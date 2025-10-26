15 เครื่องมือวางแผนที่ดีที่สุดในการจัดระเบียบโครงการ เป้าหมาย และกระบวนการทำงาน (2025)

เคยรู้สึกไหมว่า รายการสิ่งที่ต้องทำของคุณกำลังมองคุณด้วยสายตาไม่พอใจ? หรือไทม์ไลน์โครงการของคุณดูเหมือนจะมีชีวิตเป็นของตัวเอง—อยู่ระหว่างความวุ่นวายกับความหวังที่เต็มไปด้วยกาแฟ?
นั่นคือจุดที่เครื่องมือวางแผนสมัยใหม่เข้ามามีบทบาท—ลองนึกถึงแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันอย่างClickUp, Asana และ monday.com เหล่านี้ไม่ใช่แค่รายการสิ่งที่ต้องทำแบบดิจิทัลเท่านั้น แต่ช่วยคุณวางแผนเป้าหมาย ติดตามงาน สร้างไทม์ไลน์ และจัดการกระบวนการทำงานทั้งหมดด้วยพลังของ AI
ไม่ว่าคุณจะกำลังนำการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือ ปรับปรุงการดำเนินงานภายใน เครื่องมือที่เหมาะสมสามารถขจัดงานที่กระจัดกระจายและนำความชัดเจนและการควบคุมมาสู่กระบวนการ
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจเครื่องมือวางแผน 15 รายการที่ช่วยผู้จัดการโครงการ หัวหน้าทีม และผู้เชี่ยวชาญด้านปฏิบัติการวางแผนอย่างชาญฉลาด สอดคล้องกันมากขึ้น และบรรลุเป้าหมายได้สำเร็จ 🎯
เครื่องมือวางแผนยอดนิยมในภาพรวม
นี่คือการแอบดูซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทั้งหมดนี้ 📊
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ราคา*
|คลิกอัพ
|เป้าหมาย, งาน, กำหนดเวลา, แม่แบบ, และคำแนะนำจาก AI ที่สามารถปรับแต่งได้ในพื้นที่การทำงานร่วมกันเดียวขนาดทีม: เหมาะสำหรับบุคคล, บริษัทขนาดกลาง, และองค์กรขนาดใหญ่
|มุมมอง ClickUp, ผู้ช่วยอัจฉริยะด้วย AI (ClickUp Brain), แดชบอร์ด, เป้าหมาย, รายงานขั้นสูง, เทมเพลตสำเร็จรูป, กระดานไวท์บอร์ด, เอกสาร
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Wrike
|การจัดการขั้นตอนการทำงานแบบภาพสำหรับทีมสร้างสรรค์และทีมปฏิบัติการขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมการตลาดและ PMO
|แบบฟอร์มคำขอ, แดชบอร์ดแบบไดนามิก, แผนภูมิปริมาณงาน, การตรวจสอบงานแบบเรียลไทม์,และการวางแผนโครงการทางการตลาด
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $10/เดือนต่อผู้ใช้
|จิรา
|การวางแผนโครงการแบบ Agile และการติดตามปัญหาสำหรับทีมซอฟต์แวร์ ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมวิศวกรรมและ DevOps
|แผนงานขั้นสูง, การติดตามสปรินต์, การเชื่อมโยงปัญหา และการจัดการการปล่อยเวอร์ชันเพื่อการตัดสินใจที่มีข้อมูลครบถ้วน
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $7. 53/เดือน ต่อผู้ใช้
|Trello
|การจัดระเบียบงานด้วยบัตรสำหรับโครงการส่วนตัวหรือทีมขนาดเล็ก ขนาดทีม: เหมาะสำหรับฟรีแลนซ์และทีมขนาดเล็ก
|กระดานคัมบัง, อีเมลเป็นงาน, พาวเวอร์อัพ, การติดตามความคืบหน้าของรายการตรวจสอบ
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $6/เดือนต่อผู้ใช้
|ไมโครซอฟต์ โปรเจ็กต์
|การจัดตารางงานอย่างเป็นระบบและการจัดการทรัพยากรในระบบนิเวศของ Microsoft ขนาดทีม: เหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการและเอเจนซี่ขนาดกลาง
|แผนภูมิแกนต์, การปรับระดับทรัพยากร, การติดตามต้นทุน, การผสานรวมกับ MS 365
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $10/เดือนต่อผู้ใช้
|การทำงานเป็นทีม
|การส่งมอบโครงการของลูกค้าพร้อมความถูกต้องในการเรียกเก็บเงินและทรัพยากรขนาดทีม: เหมาะสำหรับเอเจนซี่และบริษัทให้บริการวิชาชีพ
|การติดตามเวลา, พอร์ทัลลูกค้า, ตัววางแผนงาน, และแดชบอร์ดความสามารถในการทำกำไร
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $13.99/เดือนต่อผู้ใช้
|Toggl Plan
|การวางแผนภาพแบบเบาสำหรับสภาพแวดล้อมโครงการที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กและสตูดิโอสร้างสรรค์
|ตารางเวลาทีม, จุดสำคัญที่แสดงด้วยสี, ตัววางแผนแบบลากและวาง, และมุมมองความพร้อมใช้งานแบบเรียลไทม์
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $6/เดือนต่อผู้ใช้
|Todoist
|ประสิทธิภาพส่วนบุคคลและการทำงานร่วมกันขั้นพื้นฐานด้วย UX แบบมินิมอล ขนาดทีม: เหมาะสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยวและกลุ่มทำงานขนาดเล็ก
|การป้อนข้อมูลภาษาธรรมชาติ, งานซ้อน, ป้ายกำกับและตัวกรอง, การแจ้งเตือนข้ามแพลตฟอร์ม
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $2.5/เดือนต่อผู้ใช้
|MindMeister
|การระดมความคิดและการวางแผนด้วยแผนผังความคิดแบบร่วมมือ ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมนวัตกรรมและนักออกแบบผลิตภัณฑ์
|แผนผังความคิดแบบร่วมมือ, การมอบหมายงาน, โหมดการนำเสนอ, การผสานกับ MeisterTask
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $4. 5/เดือนต่อผู้ใช้
|อาสนะ
|การประสานงานและการจัดเป้าหมายให้สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานธุรกิจ ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมขนาดกลางถึงใหญ่ที่มีการกระจายตัว
|มุมมองไทม์ไลน์, การติดตามเป้าหมาย, กฎที่กำหนดเอง, แม่แบบโครงการ
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $13.49/เดือนต่อผู้ใช้
|วันจันทร์
|ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและการติดตามโครงการในรูปแบบโมดูลาร์ที่มองเห็นได้ ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมองค์กรที่มีการทำงานข้ามสายงาน
|ผู้สร้างระบบอัตโนมัติ, บอร์ดปรับแต่งได้, แดชบอร์ดข้อมูลโครงการ
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $12/เดือนต่อผู้ใช้
|Zoho Projects
|การดำเนินโครงการแบบครบวงจรพร้อมตรรกะงานที่ปรับแต่งได้ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมไอที, ก่อสร้าง, และทีมปฏิบัติการ
|แผนภูมิแกนต์, แผนงาน, การติดตามเวลา, การบูรณาการระบบ Zoho
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $5/เดือนต่อผู้ใช้
|ทีมแกนต์
|การจัดตารางงานแบบ Gantt ที่ใช้งานง่ายและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมโครงการขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|การพึ่งพา, ฐานข้อมูล, การวางแผนทรัพยากร, ปฏิทิน/รายการ/สลับ Kanban
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $59/เดือนต่อผู้ใช้
|Airtable
|การวางแผนโครงการที่มีโครงสร้างพร้อมฐานข้อมูลและมุมมองที่ยืดหยุ่นขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมเนื้อหาและนักวางแผนผลิตภัณฑ์
|ตารางที่กำหนดเอง, อินเทอร์เฟซ, ประเภทฟิลด์, แอป Airtable
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $20/เดือนต่อผู้ใช้
|มิโร
|การเขียนกระดานไวท์บอร์ดและการวางแผนแบบเรียลไทม์สำหรับการระดมความคิดและการจัดแนวขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมผลิตภัณฑ์และผู้อำนวยความสะดวก
|ผืนผ้าใบไร้ขอบ, โน้ตติด, การลงคะแนน, แม่แบบการวางแผนแบบคล่องตัว
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $10/เดือนต่อผู้ใช้
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือวางแผน?
