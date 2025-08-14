เครื่องมือการจัดการขอบเขต 10 อันดับแรกสำหรับทีมในปี 2025

การขยายขอบเขตงาน คำสองคำนี้สามารถเปลี่ยนโครงการที่วางแผนไว้อย่างดีให้กลายเป็นความยุ่งเหยิงได้ สิ่งที่เริ่มต้นเป็นผลลัพธ์ของโครงการที่ชัดเจนมักจะเติบโตกลายเป็นรายการการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีที่สิ้นสุด คุณพลาดกำหนดเวลา และทีมของคุณรู้สึกหนักใจ
ด้วยทีมแบบผสมผสานและความคาดหวังที่สูงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การรักษาความคืบหน้าให้อยู่ในเส้นทางจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง แต่หากปราศจากเครื่องมือที่เหมาะสม ข้อกำหนดต่าง ๆ ก็อาจหลุดรอดสายตาไปโดยไม่รู้ตัว ส่งผลให้ทีมของคุณต้องทำงานล่วงเวลาเพียงเพื่อไล่ตามงานให้ทัน
เพื่อช่วยให้คุณควบคุมได้ เราได้รวบรวมรายการเครื่องมือการจัดการขอบเขตที่ดีที่สุดไว้ให้แล้ว เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ทีมสร้างคำชี้แจงขอบเขตโครงการแบบรวมศูนย์ ป้องกันการขยายขอบเขตงาน และทำงานให้ตรงตามเป้าหมายตั้งแต่ต้นจนจบ 🚀
ขอบเขตงานที่ขยายตัวโดยไม่ตั้งใจคืออะไร?
การขยายขอบเขตโครงการโดยไม่ตั้งใจหมายถึง การขยายเป้าหมาย งาน หรือผลลัพธ์ของโครงการอย่างค่อยเป็นค่อยไปและขาดการควบคุม โดยไม่มีการปรับเวลา งบประมาณ หรือทรัพยากรให้สอดคล้องกัน มักเกิดขึ้นเมื่อมีการเพิ่มฟีเจอร์หรือคำขอใหม่ ๆ โดยไม่ได้ผ่านกระบวนการอนุมัติอย่างเป็นทางการ การบริหารขอบเขตโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและเชิงรุกจะช่วยป้องกันปัญหาการขยายขอบเขตโครงการโดยไม่ตั้งใจได้
เครื่องมือการจัดการระดับสูงในมุมมองที่ชัดเจน
นี่คือการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วของคุณสมบัติหลักและโครงสร้างราคาของเครื่องมือชั้นนำ
|ชื่อเครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|ClickUp
|ClickUp Brain, ตัวแทน AI, การทำงานร่วมกันเป็นทีม, แม่แบบ, มุมมองที่กำหนดเองมากกว่า 15 แบบ, แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์, การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์
|สตาร์ทอัพไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มสำหรับโครงการและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจร
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|จิรา
|มุมมองตารางเวลา, ตารางขอบเขต, ตัวกรอง, การค้นหาแบบกำหนดเอง, มุมมองงาน, Atlassian AI
|ทีมเทคโนโลยี, นักพัฒนา, และบริษัทซอฟต์แวร์ขนาดกลางถึงใหญ่ที่ต้องการการจัดการโครงการแบบ Agile และการติดตามปัญหา
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8.60 ต่อผู้ใช้/เดือน
|อาสนะ
|มุมมองหลายแบบ, Asana AI, ป้ายกำกับและฟิลด์ที่กำหนดเอง, การทำงานอัตโนมัติของงาน, รายงาน
|ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางและทีมข้ามสายงานที่กำลังมองหาเครื่องมือจัดการงานและประสานงาน
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $13.49 ต่อผู้ใช้/เดือน
|สมาร์ทชีต
|WBS, รายงานสรุป, การวิเคราะห์เส้นทางวิกฤต, ความช่วยเหลือจาก AI, แม่แบบ
|องค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่มีกระบวนการทำงานเป็นระบบและมีข้อมูลจำนวนมากสำหรับการจัดการโครงการและทรัพยากรในรูปแบบสเปรดชีต
|ไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อผู้ใช้/เดือน
|Wrike
|การแจ้งเตือนอัตโนมัติ, กระบวนการอนุมัติ, แผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง
|ทีมขนาดกลางที่กำลังมองหาซอฟต์แวร์บริหารโครงการและงานพร้อมระบบรายงานขั้นสูง
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10 ต่อผู้ใช้/เดือน
|วันจันทร์. com
|กระดานรหัสสี, แผนภูมิแกนต์, ความช่วยเหลือจาก AI, ระบบอัตโนมัติ, กระบวนการทำงานที่ยืดหยุ่น
|ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและเวิร์กโฟลว์แบบภาพ
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อผู้ใช้/เดือน
|ไมโครซอฟต์ โปรเจ็กต์
|ประวัติงาน, มุมมอง, ตารางกริด, กระดานคัมบัง, การติดตามสถานะโครงการ, Copilot, ระบบนิเวศของ Microsoft
|องค์กรและ PMO ที่มีผู้จัดการโครงการที่ได้รับการรับรองซึ่งกำลังมองหาเครื่องมือวางแผนและกำหนดตารางโครงการขั้นสูง
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10 ต่อผู้ใช้/เดือน
|การทำงานเป็นทีม
|แบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้, การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว, กระบวนการอนุมัติ, การติดตามเวลา, ความช่วยเหลือจาก AI
|หน่วยงานและทีมบริการลูกค้าที่ต้องการแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่เน้นลูกค้าและบริการ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $13.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
|เบสแคมป์
|แผนภูมิเนินเขา, ศูนย์ควบคุมภารกิจ, เครื่องมือสื่อสารทีม, รายการสิ่งที่ต้องทำแบบกลุ่ม
|ทีมขนาดเล็ก, สตาร์ทอัพ, และทีมที่ไม่ใช่ด้านเทคโนโลยีที่กำลังมองหาเครื่องมือสำหรับการร่วมมือในโครงการที่ง่าย
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15 ต่อผู้ใช้/เดือน
|OpenProject
|มุมมองรายการ, การวิเคราะห์ EVA, กระดานแม่-ลูก, ความช่วยเหลือจาก AI
