100 มีมการจัดการโครงการและวิดีโอสนุกๆ

มีผู้รู้ท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่า "ศิลปะแห่งการบริหารโครงการคือการรักษาสามสิ่งสำคัญให้สอดคล้องกัน: ขอบเขตงาน กำหนดเวลา และสุขภาพจิตของทีม"
แต่เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับทีมของคุณ รักษาพลังงานให้สูง และป้องกันไม่ให้ตัวเลข กราฟ และรายงานความคืบหน้าดูพร่ามัว คุณจำเป็นต้องรีเฟรชจิตใจ! และอะไรจะดีไปกว่าการเติมพลังด้วยอารมณ์ขัน!
พวกเราสนุกมากกับการรวบรวมลิสต์นี้ของมีมการจัดการโครงการที่ดีที่สุด 100 อันดับ มันมีทั้งการอ้างอิงวัฒนธรรมป๊อปที่คุณชื่นชอบและวิดีโอที่ทำให้คุณต้องกลอกตาอย่างเพียงพอที่ทีมของคุณจะต้องหัวเราะออกมา ดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณเห็นเพื่อนร่วมงานที่ดูเหนื่อยล้าในทางเดินหรือในการประชุมวิดีโอ อย่าลังเลที่จะส่งอะไรบางอย่างจากลิสต์นี้ให้พวกเขา
มาเริ่มกันเลย!
100 มีมและวิดีโอขำขันเกี่ยวกับการบริหารโครงการ
การเป็นผู้จัดการโครงการที่ดีไม่ใช่เรื่องง่าย แม้จะมีซอฟต์แวร์และเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพก็ตาม ตั้งแต่การจัดการลูกค้าที่มีความต้องการสูงไปจนถึงการจัดการกับพลวัตของทีม ในขณะที่ต้องทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจ งานนี้มักจะเป็นเกมที่มีความเสี่ยงสูง
แม้ว่าเราจะไม่สามารถขจัดความเครียดออกไปได้ แต่เราสามารถมอบช่วงเวลาแห่งความผ่อนคลายให้คุณได้แน่นอน ขอให้เพลิดเพลินกับมีมเหล่านี้ ซึ่งถ่ายทอดทั้งช่วงเวลาสุขและทุกข์ของการทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ
การต่อสู้ร่วมกันของผู้จัดการโครงการ
1. เงียบ... ไม่มีใครรู้หรอก!
2. ใคร? ฉันเหรอ? ฉันทำอะไรไป?
3. โครงการเป็นอย่างไรบ้าง?
4. จับผิดภาพ...
5. ดังนั้น ฉันควรทำบัตรงานหรือไม่?
พยายามควบคุมทุกอย่างเหมือนกับว่า...
7. ฉันบอกว่ามันยากที่จะเชื่อเพราะมันไม่เป็นความจริง
8. อย่าหลงกล!
9. โอ้ มันเป็นงานประจำอีกงานของฉัน!
10. คนเก่งรอบด้าน แต่เชี่ยวชาญ... เดี๋ยวนะ นี่อะไร?
มีมเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานและแรงจูงใจ
บางวัน แม้เราจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม แต่ประสิทธิภาพในการทำงานก็ยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ในช่วงเวลาเช่นนี้ การมีอารมณ์ขันเล็กน้อยสามารถช่วยได้มาก
มีมสามารถจับภาพวัน ไม่ดี ได้อย่างสมบูรณ์แบบ แสดงให้เราเห็นว่าเราไม่ได้เผชิญกับความยากลำบากเหล่านี้เพียงลำพัง ดังนั้น เมื่อสิ่งต่างๆ ไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการ ให้หยุดพักและหัวเราะ
11. เตือนให้ตั้งการเตือน
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ใช้การแจ้งเตือนของ ClickUpเพื่อตั้งการแจ้งเตือนจากความคิดเห็นในภารกิจหรือการแจ้งเตือนใด ๆ เพื่อให้คุณสามารถจัดการภารกิจของคุณได้จากทุกอุปกรณ์ นี่จะช่วยให้คุณติดตามงานได้ดีขึ้นและมั่นใจว่าคุณจะไม่พลาดรายละเอียดหรือกำหนดเวลาที่สำคัญ
12. ให้ความทุ่มเท 100% กับงานเสมอ
13. ยินดีต้อนรับสู่ฝันร้าย
ในแง่จริงจัง คุณกำลังดิ้นรนเพื่อให้ทันกำหนดเวลาของโครงการอยู่หรือไม่?ลองใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่หลากหลายเช่น ClickUp เพื่อวางแผนโครงการ จัดการงาน และทำให้การร่วมมือในทีมเป็นไปอย่างราบรื่น
โซลูชันการจัดการโครงการของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างแผนที่โครงการ วางแผนและจัดลำดับความสำคัญของงานในโครงการ และแยกงานที่ซับซ้อนออกเป็นรายการดำเนินการที่ง่ายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการ:
- การวางแผนโครงการ AI: วางแผนโครงการโดยใช้ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ของ ClickUp ซึ่งช่วยอัตโนมัติงานต่าง ๆ และให้สรุปการหารือเกี่ยวกับโครงการ
- ปรับเป้าหมายโครงการให้สอดคล้อง: ใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการและดูว่าสอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวมของบริษัทอย่างไร
- สร้างภาพงานและโครงการของทีม: ติดตามความคืบหน้าของทีมและระบุจุดติดขัดของโครงการด้วยแดชบอร์ด ClickUp
- เอกสารประกอบอย่างละเอียด: รวบรวมขอบเขตโครงการ, แนวทางปฏิบัติ, และเป้าหมายไว้ในที่เดียวด้วยClickUp Docs
14. ถ้าสิ่งนี้เป็นความฝัน อย่าปลุกฉันเลย
15. ทุกคน, ทำงานตามสิ่งที่มีความสำคัญในตอนนี้!
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ควบคุมงานของคุณให้อยู่หมัดด้วยClickUp Tasks ไม่ว่าจะเป็นการงานที่มีความสำคัญต่ำหรือเร่งด่วน คุณสามารถเห็นสิ่งที่ต้องการความสนใจได้อย่างง่ายดาย จากนั้นตั้งค่าลำดับความสำคัญเพื่อมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญและติดตามความคืบหน้าได้อย่างราบรื่น
16. ฉันควรเรียนรู้การอ่านใจตอนนี้หรือไม่?
17. เรากำลังจะไปที่ไหน?
ทุกอย่างจบลงด้วยดี...จนกว่าเฟส 2 จะมาถึง
19. มีอะไรใหม่ไหม? มันเป็นเรื่องปกติมากเลย
20. นั่นแหละคือปัญหา
21. นั่นแหละที่ฉันกำลังพูดถึง!
การขยายขอบเขตงานและการจัดการความเสี่ยง
สาเหตุที่พบบ่อยของความล้มเหลวของโครงการคือการขาดการจัดการความเสี่ยง สาเหตุอาจเกิดจากหลายปัจจัย ตั้งแต่ข้อจำกัดด้านเวลา การสื่อสารที่ไม่เพียงพอ หรือกระบวนการที่ไม่มีประสิทธิภาพ แต่ให้เราทำให้ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกลายเป็นมีมกันเถอะ
22. จะทำอย่างไร? ทำอย่างไร?
23. ฉันรู้สึกเหมือนกับว่า 'ขอบเขตงานกำลังขยายตัว' ค่อยๆ เข้ามาหาฉัน
24. ความไม่รู้ แท้จริงแล้วคือความสุข
25. โอ้ เอาล่ะ สวัสดี!
26. คุณจะรับมือกับความเสี่ยงอย่างไร?
27. คุณคือคนที่ฉันคิดว่าคุณใช่ไหม?
28. เล่นเกมโง่ ๆ แล้วได้รางวัลโง่ ๆ
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เร่งการวางแผนและดำเนินการโครงการของคุณด้วยClickUp Brain มันจะสร้างงานย่อยโดยอัตโนมัติตามคำอธิบายงานของคุณ ให้สรุปความคิดเห็นที่ยาว และร่างการอัปเดตโดยอัตโนมัติ
ด้วย ClickUp คุณสามารถเตรียมตัวได้ดีขึ้นสำหรับการจัดการความเสี่ยงในขณะที่ดำเนินโครงการ
ClickUp Brain ประกอบด้วยฟีเจอร์หลักสามประการ ได้แก่ ผู้จัดการความรู้ด้วย AI, ผู้จัดการโครงการด้วย AI และนักเขียนสำหรับงาน AI ผู้จัดการความรู้ด้วย AI ช่วยให้คุณค้นหาคำตอบจากเอกสาร งาน และโครงการของคุณ ในขณะที่ผู้จัดการโครงการด้วย AI จะทำงานอัตโนมัติ เช่น รายงานความคืบหน้าและการอัปเดต สุดท้าย นักเขียนสำหรับงาน AI จะช่วยปรับปรุงการเขียนของคุณด้วยคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ตามงานของคุณ
29. ครั้งสุดท้ายแล้วนะ สัญญา
30. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรา...?