การเลือกเครื่องมือวางแผนไม่ใช่แค่การเลือกแดชบอร์ดที่สวยงามที่สุดเท่านั้น—แต่เป็นการค้นหาสมองที่สองของทีมคุณ สมองที่จำกำหนดเวลา ติดตามเป้าหมาย และไม่ทิ้งคุณกลางโครงการ นี่คือสิ่งที่ควรมองหา ก่อนที่จะเลือกเครื่องมือวางแผนโครงการ:
- ตัวเลือกการจัดตารางเวลาที่ยืดหยุ่น: วางแผนงานในแต่ละวัน สัปดาห์ หรือไตรมาส โดยใช้ไทม์ไลน์ ปฏิทิน หรือแผนภูมิแกนต์ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเปลี่ยนแปลง
- ความชัดเจนและโครงสร้างของงาน: รองรับงานที่ซ้อนกัน, ความสัมพันธ์ระหว่างงาน, จุดสำคัญ, และกำหนดส่งงาน ช่วยให้แผนงานขนาดใหญ่สามารถจัดการได้ง่าย และงานขนาดเล็กสอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่
- การวางแผนปริมาณงานและความสามารถ: ให้การมองเห็นทรัพยากรในตัวระบบ ทำให้มั่นใจว่าไม่มีใครถูกจองเกินหรือว่างงาน
- ระบบอัตโนมัติอัจฉริยะและตัวกระตุ้น: ประหยัดเวลาด้วยการมอบหมายงานโดยอัตโนมัติ การส่งการแจ้งเตือน หรือการเลื่อนกำหนดส่งตามขั้นตอนการทำงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- การมองเห็นและการทำงานร่วมกันของทีม: อนุญาตให้แสดงความคิดเห็น, แชร์ไฟล์, อัปเดต, และอนุมัติควบคู่ไปกับงานต่างๆ ลดการตรวจสอบสถานะและทำให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกัน
- การควบคุมข้อมูลและสิทธิ์การเข้าถึง: มอบเครื่องมือการวางแผนระดับองค์กรที่รองรับการตั้งค่าผู้ดูแลระบบที่แข็งแกร่ง, บทบาทผู้ใช้, บันทึกการตรวจสอบ, และคุณสมบัติความปลอดภัยที่พร้อมรองรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด
หากเครื่องมือวางแผนของคุณทำเครื่องหมายในช่องเหล่านี้ได้ ขอแสดงความยินดี—คุณได้พบเครื่องมือที่คู่ควรแล้ว ตอนนี้เรามาดูกันว่าเครื่องมือใดบ้างที่จะผ่านการคัดเลือกจริง
เครื่องมือวางแผนที่ดีที่สุด
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
นี่คือเครื่องมือวางแผนโครงการที่เราแนะนำ 👇
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการตั้งเป้าหมาย, กำหนดเวลา, และงานที่สามารถปรับแต่งได้ในที่เดียวที่สามารถทำงานร่วมกันได้)
ClickUp Project Management Softwareคือ เวิร์กสเปซ AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลก ที่ช่วยขจัดปัญหาการทำงานที่กระจัดกระจายด้วยการผสานโครงการ ความรู้ และการแชทไว้ในที่เดียว—ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้รวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้น
เริ่มต้นด้วยการเลือกวิธีที่คุณต้องการดูงานของคุณด้วยมุมมองการวางแผนที่ยืดหยุ่นได้สี่แบบใน ClickUp
ใช้มุมมองรายการเพื่อจัดระเบียบงานใน ClickUpที่มีงานที่ต้องพึ่งพาและกำหนดเวลาในรูปแบบที่ละเอียด สลับไปยังมุมมองกระดานเพื่อดูเลย์เอาต์แบบ Kanban พร้อมการ์ดที่กำหนดเอง ผู้รับผิดชอบ และคะแนน Sprintมุมมองปฏิทินช่วยให้คุณมองเห็นช่องว่าง การทับซ้อน และปัญหาภาระงานในแต่ละวันหรือสัปดาห์ และมุมมองไทม์ไลน์ช่วยให้คุณลากและปรับขนาดงานได้ขณะที่ยังคงความพึ่งพาของทีมไว้ครบถ้วน
การติดตามเป้าหมายแบบแชมป์
การวางแผนว่างานจะสำเร็จอย่างไรเป็นเรื่องหนึ่ง แต่การติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ใช้ ClickUp Tasks เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์โดยตรงและจัดการกับมันในงานประจำวันของคุณ สร้างงานเป้าหมาย แบ่งออกเป็น เป้าหมาย เช่น งานย่อย หรือ ClickUp Custom Fields เช่น ค่าตัวเลข หรือเงื่อนไขจริง/เท็จ และติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติเมื่องานเสร็จสิ้น
ตัวอย่างเช่น ผู้นำทีมที่ดูแลประสิทธิภาพการทำงานของทีมสามารถสร้างแดชบอร์ดสกอร์การ์ดสำหรับพนักงานแต่ละคนพร้อมเป้าหมายรายสัปดาห์ได้ ภารกิจเหล่านี้เป็นงานเล็ก ๆ เช่น การปิดเคสสนับสนุน 10 รายการ การเข้าร่วมประชุมกับลูกค้า 3 ครั้งและการส่งรายงานโครงการประจำสัปดาห์
การสนับสนุน AI แบบบูรณาการ
เมื่อโครงสร้างพร้อมแล้วClickUp Brainจะเร่งกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ให้รวดเร็วขึ้น มันถูกสร้างขึ้นโดยตรงในเวิร์กสเปซของคุณและเข้าใจบริบททั้งหมดของโครงการที่ซับซ้อนของคุณ
สมมติว่าคุณกำลังสร้างกระบวนการใหม่ แทนที่จะร่างขั้นตอนด้วยตนเอง คุณสามารถให้ ClickUp Brain ช่วยได้ดังนี้: 'สร้างแผนสำหรับการต้อนรับพนักงานระยะไกลในช่วง 30 วันแรก' ระบบจะสร้างรายการตรวจสอบแบบเป็นขั้นตอนทันที พร้อมผู้รับผิดชอบที่แนะนำ กำหนดเวลา และความเชื่อมโยงระหว่างงานต่างๆ
เมื่อถึงเวลาที่ต้องลงมือทำ ClickUp Brain สามารถสร้างงานใหม่ งานย่อย และแม้แต่เอกสารได้ มันเชื่อมโยงไปยังตำแหน่งที่ถูกต้อง และกรอกข้อมูลในช่องต่างๆ เช่น สถานะ ผู้รับผิดชอบ และความสำคัญโดยอัตโนมัติ
🎥 ดู: วิธีสร้างแผนโครงการระดับสูง?
⚙️ โบนัส: ลองใช้เทมเพลตการวางแผนโครงการของ ClickUpเพื่อกำหนดเป้าหมาย ลำดับความสำคัญ และกำหนดไทม์ไลน์เมื่อคุณต้องการรวบรวมทีมและทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
รายงานละเอียดพร้อมแดชบอร์ดที่กำหนดเอง
เมื่อแผนการได้เริ่มดำเนินการแล้วแผงควบคุม ClickUpจะช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าได้โดยไม่ต้องรวบรวมข้อมูลอัปเดตจากเครื่องมือจัดการโครงการหลายแหล่ง
สงสัยว่าพวกเขาติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างไร?
พวกเขาดึงข้อมูลสดจากงาน, เป้าหมาย, การติดตามเวลา, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และอื่น ๆ เข้าสู่หน้าจอเดียวที่มองเห็นได้. คุณกำลังติดตามความคืบหน้าการจ้างงาน, ตรวจสอบความเร็วของสปรินต์, หรือติดตามเป้าหมายการปฏิบัติตามข้อกำหนดอยู่หรือไม่? แดชบอร์ดช่วยให้คุณสร้างสิ่งที่คุณต้องการได้โดยใช้แผนภูมิ, ตาราง, มุมมองของปริมาณงาน, หรือรายการงาน.