|หน่วยงานรัฐบาล, องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร, และทีมที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีที่กำลังมองหาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบโอเพนซอร์ส
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7.25 ต่อผู้ใช้/เดือน
วิธีเลือกเครื่องมือการจัดการขอบเขตที่เหมาะสม
เครื่องมือการจัดการขอบเขตโครงการที่ดีที่สุดต้องสอดคล้องกับความซับซ้อนของโครงการของคุณ และเหมาะกับกระบวนการทำงานขององค์กรของคุณ พร้อมทั้งช่วยให้การจัดการขอบเขตมีประสิทธิภาพ
นี่คือสิ่งที่มันสามารถทำได้เพื่อคุณ:
- โครงสร้างการแบ่งงาน: ช่วยสร้างโครงสร้างการแบ่งงาน(WBS) เพื่อแบ่งโครงการออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้น ทำให้ง่ายต่อการมอบหมายและติดตามผลงานที่ต้องส่งมอบ
- การจัดการการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง: สนับสนุนกระบวนการทำงานที่ฝังตัวสำหรับการขอเปลี่ยนแปลงและประเมินความเสี่ยงก่อนที่มันจะส่งผลกระทบต่อแผนของคุณ
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ความคิดเห็น การแจ้งเตือน และการแชร์เอกสาร เพื่อให้ทีมโครงการของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
- เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้: ช่วยให้คุณกำหนดรูปแบบกระบวนการให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของโครงการของคุณ แทนที่จะบังคับใช้แนวทางที่ตายตัวและใช้ได้กับทุกกรณี
- รายงานและแดชบอร์ด: ให้บริการรายงานขั้นสูงและแดชบอร์ดเพื่อให้คุณสามารถติดตามสถานะขอบเขตและระบุปัญหาคอขวดได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
- การจัดการสิทธิ์และการจัดการบทบาท: เปิดใช้งานการควบคุมว่าใครสามารถเข้าถึงหรือแก้ไของค์ประกอบขอบเขตได้
📖 อ่านเพิ่มเติม: เรียนรู้วิธีสร้างและจัดการขอบเขตพื้นฐานในการบริหารโครงการเพื่อให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น
เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการขอบเขตโครงการ
ด้านล่างนี้ เราได้รวบรวมรายการเครื่องมือการจัดการขอบเขตที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้ได้:
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการขอบเขตด้วย AI พร้อมการสนับสนุนแบบ Agile)
ClickUpเป็นแพลตฟอร์มที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยให้ทีมวางแผนและดำเนินโครงการได้อย่างง่ายดายพร้อมการมองเห็นที่สมบูรณ์
ด้วยการจัดการงานที่ขับเคลื่อนด้วย AIและการทำงานอัตโนมัติในตัว คุณสามารถจัดการขอบเขตงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ ระบุแนวทางในการจัดการการเปลี่ยนแปลง และรับรองว่าการปรับเปลี่ยนใดๆ จะได้รับการตรวจสอบอย่างเหมาะสม
ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUp ทีมสามารถแบ่งโครงการออกเป็นขั้นตอนย่อย งานย่อย งานย่อย และสปรินต์เพื่อให้การวางแผนและการดำเนินการเป็นไปอย่างมีโครงสร้าง
เพื่อควบคุมขอบเขตของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมให้กับแต่ละงานได้โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งเหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ และจัดหมวดหมู่ผลงานของโครงการตามลำดับความสำคัญหรือแผนก
ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อการติดตามและควบคุมที่แม่นยำ
ผู้ช่วย AI แบบบูรณาการClickUp Brain เชื่อมต่องาน เอกสาร ผู้คน และความรู้ของคุณไว้ในที่เดียว ช่วยให้ผู้จัดการโครงการจัดการขอบเขตโครงการได้ง่ายขึ้นด้วย:
- คำตอบทันทีสำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตโดยใช้ การค้นหาด้วย AI และ ผู้ช่วย AI ทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ
- การตรวจจับการเปลี่ยนแปลงขอบเขต โดยการระบุงานหรือข้อกำหนดใหม่ที่อาจส่งผลกระทบต่อขอบเขตเดิม
- การอัปเดตอัตโนมัติ เกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการและการเปลี่ยนแปลงขอบเขตให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การวิเคราะห์ผลกระทบ เพื่อประเมินอย่างรวดเร็วว่าการเปลี่ยนแปลงที่เสนอจะส่งผลต่อกรอบเวลา ทรัพยากร และผลลัพธ์ที่ส่งมอบอย่างไร
ทำให้เรียบง่ายและเป็นมาตรฐานด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้
เทมเพลตขอบเขตโครงการเฉพาะของ ClickUp มอบกรอบการทำงานที่ชัดเจนสำหรับการกำหนดขอบเขตของโครงการ ผลลัพธ์ที่ต้องการ ระยะเวลา และความรับผิดชอบตั้งแต่เริ่มต้น สิ่งนี้ช่วยสร้างความคาดหวังให้ตรงกัน ทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน และส่งเสริมการทำงานร่วมกัน
ตัวอย่างเช่นแม่แบบขอบเขตงานของ ClickUpจะระบุแผนการสื่อสาร กระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดงบประมาณ และขั้นตอนการอนุมัติที่จำเป็นเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ
- กำหนดงานเฉพาะให้ชัดเจน ระบุสิ่งที่ต้องส่งมอบพร้อมเจ้าของ และผลลัพธ์ที่คาดหวังจากโครงการเพื่อป้องกันความไม่สอดคล้องกันในเรื่องขอบเขต
- กำหนด ไทม์ไลน์และเหตุการณ์สำคัญ ให้ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางที่ชัดเจนและป้องกันการเพิ่มงานใหม่ในภายหลัง
- ระบุ ข้อจำกัด ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร งบประมาณ ฯลฯ และสิ่งที่ไม่ได้รวมอยู่ในขอบเขต
- ปรับแต่งด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะที่กำหนดเองเพื่อให้คุณสามารถ ติดตามโครงการได้ตามวิธีของคุณ