31. ส่วนที่ดีที่สุดของการบริหารโครงการ!
การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการร่วมมือ
การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการทำงานร่วมกันเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการดำเนินโครงการ เมื่อแผนกและสมาชิกในทีมทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการมีแนวโน้มที่จะดำเนินไปตามกำหนดเวลาและบรรลุวัตถุประสงค์
บางครั้ง แม้เราจะพยายามอย่างเต็มที่แล้ว ทุกอย่างก็ยังอาจไม่เป็นไปตามที่หวัง นำมาซึ่งอุปสรรคและความหงุดหงิด เมื่อการสื่อสารล้มเหลวและความร่วมมือในทีมสะดุด ความท้าทายเหล่านั้นก็อาจทั้งน่าหนักใจและชวนขำไปพร้อมกัน นี่คือคอลเลกชันมีมที่เราคัดสรรมาเพื่อบอกคุณว่า "เราเข้าใจคุณ!"
32. ปัญหาสมัยใหม่ต้องการวิธีแก้ไขที่ทันสมัย!
33. บริษัทของเราคือ AGILE!
34. แผนการดำเนินการไม่จำเป็น หรือจำเป็น?
แผนปฏิบัติการทำหน้าที่เป็นกาวในกระบวนการบริหารโครงการ เนื่องจากให้แนวทางที่มีโครงสร้างในการบรรลุเป้าหมายของโครงการของคุณ แต่เราก็ทราบดีว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากลัว
คุณสามารถใช้แม่แบบแผนปฏิบัติการเพื่อแยกโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นงานเฉพาะเจาะจง กำหนดเส้นตาย จัดสรรทรัพยากร และกำหนดความรับผิดชอบ
เทมเพลตแผนปฏิบัติการของ ClickUpช่วยให้การวางแผนโครงการง่ายขึ้นด้วยการแบ่งโครงการออกเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ คุณสามารถสร้างและมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม จัดลำดับความสำคัญของงาน และวัดความคืบหน้าของงานได้อย่างง่ายดายด้วยระบบวิเคราะห์และภาพแสดงผลที่มีอยู่ในตัว
มันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การตอบกลับความคิดเห็น, งานย่อยแบบซ้อน, ผู้รับผิดชอบหลายคน, และป้ายกำกับความสำคัญ, มอบโซลูชันครบวงจรเพื่อทำให้แผนการดำเนินการของคุณเป็นระเบียบและมองเห็นได้ชัดเจน
35. มันเป็นเพียงชั่วขณะ มันไม่จำเป็น...
36. มันน่าทึ่งมาก แต่คุณรู้ไหมว่าอะไรจะดีกว่านี้?
37. ฉันไม่อยากจะพูดเลย แต่ฉันบอกคุณแล้ว!
38. ไม่ต้องกังวล เราจัดการได้!
39. ใช่, มาโฟกัสที่สิ่งที่สำคัญที่สุดกันเถอะ.
40. คุณพูดว่า "ขยายเวลา" ใช่ไหม?
ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการ
"โอ้ คุณเป็นผู้จัดการโครงการเหรอ? งั้นคุณแค่จัดตารางเวลาของทุกคนและทำให้แน่ใจว่าพวกเขาทำงานของตัวเองใช่ไหม?" คุณเคยได้ยินแบบนี้ในฐานะผู้จัดการโครงการกี่ครั้งแล้ว? เรารู้ว่ามันเป็นความเข้าใจผิด (ประมาณนั้น) แต่ทำไมไม่ลองตอบกลับด้วยมีมเพื่อเป็นการเตือนเบาๆ ล่ะ!
41. เมื่อทักษะการจัดการอีเมลของคุณคือพลังวิเศษลับของคุณ
42. ครั้งนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดแน่นอนใช่ไหม?
43. เมื่อผู้จัดการโครงการเปลี่ยนสถานะงานของคุณ??
44. ใครอยู่ในระดับเดียวกับฉัน?