ตัวอย่างเช่น คุณกำลังจัดการค่าบริการรายเดือนของลูกค้า ตั้งค่าแดชบอร์ดด้วย บัตรเวลาทำงาน เพื่อติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ต่อลูกค้า, แผนภูมิปริมาณงาน เพื่อตรวจสอบความสามารถของทีม, และ วิดเจ็ตการคำนวณ เพื่อคาดการณ์ค่าใช้จ่ายเกินจากอัตราปัจจุบัน
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp:ใช้เทมเพลตแผนโครงการตัวอย่างของ ClickUpเพื่อจัดวางโครงสร้างที่สะอาดและเป็นระเบียบ ช่วยให้คุณวางแผนแต่ละเฟส จุดสำคัญ และกำหนดเส้นตายได้อย่างชัดเจนในขณะที่เทมเพลตกรอบ OKR ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถกำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักที่สามารถวัดผลได้สำหรับทั้งองค์กร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เชื่อมโยงงานกับความรู้: ใช้ClickUp Docsเพื่อสร้างและจัดระเบียบ SOP, บันทึกการประชุม,สรุปโครงการ, และแผนโครงการ จากนั้นเชื่อมโยงกับงานเพื่อดำเนินการ
- แปลงไอเดียแผนที่สู่การปฏิบัติ: ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับกระบวนการทำงานอย่างชัดเจน มอบหมายความรับผิดชอบ และเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นงานที่ทำได้จริง
- ติดตามความคืบหน้า: ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ตั้งค่าประมาณเวลา และดูข้อมูลเวลาตามโครงการหรือผู้รับผิดชอบด้วยClickUp Time Tracking
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ: ตั้งกฎเพื่อมอบหมายงานโดยอัตโนมัติ, ย้ายสถานะ, หรือส่งการอัปเดตด้วยClickUp Automations ช่วยลดการส่งต่องานด้วยตนเองสำหรับการดำเนินงานทางธุรกิจ
- สรุปการประชุมทันที: ให้ClickUp AI Notetakerบันทึกการสนทนาของคุณ จับประเด็นสำคัญ และดึงรายการที่ต้องดำเนินการ
- ค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ: ค้นหาข้ามงาน ความคิดเห็น เอกสาร และการเชื่อมต่อต่างๆ ด้วยClickUp Connected Searchเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าและการสลับบริบท
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ฟีเจอร์และตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายของ ClickUp อาจทำให้รู้สึกท่วมท้นในตอนแรก
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
รีวิว G2 นี้ บอกได้ทุกอย่างจริงๆ :
ClickUp คือกระดูกสันหลังของเอเจนซี่ของเรา เราใช้มันสำหรับทุกอย่าง — การจัดการโครงการ, การวางแผนสปรินต์, การติดตามเวลา, การจัดทำเอกสาร, และการอัปเดตให้กับลูกค้าด้วยซ้ำ ความสามารถในการปรับแต่งนั้นไม่มีใครเทียบได้ ระหว่างระบบอัตโนมัติ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, แดชบอร์ด, คำตอบจาก AI, และการแชทที่เชื่อมโยงกับงาน เราได้กำจัดความจำเป็นในการใช้ Slack, Notion, และเครื่องมืออื่น ๆ มากมายออกไปแล้ว เป็นเรื่องหายากที่จะหาแพลตฟอร์มที่ทรงพลังพอสำหรับนักพัฒนาแต่ก็ใช้งานง่ายพอสำหรับลูกค้า
ClickUp คือกระดูกสันหลังของเอเจนซี่ของเรา เราใช้มันสำหรับทุกอย่าง — การจัดการโครงการ, การวางแผนสปรินต์, การติดตามเวลา, การจัดทำเอกสาร, และการอัปเดตให้กับลูกค้าด้วยซ้ำ ความสามารถในการปรับแต่งนั้นไม่มีใครเทียบได้ ระหว่างระบบอัตโนมัติ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, แดชบอร์ด, คำตอบจาก AI, และการแชทที่เชื่อมโยงกับงาน เราได้กำจัดความจำเป็นในการใช้ Slack, Notion, และเครื่องมืออื่น ๆ มากมายออกไปแล้ว มันหายากที่จะหาแพลตฟอร์มที่ทรงพลังพอสำหรับนักพัฒนาแต่ก็ใช้งานง่ายพอสำหรับลูกค้าด้วย
💡 โบนัส: หากคุณต้องการ:
- ค้นหาทันทีใน ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint และแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ + เว็บ เพื่อค้นหาไฟล์ เอกสาร และสิ่งที่แนบมา
- ใช้ Talk to Text เพื่อถาม พูด และสั่งงานของคุณด้วยเสียง—แบบไม่ต้องใช้มือ ที่ไหนก็ได้
- ใช้ประโยชน์จากโมเดล AI ภายนอกระดับพรีเมียม เช่น ChatGPT, Claude และ Gemini ด้วยโซลูชันเดียวที่พร้อมใช้งานในองค์กรและเข้าใจบริบท เพื่อนำบริบทและปัญญาประดิษฐ์มาสู่ความต้องการในการวางแผนของคุณ
ลองใช้ ClickUp Brain MAX—แอปซูเปอร์ AI ที่เข้าใจกระบวนการวางแผนของคุณอย่างแท้จริง เพราะมันรู้จักงานของคุณ ละทิ้งเครื่องมือ AI ที่ซับซ้อน ใช้เสียงของคุณเพื่อทำงาน สร้างเอกสาร มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม และอื่นๆ อีกมากมาย
2. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์แบบภาพ)
ผ่านทางWrike
Wrike เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานและการทำงานร่วมกันที่ยืดหยุ่น สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทีมและทำให้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนง่ายขึ้น ความสามารถในการปรับตัวทำให้เป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับการลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง
จากการจองทรัพยากรไปจนถึงแบบฟอร์มคำขอแบบไดนามิก ช่วยให้สามารถวางแผนอย่างละเอียดโดยไม่ลดความเร็วลง วิธีการแบบโมดูลาร์ของแพลตฟอร์มช่วยให้คุณสามารถจัดการการรับเข้า จัดสรรทรัพยากร และติดตามการดำเนินการได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานโดยใช้ประเภทรายการที่กำหนดเองซึ่งสะท้อนถึงโครงสร้าง คำศัพท์ และกระบวนการของทีมคุณ
- ปรับปรุงการรับโครงการให้มีประสิทธิภาพด้วยแบบฟอร์มคำขอแบบไดนามิกที่ขับเคลื่อนด้วยตรรกะเงื่อนไขและการจัดเส้นทางอัตโนมัติ
- เชื่อมต่องานข้ามสายงานโดยใช้การติดแท็กข้าม เพื่อให้งานปรากฏในหลายโครงการโดยไม่ซ้ำซ้อน
- แปลบันทึกย่อหรือแนวคิดโครงการอย่างคร่าวๆ ให้เป็นแผนที่มีโครงสร้างด้วย AI ที่สร้างงานย่อยโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Wrike
- ตัวเลือกที่จำกัดในการปรับแต่งมุมมอง, ฟิลด์, และกระบวนการทำงาน
- ผู้ใช้รายงานว่าเวลาในการโหลดช้าเมื่อทำงานกับโปรเจ็กต์ขนาดใหญ่หรือการอัปโหลดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
- พินนาเคิล: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5 (4,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Wrike อย่างไรบ้าง?
ตรงจากบทวิจารณ์ G2:
แม้ว่า Wrike จะติดตั้งได้ง่าย แต่ฟีเจอร์การปรับแต่งมีจำกัด นอกจากนี้ การเชื่อมต่อกับระบบ DAM ของเรา Bynder ทำงานได้ดีมาก แต่การตั้งค่าการเชื่อมต่อกับระบบตั๋วของเรา (ServiceDesk Now) ยังเป็นความท้าทายอยู่
แม้ว่า Wrike จะติดตั้งได้ง่าย แต่ฟีเจอร์การปรับแต่งมีจำกัด นอกจากนี้ การเชื่อมต่อกับระบบ DAM ของเรา Bynder ทำงานได้ดีมาก แต่การตั้งค่าการเชื่อมต่อกับระบบตั๋วของเรา (ServiceDesk Now) ยังเป็นความท้าทายอยู่
🔍 คุณรู้หรือไม่? แรงจูงใจของผู้คนต่อกำหนดเวลามักจะลดลงเมื่อใกล้ถึงกำหนด เพราะการรับรู้ถึงต้นทุนและผลตอบแทนของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ความพยายามดูเหมือนจะใหญ่ขึ้นมาก และความกระตือรือร้นก็จางหายไป นักวิจัยเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า "การลดค่าตามเวลาแบบเกินจริง" (hyperbolic time discounting) ซึ่งเป็นการต่อสู้ระหว่างสิ่งล่อใจในปัจจุบันกับประโยชน์ในอนาคต
3. Jira (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนโครงการแบบอไจล์และการติดตามปัญหา)
ผ่านทางAtlassian
Jira ปรับตัวให้เข้ากับสไตล์การวางแผนของทีมคุณ ตั้งแต่ไทม์ไลน์แบบสปรินต์ไปจนถึงแผนงานหลายทีมเครื่องมือวางแผนโครงการนี้ช่วยให้คุณแยกเป้าหมายใหญ่เป็นเป้าหมายย่อย แผนผังการพึ่งพา และปรับความสามารถในการทำงาน
การอัปเดตแบบเรียลไทม์จะสะท้อนให้เห็นโดยอัตโนมัติผ่านการซิงค์แผนแบบเรียลไทม์ ทำให้ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีมุมมองล่าสุดอยู่เสมอ เพื่อเร่งความเร็วในการดำเนินงาน Jira มีเทมเพลตการวางแผนที่สร้างไว้ล่วงหน้าหลากหลายรูปแบบสำหรับโครงการเชิงกลยุทธ์ โปรแกรมข้ามสายงาน หรือเวิร์กโฟลว์แบบอไจล์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- แยกย่อยโครงการริเริ่มด้วยแผนงานขั้นสูงที่สอดคล้องกับหลายทีม ติดตามขีดความสามารถ และเปิดเผยการพึ่งพาข้ามโครงการ
- นำหน้าอุปสรรคด้วยการทำแผนที่การพึ่งพาข้ามทีม จากนั้นฝังแผนลงใน Confluence เพื่อความโปร่งใส
- วางแผนสปรินต์ตามความพร้อมใช้งานโดยใช้การวางแผนกำลังการผลิตของทีม เพื่อให้งานยังคงเป็นไปได้และเป็นจริง
- สร้างแบบจำลองผลลัพธ์ที่แตกต่างกันโดยใช้การวางแผนสถานการณ์เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลา ความต้องการทรัพยากร และระดับความเสี่ยง
ข้อจำกัดของ Jira
- การกำหนดค่าบางอย่างต้องใช้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ ทำให้การติดตั้งใช้เวลานาน
- ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเนทีฟมีจำกัด มักต้องใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการภายนอกเพื่อการสื่อสารแบบเรียลไทม์
ราคาของ Jira
- ฟรี
- มาตรฐาน: $7. 53/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $13.53/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Jira
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,300 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (15,000+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Jira อย่างไรบ้าง?
