมเพลตแผนการสื่อสารของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เพิ่มความโปร่งใสและการสื่อสารให้ดีขึ้นด้วยเทมเพลตแผนการสื่อสารของ ClickUp

46. ทีมได้รับมอบหมายแล้ว ขอให้โชคดีกับโครงการ!

มีมโปรเจกต์กลุ่ม
แหล่งที่มา

47. คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นสู่การเป็นผู้จัดการโครงการ

พื้นฐานการจัดการโครงการ
แหล่งที่มา

พลวัตของทีม

วิธีที่สมาชิกในทีมมีปฏิสัมพันธ์ สื่อสาร และร่วมมือกันสามารถทำให้โครงการประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้ การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการกำหนดบทบาทที่ชัดเจน การเคารพซึ่งกันและกัน และการสื่อสารที่เปิดกว้าง

อย่างไรก็ตาม สิ่งต่างๆ ไม่ได้ราบรื่นเสมอไป—บุคลิกภาพที่ขัดแย้งกัน ความเข้าใจผิดเกิดขึ้น และความขัดแย้งสามารถเกิดขึ้นได้ โชคดีที่ช่วงเวลาเหล่านี้มักถูกจับภาพไว้อย่างขบขันในมีม ซึ่งเน้นย้ำถึงทั้งช่วงเวลาที่ดีและไม่ดีของการทำงานเป็นทีม

48. เมื่อผู้จัดการของคุณลืมบอกคุณเกี่ยวกับวันลาพักร้อนของทีมคุณ

ทีมบริหารโครงการมีม
แหล่งที่มา

49. ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ขอเชิญพบกับทีมงาน...

มีมบทบาทผู้จัดการโครงการ
แหล่งที่มา

บทบาทในโครงการของทีมมีความหลากหลายเช่นเดียวกับตัวละครในซิทคอม ตั้งแต่ผู้จัดการโครงการ/ผู้คิดค้นที่มีวิสัยทัศน์ไปจนถึงนักพัฒนาที่ใส่ใจในรายละเอียดซึ่งเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นความจริง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสามารถในการประสานงานซึ่งทำให้ความต้องการของทุกคนได้รับการตอบสนอง แต่ละคนมีบทบาทที่ไม่เหมือนใคร

50. โพสต์แสดงความชื่นชมและขอบคุณ!

การชื่นชมการจัดการโครงการ
แหล่งที่มา

51. ถึงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือยัง?

มีมวันหยุดสุดสัปดาห์เกี่ยวกับการจัดการโครงการ
แหล่งที่มา

52. คำโกหกอยู่ที่ไหน?

มีมการจัดการทีม
แหล่งที่มา

53. มันก็เป็นอย่างที่มันเป็น (ยักไหล่)

มีมโทษความล้มเหลวของโครงการ
แหล่งที่มา

54. เมื่อคุณรู้สึกเหมือนเป็นปลาตัวเล็กที่สุดในบ่อใหญ่

ศัพท์เทคนิคในมีมการจัดการโครงการ
แหล่งที่มา

55. ชีวิตประจำวันของผู้จัดการโครงการเป็นอย่างไร...

หนึ่งวันในชีวิตของผู้จัดการโครงการ
แหล่งที่มา

แน่นอนว่าชีวิตประจำวันของผู้จัดการโครงการหมุนรอบการตรวจสอบกับทีมอย่างต่อเนื่อง พยายามปรับสมดุลการอัปเดตที่ไม่มีที่สิ้นสุดและรักษาโครงการให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง

56. การพัฒนาศิลปะแห่งการโยกย้ายความรับผิดชอบให้สมบูรณ์แบบ

การถ่ายโอนความรับผิดชอบสำหรับโครงการมีม
แหล่งที่มา

57. งานค้าง: สถานที่ที่ความคิดไปตาย!

มีมงานค้างในโครงการ
แหล่งที่มา

58. คำพูดที่กลิ้งลิ้นยากที่สุด

กรณีทดสอบล้มเหลวมีม
แหล่งที่มา

59. ไม่มีกลยุทธ์ที่สมบูรณ์แบบ...

