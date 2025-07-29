10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Amplenote สำหรับการจดบันทึก, งาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

คุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นของ Amplenote เพราะบันทึกของคุณสมควรได้รับความโดดเด่นมากขึ้น หรือคุณแค่ต้องการให้มันทำอะไรได้มากกว่านี้? เราเข้าใจดี
แม้ว่า Amplenote จะยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการงาน บันทึกที่เชื่อมโยงกัน และไอเดียต่าง ๆ ไว้ในที่เดียว แต่ก็อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ถูกใจสำหรับทุกคน บางทีคุณอาจต้องการอะไรที่ดูทันสมัยกว่า เรียบง่ายกว่า หรือไม่เหมือนกับ Amplenote มากนัก
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ นักเรียบง่าย หรือผู้คลั่งไคล้การจดบันทึกแบบบูลเล็ทเจอร์นัลที่เปลี่ยนมาใช้ดิจิทัลแล้วก็ตาม มีแอปจดบันทึกที่เหมาะกับคุณรออยู่แน่นอน
ในสรุปนี้ เราจะสำรวจทางเลือกที่ดีที่สุดของ Amplenote ที่จะมาขโมยหัวใจของผู้จัดการของคุณ—หรืออย่างน้อยก็แท็บบุ๊กมาร์กของคุณ มาลุยกันเลย!
Amplenote คืออะไร?
Amplenote ผสมผสานแอปจดบันทึกและการจัดการงานไว้ในแอปเดียว ช่วยให้คุณสร้างลิงก์ย้อนกลับ ฝังรายการสิ่งที่ต้องทำไว้ภายในบันทึกของคุณ และซิงค์กิจกรรมปฏิทินพื้นฐานได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้หลายคนพบว่าแอปนี้ไม่สามารถเข้ากับกระบวนการทำงานของพวกเขาได้อย่างราบรื่นเท่าที่คาดหวังไว้
บน Reddit ผู้คนชื่นชมความยืดหยุ่นของมัน แต่ยอมรับว่าต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์—บางครั้งอาจนานถึงหลายเดือน—กว่าจะใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทำให้พวกเขาค้นหาทางเลือกอื่นของ Amplenote อาจรู้สึกจำกัดสำหรับผู้ที่ชอบการคิดที่ไม่เป็นเส้นตรง—ผู้ที่ชอบการระดมความคิด การทำแผนผังความคิด หรือการเชื่อมโยงความคิดเชิงนามธรรมอย่างอิสระ
ทำไมต้องเลือกทางเลือกอื่นของ Amplenote?
หากคุณเคยรู้สึกติดขัดกับการตั้งค่าของ Amplenote หรือต้องการความสมบูรณ์แบบมากขึ้นตั้งแต่เริ่มต้น นี่คือเหตุผลหลักที่ควรพิจารณาทางเลือกอื่นของ Amplenote:
- การร่วมมือแบบเรียลไทม์ที่จำกัด: Amplenote ขาดการแก้ไขแบบหลายผู้ใช้ที่ราบรื่น ซึ่งทำให้การทำงานเป็นทีมยากขึ้น
- ฟีเจอร์ AI ที่ขาดหายไปหรือพื้นฐาน: เครื่องมือสำหรับสรุป จัดระเบียบ หรือเขียนด้วย AI มีน้อยมากหรือไม่มีเลย
- ปฏิทินและโครงสร้างบันทึกที่ตายตัว: มุมมองที่จำกัด, เทมเพลต, และการปรับแต่งอาจทำให้คุณช้าลง
- การเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สามที่อ่อนแอ: หากคุณกำลังจัดการโครงการที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับกำหนดเวลา การทำงานร่วมกันในทีม หรือการส่งต่องานข้ามแผนก คุณอาจพบว่าตัวเองต้องสลับไปมาระหว่าง Amplenote กับเครื่องมืออื่นๆ เพื่อเติมเต็มช่องว่าง เช่นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
- เส้นโค้งการเรียนรู้ที่ชัน: แม้ว่าจะทรงพลัง แต่ Amplenote ต้องการเวลาและความพยายามในการตั้งค่าและใช้งานอย่างเต็มที่
- อินเทอร์เฟซล้าสมัย: ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) อาจรู้สึกใช้งานยากเมื่อจัดการกับบันทึกที่ยาวหรือจัดการรายการงานที่ใหญ่และซับซ้อนภายในบัญชี Amplenote ของคุณ ผู้ใช้บางคนใน Reddit คิดว่าแอปมือถือต้องการการปรับปรุงเพิ่มเติม และมุมมองปฏิทินไม่แสดงภาพรวมที่ครบถ้วน
อย่างไรก็ตาม มาสำรวจทางเลือกของ Amplenote ที่มีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งเพื่อช่วยคุณเอาชนะความท้าทายเหล่านี้กันเถอะ
👀 คุณรู้หรือไม่? การจดบันทึกเป็นส่วนสำคัญของประวัติศาสตร์มนุษย์มาอย่างยาวนาน ชาวกรีกโบราณได้พัฒนา hypomnema ซึ่งเป็นบันทึกส่วนตัวเกี่ยวกับหัวข้อสำคัญต่างๆ เมื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษ คำศัพท์กรีกนี้หมายถึง การเตือนความจำ บันทึก บันทึกสาธารณะ บทวิจารณ์ บันทึกเรื่องเล่า ร่าง และสำเนา
ทางเลือกของ Amplenote ในภาพรวม
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
คุณจะพบเครื่องมือในรายการนี้ที่เหมาะกับกระบวนการทำงานหรือความต้องการในการจดบันทึกของคุณ:
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|ClickUp
|ผู้ช่วยจดบันทึก AI ที่ทำงานอัตโนมัติในการจดบันทึกข้ามการประชุม, เอกสารสำหรับบันทึกอย่างรวดเร็ว, ป้ายกำกับสี, พูดเป็นข้อความสำหรับการถอดเสียงบันทึกเสียง