ดูว่าผู้วิจารณ์มีความคิดเห็นอย่างไร:
ฉันชอบที่มันเก็บเวอร์ชันสำหรับการอัปเดตโปรเจกต์และคุณสามารถดูได้ว่าใครเปลี่ยนแปลงอะไรและมีการเพิ่มความคิดเห็นเมื่อใด ความสามารถในการลากและวางได้ง่ายสำหรับการวางแผนสปรินต์ทำให้มันง่ายมากและใช้เวลาน้อยลงด้วย แต่ฉันไม่ชอบที่มันอาจจะซับซ้อนเกินไปสำหรับกระบวนการทำงานเชิงสร้างสรรค์และหวังว่ามันจะราบรื่นเหมือนกับกระบวนการทำงานด้านการพัฒนา
ฉันชอบที่มันเก็บเวอร์ชันสำหรับการอัปเดตโปรเจกต์และคุณสามารถดูได้ว่าใครเปลี่ยนแปลงอะไรและมีการเพิ่มความคิดเห็นเมื่อใด ความสามารถในการลากและวางได้ง่ายสำหรับการวางแผนสปรินต์ทำให้มันง่ายมากและใช้เวลาน้อยลงด้วย แต่ฉันไม่ชอบที่มันอาจซับซ้อนเกินไปสำหรับกระบวนการทำงานเชิงสร้างสรรค์และหวังว่ามันจะราบรื่นเหมือนกับกระบวนการทำงานด้านการพัฒนา
4. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบงานด้วยบัตรสำหรับโครงการส่วนตัว)
ผ่านทางTrello
Trello เปลี่ยนการวางแผนในชีวิตประจำวันให้กลายเป็นประสบการณ์ที่มองเห็นได้และยืดหยุ่น สร้างขึ้นรอบๆ บอร์ด, รายการ, และบัตร, มันมอบวิธีการจัดระเบียบชีวิตประจำวันของคุณให้ปราศจากความวุ่นวายโดยไม่ทำให้กระบวนการซับซ้อนเกินไป
คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลที่ป้อนเข้ามาเป็นการกระทำได้ทันทีโดยการส่งต่ออีเมลไปยัง Trello โดยตรงด้วย Email Magic หรือส่งข้อความจาก Slack และ Teams ไปยัง กล่องจดหมายเข้า Trello ของคุณ ที่นี่ Atlassian Intelligence จะแปลงข้อมูลเหล่านั้นให้กลายเป็นรายการที่ต้องทำอย่างมีโครงสร้าง พร้อมสรุปและลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- สร้างโครงสร้างประจำวันโดยซิงค์ปฏิทินของคุณและกำหนดเวลาสำหรับงานต่างๆ ด้วย มุมมอง Planner ที่มีอยู่ในตัว
- ทำให้การทำงานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วย Butler สำหรับการตั้งกฎ, ตัวกระตุ้น, และกระบวนการทำงานตามกำหนดเวลา
- การสะท้อนการ์ด ช่วยให้คุณสะท้อนการ์ดข้ามบอร์ดหลายบอร์ดเพื่อติดตามงานที่ใช้ร่วมกันในบริบทที่แตกต่างกันโดยไม่ต้องทำซ้ำ
- ขยายฟังก์ชันการทำงานด้วย Power-Ups เชื่อมต่อ Trello กับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Calendar, Jira และ Confluence
ข้อจำกัดของ Trello
- การเข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ เช่น มุมมองแกนต์ (Gantt View) จำเป็นต้องมีการอัปเกรดแบบชำระเงินหรือซื้อส่วนเสริม
- ประสิทธิภาพการทำงานช้าลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อมีการใช้งานบอร์ดหลายตัวพร้อมกัน
ราคาของ Trello
- ฟรีสำหรับผู้ใช้ 10 คน
- มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 17.50 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Trello อย่างไรบ้าง?
ผู้วิจารณ์สรุปไว้ดังนี้:
ฉันชื่นชอบความใช้งานง่ายของ Trello เป็นพิเศษ — ฟังก์ชันการลากและวางของมันมีความเป็นธรรมชาติและทำให้การจัดการงานเป็นเรื่องง่ายและมองเห็นได้ชัดเจน แม้ว่าจะมีฟีเจอร์มากมายใน Trello แต่บางครั้งจำนวนฟีเจอร์ก็อาจด้อยกว่าแอปพลิเคชันการจัดการโครงการอื่นๆ ที่มีการติดตามโครงการในระดับที่สูงกว่า
ฉันชื่นชอบความใช้งานง่ายของ Trello เป็นพิเศษ — ฟังก์ชันการลากและวางของมันมีความเป็นธรรมชาติและทำให้การจัดการงานเป็นเรื่องง่ายและมองเห็นได้ชัดเจน แม้ว่าจะมีฟีเจอร์มากมายใน Trello แต่บางครั้งจำนวนฟีเจอร์ก็อาจด้อยกว่าแอปพลิเคชันการจัดการโครงการอื่นๆ ที่มีการติดตามโครงการในระดับที่สูงกว่า
🔍 คุณรู้หรือไม่?'ภาพลวงตาของความก้าวหน้า'ช่วยเร่งพฤติกรรมและเพิ่มความภักดี ในทางปฏิบัติ การแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนที่มองเห็นได้ หรือแม้แต่การให้เริ่มต้นก่อนเล็กน้อย สามารถเพิ่มแรงจูงใจและอัตราการสำเร็จได้อย่างมีนัยสำคัญ
5. Microsoft Project (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทรัพยากรภายในระบบนิเวศของ Microsoft)
ผ่านทางไมโครซอฟต์
เดิมรู้จักในชื่อ Microsoft Project, Microsoft Planner ได้คิดค้นการจัดการโครงการใหม่ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น. ผสานรวมอย่างสมบูรณ์กับระบบนิเวศของ Microsoft 365, มันจัดโครงสร้างการติดตามงาน, การประสานงานทีม, และการดำเนินโครงการผ่านแพลตฟอร์มที่คุ้นเคยเช่น Teams, Outlook, และ SharePoint.
หากคุณใช้ Microsoft อยู่แล้วซอฟต์แวร์จัดการงานนี้เชื่อถือได้สำหรับกระบวนการเริ่มต้นใช้งาน การริเริ่มข้ามสายงาน หรือการทำงานด้านไอที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Project
- ทำงานโดยตรงภายใน Teams, Outlook และ SharePoint เพื่อมอบหมายงาน กำหนดวันครบกำหนด และติดตามความคืบหน้าของโครงการ
- เปลี่ยนการสนทนาให้เป็นการกระทำโดยการฝัง กระดานวางแผนในช่อง Microsoft Teams
- ติดตามไทม์ไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแผนภูมิและมุมมองตารางเวลาในตัวที่แสดงปริมาณงานและเป้าหมายสำคัญอย่างชัดเจน
- เริ่มต้นอย่างมั่นใจด้วยเทมเพลตการตั้งเป้าหมายสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ฝ่ายปฏิบัติการ, และฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์
ข้อจำกัดของ Microsoft Project
- โปรแกรมวางแผนไม่มีแดชบอร์ดรายงานที่แข็งแกร่งหรือการคาดการณ์ปริมาณงานเพื่อติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก
- คุณสมบัติเช่นแผนภูมิแกนต์, การติดตามเวลา, และการพึ่งพาของงานต้องการการผสานรวมกับเครื่องมือวางแผนอื่น ๆ
ราคาของ Microsoft Project
- ฟรี
- แผนที่ 1: $10/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ผู้วางแผนและแผนโครงการ 3: $30/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ผู้วางแผนและแผนโครงการ 5: $55/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Project
- G2: 4. 2/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (200+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft Project อย่างไรบ้าง?