มีมกลยุทธ์สามเหลี่ยมโครงการ
แหล่งที่มา

60. รายการสิ่งที่ควรทำในอุดมคติ

มีมการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ
แหล่งที่มา

ลองใช้เคล็ดลับที่มักถูกมองข้ามนี้ท่ามกลางเทคนิคการจัดการโครงการมากมาย: จดรายการงานของคุณ ให้คะแนนความสำคัญของแต่ละงาน แล้วทำตามคำสั่งของผู้บริหารระดับสูงอย่างเคร่งครัด ส่วนที่เหลือก็เป็นเพียงรายละเอียดเท่านั้น!

เส้นเวลาและกำหนดเวลา

กำหนดเวลาและกรอบเวลาเป็นกระดูกสันหลังของการบริหารโครงการ พวกมันให้โครงสร้าง, ตั้งความคาดหวัง, และทำให้โครงการดำเนินไปตามแผน

61. "ทั้งหมดที่ฉันเห็นคือเส้นตาย เส้นตาย เส้นตาย เส้นตาย"

มีมเกี่ยวกับกำหนดส่งงาน
แหล่งที่มา

62. การต่อสู้เป็นเรื่องจริง!

มีมเกี่ยวกับการส่งมอบโครงการ
แหล่งที่มา

การวางแผนและกำหนดกรอบเวลาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารโครงการ กรอบเวลาช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้า ระบุความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็น เพื่อให้โครงการดำเนินไปตามแผนและอยู่ภายในงบประมาณ

สำหรับผู้ที่ชอบวิธีการจัดการโครงการแบบภาพ,แม่แบบไวท์บอร์ดไทม์ไลน์โครงการ Clickupเป็นสิ่งที่ต้องมี!

คุณสามารถมอบหมายงาน ตั้งเป้าหมายสำคัญ และมองเห็นไทม์ไลน์ของโครงการได้อย่างง่ายดาย เทมเพลตนี้ช่วยให้เห็นภาพระยะเวลาของแต่ละงานและกำหนดเส้นตายได้อย่างชัดเจน ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าและปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ ทั้งยังช่วยให้การวางแผนเป็นเรื่องง่ายขึ้น และทำให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกับเป้าหมายและกรอบเวลาของโครงการ

เทมเพลตไทม์ไลน์กระดานไวท์บอร์ดโครงการ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
วางแผนงานและกำหนดเวลาโครงการของคุณโดยใช้เทมเพลตไทม์ไลน์กระดานไวท์บอร์ดโครงการของ ClickUp

63. คืนนี้ล่ะ?

ข้อบกพร่องที่ไม่ร้ายแรงในโครงการมีม
แหล่งที่มา

64. การประมาณเวลาเป็นเพียงการคาดเดา ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่แน่นอน

มีมประมาณเวลาโครงการ
แหล่งที่มา

65. เมื่อ 'อยู่ในงบประมาณ' กลายเป็น 'อุ๊ย เราใช้เกินแล้ว'

มีมการจัดการงบประมาณโครงการ
แหล่งที่มา

66. เดี๋ยวฉันจะทำ...สักวันหนึ่ง

มีมกำหนดส่งโปรเจกต์
แหล่งที่มา

67. ช้าดีกว่าไม่ทำ แต่ช้าที่สุดก็ดีกว่าไม่ทำเลย!

มีม "มองไม่เห็นปัญหาของโครงการ"
แหล่งที่มา

ลูกค้าในด้านการจัดการโครงการ

คุณเคยเจอสถานการณ์ที่ลูกค้าไม่เข้าใจกระบวนการบริหารโครงการเลยไหม? คำขอที่ดูเหมือนจะดีของพวกเขาอาจนำไปสู่การขยายขอบเขตงานและยืดระยะเวลาออกไปได้ มีมเหล่านี้ขอมอบให้กับทุก PM ที่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้!

68. เรากำลังพูดถึงขนาดที่เล็กแค่ไหนกันแน่?