|ทีมที่ต้องการพื้นที่ทำงานครบวงจรที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับงาน บันทึก และโครงการต่างๆ
|แผนฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|ไมโครซอฟต์ วันโน้ต
|ผืนผ้าใบอิสระ สมุดโน้ตแบ่งส่วน รองรับปากกา Stylus การผสานรวมกับ Microsoft 365
|ผู้จดบันทึกด้วยภาพในระบบนิเวศของ Microsoft
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9.99 ต่อเดือน
|Google Keep
|ผู้ปฏิบัติงานด้านความรู้และนักวิจัยต้องการความเป็นส่วนตัวและพื้นที่ทำงานที่เชื่อมโยงด้วยลิงก์
|ผู้ใช้ทั่วไปที่ต้องการการจดบันทึกที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมการเตือนความจำอย่างรวดเร็ว
|มีแผนฟรีให้บริการ
|บันทึกของ Apple
|การซิงค์ iCloud, โฟลเดอร์และแท็ก, เครื่องสแกนเอกสาร, การล็อกด้วย Face ID/Touch ID
|การจดบันทึกแบบมินิมอลข้ามอุปกรณ์ Apple
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $0.99 ต่อเดือน
|หินดำ
|บันทึกแบบมาร์กดาวน์, ลิงก์สองทิศทาง, มุมมองกราฟ, การจัดเก็บในเครื่อง, โหมดแคนวาส
|ผู้ใช้ต้องการบันทึกที่สามารถค้นหาได้และการติดตามงานข้ามอุปกรณ์
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|เอเวอร์โน้ต
|เว็บคลิปเปอร์, ค้นหาด้วย OCR, แก้ไขและค้นหาด้วย AI, งานในตัว, เข้าถึงแบบออฟไลน์
|ผู้ใช้ที่ต้องการบันทึกที่ค้นหาได้และการติดตามงานข้ามอุปกรณ์
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $14.99 ต่อเดือน
|ทานา
|การป้อนเสียงด้วย AI, ซูเปอร์แท็ก, บันทึกที่มีโครงสร้าง, ฟีดที่กำหนดเอง, การถอดเสียง
|ผู้ใช้ที่ให้ความสำคัญกับ AI เป็นอันดับแรก ซึ่งต้องการระบบบันทึกข้อมูลที่มีโครงสร้างและสามารถค้นหาได้
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10 ต่อเดือน
|Nimbus Note (FuseBase)
|พื้นที่ทำงาน, ตัวแทน AI, ฐานข้อมูลในบันทึก, การจับภาพหน้าจอ, พอร์ทัลลูกค้า
|ทีมที่ต้องการการทำงานร่วมกันอย่างมีโครงสร้างและเอกสารที่มีแบรนด์
|มีบริการราคาพิเศษตามความต้องการ
|เวิร์กฟลัววี่
|การซ้อนกันไม่จำกัด, โครงร่างที่ยุบได้, มุมมองแบบคัมบัง, รายการที่สะท้อน
|ผู้ที่ชอบทำโครงร่างและนักมินิมอลที่จัดระเบียบด้วยรายการ
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8.99 ต่อเดือน
|หมายเหตุสำคัญ
|รูปแบบบัตรโน้ต, ลิงก์ย้อนกลับ, การทำงานร่วมกัน, มุมมองกราฟ 2D/3D
|นักเรียนและนักคิดที่ต้องการการจัดการบันทึกแบบอะตอมและภาพ
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาตามความต้องการ
ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Amplenote ที่คุณควรใช้
มาทัวร์เหล่าดาวเด่นที่ทำสิ่งที่ Amplenote ทำได้—รวมถึงบางสิ่งที่มันยังทำไม่ได้—เริ่มต้นด้วยตัวโปรดประจำทีม
1. ClickUp (พื้นที่ทำงานแบบครบวงจรที่ดีที่สุดด้วย AI)
ClickUpคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน และเป็นทางเลือกที่น่าสนใจแทน Amplenote. หากคุณต้องการขยายการจัดการจากประสิทธิภาพส่วนบุคคลไปสู่การร่วมมือในทีม การจัดการงาน การแจ้งเตือนอัตโนมัติและการจดบันทึกด้วย AI ClickUp คือผู้ช่วยของคุณ.
ให้ AI ช่วยจดบันทึกของคุณขณะเดินทาง
ClickUp's AI Notetakerจะทำการถอดเสียงและสรุปการประชุมออนไลน์ทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเปลี่ยนบันทึกเหล่านี้ให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้และติดตามได้ทุกที่ทุกเวลา
วิดีโอนี้ให้คุณดูตัวอย่างการใช้ AI สำหรับการบันทึกการประชุม:
จดบันทึกและสรุปอย่างละเอียดด้วย Brain
ผู้ช่วย AI ของ ClickUp,ClickUp Brain, สามารถส่งออกบันทึกเสียงและสร้างสรุปสำหรับบันทึกการวิจัยของคุณได้ นี่คือเหตุผลที่ Brainโดดเด่นในฐานะซอฟต์แวร์บันทึกการประชุม:
- ถอดเสียงและสรุปการประชุมโดยอัตโนมัติ
- ค้นหางานหรือบันทึกของคุณภายใน Brain
- สร้างโครงร่าง รายการที่ต้องดำเนินการ หรือสรุปจากบันทึกย่อ
- ระดมความคิดโดยใช้พลังของ LLM หลายตัว รวมถึง ChatGPT, Claude, Gemini และอื่นๆ
เพลิดเพลินกับการพิมพ์ด้วยเสียงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถถอดความและแก้ไขบันทึกของคุณได้ด้วย ClickUp Talk to Text
ปล่อยให้ความคิดของคุณโลดแล่นอย่างอิสระขณะที่คุณบันทึกโน้ตและไอเดียที่กระจัดกระจายผ่านClickUp Talk to Text ซอฟต์แวร์นี้จะบันทึกเสียงของคุณ ขจัดและแก้ไขข้อผิดพลาดทางวาจา และเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ ClickUp คุณสามารถสั่งให้สร้างงานจากโน้ตเสียงของคุณ มอบหมายสมาชิกในทีม และอื่นๆ ได้อีกด้วย!
คุณสามารถเลือกได้ถึง 40 ภาษาเพื่อบันทึกบันทึกของคุณ!