ในทำนองเดียวกันแม่แบบแผนการจัดการขอบเขตของ ClickUpกำหนดเป้าหมายของโครงการในระหว่างขั้นตอนการวางแผนและระบุการควบคุมที่ใช้ในการจัดการการเปลี่ยนแปลงตลอดวงจรชีวิตของโครงการ
- ปัญหา ที่โครงการมุ่งแก้ไข โอกาส ที่โครงการนำเสนอ และ เป้าหมาย ที่โครงการต้องการบรรลุ
- กำหนด ขอบเขตของงาน และสิ่งที่ไม่อยู่ในขอบเขต เพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้าใจขอบเขตของโครงการอย่างชัดเจน
- แชร์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักเพื่อ การตรวจสอบและอนุมัติ ผ่านลิงก์ที่ปลอดภัย
เอกสารฉบับนี้เป็นข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้โครงการมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน ดำเนินไปตามแผน และปราศจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- มุมมองหลากหลาย: มองเห็นงานในรูปแบบที่คุณต้องการด้วยมุมมองที่กำหนดเองมากกว่า 15 แบบเช่น รายการ กระดาน แผนกังต์ และปฏิทิน สำหรับทุกขั้นตอนการทำงาน
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ทำงานร่วมกับทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อวางแผนและติดตามโครงการร่วมกันโดยใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เช่นClickUp Docsและกระดานไวท์บอร์ด
- แชทตามบริบท: ให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นด้วยการสนทนาที่เกิดขึ้น ณ จุดที่งานอยู่จริง ด้วยClickUp Chat
- การติดตามเป้าหมาย: กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้ชัดเจนในClickUp Goals แบ่งเป้าหมายออกเป็นเป้าหมายที่วัดผลได้ และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
- การรายงาน: สร้างรายงานที่กำหนดเองได้ซึ่งแสดงทุกอย่างตั้งแต่ประสิทธิภาพของแคมเปญไปจนถึงชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ด้วยClickUp Dashboards
ต้องการขจัดความสับสนเกี่ยวกับลำดับความสำคัญ ความคืบหน้า หรือใครรับผิดชอบอะไรอยู่หรือไม่? รับชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีสร้างแดชบอร์ดที่สามารถแชร์ได้ ซึ่งช่วยให้ทีมและลูกค้าเห็นสถานะงานอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องส่งรายงานอัปเดตยาวๆ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติขั้นสูงหรือกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้นมาพร้อมกับเส้นทางการเรียนรู้
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,400 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ทุกแคมเปญ การยกระดับปัญหา การปรับปรุงกระบวนการ และงานต่าง ๆ อยู่รวมกันในที่เดียว—เชื่อมต่อผ่านมุมมองที่กำหนดเอง ระบบอัตโนมัติ เอกสาร และแดชบอร์ด มันแทนที่สเปรดชีตที่กระจัดกระจาย กระทู้ Slack ที่ยาวเหยียด และเครื่องมือที่แยกส่วน ฉันสามารถติดตามความรับผิดชอบของงาน ประสิทธิภาพ SLA และกระบวนการทำงานข้ามสายงานได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม พูดง่าย ๆ คือ ClickUp มอบความโปร่งใสและการควบคุมอย่างเต็มที่ให้กับฉันในทุกทีมและทุกฟังก์ชัน
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีพัฒนาแบบตรวจสอบขอบเขตโครงการ
2. Jira (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการซอฟต์แวร์แบบ Agile)
Jira เป็นเครื่องมือจัดการขอบเขตที่ช่วยให้ทีมวางแผน ติดตาม และจัดการรายการงานที่ง่ายไปจนถึงโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile ที่ซับซ้อน
มุมมองขอบเขต ให้ภาพรวมของงานในแผนของคุณ ตัวอย่างเช่น มุมมองตารางเวลาจะแสดงแผนงานที่ชัดเจนของทุกงาน ในขณะที่มุมมองตารางขอบเขตจะทำงานเป็น รายการสิ่งที่ต้องทำของคุณ คุณสามารถดูข้อมูลทั้งหมดผ่านอีพิค, สตอรี่ และงานย่อย ทำให้ง่ายต่อการกำหนดสิ่งที่ต้องทำและสิ่งที่สามารถรอได้
ตัวกรองและการค้นหาแบบกำหนดเองช่วยปรับขอบเขตของโครงการและติดตามสิ่งที่อยู่ในหรืออยู่นอกขอบเขตได้ตลอดเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- จัดลำดับความสำคัญและจัดการงานค้างของโครงการเพื่อให้แน่ใจว่าทีมกำลังทำงานกับสิ่งที่สำคัญที่สุด
- ทำให้กระบวนการทำงานทั่วไปเป็นอัตโนมัติด้วย Atlassian AI
- ติดตามความคืบหน้าโดยใช้วิธีการเช่น Scrum, Kanban หรือแบบผสมผสานที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของทีมคุณ
- จัดการการพึ่งพาของงานโดยทำความเข้าใจลำดับงาน ระบุจุดคอขวด และป้องกันการล่าช้า
- ปรับแต่งมุมมองงานเพื่อติดตามงานและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานด้วยความถี่ในการปรับใช้และระยะเวลาของวงจร
- สร้างรายงานและแดชบอร์ดโดยละเอียดเพื่อรักษาการมองเห็นสถานะของโครงการ
ข้อจำกัดของ Jira
- อาจมีความซับซ้อนในการตั้งค่าและกำหนดค่า โดยเฉพาะสำหรับทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
- การกรองอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก ทำให้ยากที่จะหาสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริง
ราคาของ Jira
- ฟรี
- มาตรฐาน: $8. 60 ต่อผู้ใช้/เดือน
- พรีเมียม: $17 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Jira
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,600 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (15,200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง JIRA อย่างไรบ้าง?
สิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดเกี่ยวกับ Jira คือความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการในการจัดการโครงการที่หลากหลาย มันรองรับการรายงานอย่างละเอียดและการผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามหลายตัว และช่วยให้มั่นใจในความรับผิดชอบผ่านการมอบหมายงานและการติดตามที่ชัดเจน
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Jira สำหรับทีม Agile
3. Asana (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์และการติดตามงาน)
Asana เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มี เครื่องมือการกำหนดตารางเวลาขั้นสูง ซึ่งช่วยให้คุณจัดสรรทรัพยากร ตรวจสอบรายการที่ต้องดำเนินการ ติดตามความคืบหน้า และจัดการโครงการต่างๆ
ด้วยแม่แบบโครงการและฟิลด์ที่ปรับแต่งได้ คุณสามารถแยกย่อยรายละเอียดทั้งหมดเพื่อให้ทุกคนทราบถึงขอบเขตของงาน เมื่อคุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถใช้การพึ่งพาของงานและกระบวนการอนุมัติที่มีอยู่ในตัวเพื่อตรวจสอบและควบคุมการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น
ติดตามคำขอเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการ, ได้รับการอนุมัติ, และตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการการขยายขอบเขต
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- แบ่งงานออกเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้ พร้อมระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบ วันครบกำหนด และลำดับความสำคัญ
- มองเห็นงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รายการ ปฏิทิน แผนภูมิแกนต์ หรือกระดานคัมบัง
- สื่อสารและร่วมมือกับสมาชิกในทีมโดยตรงภายในงาน
- เพิ่มป้ายกำกับและฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดเรียง, คัดกรอง, และสร้างรายงานโดยอัตโนมัติ
- ทำให้งานประจำและกระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาด
- ใช้ประโยชน์จาก Asana AI เพื่อสร้างการอัปเดตสถานะและระบุความเสี่ยงของโครงการ
ข้อจำกัดของอาสนะ
- ความสามารถในการค้นหาที่จำกัดภายในฟิลด์เฉพาะ เช่น ความคิดเห็นหรือคำอธิบาย
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: $0
- เริ่มต้น: $13. 49 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ขั้นสูง: $30. 49 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาพิเศษ
- Enterprise+: ราคาพิเศษ
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (12,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (13,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Asana อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบใช้แอป Asanas มาก ขั้นตอนการตั้งค่าโครงการค่อนข้างง่าย; เทมเพลตมีประโยชน์มาก เทมเพลตงานทำให้ชีวิตง่ายขึ้นอีก ฉันชอบกฎและขั้นตอนการทำงานที่ฉันสามารถตั้งค่าได้ ซึ่งทำให้การทำงานอัตโนมัติของงานบางอย่างง่ายมาก
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Asana
📮 ClickUp Insight: คุณคิดว่ารายการสิ่งที่ต้องทำของคุณได้ผลดีอยู่แล้วหรือ? ลองคิดใหม่อีกครั้ง ผลสำรวจของเราพบว่า76% ของมืออาชีพใช้ระบบการจัดลำดับความสำคัญของตนเองในการจัดการงานอย่างไรก็ตาม งานวิจัยล่าสุดยืนยันว่า 65% ของพนักงานมักมุ่งเน้นไปที่งานที่ง่ายและได้ผลลัพธ์เร็วมากกว่างานที่มีมูลค่าสูง โดยไม่มีการจัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณมองเห็นและจัดการโครงการที่ซับซ้อน โดยเน้นงานที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย ด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และธงความสำคัญที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp คุณจะรู้เสมอว่าควรจัดการอะไรก่อน
4. สมาร์ทชีต (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานในรูปแบบสเปรดชีต)
Smartsheet ช่วยให้ทีมสามารถกำหนดขอบเขตของโครงการได้อย่างชัดเจนโดยการสร้างแผนโครงการที่มีรายละเอียดครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วยงานย่อย งานที่ต้องทำตามลำดับ และกำหนดเวลาที่วางไว้ในมุมมองตาราง
ห้องสมุดของเทมเพลตขอบเขตโครงการที่พร้อมใช้งานช่วยให้ทีมสามารถบันทึกขอบเขตของโครงการ, ผลลัพธ์ที่ต้องการ, ระยะเวลา, และสิ่งที่ไม่ได้รวมไว้ในโครงสร้างที่เป็นระบบ รายงานสรุป ให้ภาพรวมที่รวมรวมของสถานะขอบเขต, ความคืบหน้าของผลลัพธ์ที่ต้องการ, และตัวชี้วัดที่สำคัญในหลายโครงการ
เครื่องมือนี้ยังช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นการพึ่งพาและวัดความคืบหน้าเทียบกับฐานข้อมูลโครงการโดยใช้แผนภูมิแกนต์และ การวิเคราะห์เส้นทางวิกฤต ซึ่งทำให้ง่ายต่อการเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงขอบเขตมีผลกระทบต่อระยะเวลาหรือการจัดสรรทรัพยากรอย่างไร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet
- รวมไฟล์และบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับโครงการไว้ในที่เดียวโดยแนบไฟล์เหล่านั้นไว้กับงานโดยตรง
- รับการควบคุมเวอร์ชันและการแสดงความคิดเห็นในระดับแถวสำหรับเอกสารโครงการ ความคิดเห็น และการอนุมัติ