รีวิวหนึ่งจากCapterraกล่าวไว้ว่า:
Microsoft Planner เป็นเครื่องมือที่ซ่อนอยู่ซึ่งมีประโยชน์มาก มันทำงานบนคลาวด์ทั้งหมด ดังนั้นคุณสามารถใช้งานได้ทุกที่ และเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งานส่วนตัวหรือสำหรับธุรกิจในการติดตามสิ่งต่างๆ ข้อเสียเพียงอย่างเดียวของ Planner คืองานที่ทำเสร็จแล้วจะยังคงบันทึกอยู่ในเมนูแบบเลื่อนลงของงานที่เสร็จสิ้น ดังนั้นเมื่อใช้งานหนักเป็นเวลานาน อาจทำให้ข้อมูลแน่นและไม่สามารถรับข้อมูลใหม่ได้
Microsoft Planner เป็นเครื่องมือที่ซ่อนอยู่ซึ่งมีประโยชน์มาก มันทำงานบนคลาวด์ทั้งหมด ดังนั้นคุณสามารถใช้งานได้ทุกที่ และเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งานส่วนตัวหรือสำหรับธุรกิจในการติดตามสิ่งต่างๆ ข้อเสียเพียงอย่างเดียวของ Planner คืองานที่เสร็จแล้วจะยังคงบันทึกอยู่ในเมนูแบบเลื่อนลงของงานที่เสร็จแล้ว ดังนั้นเมื่อใช้งานหนักเป็นเวลานาน อาจทำให้ข้อมูลแน่นเกินไปและหยุดรับข้อมูลใหม่ได้
6. การทำงานเป็นทีม (ดีที่สุดสำหรับการส่งมอบโครงการของลูกค้าพร้อมความถูกต้องในการเรียกเก็บเงินและทรัพยากร)
ผ่านทางTeamWork
ออกแบบมาสำหรับทีมที่ให้บริการ, TeamWork ผสานการวางแผนโครงการและการจัดการทรัพยากร. มองเห็นปริมาณงาน, ติดตามเวลา, และคาดการณ์ความสามารถ, ทำให้คุณไม่ตกลงรับโครงการใด ๆ โดยไม่ทราบขีดความสามารถของทีมคุณ.
ตรวจจับสมาชิกทีมที่ใช้ทรัพยากรน้อยเกินไปหรือมากเกินไปด้วยการแสดงสถานะความพร้อมใช้งานแบบเรียลไทม์และแผนที่ความหนาแน่นของงาน จากนั้นปรับเปลี่ยนปริมาณงานได้ทันทีด้วยเครื่องมือวางแผนแบบภาพที่เน้นช่องว่าง ความสามารถ และเวลาหยุดงานในแดชบอร์ดเดียวที่ชัดเจน
คุณสมบัติเด่นของ TeamWork
- ใช้การติดตามการใช้งานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้เพื่อค้นหาความไม่มีประสิทธิภาพและปกป้องกำไรขั้นต้นในทุกงานของลูกค้า
- รับสรุปการใช้งานที่สร้างโดย AI และคำแนะนำการสรรหาบุคลากรเชิงคาดการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับความต้องการด้านบุคลากรล่วงหน้า
- คาดการณ์ความต้องการทรัพยากรสำหรับโครงการที่อยู่ในขั้นพิจารณาหรือโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้ตัวแทนข้อมูลและกำหนดการมอบหมายงาน
- สมดุลงานระยะยาวและระยะสั้นด้วยการวางแผนแบ่งช่วงเวลา พร้อมควบคุมแบบลากและวาง และบัฟเฟอร์ในตัว
ข้อจำกัดของทีมเวิร์ค
- รายงานทางการเงินและผลการดำเนินงานไม่ได้ปรับให้เหมาะสมกับหน่วยงาน ส่งผลให้การวางแผนกลยุทธ์มีข้อจำกัด
- ผู้ใช้ร้องเรียนว่าต้องการเครื่องมือตรวจทานขั้นสูงและการผสานรวมกับซอฟต์แวร์เฉพาะด้านการออกแบบที่ดีขึ้น
ราคาของ TeamWork
- ฟรี
- ส่งมอบ: $13.99/เดือนต่อผู้ใช้
- เติบโต: $25.99/เดือนต่อผู้ใช้
- ขนาด: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของทีมเวิร์ค
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง TeamWork อย่างไรบ้าง?
ลองดูรีวิว G2 นี้:
ลูกค้าหลายรายของเอเจนซี่ของฉันได้เริ่มใช้ Teamwork.com และชื่นชอบมาก พวกเขาเคยใช้ Excel (หรืออีเมล) ในการจัดการโครงการ ตอนนี้พวกเขาสามารถติดตามงาน วันที่ครบกำหนด การมอบหมายงาน ฯลฯ ได้อย่างง่ายดาย ลูกค้าส่วนใหญ่ของฉันยังไม่ได้ใช้ฟีเจอร์การออกใบแจ้งหนี้ เนื่องจากมีความกลัวตามธรรมชาติในการนำระบบใหม่มาใช้ที่ส่งผลต่อธุรกิจโดยตรง
ลูกค้าหลายรายของเอเจนซีของฉันได้เริ่มใช้ Teamwork.com และชอบมาก พวกเขาเคยใช้ Excel (หรืออีเมล) ในการจัดการโครงการ ตอนนี้พวกเขาสามารถติดตามงาน วันที่ครบกำหนด การมอบหมายงาน ฯลฯ ได้อย่างง่ายดาย ลูกค้าส่วนใหญ่ของฉันยังไม่ได้ใช้ฟีเจอร์การออกใบแจ้งหนี้ เนื่องจากมีความกลัวตามธรรมชาติในการนำสิ่งใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรงมาใช้
📮 ClickUp Insight: 78% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราวางแผนอย่างละเอียดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตั้งเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม น่าประหลาดใจที่ 50% ไม่ได้ติดตามแผนเหล่านั้นด้วยเครื่องมือเฉพาะ 👀
ด้วย ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนเป้าหมายให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริงได้อย่างราบรื่น ทำให้คุณสามารถพิชิตเป้าหมายได้ทีละขั้นตอน นอกจากนี้แดชบอร์ดแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของเรายังแสดงภาพความคืบหน้าของคุณอย่างชัดเจน ช่วยให้คุณเห็นความก้าวหน้าและควบคุมงานของคุณได้มากขึ้น เพราะ "การหวังพึ่งโชคชะตา" ไม่ใช่กลยุทธ์ที่เชื่อถือได้
💫 ผลลัพธ์จริง: ผู้ใช้ ClickUp กล่าวว่าสามารถรับงานเพิ่มขึ้นได้ประมาณ 10% โดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้า
7. Toggl Plan (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนแบบภาพเบา ๆ ในสภาพแวดล้อมโครงการที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว)
ผ่านทางToggl Plan
Toggl Plan เป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนสเปรดชีตที่ยุ่งยากให้กลายเป็นไทม์ไลน์โครงการที่เรียบหรูและสามารถลากและวางได้ ทำให้การวางแผนรู้สึกเป็นธรรมชาติ
สลับ (เล่นคำ) ระหว่างไทม์ไลน์ของโครงการและทีม ตรวจจับปัญหาด้านความจุได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และปรับเปลี่ยนปริมาณงานได้ในไม่กี่วินาที ด้วยไทม์ไลน์ที่แชร์ได้และการเข้าถึงผ่านมือถือ การวางแผนจะชัดเจนอยู่เสมอ แม้ในโครงการที่ทับซ้อนกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toggl Plan
- ตรวจจับและแก้ไขความขัดแย้งในการจัดตารางเวลาโดยใช้ความพร้อมใช้งานของทีมแบบเรียลไทม์ในโครงการต่างๆ รวมถึงวันหยุดพักผ่อนและวันหยุดนักขัตฤกษ์
- เปลี่ยนจากรายละเอียดรายวันเป็นภาพรวมรายไตรมาสและการคาดการณ์ทรัพยากรระยะยาวด้วย ระดับการซูม
- รับข้อมูลข่าวสารผ่านอีเมลและการแจ้งเตือนในแอปทุกครั้งที่มีงานเคลื่อนไหว มีการอัปเดต หรือมีผู้แท็กคุณ
ข้อจำกัดของ Toggl Plan
- การซิงค์ปฏิทิน Outlook และการจัดการงานไม่สามารถใช้ได้ในแผนฟรี ซึ่งจำกัดประโยชน์สำหรับฟรีแลนซ์หรือทีมขนาดเล็กบางราย
- การแบ่งเวลาให้กับหลายโครงการอาจเป็นเรื่องยากที่จะจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่จัดการงานที่ทับซ้อนกัน
ราคาของ Toggl Plan
- ฟรี
- ความจุ: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- เริ่มต้น: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 15 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
Toggl Plan คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