💡 โบนัส: หากคุณต้องการ:
- ค้นหาทันทีใน ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint และแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ + เว็บ สำหรับบันทึก, ไฟล์ และอีบุ๊กของคุณ
- ใช้ พูดเป็นข้อความ เพื่อถาม, พูด, และสั่งงานของคุณด้วยเสียง—ไม่ต้องใช้มือ, ที่ไหนก็ได้
- แทนที่เครื่องมือ AI ที่ไม่เชื่อมต่อกันหลายสิบตัว เช่น ChatGPT, Claude, และ Gemini ด้วยโซลูชัน AI ที่เข้าใจบริบทเพียงตัวเดียว
ลองใช้ ClickUp Brain MAX—เพื่อนคู่คิดบนเดสก์ท็อปที่ใช้ AI ซึ่งเข้าใจคุณอย่างแท้จริง เพราะมันรู้จักงานของคุณ ละทิ้งเครื่องมือ AI ที่มากมาย ใช้เสียงของคุณเพื่อทำงานให้เสร็จ สร้างเอกสารนโยบาย มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณยังสามารถทิ้งสมุดบันทึกจริงของคุณเพื่อจดบันทึกความคิดตอนตี 2 ของคุณบนClickUp Notepad ได้ และมันจะซิงค์กับงาน โครงการ และเอกสารของคุณได้อย่างราบรื่น
สร้างโครงสร้างและดำเนินการตามแนวคิดของคุณด้วยเอกสารและงาน
ClickUp Docsคือมินิวิกิที่เต็มไปด้วยข้อมูลและสามารถทำงานร่วมกันได้ ซึ่งบันทึกการประชุม, ความคิด, และแผนการต่าง ๆ จะอยู่ร่วมกับงานต่าง ๆ ได้ ไม่เหมือนกับหน้าเพจที่ถูกแยกออกจากกันในแอปบันทึกแบบดั้งเดิม คุณสามารถฝังงานต่าง ๆ ลงใน ClickUp Docs ได้ทันที, ติดแท็กเพื่อนร่วมทีม, และสร้างสเปคโครงการที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที
ClickUp's Tasksให้คุณสามารถจัดการโครงการขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ได้ในที่เดียว คุณสามารถมอบหมายงาน, จัดลำดับความสำคัญ, กำหนดการพึ่งพา, และดูได้ในมุมมองแบบรายการ, บอร์ด, แผนภูมิแกนต์, และปฏิทินเพื่อความยืดหยุ่นอย่างเต็มที่
ส่วนที่ดีที่สุดคือการแจ้งเตือนของ ClickUpจะซิงค์กับงานและปฏิทินของคุณ พวกมันช่วยให้คุณติดตามกำหนดเวลา การติดตามผล หรือภารกิจที่เกิดขึ้นครั้งเดียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประโยชน์เมื่อคุณบันทึกไอเดียในเอกสารแต่ต้องการดำเนินการในภายหลัง
เราบอกคุณหรือยังว่า ClickUp เป็นเครื่องมือ AI ฟรีสำหรับการประชุม? ClickUp ทำได้ทั้งหมด ตั้งแต่การจดบันทึกไปจนถึงการดำเนินโครงการอย่างราบรื่น พร้อมกับการวิเคราะห์ข้อมูลที่แข็งแกร่ง การจดบันทึกที่ง่ายดาย และการแสดงผลที่น่าดึงดูด—ทั้งหมดนี้ด้วยความสามารถของ AI ขั้นสูง
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- ทริกเกอร์การดำเนินการโดยอัตโนมัติ ด้วยClickUp Automationsเพื่อสร้าง, มอบหมาย, หรืออัปเดตงานทุกครั้งที่มีบันทึกการประชุมหรือบันทึกการประชุมใหม่เข้ามาในพื้นที่ทำงานของคุณ
- เพิ่มประสิทธิภาพบันทึกการประชุมด้วยแท็กงานที่กำหนดเอง— เพิ่มบริบทเช่น ประเภทการประชุม ชื่อลูกค้า หรือความสำคัญ เพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและสามารถติดตามได้
- เพิ่มข้อความที่เต็มไปด้วยบริบท ลงในความคิดเห็นของ ClickUp Assignเพื่อมอบหมายงานโดยตรงจากบันทึกการสนทนาและให้ข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจนโดยไม่ต้องแชร์เอกสารทั้งหมด
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- ผู้ใช้ใหม่ต้องเผชิญกับเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้นเนื่องจากคลังฟีเจอร์ที่ครอบคลุม
ราคาของ ClickUp:
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไร
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ค่อยๆ กลายเป็นส่วนหนึ่งของคุณ... แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างแอปสิบตัว... ClickUp รวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว
ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ค่อยๆ กลายเป็นส่วนหนึ่งของคุณ... แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างแอปสิบตัว... ClickUp รวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว
2. Microsoft OneNote (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกแบบภาพ)
สำหรับผู้ที่ใช้งานชุดโปรแกรมของ Microsoft อยู่แล้ว Microsoft OneNote เป็นตัวเลือกที่เปลี่ยนจาก Amplenote ได้อย่างเป็นธรรมชาติ ส่วนหนึ่งของ Office 365 มันเชื่อมต่อกับ Word, Excel, Outlook และโปรแกรมอื่นๆ ได้อย่างราบรื่น ทำให้บันทึกของคุณอยู่เคียงข้างเครื่องมือที่คุณใช้ทุกวัน
แทนที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการจดบันทึกของคุณอย่างสิ้นเชิง OneNote สร้างขึ้นจากแนวคิดที่คุณคุ้นเคย: สมุดบันทึกที่แบ่งออกเป็นส่วนและหน้า ซึ่งคุณสามารถจัดเรียงได้ตามต้องการ คุณจะได้โครงสร้างลำดับชั้นที่ชัดเจนโดยไม่ต้องรู้สึกถูกจำกัดด้วยแม่แบบที่ตายตัว
สิ่งที่ทำให้ OneNote โดดเด่นคือความยืดหยุ่นในการป้อนข้อมูล คุณสามารถพิมพ์แบบอิสระ เขียนด้วยลายมือ หรือแทรกไฟล์ต่างๆ และสลับระหว่างวิธีการต่างๆ ได้ในหน้าเดียวกัน หากคุณมีหน้าจอสัมผัสหรือปากกาสไตลัส แผ่นงานจะเปลี่ยนเป็นพื้นที่สำหรับวาดแผนผังหรือใส่คำอธิบายประกอบสไลด์ด้วยการแตะเพียงไม่กี่ครั้ง ความสามารถในการปรับตัวนี้ทำให้คุณสามารถบันทึกไอเดียในรูปแบบที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft OneNote