- ทำให้กระบวนการและขั้นตอนการทำงานเป็นอัตโนมัติเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงและขออนุมัติ
- ใช้มุมมองแบบไดนามิกเพื่อกรองข้อมูลเฉพาะให้ผู้อื่นดูและแก้ไข
- ติดตามความคืบหน้าและตัวชี้วัดสำคัญแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ดและรายงานที่ปรับแต่งได้
- สกัดข้อมูลสำคัญ สร้างสูตร และทำให้การสร้างเนื้อหาเป็นอัตโนมัติด้วย ความช่วยเหลือจาก AI
ข้อจำกัดของ Smartsheet
- ขาดเครื่องมือสื่อสารในตัว และแอปพลิเคชันบนมือถือมีฟังก์ชันการใช้งานที่จำกัด
- แม้ว่าอินเทอร์เฟซที่คล้ายกับสเปรดชีตจะคุ้นเคย แต่ก็สามารถกลายเป็นเรื่องยุ่งยากในการจัดการโครงการที่ใหญ่และซับซ้อนมาก
ราคาของ Smartsheet
- ข้อดี: 12 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาพิเศษ
- การจัดการงานขั้นสูง: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet
- G2: 4. 4/5 (19,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3400+)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Smartsheet อย่างไรบ้าง?
บริษัทของฉันใช้ Smartsheet ในการจัดเก็บข้อมูลที่มีประโยชน์ ตั้งแต่ราคาเชื้อเพลิง คำขอด้านไอที ไปจนถึงการติดตามความคืบหน้าในการแปลงร้านสะดวกซื้อ ไม่มีขีดจำกัดจริง ๆ ในวิธีการที่ Smartsheet สามารถช่วยได้ คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานและระบบอัตโนมัติเพื่อลดภาระอีเมลติดตามงานทั้งหมดได้ มันเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียวสำหรับทั้งองค์กรของเราในการเข้าถึง และคุณยังได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์จากทุกแผนกอีกด้วย
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Smartsheet
5. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการมาตรฐานการรับงาน)
Wrike ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อปรับปรุงแผนการจัดการขอบเขตของคุณโดยการระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ชี้ให้เห็นจุดที่ควรปรับปรุง และแนะนำกฎการทำงานอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการจะยังคงอยู่ในขอบเขตที่กำหนด
เครื่องมือติดตาม ที่แข็งแกร่ง เช่น แผนภูมิแกนต์และกระดานคัมบัง ช่วยให้ทีมมองเห็นความคืบหน้าเทียบกับขอบเขตงานเริ่มต้นได้ง่าย ทำให้สามารถตรวจพบการเปลี่ยนแปลงหรือความล่าช้าที่ไม่คาดคิดได้อย่างรวดเร็ว ก่อนที่จะลุกลามเกินการควบคุม
แบบฟอร์มคำขอที่กำหนดเองของ Wrike มีประโยชน์สำหรับการทำให้การรับงานใหม่เป็นมาตรฐาน ซึ่งช่วยควบคุมขอบเขตงานโดยรับรองว่าคำขอใหม่ทั้งหมดจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและอนุมัติอย่างเป็นทางการก่อนที่จะถูกเพิ่มเข้าไปในโครงการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- ข้ามแท็กทีมเพื่อช่วยให้พวกเขาเห็นงานสำหรับโครงการของพวกเขา
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมผ่านความคิดเห็นเฉพาะงานและการแก้ไขแบบเรียลไทม์
- สร้างภาพตารางเวลาโครงการและความสัมพันธ์ระหว่างงานด้วยแผนภูมิแกนต์แบบโต้ตอบ
- บันทึกการเปลี่ยนแปลงและสร้างเส้นทางการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
- ใช้ AI เพื่อระบุความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับขอบเขต เช่น ความล่าช้าและการใช้ทรัพยากรเกินกำลัง
ข้อจำกัดของ Wrike
- เวอร์ชันมือถือมีฟังก์ชันการทำงานบางอย่างไม่ครบถ้วนเมื่อเทียบกับแอปบนเดสก์ท็อป
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าสำหรับทีมขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Wrike
ราคาของ Wrike
- ฟรี: $0
- ทีม: $10 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: 25 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาพิเศษ
- พินนาเคิล: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5 (4,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Wrike อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบมากที่ Wrike ช่วยให้ทีมของเราทำงานสอดคล้องกันในหลายโครงการและกำหนดเวลาที่ต่างกัน แดชบอร์ดและมุมมองงานที่สามารถปรับแต่งได้ทำให้ง่ายต่อการเห็นว่าใครกำลังทำอะไรอยู่ และเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีอยู่ในตัว (เช่น ความคิดเห็นและการแชร์ไฟล์) ช่วยลดความจำเป็นในการส่งอีเมลไปมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
📚 อ่านเพิ่มเติม:KPI และตัวชี้วัดสำคัญในการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ควรติดตาม
6. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานและการมองเห็น)
Monday.com ช่วยให้ทีมสามารถกำหนด เอกสาร และจัดการขอบเขตของโครงการได้อย่างชัดเจน โดยระบุวัตถุประสงค์ของโครงการ ผลลัพธ์ที่ต้องการ ข้อยกเว้น ข้อจำกัด สมมติฐานการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกำหนดเวลา
คุณสามารถแปลงองค์ประกอบของขอบเขตให้เป็น บอร์ดที่ปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถกำหนดเจ้าของงาน กำหนดวันที่ครบกำหนด ติดตามสถานะ และมองเห็นความคืบหน้าผ่านมุมมองหลากหลายรูปแบบ เช่น แคนบาน แผนภูมิแกนต์ และไทม์ไลน์
แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้จะดึงข้อมูลจากบอร์ดโครงการหลายรายการมาแสดงในมุมมองระดับสูงเพียงหน้าเดียว ช่วยให้ผู้จัดการสามารถติดตามความคืบหน้า ตรวจสอบ KPI และ ตรวจจับการขยายขอบเขตงานที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการใช้งบประมาณเกิน ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหา
มันช่วยป้องกันการเคลือบทองโดยการทำให้มั่นใจว่าทุกงานสอดคล้องกับขอบเขตโครงการที่บันทึกไว้อย่างเคร่งครัดและต้องได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการสำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มเติมใดๆ
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- สร้างภาพตารางเวลาและระบุจุดสำคัญโดยใช้แผนภูมิแกนต์
- กำหนดปัญหา กำหนดเป้าหมาย และมองเห็นภาพด้วยแม่แบบแผนโครงการ
- ปรับแต่งทุกอย่างได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่กระดานที่มีรหัสสีไปจนถึงกระบวนการทำงานที่ยืดหยุ่น
- อัตโนมัติภารกิจประจำวันและการแจ้งเตือนเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
- ร่วมมือโดยการเพิ่มความคิดเห็น ไฟล์ และการอัปเดตโดยตรงภายในบริบทของแต่ละงาน
- อัตโนมัติภารกิจ และสร้างภารกิจและกระบวนการทำงานโดยใช้ การช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์
ข้อจำกัดของ Monday.com
- บางฟีเจอร์ต้องมีการตั้งค่าขั้นสูงเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจทำให้การเริ่มต้นใช้งานของผู้ร่วมงานใหม่ช้าลง
Monday.com ราคา
- ฟรี (สูงสุด 2 ผู้ใช้)
- พื้นฐาน: 12 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- มาตรฐาน: 14 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- ข้อดี: $24 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 13,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (5,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Monday.com อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบที่บอร์ดและการทำงานอัตโนมัติสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการปรับระบบให้เข้ากับกระบวนการทำงานของเรา การเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack และ Google Drive ก็ราบรื่นมาก
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ monday.com
7. Microsoft Project (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนโครงการระดับองค์กร)
Microsoft Project เป็นซอฟต์แวร์วางแผนงานที่ให้พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์สำหรับการจัดการโครงการ งาน และรายการที่ต้องทำข้ามแอป Microsoft 365 มีคุณสมบัติต่างๆ เช่น การวางแผนสปรินต์แบบอไจล์ ฟิลด์ที่กำหนดเอง และประวัติงาน
จุดแข็งหลักของ Microsoft Project ในการจัดการขอบเขตอยู่ที่ ความสามารถในการวางแผนและติดตามอย่างเข้มงวด เมื่อแผนเริ่มต้น (ฐานขอบเขต) ถูกกำหนดแล้ว การเบี่ยงเบนใดๆ สามารถระบุได้ง่ายโดยการเปรียบเทียบความคืบหน้าปัจจุบันกับฐานดังกล่าว
นอกจากนี้ Copilot's AI ยังสามารถช่วยสร้างแผนโครงการ ระบุค่าใช้จ่ายที่เกินงบประมาณและความเสี่ยง ร่างรายงานสถานะ และแนะนำเป้าหมายตามขอบเขตของโครงการได้
เครื่องมือนี้มีรูปแบบที่ใช้งานง่าย พร้อมมุมมองต่าง ๆ เช่น วันนี้ของฉัน, งานของฉัน, และแผนของฉัน ทำให้คุณทราบเสมอว่าควรให้ความสำคัญกับอะไรต่อไป คุณสามารถวางแผนโครงการได้ด้วยมุมมองต่าง ๆ เช่น แผนภูมิแกนต์, ตาราง, และกระดานคันบัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Project
- พัฒนาโครงสร้างการแบ่งงานเป็นองค์ประกอบย่อย (WBS) อย่างละเอียดเพื่อกำหนดขอบเขตอย่างพิถีพิถัน
- จัดการการพึ่งพาของงานที่ซับซ้อนและระบุ เส้นทางวิกฤต สำหรับโครงการ
- ใช้เทมเพลตเพื่อสร้างแผนงานและเลือกมุมมอง เช่น รายการ กระดาน และไทม์ไลน์
- ดูความคืบหน้า งบประมาณโครงการ และการจัดสรรทรัพยากรผ่านแดชบอร์ดและรายงานแบบเรียลไทม์
- สร้างกลุ่มงานและงานย่อยตามเป้าหมายการวางแผนของคุณ
- สร้างรายงานเชิงลึกที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพและสถานะของโครงการ
- ผสานการทำงานแบบเนทีฟกับแอปพลิเคชันอื่นๆ ของ Microsoft เช่น Teams และ Power BI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันและการรายงาน
ข้อจำกัดของ Microsoft Project
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด ขาดความยืดหยุ่น และอาจมีความยากลำบากในการผสานรวมกับระบบอื่น ๆ
- ซอฟต์แวร์มีราคาแพง ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคสำหรับองค์กรหรือทีมขนาดเล็ก
ราคาของ Microsoft Project
- Microsoft Planner: ฟรี
- แผนที่ 1: $10 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ผู้วางแผนและแผนโครงการ 3: $30 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ผู้วางแผนและแผนโครงการ 5: $55 ต่อผู้ใช้/เดือน
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Project
- G2: 4. 0/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Microsoft Project อย่างไรบ้าง?