45. การสื่อสารเป็นกุญแจสำคัญจริงๆ
การสื่อสารเชิงรุกเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จของโครงการ การสื่อสารที่ไม่ดีอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิด ความคาดหวังที่ไม่ตรงกัน และปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถเป็นอันตรายต่อความสำเร็จของโครงการได้
แบบแผนการสื่อสารเป็นเอกสารสำคัญสำหรับองค์กรใด ๆ ที่ระบุกลยุทธ์สำหรับการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ระบุกลุ่มเป้าหมาย ประเภทของข้อความ และช่องทาง รวมถึงความถี่ของการสื่อสาร
คุณสามารถใช้เทมเพลตแผนการสื่อสารของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบและปรับปรุงการสื่อสารของทีมคุณ มันให้โครงสร้างที่เป็นระบบสำหรับการสร้างกลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
นี่คือวิธีที่ฟีเจอร์ของ ClickUp สามารถช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและราบรื่นยิ่งขึ้น:
- กำหนดเป้าหมายการสื่อสาร: ใช้ ClickUp Docs เพื่อระดมความคิดและกำหนดเป้าหมายการสื่อสารที่ชัดเจนร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน
- บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: จัดระเบียบและมอบหมายบทบาทให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย ClickUp Tasks เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความรับผิดชอบที่ชัดเจน
- เลือกช่องทางการสื่อสาร: ติดตามและจัดการช่องทางการสื่อสารของคุณโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp เพื่อช่วยให้คุณปรับกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- ติดตามความก้าวหน้าและความสำเร็จ: ตั้งค่าเป้าหมายใน ClickUp เพื่อติดตามความก้าวหน้าและวัดประสิทธิภาพของแผนการสื่อสารของคุณ
46. ทีมได้รับมอบหมายแล้ว ขอให้โชคดีกับโครงการ!
47. คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นสู่การเป็นผู้จัดการโครงการ
พลวัตของทีม
วิธีที่สมาชิกในทีมมีปฏิสัมพันธ์ สื่อสาร และร่วมมือกันสามารถทำให้โครงการประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้ การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการกำหนดบทบาทที่ชัดเจน การเคารพซึ่งกันและกัน และการสื่อสารที่เปิดกว้าง
อย่างไรก็ตาม สิ่งต่างๆ ไม่ได้ราบรื่นเสมอไป—บุคลิกภาพที่ขัดแย้งกัน ความเข้าใจผิดเกิดขึ้น และความขัดแย้งสามารถเกิดขึ้นได้ โชคดีที่ช่วงเวลาเหล่านี้มักถูกจับภาพไว้อย่างขบขันในมีม ซึ่งเน้นย้ำถึงทั้งช่วงเวลาที่ดีและไม่ดีของการทำงานเป็นทีม
48. เมื่อผู้จัดการของคุณลืมบอกคุณเกี่ยวกับวันลาพักร้อนของทีมคุณ
49. ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ขอเชิญพบกับทีมงาน...
บทบาทในโครงการของทีมมีความหลากหลายเช่นเดียวกับตัวละครในซิทคอม ตั้งแต่ผู้จัดการโครงการ/ผู้คิดค้นที่มีวิสัยทัศน์ไปจนถึงนักพัฒนาที่ใส่ใจในรายละเอียดซึ่งเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นความจริง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสามารถในการประสานงานซึ่งทำให้ความต้องการของทุกคนได้รับการตอบสนอง แต่ละคนมีบทบาทที่ไม่เหมือนใคร
50. โพสต์แสดงความชื่นชมและขอบคุณ!
51. ถึงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือยัง?
52. คำโกหกอยู่ที่ไหน?
53. มันก็เป็นอย่างที่มันเป็น (ยักไหล่)
54. เมื่อคุณรู้สึกเหมือนเป็นปลาตัวเล็กที่สุดในบ่อใหญ่
55. ชีวิตประจำวันของผู้จัดการโครงการเป็นอย่างไร...
แน่นอนว่าชีวิตประจำวันของผู้จัดการโครงการหมุนรอบการตรวจสอบกับทีมอย่างต่อเนื่อง พยายามปรับสมดุลการอัปเดตที่ไม่มีที่สิ้นสุดและรักษาโครงการให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
56. การพัฒนาศิลปะแห่งการโยกย้ายความรับผิดชอบให้สมบูรณ์แบบ
57. งานค้าง: สถานที่ที่ความคิดไปตาย!