- จัดระเบียบเนื้อหาของคุณในหน้าแบบอิสระที่รองรับการวาดภาพ รูปภาพ รายการ และบันทึกที่เขียนด้วยลายมือ
- ใช้ Microsoft Copilot เพื่อสร้างไอเดีย โครงร่าง หรือสรุปเนื้อหาได้โดยตรงในบันทึกของคุณ
- ซิงค์บันทึกข้ามอุปกรณ์และเข้าถึงแบบออฟไลน์ด้วยการสนับสนุนคลาวด์ Microsoft 365 ที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของ Microsoft OneNote
- ฟีเจอร์ AI มีให้ใช้งานเฉพาะเมื่อผสานรวมกับ Microsoft Copilot เท่านั้น
ราคาของ Microsoft OneNote
- ฟรีพร้อมคุณสมบัติจำกัด
- รวมอยู่ในสมาชิก Microsoft 365 (เริ่มต้นที่ $9.99/เดือน สำหรับบุคคลทั่วไป)
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft OneNote
- G2: 4. 5/5 (1,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,900 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง OneNote อย่างไร
ความหลากหลาย – ซอฟต์แวร์นี้แทบไม่มีข้อจำกัดต่อความคิดสร้างสรรค์ และช่วยให้คุณสามารถสร้างสรรค์รูปแบบการนำเสนอได้ตามที่คุณต้องการ การแชร์โน้ตบุ๊กได้เปลี่ยนเกมไปอย่างสิ้นเชิง เพราะมันสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเอง และได้รับการชื่นชมจากเพื่อนร่วมงาน
ความหลากหลาย – ซอฟต์แวร์นี้แทบไม่มีข้อจำกัดต่อความคิดสร้างสรรค์ และช่วยให้คุณสามารถสร้างรูปแบบการนำเสนอที่คุณต้องการให้เป็นจริงได้ การแบ่งปันสมุดบันทึกได้เปลี่ยนเกมไปอย่างสิ้นเชิง เพราะมันสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเอง และได้รับการชื่นชมจากเพื่อนร่วมงานอย่างมาก
👀 คุณรู้หรือไม่?วิธีการจดบันทึกที่ได้รับความนิยมมากที่สุด5วิธีได้แก่:
- วิธีการของคอร์เนล, ซึ่งแบ่งส่วนการจดบันทึกของคุณ
- การทำแผนที่ความคิด ซึ่งเริ่มต้นด้วยแนวคิดหลักตรงกลางหน้ากระดาษ แล้วขยายออกไปเป็นแนวคิดย่อย หมวดหมู่ และเชื่อมโยงกันคล้ายกับต้นไม้
- Zettelkasten, ที่บันทึกของคุณเชื่อมโยงกันผ่านลิงก์และแท็ก สร้างเครือข่ายความรู้ที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ
- วิธีการสรุปเค้าโครง, โครงสร้างลำดับชั้นแบบคลาสสิก,คล้ายกับแผนผังครอบครัวสำหรับความคิด
- วิธีการสร้างแผนภูมิ, ซึ่งคุณแบ่งหน้าของคุณเป็นคอลัมน์สำหรับหมวดหมู่ และกรอกข้อมูลในแถวเมื่อคุณรวบรวมข้อมูล
3. Google Keep (เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกข้อความสั้น ๆ และการเตือนความจำง่าย ๆ)
Google Keep ช่วยให้คุณบันทึกโน้ต รายการ ภาพถ่าย และคลิปเสียง พร้อมจัดเรียงบนกระดานดิจิทัลที่ยืดหยุ่นได้คุณสามารถแชร์รายการสิ่งที่ต้องทำหรือรายการของใช้กับครอบครัวและดูรายการที่ถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จในเวลาจริง โดยไม่ต้องส่งข้อความกลับไปกลับมาเพิ่มเติม
ฟีเจอร์บันทึกเสียงช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการบันทึก: บันทึกเสียงโน้ตสั้น ๆ ได้ทันทีขณะที่คุณกำลังเดินทาง จากนั้นแปลงเป็นข้อความในภายหลังเพื่อความสะดวกในการอ้างอิง
อย่างไรก็ตาม Keep ยังคงประสบปัญหาในการจัดการกับขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น แม้ว่าจะมีศักยภาพ แต่ยังคงไม่เชื่อมต่อกับ Google Tasks และ Calendar ทำให้คุณพลาดประสบการณ์แบบครบวงจรในที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Keep
- บันทึกเสียงบันทึกเสียงที่แปลงเป็นข้อความค้นหาได้โดยอัตโนมัติ
- จัดระเบียบบันทึกโดยใช้ป้ายกำกับและรหัสสี
- สร้างบันทึกแบบเรียลไทม์เพื่อแบ่งปันกับเพื่อนหรือครอบครัว
- ปักหมุดบันทึกไว้ที่หน้าจอหลักของอุปกรณ์คุณ และติดตามงานสำคัญได้อย่างต่อเนื่อง
ข้อจำกัดของ Google Keep
- ไม่มีความสามารถในการจัดการการจดบันทึกที่ซับซ้อน
ราคาของ Google Keep
- ฟรีพร้อมบัญชี Google จนถึงพื้นที่เก็บข้อมูล 15 GB
การให้คะแนนและรีวิวของ Google Keep
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Keep อย่างไร
ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งแบ่งปันว่า:
Keep ทำงานได้รวดเร็วและเชื่อถือได้ สิ่งที่มันทำก็ทำได้ดีมาก... มันเป็นเครื่องมือสำหรับบันทึก/กล่องจดหมายที่ยอดเยี่ยม เหมาะสำหรับรายการตรวจสอบงานแบบง่ายๆ การค้นหาทำได้รวดเร็วมาก แต่สามารถกลายเป็นสุสานของบันทึกได้ง่าย และบันทึกที่มีความซับซ้อนพร้อมการขึ้นบรรทัดใหม่และการเยื้องย่อหน้าจะดูแย่มากในรูปแบบการ์ด
Keep ทำงานได้รวดเร็วและเชื่อถือได้ สิ่งที่มันทำก็ทำได้ดีมาก... มันเป็นเครื่องมือสำหรับบันทึก/กล่องจดหมายที่ยอดเยี่ยม เหมาะสำหรับรายการตรวจสอบงานแบบง่ายๆ การค้นหาทำได้รวดเร็วมาก แต่สามารถกลายเป็นที่เก็บโน้ตที่รกได้ง่าย และโน้ตที่มีความซับซ้อนพร้อมการขึ้นบรรทัดใหม่และการเยื้องย่อหน้าจะดูแย่มากในรูปแบบการ์ด
📮 ClickUp Insight: พนักงานมากกว่าครึ่งหนึ่ง (57%) เสียเวลาในการค้นหาเอกสารภายในหรือฐานความรู้ของบริษัทเพื่อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน และเมื่อพวกเขาหาไม่เจอ? 1 ใน 6 คนจะใช้วิธีแก้ปัญหาส่วนตัว—ค้นหาอีเมลเก่า บันทึก หรือภาพหน้าจอเพียงเพื่อรวบรวมข้อมูลเข้าด้วยกัน