คุณสมบัติที่โดดเด่นของพวกเขาในด้านการวางแผนกำลังการผลิตช่วยให้เราสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เครื่องมือการกำหนดตารางเวลาและการวางแผนก็ยอดเยี่ยมมาก – ไทม์ไลน์แบบภาพ (แผนภูมิแกนต์) และการติดตามการพึ่งพาซึ่งช่วยให้เราสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้
8. การทำงานเป็นทีม (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการรายงาน)
การทำงานเป็นทีมคือแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ครอบคลุมซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อ จัดการงานของลูกค้า ทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการจัดการขอบเขตของโครงการ
มันทำให้กระบวนการจัดการขอบเขตง่ายขึ้นโดยให้คุณกำหนดเป้าหมายและจุดตรวจสอบได้ คุณยังสามารถตั้งเป้าหมายสำคัญ ติดตามความคืบหน้าของโครงการ และมอบ การมองเห็นแบบเรียลไทม์ ให้กับลูกค้าในทุกขั้นตอนของโครงการ
โดยการใช้ แบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้ คุณสามารถรวบรวมคำขอและข้อเสนอแนะ ซึ่งจะแปลงเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้โดยอัตโนมัติ ด้วยสิทธิ์การเข้าถึงที่ยืดหยุ่นและการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว ทีมงานสามารถอนุญาตให้ลูกค้าทำงานร่วมกันได้โดยตรง ในขณะที่คุณสามารถควบคุมสิ่งที่พวกเขาเห็น
Teamwork AI ช่วยให้ทีมสามารถสังเคราะห์ข้อมูล, ได้รับข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับความสามารถ, และกรอกบันทึกค่าใช้จ่ายโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม
- ดูงานทั้งหมดเพื่อภาพรวมของปริมาณงานในทีมของคุณ
- ติดตามเวลาการทำงานอย่างถูกต้องในระดับงานเพื่อตรวจสอบความพยายามและงบประมาณ
- มาตรฐานการตั้งค่าโครงการด้วยเทมเพลตโครงการและรายการงานที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
- ใช้ส่วนที่สามารถพับได้เพื่อซูมเข้าหรือซูมออกจากโครงการระดับสูงไปยังงานย่อยที่มีรายละเอียด
- ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบและอนุมัติของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยการจัดการทุกอย่างตั้งแต่ร่างแรก การแก้ไข จนถึงการอนุมัติขั้นสุดท้ายในที่เดียว
ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม
- บางคุณสมบัติไม่สามารถใช้งานได้หรือยากต่อการนำทางในแอปพลิเคชันมือถือเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- ประสิทธิภาพอาจลดลงได้บางครั้งเมื่อจัดการกับโครงการจำนวนมากพร้อมกัน
การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ค
- ฟรี
- ส่งมอบ: $13.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
- เติบโต: $25.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ขนาด: $69.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Teamwork อย่างไรบ้าง?
นี่คือรีวิว G2:
ทีมเวิร์คมีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายมาก ๆ ฉันไม่ต้องหลงอยู่ในทะเลของตัวเลือกการตั้งค่าเพื่อเริ่มต้นใช้งาน ฉันสามารถสร้างโปรเจ็กต์, มอบหมายงาน, และกำหนดเส้นตายได้โดยไม่ต้องรู้สึกเหมือนกำลังแกะรหัสลับอยู่ สิ่งหนึ่งที่ทำให้แตกต่างอย่างแท้จริงคือวิธีที่มันช่วยให้คุณจัดระเบียบงานของคุณด้วยการพึ่งพาและงานย่อย
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานเป็นทีม
9. Basecamp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกัน)
Basecamp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการและสื่อสารทีมที่ขึ้นชื่อเรื่องความเรียบง่าย มันแบ่งขอบเขตของโครงการออกเป็นรายการสิ่งที่ต้องทำ เพื่อให้ทุกคนรู้ว่ามีงานอะไรที่ต้องทำและอะไรที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
การจัดวางแพลตฟอร์มอย่างเป็นระบบตามลำดับเวลาและเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อการจัดการขอบเขตงาน กระดานข้อความ ช่วยรวบรวมประกาศและการหารือเกี่ยวกับขอบเขตงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว ขณะที่ รายการสิ่งที่ต้องทำ ช่วยให้สามารถมอบหมายและติดตามงานที่ต้องส่งมอบได้อย่างชัดเจน ตารางเวลา ช่วยให้ทุกคนสามารถมองเห็นวันที่สำคัญและกำหนดเส้นตายทั้งหมดได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Basecamp
- รับภาพรวมของสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดในที่เดียวเพื่อให้เห็นภาพรวมของโครงการของคุณอย่างครบถ้วน
- กำหนดวันที่สำคัญ, จุดสำคัญ, และกำหนดเส้นตายเพื่อให้ทีมทั้งหมดสามารถมองเห็นได้
- อัตโนมัติคำถามเช็คอินที่เกิดขึ้นซ้ำเพื่อให้ทีมมีความสอดคล้องกันเกี่ยวกับความคืบหน้า
- ใช้แผนภูมิเนินเขา, การจัดแถว, และการควบคุมภารกิจเพื่อติดตามความคืบหน้าอย่างชัดเจน
- ใช้รายการสิ่งที่ต้องทำแบบกลุ่มเพื่อซูมเข้าไปยังงานเฉพาะเจาะจงหรือซูมออกเพื่อดูภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น
ข้อจำกัดของเบสแคมป์
- มันเริ่มยุ่งยากที่จะติดตามทุกอย่างเมื่อคุณต้องจัดการกับบัตรและโครงการต่างๆ
- ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูง เช่น แผนภูมิแกนต์ การติดตามเวลา และการรายงานรายละเอียด ซึ่งอาจมีความสำคัญสำหรับโครงการที่ซับซ้อน
ราคาของเบสแคมป์
- ส่วนตัว: ฟรี
- เพิ่มเติม: $15 ต่อผู้ใช้/เดือน
- โปร Unlimited: $299 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Basecamp
- G2: 4. 1/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 14,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Basecamp อย่างไรบ้าง?