58. คำพูดที่กลิ้งลิ้นยากที่สุด
59. ไม่มีกลยุทธ์ที่สมบูรณ์แบบ...
60. รายการสิ่งที่ควรทำในอุดมคติ
ลองใช้เคล็ดลับที่มักถูกมองข้ามนี้ท่ามกลางเทคนิคการจัดการโครงการมากมาย: จดรายการงานของคุณ ให้คะแนนความสำคัญของแต่ละงาน แล้วทำตามคำสั่งของผู้บริหารระดับสูงอย่างเคร่งครัด ส่วนที่เหลือก็เป็นเพียงรายละเอียดเท่านั้น!
เส้นเวลาและกำหนดเวลา
กำหนดเวลาและกรอบเวลาเป็นกระดูกสันหลังของการบริหารโครงการ พวกมันให้โครงสร้าง, ตั้งความคาดหวัง, และทำให้โครงการดำเนินไปตามแผน
61. "ทั้งหมดที่ฉันเห็นคือเส้นตาย เส้นตาย เส้นตาย เส้นตาย"
62. การต่อสู้เป็นเรื่องจริง!
การวางแผนและกำหนดกรอบเวลาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารโครงการ กรอบเวลาช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้า ระบุความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็น เพื่อให้โครงการดำเนินไปตามแผนและอยู่ภายในงบประมาณ
สำหรับผู้ที่ชอบวิธีการจัดการโครงการแบบภาพ,แม่แบบไวท์บอร์ดไทม์ไลน์โครงการ Clickupเป็นสิ่งที่ต้องมี!
คุณสามารถมอบหมายงาน ตั้งเป้าหมายสำคัญ และมองเห็นไทม์ไลน์ของโครงการได้อย่างง่ายดาย เทมเพลตนี้ช่วยให้เห็นภาพระยะเวลาของแต่ละงานและกำหนดเส้นตายได้อย่างชัดเจน ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าและปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ ทั้งยังช่วยให้การวางแผนเป็นเรื่องง่ายขึ้น และทำให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกับเป้าหมายและกรอบเวลาของโครงการ
63. คืนนี้ล่ะ?
64. การประมาณเวลาเป็นเพียงการคาดเดา ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่แน่นอน
65. เมื่อ 'อยู่ในงบประมาณ' กลายเป็น 'อุ๊ย เราใช้เกินแล้ว'
66. เดี๋ยวฉันจะทำ...สักวันหนึ่ง
67. ช้าดีกว่าไม่ทำ แต่ช้าที่สุดก็ดีกว่าไม่ทำเลย!
ลูกค้าในด้านการจัดการโครงการ
คุณเคยเจอสถานการณ์ที่ลูกค้าไม่เข้าใจกระบวนการบริหารโครงการเลยไหม? คำขอที่ดูเหมือนจะดีของพวกเขาอาจนำไปสู่การขยายขอบเขตงานและยืดระยะเวลาออกไปได้ มีมเหล่านี้ขอมอบให้กับทุก PM ที่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้!
68. เรากำลังพูดถึงขนาดที่เล็กแค่ไหนกันแน่?
69. ฉันไม่อยากฟัง!
70. ฉันไม่รู้ คุณบอกฉันสิ!
71. ได้โปรด ได้โปรด ได้โปรด อย่าทำลายมันสำหรับฉัน
72. เมื่อทุกอย่างเป็นไปตามแผน
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ:ใช้ซอฟต์แวร์จัดการงานเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว ทำให้ทุกคนในทีมสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย
73. ฉันรู้จักคุณหรือเปล่า?
74. ไม่มีอะไรทำให้ฉันกลัว ยกเว้น...
75. เมื่อลูกค้าต้องการคำขอใหม่...
76. นี่เป็นการทดสอบหรือไม่?
ความเครียดและภาวะหมดไฟ
ความเครียดและความเหนื่อยล้าจากการทำงานเป็นสิ่งที่พบเห็นได้บ่อยเกินไปในโลกของการบริหารโครงการ ชั่วโมงการทำงานที่ยาวนาน กำหนดเวลาที่เร่งรัด และการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้
เสียงหัวเราะที่ดีสามารถช่วยคลายความเครียดได้อย่างยอดเยี่ยม ดังนั้น ก่อนที่คุณจะรู้สึกท่วมท้น ลองใช้เวลาสักครู่เพื่อเพลิดเพลินกับมีมที่แสดงถึงความยากลำบากในการจัดการโครงการภายใต้ความกดดัน และอย่าลืมว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในสถานการณ์นี้ สู้ๆ นะ!