มีมการเปลี่ยนแปลงโครงการ
แหล่งที่มา

69. ฉันไม่อยากฟัง!

การเปลี่ยนแปลงโครงการโดยลูกค้า
แหล่งที่มา

70. ฉันไม่รู้ คุณบอกฉันสิ!

มีมโปรเจกต์ล่าช้า
แหล่งที่มา

71. ได้โปรด ได้โปรด ได้โปรด อย่าทำลายมันสำหรับฉัน

เป้าหมายโครงการมีม
แหล่งที่มา

72. เมื่อทุกอย่างเป็นไปตามแผน

มีมวิศวกร
แหล่งที่มา

💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ:ใช้ซอฟต์แวร์จัดการงานเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว ทำให้ทุกคนในทีมสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย

73. ฉันรู้จักคุณหรือเปล่า?

ลูกค้าทำลายกำหนดการโครงการ Meme
แหล่งที่มา

74. ไม่มีอะไรทำให้ฉันกลัว ยกเว้น...

ความกลัวมีมของลูกค้า
แหล่งที่มา

75. เมื่อลูกค้าต้องการคำขอใหม่...

ความต้องการของลูกค้าสำหรับโครงการที่ต้องการมีม
แหล่งที่มา

76. นี่เป็นการทดสอบหรือไม่?

รอการอนุมัติมีม
แหล่งที่มา

ความเครียดและภาวะหมดไฟ

ความเครียดและความเหนื่อยล้าจากการทำงานเป็นสิ่งที่พบเห็นได้บ่อยเกินไปในโลกของการบริหารโครงการ ชั่วโมงการทำงานที่ยาวนาน กำหนดเวลาที่เร่งรัด และการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้

เสียงหัวเราะที่ดีสามารถช่วยคลายความเครียดได้อย่างยอดเยี่ยม ดังนั้น ก่อนที่คุณจะรู้สึกท่วมท้น ลองใช้เวลาสักครู่เพื่อเพลิดเพลินกับมีมที่แสดงถึงความยากลำบากในการจัดการโครงการภายใต้ความกดดัน และอย่าลืมว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในสถานการณ์นี้ สู้ๆ นะ!

77. ช่วงเวลาที่คุณได้รับการตอกย้ำความจริงต่อความมองโลกในแง่ดีในวันจันทร์ของคุณ

กล่องข้อความของผู้จัดการโครงการมีม
แหล่งที่มา

78. ท้ายที่สุดแล้ว เราก็เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น

มีมความเครียดจากการบริหารโครงการ
แหล่งที่มา

79. เมื่อสมองของคุณทำงานหนักเกินไป

มีมความวิตกกังวลในการบริหารโครงการ
แหล่งที่มา

80. ความลึกลับของการเลือกคุณลักษณะ

คุณสมบัติการจัดการโครงการมีม
แหล่งที่มา

81. มุมมองหกประการเกี่ยวกับผู้จัดการโครงการ!

มุมมองของผู้จัดการโครงการมีม
แหล่งที่มา

82. เมื่อคำสัญญาลึกดั่งมหาสมุทร—แต่ไม่เคยตั้งใจจะรักษา

meme การเปลี่ยนตำแหน่งผู้จัดการโครงการ
แหล่งที่มา

83. ขอเพิ่มฟีเจอร์, ล้าง, ทำซ้ำ!

มีมปวดหัว
แหล่งที่มา

84. ติดอยู่ในช่วงเวลาของซิซิฟัสมาตลอดกาล

โครงการท้าทายมีม
แหล่งที่มา

85. คุณเริ่มการประชุมนี้โดยไม่มีฉันหรือ?

มีมการประชุมโครงการ
แหล่งที่มา

86. ผู้จัดการโครงการที่หลบเลี่ยงสมมติฐานเหมือนกำลังเล่นดอดจ์บอล

มีมสมมติฐานโครงการ
แหล่งที่มา

87. "แต่, แต่... ความเสี่ยงมันหลีกเลี่ยงไม่ได้!"