🧠 เกร็ดความรู้: ปรากฏการณ์ฮอว์ธอร์น (Hawthorne Effect)ถูกบัญญัติขึ้นในปี ค.ศ. 1958 โดย เฮนรี เอ. แลนด์สเบอร์เกอร์ หลังจากทบทวนการทดลองในช่วงทศวรรษ 1920-1930 ที่บริษัทฮอว์ธอร์นเวิร์กส์อิเล็กทริก ผลผลิตเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะปรับแสงสว่างเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง และลดลงอีกครั้งเมื่อการศึกษายุติลง นี่หมายความว่าคนงานไม่ได้ตอบสนองต่อแสงสว่างที่ดีขึ้น แต่พวกเขากำลังตอบสนองต่อการถูกสังเกตการณ์ ปรากฏการณ์ทางจิตวิทยานี้สามารถทำงานร่วมกับการติดตามเวลาได้เช่นกัน
8. Todoist (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลและการทำงานร่วมกันขั้นพื้นฐานด้วย UX แบบมินิมอล)
ผ่านทางTodoist
Todoist ลดการวางแผนให้เหลือเพียงสิ่งที่สำคัญ: ลำดับความสำคัญที่ชัดเจน การดำเนินการที่มุ่งเน้น และไร้ความยุ่งยาก เพิ่มงานได้ในไม่กี่วินาทีด้วยภาษาธรรมชาติ จัดระเบียบตามโครงการหรือลำดับความสำคัญ และดูสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดพร้อมกำหนดเวลาที่ชัดเจน
สิ่งที่ทำให้แพลตฟอร์มนี้แตกต่างคือการผสมผสานระหว่างประสิทธิภาพส่วนบุคคลกับการประสานงานทีมที่เรียบง่าย คุณสามารถรักษาแผนงานส่วนตัวให้มีความคล่องตัวหรือเชิญผู้ร่วมงานเข้าร่วมด้วยมอบหมายงาน ความคิดเห็น และการแชร์ไฟล์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- จัดกลุ่มและจัดลำดับความสำคัญของงานตามโครงการ, ป้ายกำกับ, หรือระดับความสำคัญเพื่อควบคุมอย่างสมบูรณ์ว่าอะไรควรทำต่อไป
- ใช้ส่วนและงานย่อยเพื่อแบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนที่สามารถทำได้
- ตั้งและติดตามเป้าหมายของโครงการด้วยลำดับงานประจำวัน/รายสัปดาห์ และคะแนนประสิทธิภาพการทำงานที่สร้างขึ้นในตัว เพื่อแสดงแรงผลักดัน
ข้อจำกัดของ Todoist
- การยกเลิกการกระทำบนมือถือ เช่น การทำเครื่องหมายงานว่าเสร็จโดยไม่ได้ตั้งใจ นั้นไม่ตรงตามสัญชาตญาณเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของTodoist
- การตั้งค่าวันหยุดสุดสัปดาห์ไม่ยืดหยุ่น และการผสานปฏิทินมักนำไปสู่การแสดงผลที่รกหรือไม่สอดคล้องกัน
ราคาของ Todoist
- ฟรี
- ข้อดี: $2. 5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 6/5 (2,560+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เริ่มต้นด้วยการสร้างอัตลักษณ์เพื่อลดการผัดวันประกันพรุ่งในทีมของคุณ Pychyl และ Shanahan พบว่าคนที่มั่นใจในอัตลักษณ์ของตนเองมีแนวโน้มที่จะผัดวันประกันพรุ่งน้อยกว่ามากเนื่องจากพวกเขาไม่ต้องเสียพลังงานไปกับการค้นหาว่าตนเองเป็นใคร แต่ใช้พลังงานนั้นไปกับการทำงานให้สำเร็จแทน
9. MindMeister (เหมาะที่สุดสำหรับการระดมความคิดและการวางแผนด้วยแผนผังความคิดแบบร่วมมือ)
ผ่านทางMindMeister
MindMeister เป็นเครื่องมือสร้างแผนผังความคิดบนคลาวด์ที่เปลี่ยนวิธีการบันทึก พัฒนา และนำเสนอแนวคิดของคุณ หากคุณกำลังระดมความคิดคนเดียวหรือกำลังสร้างแผนโครงการระดับสูง มันสามารถเป็นเครื่องมือที่คุณพึ่งพาได้ในการจัดโครงสร้างความคิดของคุณโดยใช้แผนผังภาพที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงได้จากเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ใดก็ได้
แผนผังความคิดแต่ละแผนเริ่มต้นด้วยแนวคิดหลักและขยายออกไปเป็นแขนงที่เชื่อมโยงกัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางโครงร่างกลยุทธ์ การจัดการโครงการ หรือการเรียนรู้หัวข้อที่ซับซ้อน
คุณสมบัติเด่นของ MindMeister
- สร้างแผนที่ปรับแต่งได้ด้วยการลากและวางบอร์ด, คอลัมน์, และมุมมองที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ
- เปลี่ยนมุมมองได้ทันทีด้วยมุมมองตาราง, คันบัน, ไทม์ไลน์, และแกนต์สำหรับความต้องการในการวางแผนที่แตกต่างกัน
- เพิ่มความลึกให้กับงานด้วยการแนบไฟล์, ลิงก์, ความสัมพันธ์, และฟิลด์ที่กำหนดเอง
- ร่วมมือในบริบทโดยใช้ความคิดเห็น การกล่าวถึง และการอัปเดตที่เชื่อมโยงภายในแต่ละงานหรือรายการ
ข้อจำกัดของ MindMeister
- มันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อแสดงภาพกระบวนการทำงานเหมือนเครื่องมือวางแผนแบบแผนผังการไหลแบบดั้งเดิม
- ประสิทธิภาพอาจลดลงเมื่อบอร์ดมีขนาดใหญ่หรือมีไฟล์แนบหนักและมีหลายการพึ่งพา
ราคาของ MindMeister
- ฟรี
- ส่วนบุคคล: $4. 50/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ข้อดี: $5.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: 8.50 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
การให้คะแนนและรีวิว MindMeister
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (290+ รีวิว)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แผนผังความคิดช่วยกระตุ้นทั้งสมองส่วนวิเคราะห์และส่วนสร้างสรรค์ ส่งผลให้มีความจำ ความเข้าใจ และวิสัยทัศน์ที่ดีขึ้น การกระตุ้นสมองทั้งสองซีกนี้คือสิ่งที่ทำให้แผนผังความคิดแตกต่างจากวิธีการจดบันทึกแบบดั้งเดิม
10. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการประสานงานการทำงานและการจัดแนวเป้าหมายระหว่างฟังก์ชันทางธุรกิจ)
ผ่านทางAsana
Asana ช่วยให้คุณออกแบบกระบวนการทำงานที่สะท้อนขั้นตอนของทีม มอบหมายงานพร้อมผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และเชื่อมโยงงานประจำวันกับเป้าหมายระดับสูง
ระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดและเทมเพลตแผนโครงการที่ยืดหยุ่นช่วยให้สามารถมาตรฐานการทำงานของทีมต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย Work Graph® ที่แสดงผลแบบภาพเชื่อมโยงงานเข้ากับเป้าหมายของบริษัท ทำให้ทุกคนไม่เพียงแต่รู้ว่ากำลังทำอะไร แต่ยังรู้ว่าทำไมมันถึงสำคัญ
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- ออกแบบกระบวนการทำงานที่สามารถทำซ้ำได้ด้วย ชุดรวม เพื่อรวบรวมเทมเพลต กฎ และแบบฟอร์มไว้ในระบบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
- ปรับสมดุลปริมาณงานของทีมโดยใช้ มุมมองปริมาณงาน มองเห็นขีดความสามารถและปรับเปลี่ยนงานก่อนที่ทีมงานจะเหนื่อยล้า
- ปรับการดำเนินงานประจำวันให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ระยะยาวโดยใช้ เป้าหมาย ที่ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
- คาดการณ์ความต้องการบุคลากรด้วยการวางแผนกำลังการผลิตเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการที่มีความสำคัญได้รับทรัพยากรอย่างเพียงพอ
ข้อจำกัดของอาสนะ
- ขาดการวางแผนความจุแบบละเอียดเป็นรายชั่วโมง ส่งผลต่อการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่แม่นยำ
- เครื่องมือวางแผนกลยุทธ์ขั้นสูง เช่น แผนภูมิแกนต์และมุมมองปริมาณงาน ถูกจำกัดให้ใช้เฉพาะแผนระดับสูงเท่านั้น
ราคาของ Asana
- ฟรี
- เริ่มต้น: $13. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $30. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (11,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (13,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Asana อย่างไรบ้าง?
