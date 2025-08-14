เครื่องมือการจัดการขอบเขต 10 อันดับแรกสำหรับทีมในปี 2025

บล็อก ClickUp

14 สิงหาคม 2568

การขยายขอบเขตงาน คำสองคำนี้สามารถเปลี่ยนโครงการที่วางแผนไว้อย่างดีให้กลายเป็นความยุ่งเหยิงได้ สิ่งที่เริ่มต้นเป็นผลลัพธ์ของโครงการที่ชัดเจนมักจะเติบโตกลายเป็นรายการการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีที่สิ้นสุด คุณพลาดกำหนดเวลา และทีมของคุณรู้สึกหนักใจ

ด้วยทีมแบบผสมผสานและความคาดหวังที่สูงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การรักษาความคืบหน้าให้อยู่ในเส้นทางจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง แต่หากปราศจากเครื่องมือที่เหมาะสม ข้อกำหนดต่าง ๆ ก็อาจหลุดรอดสายตาไปโดยไม่รู้ตัว ส่งผลให้ทีมของคุณต้องทำงานล่วงเวลาเพียงเพื่อไล่ตามงานให้ทัน

เพื่อช่วยให้คุณควบคุมได้ เราได้รวบรวมรายการเครื่องมือการจัดการขอบเขตที่ดีที่สุดไว้ให้แล้ว เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ทีมสร้างคำชี้แจงขอบเขตโครงการแบบรวมศูนย์ ป้องกันการขยายขอบเขตงาน และทำงานให้ตรงตามเป้าหมายตั้งแต่ต้นจนจบ 🚀

ขอบเขตงานที่ขยายตัวโดยไม่ตั้งใจคืออะไร?

การขยายขอบเขตโครงการโดยไม่ตั้งใจหมายถึง การขยายเป้าหมาย งาน หรือผลลัพธ์ของโครงการอย่างค่อยเป็นค่อยไปและขาดการควบคุม โดยไม่มีการปรับเวลา งบประมาณ หรือทรัพยากรให้สอดคล้องกัน มักเกิดขึ้นเมื่อมีการเพิ่มฟีเจอร์หรือคำขอใหม่ ๆ โดยไม่ได้ผ่านกระบวนการอนุมัติอย่างเป็นทางการ การบริหารขอบเขตโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและเชิงรุกจะช่วยป้องกันปัญหาการขยายขอบเขตโครงการโดยไม่ตั้งใจได้

เครื่องมือการจัดการระดับสูงในมุมมองที่ชัดเจน

นี่คือการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วของคุณสมบัติหลักและโครงสร้างราคาของเครื่องมือชั้นนำ

ชื่อเครื่องมือ คุณสมบัติเด่น เหมาะที่สุดสำหรับ ราคา*
ClickUpClickUp Brain, ตัวแทน AI, การทำงานร่วมกันเป็นทีม, แม่แบบ, มุมมองที่กำหนดเองมากกว่า 15 แบบ, แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์, การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์สตาร์ทอัพไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มสำหรับโครงการและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรมีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
จิรามุมมองตารางเวลา, ตารางขอบเขต, ตัวกรอง, การค้นหาแบบกำหนดเอง, มุมมองงาน, Atlassian AIทีมเทคโนโลยี, นักพัฒนา, และบริษัทซอฟต์แวร์ขนาดกลางถึงใหญ่ที่ต้องการการจัดการโครงการแบบ Agile และการติดตามปัญหามีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8.60 ต่อผู้ใช้/เดือน
อาสนะมุมมองหลายแบบ, Asana AI, ป้ายกำกับและฟิลด์ที่กำหนดเอง, การทำงานอัตโนมัติของงาน, รายงานธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางและทีมข้ามสายงานที่กำลังมองหาเครื่องมือจัดการงานและประสานงานมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $13.49 ต่อผู้ใช้/เดือน
สมาร์ทชีต WBS, รายงานสรุป, การวิเคราะห์เส้นทางวิกฤต, ความช่วยเหลือจาก AI, แม่แบบองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่มีกระบวนการทำงานเป็นระบบและมีข้อมูลจำนวนมากสำหรับการจัดการโครงการและทรัพยากรในรูปแบบสเปรดชีตไม่มีแผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อผู้ใช้/เดือน
Wrikeการแจ้งเตือนอัตโนมัติ, กระบวนการอนุมัติ, แผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบังทีมขนาดกลางที่กำลังมองหาซอฟต์แวร์บริหารโครงการและงานพร้อมระบบรายงานขั้นสูงมีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10 ต่อผู้ใช้/เดือน
วันจันทร์. comกระดานรหัสสี, แผนภูมิแกนต์, ความช่วยเหลือจาก AI, ระบบอัตโนมัติ, กระบวนการทำงานที่ยืดหยุ่นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและเวิร์กโฟลว์แบบภาพมีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อผู้ใช้/เดือน
ไมโครซอฟต์ โปรเจ็กต์ประวัติงาน, มุมมอง, ตารางกริด, กระดานคัมบัง, การติดตามสถานะโครงการ, Copilot, ระบบนิเวศของ Microsoftองค์กรและ PMO ที่มีผู้จัดการโครงการที่ได้รับการรับรองซึ่งกำลังมองหาเครื่องมือวางแผนและกำหนดตารางโครงการขั้นสูงมีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10 ต่อผู้ใช้/เดือน
การทำงานเป็นทีมแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้, การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว, กระบวนการอนุมัติ, การติดตามเวลา, ความช่วยเหลือจาก AIหน่วยงานและทีมบริการลูกค้าที่ต้องการแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่เน้นลูกค้าและบริการมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $13.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
เบสแคมป์ แผนภูมิเนินเขา, ศูนย์ควบคุมภารกิจ, เครื่องมือสื่อสารทีม, รายการสิ่งที่ต้องทำแบบกลุ่มทีมขนาดเล็ก, สตาร์ทอัพ, และทีมที่ไม่ใช่ด้านเทคโนโลยีที่กำลังมองหาเครื่องมือสำหรับการร่วมมือในโครงการที่ง่ายมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15 ต่อผู้ใช้/เดือน
OpenProject มุมมองรายการ, การวิเคราะห์ EVA, กระดานแม่-ลูก, ความช่วยเหลือจาก AIหน่วยงานรัฐบาล, องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร, และทีมที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีที่กำลังมองหาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบโอเพนซอร์สมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $7.25 ต่อผู้ใช้/เดือน