มีมความเสี่ยงของโครงการ
แหล่งที่มา

มีม Scrum

สครัมเป็นหนึ่งในกรอบการทำงานแบบ Agile ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกของการบริหารโครงการ แต่หลายคนในวงการบริหารโครงการกลับพบว่ามันไม่น่าดึงดูดใจเท่าที่ควร

หากคุณเป็นหนึ่งในคนที่มีความสัมพันธ์รัก-เกลียดกับ Scrum, มีมเหล่านี้เหมาะสำหรับคุณ!

88. ทำไมมันถึงเกิดขึ้นกับฉันเสมอ?

ทีมสครัมมีม
แหล่งที่มา

89. เมื่อไม่แน่ใจ ให้เลือกอะไรก็ได้ยกเว้น Scrum

สครัม vs. คันบัน มีม
แหล่งที่มา

90. ฉันทำอะไรไว้ถึงสมควรได้รับสิ่งนี้?

สครัมมีม
แหล่งที่มา

91. นั่งลง! ถึงตาฉันแล้ว

มีมสกรัมมาสเตอร์
แหล่งที่มา

มีมและวิดีโอเกี่ยวกับการจัดการโครงการทั่วไป

อัญมณีหลากหลายเหล่านี้คือรายการพิเศษที่ไม่คาดคิด—ทั้งขำขันและตรงประเด็นกับนิสัยแปลกๆ และความประหลาดใจในชีวิตประจำวันของงาน

ดังนั้น นี่คือเสียงหัวเราะสุดท้ายของคุณ ก่อนที่จะกลับเข้าสู่โลกของเส้นตายและงานที่ต้องส่ง พร้อมหรือยัง?

92. ยุคสมัยที่ดีงามในอดีต...

มีมซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
แหล่งที่มา

93. สมาชิกทีมหนึ่งคนจากสหราชอาณาจักร...

สมาชิกทีมหนึ่งจากสหราชอาณาจักร
แหล่งที่มา

94. ฟังฉันให้จบก่อน...

กรอบการทำงานแบบอไจล์สำหรับโครงการมีม
แหล่งที่มา

95. เมื่อการมีอยู่ทั้งหมดของคุณคือความเท็จ!

มีมเรื่องขอบเขตโครงการที่ขยายตัว
แหล่งที่มา

96. สวยมาก สวยน่ารัก!

แผนโครงการมีม
แหล่งที่มา

97. มันก็เป็นอย่างที่มันเป็น...

อำนาจของผู้จัดการโครงการ
แหล่งที่มา

98. มาอีกแล้ว!

ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ
แหล่ง ที่มา

99. เมื่อพ่อของคุณเป็นผู้จัดการโครงการ

เมื่อพ่อเป็นผู้จัดการโครงการมีม
แหล่งที่มา

100. เสร็จเรียบร้อยแล้ว, ลาก่อน

มีมช่วงบ่าย
แหล่งที่มา

ยกระดับการบริหารโครงการของคุณด้วย ClickUp

ในขณะที่มีมเหล่านี้มอบช่วงเวลาแห่งเสียงหัวเราะให้เรา เราทราบดีถึงความท้าทายของการเป็นผู้จัดการโครงการ—กำหนดเวลาที่เข้มงวด การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย งานที่ค้างอยู่ และอื่นๆ อีกมากมาย

แต่สิ่งที่ดีคือคุณสามารถรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรอย่าง ClickUp

ClickUp เป็นโซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งรวมกิจกรรมของทีมไว้ที่เดียว เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน และปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ มันถูกออกแบบมาเพื่อปรับให้เข้ากับทีมทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม ตั้งแต่สตาร์ทอัพขนาดเล็กไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่

คุณสามารถวางแผนโครงการ, มอบหมายงาน, คิดค้นไอเดีย, มองเห็นความคืบหน้า, และทำมากขึ้นได้ด้วย ClickUp.

สมัครฟรีวันนี้เพื่อดูว่า ClickUp เหมาะกับความต้องการของคุณอย่างไร!