ฉันรู้สึกโล่งใจมากเมื่อ Basecamp เข้ามาในชีวิตการทำงานของฉัน อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้แม้แต่ผู้ที่ไม่มีความรู้ก็สามารถเข้าใจได้ การสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำช่วยให้ฉันจัดระเบียบวันของฉัน มอบหมายงานให้กับทีมของฉัน และตรวจสอบรายการเมื่อเสร็จสิ้น การขีดฆ่ารายการเหล่านั้นออกจากรายการเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมมาก!
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Basecamp
10. OpenProject (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อน)
OpenProject เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบ โอเพนซอร์ส ที่ช่วยให้ทีมของคุณสามารถจัดระเบียบและควบคุมโครงการได้ตลอดวงจรชีวิตของโครงการ คุณสามารถรวบรวมความคิดและกำหนดขอบเขตของโครงการรวมถึงสิ่งที่ต้องส่งมอบได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถแบ่งย่อยสิ่งเหล่านี้ออกเป็นชุดงานที่มีโครงสร้างโดยใช้มุมมองแบบรายการ
ทีมสามารถ ติดตามเวลาและค่าใช้จ่าย ที่ใช้ไปกับแต่ละงานย่อยได้ โดยเปรียบเทียบกับงบประมาณเริ่มต้นเพื่อป้องกันการขยายขอบเขตงานและควบคุมการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในขอบเขตงานสามารถจัดการอย่างเป็นทางการผ่านกระบวนการทำงานและการอัปเดตสถานะ
นอกจากนี้ EVA (การวิเคราะห์มูลค่าที่ได้) ช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าเทียบกับเวลาและต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OpenProject
- ติดตามงานในรายละเอียดที่ละเอียดพร้อมคำอธิบาย, ลำดับความสำคัญ, สถานะ, และผู้รับผิดชอบ
- ใช้บอร์ดแบบผู้ปกครอง-ลูกเพื่อสร้างและมองเห็นโครงสร้าง WBS สำหรับโครงการของคุณ
- วางแผนและมองเห็นภาพไทม์ไลน์ ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และเส้นทางสำคัญด้วยแผนภูมิแกนต์
- แบ่งปันแผนงานโครงการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ขอคำแนะนำ, และสร้างแผนที่สามารถดำเนินการได้
- สร้างวาระการประชุมและสรุปด้วย ผู้ช่วย AI เพื่อจับประเด็นการตัดสินใจสำคัญ
ข้อจำกัดของ OpenProject
- เนื่องจากเป็นเครื่องมือโอเพนซอร์ส เวอร์ชันที่โฮสต์เองจึงต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคอย่างมากในการติดตั้ง กำหนดค่า และดูแลรักษา
- แม้ว่าส่วนติดต่อผู้ใช้จะมีประสิทธิภาพ แต่ยังไม่ทันสมัยหรือใช้งานง่ายเท่ากับคู่แข่งเชิงพาณิชย์บางราย
ราคาของ OpenProject
- ชุมชน: ฟรี
- คลาวด์ เบสิค: 7.25 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- คลาวด์ มืออาชีพ: $13.50 ต่อผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Cloud Premium: $19. 50 ต่อผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Cloud Corporate: ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
การให้คะแนนและรีวิว OpenProject
- G2: 3. 8/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (180+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง OpenProject อย่างไรบ้าง?
OpenProject เป็นเครื่องมือครบวงจรที่มีความสามารถในการจัดการโครงการอย่างกว้างขวาง เครื่องมือนี้ยังช่วยให้สามารถจัดการไทม์ไลน์ของงานและติดตามปัญหาต่างๆ ได้ นอกจากนี้ สมาชิกในทีมยังสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานและกำหนดแผนงานโครงการโดยละเอียดผ่านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
📚 อ่านเพิ่มเติม:กลยุทธ์ในการพัฒนาแผนการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ชัดเจน
ควบคุมการขยายขอบเขตโครงการด้วย ClickUp
การควบคุมขอบเขตที่ชัดเจนช่วยกำหนดเส้นทางของโครงการของคุณ ด้วยการจัดการขอบเขตของโครงการอย่างรอบคอบ คุณไม่เพียงแต่ป้องกันความวุ่นวาย แต่ยังเปิดโอกาสให้สามารถส่งมอบสิ่งที่จำเป็นได้อย่างถูกต้องตามกำหนดเวลา
ด้วย ClickUp คุณสามารถตรวจพบปัญหาขอบเขตได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ปรับเปลี่ยนแนวทาง และทำให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น แพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ผสานรวมงาน เอกสาร การสนทนา และรายงานทั้งหมดของคุณไว้ในพื้นที่ทำงานร่วมกันเดียว ทำให้การจัดการขอบเขตโครงการเป็นเรื่องง่ายสำหรับทีม
พร้อมที่จะเปลี่ยนการขยายขอบเขตงานที่ควบคุมไม่ได้ให้กลายเป็นการควบคุมขอบเขตงานอย่างมืออาชีพหรือยัง?ลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรีได้เลย