วิธีเลือกเครื่องมือการจัดการขอบเขตที่เหมาะสม

เครื่องมือการจัดการขอบเขตโครงการที่ดีที่สุดต้องสอดคล้องกับความซับซ้อนของโครงการของคุณ และเหมาะกับกระบวนการทำงานขององค์กรของคุณ พร้อมทั้งช่วยให้การจัดการขอบเขตมีประสิทธิภาพ

นี่คือสิ่งที่มันสามารถทำได้เพื่อคุณ:

  • โครงสร้างการแบ่งงาน: ช่วยสร้างโครงสร้างการแบ่งงาน(WBS) เพื่อแบ่งโครงการออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้น ทำให้ง่ายต่อการมอบหมายและติดตามผลงานที่ต้องส่งมอบ
  • การจัดการการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง: สนับสนุนกระบวนการทำงานที่ฝังตัวสำหรับการขอเปลี่ยนแปลงและประเมินความเสี่ยงก่อนที่มันจะส่งผลกระทบต่อแผนของคุณ
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ความคิดเห็น การแจ้งเตือน และการแชร์เอกสาร เพื่อให้ทีมโครงการของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
  • เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้: ช่วยให้คุณกำหนดรูปแบบกระบวนการให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของโครงการของคุณ แทนที่จะบังคับใช้แนวทางที่ตายตัวและใช้ได้กับทุกกรณี
  • รายงานและแดชบอร์ด: ให้บริการรายงานขั้นสูงและแดชบอร์ดเพื่อให้คุณสามารถติดตามสถานะขอบเขตและระบุปัญหาคอขวดได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
  • การจัดการสิทธิ์และการจัดการบทบาท: เปิดใช้งานการควบคุมว่าใครสามารถเข้าถึงหรือแก้ไของค์ประกอบขอบเขตได้

เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการขอบเขตโครงการ

ด้านล่างนี้ เราได้รวบรวมรายการเครื่องมือการจัดการขอบเขตที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้ได้:

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการขอบเขตด้วย AI พร้อมการสนับสนุนแบบ Agile)

การจัดการโครงการด้วย ClickUp
ลองใช้ ClickUp ฟรี
บริหารโครงการที่ซับซ้อน วางแผนและแสดงภาพไทม์ไลน์ของโครงการ และประสานงานข้ามสายงานด้วย ClickUp สำหรับทีมบริหารโครงการ

ClickUpเป็นแพลตฟอร์มที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยให้ทีมวางแผนและดำเนินโครงการได้อย่างง่ายดายพร้อมการมองเห็นที่สมบูรณ์

ด้วยการจัดการงานที่ขับเคลื่อนด้วย AIและการทำงานอัตโนมัติในตัว คุณสามารถจัดการขอบเขตงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ ระบุแนวทางในการจัดการการเปลี่ยนแปลง และรับรองว่าการปรับเปลี่ยนใดๆ จะได้รับการตรวจสอบอย่างเหมาะสม

ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp
สร้างฟิลด์กำหนดเองเกี่ยวกับเงินใน ClickUp เพื่อบันทึกและจัดประเภทค่าใช้จ่ายที่ประมาณการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUp ทีมสามารถแบ่งโครงการออกเป็นขั้นตอนย่อย งานย่อย งานย่อย และสปรินต์เพื่อให้การวางแผนและการดำเนินการเป็นไปอย่างมีโครงสร้าง

เพื่อควบคุมขอบเขตของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมให้กับแต่ละงานได้โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งเหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ และจัดหมวดหมู่ผลงานของโครงการตามลำดับความสำคัญหรือแผนก

ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อการติดตามและควบคุมที่แม่นยำ

ผู้ช่วย AI แบบบูรณาการClickUp Brain เชื่อมต่องาน เอกสาร ผู้คน และความรู้ของคุณไว้ในที่เดียว ช่วยให้ผู้จัดการโครงการจัดการขอบเขตโครงการได้ง่ายขึ้นด้วย:

  • คำตอบทันทีสำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตโดยใช้ การค้นหาด้วย AI และ ผู้ช่วย AI ทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ
  • การตรวจจับการเปลี่ยนแปลงขอบเขต โดยการระบุงานหรือข้อกำหนดใหม่ที่อาจส่งผลกระทบต่อขอบเขตเดิม
  • การอัปเดตอัตโนมัติ เกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการและการเปลี่ยนแปลงขอบเขตให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • การวิเคราะห์ผลกระทบ เพื่อประเมินอย่างรวดเร็วว่าการเปลี่ยนแปลงที่เสนอจะส่งผลต่อกรอบเวลา ทรัพยากร และผลลัพธ์ที่ส่งมอบอย่างไร
ClickUp Brain
ดูงานของคุณและจัดลำดับความสำคัญตามความเร่งด่วนและความสำคัญโดยใช้ ClickUp Brain

ทำให้เรียบง่ายและเป็นมาตรฐานด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้

เทมเพลตขอบเขตโครงการเฉพาะของ ClickUp มอบกรอบการทำงานที่ชัดเจนสำหรับการกำหนดขอบเขตของโครงการ ผลลัพธ์ที่ต้องการ ระยะเวลา และความรับผิดชอบตั้งแต่เริ่มต้น สิ่งนี้ช่วยสร้างความคาดหวังให้ตรงกัน ทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน และส่งเสริมการทำงานร่วมกัน

ตัวอย่างเช่นแม่แบบขอบเขตงานของ ClickUpจะระบุแผนการสื่อสาร กระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดงบประมาณ และขั้นตอนการอนุมัติที่จำเป็นเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ

เทมเพลตขอบเขตงาน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
แชร์ขอบเขตโครงการและแผนปฏิบัติการได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตขอบเขตงานของ ClickUp
  • กำหนดงานเฉพาะให้ชัดเจน ระบุสิ่งที่ต้องส่งมอบพร้อมเจ้าของ และผลลัพธ์ที่คาดหวังจากโครงการเพื่อป้องกันความไม่สอดคล้องกันในเรื่องขอบเขต
  • กำหนด ไทม์ไลน์และเหตุการณ์สำคัญ ให้ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางที่ชัดเจนและป้องกันการเพิ่มงานใหม่ในภายหลัง
  • ระบุ ข้อจำกัด ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร งบประมาณ ฯลฯ และสิ่งที่ไม่ได้รวมอยู่ในขอบเขต
  • ปรับแต่งด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะที่กำหนดเองเพื่อให้คุณสามารถ ติดตามโครงการได้ตามวิธีของคุณ