ClickUp Brainช่วยขจัดความยุ่งยากในการค้นหาด้วยการให้คำตอบทันทีโดยใช้ AI ที่ดึงข้อมูลจากทั้งพื้นที่ทำงานของคุณและแอปของบุคคลที่สามที่ผสานรวมไว้ เพื่อให้คุณได้รับสิ่งที่ต้องการโดยไม่ต้องเสียเวลา
4. Apple Notes (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกแบบมินิมอลข้ามอุปกรณ์)
Apple Notes มอบประสบการณ์การจดบันทึกที่สะอาดตาและเรียบง่าย ปราศจากสิ่งรบกวน พร้อมซิงค์ข้อมูลได้อย่างราบรื่นระหว่างอุปกรณ์ Apple ทุกเครื่อง สำหรับผู้ที่ใช้ระบบนิเวศของ Apple เป็นหลัก นี่คือทางเลือกอันดับหนึ่งเหนือ Amplenote สำหรับการคิดแบบไม่เรียงลำดับ
การเปิดใช้งาน Notes บน Mac นั้นง่ายเพียงแค่คลิกไอคอนที่มุม และเนื้อหาที่คัดลอกจาก iPhone จะพร้อมใช้งานบนเดสก์ท็อปทันที คุณสามารถจัดเก็บข้อความ รูปภาพ ลิงก์ ไฟล์ PDF แผนที่ และแม้แต่ภาพร่าง ทั้งหมดนี้ถูกจัดระเบียบในโฟลเดอร์และค้นหาได้ทันทีที่ต้องการ
เครื่องสแกนเอกสารในตัวสามารถเปลี่ยนหน้ากระดาษเป็นไฟล์ PDF ได้โดยไม่ต้องใช้แอปเพิ่มเติม นอกจากนี้ โน้ตที่เขียนด้วยลายมือหรือวาดด้วย Apple Pencil จะปรากฏอยู่ข้างๆ ข้อความที่พิมพ์ อย่างไรก็ตาม การจัดรูปแบบขั้นสูง เช่น การย้ายบล็อกข้อความ การเยื้องบรรทัดที่ซับซ้อน หรือการปรับแต่งเลย์เอาต์ จะมีข้อจำกัด ผู้ใช้ iOS ที่ต้องการเครื่องมือที่ทรงพลังยิ่งขึ้นสำหรับการจัดการงานอาจต้องมองหาแอปเพิ่มเติม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Apple Notes
- ซิงค์บันทึกข้ามอุปกรณ์ Apple ด้วย iCloud รวมถึงข้อความ รูปภาพ และรายการตรวจสอบ
- เพิ่มชั้นความเป็นส่วนตัวให้กับบันทึกสำคัญโดยใช้ Face ID, Touch ID หรือรหัสผ่าน
- จัดระเบียบบันทึกเป็นโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อย และใช้แท็กเพื่อกรองข้อมูลอย่างรวดเร็ว
- เทมเพลต Apple Notesที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อรักษาความสม่ำเสมอในบันทึก งาน และโครงการของคุณ
ข้อจำกัดของแอปเปิลโน้ต
- ใช้งานได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ของ Apple เท่านั้น
ราคาของแอปเปิลโน้ต
- ฟรีกับ iCloud (รวม 5GB); มีพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมผ่านแผน iCloud+ แบบชำระเงิน
Apple Notes การให้คะแนนและรีวิว
- แอปสโตร์ของแอปเปิล: 4. 6/5 (20,000+ คะแนน)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Apple Notes อย่างไร
ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งแบ่งปันว่า:
เหมาะสำหรับการจดบันทึกอย่างรวดเร็ว เขียนด้วยมือ หรือบันทึกเสียง การซิงค์รวดเร็วมากบนอุปกรณ์ Apple แต่การเข้าถึงจาก Windows นั้นน่ารำคาญ เวอร์ชันเว็บมักจะออกจากระบบโดยอัตโนมัติ
เหมาะสำหรับการจดบันทึกอย่างรวดเร็ว เขียนด้วยมือ หรือบันทึกเสียง การซิงค์รวดเร็วบนอุปกรณ์ของ Apple แต่การเข้าถึงจาก Windows นั้นน่ารำคาญ เวอร์ชันเว็บมักจะออกจากระบบโดยอัตโนมัติ
👀 คุณรู้หรือไม่? นักวิจัยสองคนจากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตันและมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิสพบว่าการเขียนบันทึกด้วยลายมือมีประสิทธิภาพมากกว่าการพิมพ์บันทึกบนคอมพิวเตอร์ในการทำความเข้าใจและการจดจำ
5. โอสซิเดียน (เหมาะที่สุดสำหรับการเชื่อมโยงความคิดที่ซับซ้อนกับการเป็นเจ้าของข้อมูลอย่างสมบูรณ์)
Obsidian มีประโยชน์เมื่อจัดการกับคลังข้อมูลส่วนตัวขนาดใหญ่—คิดถึงบันทึกหลายร้อยหรือแม้กระทั่งหลายพันรายการ รวมถึงทางเลือกอื่น ๆ ของ Amplenote แอปจดบันทึกนี้ช่วยให้สามารถเชื่อมโยงและเชื่อมต่อแบบสองทิศทางที่แท้จริงได้ ดังนั้นทุกความคิด โครงการ หรือข้อมูลอ้างอิงสามารถเชื่อมโยงเข้าด้วยกันได้
ลองนึกภาพการติดตามแคมเปญการตลาดหลายแคมเปญสำหรับผลิตภัณฑ์เดียวกัน ด้วย Obsidian โน้ตที่เกี่ยวข้องแต่ละรายการจะเชื่อมโยงไปมา และมุมมองกราฟในตัวจะแสดงกลุ่มและความสัมพันธ์ที่มองข้ามได้ทันที
อย่างไรก็ตาม จุดเน้นของ Obsidian คือการสำรวจเชิงลึกในระดับบุคคลมากกว่าการทำงานร่วมกันเป็นทีมแม้ว่าการจัดระเบียบบันทึกของคุณในรูปแบบเว็บความรู้ส่วนบุคคลจะเป็นประโยชน์ แต่ก็ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นหรือแก้ไขแบบเรียลไทม์ได้
หากขั้นตอนการทำงานของคุณขึ้นอยู่กับการส่งข้อมูลหรืองานออกไปภายนอก—เช่น การมอบหมายงาน การรวบรวมความคิดเห็น หรือการซิงค์กับแอปอื่น ๆ—การออกแบบที่เรียบง่ายของ Obsidian อาจรู้สึกจำกัดได้ แม้ว่าจะเหมาะสำหรับใช้เป็นพื้นที่ส่วนตัวสำหรับระดมความคิดได้ดี แต่ก็จะไม่ตอบโจทย์เมื่อคุณต้องการพื้นที่ทำงานที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์และเน้นการทำงานเป็นทีม
คุณสมบัติเด่นของหินออบซิเดียน
- การเชื่อมโยงสองทิศทางและมุมมองกราฟภาพเพื่อสร้างเครือข่ายของความคิดที่เชื่อมโยงกันเหมือนวิกิส่วนตัวของคุณเอง
- โหมดแคนวาสสำหรับการจัดระเบียบแนวคิดเชิงพื้นที่—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิด การทำแผนผัง หรือการคิดเชิงภาพ
- เผยแพร่บันทึกเป็นฐานความรู้หรือวิกิพร้อมโดเมนที่กำหนดเองและการออกแบบที่พร้อมสำหรับ SEO
ข้อจำกัดของหินออบซิเดียน
- การซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ต้องใช้ส่วนเสริมแบบชำระเงิน และฟีเจอร์การทำงานร่วมกันจะมีข้อจำกัด เว้นแต่คุณจะใช้วิธีแก้ไขชั่วคราว
ราคาของโอปอล
- ฟรีสำหรับการใช้งานส่วนบุคคล
- ซิงค์: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- เผยแพร่: $10/เดือน ต่อเว็บไซต์
- ใบอนุญาตเชิงพาณิชย์: $50/ผู้ใช้/ปี
คะแนนและรีวิวของ Obsidian
- Google Play: 4. 3 (12K+ รีวิว)
- Apple Store: 4.5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Obsidian ว่าอย่างไร
ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งแบ่งปันว่า:
Obsidian มอบพื้นที่เขียนที่สะอาดตาและเรียบง่ายให้ฉัน ซึ่งช่วยให้คิดได้ดีขึ้น—แต่ฟีเจอร์เสริมหลายอย่าง เช่น มุมมองกราฟ, ลิงก์ย้อนกลับ, และปลั๊กอิน Smart Connections รู้สึกถูกโปรโมทเกินจริงไปหน่อย ฉันส่วนใหญ่ใช้กราฟท้องถิ่นและโครงสร้างโฟลเดอร์แบบง่าย ๆ
Obsidian ให้พื้นที่เขียนที่สะอาดตาและเรียบง่ายซึ่งช่วยให้ฉันคิดได้ดีขึ้น—แต่ฟีเจอร์เสริมหลายอย่าง เช่น มุมมองกราฟ, ลิงก์ย้อนกลับ, และปลั๊กอิน Smart Connections รู้สึกถูกโปรโมทเกินจริงไปหน่อย ฉันส่วนใหญ่ใช้แค่กราฟในเครื่องและโครงสร้างโฟลเดอร์แบบเรียบง่ายเท่านั้น
👀 คุณรู้หรือไม่?Roam Researchเป็นเครื่องมือจดบันทึกที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการคิดที่ไม่เป็นเส้นตรง ต่างจากแอปจดบันทึกแบบดั้งเดิมที่จัดระเบียบข้อมูลในโฟลเดอร์หรือเอกสารคงที่ Roam ใช้โมเดลแบบกราฟที่เลียนแบบการทำงานของสมองโดยเชื่อมโยงแนวคิดต่างๆ เข้าด้วยกัน
Obsidian นำเสนอคุณสมบัติหลักหลายประการในแพ็คเกจที่ยืดหยุ่นมากขึ้น ให้ความเคารพต่อความเป็นส่วนตัว และใช้งานแบบออฟไลน์ได้ดีกว่า
6. Evernote (เหมาะที่สุดสำหรับการซิงค์ข้ามอุปกรณ์และการตัดต่อเว็บ)
Evernote ช่วยให้คุณเข้าถึงบันทึก เอกสาร และคลิปเว็บต่างๆ ได้อย่างง่ายดายบนทุกอุปกรณ์ การค้นหาด้วยเทคโนโลยี OCR ยังสามารถค้นหาข้อความภายในรูปภาพและไฟล์ PDF ได้ ทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาค้นหาไฟล์อีกต่อไป Web Clipper ช่วยให้คุณบันทึกบทความ สคริปต์โค้ด หรือสูตรอาหารได้โดยตรงไปยังสมุดบันทึกที่จัดระเบียบไว้
ด้วยฟีเจอร์การค้นหาด้วย AI และการแก้ไขด้วย AI Evernote จึงก้าวข้ามการเป็นเพียงที่เก็บข้อมูล กลายเป็นพันธมิตรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างแท้จริง—ช่วยค้นหาข้อมูลสำคัญ จัดระเบียบร่างเอกสาร และกระตุ้นไอเดียใหม่ ๆ เมื่อคุณต้องการแรงบันดาลใจ
คุณสามารถเชื่อมต่อกับ ClickUp, Google Calendar, Slack หรือ Teams ได้ ทำให้บันทึกการประชุมและการแจ้งเตือนไหลลื่นไปยังเครื่องมือที่คุณชื่นชอบ หากคุณกำลังสงสัยว่าจะติดตามงานได้อย่างไร ฟีเจอร์งานของ Evernote จะช่วยคุณได้ คุณสามารถแบ่งโปรเจกต์ออกเป็นงานย่อย มอบหมายความรับผิดชอบ และติดตามความคืบหน้าทั้งหมดได้ภายในแอปเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote
- คลิปหน้าเว็บหรือบทความทั้งหมดด้วย Web Clipper และบันทึกไว้ในสมุดบันทึกเฉพาะพร้อมแท็ก
- ใช้การค้นหาด้วย AI เพื่อค้นหาเนื้อหาในบันทึก เอกสาร PDF และแม้แต่ข้อความในรูปภาพ (OCR)
- ถอดเสียงบันทึกเสียงเป็นข้อความที่สามารถค้นหาได้ ทำให้มีประโยชน์สำหรับการประชุมและไอเดียระหว่างเดินทาง
ข้อจำกัดของ Evernote
- ระดับพื้นฐาน (ฟรี) ตอนนี้จำกัดคุณไว้ที่เพียง 50 โน้ตและสมุดบันทึกหนึ่งเล่มเท่านั้น โดยจะซิงค์กับอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียว
ราคาของ Evernote
- ฟรี: ฟีเจอร์พื้นฐาน
- ส่วนบุคคล: $14.99/เดือน
- มืออาชีพ: $17.99/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Evernote อย่างไร
ผู้ใช้ G2แบ่งปัน:
ฉันสามารถบันทึกเกือบทุกอย่างลงในบัญชี Evernote ของฉันได้ ไม่ว่าจะเป็นบันทึกที่พิมพ์ไว้ บทความจากเว็บไซต์ ไฟล์ pdf รูปภาพ ฟีเจอร์ Web Clipper และ "ส่งอีเมลไปยังกล่องจดหมาย" มีประโยชน์มากสำหรับฉัน
ฉันสามารถบันทึกเกือบทุกอย่างลงในบัญชี Evernote ของฉันได้ ไม่ว่าจะเป็นบันทึกที่พิมพ์ไว้ บทความจากเว็บไซต์ ไฟล์ pdf รูปภาพ ฟีเจอร์ Web Clipper และ "ส่งอีเมลไปยังกล่องจดหมาย" มีประโยชน์มากสำหรับฉัน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในช่วงทศวรรษ 1830 ชาร์ลส์ดิกเกนส์ได้เรียนรู้การเขียนย่อเพื่อเป็นนักข่าวรัฐสภาซึ่งเป็นประสบการณ์ที่เขาได้นำมาใช้กับตัวละครของเขา เดวิด คอปเปอร์ฟิลด์
7. Tana (พื้นที่ทำงานที่ดีที่สุดสำหรับ AI ที่เน้นการคิดเชิงโครงสร้าง)
Tana ผสานโน้ตแบบดั้งเดิมเข้ากับปัญญาประดิษฐ์และการป้อนเสียง เพื่อช่วยให้คุณบันทึกและจัดระเบียบไอเดียได้อย่างรวดเร็ว ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการให้โน้ตของตนเปลี่ยนเป็นงาน โครงการ หรือข้อมูลที่มีโครงสร้างโดยไม่ต้องจัดรูปแบบด้วยตนเอง
หากคุณกำลังค้นหาวิธีใช้ AI สำหรับงานในชีวิตประจำวัน Tana ทำให้รู้สึกเป็นธรรมชาติ ด้วยเพียงไม่กี่การกดแป้นพิมพ์หรือบันทึกเสียงสั้น ๆ คุณสามารถเปลี่ยนความคิดที่ผ่านไปมาเป็นรายการที่มีโครงสร้างและสามารถทำได้
แนวทางที่ให้ความสำคัญกับโครงสร้างเป็นอันดับแรกนี้ เปลี่ยนทุกโน้ตให้กลายเป็นวัตถุที่มีความเคลื่อนไหว สามารถเชื่อมโยง ติดแท็ก และค้นหาได้ ไม่ว่าคุณจะออฟไลน์หรือกำลังบันทึกเสียงบันทึกขณะเดินทาง Tana มุ่งลดความยุ่งยากระหว่างขั้นตอนการบันทึกข้อมูลกับการนำไปใช้
คุณสมบัติเด่นของ Tana
- เปลี่ยนบันทึกให้เป็นรายการที่มีโครงสร้าง เช่น งาน การประชุม หรือ OKR โดยใช้ Supertags ทำให้สามารถกรอง ค้นหา และติดตามได้
- ถอดเสียงบันทึกเสียงเป็นรายการวาระประชุม แนวคิด หรือบันทึกย่อโดยอัตโนมัติด้วยระบบประมวลผล AI ในตัว
- ใช้ฟีดที่กำหนดเองเพื่อแสดงรายการสำคัญ เช่น การประชุมที่กำลังจะมาถึง งานที่ได้รับมอบหมาย หรือเป้าหมาย โดยไม่จำเป็นต้องติดแท็กหรือจัดระเบียบอะไรด้วยตนเอง
ข้อจำกัดของทานา
- การส่งออกเนื้อหาจาก Tana อาจเป็นเรื่องยาก เนื่องจากมีตัวเลือกในตัวที่จำกัดสำหรับการย้ายข้อมูลออกจากแพลตฟอร์มอย่างง่ายดาย
ราคาของทานา:
- แผนฟรี: พร้อมใช้งานด้วยฟีเจอร์หลัก
แผนชำระเงิน: Plus: $10/เดือน Pro: $18/เดือน
คะแนนและรีวิวของทาน่า
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Tana อย่างไร
ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งแบ่งปันว่า:
ฉันเลือก Tana เพราะความสะดวกในการดูข้อมูลในหลากหลายรูปแบบ—ไม่ว่าจะเป็นรายการ, การ์ด, แท็บ, ปฏิทิน, เมนูด้านข้าง—ทั้งหมดนี้ทำได้โดยไม่ต้องมีความรู้ทางเทคนิคเลย อย่างไรก็ตาม ฉันยังคิดถึงสิ่งต่อไปนี้จาก Obsidian: การเข้าถึงข้อมูลในเครื่อง, รูปแบบ Markdown ที่ใช้ได้ทั่วไป, และความง่ายในการสำรองข้อมูล
ฉันเลือก Tana เพราะความสะดวกในการดูข้อมูลในหลากหลายรูปแบบ—ไม่ว่าจะเป็นรายการ, การ์ด, แท็บ, ปฏิทิน, เมนูด้านข้าง—ทั้งหมดนี้ทำได้โดยไม่ต้องมีความรู้ทางเทคนิคเลย อย่างไรก็ตาม ฉันยังคิดถึงสิ่งต่อไปนี้จาก Obsidian: การเข้าถึงข้อมูลในเครื่อง, รูปแบบ Markdown ที่ใช้ได้ทั่วไป, และความง่ายในการสำรองข้อมูล
8. Nimbus Note (ปัจจุบันคือ FuseBase; เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่มีโครงสร้าง)
Nimbus Note (ปัจจุบันคือ FuseBase) เป็นซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันเอกสารข้ามแพลตฟอร์ม ในขณะที่ผู้ที่ชื่นชอบการเพิ่มประสิทธิภาพใช้ Amplenote เพื่อจัดการเวิร์กโฟลว์ส่วนบุคคล FuseBase เป็นแพลตฟอร์มพื้นที่ทำงานที่เน้นธุรกิจ B2B สำหรับทีมขนาดเล็ก ลูกค้า และพันธมิตร
มันช่วยให้ทีมและบุคคลสามารถจัดการบันทึก, งาน, และโครงการในที่เดียว. มันมีการบันทึกแบบหลายรูปแบบ, การจัดระเบียบแบบฐานข้อมูล, และเครื่องมือจับภาพหน้าจอในตัว. ทางเลือกของ Amplenote นี้รวมเอาพลังของการบันทึก, ฐานความรู้, ตัวแทน AI, และพอร์ทัลลูกค้าไว้ภายใต้ร่มเดียวกัน.
คุณสมบัติเด่นของ Nimbus Note
- สร้างพื้นที่ทำงานแยกต่างหากสำหรับทีม, ลูกค้า, หรือโครงการต่าง ๆ โดยแต่ละแห่งมีระดับการเข้าถึงที่แตกต่างกัน
- บันทึกหน้าเว็บเต็ม, รูปภาพ, หรือวิดีโอหน้าจอด้วย Nimbus Clipper ที่ติดตั้งไว้ในตัว และเพิ่มคำอธิบายประกอบไว้ในบันทึก
- เพิ่มฐานข้อมูล, ตารางข้อมูล, และรายการงานลงในบันทึกโดยตรงเพื่อสร้างวิกิภายในหรือพอร์ทัลลูกค้าที่มีชีวิตชีวา
ข้อจำกัดของ Nimbus Note
- ผู้ใช้รายงานปัญหาการเข้าสู่ระบบและการสนับสนุนแอปที่ไม่สม่ำเสมอในหลายแพลตฟอร์ม
ราคาของ Nimbus Note
- ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวของ Nimbus Note
- G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (170+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Nimbus Note อย่างไร
รีวิวบน Google Playระบุว่า:
มันยอดเยี่ยมมากและสามารถเอาชนะแอปที่เต็มไปด้วยโปรแกรมที่ไม่จำเป็นซึ่งปลอมตัวเป็นแอปจดบันทึกได้อย่างง่ายดาย! (ไม่ต้องเดาก็รู้) นักพัฒนาตอบสนองได้ดีมากหากคุณพบปัญหาใดๆ ความสวยงามของมันคือเสน่ห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แต่ก็ยังอัดแน่นไปด้วยฟีเจอร์ต่างๆ มากมาย! ขอให้ทีม fuse base ทั้งหมดโชคดี (ดูเหมือนว่าพวกเขาได้เปลี่ยนชื่อจาก nimbus แล้ว)
มันยอดเยี่ยมมากและสามารถเอาชนะแอปที่เต็มไปด้วยโปรแกรมที่ไม่จำเป็นซึ่งปลอมตัวเป็นแอปจดบันทึกได้อย่างง่ายดาย! (ไม่ต้องเดาก็รู้) นักพัฒนาตอบสนองได้ดีมากหากคุณพบปัญหาใดๆ ความสวยงามของมันคือเสน่ห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แต่ก็ยังมีฟีเจอร์มากมาย! ขอให้โชคดีกับทีมงาน fuse base ทั้งหมด (ดูเหมือนว่าพวกเขาได้เปลี่ยนชื่อจาก nimbus แล้ว)
9. Workflowy (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างโครงร่างแบบมินิมอลและการจัดลำดับแบบไม่จำกัด)
WorkFlowy เปลี่ยนบันทึกและรายการที่ต้องทำของคุณให้เป็นรายการแบบซ้อนกัน เพื่อให้คุณสามารถซูมออกเพื่อดูภาพรวมหรือเจาะลึกในรายละเอียดปลีกย่อยได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
รูปแบบโครงร่างที่สามารถพับได้ของมันให้ความรู้สึกเหมือนการเลื่อนดูความคิดเห็นแบบเรียงลำดับ ทำให้คุณสามารถขยายเฉพาะหัวข้อที่คุณต้องการได้ เมื่อคุณต้องการดูความคืบหน้าในรูปแบบภาพ กระดานคัมบังในตัวของ Workflowy จะเปลี่ยนรายการใดๆ ให้เป็นคอลัมน์ คุณสามารถย้ายงานจาก "ไอเดีย" ไปยัง "เสร็จแล้ว" ได้โดยไม่ต้องออกจากโครงร่างของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Workflowy