นี่คือรีวิว G2สำหรับเครื่องมือนี้:
ระบบคลังข้อมูลกลางสำหรับจัดเก็บโครงการต่าง ๆ และทำให้การบริหารจัดการเป็นเรื่องง่ายขึ้น มีการประสานงานจากศูนย์กลาง และสามารถรายงานข้อมูลได้อย่างครบถ้วน มีศักยภาพในการเชื่อมโยงโครงการเข้าด้วยกัน แต่สำหรับโครงการที่มีความซับซ้อนสูง ต้องมีการตรวจสอบและอนุมัติจากหลายทีม มีเจ้าของหลายราย หรือมีการโอนกรรมสิทธิ์หลายขั้นตอน อาจก่อให้เกิดความยุ่งยาก
ระบบคลังข้อมูลกลางสำหรับจัดเก็บโครงการต่าง ๆ และทำให้การบริหารจัดการง่ายขึ้น เป็นศูนย์กลางที่ประสานงานและรายงานผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการเชื่อมโยงโครงการเข้าด้วยกัน แต่สำหรับโครงการที่มีความซับซ้อนสูง ต้องมีการตรวจสอบและอนุมัติจากหลายทีม มีเจ้าของหลายราย หรือมีการโอนกรรมสิทธิ์ อาจก่อให้เกิดความยุ่งยาก
11. วันจันทร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการและการติดตามโครงการในรูปแบบภาพแบบโมดูลาร์)
ผ่านทางวันจันทร์
ตั้งแต่การเริ่มต้นโครงการไปจนถึงการติดตามกำหนดส่งงาน กระดานที่มีรหัสสีและเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้พร้อมคอลัมน์ที่ยืดหยุ่นของ Monday ช่วยให้ทีมมีพื้นที่ร่วมกันในการวางแผน มอบหมายงาน และดำเนินการ
แพลตฟอร์มนี้นำเสนออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมองค์ประกอบแบบลากและวางแม่แบบการจัดการโครงการ และระบบอัตโนมัติที่ช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง เมื่อความต้องการในการวางแผนของคุณเพิ่มขึ้น Monday จะปรับให้เข้ากับโครงสร้างงานแบบหลายชั้น การติดตามเวลา และแดชบอร์ดโครงการที่กำหนดเองได้ซึ่งสามารถขยายตามขนาดทีมของคุณ
คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์
- ติดตามประสิทธิภาพการทำงานด้วยการติดตามเวลาในตัวสำหรับงานและสมาชิกในทีม
- เพิ่มไฟล์แนบ, ความคิดเห็น, และเอกสารในตัวได้โดยตรงบนบอร์ดงาน
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 200 รายการ รวมถึง ClickUp, Google Drive, Zapier และอื่นๆ
ข้อจำกัดในวันจันทร์
- การดำเนินการอัตโนมัติถูกจำกัดโดยระดับแผน ซึ่งอาจจำกัดขนาด
- คุณไม่สามารถส่งอีเมลจำนวนมากเกิน 500 รายการในครั้งเดียวได้
ราคาวันจันทร์
- ฟรี
- พื้นฐาน: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $24 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
เรตติ้งและรีวิววันจันทร์
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 13,500+)
- Capterra: 4. 6/5 (5,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Monday ว่าอย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2ได้แบ่งปันความคิดเห็นนี้:
มีหลายสิ่งที่ฉันสามารถพูดได้ว่าฉันชอบเกี่ยวกับวันจันทร์ ไม่ว่าจะเป็นความง่ายในการสร้างเวิร์กโฟลว์หรือการสร้างอัตโนมัติตามความต้องการใด ๆ หรือการผสานรวมที่รวดเร็วมากสำหรับแอปที่กำหนดเอง...มีหลายครั้งที่ฉันต้องการทำอะไรบางอย่างกับรายการย่อย แต่เนื่องจากข้อจำกัดของการกระทำที่เราสามารถทำได้กับพวกมัน ฉันต้องหาทางแก้ไขปัญหาแทน
มีหลายสิ่งที่ฉันสามารถพูดได้ว่าฉันชอบเกี่ยวกับวันจันทร์ ไม่ว่าจะเป็นความง่ายในการสร้างกระบวนการทำงานหรือการสร้างอัตโนมัติตามความต้องการ หรือการผสานรวมที่รวดเร็วมากสำหรับแอปที่กำหนดเอง... มีหลายครั้งที่ฉันต้องการทำอะไรบางอย่างกับรายการย่อย แต่เนื่องจากข้อจำกัดของการกระทำที่เราสามารถทำได้กับพวกมัน ฉันต้องหาทางแก้ไขปัญหาแทน
🎥 ดู: วิธีใช้ ClickUp Whiteboards สำหรับการวางแผนโครงการ?
12. Zoho Projects (เหมาะที่สุดสำหรับการดำเนินโครงการแบบครบวงจรพร้อมตรรกะงานที่ปรับแต่งได้)
ผ่านทางZoho Projects
Zoho Projects เหมาะสำหรับนักวางแผนที่ชื่นชอบการมองเห็นภาพรวม การทำงานอัตโนมัติ และการทำงานร่วมกันที่ตรงไปตรงมา แผนภูมิแกนต์ช่วยให้คุณมองเห็นความล่าช้าของงานก่อนที่จะบานปลาย ขณะที่ระบบบันทึกเวลาทำงานจะบันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้แบบเรียลไทม์และซิงค์กับ Zoho Invoice เพื่อให้ทีมของคุณมุ่งเน้นที่งาน ไม่ใช่เอกสารงานธุรการ
นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมต่างๆ ทั่วโลกทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นโดยใช้ AI และการค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติเพื่อค้นหาทุกสิ่ง Zia Translate ช่วยขจัดอุปสรรคทางภาษาด้วยการแปลอัตโนมัติในกว่า 70 ภาษา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมระดับโลกอย่างแท้จริง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Projects
- สร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองด้วย Blueprints ซึ่งช่วยให้สามารถทำงานอัตโนมัติตามเงื่อนไข, การดำเนินการตามบทบาท, และการแจ้งเตือน
- รับคำแนะนำและอัปเดตสถานะจาก Zia ผู้ช่วยในตัวสำหรับเมตริก ข้อมูลเชิงลึก และการค้นหาอัจฉริยะ ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ทำให้การส่งต่องานง่ายขึ้นด้วยการกำหนดขั้นตอนการอนุมัติและอัปเดตข้อมูลในฟิลด์โดยอัตโนมัติด้วย ตรรกะการเปลี่ยนสถานะงาน
ข้อจำกัดของ Zoho Projects
- การปรับแต่งเทมเพลตมีข้อจำกัด โดยเฉพาะเมื่อจัดการโครงการที่คล้ายกันหลายโครงการ
- ต้องการการฝึกอบรมอย่างกว้างขวางสำหรับทีมเพื่อให้สามารถนำไปใช้และใช้ประโยชน์จากทุกคุณสมบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ราคาของ Zoho Projects
- ฟรี
- ราคาตามความต้องการ
Zoho Projects รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 3/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (800+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho Projects อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้Zohoคนหนึ่งบน G2ได้แสดงความคิดเห็นว่า:
Zoho Projects โดดเด่นด้วยอินเทอร์เฟซที่สะอาดตาและฟีเจอร์ที่ปรับแต่งได้หลากหลาย การติดตามงาน บันทึกเวลา และเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในทีมถูกผสานรวมไว้อย่างดี ทำให้การบริหารโครงการเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้เพื่อใช้งานฟีเจอร์อย่างเต็มรูปแบบอาจต้องใช้เวลาสักหน่อย โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ใหม่ บางการผสานรวมอาจต้องมีการตั้งค่าหรือคำแนะนำเพิ่มเติม
Zoho Projects โดดเด่นด้วยอินเทอร์เฟซที่สะอาดตาและฟีเจอร์ที่ปรับแต่งได้หลากหลาย การติดตามงาน บันทึกเวลา และเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในทีมถูกผสานรวมไว้อย่างดี ช่วยให้การบริหารโครงการเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้การใช้งานฟีเจอร์อย่างลึกซึ้งอาจต้องใช้เวลา โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ใหม่ บางการเชื่อมต่ออาจต้องมีการตั้งค่าหรือคำแนะนำเพิ่มเติม
13. TeamGantt (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางงานแบบแกนต์ที่ใช้งานง่ายและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์)
ผ่านทางTeamGantt
อินเทอร์เฟซแบบลากและวางของ TeamGantt ช่วยให้คุณสร้างไทม์ไลน์โครงการที่ดูเป็นมืออาชีพได้ภายในไม่กี่นาที พร้อมด้วยลำดับความสำคัญของงาน, จุดสำคัญ, และการเปรียบเทียบกับฐานข้อมูล
คุณสามารถสลับระหว่างแผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง, ปฏิทิน หรือรายการได้ การปรับสมดุลปริมาณงานในตัว, การติดตามค่าใช้จ่ายและการวิเคราะห์เส้นทางวิกฤตช่วยให้คุณรักษาเส้นเวลาการส่งมอบที่เป็นจริงและทำให้ทีมมีสมาธิ