ในทำนองเดียวกันแม่แบบแผนการจัดการขอบเขตของ ClickUpกำหนดเป้าหมายของโครงการในระหว่างขั้นตอนการวางแผนและระบุการควบคุมที่ใช้ในการจัดการการเปลี่ยนแปลงตลอดวงจรชีวิตของโครงการ

เทมเพลตแผนการจัดการขอบเขตของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
กำหนดกลยุทธ์การดำเนินโครงการของคุณด้วยเทมเพลตแผนการจัดการขอบเขตของ ClickUp
  • ปัญหา ที่โครงการมุ่งแก้ไข โอกาส ที่โครงการนำเสนอ และ เป้าหมาย ที่โครงการต้องการบรรลุ
  • กำหนด ขอบเขตของงาน และสิ่งที่ไม่อยู่ในขอบเขต เพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้าใจขอบเขตของโครงการอย่างชัดเจน
  • แชร์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักเพื่อ การตรวจสอบและอนุมัติ ผ่านลิงก์ที่ปลอดภัย

เอกสารฉบับนี้เป็นข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้โครงการมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน ดำเนินไปตามแผน และปราศจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • มุมมองหลากหลาย: มองเห็นงานในรูปแบบที่คุณต้องการด้วยมุมมองที่กำหนดเองมากกว่า 15 แบบเช่น รายการ กระดาน แผนกังต์ และปฏิทิน สำหรับทุกขั้นตอนการทำงาน
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ทำงานร่วมกับทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อวางแผนและติดตามโครงการร่วมกันโดยใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เช่นClickUp Docsและกระดานไวท์บอร์ด
  • แชทตามบริบท: ให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นด้วยการสนทนาที่เกิดขึ้น ณ จุดที่งานอยู่จริง ด้วยClickUp Chat
  • การติดตามเป้าหมาย: กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการให้ชัดเจนในClickUp Goals แบ่งเป้าหมายออกเป็นเป้าหมายที่วัดผลได้ และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
  • การรายงาน: สร้างรายงานที่กำหนดเองได้ซึ่งแสดงทุกอย่างตั้งแต่ประสิทธิภาพของแคมเปญไปจนถึงชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ด้วยClickUp Dashboards

ต้องการขจัดความสับสนเกี่ยวกับลำดับความสำคัญ ความคืบหน้า หรือใครรับผิดชอบอะไรอยู่หรือไม่? รับชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้วิธีสร้างแดชบอร์ดที่สามารถแชร์ได้ ซึ่งช่วยให้ทีมและลูกค้าเห็นสถานะงานอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องส่งรายงานอัปเดตยาวๆ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • คุณสมบัติขั้นสูงหรือกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้นมาพร้อมกับเส้นทางการเรียนรู้

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,400 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

ทุกแคมเปญ การยกระดับปัญหา การปรับปรุงกระบวนการ และงานต่าง ๆ อยู่รวมกันในที่เดียว—เชื่อมต่อผ่านมุมมองที่กำหนดเอง ระบบอัตโนมัติ เอกสาร และแดชบอร์ด มันแทนที่สเปรดชีตที่กระจัดกระจาย กระทู้ Slack ที่ยาวเหยียด และเครื่องมือที่แยกส่วน ฉันสามารถติดตามความรับผิดชอบของงาน ประสิทธิภาพ SLA และกระบวนการทำงานข้ามสายงานได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม พูดง่าย ๆ คือ ClickUp มอบความโปร่งใสและการควบคุมอย่างเต็มที่ให้กับฉันในทุกทีมและทุกฟังก์ชัน

ทุกแคมเปญ การยกระดับปัญหา การปรับปรุงกระบวนการ และงานต่าง ๆ อยู่รวมกันในที่เดียว—เชื่อมต่อผ่านมุมมองที่กำหนดเอง ระบบอัตโนมัติ เอกสาร และแดชบอร์ด มันแทนที่สเปรดชีตที่กระจัดกระจาย กระทู้ Slack ที่ยาวเหยียด และเครื่องมือที่แยกส่วนออกจากกัน ฉันสามารถติดตามความรับผิดชอบของงาน ประสิทธิภาพของ SLA และกระบวนการทำงานข้ามสายงานได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม พูดง่าย ๆ คือ ClickUp มอบการมองเห็นและการควบคุมอย่างเต็มรูปแบบให้กับฉันในทุกทีมและทุกหน้าที่

2. Jira (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการซอฟต์แวร์แบบ Agile)

Jira (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile) : เครื่องมือการจัดการขอบเขต
ผ่านทางAtlassian.com

Jira เป็นเครื่องมือจัดการขอบเขตที่ช่วยให้ทีมวางแผน ติดตาม และจัดการรายการงานที่ง่ายไปจนถึงโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile ที่ซับซ้อน

มุมมองขอบเขต ให้ภาพรวมของงานในแผนของคุณ ตัวอย่างเช่น มุมมองตารางเวลาจะแสดงแผนงานที่ชัดเจนของทุกงาน ในขณะที่มุมมองตารางขอบเขตจะทำงานเป็น รายการสิ่งที่ต้องทำของคุณ คุณสามารถดูข้อมูลทั้งหมดผ่านอีพิค, สตอรี่ และงานย่อย ทำให้ง่ายต่อการกำหนดสิ่งที่ต้องทำและสิ่งที่สามารถรอได้

ตัวกรองและการค้นหาแบบกำหนดเองช่วยปรับขอบเขตของโครงการและติดตามสิ่งที่อยู่ในหรืออยู่นอกขอบเขตได้ตลอดเวลา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira

  • จัดลำดับความสำคัญและจัดการงานค้างของโครงการเพื่อให้แน่ใจว่าทีมกำลังทำงานกับสิ่งที่สำคัญที่สุด
  • ทำให้กระบวนการทำงานทั่วไปเป็นอัตโนมัติด้วย Atlassian AI
  • ติดตามความคืบหน้าโดยใช้วิธีการเช่น Scrum, Kanban หรือแบบผสมผสานที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของทีมคุณ
  • จัดการการพึ่งพาของงานโดยทำความเข้าใจลำดับงาน ระบุจุดคอขวด และป้องกันการล่าช้า
  • ปรับแต่งมุมมองงานเพื่อติดตามงานและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานด้วยความถี่ในการปรับใช้และระยะเวลาของวงจร
  • สร้างรายงานและแดชบอร์ดโดยละเอียดเพื่อรักษาการมองเห็นสถานะของโครงการ