- ให้คุณสามารถสะท้อนรายการข้ามสถานที่ต่างๆ ได้ ดังนั้นการแก้ไขใดๆ ที่ทำในจุดหนึ่งจะอัปเดตโดยอัตโนมัติในทุกๆ รายการที่เชื่อมโยง
- รองรับกระดานสไตล์คัมบังภายในรายการใด ๆ เพื่อจัดการโครงการอย่างเห็นได้ชัดโดยไม่ต้องออกจากโครงสร้างของคุณ
- อนุญาตให้ฝังสื่อหลากหลาย เช่น วิดีโอ YouTube และทวีต ลงในบันทึกได้โดยตรง เพื่อการวางแผนที่มีบริบทมากขึ้น
ข้อจำกัดของ Workflowy
- ตัวเลือกการจัดรูปแบบมีจำกัด ไม่รองรับตาราง มีสไตล์การตกแต่งน้อยมาก และเนื้อหาทั้งหมดถูกเก็บไว้ในไฟล์เดียว ซึ่งอาจรู้สึกจำกัดสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการการจัดระเบียบบันทึกที่มีโครงสร้างมากขึ้น
ราคาของ Workflowy
- แผนฟรี
- ข้อดี: $8. 99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Workflowy
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Workflowy อย่างไร
ผู้ใช้ Redditรายหนึ่งกล่าวว่า:
Workflowy เป็นเครื่องมือสร้างโครงร่างที่ยอดเยี่ยมมาก และฉันใช้มันในการจัดระเบียบชีวิตส่วนใหญ่ของฉัน มันเรียบง่าย รวดเร็ว ใช้งานคีย์บอร์ดได้ดี และทำงานได้ทุกที่ ฉันคิดว่าหลายคนหันมาใช้เพราะพวกเขาเคยใช้เครื่องมือสร้างโครงร่างมาก่อน (ย้อนกลับไปตั้งแต่ More, GrandView, Ecco ฯลฯ) และต้องการเครื่องมือที่สามารถใช้งานผ่านเว็บได้
Workflowy เป็นเครื่องมือสร้างโครงร่างที่ยอดเยี่ยมมาก และฉันใช้มันในการจัดระเบียบชีวิตส่วนใหญ่ของฉัน มันเรียบง่าย รวดเร็ว ใช้งานคีย์บอร์ดได้ดี และทำงานได้ทุกที่ ฉันคิดว่าหลายคนหันมาใช้เพราะพวกเขาเคยใช้เครื่องมือสร้างโครงร่างมาก่อน (ย้อนกลับไปตั้งแต่ More, GrandView, Ecco ฯลฯ) และต้องการเครื่องมือที่สามารถใช้งานผ่านเว็บได้
10. Supernotes (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้แบบใช้บัตร)
Supernotes ใช้แนวทางที่เป็นเอกลักษณ์โดยใช้การ์ดโน้ตเพื่อช่วยให้คุณจับ จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันเกี่ยวกับไอเดียได้เร็วขึ้น
แทนที่จะเป็นหน้าหรือเอกสารยาวๆ แต่ละความคิดจะถูกแปลงเป็นบัตรบันทึกขนาดพอดีคำ—พร้อมด้วยแท็ก, ลิงก์ย้อนกลับ, สมการคณิตศาสตร์, รูปภาพ และตาราง
ด้วยมุมมองกราฟภาพ, ลำดับชั้นซ้อนกัน,และการร่วมมือแบบเรียลไทม์, Supernotes ให้ความรู้สึกเหมือนแผนที่ความรู้มากกว่าเครื่องมือบันทึกแบบเส้นตรง. มีประโยชน์สำหรับนักเรียน, นักวิจัย, และแฟน ๆ ของ Zettelkasten ที่ต้องการบันทึกข้อมูลแบบอะตอมิกที่สามารถย้ายและเชื่อมโยงได้ลึก.
คุณสมบัติเด่นของ Supernotes
- รูปแบบบัตรบันทึกช่วยให้คุณแบ่งแนวคิดออกเป็นส่วนย่อยที่สามารถแชร์ได้ โดยรองรับสมการ ตาราง และเนื้อหาที่หลากหลาย
- มุมมองกราฟสำหรับแสดงการเชื่อมต่อระหว่างโน้ตในรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องให้ผู้อื่นมีบัญชี Supernotes
ข้อจำกัดของซูเปอร์โน้ต
- มีบริการฟรีแบบจำกัดหลังจาก 100 การ์ดบันทึกแรก คุณจะต้องแนะนำเพื่อนหรืออัปเกรดเพื่อใช้งานต่อโดยไม่มีข้อจำกัด
ราคาของซูเปอร์โน้ต
- แผนฟรี: บัตรบันทึก 100 ใบ
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวซูเปอร์โน้ต
- G2: 4. 8/5 (45+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Supernotes อย่างไร
ผู้ใช้ Redditรายหนึ่งกล่าวว่า:
Supernotes ดูน่าทึ่งมาก – หนึ่งใน UI ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยเห็น, ผสานรวมอย่างสูง, รองรับหลายแพลตฟอร์ม, และการจัดการข้อมูลในรูปแบบการ์ดก็เป็นการนำเสนอที่น่าสนใจ
Supernotes ดูน่าทึ่งมาก – หนึ่งใน UI ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยเห็น, ผสานรวมอย่างสูง, รองรับหลายแพลตฟอร์ม, และการจัดการข้อมูลในรูปแบบการ์ดก็เป็นการนำเสนอที่น่าสนใจ
บันทึกของคุณ ระบบของคุณ ด้วย ClickUp—ทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับ Amplenote
การจดบันทึกไม่ใช่แบบเดียวที่เหมาะกับทุกคน บางคนเก่งในการใช้โครงร่าง บางคนต้องการการ์ด กราฟ หรือคำแนะนำจาก AI
Amplenote อาจเหมาะกับบางคน แต่หากคุณยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาระบบของคุณ ทางเลือกเหล่านี้มอบพื้นฐานที่ยืดหยุ่นซึ่งคุณสามารถปรับแต่งให้เป็นของคุณได้อย่างแท้จริง
ClickUp มอบพื้นที่ทำงานแบบโมดูลาร์ที่ปรับให้เข้ากับสไตล์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะคิดในรูปแบบของงาน กำหนดเวลา หรือเอกสาร ด้วย ClickUp Docs คุณสามารถร่างบันทึก เชื่อมโยงงานในเนื้อหา ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นผลลัพธ์ได้โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
ClickUp Brain และ AI Notetaker ช่วยให้คุณสรุป, บันทึกเสียง, และสร้างบันทึกได้อย่างรวดเร็ว ด้วยมุมมองที่กำหนดเอง, ระบบอัตโนมัติ, และสิทธิ์การเข้าถึง ClickUp ไม่เพียงแต่เป็นแอปบันทึกเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์ควบคุมการจัดการโครงการสำหรับจัดการงานต่าง ๆ