77. ช่วงเวลาที่คุณได้รับการตอกย้ำความจริงต่อความมองโลกในแง่ดีในวันจันทร์ของคุณ
78. ท้ายที่สุดแล้ว เราก็เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น
79. เมื่อสมองของคุณทำงานหนักเกินไป
80. ความลึกลับของการเลือกคุณลักษณะ
81. มุมมองหกประการเกี่ยวกับผู้จัดการโครงการ!
82. เมื่อคำสัญญาลึกดั่งมหาสมุทร—แต่ไม่เคยตั้งใจจะรักษา
83. ขอเพิ่มฟีเจอร์, ล้าง, ทำซ้ำ!
84. ติดอยู่ในช่วงเวลาของซิซิฟัสมาตลอดกาล
85. คุณเริ่มการประชุมนี้โดยไม่มีฉันหรือ?
86. ผู้จัดการโครงการที่หลบเลี่ยงสมมติฐานเหมือนกำลังเล่นดอดจ์บอล
87. "แต่, แต่... ความเสี่ยงมันหลีกเลี่ยงไม่ได้!"
มีม Scrum
สครัมเป็นหนึ่งในกรอบการทำงานแบบ Agile ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกของการบริหารโครงการ แต่หลายคนในวงการบริหารโครงการกลับพบว่ามันไม่น่าดึงดูดใจเท่าที่ควร
หากคุณเป็นหนึ่งในคนที่มีความสัมพันธ์รัก-เกลียดกับ Scrum, มีมเหล่านี้เหมาะสำหรับคุณ!
88. ทำไมมันถึงเกิดขึ้นกับฉันเสมอ?
89. เมื่อไม่แน่ใจ ให้เลือกอะไรก็ได้ยกเว้น Scrum
90. ฉันทำอะไรไว้ถึงสมควรได้รับสิ่งนี้?
91. นั่งลง! ถึงตาฉันแล้ว
มีมและวิดีโอเกี่ยวกับการจัดการโครงการทั่วไป
อัญมณีหลากหลายเหล่านี้คือรายการพิเศษที่ไม่คาดคิด—ทั้งขำขันและตรงประเด็นกับนิสัยแปลกๆ และความประหลาดใจในชีวิตประจำวันของงาน
ดังนั้น นี่คือเสียงหัวเราะสุดท้ายของคุณ ก่อนที่จะกลับเข้าสู่โลกของเส้นตายและงานที่ต้องส่ง พร้อมหรือยัง?
92. ยุคสมัยที่ดีงามในอดีต...
93. สมาชิกทีมหนึ่งคนจากสหราชอาณาจักร...
94. ฟังฉันให้จบก่อน...
95. เมื่อการมีอยู่ทั้งหมดของคุณคือความเท็จ!
96. สวยมาก สวยน่ารัก!
97. มันก็เป็นอย่างที่มันเป็น...
98. มาอีกแล้ว!
99. เมื่อพ่อของคุณเป็นผู้จัดการโครงการ
100. เสร็จเรียบร้อยแล้ว, ลาก่อน
ยกระดับการบริหารโครงการของคุณด้วย ClickUp
ในขณะที่มีมเหล่านี้มอบช่วงเวลาแห่งเสียงหัวเราะให้เรา เราทราบดีถึงความท้าทายของการเป็นผู้จัดการโครงการ—กำหนดเวลาที่เข้มงวด การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย งานที่ค้างอยู่ และอื่นๆ อีกมากมาย
แต่สิ่งที่ดีคือคุณสามารถรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรอย่าง ClickUp
ClickUp เป็นโซลูชันที่ครอบคลุมซึ่งรวมกิจกรรมของทีมไว้ที่เดียว เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน และปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ มันถูกออกแบบมาเพื่อปรับให้เข้ากับทีมทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม ตั้งแต่สตาร์ทอัพขนาดเล็กไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่
คุณสามารถวางแผนโครงการ, มอบหมายงาน, คิดค้นไอเดีย, มองเห็นความคืบหน้า, และทำมากขึ้นได้ด้วย ClickUp.
สมัครฟรีวันนี้เพื่อดูว่า ClickUp เหมาะกับความต้องการของคุณอย่างไร!