ข้อจำกัดของ Jira

  • อาจมีความซับซ้อนในการตั้งค่าและกำหนดค่า โดยเฉพาะสำหรับทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
  • การกรองอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก ทำให้ยากที่จะหาสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริง

ราคาของ Jira

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $8. 60 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • พรีเมียม: $17 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Jira

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,600 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (15,200+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง JIRA อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

สิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดเกี่ยวกับ Jira คือความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการในการจัดการโครงการที่หลากหลาย มันรองรับการรายงานอย่างละเอียดและการผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามหลายตัว และช่วยให้มั่นใจในความรับผิดชอบผ่านการมอบหมายงานและการติดตามที่ชัดเจน

สิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดเกี่ยวกับ Jira คือความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการในการจัดการโครงการที่หลากหลาย มันรองรับการรายงานอย่างละเอียดและการผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามมากมาย และช่วยให้มั่นใจในความรับผิดชอบผ่านการมอบหมายงานและการติดตามที่ชัดเจน

3. Asana (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์และการติดตามงาน)

อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์และติดตามงาน)
ผ่านทางAsana

Asana เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มี เครื่องมือการกำหนดตารางเวลาขั้นสูง ซึ่งช่วยให้คุณจัดสรรทรัพยากร ตรวจสอบรายการที่ต้องดำเนินการ ติดตามความคืบหน้า และจัดการโครงการต่างๆ

ด้วยแม่แบบโครงการและฟิลด์ที่ปรับแต่งได้ คุณสามารถแยกย่อยรายละเอียดทั้งหมดเพื่อให้ทุกคนทราบถึงขอบเขตของงาน เมื่อคุณต้องการทำการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถใช้การพึ่งพาของงานและกระบวนการอนุมัติที่มีอยู่ในตัวเพื่อตรวจสอบและควบคุมการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

ติดตามคำขอเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการ, ได้รับการอนุมัติ, และตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการการขยายขอบเขต

คุณสมบัติเด่นของอาสนะ

  • แบ่งงานออกเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้ พร้อมระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบ วันครบกำหนด และลำดับความสำคัญ
  • มองเห็นงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รายการ ปฏิทิน แผนภูมิแกนต์ หรือกระดานคัมบัง
  • สื่อสารและร่วมมือกับสมาชิกในทีมโดยตรงภายในงาน
  • เพิ่มป้ายกำกับและฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดเรียง, คัดกรอง, และสร้างรายงานโดยอัตโนมัติ
  • ทำให้งานประจำและกระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาด
  • ใช้ประโยชน์จาก Asana AI เพื่อสร้างการอัปเดตสถานะและระบุความเสี่ยงของโครงการ

ข้อจำกัดของอาสนะ

  • ความสามารถในการค้นหาที่จำกัดภายในฟิลด์เฉพาะ เช่น ความคิดเห็นหรือคำอธิบาย

ราคาของ Asana

  • ส่วนตัว: $0
  • เริ่มต้น: $13. 49 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ขั้นสูง: $30. 49 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาพิเศษ
  • Enterprise+: ราคาพิเศษ

คะแนนและรีวิวของอาสนะ

  • G2: 4. 4/5 (12,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (13,500+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Asana อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

ฉันชอบใช้แอป Asanas มาก ขั้นตอนการตั้งค่าโครงการค่อนข้างง่าย; เทมเพลตมีประโยชน์มาก เทมเพลตงานทำให้ชีวิตง่ายขึ้นอีก ฉันชอบกฎและขั้นตอนการทำงานที่ฉันสามารถตั้งค่าได้ ซึ่งทำให้การทำงานอัตโนมัติของงานบางอย่างง่ายมาก

ฉันชอบใช้แอป Asanas มาก ขั้นตอนการตั้งค่าโปรเจกต์ค่อนข้างง่าย มีเทมเพลตที่ช่วยได้มาก เทมเพลตงานทำให้ชีวิตง่ายขึ้นอีก ฉันชอบกฎและขั้นตอนการทำงานที่ฉันสามารถตั้งค่าได้ ซึ่งทำให้การทำงานอัตโนมัติของงานบางอย่างง่ายต่อการใช้งานมาก

📮 ClickUp Insight: คุณคิดว่ารายการสิ่งที่ต้องทำของคุณได้ผลดีอยู่แล้วหรือ? ลองคิดใหม่อีกครั้ง ผลสำรวจของเราพบว่า76% ของมืออาชีพใช้ระบบการจัดลำดับความสำคัญของตนเองในการจัดการงานอย่างไรก็ตาม งานวิจัยล่าสุดยืนยันว่า 65% ของพนักงานมักมุ่งเน้นไปที่งานที่ง่ายและได้ผลลัพธ์เร็วมากกว่างานที่มีมูลค่าสูง โดยไม่มีการจัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณมองเห็นและจัดการโครงการที่ซับซ้อน โดยเน้นงานที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย ด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และธงความสำคัญที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp คุณจะรู้เสมอว่าควรจัดการอะไรก่อน

4. สมาร์ทชีต (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานในรูปแบบสเปรดชีต)

Smartsheet (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานระดับองค์กร): เครื่องมือการจัดการขอบเขต
ผ่านทางSmartsheet

Smartsheet ช่วยให้ทีมสามารถกำหนดขอบเขตของโครงการได้อย่างชัดเจนโดยการสร้างแผนโครงการที่มีรายละเอียดครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วยงานย่อย งานที่ต้องทำตามลำดับ และกำหนดเวลาที่วางไว้ในมุมมองตาราง

ห้องสมุดของเทมเพลตขอบเขตโครงการที่พร้อมใช้งานช่วยให้ทีมสามารถบันทึกขอบเขตของโครงการ, ผลลัพธ์ที่ต้องการ, ระยะเวลา, และสิ่งที่ไม่ได้รวมไว้ในโครงสร้างที่เป็นระบบ รายงานสรุป ให้ภาพรวมที่รวมรวมของสถานะขอบเขต, ความคืบหน้าของผลลัพธ์ที่ต้องการ, และตัวชี้วัดที่สำคัญในหลายโครงการ