คุณสมบัติเด่นของ TeamGantt
- เปรียบเทียบการคาดการณ์กับข้อมูลจริงโดยใช้รายงานพื้นฐานและตรวจจับความล่าช้าทันที ก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม
- รักษาสถานะทางการเงินให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องในขณะที่งานพัฒนาไปพร้อมกับการจัดตารางงานที่มีค่าใช้จ่ายเพื่อติดตามงบประมาณ
- ตรวจสอบความพร้อมของทีมและมอบหมายงานโดยไม่ให้เกิดความเหนื่อยล้าด้วยแท็บทรัพยากรแบบเรียลไทม์
- สร้างแผนงาน WBS ที่มีโครงสร้างสมบูรณ์ด้วย เครื่องมือสร้างแผนงานโครงการด้วย AI และอัปโหลดไปยังพื้นที่ทำงานของคุณโดยตรง
ข้อจำกัดของ TeamGantt
- การควบคุมการพึ่งพาแบบจำกัดทำให้ยากต่อการอัปเดตอัตโนมัติข้ามงานที่เชื่อมต่ออย่างหลวมๆ
- ฟีเจอร์มากเกินไปสำหรับทีมขนาดเล็ก ซึ่งอาจทำให้การใช้งานไม่เต็มที่ระหว่างการเริ่มต้นใช้งานเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นของ TeamGantt
ราคาของ TeamGantt
- ฟรี
- ข้อดี: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัดทุกอย่าง: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ TeamGantt
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: แทรกงานบัฟเฟอร์เสมือน (เช่น 'ทดสอบกันชน' หรือ 'ตรวจสอบ Slack') โดยไม่มีผู้รับผิดชอบ เพื่อรองรับความล่าช้าที่ไม่คาดคิด วิธีนี้จะช่วยให้คุณรับมือกับความล่าช้าเล็กน้อยได้โดยไม่กระทบต่อไทม์ไลน์ทั้งหมด
14. Airtable (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนโครงการที่มีโครงสร้างพร้อมฐานข้อมูลและมุมมองที่ยืดหยุ่น)
ผ่านทางAirtable
Airtable นำโครงสร้างและความยืดหยุ่นมาสู่การวางแผนผ่านการผสมผสานระหว่างสเปรดชีตและฐานข้อมูล ช่วยให้คุณสามารถวางแผนโครงการ จัดสรรทรัพยากร และจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานได้โดยการสร้างฐานข้อมูลที่ประกอบด้วยตารางที่เชื่อมโยงกัน เชื่อมโยงงาน ทีมงาน ลูกค้า หรือเป้าหมายสำคัญต่างๆ เข้าด้วยกัน
ฟิลด์ที่กำหนดเอง ความสัมพันธ์ระหว่างบันทึก และการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ช่วยให้การสร้างแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับแผนงานโครงการทุกประเภทเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable
- เปลี่ยนแผนโครงการให้เป็นแอปได้ทันทีด้วย AI App Builder, แปลงข้อมูลที่มีโครงสร้างให้เป็นเครื่องมือวางแผนแบบโต้ตอบ
- ทำให้การตัดสินใจเป็นอัตโนมัติด้วย ตัวแทน AI ที่กระตุ้นการดำเนินการหรือการอัปเดตตามเงื่อนไขแบบเรียลไทม์
- จัดการชุดข้อมูลการวางแผนขนาดใหญ่โดยใช้ HyperDB เชื่อมต่อข้อมูลหลายล้านรายการจากแพลตฟอร์มเช่น Snowflake และ Databricks
ข้อจำกัดของ Airtable
- ประสิทธิภาพอาจล่าช้าในฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือซับซ้อนที่มีข้อมูลหนักและมีตารางเชื่อมโยงหลายตาราง
- การส่งออกข้อมูลมีความยุ่งยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่รวมฟิลด์หรือส่งออกข้อมูลที่มีโครงสร้าง
ราคาของ Airtable
- ฟรี
- ทีม: $20/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: $45/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวใน Airtable
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,900 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,100 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Airtable อย่างไรบ้าง?
ข้อความสั้น ๆจากผู้ใช้จริง:
Airtable เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลที่ยอดเยี่ยมซึ่งผสานความง่ายของตารางคำนวณกับความสามารถของแอปพลิเคชัน ทำให้มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม Airtable อาจไม่เหมาะสำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ เนื่องจากขีดจำกัดของจำนวนบันทึกอาจกลายเป็นข้อจำกัดได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ
Airtable เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลที่ยอดเยี่ยมซึ่งผสานความง่ายของสเปรดชีตเข้ากับฟังก์ชันการทำงานแบบแอปพลิเคชัน ทำให้มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม Airtable อาจไม่เหมาะสำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ เนื่องจากข้อจำกัดของจำนวนระเบียนอาจกลายเป็นข้อจำกัดได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ
15. Miro (เหมาะที่สุดสำหรับการบอร์ดไวท์บอร์ดแบบเรียลไทม์สำหรับการระดมความคิดและการจัดแนว)
ผ่านทางMiro
Miro เป็นซอฟต์แวร์วางแผนโครงการที่เปลี่ยนองค์กรให้เป็นกระบวนการที่มีพลวัต มีภาพประกอบ และทำงานร่วมกันได้ เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลและข้ามสายงาน
ผืนผ้าใบที่ไม่มีที่สิ้นสุดให้คุณสามารถวางแผนความคิด จัดระเบียบขั้นตอนการทำงาน และประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ในเวลาเดียวกัน เครื่องมือลากและวาง เทมเพลต และการช่วยเหลือจาก AI ทำให้การจัดโครงสร้างแผน การเชื่อมโยงแนวคิด และการเปลี่ยนจากความคิดไปสู่การปฏิบัติเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- เชื่อมต่อความคิดที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติระหว่างการวางแผนด้วยคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- เลือกจากเทมเพลตหลายร้อยแบบที่ออกแบบมาเพื่อการวางแผนโครงการแบบ Agile, การทบทวน, การทำแผนผังความคิด, และการจัดทีมให้สอดคล้องกัน
- สรุปคณะกรรมการวางแผนที่ซับซ้อนได้ทันทีด้วยไฮไลท์และรายการดำเนินการจาก AI
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีมผ่านความคิดเห็น การแสดงความรู้สึก และการแก้ไขแบบทันที
ข้อจำกัดของ Miro
- การเข้าถึงไฟล์บน macOS อาจไม่เป็นไปตามสัญชาตญาณ ทำให้ยากต่อการค้นหาหรือจัดการทรัพยากรในเครื่อง
- ลิงก์รูปภาพไม่สามารถอัปเดตได้แบบไดนามิก ซึ่งเป็นข้อจำกัดเมื่อต้องใช้ภาพที่เปลี่ยนแปลงบ่อยในแผนงาน
ราคาของ Miro
- ฟรี
- เริ่มต้น: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 16 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของมิโร
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,900 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (1,600+ รีวิว)
🔍 คุณรู้หรือไม่? การทำแผนที่ความคิด ซึ่งได้รับการเผยแพร่โดยTony Buzanในปี 1995 ใช้ประโยชน์จากวิธีการคิดตามธรรมชาติของสมอง ทำให้การจดจำข้อมูลง่ายกว่าการจดบันทึกแบบดั้งเดิม การใช้สี รูปภาพ และสัญญาณภาพสามารถช่วยเพิ่มความจำและช่วยให้คุณเห็นความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดต่างๆ ได้ในทันที
เติบโตธุรกิจของคุณ 10 เท่า ด้วย ClickUp
ทุกทีมมีจังหวะของตัวเอง และเครื่องมือวางแผนที่เหมาะสมช่วยให้คุณทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว แม้ว่าเครื่องมือแต่ละอย่างในรายการนี้จะมีจุดเด่นของตัวเอง แต่ClickUpโดดเด่นในฐานะแพลตฟอร์มครบวงจรที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ
ด้วย ClickUp Brain สำหรับสรุปงานและช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์ และแดชบอร์ดสำหรับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ คุณจะรู้แน่ชัดว่าต้องทำอะไร
นอกจากนี้ ยังมาพร้อมกับมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 20 แบบ เพื่อให้คุณเห็นงานของคุณในแบบที่ต้องการ เป้าหมายเพื่อกำหนดผลลัพธ์ที่วัดผลได้ร่วมกันในทีม และฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