เครื่องมือนี้ยังช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นการพึ่งพาและวัดความคืบหน้าเทียบกับฐานข้อมูลโครงการโดยใช้แผนภูมิแกนต์และ การวิเคราะห์เส้นทางวิกฤต ซึ่งทำให้ง่ายต่อการเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงขอบเขตมีผลกระทบต่อระยะเวลาหรือการจัดสรรทรัพยากรอย่างไร

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet

  • รวมไฟล์และบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับโครงการไว้ในที่เดียวโดยแนบไฟล์เหล่านั้นไว้กับงานโดยตรง
  • รับการควบคุมเวอร์ชันและการแสดงความคิดเห็นในระดับแถวสำหรับเอกสารโครงการ ความคิดเห็น และการอนุมัติ
  • ทำให้กระบวนการและขั้นตอนการทำงานเป็นอัตโนมัติเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงและขออนุมัติ
  • ใช้มุมมองแบบไดนามิกเพื่อกรองข้อมูลเฉพาะให้ผู้อื่นดูและแก้ไข
  • ติดตามความคืบหน้าและตัวชี้วัดสำคัญแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ดและรายงานที่ปรับแต่งได้
  • สกัดข้อมูลสำคัญ สร้างสูตร และทำให้การสร้างเนื้อหาเป็นอัตโนมัติด้วย ความช่วยเหลือจาก AI

ข้อจำกัดของ Smartsheet

  • ขาดเครื่องมือสื่อสารในตัว และแอปพลิเคชันบนมือถือมีฟังก์ชันการใช้งานที่จำกัด
  • แม้ว่าอินเทอร์เฟซที่คล้ายกับสเปรดชีตจะคุ้นเคย แต่ก็สามารถกลายเป็นเรื่องยุ่งยากในการจัดการโครงการที่ใหญ่และซับซ้อนมาก

ราคาของ Smartsheet

  • ข้อดี: 12 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาพิเศษ
  • การจัดการงานขั้นสูง: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet

  • G2: 4. 4/5 (19,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3400+)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Smartsheet อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

บริษัทของฉันใช้ Smartsheet ในการจัดเก็บข้อมูลที่มีประโยชน์ ตั้งแต่ราคาเชื้อเพลิง คำขอด้านไอที ไปจนถึงการติดตามความคืบหน้าในการแปลงร้านสะดวกซื้อ ไม่มีขีดจำกัดจริง ๆ ในวิธีการที่ Smartsheet สามารถช่วยได้ คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานและระบบอัตโนมัติเพื่อลดภาระอีเมลติดตามงานทั้งหมดได้ มันเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียวสำหรับทั้งองค์กรของเราในการเข้าถึง และคุณยังได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์จากทุกแผนกอีกด้วย

บริษัทของฉันใช้ Smartsheet ในการจัดเก็บข้อมูลที่มีประโยชน์ ตั้งแต่ราคาเชื้อเพลิง คำขอด้านไอที ไปจนถึงการติดตามความคืบหน้าในการแปลงร้านสะดวกซื้อ ไม่มีขีดจำกัดจริง ๆ ในวิธีการที่ Smartsheet สามารถช่วยได้ คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์และระบบอัตโนมัติเพื่อลดภาระอีเมลติดตามงานทั้งหมด ข้อมูลทั้งหมดถูกรวบรวมไว้ในที่เดียวสำหรับทั้งองค์กรของเราเข้าถึงได้ และคุณยังได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์จากทุกแผนกอีกด้วย

5. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการมาตรฐานการรับงาน)

Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ)
ผ่านทางWrike

Wrike ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อปรับปรุงแผนการจัดการขอบเขตของคุณโดยการระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ชี้ให้เห็นจุดที่ควรปรับปรุง และแนะนำกฎการทำงานอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการจะยังคงอยู่ในขอบเขตที่กำหนด

เครื่องมือติดตาม ที่แข็งแกร่ง เช่น แผนภูมิแกนต์และกระดานคัมบัง ช่วยให้ทีมมองเห็นความคืบหน้าเทียบกับขอบเขตงานเริ่มต้นได้ง่าย ทำให้สามารถตรวจพบการเปลี่ยนแปลงหรือความล่าช้าที่ไม่คาดคิดได้อย่างรวดเร็ว ก่อนที่จะลุกลามเกินการควบคุม

แบบฟอร์มคำขอที่กำหนดเองของ Wrike มีประโยชน์สำหรับการทำให้การรับงานใหม่เป็นมาตรฐาน ซึ่งช่วยควบคุมขอบเขตงานโดยรับรองว่าคำขอใหม่ทั้งหมดจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและอนุมัติอย่างเป็นทางการก่อนที่จะถูกเพิ่มเข้าไปในโครงการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike

  • ข้ามแท็กทีมเพื่อช่วยให้พวกเขาเห็นงานสำหรับโครงการของพวกเขา
  • ร่วมมือกับสมาชิกในทีมผ่านความคิดเห็นเฉพาะงานและการแก้ไขแบบเรียลไทม์
  • สร้างภาพตารางเวลาโครงการและความสัมพันธ์ระหว่างงานด้วยแผนภูมิแกนต์แบบโต้ตอบ
  • บันทึกการเปลี่ยนแปลงและสร้างเส้นทางการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
  • ใช้ AI เพื่อระบุความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับขอบเขต เช่น ความล่าช้าและการใช้ทรัพยากรเกินกำลัง

ข้อจำกัดของ Wrike

  • เวอร์ชันมือถือมีฟังก์ชันการทำงานบางอย่างไม่ครบถ้วนเมื่อเทียบกับแอปบนเดสก์ท็อป
  • อาจมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าสำหรับทีมขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ Wrike

ราคาของ Wrike

  • ฟรี: $0
  • ทีม: $10 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ธุรกิจ: 25 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาพิเศษ
  • พินนาเคิล: ราคาที่กำหนดเอง

การให้คะแนนและรีวิว Wrike

  • G2: 4. 2/5 (4,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Wrike อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

ฉันชอบมากที่ Wrike ช่วยให้ทีมของเราทำงานสอดคล้องกันในหลายโครงการและกำหนดเวลาที่ต่างกัน แดชบอร์ดและมุมมองงานที่สามารถปรับแต่งได้ทำให้ง่ายต่อการเห็นว่าใครกำลังทำอะไรอยู่ และเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีอยู่ในตัว (เช่น ความคิดเห็นและการแชร์ไฟล์) ช่วยลดความจำเป็นในการส่งอีเมลไปมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ฉันชอบมากที่ Wrike ช่วยให้ทีมของเราทำงานสอดคล้องกันในหลายโครงการและกำหนดเวลาที่แตกต่างกัน แดชบอร์ดและมุมมองงานที่สามารถปรับแต่งได้ทำให้ง่ายต่อการเห็นว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่ และเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีอยู่ในตัว (เช่น ความคิดเห็นและการแชร์ไฟล์) ช่วยลดความจำเป็นในการส่งอีเมลไปมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

6. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานและการมองเห็น)

Monday.com (ดีที่สุดสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานและการมองเห็น): เครื่องมือการจัดการขอบเขต
ผ่านทางMonday.com

Monday.com ช่วยให้ทีมสามารถกำหนด เอกสาร และจัดการขอบเขตของโครงการได้อย่างชัดเจน โดยระบุวัตถุประสงค์ของโครงการ ผลลัพธ์ที่ต้องการ ข้อยกเว้น ข้อจำกัด สมมติฐานการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกำหนดเวลา

คุณสามารถแปลงองค์ประกอบของขอบเขตให้เป็น บอร์ดที่ปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถกำหนดเจ้าของงาน กำหนดวันที่ครบกำหนด ติดตามสถานะ และมองเห็นความคืบหน้าผ่านมุมมองหลากหลายรูปแบบ เช่น แคนบาน แผนภูมิแกนต์ และไทม์ไลน์

แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้จะดึงข้อมูลจากบอร์ดโครงการหลายรายการมาแสดงในมุมมองระดับสูงเพียงหน้าเดียว ช่วยให้ผู้จัดการสามารถติดตามความคืบหน้า ตรวจสอบ KPI และ ตรวจจับการขยายขอบเขตงานที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการใช้งบประมาณเกิน ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหา

มันช่วยป้องกันการเคลือบทองโดยการทำให้มั่นใจว่าทุกงานสอดคล้องกับขอบเขตโครงการที่บันทึกไว้อย่างเคร่งครัดและต้องได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการสำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มเติมใดๆ

Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด

  • สร้างภาพตารางเวลาและระบุจุดสำคัญโดยใช้แผนภูมิแกนต์
  • กำหนดปัญหา กำหนดเป้าหมาย และมองเห็นภาพด้วยแม่แบบแผนโครงการ
  • ปรับแต่งทุกอย่างได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่กระดานที่มีรหัสสีไปจนถึงกระบวนการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • อัตโนมัติภารกิจประจำวันและการแจ้งเตือนเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
  • ร่วมมือโดยการเพิ่มความคิดเห็น ไฟล์ และการอัปเดตโดยตรงภายในบริบทของแต่ละงาน
  • อัตโนมัติภารกิจ และสร้างภารกิจและกระบวนการทำงานโดยใช้ การช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์

ข้อจำกัดของ Monday.com

  • บางฟีเจอร์ต้องมีการตั้งค่าขั้นสูงเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจทำให้การเริ่มต้นใช้งานของผู้ร่วมงานใหม่ช้าลง

Monday.com ราคา

  • ฟรี (สูงสุด 2 ผู้ใช้)
  • พื้นฐาน: 12 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
  • มาตรฐาน: 14 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ข้อดี: $24 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

Monday.com คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 13,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (5,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Monday.com อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

ฉันชอบที่บอร์ดและการทำงานอัตโนมัติสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการปรับระบบให้เข้ากับกระบวนการทำงานของเรา การเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack และ Google Drive ก็ราบรื่นมาก

ฉันชอบที่บอร์ดและระบบอัตโนมัติสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการปรับระบบให้เข้ากับกระบวนการทำงานของเรา การเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack และ Google Drive ก็ราบรื่นมาก

7. Microsoft Project (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนโครงการระดับองค์กร)

ไมโครซอฟต์ โปรเจ็กต์ (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนและจัดการงาน)
ผ่านทางMicrosoft Project

Microsoft Project เป็นซอฟต์แวร์วางแผนงานที่ให้พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์สำหรับการจัดการโครงการ งาน และรายการที่ต้องทำข้ามแอป Microsoft 365 มีคุณสมบัติต่างๆ เช่น การวางแผนสปรินต์แบบอไจล์ ฟิลด์ที่กำหนดเอง และประวัติงาน

จุดแข็งหลักของ Microsoft Project ในการจัดการขอบเขตอยู่ที่ ความสามารถในการวางแผนและติดตามอย่างเข้มงวด เมื่อแผนเริ่มต้น (ฐานขอบเขต) ถูกกำหนดแล้ว การเบี่ยงเบนใดๆ สามารถระบุได้ง่ายโดยการเปรียบเทียบความคืบหน้าปัจจุบันกับฐานดังกล่าว

นอกจากนี้ Copilot's AI ยังสามารถช่วยสร้างแผนโครงการ ระบุค่าใช้จ่ายที่เกินงบประมาณและความเสี่ยง ร่างรายงานสถานะ และแนะนำเป้าหมายตามขอบเขตของโครงการได้

เครื่องมือนี้มีรูปแบบที่ใช้งานง่าย พร้อมมุมมองต่าง ๆ เช่น วันนี้ของฉัน, งานของฉัน, และแผนของฉัน ทำให้คุณทราบเสมอว่าควรให้ความสำคัญกับอะไรต่อไป คุณสามารถวางแผนโครงการได้ด้วยมุมมองต่าง ๆ เช่น แผนภูมิแกนต์, ตาราง, และกระดานคันบัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Project

  • พัฒนาโครงสร้างการแบ่งงานเป็นองค์ประกอบย่อย (WBS) อย่างละเอียดเพื่อกำหนดขอบเขตอย่างพิถีพิถัน
  • จัดการการพึ่งพาของงานที่ซับซ้อนและระบุ เส้นทางวิกฤต สำหรับโครงการ
  • ใช้เทมเพลตเพื่อสร้างแผนงานและเลือกมุมมอง เช่น รายการ กระดาน และไทม์ไลน์
  • ดูความคืบหน้า งบประมาณโครงการ และการจัดสรรทรัพยากรผ่านแดชบอร์ดและรายงานแบบเรียลไทม์
  • สร้างกลุ่มงานและงานย่อยตามเป้าหมายการวางแผนของคุณ
  • สร้างรายงานเชิงลึกที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพและสถานะของโครงการ
  • ผสานการทำงานแบบเนทีฟกับแอปพลิเคชันอื่นๆ ของ Microsoft เช่น Teams และ Power BI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันและการรายงาน

ข้อจำกัดของ Microsoft Project

  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด ขาดความยืดหยุ่น และอาจมีความยากลำบากในการผสานรวมกับระบบอื่น ๆ
  • ซอฟต์แวร์มีราคาแพง ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคสำหรับองค์กรหรือทีมขนาดเล็ก

ราคาของ Microsoft Project

  • Microsoft Planner: ฟรี
  • แผนที่ 1: $10 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ผู้วางแผนและแผนโครงการ 3: $30 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ผู้วางแผนและแผนโครงการ 5: $55 ต่อผู้ใช้/เดือน

การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Project

  • G2: 4. 0/5 (1,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Microsoft Project อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

คุณสมบัติที่โดดเด่นของพวกเขาในด้านการวางแผนกำลังการผลิตช่วยให้เราสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เครื่องมือการกำหนดตารางเวลาและการวางแผนก็ยอดเยี่ยมมาก – ไทม์ไลน์แบบภาพ (แผนภูมิแกนต์) และการติดตามการพึ่งพาซึ่งช่วยให้เราสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้

คุณสมบัติที่โดดเด่นของพวกเขาในด้านการวางแผนกำลังการผลิตช่วยให้เราสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เครื่องมือการกำหนดตารางเวลาและการวางแผนก็ยอดเยี่ยมมาก – ไทม์ไลน์แบบภาพ (แผนภูมิแกนต์) และการติดตามการพึ่งพาซึ่งช่วยให้เราสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้

8. การทำงานเป็นทีม (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการรายงาน)

การทำงานเป็นทีม (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการรายงาน): เครื่องมือการจัดการขอบเขต
ผ่านการทำงานเป็นทีม

การทำงานเป็นทีมคือแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ครอบคลุมซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อ จัดการงานของลูกค้า ทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการจัดการขอบเขตของโครงการ

มันทำให้กระบวนการจัดการขอบเขตง่ายขึ้นโดยให้คุณกำหนดเป้าหมายและจุดตรวจสอบได้ คุณยังสามารถตั้งเป้าหมายสำคัญ ติดตามความคืบหน้าของโครงการ และมอบ การมองเห็นแบบเรียลไทม์ ให้กับลูกค้าในทุกขั้นตอนของโครงการ

โดยการใช้ แบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้ คุณสามารถรวบรวมคำขอและข้อเสนอแนะ ซึ่งจะแปลงเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้โดยอัตโนมัติ ด้วยสิทธิ์การเข้าถึงที่ยืดหยุ่นและการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว ทีมงานสามารถอนุญาตให้ลูกค้าทำงานร่วมกันได้โดยตรง ในขณะที่คุณสามารถควบคุมสิ่งที่พวกเขาเห็น

Teamwork AI ช่วยให้ทีมสามารถสังเคราะห์ข้อมูล, ได้รับข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับความสามารถ, และกรอกบันทึกค่าใช้จ่ายโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม

  • ดูงานทั้งหมดเพื่อภาพรวมของปริมาณงานในทีมของคุณ
  • ติดตามเวลาการทำงานอย่างถูกต้องในระดับงานเพื่อตรวจสอบความพยายามและงบประมาณ
  • มาตรฐานการตั้งค่าโครงการด้วยเทมเพลตโครงการและรายการงานที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
  • ใช้ส่วนที่สามารถพับได้เพื่อซูมเข้าหรือซูมออกจากโครงการระดับสูงไปยังงานย่อยที่มีรายละเอียด
  • ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบและอนุมัติของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยการจัดการทุกอย่างตั้งแต่ร่างแรก การแก้ไข จนถึงการอนุมัติขั้นสุดท้ายในที่เดียว

ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม

  • บางคุณสมบัติไม่สามารถใช้งานได้หรือยากต่อการนำทางในแอปพลิเคชันมือถือเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
  • ประสิทธิภาพอาจลดลงได้บางครั้งเมื่อจัดการกับโครงการจำนวนมากพร้อมกัน

การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ค

  • ฟรี
  • ส่งมอบ: $13.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • เติบโต: $25.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ขนาด: $69.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • Enterprise+: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Teamwork อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิว G2:

ทีมเวิร์คมีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายมาก ๆ ฉันไม่ต้องหลงอยู่ในทะเลของตัวเลือกการตั้งค่าเพื่อเริ่มต้นใช้งาน ฉันสามารถสร้างโปรเจ็กต์, มอบหมายงาน, และกำหนดเส้นตายได้โดยไม่ต้องรู้สึกเหมือนกำลังแกะรหัสลับอยู่ สิ่งหนึ่งที่ทำให้แตกต่างอย่างแท้จริงคือวิธีที่มันช่วยให้คุณจัดระเบียบงานของคุณด้วยการพึ่งพาและงานย่อย

ทีมเวิร์คมีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายมาก ๆ ฉันไม่ต้องหลงอยู่ในทะเลของตัวเลือกการตั้งค่าเพื่อเริ่มต้นใช้งาน ฉันสามารถสร้างโปรเจ็กต์, มอบหมายงาน, และกำหนดเส้นตายได้โดยไม่ต้องรู้สึกเหมือนกำลังแกะรหัสลับอยู่ สิ่งหนึ่งที่ทำให้แตกต่างอย่างแท้จริงคือวิธีที่มันช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบงานของคุณได้ด้วยการพึ่งพาและงานย่อย

9. Basecamp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกัน)

Basecamp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกัน)
ผ่านทางBasecamp

Basecamp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการและสื่อสารทีมที่ขึ้นชื่อเรื่องความเรียบง่าย มันแบ่งขอบเขตของโครงการออกเป็นรายการสิ่งที่ต้องทำ เพื่อให้ทุกคนรู้ว่ามีงานอะไรที่ต้องทำและอะไรที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

การจัดวางแพลตฟอร์มอย่างเป็นระบบตามลำดับเวลาและเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อการจัดการขอบเขตงาน กระดานข้อความ ช่วยรวบรวมประกาศและการหารือเกี่ยวกับขอบเขตงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว ขณะที่ รายการสิ่งที่ต้องทำ ช่วยให้สามารถมอบหมายและติดตามงานที่ต้องส่งมอบได้อย่างชัดเจน ตารางเวลา ช่วยให้ทุกคนสามารถมองเห็นวันที่สำคัญและกำหนดเส้นตายทั้งหมดได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Basecamp

  • รับภาพรวมของสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดในที่เดียวเพื่อให้เห็นภาพรวมของโครงการของคุณอย่างครบถ้วน
  • กำหนดวันที่สำคัญ, จุดสำคัญ, และกำหนดเส้นตายเพื่อให้ทีมทั้งหมดสามารถมองเห็นได้
  • อัตโนมัติคำถามเช็คอินที่เกิดขึ้นซ้ำเพื่อให้ทีมมีความสอดคล้องกันเกี่ยวกับความคืบหน้า
  • ใช้แผนภูมิเนินเขา, การจัดแถว, และการควบคุมภารกิจเพื่อติดตามความคืบหน้าอย่างชัดเจน
  • ใช้รายการสิ่งที่ต้องทำแบบกลุ่มเพื่อซูมเข้าไปยังงานเฉพาะเจาะจงหรือซูมออกเพื่อดูภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น

ข้อจำกัดของเบสแคมป์

  • มันเริ่มยุ่งยากที่จะติดตามทุกอย่างเมื่อคุณต้องจัดการกับบัตรและโครงการต่างๆ
  • ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูง เช่น แผนภูมิแกนต์ การติดตามเวลา และการรายงานรายละเอียด ซึ่งอาจมีความสำคัญสำหรับโครงการที่ซับซ้อน

ราคาของเบสแคมป์

  • ส่วนตัว: ฟรี
  • เพิ่มเติม: $15 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • โปร Unlimited: $299 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิวของ Basecamp

  • G2: 4. 1/5 (5,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 14,000 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Basecamp อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

ฉันรู้สึกโล่งใจมากเมื่อ Basecamp เข้ามาในชีวิตการทำงานของฉัน อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้แม้แต่ผู้ที่ไม่มีความรู้ก็สามารถเข้าใจได้ การสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำช่วยให้ฉันจัดระเบียบวันของฉัน มอบหมายงานให้กับทีมของฉัน และตรวจสอบรายการเมื่อเสร็จสิ้น การขีดฆ่ารายการเหล่านั้นออกจากรายการเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมมาก!

ฉันรู้สึกโล่งใจมากเมื่อ Basecamp เข้ามาในชีวิตการทำงานของฉัน อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้แม้แต่ผู้ที่ไม่มีความรู้ก็สามารถเข้าใจได้ การสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำช่วยให้ฉันจัดระเบียบวันของฉัน มอบหมายงานให้กับทีมของฉัน และตรวจสอบรายการเมื่อเสร็จสิ้น การขีดฆ่ารายการเหล่านั้นออกจากรายการเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมมาก!

10. OpenProject (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อน)

OpenProject (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อน) : เครื่องมือการจัดการขอบเขต
ผ่านทางOpenProject

OpenProject เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบ โอเพนซอร์ส ที่ช่วยให้ทีมของคุณสามารถจัดระเบียบและควบคุมโครงการได้ตลอดวงจรชีวิตของโครงการ คุณสามารถรวบรวมความคิดและกำหนดขอบเขตของโครงการรวมถึงสิ่งที่ต้องส่งมอบได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถแบ่งย่อยสิ่งเหล่านี้ออกเป็นชุดงานที่มีโครงสร้างโดยใช้มุมมองแบบรายการ

ทีมสามารถ ติดตามเวลาและค่าใช้จ่าย ที่ใช้ไปกับแต่ละงานย่อยได้ โดยเปรียบเทียบกับงบประมาณเริ่มต้นเพื่อป้องกันการขยายขอบเขตงานและควบคุมการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในขอบเขตงานสามารถจัดการอย่างเป็นทางการผ่านกระบวนการทำงานและการอัปเดตสถานะ

นอกจากนี้ EVA (การวิเคราะห์มูลค่าที่ได้) ช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าเทียบกับเวลาและต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OpenProject

  • ติดตามงานในรายละเอียดที่ละเอียดพร้อมคำอธิบาย, ลำดับความสำคัญ, สถานะ, และผู้รับผิดชอบ
  • ใช้บอร์ดแบบผู้ปกครอง-ลูกเพื่อสร้างและมองเห็นโครงสร้าง WBS สำหรับโครงการของคุณ
  • วางแผนและมองเห็นภาพไทม์ไลน์ ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และเส้นทางสำคัญด้วยแผนภูมิแกนต์
  • แบ่งปันแผนงานโครงการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ขอคำแนะนำ, และสร้างแผนที่สามารถดำเนินการได้
  • สร้างวาระการประชุมและสรุปด้วย ผู้ช่วย AI เพื่อจับประเด็นการตัดสินใจสำคัญ

ข้อจำกัดของ OpenProject

  • เนื่องจากเป็นเครื่องมือโอเพนซอร์ส เวอร์ชันที่โฮสต์เองจึงต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคอย่างมากในการติดตั้ง กำหนดค่า และดูแลรักษา
  • แม้ว่าส่วนติดต่อผู้ใช้จะมีประสิทธิภาพ แต่ยังไม่ทันสมัยหรือใช้งานง่ายเท่ากับคู่แข่งเชิงพาณิชย์บางราย

ราคาของ OpenProject

  • ชุมชน: ฟรี
  • คลาวด์ เบสิค: 7.25 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • คลาวด์ มืออาชีพ: $13.50 ต่อผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • Cloud Premium: $19. 50 ต่อผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • Cloud Corporate: ราคาพิเศษสำหรับองค์กร

การให้คะแนนและรีวิว OpenProject

  • G2: 3. 8/5 (20+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (180+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง OpenProject อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

OpenProject เป็นเครื่องมือครบวงจรที่มีความสามารถในการจัดการโครงการอย่างกว้างขวาง เครื่องมือนี้ยังช่วยให้สามารถจัดการไทม์ไลน์ของงานและติดตามปัญหาต่างๆ ได้ นอกจากนี้ สมาชิกในทีมยังสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานและกำหนดแผนงานโครงการโดยละเอียดผ่านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย

OpenProject เป็นเครื่องมือครบวงจรที่มีความสามารถในการจัดการโครงการอย่างกว้างขวาง เครื่องมือนี้ยังช่วยให้สามารถจัดการไทม์ไลน์ของงานและติดตามปัญหาต่างๆ ได้ นอกจากนี้ สมาชิกในทีมยังสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานและกำหนดแผนงานโครงการโดยละเอียดผ่านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย

